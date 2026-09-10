LOT-ET-GARONNE AGEN JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans le Lot-et-Garonne, capitale Agen, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Visite du tumulus de Castillonnès, Tumulus de la Ferrette, Castillonnès
19 septembre 2026 à 08h00
Tumulus de la Ferrette — Castillonnès
- Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir de Fongrave – visite libre, Chapelle Notre-Dame de Tout Pouvoir, Fongrave
19 septembre 2026 à 08h00
Chapelle Notre-Dame de Tout Pouvoir — Fongrave
- Église Saint-Léger et son retable – visite libre, Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir, Fongrave
19 septembre 2026 à 08h00
Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir — Fongrave
- Randonnée patrimoniale, Prieuré de Moirax, Moirax
19 septembre 2026 à 08h00
Prieuré de Moirax — Moirax
- Visite commentée : le parcours des églises de Sos en Albret, Église Saint-Barthélemy, Sos
19 septembre 2026 à 08h30
Église Saint-Barthélemy — Sos
- Visite de l’église de Castillonnès, Église Saint-Pierre, Castillonnès
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Pierre — Castillonnès
- Visite guidée du moulin de Beaujeau, Moulin de Beaujeau, Casseneuil
19 septembre 2026 à 09h00
Moulin de Beaujeau — Casseneuil
- Visite du musée du patrimoine de Castillonnès, Commune de Castillonnès, Castillonnès
19 septembre 2026 à 09h00
Commune de Castillonnès — Castillonnès
- Visite commentée : au coeur de l’ensemble castral de Noaillac, Château de Noaillac, Penne-d’Agenais
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Noaillac — Penne-d'Agenais
- Exposition « Raviver le patrimoine », Restaurant L’Escale de la Bastide – lieu d’exposition, Castillonnès
19 septembre 2026 à 09h00
Restaurant L'Escale de la Bastide - lieu d'exposition — Castillonnès
- Visite commentée du Moulin de Beaujeau, Moulin de Beaujeau, Casseneuil
19 septembre 2026 à 09h00
Moulin de Beaujeau — Casseneuil
- Église Saint-Pierre de Monbalen – visite libre, Église Saint-Pierre, Monbalen
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Pierre — Monbalen
- Église Saint-Jean de Cassignas – visite libre, Église Saint-Jean, Cassignas
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Jean — Cassignas
- Visite de la plateforme de compostage de Foulayronnes, Plateforme de compostage Artigues, Artigues
19 septembre 2026 à 09h00
Plateforme de compostage Artigues — Artigues
- Visites des 3 églises de Guérin, Commune de Guérin, Guérin
19 septembre 2026 à 09h00
Commune de Guérin — Guérin
- Tour épiscopale : visite libre et exposition d’art, Tour, Hautefage-la-Tour
19 septembre 2026 à 09h00
Tour — Hautefage-la-Tour
- Visite guidée de l’église ruinée Sainte-Marie d’Amans, Église Sainte-Marie d’Amans, Layrac
19 septembre 2026 à 09h00
Église Sainte-Marie d'Amans — Layrac
- Dégustation de vins de Buzet et visite des chais, Château de Salles, Limon
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Salles — Limon
- Visite du clocher de l’église Saint-Barthélemy et vue panoramique, Église Saint-Barthélemy, Laplume
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Barthélemy — Laplume
- Visite libre de l’église de Pompogne, Église de Pompogne, Pompogne
19 septembre 2026 à 09h00
Église de Pompogne — Pompogne
- Église Notre-Dame d’Hautefage-la-Tour – visite libre, Église Notre-Dame, Hautefage-la-Tour
19 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-Dame — Hautefage-la-Tour
- Exposition de cartes postales anciennes, Salle de Carbonnier, Castillonnès
19 septembre 2026 à 09h00
Salle de Carbonnier — Castillonnès
- Circuit découverte commenté, Ancien séchoir à tabac, Galapian
19 septembre 2026 à 09h00
Ancien séchoir à tabac — Galapian
- Église de Fousserie : exposition photo des églises du Mézinais, Église de Fousserie, Lannes
19 septembre 2026 à 09h00
Église de Fousserie — Lannes
- Église Saint-Pierre de Cassignas – visite libre, Église Saint-Pierre, Cassignas
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Pierre — Cassignas
- Visite libre de l’église Saint-Etienne d’Argenton, Église Saint-Etienne, Argenton
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Etienne — Argenton
- Église Saint-Just d’Hautefage-la-Tour – visite libre, Église Saint-Just, Hautefage-la-Tour
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Just — Hautefage-la-Tour
- Exposition de peintures par Marcel Establet, Médiathèque Albert Camus, Marmande
19 septembre 2026 à 09h00
Médiathèque Albert Camus — Marmande
- Exposition photographique : Regards minimalistes sur le patrimoine, Salle de Carbonnier, Castillonnès
19 septembre 2026 à 09h00
Salle de Carbonnier — Castillonnès
- Visite commentée : arts et traditions populaires, Maison de quartier de Coussan, Marmande
19 septembre 2026 à 09h00
Maison de quartier de Coussan — Marmande
- Visite de la plateforme de compostage d’Artigues, Plateforme de compostage Artigues, Artigues
19 septembre 2026 à 09h00
Plateforme de compostage Artigues — Artigues
- Visite libre de l’église de Sainte-Gemme-Martaillac, Église de Sainte-Gemme-Martaillac, Sainte-Gemme-Martaillac
19 septembre 2026 à 09h00
Église de Sainte-Gemme-Martaillac — Sainte-Gemme-Martaillac
- Découverte du patrimoine de la cité médiévale, Office de Tourisme de la commune de Lauzun, Lauzun
19 septembre 2026 à 09h15
Office de Tourisme de la commune de Lauzun — Lauzun
- Visite libre du domaine et expositions des céramiques de Théodore Deck, Domaine de Senelles, dit » Maison des Assiettes « , Bias
19 septembre 2026 à 09h30
Domaine de Senelles, dit " Maison des Assiettes " — Bias
- Visite commentée de la machine de Watt, Machine de Watt, Fumel
19 septembre 2026 à 09h30
Machine de Watt — Fumel
- Exposition « Lumières du siècle. Peintures et paysages. Chefs-d’œuvre de la fin du XIXe siècle », Hôtel de ville, Port-Sainte-Marie, Port-Sainte-Marie
19 septembre 2026 à 09h30
Hôtel de ville, Port-Sainte-Marie — Port-Sainte-Marie
- Visite gratuite du château de Gavaudun, Château de Gavaudun, Gavaudun
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Gavaudun — Gavaudun
- Journée portes ouvertes au Campus Numérique 47, Campus Numérique 47, Agen
19 septembre 2026 à 09h30
Campus Numérique 47 — Agen
- Visite libre du moulin des Tours, Moulin des Tours, Nérac
19 septembre 2026 à 09h30
Moulin des Tours — Nérac
- Découvrez la maison de Cours de Thomazeau à Castillonnès, Hôtel de Cours de Thomazeau, Castillonnès
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Cours de Thomazeau — Castillonnès
- Voyage à travers 1 000 ans d’histoire, Château de Sainte-Foy, Anthé
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Sainte-Foy — Anthé
- Visite commentée de l’église du Bourg, Église Sainte-Colombe, Sainte-Colombe-en-Bruilhois
19 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Colombe — Sainte-Colombe-en-Bruilhois
- Animations sur le thème « C’était mieux avant », Mairie de Montauriol, Montauriol
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Montauriol — Montauriol
- Visite libre des extérieurs, Château de Lagarde, Grateloup-Saint-Gayrand
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Lagarde — Grateloup-Saint-Gayrand
- Escape game : l’héritage des Dauber, Archives municipales, Maison de la Mémoire, Marmande
19 septembre 2026 à 10h00
Archives municipales, Maison de la Mémoire — Marmande
- « Mon p’tit zoo modelé » : initiez-vous au modelage d’argile, Château-musée Henri IV, Nérac
19 septembre 2026 à 10h00
Château-musée Henri IV — Nérac
- À la rencontre des « Artisans de la Renaissance », Château-musée Henri IV, Nérac
19 septembre 2026 à 10h00
Château-musée Henri IV — Nérac
- Exposition « Les chemins de Saint-Jacques », Prieuré de Moirax, Moirax
19 septembre 2026 à 10h00
Prieuré de Moirax — Moirax
- L’artisanat : un patrimoine, Château de Duras, Duras
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Duras — Duras
- À la découverte du parc du château Balet, Château de Balet, Castillonnès
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Balet — Castillonnès
- Exposition photos des savoirs oubliés de Sauveterre-la-Lémance, École élémentaire, Sauveterre-la-Lémance
19 septembre 2026 à 10h00
École élémentaire — Sauveterre-la-Lémance
- Visite animée du quartier de Ganet, Place sainte Jehanne, Le Passage
19 septembre 2026 à 10h00
Place sainte Jehanne — Le Passage
- Démonstrations et initiation à la forge avec « La Forge de L’Osencame », Château-musée Henri IV, Nérac
19 septembre 2026 à 10h00
Château-musée Henri IV — Nérac
- Les innovations techniques au Moyen Âge, Musée des Bastides, Monflanquin
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Bastides — Monflanquin
- Église Saint-Robert – visite libre, Église Saint-Robert, Saint-Robert
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Robert — Saint-Robert
- Visite libre du Prieuré de Lagrange à Durance, Prieuré de Lagrange, Durance
19 septembre 2026 à 10h00
Prieuré de Lagrange — Durance
- Exposition « Raviver le patrimoine », Restaurant Le Cellier – lieu d’exposition, Castillonnès
19 septembre 2026 à 10h00
Restaurant Le Cellier - lieu d'exposition — Castillonnès
- Exposition : « Clarifie le coeur disperse le feu » de Socheata Canto-Aing, Pollen – Artistes en résidence, Monflanquin
19 septembre 2026 à 10h00
Pollen - Artistes en résidence — Monflanquin
- Journées portes ouvertes à la maison de la Garonne, Maison de Garonne, Boé
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de Garonne — Boé
- Deux visites sur la Commanderie ou le traitement des déchets au Moyen Âge, Place du Fort, Le Temple-sur-Lot
19 septembre 2026 à 10h00
Place du Fort — Le Temple-sur-Lot
- Visite accompagnée de la bastide de Castillonnès, Commune de Castillonnès, Castillonnès
19 septembre 2026 à 10h00
Commune de Castillonnès — Castillonnès
- Visite commentée : la Maison de la Mémoire, Archives municipales, Maison de la Mémoire, Marmande
19 septembre 2026 à 10h00
Archives municipales, Maison de la Mémoire — Marmande
- Reconstitution historique du XVe siècle, Château de Bonaguil, Saint-Front-sur-Lémance
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Bonaguil — Saint-Front-sur-Lémance
- Visite commentée du chantier de la Maison Forte du Goulet, Maison du Goulet, Prayssas
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Goulet — Prayssas
- Démonstrations et initiations à la taille de pierre avec « COMPAAS », Château-musée Henri IV, Nérac
19 septembre 2026 à 10h00
Château-musée Henri IV — Nérac
- Concert et lecture dans l’église, Église Saint-Quentin, Saint-Quentin-du-Dropt
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Quentin — Saint-Quentin-du-Dropt
- Visite guidée du château des Vallons, Château des Vallons, Verteuil-d’Agenais
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Vallons — Verteuil-d'Agenais
- Exposition : photographie minimaliste et patrimoine, Club de Longuevie, Castillonnès
19 septembre 2026 à 10h00
Club de Longuevie — Castillonnès
- Visite de la mairie actuelle de Castillonnès, Commune de Castillonnès, Castillonnès
19 septembre 2026 à 10h00
Commune de Castillonnès — Castillonnès
- Une collection de cartes postales à la médiathèque de Monflanquin, Monflanquin, Monflanquin
19 septembre 2026 à 10h00
Monflanquin — Monflanquin
- Raviver le patrimoine : mémoire vivante d’un territoire, L’escale de la Bastide, Castillonnès
19 septembre 2026 à 10h00
L'escale de la Bastide — Castillonnès
- Visite guidée de Vianne, Office de tourisme de l’Albret à Vianne, Vianne
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme de l'Albret à Vianne — Vianne
- Exposition : arts et traditions populaires, Église Saint-Vincent de Coussan, Marmande
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Vincent de Coussan — Marmande
- Démonstrations et initiations à la boissellerie et tour à perche avec « La trace du geste », Château-musée Henri IV, Nérac
19 septembre 2026 à 10h00
Château-musée Henri IV — Nérac
- Visite libre du château-musée Henri IV, Château-musée Henri IV, Nérac
19 septembre 2026 à 10h00
Château-musée Henri IV — Nérac
- Visite guidée du musée du liège et du bouchon, Musée du liège et du bouchon, Mézin
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du liège et du bouchon — Mézin
- Laissez-vous inspirer par l’art au cœur du patrimoine !, Village de Clermont-Dessous, Clermont-Dessous
19 septembre 2026 à 10h00
Village de Clermont-Dessous — Clermont-Dessous
- Atelier d’écriture, Médiathèque Albert Camus, Marmande
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Albert Camus — Marmande
- Tour de Dolmayrac, Tour de l’ancien château, Dolmayrac
19 septembre 2026 à 10h00
Tour de l'ancien château — Dolmayrac
- Visite commentée du Moulin à vent de Coulx, Moulin de Coulx, Coulx
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de Coulx — Coulx
- Visite guidée de la Commanderie templière et hospitalière, Le Temple-sur-Lot, Le Temple-sur-Lot
19 septembre 2026 à 10h00
Le Temple-sur-Lot — Le Temple-sur-Lot
- « A vos armes ! » : initiation à l’escrime Renaissance, Château-musée Henri IV, Nérac
19 septembre 2026 à 10h00
Château-musée Henri IV — Nérac
- Domaine de Bernou et brasserie des Cèdres, Domaine de Bernou, La Croix-Blanche
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine de Bernou — La Croix-Blanche
- Visite « Les disparus » de Villeneuve, Place Lafayette, Villeneuve-sur-Lot
19 septembre 2026 à 10h00
Place Lafayette — Villeneuve-sur-Lot
- Atelier pain et beurre, Maison de Garonne, Boé
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de Garonne — Boé
- Circuit artistique à Laroque-Timbaut, Musée Gertrude Schoen, Laroque-Timbaut
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Gertrude Schoen — Laroque-Timbaut
- Visite libre de la chapelle Saint-Clair de Parisot, Chapelle Saint-Clair de Parisot, Parisot
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Clair de Parisot — Parisot
- Visite guidée de la Maison de Garonne, Maison de Garonne, Boé
19 septembre 2026 à 10h30
Maison de Garonne — Boé
- Visite guidée de la chapelle des Morts, un savoir oublié du XXIe siècle, Église Saint-Barthélémy, Sauveterre-la-Lémance
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Barthélémy — Sauveterre-la-Lémance
- Visite guidée de l’église des Jacobins, Église des Jacobins, Agen
19 septembre 2026 à 10h30
Église des Jacobins — Agen
- Vernissage de l’exposition « Racines parlantes », Musée Albert Marzelles, Marmande
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Albert Marzelles — Marmande
- Visite commentée de la centrale hydroélectrique de Fumel, Centrale hydroélectrique de Fumel, Fumel
19 septembre 2026 à 11h00
Centrale hydroélectrique de Fumel — Fumel
- Visite commentée du château-musée Henri IV, Château-musée Henri IV, Nérac
19 septembre 2026 à 11h00
Château-musée Henri IV — Nérac
- Découverte de l’église Saint-Salvy, Église Saint-Salvy, Sauvagnas
19 septembre 2026 à 13h00
Église Saint-Salvy — Sauvagnas
- Circuit : La ronde des Templiers, Ancienne forge, Sauvagnas
19 septembre 2026 à 13h00
Ancienne forge — Sauvagnas
- « Hommage à Monet » au Musée de Gajac, Musée de Gajac, Villeneuve-sur-Lot
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de Gajac — Villeneuve-sur-Lot
- [Exposition] Le Dropt : entre patrimoine naturel et historique, Bastide de Villeréal, Villeréal
19 septembre 2026 à 14h00
Bastide de Villeréal — Villeréal
- Visite libre : découvrez le château de Fals, un lieu, une histoire, Château de Fals, Fals
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Fals — Fals
- Venez découvrir l’Hôtel du Département autrement !, Conseil départemental d’Agen, Agen
19 septembre 2026 à 14h00
Conseil départemental d'Agen — Agen
- Découverte de la biodiversité au travers d’ateliers nature, Réserve naturelle nationale de La Mazière, Lagruère
19 septembre 2026 à 14h00
Réserve naturelle nationale de La Mazière — Lagruère
- Visite guidée d’un manoir du XVIe siècle, Manoir de Prades, Lafox
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de Prades — Lafox
- Visite de la chapelle des Pénitents blancs de Villeneuve-sur-Lot, Chapelle des Pénitents blancs, Villeneuve-sur-Lot
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle des Pénitents blancs — Villeneuve-sur-Lot
- Sortie patrimoniale à vélo, Bastide de Villeréal, Villeréal
19 septembre 2026 à 14h00
Bastide de Villeréal — Villeréal
- Visite guidée du temple protestant d’Agen, Temple protestant d’Agen, Agen
19 septembre 2026 à 14h00
Temple protestant d’Agen — Agen
- À la découverte d’un ancien séchoir à tabac — De la mémoire agricole au spectacle vivant, Ancien séchoir à tabac, La Sauvetat-de-Savères
19 septembre 2026 à 14h00
Ancien séchoir à tabac — La Sauvetat-de-Savères
- Visite commentée et démonstration – Moulin de Bias, Moulin à eau, Bias
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin à eau — Bias
- Visite libre de la mosquée d’Agen, Mosquée d’Agen, Agen
19 septembre 2026 à 14h00
Mosquée d'Agen — Agen
- Visite libre de l’église Saint-Pierre-aux-Liens, Église Saint-Pierre-aux-Liens, Engayrac
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre-aux-Liens — Engayrac
- Jeu de piste « Sur les traces de Louis Ducos du Hauron », Église des Jacobins, Agen
19 septembre 2026 à 14h00
Église des Jacobins — Agen
- Découverte du patrimoine du village !, Village d’Allemans-du-Dropt, Allemans-du-Dropt
19 septembre 2026 à 14h00
Village d'Allemans-du-Dropt — Allemans-du-Dropt
- Visites guidées des archives départementales du Lot-et-Garonne, Archives départementales de Lot-et-Garonne – Centre historique, Agen
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de Lot-et-Garonne - Centre historique — Agen
- Fête des associations, Château de Gavaudun, Gavaudun
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Gavaudun — Gavaudun
- Exposition « Chemin du Patrimoine Puchois », Église de Vignes, Puch-d’Agenais
19 septembre 2026 à 14h00
Église de Vignes — Puch-d'Agenais
- Exposition à la Maison Parra : venez visiter l’art, Maison Parra, Marmande
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Parra — Marmande
- Ateliers et stand d’information : les déchets aujourd’hui en Grand Villeneuvois, Excisum – Site et musée archéologique d’Eysses, Villeneuve-sur-Lot
19 septembre 2026 à 14h00
Excisum - Site et musée archéologique d'Eysses — Villeneuve-sur-Lot
- Exposition « Archéologie : Les poubelles de l’Histoire », Excisum – Site et musée archéologique d’Eysses, Villeneuve-sur-Lot
19 septembre 2026 à 14h00
Excisum - Site et musée archéologique d'Eysses — Villeneuve-sur-Lot
- Visite commentée : dans les coulisses de la formation des métiers pénitentiaires, École nationale d’administration pénitentiaire, Agen
19 septembre 2026 à 14h00
École nationale d'administration pénitentiaire — Agen
- Visite guidée au château de Malvirade, Château de malvirade, Grézet-Cavagnan
19 septembre 2026 à 14h30
Château de malvirade — Grézet-Cavagnan
- Visite libre du musée archéologique, Musée Archéologique Sainte-Bazeille, Sainte-Bazeille
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Archéologique Sainte-Bazeille — Sainte-Bazeille
- « Panique au musée » – escape game familial, Musée de Gajac, Villeneuve-sur-Lot
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de Gajac — Villeneuve-sur-Lot
- Exposition temporaire « Fibres et matières textiles du monde », Musée Archéologique Sainte-Bazeille, Sainte-Bazeille
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Archéologique Sainte-Bazeille — Sainte-Bazeille
- Visite commentée des cités ouvrières, Les cités ouvrières, Fumel
19 septembre 2026 à 14h30
Les cités ouvrières — Fumel
- Visite exceptionnelle du site de l’Ermitage, Campus Ermitage, Agen
19 septembre 2026 à 14h30
Campus Ermitage — Agen
- Visite guidée de la chapelle du collège Joseph-Chaumié, Chapelle du collège Joseph-Chaumié, Agen
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle du collège Joseph-Chaumié — Agen
- Imagine la rue du Lô, Bibliothèque Intercommunale de Laroque-Timbaut, Laroque-Timbaut
19 septembre 2026 à 15h00
Bibliothèque Intercommunale de Laroque-Timbaut — Laroque-Timbaut
- Archéo-Balade commentée du centre historique de la ville de Sainte-Bazeille, Musée Archéologique Sainte-Bazeille, Sainte-Bazeille
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Archéologique Sainte-Bazeille — Sainte-Bazeille
- Visites guidées du moulin des Tours, Moulin des Tours, Nérac
19 septembre 2026 à 15h00
Moulin des Tours — Nérac
- Visite guidée du château de Duras, Château de Duras, Duras
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Duras — Duras
- Visite guidée de Casteljaloux, Office de tourisme Coteaux et Landes de Gacsogne, Casteljaloux
19 septembre 2026 à 15h00
Office de tourisme Coteaux et Landes de Gacsogne — Casteljaloux
- En route vers le Pech Lambert : randonnée guidée, Côte d’Allez, Allez-et-Cazeneuve
19 septembre 2026 à 15h30
Côte d'Allez — Allez-et-Cazeneuve
- Visite commentée de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Moirax
19 septembre 2026 à 15h30
Église Notre-Dame — Moirax
- Visite de l’église Sainte-Madeleine de Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Église Sainte-Madeleine du Laurier, Sainte-Colombe-de-Villeneuve
19 septembre 2026 à 16h00
Église Sainte-Madeleine du Laurier — Sainte-Colombe-de-Villeneuve
- Découvrez une bastide du XIIIᵉ siècle !, Commune de Miramont-de-Guyenne, Miramont-de-Guyenne
19 septembre 2026 à 16h00
Commune de Miramont-de-Guyenne — Miramont-de-Guyenne
- Visite : à la rencontre des mariniers de Garonne, Mairie de Saint-Sixte, Saint-Sixte
19 septembre 2026 à 16h00
Mairie de Saint-Sixte — Saint-Sixte
- [Spectacle] Le jardin du cloître : une renaissance, Jardin du cloître Marmande, Marmande
19 septembre 2026 à 16h30
Jardin du cloître Marmande — Marmande
- Exposition : « Raviver le patrimoine », L’Entrée Chambres d’Hotes Bar & Restaurant – Lieu d’exposition, Castillonnès
19 septembre 2026 à 17h00
L'Entrée Chambres d'Hotes Bar & Restaurant - Lieu d'exposition — Castillonnès
- Échange sur le travail de restauratrice, Salle du conseil municipal, Lauzun
19 septembre 2026 à 17h00
Salle du conseil municipal — Lauzun
- Voyage musical autour d’œuvres de Bach, Telemann, Chaminade, Manfredini…, Église Notre-Dame de Marmande, Marmande
19 septembre 2026 à 17h30
Église Notre-Dame de Marmande — Marmande
- Tableaux d’une exposition — Concert-spectacle dans un ancien séchoir à tabac, Ancien séchoir à tabac, La Sauvetat-de-Savères
19 septembre 2026 à 17h30
Ancien séchoir à tabac — La Sauvetat-de-Savères
- Visite commentée du Hangar 58, Hangar 58, Couthures-sur-Garonne
19 septembre 2026 à 17h45
Hangar 58 — Couthures-sur-Garonne
- [Visite commentée] Exposition Photo : Mémoire de crue de Garonne, Fous de Garonne, Couthures-sur-Garonne
19 septembre 2026 à 18h00
Fous de Garonne — Couthures-sur-Garonne
- Soirée karaoké « Chantons notre patrimoine musical », Bastide de Villeréal, Villeréal
19 septembre 2026 à 18h30
Bastide de Villeréal — Villeréal
- Découvrez les peintures de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Casseneuil à la lampe torche, Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Casseneuil
19 septembre 2026 à 20h00
Église Saint-Pierre-Saint-Paul — Casseneuil
- Concerts nocturnes à la tour de Paris de Villeneuve-sur-Lot, Tour de Paris, Villeneuve-sur-Lot
19 septembre 2026 à 20h00
Tour de Paris — Villeneuve-sur-Lot
- le CFR en photographies : l’HISTOIRE ORALE par les familles des cheminots, La gare grande chaloupe, La Réunion
20 septembre 2026 à 08h00
Gare de la Grande Chaloupe — Saint-Denis
- Visite guidée du musée des Compagnons, Union Compagnonnique des Devoirs Unis, Fumel
20 septembre 2026 à 08h00
Union Compagnonnique des Devoirs Unis — Fumel
- LE TRAIN EN MUSIQUE : apprendre au public les chansons sur LE TITRAIN et le CAR COURANT D’AIR. RÉSISTER À L’OUBLI, La gare grande chaloupe, La Réunion
20 septembre 2026 à 08h00
Gare de la Grande Chaloupe — Saint-Denis
- Faïences et vitraux dans tous leurs éclats : une immersion artistique exceptionnelle dans l’église de Fontarède à Moncaut, Église Saint-Étienne de Fontarède, Moncaut
20 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Étienne de Fontarède — Moncaut
- Patrimoine en péril : projet de sauvegarde d’une église romane, Église Saint-Pierre-de-Noaillac, Penne-d’Agenais
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre-de-Noaillac — Penne-d'Agenais
- Laissez-vous conter le joli village de Clermont-Dessous !, Village de Clermont-Dessous, Clermont-Dessous
20 septembre 2026 à 10h00
Village de Clermont-Dessous — Clermont-Dessous
- Visite guidée du château de Xaintrailles (M.H. depuis 1840), Château de Xaintrailles, Xaintrailles
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Xaintrailles — Xaintrailles
- Visite guidée de Nérac : la cité royale Renaissance, Office de tourisme de l’Albret, Nérac
20 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme de l'Albret — Nérac
- Visite de l’église de Saint-Martin de Mourrens, Église Saint-Martin de Mourrens, Sainte-Colombe-en-Bruilhois
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin de Mourrens — Sainte-Colombe-en-Bruilhois
- Visite guidée de Mézin et du musée du liège et du bouchon, Office de Tourisme de l’Albret à Mézin, Mézin
20 septembre 2026 à 10h00
Office de Tourisme de l'Albret à Mézin — Mézin
- Visite des Remparts de la bastide de Castillonnès, Hôtel-Restaurant Les Remparts, Castillonnès
20 septembre 2026 à 10h30
Hôtel-Restaurant Les Remparts — Castillonnès
- Visite de La Maison forte de Monbalen, La Maison Forte, Monbalen
20 septembre 2026 à 11h00
La Maison Forte — Monbalen
- Approche botanique du jardin du cloître, Prieuré de Moirax, Moirax
20 septembre 2026 à 14h00
Prieuré de Moirax — Moirax
- Visite commentée de l’hôtel préfectoral et de son parc, Préfecture de Lot-et-Garonne, Agen
20 septembre 2026 à 14h00
Préfecture de Lot-et-Garonne — Agen
- Rencontre avec Tiziana Manzoni, restauratrice d’œuvres d’art, Musée de Gajac, Villeneuve-sur-Lot
20 septembre 2026 à 14h00
Musée de Gajac — Villeneuve-sur-Lot
- Visite commentée du chantier de rénovation des façades du palais de justice d’Agen, Palais de justice, Agen
20 septembre 2026 à 14h00
Palais de justice — Agen
- Visite : la tour romaine d’Eysses, Excisum – Site et musée archéologique d’Eysses, Villeneuve-sur-Lot
20 septembre 2026 à 14h00
Excisum - Site et musée archéologique d'Eysses — Villeneuve-sur-Lot
- Conférence : le droit et l’histoire des lactariums en France, Archives municipales, Maison de la Mémoire, Marmande
20 septembre 2026 à 14h30
Archives municipales, Maison de la Mémoire — Marmande
- Union musicale, Kiosque de Maré, Marmande
20 septembre 2026 à 15h00
Kiosque de Maré — Marmande
- « George Sand, une romancière à la vie libre et aux liens forts avec la Gascogne » : conférence d’Alain Paraillous, Salle du château, Clermont-Dessous
20 septembre 2026 à 15h00
Salle du château — Clermont-Dessous
- Visite de l’église Saint-Jean de Cassignas, Église Saint-Jean, Cassignas
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Jean — Cassignas
- Visite théâtralisée des collections du musée, Musée Albert Marzelles, Marmande
20 septembre 2026 à 15h30
Musée Albert Marzelles — Marmande
- Visite théâtralisée de Monclar, Mairie, Monclar
20 septembre 2026 à 16h00
Mairie — Monclar
- Visite libre de l’église Notre-Dame-de-Bourgougnague restaurée, Église Notre-Dame, Bourgougnague
20 septembre 2026 à 16h30
Église Notre-Dame — Bourgougnague
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)