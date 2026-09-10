MAINE-ET-LOIRE. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

Église Saint-Martin, Église Saint Martin, Carbay



Église Saint Martin — Carbay

Visite et animations du site archéologique du château des Forges, Château des Forges, Segré-en-Anjou Bleu



Château des Forges — Segré-en-Anjou Bleu

Visite de la salle des machines au Tiers-Lieu communal La Source, 17 Rue des Ardoisières 49370 Erdre-en-Anjou, Erdre-en-Anjou



17 Rue des Ardoisières 49370 Erdre-en-Anjou — Erdre-en-Anjou

Visite libre de la chapelle de l’oratoire, Chapelle de l’Oratoire Tiercé, Tiercé



Chapelle de l'Oratoire Tiercé — Tiercé

Société Saint Florent La Cure, Société Saint Florent La Cure, Saumur



Société Saint Florent La Cure — Saumur

Visite guidée de la chapelle de la Salette à La Bohalle 49800, Chapelle Notre Dame de la Salette, Loire-Authion



Chapelle Notre Dame de la Salette — Loire-Authion

Découvrez la boule de fort au Cercle des Peupliers, Cercle des Peupliers Morannes, Morannes sur Sarthe-Daumeray



Cercle des Peupliers Morannes — Morannes sur Sarthe-Daumeray

Visite libre de la chapelle de Maquillé, Chapelle de Maquillé, Tiercé



Chapelle de Maquillé — Tiercé

Le pont et l’octroi, Quai de la Mayenne – Pont et octroi, Chambellay



Quai de la Mayenne - Pont et octroi — Chambellay

Exposition à la chapelle Notre Dame des Eaux, Chapelle notre Dame des Eaux, Cheffes



Chapelle notre Dame des Eaux — Cheffes

Les Fours à chaux, Les Fours à chaux, Saumur



Les Fours à chaux — Saumur

La Maison des Compagnons du Devoir, Maison des Compagnons du Devoir, Saumur



Maison des Compagnons du Devoir — Saumur

Coulée de Serrant, Coulee de Serrant, 49170 Savennieres, Épiré



Coulee de Serrant, 49170 Savennieres — Épiré

Mairie de Chemiré, Mairie de Chemiré, Morannes sur Sarthe-Daumeray



Mairie de Chemiré — Morannes sur Sarthe-Daumeray

Le Dolmen de Bagneux, 56 Rue du Dolmen, Saumur



56 Rue du Dolmen — Saumur

Visite libre du four à chanvre, Four à Chanvre Tiercé, Tiercé



Four à Chanvre Tiercé — Tiercé

Visite libre du pont de Bréaud, Pont de Bréaud, Morannes sur Sarthe-Daumeray



Pont de Bréaud — Morannes sur Sarthe-Daumeray

Découvrir une église, vivez une expérience spirituelle, 12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS, Angers



12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS — Angers

Coulée de Serrant, Château de la Roche aux Moines – Coulée de Serrant, Savennières



Château de la Roche aux Moines - Coulée de Serrant — Savennières

Maison Louis de Grenelle, Maison Louis de Grenelle, Saumur



Maison Louis de Grenelle — Saumur

Visitez la succursale de la Banque de France d’Angers, Banque de France Angers, Angers



Banque de France Angers — Angers

Visite guidée du parc de la Jarrie, Château de la Jarrie, Sèvremoine



Château de la Jarrie — Sèvremoine

Caves Ackerman, Caves Ackerman, Saumur



Caves Ackerman — Saumur

Caves Gratien Meyer, Caves Gratien Meyer, Saumur



Caves Gratien Meyer — Saumur

Découvrir une église, vivez une expérience spirituelle, Eglise St Léonard angers, Angers



Eglise St Léonard angers — Angers

Le Cadre Noir, Le Cadre Noir, Saumur



Le Cadre Noir — Saumur

Hôtel Hudault de La Haye, Hôtel Hudault de La Haye, Saumur



Hôtel Hudault de La Haye — Saumur

Visite guidée par un référent de la paroisse St Jean-Paul II., 12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS, Angers



12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS — Angers

Eglise Saint Germain du Guédeniau, Eglise Saint Germain du Guédeniau, Le Guédeniau



Eglise Saint Germain du Guédeniau — Le Guédeniau

À la découverte du Génie militaire !, Musée du génie, Angers



Musée du génie — Angers

Château de la Groussinière, Château de la Groussinière, Les Hauts-d’Anjou



Château de la Groussinière — Les Hauts-d'Anjou

Expositions photos, Abbaye de Saint Georges sur Loire, Saint-Georges-sur-Loire



Abbaye de Saint Georges sur Loire — Saint-Georges-sur-Loire

Château de Briacé, Château de Briacé, Saumur



Château de Briacé — Saumur

CHATEAU ET POTAGER COLBERT, Château Colbert, Maulévrier



Château Colbert — Maulévrier

visite de l’ancien couvent de la Baumette, Ancien couvent de la Baumette, Angers



Ancien couvent de la Baumette — Angers

Visite libre des collections et de l’exposition, Musée Pincé, Angers



Musée Pincé — Angers

Visite de la maternité, Centre Hospitalier de Saumur, Saumur



Centre Hospitalier de Saumur — Saumur

visite guidée du château avec exposition d’une maquette en pièces de lego, Château de la Haute Guerche, Val-du-Layon



Château de la Haute Guerche — Val-du-Layon

Les Jardins du Puygirault, Pierre et Lumière, Saumur



Pierre et Lumière — Saumur

Château de Baugé, Château de Baugé, Baugé



Château de Baugé — Baugé

Visite guidée du palais de justice d’Angers, Palais de justice, Angers



Palais de justice — Angers

Initiation à la boule de fort, Amicale Laïque Jules Ferry, Angers



Amicale Laïque Jules Ferry — Angers

Au château de La Tourlandry, 10 ans de patrimoine en mouvement, Le château de La Tourlandry, Chemillé-en-Anjou



Le château de La Tourlandry — Chemillé-en-Anjou

Visite libre du musée, Musée du textile et de la mode, Cholet



Musée du textile et de la mode — Cholet

Manoir de l’Oratoire, Manoir de l’Oratoire, Saumur



Manoir de l’Oratoire — Saumur

Eglise de Saint Mathurin sur Loire, Eglise de Saint Mathurin sur Loire, Loire-Authion



Eglise de Saint Mathurin sur Loire — Loire-Authion

Animations médiévales par la Compagnie Plantagenêt, Château de Baugé, Baugé



Château de Baugé — Baugé

Procès fictif pour enfants, Palais de justice, Angers



Palais de justice — Angers

Portes ouvertes de la plateforme aéroportuaire d’Angers, Musée Espace Air Passion, Marcé



Musée Espace Air Passion — Marcé

Visite des consultations externes et de l’unité médicale ambulatoire, Centre Hospitalier de Saumur, Saumur



Centre Hospitalier de Saumur — Saumur

Visite du château de Vaux à Miré, Château de Vaux, 49330, Miré



Château de Vaux, 49330 — Miré

Visite libre des collections et des expositions, Musée des beaux-arts, Angers



Musée des beaux-arts — Angers

Visite du parc & du jardin du château de La Tourlandry, Le château de La Tourlandry, Chemillé-en-Anjou



Le château de La Tourlandry — Chemillé-en-Anjou

Centre d’Art Contemporain Bouvet Ladubay, Centre d’Art Contemporain Bouvet Ladubay, Saumur



Centre d’Art Contemporain Bouvet Ladubay — Saumur

Visite du service de pédiatrie, Centre Hospitalier de Saumur, Saumur



Centre Hospitalier de Saumur — Saumur

Visite du pôle Archéologie et du Centre de conservation et d’étude, Centre de Conservation et d’Études – Pôle archéologie, Angers



Centre de Conservation et d'Études - Pôle archéologie — Angers

Visites théâtralisées de la Manu, Parking lild Trélazé, Trélazé



Parking lild Trélazé — Trélazé

Visite libre des collections et de l’exposition, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, Angers



Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine — Angers

Visite commentée Cinéma Pax, Cinéma Pax, Tiercé



Cinéma Pax — Tiercé

Visite guidée : Quand la Maine déborde, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, Angers



Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine — Angers

Visite libre des collections, Galerie David d’Angers, Angers



Galerie David d'Angers — Angers

Eglise Saint-Venant, Eglise Saint-Venant, La Meignanne



Eglise Saint-Venant — La Meignanne

Château de la Boussinière, Château de la Boussinière, Gennes-Val-de-Loire



Château de la Boussinière — Gennes-Val-de-Loire

Visite libre de l’église Saint-Eutrope, Eglise Saint-Eutrope, Baugé en Anjou



Eglise Saint-Eutrope — Baugé en Anjou

Caves Veuve Amiot, Caves Veuve Amiot, Saumur



Caves Veuve Amiot — Saumur

La Micro-Folie de Baugé-en-Anjou, Tribunal de Baugé, Baugé



Tribunal de Baugé — Baugé

Application Cryptors in the city, Office du Tourisme d’Angers, Angers



Office du Tourisme d'Angers — Angers

Boule de fort « Les vignes » Avrillé, Société boule de fort Les vignes, Avrillé



Société boule de fort Les vignes — Avrillé

Visite libre de l’église de la Trinité, Angers, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers



Place de la Laiterie 49100 Angers — Angers

Journées du patrimoine à l’aéroport d’Angers, Musée Espace Air Passion, Marcé



Musée Espace Air Passion — Marcé

Distillerie Combier, Distillerie Combier, Saumur



Distillerie Combier — Saumur

Pierre et Lumière, Pierre et Lumière, Saumur



Pierre et Lumière — Saumur

Musée du Petit Anjou, Gare du Petit Anjou, Saint-Jean-de-Linières



Gare du Petit Anjou — Saint-Jean-de-Linières

Eglise Notre Dame de Clefs, Eglise Notre Dame de Clefs 49150 Clefs, Clefs



Eglise Notre Dame de Clefs 49150 Clefs — Clefs

Petit train : laissez-vous conter le quartier de Monplaisr, RDV sur le parking Allonneau de Monplaisir, Angers



RDV sur le parking Allonneau de Monplaisir — Angers

Musée des Blindés, Musée des Blindés, Saumur



Musée des Blindés — Saumur

Tribunal de Baugé, Tribunal de Baugé, Baugé



Tribunal de Baugé — Baugé

Maison des Anges, Maison des Anges, Saumur



Maison des Anges — Saumur

Musée du champignon, Pierre et Lumière, Saumur



Pierre et Lumière — Saumur

Maison Langlois, Maison Langlois, Saumur



Maison Langlois — Saumur

Exposition « La Tête ailleurs », Château-musée des coiffes et des traditions, Les Ponts-de-Cé



Château-musée des coiffes et des traditions — Les Ponts-de-Cé

CHÂTEAU DES VAULTS – DOMAINE DU CLOSEL, Domaine du Closel – Château des Vaults, Épiré



Domaine du Closel - Château des Vaults — Épiré

journées du patrimoine au musée « Espace Air Passion », Musée Espace Air Passion, Marcé



Musée Espace Air Passion — Marcé

Abbés…cédaire, Abbaye de Saint Georges sur Loire, Saint-Georges-sur-Loire



Abbaye de Saint Georges sur Loire — Saint-Georges-sur-Loire

Visite libre de l’Hôtel Tinténiac, Hôtel de Tinteniac, Angers



Hôtel de Tinteniac — Angers

Musée de la Cavalerie, Musée de la Cavalerie, Saumur



Musée de la Cavalerie — Saumur

Visite libre de l’église St Malo, Eglise Saint Malo Cornillé Les Caves, Cornillé-les-Caves



Eglise Saint Malo Cornillé Les Caves — Cornillé-les-Caves

Les écoles de Saint Mathurin sur Loire, 34 Levée Jeanne de Laval St Mathurin sur Loire49250 Loire Authion, Loire-Authion



34 Levée Jeanne de Laval St Mathurin sur Loire49250 Loire Authion — Loire-Authion

Visite libre de la croix du cimetière de Montpollin, Eglise Saint-Eutrope, Baugé en Anjou



Eglise Saint-Eutrope — Baugé en Anjou

Jeu d’énigmes sur le thème du procès pénal, Palais de justice, Angers



Palais de justice — Angers

Visite du château du Plessis-Bourré, Château du Plessis-Bourré, Écuillé



Château du Plessis-Bourré — Écuillé

Visite libre de l’église, Eglise de Saint Georges sur Loire, Saint-Georges-sur-Loire



Eglise de Saint Georges sur Loire — Saint-Georges-sur-Loire

visite guidée du couvent des franciscains, Couvent Saint François, Cholet



Couvent Saint François — Cholet

Visite libre église, Chapelle de la Marsaulaye, Loire-Authion



Chapelle de la Marsaulaye — Loire-Authion

Chapelle Saint-François de la Gentilhommière de Cumeray, Chapelle Saint-François de la Gentilhommière de Cumeray, Gennes-Val-de-Loire



Chapelle Saint-François de la Gentilhommière de Cumeray — Gennes-Val-de-Loire

Visite libre et guidée de l’Ecole des arts du cirque / La Carrière, Ecole des arts du cirque La Carrière, Saint-Barthélemy-d’Anjou



Ecole des arts du cirque La Carrière — Saint-Barthélemy-d'Anjou

Visite promenade des douves, Bouille Theval 49500 segre en anjou bleu, Segré-en-Anjou Bleu



Bouille Theval 49500 segre en anjou bleu — Segré-en-Anjou Bleu

Visite de la station de dépollution des eaux usées de La Baumette – Angers (49), Angers Station d’épuration de la Baumette, Angers



Angers Station d'épuration de la Baumette — Angers

Visite guidée du musée : De la fibre à l’étoffe, histoire d’un territoire, Musée du textile et de la mode, Cholet



Musée du textile et de la mode — Cholet

Visite guidée d’une propriété du 18ème siècle au confluent de la Loire et de la Maine, Manoir du PETIT SERRANT, La Pointe



Manoir du PETIT SERRANT — La Pointe

Balade commentée des hameaux tuiliers et potier du Fuilet, La Maison du Potier, Montrevault-sur-Èvre



La Maison du Potier — Montrevault-sur-Èvre

Visites théâtralisées de l’Espace Jean Guichard par la TRPL, Théâtre Interlude / Espace Jean Guichard, Cholet



Théâtre Interlude / Espace Jean Guichard — Cholet

A la découverte de la Galerie Sonore d’Angers, Anne BRISSET, Angers



Anne BRISSET — Angers

Percussions et danses afro/contemporaines, Anne BRISSET, Angers



Anne BRISSET — Angers

Visite guidée des troglodytes, Village troglodytique de rochemenier, Rochemenier



Village troglodytique de rochemenier — Rochemenier

Visite du Bâtiment Molière -siège rénové du Crédit Mutuel Anjou-, Crédit Mutuel Anjou, Angers



Crédit Mutuel Anjou — Angers

Chapelle Saint-Joseph de Baugé, maison « France services », Chapelle St Joseph – Maison France Services, Baugé



Chapelle St Joseph - Maison France Services — Baugé

Visite extérieure du château de Baugé, Château de Baugé, Baugé



Château de Baugé — Baugé

Galerie / atelier Esprit Laque, Galerie / atelier Esprit Laque, Saumur



Galerie / atelier Esprit Laque — Saumur

Visite flash de l’exposition Aubusson tisse Tolkien, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, Angers



Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine — Angers

Visite libre de la cour et du jardin, 18 rue Donadieu de Puycharic -49100 ANGERS, Angers



18 rue Donadieu de Puycharic -49100 ANGERS — Angers

Les ficelles de l’ouest, le petit faiteau 49170 saint georges sur loire, Saint-Georges-sur-Loire



le petit faiteau 49170 saint georges sur loire — Saint-Georges-sur-Loire

Visite guidée au théâtre du Quai, Le Quai, Angers



Le Quai — Angers

Visite du Quai, Le Quai, Angers



Le Quai — Angers

Exposition Objets de choix, Hôtel des Pénitentes, Angers



Hôtel des Pénitentes — Angers

Visite guidée de l’abbaye, Abbaye de Saint Georges sur Loire, Saint-Georges-sur-Loire



Abbaye de Saint Georges sur Loire — Saint-Georges-sur-Loire

Visite guidée des troglodytes, 22 rue du Ronceray 49140 Cornillé Les Caves, Cornillé-les-Caves



22 rue du Ronceray 49140 Cornillé Les Caves — Cornillé-les-Caves

La Porte Verron révèle son chantier, Porte Verron, Durtal



Porte Verron — Durtal

Exposition Solanum Tuberosum, Repaire Urbain, Angers



Repaire Urbain — Angers

Visite libre et commentée de l’abbatiale du Ronceray, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers



Place de la Laiterie 49100 Angers — Angers

Manoir de la Maldemeure, Manoir de la Maldemeure, Les Hauts-d’Anjou



Manoir de la Maldemeure — Les Hauts-d'Anjou

Exposition Claude Viallat, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers



Place de la Laiterie 49100 Angers — Angers

Le château du Plessis-Chivré ouvre ses portes, Château du Plessis Chivré, Étriché



Château du Plessis Chivré — Étriché

Visite guidée du Temple Maçonnique, Temple Maçonnique, Angers



Temple Maçonnique — Angers

Visite flash à la Chapelle des Ursules, Chapelle des Ursulines, Angers



Chapelle des Ursulines — Angers

Moulin du Vigneau, Moulin du Vigneau, Saumur



Moulin du Vigneau — Saumur

Visite guidée château du Hardas, Château du Hardas, Segré-en-Anjou Bleu



Château du Hardas — Segré-en-Anjou Bleu

Château des Forges de Noyant-la-Gravoyère, Château des Forges, Segré-en-Anjou Bleu



Château des Forges — Segré-en-Anjou Bleu

Tour Grénetière, Tour Grénetière, Saumur



Tour Grénetière — Saumur

Parc et jardins du château de Jarzé, Chateau de Jarzé, Jarzé Villages



Chateau de Jarzé — Jarzé Villages

Visite libre du Théâtre de Rouget le Braconnier, Théâtre Rouget le Braconnier Daumeray, Morannes sur Sarthe-Daumeray



Théâtre Rouget le Braconnier Daumeray — Morannes sur Sarthe-Daumeray

Manoir des Lauriers – demeure de plaisance du XVIIIè, Manoir des Lauriers, Épiré



Manoir des Lauriers — Épiré

Campement médiéval – Association Patrimoine et Culture du Pouancéen, Enclos du vieux château, Ombrée d’Anjou



Enclos du vieux château — Ombrée d'Anjou

Découverte de la maison des sciences, lettres et arts !, 12 Avenue du Maréchal Foch 49300 Cholet, Cholet



12 Avenue du Maréchal Foch 49300 Cholet — Cholet

Chapelle Sainte-Anne, sœurs de Jeanne Delanoue, Chapelle Sainte-Anne, congrégation Jeanne Delanoue, Saumur



Chapelle Sainte-Anne, congrégation Jeanne Delanoue — Saumur

Fours à chaux de La Veurière et de St Pierre, Fours à chaux de La Veurière, 49440 Angrie, Angrie



Fours à chaux de La Veurière, 49440 Angrie — Angrie

Visite architecture L’hôpital Saint-Jean et sa chapelle, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, Angers



Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine — Angers

Journées européennes du patrimoine, Parc du château du martreil, Sainte-Christine



Parc du château du martreil — Sainte-Christine

Hôtel de commandement, Hôtel de commandement, Saumur



Hôtel de commandement — Saumur

Visite flash sur l’Hôtel des Pénitentes, Hôtel des Pénitentes, Angers



Hôtel des Pénitentes — Angers

Château de Jalesnes, Château de Jalesnes, Vernantes



Château de Jalesnes — Vernantes

Exposition Ce que nos mots n’auraient pas su dire, Site de l’ancienne abbaye Saint-Florent de Saumur, Saumur



Site de l'ancienne abbaye Saint-Florent de Saumur — Saumur

La Cour des Aulnays, Manoir La Cour des Aulnays, Challain-la-Potherie



Manoir La Cour des Aulnays — Challain-la-Potherie

Visite guidée de l’église de la Trinité à Angers, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers



Place de la Laiterie 49100 Angers — Angers

Atelier de tissage, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, Angers



Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine — Angers

Visite guidée des fours à chaux de La Veurière, Fours à chaux de La Veurière, 49440 Angrie, Angrie



Fours à chaux de La Veurière, 49440 Angrie — Angrie

Château médiéval de Pouancé, Château médiéval de Pouancé, Pouance



Château médiéval de Pouancé — Pouance

Séances découvertes des arts du cirques, Ecole des arts du cirque La Carrière, Saint-Barthélemy-d’Anjou



Ecole des arts du cirque La Carrière — Saint-Barthélemy-d'Anjou

Cuisson au four à bois et vente de la production, La Maison du Potier, Montrevault-sur-Èvre



La Maison du Potier — Montrevault-sur-Èvre

Temple protestant, Temple de l’Église Réformée, Saumur



Temple de l'Église Réformée — Saumur

Chapelle du XVIIe, Chemin du haut Montplacé 49140 Jarzé Villages, Jarzé Villages



Chemin du haut Montplacé 49140 Jarzé Villages — Jarzé Villages

Manoir de la Coutardière, Manoir de la Coutardière, Les Hauts-d’Anjou



Manoir de la Coutardière — Les Hauts-d'Anjou

Visite guidée : La sculpture en ville, Devant le monument aux morts, Angers



Devant le monument aux morts — Angers

Histoire des abbayes cisterciennes à travers la visite de l’abbaye de La Boissière, Ancienne abbaye de la Boissière, Dénezé-sous-le-Lude



Ancienne abbaye de la Boissière — Dénezé-sous-le-Lude

Visite des cours et de jardins des hôtels particuliers, commune de Baugé, Baugé



commune de Baugé — Baugé

Visite guidée du château de la Crossonnière, Château de la Cressonnière 49610 Mozé sur Louet, Mozé-sur-Louet



Château de la Cressonnière 49610 Mozé sur Louet — Mozé-sur-Louet

Journées européennes du patrimoine au château de la Faucille, Château de la Faucille, L’Hôtellerie-de-Flée



Château de la Faucille — L'Hôtellerie-de-Flée

Château de la Faucille, Château de la Faucille, L’Hôtellerie-de-Flée



Château de la Faucille — L'Hôtellerie-de-Flée

Musée du Moteur, Musée du Moteur, Saumur



Musée du Moteur — Saumur

Visite guidée de l’église du prieuré Saint Augustin, Prieuré Saint Augustin, Angers



Prieuré Saint Augustin — Angers

Exposition Grammaire du manque par Silvana McNulty, Annexe Giffard (École Supérieure d’Art et de Design TALM), Angers



Annexe Giffard (École Supérieure d'Art et de Design TALM) — Angers

La Grande Librairie, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers



Archives départementales de Maine-et-Loire — Angers

Hôtel Blancler, Hôtel Blancler, Saumur



Hôtel Blancler — Saumur

Manoir de la Vérouillère, Manoir de la Vérouillère, Les Hauts-d’Anjou



Manoir de la Vérouillère — Les Hauts-d'Anjou

Château des Coutures, Château des Coutures, Vivy



Château des Coutures — Vivy

Visite commentée de la vigne par l’association VEVA, Vigne du clos Saint-Nicolas – Association VEVA, Angers



Vigne du clos Saint-Nicolas - Association VEVA — Angers

Journées du patrimoine, Hôtel Lancreau de Bellefonds, Angers



Hôtel Lancreau de Bellefonds — Angers

Visite historique de la crypte à l’Hôtel du Département, Hôtel du Département et Préfecture, Angers



Hôtel du Département et Préfecture — Angers

Château du Hardas, Château du Hardas, Segré-en-Anjou Bleu



Château du Hardas — Segré-en-Anjou Bleu

Théâtre Le Dôme, Théâtre Le Dôme, Saumur



Théâtre Le Dôme — Saumur

Visite guidée du moulin du Pavé, dit « de Brissac », moulin du Pavé 49610 LES GARENNES SUR LOIRE, Les Garennes-sur-Loire



moulin du Pavé 49610 LES GARENNES SUR LOIRE — Les Garennes-sur-Loire

Animations en continu au Jardin des Beaux-Arts, Jardin des Beaux-Arts, Angers



Jardin des Beaux-Arts — Angers

Modelage libre en continu, La Maison du Potier, Montrevault-sur-Èvre



La Maison du Potier — Montrevault-sur-Èvre

Château de La Montchevalleraie, Château de la Montchevalleraie, Segré-en-Anjou Bleu



Château de la Montchevalleraie — Segré-en-Anjou Bleu

Journées européennes du patrimoine, Atelier des liciers angevins, Angers



Atelier des liciers angevins — Angers

Visite flash Architecture, Musée des beaux-arts, Angers



Musée des beaux-arts — Angers

Visite express Architecture, Musée Pincé, Angers



Musée Pincé — Angers

Visite du parc et de la chapelle, Parc du château du martreil, Sainte-Christine



Parc du château du martreil — Sainte-Christine

Visite guidée de l’ancienne clinique Fardeau, Ancienne Clinique Fardeau, Saumur



Ancienne Clinique Fardeau — Saumur

Monastère Bénédictines ND du Calvaire, Monastère Bénédicitnes du Calvaire, Angers



Monastère Bénédicitnes du Calvaire — Angers

Atelier modelage, Galerie David d’Angers, Angers



Galerie David d'Angers — Angers

Visite libre du musée du Bon Pasteur, Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, Angers



Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur — Angers

Un château en Haut-Anjou, Visites guidées des intérieurs du château de La Montchevalleraie par les propriétaires à Aviré, Château de la Montchevalleraie, Segré-en-Anjou Bleu



Château de la Montchevalleraie — Segré-en-Anjou Bleu

Manoir de la Hamonnière, Manoir de la Hamonnière, Les Hauts-d’Anjou



Manoir de la Hamonnière — Les Hauts-d'Anjou

Exposition : la maison Giffard inspire un collectif d’étudiants designers, Annexe Giffard (École Supérieure d’Art et de Design TALM), Angers



Annexe Giffard (École Supérieure d'Art et de Design TALM) — Angers

Visite libre du temple protestant, Temple Protestant, Angers



Temple Protestant — Angers

Visite guidée du site de la Maison-Mère, Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, Angers



Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur — Angers

Atelier de tapisserie dans le jardin des Beaux-Arts, Jardin des Beaux-Arts, Angers



Jardin des Beaux-Arts — Angers

Grand Théâtre, Grand Théâtre d’Angers, Angers



Grand Théâtre d'Angers — Angers

Visite commentée de la chapelle de l’ancien couvent des sœurs de la Visitation, Conservation départementale du Patrimoine, Frémur



Conservation départementale du Patrimoine — Frémur

Démonstrations de savoir -faire, Musée de l’Ardoise, Trélazé



Musée de l'Ardoise — Trélazé

Démonstration du métier de couvreur, Musée de l’Ardoise, Trélazé



Musée de l'Ardoise — Trélazé

Visite des jardins de l’Hôtel du Département, Hôtel du Département et Préfecture, Angers



Hôtel du Département et Préfecture — Angers

Visite commentée de la mosquée turque d’Angers, Mosquée turque d’Anger, 65 rue Parmentier, Angers



Mosquée turque d'Anger, 65 rue Parmentier — Angers

Visite guidée de l’Abbatiale, Abbatiale Saint Serge, Angers



Abbatiale Saint Serge — Angers

Visite guidée du centre culturel des musulmans de Trélazé/mosquée, Centre culturel des musulmans de Trélazé/Mosquée, Trélazé



Centre culturel des musulmans de Trélazé/Mosquée — Trélazé

Église Notre-Dame de Séronnes, Église Notre Dame de Séronnes, Les Hauts-d’Anjou



Église Notre Dame de Séronnes — Les Hauts-d'Anjou

Château-Musée Anako de la Reine de Sicile, Château-Musée Anako de la Reine de Sicile, Saumur



Château-Musée Anako de la Reine de Sicile — Saumur

Animation lithophone, Musée de l’Ardoise, Trélazé



Musée de l'Ardoise — Trélazé

Musée des métiers de la chaussure, Musée des Métiers de la Chaussure, Sèvremoine



Musée des Métiers de la Chaussure — Sèvremoine

Séance de dédicaces, Musée de l’Ardoise, Trélazé



Musée de l'Ardoise — Trélazé

Château du Vieux Bagneux, 2 place Gilles Blondé, Saumur



2 place Gilles Blondé — Saumur

Concert de chants liturgiques orthodoxes, Prieuré Saint Augustin, Angers



Prieuré Saint Augustin — Angers

Visite de la Grande Mosquée d’Angers, Grande Mosquée d’Angers, Angers



Grande Mosquée d'Angers — Angers

Visite historique XIXème et XXème, Hôtel du Département et Préfecture, Angers



Hôtel du Département et Préfecture — Angers

Visite de l’ancienne Abbaye bénédictine Saint-Aubin, Hôtel du Département et Préfecture, Angers



Hôtel du Département et Préfecture — Angers

Animation autour de la Malle « Angers Patrimoine en vadrouille », Centre Jacques Tati, Angers



Centre Jacques Tati — Angers

Maison de la Rivière, Maison de la Rivière, Les Hauts-d’Anjou



Maison de la Rivière — Les Hauts-d'Anjou

Visite commentée du prieuré de Port l’Abbé, Prieuré de Port l’Abbé Etriché, Étriché



Prieuré de Port l'Abbé Etriché — Étriché

Pénélope et Compagnie, Atelier de la cité, Angers



Atelier de la cité — Angers

Atelier Archives 2226 avec Maëlle Bléteau, Repaire Urbain, Angers



Repaire Urbain — Angers

Visite guidée du site du Bois Grolleau, Lycée La Providence, Cholet



Lycée La Providence — Cholet

Visite guidée du musée, La Maison du Potier, Montrevault-sur-Èvre



La Maison du Potier — Montrevault-sur-Èvre

À la découverte des talents et du patrimoine local, Salle des fêtes de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon, Lys-Haut-Layon



Salle des fêtes de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon — Lys-Haut-Layon

Visite guidée de l’ICEPARC, Patinoire Iceparc, Angers



Patinoire Iceparc — Angers

Exposition locale, Salle des fêtes de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon, Lys-Haut-Layon



Salle des fêtes de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon — Lys-Haut-Layon

Visite éclair « Couleurs d’enfance, de bas en hauts », Musée du textile et de la mode, Cholet



Musée du textile et de la mode — Cholet

Audition d’orgue, Abbatiale Saint Serge, Angers



Abbatiale Saint Serge — Angers

Récital guitare classique, Abbatiale Saint Serge, Angers



Abbatiale Saint Serge — Angers

Atelier duo parents enfants de 1 à 4 ans, Anne BRISSET, Angers



Anne BRISSET — Angers

Spectacle Dessine moi une brebis, Ruines de la Turmelière, Orée-d’Anjou



Ruines de la Turmelière — Orée-d'Anjou

Atelier modelage de la Maison du Potier, La Maison du Potier, Montrevault-sur-Èvre



La Maison du Potier — Montrevault-sur-Èvre

Croisière à thème : santé de la Loire, Bateau de Loire Odyssée, La Ménitré



Bateau de Loire Odyssée — La Ménitré

Orgue à l’église de la Trinité, Angers, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers



Place de la Laiterie 49100 Angers — Angers

Concert d’un ensemble vocal, Abbatiale Saint Serge, Angers



Abbatiale Saint Serge — Angers

Spectacle de l’Ecole des arts du cirque / La Carrière, Ecole des arts du cirque La Carrière, Saint-Barthélemy-d’Anjou



Ecole des arts du cirque La Carrière — Saint-Barthélemy-d'Anjou

Petit train : Laissez-vous conter le centre historique d’Angers, Devant le jardin des plantes, Angers



Devant le jardin des plantes — Angers

DJ Set des Red Pants au Jardin des Beaux-Arts, Jardin des Beaux-Arts, Angers



Jardin des Beaux-Arts — Angers

La tour Beauregard, Tour Beauregard, Tuffalun



Tour Beauregard — Tuffalun

Visite libre de l’église saint Pierre de Vaudelnay, Eglise Saint Pierre de Vaudelnay, Vaudelnay



Eglise Saint Pierre de Vaudelnay — Vaudelnay

Chapelle de la Croix-Poulet, Chapelle de la Croix-Poulet, Angrie



Chapelle de la Croix-Poulet — Angrie

Espace patrimoine de l’Amicale des anciens marins du TCD Orage, Amicale des anciens marins du TCD Orage, La Lande-Chasles



Amicale des anciens marins du TCD Orage — La Lande-Chasles

CHASSE AU TRÉSOR, Salle Saint-Maurille 28 Avenue Maurice Defois 49130 Les Ponts de Cé, Les Ponts-de-Cé



Salle Saint-Maurille 28 Avenue Maurice Defois 49130 Les Ponts de Cé — Les Ponts-de-Cé

Hôtel de Ville, Hôtel de Ville de Saumur, Saumur



Hôtel de Ville de Saumur — Saumur

Visite guidée et découverte de la restauration du chemin de croix, Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, La Ménitré



Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste — La Ménitré

Visite commentée du moulin et exposition « Le tour de France en Anjou » des archives départementales du 49, Moulin de la Vierge, La Ménitré



Moulin de la Vierge — La Ménitré

Oratoire de La Baboue, Oratoire de la Baboue, Tuffalun



Oratoire de la Baboue — Tuffalun

Anciennes habitations troglodytiques, Anciennes habitations troglodytiques, Tuffalun



Anciennes habitations troglodytiques — Tuffalun

Ancienne perception de Louerre, Ancienne Perception de Louerre, Tuffalun



Ancienne Perception de Louerre — Tuffalun

Visite libre Boule de Fort « Union de la Gare », Boule de fort l’Union de la Gare Tiercé, Rives-du-Loir-en-Anjou



Boule de fort l'Union de la Gare Tiercé — Rives-du-Loir-en-Anjou

Journée du château, Château de la Perrière, Avrillé



Château de la Perrière — Avrillé

À la découverte des oiseaux, Maison de l’environnement, Angers



Maison de l'environnement — Angers

Visites guidées du jardin botanique de la faculté de santé d’Angers, Faculté de Santé Département Pharmacie, Angers



Faculté de Santé Département Pharmacie — Angers

Atelier découverte de Gamelan Javanais, Anne BRISSET, Angers



Anne BRISSET — Angers

Animation de dessin par les Urban Sketchers, place saint Eloi, Angers



place saint Eloi — Angers

Visite de l’église Saint Aubin, 7 place de l’Église, Le Louroux-Béconnais 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE, Le Louroux-Béconnais



7 place de l’Église, Le Louroux-Béconnais 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE — Le Louroux-Béconnais

Suivez le jardinier, Maison de l’environnement, Angers



Maison de l'environnement — Angers

Couvent de La Haye aux Bonshommes, Couvent de la Haye aux Bonshommes, Avrillé



Couvent de la Haye aux Bonshommes — Avrillé

Visite des Caves des Greniers Saint Jean, Caves Saint Jean, Angers



Caves Saint Jean — Angers

Château de la Grandière, Château de la Grandière, Grez-Neuville



Château de la Grandière — Grez-Neuville

Les secrets du Logis de la Corne de cerf, Maison de l’environnement, Angers



Maison de l'environnement — Angers

Journée du Patrimoine, Centre Vivre Ensemble 2 rue Rose Giet 49310 La Salle de Vihiers, Chemillé-en-Anjou



Centre Vivre Ensemble 2 rue Rose Giet 49310 La Salle de Vihiers — Chemillé-en-Anjou

Plantes sauvages des rives, Maison de l’environnement, Angers



Maison de l'environnement — Angers

Visite guidée de l’église de la Trinité, Angers, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers



Place de la Laiterie 49100 Angers — Angers

Visite commentée du village de Morannes, Viste commentée du village de Morannes, Morannes sur Sarthe-Daumeray



Viste commentée du village de Morannes — Morannes sur Sarthe-Daumeray

Découverte de l’orgue Gloton, Eglise de Saint-Macaire en Mauges, Sèvremoine



Eglise de Saint-Macaire en Mauges — Sèvremoine

Exposition souvenirs, Salle du Petit Anjou, Lys-Haut-Layon



Salle du Petit Anjou — Lys-Haut-Layon

L’Insectarium, Maison de l’environnement, Angers



Maison de l'environnement — Angers