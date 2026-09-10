LOIR-ET-CHER BLOIS JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans le Loir-et-Cher, capitale Blois, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Journées européennes du Patrimoine au Jardin du Plessis Sasnières, Jardin du Plessis Sasnières, Sasnières
19 septembre 2026 à 00h00
Jardin du Plessis Sasnières — Sasnières
- Exposition des châteaux médiévaux de la vallée du Loir, Courseoir des Montaigus, Troo
19 septembre 2026 à 08h00
Courseoir des Montaigus — Troo
- Visite ludique de Trôo avec Amuz’Trôo, Grotte pétrifiante de Trôo, Troo
19 septembre 2026 à 08h30
Grotte pétrifiante de Trôo — Troo
- Visite guidée de la centrale de Saint-Laurent, Centrale EDF de Saint-Laurent-des-Eaux, Saint-Laurent-Nouan
19 septembre 2026 à 08h30
Centrale EDF de Saint-Laurent-des-Eaux — Saint-Laurent-Nouan
- Visite libre du système défensif de Trôo, Système défensif de Trôo, Troo
19 septembre 2026 à 08h30
Système défensif de Trôo — Troo
- Visite libre de la collégiale Saint-Martin, Collégiale Saint-Martin, Troo
19 septembre 2026 à 08h30
Collégiale Saint-Martin — Troo
- Visite libre : Le Puits qui parle, Le Puits qui parle, Troo
19 septembre 2026 à 08h30
Le Puits qui parle — Troo
- Visite libre Monument Antoine Bourdelle, Monument Antoine Bourdelle, Troo
19 septembre 2026 à 08h30
Monument Antoine Bourdelle — Troo
- Le Vieux Fournil de Jérôme, Escalier Saint-Gabriel, Troo
19 septembre 2026 à 08h30
Escalier Saint-Gabriel — Troo
- Musée de Sologne, Musée de Sologne, Romorantin-Lanthenay
19 septembre 2026 à 09h00
Musée de Sologne — Romorantin-Lanthenay
- Visite libre de la cave du vigneron, Courseoir des Montaigus, Troo
19 septembre 2026 à 09h00
Courseoir des Montaigus — Troo
- Église Saint-Marc, Église Saint-Marc, Fontaine-Raoul
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Marc — Fontaine-Raoul
- Visite libre de l’église de Souesmes, Église St Julien de Souesmes, Souesmes
19 septembre 2026 à 09h00
Église St Julien de Souesmes — Souesmes
- Visite guidée du chantier Panoptique, Devant l’ancienne prison, Blois
19 septembre 2026 à 09h00
Devant l'ancienne prison — Autun
- La Compagnie du Blanc Argent vous ouvre ses portes, Gare de Romorantin, Romorantin-Lanthenay
19 septembre 2026 à 09h00
Gare de Romorantin — Romorantin-Lanthenay
- Livret-jeu jeune public en famille : explore le château au temps de François Iᵉʳ, Château de Chambord, Chambord
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Chambord — Chambord
- Visite de l’église, Église Sainte-Anne, Sainte-Anne
19 septembre 2026 à 09h00
Église Sainte-Anne — Sainte-Anne
- Visite libre de l’exposition focus Reflets du lointain, l’Asie rêvée des collectionneurs, Château musées, Blois
19 septembre 2026 à 09h00
Château musées — Blois
- Visites d’orientation, Château musées, Blois
19 septembre 2026 à 09h00
Château musées — Blois
- Échappées à vélo d’une écluse à l’autre, Ile Plage, Saint-Aignan
19 septembre 2026 à 09h00
Ile Plage — Saint-Aignan
- Visite libre du château et des jardins de Cheverny, Château de Cheverny, Cheverny
19 septembre 2026 à 09h15
Château de Cheverny — Cheverny
- Visite libre de deux expositions et performances dansées, Maison de la BD, Blois
19 septembre 2026 à 09h30
Maison de la BD — Blois
- Visite libre de la Cité Médiévale, Cité médiévale, Les Tréchis
19 septembre 2026 à 09h30
Cité médiévale — Les Tréchis
- Poutres de l’ancien presbytère, Ancien presbytère, Vouzon
19 septembre 2026 à 09h30
Ancien presbytère — Vouzon
- Chœur de l’abbatiale de la Trinité : permanence d’accueil et mise à disposition de documentation., Abbatiale de La Trinité, Vendôme
19 septembre 2026 à 09h30
Abbatiale de La Trinité — Vendôme
- Château de Monteaux et Moulin de Giesvres, Chapelle. Visite du Parc: Moulin et Chapelle sont ouverts au public., Château de Monteaux et moulin de Giesvres, Monteaux
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Monteaux et moulin de Giesvres — Monteaux
- Stand Ville d’Art et d’Histoire, Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois
19 septembre 2026 à 09h30
Stand Ville d'Art et d'Histoire — Blois
- Promenade des confluences, Vieux pont, Candé, Candé-sur-Beuvron
19 septembre 2026 à 09h45
Vieux pont, Candé — Candé-sur-Beuvron
- Visite libre de l’échansonnerie du XVIIᵉ siècle et des combles Renaissance, Château de Chambord, Chambord
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Chambord — Chambord
- Exposition « Pour une fraction de seconde. La vie mouvementée d’Eadweard Muybridge de Guy Delisle », Bibliothèque Abbé-Grégoire, Blois
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Abbé-Grégoire — Blois
- Visite du clocher de l’abbaye de Vendôme, Abbatiale de La Trinité, Vendôme
19 septembre 2026 à 10h00
Abbatiale de La Trinité — Vendôme
- À la découverte d’une architecture solognote de la Renaissance, L’écu de France, La Ferté-Beauharnais
19 septembre 2026 à 10h00
L'écu de France — La Ferté-Beauharnais
- Balade contée historique, Parcours découverte de Selles-sur-Cher, Selles-sur-Cher
19 septembre 2026 à 10h00
Parcours découverte de Selles-sur-Cher — Selles-sur-Cher
- Visite commentée de la maison dite du Bailli, Maison Renaissance dite du Bailli, Montoire-sur-le-Loir
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Renaissance dite du Bailli — Montoire-sur-le-Loir
- Élégance, Fragrance, Fréquence. Un voyage au cœur du vivant., Le sucre au safran, La Chapelle-Vicomtesse
19 septembre 2026 à 10h00
Le sucre au safran — La Chapelle-Vicomtesse
- Des jardins au manoir, Manoir de la Possonnière, Couture-sur-Loir
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de la Possonnière — Couture-sur-Loir
- Visite guidée des Archives municipales, Archives municipales, Vendôme
19 septembre 2026 à 10h00
Archives municipales — Vendôme
- Visite du musée, Commanderie d’Arville, Couëtron-au-Perche
19 septembre 2026 à 10h00
Commanderie d'Arville — Couëtron-au-Perche
- Visite du château de Villesavin, Château de Villesavin, Tour-en-Sologne
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Villesavin — Tour-en-Sologne
- Visite salle capitulaire Abbaye cistercienne d’Olivet, Visite salle capitulaire cistercienne de l’Abbaye d’Olivet, Saint-Julien-sur-Cher
19 septembre 2026 à 10h00
Visite salle capitulaire cistercienne de l'Abbaye d'Olivet — Saint-Julien-sur-Cher
- Visite guidée « Hôtels particuliers et maisons Renaissance », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois
19 septembre 2026 à 10h00
Stand Ville d'Art et d'Histoire — Blois
- Visite de l’église Saint-Christophe, Église Saint-Christophe, Couddes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Christophe — Couddes
- Visites et animations à l’Aître Saint-Saturnin, Église Saint-Saturnin, Blois
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Saturnin — Blois
- Loger à Chambord à la Renaissance, Château de Chambord, Chambord
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Chambord — Chambord
- Visite libre de la Maison de la Magie Robert-Houdin, Maison de la Magie Robert-Houdin, Blois
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de la Magie Robert-Houdin — Blois
- Visite guidée « Blois, ville fortifiée », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois
19 septembre 2026 à 10h00
Stand Ville d'Art et d'Histoire — Blois
- Visite du château de Fougères, Château de Fougères, Le Controis-en-Sologne
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Fougères — Le Controis-en-Sologne
- Réplique de l’avion Blériot XI, Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens), Vendôme
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens) — Vendôme
- Visite libre de l’église St-Pierre de Boursay, Église Saint-Pierre, Boursay
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Boursay
- Salon troglodytique des métiers d’art, Caves et habitations troglodytiques, Trôo
19 septembre 2026 à 10h00
Caves et habitations troglodytiques — Trôo
- Visite du château de Saint-Gervais-la-Forêt, Château de Saint Saint-Gervais-la-Forêt, Saint-Gervais-la-Forêt
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Saint Saint-Gervais-la-Forêt — Saint-Gervais-la-Forêt
- Découverte des vestiges de l’ancienne abbaye, Abbaye de la Guiche, Chouzy-sur-Cisse
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de la Guiche — Chouzy-sur-Cisse
- Visite commentée des Archives Municipales de Blois, Archives de Blois, Blois
19 septembre 2026 à 10h00
Archives de Blois — Blois
- « Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie », Manoir de la Possonnière, Couture-sur-Loir
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de la Possonnière — Couture-sur-Loir
- Salle capitulaire de l’abbaye de la Trinité de Vendôme, Abbatiale de La Trinité, Vendôme
19 septembre 2026 à 10h00
Abbatiale de La Trinité — Vendôme
- Balade contée et historique, Rue de Sion 41130 Selles sur Cher, Selles-sur-Cher
19 septembre 2026 à 10h00
Rue de Sion 41130 Selles sur Cher — Selles-sur-Cher
- Visite libre de la tour-lanterne, Château de Chambord, Chambord
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Chambord — Chambord
- Visite de la Cave Yuccas, Écomusée troglodytique, Troo
19 septembre 2026 à 10h00
Écomusée troglodytique — Troo
- Visite libre du Manoir de la Possonnière, Manoir de la Possonnière, Couture-sur-Loir
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de la Possonnière — Couture-sur-Loir
- Exposition Grain & Graines de regards, Moulin de la Fontaine, Thoré-la-Rochette
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de la Fontaine — Thoré-la-Rochette
- Visite libre de la commanderie d’Arville, Commanderie d’Arville, Couëtron-au-Perche
19 septembre 2026 à 10h00
Commanderie d'Arville — Couëtron-au-Perche
- 110ᵉ anniversaire de la base école d’aviation de Poulines, Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens), Vendôme
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens) — Vendôme
- Tasciaca : Visite libre du musée archéologique, Tasciaca – Musée archéologique, Thésée
19 septembre 2026 à 10h00
Tasciaca - Musée archéologique — Thésée
- Visite guidée de l’église Saint-Saturnin, Église Saint-Saturnin, Blois
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Saturnin — Blois
- Visite centrale photovoltaïque citoyenne « Soleil de Lignières », Centrale photovoltaïque le soleil de Lignière, Lignières
19 septembre 2026 à 10h00
Centrale photovoltaïque le soleil de Lignière — Lignières
- Parcours ludique au cœur de Vendôme, Hôtel du Saillant, Vendôme
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel du Saillant — Vendôme
- Visite guidée « Le château royal de Blois, objet et témoin d’un patrimoine en danger ? », Château musées, Blois
19 septembre 2026 à 10h00
Château musées — Blois
- Visite libre de la grotte pétrifiante de Trôo, Grotte pétrifiante de Trôo, Troo
19 septembre 2026 à 10h00
Grotte pétrifiante de Trôo — Troo
- Visite du château et des jardins, Château de Talcy, Talcy
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Talcy — Talcy
- Visite libre de l’exposition « Le Blésois, carrefour de régions naturelles », Muséum d’Histoire Naturelle, Blois
19 septembre 2026 à 10h00
Muséum d'Histoire Naturelle — Blois
- Visite libre de l’église Saint-Saturnin, Église Saint-Saturnin, Blois
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Saturnin — Blois
- Bâtisseurs du Moyen-Âge !, Commanderie d’Arville, Couëtron-au-Perche
19 septembre 2026 à 10h00
Commanderie d'Arville — Couëtron-au-Perche
- Visite exceptionnelle des écuries de la Garde républicaine, Château de Chambord, Chambord
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Chambord — Chambord
- Visite guidée musée des américains de Gièvres, Gièvres souvenir patrimoine et culture – Centre Culturel Gièvres, Gièvres
19 septembre 2026 à 10h00
Gièvres souvenir patrimoine et culture - Centre Culturel Gièvres — Gièvres
- Visite commentée extérieurs et parc, Château de Montlivault, Montlivault
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Montlivault — Montlivault
- Les Médiévales de Vendôme, Parvis Rochambeau, Vendôme
19 septembre 2026 à 10h00
Parvis Rochambeau — Vendôme
- Visite-conférence : la défense passive et les dispositifs de protection des civils pendant la Seconde Guerre mondiale, Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire, Blois
19 septembre 2026 à 10h00
Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire — Blois
- Les Botaniques de Chaumont-sur-Loire, Domaine régional de Chaumont-sur-Loire, Chaumont-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine régional de Chaumont-sur-Loire — Chaumont-sur-Loire
- Exposition de sculptures des Artistes du Loir-et-Cher, Manoir de la Possonnière, Couture-sur-Loir
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de la Possonnière — Couture-sur-Loir
- ANTIQUE TASCIACA : site des Mazelles en visite libre, Tasciaca – site archéologique des Mazelles, Thésée
19 septembre 2026 à 10h00
Tasciaca - site archéologique des Mazelles — Thésée
- Fouilles archéologiques Inrap à Saint-Laurent-Nouan, Chantier Inrap à proximité de la Rue Hallée – Saint-Laurent-Nouan, Saint-Laurent-Nouan
19 septembre 2026 à 10h00
Chantier Inrap à proximité de la Rue Hallée - Saint-Laurent-Nouan — Saint-Laurent-Nouan
- Salle patrimoniale de la Médiathèque, Médiathèque de Vendôme, Vendôme
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque de Vendôme — Vendôme
- Visite guidée de l’église Saint-Christophe, Église Saint-Christophe, Couddes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Christophe — Couddes
- Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses, Ile Plage, Saint-Aignan
19 septembre 2026 à 10h30
Ile Plage — Saint-Aignan
- Visite flash « Découverte de Blois », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois
19 septembre 2026 à 10h30
Stand Ville d'Art et d'Histoire — Blois
- Visite guidée de la sous-préfecture de Romorantin, Sous-préfecture de Romorantin, Romorantin-Lanthenay
19 septembre 2026 à 10h30
Sous-préfecture de Romorantin — Romorantin-Lanthenay
- Visites guidées Insolites, Château musées, Blois
19 septembre 2026 à 10h30
Château musées — Blois
- Lecture architecturale du bâti ancien sur le thème de la reconstruction, Place du Colonel-Henri-Rol-Tanguy, Blois, Blois
19 septembre 2026 à 10h30
Place du Colonel-Henri-Rol-Tanguy, Blois — Blois
- Visite guidée du Château du Gué-Péan, Château du Gué-Péan, Monthou-sur-Cher
19 septembre 2026 à 10h30
Château du Gué-Péan — Monthou-sur-Cher
- Visite libre du pavillon dit d’Anne-de-Bretagne, Pavillon Anne de Bretagne, Blois
19 septembre 2026 à 10h30
Pavillon Anne de Bretagne — Blois
- « Il était une fois demain, Beauregard », Parc & Château de Beauregard, Cellettes
19 septembre 2026 à 10h30
Parc & Château de Beauregard — Cellettes
- Exposition sur l’histoire des eaux thermales, Parc et Jardins du Château, Saint-Denis-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h30
Parc et Jardins du Château — Saint-Denis-sur-Loire
- Visite guidée de la commanderie d’Arville, Commanderie d’Arville, Couëtron-au-Perche
19 septembre 2026 à 10h30
Commanderie d'Arville — Couëtron-au-Perche
- Visite guidée familiale « Les 7 familles de l’Architecture », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois
19 septembre 2026 à 10h30
Stand Ville d'Art et d'Histoire — Blois
- Bibliothèque de la Société archéologique de Vendôme, Hôtel du Saillant, Vendôme
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel du Saillant — Vendôme
- Le château au fil des pierres et de l’histoire, Château et parc, Vendôme
19 septembre 2026 à 11h00
Château et parc — Vendôme
- Visite de l’abbatiale de la Trinité : du roman au gothique, Abbatiale de La Trinité, Vendôme
19 septembre 2026 à 11h00
Abbatiale de La Trinité — Vendôme
- Cher Kar Karis Kares avec les enfants de Noyers-sur-Cher, Ile Plage, Saint-Aignan
19 septembre 2026 à 11h30
Ile Plage — Saint-Aignan
- Visite libre des extérieurs et de la chapelle de Rochambeau, Château de Rochambeau, Thoré-la-Rochette
19 septembre 2026 à 12h00
Château de Rochambeau — Thoré-la-Rochette
- Visite du château des Nouies, Château des Nouies, Selles-sur-Cher
19 septembre 2026 à 13h00
Château des Nouies — Selles-sur-Cher
- Visite du château de Droué, Château de Droué, Droué
19 septembre 2026 à 13h00
Château de Droué — Droué
- Visite libre des collections permanentes de la Fondation du doute, Conservatoire et Fondation du doute, Blois
19 septembre 2026 à 14h00
Conservatoire et Fondation du doute — Blois
- Visite de l’ancienne papeterie de Courcelles, Ancienne papeterie de Courcelles, Lignières
19 septembre 2026 à 14h00
Ancienne papeterie de Courcelles — Lignières
- Visite commentée et projection rétrospective de l’histoire du Boissier et du Train vert à la Clinique de la Chesnaie, Clinique de la Chesnaie, Villelouet
19 septembre 2026 à 14h00
Clinique de la Chesnaie — Villelouet
- Découverte du site géologique et archéologique des Grouais de Chicheray, Site archéologique et géologique des Grouais de Chicheray, Pezou
19 septembre 2026 à 14h00
Site archéologique et géologique des Grouais de Chicheray — Pezou
- Escape game « Le trésor de l’artiste inconnu », Archives départementales de Loir-et-Cher, Blois
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de Loir-et-Cher — Blois
- Jeux de découverte du patrimoine du département, Archives départementales de Loir-et-Cher, Blois
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de Loir-et-Cher — Blois
- Forteresse de Montrichard, Forteresse de Montrichard, Montrichard Val de Cher
19 septembre 2026 à 14h00
Forteresse de Montrichard — Montrichard Val de Cher
- Rencontre avec les créateurs des laque-films de l’exposition « Mémoires de sols », Muséum d’Histoire Naturelle, Blois
19 septembre 2026 à 14h00
Muséum d'Histoire Naturelle — Blois
- L’observatoire photographique participatif du paysage en Val de Loire, Médiathèque Philippe Barbeau, Saint-Laurent-Nouan
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Philippe Barbeau — Saint-Laurent-Nouan
- Visite libre de l’Observatoire Loire et jeux en bois, Observatoire Loire, La Chaussée-Saint-Victor
19 septembre 2026 à 14h00
Observatoire Loire — La Chaussée-Saint-Victor
- Visite guidée de l’ancienne champignonnière, Champignonnière de Naveil, Naveil
19 septembre 2026 à 14h00
Champignonnière de Naveil — Naveil
- Visite libre du musée diocésain d’art religieux, Musée diocésain d’art religieux, Blois
19 septembre 2026 à 14h00
Musée diocésain d'art religieux — Blois
- Visite de la Grange de La Couture à Montoire (XIVᵉ siècle), Grange de La Couture, Montoire-sur-le-Loir
19 septembre 2026 à 14h00
Grange de La Couture — Montoire-sur-le-Loir
- Visite libre du Gouffre, Le Gouffre, Blois
19 septembre 2026 à 14h00
Le Gouffre — Blois
- Visites libres des espaces de travail de la résidence Ciclic Animation, Ciclic – Animation, Vendôme
19 septembre 2026 à 14h00
Ciclic - Animation — Vendôme
- Conférence « La bibliothèque de Blois de 1939 à 1945 : un havre de paix pendant la guerre ? », Bibliothèque Abbé-Grégoire, Blois
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque Abbé-Grégoire — Blois
- Découverte des archives et animations ludiques autour de l’histoire et du patrimoine., Archives départementales de Loir-et-Cher, Blois
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de Loir-et-Cher — Blois
- Visite guidée et libre du château de Meslay, Château de Meslay, Meslay
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Meslay — Meslay
- Découvrir un coffre-fort historique caché au cœur de Vendôme, Maison dite Hôtel de la Chambre des Comptes, Vendôme
19 septembre 2026 à 14h00
Maison dite Hôtel de la Chambre des Comptes — Vendôme
- Visite du château, Château du Moulin, Lassay-sur-Croisne
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Moulin — Lassay-sur-Croisne
- Monique Tello « Où est le chat (1986-2026)? », Grand manège du quartier Rochambeau, Vendôme
19 septembre 2026 à 14h00
Grand manège du quartier Rochambeau — Vendôme
- Visite de l’église Saint-Médard, Église Saint-Médard, Saint-Marc-du-Cor
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Médard — Saint-Marc-du-Cor
- Découverte du plus ancien Monument Historique de Vendôme encore entièrement roman (XIᵉ s.), Chapelle Saint-Pierre-la-Motte, Vendôme
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Pierre-la-Motte — Vendôme
- Visite de l’église Saint-Martin, Eglise Saint-Martin, Valloire-sur-Cisse
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Martin — Valloire-sur-Cisse
- Visite d’une chapelle néo-gothique du XIXᵉ siècle, Chapelle de Rocheux, Lignières
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de Rocheux — Lignières
- Ateliers découverte d’artisanat d’art sur inscription (payants), Château de Saint-Agil, Couëtron-au-Perche
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Saint-Agil — Couëtron-au-Perche
- Circuit, Château de Chassay, Landes-le-Gaulois
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Chassay — Landes-le-Gaulois
- Visite libre de l’exposition temporaire « Clément Courgeon, dit Triboulet, présente The Xtreme Show », Conservatoire et Fondation du doute, Blois
19 septembre 2026 à 14h00
Conservatoire et Fondation du doute — Blois
- Visite guidée du Palais de Justice, Palais de Justice, Blois
19 septembre 2026 à 14h15
Palais de Justice — Blois
- Micro-visites de la Fondation du doute, Conservatoire et Fondation du doute, Blois
19 septembre 2026 à 14h15
Conservatoire et Fondation du doute — Blois
- Conférence « De métal et d’émail » par Xavier Anquetin, Musée diocésain d’art religieux, Blois
19 septembre 2026 à 14h15
Musée diocésain d'art religieux — Blois
- Église Saint-Jacques de Seillac, Église Saint-Jacques de Seillac, Valloire-sur-Cisse
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Jacques de Seillac — Valloire-sur-Cisse
- Visite guidée « Dans les coulisses des archives », Archives départementales de Loir-et-Cher, Blois
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales de Loir-et-Cher — Blois
- Visites guidées des coulisses des archives, Archives départementales de Loir-et-Cher, Blois
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales de Loir-et-Cher — Blois
- Visite patrimoniale du parcours [ Dé~rives ], Maison éclusière de Vineuil, Monthou-sur-Cher
19 septembre 2026 à 14h30
Maison éclusière de Vineuil — Monthou-sur-Cher
- Balade contée et historique, Rue de Sion 41130 Selles sur Cher, Selles-sur-Cher
19 septembre 2026 à 14h30
Rue de Sion 41130 Selles sur Cher — Selles-sur-Cher
- Visite de la tour de l’Islette, Tour de l’Islette, Vendôme
19 septembre 2026 à 14h30
Tour de l'Islette — Vendôme
- Patrimoine photographique de Vendôme et du Vendômois, Hôtel du Saillant, Vendôme
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel du Saillant — Vendôme
- Parcours Sonores [DÉ~RIVES] et Visite patrimoniale, Maison éclusière de Vineuil, Monthou-sur-Cher
19 septembre 2026 à 14h30
Maison éclusière de Vineuil — Monthou-sur-Cher
- Visite guidée du Manoir de la Possonnière, Manoir de la Possonnière, Couture-sur-Loir
19 septembre 2026 à 14h30
Manoir de la Possonnière — Couture-sur-Loir
- Visite guidée de la Cité agricole de Champigny-en-Beauce, Cité agricole de Champigny-en-Beauce, Champigny-en-Beauce
19 septembre 2026 à 14h30
Cité agricole de Champigny-en-Beauce — Champigny-en-Beauce
- Visite guidée « Vivre Blois et son fleuve », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois
19 septembre 2026 à 14h30
Stand Ville d'Art et d'Histoire — Blois
- Visite de l’église Saint-Denis – Coulanges, Eglise Saint-Denis, Valloire-sur-Cisse
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Saint-Denis — Valloire-sur-Cisse
- Le patrimoine face aux dangers, Hôtel du Saillant, Vendôme
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel du Saillant — Vendôme
- Visite commentée de la cité médiévale et troglodytique de Trôo, Collégiale Saint-Martin, Troo
19 septembre 2026 à 14h30
Collégiale Saint-Martin — Troo
- Découverte de l’ancienne Abbaye de la Guiche, Abbaye de la Guiche, Chouzy-sur-Cisse
19 septembre 2026 à 15h00
Abbaye de la Guiche — Chouzy-sur-Cisse
- Espace ludique, Hôtel du Département, Blois
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel du Département — Blois
- Visite guidée « Mystérieux noms de rues », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois
19 septembre 2026 à 15h00
Stand Ville d'Art et d'Histoire — Blois
- Jeu « Le détail mystérieux », Temple de l’Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher, Blois
19 septembre 2026 à 15h00
Temple de l'Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher — Blois
- Les petits secrets d’une église rurale, Église Sainte-Madeleine, La Madeleine-Villefrouin
19 septembre 2026 à 15h00
Église Sainte-Madeleine — La Madeleine-Villefrouin
- Visite guidée « L’Hôtel de Ville de Blois, ancien évêché », Hôtel de Ville – Ancien Évêché, Blois
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel de Ville - Ancien Évêché — Blois
- Visite guidée « La reconstruction de Blois », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois
19 septembre 2026 à 15h00
Stand Ville d'Art et d'Histoire — Blois
- Atelier famille «Drakkar!», Commanderie d’Arville, Couëtron-au-Perche
19 septembre 2026 à 15h00
Commanderie d'Arville — Couëtron-au-Perche
- Parcours photographique sur le cheval percheron, Château de Saint-Agil, Couëtron-au-Perche
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Saint-Agil — Couëtron-au-Perche
- Visite libre de l’exposition “Jours de fête”, Hôtel du Département, Blois
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel du Département — Blois
- Visite libre de l’exposition “Maisons en pan de bois”, Hôtel du Département, Blois
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel du Département — Blois
- « La mémoire collective en photos », Temple de l’Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher, Blois
19 septembre 2026 à 15h00
Temple de l'Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher — Blois
- Concours photographique « Photographiez l’invisible », Temple de l’Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher, Blois
19 septembre 2026 à 15h00
Temple de l'Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher — Blois
- Visites commentées du château de Rochambeau, Château de Rochambeau, Thoré-la-Rochette
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Rochambeau — Thoré-la-Rochette
- Restaurer pour transmettre : la restauration de sculptures de Pierre Loison, Musée de la Corbillière, Mer
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de la Corbillière — Mer
- Visite de l’église Saint-Joseph, Eglise Saint-Joseph, Blois
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint-Joseph — Blois
- Visite des jardins et du site des Douves, Château d’Onzain, Veuzain-sur-Loire
19 septembre 2026 à 15h00
Château d'Onzain — Veuzain-sur-Loire
- « Le Temple à travers l’objectif », Temple de l’Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher, Blois
19 septembre 2026 à 15h00
Temple de l'Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher — Blois
- Visites de l’église Saint-Jean-Baptiste de Baillou, Église Saint-Jean-Baptiste, Baillou
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Baillou
- Visite guidée « Les fragilités de la basilique Notre-Dame de la Trinité », Basilique Notre-Dame-de-la-Trinité, Blois
19 septembre 2026 à 15h00
Basilique Notre-Dame-de-la-Trinité — Blois
- Visité guidée de l’ancien couvent, Hôtel du Département, Blois
19 septembre 2026 à 15h15
Hôtel du Département — Blois
- Visite commentée de l’exposition focus Reflets du lointain, l’Asie rêvée des collectionneurs, Château musées, Blois
19 septembre 2026 à 15h30
Château musées — Blois
- Animation théâtrale au château de Rochambeau, Château de Rochambeau, Thoré-la-Rochette
19 septembre 2026 à 16h30
Château de Rochambeau — Thoré-la-Rochette
- Exposition carnettiste Lapin, Site de l’éclusier, Montrichard, Montrichard Val de Cher
19 septembre 2026 à 16h30
Site de l'éclusier, Montrichard — Montrichard Val de Cher
- Concert de Roland Kern, Hôtel du Département, Blois
19 septembre 2026 à 16h30
Hôtel du Département — Blois
- Visite patrimoniale des Écluses du Cher, Site de l’éclusier, Montrichard, Montrichard Val de Cher
19 septembre 2026 à 16h30
Site de l'éclusier, Montrichard — Montrichard Val de Cher
- Fête du Viaduc de Vineuil, Viaduc de Vineuil, Vineuil
19 septembre 2026 à 17h00
Viaduc de Vineuil — Vineuil
- Fête du Viaduc – Vineuil, Viaduc de Vineuil, Vineuil
19 septembre 2026 à 17h00
Viaduc de Vineuil — Vineuil
- Cher Kar Karis Kares avec les enfants de St Julien de Chédon, Site de l’éclusier, Montrichard, Montrichard Val de Cher
19 septembre 2026 à 17h00
Site de l'éclusier, Montrichard — Montrichard Val de Cher
- ZANKA (BAL) & DjSet New Trad, Site de l’éclusier, Montrichard, Montrichard Val de Cher
19 septembre 2026 à 18h00
Site de l'éclusier, Montrichard — Montrichard Val de Cher
- Conférence « La médecine à Rome de Romulus à Romulus Augustule », Thésée Salle des fêtes, Saint-Romain-sur-Cher
19 septembre 2026 à 18h00
Thésée Salle des fêtes — Saint-Romain-sur-Cher
- BACK TO BACH
Jean-Baptiste Loussier with Jody Sternberg, Château d’Onzain, Veuzain-sur-Loire
19 septembre 2026 à 19h00
Château d'Onzain — Veuzain-sur-Loire
- Spectacle équestre UUKA Cie plume de cheval, Château de Saint-Agil, Couëtron-au-Perche
19 septembre 2026 à 20h00
Château de Saint-Agil — Couëtron-au-Perche
- Son et Lumière, Château musées, Blois
19 septembre 2026 à 22h30
Château musées — Blois
- Visite libre de l’église Saint-Martin, Eglise Saint-Martin de Lorges, Lorges
20 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Martin de Lorges — Lorges
- Visite de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) à Villefranche-sur-Cher, Institut national de l’information géographique et forestière, Villefranche-sur-Cher
20 septembre 2026 à 09h30
Institut national de l'information géographique et forestière — Villefranche-sur-Cher
- Visite de la Porte Saint-Georges, Porte Saint-Georges, Vendôme
20 septembre 2026 à 10h00
Porte Saint-Georges — Vendôme
- Visite de la cabine de projection du cinéma Les Lobis, Cinéma Les Lobis, Blois
20 septembre 2026 à 10h00
Cinéma Les Lobis — Blois
- Visite guidée « Le quartier de la chocolaterie Poulain », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois
20 septembre 2026 à 10h00
Stand Ville d'Art et d'Histoire — Blois
- La Maison Renaissance, Maison style Renaissance, Saint-Gervais-la-Forêt
20 septembre 2026 à 10h00
Maison style Renaissance — Saint-Gervais-la-Forêt
- Visite Guidée de la Cité Médiévale, Cité médiévale, Les Tréchis
20 septembre 2026 à 10h00
Cité médiévale — Les Tréchis
- Visite guidée familiale « Blois Memory », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois
20 septembre 2026 à 10h30
Stand Ville d'Art et d'Histoire — Blois
- La Ferme de l’Aubépin, Ferme de l’Aubépin, Saint-Gervais-la-Forêt
20 septembre 2026 à 11h00
Ferme de l'Aubépin — Saint-Gervais-la-Forêt
- Site troglodytique du Coteau Saint-André, Caves et habitats troglodytes du coteau de Saint-André, Villiers-sur-Loir
20 septembre 2026 à 14h00
Caves et habitats troglodytes du coteau de Saint-André — Villiers-sur-Loir
- Musée Louis Leygue : exposition artisanat et visite libre, Musée Louis Leygue, Naveil
20 septembre 2026 à 14h00
Musée Louis Leygue — Naveil
- Visite guidée « L’église Saint-Nicolas », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois
20 septembre 2026 à 14h00
Stand Ville d'Art et d'Histoire — Blois
- Église de Saint-Gervais-la-Forêt, Église Saint-Gervais et Saint-Protais, Saint-Gervais-la-Forêt
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Gervais et Saint-Protais — Saint-Gervais-la-Forêt
- Visite guidée, sauvegarder le bâti et le jardin, Jardins des Métamorphozes, Valaire
20 septembre 2026 à 15h00
Jardins des Métamorphozes — Valaire
- Le grand vitrail du chœur de l’église Sainte-Madeleine raconté aux enfants, Église Sainte-Marie-Madeleine, Vendôme
20 septembre 2026 à 15h00
Église Sainte-Marie-Madeleine — Vendôme
- A la découverte de la conservation des œuvres, Musée de la Corbillière, Mer
20 septembre 2026 à 15h30
Musée de la Corbillière — Mer
- Concert « Le Banquet du Roy », Hôtel du Département, Blois
20 septembre 2026 à 15h30
Hôtel du Département — Blois
- Le vitrail de Majesté Notre Dame « La Joconde du Vendômois », Abbatiale de La Trinité, Vendôme
20 septembre 2026 à 17h00
Abbatiale de La Trinité — Vendôme
- Les stalles de l’abbatiale de la Trinité de Vendôme, Abbatiale de La Trinité, Vendôme
20 septembre 2026 à 17h00
Abbatiale de La Trinité — Vendôme
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)