LOT CAHORS JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Journées européeennes du patrimoine à Cahors, La ville de Cahors, Cahors



La ville de Cahors — Cahors

Exposition en plein air consacrée à l’architecture rurale du site au XIXe siècle, Place des Templiers – Trébaïx, Villesèque



Place des Templiers - Trébaïx — Villesèque

Partez sur les traces du Chevalier de Soulomès ! Jeu de piste interactif, Commanderie hospitalière de Soulomès, Soulomès



Commanderie hospitalière de Soulomès — Soulomès

Observation de la biodiversité au pont Valentré, Pont Valentré, Cahors



Pont Valentré — Cahors

Découvrez Le Secret de la Commanderie – Escape Game, Commanderie hospitalière de Soulomès, Soulomès



Commanderie hospitalière de Soulomès — Soulomès

Ouverture exceptionnelle du moulin du Bourg de Creysse, Village de Creysse, Creysse



Village de Creysse — Creysse

Découvrez le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine CIAP – Maison du Sénéchal, Maison du Sénéchal – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Gourdon



Maison du Sénéchal - Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine — Gourdon

Exposition de photographies et cartes postales anciennes – Martel, Palais de la Raymondie, Martel



Palais de la Raymondie — Martel

Visite guidée du musée de la Bible, Musée de la Bible, Saint-Céré



Musée de la Bible — Saint-Céré

Portes ouvertes France Noyer, France Noyer, Assier



France Noyer — Assier

Visite guidée des archives municipales, Archives municipales de Martel, Martel



Archives municipales de Martel — Martel

Visite libre des jardins du Château de la Treyne, Château de la Treyne, Lacave



Château de la Treyne — Lacave

Balade : « Les remparts et le siège », Croisement du chemin de la Combe et la route de Montcabrier,, Duravel



Croisement du chemin de la Combe et la route de Montcabrier, — Duravel

Visite commentée du château et de l’église de Masclat, Château de Masclat, Masclat



Château de Masclat — Masclat

Visite guidée du centre ancien de Cajarc, Office de Tourisme de Cajarc, Cajarc



Office de Tourisme de Cajarc — Cajarc

Visite libre de l’espace Patrimoine de Figeac, CIAP de Figeac, Figeac



CIAP de Figeac — Figeac

Visite guidée de la chapelle des Pénitents blancs, Chapelle des Pénitents Blancs – cimetière communal, Cornac



Chapelle des Pénitents Blancs - cimetière communal — Cornac

Visite libre de l’église de Murel, Église de Murel, Martel



Église de Murel — Martel

Visite guidée du château du Théron, Château du Théron, Prayssac



Château du Théron — Prayssac

Visite libre de la préfecture du Lot, Préfecture du Lot, Cahors



Préfecture du Lot — Cahors

Portes ouvertes : Syded du Lot, Valotri – Syded du Lot, Catus



Valotri - Syded du Lot — Catus

Exposition d’artistes martelais, Musée de la Raymondie, Martel



Musée de la Raymondie — Martel

Exposition : 2 000 ans d’histoire, Musée Jean Marrane, Duravel



Musée Jean Marrane — Duravel

Portes ouvertes des Fonds Patrimoniaux, Bibliothèque municipale, Souillac



Bibliothèque municipale — Souillac

Visite libre du couvent et ses annexes et repas monastique, Le grand couvent de Gramat, Gramat



Le grand couvent de Gramat — Gramat

Visite libre de l’ancien cloître des Mirepoises, Ancien cloître des Mirepoises, Martel



Ancien cloître des Mirepoises — Martel

Visite libre : la tapisserie Jean Lurçat, Mairie de Rocamadour, Rocamadour



Mairie de Rocamadour — Rocamadour

Fête des Battages, Village de Beauregard, Beauregard



Village de Beauregard — Beauregard

Visite libre du Château de Castelnau-Bretenoux, Château de Castelnau-Bretenoux, Prudhomat



Château de Castelnau-Bretenoux — Prudhomat

Visite guidée : Les pépites du patrimoine de Figeac, Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé, Figeac



Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé — Figeac

Visite libre du cloître et sa mise au tombeau – Carennac, Cour du prieuré de Carennac, Carennac



Cour du prieuré de Carennac — Carennac

Visite libre : explorez les anciennes forges de Bourzolles, Anciennes forges Bourzolles, Souillac



Anciennes forges Bourzolles — Souillac

Visite commentée de la chapelle Maraden, Chapelle de Maradénou, Martel



Chapelle de Maradénou — Martel

Déambulation libre au théâtre de Cahors, Théâtre de Cahors, Cahors



Théâtre de Cahors — Cahors

Visite libre de l’église de Loupchat, Église de Louchapt, Martel



Église de Louchapt — Martel

Visite libre de l’église Saint-Julien, Église Saint-Julien, Cœur de Causse



Église Saint-Julien — Cœur de Causse

Visite libre de l’église Saint-Barthélemy et de sa crypte, Église et sa crypte, Thégra



Église et sa crypte — Thégra

Explorez l’histoire du chemin de fer et embarquez pour une balade nostalgique en train, Chemin de fer touristique du Haut Quercy, Martel



Chemin de fer touristique du Haut Quercy — Martel

Céramique Aventure 2026 – Manufacture Virebent, Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent, Puy-l’Évêque



Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent — Puy-l'Évêque

Ouverture gratuite du musée Zadkine, Musée Ossip Zadkine, Les Arques



Musée Ossip Zadkine — Les Arques

Visite libre du musée Champollion – Les Écritures du Monde, Musée Champollion – Les Écritures du Monde, Figeac



Musée Champollion - Les Écritures du Monde — Figeac

Visite guidée découverte de Figeac, Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé, Figeac



Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé — Figeac

Visite commentée : Martel et l’eau, Lavoir de Martel, Martel



Lavoir de Martel — Martel

Visite guidée adulte de l’exposition Hangeul, la volonté d’un roi, Musée Champollion – Les Écritures du Monde, Figeac



Musée Champollion - Les Écritures du Monde — Figeac

Visite guidée de l’hôtel du Viguier du Roy, Hôtel du Viguier du Roy, Figeac



Hôtel du Viguier du Roy — Figeac

Visite guidée des ateliers de la manufacture Virebent, Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent, Puy-l’Évêque



Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent — Puy-l'Évêque

Visite guidée du château de la Pannonie et de l’église Saint-Cyr Sainte-Juliette, Château de La Pannonie, Couzou



Château de La Pannonie — Couzou

Visite commentée : Couzou, son château et son église, Château de La Pannonie, Couzou



Château de La Pannonie — Couzou

Exposition du compoix de Montfaucon restauré, Archives départementales Du Lot, Cahors



Archives départementales Du Lot — Cahors

Exposition : Histoire du cinéma Louis Malle, Cinéma Louis Malle, Prayssac



Cinéma Louis Malle — Prayssac

L’histoire méconnue de la gare imaginée par Monsieur Camille MIRET, Institut Camille Miret, Leyme



Institut Camille Miret — Leyme

Projection de documentaires dans la cour du Palais de la Raymondie, Palais de la Raymondie, Martel



Palais de la Raymondie — Martel

Visite libre du musée de la Raymondie, Musée de la Raymondie, Martel



Musée de la Raymondie — Martel

Visite commentée d’un cabinet d’architecture situé dans un bâtiment remarquable réhabilité, Atelier A, Architecture Ville et Lumière, Figeac



Atelier A, Architecture Ville et Lumière — Figeac

Visite guidée de la sous-préfecture de Figeac, Sous-préfecture de Figeac – Hôtel de Salgues, Figeac



Sous-préfecture de Figeac - Hôtel de Salgues — Figeac

Le Château de Bessonies et le Maréchal Ney : visite commentée par les propriétaires, Château de Bessonies, Bessonies



Château de Bessonies — Bessonies

Visite libre du mudée de la Préhistoire du Ségala quercynois, Village de Teyssieu, Teyssieu



Village de Teyssieu — Teyssieu

Visite libre du musée de la Préhistoire du Ségala quercynois, Village de Teyssieu, Teyssieu



Village de Teyssieu — Teyssieu

Reconstitution d’ateliers d’artistes, Hameau de Boissierette, Marminiac



Hameau de Boissierette — Marminiac

Exposition : Quand le Pont Valentré regarde la ville…, Bibliothèque patrimoniale et de recherche, Cahors



Bibliothèque patrimoniale et de recherche — Cahors

Visites guidées des Archives Départementales du Lot, Archives départementales Du Lot, Cahors



Archives départementales Du Lot — Cahors

Visite guidée de la tour médiévale de Teyssieu, Village de Teyssieu, Teyssieu



Village de Teyssieu — Teyssieu

Randonnée entre les ruines du château de Taillefer et Magnagues, Ruines du château de Taillefer, Gintrac



Ruines du château de Taillefer — Gintrac

Atelier « La conservation en action », Archives départementales Du Lot, Cahors



Archives départementales Du Lot — Cahors

Atelier d’écriture de paroles avec le duo Chanson Soudaine, Médiathèque du Grand Cahors, Cahors



Médiathèque du Grand Cahors — Cahors

Visite guidée de la tour médiévale du XIIIème siècle et de ses fresques, Village de Teyssieu, Teyssieu



Village de Teyssieu — Teyssieu

Visite guidée de la maison natale de Saint Jean-Gabriel Perboyre, Maison natale de Saint Jean-Gabriel Perboyre, Montgesty



Maison natale de Saint Jean-Gabriel Perboyre — Montgesty

Visite commentée par son propriétaire, Château de Vaillac, Cœur de Causse



Château de Vaillac — Cœur de Causse

Visite guidée du site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu, Site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu, Issendolus



Site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu — Issendolus

Spectacle : Le rêve de Jeanne, Hôtel de Crussol, Figeac



Hôtel de Crussol — Figeac

Atelier de céramique Virebent, Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent, Puy-l’Évêque



Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent — Puy-l'Évêque

Visite commentée : l’histoire de Saint-Cirq Lapopie, Office de Tourisme de Saint-Cirq Lapopie – Cahors vallée du Lot, Saint-Cirq-Lapopie



Office de Tourisme de Saint-Cirq Lapopie - Cahors vallée du Lot — Saint-Cirq-Lapopie

Visite commentée du bourg de Creysse, Village de Creysse, Creysse



Village de Creysse — Creysse

Visite guidée « En poussant les portes de Figeac », Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé, Figeac



Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé — Figeac

Visite guidée du village de Creysse, Village de Creysse, Creysse



Village de Creysse — Creysse

Visite guidée de l’hôtel de ville de Figeac et des archives municipales, CIAP de Figeac, Figeac



CIAP de Figeac — Figeac

Animation chant et patrimoine « Lumières médiévales », Église des Cordeliers, Gourdon



Église des Cordeliers — Gourdon

Rocamadour en crescendo : visite musicale, Parking P2 du château, Rocamadour



Parking P2 du château — Rocamadour

Visite guidée « Champollion pas à pas », Musée Champollion – Les Écritures du Monde, Figeac



Musée Champollion - Les Écritures du Monde — Figeac

Présentation de l’observatoire et observation du ciel, Observatoire des Crozes, Gigouzac



Observatoire des Crozes — Gigouzac

Projection : Apocalyspe Now, Cinéma Louis Malle, Prayssac



Cinéma Louis Malle — Prayssac

Grand bal du patrimoine occitan, Halle de Catus, Catus



Halle de Catus — Catus

Exposition de peinture au couvent de Vaylats, Couvent de Vaylats, Vaylats



Couvent de Vaylats — Vaylats

Visite commentée du château de Labastide Marnhac, Château de Labastide Marnhac, Labastide-Marnhac



Château de Labastide Marnhac — Labastide-Marnhac

Découverte de l’épicerie de Louisa, Épicerie de Louisa, Vayrac



Épicerie de Louisa — Vayrac

Atelier d’initiation à la construction d’un muret en pierre sèche, Maison du Garric Blanc, Pontcirq



Maison du Garric Blanc — Pontcirq

Une médiatrice pour un dimanche au Garric Blanc, Maison du Garric Blanc, Pontcirq



Maison du Garric Blanc — Pontcirq

Découverte du cabinet de physique du collège Gambetta, Collège Gambetta, Cahors



Collège Gambetta — Cahors

Ateliers préhisto-artistiques, Archéosite des Fieux, Miers



Archéosite des Fieux — Miers

Visite guidée « Figeac : du péril à la valorisation », Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé, Figeac



Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé — Figeac

Une bastide au plan préservé – Visite guidée de Bretenoux, Place des consuls, Bretenoux



Place des consuls — Bretenoux

Brunch du patrimoine et présentation du livre « Lot, Capitale des Arts », Maisons André Breton & Emile Joseph Rignault – Centre International du Surréalisme et de l […], Saint-Cirq-Lapopie



Maisons André Breton & Emile Joseph Rignault - Centre International du Surréalisme et de l [...] — Saint-Cirq-Lapopie

Visite guidée et démonstrations au moulin de Gignac, Le moulin de Gignac, Gignac



Le moulin de Gignac — Gignac

Conférence sur la maison élémentaire du Garric Blanc, Maison du Garric Blanc, Pontcirq



Maison du Garric Blanc — Pontcirq

Transmettre notre patrimoine gastronomique, Salle des fêtes « Roger Peyralade », Le Montat



Salle des fêtes « Roger Peyralade » — Le Montat

Spectacle : Fénelon vous accueille à Carennac, Cour du prieuré de Carennac, Carennac



Cour du prieuré de Carennac — Carennac

Venez contempler la peinture murale du « Dit des trois morts et des trois vifs », Cour du prieuré de Carennac, Carennac



Cour du prieuré de Carennac — Carennac

Projection : Les Tontons flingueurs, Cinéma Louis Malle, Prayssac



Cinéma Louis Malle — Prayssac