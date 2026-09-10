MARSEILLE JOURNÉES DU PATRIMOINE (programme des visites)

A Marseille, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Trois tableaux aériens signés Guillaume Bottazzi dans le quartier de la Corderie, Les Loges, Marseille
19 septembre 2026 à 08h00
Les Loges — Marseille
- Visite libre de l’exposition photographique : Regards de l’IHU Méditerranée Infection, une approche « Une seule Santé », IHU Méditerranée Infection, Marseille
19 septembre 2026 à 08h30
IHU Méditerranée Infection — Marseille
- Visite de la Chambre régionale des comptes, Chambre Régionale des Comptes PACA, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
Chambre Régionale des Comptes PACA — Marseille
- Le Boutis Vivant – transmettre réparer, 13 A’TIPIK, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
13 A'TIPIK — Marseille
- Les rocailles au cœur de Marseille – Villa Costa, Villa Costa, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
Villa Costa — Marseille
- Site Archéologique des Baou de Saint-Marcel, Site Archéologique de Saint Marcel, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
Site Archéologique de Saint Marcel — Marseille
- Visite guidée du lycée saint-charles (5 rue Guy Fabre), lycée saint-charles, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
lycée saint-charles — Marseille
- Visites commentées à l’Église Saint-Vincent-De-Paul, Église Saint-Vincent-de-Paul – Les Réformés, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Vincent-de-Paul - Les Réformés — Marseille
- Le bus d’hier à demain, Atelier de maintenance | Dépôt la Rose Surface, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
Atelier de maintenance | Dépôt la Rose Surface — Marseille
- Fresque délicieusement sinueuse de l’artiste Guillaume Bottazzi à Marseille Prado, Fresque de Guillaume Bottazzi, Marseille Prado, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
Fresque de Guillaume Bottazzi, Marseille Prado — Marseille
- La bibliothèque universitaire Saint-Charles, œuvre de Fernand Pouillon, Bibliothèque universitaire Saint-Charles, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
Bibliothèque universitaire Saint-Charles — Marseille
- Visite guidée du Centre Baha’i de Marseille, Centre Baha’i, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
Centre Baha'i — Marseille
- La Colline d’Endoume entre Terre et Mer avec le CIQ Endoume Saint-Eugène, Maison des Associations, Marseille
19 septembre 2026 à 09h30
Maison des Associations — Marseille
- Randonnée « Patrimoine en danger : les parcs nationaux et leur préservation », Calanque de Callelongue, Marseille
19 septembre 2026 à 09h30
Calanque de Callelongue — Marseille
- Visite guidée historique et architecturale de la gare de Marseille-St-Charles, Gare SNCF de Marseille Saint-Charles, Marseille
19 septembre 2026 à 09h30
Gare SNCF de Marseille Saint-Charles — Marseille
- Visite inédite du Port Center Marseille, Port Center, Marseille
19 septembre 2026 à 09h30
Port Center — Marseille
- Découverte des Navettes marseillaises avec les Navettes des Accoules, Les Navettes des Accoules, Marseille
19 septembre 2026 à 09h30
Les Navettes des Accoules — Marseille
- Club Alpin Français Marseille Provence – Randonnée patrimoine industriel des Calanques, Terminus du BUS19 à la madrague Montredon, Marseille
19 septembre 2026 à 09h30
Terminus du BUS19 à la madrague Montredon — Marseille
- Découvrez le Cepac Silo, CEPAC SILO, Marseille
19 septembre 2026 à 09h30
CEPAC SILO — Marseille
- Paroles Vives, Parking Lidl, Marseille
19 septembre 2026 à 09h45
Parking Lidl — Marseille
- Visite de l’église orthodoxe de Saint-Hermogène, Eglise Saint-Hermogène, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Hermogène — Marseille
- Visite guidée Hôtel de Région, Hôtel de Région, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Région — Marseille
- Visite exceptionnelle de la Digue du Large, Départ du bateau Vieux-Port, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Départ du bateau Vieux-Port — Marseille
- Fête de la Barquette, Quai du MACT – Petit train, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Quai du MACT - Petit train — Marseille
- Château Saint-Antoine, un lieu qui vaut le détour…, Château Saint-Antoine, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Château Saint-Antoine — Marseille
- Rencontre avec les livres grecs – Union Hellénique de Marseille, Maison des Hellènes, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Maison des Hellènes — Marseille
- Entrez à l’Académie pour ses 300 ans, Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille — Marseille
- Découverte de l’Eglise Saint Nicolas de Myre – Rite melkite catholique. Chrétiens d’Orient de rite byzantin., Église Saint-Nicolas-de-Myre, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Nicolas-de-Myre — Marseille
- Journées Européennes du Patrimoine, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque de l'Alcazar — Marseille
- Visite de la Banque de France à Marseille, Banque de France, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Banque de France — Marseille
- Visite commentée de la rotonde ferroviaire Pautrier et des trains régionaux Inter-métropoles., Rotonde ferroviaire Marseille Pautrier, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Rotonde ferroviaire Marseille Pautrier — Marseille
- DU JARDIN DE LA MAGALONE AU PARC BORELY
Visite balade « Trame verte – Patrimoine végétal », Jardin de la Magalone, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin de la Magalone — Marseille
- Visites « flash » de Maison Blanche, Mairie des 9ème et 10ème arrondissements, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie des 9ème et 10ème arrondissements — Marseille
- Découverte d’atelier d’artiste., Atelier des Arcenaulx, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier des Arcenaulx — Marseille
- Visite commentée du Musée des Arts Urbains de MArseille, Au crépuscule, Zeklo, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Au crépuscule, Zeklo — Marseille
- Visite de l’atelier des peintres de l’Estaque et exposition de peintures, Villa Bellevue, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Bellevue — Marseille
- Marseille, Ville impériale : promenade historique au temps de Napoléon III, PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence — Marseille
- Découverte de la fabrication du Savon de Marseille et Ateliers de personnalisation, La Savonnerie du Midi, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
La Savonnerie du Midi — Marseille
- Portes ouvertes des Ateliers des Arcenaulx, Les Ateliers des Arcenaulx, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Les Ateliers des Arcenaulx — Marseille
- « Dubout – l’art de tout dessiner » & « Habiter – Gilles Barbier », Musée Regards de Provence, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Regards de Provence — Marseille
- Visite du Cabaret : De la scène aux coulisses, Cabaret-Théâtre L’étoile bleue, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Cabaret-Théâtre L’étoile bleue — Marseille
- Démonstration de reliure par l’atelier « Au livre ouvert », Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales des Bouches-du-Rhône — Marseille
- Visite du Chantier naval BORG, Chantier Borg, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Chantier Borg — Marseille
- Visites gratuites du Centre de Conservation et de Ressources du Mucem !, Centre de Conservation et de Ressources du Mucem, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Centre de Conservation et de Ressources du Mucem — Marseille
- Visite de la Salle du Conseil et présentation d’ouvrages rares et précieux, Bibliothèque Universitaire de Médecine-Odontologie de l’Université d’Aix-Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Universitaire de Médecine-Odontologie de l'Université d'Aix-Marseille — Marseille
- Tous aux Archives ! Visites guidées des « coulisses », Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales des Bouches-du-Rhône — Marseille
- Visites guidées de la Friche la Belle de Mai, Friche la Belle de Mai, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Friche la Belle de Mai — Marseille
- Découverte de l’Eglise de la Dormition, Eglise de la Dormition de la Mère de Dieu, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise de la Dormition de la Mère de Dieu — Marseille
- « Un autre monde », visite poétique du Théâtre du Centaure., Théâtre du Centaure, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre du Centaure — Marseille
- Visite de musée – Escolo de la Mar, Musée provençal de l’Escolo de la Mar, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Musée provençal de l'Escolo de la Mar — Marseille
- Visites guidées gratuites à la découverte du CICRP, CICRP – Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
CICRP - Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine — Marseille
- Visites des réserves du Centre de Conservation et de Ressources (13003), Centre de Conservation et de Ressources du Mucem, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Centre de Conservation et de Ressources du Mucem — Marseille
- Venez visiter l’exposition de La Navale, La Navale, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
La Navale — Marseille
- Découverte de l’archipel du Frioul, Sortie du quai sur le Frioul, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Sortie du quai sur le Frioul — Marseille
- Expositions en accès libre, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Mucem - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée — Marseille
- Balade architecturale au cœur du centre-ville de Marseille – ENSAM Marseille, ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille), Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille) — Marseille
- Découverte du Chantier Borg, Chantier Borg, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Chantier Borg — Marseille
- Marseille au fil du temps, Jardin Saint Nicolas, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin Saint Nicolas — Marseille
- Patrimoine réinventé à la Citadelle de Marseille, Citadelle de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Citadelle de Marseille — Marseille
- Château Pastré, Château Pastré, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Château Pastré — Marseille
- Expositions gratuites au Mucem !, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Mucem - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée — Marseille
- Visite découverte des fonds rares et précieux de la bibliothèque de l’Alcazar, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque de l'Alcazar — Marseille
- Ateliers découverte Microscopie Electronique à Balayage pour petits et grands à l’IHU Méditerranée Infection, IHU Méditerranée Infection, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
IHU Méditerranée Infection — Marseille
- Art Nouveau – Art Déco parcours urbain, World Trade Center Marseille Provence, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
World Trade Center Marseille Provence — Marseille
- La Vieille Major – Visite guidée, Cathédrale de la Vieille Major, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale de la Vieille Major — Marseille
- Visite libre du jardin de rocailles de la Villa Santa Lucia, propriété classée Monument Historique, Villa Santa Lucia, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Santa Lucia — Marseille
- Visite exceptionnelle de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — Marseille
- Visites guidées de l’IHU Méditerranée Infection, IHU Méditerranée Infection, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
IHU Méditerranée Infection — Marseille
- Spécial 20 ans des ABD, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales des Bouches-du-Rhône — Marseille
- Ateliers thématiques : photographies & archives, Centre de Conservation et de Ressources du Mucem, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Centre de Conservation et de Ressources du Mucem — Marseille
- Découverte du Frac Sud – Cité de l’art contemporain, Cité de l’art contemporain, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Cité de l'art contemporain — Marseille
- Dictée du Patrimoine, Musée d’histoire de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- En route vers le Mucem !, PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence — Marseille
- Intercontinental Marseille – Hôtel Dieu, Escaliers Intercontinental Hôtel-Dieu, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Escaliers Intercontinental Hôtel-Dieu — Marseille
- Découverte de l’expérience Napoléon, l’épopée immersive, Napoléon, l’Épopée Immersive, Marseille
19 septembre 2026 à 10h20
Napoléon, l'Épopée Immersive — Marseille
- Ce que l’on ne verra plus dans Marseille – Le GLAP, Le GLAP Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Le GLAP Marseille — Marseille
- Parcours architectural et culturel quartier Joliette-Arenc, Devant le CIRVA (samedi) – Devant le FRAC (dimanche), Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Devant le CIRVA (samedi) - Devant le FRAC (dimanche) — Marseille
- Table ronde sur la préservation des patrimoines, PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence — Marseille
- Les Monuments Historiques autour du Vieux-Port, Eglise Saint-Ferréol, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise Saint-Ferréol — Marseille
- Grand Hôtel Beauvau, mémoire vivante du Vieux-Port, Sortie de métro angle Canebière/Vieux-Port, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Sortie de métro angle Canebière/Vieux-Port — Marseille
- Parcours Belsunce Baroque – Association Amis de Saint-Théodore, Église Saint-Cannat, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Cannat — Marseille
- A la découverte de la ligne ferroviaire de la Côte Bleue en TER ZOU !, Gare de Marseille Saint Charles, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Gare de Marseille Saint Charles — Marseille
- Visite du Vieux Marseille, Port Antique, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Port Antique — Marseille
- Visite urbaine et patrimoniale guidée « Un patrimoine architectural
original traversé par cinq siècles
de façades historiées d’allégories
antiques », Centre de la Vieille Charité, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Centre de la Vieille Charité — Marseille
- Visite du centre ancien de Château-Gombert., Place des Héros, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Place des Héros — Marseille
- Les Crottes, d’hier à demain, Fronton, 97 rue de Lyon 13015, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Fronton, 97 rue de Lyon 13015 — Marseille
- Le Jardin Botanique, Château et parc Borély, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Château et parc Borély — Marseille
- Rencontre avec le Musée Cantini : nouveau parcours des collections modernes et contemporaines, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Bibliothèque de l'Alcazar — Marseille
- Du [mac] au parc Bortoli, Parc Bortoli, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Parc Bortoli — Marseille
- Lily Pastré : Mécène au grand cœur, Parc Pastré, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Parc Pastré — Marseille
- Quartier préfecture : plongée dans l’architecture du XIXème siècle, Place de la Préfecture, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Place de la Préfecture — Marseille
- Conservatoire régional de musique Pierre Barbizet – INSEAMM, Palais des Arts, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Palais des Arts — Marseille
- Visite et rencontre artistique. Une histoire de la Friche au cœur des luttes sociales, Friche la Belle de Mai, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Friche la Belle de Mai — Marseille
- Marseille vue par les Detaille, Musée d’histoire de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- Cathédrale de la Nouvelle Major, Cathédrale de la Nouvelle Major, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Cathédrale de la Nouvelle Major — Marseille
- Fernand Pouillon, architecte de la reconstruction, Place de la Major, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Place de la Major — Marseille
- L’art naturaliste imprimé depuis la Renaissance, Parc Bortoli, Marseille
19 septembre 2026 à 11h00
Parc Bortoli — Marseille
- Cosquer Méditerranée – Mini-conférence : « La disparition des œuvres millénaires dans la Grotte Cosquer »., Cosquer Méditerranée, Marseille
19 septembre 2026 à 11h00
Cosquer Méditerranée — Marseille
- La bibliothèque de la Société d’horticulture, 180 ans de recherche, Parc Bortoli, Marseille
19 septembre 2026 à 11h00
Parc Bortoli — Marseille
- LES GRANDS AUTEURS FRANÇAIS REVISITÉS PAR FRANCESCO PAOLO TOSTI, Centre Cormier, Marseille
19 septembre 2026 à 11h00
Centre Cormier — Marseille
- Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, C.E.T.I.S Centre d’Entraînement aux Techniques d’Intervention et de Survie de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 11h00
C.E.T.I.S Centre d'Entraînement aux Techniques d'Intervention et de Survie de Marseille — Marseille
- Portes Ouvertes de l’Atelier de Vincent Tavernier, Atelier de Vincent Tavernier, Marseille
19 septembre 2026 à 11h00
Atelier de Vincent Tavernier — Marseille
- ACAM Belsunce – Quartiers multiculturels : Hommage à Marseille cosmopolite, Porte d’Aix, Marseille
19 septembre 2026 à 11h00
Porte d'Aix — Marseille
- « Le fabuleux destin de la girafe Zarafa en Provence », menez l’enquête avec un archiviste, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille
19 septembre 2026 à 11h15
Archives départementales des Bouches-du-Rhône — Marseille
- Palais de la Bourse ; ce que les murs racontent – Portes ouvertes, PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Marseille
19 septembre 2026 à 12h00
PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence — Marseille
- Animation « archivistes en herbe » sur le parvis des ABD, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille
19 septembre 2026 à 13h30
Archives départementales des Bouches-du-Rhône — Marseille
- Le site de la Corderie à travers les âges, Jardin Saint Nicolas, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin Saint Nicolas — Marseille
- Visite de la chapelle Notre-Dame de la Galline, Chapelle Notre-Dame de la Galline, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame de la Galline — Marseille
- Maison de ventes aux enchères – Portes Ouvertes De Baecque Marseille, De Baecque Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
De Baecque Marseille — Marseille
- La grande lunette et le télescope de Foucault, Observatoire de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Observatoire de Marseille — Marseille
- Visite de la brasserie Soiffe, Brasserie Artisanale, Boissons Soiffe, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Boissons Soiffe — Marseille
- visite guidée musée du patrimoine provençal, Musée provençal de l’Escolo de la Mar, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Musée provençal de l'Escolo de la Mar — Marseille
- Le Building Canebière de René Egger, Fernand Pouillon et Jean-Louis Sourdeau, Le building de La Canebière, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Le building de La Canebière — Marseille
- Visites guidées des tours Labourdette par leurs habitants, Tours Les Labourdettes, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Tours Les Labourdettes — Marseille
- PROJECTION – Egypte : les temples sauvés du Nil, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque de l'Alcazar — Marseille
- Animation de photographie argentique ambulante – Association La Photo Sensible, Musée d’histoire de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- Visite de la brasserie artisanale Soiffe, Boissons Soiffe, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Boissons Soiffe — Marseille
- Balade urbaine : Le manque de visibilité de l’histoire coloniale de Marseille et de ses traces encore présentes aujourd’hui., Musée d’histoire de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- Marqueterie de paille avec l’Atelier du Saïmiri, L’Atelier du Saïmiri, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
L'Atelier du Saïmiri — Marseille
- Friche la Belle de Mai : les expositions d’art contemporain, Friche la Belle de Mai, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Friche la Belle de Mai — Marseille
- Cimetière Saint-Pierre, Cimetière Saint-Pierre, Marseille
19 septembre 2026 à 14h30
Cimetière Saint-Pierre — Marseille
- Atelier : La retouche, tout un art !, Musée d’histoire de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 14h30
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- Visite commentée autour de l’exposition « Marseille vue par les Detaille, 164 ans de photographies », Musée d’histoire de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 14h30
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- Visite commentée sur « L’arsenal des Galères sous Louis XIV à Marseille », Musée d’histoire de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 14h30
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- Le Port antique de Marseille, Musée d’histoire de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 14h30
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- Visite de l’église et du couvent des Dominicains, Couvent des Dominicains, Marseille
19 septembre 2026 à 15h00
Couvent des Dominicains — Marseille
- RENCONTRE – « Les immortels – L’épopée de Christiane Desroches Noblecourt pour sauver les temples de Nubie » par Claudine Le Tourneur d’Ison., Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
19 septembre 2026 à 15h00
Bibliothèque de l'Alcazar — Marseille
- Notre-Dame du Mont : un des premiers lieux de culte depuis le VIe siècle, Eglise Notre-Dame du Mont, Marseille
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Notre-Dame du Mont — Marseille
- Le patrimoine architectural et urbanistique sous le Second Empire, Marseille au temps de Napoléon III, Bâtiment Les Arcenaulx, Marseille
19 septembre 2026 à 15h30
Bâtiment Les Arcenaulx — Marseille
- La colline Consolat, Lycée Saint Exupéry et colline Consolat, Marseille
19 septembre 2026 à 15h30
Lycée Saint Exupéry et colline Consolat — Marseille
- Cinema L’Alhambra, Cinéma Alhambra, Marseille
19 septembre 2026 à 16h00
Cinéma Alhambra — Marseille
- Restored Pictures, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
19 septembre 2026 à 16h30
Bibliothèque de l'Alcazar — Marseille
- Au-delà de l’objectif : Lacroix, Dalí, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
19 septembre 2026 à 17h00
Bibliothèque de l'Alcazar — Marseille
- JEAN DE LA FONTAINE, ENTRE SOUVENIR ET REDÉCOUVERTE, Centre Cormier, Marseille
19 septembre 2026 à 17h00
Centre Cormier — Marseille
- Conférence Photographie : sauver par l’image, MILLON_MARSEILLE_PROVENCE, Marseille
19 septembre 2026 à 18h00
Millon_Marseille_Provence — Marseille
- Palais du Pharo, Palais du Pharo, Marseille
20 septembre 2026 à 09h00
Palais du Pharo — Marseille
- La carrière antique de la Corderie, Jardin Saint Nicolas, Marseille
20 septembre 2026 à 09h30
Jardin Saint Nicolas — Marseille
- Château Saint-Victor, Château Saint-Victor, Marseille
20 septembre 2026 à 09h30
Château Saint-Victor — Marseille
- La promenade de la Martine, centre social de la Martine, Marseille
20 septembre 2026 à 09h30
centre social de la Martine — Marseille
- Marseille au Moyen Âge, Musée d’histoire de Marseille, Marseille
20 septembre 2026 à 09h30
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- Visites guidées du Palais de la Bourse, PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Marseille
20 septembre 2026 à 09h45
PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence — Marseille
- Journée porte-ouverte, Vieux-Port, Marseille
20 septembre 2026 à 10h00
Vieux-Port — Marseille
- Atelier d’initiation à la généalogie par le Centre Généalogique du Midi-Provence, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille
20 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales des Bouches-du-Rhône — Marseille
- Le dessous des masques, Musée d’histoire de Marseille, Marseille
20 septembre 2026 à 10h30
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- Le monde antique en mosaïque, Musée d’histoire de Marseille, Marseille
20 septembre 2026 à 10h30
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- World Clean Up Day – Dépollution de l’Escale Borély avec CleanMyCalanques, Escale Borély, Marseille
20 septembre 2026 à 13h30
Escale Borély — Marseille
- Conserver le fonds Detaille, préserver et transmettre le grand album de famille de Marseille, Musée d’histoire de Marseille, Marseille
20 septembre 2026 à 16h00
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)