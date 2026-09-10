LOIRE-ATLANTIQUE Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

En Loire-Atlantique se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine
- Visite guidée, Oudon château de Vieille Cour, Oudon
19 septembre 2026 à 00h00
Oudon château de Vieille Cour — Oudon
- Journées du patrimoine et du matrimoine 2026, Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 00h00
Nantes — Nantes
- Journées Européennes du Patrimoine, Centre-ville du Loroux-Bottereau, Le Loroux-Bottereau
19 septembre 2026 à 00h00
Centre-ville du Loroux-Bottereau — Le Loroux-Bottereau
- L’Heure Bleue en Brière, Maison du port de Rozé, Île d’Errand
19 septembre 2026 à 06h30
Maison du port de Rozé — Île d'Errand
- Programme des animations en pays de Retz, Nouvelle Maison de l’Histoire, La Bernerie-en-Retz
19 septembre 2026 à 08h00
Nouvelle Maison de l'Histoire — La Bernerie-en-Retz
- Visite libre, Chapelle de La Magdeleine – Le Gâvre, Le Gâvre
19 septembre 2026 à 08h00
Chapelle de La Magdeleine - Le Gâvre — Le Gâvre
- Calvaire de Louisfert, Calvaire de Louisfert, Louisfert
19 septembre 2026 à 08h00
Calvaire de Louisfert — Louisfert
- Église romane Saint-Jean de Béré, Église Saint-Jean de Béré, Châteaubriant
19 septembre 2026 à 08h30
Église Saint-Jean de Béré — Châteaubriant
- Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, Rezé, Rezé
19 septembre 2026 à 08h30
Rezé — Rezé
- Château de Caratel, Vieilles maisons françaises – VMF 44, Louisfert
19 septembre 2026 à 09h00
Vieilles maisons françaises - VMF 44 — Louisfert
- Site Fortifié du Pointeau – Casemate 105 C, Site fortifié du Pointeau – Casemate 105 C, Saint-Brevin-les-Pins
19 septembre 2026 à 09h00
Site fortifié du Pointeau - Casemate 105 C — Saint-Brevin-les-Pins
- Visite du Centre de Maintenance du Matériel de l’infra – SNCF Réseau, C2MI de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
C2MI de Nantes — Nantes
- Portes ouvertes journée du patrimoine, square Thibaud, La Bernerie-en-Retz
19 septembre 2026 à 09h00
square Thibaud — La Bernerie-en-Retz
- L’église Sainte Thérèse de fond en comble, Eglise Sainte-Thérèse, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Sainte-Thérèse — Nantes
- Ouverture exceptionnelle du laboratoire Arc’Antique, Laboratoire Arc’Antique, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
Laboratoire Arc'Antique — Nantes
- Cinéma Bonne Garde, Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis — Nantes
- Manoir de la Petite Haie, Manoir de la Petite Haie, Grand-Auverné
19 septembre 2026 à 09h00
Manoir de la Petite Haie — Grand-Auverné
- Visites guidée de la mosquée OSMANLI, Mosquée Osmanli, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
Mosquée Osmanli — Nantes
- Dans les sous-sols de l’Aquaparc, Aquaparc de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire
19 septembre 2026 à 09h00
Aquaparc de Saint-Nazaire — Saint-Nazaire
- Église St-Jouin, Eglise St-Jouin, Moisdon-la-Rivière
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise St-Jouin — Moisdon-la-Rivière
- Chapelle de la Magdeleine, Chapelle de la Magdeleine, Saint-Vincent-des-Landes
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle de la Magdeleine — Saint-Vincent-des-Landes
- Chapelle du Trépas, Chapelle du Trépas, Jans
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle du Trépas — Jans
- Visite guidée de la Banque de France de Nantes, Banque de France, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France — Nantes
- Passion nautique et patrimoine maritime à Saint-Nazaire, Les ateliers des Vieux gréements, Saint-Nazaire
19 septembre 2026 à 09h00
Les ateliers des Vieux gréements — Saint-Nazaire
- Mairie de la Commune Libre du Bouffay, Mairie de la Comme libre du Bouffay, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
Mairie de la Comme libre du Bouffay — Nantes
- Chapelle de la Galotière, Chapelle de la Galotière, Lusanger
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle de la Galotière — Lusanger
- Église de St Vincent des Landes, Eglise, Saint-Vincent-des-Landes
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise — Saint-Vincent-des-Landes
- Visite France Télévisions – Ici Pays de la Loire, France Télévisions – Ici Pays de la Loire, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
France Télévisions - Ici Pays de la Loire — Nantes
- Journées du Patrimoine, remontons le temps – Portes ouvertes de l’ancien presbytère, ancien presbytère, Sautron
19 septembre 2026 à 09h00
ancien presbytère — Sautron
- Le Grand Bain revisité | Visites immersives théâtralisées, Grand Bain (Le), Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
Grand Bain (Le) — Nantes
- Chaufferie Biomasse Malakoff, Chaufferie Biomasse Malakoff, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
Chaufferie Biomasse Malakoff — Nantes
- Site des fours à chaux, Les Fours à chaux, Erbray
19 septembre 2026 à 09h00
Les Fours à chaux — Erbray
- L’église de Mouais, Eglise de Mouais, Mouais
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise de Mouais — Mouais
- Réveil au parc du lycée Carcouët, Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin — Nantes
- Découverte de la ferme de l’Anfrenière, Ferme de l’Anfrenière 44680 SAINT MARS DE COUTAIS, Saint-Mars-de-Coutais
19 septembre 2026 à 09h00
Ferme de l'Anfrenière 44680 SAINT MARS DE COUTAIS — Saint-Mars-de-Coutais
- Partage et patrimoine à la bibliothèque Paul Eluard, Bibliothèque Paul Eluard, Saint-Herblain
19 septembre 2026 à 09h00
Bibliothèque Paul Eluard — Saint-Herblain
- Église Saint-Martin, Eglise Saint-Martin Fercé, Fercé
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Martin Fercé — Fercé
- Visite libre, Église, Le Gâvre
19 septembre 2026 à 09h00
Église — Le Gâvre
- Eglise Saint Jacques, Eglise Saint Jacques, Soulvache
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint Jacques — Soulvache
- Chapelle de Bon Secours, Chapelle de Bon Secours, Villepot
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle de Bon Secours — Villepot
- Découverte de la bibliothèque associative Paul Eluard, Bibliothèque Paul Eluard, Saint-Herblain
19 septembre 2026 à 09h00
Bibliothèque Paul Eluard — Saint-Herblain
- Chapelle St Fiacre, Chapelle St Fiacre, Soulvache
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle St Fiacre — Soulvache
- Chantier du futur pont Anne de Bretagne, Pont Anne de Bretagne, Nantes
19 septembre 2026 à 09h30
Pont Anne de Bretagne — Nantes
- La photographie, un patrimoine qui vaut le coup d’œil !, Ecomusée de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire
19 septembre 2026 à 09h30
Ecomusée de Saint-Nazaire — Saint-Nazaire
- Château de la Gaudinière – 9h30, Chateau de la gaudiniere, Nantes
19 septembre 2026 à 09h30
Chateau de la gaudiniere — Nantes
- Micro-Folie – musée numérique de Châteaubriant, Micro-Folie – musée numérique de Châteaubriant, Châteaubriant
19 septembre 2026 à 09h30
Micro-Folie - musée numérique de Châteaubriant — Châteaubriant
- Centre technique Eyquem : à la découverte des métiers du nettoiement !, Centre technique Marie-Thérèse Eyquem, Nantes
19 septembre 2026 à 09h30
Centre technique Marie-Thérèse Eyquem — Nantes
- Visite du nouvel Institut de formations Paramédicales (IFP), Institut de Formations Paramédicales (IFP), Saint-Nazaire
19 septembre 2026 à 09h30
Institut de Formations Paramédicales (IFP) — Saint-Nazaire
- Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – 9h30 et 10h45, Ministère des affaires étrangères, Nantes
19 septembre 2026 à 09h30
Ministère des affaires étrangères — Nantes
- Alice Milliat, pionnière du sport féminin, Cimetière Saint-Jacques, Nantes
19 septembre 2026 à 09h30
Cimetière Saint-Jacques — Nantes
- Visite libre, Château du Plessis, Casson
19 septembre 2026 à 09h30
Château du Plessis — Casson
- conférence : la halle, une histoire au cœur de Savenay, Place des Halles, Savenay
19 septembre 2026 à 09h30
Place des Halles — Savenay
- Le mystère Abgrall, Office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval, Châteaubriant
19 septembre 2026 à 09h30
Office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval — Châteaubriant
- Portes ouvertes de la maison de l’apiculture, la maison de l’apiculture, Nantes
19 septembre 2026 à 09h30
la maison de l'apiculture — Nantes
- Escal’Atlantic, Escal’Atlantic, Saint-Nazaire
19 septembre 2026 à 09h30
Escal'Atlantic — Saint-Nazaire
- Visites du château de Pornic, Château de Pornic, Pornic
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Pornic — Pornic
- Visitez le chantier du pont Anne-de-Bretagne, Jardin des Berges, Nantes
19 septembre 2026 à 09h30
Jardin des Berges — Nantes
- Centre technique de nettoiement Nantes métropole, centre technique NM Marie-Thérèse Eyquem, Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 09h30
centre technique NM Marie-Thérèse Eyquem, Nantes — Nantes
- VISITE DU CENTRE DE TRI ET DE VALORISATION DES DÉCHETS / ARC EN CIEL 2034, Arc en Ciel 2034, Couëron
19 septembre 2026 à 09h30
Arc en Ciel 2034 — Couëron
- Visite libre d’une partie du château de la Hillière, Château de la Hillière, Thouaré-sur-Loire
19 septembre 2026 à 09h30
Château de la Hillière — Thouaré-sur-Loire
- Le sous-marin Espadon, Sous-marin Espadon, Saint-Nazaire
19 septembre 2026 à 09h30
Sous-marin Espadon — Saint-Nazaire
- Journée au château de Chanteloup, Chateau de Chanteloup, Saint-Michel-Chef-Chef
19 septembre 2026 à 09h30
Chateau de Chanteloup — Saint-Michel-Chef-Chef
- Visite du tribunal judiciaire de Nantes, tribunal judiciaire, Nantes
19 septembre 2026 à 09h45
tribunal judiciaire — Nantes
- Exposition de Juliette Monbureau, Site des Forges de la Hunaudière 44590 Sion les mines, Sion-les-Mines
19 septembre 2026 à 10h00
Site des Forges de la Hunaudière 44590 Sion les mines — Sion-les-Mines
- Portes ouvertes de radio Naoned et du studio ENROLL, Radio Naoned, Saint-Herblain
19 septembre 2026 à 10h00
Radio Naoned — Saint-Herblain
- Le sémaphore de Chémoulin, Sémaphore de Chémoulin, Saint-Nazaire
19 septembre 2026 à 10h00
Sémaphore de Chémoulin — Saint-Nazaire
- Promenade commentée en langue bretonne dans le quartier de Chantenay, Mairie de quartier Chantenay de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de quartier Chantenay de Nantes — Nantes
- Découverte de l’herbier de Ferdinand Jamin, Place de la Terrasse 44210 Pornic, Pornic
19 septembre 2026 à 10h00
Place de la Terrasse 44210 Pornic — Pornic
- Visite du manoir de la Bouvardière et du chemin de mémoire du maquis de Saffré, Manoir de la bouvardière, Saint-Herblain
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de la bouvardière — Saint-Herblain
- visite guidée Moulin de l’Arzelier, Saint Cyr en Retz, Villeneuve-en-Retz
19 septembre 2026 à 10h00
Saint Cyr en Retz — Villeneuve-en-Retz
- Visite guidée de la Grande Mosquée, Mosquée Assalam, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Mosquée Assalam — Nantes
- Un Escape Game dans les rues de Nantes, Place Félix Fournier, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Place Félix Fournier — Nantes
- Ça roule à l’Ouest ! Expos Autos, motos et vélos d’hier, d’aujourd’hui et de demain, SALLE DES 3 ÎLES, Indre
19 septembre 2026 à 10h00
SALLE DES 3 ÎLES — Indre
- Musée des Forges, Musée des Forges, Moisdon-la-Rivière
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Forges — Moisdon-la-Rivière
- Visite guidée de la chapelle Notre Dame de Bon Secours, Château du Retail, Legé, Legé
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Retail, Legé — Legé
- Observer, écrire, partager la splendeur des bords de la Sèvre avec les POP, Berge Sellier Goudy, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Berge Sellier Goudy — Nantes
- Visites guidées de l’Hôtel de Ville de La Baule-Escoublac, Hôtel de Ville, La Baule-Escoublac
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — La Baule-Escoublac
- LE LIVRE se livre pour les journées européennes du patrimoine et du matrimoine, Musée-Atelier de l’Imprimerie, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée-Atelier de l'Imprimerie — Nantes
- JEP AUTO RÉTRO PORNIC, Château de Pornic, Pornic
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Pornic — Pornic
- Les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à l’Île de Versailles, Maison de l’Erdre, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de l'Erdre — Nantes
- Parc musée des mines de fer de la Brutz, Parc-Musée des mines de Fer de la Brutz, Soulvache
19 septembre 2026 à 10h00
Parc-Musée des mines de Fer de la Brutz — Soulvache
- Visite d’un atelier de restauration d’objets d’art, Le Croisic, Le Croisic
19 septembre 2026 à 10h00
Le Croisic — Le Croisic
- Chantier de restauration de la cathédrale de Nantes : Ateliers et rencontres, Parvis de la cathédrale de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Parvis de la cathédrale de Nantes — Nantes
- Visite de la Cité sanitaire de Saint-Nazaire, Centre hospitalier de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire
19 septembre 2026 à 10h00
Centre hospitalier de Saint-Nazaire — Saint-Nazaire
- Journées européennes du patrimoine au Musée Jules Verne, Musée Jules Verne, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Jules Verne — Nantes
- Église Notre Dame de l’Assomption de Mouais, Eglise Notre Dame de l’Assomption 44110 Villepot, Villepot
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Notre Dame de l'Assomption 44110 Villepot — Villepot
- Matrimoine : on en est où ?, Château des Ducs de Bretagne, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Ducs de Bretagne — Nantes
- Les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine au Jardin des Plantes, Jardin des Plantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin des Plantes — Nantes
- Galerie 29, Galerie 29, Châteaubriant
19 septembre 2026 à 10h00
Galerie 29 — Châteaubriant
- Exposition patrimoniale participative, Bd Jean Ingres, 44100 Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Bd Jean Ingres, 44100 Nantes — Nantes
- « Reines et Duchesses de Bretagne » par le dessinateur Mikaël ab Gwion, Centre culturel breton – Yezhoù Ha Sevenadur, Saint-Herblain
19 septembre 2026 à 10h00
Centre culturel breton - Yezhoù Ha Sevenadur — Saint-Herblain
- La chaumière briéronne à travers l’objectif, Maison du Parc naturel régional de Brière, Île de Fédrun
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Parc naturel régional de Brière — Île de Fédrun
- Visite libre et gratuite du musée, Musée Jules Verne, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Jules Verne — Nantes
- Visite de l’église saint Jean Bosco, Église saint Jean Bosco, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Église saint Jean Bosco — Nantes
- Découverte de la Boule nantaise, Amicale bouliste Saint-Paul, Rezé
19 septembre 2026 à 10h00
Amicale bouliste Saint-Paul — Rezé
- Visite du trois-mâts Belem, Quai des Frégates, Saint-Nazaire
19 septembre 2026 à 10h00
Quai des Frégates — Saint-Nazaire
- Généalogie, 1 Rue Jean-Baptiste Darbefeuille, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
1 Rue Jean-Baptiste Darbefeuille — Nantes
- Visite guidée du château d’Oudon, Château médiéval d’oudon, Oudon
19 septembre 2026 à 10h00
Château médiéval d'oudon — Oudon
- Histoire singulière de l’association des Antillais et Guyanais de L.A, 8-10 rue Arsène Leloup- Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
8-10 rue Arsène Leloup- Nantes — Nantes
- Portes ouvertes de la radio, PRUN, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
PRUN — Nantes
- Portes ouvertes de l’église Sainte-Anne, Église Sainte-Anne, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Anne — Nantes
- Visites flash gratuites au château de Châteaubriant, Château de Châteaubriant, Châteaubriant
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Châteaubriant — Châteaubriant
- KDSK, centre de ressources culturelles celtiques de l’office public de la langue bretonne, Centre culturel breton – Yezhoù Ha Sevenadur, Saint-Herblain
19 septembre 2026 à 10h00
Centre culturel breton - Yezhoù Ha Sevenadur — Saint-Herblain
- Exposition sur les moulins du nord Loire atlantique, Espace Emilie Chérel, Derval
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Emilie Chérel — Derval
- Présentation de la flottille du Centre Nautique Sèvre et Loire, et des régates de Trentemoult, Centre Nautique Sèvre et loire, Rezé
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Nautique Sèvre et loire — Rezé
- 1 Hall 1 Artiste – USK Nantes (Dessin), 11 allée Duguay Trouin / 20 rue Kervégan, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
11 allée Duguay Trouin / 20 rue Kervégan — Nantes
- Visite de l’église saint Georges de la Beaujoire, Église saint Georges de la Beaujoire, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Église saint Georges de la Beaujoire — Nantes
- Visite guidée du verger patrimonial, quartier de la Corbinière, Le Clion sur Mer, Pornic, Pornic
19 septembre 2026 à 10h00
quartier de la Corbinière, Le Clion sur Mer, Pornic — Pornic
- Les Archives font les boutiques, Place du Commando, Saint-Nazaire
19 septembre 2026 à 10h00
Place du Commando — Saint-Nazaire
- Visite guidée du lycée Saint Stanislas, Collège et Lycée Saint Stanislas, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Collège et Lycée Saint Stanislas — Nantes
- Portes ouvertes euradio, euradio, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
euradio — Nantes
- Le temple maçonnique de Saint-Nazaire, Temple maçonnique de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire
19 septembre 2026 à 10h00
Temple maçonnique de Saint-Nazaire — Saint-Nazaire
- Centre technique Bêle : à la découverte des métiers du nettoiement !, centre technique Bêle, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
centre technique Bêle — Nantes
- La chapelle des templiers, La Chapelle des Templiers, Saint-Aubin-des-Châteaux
19 septembre 2026 à 10h00
La Chapelle des Templiers — Saint-Aubin-des-Châteaux
- Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Escape Game, Nantes, île Feydeau, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Nantes, île Feydeau — Nantes
- Nantes-Hambourg décoloniales!, Europa Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Europa Nantes — Nantes
- Visites historiques et botaniques, Château de La Droitière, Mauves-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Château de La Droitière — Mauves-sur-Loire
- Visite exceptionnelle de l’abbaye de Blanche Couronne, Abbaye de blanche couronne, La Chapelle-Launay
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de blanche couronne — La Chapelle-Launay
- LE TEMPS QUI PASSE, Longère de la Bégraisière, Saint-Herblain
19 septembre 2026 à 10h00
Longère de la Bégraisière — Saint-Herblain
- Un siècle de sport à l’Union Méan-Penhoët, Union Méan-Penhoët, Saint-Nazaire
19 septembre 2026 à 10h00
Union Méan-Penhoët — Saint-Nazaire
- Visites guidées des serres municipales, 33 avenue Jean Mermoz, La Baule-Escoublac
19 septembre 2026 à 10h00
33 avenue Jean Mermoz — La Baule-Escoublac
- Exposition « Les herbiers : à la rencontre de la beauté du monde » par Claire Macé, Galerie Chapleau, 6 rue Jules Ferry, Le Croisic
19 septembre 2026 à 10h00
Galerie Chapleau, 6 rue Jules Ferry — Le Croisic
- : « La seigneurie de Kercabus et son village de Bouzaire », Manoir de Kercabus et village de Bouzaire, Guérande
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Kercabus et village de Bouzaire — Guérande
- Découvrez la basilique Saint-Nicolas !, Basilique Saint-Nicolas, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Basilique Saint-Nicolas — Nantes
- Promenade « Dans les pas de Jacques-Yves Le Toumelin », Place Boston, Le Croisic
19 septembre 2026 à 10h00
Place Boston — Le Croisic
- Journées européennes du patrimoine et du matrimoine 2026, 12 Impasse Louis Momesson, Quartier du Perray, Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
12 Impasse Louis Momesson, Quartier du Perray, Nantes — Nantes
- Château de Chanteloup, Chateau de Chanteloup, Saint-Michel-Chef-Chef
19 septembre 2026 à 10h00
Chateau de Chanteloup — Saint-Michel-Chef-Chef
- Visite guidée de la station d’épuration de Tougas, Station d’épuration de Tougas, Saint-Herblain
19 septembre 2026 à 10h00
Station d'épuration de Tougas — Saint-Herblain
- Portes ouvertes de la radio SUN, SUN Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
SUN Nantes — Nantes
- Visite du musée des Sapeurs-Pompiers, Musée des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique — Nantes
- Visites guidées de la fôret d’Escoublac, Forêt d’Escoublac, La Baule-Escoublac
19 septembre 2026 à 10h00
Forêt d'Escoublac — La Baule-Escoublac
- Visite de la Maine en canoë, Base de loisirs de Pont Caffino, Château-Thébaud
19 septembre 2026 à 10h00
Base de loisirs de Pont Caffino — Château-Thébaud
- Visite guidée de la cour d’honneur, Château du Retail, Legé, Legé
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Retail, Legé — Legé
- À la découverte des métiers techniques, Centre technique de la Blordière, Rezé
19 septembre 2026 à 10h00
Centre technique de la Blordière — Rezé
- Visite guidée à deux voix du Mémorial de l’abolition de l’esclavage, Place du Commandant Jean de l’Herminier Nantes 44000, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Place du Commandant Jean de l'Herminier Nantes 44000 — Nantes
- Visite, Ateliers d’Angers Nantes Opéra, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Ateliers d'Angers Nantes Opéra — Nantes
- Visites guidées du château de Thouaré, Château de Thouaré, Thouaré-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Thouaré — Thouaré-sur-Loire
- Aéroscope-Atlantique au Super-Constellation, Avion Lockheed L-1049G Super Constellation de 1953, Saint-Aignan-Grandlieu
19 septembre 2026 à 10h00
Avion Lockheed L-1049G Super Constellation de 1953 — Saint-Aignan-Grandlieu
- Cour administrative d’appel de Nantes, Cour Administrative d’appel de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Cour Administrative d'appel de Nantes — Nantes
- Tapisserie sur métier de basse lice: visitez l’atelier., Atelier de La Croisure, Nort-sur-Erdre
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier de La Croisure — Nort-sur-Erdre
- Balade « Grand tour à vélo des désintégrations architecturales de François Morellet », 13 rue de Briord, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
13 rue de Briord — Nantes
- Visite des jardins d’Arcadie de la Visitation, Les Jardins d’Arcadie 106-108 rue Gambetta 44000 Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Les Jardins d'Arcadie 106-108 rue Gambetta 44000 Nantes — Nantes
- Manoir de la Gruais, Manoir de la Gruais, Saint-Père-en-Retz
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de la Gruais — Saint-Père-en-Retz
- SNCF RÉSEAU : Découvrez le poste d’aiguillage du site du Blottereau à Nantes, Poste d’aiguillage de Nantes Blottereau, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Poste d'aiguillage de Nantes Blottereau — Nantes
- Chapelle des Landelles, Chapelle Notre-dame-de-Liesse des Landelles, Erbray
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-dame-de-Liesse des Landelles — Erbray
- Demeure René Guy et Hélène CADOU, Demeure Hélène et René Guy Cadou, Louisfert
19 septembre 2026 à 10h00
Demeure Hélène et René Guy Cadou — Louisfert
- Balade « À la découverte des ferronneries nantaises », 13 rue de Briord, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
13 rue de Briord — Nantes
- VISITE ÉGLISE SAINT JACQUES DE NANTES XIIem, Église Saint Jacques de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint Jacques de Nantes — Nantes
- Hôpital et chapelle Saint-Jacques, Chapelle de l’hôpital St Jacques, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de l'hôpital St Jacques — Nantes
- « Patrimoine de la photographie » au château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Château des ducs de Bretagne - musée d'histoire de Nantes — Nantes
- Découvrir le château d’Anne de Bretagne, Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Château des ducs de Bretagne - musée d'histoire de Nantes — Nantes
- Escales au Cellier : un commerce, une découverte, Le Cellier, déambulation dans le bourg, au départ de la Place du Mémorial, Le Cellier
19 septembre 2026 à 10h00
Le Cellier, déambulation dans le bourg, au départ de la Place du Mémorial — Le Cellier
- Découverte de la taille de pierre sur le chantier de la cathédrale de Nantes, Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes — Nantes
- Exposition photos et documents sur les commerçants et artisans du bourg au 20e siècle, Salles annexes de la mairie, Saint-Père-en-Retz
19 septembre 2026 à 10h00
Salles annexes de la mairie — Saint-Père-en-Retz
- Portes ouvertes de Radio Naoned, Radio Naoned, Saint-Herblain
19 septembre 2026 à 10h00
Radio Naoned — Saint-Herblain
- La renaissance du château de la Guibourgère, Château de la Guibourgère, Teillé
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Guibourgère — Teillé
- Visites thématiques gratuites au Musée Dobrée, Musée Dobrée, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Dobrée — Nantes
- Balades sur la Loire, Plage de Saint-Sébastien-sur-Loire, Saint-Sébastien-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Plage de Saint-Sébastien-sur-Loire — Saint-Sébastien-sur-Loire
- Visites guidées de l’ancienne école nationale de la marine marchande, Ancienne école nationale de la marine marchande, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne école nationale de la marine marchande — Nantes
- Visites guidées de la bibliothèque et de son salon de lecture, Bibliothèque Henri Queffélec, La Baule-Escoublac
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Henri Queffélec — La Baule-Escoublac
- Ils étaient 15, Salle des Loisirs, Saint-Étienne-de-Montluc
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des Loisirs — Saint-Étienne-de-Montluc
- Royal Gala : La Gournerie et son verger conservatoire, Chateau de la Gournerie, Saint-Herblain
19 septembre 2026 à 10h00
Chateau de la Gournerie — Saint-Herblain
- Avion Lockheed L1049 G Super Constellation F-BGNJ de 1953, Avion Lockheed L-1049G Super Constellation de 1953, Saint-Aignan-Grandlieu
19 septembre 2026 à 10h00
Avion Lockheed L-1049G Super Constellation de 1953 — Saint-Aignan-Grandlieu
- Balade et découverte des bateaux du patrimoine sur l’Erdre, Bassin ceineray, au niveau du 7 Quai de Versailles, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Bassin ceineray, au niveau du 7 Quai de Versailles — Nantes
- Château de Châteaubriant Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, Chateau de Châteaubriant, Châteaubriant
19 septembre 2026 à 10h00
Chateau de Châteaubriant — Châteaubriant
- Église Saint-Etienne, Eglise Saint-Etienne, La Meilleraye- de -Bretagne
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Etienne — La Meilleraye- de -Bretagne
- Portes ouvertes de l’église Saint-Clair, Église Saint-Clair, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Clair — Nantes
- Balade urbaine : à la découverte des jardins de l’Estuaire et du jardin du Rail, Café des marchandises, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Café des marchandises — Nantes
- Visite de l’église saint Bernard, Église saint Bernard, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Église saint Bernard — Nantes
- Des Fonderies à la Canopée : mémoire d’un lieu, construction d’un projet collectif, Jardin des fonderies, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin des fonderies — Nantes
- Laennec à Nantes : mémoire des collections et postérité, BU santé, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
BU santé — Nantes
- Visite de l’église saint Joseph de Porterie, Église saint Joseph de Porterie, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Église saint Joseph de Porterie — Nantes
- Site des forges de la Hunaudière, Ancienne forge de la Hunaudière, Sion-les-Mines
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne forge de la Hunaudière — Sion-les-Mines
- La grande et la petite histoire des Mindinois, Au petit grain de café, Saint-Brevin-les-Pins
19 septembre 2026 à 10h00
Au petit grain de café — Saint-Brevin-les-Pins
- Le domaine de la Bégraisière, Longère de la Bégraisière, Saint-Herblain
19 septembre 2026 à 10h00
Longère de la Bégraisière — Saint-Herblain
- Visite de la chapelle rénovée de la Persagotière, 2 Rue René Dunan à Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
2 Rue René Dunan à Nantes — Nantes
- Atelier Linogravure, Musée Jules Verne, Nantes
19 septembre 2026 à 10h15
Musée Jules Verne — Nantes
- Le Grand Bain revisité, Le Grand Bain, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Le Grand Bain — Nantes
- La réhabilitation d’une ancienne épicerie, La réhabilitation d’une ancienne épicerie, Sucé-sur-Erdre
19 septembre 2026 à 10h30
La réhabilitation d’une ancienne épicerie — Sucé-sur-Erdre
- Visite gratuite du château de Clisson, Château de Clisson, Clisson
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Clisson — Clisson
- Balade urbaine, Médiathèque L’expression plurielle, Thouaré-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque L'expression plurielle — Thouaré-sur-Loire
- L’Espace Diderot-Médiathèque et Transitions fête son patrimoine !, Espace Diderot, Rezé
19 septembre 2026 à 10h30
Espace Diderot — Rezé
- Visite guidée, Château du Plessis, Casson
19 septembre 2026 à 10h30
Château du Plessis — Casson
- Hangar 31 – La Cale 2 l’Île, 31 quai des Antilles, 44200 NANTES, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
31 quai des Antilles, 44200 NANTES — Nantes
- Balade botanique du parc de la Gaudinière, Chateau de la gaudiniere, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Chateau de la gaudiniere — Nantes
- Exposition « 400 ans de la Marine Nationale au Croisic – Histoires locales », ancienne criée, Le Croisic
19 septembre 2026 à 10h30
ancienne criée — Le Croisic
- Les réserves de la médiathèque Etienne Caux, Médiathèque Etienne Caux, Saint-Nazaire
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque Etienne Caux — Saint-Nazaire
- À la (re)découverte de l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes, ensa Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
ensa Nantes — Nantes
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Sans mémoire pas d’avenir, découverte du quartier du Breil-Malville, Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin — Nantes
- De la Place de la Bourse au quai de la Fosse, Place de la Bourse, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Place de la Bourse — Nantes
- Découverte du patrimoine de la Reconstruction du centre-ville de Donges, Devant l’Hôtel de Ville, Donges
19 septembre 2026 à 10h30
Devant l'Hôtel de Ville — Donges
- Visite du château du Coing, Château du Coing, Saint-Fiacre-sur-Maine
19 septembre 2026 à 10h30
Château du Coing — Saint-Fiacre-sur-Maine
- Les réserves patrimoniales : les pièces secrètes de la médiathèque, Médiathèque intercommunale, Châteaubriant
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque intercommunale — Châteaubriant
- Caserne Mellinet : découvrez les coulisses du projet urbain !, Caserne Melinet – Place du 51ème Régiment d’Artillerie, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Caserne Melinet - Place du 51ème Régiment d'Artillerie — Nantes
- Visite du Campus Centre-Loire de Nantes Université, Arrêt de tramway Hôtel-Dieu, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Arrêt de tramway Hôtel-Dieu — Nantes
- Visite guidée du château du Cléray, Château du cléray, Vallet
19 septembre 2026 à 10h30
Château du cléray — Vallet
- Balade : La place des femmes dans l’espace public, 13 rue de Briord, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
13 rue de Briord — Nantes
- Les livres moches du Patrimoine !, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Balade de la « Ville-en-boîte »., Place Bouhier, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Place Bouhier — Nantes
- Balade : À la découverte de la restauration du patrimoine, 13 rue de Briord, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
13 rue de Briord — Nantes
- Visite du CCNN & Atelier – Centre Chorégraphique National de Nantes, CCN – Centre chorégraphique national de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
CCN - Centre chorégraphique national de Nantes — Nantes
- Château de la Gaudinière – 10h30, Chateau de la gaudiniere, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Chateau de la gaudiniere — Nantes
- Le palais de justice, un édifice citoyen, Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire
19 septembre 2026 à 10h30
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire — Saint-Nazaire
- La Pagode Van Hanh, La Pagode Van Hanh, Saint-Herblain
19 septembre 2026 à 11h00
La Pagode Van Hanh — Saint-Herblain
- Visite : La chapelle Saint-Charles, Chapelle Saint-Charles, Paimbœuf
19 septembre 2026 à 11h00
Chapelle Saint-Charles — Paimbœuf
- visite du voilier Kurun, monument historique, ancienne criée, Le Croisic
19 septembre 2026 à 11h00
ancienne criée — Le Croisic
- Visites de Mixt, Mixt – Terrain d’arts en Loire-Atlantique, Nantes
19 septembre 2026 à 11h00
Mixt - Terrain d'arts en Loire-Atlantique — Nantes
- Ouverture de la classe à l’ancienne, Ecole de longchamp, Nantes
19 septembre 2026 à 11h00
Ecole de longchamp — Nantes
- Initiation à la Boule Nantaise, AMICALE DU BOULING – LES FILLES DU MARRONNIER, Nantes
19 septembre 2026 à 11h00
AMICALE DU BOULING - LES FILLES DU MARRONNIER — Nantes
- JEPM : Ateliers sur l’archéologie par Alter Ego Rennes, Le Chronographe, Rezé
19 septembre 2026 à 11h00
Le Chronographe — Rezé
- Visite de la bibliothèque, Musée d’arts de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 11h00
Musée d'arts de Nantes — Nantes
- visite de l’église Notre-Dame-de-Pitié, église Notre-Dame-de-Pitié, Le Croisic
19 septembre 2026 à 11h00
église Notre-Dame-de-Pitié — Le Croisic
- Visites guidées flash gratuites, Domaine de la Garenne Lemot, Gétigné
19 septembre 2026 à 11h00
Domaine de la Garenne Lemot — Gétigné
- Visites commentées des coulisses, Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 11h00
Palais des beaux-arts, Musée d'arts de Nantes — Nantes
- Découverte de la cité des Castors du Haut-Landreau, Départ à l’entrée de la rue Maurice Utrillo, Rezé
19 septembre 2026 à 11h00
Départ à l'entrée de la rue Maurice Utrillo — Rezé
- Portes ouvertes, Chapelle du Martray, Nantes
19 septembre 2026 à 11h00
Chapelle du Martray — Nantes
- Visites flash et ateliers, Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 11h00
Palais des beaux-arts, Musée d'arts de Nantes — Nantes
- Visites architecturales, Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 11h00
Palais des beaux-arts, Musée d'arts de Nantes — Nantes
- La chapelle Notre-Dame-de-Toutes-Aides, Chapelle Notre-Dame-de-Toutes-Aides, Saint-Nazaire
19 septembre 2026 à 11h00
Chapelle Notre-Dame-de-Toutes-Aides — Saint-Nazaire
- balade environnementale, Place des Halles, Savenay
19 septembre 2026 à 11h00
Place des Halles — Savenay
- Visite guidée de l’exposition « Naître à Nantes », place Royale 44000 Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 11h00
place Royale 44000 Nantes — Nantes
- Boucle d’art : art, nature et patrimoine au Port-Launay, La Gerbetière – Maison Audubon, Couëron
19 septembre 2026 à 11h00
La Gerbetière – Maison Audubon — Couëron
- Les grilles de l’ancienne caserne de la Briandais et la porte d’immeuble Jean Royère, Les grilles de la Briandais, Saint-Nazaire
19 septembre 2026 à 11h00
Les grilles de la Briandais — Saint-Nazaire
- Du jardin au musée, Musée d’arts de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 11h30
Musée d'arts de Nantes — Nantes
- Visite des coulisses du musée : ateliers techniques et réserves, Musée d’arts de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 11h30
Musée d'arts de Nantes — Nantes
- Visite des coulisses du musée : cabinet d’arts graphiques, Musée d’arts de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 11h30
Musée d'arts de Nantes — Nantes
- Vernissage « Bouguenais s’affiche ! : 200 ans de portraits bouguenaisiens à travers l’œil des photographes », Médiathèque Condorcet, Bouguenais
19 septembre 2026 à 11h30
Médiathèque Condorcet — Bouguenais
- Visite des coulisses du musée : studio photo, Musée d’arts de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 11h30
Musée d'arts de Nantes — Nantes
- Balade archéologique dans Rezé, Le Chronographe, Rezé
19 septembre 2026 à 11h30
Le Chronographe — Rezé
- Regards d’artistes sur un savoir-faire nantais, Passage Sainte-Croix, Nantes
19 septembre 2026 à 12h00
Passage Sainte-Croix — Nantes
- Exposition Eclectique artisanat, Ancienne chapelle de Rohars, Bouée
19 septembre 2026 à 12h00
Ancienne chapelle de Rohars — Bouée
- Animation fresque collective, Passage Sainte-Croix, Nantes
19 septembre 2026 à 12h00
Passage Sainte-Croix — Nantes
- Vers un autre monde, une exposition des projets de fin d’étude en architecture de janvier 2026, ensa Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 12h00
ensa Nantes — Nantes
- Fragiles, dans un monde fragile, Passage Sainte-Croix, Nantes
19 septembre 2026 à 12h00
Passage Sainte-Croix — Nantes
- Île Feydeau : 1 Hall 1 Artiste, Nantes, île Feydeau, Nantes
19 septembre 2026 à 12h00
Nantes, île Feydeau — Nantes
- Exposition et visite libre de l’église Sainte-Elisabeth, Église Sainte-Elisabeth, Nantes
19 septembre 2026 à 12h00
Église Sainte-Elisabeth — Nantes
- Exposition sur les belles demeures rezéennes, Château de la Balinière (École municipale de musique et de danse), Rezé
19 septembre 2026 à 13h00
Château de la Balinière (École municipale de musique et de danse) — Rezé
- De la terrasse du pavillon aux coulisses de la Réserve naturelle, Rue du Lac, 44830 Bouaye, France Pays de la Loire, Bouaye
19 septembre 2026 à 13h15
Rue du Lac, 44830 Bouaye, France Pays de la Loire — Bouaye
- Portes ouvertes Alter’Nantes, Alter’Nantes, Saint-Herblain
19 septembre 2026 à 14h00
Alter'Nantes — Saint-Herblain
- Visite guidée de la mairie, 1 avenue de la monneraye, Herbignac
19 septembre 2026 à 14h00
1 avenue de la monneraye — Herbignac
- Journées Européennes du Patrimoine au château de l’Escurays, Chateau de l’Escurays, Prinquiau
19 septembre 2026 à 14h00
Chateau de l'Escurays — Prinquiau
- Parcours mémoriel « Nantes résistante ! », Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Château des ducs de Bretagne - musée d'histoire de Nantes — Nantes
- Portes-ouvertes de la radio Jet FM, Radio Jet FM, Saint-Herblain
19 septembre 2026 à 14h00
Radio Jet FM — Saint-Herblain
- Visite découverte du Maillé Brézé, Ponton Maillé Brézé – Quai de la fosse, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Ponton Maillé Brézé - Quai de la fosse — Nantes
- Pêcherie La Ligérienne, Pointe de l’Imperlay, Chemin des Taillais, Saint-Brevin-les-Pins
19 septembre 2026 à 14h00
Pointe de l'Imperlay, Chemin des Taillais — Saint-Brevin-les-Pins
- Abbaye de Melleray, Abbaye de Melleray, La Meilleraye-de-Bretagne
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye de Melleray — La Meilleraye-de-Bretagne
- atelier de démonstration des savoirs faires des compagnons du tour de france, musée compagnonnique, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
musée compagnonnique — Nantes
- Le Saint Michel II, Ponton Maillé Brézé – Quai de la fosse, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Ponton Maillé Brézé - Quai de la fosse — Nantes
- Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Concerts, Cour ovale de l’Ile Feydeau, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Cour ovale de l'Ile Feydeau — Nantes
- Du maraîchage à nos jours, la nature à la Durantière, Place de la Croix Bonneau, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Place de la Croix Bonneau — Nantes
- Ouverture du moulin de la Charlotte, Moulin de la Charlotte, Saint-Mars-la-Jaille
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin de la Charlotte — Saint-Mars-la-Jaille
- Découvrez les coulisses de la nouvelle piscine des Dervallières, Piscine des Dervallières, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Piscine des Dervallières — Nantes
- Balades sur l’Erdre à bord de bateaux du patrimoine, Ponton Lechalas, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Ponton Lechalas — Nantes
- Visite libre de la Maison de la Mariée, Maison de la Mariée, Île de Fédrun
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de la Mariée — Île de Fédrun
- Promenade « Le Croisic et la Marine Nationale, 400 ans d’histoire », Place Boston, Le Croisic
19 septembre 2026 à 14h00
Place Boston — Le Croisic
- Exposition sur les histoires des cours d’eau, Moulin du Liveau, Gorges
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin du Liveau — Gorges
- Exposition de re-créations d’instruments de navigation et d’astronomie, Maison de la Mer, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de la Mer — Nantes
- Des castors Saint-Yves aux jardins du Bois-de-la-Musse !, Jardins du Bois-de-la-Musse, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Jardins du Bois-de-la-Musse — Nantes
- VISITE DU CINEMA ET SA CABINE DE PROJECTION, Salle Jeanne D Arc, La Bernerie-en-Retz
19 septembre 2026 à 14h00
Salle Jeanne D Arc — La Bernerie-en-Retz
- Carrière des Fusillés et musée de la résistance, Carrière des Fusillés et musée de la résistance, Châteaubriant
19 septembre 2026 à 14h00
Carrière des Fusillés et musée de la résistance — Châteaubriant
- L’histoire des femmes dans la médecine, BU santé, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
BU santé — Nantes
- visite guidée du musée Compagnonnique de Nantes, musée compagnonnique, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
musée compagnonnique — Nantes
- Création en bois d’une pièce architecturale., Château de Thouaré, Thouaré-sur-Loire
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Thouaré — Thouaré-sur-Loire
- Visite racontée du Grand Lieu du Conte avec Opale et Tydorel, Grand Lieu du Conte, Saint-Aignan-Grandlieu
19 septembre 2026 à 14h00
Grand Lieu du Conte — Saint-Aignan-Grandlieu
- Les Castors à Saint-Sébastien, Centre d’Initiation au Théâtre, Saint-Sébastien-sur-Loire
19 septembre 2026 à 14h00
Centre d’Initiation au Théâtre — Saint-Sébastien-sur-Loire
- Visite du château de la Balinière, Château de la Balinière (École municipale de musique et de danse), Rezé
19 septembre 2026 à 14h00
Château de la Balinière (École municipale de musique et de danse) — Rezé
- Découverte Boules Nantaises, Stade de la Noé Lambert Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Stade de la Noé Lambert Nantes — Nantes
- Visites du musée Boesch, Musée Boesch, Le Pouliguen
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Boesch — Le Pouliguen
- Visite guidée du château du Pordor, Château du Pordor, Avessac
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Pordor — Avessac
- Le matrimoine, c’est quoi ?, Château des Ducs de Bretagne, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Château des Ducs de Bretagne — Nantes
- Passages de voitures anciennes, Château de Thouaré, Thouaré-sur-Loire
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Thouaré — Thouaré-sur-Loire
- Ancienne bourse du travail – Pôle associatif Désiré Colombe, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Pôle associatif Désiré Colombe — Nantes
- Reflets du patrimoine bouguenaisien, château du Breuil, Bouguenais
19 septembre 2026 à 14h00
château du Breuil — Bouguenais
- Maison Huard, Maison Huard, Châteaubriant
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Huard — Châteaubriant
- Exposition « L’agroalimentaire, une empreinte nantaise », Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques), Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) — Nantes
- Ouverture des ateliers d’artistes de « La Boîte en Valise », La Boîte en Valise – AFPA – bâtiment 28, Saint-Herblain
19 septembre 2026 à 14h00
La Boîte en Valise - AFPA - bâtiment 28 — Saint-Herblain
- Pôles d’informations sur le Parc des Chantiers, Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques), Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) — Nantes
- Parcours des panneaux patrimoniaux, Château du Chassay Sainte Luce sur Loire, Sainte-Luce-sur-Loire
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Chassay Sainte Luce sur Loire — Sainte-Luce-sur-Loire
- Déambulation d’une troupe costumée, Château de Thouaré, Thouaré-sur-Loire
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Thouaré — Thouaré-sur-Loire
- Visite libre et ou commentée – Concert de chants orthodoxe le dimanche à 14h, Eglise orthodoxe Saint-Basile, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise orthodoxe Saint-Basile — Nantes
- Café culturel qui héberge la Boule Nantaise, aux petits joueurs, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
aux petits joueurs — Nantes
- Jeux d’extérieur et balade dans le parc, Château de Thouaré, Thouaré-sur-Loire
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Thouaré — Thouaré-sur-Loire
- Initiation au cyanotype, Musée du Vignoble Nantais, Le Pallet
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Vignoble Nantais — Le Pallet
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Visite des extérieurs du château de Grandville, des communs et du parc en compagnie des propriétaires, parcours fléché à travers le parc, dépliants., château de Grandville, 44710 Port-Saint-Père, Port-Saint-Père
19 septembre 2026 à 14h00
château de Grandville, 44710 Port-Saint-Père — Port-Saint-Père
- Vernissage de l’exposition sur l’histoire des Castors St-Yves et Bois de la Musse, Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse — Nantes
- Visites du château de l’Aubinière, Château de l’Aubinière, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Château de l'Aubinière — Nantes
- 1 Hall 1 Artiste – Visites guidées, 17 Allée Duguay Trouin, 44000 Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
17 Allée Duguay Trouin, 44000 Nantes — Nantes
- Exposition de maquettes, Passage de Penfour, Saint-Brevin-les-Pins
19 septembre 2026 à 14h00
Passage de Penfour — Saint-Brevin-les-Pins
- Centre d’histoire du travail – Visites commentées, Centre d’Histoire du Travail, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Centre d'Histoire du Travail — Nantes
- Découverte des patrimoines de la Limouzinière, Château de la Touche la Limouzinière, La Limouzinière
19 septembre 2026 à 14h00
Château de la Touche la Limouzinière — La Limouzinière
- Visite guidée de l’ancien observatoire de la marine de Nantes, Ecole ISEG, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Ecole ISEG — Nantes
- Visite de l’Eglise Protestante Evangélique – Générations, Eglise Protestante Evangélique Générations, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Protestante Evangélique Générations — Nantes
- Visite libre de l’église Saint-Paul, Église Saint-Paul, Rezé
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Paul — Rezé
- Les murmures du passé au Pé au Midy, Le Pé au Midy, Saint-Viaud
19 septembre 2026 à 14h00
Le Pé au Midy — Saint-Viaud
- Visites guidées : la mémoire de l’Hôtel-Dieu, Hôtel-Dieu, CHU de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel-Dieu, CHU de Nantes — Nantes
- Concert de musique de chambre à la mosquée Osmanli, Mosquée Osmanli, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Mosquée Osmanli — Nantes
- Visite guidée d’une ancienne salle à tracer – AIA Life Designers, AIA Life Designers, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
AIA Life Designers — Nantes
- Exposition relatant l’histoire du protestantisme en France et en Loire Atlantique., 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
15 bis place Edouard Normand à Nantes — Nantes
- Exposition « Bâtisseurs de navires », Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques), Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) — Nantes
- Visites guidées, Chapelle Notre-Dame de l’Immaculée Conception, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame de l'Immaculée Conception — Nantes
- Exposition « Les femmes dans les industries, un long combat de 1900 à nos jours », Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques), Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) — Nantes
- Patrimoine en péril : les atouts de la construction bois pour résister face aux crises contemporaines., Batiment B, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Batiment B — Nantes
- Les Rencontres du Pé Bernard, Manoir du Pé Bernard, Le Cellier
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir du Pé Bernard — Le Cellier
- Visite guidée de l’exposition « Sous nos yeux », Musée du Vignoble Nantais, Le Pallet
19 septembre 2026 à 14h30
Musée du Vignoble Nantais — Le Pallet
- Archives départementales de Loire-Atlantique | Atelier de paléographie, Archives départementales de Loire-atlantique, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales de Loire-atlantique — Nantes
- Visites de la chapelle Sainte-Anne, Espace culturel Chapelle Sainte-Anne, La Baule-Escoublac
19 septembre 2026 à 14h30
Espace culturel Chapelle Sainte-Anne — La Baule-Escoublac
- Paul Verlaine, une conférence inédite d’un poète nantais méconnu, Émile Boissier (1870 – 1905), Médiathèque Jacques Demy, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Château de Derval – Tour Saint-Clair, Château de Derval, Derval
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Derval — Derval
- Navires : à vous de cadrer !, Ecomusée de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire
19 septembre 2026 à 14h30
Ecomusée de Saint-Nazaire — Saint-Nazaire
- Site des Forges, Site des Forges, Moisdon-la-Rivière
19 septembre 2026 à 14h30
Site des Forges — Moisdon-la-Rivière
- Archives départementales de Loire-Atlantique | L’espace enfance, Archives départementales de Loire-atlantique, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales de Loire-atlantique — Nantes
- Archives départementales de Loire-Atlantique | L’atelier du photographe, Archives départementales de Loire-atlantique, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales de Loire-atlantique — Nantes
- À la découverte du patrimoine Pornicais, Place du Môle, 44210 Pornic, Pornic
19 septembre 2026 à 14h30
Place du Môle, 44210 Pornic — Pornic
- JEPM : Atelier Archiviste en herbe avec les Archives de Nantes, Le Chronographe, Rezé
19 septembre 2026 à 14h30
Le Chronographe — Rezé
- Archives départementales de Loire-Atlantique | 200 photos pour 200 ans d’histoire, Archives départementales de Loire-atlantique, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales de Loire-atlantique — Nantes
- Visite du château de la Motte Glain, Vieilles maisons françaises – VMF 44, Saint-Sulpice-des-Landes
19 septembre 2026 à 14h30
Vieilles maisons françaises - VMF 44 — Saint-Sulpice-des-Landes
- Église Notre-Dame-de-Bon-Port, Église Notre-Dame-du-Bon-Port, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Église Notre-Dame-du-Bon-Port — Nantes
- Archives départementales de Loire-Atlantique | Face cachée des Archives, Archives départementales de Loire-atlantique, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales de Loire-atlantique — Nantes
- Archives départementales de Loire-Atlantique | Chrono LA et cinéma, Archives départementales de Loire-atlantique, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales de Loire-atlantique — Nantes
- Atelier reliure autralienne, Médiathèque intercommunale, Châteaubriant
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque intercommunale — Châteaubriant
- Visites guidées : sur les terrasses de l’Hôtel-Dieu, Hôtel-Dieu, CHU de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel-Dieu, CHU de Nantes — Nantes
- Flâneries pédestres, Hôtel de ville Savenay, Savenay
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de ville Savenay — Savenay
- Explorons l’histoire en lien avec la Cocotte Solidaire !, La Cocotte Solidaire, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
La Cocotte Solidaire — Nantes
- 1 balade 2 castors, arrêt de bus Le Nain C20 C6, Saint-Herblain
19 septembre 2026 à 14h30
arrêt de bus Le Nain C20 C6 — Saint-Herblain
- Visites flash, Musée Jules Verne, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Jules Verne — Nantes
- Séminaire Saint-Jean et sa chapelle, Séminaire Saint-Jean, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Séminaire Saint-Jean — Nantes
- Église de Saint-Julien, la chapelle Sainte-Anne et les fontaines, Église paroissiale Saint-Julien, Saint-Julien-de-Vouvantes
19 septembre 2026 à 14h30
Église paroissiale Saint-Julien — Saint-Julien-de-Vouvantes
- Conférence sur « Luther , patrimoine spirituel protestant « , 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
15 bis place Edouard Normand à Nantes — Nantes
- Visite guidée de la chapelle de la maison de retraite, Maison de retraite Saint Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Maison de retraite Saint Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes — Nantes
- Église Saint-Pierre et Saint-Paul et exposition de faïences, Place Bon Accueil, Derval
19 septembre 2026 à 14h30
Place Bon Accueil — Derval
- Balade commentée dans la ville à la découverte des lieux protestants nantais, 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
15 bis place Edouard Normand à Nantes — Nantes
- Visite guidée Nantes et la traite négrière, Place du Commandant Jean de l’Herminier Nantes 44000, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Place du Commandant Jean de l'Herminier Nantes 44000 — Nantes
- Explorez les serres d’agronomie tropicale, Parc du Grand Blottereau, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Parc du Grand Blottereau — Nantes
- Ouverture des ateliers des arts du feu et exposition, Les Petites Écuries — Arts du feu et du faire, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Les Petites Écuries — Arts du feu et du faire — Nantes
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Visite guidée originale – Résidence intergénérationnelle Habitat et Humanisme rue Saint-Rogatien à Nantes., Résidence intergénérationnelle Habitat et Humanisme, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Résidence intergénérationnelle Habitat et Humanisme — Nantes
- Projections et visites au cinéma Saint-Paul, Cinéma Saint-Paul, Rezé
19 septembre 2026 à 15h00
Cinéma Saint-Paul — Rezé
- EVA choeur de femmes au Radisson Blu, Radisson Blu Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Radisson Blu Nantes — Nantes
- EVA chœur de femmes, Radisson Blu Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Radisson Blu Nantes — Nantes
- Présentation de l’orgue de l’église Saint-Paul, Église Saint-Paul, Rezé
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Paul — Rezé
- Le Port-Launay : des femmes, des hommes, un port, un fleuve, La Gerbetière – Maison Audubon, Couëron
19 septembre 2026 à 15h00
La Gerbetière - Maison Audubon — Couëron
- Présentation des travaux du moulin de Nid d’Oie, Moulin de Nid d’Oie // EPTB Sèvre Nantaise, Clisson
19 septembre 2026 à 15h00
Moulin de Nid d'Oie // EPTB Sèvre Nantaise — Clisson
- Visites commentées des anciens chantiers navals nantais, Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques), Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) — Nantes
- Visite du jardin de Mixt, Mixt – Terrain d’arts en Loire-Atlantique, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Mixt - Terrain d'arts en Loire-Atlantique — Nantes
- Les anciennes écuries de Mellinet, Les Petites Écuries — Arts du feu et du faire, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Les Petites Écuries — Arts du feu et du faire — Nantes
- Instants Tissé : Écouter le monde, Fonds documenntaire Tissé Métisse, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Fonds documenntaire Tissé Métisse — Nantes
- Concert d’orgue à la chapelle de l’Immaculée, Chapelle Notre-Dame de l’Immaculée Conception, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle Notre-Dame de l'Immaculée Conception — Nantes
- Afrikanité à l’ Ile de Nantes Balade décoloniale, Allée Boubacar J Ndiaye, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Allée Boubacar J Ndiaye — Nantes
- Les herbiers de Plants and People, Musée d’arts de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Musée d'arts de Nantes — Nantes
- Circuit découverte des lieux habités par les musiciens et compositeurs nantais, Cours Cambronne, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Cours Cambronne — Nantes
- Circuit pédestre commenté des peintures murales, Médiathèque, Saint-Sébastien-sur-Loire
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque — Saint-Sébastien-sur-Loire
- Visite commentée du Site des Forges de la Hunaudière, Site des Forges de la Hunaudière 44590 Sion les mines, Sion-les-Mines
19 septembre 2026 à 15h00
Site des Forges de la Hunaudière 44590 Sion les mines — Sion-les-Mines
- Visite guidée du cimetière, Parking du cimetière, Thouaré-sur-Loire
19 septembre 2026 à 15h00
Parking du cimetière — Thouaré-sur-Loire
- Little Architekt, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes
19 septembre 2026 à 16h00
Médiathèque Lisa Bresner — Nantes
- Lecture – atelier, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
19 septembre 2026 à 16h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Conférence et projection d’un film sur le Kurun, salle Jeanne d’Arc, Le Croisic
19 septembre 2026 à 16h00
salle Jeanne d'Arc — Le Croisic
- Concert de musique baroque et classique à la chapelle de la maison de retraite Saint-Joseph, Maison de retraite Saint Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 16h00
Maison de retraite Saint Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes — Nantes
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
19 septembre 2026 à 16h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Café Concert à la Croix Bonneau, Dans les jardins de la rue des Sables d’Olonne, Nantes
19 septembre 2026 à 16h00
Dans les jardins de la rue des Sables d'Olonne — Nantes
- Concerts d’orgue à la Cathédrale de Nantes, Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 16h00
Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes — Nantes
- Cour Ovale en musique – EVA choeur de femmes, Cour ovale de l’Ile Feydeau, Nantes
19 septembre 2026 à 16h15
Cour ovale de l'Ile Feydeau — Nantes
- Visite commentée du Temple protestant, 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 16h30
15 bis place Edouard Normand à Nantes — Nantes
- Longitude Loire, Cale du Bac, Indre
19 septembre 2026 à 16h30
Cale du Bac — Indre
- 2 en 1 : animations et spectacles à Ancenis-Saint-Géréon, château d’ancenis, Ancenis
19 septembre 2026 à 16h30
château d'ancenis — Ancenis
- Longitude Loire, Indret, Indre
19 septembre 2026 à 16h30
Indret — Indre
- Afrikanité des Jardins Nantais, Jardin des fonderies, Nantes
19 septembre 2026 à 16h30
Jardin des fonderies — Nantes
- Découverte du manoir de Praud : histoire et avenir d’une villégiature, Parc de Praud, Rezé
19 septembre 2026 à 17h00
Parc de Praud — Rezé
- Histoires de femmes du Breil, RIG Malville, Nantes
19 septembre 2026 à 17h00
RIG Malville — Nantes
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
19 septembre 2026 à 17h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- La restauration du tombeau de François II et Marguerite de Foix, Passage Sainte-Croix, Nantes
19 septembre 2026 à 17h00
Passage Sainte-Croix — Nantes
- Récital – hommage à René Guy Cadou, Maison de quartier de l’île, Nantes
19 septembre 2026 à 17h30
Maison de quartier de l'île — Nantes
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
19 septembre 2026 à 18h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- EVA choeur de femmes au Jardin des Fonderies, Jardin des fonderies, Nantes
19 septembre 2026 à 18h00
Jardin des fonderies — Nantes
- Paysage Vertical : balade collective depuis le Quai Vert jusqu’à la cale des Carris, Cale des Carris, Frossay
19 septembre 2026 à 18h00
Cale des Carris — Frossay
- Rencontre avec un archéologue, Médiathèque Jules Verne, Donges
19 septembre 2026 à 18h00
Médiathèque Jules Verne — Donges
- Visite nocturne du château de la Touche, Château de la Touche la Limouzinière, La Limouzinière
19 septembre 2026 à 18h30
Château de la Touche la Limouzinière — La Limouzinière
- Benoît Travers et Vincent Mauger à Pélican_S, Centre d’art contemporain Pélican-S Châteaubriant, Châteaubriant
19 septembre 2026 à 18h30
Centre d'art contemporain Pélican-S Châteaubriant — Châteaubriant
- Concerts de Morgan of Glencoe dans l’univers de la harpe celtique, du chant, et du conte., Château de Thouaré, Thouaré-sur-Loire
19 septembre 2026 à 19h00
Château de Thouaré — Thouaré-sur-Loire
- Église Saint-Hermeland – Exposition des ornements de l’église, visite et (re)découverte, Eglise Saint-Hermeland, Saint-Herblain
19 septembre 2026 à 19h00
Eglise Saint-Hermeland — Saint-Herblain
- Audition et visite des orgues historiques de Notre-Dame-de-Toutes-Joies à Nantes, Église Notre-Dame-de-Toutes-Joies, Nantes
19 septembre 2026 à 20h00
Église Notre-Dame-de-Toutes-Joies — Nantes
- Journées du patrimoine & du matrimoine – La Symphonie des chauves-souris, Château de La Tour, Orvault
19 septembre 2026 à 20h00
Château de La Tour — Orvault
- Concert de harpe celtique, Château de la Touche la Limouzinière, La Limouzinière
19 septembre 2026 à 20h30
Château de la Touche la Limouzinière — La Limouzinière
- Piscine Léo Lagrange, Piscine Léo Lagrange, Nantes
20 septembre 2026 à 09h00
Piscine Léo Lagrange — Nantes
- Chapelle Saint-Marcellin, Chapelle Saint-Marcellin, Mouais
20 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Saint-Marcellin — Mouais
- Balade « Nantes au temps des remparts », Église Saint-Nicolas, Nantes
20 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Nicolas — Nantes
- Balade zéro déchets, Site de Pierre Aiguë, Saint-Aignan-Grandlieu
20 septembre 2026 à 09h30
Site de Pierre Aiguë — Saint-Aignan-Grandlieu
- Visite libre, Château du Plessis, Casson
20 septembre 2026 à 09h30
Château du Plessis — Casson
- Le Cap 44 – Grands moulins de Loire ouvre ses portes. Découvrez le site de la future Cité des Imaginaires et son histoire !, Cap 44 – Grands Moulins de Loire, Nantes
20 septembre 2026 à 09h30
Cap 44 - Grands Moulins de Loire — Nantes
- Skol Ar Mor : au cœur des savoir-faire de la charpente de marine, Skol Ar Mor, Saint-Nazaire
20 septembre 2026 à 09h30
Skol Ar Mor — Saint-Nazaire
- Visites de la synagogue de Nantes, Synagogue, Nantes
20 septembre 2026 à 09h30
Synagogue — Nantes
- Circuit Monuments Historiques, place Bretagne, 44000 Nantes, Le Loroux-Bottereau
20 septembre 2026 à 09h40
place Bretagne, 44000 Nantes — Le Loroux-Bottereau
- Séances d’écoute : podcast « La statue de la fontaine de la place Royale », Place Royale, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Place Royale — Nantes
- Venez jouez aux Archives de Nantes !, Archives de Nantes, 1 rue d’Enfer, 44000 Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Archives de Nantes, 1 rue d'Enfer, 44000 Nantes — Nantes
- Nantes Patrimonia : Nantes se raconte avec vous !, Place Royale, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Place Royale — Nantes
- Qui sont les Castors de l’Erdre?, Salle des Castors 8 rue de l’espérance 44300 Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Salle des Castors 8 rue de l'espérance 44300 Nantes — Nantes
- Appartement du Général Cambronne, Cercle Cambronne, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Cercle Cambronne — Nantes
- Découvrez l’Hôtel de Ville de Nantes !, Hôtel de Ville de Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville de Nantes — Nantes
- La chapelle Sainte-Barbe vous ouvre ses portes, Chapelle Sainte-Barbe, Campbon
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte-Barbe — Campbon
- Village des Artisans, Cours Cambronne, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Cours Cambronne — Nantes
- Visites guidées de la préfecture de la Loire-Atlantique, Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Nantes — Nantes
- Bus Historiques, place Bretagne, 44000 Nantes, Le Loroux-Bottereau
20 septembre 2026 à 10h00
place Bretagne, 44000 Nantes — Le Loroux-Bottereau
- À bord du Va pas trop vite, Quai du commerce du bassin de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire
20 septembre 2026 à 10h00
Quai du commerce du bassin de Saint-Nazaire — Saint-Nazaire
- Découverte de la Maison Radieuse de Rezé, Maison Radieuse, Rezé
20 septembre 2026 à 10h00
Maison Radieuse — Rezé
- Visites de l’Auditorium, Auditorium – La Soufflerie, Rezé
20 septembre 2026 à 10h00
Auditorium - La Soufflerie — Rezé
- Les « fours en fête », Four du village de la Garenne, Divatte-sur-Loire
20 septembre 2026 à 10h00
Four du village de la Garenne — Divatte-sur-Loire
- Venez rencontrer les associations mémorielles nantaises !, Hôtel de Ville de Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville de Nantes — Nantes
- Expo « Au contact de la machine – Le regard d’Hélène Cayeux », Hôtel de Ville de Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville de Nantes — Nantes
- St Pierre de Bouguenais, une histoire de clochers, Eglise Saint-Pierre 44340 Bouguenais, Bouguenais
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Pierre 44340 Bouguenais — Bouguenais
- L’hôtel de ville de Saint-Nazaire, Hôtel de ville de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville de Saint-Nazaire — Saint-Nazaire
- Sortie à la découverte des plantes médicinales et comestibles de la vallée du Cens, Entrée vallée du Cens, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Entrée vallée du Cens — Nantes
- Visite guidée « Le lac de Grand Lieu en danger ? », Pierre aiguë, Saint-Aignan-Grandlieu
20 septembre 2026 à 10h00
Pierre aiguë — Saint-Aignan-Grandlieu
- Musée Outils et Traditions – Découverte des savoir-faire oubliés, Musée Outils et Traditions, Saint-Aignan-Grandlieu
20 septembre 2026 à 10h00
Musée Outils et Traditions — Saint-Aignan-Grandlieu
- Guenrouët – Journées européennes du patrimoine Dimanche 20 septembre 2026, église Notre Dame de Grace et chapelle du Cougou 44530 Guenrouët, Guenrouet
20 septembre 2026 à 10h00
église Notre Dame de Grace et chapelle du Cougou 44530 Guenrouët — Guenrouet
- Découverte du moulin à vent de la Providence, parc de Penn Avel, Le Croisic
20 septembre 2026 à 10h00
parc de Penn Avel — Le Croisic
- Ouverture de saison – La Soufflerie, Esplanade Rosa Parks, Rezé
20 septembre 2026 à 10h00
Esplanade Rosa Parks — Rezé
- Lignes d’eau — Paysages maritimes, portuaires et de marais, Hôtel de ville de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville de Saint-Nazaire — Saint-Nazaire
- La Ronde du Patrimoine à Planté – Quilly, Site de Planté Quilly, Quilly
20 septembre 2026 à 10h00
Site de Planté Quilly — Quilly
- Visite commentée de l’Auberge les Bains Douches agrémentée de chansons populaires et contes, Auberge Les Bains Douches, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Auberge Les Bains Douches — Nantes
- Journée du Patrimoine – Gratuit – Navigation à la voile – Durée 1 heure, Port Jean – Carquefou, Carquefou
20 septembre 2026 à 10h30
Port Jean - Carquefou — Carquefou
- Parcours des écoles au XIXe siècle, Ecole primaire Leloup-Bouhier, Nantes
20 septembre 2026 à 10h30
Ecole primaire Leloup-Bouhier — Nantes
- Le tumulus de Dissignac, Tumulus de Dissignac, Saint-Nazaire
20 septembre 2026 à 10h30
Tumulus de Dissignac — Saint-Nazaire
- Visites guidées du château du Chassay, Château du Chassay Sainte Luce sur Loire, Sainte-Luce-sur-Loire
20 septembre 2026 à 10h30
Château du Chassay Sainte Luce sur Loire — Sainte-Luce-sur-Loire
- Circuit découverte des lieux habités par les musiciens et compositeurs nantais, Cours Cambronne, Nantes
20 septembre 2026 à 10h30
Cours Cambronne — Nantes
- Visite commentée agrémentée de chansons et contes traditionnels, Auberge Les Bains Douches, Nantes
20 septembre 2026 à 11h00
Auberge Les Bains Douches — Nantes
- La Pagode Van Hanh, La Pagode Van Hanh, Saint-Herblain
20 septembre 2026 à 11h00
La Pagode Van Hanh — Saint-Herblain
- Déambulation Racines et Bougeons de Marzia Zambianchi, Maison de l’enfance, Besné
20 septembre 2026 à 11h00
Maison de l'enfance — Besné
- Le Cours Cambronne : histoire et architecture, Cours Cambronne, Nantes
20 septembre 2026 à 11h00
Cours Cambronne — Nantes
- Journées du patrimoine 2026, Plan B – Tram arrêt Lauriers, Nantes
20 septembre 2026 à 11h00
Plan B - Tram arrêt Lauriers — Nantes
- À la découverte de Claire-Cité, la cité castor de la Balinière, Square Charles Richard, Rezé
20 septembre 2026 à 11h00
Square Charles Richard — Rezé
- Portes ouvertes du Moulin de la Bicane, Moulin de la Bicane, Campbon
20 septembre 2026 à 11h00
Moulin de la Bicane — Campbon
- Visite guidée de la Chapelle Saint-Lupien par Rezé Histoire, Le Chronographe, Rezé
20 septembre 2026 à 11h00
Le Chronographe — Rezé
- Jogging culturel : déviations urbaines avec François Morellet, Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 11h15
Palais des beaux-arts, Musée d'arts de Nantes — Nantes
- Ouverture de la chapelle Notre-Dame-des-Ombres, 44118 La Chevrolière, La Chevrolière
20 septembre 2026 à 12h00
44118 La Chevrolière — La Chevrolière
- Les coulisses du Katorza, Cinéma KATORZA,, Nantes
20 septembre 2026 à 13h30
Cinéma KATORZA, — Nantes
- Château de la Jaunière, Château de la Jaunière, Fercé
20 septembre 2026 à 14h00
Château de la Jaunière — Fercé
- Visite nouvelle salle de spectacle à Nantes : le LAPS, Parc des expositions de la beaujoire – Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 14h00
Parc des expositions de la beaujoire - Nantes — Nantes
- Visites commentées de la Haute Robertière, 12 rue de la libération, Saint-Sébastien-sur-Loire
20 septembre 2026 à 14h00
12 rue de la libération — Saint-Sébastien-sur-Loire
- Visites commentées du cimetière protestant, Rue de la Fonderie, Nantes
20 septembre 2026 à 14h00
Rue de la Fonderie — Nantes
- Visite commentée du bourg de Vue (44640), Eglise Sainte Anne à Vue, Vue
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise Sainte Anne à Vue — Vue
- Visites flash : la fontaine de la place Royale, Place Royale, Nantes
20 septembre 2026 à 14h00
Place Royale — Nantes
- Visite des ateliers d’art et démonstrations, 2 rue du pressoir, Saint-Aignan-Grandlieu
20 septembre 2026 à 14h00
2 rue du pressoir — Saint-Aignan-Grandlieu
- Concert chorale Jean-Baptiste Daviais, Passage Pommeraye, Nantes
20 septembre 2026 à 14h00
Passage Pommeraye — Nantes
- Les journées du patrimoine – Le Pellerin, La Machinerie, Le Pellerin
20 septembre 2026 à 14h00
La Machinerie — Le Pellerin
- 2 en 1 : animations et spectacles à Ancenis-Saint-Géréon, Théâtre quartier libre, Ancenis
20 septembre 2026 à 14h00
Théâtre quartier libre — Ancenis
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
20 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Journées du Patrimoine, remontons le temps – Visites commentées du centre bourg de Sautron, Hôtel de ville de Sautron, Sautron
20 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de ville de Sautron — Sautron
- Le sud de la rue Pierre Jubau, un lotissement de la fin du XVIIIᵉ siècle, Rue Pierre Jubau, Paimbœuf
20 septembre 2026 à 14h00
Rue Pierre Jubau — Paimbœuf
- Projection du film « Protéger » à l’occasion des 400 ans de la Marine Nationale, salle Jeanne d’Arc, Le Croisic
20 septembre 2026 à 14h30
salle Jeanne d'Arc — Le Croisic
- JEPM : Atelier « Faire parler les morts : l’archéo-anthropologie », Archives de Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 14h30
Archives de Nantes — Nantes
- Aux origines de l’île Feydeau … Si la Saulzaie nous était contée ?, Place du Change, Nantes
20 septembre 2026 à 14h30
Place du Change — Nantes
- Les livres moches du Patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
20 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Cœur de ville médiéval, Office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval, Châteaubriant
20 septembre 2026 à 14h30
Office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval — Châteaubriant
- Visite de l’Oasis du Cens, jardin partagé, Oasis du Cens, Nantes
20 septembre 2026 à 14h30
Oasis du Cens — Nantes
- Atelier faire parler les morts, l’archéo-anthropologie aux Archives de Nantes, Archives de Nantes, 1 rue d’Enfer, 44000 Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 14h30
Archives de Nantes, 1 rue d'Enfer, 44000 Nantes — Nantes
- Laissez-vous conter le quartier de Sainte-Thérèse à la vallée du Cens, Eglise Sainte-Thérèse, Nantes
20 septembre 2026 à 14h30
Eglise Sainte-Thérèse — Nantes
- Balade patrimoniale de Mouais, Eglise de Mouais, Mouais
20 septembre 2026 à 14h30
Eglise de Mouais — Mouais
- Quiz et jeux pour découvrir le matrimoine !, La Cocotte Solidaire, Nantes
20 septembre 2026 à 14h30
La Cocotte Solidaire — Nantes
- Atelier « Faire parler les morts : l’archéo-anthropologie », Archives de Nantes, 1 rue d’Enfer, 44000 Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 14h30
Archives de Nantes, 1 rue d'Enfer, 44000 Nantes — Nantes
- « À vélo Simone ! » : une balade nature à vélo, Lieu de départ indiqué lors de la réservation, Rezé
20 septembre 2026 à 15h00
Lieu de départ indiqué lors de la réservation — Rezé
- Visite de l’orgue, Eglise Saint-Félix, Nantes
20 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint-Félix — Nantes
- Tchaïkovski et ses voisins, Cours Cambronne, Nantes
20 septembre 2026 à 15h00
Cours Cambronne — Nantes
- Conférence sur » les peintures de l’Apocalypse » réalisées par Guy David, 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 15h00
15 bis place Edouard Normand à Nantes — Nantes
- Concert Trio d’Automne, Cours Cambronne, Nantes
20 septembre 2026 à 15h00
Cours Cambronne — Nantes
- patrimoines enfouis, malmenés, à réinventer, Place Sainte Anne 44330 LE PALLET, Le Pallet
20 septembre 2026 à 15h00
Place Sainte Anne 44330 LE PALLET — Le Pallet
- Concert-découverte de l’orgue baroque ibérique de St-Pasquier, Église Saint-Pasquier, Nantes
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Pasquier — Nantes
- Visite des réserves du Frac des Pays de la Loire !, FRAC Pays de la Loire, Carquefou
20 septembre 2026 à 15h00
FRAC Pays de la Loire — Carquefou
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
20 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Emile Boissier, découverte nomade d’un poète nantais oublié (1870-1905), 1 avenue du recteur Pironneau (Manoir de la Noë), Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 15h30
1 avenue du recteur Pironneau (Manoir de la Noë), Nantes — Nantes
- Visite commentée de l’exposition « le principe d’incertitude » à la galerie de Beslé., 4 rue Bernard Danet Beslé 44290, Beslé
20 septembre 2026 à 15h30
4 rue Bernard Danet Beslé 44290 — Beslé
- Spectacle « impulls » sur le site des forges de la Hunaudière, Ancienne forge de la Hunaudière, Sion-les-Mines
20 septembre 2026 à 16h00
Ancienne forge de la Hunaudière — Sion-les-Mines
- Concert des chœurs de la cathédrale de Nantes, Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 16h00
Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes — Nantes
- Balade découverte « Saint-Aignan hier et aujourd’hui », église de Saint-Aignan, Saint-Aignan-Grandlieu
20 septembre 2026 à 16h00
église de Saint-Aignan — Saint-Aignan-Grandlieu
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
20 septembre 2026 à 16h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- « CELLO ! » : un concert d’Aria Voce, Église Notre-Dame-du-Rosaire, Rezé
20 septembre 2026 à 16h00
Église Notre-Dame-du-Rosaire — Rezé
- Tchaïkovski et ses voisins, Cour ovale de l’Ile Feydeau, Nantes
20 septembre 2026 à 16h15
Cour ovale de l'Ile Feydeau — Nantes
- Concert pour découvrir la musique protestante de la Réforme à nos jours, 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 16h30
15 bis place Edouard Normand à Nantes — Nantes
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
20 septembre 2026 à 17h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- La promesse des jours heureux, Théâtre Graslin, Nantes
20 septembre 2026 à 17h00
Théâtre Graslin — Nantes
- Concert de flûtes traversière au passage Pommeraye !, Passage Pommeraye, Nantes
20 septembre 2026 à 17h30
Passage Pommeraye — Nantes
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)