LOIRET ORLÉANS JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans le Loiret, capitale Orléans, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Fleury d’hier à aujourd’hui : regards croisés sur la place de la République, Mairie Fleury-les-Aubrais, Fleury-les-Aubrais
19 septembre 2026 à 00h00
Mairie Fleury-les-Aubrais — Fleury-les-Aubrais
- Observation de la statue Jeanne d’Arc de Louis Fournier, Place Jeanne-d’Arc, Patay
19 septembre 2026 à 00h00
Place Jeanne-d'Arc — Patay
- Visite libre du parc, Maison Culturelle Marret, Beaulieu-sur-Loire
19 septembre 2026 à 08h00
Maison Culturelle Marret — Beaulieu-sur-Loire
- Visite guidée du tribunal, Tribunal administratif, Orléans
19 septembre 2026 à 08h30
Tribunal administratif — Orléans
- EGLISE SAINT-ETIENNE, Église Saint-Etienne, Château-Renard
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Etienne — Château-Renard
- SNCF Réseau : Le poste 2 d’Orléans vous accueille pour vous faire découvrir le métier d’aiguilleur !, Poste 2 – Gare d’Orléans, Orléans
19 septembre 2026 à 09h00
Poste 2 - Gare d'Orléans — Orléans
- Exposition Vie religieuse dans le Loiret, Cathédrale Sainte-Croix, Orléans
19 septembre 2026 à 09h00
Cathédrale Sainte-Croix — Orléans
- Simulateur de conduite d’un train, Gare SNCF, Orléans
19 septembre 2026 à 09h00
Gare SNCF — Orléans
- 1896 – Le jour où l’eau a fait du pont-canal un spectacle de lumière, Bâtiment des Turbines de Briare, Briare
19 septembre 2026 à 09h00
Bâtiment des Turbines de Briare — Briare
- Visite guidée du palais de justice d’Orléans, Palais de justice d’Orléans, Orléans
19 septembre 2026 à 09h00
Palais de justice d'Orléans — Orléans
- Exposition sur le patrimoine naturel à la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire, Maison du Terroir et d’Animations, Beaulieu-sur-Loire
19 septembre 2026 à 09h00
Maison du Terroir et d'Animations — Beaulieu-sur-Loire
- Visite de l’église et de son patrimoine inscrit, Église de Saint-Firmin-des-Bois, Saint-Firmin-des-Bois
19 septembre 2026 à 09h00
Église de Saint-Firmin-des-Bois — Saint-Firmin-des-Bois
- Découverte de la Banque de France à Orléans, Banque de France, Orléans
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France — Orléans
- Visite guidée de la centrale nucléaire de Dampierre, CNPE de Dampierre-en-Burly, Dampierre-en-Burly
19 septembre 2026 à 09h00
CNPE de Dampierre-en-Burly — Dampierre-en-Burly
- Visite guidée de la Tuilerie, Tuilerie de la Bretèche, Ligny-le-Ribault
19 septembre 2026 à 09h00
Tuilerie de la Bretèche — Ligny-le-Ribault
- Visite guidée de la préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret, Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret, Orléans
19 septembre 2026 à 09h00
Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret — Orléans
- Visite des locaux et explication des activités de l’Académie, Académie d’Orléans Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts, Orléans
19 septembre 2026 à 09h00
Académie d’Orléans Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts — Orléans
- Exposition sur le patrimoine naturel à la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire, Maison Culturelle Marret, Beaulieu-sur-Loire
19 septembre 2026 à 09h00
Maison Culturelle Marret — Beaulieu-sur-Loire
- Laudato Si’ – Exposition de photographies de Yann Arthus-Bertrand, Saran, église Saint-Martin, Saran
19 septembre 2026 à 09h00
Saran, église Saint-Martin — Saran
- Atelier découverte : la fabrication des cordes en 1896, Bâtiment des Turbines de Briare, Briare
19 septembre 2026 à 09h00
Bâtiment des Turbines de Briare — Briare
- Une gare de 1914 devenue atelier de céramique : immersion chez un artisan d’art, Ancienne gare de Dry – Atelier de céramiste, Dry
19 septembre 2026 à 09h00
Ancienne gare de Dry - Atelier de céramiste — Dry
- Visite guidée, marché des artisans et restauration, Tuilerie de la Bretèche, Ligny-le-Ribault
19 septembre 2026 à 09h00
Tuilerie de la Bretèche — Ligny-le-Ribault
- Laudato Si’ – Exposition de photographies de Yann Arthus-Bertrand, Semoy, église Notre-Dame, Semoy
19 septembre 2026 à 09h00
Semoy, église Notre-Dame — Semoy
- Expo Photos sur l’histoire du Canal de Briare et sur le Canal Latéral à la Loire, Bâtiment des Turbines de Briare, Briare
19 septembre 2026 à 09h00
Bâtiment des Turbines de Briare — Briare
- Visite libre du foyer historique des Compagnons du Tour de France, Siège Compagnonnique du Tour de France, Orléans
19 septembre 2026 à 09h00
Siège Compagnonnique du Tour de France — Orléans
- Visites libres des collections du musée, Espace culturel de La Monnaye – Musée Gaston Couté, Meung-sur-Loire
19 septembre 2026 à 09h30
Espace culturel de La Monnaye - Musée Gaston Couté — Meung-sur-Loire
- Visite libre des collections du musée, Espace culturel de La Monnaye – Musée Gaston Couté, Meung-sur-Loire
19 septembre 2026 à 09h30
Espace culturel de La Monnaye - Musée Gaston Couté — Meung-sur-Loire
- Visite guidée de la Mosquée d’Orléans, Mosquée Annour, Orléans
19 septembre 2026 à 09h30
Mosquée Annour — Orléans
- Journée des Artisans, Halle, Meung-sur-Loire
19 septembre 2026 à 09h30
Halle — Meung-sur-Loire
- Focus sur l’école Louis Gallouédec, École Louis Gallouédec, Saint-Jean-de-Braye
19 septembre 2026 à 09h30
École Louis Gallouédec — Saint-Jean-de-Braye
- Visite guidée des hauteurs de la cathédrale Sainte-Croix, Cathédrale Sainte-Croix, Orléans
19 septembre 2026 à 09h30
Cathédrale Sainte-Croix — Orléans
- Visite guidée du Moulin fleuri, Moulin, Saint-Aignan-le-Jaillard
19 septembre 2026 à 09h30
Moulin — Saint-Aignan-le-Jaillard
- Visite guidée des hauteurs de la cathédrale d’Orléans, Cathédrale Sainte-Croix, Orléans
19 septembre 2026 à 09h30
Cathédrale Sainte-Croix — Orléans
- Visite guidée de la crypte Saint-Aignan, Cathédrale Sainte-Croix, Orléans
19 septembre 2026 à 09h30
Cathédrale Sainte-Croix — Orléans
- Visite guidée de la crypte Saint-Avit, Crypte Saint-Avit, Orléans
19 septembre 2026 à 09h30
Crypte Saint-Avit — Orléans
- Visite guidée de la crypte Saint-Aignan, Crypte Saint-Aignan, Orléans
19 septembre 2026 à 09h30
Crypte Saint-Aignan — Orléans
- Visite guidée de la crypte Saint-Avit, Cathédrale Sainte-Croix, Orléans
19 septembre 2026 à 09h30
Cathédrale Sainte-Croix — Orléans
- Balades commentées de l’été • Visite de l’église Saint Aubin, Église Saint-Aubin, La Ferté-Saint-Aubin
19 septembre 2026 à 09h45
Église Saint-Aubin — La Ferté-Saint-Aubin
- Visite guidée du château de Meung, Château-parc de Meung-sur-Loire, Meung-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Château-parc de Meung-sur-Loire — Meung-sur-Loire
- Parcours patrimonial de cartes postales et photos anciennes dans le bourg, Bourg de Cerdon, Cerdon
19 septembre 2026 à 10h00
Bourg de Cerdon — Cerdon
- Visites guidées de l’Arcatène – Musée Helyett, Musée Helyett, Sully-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Helyett — Sully-sur-Loire
- Exposition : Nom d’un chien, quelle expo !, Château-musée de Gien, Gien
19 septembre 2026 à 10h00
Château-musée de Gien — Gien
- Visite express, Collégiale Saint-Georges, Pithiviers
19 septembre 2026 à 10h00
Collégiale Saint-Georges — Pithiviers
- Visites et animations au château de Sully, Château de Sully-sur-Loire, Sully-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Sully-sur-Loire — Sully-sur-Loire
- Visite animée « Mission, résister », Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, Lorris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation — Lorris
- Diorama Olivet en briques, Bibliothèque municipale, Olivet
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque municipale — Olivet
- Art contemporain Cerdon expose, Bourg de Cerdon, Cerdon
19 septembre 2026 à 10h00
Bourg de Cerdon — Cerdon
- Visite du sous-sol archéologique de la cathédrale, Cathédrale Sainte-Croix, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Sainte-Croix — Orléans
- Visites guidées du centre de conservation, MOBE – Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
MOBE - Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement — Orléans
- Découverte de l’église Saint-Pierre, Eglise Saint-Pierre, Saint-Père-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Pierre — Saint-Père-sur-Loire
- 205 ans d’histoire de la forêt française se sont déjà écrits ici, poursuivons !, Arboretum National des Barres, Nogent-sur-Vernisson
19 septembre 2026 à 10h00
Arboretum National des Barres — Nogent-sur-Vernisson
- Visite gratuite du parcours, MOBE – Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
MOBE - Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement — Orléans
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque centre-ville, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque centre-ville — Orléans
- Visite libre du jardin personnel d’André Eve et vente de vivaces, Jardin personnel d’André Eve, Pithiviers
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin personnel d'André Eve — Pithiviers
- Visite guidée par un magistrat, Hôtel Pommeret – Chambre régionale des comptes, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Pommeret - Chambre régionale des comptes — Orléans
- Portes ouvertes de l’atelier chantier de l’Armada, Centre-Bourg, Saint-Benoît-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Centre-Bourg — Saint-Benoît-sur-Loire
- Visite libre de l’église, Eglise Saint-Martin, Guilly
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Martin — Guilly
- Visite du Belvédère, Centre-Bourg, Saint-Benoît-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Centre-Bourg — Saint-Benoît-sur-Loire
- Au fil de l’eau – 43ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine, Musée Girodet, Montargis
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Girodet — Montargis
- Nouveau parcours de 1870 à aujourd’hui, Musée des beaux-arts, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts — Orléans
- Capsules sonores « Matrimoine », Musée des beaux-arts, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts — Orléans
- Découverte de la chapelle de l’ancien hospice, Centre-Bourg, Saint-Benoît-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Centre-Bourg — Saint-Benoît-sur-Loire
- L’histoire des rues et bâtiments du centre-bourg d’Ingré, Centre-Bourg, Ingré
19 septembre 2026 à 10h00
Centre-Bourg — Ingré
- Jouer le patrimoine, Bibliothèque municipale, Olivet
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque municipale — Olivet
- Visite non guidée du château de Meung, Château-parc de Meung-sur-Loire, Meung-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Château-parc de Meung-sur-Loire — Meung-sur-Loire
- « En eaux troubles… », Musée Girodet, Montargis
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Girodet — Montargis
- Expositions autour du patrimoine photographique à Fleury-les-Aubrais, Bibliothèque des Jacobins, Fleury-les-Aubrais
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque des Jacobins — Fleury-les-Aubrais
- Journées Médiévales au Moulin, Moulin de Châtillon, Ondreville-sur-Essonne
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de Châtillon — Ondreville-sur-Essonne
- Visite guidée de l’usine de fabrication, Musée de la Faïencerie de Gien, Gien
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Faïencerie de Gien — Gien
- Visite du théâtre d’Orléans, Théâtre d’Orléans, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre d'Orléans — Orléans
- Visite du temple d’Orléans, Église protestante unie d’Orléans, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Église protestante unie d'Orléans — Orléans
- Grande exposition : les ponts de Sully-sur-Loire, Église Saint-Germain, Sully-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Germain — Sully-sur-Loire
- Les 40 ans de l’A.R.F., Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais
19 septembre 2026 à 10h00
Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul — Ferrières-en-Gâtinais
- Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine – Hôtel Cabu, Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie — Orléans
- Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine – Centre Jeanne d’Arc, Maison Jeanne d’Arc, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Jeanne d'Arc — Orléans
- Visites guidées de l’église Sainte-Marguerite, Église Sainte-Marguerite, Cerdon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Marguerite — Cerdon
- D’un moulin à la mosaïque contemporaine, Le Moulin des Bois, Saint-Hilaire-les-Andrésis
19 septembre 2026 à 10h00
Le Moulin des Bois — Saint-Hilaire-les-Andrésis
- Martial Raysse « ReLeBainTurc », Musée des beaux-arts, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts — Orléans
- Regards croisés, Musée des beaux-arts, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts — Orléans
- Visite libre du musée et de l’exposition temporaire « Savoirs de Loire, un patrimoine vivant », Musée de la marine de Loire, Châteauneuf-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la marine de Loire — Châteauneuf-sur-Loire
- Musée Poterie & forêt, Musée Poterie & Forêt, Nibelle
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Poterie & Forêt — Nibelle
- Résistantes et combattantes – de l’ombre à la lumière (1945-2025/2026), Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, Lorris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation — Lorris
- Exposition » Et si Fleury m’était contée … », Bibliothèque des Jacobins, Fleury-les-Aubrais
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque des Jacobins — Fleury-les-Aubrais
- Visite commentée du musée et du site archéologique, Musée archéologique de Vienne-en-Val, Vienne-en-Val
19 septembre 2026 à 10h00
Musée archéologique de Vienne-en-Val — Vienne-en-Val
- Visite de l’usine élévatoire de Briare, Usine élévatoire, Briare
19 septembre 2026 à 10h00
Usine élévatoire — Briare
- Visites guidées du four de la tuilerie à Guilly, Eglise Saint-Martin, Guilly
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Martin — Guilly
- Visite libre du Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, Lorris
19 septembre 2026 à 10h00
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation — Lorris
- Visite libre du musée de la Faïencerie de Gien, Musée de la Faïencerie de Gien, Gien
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Faïencerie de Gien — Gien
- Visite flash, Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Frac Centre-Val de Loire - Les Turbulences — Orléans
- Visite commentée des extérieurs du Château et de son histoire, Château de la Luzerne, Chambon-la-Forêt
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Luzerne — Chambon-la-Forêt
- Les bébés au Frac, Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Frac Centre-Val de Loire - Les Turbulences — Orléans
- Exposition Matières à patrimoine : l’art de bâtir en région Centre-Val de Loire du Moyen Âge à nos jours au Belvédère., Centre-Bourg, Saint-Benoît-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Centre-Bourg — Saint-Benoît-sur-Loire
- » L’histoire du quartier Est d’Orleans racontée par les photos de familles », Complexe Sportif et Musical L’ Argonaute, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Complexe Sportif et Musical L' Argonaute — Orléans
- Camera Calda : Débâcle, Glacière médiévale de Beaugency, Beaugency
19 septembre 2026 à 10h00
Glacière médiévale de Beaugency — Beaugency
- Et si Fleury m’était contée …, Bibliothèque des Jacobins, Fleury-les-Aubrais
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque des Jacobins — Fleury-les-Aubrais
- Présentation immersive (avec casque VR), Salle des Thèses – Société Archéologique et Historique de l’Orléanais, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des Thèses - Société Archéologique et Historique de l'Orléanais — Orléans
- Visite libre de la Mosquée Annour, Mosquée Annour, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Mosquée Annour — Orléans
- Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine – Beaux-Arts, Musée des Beaux Arts, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Beaux Arts — Orléans
- Visite de la Collégiale Saint-Liphard, Église Saint-Liphard, Meung-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Liphard — Meung-sur-Loire
- Visite libre du Château-Musée de Gien, Château-musée de Gien, Gien
19 septembre 2026 à 10h00
Château-musée de Gien — Gien
- Galerie des œuvres disparues, Musée des beaux-arts, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts — Orléans
- Visite guidée de la tour clocher, Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais
19 septembre 2026 à 10h00
Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul — Ferrières-en-Gâtinais
- Visite Auld Alliance, Intersection des rues de la Poterne et de la Charpenterie, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Intersection des rues de la Poterne et de la Charpenterie — Orléans
- (Re)Découverte de l’Arboretum : conservatoire paysager du patrimoine botanique, Arboretum des Grandes Bruyères, Ingrannes
19 septembre 2026 à 10h00
Arboretum des Grandes Bruyères — Ingrannes
- Visite libre de l’église Saint-Germain, Église Saint-Germain, Boësses
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Germain — Boësses
- Camera Calda : Débâcle, Glacière du chateau de Beaugency, Beaugency
19 septembre 2026 à 10h00
Glacière du chateau de Beaugency — Beaugency
- Visite de la gare et du site de l’ancien camp, Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah, Pithiviers
19 septembre 2026 à 10h00
Gare de Pithiviers - Mémorial de la Shoah — Pithiviers
- Découverte de la Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah, Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah, Pithiviers
19 septembre 2026 à 10h00
Gare de Pithiviers - Mémorial de la Shoah — Pithiviers
- Visite de la porte Bannier, Place du Martroi, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Place du Martroi — Orléans
- Exposition « Quand Jeanne d’Arc entre dans l’histoire », Hôtel Cabu, musée d’histoire et d’archéologie, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Cabu, musée d’histoire et d’archéologie — Orléans
- Découverte du moulin de Cropet, Moulin de Cropet, Meung-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de Cropet — Meung-sur-Loire
- La Source : Nature ou Béton ? – Une expo photo par les élèves du Lycée Voltaire, Médiathèque Maurice-Genevoix, Orléans
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Maurice-Genevoix — Orléans
- Démonstration de tour à perche, Maison des Métiers d’art, Ferrières-en-Gâtinais
19 septembre 2026 à 10h30
Maison des Métiers d'art — Ferrières-en-Gâtinais
- Portes ouvertes à la Maison de la Coquille, Maison Renaissance, Orléans
19 septembre 2026 à 10h30
Maison Renaissance — Orléans
- Démonstration de tour à perche antique, Maison des Métiers d’art, Ferrières-en-Gâtinais
19 septembre 2026 à 10h30
Maison des Métiers d'art — Ferrières-en-Gâtinais
- Visite guidée du temple protestant de Montargis, Temple protestant – Centre cultuel Renée-de-France, Montargis
19 septembre 2026 à 10h30
Temple protestant – Centre cultuel Renée-de-France — Montargis
- Les éléments de la table gallo-romaine, Maison des Métiers d’art, Ferrières-en-Gâtinais
19 septembre 2026 à 10h30
Maison des Métiers d'art — Ferrières-en-Gâtinais
- Découverte du château de Baffou – La Joffardière, Château de Baffou – La Joffardière, Viglain
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Baffou - La Joffardière — Viglain
- Rencontre / Jeanne d’Arc, un cliché à affranchir, Maison de Jeanne d’Arc, Orléans
19 septembre 2026 à 10h30
Maison de Jeanne d'Arc — Orléans
- Créez votre dessous de verre en mosaïque, Maison des Métiers d’art, Ferrières-en-Gâtinais
19 septembre 2026 à 10h30
Maison des Métiers d'art — Ferrières-en-Gâtinais
- Lecture « Des histoires au fil de l’eau », Musée Girodet, Montargis
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Girodet — Montargis
- Visites guidées exceptionnelles de deux sites majeurs sur les savoirs de Loire à Châteauneuf, Musée de la marine de Loire, Châteauneuf-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h30
Musée de la marine de Loire — Châteauneuf-sur-Loire
- Visite commentée « Les noms des rues » de Gien, Office de Tourisme de Gien, Gien
19 septembre 2026 à 10h30
Office de Tourisme de Gien — Gien
- Musée du tramway de Pithiviers, Musée des Transports, Pithiviers
19 septembre 2026 à 10h30
Musée des Transports — Pithiviers
- Visite / Le corps qui s’anime, Musée des beaux-arts, Orléans
19 septembre 2026 à 10h30
Musée des beaux-arts — Orléans
- Visite exceptionnelle de la mairie de Fleury-les-Aubrais à l’occasion de ses 100 ans, Mairie Fleury-les-Aubrais, Fleury-les-Aubrais
19 septembre 2026 à 10h30
Mairie Fleury-les-Aubrais — Fleury-les-Aubrais
- Théâtre dans le parc du Château du Prieuré à Villemoutiers, Château du Prieuré Villemoutiers, Villemoutiers
19 septembre 2026 à 10h30
Château du Prieuré Villemoutiers — Villemoutiers
- Visite libre du Centre Charles-Péguy, Centre Charles Péguy, Orléans
19 septembre 2026 à 11h00
Centre Charles Péguy — Orléans
- Visite du grenier à sel de Châtillon-Coligny et de l’exposition sur le sel, Grenier à sel, Châtillon-Coligny
19 septembre 2026 à 11h00
Grenier à sel — Châtillon-Coligny
- Animations interactives, Place de la République,, Orléans
19 septembre 2026 à 11h00
Place de la République, — Orléans
- Animations, Place de la République,, Orléans
19 septembre 2026 à 11h00
Place de la République, — Orléans
- Exposition « George Sand, 150 ans de modernité « , Centre Charles Péguy, Orléans
19 septembre 2026 à 11h00
Centre Charles Péguy — Orléans
- Visites flash de l’exposition « Quand Jeanne d’Arc entre dans l’histoire », Hôtel Cabu, musée d’histoire et d’archéologie, Orléans
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel Cabu, musée d’histoire et d’archéologie — Orléans
- Journées européennes du patrimoine : Ouverture exceptionnelle du Centre Charles-Péguy, Centre Charles Péguy, Orléans
19 septembre 2026 à 11h00
Centre Charles Péguy — Orléans
- Visite guidée du Grenier à sel de Châtillon-Coligny, Grenier à sel, Châtillon-Coligny
19 septembre 2026 à 11h00
Grenier à sel — Châtillon-Coligny
- Visite de l’Alambic, Alambic, Châtillon-sur-Loire
19 septembre 2026 à 11h00
Alambic — Châtillon-sur-Loire
- Atelier « Sauve ton patrimoine », Médiathèque centre-ville, Orléans
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque centre-ville — Orléans
- Visite du château de la Ferté, Château de la Ferté, La Ferté-Saint-Aubin
19 septembre 2026 à 11h00
Château de la Ferté — La Ferté-Saint-Aubin
- Patrimoine en pixels, Médiathèque centre-ville, Orléans
19 septembre 2026 à 13h00
Médiathèque centre-ville — Orléans
- Visites guidées du bâtiment et découverte du service des Archives, Archives Départementales du Loiret, Orléans
19 septembre 2026 à 13h30
Archives Départementales du Loiret — Orléans
- Exposition d’Art, Château du Bouchet, Dry
19 septembre 2026 à 13h30
Château du Bouchet — Dry
- Une ouverture exceptionnelle au public, Château du Bouchet, Dry
19 septembre 2026 à 13h30
Château du Bouchet — Dry
- Saynètes, Anciennes cuisines du château de Bellegarde, Bellegarde
19 septembre 2026 à 14h00
Anciennes cuisines du château de Bellegarde — Bellegarde
- Visite guidée de la bibliothèque de l’ancienne université d’Orléans, Salle des Thèses – Société Archéologique et Historique de l’Orléanais, Orléans
19 septembre 2026 à 14h00
Salle des Thèses - Société Archéologique et Historique de l'Orléanais — Orléans
- Visite des coulisses de l’atelier de restauration des arts graphiques, Musée des beaux-arts, Orléans
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des beaux-arts — Orléans
- Visite guidée du château, Château d’Autry-le-Châtel, Autry-le-Châtel
19 septembre 2026 à 14h00
Château d'Autry-le-Châtel — Autry-le-Châtel
- Exposition les retables baroques dans le Loiret, Église Saint-Pierre, Saint-Péravy-la-Colombe
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre — Saint-Péravy-la-Colombe
- Après-midi jeux vidéo, Bibliothèque municipale, Olivet
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque municipale — Olivet
- Venez rencontrer nos illustres familles !, Musée d’art, d’histoire et d’archéologie, Châtillon-Coligny
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art, d'histoire et d’archéologie — Châtillon-Coligny
- Visite guidée de la chapelle, Château de Rocheplatte, Aulnay-la-Rivière
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Rocheplatte — Aulnay-la-Rivière
- Visite accompagnée de la Mairie – Château Saint-Pierre, Mairie de Meung-sur-Loire, Meung-sur-Loire
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Meung-sur-Loire — Meung-sur-Loire
- Collecte d’archives et de témoignages, Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah, Pithiviers
19 septembre 2026 à 14h00
Gare de Pithiviers - Mémorial de la Shoah — Pithiviers
- Visite guidée de la réserve Saint-Jean, Bibliothèque diocésaine, Orléans
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque diocésaine — Orléans
- Promenade sur la terrasse Louis XI, Bibliothèque diocésaine, Orléans
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque diocésaine — Orléans
- Fête des Boîtes Aux Lettres, Église Saint-Martin-d’Abbat, Saint-Martin-d’Abbat
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Martin-d'Abbat — Saint-Martin-d'Abbat
- Histoire d’eau, Château d’eau, 25 route de Seichebrières, 45530 Vitry-aux-Loges, Vitry-aux-Loges
19 septembre 2026 à 14h00
Château d'eau, 25 route de Seichebrières, 45530 Vitry-aux-Loges — Vitry-aux-Loges
- Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste – Sennely, Église Saint-Jean-Baptiste, Sennely
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Sennely
- Un trésor photographique au relais, Relais de Fontenay, Fontenay-sur-Loing
19 septembre 2026 à 14h00
Relais de Fontenay — Fontenay-sur-Loing
- Eaux sensibles, Moulin de Foussard, Tavers
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin de Foussard — Tavers
- Le Petit-séminaire de la Chapelle Saint-Mesmin, Collégiale Saint-Aignan, Orléans
19 septembre 2026 à 14h00
Collégiale Saint-Aignan — Orléans
- Exposition de sculptures et de fresques, Chapelle de Couasnon, Olivet
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de Couasnon — Olivet
- Procès fictif et forum des métiers, Tribunal judiciaire, Montargis
19 septembre 2026 à 14h00
Tribunal judiciaire — Montargis
- Exposition « Le Design coule de source », Collégiale Saint Pierre le Puellier, Orléans
19 septembre 2026 à 14h00
Collégiale Saint Pierre le Puellier — Orléans
- visite de l’église Ste Jeanne d’Arc d’Orléans, Église Sainte-Jeanne-d’Arc, Orléans
19 septembre 2026 à 14h00
Église Sainte-Jeanne-d'Arc — Orléans
- Disparitions, dépossessions, résurrections. Que reste-t-il du patrimoine des Ursulines ?, Couvent des Ursulines, Beaugency
19 septembre 2026 à 14h00
Couvent des Ursulines — Beaugency
- Visite guidée de la sacristie, Cathédrale Sainte-Croix, Orléans
19 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Sainte-Croix — Orléans
- Visite guidée de la crypte gothique, Château de Rocheplatte, Aulnay-la-Rivière
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Rocheplatte — Aulnay-la-Rivière
- Visite guidée de la crypte souterraine, Château de Rocheplatte, Aulnay-la-Rivière
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Rocheplatte — Aulnay-la-Rivière
- Visite des Archives municipales et métropolitaines d’Orléans, Archives municipales et métropolitaines d’Orléans, Orléans
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales et métropolitaines d'Orléans — Orléans
- Château du Hallier, Château du Hallier, Nibelle
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Hallier — Nibelle
- Promenade découverte avec un agent de l’Office Français de la Biodiversité, Château du Bouchet, Dry
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Bouchet — Dry
- Ateliers créatifs, Musée des beaux-arts, Orléans
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des beaux-arts — Orléans
- Grande braderie de livres, Bibliothèque diocésaine, Orléans
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque diocésaine — Orléans
- Visite libre du parc et des bords de rivière, Château de Rocheplatte, Aulnay-la-Rivière
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Rocheplatte — Aulnay-la-Rivière
- Découverte et visite d’un atelier de restauration de peintures, Accro’art, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
19 septembre 2026 à 14h00
Accro'art — Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
- Visite guidée de la cathédrale, Cathédrale Sainte-Croix, Orléans
19 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Sainte-Croix — Orléans
- Visite guidée du couvent des Ursulines, Couvent des Ursulines, Beaugency
19 septembre 2026 à 14h00
Couvent des Ursulines — Beaugency
- Everybody géant avec les ÈS, CCN – Centre chorégraphique national d’Orléans, Orléans
19 septembre 2026 à 14h00
Centre chorégraphique national d'Orléans — Orléans
- Visite libre du Musée du Théâtre Forain, Musée du Théâtre Forain, Artenay
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Théâtre Forain — Artenay
- Visites flash / Exposition « Le Design coule de source », Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, Orléans
19 septembre 2026 à 14h00
Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier — Orléans
- Atelier : « Faites entrer l’Art au palais de justice d’Orléans ! », Palais de justice d’Orléans, Orléans
19 septembre 2026 à 14h00
Palais de justice d'Orléans — Orléans
- Animations au Moulin Bardin, Moulin Bardin, Amilly
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin Bardin — Amilly
- Visite guidée du village, Saint-Brisson-sur-Loire, Saint-Brisson-sur-Loire
19 septembre 2026 à 14h00
Saint-Brisson-sur-Loire — Saint-Brisson-sur-Loire
- Musée Barrillet, Musée Roland-Barrillet, Nibelle
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Roland-Barrillet — Nibelle
- Visite du Séminaire interdiocésain Notre-Dame de l’Espérance, Bibliothèque diocésaine, Orléans
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque diocésaine — Orléans
- Atelier enfants découverte de la cathédrale, Cathédrale Sainte-Croix, Orléans
19 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Sainte-Croix — Orléans
- Un marais entre histoire et nature, Marais de Maison Rouge, Le Malesherbois
19 septembre 2026 à 14h00
Marais de Maison Rouge — Le Malesherbois
- Visite guidée Flash de la cathédrale, Cathédrale Sainte-Croix, Orléans
19 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Sainte-Croix — Orléans
- Flânerie historique et littéraire « les anciens métiers de Châteauneuf-sur-Loire », Place Aristide Briand, Châteauneuf-sur-Loire
19 septembre 2026 à 14h00
Place Aristide Briand — Châteauneuf-sur-Loire
- Promenade découverte d’un secteur d’agriculture urbaine en Blois-Vienne, Blois-Vienne, Saint-Ay
19 septembre 2026 à 14h00
Blois-Vienne — Saint-Ay
- Église Saint-Marceau, Église Saint-Marceau, Orléans
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Marceau — Orléans
- L’architecture gallo-romaine, Église Saint-Saturnin, Sceaux-du-Gâtinais
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Saturnin — Sceaux-du-Gâtinais
- Affiches en danger : de la restauration à la numérisation, Médiathèque centre-ville, Orléans
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque centre-ville — Orléans
- Le coin des curieux – Initiation archéologique, Église Saint-Saturnin, Sceaux-du-Gâtinais
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Saturnin — Sceaux-du-Gâtinais
- Visite guidée « L’internement des Nomades, une histoire française (1940-1946) », Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, Orléans
19 septembre 2026 à 14h30
Cercil musée - Mémorial des enfants du Vel d'Hiv — Orléans
- Atelier de peinture sur faïence, Musée de la Faïencerie de Gien, Gien
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de la Faïencerie de Gien — Gien
- Atelier : création en bâche d’impression – à partir de 8 ans, Archives Départementales du Loiret, Orléans
19 septembre 2026 à 14h30
Archives Départementales du Loiret — Orléans
- Le Musée Segeta, une aventure archéologique, Église Saint-Saturnin, Sceaux-du-Gâtinais
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Saturnin — Sceaux-du-Gâtinais
- Aquae Segetae, entre héritage et avenir, Église Saint-Saturnin, Sceaux-du-Gâtinais
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Saturnin — Sceaux-du-Gâtinais
- Visite d’une église classée aux Monuments Historiques, Église Saint-Martin, Ouzouer-sur-Trézée
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Martin — Ouzouer-sur-Trézée
- La dictée du musée, Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, Lorris
19 septembre 2026 à 14h30
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation — Lorris
- Jeux vidéo / Scriptorium : maître des manuscrits, Médiathèque Maurice-Genevoix, Orléans
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque Maurice-Genevoix — Orléans
- Visites guidées de la basilique, Centre-Bourg, Saint-Benoît-sur-Loire
19 septembre 2026 à 14h45
Centre-Bourg — Saint-Benoît-sur-Loire
- Visites guidées des archives municipales, Hôtel de ville, Pithiviers
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel de ville — Pithiviers
- Promenade découverte d’un secteur d’agriculture urbaine en Blois-Vienne, Blois-Vienne, Saint-Ay
19 septembre 2026 à 15h00
Blois-Vienne — Saint-Ay
- Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste – Sennely, Église Saint-Jean-Baptiste, Sennely
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Sennely
- Visite exceptionnelle du chantier de réhabilitation de l’EHPAD de Longuève, EHPAD de Longuève, Fleury-les-Aubrais
19 septembre 2026 à 15h00
EHPAD de Longuève — Fleury-les-Aubrais
- Sur les traces des archives d’Orléans : voyages dans la ville et dans le temps du Moyen Âge à nos jours. Visite pédestre., Square Abbé-Desnoyers, Orléans
19 septembre 2026 à 15h00
Square Abbé-Desnoyers — Orléans
- Visite de la collection permanente, Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences, Orléans
19 septembre 2026 à 15h00
Frac Centre-Val de Loire - Les Turbulences — Orléans
- Visite guidée des jardins de l’Alisier Blanc et exposition de céramiques, Les jardins de l’Alisier Blanc, Beaulieu-sur-Loire
19 septembre 2026 à 15h00
Les jardins de l'Alisier Blanc — Beaulieu-sur-Loire
- Visite commentée, Église Saint-André, Patay
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-André — Patay
- Sur les pas de Jean Zay, Lycée Jean Zay, Orléans
19 septembre 2026 à 15h00
Lycée Jean Zay — Orléans
- Visite de la chapelle Saint-Hubert, Chapelle Saint-Hubert, Châtillon-sur-Loire
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle Saint-Hubert — Châtillon-sur-Loire
- Histoire de la photographie du quartier La Source, Médiathèque Maurice-Genevoix, Orléans
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Maurice-Genevoix — Orléans
- Conférence « la Centrale Canine : son histoire et ses missions », Château-musée de Gien, Gien
19 septembre 2026 à 15h00
Château-musée de Gien — Gien
- Visite libre et animation, Musée de la bataille de Patay, Patay
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de la bataille de Patay — Patay
- Visite guidée de l’église Saint-Laurent et de la crypte, Église et crypte Saint-Laurent, Orléans
19 septembre 2026 à 15h30
Église et crypte Saint-Laurent — Orléans
- Visite en famille « Randonnée photographique au musée », Musée des beaux-arts, Orléans
19 septembre 2026 à 15h30
Musée des beaux-arts — Orléans
- Visite guidée du Musée Mémorial et présentation des photographies de la rafle du billet vert, Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, Orléans
19 septembre 2026 à 15h30
Cercil musée - Mémorial des enfants du Vel d'Hiv — Orléans
- Visite guidée des monuments de Yèvre-le-Châtel, Château d’Yèvre-le-Châtel, Yèvre-la-Ville
19 septembre 2026 à 15h30
Château d'Yèvre-le-Châtel — Yèvre-la-Ville
- Visite de l’orgue du Temple d’Orléans, Église protestante unie d’Orléans, Orléans
19 septembre 2026 à 15h30
Église protestante unie d'Orléans — Orléans
- Visite commentée / Réserves de costumes, Musée du Théâtre Forain, Artenay
19 septembre 2026 à 15h30
Musée du Théâtre Forain — Artenay
- Docs en docs Spécial INA, Médiathèque centre-ville, Orléans
19 septembre 2026 à 15h30
Médiathèque centre-ville — Orléans
- Balade guidée au Parc Floral, Parc Floral de La Source, Orléans
19 septembre 2026 à 15h30
Parc Floral de La Source — Orléans
- Visites du CCNO, CCN – Centre chorégraphique national d’Orléans, Orléans
19 septembre 2026 à 16h00
Centre chorégraphique national d'Orléans — Orléans
- Visite commentée / Salle de spectacle & coulisses, Musée du Théâtre Forain, Artenay
19 septembre 2026 à 16h00
Musée du Théâtre Forain — Artenay
- Visite en famille / Exposition « Le Design coule de source », Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, Orléans
19 septembre 2026 à 16h00
Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier — Orléans
- Visites guidées des réserves du musée municipal, Micro-Folie Pithiviers, Pithiviers
19 septembre 2026 à 16h30
Micro-Folie Pithiviers — Pithiviers
- Quatre musiciens qui se rencontrent pour un jazz libre et énergique, Château du Bouchet, Dry
19 septembre 2026 à 17h00
Château du Bouchet — Dry
- Vernissage de l’exposition « Deux mots pour te donner des nouvelles… une famille ormoise au cœur de la Première Guerre mondiale », Maison de la Polyculture, Ormes
19 septembre 2026 à 17h00
Maison de la Polyculture — Ormes
- Visite guidée de l’ancien Hôtel de ville d’Orléans : un lieu chargé d’histoire, Hôtel Groslot, Orléans
19 septembre 2026 à 17h00
Hôtel Groslot — Orléans
- La « Venise du Gâtinais », des marécages délétères aux canaux enrichissants, Musée Girodet, Montargis
19 septembre 2026 à 17h00
Musée Girodet — Montargis
- Histoires sur la Loire, Bout du Monde, Meung-sur-Loire
19 septembre 2026 à 18h00
Bout du Monde — Meung-sur-Loire
- « Vivre la Grande Guerre à l’Arrière – Lignes de vies brisées, entre le petit peuple paysan et ouvrier et les élites » par Pierre Allorant, Maison de la Polyculture, Ormes
19 septembre 2026 à 18h00
Maison de la Polyculture — Ormes
- Les Protestants de Châtillon sur Loire – Quatre siècles d’histoire, Espace Culturel de Châtillon sur Loire, Châtillon-sur-Loire
19 septembre 2026 à 18h00
Espace Culturel de Châtillon sur Loire — Châtillon-sur-Loire
- La voix des insurgés, Temple protestant, Châtillon-sur-Loire
19 septembre 2026 à 19h00
Temple protestant — Châtillon-sur-Loire
- Soirée de lancement de saison + DJ set, CCN – Centre chorégraphique national d’Orléans, Orléans
19 septembre 2026 à 19h00
Centre chorégraphique national d'Orléans — Orléans
- Repas partagé, Maison de la Polyculture, Ormes
19 septembre 2026 à 19h30
Maison de la Polyculture — Ormes
- Déambulation nocturne théâtralisée, Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais
19 septembre 2026 à 20h00
Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul — Ferrières-en-Gâtinais
- TADAM !, Maison de la Polyculture, Ormes
19 septembre 2026 à 20h30
Maison de la Polyculture — Ormes
- Atelier découverte : la fabrication des cordes en 1896, Bâtiment des Turbines de Briare, Briare
20 septembre 2026 à 09h00
Bâtiment des Turbines de Briare — Briare
- Expo Photos sur l’histoire du Canal de Briare et sur le Canal Latéral à la Loire, Bâtiment des Turbines de Briare, Briare
20 septembre 2026 à 09h00
Bâtiment des Turbines de Briare — Briare
- Visite commentée de la salle de l’Institut, Salle de l’Institut, Orléans
20 septembre 2026 à 09h00
Salle de l'Institut — Orléans
- Exposition « Saint-Ay au temps des vignerons », Église Saint-Ay, Saint-Ay
20 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Ay — Saint-Ay
- Visite de l’église de Saint-Loup, Église Saint-Loup, Cepoy
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Loup — Cepoy
- Parcours de découverte – Cepoy de la préhistoire à aujourd’hui, Mairie de Cepoy, Cepoy
20 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Cepoy — Cepoy
- Visite commentée de l’église Saint-Louis, Église Saint-Louis, La Cour-Marigny
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Louis — La Cour-Marigny
- Visites guidées du musée de la Préhistoire, Musée de la Préhistoire, Cepoy
20 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Préhistoire — Cepoy
- Visite commentée du lavoir, Lavoir, La Cour-Marigny
20 septembre 2026 à 10h00
Lavoir — La Cour-Marigny
- « À grand renfort d’eau ! », Musée Girodet, Montargis
20 septembre 2026 à 10h00
Musée Girodet — Montargis
- Découverte de l’église, Église Notre-Dame, Isdes
20 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Isdes
- Un tourneur sur bois au musée, Musée de l’Artisanat, Tigy
20 septembre 2026 à 10h00
Musée de l'Artisanat — Tigy
- Visite libre de l’église, Eglise Saint-André, Viglain
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-André — Viglain
- Animation musicale par l’ensemble d’accordéons diatoniques Les Manqu’pas d’Airs, Musée de l’Artisanat, Tigy
20 septembre 2026 à 10h00
Musée de l'Artisanat — Tigy
- Visite commentée de l’ancien fournil, Ancien fournil, La Cour-Marigny
20 septembre 2026 à 10h00
Ancien fournil — La Cour-Marigny
- Visite de la grotte du dragon, Église Saint-Mesmin, La Chapelle-Saint-Mesmin
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Mesmin — La Chapelle-Saint-Mesmin
- Bâti rural ancien : focus Couverture – Expo photos – matériaux – démonstration, Salle de la Cour Gauthier, Chilleurs-aux-Bois
20 septembre 2026 à 10h00
Salle de la Cour Gauthier — Chilleurs-aux-Bois
- Maison de la distillation, Maison de la Distillation, Bou
20 septembre 2026 à 10h00
Maison de la Distillation — Bou
- Dédicace de Benoit Falaize, Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, Lorris
20 septembre 2026 à 10h00
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation — Lorris
- Atelier – Allumer un feu à la préhistoire, Parc de l’Isle, Cepoy
20 septembre 2026 à 10h00
Parc de l'Isle — Cepoy
- Spectacle « Au fil de l’eau », Église Saint-Mesmin, La Chapelle-Saint-Mesmin
20 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Mesmin — La Chapelle-Saint-Mesmin
- Visite du chantier des douves de Châteauneuf, Musée de la marine de Loire, Châteauneuf-sur-Loire
20 septembre 2026 à 10h30
Musée de la marine de Loire — Châteauneuf-sur-Loire
- « A vau-l’eau ! », Musée Girodet, Montargis
20 septembre 2026 à 10h30
Musée Girodet — Montargis
- Atelier – Lancer de sagaies comme Neandertal, Parc de l’Isle, Cepoy
20 septembre 2026 à 11h00
Parc de l'Isle — Cepoy
- Découverte des archives du CERCIL, Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, Orléans
20 septembre 2026 à 11h00
Cercil musée - Mémorial des enfants du Vel d'Hiv — Orléans
- Mez-le-Maréchal, histoire d’un château oublié, Château de Mez-le-Maréchal, Dordives
20 septembre 2026 à 11h30
Château de Mez-le-Maréchal — Dordives
- Des murs aux gestes, comprendre le château du Mez autrement, Château de Mez-le-Maréchal, Dordives
20 septembre 2026 à 11h30
Château de Mez-le-Maréchal — Dordives
- Les secrets de l’architecture médiévale, Château de Mez-le-Maréchal, Dordives
20 septembre 2026 à 12h45
Château de Mez-le-Maréchal — Dordives
- Visite guidée du bourg médiéval, Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais
20 septembre 2026 à 14h00
Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul — Ferrières-en-Gâtinais
- Jeu de piste « Le Complot de Richelieu », Ferrières-en-Gâtinais, Ferrières-en-Gâtinais
20 septembre 2026 à 14h00
Ferrières-en-Gâtinais — Ferrières-en-Gâtinais
- Visite de l’église Saint-Mesmin, Église Saint-Mesmin, La Chapelle-Saint-Mesmin
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Mesmin — La Chapelle-Saint-Mesmin
- Journées européennes du patrimoine au Zénith d’Orléans, Zénith d’Orléans, Orléans
20 septembre 2026 à 14h00
Zénith d'Orléans — Orléans
- Les outils horticoles, quelle histoire !, La Grande Maison de Saint-Denis – Maison de l’Horticulture, Darvoy
20 septembre 2026 à 14h00
La Grande Maison de Saint-Denis - Maison de l'Horticulture — Darvoy
- Portes ouvertes jardins, maisons et ateliers remarquables, Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais
20 septembre 2026 à 14h00
Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul — Ferrières-en-Gâtinais
- Cirqu’à Cyclette, Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences, Orléans
20 septembre 2026 à 14h30
Frac Centre-Val de Loire - Les Turbulences — Orléans
- Concert uNopia, Place de l’Eglise, Villemurlin
20 septembre 2026 à 14h30
Place de l'Eglise — Villemurlin
- « Les pieds sur l’eau! », Musée Girodet, Montargis
20 septembre 2026 à 14h30
Musée Girodet — Montargis
- Découverte de la chapelle sainte Scholastique, Centre-Bourg, Saint-Benoît-sur-Loire
20 septembre 2026 à 14h30
Centre-Bourg — Saint-Benoît-sur-Loire
- Spectacle de marionnettes / Héraklès, Musée du Théâtre Forain, Artenay
20 septembre 2026 à 15h00
Musée du Théâtre Forain — Artenay
- Découverte du champ de la bataille de Patay, Musée de la bataille de Patay, Patay
20 septembre 2026 à 15h00
Musée de la bataille de Patay — Patay
- Carnets de voyage, Oratoire carolingien, Germigny-des-Prés
20 septembre 2026 à 15h00
Oratoire carolingien — Germigny-des-Prés
- Visite commentée de l’église Saint-Germain de Chevilly, Association Chevilly-Histoire, Chevilly
20 septembre 2026 à 15h00
Association Chevilly-Histoire — Chevilly
- Visite du cimetière protestant, Cimetière protestant, Châtillon-sur-Loire
20 septembre 2026 à 15h00
Cimetière protestant — Châtillon-sur-Loire
- Visite de fonds en combles, Espace culturel de La Monnaye – Musée Gaston Couté, Meung-sur-Loire
20 septembre 2026 à 15h00
Espace culturel de La Monnaye - Musée Gaston Couté — Meung-sur-Loire
- Visite guidée du cimetière, Cimetière de Ligny le Ribault, Ligny-le-Ribault
20 septembre 2026 à 15h00
Cimetière de Ligny le Ribault — Ligny-le-Ribault
- Visite du cimetière du Bourg, Cimetière Chapelle Saint-Mesmin, La Chapelle-Saint-Mesmin
20 septembre 2026 à 15h30
Cimetière Chapelle Saint-Mesmin — La Chapelle-Saint-Mesmin
- Visite commentée du Temple protestant, Temple protestant, Châtillon-sur-Loire
20 septembre 2026 à 16h00
Temple protestant — Châtillon-sur-Loire
- Visite du château de Changy et concert de la Chorale de Gy, Château de Changy, Gy-les-Nonains
20 septembre 2026 à 16h00
Château de Changy — Gy-les-Nonains
- Concert symphonique, Église Saint-Martial, Châteauneuf-sur-Loire
20 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Martial — Châteauneuf-sur-Loire
- Les amis des orgues accueillent la musique de Léonie, Église Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-de-Braye
20 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Saint-Jean-de-Braye
- Concert uNopia à Guilly, Eglise Saint-Martin, Guilly
20 septembre 2026 à 17h30
Eglise Saint-Martin — Guilly
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)