LORIENT Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

A Lorient dans le Morbihan se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Voici le programme. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine
- Abri de Défense Passive, Mémorial de la ville détruite, Abri de Défense passive, Lorient
19 septembre 2026 à 10h00
Abri de Défense passive — Lorient
- Vibragong – Bain sonore au réservoir, une visite sensorielle, Colline du Faouedic et réservoir, Lorient
19 septembre 2026 à 10h00
Colline du Faouedic et réservoir — Lorient
- La vie dans la Grande Baraque, Grande baraque du Rouho, Lorient
19 septembre 2026 à 10h00
Grande baraque du Rouho — Lorient
- Galerie du Faouëdic, exposition « De l’autre côté du miroir », Hôtel de Ville de Lorient, Lorient
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville de Lorient — Lorient
- Cap vers le monde, trajectoires lorientaises par-delà les mers, Hôtel Gabriel, Lorient
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Gabriel — Lorient
- Habitat participatif, les toits partagés, JEP 2026 – Les Toits partagés, Lorient
19 septembre 2026 à 10h00
JEP 2026 - Les Toits partagés — Lorient
- Du haut de la Tour de la Découverte, Tour de la Découverte, Lorient
19 septembre 2026 à 10h00
Tour de la Découverte — Lorient
- Le blockhaus J3 de la Base de Sous-marins, Base de sous-marins de Keroman / Bloc K3, Lorient
19 septembre 2026 à 10h00
Base de sous-marins de Keroman / Bloc K3 — Lorient
- Visite commentée – Théâtre de Lorient, TDL – Salle Marie Dorval, Lorient
19 septembre 2026 à 11h00
TDL - Salle Marie Dorval — Lorient
- Visite de l’Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne, site de Lorient, Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Lorient, Lorient
19 septembre 2026 à 11h00
Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne - site de Lorient — Lorient
- De l’Hôtel Gabriel à la piscine Tournesol, visite à vélo, Piscine Tournesol de Bois-du-Château, Lorient
19 septembre 2026 à 11h00
Piscine Tournesol de Bois-du-Château — Lorient
- Hôtel de ville, la réserve de la collection picturale, Hôtel de Ville de Lorient, Lorient
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel de Ville de Lorient — Lorient
- Visites du Musée Sous-Marin du Pays de Lorient, Base des sous-marins – Tour Davis, Lorient
19 septembre 2026 à 13h30
Base des sous-marins - Tour Davis — Lorient
- Le blockhaus de l’Hôtel de ville et la visite des coulisses des Archives municipales, Hôtel de Ville de Lorient, Lorient
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Ville de Lorient — Lorient
- Visite de l’Eglise Notre-Dame-de-Victoire, Église Notre-Dame-de-la-Victoire, Lorient
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame-de-la-Victoire — Lorient
- Découverte du Manoir du Pouillot, Manoir du Pouillot, Lorient
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir du Pouillot — Lorient
- Création « Résurrection – un cas de conscience », Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Lorient, Lorient
19 septembre 2026 à 14h00
Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne - site de Lorient — Lorient
- « 360 nuances d’archives », Hôtel Gabriel, Lorient
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel Gabriel — Lorient
- Visite commentée de l’Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, Lorient
19 septembre 2026 à 15h30
Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle — Lorient
- Visite de la Chapelle Saint-Christophe, Chapelle Saint-Christophe, Lorient
19 septembre 2026 à 17h00
Chapelle Saint-Christophe — Lorient
- L’observatoire de Marine de Lorient, Hôtel Gabriel, Lorient
19 septembre 2026 à 18h30
Hôtel Gabriel — Lorient
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)