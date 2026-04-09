À Lorient, le festival “ps’t te’da:” secoue la ville avec dix jours de performances du 9 au 19 avril 2026

Pas de théâtre bien rangé, pas d’exposition sage, pas de programme qui déroule sans surprise. À Lorient, le jeune festival ps’t te’da: revient pour une deuxième édition du 9 au 19 avril 2026 avec près d’une trentaine de propositions dédiées à la performance artistique.

Corps, sons, gestes, actions, dérives, collisions, formes hybrides. Porté par Fred Périé et l’association lorientaise S-ICI Prod, le festival investit plusieurs lieux de la ville et confirme qu’il existe, en Bretagne, une place pour un art vivant plus risqué, plus physique, plus libre.

Le nom déjà annonce la couleur. Écrit en alphabet phonétique international, ps’t te’da: se prononce comme on veut, comme on peut, comme on l’entend. Il y a dans ce titre quelque chose du chuchotement et du surgissement, de l’appel discret et du coup d’éclat. Tout l’esprit du festival est là. La performance n’y est pas pensée comme un objet à consommer, mais comme une expérience à vivre, parfois déroutante, parfois frontale, souvent insaisissable.

Le programme se déploie entre le marché de Merville, la place Paul-Bert, le théâtre Le City, Le Manège et L’Embarcadère. Des lieux très différents, traversés par une même envie de faire sortir l’art de ses cases et de remettre la présence, le corps et le trouble au centre.

Le festival s’ouvre le jeudi 9 avril à 19 heures au théâtre Le City avec une carte blanche aux étudiants de l’EESAB Lorient, dans le cadre d’un atelier animé par Celin Jiang. Golem géant de carton, mémoire réveillée par des objets, parole comprimée jusqu’à l’explosion. L’ouverture annonce d’emblée un festival qui préfère l’intensité à la décoration. La seconde partie de soirée accueillera Jean-Luc Guionnet avec L’épaisseur de l’air, performance tendue autour du souffle, du saxophone, de la matière sonore et du corps en lutte avec l’instrument.

Le vendredi 10 avril au Manège, le festival ouvre encore le champ avec trois performances filmées, dont Hogar Errante du Collectif Maisonnée en streaming depuis la Colombie, Bal de Quentin Rioual et Raphaël Bruni dans un dispositif vidéo imaginé par Fred Périé, et Nocturnes de François Chemin depuis Arzano. Le lendemain, la performance sort dans la ville, entre marché de Merville et place Paul-Bert, avec Imma, les ateliers Portes du monde et Un bivouac from the I.S.S. des Nouveaux Fils des Âges Farouches. En soirée, Thomas Charmetant prendra le relais à L’Embarcadère avec une proposition inclassable mêlant sons, objets, gestes et pensée en train de se faire.

Le festival reprend ensuite du 16 au 19 avril avec une nouvelle série de rendez-vous au City, dans l’espace public et au Manège. On y croisera notamment Babbletapes, Imma et Arnaud Bacquet, David Bausseron, Hortense Gauthier, Pascale Ciapp, Hiatus Trio, Soizic Lebrat ou encore le collectif Ty Douar. Parmi les images fortes du programme, difficile de ne pas retenir cette déambulation d’Hortense Gauthier, créature recouverte de câbles et de déchets électriques, avançant dans la ville comme un vestige cyborg de notre civilisation technique. Ou cette clôture avec 2n+1 pieds, collision de corps, de terre glaise, d’image et de chair.

Ce qui fait le prix de ps’t te’da:, ce n’est pas seulement son goût de l’expérimental. C’est sa manière de ne pas en faire une citadelle. Le festival assume les formes instables, les gestes radicaux, les propositions ouvertes, sans transformer cela en posture intimidante. Il donne à la performance une vraie place dans la ville, entre écoles d’art, artistes invités, espaces publics et lieux partenaires. Il y a là une énergie encore jeune, mais déjà très identifiable. Une façon d’ouvrir les fenêtres.

Infos pratiques

Le festival ps’t te’da: se tient à Lorient du 9 au 19 avril 2026. Il est organisé par l’association lorientaise S-ICI Prod en partenariat notamment avec l’EESAB Lorient, l’association J’ai vu un documentaire et L’Embarcadère. Tous les événements en salle sont à prix libre. Réservations : s.ici.prod@gmail.com. Contact : 06 11 51 27 76.