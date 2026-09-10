LOIRE SAINT-ETIENNE JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans la Loire, capitale Saint-Etienne, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- LES MOULINS DE MAROLS, Mairie de Marols, Marols
19 septembre 2026 à 08h00
Mairie de Marols — Marols
- Un rallye photo pour tous en centre ville de Montbrison, Hôtel de ville, Montbrison
19 septembre 2026 à 08h00
Hôtel de ville — Montbrison
- Visites commentées du Théâtre de Roanne, Théâtre de Roanne, Roanne
19 septembre 2026 à 08h30
Théâtre de Roanne — Roanne
- En vélo, sur les traces du premier chemin de fer du continent, L’Aventure du Train, Andrézieux-Bouthéon
19 septembre 2026 à 09h00
L'Aventure du Train — Andrézieux-Bouthéon
- Balade Découverte du bourg de St Just En Bas, Point info, Saint-Just-en-Bas
19 septembre 2026 à 09h00
Point info — Saint-Just-en-Bas
- Station de traitement des eaux usées, Station de traitement des eaux usées, Roanne
19 septembre 2026 à 09h00
Station de traitement des eaux usées — Roanne
- Portes ouvertes de l’atelier de reliure d’art, Manufacture Graphein Pallas, Roanne
19 septembre 2026 à 09h00
Manufacture Graphein Pallas — Roanne
- Visite et démonstration des anciens ateliers de tissage de la soie, Studio d5 – Usine Perrier Schmelzle, Saint-Julien-Molin-Molette
19 septembre 2026 à 09h00
Studio d5 - Usine Perrier Schmelzle — Saint-Julien-Molin-Molette
- Visite : Crypte Notre-Dame sous terre, Eglise Notre Dame, Pélussin
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Notre Dame — Pélussin
- Sur les traces de l’Aqueduc romain du Gier à Saint-Chamond, Centre Leclerc, Saint-Chamond
19 septembre 2026 à 09h00
Centre Leclerc — Saint-Chamond
- Visite de la forge SBS, SBS Forge, Boën-sur-Lignon
19 septembre 2026 à 09h00
SBS Forge — Boën-sur-Lignon
- Un parcours dédié à l’art, Hôtel de ville, Montbrison
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de ville — Montbrison
- 190 ans de la Banque de France dans son nouvel écrin, Banque de France, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France de Saint-Étienne — Saint-Étienne
- Balade commentée » Luzin au fils du temps », Place de la Gare, Chavanay
19 septembre 2026 à 09h00
Place de la Gare — Chavanay
- Découvrez le parcours du bois-énergie, chaufferie biomasse de Saint-Julien, Saint-Chamond
19 septembre 2026 à 09h00
chaufferie biomasse de Saint-Julien — Saint-Chamond
- Un patrimoine de foi et d’histoire : entrez dans le temple protestant de Saint-Chamond, Eglise Protestante Unie, Saint-Chamond
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Protestante Unie — Saint-Chamond
- Chapelle de Chagneux, Chapelle de Chagneux, Saint-Joseph
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle de Chagneux — Saint-Joseph
- Un nouvel Hermitage !, Notre-Dame de l’Hermitage, Saint-Chamond
19 septembre 2026 à 09h00
Notre-Dame de l'Hermitage — Saint-Chamond
- Autour du plus vieil édifice religieux de la ville, Commanderie Saint-Jean-des-Prés, Montbrison
19 septembre 2026 à 09h30
Commanderie Saint-Jean-des-Prés — Montbrison
- Blasons et expositions
à la Diana, Musée de la Diana, Montbrison
19 septembre 2026 à 09h30
Musée de la Diana — Montbrison
- Arts religieux et traditions populaires, Lycée Sainte-Marie, Saint-Chamond
19 septembre 2026 à 09h30
Lycée Sainte-Marie — Saint-Chamond
- Saint-Étienne m’est connu, Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne, Hôtel de Villeneuve, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 09h30
Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne, Hôtel de Villeneuve — Saint-Étienne
- Sentier Gaston Baty « sur les pas de Gaston Baty », Maison du Parc du Pilat, Pélussin
19 septembre 2026 à 09h30
Maison du Parc du Pilat — Pélussin
- Visite guidée de la Maison des Avocats, Maison des Avocats, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 09h30
Maison des Avocats — Saint-Étienne
- Visitez le parc du Château de Saint Bonnet Les Oules, Château de Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Bonnet-les-Oules
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Saint-Bonnet-les-Oules — Saint-Bonnet-les-Oules
- Sentier de la Soie : à la découverte du patrimoine industriel., Maison du Parc du Pilat, Pélussin
19 septembre 2026 à 09h30
Maison du Parc du Pilat — Pélussin
- Parcours d’orientation pour tous – À la découverte du patrimoine
de Pélussin., Maison du Parc du Pilat, Pélussin
19 septembre 2026 à 09h30
Maison du Parc du Pilat — Pélussin
- Usine de traitement d’eau potable, Usine de production d’eau potable, Renaison
19 septembre 2026 à 09h30
Usine de production d'eau potable — Renaison
- Du XVIe siècle à aujourd’hui, la dentelle toujours au cœur de la modernité, Lycée Sainte-Marie, Saint-Chamond
19 septembre 2026 à 09h30
Lycée Sainte-Marie — Saint-Chamond
- Parcours d’orientation pour enfants – À la découverte du patrimoine du quartier de Virieu, Maison du Parc du Pilat, Pélussin
19 septembre 2026 à 09h30
Maison du Parc du Pilat — Pélussin
- Visite guidée de la centrale hydraulique EDF de Rory, Centrale hydroélectrique de Rory, Saint-Georges-en-Couzan
19 septembre 2026 à 09h30
Centrale hydroélectrique de Rory — Saint-Georges-en-Couzan
- Exposition Le Charbon, son exploitation dans le sud est de la Loire, Salle du Cercle, Saint-Joseph
19 septembre 2026 à 10h00
Salle du Cercle — Saint-Joseph
- LE SITE MANUFACTURE / CITÉ DU DESIGN, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du patrimoine et des lettres — Saint-Étienne
- Atelier d’Initiation au Zellige – CATÉGORIE ADULTE -, Grande Mosquée Mohammed VI, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h00
Grande Mosquée Mohammed VI — Saint-Étienne
- Exposition Zoom Pierre Angénieux, Maison François 1er, Saint-Héand
19 septembre 2026 à 10h00
Maison François 1er — Saint-Héand
- Visite libre de la Chapelle des Crues, Chapelle des Crues, Sainte-Croix
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle des Crues — Sainte-Croix
- Atelier : « Les cicatrices du papier », Médiathèque louise labé, Saint-Chamond
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque louise labé — Saint-Chamond
- Visites flash du couvent, Couvent des Cordeliers, Saint-Nizier-sous-Charlieu
19 septembre 2026 à 10h00
Couvent des Cordeliers — Saint-Nizier-sous-Charlieu
- Atelier Métiers d’Art Marqueterie de Paille, Atelier Domi, Roanne
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Domi — Roanne
- Lire la chapelle au fil du temps, chapelle Saint-Sulpice, Sainte-Foy-Saint-Sulpice
19 septembre 2026 à 10h00
chapelle Saint-Sulpice — Sainte-Foy-Saint-Sulpice
- Visite de la réhabilitation de la Grand’ Poste de Saint Etienne – Jardins d’Arcadie, Résidence Jardins d’Arcadie, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h00
Résidence Jardins d'Arcadie — Saint-Étienne
- Exposition Saint-Héand d’hier et d’aujourd’hui, Maison François 1er, Saint-Héand
19 septembre 2026 à 10h00
Maison François 1er — Saint-Héand
- Exposition « L’église Saint-Pierre de Firminy-Vert : 70 ans d’une passionnante aventure », Site Le Corbusier, Firminy
19 septembre 2026 à 10h00
Site Le Corbusier — Firminy
- Visite audioguidée du Musée des Verts, Musée des verts, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des verts — Saint-Étienne
- De l’usine à la requalification urbaine, Site GéGé, Montbrison
19 septembre 2026 à 10h00
Site GéGé — Montbrison
- Animations culturelles à la Chapelle Sainte-Anne, Chapelle Sainte-Anne, Montbrison
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte-Anne — Montbrison
- visite guidée de l’église Saint Martin, Eglise St Martin, Villemontais
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise St Martin — Villemontais
- JEU DE PISTE EN AUTONOMIE / À LA DÉCOUVERTE DES MONUMENTS HISTORIQUES DU CENTRE-VILLE, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du patrimoine et des lettres — Saint-Étienne
- 1966 – 2026 : Beaulieu, itinéraire d’un quartier en mouvement, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du patrimoine et des lettres — Saint-Étienne
- Dugas de la Boissonny, un fabricant de soie, Hôtel Dugas de la Boissonny, Saint-Chamond
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Dugas de la Boissonny — Saint-Chamond
- ETPFA – Engins Passion ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine, Dépôt de l’association ETPFA – Engins Passion, Saint-Pierre-de-Bœuf
19 septembre 2026 à 10h00
Dépôt de l'association ETPFA - Engins Passion — Saint-Pierre-de-Bœuf
- Chapelle de la Madeleine, Chapelle de la Madeleine, Pélussin
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de la Madeleine — Pélussin
- visite guidée de la chapelle St Jean Baptiste, chapelle St Jean Baptiste, Villemontais
19 septembre 2026 à 10h00
chapelle St Jean Baptiste — Villemontais
- Nef de l’église Saint-Pierre de Firminy-Vert – Le Corbusier, Site Le Corbusier, Firminy
19 septembre 2026 à 10h00
Site Le Corbusier — Firminy
- Chasse au trésor dans le bourg médiéval, Collégiale, Saint-Bonnet-le-Château
19 septembre 2026 à 10h00
Collégiale — Saint-Bonnet-le-Château
- Visite guidée : À la découverte d’un chef-d’œuvre de l’art hispano-mauresque, Grande Mosquée Mohammed VI, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h00
Grande Mosquée Mohammed VI — Saint-Étienne
- Rencontre avec l’association des Amis du Musée d’Art et d’Industrie, Musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art et d'industrie — Saint-Étienne
- Trésors fragiles : comment préserver la mémoire face au temps ?, Commune De Saint-Chamond – Archives municipales, Saint-Chamond
19 septembre 2026 à 10h00
Commune De Saint-Chamond - Archives municipales — Saint-Chamond
- A la découverte de la restauration de livres, Médiathèque de tarentaize, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque de tarentaize — Saint-Étienne
- Atelier d’éveil artistique : Coloriages de motifs traditionnels et Puzzles de Zellige, Grande Mosquée Mohammed VI, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h00
Grande Mosquée Mohammed VI — Saint-Étienne
- Chapelle Saint-Sulpice : près de 1 000 ans d’histoire, chapelle Saint-Sulpice, Sainte-Foy-Saint-Sulpice
19 septembre 2026 à 10h00
chapelle Saint-Sulpice — Sainte-Foy-Saint-Sulpice
- Visitez les coulisses de l’ARENA, Arena Saint-Etienne Métropole, Saint-Chamond
19 septembre 2026 à 10h00
Arena Saint-Etienne Métropole — Saint-Chamond
- Exposition « Vingt fois Le Corbusier à Firminy », Site Le Corbusier, Firminy
19 septembre 2026 à 10h00
Site Le Corbusier — Firminy
- LA DEMEURE CHAMONCEL SE RACONTE, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du patrimoine et des lettres — Saint-Étienne
- Visite guidée de l’Hôtel Dugas de la Boissonny, Hôtel Dugas de la Boissonny, Saint-Chamond
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Dugas de la Boissonny — Saint-Chamond
- Visite libre de l’église Saint-Donat, Église Saint-Donat, Sainte-Croix
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Donat — Sainte-Croix
- Présentation de l’avancement des travaux du château, Château de villars, La Chapelle-Villars
19 septembre 2026 à 10h00
Château de villars — La Chapelle-Villars
- Chapelle domestique du château de Montbressieux, Château de Montbressieux de St Joseph, Saint-Joseph
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Montbressieux de St Joseph — Saint-Joseph
- Visites flash et escape game au château Musée des vignerons du Forez, Château-Musée des vignerons du Forez, Boën-sur-Lignon
19 septembre 2026 à 10h00
Château-Musée des vignerons du Forez — Boën-sur-Lignon
- Couvige – rassemblement de dentellières à la Maison de la Culture Le Corbusier, Site Le Corbusier, Firminy
19 septembre 2026 à 10h00
Site Le Corbusier — Firminy
- Exposition sur les commerces de Maclas de 1850 à nos jours, Médiathèque, Maclas
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque — Maclas
- Visite guidée de la salle de spectacle des Marronniers, Salle des Marronniers, Le Coteau
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des Marronniers — Le Coteau
- Exposition photo : Goutelas en chantier, Château de Goutelas, Marcoux
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Goutelas — Marcoux
- Appartenance – Exposition photographique et écrits citoyens, Grande Mosquée Mohammed VI, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h00
Grande Mosquée Mohammed VI — Saint-Étienne
- Visite libre des appartements, de la grotte et de la chapelle, Château de la Bastie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Bastie d'Urfé — Saint-Étienne-le-Molard
- Artisane d’Art Domi Marqueterie de Paille, Atelier Domi, Roanne
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Domi — Roanne
- Atelier Apprenti enlumineur, Collégiale, Saint-Bonnet-le-Château
19 septembre 2026 à 10h00
Collégiale — Saint-Bonnet-le-Château
- A la rencontre d’une broderie afghane avec Catherine Primot – atelier, L’Orée – De fils en liens, Cervières
19 septembre 2026 à 10h00
L'Orée - De fils en liens — Cervières
- Mémoire photographique : patrimoine architectural et histoire sociale du Maroc, Grande Mosquée Mohammed VI, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h00
Grande Mosquée Mohammed VI — Saint-Étienne
- Visites flash de l’abbaye, Abbaye bénédictine, Charlieu
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye bénédictine — Charlieu
- L’Opéra de Saint-Étienne fête sa rentrée, Opéra de Saint-Étienne, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h00
Opéra de Saint-Étienne — Saint-Étienne
- Maison de la Culture Le Corbusier, Site Le Corbusier, Firminy
19 septembre 2026 à 10h00
Site Le Corbusier — Firminy
- Quand Fontanès joue la comédie. « Le Foyer » plus de 75 ans d’histoire, Le Foyer, Fontanès
19 septembre 2026 à 10h00
Le Foyer — Fontanès
- Balade commentée sur les traces du chemin de fer Lyon-Montbrison, MJC Chazelles sur Lyon, Chazelles-sur-Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
MJC Chazelles sur Lyon — Chazelles-sur-Lyon
- Visite guidée du Stade Geoffroy-Guichard, Musée des verts, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des verts — Saint-Étienne
- Visite guidée de la collégiale, Collégiale, Saint-Bonnet-le-Château
19 septembre 2026 à 10h00
Collégiale — Saint-Bonnet-le-Château
- Exposition et atelier : « Les cicatrices du papier », Médiathèque louise labé, Saint-Chamond
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque louise labé — Saint-Chamond
- Exposition « Firminy, c’était mieux avant ? Flashback », Site Le Corbusier, Firminy
19 septembre 2026 à 10h00
Site Le Corbusier — Firminy
- Lectures d’œuvres, Musée d’art moderne et contemporain, Saint-Priest-en-Jarez
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art moderne et contemporain — Saint-Priest-en-Jarez
- Visites commentées à la chapelle Saint-Roch, Chapelle Saint Roch, Villemontais
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint Roch — Villemontais
- A la découverte de l’ancienne usine textile La Vapeur, Ancienne usine textile La Vapeur, Saint-Paul-en-Jarez
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne usine textile La Vapeur — Saint-Paul-en-Jarez
- Journée portes ouvertes, Médiathèque La Cotonne, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h15
Médiathèque La Cotonne — Saint-Étienne
- Le MAMC+, architecture et jardin, Musée d’art moderne et contemporain, Saint-Priest-en-Jarez
19 septembre 2026 à 10h15
Musée d'art moderne et contemporain — Saint-Priest-en-Jarez
- 30 minutes / 3 œuvres en famille, Musée d’art moderne et contemporain, Saint-Priest-en-Jarez
19 septembre 2026 à 10h15
Musée d'art moderne et contemporain — Saint-Priest-en-Jarez
- Animation « Art du fil », Musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h15
Musée d'art et d'industrie — Saint-Étienne
- Visite flash de la collection « Vélo moteur d’innovation », Musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h15
Musée d'art et d'industrie — Saint-Étienne
- La malle aux histoires, Médiathèque de tarentaize, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h15
Médiathèque de tarentaize — Saint-Étienne
- Visites à deux voix de la Maison de la Culture et de l’église Saint-Pierre, Site Le Corbusier, Firminy
19 septembre 2026 à 10h30
Site Le Corbusier — Firminy
- Visite contée « Dans l’assiette des chartreux », Chartreuse de Sainte-Croix, Sainte-Croix-en-Jarez
19 septembre 2026 à 10h30
Chartreuse de Sainte-Croix — Sainte-Croix-en-Jarez
- Ateliers en présence d’étudiants diplômés de l’ESAD Saint-Étienne, Cité du design, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h30
Cité du design — Saint-Étienne
- Exposition photos, stand littéraire et table ronde, La Commune Mazerat, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h30
La Commune Mazerat — Saint-Étienne
- Blinkbook, L’Ancien restaurant Le Relais, Saint-Cyr-de-Valorges
19 septembre 2026 à 10h30
L'Ancien restaurant Le Relais — Saint-Cyr-de-Valorges
- Visite libre du Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez, Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez, Sainte-Croix-en-Jarez
19 septembre 2026 à 10h30
Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez — Sainte-Croix-en-Jarez
- Présentation du Pré du Gourd Marin, une mine à la pointe du progrès., Pré du Gourd Marin, Rive-de-Gier
19 septembre 2026 à 10h30
Pré du Gourd Marin — Rive-de-Gier
- Atelier vannerie – en famille à partir de 12 ans, Musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 10h30
Musée d'art et d'industrie — Saint-Étienne
- Pierres à légendes – visite guidée, L’Orée – De fils en liens, Cervières
19 septembre 2026 à 10h30
L'Orée - De fils en liens — Cervières
- « Raviver, résister, réimaginer », Musée d’art moderne et contemporain, Saint-Priest-en-Jarez
19 septembre 2026 à 10h30
Musée d'art moderne et contemporain — Saint-Priest-en-Jarez
- Balade contée sur les chemins du bois des Gaulois et du Sylvetum de Marols, Sylvetum Stade de Benoit Faure de Marols, Marols
19 septembre 2026 à 10h30
Sylvetum Stade de Benoit Faure de Marols — Marols
- La fabuleuse histoire d’un château devenu patrimoine, Château de la Bastie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard
19 septembre 2026 à 10h30
Château de la Bastie d'Urfé — Saint-Étienne-le-Molard
- Visite thématique – Les mendiants et la cité, Couvent des Cordeliers, Saint-Nizier-sous-Charlieu
19 septembre 2026 à 10h30
Couvent des Cordeliers — Saint-Nizier-sous-Charlieu
- Visite guidée du dépôt, Dépôt de l’association ETPFA – Engins Passion, Saint-Pierre-de-Bœuf
19 septembre 2026 à 10h30
Dépôt de l'association ETPFA - Engins Passion — Saint-Pierre-de-Bœuf
- Visite de l’atelier d’encadrement, Musée d’art moderne et contemporain, Saint-Priest-en-Jarez
19 septembre 2026 à 10h30
Musée d'art moderne et contemporain — Saint-Priest-en-Jarez
- Visite guidée de la Mosquée Al Mohsinine, Mosquée Al Mohsinine, Roanne
19 septembre 2026 à 10h45
Mosquée Al Mohsinine — Roanne
- Visite Frank Stella avec le commissaire, Musée d’art moderne et contemporain, Saint-Priest-en-Jarez
19 septembre 2026 à 11h00
Musée d'art moderne et contemporain — Saint-Priest-en-Jarez
- Visites guidées flash des expositions de la Platine et de la Galerie nationale du design, Cité du design, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 11h00
Cité du design — Saint-Étienne
- Exposition sur Jean-Jules Jusserand, Bibliothèque de Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Haon-le-Châtel
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque de Saint-Haon-le-Châtel — Saint-Haon-le-Châtel
- Ouverture de la sacristie lambrissée de l’église Saint Eustache, Église, Saint-Haon-le-Châtel
19 septembre 2026 à 11h00
Église — Saint-Haon-le-Châtel
- À LA DÉCOUVERTE DE SAINT-ÉTIENNE, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 11h00
Maison du patrimoine et des lettres — Saint-Étienne
- Laissez-vous
conter les loisirs
à l’antiquité, Theatre antique de Moingt, Montbrison
19 septembre 2026 à 11h00
Theatre antique de Moingt — Montbrison
- Visite de l’ENSASE et de l’exposition « 18 visions d’avant-garde pour le concours Beaubourg », Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 11h00
Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne — Saint-Étienne
- Ouverture du manoir à la fleur de lys, Manoir fleur de lys, Saint-Haon-le-Châtel
19 septembre 2026 à 11h00
Manoir fleur de lys — Saint-Haon-le-Châtel
- Collection d’affiches anciennes, centre bourg, Saint-Haon-le-Châtel
19 septembre 2026 à 11h00
centre bourg — Saint-Haon-le-Châtel
- Visite du jardin de la maison au cadran solaire, Maison au cadran solaire, Saint-Haon-le-Châtel
19 septembre 2026 à 11h00
Maison au cadran solaire — Saint-Haon-le-Châtel
- Visite guidée du fil, salle de concert : des coulisses, aux studios, à la scène !, Le Fil, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 11h00
Le Fil — Saint-Étienne
- Visite guidée des ateliers de l’Esad Saint-Étienne, Cité du design, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 11h00
Cité du design — Saint-Étienne
- Les coulisses de la médiathèque, Médiathèque de tarentaize, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque de tarentaize — Saint-Étienne
- Tous à la bibliothèque ! – Bibliothèque du MAMC+, Musée d’art moderne et contemporain, Saint-Priest-en-Jarez
19 septembre 2026 à 11h00
Musée d'art moderne et contemporain — Saint-Priest-en-Jarez
- Atelier généalogie, Salle des associations – Mairie de Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Haon-le-Châtel
19 septembre 2026 à 11h00
Salle des associations - Mairie de Saint-Haon-le-Châtel — Saint-Haon-le-Châtel
- Ouverture de la Maison Maret, Maison Maret, Saint-Haon-le-Châtel
19 septembre 2026 à 11h00
Maison Maret — Saint-Haon-le-Châtel
- Atelier d’Art Graphique « Attastir » – Dessin Géométrique Traditionnel -, Grande Mosquée Mohammed VI, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 11h30
Grande Mosquée Mohammed VI — Saint-Étienne
- Visite guidée de l’exposition Armand Charnay, Firmin-Girard, Horizons, Musée de la Soierie, Charlieu
19 septembre 2026 à 11h30
Musée de la Soierie — Charlieu
- Visite des réserves du MAMC+, Musée d’art moderne et contemporain, Saint-Priest-en-Jarez
19 septembre 2026 à 11h30
Musée d'art moderne et contemporain — Saint-Priest-en-Jarez
- Les coulisses du musée « Conservation et collections », Musée hospitalier, Charlieu
19 septembre 2026 à 11h30
Musée hospitalier — Charlieu
- Visites guidées de La Comédie de Saint-Étienne, La Comédie de Saint-Étienne, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 12h00
La Comédie de Saint-Étienne — Saint-Étienne
- Écritures en éclats – Bibliothèque du MAMC+, Musée d’art moderne et contemporain, Saint-Priest-en-Jarez
19 septembre 2026 à 12h00
Musée d'art moderne et contemporain — Saint-Priest-en-Jarez
- Visite flash « musée comme modèle », Musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 12h15
Musée d'art et d'industrie — Saint-Étienne
- Balade et projection – Sentier des crassiers, Couriot – Musée de la Mine, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 13h00
Couriot - Musée de la Mine — Saint-Étienne
- A la découverte de la restauration de livres, Médiathèque de tarentaize, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 13h00
Médiathèque de tarentaize — Saint-Étienne
- Vassalieux : un château, une histoire, Château d’Essalois, Chambles
19 septembre 2026 à 13h30
Château d'Essalois — Chambles
- Visite commentée du château de Bouthéon, Château de Bouthéon, Andrézieux-Bouthéon
19 septembre 2026 à 13h30
Château de Bouthéon — Andrézieux-Bouthéon
- Pouvoirs sauvages, exposition photographique de Thierry Chevrier, Château de Bouthéon, Andrézieux-Bouthéon
19 septembre 2026 à 13h30
Château de Bouthéon — Andrézieux-Bouthéon
- Visite libre du Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez, Chartreuse de Sainte-Croix, Sainte-Croix-en-Jarez
19 septembre 2026 à 13h30
Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez — Sainte-Croix-en-Jarez
- Balade dans le parc du château de Bouthéon, Château de Bouthéon, Andrézieux-Bouthéon
19 septembre 2026 à 13h30
Château de Bouthéon — Andrézieux-Bouthéon
- Visite ludique et défi photo au Foyer Jeunes travailleurs Guy IV, Foyer Jeunes Travailleurs, Montbrison
19 septembre 2026 à 14h00
Foyer Jeunes Travailleurs — Montbrison
- Visite guidée de l’Unité d’Habitation Le Corbusier de Firminy, Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy, Firminy
19 septembre 2026 à 14h00
Unité d'habitation Le Corbusier de Firminy — Firminy
- Jeu point and click : tranche de vie au Moyen Âge, L’Ancien restaurant Le Relais, Saint-Cyr-de-Valorges
19 septembre 2026 à 14h00
L'Ancien restaurant Le Relais — Saint-Cyr-de-Valorges
- Visite gratuite du musée, Musée des civilisations – Daniel Pouget, Saint-Just-Saint-Rambert
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des civilisations - Daniel Pouget — Saint-Just-Saint-Rambert
- Visite guidée du Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire, Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 14h00
Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire — Saint-Étienne
- Visite guidée : Un vélo, une photo, Musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art et d'industrie — Saint-Étienne
- La biodiversité
en ville expliquée, Moingt, Montbrison
19 septembre 2026 à 14h00
Moingt — Montbrison
- Visite libre et à tarif réduit du musée d’histoire., Musée d’histoire du XXe siecle, Estivareilles
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d’histoire du XXe siecle — Estivareilles
- Visite du château de la Marronnière, Château de la Marronnière, Firminy
19 septembre 2026 à 14h00
Château de la Marronnière — Firminy
- Visite de l’Apothicaire, Maison de retraite, Bourg-Argental
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de retraite — Bourg-Argental
- La Loire au service des blessés, Musée d’histoire du XXe siecle, Estivareilles
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d’histoire du XXe siecle — Estivareilles
- Atelier « Décorer son tote-bag dans l’esprit de Le Corbusier », Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy, Firminy
19 septembre 2026 à 14h00
Unité d'habitation Le Corbusier de Firminy — Firminy
- Exposition « Destinations Le Corbusier, Promenades architecturales », Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy, Firminy
19 septembre 2026 à 14h00
Unité d'habitation Le Corbusier de Firminy — Firminy
- A pied, sur les traces du premier chemin de fer du continent, L’Aventure du Train, Andrézieux-Bouthéon
19 septembre 2026 à 14h00
L'Aventure du Train — Andrézieux-Bouthéon
- Visite du salon du Cardinal Donnet, Hôtel de Ville, Bourg-Argental
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Ville — Bourg-Argental
- Réimaginer l’antique !, Moingt, Montbrison
19 septembre 2026 à 14h00
Moingt — Montbrison
- Mains du passé, merveilles d’aujourd’hui, Château de la Bastie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard
19 septembre 2026 à 14h00
Château de la Bastie d'Urfé — Saint-Étienne-le-Molard
- Le langage des écussons, Musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art et d'industrie — Saint-Étienne
- Visite libre du théâtre de Roanne, Théâtre de Roanne, Roanne
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre de Roanne — Roanne
- Saint-Étienne vu d’en haut !, Cité du design, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 14h00
Cité du design — Saint-Étienne
- Causerie et balade : Virieu, un riche patrimoine à (re)découvrir, Salle de La Passerelle de Virieu, Pélussin
19 septembre 2026 à 14h00
Salle de La Passerelle de Virieu — Pélussin
- La ville selon Armel, Chapelle Saint-Jean quartier St-Rambert, Saint-Just-Saint-Rambert
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Jean quartier St-Rambert — Saint-Just-Saint-Rambert
- Explorations marines et fresque collaborative, Musée de la Poupée, Montbrison
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Poupée — Montbrison
- ballade commentée dans le quartier historique de Virieux de Pélussin, Place du fossé à Virieu, Pélussin
19 septembre 2026 à 14h00
Place du fossé à Virieu — Pélussin
- L’Usine à couleurs : visite du musée et expositions, Le CERPI, Saint-Chamond
19 septembre 2026 à 14h00
Le CERPI — Saint-Chamond
- Expositions, Musée des civilisations – Daniel Pouget, Saint-Just-Saint-Rambert
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des civilisations - Daniel Pouget — Saint-Just-Saint-Rambert
- Visite photographique, Hôtel de ville, Saint-Julien-Molin-Molette
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de ville — Saint-Julien-Molin-Molette
- Le site antique expliqué, Moingt, Montbrison
19 septembre 2026 à 14h00
Moingt — Montbrison
- La Cité du design demain, Le Mixeur, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 14h00
Le Mixeur — Saint-Étienne
- A la découverte d’un château bien caché, Château du Rousset, Margerie-Chantagret
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Rousset — Margerie-Chantagret
- A la découverte du Vieil Ecotay, Vieil écotay, Écotay-l’Olme
19 septembre 2026 à 14h00
Vieil écotay — Écotay-l'Olme
- Histoires et compagnie (enfant de 3 à 6 ans accompagnés), Musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art et d'industrie — Saint-Étienne
- Visite de la chapelle du cimetière de Saint-Germain-Lespinasse, Chapelle des Athiauds, Saint-Germain-Lespinasse
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle des Athiauds — Saint-Germain-Lespinasse
- Upcycling : entre rêves et réalités, Musée du tissage et de la soierie – Espace Pierre Berchoux, Bussières
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du tissage et de la soierie - Espace Pierre Berchoux — Bussières
- PETITE HISTOIRE DE LA DEMEURE CHAMONCEL, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 14h00
Maison du patrimoine et des lettres — Saint-Étienne
- Visite des cabines du cinéma VEO Grand-Lumière, Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One, Saint-Chamond
19 septembre 2026 à 14h00
Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One — Saint-Chamond
- Visite de l’église et de son portail du XII siècle, Eglise de Bourg Argental, Bourg-Argental
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise de Bourg Argental — Bourg-Argental
- La photographie ambulante, Place Grenette, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 14h00
Place Grenette — Saint-Étienne
- Découverte de la chapelle Saint Roch à Marols, Chapelle Saint Roch à Marols, Marols
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint Roch à Marols — Marols
- Visite libre des expositions du Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire, Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 14h00
Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire — Saint-Étienne
- La Cabane, La Cabane – Cité du design, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 14h00
La Cabane - Cité du design — Saint-Étienne
- Lecture poétique à la Maison de la Culture Le Corbusier, Site Le Corbusier, Firminy
19 septembre 2026 à 14h00
Site Le Corbusier — Firminy
- NATURE URBAINE, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 14h00
Maison du patrimoine et des lettres — Saint-Étienne
- Écomusée des Bruneaux, Château – Écomusée des Bruneaux, Firminy
19 septembre 2026 à 14h00
Château - Écomusée des Bruneaux — Firminy
- L’Espace2Création, Espace 2création, Pélussin
19 septembre 2026 à 14h00
Espace 2création — Pélussin
- Visite de l’église de Saint-Germain-Lespinasse, Eglise, Saint-Germain-Lespinasse
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise — Saint-Germain-Lespinasse
- Découvrir l’Histoire de notre ville et la « toucher du doigt » !, Église Saint-Pierre, Saint-Chamond
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre — Saint-Chamond
- Cap sur les océans !, Musée de la Poupée, Montbrison
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Poupée — Montbrison
- Figée dans le passé, la surprenante salle d’assises, Palais de justice, Montbrison
19 septembre 2026 à 14h00
Palais de justice — Montbrison
- visite expositions et atelier Groupe de Recherches Archéologiques de la Loire, Maison Passé Présent, Saint-Just-Saint-Rambert
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Passé Présent — Saint-Just-Saint-Rambert
- Visite du clocher, Eglise de Bourg Argental, Bourg-Argental
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise de Bourg Argental — Bourg-Argental
- Visite libre et gratuite de l’ensemble musée / jardin remarquable, Ecomusée des monts du Forez, Usson-en-Forez
19 septembre 2026 à 14h00
Ecomusée des monts du Forez — Usson-en-Forez
- Journées Européennes du Patrimoine, Musée de Feurs, Feurs
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de Feurs — Feurs
- L’orgue de Saint-Pierre : un patrimoine à retrouver et défendre, Église Saint-Pierre, Saint-Chamond
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Pierre — Saint-Chamond
- Visite guidée thématique : A mains nues, Cité du design – Esad Saint-Étienne, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 14h30
Cité du design – Esad Saint-Étienne — Saint-Étienne
- Visite libre ou commentée du Château de Roche-la-Molière, Château de Roche-la-Molière, Roche-la-Molière
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Roche-la-Molière — Roche-la-Molière
- Visite Flying Colors avec la commissaire, Musée d’art moderne et contemporain, Saint-Priest-en-Jarez
19 septembre 2026 à 14h30
Musée d'art moderne et contemporain — Saint-Priest-en-Jarez
- Visitez le Pigeonnier octogonal de Grézieux-le-Fromental … sauvé !, Pigeonnier de Grézieux-le-Fromental, Grézieux-le-Fromental
19 septembre 2026 à 14h30
Pigeonnier de Grézieux-le-Fromental — Grézieux-le-Fromental
- Visite guidée du site de Rochetaillée, Château de Rochetaillée, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Rochetaillée — Saint-Étienne
- Démonstration de métiers à tisser, Musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 14h30
Musée d'art et d'industrie — Saint-Étienne
- Visites commentées de l’église St Irénée de Briennon, Eglise St Irénée à Briennon, Briennon
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise St Irénée à Briennon — Briennon
- Visite historique du
collège !, Collège Victor de Laprade, Montbrison
19 septembre 2026 à 14h30
Collège Victor de Laprade — Montbrison
- Démonstration de tissage, Musée de la Soierie, Charlieu
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de la Soierie — Charlieu
- Visite « dans la peau d’un chevalier » – en famille à partir de 6 ans, Musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 14h30
Musée d'art et d'industrie — Saint-Étienne
- Roche, nos rues d’hier et d’aujourd’hui, Château de Roche-la-Molière, Roche-la-Molière
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Roche-la-Molière — Roche-la-Molière
- Randonnée Patrimoniale au fil du Gier, Place louis comte, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 14h30
Place louis comte — Saint-Étienne
- Visite guidée de Novaciéries, Véo cinéma – Hall in one, Saint-Chamond
19 septembre 2026 à 14h30
Véo cinéma - Hall in one — Saint-Chamond
- Visite en littérature, Musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 14h45
Musée d'art et d'industrie — Saint-Étienne
- Parcours des Mariniers, Pont Docteur Jean Alligier, Saint-Just-Saint-Rambert
19 septembre 2026 à 15h00
Pont Docteur Jean Alligier — Saint-Just-Saint-Rambert
- Visite guidée de la Maison du Patrimoine à l’occasion de ses 25 ans., Maison du Patrimoine et de la Mesure, La Talaudière
19 septembre 2026 à 15h00
Maison du Patrimoine et de la Mesure — La Talaudière
- Visite architecturale de la Chapellerie, Atelier-Musée du Chapeau, Chazelles-sur-Lyon
19 septembre 2026 à 15h00
Atelier-Musée du Chapeau — Chazelles-sur-Lyon
- La Chapelle Saint Roch, Chapelle St Roch, Saint-Just-en-Bas
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle St Roch — Saint-Just-en-Bas
- Visite de l’église fortifiée et du village de Marols, Église Saint-Pierre, Marols
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Pierre — Marols
- Proposition musicale : Mutissage, Musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 15h00
Musée d'art et d'industrie — Saint-Étienne
- Visite commentée de la chapelle Sainte Marie Madeleine, 6 chemin du Pic, Saint-Georges-Haute-Ville
19 septembre 2026 à 15h00
6 chemin du Pic — Saint-Georges-Haute-Ville
- Visite guidée de l’exposition « En guerre d’Algérie, Récits partagés », Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 15h00
Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire — Saint-Étienne
- L’Aventure du Train, L’Aventure du Train, Andrézieux-Bouthéon
19 septembre 2026 à 15h00
L'Aventure du Train — Andrézieux-Bouthéon
- Visite du Musée de la Ferme à L’Ancienne, Musée de la Ferme à L’Ancienne, Bourg-Argental
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de la Ferme à L'Ancienne — Bourg-Argental
- Madone Notre Dame de Bordeaux, Eglise de Bourg Argental, Bourg-Argental
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise de Bourg Argental — Bourg-Argental
- Construire au Moyen Âge, Église de Saint-Cyr-de-Valorges, Saint-Cyr-de-Valorges
19 septembre 2026 à 15h00
Église de Saint-Cyr-de-Valorges — Saint-Cyr-de-Valorges
- Les vitraux de la maison de retraite de la Loire, Maison de retraite de la Loire, Saint-Just-Saint-Rambert
19 septembre 2026 à 15h00
Maison de retraite de la Loire — Saint-Just-Saint-Rambert
- Le Domaine des Comtes de Forez – Château de Sury, Château de Sury, Sury-le-Comtal
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Sury — Sury-le-Comtal
- Visite guidée du Musée Hospitalier, Musée hospitalier, Charlieu
19 septembre 2026 à 15h00
Musée hospitalier — Charlieu
- Il était une fois un canal à Rive de Gier, Hôtel de ville de Rive de Gier, Rive-de-Gier
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel de ville de Rive de Gier — Rive-de-Gier
- La future halle événementielle racontée par ses architectes, Cité du design, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 15h30
Cité du design — Saint-Étienne
- Visite flash du Château de Goutelas, Château de Goutelas, Marcoux
19 septembre 2026 à 16h00
Château de Goutelas — Marcoux
- Conférence « Auschwitz risque-t-il de disparaître ? » par Michel DEPEYRE, Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 16h00
Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire — Saint-Étienne
- Les coulisses de la médiathèque, Médiathèque de tarentaize, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 16h00
Médiathèque de tarentaize — Saint-Étienne
- Initiation au tissage artisanal : l’harmonie du fil et du rythme, Grande Mosquée Mohammed VI, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 16h00
Grande Mosquée Mohammed VI — Saint-Étienne
- SAINTÉ EN CONTES, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 16h30
Maison du patrimoine et des lettres — Saint-Étienne
- Battle de danse hip-hop, Cité du design, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 17h00
Cité du design — Saint-Étienne
- L’hiver et le 15 août – Projection cinéma, L’Orée – De fils en liens, Cervières
19 septembre 2026 à 17h00
L'Orée - De fils en liens — Cervières
- Voyage dans le temps à travers une déambulation dans le village, Mairie de Dargoire, Dargoire
19 septembre 2026 à 17h00
Mairie de Dargoire — Dargoire
- Rencontre avec le Teatro della Rondine, Parc Gaston Baty, Pélussin
19 septembre 2026 à 17h00
Parc Gaston Baty — Pélussin
- Festival A travers chants et Forez – 19 septembre à 17h00, Eglise de Cervières, Cervières
19 septembre 2026 à 17h00
Eglise de Cervières — Cervières
- Concert Chœur de femmes, musique Renaissance, Collégiale, Saint-Bonnet-le-Château
19 septembre 2026 à 17h30
Collégiale — Saint-Bonnet-le-Château
- DUO PARENT-ENFANT : INITIATION CRÉATIVE AU ZELLIGE, Grande Mosquée Mohammed VI, Saint-Étienne
19 septembre 2026 à 17h30
Grande Mosquée Mohammed VI — Saint-Étienne
- Nouveaux ambassadeurs d’ AOP montbrisonnais, Espace Guy Poirieux, Montbrison
19 septembre 2026 à 17h30
Espace Guy Poirieux — Montbrison
- Concert dans la cour du château : Elodie Chapeland 4tet, Château de Goutelas, Marcoux
19 septembre 2026 à 18h00
Château de Goutelas — Marcoux
- Projection du documentaire de Jean-Paul Julliand : Textile d’hier et d’aujourd’hui, Studio d5 – Usine Perrier Schmelzle, Saint-Julien-Molin-Molette
19 septembre 2026 à 18h00
Studio d5 - Usine Perrier Schmelzle — Saint-Julien-Molin-Molette
- Un incendie qui a
marqué les esprits
Cinéma Rex, Cinéma Rex, Montbrison
19 septembre 2026 à 18h00
Cinéma Rex — Montbrison
- balade historique commentée à Malleval, Place du pressoir, Malleval
20 septembre 2026 à 09h00
Place du pressoir — Malleval
- Balade culturelle à Montagny 42, Eglise de Montagny, Montagny
20 septembre 2026 à 09h15
Eglise de Montagny — Montagny
- En libre dans les jardins, Musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne
20 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art et d'industrie — Saint-Étienne
- Visite guidée et commentée de l’église Saint-Léger, Eglise Saint-Léger, Aveizieux
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Léger — Aveizieux
- L’ÉGLISE SAINTE-MARIE, Église Sainte-Marie, Saint-Étienne
20 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Marie — Saint-Étienne
- Visite d’une maison de notable du XIX siècle, Villa Saint Michel, Saint-Priest-en-Jarez
20 septembre 2026 à 10h00
Villa Saint Michel — Saint-Priest-en-Jarez
- Visite guidée atelier de charron, Atelier de charron, Sorbiers
20 septembre 2026 à 10h00
Atelier de charron — Sorbiers
- Visite guidée de la Préfecture de la Loire, Préfecture de la Loire, Saint-Étienne
20 septembre 2026 à 10h00
Préfecture de la Loire — Saint-Étienne
- visite guidée du bourg médiéval, Médiathèque de Perreux, Perreux
20 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque de Perreux — Perreux
- In duite au Musée de la Soierie, Musée hospitalier, Charlieu
20 septembre 2026 à 10h00
Musée hospitalier — Charlieu
- Au pays du granite bleu, Cimetière de Vêtre-sur-Anzon, Vêtre-sur-Anzon
20 septembre 2026 à 10h00
Cimetière de Vêtre-sur-Anzon — Vêtre-sur-Anzon
- Parcours architectural Subit et Gouyon, Place Anatole France, Saint-Étienne
20 septembre 2026 à 10h00
Place Anatole France — Saint-Étienne
- L’Éco-hameau de Couriot : renaissance d’un patrimoine industriel, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne
20 septembre 2026 à 10h00
Maison du patrimoine et des lettres — Saint-Étienne
- Restauration du
portail de Vaux, portail de Vaux, Montbrison
20 septembre 2026 à 10h00
portail de Vaux — Montbrison
- Atelier « A vélo avec style » – en famille à partir de 6 ans, Musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne
20 septembre 2026 à 10h15
Musée d'art et d'industrie — Saint-Étienne
- Animation « Tous petits vélos » – 18 à 36 mois accompagnés, Musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne
20 septembre 2026 à 10h15
Musée d'art et d'industrie — Saint-Étienne
- Les coulisses des archives, Archives municipales et métropolitaines, Saint-Étienne
20 septembre 2026 à 10h30
Archives municipales et métropolitaines — Saint-Étienne
- LA MAISON SANS ESCALIER, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne
20 septembre 2026 à 10h30
Maison du patrimoine et des lettres — Saint-Étienne
- Visite théatralisée « L’intemporel vélo ! », Musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne
20 septembre 2026 à 11h30
Musée d'art et d'industrie — Saint-Étienne
- Visites guidées tissage, Maison du Passementier, Saint-Jean-Bonnefonds
20 septembre 2026 à 14h00
Maison du Passementier — Saint-Jean-Bonnefonds
- Le chantier est terminé, le Théâtre renaît, les émotions aussi, Théâtre des Pénitents, Montbrison
20 septembre 2026 à 14h00
Théâtre des Pénitents — Montbrison
- Spectacle conseillé à partir de 10 ans, Musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne
20 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art et d'industrie — Saint-Étienne
- Chapelle Ste Barbe Grézolles, Chapelle Ste Barbe, Grézolles
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Ste Barbe — Grézolles
- La collégiale
se visite en
deux temps
Collégiale Notre Dame
d’Espérance, Collégiale Notre-Dame-d’Espérance, Montbrison
20 septembre 2026 à 14h00
Collégiale Notre-Dame-d'Espérance — Montbrison
- Visite commentée extérieure, chateaumorand, Saint-Martin-d’Estréaux
20 septembre 2026 à 14h00
chateaumorand — Saint-Martin-d'Estréaux
- Au pays du granite bleu 2ème partie, Cimetière de Vêtre-sur-Anzon, Vêtre-sur-Anzon
20 septembre 2026 à 14h00
Cimetière de Vêtre-sur-Anzon — Vêtre-sur-Anzon
- Reconstruire un palais, L’Ancien restaurant Le Relais, Saint-Cyr-de-Valorges
20 septembre 2026 à 14h30
L'Ancien restaurant Le Relais — Saint-Cyr-de-Valorges
- Visites guidées du moulin de Vignal, Moulin de Vignal, Apinac
20 septembre 2026 à 14h30
Moulin de Vignal — Apinac
- Danses folkloriques et
médiévales à l’honneur
Colline du Calvaire, Colline du Calvaire, Montbrison
20 septembre 2026 à 14h30
Colline du Calvaire — Montbrison
- Les secrets du bâti ancien, Theatre antique de Moingt, Montbrison
20 septembre 2026 à 14h30
Theatre antique de Moingt — Montbrison
- L’Infâme – Spectacle de théâtre, L’Orée – De fils en liens, Cervières
20 septembre 2026 à 14h30
L'Orée - De fils en liens — Cervières
- Circuit découverte des croix d’Izieux, Place Jean Jaurès Saint-Chamond, Saint-Chamond
20 septembre 2026 à 14h30
Place Jean Jaurès Saint-Chamond — Saint-Chamond
- Maison du Patrimoine et de la Mesure, Maison du Patrimoine et de la Mesure, La Talaudière
20 septembre 2026 à 15h00
Maison du Patrimoine et de la Mesure — La Talaudière
- Visite commentée de Pouvoirs sauvages, rencontre avec Thierry Chevrier, Château de Bouthéon, Andrézieux-Bouthéon
20 septembre 2026 à 15h00
Château de Bouthéon — Andrézieux-Bouthéon
- Visite du quartier historique de Saint-Rambert, Quartier médiéval de Saint-Rambert, Saint-Just-Saint-Rambert
20 septembre 2026 à 15h00
Quartier médiéval de Saint-Rambert — Saint-Just-Saint-Rambert
- Concert à la Chapelle St Roch, Chapelle St Roch, Saint-Just-en-Bas
20 septembre 2026 à 15h00
Chapelle St Roch — Saint-Just-en-Bas
- Festival A Travers chants et Forez – 20 septembre à 17h00, Église Saint-Pierre, Marols
20 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Pierre — Marols
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)