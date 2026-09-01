MANCHE Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

Dans la Manche se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Voici le programme. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine
- Visite libre audioguidée, Batterie d’Azeville, Azeville
19 septembre 2026 à 09h00
Batterie d'Azeville — Azeville
- Visite guidée du bâtiment de soutien et d’assistance, Quai de France, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 09h00
Quai de France — Cherbourg-en-Cotentin
- Visite guidée de la résidence et de la préfecture, Préfecture de la Manche, Saint-Lô
19 septembre 2026 à 09h00
Préfecture de la Manche — Saint-Lô
- Visite guidée de la chapelle, Manoir Sainte-Suzanne, Sottevast
19 septembre 2026 à 09h00
Manoir Sainte-Suzanne — Sottevast
- Visite libre du parc, Château de Saint-Pierre-Eglise, Saint-Pierre-Église
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Saint-Pierre-Eglise — Saint-Pierre-Église
- Visite guidée spéciale pour les 40 ans de la centrale de Flamanville, Centrale nucléaire de Flamanville, Les Pieux
19 septembre 2026 à 09h00
Centrale nucléaire de Flamanville — Les Pieux
- Exposition photographique : Laisse béton ?, Batterie d’Azeville, Azeville
19 septembre 2026 à 09h00
Batterie d'Azeville — Azeville
- Visite libre du château, Château de Regnéville, Regnéville-sur-Mer
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Regnéville — Regnéville-sur-Mer
- Visite guidée du remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage, Quai de France, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 09h00
Quai de France — Cherbourg-en-Cotentin
- Démonstrations : ensemble dialoguons, Banque de France, Saint-Lô
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France — Saint-Lô
- Exposition : Jean Marais et Percy, l’histoire d’un nom devenu une légende, Mairie, Percy
19 septembre 2026 à 09h00
Mairie — Percy
- Visite guidée du musée, Musée de la Libération, Périers
19 septembre 2026 à 09h30
Musée de la Libération — Périers
- Exposition « Destins transatlantiques : Cherbourg – Le Havre », Cité de la mer, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 09h30
Cité de la mer — Cherbourg-en-Cotentin
- Atelier de calligraphie, Musée Barbey d’Aurevilly, Saint-Sauveur-le-Vicomte
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Barbey d'Aurevilly — Saint-Sauveur-le-Vicomte
- Visite libre du musée, Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, Saint-Lô
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art et d'histoire — Saint-Lô
- Visite libre de l’écomusée, Écomusée de la baie du Mont-Saint-Michel, Vains
19 septembre 2026 à 10h00
Écomusée de la baie du Mont-Saint-Michel — Vains
- Visite libre du musée, Musée Christian Dior, Granville
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Christian Dior — Granville
- Démonstration : Barfleur fête son patrimoine !, Musée Atelier, Barfleur
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Atelier — Barfleur
- Visite guidée du sémaphore de Barfleur, Sémaphore de Barfleur, Gatteville-le-Phare
19 septembre 2026 à 10h00
Sémaphore de Barfleur — Gatteville-le-Phare
- Visite libre du château, Château de Gratot, Gratot
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Gratot — Gratot
- Visite guidée : la rade de Cherbourg à vélo, Office de tourisme du Cotentin, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme du Cotentin — Cherbourg-en-Cotentin
- Visite libre de l’abbaye et des expositions, Abbaye de Hambye, Hambye
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Hambye — Hambye
- Animation jeune public : circuit « flânerie musicale et botanique », Médiathèque, Agneaux
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque — Agneaux
- Conférence : évolutions stratégiques, du camp romain aux douves du XVIIe siècle, à la fibre du XXIe, Château de Plain-Marais, Beuzeville-la-Bastille
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Plain-Marais — Beuzeville-la-Bastille
- Visite libre du parc, Château de Carneville, Carneville
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Carneville — Carneville
- Visite libre de l’atelier de restauration, Musée d’art et d’histoire, Saint-Lô
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art et d'histoire — Saint-Lô
- Exposition : Récits d’écrivaines voyageuses, Château de Regnéville, Regnéville-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Regnéville — Regnéville-sur-Mer
- Visite guidée : histoire et transformation de l’ancienne église Saint-Michel, Mémorial, Graignes-Mesnil-Angot
19 septembre 2026 à 10h00
Mémorial — Graignes-Mesnil-Angot
- Visite libre de la Maison du Département, Maison du Département, Saint-Lô
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Département — Saint-Lô
- Visite guidée historique du blockhaus du Centre Hospitalier Public du Cotentin, Blockhaus de l’Hôpital Pasteur, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 10h00
Blockhaus de l'Hôpital Pasteur — Cherbourg-en-Cotentin
- Circuit : rallye patrimoine, Musée du Poiré, Barenton
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Poiré — Barenton
- Visite guidée de l’école Jean Goubert : mémoire d’une école, mémoire d’une ville, Office de tourisme du Cotentin, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme du Cotentin — Cherbourg-en-Cotentin
- Atelier : Voulez-vous parler normand ?, Musée Tancrède de Hauteville, Hauteville-la-Guichard
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Tancrède de Hauteville — Hauteville-la-Guichard
- Visite guidée : spéléologie à la batterie du Roule, Batterie du Roule Cherbourg, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 10h00
Batterie du Roule Cherbourg — Cherbourg-en-Cotentin
- Visite guidée de l’Hôtel Atlantique, Office de tourisme du Cotentin, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme du Cotentin — Cherbourg-en-Cotentin
- Visite libre : parcours d’orientation et sacoche, Abbaye de la Lucerne, La Lucerne-d’Outremer
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de la Lucerne — La Lucerne-d'Outremer
- Exposition de voitures anciennes, Deshayes, Cerisy-la-Salle
19 septembre 2026 à 10h00
Deshayes — Cerisy-la-Salle
- Visite guidée à deux voix, parcours Mur de Mémoire, Maison du Patrimoine Sourdin, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Patrimoine Sourdin — Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
- Rencontre : et si le château… ?, Château de Flamanville, Flamanville
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Flamanville — Flamanville
- Visite guidée de la résidence du Préfet maritime, Résidence du préfet maritime, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 10h00
Résidence du préfet maritime — Cherbourg-en-Cotentin
- Visite guidée du sémaphore de La Hague, Sémaphore de La Hague, La Hague
19 septembre 2026 à 10h00
Sémaphore de La Hague — La Hague
- Visite guidée de l’église, Eglise évangélique, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise évangélique — Cherbourg-en-Cotentin
- Exposition : visite libre du village des années 1930, Château de Montfort, Remilly Les Marais
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Montfort — Remilly Les Marais
- Exposition : la flore derrière les murs du château, Château de Plain-Marais, Beuzeville-la-Bastille
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Plain-Marais — Beuzeville-la-Bastille
- Visite guidée : spéléologie à la batterie du Roule, Batterie du Roule Cherbourg, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 10h00
Batterie du Roule Cherbourg — Cherbourg-en-Cotentin
- Visite guidée : balade nature dans le Havre de la Vanlée, Havre de la Vanlée, Bricqueville-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Havre de la Vanlée — Bricqueville-sur-Mer
- Rencontre, Château de Flamanville, Flamanville
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Flamanville — Flamanville
- Visite libre immersive au cœur du XVIIIe siècle, Château de Saint-Pois, Saint-Pois
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Saint-Pois — Saint-Pois
- Visite libre du château, Château de Montfort, Remilly Les Marais
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Montfort — Remilly Les Marais
- Visite guidée : à la découverte de la Manufacture royale des miroirs de La Glacerie, Musée connaissance du Cotentin, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 10h00
Musée connaissance du Cotentin — Cherbourg-en-Cotentin
- Expositions d’art contemporain : Mathilde Wolff et Jérôme Perez., Château de Gratot, Gratot
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Gratot — Gratot
- Visite guidée du château, Château de Carneville, Carneville
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Carneville — Carneville
- Visite guidée : de la Patagonie au château des Pavillons à Hauteville-sur-Mer, Château des Pavillons, Hauteville-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Pavillons — Hauteville-sur-Mer
- Visite libre de l’église, Église Saint-Martin, Juvigny les Vallées
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin — Juvigny les Vallées
- Démonstrations d’artisans, Château de Montfort, Remilly Les Marais
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Montfort — Remilly Les Marais
- Visite libre du château, Château de Vassy, Brécey
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Vassy — Brécey
- Visite libre de la maison du Patrimoine Sourdin, Maison du Patrimoine Sourdin, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Patrimoine Sourdin — Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
- Visite guidée de la réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville, Réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville, La Hague
19 septembre 2026 à 10h00
Réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville — La Hague
- Exposition de photographies de la famille Liais, Bibliothèque des sciences, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque des sciences — Cherbourg-en-Cotentin
- Visite guidée de l’abbaye, Abbaye de la Lucerne, La Lucerne-d’Outremer
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de la Lucerne — La Lucerne-d'Outremer
- Visite guidée du voilier « Le loup rouge », Port Chantereyne, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 10h00
Port Chantereyne — Cherbourg-en-Cotentin
- Visite guidée du sémaphore du Roc à Granville, Sémaphore du Roc, Granville
19 septembre 2026 à 10h00
Sémaphore du Roc — Granville
- Visite guidée du barrage, Barrage du Mont-Saint-Michel, Beauvoir
19 septembre 2026 à 10h00
Barrage du Mont-Saint-Michel — Beauvoir
- Exposition photo numérique sur les 20 ans de La Brèche, La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 10h00
La Brèche — Cherbourg-en-Cotentin
- Visite guidée : les espaces de travail de La Brèche et les spécificités des équipements techniques, La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 10h00
La Brèche — Cherbourg-en-Cotentin
- Exposition : entrez au cœur de la Maison des Artistes, La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 10h00
La Brèche — Cherbourg-en-Cotentin
- Démonstration : chantier naval au temps de Guillaume le Conquérant, Abbaye Notre Dame du Voeu, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye Notre-Dame-du-Voeu — Cherbourg-en-Cotentin
- Démonstration : découverte de deux savoir-faire ancestraux, le travail du fer et du bois, Château fort de Pirou, Pirou
19 septembre 2026 à 10h00
Château fort de Pirou — Pirou
- Exposition Albert Auguste Fauvel, Bibliothèque Jacques Prévert, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Jacques Prévert — Cherbourg-en-Cotentin
- Exposition : Gisèle Freund, portraits croisés, Musée d’art moderne Richard Anacréon, Granville
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art moderne Richard Anacréon — Granville
- Visite guidée de l’usine de production d’eau potable, Usine d’eau potable de Fumichon, Saint-Lô
19 septembre 2026 à 10h00
Usine d'eau potable de Fumichon — Saint-Lô
- Visite libre du château, Château fort de Pirou, Pirou
19 septembre 2026 à 10h00
Château fort de Pirou — Pirou
- Visite guidée du fort, Fort de Querqueville, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 10h00
Fort de Querqueville — Cherbourg-en-Cotentin
- Exposition de photographies : Graignes et le Mesnil-Angot – 1880-1940, Salle des fêtes, Graignes-Mesnil-Angot
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes — Graignes-Mesnil-Angot
- Exposition : Murs de mémoire, Maison du Patrimoine Sourdin, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Patrimoine Sourdin — Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
- Exposition : l’histoire de la photographie d’hier à aujourd’hui, Tour de l’Horloge, cour du château, Bricquebec-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Bricquebec — Bricquebec-en-Cotentin
- Visite libre de la roseraie David Austin, Château de Montfort, Remilly Les Marais
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Montfort — Remilly Les Marais
- Visite guidée du manoir, Manoir de Lerre, Le Grippon
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Lerre — Le Grippon
- Visite guidée du château, Château de Montfort, Remilly Les Marais
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Montfort — Remilly Les Marais
- Visite guidée du château, Château de Saint-Pierre-Eglise, Saint-Pierre-Église
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Saint-Pierre-Eglise — Saint-Pierre-Église
- Visite guidée du complexe équin de la baie du Mont-Saint-Michel, Complexe équin de la baie du Mont-Saint-Michel, Dragey-Ronthon
19 septembre 2026 à 10h30
Complexe équin de la baie du Mont-Saint-Michel — Dragey-Ronthon
- Visite libre du musée maritime, Fours à chaux du Rey / Regnéville-sur-Mer, Regnéville-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h30
Fours à chaux du Rey / Regnéville-sur-Mer — Regnéville-sur-Mer
- Visite guidée de la batterie d’Azeville, Batterie d’Azeville, Azeville
19 septembre 2026 à 10h30
Batterie d'Azeville — Azeville
- Visite libre du moulin à eau, Moulin à eau de Marie Ravenel, Vicq-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h30
Moulin à eau de Marie Ravenel — Vicq-sur-Mer
- Visite guidée du château, Château fort de Pirou, Pirou
19 septembre 2026 à 10h30
Château fort de Pirou — Pirou
- Visite guidée du fonds ancien, Médiathèque Julien de Laillier, Valognes
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque Julien de Laillier — Valognes
- Animation jeune public : atelier floral, Église Saint-Médard, Dragey-Ronthon
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Médard — Dragey-Ronthon
- Visite libre du phare, Cap de Carteret, Barneville-Carteret
19 septembre 2026 à 10h30
Cap de Carteret — Barneville-Carteret
- Atelier modelage : godet pour saline, Église Saint-Médard, Dragey-Ronthon
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Médard — Dragey-Ronthon
- Visite guidée de l’abbaye, Abbaye de Lessay, Lessay
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye de la Sainte-Trinité — Lessay
- Visite guidée flash des expositions, Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, Saint-Lô
19 septembre 2026 à 11h00
Musée d'art et d'histoire — Saint-Lô
- Visite guidée des jardins, Domaine d’Etienville, Étienville
19 septembre 2026 à 11h00
Domaine d'Etienville — Étienville
- Visite guidée : promenade guidée au jardin, Musée Christian Dior, Granville
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Christian Dior — Granville
- Visite libre de la maison Jacques Prévert, Maison de Jacques Prévert, La Hague
19 septembre 2026 à 11h00
Maison de Jacques Prévert — La Hague
- Atelier d’initiation à l’acrobatie, La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 11h00
La Brèche — Cherbourg-en-Cotentin
- Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Maison du patrimoine, Bricquebec-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 11h00
Maison du patrimoine — Bricquebec-en-Cotentin
- Visite guidée de l’église, Église Saint-Médard, Dragey-Ronthon
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Médard — Dragey-Ronthon
- Visite guidée : le projet artistique de La Brèche, La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 11h30
La Brèche — Cherbourg-en-Cotentin
- Visite libre du parc, Château et parc de Nacqueville, La Hague
19 septembre 2026 à 12h00
Château et parc de Nacqueville — La Hague
- Exposition d’un artisan d’art, Prieuré du Mont-Saint-Michel, Pontorson
19 septembre 2026 à 13h00
Prieuré du Mont-Saint-Michel — Pontorson
- Visite guidée : de la mine de fer au nucléaire, Centrale nucléaire de Flamanville, Les Pieux
19 septembre 2026 à 13h30
Centrale nucléaire de Flamanville — Les Pieux
- Visite guidée du manoir de Potrel, Impasse de Potrel 50530 Dragey-Ronthon, Dragey-Ronthon
19 septembre 2026 à 13h30
Manoir de Potrel — Dragey-Ronthon
- Démonstration : le Prieuré du Mont-Saint-Michel et les arts, Prieuré du Mont-Saint-Michel, Pontorson
19 septembre 2026 à 13h30
Prieuré du Mont-Saint-Michel — Pontorson
- Circuit : sur les traces du passé maritime de Dragey-Ronthon, Ancienne Boulangerie Place Newport 50530 Dragey-Ronthon, Dragey-Ronthon
19 septembre 2026 à 13h45
Ancienne boulangerie — Dragey-Ronthon
- Exposition de cartes postales du XXe siècle, Château des Matignon, Torigny-les-Villes
19 septembre 2026 à 14h00
Château des Matignon — Torigny-les-Villes
- Visite guidée sur l’histoire de La Brèche, La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 14h00
La Brèche — Cherbourg-en-Cotentin
- Visite guidée du musée, Maison Lehodey Vani-Bois, Remilly Les Marais
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Lehodey Vani-Bois — Remilly Les Marais
- Visite guidée du manoir, Manoir dit La cour, Bricquebec-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir dit La cour — Bricquebec-en-Cotentin
- Spectacle immersif « un trésor au bout du monde », Manoir du Tourp – Maison de la Hague, La Hague
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir du Tourp - Maison de la Hague — La Hague
- Démonstration : terres d’art – les vénus préhistoriques, Musée de la céramique – Centre de création, Ger
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la céramique - Centre de création — Ger
- Exposition d’habits sacerdotaux, Eglise Saint-Laurent, Tocqueville
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Laurent — Tocqueville
- Visite guidée de la pépinière-atelier, Musée de la céramique – Centre de création, Ger
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la céramique - Centre de création — Ger
- Animation jeune public : les p’tits curieux, un regard sur la rade !, Office de tourisme du Cotentin, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 14h00
Office de tourisme du Cotentin — Cherbourg-en-Cotentin
- Visite libre du parc, Château de Canisy, Canisy
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Canisy — Canisy
- Visite libre du musée et des expositions, Maison natale Jean-François Millet, La Hague
19 septembre 2026 à 14h00
Maison natale Jean-François Millet — La Hague
- Visite libre de l’église, Eglise Saint-Laurent, Tocqueville
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Laurent — Tocqueville
- Conférence : les dirigeables et le hangar d’Écausseville, LE HANGAR, Saint-Jean-de-Daye
19 septembre 2026 à 14h00
Hangar à dirigeables — Écausseville
- Exposition : Elégance et chapeaux, La Verrière, Saint-Hilaire-du-Harcouët
19 septembre 2026 à 14h00
La Verrière — Saint-Hilaire-du-Harcouët
- Visite guidée du Service historique de la Défense, Service Historique de la Défense – Cherbourg, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 14h00
Service Historique de la Défense - Cherbourg — Cherbourg-en-Cotentin
- Visite guidée de la ville de Saint-Lô, Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, Saint-Lô
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art et d'histoire — Saint-Lô
- Visite libre du musée, Musée de la céramique – Centre de création, Ger
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la céramique - Centre de création — Ger
- Visite guidée des ruines du Guesclin, Les ruines du Guesclin, Longueville
19 septembre 2026 à 14h00
Les ruines du Guesclin — Longueville
- Visite libre de la collégiale de Mortain : découverte d’un joyau historique et spirituel, Collégiale Saint-Evroult, Mortain-Bocage
19 septembre 2026 à 14h00
Collégiale Saint-Evroult — Mortain-Bocage
- Sauvegardons le Morane-Saulnier MS.733 Alcyon, ligné, Ligné
19 septembre 2026 à 14h00
ligné — Ligné
- Démonstration : Le beurre a tourné ! Conte et atelier beurre détourné, Ferme-musée du Cotentin, Sainte-Mère-Église
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme-musée du Cotentin — Sainte-Mère-Église
- Atelier CNAC : initiation au jonglage, La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 14h00
La Brèche — Cherbourg-en-Cotentin
- Visite guidée du château, Château de Canisy, Canisy
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Canisy — Canisy
- Spectacle : le bar à lectures par la compagnie Les Écriés, Maison de Jacques Prévert, La Hague
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de Jacques Prévert — La Hague
- Démonstration : village des métiers du patrimoine, Église Notre-Dame, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame — Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
- Visite libre du château, Château des Montgommery de Ducey, Ducey-les-Chéris
19 septembre 2026 à 14h00
Château des Montgommery de Ducey — Ducey-les-Chéris
- Expositions de photographies au musée Quesnel-Morinière, Musée Quesnel-Morinière, Coutances
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Quesnel-Morinière — Coutances
- Visite guidée du parc et de sa roseraie contemporaine, Château de Chantore, Bacilly
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Chantore — Bacilly
- Visite guidée de l’église, Église Notre-Dame, Valcanville
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame — Valcanville
- Circuit : rallye du patrimoine, Musée de la céramique – Centre de création, Ger
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la céramique - Centre de création — Ger
- Exposition : le protestantisme en Normandie au XVIIe siècle, Temple protestant, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 14h00
Temple protestant — Cherbourg-en-Cotentin
- Visite guidée : de la Patagonie au château d’Annoville, à Tourneville-sur-Mer, Château d’Annoville, Tourneville-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h00
Château d'Annoville — Tourneville-sur-Mer
- Visite guidée : animations autour des fossiles, Manoir du Tourp – Maison de la Hague, La Hague
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir du Tourp - Maison de la Hague — La Hague
- Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Martin, Graignes-Mesnil-Angot
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Martin — Graignes-Mesnil-Angot
- Circuit : flânerie musicale et botanique, Médiathèque, Agneaux
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque — Agneaux
- Spectacle : Elise ! Mon café !!, Château de Gratot, Gratot
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Gratot — Gratot
- Visite guidée : belles demeures du petit Versailles normand, Place du château, Valognes
19 septembre 2026 à 14h30
Place du château — Valognes
- Circuit : visite guidée du hameau Gruchy, Maison natale Jean-François Millet, La Hague
19 septembre 2026 à 14h30
Maison natale Jean-François Millet — La Hague
- Visite guidée de la Haute Ville, Office de tourisme Granville Terre et Mer, Granville
19 septembre 2026 à 14h30
Office de tourisme Granville Terre et Mer — Granville
- Conférence : la restauration de l’église Notre-Dame de Villedieu-les-Poêles, Église Notre-Dame, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
19 septembre 2026 à 14h30
Église Notre-Dame — Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
- Animation jeune public : jeu de piste, La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 15h00
La Brèche — Cherbourg-en-Cotentin
- Circuit : randonnée patrimoine, Parking de l’église, Huberville
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Pierre-ès-Liens — Huberville
- Visite guidée du château, Cour du château, Bricquebec-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Bricquebec — Bricquebec-en-Cotentin
- Spectacle en déambulation : les fables de La Fontaine, Manoir Sainte-Suzanne, Sottevast
19 septembre 2026 à 15h00
Manoir Sainte-Suzanne — Sottevast
- Visite guidée de l’abbatiale et démonstration d’orgue, Abbaye de Montebourg, Montebourg
19 septembre 2026 à 15h00
Abbaye de Montebourg — Montebourg
- Spectacle : Facondes, par Marion Bouyssonnade, Musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Thomas Henry — Cherbourg-en-Cotentin
- Visites guidées du domaine, La cour de Lestre, Lestre
19 septembre 2026 à 15h00
La cour de Lestre — Lestre
- Visite guidée « Archi’sport, quand le sport devient patrimoine », Place du 28 Juillet, Agon-Coutainville
19 septembre 2026 à 15h30
Place du 28 Juillet — Agon-Coutainville
- Visite guidée de la commanderie, Commanderie, Valcanville
19 septembre 2026 à 15h30
Commanderie — Valcanville
- Conférence : la vannerie à Rémilly, une activité séculaire, Salle communale, Remilly Les Marais
19 septembre 2026 à 16h00
Salle communale — Remilly Les Marais
- Visite guidée : balade « histoire du château », Château de Flamanville, Flamanville
19 septembre 2026 à 16h00
Château de Flamanville — Flamanville
- Atelier CNAC : perfectionnement au jonglage, La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 16h00
La Brèche — Cherbourg-en-Cotentin
- Conférence gesticulée : Le sacerdoce des Mémères à chat, Médiathèque La Source, Saint-Lô
19 septembre 2026 à 16h00
Médiathèque La Source — Saint-Lô
- Visite guidée flash : Saint-Lô, entre guerre et Reconstruction, Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, Saint-Lô
19 septembre 2026 à 16h30
Musée d'art et d'histoire — Saint-Lô
- Visite guidée : histoire du manoir, Manoir du Tourp – Maison de la Hague, La Hague
19 septembre 2026 à 16h30
Manoir du Tourp - Maison de la Hague — La Hague
- Conférence : les capitaines corsaires français et étrangers (1689 -1815), Église Saint-Clair, Donville-les-Bains
19 septembre 2026 à 16h30
Église Saint-Clair — Donville-les-Bains
- Visite guidée du château, Cour du château, Saint-Sauveur-le-Vicomte
19 septembre 2026 à 17h00
Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte — Saint-Sauveur-le-Vicomte
- Concert de l’ensemble BaroKentin, Eglise St-Pierre-Es-Lien, Huberville
19 septembre 2026 à 17h30
Église Saint-Pierre-ès-Liens — Huberville
- Visite guidée de l’abbaye du Voeu, Office de tourisme du Cotentin, Cherbourg-en-Cotentin
19 septembre 2026 à 18h00
Office de tourisme du Cotentin — Cherbourg-en-Cotentin
- Spectacle participatif : déclinaison, Prieuré du Mont-Saint-Michel, Pontorson
19 septembre 2026 à 18h00
Prieuré du Mont-Saint-Michel — Pontorson
- Visite guidée : Valognes, 2000 ans d’histoire, Place du château, Valognes
19 septembre 2026 à 18h00
Place du château — Valognes
- Visite guidée nocturne théâtralisée : contes et légendes au Bois des Roches, Le bois des Roches, Rocheville
19 septembre 2026 à 19h00
Le bois des Roches — Rocheville
- Visite guidée nocturne du phare, Cap de Carteret, Barneville-Carteret
19 septembre 2026 à 20h25
Cap de Carteret — Barneville-Carteret
- Concert de l’Harmonie municipale de Périers et du Réveil de Portbail, Abbatiale de Lessay, Lessay
19 septembre 2026 à 20h30
Abbaye de la Sainte-Trinité — Lessay
- Circuit : randonnée dans les marais des Ponts d’Ouve, Maison du Parc, Carentan-les-Marais
20 septembre 2026 à 09h30
Maison du Parc — Carentan-les-Marais
- Visite guidée de la Tour de Barville, domaine de Gilles de Gouberville, Tour de Barville, Le Mesnil-au-Val
20 septembre 2026 à 10h00
Tour de Barville — Le Mesnil-au-Val
- Circuit : rallye pédestre, découverte du patrimoine local de manière ludique et pédagogique, Place Jeanne Painel, Hambye
20 septembre 2026 à 10h00
Place Jeanne Painel — Hambye
- Visite guidée : patrimoine de la Sélune au fil du temps et de l’histoire, Auberge de la Sélune, Ducey-les-Chéris
20 septembre 2026 à 10h30
Auberge de la Sélune — Ducey-les-Chéris
- Visite guidée : patrimoine de la Sélune au fil du temps et de l’histoire, Abbaye Notre Dame de Montmorel, Poilley
20 septembre 2026 à 10h30
Abbaye Notre-Dame de Montmorel — Poilley
- Visite guidée de l’ancien hôpital maritime et de son parc, Espace René Le Bas – L’Autre lieu, Cherbourg-en-Cotentin
20 septembre 2026 à 11h00
Espace René Le Bas - L'Autre lieu — Cherbourg-en-Cotentin
- Visite libre des jardins, Domaine d’Etienville, Étienville
20 septembre 2026 à 11h00
Domaine d'Etienville — Étienville
- Démonstration de dentelle aux fuseaux, Maison du Patrimoine Sourdin, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
20 septembre 2026 à 14h00
Maison du Patrimoine Sourdin — Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
- Exposition : patrimoine roulant et patrimoine bâti, Château de La Sémondière, Brécey
20 septembre 2026 à 14h00
Château de La Sémondière — Brécey
- Circuit : balade patrimoniale à Surtainville, Mairie, La Mare du Parc
20 septembre 2026 à 14h00
Mairie — Surtainville
- Visite guidée des archives départementales, Archives départementales de la Manche, Saint-Lô
20 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Manche — Saint-Lô
- Atelier d’initiation à la photographie naturaliste, Écomusée de la baie du Mont-Saint-Michel, Vains
20 septembre 2026 à 14h00
Écomusée de la baie du Mont-Saint-Michel — Vains
- Jeu : concours photo sur le patrimoine de Coutances Mer et Bocage, Musée Quesnel-Morinière, Coutances
20 septembre 2026 à 14h00
Musée Quesnel-Morinière — Coutances
- Démonstration : les Vikings débarquent à la filature de laine du Petit Auney, Filature de laine du Petit Auney, Juvigny les Vallées
20 septembre 2026 à 14h00
Filature de laine du Petit Auney — Juvigny les Vallées
- Visite guidée du château, Château de La Sémondière, Brécey
20 septembre 2026 à 14h00
Château de La Sémondière — Brécey
- Projection : diaporama de cartes postales anciennes, Église Saint Malo, Saint-Malo-de-la-Lande
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint Malo — Saint-Malo-de-la-Lande
- Circuit : à la croisée des chemins, quand les vivants se racontent, Dangy, Dangy
20 septembre 2026 à 15h00
3 rue des chevaliers — Dangy
- Visite guidée du mausolée Letenneur, Mausolée Letenneur, Roncey
20 septembre 2026 à 15h00
Mausolée Letenneur — Roncey
- Concert du quatuor Akilone, Abbaye Notre-Dame-de-Protection, Valognes
20 septembre 2026 à 15h30
Abbaye Notre-Dame-de-Protection — Valognes
- Visite guidée des réserves du musée, Musée du Bocage normand, Saint-Lô
20 septembre 2026 à 16h00
Musée du Bocage normand — Saint-Lô
- Spectacle : balade contée « Et si le Château… ? », Château de Flamanville, Flamanville
20 septembre 2026 à 16h00
Château de Flamanville — Flamanville
- Spectacle équestre, Château de Saint-Pierre-Eglise, Saint-Pierre-Église
20 septembre 2026 à 16h00
Château de Saint-Pierre-Eglise — Saint-Pierre-Église
- Bal de La Foulerie, Cour avec vue, Ver
20 septembre 2026 à 16h00
Cour avec vue — Ver
- Visite guidée de la place des halles de Genêts, Place des halles, Genêts
20 septembre 2026 à 16h30
Place des halles — Genêts
- Conférence : de la morue à l’algue, l’histoire de la mer de l’ouest du Coutançais, Salle C.M.B. (Coutances Mer et Bocage), Saint-Malo-de-la-Lande
20 septembre 2026 à 17h00
Salle de la convivialité — Saint-Malo-de-la-Lande
- Projection du film : Peau d’âne, Salle de spectacle, Percy-en-Normandie
20 septembre 2026 à 17h30
Salle de spectacle — Percy-en-Normandie
- Visite guidée de l’ancienne abbaye bénédictine royale, Ancienne abbaye bénédictine royale, Valognes
20 septembre 2026 à 17h30
Ancienne abbaye bénédictine royale — Valognes
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)