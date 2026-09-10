MAYENNE JOURNÉES DU PATRIMOINE (programme des visites)

En Mayenne, capitale Laval, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Les chantiers participatifs prolongent 2000 ans d’histoire au château de la Villaudray, Château de la Villaudray, Beaulieu-sur-Oudon
19 septembre 2026 à 08h00
Château de la Villaudray — Beaulieu-sur-Oudon
- VISITE VIRTUELLE LAVAL URBEX #2 LES SECRETS DU QUARANTE, Le Quarante, Laval
19 septembre 2026 à 08h30
Le Quarante — Laval
- LE STUDIO VIDÉO MUNICIPAL GARDIEN DE LA MÉMOIRE AUDIOVISUELLE, Studio Vidéo, Laval
19 septembre 2026 à 09h00
Studio Vidéo — Laval
- LE MANAS (MUSÉE D’ART NAÏF ET DES ARTS SINGULIERS VERS UN JARDIN D’HUMANITÉS, MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval
19 septembre 2026 à 09h00
MANAS - Musée d'Art Naïf et d'Arts Singuliers — Laval
- Visite des 3 clochers de Saint-Denis-d’Anjou, Église Saint-Denis, Saint-Denis-d’Anjou
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Denis — Saint-Denis-d'Anjou
- L’ESPACE SAINT JULIEN, Espace Saint-Julien, Laval
19 septembre 2026 à 09h00
Espace Saint-Julien — Laval
- Visite-spectacle historique de l’Espace Saint-Julien, de l’aumônerie du 11e siècle à l’espace intergénérationnel, social et éducatif du 21e siècle., Espace Saint-Julien, Laval
19 septembre 2026 à 09h00
Espace Saint-Julien — Laval
- Le petit vieux sou, Dolmen du Petit Vieux Sou, Brecé
19 septembre 2026 à 09h00
Dolmen du Petit Vieux Sou — Brecé
- Chapelle de l’écluse et motte féodale, Chapelle de l’écluse et Motte Féodale l’Ecluse 53120 Brecé, Brecé
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle de l'écluse et Motte Féodale l'Ecluse 53120 Brecé — Brecé
- Visite du moulin et exposition, Le Moulin de la Petite Bavouze, Ménil
19 septembre 2026 à 09h00
Le Moulin de la Petite Bavouze — Ménil
- Visite guidée de l’église et du bourg, ST Hilaire du Maine, Saint-Hilaire du Maine
19 septembre 2026 à 09h00
ST Hilaire du Maine — Saint-Hilaire du Maine
- Visite libre de l’église de St-Aubin, Eglise Saint-Aubin, La Roche-Neuville
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Aubin — La Roche-Neuville
- DANS L’ATELIER DES RESTAURATEURS, Atelier des restaurateurs, Laval
19 septembre 2026 à 09h30
Atelier des restaurateurs — Laval
- Journées européennes du patrimoine 2026 – résidence les Jardins d’Arcadie LAVAL, Résidence les Jardins d’Arcadie LAVAL, Laval
19 septembre 2026 à 09h30
Résidence les Jardins d'Arcadie LAVAL — Laval
- Visite du cimetière historique de l’établissement de psychiatrie – Mayenne, CHNM site La Plaine, Mayenne
19 septembre 2026 à 09h30
CHNM site La Plaine — Mayenne
- St Hilaire au temps de la Seconde Guerre Mondiale, ST Hilaire du Maine, Saint-Hilaire du Maine
19 septembre 2026 à 09h30
ST Hilaire du Maine — Saint-Hilaire du Maine
- La forteresse antique de Jublains, Musée archéologique de Jublains, Jublains
19 septembre 2026 à 09h45
Musée archéologique de Jublains — Jublains
- Exposition « Sapeurs Pompiers » – TACPP, Ancienne garderie, Pré-en-Pail-Saint-Samson
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne garderie — Pré-en-Pail-Saint-Samson
- visite libre du parc et découverte de la restauration en cours des batîments du porche, Chateau du Tertre 53400 Mée, Mée
19 septembre 2026 à 10h00
Chateau du Tertre 53400 Mée — Mée
- Visite guidée du moulin à eau de Thévalles, Moulin de Thévalles, Chémeré-le-Roi
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de Thévalles — Chémeré-le-Roi
- L’ESPACE ALAIN GERBAULT, L’Espace Alain Gerbault, Laval
19 septembre 2026 à 10h00
L'Espace Alain Gerbault — Laval
- LE VILLAGE DU PATRIMOINE, Vieux château (musée d’art naïf), Laval
19 septembre 2026 à 10h00
Vieux château (musée d'art naïf) — Laval
- Église Notre Dame de l’Assomption du 15e siècle inscrite MH, Église Notre Dame de l’Assomption place de l’Église 53120 BRECÉ, Brecé
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre Dame de l'Assomption place de l'Église 53120 BRECÉ — Brecé
- Ateliers et médiations de l’exposition temporaire « Gâtées », Château de Sainte-Suzanne – Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Sainte-Suzanne-et-Chammes
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Sainte-Suzanne - Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine — Sainte-Suzanne-et-Chammes
- Ouverture exceptionnelle de l’église de Livet en Charnie, Livet en Charnie. Centre du village, Évron
19 septembre 2026 à 10h00
Livet en Charnie. Centre du village — Évron
- MAmusée, MAmusée, Congrier
19 septembre 2026 à 10h00
MAmusée — Congrier
- LAVAL CITE COMTALE : LES SECRETS DU CENTRE HISTORIQUE, Vieux château (musée d’art naïf), Laval
19 septembre 2026 à 10h00
Vieux château (musée d'art naïf) — Laval
- Visites guidées du château de Bois Thibault, Château de Bois Thibault, Lassay-les-Châteaux
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Bois Thibault — Lassay-les-Châteaux
- Visite guidée du village de Saint-Denis-d’Anjou, Église Saint-Denis, Saint-Denis-d’Anjou
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Denis — Saint-Denis-d'Anjou
- Visite guidée d’un petit hôtel particulier fin XVIII ème aux décors peints d’époque et de son vaste jardin à la faune et la flore variées., Le Domaine, Saint-Martin-du-Limet
19 septembre 2026 à 10h00
Le Domaine — Saint-Martin-du-Limet
- Nature et patrimoine bâti, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, Château-Gontier
19 septembre 2026 à 10h00
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne — Château-Gontier
- ARCHEO VISITE A LA PORTE BEUCHERESSE, Porte Beucheresse, Laval
19 septembre 2026 à 10h00
Porte Beucheresse — Laval
- LE VIEUX CHÂTEAU ET SON DONJON, Vieux château (musée d’art naïf), Laval
19 septembre 2026 à 10h00
Vieux château (musée d'art naïf) — Laval
- Présentation et découverte de la tour Lavoisier, château de Lassay, Lassay-les-Châteaux
19 septembre 2026 à 10h00
château de Lassay — Lassay-les-Châteaux
- Visite guidée de la forteresse, Musée archéologique de Jublains, Jublains
19 septembre 2026 à 10h00
Musée archéologique de Jublains — Jublains
- Visite guidée Les grands Monuments, Musée archéologique de Jublains, Jublains
19 septembre 2026 à 10h00
Musée archéologique de Jublains — Jublains
- LES BAINS DOUCHES MUNICIPAUX, Bains-douches, Laval
19 septembre 2026 à 10h00
Bains-douches — Laval
- SORTIE DU JEU LES 7 FAMILLES DU PATRIMOINE, MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval
19 septembre 2026 à 10h00
MANAS - Musée d'Art Naïf et d'Arts Singuliers — Laval
- La chapelle Saint-Léonard, Musée du château de Mayenne, Mayenne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du château de Mayenne — Mayenne
- Visite de la maison natale de Marie Lhuilier, Maison natale de Marie Lhuilier, Arquenay
19 septembre 2026 à 10h00
Maison natale de Marie Lhuilier — Arquenay
- Visite guidée du château de Lassay, château de Lassay, Lassay-les-Châteaux
19 septembre 2026 à 10h00
château de Lassay — Lassay-les-Châteaux
- Visites du Jardin Boréal, Pôle culture-jeunesse, Jardin Boréal,, Lassay-les-Châteaux
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin Boréal, — Lassay-les-Châteaux
- LE CHATEAU-NEUF ET SA TERRASSE PANORAMIQUE, Vieux château (musée d’art naïf), Laval
19 septembre 2026 à 10h00
Vieux château (musée d'art naïf) — Laval
- visite du parc du chateau du Tertre de Mée, Chateau du Tertre 53400 Mée, Mée
19 septembre 2026 à 10h00
Chateau du Tertre 53400 Mée — Mée
- Visite guidée de l’église de MEE, Église paroissiale Saint-Pierre, Mée
19 septembre 2026 à 10h00
Église paroissiale Saint-Pierre — Mée
- L’esprit des lieux d’hier et d’aujourd’hui. Fleuron du patrimoine vivant, le trésor caché d’une seigneurie., Manoir et jardin de Favry, Préaux
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir et jardin de Favry — Préaux
- A la découverte des artisans d’art et de leurs savoir-faire, Château des Arcis, Le Buret
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Arcis — Meslay-du-Maine
- Les Grands monuments de Jublains antique, Musée archéologique de Jublains, Jublains
19 septembre 2026 à 10h15
Musée archéologique de Jublains — Jublains
- Réalisez votre jardin rêvé avec la Micro-Folie Laval Agglo, MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval
19 septembre 2026 à 10h30
MANAS - Musée d'Art Naïf et d'Arts Singuliers — Laval
- Jardins rêvés, MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval
19 septembre 2026 à 10h30
MANAS - Musée d'Art Naïf et d'Arts Singuliers — Laval
- Visite guidée des grottes de Saulges, Grottes de Saulges – Musée de Préhistoire, Thorigné-en-Charnie
19 septembre 2026 à 10h30
Grottes de Saulges - Musée de Préhistoire — Thorigné-en-Charnie
- MANAS, MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval
19 septembre 2026 à 10h30
MANAS - Musée d'Art Naïf et d'Arts Singuliers — Laval
- Visites flashs, Château de Sainte-Suzanne – Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Sainte-Suzanne-et-Chammes
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Sainte-Suzanne - Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine — Sainte-Suzanne-et-Chammes
- Représenter Laval avant la photographie, MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval
19 septembre 2026 à 10h30
MANAS - Musée d'Art Naïf et d'Arts Singuliers — Laval
- AFFAIRES CLASSÉES ! LES ARCHIVES MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES, Archives municipales et communautaires, Laval
19 septembre 2026 à 10h30
Archives municipales et communautaires — Laval
- Rencontre avec les clubs Rétro et Arcade de 3 Hit Combo, Musée du château de Mayenne, Mayenne
19 septembre 2026 à 10h30
Musée du château de Mayenne — Mayenne
- Château Express, Musée du château de Mayenne, Mayenne
19 septembre 2026 à 10h30
Musée du château de Mayenne — Mayenne
- Visite guidée du musée de Jublains, Musée archéologique de Jublains, Jublains
19 septembre 2026 à 10h45
Musée archéologique de Jublains — Jublains
- Visite du château de La Barre, Château de la Barre 53290, Bierné-les-Villages
19 septembre 2026 à 11h00
Château de la Barre 53290 — Bierné-les-Villages
- MANAS NATURE INTERACTIVE, MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval
19 septembre 2026 à 11h00
MANAS - Musée d'Art Naïf et d'Arts Singuliers — Laval
- Visite commentée de la forteresse, Château de Sainte-Suzanne – Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Sainte-Suzanne-et-Chammes
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Sainte-Suzanne - Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine — Sainte-Suzanne-et-Chammes
- Visite guidée du musée, Musée archéologique de Jublains, Jublains
19 septembre 2026 à 11h00
Musée archéologique de Jublains — Jublains
- Visite du château du Puy, Château du puy, Ruillé-Froid-Fonds
19 septembre 2026 à 12h00
Château du puy — Ruillé-Froid-Fonds
- Chapelle de Pritz, Chapelle de Pritz, Laval
19 septembre 2026 à 13h00
Chapelle de Pritz — Laval
- Chapelle Perrine Dugué, 3la haute Mancellière 53270 Blandouet St Jean, Blandouet-Saint Jean
19 septembre 2026 à 13h30
3la haute Mancellière 53270 Blandouet St Jean — Blandouet-Saint Jean
- Atelier d’architecture – Imaginer le village de demain, Salle des Embellies, La Chapelle-Anthenaise
19 septembre 2026 à 13h30
Salle des Embellies — La Chapelle-Anthenaise
- Les jeux du bâtisseur, Musée du château de Mayenne, Mayenne
19 septembre 2026 à 13h30
Musée du château de Mayenne — Mayenne
- Visite guidée de la tribune et découverte du grand orgue, Basilique de Pontmain, Évron
19 septembre 2026 à 13h30
Basilique de Pontmain 53220 — Pontmain
- L’HOTEL DU BAS DU GAST, Hôtel du Bas Gast, Laval
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel du Bas Gast — Laval
- Visite de l’abbaye de Clairmont, 53940 Le Genest Saint Isle, Le Genest-Saint-Isle
19 septembre 2026 à 14h00
53940 Le Genest Saint Isle — Le Genest-Saint-Isle
- LE ZOOM (CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE), ZOOM, centre de culture scientifique de Laval, Laval
19 septembre 2026 à 14h00
ZOOM, centre de culture scientifique de Laval — Laval
- Écomusée « La vie à la campagne au début du 20e siècle », Ecomusée « la vie à la campagne au début du XXe siècle », Brecé
19 septembre 2026 à 14h00
Ecomusée "la vie à la campagne au début du XXe siècle" — Brecé
- LA CHAPELLE SAINT FRANCOIS, Chapelle Saint François, Laval
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint François — Laval
- Journées Européennes du Patrimoine, Moulin de Gô, Saint-Pierre-sur-Erve
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin de Gô — Saint-Pierre-sur-Erve
- Visite du moulin cavier de La Guenaudière, unique en Mayenne, Moulin cavier de la Guenaudière, grez-en-bouère, Grez-en-Bouère
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin cavier de la Guenaudière, grez-en-bouère — Grez-en-Bouère
- Ouverture de la Maison des Arts de Chailland, centre bourg de chailland, Chailland
19 septembre 2026 à 14h00
centre bourg de chailland — Chailland
- Fontaine Géhard, ermitage et prieuré, Géard, 53100 Châtillon-sur-Colmont, Châtillon-sur-Colmont
19 septembre 2026 à 14h00
Géard, 53100 Châtillon-sur-Colmont — Châtillon-sur-Colmont
- Visite guidée de la vigie-mémorial des déportés de la Mayenne, Memorial des déportés de la mayenne, Mayenne
19 septembre 2026 à 14h00
Memorial des déportés de la mayenne — Mayenne
- Jeux en famille, Musée du château de Mayenne, Mayenne
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du château de Mayenne — Mayenne
- Visite de l’orgue de la cathédrale, Cathédrale de la Sainte-Trinité, Laval
19 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale de la Sainte-Trinité — Laval
- Jeu de l’oie de la vigie – mémorial des déportés de la Mayenne, Memorial des déportés de la mayenne, Mayenne
19 septembre 2026 à 14h00
Memorial des déportés de la mayenne — Mayenne
- Journées européennes du patrimoine, Château de L’Ansaudière, Saint-Martin-du-Limet
19 septembre 2026 à 14h00
Château de L'Ansaudière — Saint-Martin-du-Limet
- découverte du site du manoir et visite commentée de la chapelle Notre Dame de Pitié XVIe, le Viaulnay 53200 Loigné sur Mayenne, La Roche-Neuville
19 septembre 2026 à 14h00
le Viaulnay 53200 Loigné sur Mayenne — La Roche-Neuville
- Destination musée, Bibliothèque Albert Legendre, Laval
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque Albert Legendre — Laval
- BIBLIOTHÈQUE ALBERT LEGENDRE, Bibliothèque Albert Legendre, Laval
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque Albert Legendre — Laval
- Visite de la vigie-mémorial des déportés de la Mayenne, Memorial des déportés de la mayenne, Mayenne
19 septembre 2026 à 14h00
Memorial des déportés de la mayenne — Mayenne
- HÔTEL DU BAS DU GAST, Hôtel du bas du Gast, Laval
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel du bas du Gast — Laval
- Château de Fouilloux, Château de Fouilloux, Saint-Germain-le-Fouilloux
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Fouilloux — Saint-Germain-le-Fouilloux
- Braderie de livres à l’abbaye du Port du Salut, Abbaye du Port du Salut 53260 Entrammes, Entrammes
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye du Port du Salut 53260 Entrammes — Entrammes
- Visites guidées de l’abbaye du Port du Salut, Abbaye du Port du Salut 53260 Entrammes, Entrammes
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye du Port du Salut 53260 Entrammes — Entrammes
- A COURS OUVERTES : BELLES DEMEURES DU CENTRE HISTORIQUE, Cours ouvertes, Laval
19 septembre 2026 à 14h00
Cours ouvertes — Laval
- Journées européennes du patrimoine, 8 Rue Haute-Chiffolière 53000 Laval, Laval
19 septembre 2026 à 14h00
8 Rue Haute-Chiffolière 53000 Laval — Laval
- Journées du patrimoine, Château de la Grande Courbe, Brée
19 septembre 2026 à 14h00
Château de la Grande Courbe — Brée
- Visite guidée d’une petite ferme 1900 autour de son four à pain, 550 chemin de la Morinaie 53390 Saint Aignan sur Roe, Saint-Aignan-sur-Roë
19 septembre 2026 à 14h00
550 chemin de la Morinaie 53390 Saint Aignan sur Roe — Saint-Aignan-sur-Roë
- Visite guidée de l’église paroissiale et de la basilique, Basilique de Pontmain, Évron
19 septembre 2026 à 14h00
Basilique de Pontmain 53220 — Pontmain
- france design week & journée européennes du patrimoine : balade urbaine, La Licorne, Laval
19 septembre 2026 à 14h00
La Licorne — Laval
- BALADE URBAINE : L’ARCHITECTURE LAVALLOISE COMMENTÉE, La Licorne, Laval
19 septembre 2026 à 14h00
La Licorne — Laval
- Visite du château de la Grande Courbe de Brée, Château de la Grande Courbe, Brée
19 septembre 2026 à 14h30
Château de la Grande Courbe — Brée
- RÉINVENTER UN BÂTIMENT : LE CHANTIER DU 40, Le Quarante, Laval
19 septembre 2026 à 14h30
Le Quarante — Laval
- Visite musée « le pot au lait », Musée « le pot au lait », Villaines-la-Juhel
19 septembre 2026 à 14h30
Musée "le pot au lait" — Villaines-la-Juhel
- Livet-en-Charnie et la restauration du décor de l’église Saint-Martin, Livet-en-Charnie, église Saint-Martin, Livet-en-Charnie
19 septembre 2026 à 14h30
Livet-en-Charnie, église Saint-Martin — Livet-en-Charnie
- Visite guidée d’une ferme 1900 et exposition photos traces de ses habitants, Ferme de la Morinaie, 550 chemin de la Morinaie Saint Aignan sur Roe 53390, Saint-Aignan-sur-Roë
19 septembre 2026 à 14h30
Ferme de la Morinaie, 550 chemin de la Morinaie Saint Aignan sur Roe 53390 — Saint-Aignan-sur-Roë
- LA MAISON RIGOLOTE (AAA 53), La Maison Rigolote, Laval
19 septembre 2026 à 14h30
La Maison Rigolote — Laval
- Sur le chemin des Chouans et des Gabelous…, Musée Jean Chouan, Saint-Ouën-des-Toits
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Jean Chouan — Saint-Ouën-des-Toits
- Atelier mosaïque, Musée archéologique de Jublains, Jublains
19 septembre 2026 à 14h45
Musée archéologique de Jublains — Jublains
- Visite insolite « Embarquement immédiat », Château de Sainte-Suzanne – Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Sainte-Suzanne-et-Chammes
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Sainte-Suzanne - Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine — Sainte-Suzanne-et-Chammes
- Atelier Mosaïque, Musée archéologique de Jublains, Jublains
19 septembre 2026 à 15h00
Musée archéologique de Jublains — Jublains
- LA GROTTE DE LA ROCHE, UN PATRIMOINE PRÉHISTORIQUE A PRÉSERVER, Grotte de la Roche, Louverné
19 septembre 2026 à 15h00
Grotte de la Roche — Louverné
- Atelier mosaïque – l’écriture de NOVIODUNUM, Musée archéologique de Jublains, Jublains
19 septembre 2026 à 15h00
Musée archéologique de Jublains — Jublains
- Visite guidée de la chapelle de Varennes-Bourreau, Église Saint-Pierre de Varennes-Bourreau, Saint-Denis-d’Anjou
19 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Pierre de Varennes-Bourreau — Saint-Denis-d'Anjou
- DE LA CASERNE A L’HÔTEL COMMUNAUTAIRE : LES SECRETS D’UNE TRANSFORMATION, Hôtel Communautaire, Laval
19 septembre 2026 à 16h00
Hôtel Communautaire — Laval
- Audition découverte du grand orgue, Basilique de Pontmain, Évron
19 septembre 2026 à 18h00
Basilique de Pontmain 53220 — Pontmain
- Hommage à Gilles RAAB, Manoir de Sainte-Suzanne (53), Sainte-Suzanne-et-Chammes
19 septembre 2026 à 20h30
Manoir de Sainte-Suzanne (53) — Sainte-Suzanne-et-Chammes
- Concert 1 voix-1 piano, Les Halles, Saint-Denis-d’Anjou
19 septembre 2026 à 20h30
Les Halles — Saint-Denis-d'Anjou
- Visite nocturne du château illuminé, château de Lassay, Lassay-les-Châteaux
19 septembre 2026 à 21h00
château de Lassay — Lassay-les-Châteaux
- Reconstitution d’une imprimerie Gutenberg, centre bourg de chailland, Chailland
20 septembre 2026 à 10h00
centre bourg de chailland — Chailland
- Visite du moulin du bourg, centre bourg de chailland, Chailland
20 septembre 2026 à 10h00
centre bourg de chailland — Chailland
- Mariette, une chapelle et 900 ans d’histoire, Mariette, 53290, Beaumont-Pied-de-Bœuf, Le Buret
20 septembre 2026 à 10h00
Mariette, 53290, Beaumont-Pied-de-Bœuf — Le Buret
- Médiations flash Exposition temporaire Aux quatre coins du lait, La Cité du Lait, Laval
20 septembre 2026 à 10h00
La Cité du Lait — Laval
- Projection : au cœur des fromages AOP, La Cité du Lait, Laval
20 septembre 2026 à 10h00
La Cité du Lait — Laval
- Démonstrations de gestes fromagers, La Cité du Lait, Laval
20 septembre 2026 à 10h00
La Cité du Lait — Laval
- Visite libre des jardins du château de Montesson, Château de Montesson, Bais
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Montesson — Bais
- Atelier créatif : la boîte à fromage revisitée, La Cité du Lait, Laval
20 septembre 2026 à 10h00
La Cité du Lait — Laval
- Visite de la maquette de Chailland, centre bourg de chailland, Chailland
20 septembre 2026 à 10h00
centre bourg de chailland — Chailland
- Visite guidée Théâtre Émile Lemaître, Théâtre Émile Lemaître, Pré-en-Pail-Saint-Samson
20 septembre 2026 à 10h00
Théâtre Émile Lemaître — Pré-en-Pail-Saint-Samson
- L’ESPACE SAINT JULIEN, Espace Saint-Julien, Laval
20 septembre 2026 à 13h30
Espace Saint-Julien — Laval
- Visite itinérante à travers l’ex-hôpital rénové, transformé en espace intergénérationnel, social et éducatif et la chapelle partiellement restaurée., Espace Saint-Julien, Laval
20 septembre 2026 à 13h30
Espace Saint-Julien — Laval
- Exposition « Imagine ta Mayenne : regards croisés sur le paysage », Archives départementales de la Mayenne, Laval
20 septembre 2026 à 13h30
Archives départementales de la Mayenne — Laval
- Présentation de l’Espace Saint-Julien, un lieu intergénérationnel, social et éducatif : accès au parc et à la chapelle partiellement restaurée., Espace Saint-Julien, Laval
20 septembre 2026 à 13h30
Espace Saint-Julien — Laval
- Eglise St Martin de Châtillon-sur-Colmont, Église Saint-Martin, Châtillon-sur-Colmont
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Martin — Châtillon-sur-Colmont
- L’HÔTEL D’ARGENTRÉ, Hôtel d’Argentré, Laval
20 septembre 2026 à 14h00
Hôtel d'Argentré — Laval
- TOUS EN SCÈNE ! LE THÉÂTRE DE LAVAL SE DÉVOILE, Théâtre de Laval, Laval
20 septembre 2026 à 14h00
Théâtre de Laval — Laval
- HÔTEL D’ARGENTRÉ, Hôtel d’Argentré, Laval
20 septembre 2026 à 14h00
Hôtel d'Argentré — Laval
- Visite du clocher de l’église de Notre Dame de l’Assomption et de ses vitraux, centre bourg de chailland, Chailland
20 septembre 2026 à 14h00
centre bourg de chailland — Chailland
- Journée du Patrimoine, Château de craon, Craon
20 septembre 2026 à 14h00
Château de craon — Craon
- L’HÔTEL DE VILLE : UN TÉMOIN DES TRANSFORMATION DE LA PLACE, Hôtel de Ville, Laval
20 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Ville — Laval
- Visite guidée des extérieurs du château de Chantepie, Château de Chantepie, Thuboeuf
20 septembre 2026 à 14h00
Château de Chantepie — Thuboeuf
- journée du patrimoine au château de Craon, château de Craon, Craon
20 septembre 2026 à 14h00
château de Craon — Craon
- Visite commentée du centre bourg, Parné sur Roc, Parné-sur-Roc
20 septembre 2026 à 14h30
Parné sur Roc — Parné-sur-Roc
- Visite commentée de l’église, Parné sur Roc, Parné-sur-Roc
20 septembre 2026 à 14h30
Parné sur Roc — Parné-sur-Roc
- Concert aux bains, Musée archéologique de Jublains, Jublains
20 septembre 2026 à 14h45
Musée archéologique de Jublains — Jublains
- Conférence sur l’histoire de l’église Saint-Nicolas de Craon, Église saint-nicolas, Craon
20 septembre 2026 à 15h00
Église saint-nicolas — Craon
- Concert d’orgue, Basilique de Pontmain 53220, Pontmain
20 septembre 2026 à 18h00
Basilique de Pontmain 53220 — Pontmain
- Concert exceptionnel au profit de la restauration de la chapelle Saint-Joseph: Miyazaki à l’école des sorciers, Espace Saint-Julien, Laval
20 septembre 2026 à 21h30
Espace Saint-Julien — Laval
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)