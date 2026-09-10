MAINE-ET-LOIRE. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

Dans le Maine-et-Loire, capitale Angers, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Retrouvez le programme des visites.
- Eglise d’Ingrandes sur Loire classée « patrimoine XXe siècle », Église Notre-Dame d’Ingrandes, Ingrandes-Le Fresne sur Loire
19 septembre 2026 à 00h00
Église Notre-Dame d'Ingrandes — Ingrandes-Le Fresne sur Loire
- Église Saint-Martin, Église Saint Martin, Carbay
19 septembre 2026 à 08h00
Église Saint Martin — Carbay
- Visite et animations du site archéologique du château des Forges, Château des Forges, Segré-en-Anjou Bleu
19 septembre 2026 à 08h30
Château des Forges — Segré-en-Anjou Bleu
- Église Saint-Pierre, Église, Chenillé-Champteussé
19 septembre 2026 à 09h00
Église — Chenillé-Champteussé
- Visite de la salle des machines au Tiers-Lieu communal La Source, 17 Rue des Ardoisières 49370 Erdre-en-Anjou, Erdre-en-Anjou
19 septembre 2026 à 09h00
17 Rue des Ardoisières 49370 Erdre-en-Anjou — Erdre-en-Anjou
- Visite libre de la chapelle de l’oratoire, Chapelle de l’Oratoire Tiercé, Tiercé
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle de l'Oratoire Tiercé — Tiercé
- Société Saint Florent La Cure, Société Saint Florent La Cure, Saumur
19 septembre 2026 à 09h00
Société Saint Florent La Cure — Saumur
- Visite guidée de la chapelle de la Salette à La Bohalle 49800, Chapelle Notre Dame de la Salette, Loire-Authion
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Notre Dame de la Salette — Loire-Authion
- Visite libre ou commentée, Miré, Miré
19 septembre 2026 à 09h00
Miré — Miré
- Découvrez la boule de fort au Cercle des Peupliers, Cercle des Peupliers Morannes, Morannes sur Sarthe-Daumeray
19 septembre 2026 à 09h00
Cercle des Peupliers Morannes — Morannes sur Sarthe-Daumeray
- Visite libre église, Eglise Saint-Symphorien, Bauné, Loire-Authion
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Symphorien, Bauné — Loire-Authion
- Visite libre de la chapelle de Maquillé, Chapelle de Maquillé, Tiercé
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle de Maquillé — Tiercé
- Visite libre de l’église Saint Gervais et Saint Protais, Rue de l’Église, Vern-d’Anjou, 49220 Erdre-en-Anjou, Vern-d’Anjou
19 septembre 2026 à 09h00
Rue de l'Église, Vern-d'Anjou, 49220 Erdre-en-Anjou — Vern-d'Anjou
- Le pont et l’octroi, Quai de la Mayenne – Pont et octroi, Chambellay
19 septembre 2026 à 09h00
Quai de la Mayenne - Pont et octroi — Chambellay
- Église Saint-Victor de La Pouëze, Rue Du Parc, La Pouëze 49370 Erdre-En-Anjou, Erdre-en-Anjou
19 septembre 2026 à 09h00
Rue Du Parc, La Pouëze 49370 Erdre-En-Anjou — Erdre-en-Anjou
- Exposition à la chapelle Notre Dame des Eaux, Chapelle notre Dame des Eaux, Cheffes
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle notre Dame des Eaux — Cheffes
- Les Fours à chaux, Les Fours à chaux, Saumur
19 septembre 2026 à 09h00
Les Fours à chaux — Saumur
- Visite église, Eglise de Bourg, Soulaire-et-Bourg
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise de Bourg — Soulaire-et-Bourg
- La Maison des Compagnons du Devoir, Maison des Compagnons du Devoir, Saumur
19 septembre 2026 à 09h00
Maison des Compagnons du Devoir — Saumur
- Observation depuis la cour du Logis d’Ardanne, Logis d’Ardanne, Angers
19 septembre 2026 à 09h00
Logis d'Ardanne — Angers
- Coulée de Serrant, Coulee de Serrant, 49170 Savennieres, Épiré
19 septembre 2026 à 09h00
Coulee de Serrant, 49170 Savennieres — Épiré
- Visite église, église de Soulaire, Soulaire-et-Bourg
19 septembre 2026 à 09h00
église de Soulaire — Soulaire-et-Bourg
- Journées européennes du patrimoine, Logis de la Constantinière, Soulaines-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance
19 septembre 2026 à 09h00
Logis de la Constantinière, Soulaines-sur-Aubance — Soulaines-sur-Aubance
- Portes ouvertes la Ruche Dahhan, Tuffalun, Tuffalun
19 septembre 2026 à 09h00
Tuffalun — Tuffalun
- Église Saint-Didier de Brain-sur-Longuenée, Place de l’Église, à Brain-sur-Longuenée, 49220 Erdre-en-Anjou., Brain-sur-Longuenée
19 septembre 2026 à 09h00
Place de l'Église, à Brain-sur-Longuenée, 49220 Erdre-en-Anjou. — Brain-sur-Longuenée
- Mairie de Chemiré, Mairie de Chemiré, Morannes sur Sarthe-Daumeray
19 septembre 2026 à 09h00
Mairie de Chemiré — Morannes sur Sarthe-Daumeray
- Visite libre de la chapelle de l’Institution Mongazon, Chapelle de l’Institution Mongazon, Saint-Barthélemy-d’Anjou
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle de l'Institution Mongazon — Saint-Barthélemy-d'Anjou
- Ouverture de l’église Notre-Dame de Broc, Église Notre-Dame, Noyant-Villages
19 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-Dame — Noyant-Villages
- Église Saint-Martin, Église, Chenillé-Champteussé
19 septembre 2026 à 09h00
Église — Chenillé-Champteussé
- Chevalement à La Pouëze, Lieu-dit La Butte, La Pouëze 49370 Erdre-en-Anjou, Erdre-en-Anjou
19 septembre 2026 à 09h00
Lieu-dit La Butte, La Pouëze 49370 Erdre-en-Anjou — Erdre-en-Anjou
- Le Dolmen de Bagneux, 56 Rue du Dolmen, Saumur
19 septembre 2026 à 09h00
56 Rue du Dolmen — Saumur
- Visite de l’église Saint-Aubin de Gée, Eglise Saint-Aubin, Beaufort-en-Anjou
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Aubin — Beaufort-en-Anjou
- Chapelle Sainte-Émérance à La Pouëze, 11 rue de Sainte-Émérance, La Pouëze, 49370 Erdre-en-Anjou, Erdre-en-Anjou
19 septembre 2026 à 09h00
11 rue de Sainte-Émérance, La Pouëze, 49370 Erdre-en-Anjou — Erdre-en-Anjou
- Eglise Saint-Symphorien d’Andard, Eglise de Saint-Symphorien d’Andard, Loire-Authion
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise de Saint-Symphorien d'Andard — Loire-Authion
- RTE (Réseau de Transport d’Électricité), GMR Anjou, Pôle RTE, GMR Anjou, Le Coudray-Macouard
19 septembre 2026 à 09h00
Pôle RTE, GMR Anjou — Le Coudray-Macouard
- Visite libre du four à chanvre, Four à Chanvre Tiercé, Tiercé
19 septembre 2026 à 09h00
Four à Chanvre Tiercé — Tiercé
- Visite libre du pont de Bréaud, Pont de Bréaud, Morannes sur Sarthe-Daumeray
19 septembre 2026 à 09h00
Pont de Bréaud — Morannes sur Sarthe-Daumeray
- Roseraie Loubert, Roseraie Loubert, Gennes-Val-de-Loire
19 septembre 2026 à 09h00
Roseraie Loubert — Gennes-Val-de-Loire
- Découvrir une église, vivez une expérience spirituelle, 12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS, Angers
19 septembre 2026 à 09h00
12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS — Angers
- Coulée de Serrant, Château de la Roche aux Moines – Coulée de Serrant, Savennières
19 septembre 2026 à 09h00
Château de la Roche aux Moines - Coulée de Serrant — Savennières
- Église Saint-Genulf – Saint-Charles, Église Saint-Genulf et Saint-Charles du Thoureil, Gennes-Val-de-Loire
19 septembre 2026 à 09h15
Église Saint-Genulf et Saint-Charles du Thoureil — Gennes-Val-de-Loire
- Maison Louis de Grenelle, Maison Louis de Grenelle, Saumur
19 septembre 2026 à 09h30
Maison Louis de Grenelle — Saumur
- Visitez la succursale de la Banque de France d’Angers, Banque de France Angers, Angers
19 septembre 2026 à 09h30
Banque de France Angers — Angers
- Visite guidée du parc de la Jarrie, Château de la Jarrie, Sèvremoine
19 septembre 2026 à 09h30
Château de la Jarrie — Sèvremoine
- Expositions et visite des bunkers de Pignerolle, Domaine de Pignerolle, Saint-Barthélemy-d’Anjou
19 septembre 2026 à 09h30
Domaine de Pignerolle — Saint-Barthélemy-d'Anjou
- Caves Ackerman, Caves Ackerman, Saumur
19 septembre 2026 à 09h30
Caves Ackerman — Saumur
- Église Saint-Barthélémy, Église Saint-Barthélémy, Saumur
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Barthélémy — Saumur
- Caves Gratien Meyer, Caves Gratien Meyer, Saumur
19 septembre 2026 à 09h30
Caves Gratien Meyer — Saumur
- Découvrir une église, vivez une expérience spirituelle, Eglise St Léonard angers, Angers
19 septembre 2026 à 09h30
Eglise St Léonard angers — Angers
- Caves Bouvet Ladubay, Caves Bouvet Ladubay, Cizay-la-Madeleine
19 septembre 2026 à 09h30
Caves Bouvet Ladubay — Cizay-la-Madeleine
- Le Cadre Noir, Le Cadre Noir, Saumur
19 septembre 2026 à 09h30
Le Cadre Noir — Saumur
- Hôtel Hudault de La Haye, Hôtel Hudault de La Haye, Saumur
19 septembre 2026 à 09h30
Hôtel Hudault de La Haye — Saumur
- Manoir de Belligan, Manoir de Belligan, Sainte-Gemmes-sur-Loire
19 septembre 2026 à 09h30
Manoir de Belligan — Sainte-Gemmes-sur-Loire
- Visite guidée par un référent de la paroisse St Jean-Paul II., 12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS, Angers
19 septembre 2026 à 09h30
12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS — Angers
- Galerie d’Art Douceur Angevine, Galerie d’art Douceur Angevine, Gennes-Val-de-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Galerie d'art Douceur Angevine — Gennes-Val-de-Loire
- Eglise Saint Germain du Guédeniau, Eglise Saint Germain du Guédeniau, Le Guédeniau
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint Germain du Guédeniau — Le Guédeniau
- À la découverte du Génie militaire !, Musée du génie, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du génie — Angers
- Château de la Groussinière, Château de la Groussinière, Les Hauts-d’Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Groussinière — Les Hauts-d'Anjou
- Visite Château de Montreuil, Château de Montreuil, Montreuil-sur-Loir
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Montreuil — Montreuil-sur-Loir
- Expositions photos, Abbaye de Saint Georges sur Loire, Saint-Georges-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Saint Georges sur Loire — Saint-Georges-sur-Loire
- Château de Briacé, Château de Briacé, Saumur
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Briacé — Saumur
- Hôtel-Dieu et Apothicairerie – Animation de Dame Marguerite, Hôtel-Dieu et Apothicairerie de Baugé, Baugé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel-Dieu et Apothicairerie de Baugé — Baugé-en-Anjou
- CHATEAU ET POTAGER COLBERT, Château Colbert, Maulévrier
19 septembre 2026 à 10h00
Château Colbert — Maulévrier
- Visite des églises des 3 communes historiques, Église Notre-Dame d’Ingrandes, Ingrandes-Le Fresne sur Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame d'Ingrandes — Ingrandes-Le Fresne sur Loire
- visite de l’ancien couvent de la Baumette, Ancien couvent de la Baumette, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien couvent de la Baumette — Angers
- Découverte de l’exposition « La tête ailleurs » au château musée des coiffes !, Château-musée des coiffes et des traditions, Les Ponts-de-Cé
19 septembre 2026 à 10h00
Château-musée des coiffes et des traditions — Les Ponts-de-Cé
- Visite libre des collections et de l’exposition, Musée Pincé, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Pincé — Angers
- Journées Européennes du patrimoine 2026, Gare de la Roche (Petit Anjou), Saint-Jean-de-Linières
19 septembre 2026 à 10h00
Gare de la Roche (Petit Anjou) — Saint-Jean-de-Linières
- Visite de la maternité, Centre Hospitalier de Saumur, Saumur
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Hospitalier de Saumur — Saumur
- visite guidée du château avec exposition d’une maquette en pièces de lego, Château de la Haute Guerche, Val-du-Layon
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Haute Guerche — Val-du-Layon
- Les Jardins du Puygirault, Pierre et Lumière, Saumur
19 septembre 2026 à 10h00
Pierre et Lumière — Saumur
- Château de Baugé, Château de Baugé, Baugé
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Baugé — Baugé
- Visites guidées du centre historique de Montreuil-Bellay, Office du tourisme, Montreuil-Bellay
19 septembre 2026 à 10h00
Office du tourisme — Montreuil-Bellay
- Visite guidée du palais de justice d’Angers, Palais de justice, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Palais de justice — Angers
- Initiation à la boule de fort, Amicale Laïque Jules Ferry, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Amicale Laïque Jules Ferry — Angers
- Visite libre du château d’Angers et de la tapisserie de l’Apocalypse, chef d’oeuvre inscrit à l’UNESCO, Château d’Angers, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Château d'Angers — Angers
- Au château de La Tourlandry, 10 ans de patrimoine en mouvement, Le château de La Tourlandry, Chemillé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Le château de La Tourlandry — Chemillé-en-Anjou
- Église Saint-Pierre, Eglise Saint-Pierre, Saumur
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Pierre — Saumur
- Visite libre du musée, Musée du textile et de la mode, Cholet
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du textile et de la mode — Cholet
- Manoir de l’Oratoire, Manoir de l’Oratoire, Saumur
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de l’Oratoire — Saumur
- Eglise de Saint Mathurin sur Loire, Eglise de Saint Mathurin sur Loire, Loire-Authion
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise de Saint Mathurin sur Loire — Loire-Authion
- L’Art – Moire 2026 – exposition collective art (peinture, sculpture, photographe, artisan d’art), Château de Chateaubriant, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Chateaubriant — Angers
- Animations médiévales par la Compagnie Plantagenêt, Château de Baugé, Baugé
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Baugé — Baugé
- Hôtel Gislard, Hôtel Gislard, Chazé-sur-Argos
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Gislard — Chazé-sur-Argos
- Eglise Saint-Quentin de Saint Quentin Lès Beaurepaire, Église Saint-Quentin de Saint-Quentin-lès-Beaurepaire, Baugé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Quentin de Saint-Quentin-lès-Beaurepaire — Baugé-en-Anjou
- Eglise Saint-Pierre de Vaulandry, Église Saint-Pierre de Vaulandry, Baugé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre de Vaulandry — Baugé-en-Anjou
- Découverte et participation au jeu de la boule de fort, Cercle Notre-Dame, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Cercle Notre-Dame — Angers
- Procès fictif pour enfants, Palais de justice, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Palais de justice — Angers
- Portes ouvertes de la plateforme aéroportuaire d’Angers, Musée Espace Air Passion, Marcé
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Espace Air Passion — Marcé
- Visite des consultations externes et de l’unité médicale ambulatoire, Centre Hospitalier de Saumur, Saumur
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Hospitalier de Saumur — Saumur
- Exposition temporaire « Morellet, 100% néons », Musée d’art et d’histoire, Cholet
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art et d'histoire — Cholet
- Visite du château de Vaux à Miré, Château de Vaux, 49330, Miré
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Vaux, 49330 — Miré
- Qui fait pousser vos plantes près de chez vous ?, Ernest Turc, Loire-Authion
19 septembre 2026 à 10h00
Ernest Turc — Loire-Authion
- Visite libre des collections et des expositions, Musée des beaux-arts, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts — Angers
- Visite libre de la chapelle Notre-Dame de la Garde, Chapelle Notre-Dame de la Garde, Seiches-sur-le-Loir
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame de la Garde — Seiches-sur-le-Loir
- Visite du parc & du jardin du château de La Tourlandry, Le château de La Tourlandry, Chemillé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Le château de La Tourlandry — Chemillé-en-Anjou
- Centre d’Art Contemporain Bouvet Ladubay, Centre d’Art Contemporain Bouvet Ladubay, Saumur
19 septembre 2026 à 10h00
Centre d’Art Contemporain Bouvet Ladubay — Saumur
- église Saint Pierre et Saint Laurent de Baugé, Église Saint-Pierre-et-Saint-Laurent de Baugé, Baugé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre-et-Saint-Laurent de Baugé — Baugé-en-Anjou
- Eglise Saint Martin de Vertou à Bocé, Église Saint-Martin-de-Vertou de Bocé, Baugé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin-de-Vertou de Bocé — Baugé-en-Anjou
- Visite du service de pédiatrie, Centre Hospitalier de Saumur, Saumur
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Hospitalier de Saumur — Saumur
- SNCF RÉSEAU : Découvrez le poste d’aiguillage d’Angers, Poste d’Aiguillage Angers, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Poste d'Aiguillage Angers — Angers
- Parcours de visite du Théâtre, Théâtre Saint-Louis, Cholet
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre Saint-Louis — Cholet
- Exposition « MĀNOUCHES – Un voyage avec les descendants de Didi et Canette Duville », Prieuré des Nobis, Montreuil-Bellay
19 septembre 2026 à 10h00
Prieuré des Nobis — Montreuil-Bellay
- Eglise Saint Maurice – Chartrené, Église Saint-Maurice de Chartrené, Baugé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Maurice de Chartrené — Baugé-en-Anjou
- Église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Les Hauts-d’Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Les Hauts-d'Anjou
- Visite du pôle Archéologie et du Centre de conservation et d’étude, Centre de Conservation et d’Études – Pôle archéologie, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Centre de Conservation et d'Études - Pôle archéologie — Angers
- Visites théâtralisées de la Manu, Parking lild Trélazé, Trélazé
19 septembre 2026 à 10h00
Parking lild Trélazé — Trélazé
- Visite libre de la chapelle du moulin d’Yvray, Etriché, Étriché
19 septembre 2026 à 10h00
Etriché — Étriché
- Église Saint-Pierre et chapelle du cimetière, Cherré, Les Hauts-d’Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Cherré — Les Hauts-d'Anjou
- Visite libre des collections et de l’exposition, Muséum d’histoire naturelle, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Muséum d'histoire naturelle — Angers
- Galerie l’Aquarelle, Galerie d’art l’Aquarelle, Grez-Neuville
19 septembre 2026 à 10h00
Galerie d'art l'Aquarelle — Grez-Neuville
- Visite du château de Brézé, Château de Brezé, Bellevigne-les-Châteaux
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Brezé — Bellevigne-les-Châteaux
- Visite libre des collections et de l’exposition, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine — Angers
- Visite libre église, Eglise Saint-Blaise, Loire-Authion
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Blaise — Loire-Authion
- Chapelle Croix-Marie, Chapelle Croix-Marie, Chazé-sur-Argos
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Croix-Marie — Chazé-sur-Argos
- Eglise Saint Denis de Pontigné, Église Saint-Denis de Pontigné, Baugé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Denis de Pontigné — Baugé-en-Anjou
- Eglise Saint Evroul de Cuon, Église Saint-Évroul de Cuon, Baugé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Évroul de Cuon — Baugé-en-Anjou
- Observation de l’hôtel Drouet, Hôtel Drouet, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Drouet — Angers
- Visite libre église, Eglise Saint-Pierre, Loire-Authion
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Pierre — Loire-Authion
- Découverte de la Société de l’Union – Boule de Fort, Société de l’Union, Saint-Clément-de-la-Place
19 septembre 2026 à 10h00
Société de l'Union — Saint-Clément-de-la-Place
- Visite commentée Cinéma Pax, Cinéma Pax, Tiercé
19 septembre 2026 à 10h00
Cinéma Pax — Tiercé
- Découverte de l’église de Saint-Clément, Eglise Saint-Clément, 49, Saint-Clément-de-la-Place
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Clément, 49 — Saint-Clément-de-la-Place
- Angers Loire Greeters – Balade dans les jardins autour de la mairie, Hôtel-de-Ville / Ancien collège des Oratoriens, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel-de-Ville / Ancien collège des Oratoriens — Angers
- Visite libre des jardins de l’Hôtel d’Andigné, hôtel d’Andigné, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
hôtel d'Andigné — Angers
- Visite guidée : Quand la Maine déborde, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine — Angers
- Visite libre des collections, Galerie David d’Angers, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Galerie David d'Angers — Angers
- Visite guidée du château familial historique d’Hervé Bazin, Château du Patys – Maison-musée Hervé Bazin, Segré-en-Anjou Bleu
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Patys - Maison-musée Hervé Bazin — Segré-en-Anjou Bleu
- Église Saint-Pierre et Saint-Paul et sa crypte, Armaillé, Armaillé
19 septembre 2026 à 10h00
Armaillé — Armaillé
- Eglise Saint-Venant, Eglise Saint-Venant, La Meignanne
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Venant — La Meignanne
- Visite guidée de la Société de l’Union (Varrains), Société de l’Union, Varrains
19 septembre 2026 à 10h00
Société de l'Union — Varrains
- Chapelle Royale Notre-Dame-des-Ardilliers, Église Notre-Dame-des-Ardilliers, Saumur
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame-des-Ardilliers — Saumur
- Château de la Boussinière, Château de la Boussinière, Gennes-Val-de-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Boussinière — Gennes-Val-de-Loire
- Exposition de coiffes européennes, Les Halles, Beaufort-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Les Halles — Beaufort-en-Anjou
- Visite libre de l’église Saint-Eutrope, Eglise Saint-Eutrope, Baugé en Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Eutrope — Baugé en Anjou
- Visite libre de l’exposition Le vent n’a pas de valise – Paolo Cardona, Château de Baugé, Baugé
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Baugé — Baugé
- Caves Veuve Amiot, Caves Veuve Amiot, Saumur
19 septembre 2026 à 10h00
Caves Veuve Amiot — Saumur
- La Micro-Folie de Baugé-en-Anjou, Tribunal de Baugé, Baugé
19 septembre 2026 à 10h00
Tribunal de Baugé — Baugé
- visite libre de l’église Saint-Étienne de Fougeré, EGLISE SAINT-ETIENNE, Fougeré
19 septembre 2026 à 10h00
EGLISE SAINT-ETIENNE — Fougeré
- Application Cryptors in the city, Office du Tourisme d’Angers, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Office du Tourisme d'Angers — Angers
- Visite libre église, Eglise Saint-Blaise-Saint-Nicolas de La Daguenière, Loire-Authion
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Blaise-Saint-Nicolas de La Daguenière — Loire-Authion
- Boule de fort « Les vignes » Avrillé, Société boule de fort Les vignes, Avrillé
19 septembre 2026 à 10h00
Société boule de fort Les vignes — Avrillé
- Visite et animations au château de Serrant, Château de Serrant, Saint-Georges-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Serrant — Saint-Georges-sur-Loire
- Hôtel-Dieu de Baugé, Hôtel-Dieu, Baugé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel-Dieu — Baugé-en-Anjou
- Visite libre de l’église de la Trinité, Angers, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Place de la Laiterie 49100 Angers — Angers
- Journées du patrimoine à l’aéroport d’Angers, Musée Espace Air Passion, Marcé
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Espace Air Passion — Marcé
- Journées Européennes du Patrimoine au Moulin Hydronef., Moulin Hydronef, Longué-Jumelles
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin Hydronef — Longué-Jumelles
- Distillerie Combier, Distillerie Combier, Saumur
19 septembre 2026 à 10h00
Distillerie Combier — Saumur
- Pierre et Lumière, Pierre et Lumière, Saumur
19 septembre 2026 à 10h00
Pierre et Lumière — Saumur
- visite libre du musée, Musée d’art et d’histoire, Cholet
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art et d'histoire — Cholet
- Musée du Petit Anjou, Gare du Petit Anjou, Saint-Jean-de-Linières
19 septembre 2026 à 10h00
Gare du Petit Anjou — Saint-Jean-de-Linières
- Église Saint-Julien, Église Saint-Julien, Chazé-sur-Argos
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Julien — Chazé-sur-Argos
- Eglise Notre Dame de Clefs, Eglise Notre Dame de Clefs 49150 Clefs, Clefs
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Notre Dame de Clefs 49150 Clefs — Clefs
- Eglise Saint Médard de Cheviré-le-Rouge, Église Saint-Médard de Cheviré-le-Rouge, Baugé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Médard de Cheviré-le-Rouge — Baugé-en-Anjou
- Petit train : laissez-vous conter le quartier de Monplaisr, RDV sur le parking Allonneau de Monplaisir, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
RDV sur le parking Allonneau de Monplaisir — Angers
- « 150 ans de patrimoine à l’UCO » animations en libre accès, Université Catholique de l’Ouest, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Université Catholique de l'Ouest — Angers
- « 150 ans de patrimoine, l’UCO ouvre ses réserves » : Visite des tapisseries de La Pintière, Université Catholique de l’Ouest, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Université Catholique de l'Ouest — Angers
- Musée des Blindés, Musée des Blindés, Saumur
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Blindés — Saumur
- Réouverture du Musée d’Art, Musée d’art et d’histoire, Cholet
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art et d'histoire — Cholet
- Tribunal de Baugé, Tribunal de Baugé, Baugé
19 septembre 2026 à 10h00
Tribunal de Baugé — Baugé
- Viste libre église, Eglise de Saint-Mathurin-sur-Loire, Loire-Authion
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise de Saint-Mathurin-sur-Loire — Loire-Authion
- Maison des Anges, Maison des Anges, Saumur
19 septembre 2026 à 10h00
Maison des Anges — Saumur
- Musée du champignon, Pierre et Lumière, Saumur
19 septembre 2026 à 10h00
Pierre et Lumière — Saumur
- Maison Langlois, Maison Langlois, Saumur
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Langlois — Saumur
- Eglise Saint Symphorien du Vieil-Baugé, Église Saint-Symphorien du Vieil-Baugé, Baugé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Symphorien du Vieil-Baugé — Baugé-en-Anjou
- Exposition « La Tête ailleurs », Château-musée des coiffes et des traditions, Les Ponts-de-Cé
19 septembre 2026 à 10h00
Château-musée des coiffes et des traditions — Les Ponts-de-Cé
- CHÂTEAU DES VAULTS – DOMAINE DU CLOSEL, Domaine du Closel – Château des Vaults, Épiré
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine du Closel - Château des Vaults — Épiré
- journées du patrimoine au musée « Espace Air Passion », Musée Espace Air Passion, Marcé
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Espace Air Passion — Marcé
- Abbés…cédaire, Abbaye de Saint Georges sur Loire, Saint-Georges-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Saint Georges sur Loire — Saint-Georges-sur-Loire
- Visite libre de l’Hôtel Tinténiac, Hôtel de Tinteniac, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Tinteniac — Angers
- Initiation à la boule de fort, Cercle St Pierre, Rives-du-Loir-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Cercle St Pierre — Rives-du-Loir-en-Anjou
- Visite libre des collections, Musée-château de Villevêque, Rives-du-Loir-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Musée-château de Villevêque — Rives-du-Loir-en-Anjou
- Hôtel-Dieu et Apothicairerie – L’herboristerie, Hôtel-Dieu et Apothicairerie de Baugé, Baugé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel-Dieu et Apothicairerie de Baugé — Baugé-en-Anjou
- Inauguration de l’exposition « Objets de choix. Une autre histoire du Planning familial. Corps, intimité, politique », Hôtel des Pénitentes, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel des Pénitentes — Angers
- Musée de la Cavalerie, Musée de la Cavalerie, Saumur
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Cavalerie — Saumur
- Visite libre de la chapelle de Matheflon, Chapelle de Matheflon, Seiches-sur-le-Loir
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Matheflon — Seiches-sur-le-Loir
- Visite libre de l’église St Malo, Eglise Saint Malo Cornillé Les Caves, Cornillé-les-Caves
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint Malo Cornillé Les Caves — Cornillé-les-Caves
- Les écoles de Saint Mathurin sur Loire, 34 Levée Jeanne de Laval St Mathurin sur Loire49250 Loire Authion, Loire-Authion
19 septembre 2026 à 10h00
34 Levée Jeanne de Laval St Mathurin sur Loire49250 Loire Authion — Loire-Authion
- église de Saint Martin de Échemiré, Église Saint-Martin d’Échemiré, Baugé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin d'Échemiré — Baugé-en-Anjou
- Visite libre de la croix du cimetière de Montpollin, Eglise Saint-Eutrope, Baugé en Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Eutrope — Baugé en Anjou
- VISITE CATHEDRALE ST MAURICE ANGERS, Cathédrale Saint-Maurice, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Maurice — Angers
- Jeu d’énigmes sur le thème du procès pénal, Palais de justice, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Palais de justice — Angers
- Visite du château du Plessis-Bourré, Château du Plessis-Bourré, Écuillé
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Plessis-Bourré — Écuillé
- Visite libre de l’église, Eglise de Saint Georges sur Loire, Saint-Georges-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise de Saint Georges sur Loire — Saint-Georges-sur-Loire
- SNCF RÉSEAU : Découvrez le poste d’aiguillage du site de Saumur, Gare de Saumur, Beaufort-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Gare de Saumur — Beaufort-en-Anjou
- La visite dont vous êtes le héros – (re)-découvrez le patrimoine hippomobile !, Collection hippomobile de Saumur, Bouvet-Ladubay, Saumur
19 septembre 2026 à 10h00
Collection hippomobile de Saumur, Bouvet-Ladubay — Saumur
- visite guidée du couvent des franciscains, Couvent Saint François, Cholet
19 septembre 2026 à 10h00
Couvent Saint François — Cholet
- « 150 ans de patrimoine, l’UCO ouvre ses réserves » : Visite des réserves de livres anciens de la Bibliothèque universitaire, Université Catholique de l’Ouest, Angers
19 septembre 2026 à 10h00
Université Catholique de l'Ouest — Angers
- Visite libre église, Chapelle de la Marsaulaye, Loire-Authion
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de la Marsaulaye — Loire-Authion
- Visite libre de l’église Saint-Aubin, Eglise Saint-Aubin Les Ponts-de-Cé, Les Ponts-de-Cé
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Aubin Les Ponts-de-Cé — Les Ponts-de-Cé
- Le vent n’a pas de valise – Paolo Cardona, Château de Baugé, Baugé
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Baugé — Baugé
- Chapelle Saint-François de la Gentilhommière de Cumeray, Chapelle Saint-François de la Gentilhommière de Cumeray, Gennes-Val-de-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-François de la Gentilhommière de Cumeray — Gennes-Val-de-Loire
- Visite libre et guidée de l’Ecole des arts du cirque / La Carrière, Ecole des arts du cirque La Carrière, Saint-Barthélemy-d’Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Ecole des arts du cirque La Carrière — Saint-Barthélemy-d'Anjou
- Visite promenade des douves, Bouille Theval 49500 segre en anjou bleu, Segré-en-Anjou Bleu
19 septembre 2026 à 10h00
Bouille Theval 49500 segre en anjou bleu — Segré-en-Anjou Bleu
- Château-musée de Saumur, Château-musée de Saumur, Saumur
19 septembre 2026 à 10h00
Château-musée de Saumur — Saumur
- Visite de la station de dépollution des eaux usées de La Baumette – Angers (49), Angers Station d’épuration de la Baumette, Angers
19 septembre 2026 à 10h15
Angers Station d'épuration de la Baumette — Angers
- Visite guidée du musée : De la fibre à l’étoffe, histoire d’un territoire, Musée du textile et de la mode, Cholet
19 septembre 2026 à 10h15
Musée du textile et de la mode — Cholet
- Visite guidée d’une propriété du 18ème siècle au confluent de la Loire et de la Maine, Manoir du PETIT SERRANT, La Pointe
19 septembre 2026 à 10h30
Manoir du PETIT SERRANT — La Pointe
- Visite libre de Loire Odyssée, Loire Odyssée, Loire-Authion
19 septembre 2026 à 10h30
Loire Odyssée — Loire-Authion
- Visite guidée de Beaufort-en-Anjou, Musée Joseph-Denais, Beaufort-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Joseph-Denais — Beaufort-en-Anjou
- Découverte du manoir de la Calvinière, La Calvinière, Noyant-Villages
19 septembre 2026 à 10h30
La Calvinière — Noyant-Villages
- Visite guidée : Les guerres de Vendée, Musée d’art et d’histoire, Cholet
19 septembre 2026 à 10h30
Musée d'art et d'histoire — Cholet
- Balade commentée des hameaux tuiliers et potier du Fuilet, La Maison du Potier, Montrevault-sur-Èvre
19 septembre 2026 à 10h30
La Maison du Potier — Montrevault-sur-Èvre
- Visites théâtralisées de l’Espace Jean Guichard par la TRPL, Théâtre Interlude / Espace Jean Guichard, Cholet
19 septembre 2026 à 10h30
Théâtre Interlude / Espace Jean Guichard — Cholet
- Visite libre de l’exposition Archéologies, Musée Joseph-Denais, Beaufort-en-Anjou
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Joseph-Denais — Beaufort-en-Anjou
- A la découverte de la Galerie Sonore d’Angers, Anne BRISSET, Angers
19 septembre 2026 à 10h30
Anne BRISSET — Angers
- Percussions et danses afro/contemporaines, Anne BRISSET, Angers
19 septembre 2026 à 10h30
Anne BRISSET — Angers
- Visite de la chapelle St Aubin de Chateaupanne, Chapelle saint-Aubin de Chateaupanne, Montjean-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h30
Chapelle saint-Aubin de Chateaupanne — Montjean-sur-Loire
- Visite guidée du château de Montsoreau – musée d’art contemporain, Château de Montsoreau, Montsoreau
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Montsoreau — Montsoreau
- Visite guidée de l’église de Montjean-sur-Loire, Place de l’Église – Montjean-sur-Loire – 49570 MAUGES SUR LOIRE, Montjean-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h30
Place de l'Église - Montjean-sur-Loire - 49570 MAUGES SUR LOIRE — Montjean-sur-Loire
- Visite du Carré Cointreau, Carré cointreau, Saint-Barthélemy-d’Anjou
19 septembre 2026 à 10h30
Carré cointreau — Saint-Barthélemy-d'Anjou
- Visite guidée des troglodytes, Village troglodytique de rochemenier, Rochemenier
19 septembre 2026 à 10h30
Village troglodytique de rochemenier — Rochemenier
- Visite libre de l’exposition Orphée, l’œuvre retrouvée de Desbois, Musée Jules Desbois, Noyant-Villages
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Jules Desbois — Noyant-Villages
- Visite du Bâtiment Molière -siège rénové du Crédit Mutuel Anjou-, Crédit Mutuel Anjou, Angers
19 septembre 2026 à 10h30
Crédit Mutuel Anjou — Angers
- Visite des jardins du logis abbatial, Logis abbatial, Saint-Georges-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h30
Logis abbatial — Saint-Georges-sur-Loire
- Visite guidée de l’église Saint-Pierre et Saint-Romain de Savennières, Église Saint-Pierre Saint-Romain, Savennières
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Pierre Saint-Romain — Savennières
- Chapelle Saint-Joseph de Baugé, maison « France services », Chapelle St Joseph – Maison France Services, Baugé
19 septembre 2026 à 10h30
Chapelle St Joseph - Maison France Services — Baugé
- Visite extérieure du château de Baugé, Château de Baugé, Baugé
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Baugé — Baugé
- Atelier de dessin participatif en plein air, adultes, École supérieure des Beaux-arts d’Angers, Angers
19 septembre 2026 à 11h00
École supérieure des Beaux-arts d'Angers — Angers
- Visite de L’Hélice terrestre, L’Hélice terrestre, Gennes-Val-de-Loire
19 septembre 2026 à 11h00
L'Hélice terrestre — Gennes-Val-de-Loire
- Galerie / atelier Esprit Laque, Galerie / atelier Esprit Laque, Saumur
19 septembre 2026 à 11h00
Galerie / atelier Esprit Laque — Saumur
- « 150 ans de patrimoine, l’UCO ouvre ses réserves » : Visite de la réserve d’instruments scientifiques ancien de l’UCO, Université Catholique de l’Ouest, Angers
19 septembre 2026 à 11h00
Université Catholique de l'Ouest — Angers
- Jeu de piste, Abbaye Saint-Nicolas, Angers
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye Saint-Nicolas — Angers
- Hélice Terrestre, L’Hélice terrestre, Gennes-Val-de-Loire
19 septembre 2026 à 11h00
L'Hélice terrestre — Gennes-Val-de-Loire
- Visite flash de l’exposition Aubusson tisse Tolkien, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, Angers
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine — Angers
- Visite libre de la cour et du jardin, 18 rue Donadieu de Puycharic -49100 ANGERS, Angers
19 septembre 2026 à 11h00
18 rue Donadieu de Puycharic -49100 ANGERS — Angers
- Les ficelles de l’ouest, le petit faiteau 49170 saint georges sur loire, Saint-Georges-sur-Loire
19 septembre 2026 à 11h00
le petit faiteau 49170 saint georges sur loire — Saint-Georges-sur-Loire
- Visite guidée du château de Fesles, Chateau de Fesles, Bellevigne-en-Layon
19 septembre 2026 à 11h00
Chateau de Fesles — Bellevigne-en-Layon
- Visite guidée au théâtre du Quai, Le Quai, Angers
19 septembre 2026 à 11h00
Le Quai — Angers
- Visite du Quai, Le Quai, Angers
19 septembre 2026 à 11h00
Le Quai — Angers
- Exposition Objets de choix, Hôtel des Pénitentes, Angers
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel des Pénitentes — Angers
- « 150 ans de patrimoine, l’UCO ouvre ses réserves » : Visite de la chapelle Saint-Thomas d’Aquin, Université Catholique de l’Ouest, Angers
19 septembre 2026 à 11h00
Université Catholique de l'Ouest — Angers
- Visite guidée de l’abbaye, Abbaye de Saint Georges sur Loire, Saint-Georges-sur-Loire
19 septembre 2026 à 11h15
Abbaye de Saint Georges sur Loire — Saint-Georges-sur-Loire
- Visite guidée des troglodytes, 22 rue du Ronceray 49140 Cornillé Les Caves, Cornillé-les-Caves
19 septembre 2026 à 11h30
22 rue du Ronceray 49140 Cornillé Les Caves — Cornillé-les-Caves
- Visite du château de Brignac, château de Brignac, Seiches-sur-le-Loir
19 septembre 2026 à 12h00
château de Brignac — Seiches-sur-le-Loir
- La Porte Verron révèle son chantier, Porte Verron, Durtal
19 septembre 2026 à 13h00
Porte Verron — Durtal
- Exposition Solanum Tuberosum, Repaire Urbain, Angers
19 septembre 2026 à 13h00
Repaire Urbain — Angers
- Visite libre et commentée de l’abbatiale du Ronceray, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers
19 septembre 2026 à 13h00
Place de la Laiterie 49100 Angers — Angers
- Les vitrines des archives patrimoniales : la publicité Angevine dans tous ses états (1860-1940), Repaire Urbain, Angers
19 septembre 2026 à 13h00
Repaire Urbain — Angers
- Manoir de la Maldemeure, La Maldemeure, Les Hauts-d’Anjou
19 septembre 2026 à 13h00
La Maldemeure — Les Hauts-d'Anjou
- Manoir de la Maldemeure, Manoir de la Maldemeure, Les Hauts-d’Anjou
19 septembre 2026 à 13h00
Manoir de la Maldemeure — Les Hauts-d'Anjou
- Exposition Claude Viallat, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers
19 septembre 2026 à 13h00
Place de la Laiterie 49100 Angers — Angers
- Exposition L’abbaye du Ronceray : mémoire de femmes, mémoire de pierres, Repaire Urbain, Angers
19 septembre 2026 à 13h00
Repaire Urbain — Angers
- « B’rêves histoires » – Projection vidéo, Le CESAME, Port-Thibault
19 septembre 2026 à 13h30
Le CESAME — Port-Thibault
- Visite libre du musée du CESAME, Le CESAME, Port-Thibault
19 septembre 2026 à 13h30
Le CESAME — Port-Thibault
- Balade sonore « Salade CESAME », Le CESAME, Port-Thibault
19 septembre 2026 à 13h30
Le CESAME — Port-Thibault
- Visite libre des ateliers d’artiste du CESAME, Le CESAME, Port-Thibault
19 septembre 2026 à 13h30
Le CESAME — Port-Thibault
- Exposition photographique autour du projet « LUEURS AILLEURS », Le CESAME, Port-Thibault
19 septembre 2026 à 13h30
Le CESAME — Port-Thibault
- Le château du Plessis-Chivré ouvre ses portes, Château du Plessis Chivré, Étriché
19 septembre 2026 à 13h30
Château du Plessis Chivré — Étriché
- Visite guidée du Temple Maçonnique, Temple Maçonnique, Angers
19 septembre 2026 à 13h45
Temple Maçonnique — Angers
- Enigmes à Angers, Bibliothèque Saint-Eloi, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque Saint-Eloi — Angers
- Visite flash à la Chapelle des Ursules, Chapelle des Ursulines, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle des Ursulines — Angers
- Moulin du Vigneau, Moulin du Vigneau, Saumur
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin du Vigneau — Saumur
- Visite guidée château du Hardas, Château du Hardas, Segré-en-Anjou Bleu
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Hardas — Segré-en-Anjou Bleu
- Visite de la résidence Les Coquelicots, Résidence Les Coquelicots, Montreuil-Bellay
19 septembre 2026 à 14h00
Résidence Les Coquelicots — Montreuil-Bellay
- visite guidée extérieurs et jardin, Manoir de L’Aunay-Gontard, Chemillé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de L'Aunay-Gontard — Chemillé-en-Anjou
- Atelier : Dessinons Angers au Jardin des Beaux-Arts, Jardin des Beaux-Arts, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin des Beaux-Arts — Angers
- Château des Forges de Noyant-la-Gravoyère, Château des Forges, Segré-en-Anjou Bleu
19 septembre 2026 à 14h00
Château des Forges — Segré-en-Anjou Bleu
- Tour Grénetière, Tour Grénetière, Saumur
19 septembre 2026 à 14h00
Tour Grénetière — Saumur
- Parc et jardins du château de Jarzé, Chateau de Jarzé, Jarzé Villages
19 septembre 2026 à 14h00
Chateau de Jarzé — Jarzé Villages
- Démonstration du fonctionnement de l’alambic, Jardin Camifolia, Chemillé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin Camifolia — Chemillé-en-Anjou
- Visite libre de l’Hôtel d’Anjou, Hôtel d’Anjou, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel d'Anjou — Angers
- Visite libre du Théâtre de Rouget le Braconnier, Théâtre Rouget le Braconnier Daumeray, Morannes sur Sarthe-Daumeray
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre Rouget le Braconnier Daumeray — Morannes sur Sarthe-Daumeray
- Manoir des Lauriers – demeure de plaisance du XVIIIè, Manoir des Lauriers, Épiré
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir des Lauriers — Épiré
- Campement médiéval – Association Patrimoine et Culture du Pouancéen, Enclos du vieux château, Ombrée d’Anjou
19 septembre 2026 à 14h00
Enclos du vieux château — Ombrée d'Anjou
- Découverte de la maison des sciences, lettres et arts !, 12 Avenue du Maréchal Foch 49300 Cholet, Cholet
19 septembre 2026 à 14h00
12 Avenue du Maréchal Foch 49300 Cholet — Cholet
- Chapelle Sainte-Anne, sœurs de Jeanne Delanoue, Chapelle Sainte-Anne, congrégation Jeanne Delanoue, Saumur
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Sainte-Anne, congrégation Jeanne Delanoue — Saumur
- Fours à chaux de La Veurière et de St Pierre, Fours à chaux de La Veurière, 49440 Angrie, Angrie
19 septembre 2026 à 14h00
Fours à chaux de La Veurière, 49440 Angrie — Angrie
- Installation artistique Tinctarium, Jardin Camifolia, Chemillé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin Camifolia — Chemillé-en-Anjou
- Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé, Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé, Gennes-Val-de-Loire
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé — Gennes-Val-de-Loire
- Rallye pédestre « autour de la rivière », Châteauneuf-sur-Sarthe, Les Hauts-d’Anjou
19 septembre 2026 à 14h00
Châteauneuf-sur-Sarthe — Les Hauts-d'Anjou
- Visite architecture L’hôpital Saint-Jean et sa chapelle, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine — Angers
- Saga Bessonneau, Eglise Saint-Clément, 49, Saint-Clément-de-la-Place
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Clément, 49 — Saint-Clément-de-la-Place
- Journées européennes du patrimoine, Parc du château du martreil, Sainte-Christine
19 septembre 2026 à 14h00
Parc du château du martreil — Sainte-Christine
- Hôtel de commandement, Hôtel de commandement, Saumur
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de commandement — Saumur
- Visite découverte de l’Hôtel de Chemellier – Centre communal d’action sociale de la Ville d’Angers, Hôtel de Chemellier – CCAS, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Chemellier - CCAS — Angers
- Visite flash sur l’Hôtel des Pénitentes, Hôtel des Pénitentes, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel des Pénitentes — Angers
- Château de Jalesnes, Château de Jalesnes, Vernantes
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Jalesnes — Vernantes
- Exposition Ce que nos mots n’auraient pas su dire, Site de l’ancienne abbaye Saint-Florent de Saumur, Saumur
19 septembre 2026 à 14h00
Site de l'ancienne abbaye Saint-Florent de Saumur — Saumur
- La Cour des Aulnays, Manoir La Cour des Aulnays, Challain-la-Potherie
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir La Cour des Aulnays — Challain-la-Potherie
- Visite guidée de l’église de la Trinité à Angers, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Place de la Laiterie 49100 Angers — Angers
- Atelier de tissage, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine — Angers
- Visite guidée des fours à chaux de La Veurière, Fours à chaux de La Veurière, 49440 Angrie, Angrie
19 septembre 2026 à 14h00
Fours à chaux de La Veurière, 49440 Angrie — Angrie
- Visite flash du 1er étage de la Tour Saint-Aubin, Tour Saint-Aubin, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Tour Saint-Aubin — Angers
- Château médiéval de Pouancé, Château médiéval de Pouancé, Pouance
19 septembre 2026 à 14h00
Château médiéval de Pouancé — Pouance
- Séances découvertes des arts du cirques, Ecole des arts du cirque La Carrière, Saint-Barthélemy-d’Anjou
19 septembre 2026 à 14h00
Ecole des arts du cirque La Carrière — Saint-Barthélemy-d'Anjou
- Cuisson au four à bois et vente de la production, La Maison du Potier, Montrevault-sur-Èvre
19 septembre 2026 à 14h00
La Maison du Potier — Montrevault-sur-Èvre
- Temple protestant, Temple de l’Église Réformée, Saumur
19 septembre 2026 à 14h00
Temple de l'Église Réformée — Saumur
- Chapelle du XVIIe, Chemin du haut Montplacé 49140 Jarzé Villages, Jarzé Villages
19 septembre 2026 à 14h00
Chemin du haut Montplacé 49140 Jarzé Villages — Jarzé Villages
- Mairie-Église de Vernantes, Mairie-Eglise de Vernantes, Vernantes
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie-Eglise de Vernantes — Vernantes
- Manoir de la Coutardière, Manoir de la Coutardière, Les Hauts-d’Anjou
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de la Coutardière — Les Hauts-d'Anjou
- Château de Cunault, Prieurale de Cunault, Gennes-Val-de-Loire
19 septembre 2026 à 14h00
Prieurale de Cunault — Gennes-Val-de-Loire
- Visite guidée : La sculpture en ville, Devant le monument aux morts, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Devant le monument aux morts — Angers
- Visite libre de l’exposition Ligne/Étoiles de Keita Mori, Repaire Urbain, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Repaire Urbain — Angers
- Histoire des abbayes cisterciennes à travers la visite de l’abbaye de La Boissière, Ancienne abbaye de la Boissière, Dénezé-sous-le-Lude
19 septembre 2026 à 14h00
Ancienne abbaye de la Boissière — Dénezé-sous-le-Lude
- Visite des cours et de jardins des hôtels particuliers, commune de Baugé, Baugé
19 septembre 2026 à 14h00
commune de Baugé — Baugé
- Visite guidée du château de la Crossonnière, Château de la Cressonnière 49610 Mozé sur Louet, Mozé-sur-Louet
19 septembre 2026 à 14h00
Château de la Cressonnière 49610 Mozé sur Louet — Mozé-sur-Louet
- Journées européennes du patrimoine au château de la Faucille, Château de la Faucille, L’Hôtellerie-de-Flée
19 septembre 2026 à 14h00
Château de la Faucille — L'Hôtellerie-de-Flée
- Château de la Faucille, Château de la Faucille, L’Hôtellerie-de-Flée
19 septembre 2026 à 14h00
Château de la Faucille — L'Hôtellerie-de-Flée
- Musée du Moteur, Musée du Moteur, Saumur
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Moteur — Saumur
- Visite guidée de l’église du prieuré Saint Augustin, Prieuré Saint Augustin, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Prieuré Saint Augustin — Angers
- Exposition Grammaire du manque par Silvana McNulty, Annexe Giffard (École Supérieure d’Art et de Design TALM), Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Annexe Giffard (École Supérieure d'Art et de Design TALM) — Angers
- Visite libre au Jardin Camifolia, Jardin Camifolia, Chemillé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin Camifolia — Chemillé-en-Anjou
- Église de Saint-Pierre-en-Vaux, Église de Saint-Pierre-en-Vaux, Gennes-Val-de-Loire
19 septembre 2026 à 14h00
Église de Saint-Pierre-en-Vaux — Gennes-Val-de-Loire
- Journées Européennes du Patrimoine, Château à motte (reconstitution), Saint-Sylvain-d’Anjou
19 septembre 2026 à 14h00
Château à motte (reconstitution) — Saint-Sylvain-d'Anjou
- Église Saint-Hilaire-des-Grottes, Église Saint-Hilaire-des-Grottes, Saumur
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Hilaire-des-Grottes — Saumur
- Église Notre-Dame-de-Nantilly, Église Notre-Dame-de-Nantilly, Saumur
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame-de-Nantilly — Saumur
- La Grande Librairie, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de Maine-et-Loire — Angers
- Hôtel Blancler, Hôtel Blancler, Saumur
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel Blancler — Saumur
- Manoir de la Vérouillère, Manoir de la Vérouillère, Les Hauts-d’Anjou
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de la Vérouillère — Les Hauts-d'Anjou
- Découverte de la Galerie Kengo Kuma et de la Place Monseigneur-Chappoulie, Cathédrale Saint-Maurice, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Saint-Maurice — Angers
- Des abeilles sur Sèvremoine, Sevremiel, Sèvremoine
19 septembre 2026 à 14h00
Sevremiel — Sèvremoine
- Château des Coutures, Château des Coutures, Vivy
19 septembre 2026 à 14h00
Château des Coutures — Vivy
- Escape Game pour découvrir le centre historique d’Angers en canot, Base Nautique d’aviron, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Base Nautique d'aviron — Angers
- Visite commentée de la vigne par l’association VEVA, Vigne du clos Saint-Nicolas – Association VEVA, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Vigne du clos Saint-Nicolas - Association VEVA — Angers
- Journées du patrimoine, Hôtel Lancreau de Bellefonds, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel Lancreau de Bellefonds — Angers
- Visite historique de la crypte à l’Hôtel du Département, Hôtel du Département et Préfecture, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel du Département et Préfecture — Angers
- Château du Hardas, Château du Hardas, Segré-en-Anjou Bleu
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Hardas — Segré-en-Anjou Bleu
- « Cherche et trouve » géant – Où est Denis?, Cap Loire, Montjean-sur-Loire
19 septembre 2026 à 14h00
Cap Loire — Montjean-sur-Loire
- Théâtre Le Dôme, Théâtre Le Dôme, Saumur
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre Le Dôme — Saumur
- Visite guidée du moulin du Pavé, dit « de Brissac », moulin du Pavé 49610 LES GARENNES SUR LOIRE, Les Garennes-sur-Loire
19 septembre 2026 à 14h00
moulin du Pavé 49610 LES GARENNES SUR LOIRE — Les Garennes-sur-Loire
- Animations en continu au Jardin des Beaux-Arts, Jardin des Beaux-Arts, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin des Beaux-Arts — Angers
- Le chantier des collections ouvre ses portes, Muséum d’histoire naturelle, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Muséum d'histoire naturelle — Angers
- Clôture de l’exposition « Passé recomposé, quand la photographie agite le patrimoine », Collégiale Saint-Martin, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Collégiale Saint-Martin — Angers
- Modelage libre en continu, La Maison du Potier, Montrevault-sur-Èvre
19 septembre 2026 à 14h00
La Maison du Potier — Montrevault-sur-Èvre
- Château de La Montchevalleraie, Château de la Montchevalleraie, Segré-en-Anjou Bleu
19 septembre 2026 à 14h00
Château de la Montchevalleraie — Segré-en-Anjou Bleu
- Prieuré de Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Gennes-Val-de-Loire
19 septembre 2026 à 14h00
Saint-Georges-des-Sept-Voies — Gennes-Val-de-Loire
- Journées européennes du patrimoine, Atelier des liciers angevins, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier des liciers angevins — Angers
- Visite flash Architecture, Musée des beaux-arts, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des beaux-arts — Angers
- Visite express Architecture, Musée Pincé, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Pincé — Angers
- Découverte de l’Hôtel-Dieu, Hôtel-Dieu Beaufort-en-Anjou, Beaufort-en-Anjou
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel-Dieu Beaufort-en-Anjou — Beaufort-en-Anjou
- Exposition : Les 40 ans du label Ville d’art et d’histoire d’Angers, 40 ans d’actions auprès du public, Tour Saint-Aubin, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Tour Saint-Aubin — Angers
- Visite du parc et de la chapelle, Parc du château du martreil, Sainte-Christine
19 septembre 2026 à 14h00
Parc du château du martreil — Sainte-Christine
- Visite guidée de l’ancienne clinique Fardeau, Ancienne Clinique Fardeau, Saumur
19 septembre 2026 à 14h00
Ancienne Clinique Fardeau — Saumur
- Monastère Bénédictines ND du Calvaire, Monastère Bénédicitnes du Calvaire, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Monastère Bénédicitnes du Calvaire — Angers
- Atelier modelage, Galerie David d’Angers, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Galerie David d'Angers — Angers
- Visite libre du musée du Bon Pasteur, Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur — Angers
- Eglise Saint-Aubin d’Epiré, Eglise Saint-Aubin d’Epiré, Épiré
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Aubin d'Epiré — Épiré
- Un château en Haut-Anjou, Visites guidées des intérieurs du château de La Montchevalleraie par les propriétaires à Aviré, Château de la Montchevalleraie, Segré-en-Anjou Bleu
19 septembre 2026 à 14h00
Château de la Montchevalleraie — Segré-en-Anjou Bleu
- Hôtel-Dieu : Atelier des couturières, Hôtel-Dieu, Baugé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel-Dieu — Baugé-en-Anjou
- Manoir de la Hamonnière, Manoir de la Hamonnière, Les Hauts-d’Anjou
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de la Hamonnière — Les Hauts-d'Anjou
- Église Saint-Aubin, Trèves, Eglise Saint-Aubin de Trèves, Chênehutte-Trèves-Cunault
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Aubin de Trèves — Chênehutte-Trèves-Cunault
- Eglise Saint-Pierre du Plessis-Macé, Eglise Saint-Pierre, Le Plessis-Macé
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Pierre — Le Plessis-Macé
- Exposition : la maison Giffard inspire un collectif d’étudiants designers, Annexe Giffard (École Supérieure d’Art et de Design TALM), Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Annexe Giffard (École Supérieure d'Art et de Design TALM) — Angers
- Visite libre du temple protestant, Temple Protestant, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Temple Protestant — Angers
- Visite guidée du site de la Maison-Mère, Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur — Angers
- Le cercle St-Joseph de Boule de fort, Chênehutte, Gennes-Val-de-Loire
19 septembre 2026 à 14h00
Chênehutte — Gennes-Val-de-Loire
- Atelier de tapisserie dans le jardin des Beaux-Arts, Jardin des Beaux-Arts, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin des Beaux-Arts — Angers
- Grand Théâtre, Grand Théâtre d’Angers, Angers
19 septembre 2026 à 14h00
Grand Théâtre d'Angers — Angers
- Visite commentée de la chapelle de l’ancien couvent des sœurs de la Visitation, Conservation départementale du Patrimoine, Frémur
19 septembre 2026 à 14h00
Conservation départementale du Patrimoine — Frémur
- Exposition photos : Graines de beauté, Jardin Camifolia, Chemillé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin Camifolia — Chemillé-en-Anjou
- Visite guidée de l’hôtel-de-ville – Ancien Collège des Oratoriens, Hôtel-de-Ville / Ancien collège des Oratoriens, Angers
19 septembre 2026 à 14h15
Hôtel-de-Ville / Ancien collège des Oratoriens — Angers
- Visite guidée, Abbaye Saint-Nicolas, Angers
19 septembre 2026 à 14h15
Abbaye Saint-Nicolas — Angers
- Visite de l’église Sainte-Thérèse, Angers, Église Sainte-Thérèse, Angers
19 septembre 2026 à 14h30
Église Sainte-Thérèse — Angers
- Démonstrations de savoir -faire, Musée de l’Ardoise, Trélazé
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de l'Ardoise — Trélazé
- Démonstration du métier de couvreur, Musée de l’Ardoise, Trélazé
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de l'Ardoise — Trélazé
- Visite des jardins de l’Hôtel du Département, Hôtel du Département et Préfecture, Angers
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel du Département et Préfecture — Angers
- Visite du Prieuré, Le Prieuré, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE, Val-d’Erdre-Auxence
19 septembre 2026 à 14h30
Le Prieuré, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE — Val-d'Erdre-Auxence
- Visite éclair « Morellet, 100% néons », Musée d’art et d’histoire, Cholet
19 septembre 2026 à 14h30
Musée d'art et d'histoire — Cholet
- Visite commentée de la mosquée turque d’Angers, Mosquée turque d’Anger, 65 rue Parmentier, Angers
19 septembre 2026 à 14h30
Mosquée turque d'Anger, 65 rue Parmentier — Angers
- Visite guidée de l’Abbatiale, Abbatiale Saint Serge, Angers
19 septembre 2026 à 14h30
Abbatiale Saint Serge — Angers
- Visite libre et exposition photo – chapelle de la Roche-Foulques, Chapelle de la Roche-Foulques, Rives-du-Loir-en-Anjou
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle de la Roche-Foulques — Rives-du-Loir-en-Anjou
- Réplique de l’édicule du tombeau de Jésus-Christ de Jérusalem, Église du Saint-Sépulcre, Angers
19 septembre 2026 à 14h30
Église du Saint-Sépulcre — Angers
- Le grand défi de l’école des sorciers, Grenier à sel, Ombrée d’Anjou
19 septembre 2026 à 14h30
Grenier à sel — Ombrée d'Anjou
- Visite flash des collections, Musée-château de Villevêque, Rives-du-Loir-en-Anjou
19 septembre 2026 à 14h30
Musée-château de Villevêque — Rives-du-Loir-en-Anjou
- Journées européennes du patrimoine : découverte d’un moulin d’exhaure, Musée de l’Ardoise, Trélazé
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de l'Ardoise — Trélazé
- Visite guidée du centre culturel des musulmans de Trélazé/mosquée, Centre culturel des musulmans de Trélazé/Mosquée, Trélazé
19 septembre 2026 à 14h30
Centre culturel des musulmans de Trélazé/Mosquée — Trélazé
- Fara i Vikingu, réalisé par Rémi Ramecourt, Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, Mauges-sur-Loire
19 septembre 2026 à 14h30
Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil — Mauges-sur-Loire
- Exposition de photographies/ visite guidée, Eglise Notre-Dame de La Jaillette, Segré-en-Anjou Bleu
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Notre-Dame de La Jaillette — Segré-en-Anjou Bleu
- Médiathèque de Saumur, Médiathèque, Saumur
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque — Saumur
- Restauration en public d’Orphée : rencontre avec la restauratrice Marie Gouret, Musée Jules Desbois, Noyant-Villages
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Jules Desbois — Noyant-Villages
- Église Notre-Dame de Séronnes, Église Notre Dame de Séronnes, Les Hauts-d’Anjou
19 septembre 2026 à 14h30
Église Notre Dame de Séronnes — Les Hauts-d'Anjou
- Château-Musée Anako de la Reine de Sicile, Château-Musée Anako de la Reine de Sicile, Saumur
19 septembre 2026 à 14h30
Château-Musée Anako de la Reine de Sicile — Saumur
- Visite flash de l’exposition Collectionner au 18ème siècle. Angers invite les dessins du Louvre, Musée des beaux-arts, Angers
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des beaux-arts — Angers
- Visite guidée – La Loire et ses bateaux, Cap Loire, Montjean-sur-Loire
19 septembre 2026 à 14h30
Cap Loire — Montjean-sur-Loire
- Exposition Les petits ermites errants, Chapelle de l’Ermitage Saint-Jean, Gennes-Val-de-Loire
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle de l’Ermitage Saint-Jean — Gennes-Val-de-Loire
- Animation lithophone, Musée de l’Ardoise, Trélazé
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de l'Ardoise — Trélazé
- Église Notre-Dame, Eglise Notre-Dame, Gennes-Val-de-Loire
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Notre-Dame — Gennes-Val-de-Loire
- Visite des extérieurs du Logis de l’Ecce Homo, Logis de l’Ecce Homo, Loire-Authion
19 septembre 2026 à 14h30
Logis de l'Ecce Homo — Loire-Authion
- Nymphée gallo-romain de Gennes, Nymphée gallo-romain de Gennes, Gennes-Val-de-Loire
19 septembre 2026 à 14h30
Nymphée gallo-romain de Gennes — Gennes-Val-de-Loire
- Musée des métiers de la chaussure, Musée des Métiers de la Chaussure, Sèvremoine
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des Métiers de la Chaussure — Sèvremoine
- Séance de dédicaces, Musée de l’Ardoise, Trélazé
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de l'Ardoise — Trélazé
- Château du Vieux Bagneux, 2 place Gilles Blondé, Saumur
19 septembre 2026 à 14h30
2 place Gilles Blondé — Saumur
- Concert de chants liturgiques orthodoxes, Prieuré Saint Augustin, Angers
19 septembre 2026 à 14h30
Prieuré Saint Augustin — Angers
- Visite guidée du château de Chanzeaux (extérieure et intérieure), Château de Chanzeaux, Chemillé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Chanzeaux — Chemillé-en-Anjou
- Visite libre de la chapelle du chêne, chapelle du chêne, Rives-du-Loir-en-Anjou
19 septembre 2026 à 14h30
chapelle du chêne — Rives-du-Loir-en-Anjou
- Visite de la Grande Mosquée d’Angers, Grande Mosquée d’Angers, Angers
19 septembre 2026 à 14h30
Grande Mosquée d'Angers — Angers
- Visite historique XIXème et XXème, Hôtel du Département et Préfecture, Angers
19 septembre 2026 à 14h45
Hôtel du Département et Préfecture — Angers
- Visite de l’ancienne Abbaye bénédictine Saint-Aubin, Hôtel du Département et Préfecture, Angers
19 septembre 2026 à 14h45
Hôtel du Département et Préfecture — Angers
- Musée de la Marine de Loire en Anjou, Église Saint-Clément, Saint-Clément-des-Levées
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Clément — Saint-Clément-des-Levées
- Animation autour de la Malle « Angers Patrimoine en vadrouille », Centre Jacques Tati, Angers
19 septembre 2026 à 15h00
Centre Jacques Tati — Angers
- Maison de la Rivière, Maison de la Rivière, Les Hauts-d’Anjou
19 septembre 2026 à 15h00
Maison de la Rivière — Les Hauts-d'Anjou
- Visite commentée du prieuré de Port l’Abbé, Prieuré de Port l’Abbé Etriché, Étriché
19 septembre 2026 à 15h00
Prieuré de Port l'Abbé Etriché — Étriché
- Visite commentée du bourg, Chênehutte, Gennes-Val-de-Loire
19 septembre 2026 à 15h00
Chênehutte — Gennes-Val-de-Loire
- Pénélope et Compagnie, Atelier de la cité, Angers
19 septembre 2026 à 15h00
Atelier de la cité — Angers
- Atelier Archives 2226 avec Maëlle Bléteau, Repaire Urbain, Angers
19 septembre 2026 à 15h00
Repaire Urbain — Angers
- Visite guidée du site du Bois Grolleau, Lycée La Providence, Cholet
19 septembre 2026 à 15h00
Lycée La Providence — Cholet
- Visite guidée de Challain-la-Potherie, Château, Challain-la-Potherie
19 septembre 2026 à 15h00
Château — Challain-la-Potherie
- Visite guidée du musée, La Maison du Potier, Montrevault-sur-Èvre
19 septembre 2026 à 15h00
La Maison du Potier — Montrevault-sur-Èvre
- À la découverte des talents et du patrimoine local, Salle des fêtes de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon, Lys-Haut-Layon
19 septembre 2026 à 15h00
Salle des fêtes de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon — Lys-Haut-Layon
- Visite guidée de l’ICEPARC, Patinoire Iceparc, Angers
19 septembre 2026 à 15h00
Patinoire Iceparc — Angers
- Journées européennes du patrimoine – Visites commentées, Le village d’Artistes, Bellevigne-en-Layon
19 septembre 2026 à 15h00
Le village d'Artistes — Bellevigne-en-Layon
- Visite guidée du manoir de la Roche-Hubert à Meigné-le-Vicomte, Manoir de la Roche-Hubert, Noyant-Villages
19 septembre 2026 à 15h00
Manoir de la Roche-Hubert — Noyant-Villages
- Salon des Toiles Peintes, Presbytère, Savennières
19 septembre 2026 à 15h00
Presbytère — Savennières
- Concerts aux Greniers Saint-Jean, Greniers Saint-Jean, Angers
19 septembre 2026 à 15h00
Greniers Saint-Jean — Angers
- Visite flash de l’exposition Voyage en Terre du Milieu, Muséum d’histoire naturelle, Angers
19 septembre 2026 à 15h00
Muséum d'histoire naturelle — Angers
- Conférence sur la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Musée Joseph-Denais, Beaufort-en-Anjou
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Joseph-Denais — Beaufort-en-Anjou
- Visite de l’église Saint-Jacques, Angers, Rue Saint-Jacques, 49100 Angers, Angers
19 septembre 2026 à 15h00
Rue Saint-Jacques, 49100 Angers — Angers
- Exposition locale, Salle des fêtes de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon, Lys-Haut-Layon
19 septembre 2026 à 15h00
Salle des fêtes de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon — Lys-Haut-Layon
- Déambulation commentée du bourg, des demeures et des jardins de Denée, petite citée de caractère, Denée – Salle Jean Commère, Mantelon
19 septembre 2026 à 15h00
Denée - Salle Jean Commère — Mantelon
- Église Notre-Dame de Blou, Eglise Notre-Dame de Blou, Blou
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Notre-Dame de Blou — Blou
- Visites éclair : Nouveautés du Musée d’Art, Musée d’art et d’histoire, Cholet
19 septembre 2026 à 15h30
Musée d'art et d'histoire — Cholet
- Atelier participatif en plein air Dessiner les arbres, dès 6 ans, École supérieure des Beaux-arts d’Angers, Angers
19 septembre 2026 à 15h30
École supérieure des Beaux-arts d'Angers — Angers
- Visite éclair « Couleurs d’enfance, de bas en hauts », Musée du textile et de la mode, Cholet
19 septembre 2026 à 15h30
Musée du textile et de la mode — Cholet
- Visite théâtralisée déambulatoire Cunault en 1944, cunault, Gennes-Val-de-Loire
19 septembre 2026 à 15h30
cunault — Gennes-Val-de-Loire
- Audition d’orgue, Abbatiale Saint Serge, Angers
19 septembre 2026 à 15h30
Abbatiale Saint Serge — Angers
- Visite du Logis de Treize-Vents, Logis de Treize-Vents, 85290 Mortagne-sur-Sèvre, Saint-Christophe-du-Bois
19 septembre 2026 à 16h00
Logis de Treize-Vents, 85290 Mortagne-sur-Sèvre — Saint-Christophe-du-Bois
- Récital guitare classique, Abbatiale Saint Serge, Angers
19 septembre 2026 à 16h00
Abbatiale Saint Serge — Angers
- Atelier duo parents enfants de 1 à 4 ans, Anne BRISSET, Angers
19 septembre 2026 à 16h00
Anne BRISSET — Angers
- Spectacle Dessine moi une brebis, Ruines de la Turmelière, Orée-d’Anjou
19 septembre 2026 à 16h00
Ruines de la Turmelière — Orée-d'Anjou
- Un camp viking au cœur de la Loire (suite), Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, Mauges-sur-Loire
19 septembre 2026 à 16h15
Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil — Mauges-sur-Loire
- Atelier modelage de la Maison du Potier, La Maison du Potier, Montrevault-sur-Èvre
19 septembre 2026 à 16h30
La Maison du Potier — Montrevault-sur-Èvre
- Croisière à thème : santé de la Loire, Bateau de Loire Odyssée, La Ménitré
19 septembre 2026 à 16h30
Bateau de Loire Odyssée — La Ménitré
- Orgue à l’église de la Trinité, Angers, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers
19 septembre 2026 à 16h30
Place de la Laiterie 49100 Angers — Angers
- Concert d’un ensemble vocal, Abbatiale Saint Serge, Angers
19 septembre 2026 à 17h00
Abbatiale Saint Serge — Angers
- Spectacle de l’Ecole des arts du cirque / La Carrière, Ecole des arts du cirque La Carrière, Saint-Barthélemy-d’Anjou
19 septembre 2026 à 17h00
Ecole des arts du cirque La Carrière — Saint-Barthélemy-d'Anjou
- Concert de Mansion’s Cellar au Jardin des Beaux-Arts, Jardin des Beaux-Arts, Angers
19 septembre 2026 à 18h00
Jardin des Beaux-Arts — Angers
- Petit train : Laissez-vous conter le centre historique d’Angers, Devant le jardin des plantes, Angers
19 septembre 2026 à 19h00
Devant le jardin des plantes — Angers
- Jeu de piste : « Vol au jardin des Beaux-Arts », Jardin des Beaux-Arts, Angers
19 septembre 2026 à 19h00
Jardin des Beaux-Arts — Angers
- Archives communautaires et municipales de Saumur, Château-musée de Saumur, Saumur
19 septembre 2026 à 20h00
Château-musée de Saumur — Saumur
- Visite guidée de l’église de la Madeleine restaurée, Eglise Sainte-Madeleine de Segré, Segré-en-Anjou Bleu
19 septembre 2026 à 20h00
Eglise Sainte-Madeleine de Segré — Segré-en-Anjou Bleu
- Théâtre en plein air, Miré, Miré
19 septembre 2026 à 20h30
Miré — Miré
- journées du patrimoine, Musée des boissons, Port-Thibault
19 septembre 2026 à 20h30
Musée des boissons — Port-Thibault
- Projection Let’s Draw au Jardin des Beaux-Arts, Jardin des Beaux-Arts, Angers
19 septembre 2026 à 21h00
Jardin des Beaux-Arts — Angers
- DJ Set des Red Pants au Jardin des Beaux-Arts, Jardin des Beaux-Arts, Angers
19 septembre 2026 à 21h00
Jardin des Beaux-Arts — Angers
- Visite guidée de nuit au château de Chanzeaux, Château de Chanzeaux, Chemillé-en-Anjou
19 septembre 2026 à 21h00
Château de Chanzeaux — Chemillé-en-Anjou
- Mûrs-Érigne naguère…, Espace Bellevue, Mûrs-Erigné
20 septembre 2026 à 09h00
Espace Bellevue — Mûrs-Erigné
- La tour Beauregard, Tour Beauregard, Tuffalun
20 septembre 2026 à 09h00
Tour Beauregard — Tuffalun
- Église Saint-Pierre d’Angrie, église Saint-Pierre, Angrie
20 septembre 2026 à 09h00
église Saint-Pierre — Angrie
- Visite libre de l’église saint Pierre de Vaudelnay, Eglise Saint Pierre de Vaudelnay, Vaudelnay
20 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint Pierre de Vaudelnay — Vaudelnay
- Château de Huillé, Château de Huillé, Huillé-Lézigné
20 septembre 2026 à 09h00
Château de Huillé — Huillé-Lézigné
- Visite guidée du manoir de la Roche-Hubert à Meigné-le-Vicomte, Manoir de la Roche-Hubert, Noyant-Villages
20 septembre 2026 à 09h00
Manoir de la Roche-Hubert — Noyant-Villages
- Chapelle de la Croix-Poulet, Chapelle de la Croix-Poulet, Angrie
20 septembre 2026 à 09h00
Chapelle de la Croix-Poulet — Angrie
- Église Saint-Jean, Eglise Saint-Jean, La Lande-Chasles, La Lande-Chasles
20 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Jean, La Lande-Chasles — La Lande-Chasles
- Espace patrimoine de l’Amicale des anciens marins du TCD Orage, Amicale des anciens marins du TCD Orage, La Lande-Chasles
20 septembre 2026 à 09h00
Amicale des anciens marins du TCD Orage — La Lande-Chasles
- CHASSE AU TRÉSOR, Salle Saint-Maurille 28 Avenue Maurice Defois 49130 Les Ponts de Cé, Les Ponts-de-Cé
20 septembre 2026 à 09h30
Salle Saint-Maurille 28 Avenue Maurice Defois 49130 Les Ponts de Cé — Les Ponts-de-Cé
- Hôtel de Ville, Hôtel de Ville de Saumur, Saumur
20 septembre 2026 à 09h30
Hôtel de Ville de Saumur — Saumur
- Visite guidée et découverte de la restauration du chemin de croix, Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, La Ménitré
20 septembre 2026 à 10h00
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste — La Ménitré
- Angers Loire Greeters : Balade dans le quartier Saint-Serge, Place Mitterand, Angers
20 septembre 2026 à 10h00
Place Mitterand — Angers
- Visite commentée du moulin et exposition « Le tour de France en Anjou » des archives départementales du 49, Moulin de la Vierge, La Ménitré
20 septembre 2026 à 10h00
Moulin de la Vierge — La Ménitré
- Ancien presbytère de louerre, Tuffalun, Tuffalun
20 septembre 2026 à 10h00
Tuffalun — Tuffalun
- Oratoire de La Baboue, Oratoire de la Baboue, Tuffalun
20 septembre 2026 à 10h00
Oratoire de la Baboue — Tuffalun
- Anciennes habitations troglodytiques, Anciennes habitations troglodytiques, Tuffalun
20 septembre 2026 à 10h00
Anciennes habitations troglodytiques — Tuffalun
- Ancienne perception de Louerre, Ancienne Perception de Louerre, Tuffalun
20 septembre 2026 à 10h00
Ancienne Perception de Louerre — Tuffalun
- Visite guidée du château familial historique d’Hervé Bazin, Château du Patys – Maison-musée Hervé Bazin, Segré-en-Anjou Bleu
20 septembre 2026 à 10h00
Château du Patys - Maison-musée Hervé Bazin — Segré-en-Anjou Bleu
- Visite extérieure du pigeonnier de Soucelles, pigeonnier de soucelles, Rives-du-Loir-en-Anjou
20 septembre 2026 à 10h00
pigeonnier de soucelles — Rives-du-Loir-en-Anjou
- Visite de la maison des souvenirs, Maison des souvenirs, Orée-d’Anjou
20 septembre 2026 à 10h00
Maison des souvenirs — Orée-d'Anjou
- Visite libre Boule de Fort « Union de la Gare », Boule de fort l’Union de la Gare Tiercé, Rives-du-Loir-en-Anjou
20 septembre 2026 à 10h00
Boule de fort l'Union de la Gare Tiercé — Rives-du-Loir-en-Anjou
- Journée du château, Château de la Perrière, Avrillé
20 septembre 2026 à 10h00
Château de la Perrière — Avrillé
- Espace d’art plastique contemporain, espace d’art plastique contemporain, Tuffalun
20 septembre 2026 à 10h00
espace d'art plastique contemporain — Tuffalun
- À la découverte des oiseaux, Maison de l’environnement, Angers
20 septembre 2026 à 10h30
Maison de l'environnement — Angers
- Visites guidées du jardin botanique de la faculté de santé d’Angers, Faculté de Santé Département Pharmacie, Angers
20 septembre 2026 à 10h30
Faculté de Santé Département Pharmacie — Angers
- Atelier découverte de Gamelan Javanais, Anne BRISSET, Angers
20 septembre 2026 à 10h30
Anne BRISSET — Angers
- Visite guidée de la prieurale de Cunault, Prieurale de Cunault, Gennes-Val-de-Loire
20 septembre 2026 à 11h00
Prieurale de Cunault — Gennes-Val-de-Loire
- Mûrs-Érigne naguère…, Espace Bellevue, Mûrs-Erigné
20 septembre 2026 à 11h00
Espace Bellevue — Mûrs-Erigné
- Spectacle René et l’oiseau chevalier, Jardin des Beaux-Arts, Angers
20 septembre 2026 à 11h00
Jardin des Beaux-Arts — Angers
- Château de la Roche et son parc, Château de la Roche-Noyant, Noyant-la-Gravoyère
20 septembre 2026 à 11h00
Château de la Roche-Noyant — Noyant-la-Gravoyère
- Animation de dessin par les Urban Sketchers, place saint Eloi, Angers
20 septembre 2026 à 11h00
place saint Eloi — Angers
- Projection du documentaire « Un collège dans le vent », Cinéma St Charles, Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
20 septembre 2026 à 11h00
Cinéma Saint Charles — Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
- Visite de l’église Saint Aubin, 7 place de l’Église, Le Louroux-Béconnais 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE, Le Louroux-Béconnais
20 septembre 2026 à 12h00
7 place de l’Église, Le Louroux-Béconnais 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE — Le Louroux-Béconnais
- Église Saint-Aubin, Église Saint-Aubin, Le Louroux-Béconnais
20 septembre 2026 à 12h00
Église Saint-Aubin — Le Louroux-Béconnais
- Présentation du grand orgue de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Beaufort-en-Anjou
20 septembre 2026 à 13h30
Église Notre-Dame — Beaufort-en-Anjou
- Visite guidée du Candé historique, Candé, Candé
20 septembre 2026 à 14h00
Candé — Candé
- Visite guidée : le quartier de la Cité, Promenade du Bout-du-Monde, Angers
20 septembre 2026 à 14h00
Promenade du Bout-du-Monde — Angers
- JEP château de Briançon, Château de Briançon, Loire-Authion
20 septembre 2026 à 14h00
Château de Briançon — Loire-Authion
- Journées européennes du patrimoine 2026 – manoir d’Auvers, Durtal 49430 – visite des extérieurs, Manoir d’Auvers, Durtal
20 septembre 2026 à 14h00
Manoir d'Auvers — Durtal
- Suivez le jardinier, Maison de l’environnement, Angers
20 septembre 2026 à 14h00
Maison de l'environnement — Angers
- Couvent de La Haye aux Bonshommes, Couvent de la Haye aux Bonshommes, Avrillé
20 septembre 2026 à 14h00
Couvent de la Haye aux Bonshommes — Avrillé
- Visite de la Milandrie, La Milandrie, Le Louroux-Béconnais 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE, Le Louroux-Béconnais
20 septembre 2026 à 14h00
La Milandrie, Le Louroux-Béconnais 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE — Le Louroux-Béconnais
- Exposition « Graffitis au 312 », MATP, Angers
20 septembre 2026 à 14h00
MATP — Angers
- Visite des Caves des Greniers Saint Jean, Caves Saint Jean, Angers
20 septembre 2026 à 14h00
Caves Saint Jean — Angers
- Château de la Grandière, Château de la Grandière, Grez-Neuville
20 septembre 2026 à 14h00
Château de la Grandière — Grez-Neuville
- Une journée entre arts et patrimoine au cœur des Cerqueux-Sous-Passavant, Jardin de sculptures Vaugel-Vaccarella, Lys-Haut-Layon
20 septembre 2026 à 14h00
Jardin de sculptures Vaugel-Vaccarella — Lys-Haut-Layon
- Visite du château du Bouchet, Château du Bouchet, Noyant-Villages
20 septembre 2026 à 14h00
Château du Bouchet — Noyant-Villages
- Les secrets du Logis de la Corne de cerf, Maison de l’environnement, Angers
20 septembre 2026 à 14h00
Maison de l'environnement — Angers
- Journée du Patrimoine, Centre Vivre Ensemble 2 rue Rose Giet 49310 La Salle de Vihiers, Chemillé-en-Anjou
20 septembre 2026 à 14h00
Centre Vivre Ensemble 2 rue Rose Giet 49310 La Salle de Vihiers — Chemillé-en-Anjou
- Journée artistique, Jardin de sculptures Vaugel-Vaccarella, Lys-Haut-Layon
20 septembre 2026 à 14h30
Jardin de sculptures Vaugel-Vaccarella — Lys-Haut-Layon
- Visite guidée du village de Souzay-Champigny, Eglise Saint-Maurice, Souzay-Champigny
20 septembre 2026 à 14h30
Eglise Saint-Maurice — Souzay-Champigny
- Marche découverte du patrimoine historique, Centre-bourg de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon, Lys-Haut-Layon
20 septembre 2026 à 14h30
Centre-bourg de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon — Lys-Haut-Layon
- Plantes sauvages des rives, Maison de l’environnement, Angers
20 septembre 2026 à 14h30
Maison de l'environnement — Angers
- Visite du village de Trèves, Eglise Saint-Aubin de Trèves, Chênehutte-Trèves-Cunault
20 septembre 2026 à 14h30
Eglise Saint-Aubin de Trèves — Chênehutte-Trèves-Cunault
- Visite de la Commanderie, La Commanderie, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE, Val-d’Erdre-Auxence
20 septembre 2026 à 14h30
La Commanderie, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE — Val-d'Erdre-Auxence
- LE CENTRE D’INITIATION A LA NATURE, CIN, Avrillé
20 septembre 2026 à 14h30
CIN — Avrillé
- Visite guidée de l’église de la Trinité, Angers, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers
20 septembre 2026 à 14h30
Place de la Laiterie 49100 Angers — Angers
- Visite commentée du village de Morannes, Viste commentée du village de Morannes, Morannes sur Sarthe-Daumeray
20 septembre 2026 à 15h00
Viste commentée du village de Morannes — Morannes sur Sarthe-Daumeray
- Visite commentée des vestiges du camp d’internement de nomades de Montreuil-Bellay, Vestige d’un ancien camp d’internement tzigane, 49260 Montreuil-Bellay, Montreuil-Bellay
20 septembre 2026 à 15h00
Vestige d'un ancien camp d'internement tzigane, 49260 Montreuil-Bellay — Montreuil-Bellay
- Découverte de l’orgue Gloton, Eglise de Saint-Macaire en Mauges, Sèvremoine
20 septembre 2026 à 15h30
Eglise de Saint-Macaire en Mauges — Sèvremoine
- Exposition souvenirs, Salle du Petit Anjou, Lys-Haut-Layon
20 septembre 2026 à 15h30
Salle du Petit Anjou — Lys-Haut-Layon
- Conférence «Ingrandes et les églises de la reconstruction », Église Notre-Dame d’Ingrandes, Ingrandes-Le Fresne sur Loire
20 septembre 2026 à 16h00
Église Notre-Dame d'Ingrandes — Ingrandes-Le Fresne sur Loire
- L’Insectarium, Maison de l’environnement, Angers
20 septembre 2026 à 16h00
Maison de l'environnement — Angers
- Concert de la fanfare Cluster Keaten, Jardin des Beaux-Arts, Angers
20 septembre 2026 à 18h00
Jardin des Beaux-Arts — Angers
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)