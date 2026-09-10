LOIRE-ATLANTIQUE Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

Visite guidée, Oudon château de Vieille Cour, Oudon



Oudon château de Vieille Cour — Oudon

L’Heure Bleue en Brière, Maison du port de Rozé, Île d’Errand



Maison du port de Rozé — Île d'Errand

Programme des animations en pays de Retz, Nouvelle Maison de l’Histoire, La Bernerie-en-Retz



Nouvelle Maison de l'Histoire — La Bernerie-en-Retz

Visite libre, Chapelle de La Magdeleine – Le Gâvre, Le Gâvre



Chapelle de La Magdeleine - Le Gâvre — Le Gâvre

Calvaire de Louisfert, Calvaire de Louisfert, Louisfert



Calvaire de Louisfert — Louisfert

Château de Caratel, Vieilles maisons françaises – VMF 44, Louisfert



Vieilles maisons françaises - VMF 44 — Louisfert

Site Fortifié du Pointeau – Casemate 105 C, Site fortifié du Pointeau – Casemate 105 C, Saint-Brevin-les-Pins



Site fortifié du Pointeau - Casemate 105 C — Saint-Brevin-les-Pins

Cinéma Bonne Garde, Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis, Nantes



Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis — Nantes

Manoir de la Petite Haie, Manoir de la Petite Haie, Grand-Auverné



Manoir de la Petite Haie — Grand-Auverné

Visites guidée de la mosquée OSMANLI, Mosquée Osmanli, Nantes



Mosquée Osmanli — Nantes

Chapelle de la Magdeleine, Chapelle de la Magdeleine, Saint-Vincent-des-Landes



Chapelle de la Magdeleine — Saint-Vincent-des-Landes

Chapelle du Trépas, Chapelle du Trépas, Jans



Chapelle du Trépas — Jans

Visite guidée de la Banque de France de Nantes, Banque de France, Nantes



Banque de France — Nantes

Passion nautique et patrimoine maritime à Saint-Nazaire, Les ateliers des Vieux gréements, Saint-Nazaire



Les ateliers des Vieux gréements — Saint-Nazaire

Mairie de la Commune Libre du Bouffay, Mairie de la Comme libre du Bouffay, Nantes



Mairie de la Comme libre du Bouffay — Nantes

Chapelle de la Galotière, Chapelle de la Galotière, Lusanger



Chapelle de la Galotière — Lusanger

Visite France Télévisions – Ici Pays de la Loire, France Télévisions – Ici Pays de la Loire, Nantes



France Télévisions - Ici Pays de la Loire — Nantes

Chaufferie Biomasse Malakoff, Chaufferie Biomasse Malakoff, Nantes



Chaufferie Biomasse Malakoff — Nantes

Site des fours à chaux, Les Fours à chaux, Erbray



Les Fours à chaux — Erbray

L’église de Mouais, Eglise de Mouais, Mouais



Eglise de Mouais — Mouais

Réveil au parc du lycée Carcouët, Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin, Nantes



Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin — Nantes

Découverte de la ferme de l’Anfrenière, Ferme de l’Anfrenière 44680 SAINT MARS DE COUTAIS, Saint-Mars-de-Coutais



Ferme de l'Anfrenière 44680 SAINT MARS DE COUTAIS — Saint-Mars-de-Coutais

Visite libre, Église, Le Gâvre



Église — Le Gâvre

Eglise Saint Jacques, Eglise Saint Jacques, Soulvache



Eglise Saint Jacques — Soulvache

Chapelle de Bon Secours, Chapelle de Bon Secours, Villepot



Chapelle de Bon Secours — Villepot

Chapelle St Fiacre, Chapelle St Fiacre, Soulvache



Chapelle St Fiacre — Soulvache

Chantier du futur pont Anne de Bretagne, Pont Anne de Bretagne, Nantes



Pont Anne de Bretagne — Nantes

Château de la Gaudinière – 9h30, Chateau de la gaudiniere, Nantes



Chateau de la gaudiniere — Nantes

Visite du nouvel Institut de formations Paramédicales (IFP), Institut de Formations Paramédicales (IFP), Saint-Nazaire



Institut de Formations Paramédicales (IFP) — Saint-Nazaire

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – 9h30 et 10h45, Ministère des affaires étrangères, Nantes



Ministère des affaires étrangères — Nantes

Visite libre, Château du Plessis, Casson



Château du Plessis — Casson

Le mystère Abgrall, Office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval, Châteaubriant



Office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval — Châteaubriant

Portes ouvertes de la maison de l’apiculture, la maison de l’apiculture, Nantes



la maison de l'apiculture — Nantes

Visites du château de Pornic, Château de Pornic, Pornic



Château de Pornic — Pornic

Visitez le chantier du pont Anne-de-Bretagne, Jardin des Berges, Nantes



Jardin des Berges — Nantes

Centre technique de nettoiement Nantes métropole, centre technique NM Marie-Thérèse Eyquem, Nantes, Nantes



centre technique NM Marie-Thérèse Eyquem, Nantes — Nantes

VISITE DU CENTRE DE TRI ET DE VALORISATION DES DÉCHETS / ARC EN CIEL 2034, Arc en Ciel 2034, Couëron



Arc en Ciel 2034 — Couëron

Visite du tribunal judiciaire de Nantes, tribunal judiciaire, Nantes



tribunal judiciaire — Nantes

Exposition de Juliette Monbureau, Site des Forges de la Hunaudière 44590 Sion les mines, Sion-les-Mines



Site des Forges de la Hunaudière 44590 Sion les mines — Sion-les-Mines

Promenade commentée en langue bretonne dans le quartier de Chantenay, Mairie de quartier Chantenay de Nantes, Nantes



Mairie de quartier Chantenay de Nantes — Nantes

Découverte de l’herbier de Ferdinand Jamin, Place de la Terrasse 44210 Pornic, Pornic



Place de la Terrasse 44210 Pornic — Pornic

Visite du manoir de la Bouvardière et du chemin de mémoire du maquis de Saffré, Manoir de la bouvardière, Saint-Herblain



Manoir de la bouvardière — Saint-Herblain

visite guidée Moulin de l’Arzelier, Saint Cyr en Retz, Villeneuve-en-Retz



Saint Cyr en Retz — Villeneuve-en-Retz

Visite guidée de la Grande Mosquée, Mosquée Assalam, Nantes



Mosquée Assalam — Nantes

Un Escape Game dans les rues de Nantes, Place Félix Fournier, Nantes



Place Félix Fournier — Nantes

Visite guidée de la chapelle Notre Dame de Bon Secours, Château du Retail, Legé, Legé



Château du Retail, Legé — Legé

JEP AUTO RÉTRO PORNIC, Château de Pornic, Pornic



Château de Pornic — Pornic

Parc musée des mines de fer de la Brutz, Parc-Musée des mines de Fer de la Brutz, Soulvache



Parc-Musée des mines de Fer de la Brutz — Soulvache

Chantier de restauration de la cathédrale de Nantes : Ateliers et rencontres, Parvis de la cathédrale de Nantes, Nantes



Parvis de la cathédrale de Nantes — Nantes

Journées européennes du patrimoine au Musée Jules Verne, Musée Jules Verne, Nantes



Musée Jules Verne — Nantes

Église Notre Dame de l’Assomption de Mouais, Eglise Notre Dame de l’Assomption 44110 Villepot, Villepot



Eglise Notre Dame de l'Assomption 44110 Villepot — Villepot

Matrimoine : on en est où ?, Château des Ducs de Bretagne, Nantes



Château des Ducs de Bretagne — Nantes

Les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine au Jardin des Plantes, Jardin des Plantes, Nantes



Jardin des Plantes — Nantes

Galerie 29, Galerie 29, Châteaubriant



Galerie 29 — Châteaubriant

Exposition patrimoniale participative, Bd Jean Ingres, 44100 Nantes, Nantes



Bd Jean Ingres, 44100 Nantes — Nantes

La chaumière briéronne à travers l’objectif, Maison du Parc naturel régional de Brière, Île de Fédrun



Maison du Parc naturel régional de Brière — Île de Fédrun

Visite libre et gratuite du musée, Musée Jules Verne, Nantes



Musée Jules Verne — Nantes

Visite de l’église saint Jean Bosco, Église saint Jean Bosco, Nantes



Église saint Jean Bosco — Nantes

Découverte de la Boule nantaise, Amicale bouliste Saint-Paul, Rezé



Amicale bouliste Saint-Paul — Rezé

Généalogie, 1 Rue Jean-Baptiste Darbefeuille, Nantes



1 Rue Jean-Baptiste Darbefeuille — Nantes

Visite guidée du château d’Oudon, Château médiéval d’oudon, Oudon



Château médiéval d'oudon — Oudon

Visites flash gratuites au château de Châteaubriant, Château de Châteaubriant, Châteaubriant



Château de Châteaubriant — Châteaubriant

Exposition sur les moulins du nord Loire atlantique, Espace Emilie Chérel, Derval



Espace Emilie Chérel — Derval

Présentation de la flottille du Centre Nautique Sèvre et Loire, et des régates de Trentemoult, Centre Nautique Sèvre et loire, Rezé



Centre Nautique Sèvre et loire — Rezé

1 Hall 1 Artiste – USK Nantes (Dessin), 11 allée Duguay Trouin / 20 rue Kervégan, Nantes



11 allée Duguay Trouin / 20 rue Kervégan — Nantes

Visite de l’église saint Georges de la Beaujoire, Église saint Georges de la Beaujoire, Nantes



Église saint Georges de la Beaujoire — Nantes

Visite guidée du verger patrimonial, quartier de la Corbinière, Le Clion sur Mer, Pornic, Pornic



quartier de la Corbinière, Le Clion sur Mer, Pornic — Pornic

Visite guidée du lycée Saint Stanislas, Collège et Lycée Saint Stanislas, Nantes



Collège et Lycée Saint Stanislas — Nantes

Centre technique Bêle : à la découverte des métiers du nettoiement !, centre technique Bêle, Nantes



centre technique Bêle — Nantes

La chapelle des templiers, La Chapelle des Templiers, Saint-Aubin-des-Châteaux



La Chapelle des Templiers — Saint-Aubin-des-Châteaux

Visites historiques et botaniques, Château de La Droitière, Mauves-sur-Loire



Château de La Droitière — Mauves-sur-Loire

Visite exceptionnelle de l’abbaye de Blanche Couronne, Abbaye de blanche couronne, La Chapelle-Launay



Abbaye de blanche couronne — La Chapelle-Launay

LE TEMPS QUI PASSE, Longère de la Bégraisière, Saint-Herblain



Longère de la Bégraisière — Saint-Herblain

Visites guidées des serres municipales, 33 avenue Jean Mermoz, La Baule-Escoublac



33 avenue Jean Mermoz — La Baule-Escoublac

Exposition « Les herbiers : à la rencontre de la beauté du monde » par Claire Macé, Galerie Chapleau, 6 rue Jules Ferry, Le Croisic



Galerie Chapleau, 6 rue Jules Ferry — Le Croisic

: « La seigneurie de Kercabus et son village de Bouzaire », Manoir de Kercabus et village de Bouzaire, Guérande



Manoir de Kercabus et village de Bouzaire — Guérande

Journées européennes du patrimoine et du matrimoine 2026, 12 Impasse Louis Momesson, Quartier du Perray, Nantes, Nantes



12 Impasse Louis Momesson, Quartier du Perray, Nantes — Nantes

Portes ouvertes de la radio SUN, SUN Nantes, Nantes



SUN Nantes — Nantes

Visite du musée des Sapeurs-Pompiers, Musée des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique, Nantes



Musée des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique — Nantes

Visite de la Maine en canoë, Base de loisirs de Pont Caffino, Château-Thébaud



Base de loisirs de Pont Caffino — Château-Thébaud

Visite guidée de la cour d’honneur, Château du Retail, Legé, Legé



Château du Retail, Legé — Legé

À la découverte des métiers techniques, Centre technique de la Blordière, Rezé



Centre technique de la Blordière — Rezé

Visite guidée à deux voix du Mémorial de l’abolition de l’esclavage, Place du Commandant Jean de l’Herminier Nantes 44000, Nantes



Place du Commandant Jean de l'Herminier Nantes 44000 — Nantes

Visite, Ateliers d’Angers Nantes Opéra, Nantes



Ateliers d'Angers Nantes Opéra — Nantes

Aéroscope-Atlantique au Super-Constellation, Avion Lockheed L-1049G Super Constellation de 1953, Saint-Aignan-Grandlieu



Avion Lockheed L-1049G Super Constellation de 1953 — Saint-Aignan-Grandlieu

Cour administrative d’appel de Nantes, Cour Administrative d’appel de Nantes, Nantes



Cour Administrative d'appel de Nantes — Nantes

Balade « Grand tour à vélo des désintégrations architecturales de François Morellet », 13 rue de Briord, Nantes



13 rue de Briord — Nantes

Visite des jardins d’Arcadie de la Visitation, Les Jardins d’Arcadie 106-108 rue Gambetta 44000 Nantes, Nantes



Les Jardins d'Arcadie 106-108 rue Gambetta 44000 Nantes — Nantes

Manoir de la Gruais, Manoir de la Gruais, Saint-Père-en-Retz



Manoir de la Gruais — Saint-Père-en-Retz

Chapelle des Landelles, Chapelle Notre-dame-de-Liesse des Landelles, Erbray



Chapelle Notre-dame-de-Liesse des Landelles — Erbray

Demeure René Guy et Hélène CADOU, Demeure Hélène et René Guy Cadou, Louisfert



Demeure Hélène et René Guy Cadou — Louisfert

Balade « À la découverte des ferronneries nantaises », 13 rue de Briord, Nantes



13 rue de Briord — Nantes

VISITE ÉGLISE SAINT JACQUES DE NANTES XIIem, Église Saint Jacques de Nantes, Nantes



Église Saint Jacques de Nantes — Nantes

Hôpital et chapelle Saint-Jacques, Chapelle de l’hôpital St Jacques, Nantes



Chapelle de l'hôpital St Jacques — Nantes

« Patrimoine de la photographie » au château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes



Château des ducs de Bretagne - musée d'histoire de Nantes — Nantes

Découvrir le château d’Anne de Bretagne, Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes



Château des ducs de Bretagne - musée d'histoire de Nantes — Nantes

Escales au Cellier : un commerce, une découverte, Le Cellier, déambulation dans le bourg, au départ de la Place du Mémorial, Le Cellier



Le Cellier, déambulation dans le bourg, au départ de la Place du Mémorial — Le Cellier

Découverte de la taille de pierre sur le chantier de la cathédrale de Nantes, Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, Nantes



Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes — Nantes

Exposition photos et documents sur les commerçants et artisans du bourg au 20e siècle, Salles annexes de la mairie, Saint-Père-en-Retz



Salles annexes de la mairie — Saint-Père-en-Retz

La renaissance du château de la Guibourgère, Château de la Guibourgère, Teillé



Château de la Guibourgère — Teillé

Visites thématiques gratuites au Musée Dobrée, Musée Dobrée, Nantes



Musée Dobrée — Nantes

Visites guidées de l’ancienne école nationale de la marine marchande, Ancienne école nationale de la marine marchande, Nantes



Ancienne école nationale de la marine marchande — Nantes

Visites guidées de la bibliothèque et de son salon de lecture, Bibliothèque Henri Queffélec, La Baule-Escoublac



Bibliothèque Henri Queffélec — La Baule-Escoublac

Avion Lockheed L1049 G Super Constellation F-BGNJ de 1953, Avion Lockheed L-1049G Super Constellation de 1953, Saint-Aignan-Grandlieu



Avion Lockheed L-1049G Super Constellation de 1953 — Saint-Aignan-Grandlieu

Balade et découverte des bateaux du patrimoine sur l’Erdre, Bassin ceineray, au niveau du 7 Quai de Versailles, Nantes



Bassin ceineray, au niveau du 7 Quai de Versailles — Nantes

Château de Châteaubriant Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, Chateau de Châteaubriant, Châteaubriant



Chateau de Châteaubriant — Châteaubriant

Visite de l’église saint Bernard, Église saint Bernard, Nantes



Église saint Bernard — Nantes

Visite de l’église saint Joseph de Porterie, Église saint Joseph de Porterie, Nantes



Église saint Joseph de Porterie — Nantes

Site des forges de la Hunaudière, Ancienne forge de la Hunaudière, Sion-les-Mines



Ancienne forge de la Hunaudière — Sion-les-Mines

La grande et la petite histoire des Mindinois, Au petit grain de café, Saint-Brevin-les-Pins



Au petit grain de café — Saint-Brevin-les-Pins

Le domaine de la Bégraisière, Longère de la Bégraisière, Saint-Herblain



Longère de la Bégraisière — Saint-Herblain

Visite de la chapelle rénovée de la Persagotière, 2 Rue René Dunan à Nantes, Nantes



2 Rue René Dunan à Nantes — Nantes

Atelier Linogravure, Musée Jules Verne, Nantes



Musée Jules Verne — Nantes

Le Grand Bain revisité, Le Grand Bain, Nantes



Le Grand Bain — Nantes

Visite gratuite du château de Clisson, Château de Clisson, Clisson



Château de Clisson — Clisson

Visite guidée, Château du Plessis, Casson



Château du Plessis — Casson

Hangar 31 – La Cale 2 l’Île, 31 quai des Antilles, 44200 NANTES, Nantes



31 quai des Antilles, 44200 NANTES — Nantes

Balade botanique du parc de la Gaudinière, Chateau de la gaudiniere, Nantes



Chateau de la gaudiniere — Nantes

Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes



Médiathèque Jacques Demy — Nantes

Sans mémoire pas d’avenir, découverte du quartier du Breil-Malville, Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin, Nantes



Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin — Nantes

De la Place de la Bourse au quai de la Fosse, Place de la Bourse, Nantes



Place de la Bourse — Nantes

Caserne Mellinet : découvrez les coulisses du projet urbain !, Caserne Melinet – Place du 51ème Régiment d’Artillerie, Nantes



Caserne Melinet - Place du 51ème Régiment d'Artillerie — Nantes

Visite du Campus Centre-Loire de Nantes Université, Arrêt de tramway Hôtel-Dieu, Nantes



Arrêt de tramway Hôtel-Dieu — Nantes

Visite guidée du château du Cléray, Château du cléray, Vallet



Château du cléray — Vallet

Balade : La place des femmes dans l’espace public, 13 rue de Briord, Nantes



13 rue de Briord — Nantes

Les livres moches du Patrimoine !, Médiathèque Jacques Demy, Nantes



Médiathèque Jacques Demy — Nantes

Balade : À la découverte de la restauration du patrimoine, 13 rue de Briord, Nantes



13 rue de Briord — Nantes

Visite du CCNN & Atelier – Centre Chorégraphique National de Nantes, CCN – Centre chorégraphique national de Nantes, Nantes



CCN - Centre chorégraphique national de Nantes — Nantes

Château de la Gaudinière – 10h30, Chateau de la gaudiniere, Nantes



Chateau de la gaudiniere — Nantes

La Pagode Van Hanh, La Pagode Van Hanh, Saint-Herblain



La Pagode Van Hanh — Saint-Herblain

visite du voilier Kurun, monument historique, ancienne criée, Le Croisic



ancienne criée — Le Croisic

Ouverture de la classe à l’ancienne, Ecole de longchamp, Nantes



Ecole de longchamp — Nantes

Initiation à la Boule Nantaise, AMICALE DU BOULING – LES FILLES DU MARRONNIER, Nantes



AMICALE DU BOULING - LES FILLES DU MARRONNIER — Nantes

Visite de la bibliothèque, Musée d’arts de Nantes, Nantes



Musée d'arts de Nantes — Nantes

Visites guidées flash gratuites, Domaine de la Garenne Lemot, Gétigné



Domaine de la Garenne Lemot — Gétigné

Visites commentées des coulisses, Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes



Palais des beaux-arts, Musée d'arts de Nantes — Nantes

Découverte de la cité des Castors du Haut-Landreau, Départ à l’entrée de la rue Maurice Utrillo, Rezé



Départ à l'entrée de la rue Maurice Utrillo — Rezé

Portes ouvertes, Chapelle du Martray, Nantes



Chapelle du Martray — Nantes

Visites flash et ateliers, Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes



Palais des beaux-arts, Musée d'arts de Nantes — Nantes

Visites architecturales, Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes



Palais des beaux-arts, Musée d'arts de Nantes — Nantes

balade environnementale, Place des Halles, Savenay



Place des Halles — Savenay

Visite guidée de l’exposition « Naître à Nantes », place Royale 44000 Nantes, Nantes



place Royale 44000 Nantes — Nantes

Du jardin au musée, Musée d’arts de Nantes, Nantes



Musée d'arts de Nantes — Nantes

Balade archéologique dans Rezé, Le Chronographe, Rezé



Le Chronographe — Rezé

Exposition Eclectique artisanat, Ancienne chapelle de Rohars, Bouée



Ancienne chapelle de Rohars — Bouée

Exposition sur les belles demeures rezéennes, Château de la Balinière (École municipale de musique et de danse), Rezé



Château de la Balinière (École municipale de musique et de danse) — Rezé

De la terrasse du pavillon aux coulisses de la Réserve naturelle, Rue du Lac, 44830 Bouaye, France Pays de la Loire, Bouaye



Rue du Lac, 44830 Bouaye, France Pays de la Loire — Bouaye

Visite guidée de la mairie, 1 avenue de la monneraye, Herbignac



1 avenue de la monneraye — Herbignac

Journées Européennes du Patrimoine au château de l’Escurays, Chateau de l’Escurays, Prinquiau



Chateau de l'Escurays — Prinquiau

Parcours mémoriel « Nantes résistante ! », Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes



Château des ducs de Bretagne - musée d'histoire de Nantes — Nantes

Visite découverte du Maillé Brézé, Ponton Maillé Brézé – Quai de la fosse, Nantes



Ponton Maillé Brézé - Quai de la fosse — Nantes

Pêcherie La Ligérienne, Pointe de l’Imperlay, Chemin des Taillais, Saint-Brevin-les-Pins



Pointe de l'Imperlay, Chemin des Taillais — Saint-Brevin-les-Pins

Abbaye de Melleray, Abbaye de Melleray, La Meilleraye-de-Bretagne



Abbaye de Melleray — La Meilleraye-de-Bretagne

atelier de démonstration des savoirs faires des compagnons du tour de france, musée compagnonnique, Nantes



musée compagnonnique — Nantes

Le Saint Michel II, Ponton Maillé Brézé – Quai de la fosse, Nantes



Ponton Maillé Brézé - Quai de la fosse — Nantes

Du maraîchage à nos jours, la nature à la Durantière, Place de la Croix Bonneau, Nantes



Place de la Croix Bonneau — Nantes

Ouverture du moulin de la Charlotte, Moulin de la Charlotte, Saint-Mars-la-Jaille



Moulin de la Charlotte — Saint-Mars-la-Jaille

Découvrez les coulisses de la nouvelle piscine des Dervallières, Piscine des Dervallières, Nantes



Piscine des Dervallières — Nantes

Visite libre de la Maison de la Mariée, Maison de la Mariée, Île de Fédrun



Maison de la Mariée — Île de Fédrun

Exposition sur les histoires des cours d’eau, Moulin du Liveau, Gorges



Moulin du Liveau — Gorges

Exposition de re-créations d’instruments de navigation et d’astronomie, Maison de la Mer, Nantes



Maison de la Mer — Nantes

VISITE DU CINEMA ET SA CABINE DE PROJECTION, Salle Jeanne D Arc, La Bernerie-en-Retz



Salle Jeanne D Arc — La Bernerie-en-Retz

Carrière des Fusillés et musée de la résistance, Carrière des Fusillés et musée de la résistance, Châteaubriant



Carrière des Fusillés et musée de la résistance — Châteaubriant

visite guidée du musée Compagnonnique de Nantes, musée compagnonnique, Nantes



musée compagnonnique — Nantes

Visite racontée du Grand Lieu du Conte avec Opale et Tydorel, Grand Lieu du Conte, Saint-Aignan-Grandlieu



Grand Lieu du Conte — Saint-Aignan-Grandlieu

Visite du château de la Balinière, Château de la Balinière (École municipale de musique et de danse), Rezé



Château de la Balinière (École municipale de musique et de danse) — Rezé

Découverte Boules Nantaises, Stade de la Noé Lambert Nantes, Nantes



Stade de la Noé Lambert Nantes — Nantes

Visites du musée Boesch, Musée Boesch, Le Pouliguen



Musée Boesch — Le Pouliguen

Visite guidée du château du Pordor, Château du Pordor, Avessac



Château du Pordor — Avessac

Le matrimoine, c’est quoi ?, Château des Ducs de Bretagne, Nantes



Château des Ducs de Bretagne — Nantes

Ancienne bourse du travail – Pôle associatif Désiré Colombe, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes



Pôle associatif Désiré Colombe — Nantes

Reflets du patrimoine bouguenaisien, château du Breuil, Bouguenais



château du Breuil — Bouguenais

Maison Huard, Maison Huard, Châteaubriant



Maison Huard — Châteaubriant

Exposition « L’agroalimentaire, une empreinte nantaise », Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques), Nantes



Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) — Nantes

Pôles d’informations sur le Parc des Chantiers, Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques), Nantes



Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) — Nantes

Parcours des panneaux patrimoniaux, Château du Chassay Sainte Luce sur Loire, Sainte-Luce-sur-Loire



Château du Chassay Sainte Luce sur Loire — Sainte-Luce-sur-Loire

Café culturel qui héberge la Boule Nantaise, aux petits joueurs, Nantes



aux petits joueurs — Nantes

Initiation au cyanotype, Musée du Vignoble Nantais, Le Pallet



Musée du Vignoble Nantais — Le Pallet

Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes



Médiathèque Jacques Demy — Nantes

Vernissage de l’exposition sur l’histoire des Castors St-Yves et Bois de la Musse, Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse, Nantes



Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse — Nantes

Visites du château de l’Aubinière, Château de l’Aubinière, Nantes



Château de l'Aubinière — Nantes

1 Hall 1 Artiste – Visites guidées, 17 Allée Duguay Trouin, 44000 Nantes, Nantes



17 Allée Duguay Trouin, 44000 Nantes — Nantes

Découverte des patrimoines de la Limouzinière, Château de la Touche la Limouzinière, La Limouzinière



Château de la Touche la Limouzinière — La Limouzinière

Visite de l’Eglise Protestante Evangélique – Générations, Eglise Protestante Evangélique Générations, Nantes



Eglise Protestante Evangélique Générations — Nantes

Les murmures du passé au Pé au Midy, Le Pé au Midy, Saint-Viaud



Le Pé au Midy — Saint-Viaud

Concert de musique de chambre à la mosquée Osmanli, Mosquée Osmanli, Nantes



Mosquée Osmanli — Nantes

Exposition relatant l’histoire du protestantisme en France et en Loire Atlantique., 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes



15 bis place Edouard Normand à Nantes — Nantes

Exposition « Bâtisseurs de navires », Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques), Nantes



Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) — Nantes

Exposition « Les femmes dans les industries, un long combat de 1900 à nos jours », Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques), Nantes



Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) — Nantes

Les Rencontres du Pé Bernard, Manoir du Pé Bernard, Le Cellier



Manoir du Pé Bernard — Le Cellier

Visite guidée de l’exposition « Sous nos yeux », Musée du Vignoble Nantais, Le Pallet



Musée du Vignoble Nantais — Le Pallet

Visites de la chapelle Sainte-Anne, Espace culturel Chapelle Sainte-Anne, La Baule-Escoublac



Espace culturel Chapelle Sainte-Anne — La Baule-Escoublac

Château de Derval – Tour Saint-Clair, Château de Derval, Derval



Château de Derval — Derval

À la découverte du patrimoine Pornicais, Place du Môle, 44210 Pornic, Pornic



Place du Môle, 44210 Pornic — Pornic

Visite du château de la Motte Glain, Vieilles maisons françaises – VMF 44, Saint-Sulpice-des-Landes



Vieilles maisons françaises - VMF 44 — Saint-Sulpice-des-Landes

Atelier reliure autralienne, Médiathèque intercommunale, Châteaubriant



Médiathèque intercommunale — Châteaubriant

Flâneries pédestres, Hôtel de ville Savenay, Savenay



Hôtel de ville Savenay — Savenay

Explorons l’histoire en lien avec la Cocotte Solidaire !, La Cocotte Solidaire, Nantes



La Cocotte Solidaire — Nantes

1 balade 2 castors, arrêt de bus Le Nain C20 C6, Saint-Herblain



arrêt de bus Le Nain C20 C6 — Saint-Herblain

Visites flash, Musée Jules Verne, Nantes



Musée Jules Verne — Nantes

Conférence sur « Luther , patrimoine spirituel protestant « , 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes



15 bis place Edouard Normand à Nantes — Nantes

Visite guidée de la chapelle de la maison de retraite, Maison de retraite Saint Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes, Nantes



Maison de retraite Saint Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes — Nantes

Balade commentée dans la ville à la découverte des lieux protestants nantais, 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes



15 bis place Edouard Normand à Nantes — Nantes

Visite guidée Nantes et la traite négrière, Place du Commandant Jean de l’Herminier Nantes 44000, Nantes



Place du Commandant Jean de l'Herminier Nantes 44000 — Nantes

Explorez les serres d’agronomie tropicale, Parc du Grand Blottereau, Nantes



Parc du Grand Blottereau — Nantes

Ouverture des ateliers des arts du feu et exposition, Les Petites Écuries — Arts du feu et du faire, Nantes



Les Petites Écuries — Arts du feu et du faire — Nantes

Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes



Médiathèque Jacques Demy — Nantes

Visite guidée originale – Résidence intergénérationnelle Habitat et Humanisme rue Saint-Rogatien à Nantes., Résidence intergénérationnelle Habitat et Humanisme, Nantes



Résidence intergénérationnelle Habitat et Humanisme — Nantes

EVA choeur de femmes au Radisson Blu, Radisson Blu Nantes, Nantes



Radisson Blu Nantes — Nantes

EVA chœur de femmes, Radisson Blu Nantes, Nantes



Radisson Blu Nantes — Nantes

Présentation des travaux du moulin de Nid d’Oie, Moulin de Nid d’Oie // EPTB Sèvre Nantaise, Clisson



Moulin de Nid d'Oie // EPTB Sèvre Nantaise — Clisson

Visites commentées des anciens chantiers navals nantais, Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques), Nantes



Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) — Nantes

Les anciennes écuries de Mellinet, Les Petites Écuries — Arts du feu et du faire, Nantes



Les Petites Écuries — Arts du feu et du faire — Nantes

Instants Tissé : Écouter le monde, Fonds documenntaire Tissé Métisse, Nantes



Fonds documenntaire Tissé Métisse — Nantes

Afrikanité à l’ Ile de Nantes Balade décoloniale, Allée Boubacar J Ndiaye, Nantes



Allée Boubacar J Ndiaye — Nantes

Les herbiers de Plants and People, Musée d’arts de Nantes, Nantes



Musée d'arts de Nantes — Nantes

Circuit découverte des lieux habités par les musiciens et compositeurs nantais, Cours Cambronne, Nantes



Cours Cambronne — Nantes

Visite commentée du Site des Forges de la Hunaudière, Site des Forges de la Hunaudière 44590 Sion les mines, Sion-les-Mines



Site des Forges de la Hunaudière 44590 Sion les mines — Sion-les-Mines

Little Architekt, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes



Médiathèque Lisa Bresner — Nantes

Lecture – atelier, Médiathèque Jacques Demy, Nantes



Médiathèque Jacques Demy — Nantes

Conférence et projection d’un film sur le Kurun, salle Jeanne d’Arc, Le Croisic



salle Jeanne d'Arc — Le Croisic

Concert de musique baroque et classique à la chapelle de la maison de retraite Saint-Joseph, Maison de retraite Saint Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes, Nantes



Maison de retraite Saint Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes — Nantes

Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes



Médiathèque Jacques Demy — Nantes

Café Concert à la Croix Bonneau, Dans les jardins de la rue des Sables d’Olonne, Nantes



Dans les jardins de la rue des Sables d'Olonne — Nantes

Cour Ovale en musique – EVA choeur de femmes, Cour ovale de l’Ile Feydeau, Nantes



Cour ovale de l'Ile Feydeau — Nantes

Visite commentée du Temple protestant, 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes



15 bis place Edouard Normand à Nantes — Nantes

Longitude Loire, Cale du Bac, Indre



Cale du Bac — Indre

Afrikanité des Jardins Nantais, Jardin des fonderies, Nantes



Jardin des fonderies — Nantes

Histoires de femmes du Breil, RIG Malville, Nantes



RIG Malville — Nantes

Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes



Médiathèque Jacques Demy — Nantes

Récital – hommage à René Guy Cadou, Maison de quartier de l’île, Nantes



Maison de quartier de l'île — Nantes

Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes



Médiathèque Jacques Demy — Nantes

EVA choeur de femmes au Jardin des Fonderies, Jardin des fonderies, Nantes



Jardin des fonderies — Nantes

Rencontre avec un archéologue, Médiathèque Jules Verne, Donges



Médiathèque Jules Verne — Donges

Visite nocturne du château de la Touche, Château de la Touche la Limouzinière, La Limouzinière



Château de la Touche la Limouzinière — La Limouzinière

Journées du patrimoine & du matrimoine – La Symphonie des chauves-souris, Château de La Tour, Orvault



Château de La Tour — Orvault

Concert de harpe celtique, Château de la Touche la Limouzinière, La Limouzinière



Château de la Touche la Limouzinière — La Limouzinière

Piscine Léo Lagrange, Piscine Léo Lagrange, Nantes



Piscine Léo Lagrange — Nantes

Balade zéro déchets, Site de Pierre Aiguë, Saint-Aignan-Grandlieu



Site de Pierre Aiguë — Saint-Aignan-Grandlieu

Visite libre, Château du Plessis, Casson



Château du Plessis — Casson

Le Cap 44 – Grands moulins de Loire ouvre ses portes. Découvrez le site de la future Cité des Imaginaires et son histoire !, Cap 44 – Grands Moulins de Loire, Nantes



Cap 44 - Grands Moulins de Loire — Nantes

Venez jouez aux Archives de Nantes !, Archives de Nantes, 1 rue d’Enfer, 44000 Nantes, Nantes



Archives de Nantes, 1 rue d'Enfer, 44000 Nantes — Nantes

Qui sont les Castors de l’Erdre?, Salle des Castors 8 rue de l’espérance 44300 Nantes, Nantes



Salle des Castors 8 rue de l'espérance 44300 Nantes — Nantes

Appartement du Général Cambronne, Cercle Cambronne, Nantes



Cercle Cambronne — Nantes

Découvrez l’Hôtel de Ville de Nantes !, Hôtel de Ville de Nantes, Nantes



Hôtel de Ville de Nantes — Nantes

Village des Artisans, Cours Cambronne, Nantes



Cours Cambronne — Nantes

À bord du Va pas trop vite, Quai du commerce du bassin de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire



Quai du commerce du bassin de Saint-Nazaire — Saint-Nazaire

Découverte de la Maison Radieuse de Rezé, Maison Radieuse, Rezé



Maison Radieuse — Rezé

Visites de l’Auditorium, Auditorium – La Soufflerie, Rezé



Auditorium - La Soufflerie — Rezé

Les « fours en fête », Four du village de la Garenne, Divatte-sur-Loire



Four du village de la Garenne — Divatte-sur-Loire

Venez rencontrer les associations mémorielles nantaises !, Hôtel de Ville de Nantes, Nantes



Hôtel de Ville de Nantes — Nantes

Expo « Au contact de la machine – Le regard d’Hélène Cayeux », Hôtel de Ville de Nantes, Nantes



Hôtel de Ville de Nantes — Nantes

Sortie à la découverte des plantes médicinales et comestibles de la vallée du Cens, Entrée vallée du Cens, Nantes



Entrée vallée du Cens — Nantes

Guenrouët – Journées européennes du patrimoine Dimanche 20 septembre 2026, église Notre Dame de Grace et chapelle du Cougou 44530 Guenrouët, Guenrouet



église Notre Dame de Grace et chapelle du Cougou 44530 Guenrouët — Guenrouet

Découverte du moulin à vent de la Providence, parc de Penn Avel, Le Croisic



parc de Penn Avel — Le Croisic

Ouverture de saison – La Soufflerie, Esplanade Rosa Parks, Rezé



Esplanade Rosa Parks — Rezé

La Ronde du Patrimoine à Planté – Quilly, Site de Planté Quilly, Quilly



Site de Planté Quilly — Quilly

Visite commentée de l’Auberge les Bains Douches agrémentée de chansons populaires et contes, Auberge Les Bains Douches, Nantes



Auberge Les Bains Douches — Nantes

Parcours des écoles au XIXe siècle, Ecole primaire Leloup-Bouhier, Nantes



Ecole primaire Leloup-Bouhier — Nantes

Visites guidées du château du Chassay, Château du Chassay Sainte Luce sur Loire, Sainte-Luce-sur-Loire



Château du Chassay Sainte Luce sur Loire — Sainte-Luce-sur-Loire

Circuit découverte des lieux habités par les musiciens et compositeurs nantais, Cours Cambronne, Nantes



Cours Cambronne — Nantes

Visite commentée agrémentée de chansons et contes traditionnels, Auberge Les Bains Douches, Nantes



Auberge Les Bains Douches — Nantes

La Pagode Van Hanh, La Pagode Van Hanh, Saint-Herblain



La Pagode Van Hanh — Saint-Herblain

Déambulation Racines et Bougeons de Marzia Zambianchi, Maison de l’enfance, Besné



Maison de l'enfance — Besné

Journées du patrimoine 2026, Plan B – Tram arrêt Lauriers, Nantes



Plan B - Tram arrêt Lauriers — Nantes

À la découverte de Claire-Cité, la cité castor de la Balinière, Square Charles Richard, Rezé



Square Charles Richard — Rezé

Portes ouvertes du Moulin de la Bicane, Moulin de la Bicane, Campbon



Moulin de la Bicane — Campbon

Jogging culturel : déviations urbaines avec François Morellet, Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes



Palais des beaux-arts, Musée d'arts de Nantes — Nantes

Ouverture de la chapelle Notre-Dame-des-Ombres, 44118 La Chevrolière, La Chevrolière



44118 La Chevrolière — La Chevrolière

Château de la Jaunière, Château de la Jaunière, Fercé



Château de la Jaunière — Fercé

Visite nouvelle salle de spectacle à Nantes : le LAPS, Parc des expositions de la beaujoire – Nantes, Nantes



Parc des expositions de la beaujoire - Nantes — Nantes

Visites commentées de la Haute Robertière, 12 rue de la libération, Saint-Sébastien-sur-Loire



12 rue de la libération — Saint-Sébastien-sur-Loire

Visites commentées du cimetière protestant, Rue de la Fonderie, Nantes



Rue de la Fonderie — Nantes

Visite commentée du bourg de Vue (44640), Eglise Sainte Anne à Vue, Vue



Eglise Sainte Anne à Vue — Vue

Les journées du patrimoine – Le Pellerin, La Machinerie, Le Pellerin



La Machinerie — Le Pellerin

2 en 1 : animations et spectacles à Ancenis-Saint-Géréon, Théâtre quartier libre, Ancenis



Théâtre quartier libre — Ancenis

Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes



Médiathèque Jacques Demy — Nantes

Journées du Patrimoine, remontons le temps – Visites commentées du centre bourg de Sautron, Hôtel de ville de Sautron, Sautron



Hôtel de ville de Sautron — Sautron

Le sud de la rue Pierre Jubau, un lotissement de la fin du XVIIIᵉ siècle, Rue Pierre Jubau, Paimbœuf



Rue Pierre Jubau — Paimbœuf

Les livres moches du Patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes



Médiathèque Jacques Demy — Nantes

Cœur de ville médiéval, Office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval, Châteaubriant



Office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval — Châteaubriant

Atelier faire parler les morts, l’archéo-anthropologie aux Archives de Nantes, Archives de Nantes, 1 rue d’Enfer, 44000 Nantes, Nantes



Archives de Nantes, 1 rue d'Enfer, 44000 Nantes — Nantes

Balade patrimoniale de Mouais, Eglise de Mouais, Mouais



Eglise de Mouais — Mouais

Quiz et jeux pour découvrir le matrimoine !, La Cocotte Solidaire, Nantes



La Cocotte Solidaire — Nantes

« À vélo Simone ! » : une balade nature à vélo, Lieu de départ indiqué lors de la réservation, Rezé



Lieu de départ indiqué lors de la réservation — Rezé

Tchaïkovski et ses voisins, Cours Cambronne, Nantes



Cours Cambronne — Nantes

Conférence sur » les peintures de l’Apocalypse » réalisées par Guy David, 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes



15 bis place Edouard Normand à Nantes — Nantes

Concert Trio d’Automne, Cours Cambronne, Nantes



Cours Cambronne — Nantes

patrimoines enfouis, malmenés, à réinventer, Place Sainte Anne 44330 LE PALLET, Le Pallet



Place Sainte Anne 44330 LE PALLET — Le Pallet

Visite des réserves du Frac des Pays de la Loire !, FRAC Pays de la Loire, Carquefou



FRAC Pays de la Loire — Carquefou

Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes



Médiathèque Jacques Demy — Nantes

Emile Boissier, découverte nomade d’un poète nantais oublié (1870-1905), 1 avenue du recteur Pironneau (Manoir de la Noë), Nantes, Nantes



1 avenue du recteur Pironneau (Manoir de la Noë), Nantes — Nantes

Visite commentée de l’exposition « le principe d’incertitude » à la galerie de Beslé., 4 rue Bernard Danet Beslé 44290, Beslé



4 rue Bernard Danet Beslé 44290 — Beslé

Concert des chœurs de la cathédrale de Nantes, Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, Nantes



Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes — Nantes

Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes



Médiathèque Jacques Demy — Nantes

Tchaïkovski et ses voisins, Cour ovale de l’Ile Feydeau, Nantes



Cour ovale de l'Ile Feydeau — Nantes

Concert pour découvrir la musique protestante de la Réforme à nos jours, 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes



15 bis place Edouard Normand à Nantes — Nantes

Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes



Médiathèque Jacques Demy — Nantes

La promesse des jours heureux, Théâtre Graslin, Nantes



Théâtre Graslin — Nantes