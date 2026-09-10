LOT CAHORS JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans le Lot, capitale Cahors, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Journées européeennes du patrimoine à Cahors, La ville de Cahors, Cahors
19 septembre 2026 à 00h00
La ville de Cahors — Cahors
- Exposition en plein air consacrée à l’architecture rurale du site au XIXe siècle, Place des Templiers – Trébaïx, Villesèque
19 septembre 2026 à 07h00
Place des Templiers - Trébaïx — Villesèque
- Exposition en plein air consacrée à l’architecture rurale du site au XIXe siècle, Église Saint-Michel, Villesèque
19 septembre 2026 à 07h00
Église Saint-Michel — Villesèque
- Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Sousceyrac-en-Quercy
19 septembre 2026 à 07h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Sousceyrac-en-Quercy
- Visite libre de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin Sousceyrac, Sousceyrac-en-Quercy
19 septembre 2026 à 08h00
Église Saint-Martin Sousceyrac — Sousceyrac-en-Quercy
- Partez sur les traces du Chevalier de Soulomès ! Jeu de piste interactif, Commanderie hospitalière de Soulomès, Soulomès
19 septembre 2026 à 08h00
Commanderie hospitalière de Soulomès — Soulomès
- Visite du prieuré Notre-Dame de Laramière, Prieuré Notre-Dame de Laramière, Laramière
19 septembre 2026 à 08h30
Prieuré Notre-Dame de Laramière — Laramière
- Découvrez l’église restaurée, son retable et ses remarquables fresques, Église Sainte-Marie-Madeleine de Soulomès, Soulomès
19 septembre 2026 à 09h00
Église Sainte-Marie-Madeleine de Soulomès — Soulomès
- Observation de la biodiversité au pont Valentré, Pont Valentré, Cahors
19 septembre 2026 à 09h00
Pont Valentré — Cahors
- Découvrez Le Secret de la Commanderie – Escape Game, Commanderie hospitalière de Soulomès, Soulomès
19 septembre 2026 à 09h00
Commanderie hospitalière de Soulomès — Soulomès
- Ouverture exceptionnelle du moulin du Bourg de Creysse, Village de Creysse, Creysse
19 septembre 2026 à 09h00
Village de Creysse — Creysse
- Visite libre de l’église Saint-Martial, Église Saint-Martial, Rudelle
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Martial — Rudelle
- Visite libre de l’église Saint-Joseph, Église Saint-Joseph, Bannes
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Joseph — Bannes
- Visite libre du chantier de réhabilitation du vivier de Boscau, Fontaine de Boscau, Castelnau-Bretenoux
19 septembre 2026 à 09h00
Fontaine de Boscau — Castelnau-Bretenoux
- Visite libre de la collégiale de Castelnau, Collégiale de Castelnau, Castelnau-Bretenoux
19 septembre 2026 à 09h00
Collégiale de Castelnau — Castelnau-Bretenoux
- Visite libre de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité, Église Notre-Dame-de-la-Nativité, Loupiac
19 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-Dame-de-la-Nativité — Loupiac
- Visite libre de l’église Saint-Barthélémy et de la crypte, Église Saint-Barthélémy, Thégra
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Barthélémy — Thégra
- Découvrez le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine CIAP – Maison du Sénéchal, Maison du Sénéchal – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Gourdon
19 septembre 2026 à 09h00
Maison du Sénéchal - Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine — Gourdon
- Visite libre : tout le monde sur le Pont Valentré, Pont Valentré, Cahors
19 septembre 2026 à 09h00
Pont Valentré — Cahors
- Exposition de photographies et cartes postales anciennes – Martel, Palais de la Raymondie, Martel
19 septembre 2026 à 09h00
Palais de la Raymondie — Martel
- Visite libre de l’église Saint-Germain, Église Saint-Germain, Creysse
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Germain — Creysse
- Visite guidée du musée de la Bible, Musée de la Bible, Saint-Céré
19 septembre 2026 à 09h00
Musée de la Bible — Saint-Céré
- Visite libre de l’église Sainte-Hilaire de Bio, Église Sainte-Hilaire de Bio, Bio
19 septembre 2026 à 09h00
Église Sainte-Hilaire de Bio — Bio
- Visite libre : la sculpture dans les époques et tous les domaines, L’Oustal del Pech-Usclat, Dégagnac
19 septembre 2026 à 09h30
L'Oustal del Pech-Usclat — Dégagnac
- Portes ouvertes France Noyer, France Noyer, Assier
19 septembre 2026 à 09h30
France Noyer — Assier
- Visite guidée des archives municipales, Archives municipales de Martel, Martel
19 septembre 2026 à 09h30
Archives municipales de Martel — Martel
- Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste à Loubressac, Église Saint-Jean-Baptiste, Loubressac
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Jean-Baptiste — Loubressac
- Découvrez librement l’exposition « 1944 : Face à la guerre dans le Figeacois », CIAP de Figeac, Figeac
19 septembre 2026 à 10h00
CIAP de Figeac — Figeac
- Visite libre des jardins du Château de la Treyne, Château de la Treyne, Lacave
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Treyne — Lacave
- Balade : « Les remparts et le siège », Croisement du chemin de la Combe et la route de Montcabrier,, Duravel
19 septembre 2026 à 10h00
Croisement du chemin de la Combe et la route de Montcabrier, — Duravel
- Visite commentée du château et de l’église de Masclat, Château de Masclat, Masclat
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Masclat — Masclat
- Visite guidée du centre ancien de Cajarc, Office de Tourisme de Cajarc, Cajarc
19 septembre 2026 à 10h00
Office de Tourisme de Cajarc — Cajarc
- Visite libre de l’espace Patrimoine de Figeac, CIAP de Figeac, Figeac
19 septembre 2026 à 10h00
CIAP de Figeac — Figeac
- Visite libre de l’église Saint-Pierre-de-Pontcirq, Pontcirq, Pontcirq
19 septembre 2026 à 10h00
Pontcirq — Pontcirq
- Visite libre de l’église de Saint-Hilaire, Église Saint-Hilaire, Bio
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Hilaire — Bio
- Visite libre de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Carennac
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Carennac
- Visite libre de l’église Saint-Jean à l’Hospitalet, Église de l’Hospitalet, Rocamadour
19 septembre 2026 à 10h00
Église de l'Hospitalet — Rocamadour
- Visite guidée de la chapelle des Pénitents blancs, Chapelle des Pénitents Blancs – cimetière communal, Cornac
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle des Pénitents Blancs - cimetière communal — Cornac
- Visite libre de la chapelle de Verdale – Latouille-Lentillac, Église de Lentillac, Latouille-Lentillac
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Lentillac — Latouille-Lentillac
- Visite libre : l’église Saint-Martin de Mayrinhac-le-Francal, Eglise Saint-Martin, Rocamadour
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Martin — Rocamadour
- Visite libre de l’église de Murel, Église de Murel, Martel
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Murel — Martel
- Exposition « Sur les chemins de Compostelle », Cathédrale Saint-Etienne, Cahors
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Etienne — Cahors
- Visite libre de l’église Saint-Blaise, Église Saint-Blaise et pigeonnier, Lavergne
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Blaise et pigeonnier — Lavergne
- Visite libre de l’église Saint-Julien de Lamativie, Église Saint-Julien de Lamativie, Sousceyrac-en-Quercy
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Julien de Lamativie — Sousceyrac-en-Quercy
- Visites guidées ou libres des riches sculptures de l’église Saint-Michel, Église Saint-Michel, Villesèque
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Michel — Villesèque
- Visite guidée du château du Théron, Château du Théron, Prayssac
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Théron — Prayssac
- Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Église Notre-Dame de l’Assomption de Lacam d’Ourcet, Sousceyrac-en-Quercy
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame de l'Assomption de Lacam d'Ourcet — Sousceyrac-en-Quercy
- Visite libre de la préfecture du Lot, Préfecture du Lot, Cahors
19 septembre 2026 à 10h00
Préfecture du Lot — Cahors
- Portes ouvertes : Syded du Lot, Valotri – Syded du Lot, Catus
19 septembre 2026 à 10h00
Valotri - Syded du Lot — Catus
- Visite libre de l’église Saint-Martin de Vayrac, Église Saint-Martin de Vayrac, Vayrac
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin de Vayrac — Vayrac
- Visite libre de l’église Saint-Georges, Église Saint-Georges, Saint-Cirq-Madelon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Georges — Saint-Cirq-Madelon
- Visite libre de l’église Sainte-Marie-Madeleine, Église Sainte-Marie-Madeleine, Alvignac
19 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Marie-Madeleine — Alvignac
- Découverte de l’église et la chapelle du Mont Saint-Joseph, Mont Saint-Joseph, Saint-Jean-Lagineste
19 septembre 2026 à 10h00
Mont Saint-Joseph — Saint-Jean-Lagineste
- Visite libre de l’église Saint-Etienne de Calviac, Église Saint-Étienne de Calviac, Sousceyrac-en-Quercy
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Étienne de Calviac — Sousceyrac-en-Quercy
- Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Lanzac
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Lanzac
- Exposition d’artistes martelais, Musée de la Raymondie, Martel
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Raymondie — Martel
- Exposition : 2 000 ans d’histoire, Musée Jean Marrane, Duravel
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Jean Marrane — Duravel
- Portes ouvertes des Fonds Patrimoniaux, Bibliothèque municipale, Souillac
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque municipale — Souillac
- Exposition-projection : « Puy l’Evêque au début du XXième siècle », Espace patrimoine, Puy-l’Évêque
19 septembre 2026 à 10h00
Espace patrimoine — Puy-l'Évêque
- Visite libre de l’église de Saint-Sozy, Église Saint-Barthélémy, Saint-Sozy
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Barthélémy — Saint-Sozy
- Visite libre du couvent et ses annexes et repas monastique, Le grand couvent de Gramat, Gramat
19 septembre 2026 à 10h00
Le grand couvent de Gramat — Gramat
- Visite guidée du site de Marcillac, Château de Marcillac, Lendou-en-Quercy
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Marcillac — Lendou-en-Quercy
- Visite libre de l’ancien cloître des Mirepoises, Ancien cloître des Mirepoises, Martel
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien cloître des Mirepoises — Martel
- Visite libre de l’église Sainte-Catherine, Église Sainte-Catherine, Bretenoux
19 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Catherine — Bretenoux
- Visite libre : la tapisserie Jean Lurçat, Mairie de Rocamadour, Rocamadour
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Rocamadour — Rocamadour
- Spectacle : « Saint-Denis au fil des lumières », Gare de Saint-Denis-Lès-Martel, Saint-Denis-lès-Martel
19 septembre 2026 à 10h00
Gare de Saint-Denis-Lès-Martel — Saint-Denis-lès-Martel
- Fête des Battages, Village de Beauregard, Beauregard
19 septembre 2026 à 10h00
Village de Beauregard — Beauregard
- Visite libre du Château de Castelnau-Bretenoux, Château de Castelnau-Bretenoux, Prudhomat
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Castelnau-Bretenoux — Prudhomat
- Visite guidée : Les pépites du patrimoine de Figeac, Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé, Figeac
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé — Figeac
- Visite libre du cloître et sa mise au tombeau – Carennac, Cour du prieuré de Carennac, Carennac
19 septembre 2026 à 10h00
Cour du prieuré de Carennac — Carennac
- Visite libre : explorez les anciennes forges de Bourzolles, Anciennes forges Bourzolles, Souillac
19 septembre 2026 à 10h00
Anciennes forges Bourzolles — Souillac
- Visite de l’église du XIIème siècle et de son clocher, Église de Saint-Pierre-Toirac, Saint-Pierre-Toirac
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Saint-Pierre-Toirac — Saint-Pierre-Toirac
- Visite libre de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Autoire
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Autoire
- Visite libre de l’église Sainte-Sixte, Église Saint-Sixte, Lamothe-Fénelon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Sixte — Lamothe-Fénelon
- Spectacle sons & lumières : Modélisme ferroviaire, Gare de Saint-Denis-Lès-Martel, Saint-Denis-lès-Martel
19 septembre 2026 à 10h00
Gare de Saint-Denis-Lès-Martel — Saint-Denis-lès-Martel
- Visite commentée de la chapelle Maraden, Chapelle de Maradénou, Martel
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Maradénou — Martel
- Déambulation libre au théâtre de Cahors, Théâtre de Cahors, Cahors
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre de Cahors — Cahors
- Visite libre des églises Sainte-Madeleine et Saint-Nicolas, Église Saint-Nicolas, Lachapelle-Auzac
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Nicolas — Lachapelle-Auzac
- Visite libre : Uxellodunum, un site archéologique plein de surprises, Fontaine de Loulié, Saint-Denis-lès-Martel
19 septembre 2026 à 10h00
Fontaine de Loulié — Saint-Denis-lès-Martel
- Visite commentée de la chapelle de Présignac, Chapelle – Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac, Souillac
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle - Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac — Souillac
- Exposition dans l’église de Saint-Michel de Bannières, Eglise Saint-Michel, Saint-Michel-de-Bannières
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Michel — Saint-Michel-de-Bannières
- Visite libre du Château d’Assier, Château d’Assier, Assier
19 septembre 2026 à 10h00
Château d'Assier — Assier
- Visite libre de l’église de Loupchat, Église de Louchapt, Martel
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Louchapt — Martel
- Visite libre de l’église Saint-Julien, Église Saint-Julien, Cœur de Causse
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Julien — Cœur de Causse
- Journées européennes du patrimoine 2026 – Château de Montal, Château de Montal, Saint-Jean-Lespinasse
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Montal — Saint-Jean-Lespinasse
- Visite libre de la chapelle Capitulaire et exposition « Le Patrimoine de la photographie » de Rémi Trouillet sur l’utilisation du collodion humide., Église Saint-Michel, Saint-Michel-de-Bannières
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Michel — Saint-Michel-de-Bannières
- Visite libre de l’église Saint-Georges de Meyraguet, Église Saint-Georges de Meyraguet, Lacave
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Georges de Meyraguet — Lacave
- Visite libre de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Nadaillac-de-Rouge
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Nadaillac-de-Rouge
- Visite libre de l’église Saint-Barthélemy et de sa crypte, Église et sa crypte, Thégra
19 septembre 2026 à 10h00
Église et sa crypte — Thégra
- Explorez l’histoire du chemin de fer et embarquez pour une balade nostalgique en train, Chemin de fer touristique du Haut Quercy, Martel
19 septembre 2026 à 10h00
Chemin de fer touristique du Haut Quercy — Martel
- Céramique Aventure 2026 – Manufacture Virebent, Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent, Puy-l’Évêque
19 septembre 2026 à 10h00
Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent — Puy-l'Évêque
- Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Michel, Saint-Michel-de-Bannières
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise Saint-Michel — Saint-Michel-de-Bannières
- Ouverture gratuite du musée Zadkine, Musée Ossip Zadkine, Les Arques
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Ossip Zadkine — Les Arques
- Visite libre de l’exposition « Hangeul, la volonté d’un roi », Musée Champollion – Les Écritures du Monde, Figeac
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Champollion - Les Écritures du Monde — Figeac
- Visite libre du musée Champollion – Les Écritures du Monde, Musée Champollion – Les Écritures du Monde, Figeac
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Champollion - Les Écritures du Monde — Figeac
- Visite-balade de la tour de Tour-de-Faure au moulin de l’Aulanac à Saint-Cirq-Lapopie, Église Saint-Etienne de Montagnac, Tour-de-Faure
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Etienne de Montagnac — Tour-de-Faure
- Visite guidée découverte de Figeac, Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé, Figeac
19 septembre 2026 à 10h30
Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé — Figeac
- Ouverture gratuite de l’atelier-musée Jean Lurçat, Atelier-musée Jean Lurçat, Saint-Laurent-les-Tours
19 septembre 2026 à 10h30
Atelier-musée Jean Lurçat — Saint-Laurent-les-Tours
- Expositions : Les châteaux se (la) racontent ! et exposition permanente – Château des Doyens, Cour du prieuré de Carennac, Carennac
19 septembre 2026 à 10h30
Cour du prieuré de Carennac — Carennac
- Visite de l’église Saint Jean-Baptiste à Lanzac, Église Saint-Jean-Baptiste, Lanzac
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Jean-Baptiste — Lanzac
- Visite commentée de l’église Saint-Michel, Eglise Saint-Michel, Saint-Michel-de-Bannières
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise Saint-Michel — Saint-Michel-de-Bannières
- Visite commentée de l’église, de la salles des Gardes et découverte du village de Puybrun, Église Sainte-Blaise, Puybrun
19 septembre 2026 à 10h30
Église Sainte-Blaise — Puybrun
- Visite commentée : Martel et l’eau, Lavoir de Martel, Martel
19 septembre 2026 à 10h30
Lavoir de Martel — Martel
- Visite commentée : Carennac, son patrimoine en danger ?, Église Saint-Pierre, Carennac
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Pierre — Carennac
- Visite guidée adulte de l’exposition Hangeul, la volonté d’un roi, Musée Champollion – Les Écritures du Monde, Figeac
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Champollion - Les Écritures du Monde — Figeac
- Visite guidée de l’hôtel du Viguier du Roy, Hôtel du Viguier du Roy, Figeac
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel du Viguier du Roy — Figeac
- Visite guidée des ateliers de la manufacture Virebent, Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent, Puy-l’Évêque
19 septembre 2026 à 11h00
Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent — Puy-l'Évêque
- Visite guidée du château de la Pannonie et de l’église Saint-Cyr Sainte-Juliette, Château de La Pannonie, Couzou
19 septembre 2026 à 11h00
Château de La Pannonie — Couzou
- Conférence « Mairies et écoles : la IIIe République naissante », Médiathèque de Mercuès, Mercuès
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque de Mercuès — Mercuès
- Visite commentée : Couzou, son château et son église, Château de La Pannonie, Couzou
19 septembre 2026 à 11h00
Château de La Pannonie — Couzou
- Exposition du compoix de Montfaucon restauré, Archives départementales Du Lot, Cahors
19 septembre 2026 à 13h30
Archives départementales Du Lot — Cahors
- Visite du moulin de Paunac, son histoire, ses secrets, Moulin de Paunac – Le Vignon-en-Quercy, Le Vignon-en-Quercy
19 septembre 2026 à 13h30
Moulin de Paunac - Le Vignon-en-Quercy — Le Vignon-en-Quercy
- Jeu de piste « Curieux de Nature », Jardin Bourian, Dégagnac
19 septembre 2026 à 13h30
Jardin Bourian — Dégagnac
- Exposition : Histoire du cinéma Louis Malle, Cinéma Louis Malle, Prayssac
19 septembre 2026 à 13h30
Cinéma Louis Malle — Prayssac
- Chasse au trésor « A la découverte du bourg de Seniergues », Église Saint-Martin, Séniergues
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Martin — Séniergues
- L’histoire méconnue de la gare imaginée par Monsieur Camille MIRET, Institut Camille Miret, Leyme
19 septembre 2026 à 14h00
Institut Camille Miret — Leyme
- Projection de documentaires dans la cour du Palais de la Raymondie, Palais de la Raymondie, Martel
19 septembre 2026 à 14h00
Palais de la Raymondie — Martel
- Visite libre du musée de la Raymondie, Musée de la Raymondie, Martel
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Raymondie — Martel
- Visite commentée d’un cabinet d’architecture situé dans un bâtiment remarquable réhabilité, Atelier A, Architecture Ville et Lumière, Figeac
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier A, Architecture Ville et Lumière — Figeac
- Exposition photo « ParcourS, un regard sur le pastoralisme » et son coin enfant, Cité Bessières, Cahors
19 septembre 2026 à 14h00
Cité Bessières — Cahors
- Visitez l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Séniergues
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Martin — Séniergues
- Visite guidée de la sous-préfecture de Figeac, Sous-préfecture de Figeac – Hôtel de Salgues, Figeac
19 septembre 2026 à 14h00
Sous-préfecture de Figeac - Hôtel de Salgues — Figeac
- Le Château de Bessonies et le Maréchal Ney : visite commentée par les propriétaires, Château de Bessonies, Bessonies
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Bessonies — Bessonies
- Voyage dans le temps au conservatoire d’outils anciens : démonstrations artisanales et découverte d’une église, Village de Mayrinhac-Lentour, Mayrinhac-Lentour
19 septembre 2026 à 14h00
Village de Mayrinhac-Lentour — Mayrinhac-Lentour
- Visite libre du mudée de la Préhistoire du Ségala quercynois, Village de Teyssieu, Teyssieu
19 septembre 2026 à 14h00
Village de Teyssieu — Teyssieu
- Visite libre de l’église romane du XIIème siècle, Église paroissiale Sainte-Madeleine, Teyssieu
19 septembre 2026 à 14h00
Église paroissiale Sainte-Madeleine — Teyssieu
- « Petite escapade culturelle et pastorale » avec la Médiathèque numérique du Lot, Cité Bessières, Cahors
19 septembre 2026 à 14h00
Cité Bessières — Cahors
- Stand sur le pastoralisme et portraits d’éleveurs du Parc Naturel Régional et Géoparc Mondial UNESCO des Causses du Quercy, Cité Bessières, Cahors
19 septembre 2026 à 14h00
Cité Bessières — Cahors
- Visite libre de l’église Saint-Pierre-ès-Liens, Village de Mayrinhac-Lentour, Mayrinhac-Lentour
19 septembre 2026 à 14h00
Village de Mayrinhac-Lentour — Mayrinhac-Lentour
- Visite libre du musée de la Préhistoire du Ségala quercynois, Village de Teyssieu, Teyssieu
19 septembre 2026 à 14h00
Village de Teyssieu — Teyssieu
- Reconstitution d’ateliers d’artistes, Hameau de Boissierette, Marminiac
19 septembre 2026 à 14h00
Hameau de Boissierette — Marminiac
- Exposition : Quand le Pont Valentré regarde la ville…, Bibliothèque patrimoniale et de recherche, Cahors
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque patrimoniale et de recherche — Cahors
- Visites guidées des Archives Départementales du Lot, Archives départementales Du Lot, Cahors
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales Du Lot — Cahors
- Visite guidée de la tour médiévale de Teyssieu, Village de Teyssieu, Teyssieu
19 septembre 2026 à 14h00
Village de Teyssieu — Teyssieu
- Randonnée entre les ruines du château de Taillefer et Magnagues, Ruines du château de Taillefer, Gintrac
19 septembre 2026 à 14h00
Ruines du château de Taillefer — Gintrac
- Visites guidée du monastère de L’Hôpital-Beaulieu, classé aux MH, L’Hôpital Beaulieu, Issendolus
19 septembre 2026 à 14h00
L'Hôpital Beaulieu — Issendolus
- Atelier « La conservation en action », Archives départementales Du Lot, Cahors
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales Du Lot — Cahors
- Visite libre du musée d’histoire de Figeac, Musée d’histoire de Figeac, Figeac
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'histoire de Figeac — Figeac
- Atelier d’écriture de paroles avec le duo Chanson Soudaine, Médiathèque du Grand Cahors, Cahors
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque du Grand Cahors — Cahors
- Visite guidée de la tour médiévale du XIIIème siècle et de ses fresques, Village de Teyssieu, Teyssieu
19 septembre 2026 à 14h00
Village de Teyssieu — Teyssieu
- Visite libre de l’église Sainte-Madeleine de Teyssieu, Église paroissiale Sainte-Madeleine, Teyssieu
19 septembre 2026 à 14h00
Église paroissiale Sainte-Madeleine — Teyssieu
- Visite guidée de la maison natale de Saint Jean-Gabriel Perboyre, Maison natale de Saint Jean-Gabriel Perboyre, Montgesty
19 septembre 2026 à 14h30
Maison natale de Saint Jean-Gabriel Perboyre — Montgesty
- Visite commentée par son propriétaire, Château de Vaillac, Cœur de Causse
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Vaillac — Cœur de Causse
- Visite commentée de la Maison des Consuls et de l’église des Récollets, Maison des Consuls, Saint-Céré
19 septembre 2026 à 14h30
Maison des Consuls — Saint-Céré
- Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, Église Notre-dame-de-l’assomption, Cavagnac
19 septembre 2026 à 14h30
Église Notre-dame-de-l'assomption — Cavagnac
- Visite commentée de l’église Saint-Palavy, Église Saint-Palavy, Cavagnac
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Palavy — Cavagnac
- Visite libre de l’église Notre-Dame de la Nativité, Église Notre-Dame-de-la-Nativité, Meyronne
19 septembre 2026 à 14h30
Église Notre-Dame-de-la-Nativité — Meyronne
- Visite guidée des phosphatières du Cloup d’Aural, patrimoine géologique d’intérêt mondial, Phosphatières du Cloup d’Aural, Bach
19 septembre 2026 à 14h30
Phosphatières du Cloup d'Aural — Bach
- [Visite commentée] Le cabestan : un édifice rare sur le Lot, Sally Gaucheron, Duravel
19 septembre 2026 à 15h00
Sally Gaucheron — Duravel
- Visite guidée du site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu, Site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu, Issendolus
19 septembre 2026 à 15h00
Site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu — Issendolus
- Spectacle : Le rêve de Jeanne, Hôtel de Crussol, Figeac
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel de Crussol — Figeac
- Visite guidée de l’Abbaye Nouvelle, abbaye cistercienne du XIIIe siècle, L’Abbaye Nouvelle, Léobard
19 septembre 2026 à 15h00
L'Abbaye Nouvelle — Léobard
- Visite libre de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Trébaïx, Église Sainte-Marie-Madeleine de Trébaïx, Villesèque
19 septembre 2026 à 15h00
Église Sainte-Marie-Madeleine de Trébaïx — Villesèque
- Circuit : Pontcirq et ses environs, Pontcirq, Pontcirq
19 septembre 2026 à 15h00
Pontcirq — Pontcirq
- Conférence : « Pastoralisme et architecture : les fermes agro-pastorales du Quercy », Cité Bessières, Cahors
19 septembre 2026 à 15h00
Cité Bessières — Cahors
- [Visite commentée] Percussions d’Occitanie et du monde : regards croisés sur la musique et les cultures populaires, Commanderie hospitalière de Soulomès, Soulomès
19 septembre 2026 à 15h00
Commanderie hospitalière de Soulomès — Soulomès
- Visite commentée : le castrum de Flaugnac, Église de Russac, Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie
19 septembre 2026 à 15h00
Église de Russac — Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie
- Visite en continu des Maisons Daura et des ateliers d’artistes, Maisons Daura, Saint-Cirq-Lapopie
19 septembre 2026 à 15h00
Maisons Daura — Saint-Cirq-Lapopie
- Atelier de céramique Virebent, Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent, Puy-l’Évêque
19 septembre 2026 à 15h00
Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent — Puy-l'Évêque
- Visite commentée : l’histoire de Saint-Cirq Lapopie, Office de Tourisme de Saint-Cirq Lapopie – Cahors vallée du Lot, Saint-Cirq-Lapopie
19 septembre 2026 à 15h00
Office de Tourisme de Saint-Cirq Lapopie - Cahors vallée du Lot — Saint-Cirq-Lapopie
- Visite commentée du bourg de Creysse, Village de Creysse, Creysse
19 septembre 2026 à 15h00
Village de Creysse — Creysse
- Visite guidée « En poussant les portes de Figeac », Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé, Figeac
19 septembre 2026 à 15h00
Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé — Figeac
- Visite guidée du village de Creysse, Village de Creysse, Creysse
19 septembre 2026 à 15h00
Village de Creysse — Creysse
- Visite guidée du musée Henri-Martin, Musée Henri-Martin, Cahors
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Henri-Martin — Cahors
- Visite guidée de l’hôtel de ville de Figeac et des archives municipales, CIAP de Figeac, Figeac
19 septembre 2026 à 15h30
CIAP de Figeac — Figeac
- L’église Notre-Dame de Camy et ses peintures originales / présentation du projet « Un souffle sur Camy » de Claire Tabouret, Eglise Notre-Dame de Camy, Payrac
19 septembre 2026 à 16h00
Eglise Notre-Dame de Camy — Payrac
- Animation chant et patrimoine « Lumières médiévales », Église des Cordeliers, Gourdon
19 septembre 2026 à 16h00
Église des Cordeliers — Gourdon
- Concert : « Le Souffle du Berger », voyage musical au cœur du pastoralisme avec La chapelle Harmonique, Église Saint-Barthélémy, Cahors
19 septembre 2026 à 16h30
Église Saint-Barthélémy — Cahors
- Rocamadour en crescendo : visite musicale, Parking P2 du château, Rocamadour
19 septembre 2026 à 17h00
Parking P2 du château — Rocamadour
- Concert : Matthieu Teteu et Simon Charrier, Chapelle Saint-Michel, Puy-l’Évêque
19 septembre 2026 à 17h00
Théâtre de verdure — Puy-l'Évêque
- Rencontre avec l’écrivain Benoît Sagaro, Bibliothèque municipale, Souillac
19 septembre 2026 à 17h00
Bibliothèque municipale — Souillac
- Visite guidée « Champollion pas à pas », Musée Champollion – Les Écritures du Monde, Figeac
19 septembre 2026 à 17h30
Musée Champollion - Les Écritures du Monde — Figeac
- Visite guidée, échanges et dégustation, Cité Bessières, Cahors
19 septembre 2026 à 17h45
Cité Bessières — Cahors
- Conférence sur l’église Saint-Pierre-de-Pontcirq, Pontcirq, Pontcirq
19 septembre 2026 à 18h00
Pontcirq — Pontcirq
- Présentation de l’observatoire et observation du ciel, Observatoire des Crozes, Gigouzac
19 septembre 2026 à 19h00
Observatoire des Crozes — Gigouzac
- Projection : Apocalyspe Now, Cinéma Louis Malle, Prayssac
19 septembre 2026 à 20h00
Cinéma Louis Malle — Prayssac
- Grand bal du patrimoine occitan, Halle de Catus, Catus
19 septembre 2026 à 20h30
Halle de Catus — Catus
- Visite guidée en chanson du village de Rudelle, Église Saint-Martial, Rudelle
19 septembre 2026 à 20h30
Église Saint-Martial — Rudelle
- Exposition de peinture au couvent de Vaylats, Couvent de Vaylats, Vaylats
20 septembre 2026 à 09h00
Couvent de Vaylats — Vaylats
- Visite commentée du château de Labastide Marnhac, Château de Labastide Marnhac, Labastide-Marnhac
20 septembre 2026 à 09h00
Château de Labastide Marnhac — Labastide-Marnhac
- Découverte des fresques de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Église Notre-dame-de-l’Assomption, Reilhaguet
20 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-dame-de-l'Assomption — Reilhaguet
- Découverte de l’épicerie de Louisa, Épicerie de Louisa, Vayrac
20 septembre 2026 à 09h30
Épicerie de Louisa — Vayrac
- Atelier d’initiation à la construction d’un muret en pierre sèche, Maison du Garric Blanc, Pontcirq
20 septembre 2026 à 09h30
Maison du Garric Blanc — Pontcirq
- Découverte du patrimoine de Goujounac, Église Saint-Pierre-ès-Liens, Goujounac
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre-ès-Liens — Goujounac
- Une médiatrice pour un dimanche au Garric Blanc, Maison du Garric Blanc, Pontcirq
20 septembre 2026 à 10h00
Maison du Garric Blanc — Pontcirq
- Découverte du cabinet de physique du collège Gambetta, Collège Gambetta, Cahors
20 septembre 2026 à 10h00
Collège Gambetta — Cahors
- Atelier : devenez acteur du patrimoine durant une journée, Écomusée de Cuzals, Sauliac-sur-Célé
20 septembre 2026 à 10h00
Écomusée de Cuzals — Sauliac-sur-Célé
- Projection : Knock, 1951, Cinéma Louis Malle, Prayssac
20 septembre 2026 à 10h00
Cinéma Louis Malle — Prayssac
- Ateliers préhisto-artistiques, Archéosite des Fieux, Miers
20 septembre 2026 à 10h00
Archéosite des Fieux — Miers
- Visite guidée de l’église Sainte-Geneviève et du fort villageois, Église Sainte-Geneviève, Cornac
20 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Geneviève — Cornac
- Visite guidée du moulin d’Antoine : un voyage au cœur de la fabrication artisanale d’huile de noix, Moulin d’Antoine, Cressensac-Sarrazac
20 septembre 2026 à 10h00
Moulin d'Antoine — Cressensac-Sarrazac
- Visite guidée « Figeac : du péril à la valorisation », Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé, Figeac
20 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé — Figeac
- L’histoire du collège du Quercy, ancien collège des Jésuites, Collège Gambetta, Cahors
20 septembre 2026 à 10h30
Collège Gambetta — Cahors
- Visite commentée de l’église Saint-Firmin de Francoulès et ses peintures murales, Eglise Saint-Firmin de Francoulès, Francoulès
20 septembre 2026 à 11h00
Eglise Saint-Firmin de Francoulès — Francoulès
- Conférence « L’art baroque », Église Saint-Pierre-ès-Liens, Gigouzac
20 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Pierre-ès-Liens — Gigouzac
- Une bastide au plan préservé – Visite guidée de Bretenoux, Place des consuls, Bretenoux
20 septembre 2026 à 11h00
Place des consuls — Bretenoux
- Pique-nique partagé au pied de la chapelle de Présignac, Chapelle – Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac, Souillac
20 septembre 2026 à 12h00
Chapelle - Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac — Souillac
- Brunch du patrimoine et présentation du livre « Lot, Capitale des Arts », Maisons André Breton & Emile Joseph Rignault – Centre International du Surréalisme et de l […], Saint-Cirq-Lapopie
20 septembre 2026 à 12h30
Maisons André Breton & Emile Joseph Rignault - Centre International du Surréalisme et de l [...] — Saint-Cirq-Lapopie
- Visite guidée et démonstrations au moulin de Gignac, Le moulin de Gignac, Gignac
20 septembre 2026 à 14h00
Le moulin de Gignac — Gignac
- Fabrication de crème avec l’écrémeuse traditionnelle et fabrication du beurre à la main., Maison Marot, Sénaillac-Latronquière
20 septembre 2026 à 14h30
Maison Marot — Sénaillac-Latronquière
- Conférence sur la maison élémentaire du Garric Blanc, Maison du Garric Blanc, Pontcirq
20 septembre 2026 à 14h30
Maison du Garric Blanc — Pontcirq
- La salle des déclamations, écrin remarquable de l’éducation jésuite, Collège Gambetta, Cahors
20 septembre 2026 à 14h30
Collège Gambetta — Cahors
- Transmettre notre patrimoine gastronomique, Salle des fêtes « Roger Peyralade », Le Montat
20 septembre 2026 à 14h30
Salle des fêtes « Roger Peyralade » — Le Montat
- Visite guidée de l’exposition « ParcourS, un regard sur le pastoralisme « , Cité Bessières, Cahors
20 septembre 2026 à 15h00
Cité Bessières — Cahors
- Spectacle : Fénelon vous accueille à Carennac, Cour du prieuré de Carennac, Carennac
20 septembre 2026 à 15h00
Cour du prieuré de Carennac — Carennac
- Venez contempler la peinture murale du « Dit des trois morts et des trois vifs », Cour du prieuré de Carennac, Carennac
20 septembre 2026 à 15h00
Cour du prieuré de Carennac — Carennac
- Débat d’idées : partage des enjeux du pastoralisme avec des éleveurs et des acteurs du territoire lotois, Cité Bessières, Cahors
20 septembre 2026 à 16h00
Cité Bessières — Cahors
- Projection : Les Tontons flingueurs, Cinéma Louis Malle, Prayssac
20 septembre 2026 à 16h00
Cinéma Louis Malle — Prayssac
- Concert dans l’église Saint-Martin – MZ DUO – Ferrandou Musique, Église Saint-Martin de Vayrac, Vayrac
20 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Martin de Vayrac — Vayrac
- Projection : Le nom de la rose, Cinéma Louis Malle, Prayssac
20 septembre 2026 à 18h00
Cinéma Louis Malle — Prayssac
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)