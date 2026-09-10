MARNE CHALONS-EN-CHAMPAGNE JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans la Marne, capitale Chalons-en-Champagne, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine.
- Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame, Cathédrale Notre-Dame de Reims, Reims
19 septembre 2026 à 08h00
Cathédrale Notre-Dame de Reims — Reims
- Visite libre de la Collégiale Notre-Dame-en-Vaux, Collégiale Notre-Dame-en-Vaux, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 08h00
Collégiale Notre-Dame-en-Vaux — Châlons-en-Champagne
- Exposition de photographies sur le thème « Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau », Cathédrale Notre-Dame de Reims, Reims
19 septembre 2026 à 08h00
Cathédrale Notre-Dame de Reims — Reims
- Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, Reims
19 septembre 2026 à 08h00
Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle — Reims
- Boucle du Patrimoine, Commune de Montmirail, Courbetaux
19 septembre 2026 à 08h30
Commune de Montmirail — Courbetaux
- Visite libre de la basilique Saint-Remi, Basilique Saint-Remi, Reims
19 septembre 2026 à 08h30
Basilique Saint-Remi — Reims
- Visite de la station de traitement des eaux usées de Fismes, Station d’épuration de Fismes, Fismes
19 septembre 2026 à 08h30
Station d'épuration de Fismes — Fismes
- Visitez le Groupe Maintenance Réseaux de Reims et un poste électrique !, RTE – Réseau de Transport d’Electricité site de Reims, Reims
19 septembre 2026 à 09h00
RTE - Réseau de Transport d'Electricité site de Reims — Reims
- Visite guidée d’une ancienne caserne de pompiers, Caserne Chanzy, Reims
19 septembre 2026 à 09h00
Caserne Chanzy — Reims
- Visite des Aulnois, Champagne Henriot – Les Aulnois, Pierry
19 septembre 2026 à 09h00
Champagne Henriot - Les Aulnois — Pierry
- Visite de la Porte Sainte Croix, Porte Sainte-Croix, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 09h00
Porte Sainte-Croix — Châlons-en-Champagne
- Visite libre des Caves Médiévales, Caves médiévales, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 09h00
Caves médiévales — Châlons-en-Champagne
- Visite libre du « père Lachaise rémois », Cimetière du Nord, Reims
19 septembre 2026 à 09h00
Cimetière du Nord — Reims
- Visite libre d’un Tennis Club historique, Tennis club, Reims
19 septembre 2026 à 09h00
Tennis club — Reims
- Visite de la station de traitement des eaux usées de Châlons-en-Champagne, Station d’épuration Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 09h00
Station d'épuration Châlons-en-Champagne — Châlons-en-Champagne
- Visite libre de l’église Saint-Jacques, Église Saint-Jacques, Reims
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Jacques — Reims
- Initiation à la photo animalière dans une réserve naturelle, Réserve Naturelle Nationales des pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger, Le Mesnil-sur-Oger
19 septembre 2026 à 09h00
Réserve Naturelle Nationales des pâtis d'Oger et du Mesnil-sur-Oger — Le Mesnil-sur-Oger
- Bain de forêt – les bienfaits de la nature sur la santé humaine, Réserve Naturelle Régionale du marais des trous de Leu, Saint-Léonard
19 septembre 2026 à 09h00
Réserve Naturelle Régionale du marais des trous de Leu — Saint-Léonard
- Découvrez une église bâtie sur les traces d’une cathédrale., Église Saint-Sébastien, Bétheny
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Sébastien — Bétheny
- Visite guidée du Musée de la Machine à Coudre, Musée de la machine à coudre, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 09h00
Musée de la machine à coudre — Châlons-en-Champagne
- Visite insolite de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de Ville — Châlons-en-Champagne
- Visite libre de la chapelle du lycée Saint-Jean XXIII, Chapelle Saint-Jean XXIII, Reims
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Saint-Jean XXIII — Reims
- Jeu de piste « A la découverte des métiers du patrimoine », Office de tourisme de Sézanne et sa région, Sézanne
19 septembre 2026 à 09h00
Office de tourisme de Sézanne et sa région — Sézanne
- Visite guidée d’une mosquée, Grande mosquée de Reims, Reims
19 septembre 2026 à 09h00
Grande mosquée de Reims — Reims
- Visite libre du Musée de la Machine à Coudre, Musée de la machine à coudre, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 09h00
Musée de la machine à coudre — Châlons-en-Champagne
- A la découverte de l’histoire de l’église Saint-Louvent de Pocancy, Église Saint-Louvent, Pocancy
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Louvent — Pocancy
- Visites guidées de la basilique Saint-Remi, Basilique Saint-Remi, Reims
19 septembre 2026 à 09h00
Basilique Saint-Remi — Reims
- Visite libre de l’église Saint-Alpin, Église Saint-Alpin, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Alpin — Châlons-en-Champagne
- Ouverture de l’église Saint-Julien de Pierry, Église Saint-Julien, Pierry
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Julien — Pierry
- Visite guidée de l’unité de valorisation énergétique de Reims, Unité de valorisation énergétique des déchets Rémival, Reims
19 septembre 2026 à 09h00
Unité de valorisation énergétique des déchets Rémival — Reims
- Caves médiévales, Caves médiévales, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 09h00
Caves médiévales — Châlons-en-Champagne
- Exposition de photographies sur le thème « Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau », Église Saint-Jacques, Reims
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Jacques — Reims
- Visite libre de l’ancien siège de la Gestapo, Ancien siège de la Gestapo, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 09h00
Ancien siège de la Gestapo — Châlons-en-Champagne
- Démonstration de taille de pierre, Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft, Reims
19 septembre 2026 à 09h00
Musée-Hôtel Le Vergeur - Maison Hugues Krafft — Reims
- Visite libre du Parc du Château de Courcelles, Château, Saint-Brice-Courcelles
19 septembre 2026 à 09h00
Château — Saint-Brice-Courcelles
- Visite immersive dans les coulisses de France 3 Champagne-Ardenne, France 3 Champagne-Ardenne, Reims
19 septembre 2026 à 09h00
France 3 Champagne-Ardenne — Reims
- Photographie animalière aux Pâtis du Mesnil, Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger, Le Mesnil-sur-Oger
19 septembre 2026 à 09h00
Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d'Oger et du Mesnil-sur-Oger — Le Mesnil-sur-Oger
- Découvrez la tour sud d’une collégiale et son superbe panorama, Collégiale Notre-Dame de l’Assomption, Vitry-le-François
19 septembre 2026 à 09h15
Collégiale Notre-Dame de l'Assomption — Vitry-le-François
- Découvrez le jardin de l’Hôtel de Ville, son arboretum avec tablette numérique, Hôtel de Ville, Vitry-le-François
19 septembre 2026 à 09h15
Hôtel de Ville — Vitry-le-François
- Un lieu, une histoire : la synagogue vous ouvre ses portes, Synagogue, Vitry-le-François
19 septembre 2026 à 09h30
Synagogue — Vitry-le-François
- Visite de l’église Sainte-Marie de Magenta, Église Sainte-Marie, Magenta
19 septembre 2026 à 09h30
Église Sainte-Marie — Magenta
- Visite libre d’une église du début du XXe siècle, Église Saint-Nicaise, Reims
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Nicaise — Reims
- Visite guidée du Village Musée, Village Musée du Der, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
19 septembre 2026 à 09h30
Village Musée du Der — Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
- Visitez un centre aquatique, Centre Nautique La Salamandre, Vitry-le-François
19 septembre 2026 à 09h30
Centre Nautique La Salamandre — Vitry-le-François
- Visite libre de La Belle Enchantée, La Belle Enchantée, Reims
19 septembre 2026 à 09h30
La Belle Enchantée — Reims
- Visite guidée de l’ancien hôtel des fermes, Sous-préfecture, Reims
19 septembre 2026 à 09h30
Sous-préfecture — Reims
- Visite classique de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 09h30
Hôtel de Ville — Châlons-en-Champagne
- Visite guidée sur l’histoire de Georges Hermann Mumm et du Champagne, Maison Champagne G. H. Mumm, Reims
19 septembre 2026 à 09h30
Maison Champagne G. H. Mumm — Reims
- Visite guidée d’un Tennis Club historique, Tennis club, Reims
19 septembre 2026 à 09h30
Tennis club — Reims
- Visite découverte du palais de justice et du système judiciaire civil et pénal, Palais de Justice, Reims
19 septembre 2026 à 09h30
Palais de Justice — Reims
- Visite de la forge Valentin entièrement rénovée, Forge Valentin, Outines
19 septembre 2026 à 10h00
Forge Valentin — Outines
- Théâtre d’ombre à la Médiathèque G. Pompidou, pour jeune public, Médiathèque Georges Pompidou, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Georges Pompidou — Châlons-en-Champagne
- Marché des producteurs au Domaine Les Crayères, Domaine Les Crayères, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine Les Crayères — Reims
- Visite guidée de l’écluse Fléchambault, Écluse Fléchambault, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Écluse Fléchambault — Reims
- Visite libre de l’église Saint Laurent, Eglise Saint-Laurent, Courlandon
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Laurent — Courlandon
- La grande fresque, Musée des Beaux-Arts et d’Achéologie, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Beaux-Arts et d'Achéologie — Châlons-en-Champagne
- Visites guidées de la maison Clémangis, Maison Clémangis, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Clémangis — Châlons-en-Champagne
- Atelier « La grande maquette », FRAC Champagne-Ardenne, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
FRAC Champagne-Ardenne — Reims
- Visite libre et guidée de l’ancienne maison diocésaine Saint-Sixte, Maison Saint-Sixte, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Saint-Sixte — Reims
- Découvrez les évolutions technologiques de l’aéronautique dans la région de Reims., Musée de l’aéronautique, Bétheny
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de l'aéronautique — Bétheny
- Homo Bestia, Musée Saint-Remi, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Saint-Remi — Reims
- Visite de la maison de Castellane, Maison de Champagne de Castellane, Épernay
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de Champagne de Castellane — Épernay
- Le quartier Laon / Zola durant l’occupation à travers les plaques commémoratives, Maison de quartier Trois Piliers, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de quartier Trois Piliers — Reims
- Parcours immersif, Musée de la Reddition du 7 mai 1945, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Reddition du 7 mai 1945 — Reims
- A la découverte du Château Desbordes, Château Desbordes, Avize
19 septembre 2026 à 10h00
Château Desbordes — Avize
- Legras industries : trois générations, une histoire, Médiathèque Simone-Veil, Épernay
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Simone-Veil — Épernay
- Musée des Chemins de Fer de Magenta, Musée des Chemins de fer de Magenta, Magenta
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Chemins de fer de Magenta — Magenta
- Visite libre du Musée des Beaux-Arts et Archéologie, Musée des Beaux-Arts et d’Achéologie, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts et d'archéologie — Châlons-en-Champagne
- Visites guidées des moulages dans les tribunes de la basilique Saint-Remi, Basilique Saint-Remi, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Basilique Saint-Remi — Reims
- L’écluse de Fléchambault et le canal de l’Aisne à la Marne, Écluse Fléchambault, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Écluse Fléchambault — Reims
- Visite du musée Piquart- Parcours de guerres, Musée Villa Piquart parcours de guerres, Épernay
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Villa Piquart parcours de guerres — Épernay
- La cave secrète, Médiathèque Simone-Veil, Épernay
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Simone-Veil — Épernay
- Visite libre de l’établissement catholique Saint-André, Établissement catholique Saint-André – Ancienne chapelle du Petit Séminaire, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Établissement catholique Saint-André - Ancienne chapelle du Petit Séminaire — Reims
- Visite libre d’une Chapelle Mémorial orthodoxe, Chapelle orthodoxe russe, Saint-Hilaire-le-Grand
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle orthodoxe russe — Saint-Hilaire-le-Grand
- Trésors sous les rails, Musée Saint-Remi, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Saint-Remi — Reims
- L’église Saint-Rémi, de son bombardement en 1917 à aujourd’hui, Eglise Saint-Remi, Condé-sur-Marne
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Remi — Condé-sur-Marne
- Découvrez les coulisses de La Comète, La Comète – Scène nationale, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 10h00
La Comète - Scène nationale — Châlons-en-Champagne
- Exposition Regard croisé de dessins d’assise, Palais de Justice, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Palais de Justice — Reims
- Visite libre de l’église Saint-Jean, Église Saint-Jean, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jean — Châlons-en-Champagne
- Parcours photo – Balade dans le Reims d’hier et d’aujourd’hui, Cellier, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Cellier — Reims
- Visite libre de l’église Sainte-Geneviève, Église Sainte-Geneviève, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Geneviève — Reims
- Si Foujita nous était conté, Chapelle Foujita, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Foujita — Reims
- Venez découvrir la Banque de France à Châlons-en-Champagne, Banque de France, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 10h00
Banque de France — Châlons-en-Champagne
- Visite des salons privés de l’une des plus grandes maisons de Champagne, Maison Vranken Pommery, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Vranken Pommery — Reims
- Visite guidée de la Maison des Compagnons du Devoir, Maison des Compagnons du Devoir, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Maison des Compagnons du Devoir — Reims
- Visite guidée avec le propriétaire, Château de Vitry-la-Ville, Vitry-la-Ville
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Vitry-la-Ville — Vitry-la-Ville
- Une église à visiter en levant les yeux, Église Saint-Crespin – Saint-Crespinien, Écueil
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Crespin - Saint-Crespinien — Écueil
- Visite guidée de la Maison de Champagne Taittinger, Maison de champagne Taittinger, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de champagne Taittinger — Reims
- Exposition des archives de l’École Blot depuis 1925, École Blot, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
École Blot — Reims
- Visite-conférence au Cryptoportique, Cryptoportique, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Cryptoportique — Reims
- Les églises romanes de la vallée de l’Ardre, Eglise Saint-Julien, Courville
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Julien — Courville
- Découverte de la nouvelle cuverie Barons de Rothschild, Champagne Barons de Rothschild, Blancs-Coteaux
19 septembre 2026 à 10h00
Champagne Barons de Rothschild — Blancs-Coteaux
- Visite guidée et animée d’un jardin labellisé Jardin remarquable, Jardin de la Presle, Nanteuil-la-Forêt
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin de la Presle — Nanteuil-la-Forêt
- L’église Saint-Rémi, de son bombardement de 1917 à aujourd’hui, Basilique Saint-Remi, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Basilique Saint-Remi — Reims
- Portraits de visiteurs !, Musée des Beaux-Arts et d’Achéologie, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Beaux-Arts et d'Achéologie — Châlons-en-Champagne
- Eglise Saint Julien de Courville (église du château des Archevêques de Reims), Eglise Saint-Julien, Courville
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Julien — Courville
- Deux jours avec Krafft, Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Musée-Hôtel Le Vergeur - Maison Hugues Krafft — Reims
- Village Archéo’, DRAC Grand Est, site Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 10h00
DRAC Grand Est, site Châlons-en-Champagne — Châlons-en-Champagne
- Exposition – Jeu de Piste – Les Commerces d’Antan de Vitry, Médiathèque Albert Camus, Vitry-le-François
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Albert Camus — Vitry-le-François
- À la découverte des fantômes de la nuit !, Réserve naturelle régionale des étangs de Belval-en-Argonne, Belval-en-Argonne
19 septembre 2026 à 10h00
Réserve naturelle régionale des étangs de Belval-en-Argonne — Belval-en-Argonne
- A la rencontre du pape Urbain II, Statue d’Urbain II, Châtillon-sur-Marne
19 septembre 2026 à 10h00
Statue d'Urbain II — Châtillon-sur-Marne
- Epernay se raconte, Jardin de l’Horticulture, Épernay
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin de l'Horticulture — Épernay
- Exposition photo : Les savoir-faire champenois, un patrimoine vivant, Union des Maisons de Champagne, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Union des Maisons de Champagne — Reims
- Exposition de photographies, Maison Clémangis, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Clémangis — Châlons-en-Champagne
- Sézanne et ses ruelles, Office de tourisme de Sézanne et sa région, Sézanne
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme de Sézanne et sa région — Sézanne
- Célébrons les 300 ans de l’hôtel Viard-Morel !, Musée d’Art et d’Histoire, Sainte-Menehould
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Art et d'Histoire — Sainte-Menehould
- Visite guidée des crayères de la Maison G.H. Martel, Maison G.H. Martel & Co, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Maison G.H. Martel & Co — Reims
- Visite commentée de l’École Blot, École Blot, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
École Blot — Reims
- Découverte des coulisses des trains FLUO, Gare, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Gare — Reims
- Visite de l’église Saint-Gervais-Saint Protais de Vinay et de ses vestiges, Église Saint-Gervais Saint-Protais, Vinay
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Gervais Saint-Protais — Vinay
- Visite d’une des plus anciennes maisons à pans de bois de Châlons-en-Champagne, Maison Clémangis, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Clémangis — Châlons-en-Champagne
- Visite guidée de la locomotive BB 16678, Place Roger Pointurier (Locomotive BB 16678), Magenta
19 septembre 2026 à 10h00
Place Roger Pointurier (Locomotive BB 16678) — Magenta
- Journées des patrimoines de la Région de Suippes, Église Saint-Martin, Suippes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin — Suippes
- Conférence sur l’orgue de la Cathédrale, Cathédrale Notre-Dame de Reims, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Notre-Dame de Reims — Reims
- Exposition de photographies, peintures, sculptures…sur le thème « Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau », Église Sainte-Geneviève, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Geneviève — Reims
- Visite partielle de l’hôtel particulier, Union des Maisons de Champagne, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Union des Maisons de Champagne — Reims
- Les mémoires de Courlandon, Eglise Saint-Laurent, Courlandon
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Laurent — Courlandon
- Ouverture de la chapelle du Couvent des Récollets, Chapelle du Couvent des Récollets, Sézanne
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle du Couvent des Récollets — Sézanne
- Visite du Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux, Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux — Châlons-en-Champagne
- Visite guidée de la porte de Mars et sa restauration, Porte de Mars, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Porte de Mars — Reims
- C’est mon patrimoine ! Uniformes en mémoire, Musée du fort de la Pompelle, Puisieulx
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du fort de la Pompelle — Puisieulx
- Visite libre des tours d’une cathédrale gothique, Cathédrale Notre-Dame de Reims, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Notre-Dame de Reims — Reims
- Présentation de la chaire de recherche Histoire et Patrimoine au Moyen Âge dans l’ancienne maison diocésaine Saint-Sixte, Maison Saint-Sixte, Reims
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Saint-Sixte — Reims
- Visite guidée de la Main de Massiges, Main de Massiges, Massiges
19 septembre 2026 à 10h00
Main de Massiges — Massiges
- Visitez le Centre National des Arts du Cirque : les studios d’entraînement de la Marnaise !, CNAC de Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 10h00
CNAC de Châlons-en-Champagne — Châlons-en-Champagne
- Expo photo « Le patrimoine argonnais en photo » et visite de l’église Notre-Dame, Eglise Notre-Dame, Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Notre-Dame — Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus
- Inauguration de l’exposition « À la recherche des Châlonnais » à la Médiathèque G. Pompidou, Médiathèque Georges Pompidou, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Georges Pompidou — Châlons-en-Champagne
- Visite de l’église de Mourmelon-le-Grand, Eglise Saint Laurent, Mourmelon-le-Grand
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint Laurent — Mourmelon-le-Grand
- Plongez au cœur de la Grande Guerre, Centre d’interprétation Marne 14-18, Suippes
19 septembre 2026 à 10h00
Centre d'interprétation Marne 14-18 — Suippes
- Visite de l’hôtel de Brimont et découverte du Champagne Jacquart, Hôtel de Brimont – Champagne Jacquart, Reims
19 septembre 2026 à 10h15
Hôtel de Brimont - Champagne Jacquart — Reims
- Visites éclairs Musée du Cloître, Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 10h30
Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux — Châlons-en-Champagne
- Balade sous parapluie sonore, Césaré, Bétheny
19 septembre 2026 à 10h30
Césaré — Bétheny
- Visite guidée du Musée Garinet, Musée Jules Garinet, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Jules Garinet — Châlons-en-Champagne
- Visite de la maison de Champagne Boizel, Maison de Champagne Boizel, Épernay
19 septembre 2026 à 10h30
Maison de Champagne Boizel — Épernay
- Vivre et combattre dans un fort militaire, Musée du fort de la Pompelle, Puisieulx
19 septembre 2026 à 10h30
Musée du fort de la Pompelle — Puisieulx
- Visite de la maison de Venoge, Maison de Champagne de Venoge, Épernay
19 septembre 2026 à 10h30
Maison de Champagne de Venoge — Épernay
- Histoire de l’orgue, église St Laurent de Mourmelon le Grand, Mourmelon-le-Grand
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise Saint-Laurent — Mourmelon-le-Grand
- Visite du Comité Champagne, Maison de la Champagne, Épernay
19 septembre 2026 à 10h30
Maison de la Champagne — Épernay
- Explorez les anciens Docks Rémois, pionniers du commerce moderne, Docks Rémois, Bétheny
19 septembre 2026 à 10h30
Docks Rémois — Bétheny
- Renaissance du Domaine de Somsois, Domaine de Somsois, Somsois
19 septembre 2026 à 10h30
Domaine de Somsois — Somsois
- Visite guidée de l’ossuaire de Navarin, Monument aux morts des Armées de Champagne, Souain-Perthes-lès-Hurlus
19 septembre 2026 à 11h00
Monument aux morts des Armées de Champagne — Souain-Perthes-lès-Hurlus
- La découverte des Archives, Archives municipales, Épernay
19 septembre 2026 à 11h00
Archives municipales — Épernay
- Visite du théâtre Gabriel-Dorziat, Théâtre Gabrielle Dorziat, Épernay
19 septembre 2026 à 11h00
Théâtre Gabrielle Dorziat — Épernay
- Présentation de SONUS – quatuor chorégraphique, Chapelle Saint-Marcoul, Reims
19 septembre 2026 à 11h00
Chapelle Saint-Marcoul — Reims
- Escape Game « Le trésor du bunker » à la Médiathèque G. Pompidou, Médiathèque Georges Pompidou, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque Georges Pompidou — Châlons-en-Champagne
- Conférence historique sur Achille Laviarde, Hôtel de Ville, Reims
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel de Ville — Reims
- Visite guidée du couvent des Récollets, Collège Notre-Dame, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 11h00
Collège Notre-Dame — Châlons-en-Champagne
- Au fil de l’eau : visite du moulin de Pocancy, Moulin de Pocancy, Pocancy
19 septembre 2026 à 11h00
Moulin de Pocancy — Pocancy
- Visite guidée de la Cathédrale Saint-Etienne, un patrimoine à protéger, Cathédrale Saint-Etienne, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 11h00
Cathédrale Saint-Etienne — Châlons-en-Champagne
- Activités ludiques proposées dans le cadre de l’exposition « Et soudain le Champagne » à la Villa Douce, Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce, Reims
19 septembre 2026 à 11h00
Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa Douce — Reims
- Découverte de l’ancien château des Ducs d’Orléans, Ancien château des ducs d’Orléans, Sézanne
19 septembre 2026 à 11h00
Ancien château des ducs d'Orléans — Sézanne
- Visite du jardin de l’Eau Vive, Le Jardin de L’Eau Vive, La Ville-sous-Orbais
19 septembre 2026 à 11h00
Le Jardin de L'Eau Vive — La Ville-sous-Orbais
- Visite guidée de l’exposition « À la recherche des Châlonnais » à la Médiathèque G. Pompidou, Médiathèque Georges Pompidou, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque Georges Pompidou — Châlons-en-Champagne
- Muséobébé : Regarde dans le jardin, Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale, Épernay
19 septembre 2026 à 11h00
Musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale — Épernay
- Rallye photo en autonomie, Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale, Épernay
19 septembre 2026 à 11h00
Musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale — Épernay
- Escape game : Opération pressoir, Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale, Épernay
19 septembre 2026 à 11h00
Musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale — Épernay
- Ateliers culinaires pour enfants à la Belle Enchantée, La Belle Enchantée, Reims
19 septembre 2026 à 11h00
La Belle Enchantée — Reims
- Visite libre d’une chapelle, vestige de l’hôpital Saint-Marcoul fondé au XVIIe siècle, Chapelle Saint-Marcoul, Reims
19 septembre 2026 à 12h00
Chapelle Saint-Marcoul — Reims
- Découverte du Château de Réveillon, Château de Réveillon, Réveillon
19 septembre 2026 à 13h00
Château de Réveillon — Réveillon
- Visite libre ou guidée des anciens remparts, Parc de la Butte Saint-Nicaise, Reims
19 septembre 2026 à 13h30
Parc de la Butte Saint-Nicaise — Reims
- Escape game gourmand à la Villa Douce, Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce, Reims
19 septembre 2026 à 13h30
Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa Douce — Reims
- L’histoire de l’eau à Reims, Ancienne usine des eaux, Reims
19 septembre 2026 à 13h30
Ancienne usine des eaux — Reims
- Médiation autour de l’exposition « Et soudain le Champagne » à la Villa Douce, Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce, Reims
19 septembre 2026 à 13h30
Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa Douce — Reims
- Visite guidée de la Villa Douce, Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce, Reims
19 septembre 2026 à 13h30
Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa Douce — Reims
- Exposition pour découvrir l’histoire des anciens remparts de la ville de Reims, Parc de la Butte Saint-Nicaise, Reims
19 septembre 2026 à 13h30
Parc de la Butte Saint-Nicaise — Reims
- À la découverte du quartier Trois Piliers, Maison de quartier Trois Piliers, Reims
19 septembre 2026 à 13h30
Maison de quartier Trois Piliers — Reims
- Dégustation avec le chef pâtissier Pascal Ferrat de la Maison Fossier, Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce, Reims
19 septembre 2026 à 13h30
Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa Douce — Reims
- Visite des archives régionales, Hôtel de Région (ancien grand séminaire), Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Région (ancien grand séminaire) — Châlons-en-Champagne
- Visite commentée de la bibliothèque Carnegie, Bibliothèque Carnégie, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque Carnégie — Reims
- Visite guidée d’un ancien collège des Jésuites, Ancien collège des Jésuites, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Ancien collège des Jésuites — Reims
- Visite guidée du parc éolien du Pays d’Anglure, Parc éolien de Pays d’Anglure, Allemanche-Launay-et-Soyer
19 septembre 2026 à 14h00
Parc éolien de Pays d'Anglure — Allemanche-Launay-et-Soyer
- Salon du livre régional, Temple protestant, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Temple protestant — Reims
- Randonnée gourmande du patrimoine, Forge Valentin, Outines
19 septembre 2026 à 14h00
Forge Valentin — Outines
- Eglise Saint-Ephrem en péril, historique du village de Jâlons, Eglise Saint-Ephrem, Jâlons
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Ephrem — Jâlons
- Visite guidée de la Comédie – CDN de Reims, La Comédie de Reims, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
La Comédie de Reims — Reims
- Visite libre d’un temple protestant, Temple protestant, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Temple protestant — Reims
- Découverte de l’automobile ancienne, Musée de l’automobile, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de l'automobile — Reims
- Atelier de peinture sur céramique à la Villa Douce, Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa Douce — Reims
- Atelier reliure à la Médiathèque G. Pompidou, Médiathèque Georges Pompidou, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Georges Pompidou — Châlons-en-Champagne
- Des écrivains vous présentent leurs livres, Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Montmort-Lucy
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre-Saint-Paul — Montmort-Lucy
- Histoire des fabricants de pressoirs de Cumières, Salle des fêtes de Cumières, Cumières
19 septembre 2026 à 14h00
Salle des fêtes de Cumières — Cumières
- Exposition Olympisme et francophonie, C.R.E.P.S, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
C.R.E.P.S — Reims
- Découvrez une chapelle édifiée par les mariniers d’un village de bateliers, Chapelle Saint-Nicolas, Vitry-le-François
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Nicolas — Vitry-le-François
- Visite des magasins patrimoniaux à la Médiathèque G. Pompidou, Médiathèque Georges Pompidou, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Georges Pompidou — Châlons-en-Champagne
- Visite libre de l’exposition « Persistances », FRAC Champagne-Ardenne, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
FRAC Champagne-Ardenne — Reims
- Un fort entre ciel et terre, Musée du fort de la Pompelle, Puisieulx
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du fort de la Pompelle — Puisieulx
- Création de Flipbook à la Médiathèque G. Pompidou, Médiathèque Georges Pompidou, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Georges Pompidou — Châlons-en-Champagne
- L’ancien Hôpital et l’ancien tribunal : découvrez ce bâtiment à travers son histoire, Ancien Tribunal – Association des Sciences et Arts, Vitry-le-François
19 septembre 2026 à 14h00
Ancien Tribunal - Association des Sciences et Arts — Vitry-le-François
- Visite libre d’un trésor architectural : l’église Saint-Théodulphe XIIe & XIIIe siècle, Eglise Saint-Theodulphe, Villers-aux-Nœuds
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Theodulphe — Villers-aux-Nœuds
- Visite guidée de l’American Memorial Hospital, American Memorial Hospital – Hôpital Américain, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
American Memorial Hospital - Hôpital Américain — Reims
- Visite guidée de l’Hôtel de la mutualité, Hôtel de la Mutualité, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de la Mutualité — Reims
- Visites guidées des locaux « Les bons restes », Les Bons Restes, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Les Bons Restes — Reims
- Visite commentée des vitraux de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle — Reims
- Atelier de photographie ancienne – Le collodion humide, Hôtel de Région (ancien grand séminaire), Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Région (ancien grand séminaire) — Châlons-en-Champagne
- Grand et petit séminaires de Châlons-en-Champagne, nouveau regard sur l’Hôtel de Région, Hôtel de Région (ancien grand séminaire), Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Région (ancien grand séminaire) — Châlons-en-Champagne
- Découverte de l’église des Charmontois et d’une exposition de photographies animalières, Église de la Nativité de la Sainte Vierge, Les Charmontois
19 septembre 2026 à 14h00
Église de la Nativité de la Sainte Vierge — Les Charmontois
- Les enfants au Mémorial, Mémorial des batailles de la Marne, Dormans
19 septembre 2026 à 14h00
Mémorial des batailles de la Marne — Dormans
- Atelier Light Painting, Médiathèque Simone-Veil, Épernay
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Simone-Veil — Épernay
- Atelier « bacs de fouilles » pour les enfants, Cryptoportique, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Cryptoportique — Reims
- Découverte d’une église romane, Église Saint-Pierre de Coulmiers, La Chaussée-sur-Marne
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre de Coulmiers — La Chaussée-sur-Marne
- De pierre et de lumière : exposition photographique sur le Château du Marché et le réseau électrique marnais, Château du Marché (Ancienne Caisse d’Epargne), Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Marché (Ancienne Caisse d'Epargne) — Châlons-en-Champagne
- Visite commentée de l’Agence d’urbanisme de Reims, Agence d’urbanisme de Reims, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Agence d'urbanisme de Reims — Reims
- Visite guidée costumée « Vive le roi ! Revivez le sacre de Charles X », Office de Tourisme du Grand Reims, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Office de Tourisme du Grand Reims — Reims
- L’industrie au fil des siècles dans la vallée du Surmelin, Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Montmort-Lucy
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre-Saint-Paul — Montmort-Lucy
- Découvrez librement une église aux vitraux remarquables, Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Montmort-Lucy
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre-Saint-Paul — Montmort-Lucy
- L’« Eau’dyssée », Office de Tourisme, Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 14h00
Office de Tourisme, Châlons-en-Champagne — Châlons-en-Champagne
- Découverte commentée des souvenirs des bateliers, Musée de la Batellerie, Vitry-le-François
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Batellerie — Vitry-le-François
- Visite de l’église Saint-Martin de La Chaussée-sur-Marne, Église Saint-Martin, La Chaussée-sur-Marne
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Martin — La Chaussée-sur-Marne
- A la découverte des Pâtis du Mesnil, Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger, Le Mesnil-sur-Oger
19 septembre 2026 à 14h00
Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d'Oger et du Mesnil-sur-Oger — Le Mesnil-sur-Oger
- Visite guidée du Cryptoportique, Cryptoportique, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Cryptoportique — Reims
- Visite guidée de l’Hôtel Saint Jean-Baptiste de la Salle, Hôtel de la Salle, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de la Salle — Reims
- Découvertes artistiques à l’église, Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Montmort-Lucy
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre-Saint-Paul — Montmort-Lucy
- Animations à La Chapelle-Lasson, Église Saint-Pierre, La Chapelle-Lasson
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre — La Chapelle-Lasson
- Découverte de l’église de Bagneux, Eglise Saint-Médard, Bagneux
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Médard — Bagneux
- Les coulisses de la création, La Comédie de Reims, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
La Comédie de Reims — Reims
- Visite guidée des installations sportives, C.R.E.P.S, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
C.R.E.P.S — Reims
- CHRONOS-X, Village de Saint-Brice-Courcelles, Saint-Brice-Courcelles
19 septembre 2026 à 14h00
Village de Saint-Brice-Courcelles — Saint-Brice-Courcelles
- Le Quartier Général des enfants, Musée de la Reddition du 7 mai 1945, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Reddition du 7 mai 1945 — Reims
- Visite de la salle mémorielle de Sommepy-Tahure, Mairie de Sommepy-Tahure, Sommepy-Tahure
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Sommepy-Tahure — Sommepy-Tahure
- Visite libre du Cryptoportique, Cryptoportique, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Cryptoportique — Reims
- Exposition « La terre, un grand cru(e) », Les Bons Restes, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Les Bons Restes — Reims
- Projet O – Victoria David, Jardin d’horticulture Pierre Schneiter, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin d'horticulture Pierre Schneiter — Reims
- Atelier découverte d’une maquette des bâtiments rénovés de la microville 112, Église Sainte-Geneviève, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Église Sainte-Geneviève — Reims
- Visite de l’Hôtel des Intendants de Champagne : du patrimoine à l’art contemporain, Préfecture de la Marne – Hôtel des Intendants de Champagne, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 14h00
Préfecture de la Marne - Hôtel des Intendants de Champagne — Châlons-en-Champagne
- Comment préserver le Mémorial pour les générations futures ?, Mémorial des batailles de la Marne, Dormans
19 septembre 2026 à 14h00
Mémorial des batailles de la Marne — Dormans
- Les veilleurs de la chapelle, Chapelle Foujita, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Foujita — Reims
- Visite guidée de la chapelle Saint-Joseph, Chapelle Saint-Joseph, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Joseph — Reims
- Visite guidée d’une ancienne caserne de pompiers, Caserne Chanzy, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Caserne Chanzy — Reims
- Tables à dessins, La Comédie de Reims, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
La Comédie de Reims — Reims
- De pierre et de lumière : exposition photographique sur le Château du Marché et le réseau électrique marnais., Château du Marché (Ancienne Caisse d’Epargne), Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Marché (Ancienne Caisse d'Epargne) — Châlons-en-Champagne
- Découverte d’une église dédiée à saint André et à sainte Catherine, Église Saint-André, Reims
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-André — Reims
- Visite guidée de l’exposition « What Will not be Silenced », Ancien collège des Jésuites, Reims
19 septembre 2026 à 14h20
Ancien collège des Jésuites — Reims
- Découverte du Campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne, Campus Arts et Métiers / École nationale supérieure d’Arts et Métiers, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 14h30
Campus Arts et Métiers / École nationale supérieure d’Arts et Métiers — Châlons-en-Champagne
- Salon d’écoute et découverte de Césaré, Césaré, Bétheny
19 septembre 2026 à 14h30
Césaré — Bétheny
- Visite du temple protestant, Temple protestant, Avenay-Val-d’Or
19 septembre 2026 à 14h30
Temple protestant — Avenay-Val-d'Or
- Visite des cabines de projection et projection d’un film, CGR Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 14h30
CGR Châlons-en-Champagne — Châlons-en-Champagne
- Visites guidées du jardin d’horticulture, Jardin d’horticulture Pierre Schneiter, Reims
19 septembre 2026 à 14h30
Jardin d'horticulture Pierre Schneiter — Reims
- L’architecture le long des promenades avant et après la Première Guerre mondiale, Porte de Mars, Reims
19 septembre 2026 à 14h30
Porte de Mars — Reims
- Visite libre de la Maison Saint-Joseph, Maison Saint-Joseph, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 14h30
Maison Saint-Joseph — Châlons-en-Champagne
- Contes des Bêtes lointaines, Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft, Reims
19 septembre 2026 à 14h30
Musée-Hôtel Le Vergeur - Maison Hugues Krafft — Reims
- Visite de la première mosquée de Châlons, Mosquée Nour-el-Islam, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 14h30
Mosquée Nour-el-Islam — Châlons-en-Champagne
- Visite virtuelle de l’hypogée de Chouilly, Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale, Épernay
19 septembre 2026 à 14h30
Musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale — Épernay
- Visite guidée des cabines de projection, Cinéma CGR, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 14h30
Cinéma CGR — Châlons-en-Champagne
- Jeu de piste : La Sous-Préfecture d’hier à aujourd’hui, La Folie 1791, Sainte-Menehould
19 septembre 2026 à 14h30
La Folie 1791 — Sainte-Menehould
- Visite des cabines de projections, CGR Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 14h30
CGR Châlons-en-Champagne — Châlons-en-Champagne
- La Fabrique – Rêves de ville, La Fabrique, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 14h30
La Fabrique — Châlons-en-Champagne
- Visites éclairs du Musée Garinet, Musée Jules Garinet, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Jules Garinet — Châlons-en-Champagne
- Visite flash de l’exposition « Persistances », FRAC Champagne-Ardenne, Reims
19 septembre 2026 à 14h30
FRAC Champagne-Ardenne — Reims
- Visite guidée de l’église Notre-Dame de Sermaize-les-Bains, Église de la Nativité de la Vierge, Sermaize-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h30
Église de la Nativité de la Vierge — Sermaize-les-Bains
- Visites flash, Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale, Épernay
19 septembre 2026 à 14h30
Musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale — Épernay
- Visite libre des jardins de l’ancienne Sous-Préfecture de Sainte-Menehould, La Folie 1791, Sainte-Menehould
19 septembre 2026 à 14h30
La Folie 1791 — Sainte-Menehould
- Concert au Musée du Cloître, Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 15h00
Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux — Châlons-en-Champagne
- Sorties d’Archives « fugace mémoire », Moulin d’en Haut, Dormans
19 septembre 2026 à 15h00
Moulin d'en Haut — Dormans
- Visite exceptionnelle de la Pharmacie et de la Bibliotheque du Couvent des Récollets, Couvent des Récollets, Sézanne
19 septembre 2026 à 15h00
Couvent des Récollets — Sézanne
- Conférence sur Marie-Françoise de Beauharnais, Le Prétoire, Sézanne
19 septembre 2026 à 15h00
Le Prétoire — Sézanne
- Rencontre avec le Centre d’Etudes du Pays Sézannais, Couvent des Récollets, Sézanne
19 septembre 2026 à 15h00
Couvent des Récollets — Sézanne
- Présentation de l’École des Maîtres, La Comédie de Reims, Reims
19 septembre 2026 à 15h00
La Comédie de Reims — Reims
- Spectacle de marionnettes à la Médiathèque G. Pompidou, Médiathèque Georges Pompidou, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Georges Pompidou — Châlons-en-Champagne
- Visite guidée de la salle capitulaire d’un monastère, Monastère des Bénédictines 51220 Saint-Thierry, Saint-Thierry
19 septembre 2026 à 15h00
Monastère des Bénédictines 51220 Saint-Thierry — Saint-Thierry
- Découverte de l’église Saint-Benoît, Maison de quartier Trois Piliers, Reims
19 septembre 2026 à 15h30
Maison de quartier Trois Piliers — Reims
- Visite en musique de l’exposition « Persistances », FRAC Champagne-Ardenne, Reims
19 septembre 2026 à 16h00
FRAC Champagne-Ardenne — Reims
- Découvrez un des derniers vestiges des fortifications d’une ville, Porte du Pont, Vitry-le-François
19 septembre 2026 à 16h00
Porte du Pont — Vitry-le-François
- Participez à la visite guidée de l’église et admirez ses vitraux, Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Montmort-Lucy
19 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Pierre-Saint-Paul — Montmort-Lucy
- Atelier découverte « Lumière de spectacle », La Comédie de Reims, Reims
19 septembre 2026 à 16h00
La Comédie de Reims — Reims
- Autour de la cathédrale, Cathédrale Notre-Dame de Reims, Reims
19 septembre 2026 à 16h00
Cathédrale Notre-Dame de Reims — Reims
- Lecture théâtralisée du récit du grand incendie de Sézanne, Le Prétoire, Sézanne
19 septembre 2026 à 16h30
Le Prétoire — Sézanne
- Au Mémorial, on ravive la Mémoire de la Grande Guerre, Mémorial des batailles de la Marne, Dormans
19 septembre 2026 à 16h30
Mémorial des batailles de la Marne — Dormans
- Projection de « Notre-Dame brûle », Jean-Jacques Annaud (2022) au cinéma Opéraims, Cinéma Opéraims, Reims
19 septembre 2026 à 16h30
Cinéma Opéraims — Reims
- La Fabrique – Rêves de ville, La Fabrique, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 16h30
La Fabrique — Châlons-en-Champagne
- Visite guidée spéciale familles, La Comédie de Reims, Reims
19 septembre 2026 à 16h30
La Comédie de Reims — Reims
- Rencontres et échanges à la maison Clémangis, Maison Clémangis, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 17h00
Maison Clémangis — Châlons-en-Champagne
- Concert-découverte de l’orgue du temple protestant, Temple protestant, Reims
19 septembre 2026 à 17h00
Temple protestant — Reims
- Visite commentée des vitraux de l’église Saint-Thomas, Église Saint-Thomas, Reims
19 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Thomas — Reims
- Soirée spéciale Eileen Gray, Maison Clémangis, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 17h00
Maison Clémangis — Châlons-en-Champagne
- Découvrez le jardin de l’hôtel de ville et le cimetière de Clamart, Hôtel de Ville, Vitry-le-François
19 septembre 2026 à 17h00
Hôtel de Ville — Vitry-le-François
- Débat autour d’un café-philosophie, Bistro des anges, Reims
19 septembre 2026 à 17h00
Bistro des anges — Reims
- Rencontres et échanges littéraires autour d’ouvrages sur Eileen Gray à la Maison Clémangis, Maison Clémangis, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 17h00
Maison Clémangis — Châlons-en-Champagne
- Les coups de coeur du patrimoine, Maison Moët & Chandon, Épernay
19 septembre 2026 à 17h30
Maison Moët & Chandon — Épernay
- Le quartier Europe, une exposition d’art contemporain à ciel ouvert, Maison de quartier Cernay-Europe, Reims
19 septembre 2026 à 17h30
Maison de quartier Cernay-Europe — Reims
- Projection Image’Est : Les Compagnons de Notre-Dame à Châlons-en-Champagne, 1957-1959, et autres photogrammes., Hôtel de Région (ancien grand séminaire), Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 18h00
Hôtel de Région (ancien grand séminaire) — Châlons-en-Champagne
- Visite gustative « À voir et à boire » au FRAC Champagne-Ardenne, FRAC Champagne-Ardenne, Reims
19 septembre 2026 à 18h00
FRAC Champagne-Ardenne — Reims
- Conférence à la Médiathèque G. Pompidou, Médiathèque Georges Pompidou, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 18h00
Médiathèque Georges Pompidou — Châlons-en-Champagne
- « Quiz-concert à la KT », 4ème édition, Cathédrale Saint-Etienne, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 18h30
Cathédrale Saint-Etienne — Châlons-en-Champagne
- Quiz-concert à la KT, Cathédrale Saint-Etienne, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 18h30
Cathédrale Saint-Etienne — Châlons-en-Champagne
- Fort, food et film, Musée du fort de la Pompelle, Puisieulx
19 septembre 2026 à 18h30
Musée du fort de la Pompelle — Puisieulx
- Nuit internationale de la chauve-souris, Réserve naturelle régionale des étangs de Belval-en-Argonne, Belval-en-Argonne
19 septembre 2026 à 19h00
Réserve naturelle régionale des étangs de Belval-en-Argonne — Belval-en-Argonne
- Les Concerts de l’Abbatiale d’Orbais – Emmanuel Boulanger au violoncelle, Abbaye d’Orbais, Orbais-l’Abbaye
19 septembre 2026 à 20h00
Abbaye d'Orbais — Orbais-l'Abbaye
- Projection du film « E.1027 » à la Maison Clémangis, Maison Clémangis, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 20h00
Maison Clémangis — Châlons-en-Champagne
- L’Hôtel de Région Grand Est à la tombée de la nuit, grand et petit séminaires de Châlons-en-Champagne, Hôtel de Région (ancien grand séminaire), Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 20h30
Hôtel de Région (ancien grand séminaire) — Châlons-en-Champagne
- Concert au Couvent Sainte-Marie «Un Lully imaginaire», Hôtel du Conseil départemental de la Marne, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 20h30
Hôtel du Conseil départemental de la Marne — Châlons-en-Champagne
- « Un Lully imaginaire », Abbaye de Vinetz, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 20h30
Abbaye de Vinetz — Châlons-en-Champagne
- Visite guidée historique aux flambeaux à Sainte-Ménehould, Office de tourisme Couleurs d’Argonne, Sainte-Menehould
19 septembre 2026 à 21h00
Office de tourisme Couleurs d'Argonne — Sainte-Menehould
- Ciné Plein Air > Stubby, Musée du fort de la Pompelle, Puisieulx
19 septembre 2026 à 21h00
Musée du fort de la Pompelle — Puisieulx
- Les « Métamorph’eau’ses », Office de Tourisme, Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne
19 septembre 2026 à 22h30
Office de Tourisme, Châlons-en-Champagne — Châlons-en-Champagne
- Cimetière Israëlite, Cimetière Israëlite, Vitry-le-François
20 septembre 2026 à 09h30
Cimetière Israëlite — Vitry-le-François
- Balade historique en centre-ville, sur les traces de l’ancien Vitry, Ville, Vitry-en-Perthois
20 septembre 2026 à 09h30
Ville — Vitry-en-Perthois
- Ateliers maquillage et coiffure, Opéra de Reims, Reims
20 septembre 2026 à 10h00
Opéra de Reims — Reims
- Visite libre de l’hôtel de ville, Hôtel de Ville, Reims
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — Reims
- Visites guidées du Fort de Montbré, Fort de Montbré, Taissy
20 septembre 2026 à 10h00
Fort de Montbré — Taissy
- Micro-Folie, Opéra de Reims, Reims
20 septembre 2026 à 10h00
Opéra de Reims — Reims
- Exposition d’appareils et de photos d’antan, Salle des mémoires de Moeurs et Verdey, Mœurs-Verdey
20 septembre 2026 à 10h00
Salle des mémoires de Moeurs et Verdey — Mœurs-Verdey
- Randonnée gourmande du patrimoine, Forge Valentin, Outines
20 septembre 2026 à 10h00
Forge Valentin — Outines
- Visite historique du château de Braux-Sainte-Cohière, Château de Braux-Sainte-Cohière, Braux-Sainte-Cohière
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Braux-Sainte-Cohière — Braux-Sainte-Cohière
- Découvrez les coulisses de l’archéologie préventive avec les archéologues de l’Inrap, Centre de recherches archéologiques de l’Inrap, Châlons-en-Champagne
20 septembre 2026 à 10h00
Centre de recherches archéologiques de l’Inrap — Châlons-en-Champagne
- Visite guidée d’un Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Saint-Memmie
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville — Saint-Memmie
- Visite guidée des incontournables de l’hôtel de ville, Hôtel de Ville, Reims
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — Reims
- Peinture décorative et restauration d’interieurs historiques, Château de Braux-Sainte-Cohière, Braux-Sainte-Cohière
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Braux-Sainte-Cohière — Braux-Sainte-Cohière
- Visite guidée de la Vallée Moreau, La Vallée Moreau, Vienne-le-Château
20 septembre 2026 à 10h00
La Vallée Moreau — Vienne-le-Château
- Visite du Mont Aimé, Mont Aimé, Bergères-lès-Vertus
20 septembre 2026 à 10h00
Mont Aimé — Bergères-lès-Vertus
- Visites du village détruit jamais reconstruit de Nauroy 14/18, Nauroy village détruit en 14/18, Beine-Nauroy
20 septembre 2026 à 10h00
Nauroy village détruit en 14/18 — Beine-Nauroy
- Église Saint-Martin de Moeurs, avant et après, Église Saint-Martin, Mœurs-Verdey
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin — Mœurs-Verdey
- Marché des artisans d’art du Boulingrin, Halles du Boulingrin, Reims
20 septembre 2026 à 10h00
Halles du Boulingrin — Reims
- Découvrez les coulisses de l’archéologie préventive avec les archéologues de l’Inrap !, Centre de recherches archéologiques de l’Inrap, Châlons-en-Champagne
20 septembre 2026 à 10h00
Centre de recherches archéologiques - INRAP — Châlons-en-Champagne
- Yoga et Champagne dans les Caves Médiévales, Caves médiévales, Châlons-en-Champagne
20 septembre 2026 à 10h30
Caves médiévales — Châlons-en-Champagne
- Découverte des vestiges de l’ancienne briqueterie du Vertin, La briqueterie du Vertin, Saint-Imoges
20 septembre 2026 à 10h30
La briqueterie du Vertin — Saint-Imoges
- Hommage en fanfare aux monuments aux morts de Plivot, Église, Plivot
20 septembre 2026 à 10h30
Église — Plivot
- Découverte pédestre du patrimoine rural, Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Montmort-Lucy
20 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Pierre-Saint-Paul — Montmort-Lucy
- Atelier ‘Lumière de spectacle’, Opéra de Reims, Reims
20 septembre 2026 à 10h30
Opéra de Reims — Reims
- Brunch de clôture de Entre nos mains, Musée des Beaux-Arts et d’Achéologie, Châlons-en-Champagne
20 septembre 2026 à 11h00
Musée des Beaux-Arts et d'Achéologie — Châlons-en-Champagne
- Brunch de clôture de l’exposition « Entre nos mains », Musée des Beaux-Arts et d’Achéologie, Châlons-en-Champagne
20 septembre 2026 à 11h00
Musée des beaux-arts et d'archéologie — Châlons-en-Champagne
- Visite libre de l’Opéra de Reims, Opéra de Reims, Reims
20 septembre 2026 à 12h00
Opéra de Reims — Reims
- Exposition photographique Bernard Martinez à l’Opéra de Reims, Opéra de Reims, Reims
20 septembre 2026 à 12h00
Opéra de Reims — Reims
- Le quartier Lesage après la Première Guerre mondiale, Maison de quartier Trois Piliers, Reims
20 septembre 2026 à 14h00
Maison de quartier Trois Piliers — Reims
- Sézanne 1946, Le Prétoire, Sézanne
20 septembre 2026 à 14h00
Le Prétoire — Sézanne
- Visitez l’ancienne prison, Ancienne Prison, Vitry-le-François
20 septembre 2026 à 14h00
Ancienne Prison — Vitry-le-François
- Visite guidée du bâtiment des Archives départementales, Archives départementales de la Marne – Centre de Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne
20 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Marne - Centre de Châlons-en-Champagne — Châlons-en-Champagne
- Drôles d’animaux !, Musée Saint-Remi, Reims
20 septembre 2026 à 14h00
Musée Saint-Remi — Reims
- Découverte de l’Abbaye cistercienne de Trois-Fontaines, Abbaye (ancienne) de Trois-Fontaines, Trois-Fontaines-l’Abbaye
20 septembre 2026 à 14h00
Abbaye (ancienne) de Trois-Fontaines — Trois-Fontaines-l'Abbaye
- Visite d’une basilique néo-byzantine, sa crypte et ses 403 reliquaires, Basilique Sainte-Clotilde, Reims
20 septembre 2026 à 14h00
Basilique Sainte-Clotilde — Reims
- Visite guidée de l’ancien siège de la Gestapo, Ancien siège de la Gestapo, Châlons-en-Champagne
20 septembre 2026 à 14h00
Ancien siège de la Gestapo — Châlons-en-Champagne
- Jeu d’énigmes : Meurtre aux archives !, Archives départementales, Reims
20 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales — Reims
- Visite de l’église Saint-Martin de Chouilly, Eglise Saint-Martin, Chouilly
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Martin — Chouilly
- Visites guidées des archives départementales de la Marne, Archives départementales, Reims
20 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales — Reims
- « La Grande Jeannette ou l’affaire du Moulin de Cuissat », Abbaye de Vinetz, Châlons-en-Champagne
20 septembre 2026 à 14h30
Abbaye de Vinetz — Châlons-en-Champagne
- Visite guidée de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Moiremont, Eglise Sainte-Madeleine, Moiremont
20 septembre 2026 à 14h30
Eglise Sainte-Madeleine — Moiremont
- Atelier Drawing gum et encre, Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Montmort-Lucy
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Pierre-Saint-Paul — Montmort-Lucy
- Explorez l’histoire millénaire d’un site préservé, Oppidum de La Cheppe – Camp d’Attila, La Cheppe
20 septembre 2026 à 15h00
Oppidum de La Cheppe - Camp d'Attila — La Cheppe
- Découvrez une collégiale, Collégiale Notre-Dame de l’Assomption, Vitry-le-François
20 septembre 2026 à 15h00
Collégiale Notre-Dame de l'Assomption — Vitry-le-François
- Concert baroque à l’église Saint-Alpin, Église Saint-Alpin, Villevenard
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Alpin — Châlons-en-Champagne
- Concert à l’Hôtel de Ville de l’Association Voix du Chœur, Hôtel de Ville, Châlons-en-Champagne
20 septembre 2026 à 16h00
Hôtel de Ville — Châlons-en-Champagne
- Ballade musicale, Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Montmort-Lucy
20 septembre 2026 à 16h30
Église Saint-Pierre-Saint-Paul — Montmort-Lucy
- Concert-découverte trompette et orgue à la basilique Saint-Remi, Basilique Saint-Remi, Reims
20 septembre 2026 à 18h00
Basilique Saint-Remi — Reims
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)