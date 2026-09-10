MEURTHE-ET-MOSELLE NANCY JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

En Meurthe-et-Moselle, capitale Nancy, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Visite commentée du temple maçonnique du Grand Orient de France – Nancy, Temple Grand Orient De France, Nancy
19 septembre 2026 à 09h00
Temple Grand Orient De France — Nancy
- L’église Saint-Georges et son patrimoine, Église Saint-Georges, Saizerais
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Georges — Saizerais
- Visite de Nancy Thermal : un projet né il y a 117 ans, Nancy Thermal, Nancy
19 septembre 2026 à 09h00
Nancy Thermal — Nancy
- Atelier de calade en pierre sèche, Jardin de la Mairie de Flin, Flin
19 septembre 2026 à 09h00
Jardin de la Mairie de Flin — Flin
- Visite de l’église-halle Saint-Hubert, Église Saint-Hubert, Waville
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Hubert — Waville
- Présentation d’un document historique rare à la Cour d’appel, Cour d’appel, Nancy
19 septembre 2026 à 09h00
Cour d'appel — Nancy
- Ouverture de la Maison du sel en visite libre, Maison du sel, Haraucourt
19 septembre 2026 à 09h00
Maison du sel — Haraucourt
- La Gare de Nancy fête ses 170 ans : voyage au cœur du patrimoine ferroviaire, Gare, Nancy
19 septembre 2026 à 09h00
Gare — Nancy
- Visite guidée et exposition à la Mosquée Assalam de Tomblaine, Mosquée Assalam, Tomblaine
19 septembre 2026 à 09h00
Mosquée Assalam — Tomblaine
- Exposition sur l’histoire de Nancy Thermal, Nancy Thermal, Nancy
19 septembre 2026 à 09h00
Nancy Thermal — Nancy
- Venez découvrir la Banque de France à Nancy !, Banque de France de Nancy, Nancy
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France de Nancy — Nancy
- Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation, Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation, Nancy
19 septembre 2026 à 09h00
Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation — Nancy
- Déballage Livres et Patrimoine, Chapelle, Fontenoy-la-Joûte
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle — Fontenoy-la-Joûte
- L’exposition universelle du Grand Est de la France en 1909 à Nancy, Villa Thermae, Nancy
19 septembre 2026 à 09h00
Villa Thermae — Nancy
- Visite guidée de l’unité de valorisation énergétique de Ludres, Unité de valorisation énergétique des déchets Val’ERgie, Ludres
19 septembre 2026 à 09h00
Unité de valorisation énergétique des déchets Val'ERgie — Ludres
- VISITE DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY (À MAXÉVILLE – 54), Station d’épuration de Nancy Métropole, Maxéville
19 septembre 2026 à 09h30
Station d'épuration de Nancy Métropole — Maxéville
- Les mystères d’un joyau gothique au passé épiscopal, Cathédrale Saint-Étienne, Toul
19 septembre 2026 à 09h30
Cathédrale Saint-Étienne — Toul
- Découvrez un puits du XVIIe siècle, Le Puits de Siège, Longwy
19 septembre 2026 à 09h30
Le Puits de Siège — Longwy
- Exposition photographique « Nuits de Toul » par Christian Umbardo, Cathédrale Saint-Étienne, Toul
19 septembre 2026 à 09h30
Cathédrale Saint-Étienne — Toul
- Croix pectorales, Cathédrale Saint-Étienne, Toul
19 septembre 2026 à 09h30
Cathédrale Saint-Étienne — Toul
- Visitez notre salle des coffres, Banque CIC EST – Salle des Coffres, Nancy
19 septembre 2026 à 09h30
Banque CIC EST - Salle des Coffres — Nancy
- Toul… ma ville – exposition photographique collaborative, Cathédrale Saint-Étienne, Toul
19 septembre 2026 à 09h30
Cathédrale Saint-Étienne — Toul
- Visite flash de l’église des Cordeliers, Église des Cordeliers – Chapelle Ducale, Heillecourt
19 septembre 2026 à 10h00
Église des Cordeliers - Chapelle Ducale — Heillecourt
- Exposition de photographies sur l’histoire du Puits de Siège, Hall de l’hôtel de ville, Longwy
19 septembre 2026 à 10h00
Hall de l'hôtel de ville — Longwy
- Visitez un musée qui a abrité l’une des plus anciennes pâtisseries de la ville, Musée Fours des Sœurs Macarons, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Fours des Sœurs Macarons — Nancy
- Traversée vivante et numérique dansante, Ancienne Voie ferrée / Voie Verte Future – Nancy Trois Maison-Rives Meuthes, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne Voie ferrée / Voie Verte Future - Nancy Trois Maison-Rives Meuthes — Nancy
- Découverte de la maison Picard à Dommartemont, Villa Picard, Dommartemont
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Picard — Dommartemont
- Entretenir, restaurer, transmettre : l’église Saint-Jacques aux fils du temps, Église Saint-Jacques, Lunéville
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jacques — Lunéville
- PatrimoineS en BU – présentation de livres anciens, Bibliothèque Universitaire de Droit et Sciences Économiques, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Universitaire de Droit et Sciences Économiques — Nancy
- Promenade commentée «Pompey, de la fonte à l’acier», Parking de covoiturage, Pompey
19 septembre 2026 à 10h00
Parking de covoiturage — Pompey
- Découverte du Plateau de l’Avant-Garde, Plateau de l’Avant-Garde, Pompey
19 septembre 2026 à 10h00
Plateau de l’Avant-Garde — Pompey
- Découvrez une confiserie protégée au titre des monuments historiques, Au Duché de Lorraine – Confiserie Lefèvre-Lemoine, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Au Duché de Lorraine - Confiserie Lefèvre-Lemoine — Nancy
- Découverte commentée du Château de Haroué, Château de Haroué, Haroué
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Haroué — Haroué
- Le chantier d’intérieur, Théâtre de Lunéville, Lunéville
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre de Lunéville — Lunéville
- Visite commentée de la brasserie de Champigneulles, Brasserie, Champigneulles
19 septembre 2026 à 10h00
Brasserie — Champigneulles
- A la découverte d’un vitrail de saint Nicolas peint par le maître-verrier Joseph Benoit., Au Duché de Lorraine – Confiserie Lefèvre-Lemoine, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Au Duché de Lorraine - Confiserie Lefèvre-Lemoine — Nancy
- Exposition : « Exploratrice du Merveilleux », Médiathèque Corbin, Liverdun
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Corbin — Liverdun
- Médiations flash à la villa Majorelle, Villa Majorelle, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Majorelle — Nancy
- Visite libre du musée et café Baccarat, Musée & Café Baccarat, Baccarat
19 septembre 2026 à 10h00
Musée & Café Baccarat — Baccarat
- L’Histoire du Prieuré de clunisien de Vandœuvre, Église Saint-Melaine, Vandœuvre-lès-Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Melaine — Vandœuvre-lès-Nancy
- Exploration des charpentes et des hauteurs d’une cathédrale gothique, Cathédrale Saint-Étienne, Toul
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Étienne — Toul
- La Femme dans le graffiti, Parc Richard-Pouille, Vandœuvre-lès-Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Parc Richard-Pouille — Vandœuvre-lès-Nancy
- Visite du site et des vestiges de la Mine de Fer, Site de l’ancienne mine de fer, Bouxières-aux-Dames
19 septembre 2026 à 10h00
Site de l’ancienne mine de fer — Bouxières-aux-Dames
- Découvrez les salles patrimoniales du siège historique d’une chambre de commerce et d’industrie, Chambre de commerce et d’industrie du Grand Nancy, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Chambre de commerce et d'industrie du Grand Nancy — Nancy
- Visite du site et des vestiges de l’abbaye Sainte-Marie, Pelouse des dames, Bouxières-aux-Dames
19 septembre 2026 à 10h00
Pelouse des dames — Bouxières-aux-Dames
- L’église Saint-Jacques, restauration d’un joyau architectural (partie 2), Théâtre de Lunéville, Lunéville
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre de Lunéville — Lunéville
- Visite guidée par l’Association Culturelle Juive, Association Culturelle Juive, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Association Culturelle Juive — Nancy
- L’église Saint-Jacques à travers vos regards, Jardin de l’abbé, Lunéville
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin de l'abbé — Lunéville
- Visite en autonomie de la bibliothèque Stanislas, Bibliothèque Stanislas, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Stanislas — Nancy
- Résonances artistiques, École de Musique, Vandœuvre-lès-Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
École de Musique — Vandœuvre-lès-Nancy
- Préserver l’église Saint-Jacques au fil des siècles, Église Saint-Jacques, Lunéville
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jacques — Lunéville
- Découverte de l’Espace muséal CDRH de la base aérienne 133 de Nancy Ochey, Base aérienne 133 Nancy Ochey, Thuilley-aux-Groseilles
19 septembre 2026 à 10h00
Base aérienne 133 Nancy Ochey — Thuilley-aux-Groseilles
- Découverte d’un ouvrage de la ligne Maginot, Ouvrage A5 Bois du Four de la Ligne Magnot, Villers-la-Montagne
19 septembre 2026 à 10h00
Ouvrage A5 Bois du Four de la Ligne Magnot — Villers-la-Montagne
- Visite guidée au Fort Pélissier, Fort Pélissier, Bainville-sur-Madon
19 septembre 2026 à 10h00
Fort Pélissier — Bainville-sur-Madon
- Histoire et univers graphique de la marque Le chocolat lorrain, Musée Fours des Sœurs Macarons, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Fours des Sœurs Macarons — Nancy
- L’art du moulage, Muséum – Aquarium de Nancy, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Muséum - Aquarium de Nancy — Nancy
- Plantes et passion : portes ouvertes aux serres municipales, Serres municipales, Vandœuvre-lès-Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Serres municipales — Vandœuvre-lès-Nancy
- Visite libre de l’église de Lay-Saint-Christophe, Église Saint-Christophe, Lay-Saint-Christophe
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Christophe — Lay-Saint-Christophe
- Visite guidée de l’hôpital Saint-Julien, Hôpital Saint-Julien, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Hôpital Saint-Julien — Nancy
- À la découverte d’un héritage patrimonial universitaire des années 1930, Bibliothèque Universitaire de Droit et Sciences Économiques, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Universitaire de Droit et Sciences Économiques — Nancy
- Visite guidée Art Nouveau – Centre Ville, Office de Tourime Métropolitain, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Office de Tourime Métropolitain — Nancy
- Découverte de l’étang de la Gargouillotte, Rue des 4 fils Aymon, Marbache
19 septembre 2026 à 10h00
Rue des 4 fils Aymon — Marbache
- Visites guidées de la bibliothèque, Bibliothèque Stanislas, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Stanislas — Nancy
- Le Domaine du Charmois, une histoire vieille de 300 ans, Domaine du Charmois, Vandœuvre-lès-Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine du Charmois — Vandœuvre-lès-Nancy
- Connaissez-vous véritablement le plateau de Brabois ?, Table d’orientation « Paroisses de Nancy », Vandœuvre-lès-Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Table d'orientation "Paroisses de Nancy" — Vandœuvre-lès-Nancy
- Léopold Silice (1879-1917) : un artiste photographe au temps de l’École de Nancy, Image’Est, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Image'Est — Nancy
- Promenade dans le passé de Laxou, Hôtel de Ville, Laxou
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — Laxou
- Atelier Urban Sketch, Musée des émaux et faïences, Longwy
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des émaux et faïences — Longwy
- Découverte du parc des Clarisses, Parc des Clarisses, Vandœuvre-lès-Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Parc des Clarisses — Vandœuvre-lès-Nancy
- Frič, c’est chic !, Muséum – Aquarium de Nancy, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Muséum - Aquarium de Nancy — Nancy
- Visite guidée du château de Bicqueley, Château de Bicqueley, Bicqueley
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Bicqueley — Bicqueley
- Saint-Jacques : le chantier dévoilé, Théâtre de Lunéville, Lunéville
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre de Lunéville — Lunéville
- Les Mystères des matériaux, École Nationale Supérieure de Géologie, Vandœuvre-lès-Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
École Nationale Supérieure de Géologie — Vandœuvre-lès-Nancy
- Maquettes & Mémoire : l’histoire des édifices de Longwy, La galerie du Carré Vauban, Longwy
19 septembre 2026 à 10h00
La galerie du Carré Vauban — Longwy
- Visite guidée du Couvent des dominicains, Couvent des Dominicains, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Couvent des Dominicains — Nancy
- Visites guidées du jardin botanique labellisé Jardin remarquable, Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement Montet), Villers-lès-Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement Montet) — Villers-lès-Nancy
- Visite commentée du château de La Tournelle, LP La Tournelle -, Pont-Saint-Vincent
19 septembre 2026 à 10h00
LP La Tournelle - — Pont-Saint-Vincent
- Conférence : « La restauration des masques japonais du Musée des Beaux-arts de Nancy », Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Jacquet - Musée des beaux-arts — Nancy
- Atelier Photo « Portrait 1900 », Hôtel Ferraris, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Ferraris — Nancy
- Visite d’une mine de fer de la tour Eiffel et de l’accumulateur à minerai Zublin, Mine de Neuves-Maisons, Neuves-Maisons
19 septembre 2026 à 10h00
Mine de Neuves-Maisons — Neuves-Maisons
- Le Souffle de Vie : suivez la création du verre soufflé, Atelier du Souffle de Vie, Sainte-Geneviève
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier du Souffle de Vie — Sainte-Geneviève
- Exposition « Saint-Pancrace : l’église révélée », Église Saint-Pancrace, Fléville-devant-Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pancrace — Fléville-devant-Nancy
- Exposition Inspiration : petits jardins et mandalas, La Porte haute, Liverdun
19 septembre 2026 à 10h00
La Porte haute — Liverdun
- Redécouvrez une verrière publicitaire, Musée Fours des Sœurs Macarons, Nancy
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Fours des Sœurs Macarons — Nancy
- L’évolution du fer à repasser au fil des siècles, Musée des fers à repasser, Longwy
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des fers à repasser — Longwy
- À la découverte d’une collégiale de style gothique et d’inspiration champenoise, Collégiale Saint-Gengoult, Toul
19 septembre 2026 à 10h00
Collégiale Saint-Gengoult — Toul
- Présentation du Château de Montaigu, Château de Montaigu, Laneuveville-devant-Nancy
19 septembre 2026 à 10h15
Château de Montaigu — Laneuveville-devant-Nancy
- Visites flash « Patrimoine : l’impossible préservation ? », Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy
19 septembre 2026 à 10h15
Hôtel Jacquet - Musée des beaux-arts — Nancy
- Visites flash « Découverte du musée de l’Ecole de Nancy », Musée de l’école de Nancy, Nancy
19 septembre 2026 à 10h15
Musée de l'école de Nancy — Nancy
- Visite de la Maison Schott et sa véranda « École de Nancy », Maison Schott, Nancy
19 septembre 2026 à 10h30
Maison Schott — Nancy
- Le trésor inestimable des vitraux Majorelle, Maison de la Formation – Pôle Européen de Développement, Longlaville
19 septembre 2026 à 10h30
Maison de la Formation - Pôle Européen de Développement — Longlaville
- Visite commentée « Marie-Anne Collot, « seule de son sexe ». Une sculptrice au temps des Lumières », Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel Jacquet - Musée des beaux-arts — Nancy
- Explorez un système défensif exceptionnel, Fortifications Vauban, Longwy
19 septembre 2026 à 10h30
Fortifications Vauban — Longwy
- Visite guidée Art Nouveau au Cimetière de Préville, Nancy – Entrée côté Rue Raymond Poincaré, Nancy
19 septembre 2026 à 10h30
Nancy - Entrée côté Rue Raymond Poincaré — Nancy
- Gerbéviller et la bataille de la Mortagne (20-29 août 1914), Chapelle des Arts, Gerbéviller
19 septembre 2026 à 10h30
Chapelle des Arts — Gerbéviller
- Visite « Les papiers peints de Dufour », Mairie, Lay-Saint-Christophe
19 septembre 2026 à 10h30
Mairie — Lay-Saint-Christophe
- Atelier « Construction d’une maison en papier », L’Orangerie, médiathèque intercommunale de Lunéville, Lunéville
19 septembre 2026 à 10h30
L'Orangerie, médiathèque intercommunale de Lunéville — Lunéville
- Visite commentée du parc du Domaine des Eaux Bleues, Domaine des Eaux Bleues, Liverdun
19 septembre 2026 à 10h30
Domaine des Eaux Bleues — Liverdun
- Portes Ouvertes Maison Nicole Gauthier, Maison Nicole Gauthier, Nancy
19 septembre 2026 à 10h30
Maison Nicole Gauthier — Nancy
- Visite flash « Les autochromes de Julien Gérardin », Musée de l’école de Nancy, Nancy
19 septembre 2026 à 10h45
Musée de l'école de Nancy — Nancy
- Concerts du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Nancy à l’église des Cordeliers, Église des Cordeliers – Chapelle Ducale, Heillecourt
19 septembre 2026 à 11h00
Église des Cordeliers - Chapelle Ducale — Heillecourt
- Découverte du Théâtre de la Manufacture, Théâtre de la Manufacture, Nancy
19 septembre 2026 à 11h00
Théâtre de la Manufacture — Nancy
- Visite flash « Tania Mouraud, art et résistance », Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel Jacquet - Musée des beaux-arts — Nancy
- Figures emblématiques et grands inconnus du cimetière de Préville, Cimetière de Préville, Nancy
19 septembre 2026 à 11h00
Cimetière de Préville — Nancy
- Conférence : « Le japonisme en question : 1872-1890 », Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy
19 septembre 2026 à 11h15
Hôtel Jacquet - Musée des beaux-arts — Nancy
- Les commerces au fil du temps, Mairie de Bouxières-aux-Chênes, Bouxières-aux-Chênes
19 septembre 2026 à 13h00
Mairie de Bouxières-aux-Chênes — Bouxières-aux-Chênes
- Le campus Carnot se dévoile, Faculté de droit, sciences économiques et gestion, Nancy
19 septembre 2026 à 13h00
Faculté de droit, sciences économiques et gestion — Nancy
- Empreintes, Archives municipales, Nancy
19 septembre 2026 à 13h30
Archives municipales — Nancy
- Visite libre d’un temple protestant, ancienne église des Prémontrés, Temple Saint-Jean, Nancy
19 septembre 2026 à 13h30
Temple protestant — Nancy
- Visite du Fort de Fermont et de son musée – Ligne Maginot, Fort de Fermont, Beuveille
19 septembre 2026 à 14h00
Fort de Fermont — Beuveille
- Visite – Stade Marcel-Picot, Stade marcel Picot – Hall B, Tomblaine
19 septembre 2026 à 14h00
Stade marcel Picot - Hall B — Tomblaine
- Visite guidée du château médiéval, Château de Blamont, Blamont
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Blamont — Blamont
- Visite du Grenier des Halles, Aux Halles – Place de l’Hôtel de Ville 54330 Vézelise, Vézelise
19 septembre 2026 à 14h00
Aux Halles - Place de l'Hôtel de Ville 54330 Vézelise — Vézelise
- Atelier « La fontaine aux mille renaissances », Musée de l’école de Nancy, Nancy
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de l'école de Nancy — Nancy
- Marche du coucou, le train minier, Mine de Neuves-Maisons, Neuves-Maisons
19 septembre 2026 à 14h00
Mine de Neuves-Maisons — Neuves-Maisons
- Visite d’un temple protestant, Temple protestant de Lunéville, Lunéville
19 septembre 2026 à 14h00
Temple protestant de Lunéville — Lunéville
- Visite gratuite du Musée Automobile de Lorraine, Parc de Loisirs de la Forêt de Haye, Bois-de-Haye
19 septembre 2026 à 14h00
Parc de Loisirs de la Forêt de Haye — Bois-de-Haye
- Reluque et Crapahute, Bibliothèque Stanislas, Nancy
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque Stanislas — Nancy
- Image + Numérique + Verre : un champ de possibles, CERFAV – Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers, Vannes-le-Châtel
19 septembre 2026 à 14h00
CERFAV - Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers — Vannes-le-Châtel
- Lancement de saison Ensemble Poirel 2026-2027, Salle et galerie Poirel, Nancy
19 septembre 2026 à 14h00
Salle et galerie Poirel — Nancy
- Découverte d’un orgue classé, Eglise Saint-Firmin, Flavigny-sur-Moselle
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Firmin — Flavigny-sur-Moselle
- Exposition « Les chevaux de Bayeux », Le Corridor, Liverdun
19 septembre 2026 à 14h00
Le Corridor — Liverdun
- Découverte des créations des apprentis verriers, CERFAV – Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers, Vannes-le-Châtel
19 septembre 2026 à 14h00
CERFAV - Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers — Vannes-le-Châtel
- Spectacle Circulomania, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy
19 septembre 2026 à 14h00
Centre des mémoires Michel-Dinet — Nancy
- A la frontière du bijou et de la sculpture : Laetitia Bontems, CERFAV – Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers, Vannes-le-Châtel
19 septembre 2026 à 14h00
CERFAV - Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers — Vannes-le-Châtel
- Le son dans tous ses états, Le Féru des sciences, Jarville-la-Malgrange
19 septembre 2026 à 14h00
Le Féru des sciences — Jarville-la-Malgrange
- XXVIe salon Hal’Art au Grenier des Halles, Grenier des Halles, Vézelise
19 septembre 2026 à 14h00
Grenier des Halles — Vézelise
- Chapelle Notre Dame de Montaigu, Château de Montaigu, Laneuveville-devant-Nancy
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Montaigu — Laneuveville-devant-Nancy
- Rallye découverte : De Condé à Custines, sur les traces d’un village lorrain, Cour de l’école Louis Guingot, Custines
19 septembre 2026 à 14h00
Cour de l'école Louis Guingot — Custines
- Circuit touristique de Champigneulles, Ville de Champigneulles (Parking du collège Julien Franck), Champigneulles
19 septembre 2026 à 14h00
Ville de Champigneulles (Parking du collège Julien Franck) — Champigneulles
- Escape game : Intrigue à la cour du duc Stanislas, Hotel de ville d’Eulmont, Eulmont
19 septembre 2026 à 14h00
Hotel de ville d'Eulmont — Eulmont
- Jeux des archives, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy
19 septembre 2026 à 14h00
Centre des mémoires Michel-Dinet — Nancy
- Balade commentée : Gerbéviller au temps de la Grande Guerre., Chapelle des Arts, Gerbéviller
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle des Arts — Gerbéviller
- Découverte et visite guidée de l’orgue historique de Domgermain, Église Saint-Maurice, Domgermain
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Maurice — Domgermain
- Visites guidées du château et de son parc, Château de Xonville, Xonville
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Xonville — Xonville
- Exposition photos sur la vie abbévilloise, Église paroissiale de la Nativité-de-la-Vierge, Abbéville-lès-Conflans
19 septembre 2026 à 14h00
Église paroissiale de la Nativité-de-la-Vierge — Abbéville-lès-Conflans
- Découverte du château Qui qu’en grogne, Château « Qui qu’en grogne », Moyen
19 septembre 2026 à 14h00
Château "Qui qu'en grogne" — Moyen
- Visite du Palais des sports Jean-Weille, Palais des Sports Jean-Weille, Nancy
19 septembre 2026 à 14h00
Palais des Sports Jean-Weille — Nancy
- Atelier « Effacés, mais pas oubliés », Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel Jacquet - Musée des beaux-arts — Nancy
- Exposition «Murmures littoraux entre sable et galets», 4 rue Saint Pierre, Liverdun
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre — Liverdun
- Visite guidée château de Ville au Val, Château, Ville-au-Val
19 septembre 2026 à 14h00
Château — Ville-au-Val
- Un seul indice et ce petit château révèle enfin son histoire, du XVIIIe à nos jours, Château d’Eulmont, Eulmont
19 septembre 2026 à 14h00
Château d'Eulmont — Eulmont
- Raviver et réinventer la photo : Oto Atelier, CERFAV – Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers, Vannes-le-Châtel
19 septembre 2026 à 14h00
CERFAV - Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers — Vannes-le-Châtel
- Ma thèse en 180 secondes, Le Féru des sciences, Jarville-la-Malgrange
19 septembre 2026 à 14h00
Le Féru des sciences — Jarville-la-Malgrange
- Atelier « Ville de poche », Point Jeunes Longwy, Longwy
19 septembre 2026 à 14h00
Point Jeunes Longwy — Longwy
- Le prieuré de Varangéville, Prieuré Saint-Gorgon, Varangéville
19 septembre 2026 à 14h00
Prieuré Saint-Gorgon — Varangéville
- Visite de l’abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale du Lycée international Jeanne d’Arc., Lycée international Jeanne d’Arc, Nancy
19 septembre 2026 à 14h00
Lycée international Jeanne d'Arc — Nancy
- Week-end historique au château-musée de Dieulouard, Château de Dieulouard – Musée gallo-romain et de la Renaissance, Dieulouard
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Dieulouard - Musée gallo-romain et de la Renaissance — Dieulouard
- Exposition ‘Bac à sable’, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy
19 septembre 2026 à 14h00
Centre des mémoires Michel-Dinet — Nancy
- Atelier Wikeys et atelier de contribution Wiki !, Le Féru des sciences, Jarville-la-Malgrange
19 septembre 2026 à 14h00
Le Féru des sciences — Jarville-la-Malgrange
- Présentation de l’orgue de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Liverdun
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre — Liverdun
- Un temple protestant contemporain et son vitrail exceptionnel, Temple protestant, Dombasle-sur-Meurthe
19 septembre 2026 à 14h00
Temple protestant — Dombasle-sur-Meurthe
- Visite libre et commentée du Manoir de Sexey aux Forges, Manoir de Sexey, Sexey-aux-Forges
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de Sexey — Sexey-aux-Forges
- Visite du Théâtre Gérard Philipe, Théâtre Gérard Philipe, Frouard
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre Gérard Philipe — Frouard
- Découvrez les trésors des archives, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy
19 septembre 2026 à 14h00
Centre des mémoires Michel-Dinet — Nancy
- Tête-à-tête avec une chercheuse, Le Féru des sciences, Jarville-la-Malgrange
19 septembre 2026 à 14h00
Le Féru des sciences — Jarville-la-Malgrange
- Visite guidée des Archives départementales, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy
19 septembre 2026 à 14h00
Centre des mémoires Michel-Dinet — Nancy
- Visitez l’Académie de Stanislas, fondée en 1750 par le duc de Lorraine Stanislas Leszczynski, Bibliothèque Stanislas, Nancy
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque Stanislas — Nancy
- Animations au port de Champigneulles, Halte fluviale, Champigneulles
19 septembre 2026 à 14h00
Halte fluviale — Champigneulles
- À la rencontre du Groupement des cercles généalogiques de Meurthe-et-Moselle, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy
19 septembre 2026 à 14h00
Centre des mémoires Michel-Dinet — Nancy
- Visite commentée de l’école d’architecture de Nancy, École d’architecture de Nancy, Nancy
19 septembre 2026 à 14h00
École d'architecture de Nancy — Nancy
- Démonstration de soufflage du verre, CERFAV – Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers, Vannes-le-Châtel
19 septembre 2026 à 14h00
CERFAV - Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers — Vannes-le-Châtel
- Visite libre de l’église de Notre-Dame de Bonsecours, Église Notre-Dame-de-Bonsecours, Nancy
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame-de-Bonsecours — Nancy
- Les encastrés du cimetière de Varangéville, Prieuré Saint-Gorgon, Varangéville
19 septembre 2026 à 14h00
Prieuré Saint-Gorgon — Varangéville
- Visite commentée de la maison Jean Prouvé, Maison de Jean Prouvé, Nancy
19 septembre 2026 à 14h15
Maison de Jean Prouvé — Nancy
- Les femmes et les cités ouvrières, Le Féru des sciences, Jarville-la-Malgrange
19 septembre 2026 à 14h15
Le Féru des sciences — Jarville-la-Malgrange
- Démonstration et atelier vitrail, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy
19 septembre 2026 à 14h30
Centre des mémoires Michel-Dinet — Nancy
- Patrimoine et chanson, Domaine du Charmois, Vandœuvre-lès-Nancy
19 septembre 2026 à 14h30
Domaine du Charmois — Vandœuvre-lès-Nancy
- Balade Nature, MJC Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy
19 septembre 2026 à 14h30
MJC Lorraine — Vandœuvre-lès-Nancy
- Visite commentée « Scandales et censures », Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel Jacquet - Musée des beaux-arts — Nancy
- Visite commentée du château d’Etreval, Château Etreval, Étreval
19 septembre 2026 à 14h30
Château Etreval — Étreval
- Vandœuvre, des années 60 à nos jours, Parc Richard-Pouille, Vandœuvre-lès-Nancy
19 septembre 2026 à 14h30
Parc Richard-Pouille — Vandœuvre-lès-Nancy
- Escape Game « Panique en cabine », Image’Est, Nancy
19 septembre 2026 à 14h30
Image'Est — Nancy
- Visite du Musée français de la Brasserie, Musée français de la Brasserie, Saint-Nicolas-de-Port
19 septembre 2026 à 14h30
Musée français de la Brasserie — Saint-Nicolas-de-Port
- Visite de la Batterie de l’Éperon, Batterie de l’Eperon, Frouard
19 septembre 2026 à 14h30
Batterie de l'Eperon — Frouard
- KALL vous propose un concert guitare/voix dans un Manoir, Manoir de Sexey, Sexey-aux-Forges
19 septembre 2026 à 14h30
Manoir de Sexey — Sexey-aux-Forges
- Porte ouverte sur l’Histoire : le Château Anthoine, Château Anthoine, Vandœuvre-lès-Nancy
19 septembre 2026 à 14h30
Château Anthoine — Vandœuvre-lès-Nancy
- Visite de la ville basse, La ville basse, Longwy
19 septembre 2026 à 14h30
La ville basse — Longwy
- Visite guidée Centre historique, Office de Tourime Métropolitain, Nancy
19 septembre 2026 à 14h30
Office de Tourime Métropolitain — Nancy
- Visite guidée Art Nouveau au Parc de Saurupt, Rond point Marguerite de Lorraine, Nancy
19 septembre 2026 à 14h30
Rond point Marguerite de Lorraine — Nancy
- Visite guidée de la Cité Médiévale de Liverdun, La Porte haute, Liverdun
19 septembre 2026 à 14h30
La Porte haute — Liverdun
- Atelier landart « fragment de murs, fragments d’histoire », Médiathèque Corbin, Liverdun
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque Corbin — Liverdun
- Plongez dans l’histoire médicale de la Lorraine, Musée de la santé de Lorraine (Faculté de Médecine), Vandœuvre-lès-Nancy
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de la santé de Lorraine (Faculté de Médecine) — Vandœuvre-lès-Nancy
- L’Église Saint-Melaine, à l’ombre de Cluny, Église Saint-Melaine, Vandœuvre-lès-Nancy
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Melaine — Vandœuvre-lès-Nancy
- Les peintures murales de l’Église Saint-Martin du XVe siècle, Église Saint-Martin, Bouxières-aux-Dames
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Martin — Bouxières-aux-Dames
- Visite flash « L’Art nouveau, un patrimoine en péril ? », Musée de l’école de Nancy, Nancy
19 septembre 2026 à 14h45
Musée de l'école de Nancy — Nancy
- Visite commentée « Un aquarium, un cénotaphe et une porte : trois histoires dans le jardin du musée de l’Ecole de Nancy », Musée de l’école de Nancy, Nancy
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de l'école de Nancy — Nancy
- Découverte guidée de l’église Sainte-Jeanne d’Arc, Église Sainte-Jeanne-d’Arc, Lunéville
19 septembre 2026 à 15h00
Église Sainte-Jeanne-d'Arc — Lunéville
- Un instant, Un livre, Médiathèque intercommunale Élise Fischer, Baccarat
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque intercommunale Élise Fischer — Baccarat
- Spectacle équestre, Château de Blamont, Blamont
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Blamont — Blamont
- Conférence : L’archéologie non invasive, Maison du sel, Haraucourt
19 septembre 2026 à 15h00
Maison du sel — Haraucourt
- Atelier culinaire et dégustation à Champigneulles, Halte fluviale, Champigneulles
19 septembre 2026 à 15h00
Halte fluviale — Champigneulles
- Les hôtels particuliers de la ville neuve de Nancy, Centre historique de Nancy, Nancy
19 septembre 2026 à 15h00
Centre historique de Nancy — Nancy
- Restaurer les objets techniques.
L’œuvre de Jean Prouvé : actualité et perspectives, Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel Jacquet - Musée des beaux-arts — Nancy
- Visite en LSF de la bibliothèque Stanislas, Bibliothèque Stanislas, Nancy
19 septembre 2026 à 15h00
Bibliothèque Stanislas — Nancy
- Atelier bijoux en verre, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy
19 septembre 2026 à 15h15
Centre des mémoires Michel-Dinet — Nancy
- Visite commentée sur le matrimoine, Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy
19 septembre 2026 à 16h00
Hôtel Jacquet - Musée des beaux-arts — Nancy
- Spectacle de danses traditionnelles lorraines par « Les Neugeottes », Le Puits de Siège, Longwy
19 septembre 2026 à 16h00
Musée des émaux et faïences — Longwy
- Conférence : Dominique-Alexandre Louis : itinéraire lorrain d’un architecte moderne, Villa Picard, Dommartemont
19 septembre 2026 à 17h00
Villa Picard — Dommartemont
- Blâmont : un quartier à l’ombre du château : premiers résultats de la fouille archéologique de l’ancien collège, Hôtel de ville de Blâmont, Blâmont
19 septembre 2026 à 17h30
Hôtel de ville de Blâmont — Blâmont
- Guinguette de la fête du fer, spectacle de feu, et sortie de loupe la nuit, Mine de Neuves-Maisons, Neuves-Maisons
19 septembre 2026 à 18h00
Mine de Neuves-Maisons — Neuves-Maisons
- Spectacle de feu » Jeux de sorcières », Musée des émaux et faïences, Longwy
19 septembre 2026 à 18h00
Musée des émaux et faïences — Longwy
- Concert : SeVeN, des années 60 à aujourd’hui, Haras régional de Rosières-aux-Salines, Rosières-aux-Salines
19 septembre 2026 à 19h00
Haras régional de Rosières-aux-Salines — Rosières-aux-Salines
- Visite théâtralisée aux flambeaux dans les remparts, Musée des émaux et faïences, Longwy
19 septembre 2026 à 20h00
Musée des émaux et faïences — Longwy
- Marche du Patrimoine longuyonnais, Office de tourisme, Longuyon
20 septembre 2026 à 09h30
Office de tourisme — Longuyon
- Visite d’un ancien aqueduc souterrain pour les journées du patrimoine, MJC Jean-Savine, Villers-lès-Nancy
20 septembre 2026 à 09h30
MJC Jean-Savine — Villers-lès-Nancy
- Balade commentée sur le site des effondrements salins d’Haraucourt, Maison du sel, Haraucourt
20 septembre 2026 à 09h30
Maison du sel — Haraucourt
- Des casernes à Saint-François d’Assise, Caserne Faron, Vandœuvre-lès-Nancy
20 septembre 2026 à 10h00
Caserne Faron — Vandœuvre-lès-Nancy
- Animation de magie médiévale, Haras régional de Rosières-aux-Salines, Rosières-aux-Salines
20 septembre 2026 à 10h00
Haras régional de Rosières-aux-Salines — Rosières-aux-Salines
- Visite d’un musée associatif « de sel à selle », Haras régional de Rosières-aux-Salines, Rosières-aux-Salines
20 septembre 2026 à 10h00
Haras régional de Rosières-aux-Salines — Rosières-aux-Salines
- Visite libre d’un monument historique du XVIIIe siècle et de ses jardins, Abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson
20 septembre 2026 à 10h00
Abbaye des Prémontrés — Pont-à-Mousson
- Venez à la rencontre des Compagnons du Devoir, Haras régional de Rosières-aux-Salines, Rosières-aux-Salines
20 septembre 2026 à 10h00
Haras régional de Rosières-aux-Salines — Rosières-aux-Salines
- Découvrez l’Opéra national de Nancy-Lorraine, Opéra national de Nancy-Lorraine, Nancy
20 septembre 2026 à 10h00
Opéra national de Nancy-Lorraine — Nancy
- Découverte de la bibliothèque d’une abbaye, Abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson
20 septembre 2026 à 10h00
Abbaye des Prémontrés — Pont-à-Mousson
- Visite guidée « Le Château de Jaulny au XVIIIème siècle », Château de Jaulny, Jaulny
20 septembre 2026 à 11h00
Château de Jaulny — Jaulny
- Visite guidée d’une ancienne abbaye et de ses jardins, Abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson
20 septembre 2026 à 11h00
Abbaye des Prémontrés — Pont-à-Mousson
- Laissez-vous guider dans un hôtel de Ville et ses espaces du XVIIIᵉ siècle, Hôtel de ville de Nancy, Croismare
20 septembre 2026 à 11h00
Hôtel de ville de Nancy — Nancy
- Escrime artistique – Association Mirabelle, de panache et d’acier, Haras régional de Rosières-aux-Salines, Rosières-aux-Salines
20 septembre 2026 à 11h00
Haras régional de Rosières-aux-Salines — Rosières-aux-Salines
- Université de Lorraine – Visite guidée de l’ancien siège social des Hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson, Présidence Libération – ancien siège social des Hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson, Nancy
20 septembre 2026 à 13h30
Présidence Libération - ancien siège social des Hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson — Nancy
- À la découverte d’un haut lieu de la Renaissance en Lorraine, Château et parc de Cons-la-Grandville, Cons-la-Grandville
20 septembre 2026 à 14h00
Château et parc de Cons-la-Grandville — Cons-la-Grandville
- Atelier de sculpture sur pierre, Abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson
20 septembre 2026 à 14h00
Abbaye des Prémontrés — Pont-à-Mousson
- Visite du Laboratoire d’Archéologie des Métaux, Laboratoire d’archéologie des métaux, Jarville-la-Malgrange
20 septembre 2026 à 14h00
Laboratoire d'archéologie des métaux — Jarville-la-Malgrange
- L’art en campagne : Visite d’une exposition collective d’art contemporain dans une ancienne ferme lorraine et son jardin, TEM espace d’Art Contemporain et son jardin, Goviller
20 septembre 2026 à 14h00
TEM espace d'Art Contemporain et son jardin — Goviller
- Visites théâtralisées et costumée du centre-ville de Rosières-aux-Salines, Haras régional de Rosières-aux-Salines, Rosières-aux-Salines
20 septembre 2026 à 14h00
Haras régional de Rosières-aux-Salines — Rosières-aux-Salines
- Visite guidée de l’église Saint-Martin, Eglise Saint-Martin, Malzéville
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Martin — Malzéville
- Ecurie de Diane, Haras régional de Rosières-aux-Salines, Rosières-aux-Salines
20 septembre 2026 à 14h00
Haras régional de Rosières-aux-Salines — Rosières-aux-Salines
- Atelier « Invitation au voyage », Point Jeunes Longwy, Longwy
20 septembre 2026 à 14h00
Point Jeunes Longwy — Longwy
- Les Arbres Fabuleux : promenade découverte dans le parc du Prieuré, Château et parc de Cons-la-Grandville, Cons-la-Grandville
20 septembre 2026 à 14h00
Château et parc de Cons-la-Grandville — Cons-la-Grandville
- À la découverte du château de Clémery, Château, Clémery
20 septembre 2026 à 14h00
Château — Clémery
- Visite guidée de la Vieille Ville, Ville haute de Briey, Val de Briey
20 septembre 2026 à 14h00
Ville haute de Briey — Val de Briey
- Visite de l’église de Saint-Clément, Eglise Saint-Clément, Saint-Clément
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Clément — Saint-Clément
- Visite Guidée Art Nouveau – de l’Excelsior à la Villa Majorelle, L’Excelsior, Nancy
20 septembre 2026 à 14h30
L'Excelsior — Nancy
- De Berlioz à Ravel : Le patrimoine en musique, Église Saint-Melaine, Vandœuvre-lès-Nancy
20 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Melaine — Vandœuvre-lès-Nancy
- L’hôpital de Lunéville, L’Orangerie, médiathèque intercommunale de Lunéville, Lunéville
20 septembre 2026 à 15h00
L'Orangerie, médiathèque intercommunale de Lunéville — Lunéville
- Sur les traces des anciens couvents de Nancy, Centre historique de Nancy, Nancy
20 septembre 2026 à 15h00
Centre historique de Nancy — Nancy
- JEP 2026 : Nancy, site patrimonial remarquable, Le Hall du Livre, Nancy
20 septembre 2026 à 16h00
Le Hall du Livre — Nancy
- Spectacle Imprenable, Musée des émaux et faïences, Longwy
20 septembre 2026 à 16h00
Musée des émaux et faïences — Longwy
- Jazz à l’abbaye !, Abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson
20 septembre 2026 à 17h00
Abbaye des Prémontrés — Pont-à-Mousson
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)