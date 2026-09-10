MEURTHE-ET-MOSELLE NANCY JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Visite commentée du temple maçonnique du Grand Orient de France – Nancy, Temple Grand Orient De France, Nancy



Temple Grand Orient De France — Nancy

Atelier de calade en pierre sèche, Jardin de la Mairie de Flin, Flin



Jardin de la Mairie de Flin — Flin

Ouverture de la Maison du sel en visite libre, Maison du sel, Haraucourt



Maison du sel — Haraucourt

Visite guidée et exposition à la Mosquée Assalam de Tomblaine, Mosquée Assalam, Tomblaine



Mosquée Assalam — Tomblaine

Venez découvrir la Banque de France à Nancy !, Banque de France de Nancy, Nancy



Banque de France de Nancy — Nancy

Visite guidée de l’unité de valorisation énergétique de Ludres, Unité de valorisation énergétique des déchets Val’ERgie, Ludres



Unité de valorisation énergétique des déchets Val'ERgie — Ludres

Découvrez un puits du XVIIe siècle, Le Puits de Siège, Longwy



Le Puits de Siège — Longwy

Visitez notre salle des coffres, Banque CIC EST – Salle des Coffres, Nancy



Banque CIC EST - Salle des Coffres — Nancy

Visite flash de l’église des Cordeliers, Église des Cordeliers – Chapelle Ducale, Heillecourt



Église des Cordeliers - Chapelle Ducale — Heillecourt

Exposition de photographies sur l’histoire du Puits de Siège, Hall de l’hôtel de ville, Longwy



Hall de l'hôtel de ville — Longwy

Visitez un musée qui a abrité l’une des plus anciennes pâtisseries de la ville, Musée Fours des Sœurs Macarons, Nancy



Musée Fours des Sœurs Macarons — Nancy

Traversée vivante et numérique dansante, Ancienne Voie ferrée / Voie Verte Future – Nancy Trois Maison-Rives Meuthes, Nancy



Ancienne Voie ferrée / Voie Verte Future - Nancy Trois Maison-Rives Meuthes — Nancy

Découverte de la maison Picard à Dommartemont, Villa Picard, Dommartemont



Villa Picard — Dommartemont

PatrimoineS en BU – présentation de livres anciens, Bibliothèque Universitaire de Droit et Sciences Économiques, Nancy



Bibliothèque Universitaire de Droit et Sciences Économiques — Nancy

Promenade commentée «Pompey, de la fonte à l’acier», Parking de covoiturage, Pompey



Parking de covoiturage — Pompey

Découverte du Plateau de l’Avant-Garde, Plateau de l’Avant-Garde, Pompey



Plateau de l’Avant-Garde — Pompey

Découvrez une confiserie protégée au titre des monuments historiques, Au Duché de Lorraine – Confiserie Lefèvre-Lemoine, Nancy



Au Duché de Lorraine - Confiserie Lefèvre-Lemoine — Nancy

Découverte commentée du Château de Haroué, Château de Haroué, Haroué



Château de Haroué — Haroué

Le chantier d’intérieur, Théâtre de Lunéville, Lunéville



Théâtre de Lunéville — Lunéville

A la découverte d’un vitrail de saint Nicolas peint par le maître-verrier Joseph Benoit., Au Duché de Lorraine – Confiserie Lefèvre-Lemoine, Nancy



Au Duché de Lorraine - Confiserie Lefèvre-Lemoine — Nancy

Médiations flash à la villa Majorelle, Villa Majorelle, Nancy



Villa Majorelle — Nancy

Visite libre du musée et café Baccarat, Musée & Café Baccarat, Baccarat



Musée & Café Baccarat — Baccarat

Visite du site et des vestiges de la Mine de Fer, Site de l’ancienne mine de fer, Bouxières-aux-Dames



Site de l’ancienne mine de fer — Bouxières-aux-Dames

Découvrez les salles patrimoniales du siège historique d’une chambre de commerce et d’industrie, Chambre de commerce et d’industrie du Grand Nancy, Nancy



Chambre de commerce et d'industrie du Grand Nancy — Nancy

Visite guidée par l’Association Culturelle Juive, Association Culturelle Juive, Nancy



Association Culturelle Juive — Nancy

Visite en autonomie de la bibliothèque Stanislas, Bibliothèque Stanislas, Nancy



Bibliothèque Stanislas — Nancy

Découverte de l’Espace muséal CDRH de la base aérienne 133 de Nancy Ochey, Base aérienne 133 Nancy Ochey, Thuilley-aux-Groseilles



Base aérienne 133 Nancy Ochey — Thuilley-aux-Groseilles

Découverte d’un ouvrage de la ligne Maginot, Ouvrage A5 Bois du Four de la Ligne Magnot, Villers-la-Montagne



Ouvrage A5 Bois du Four de la Ligne Magnot — Villers-la-Montagne

Histoire et univers graphique de la marque Le chocolat lorrain, Musée Fours des Sœurs Macarons, Nancy



Musée Fours des Sœurs Macarons — Nancy

L’art du moulage, Muséum – Aquarium de Nancy, Nancy



Muséum - Aquarium de Nancy — Nancy

À la découverte d’un héritage patrimonial universitaire des années 1930, Bibliothèque Universitaire de Droit et Sciences Économiques, Nancy



Bibliothèque Universitaire de Droit et Sciences Économiques — Nancy

Visite guidée Art Nouveau – Centre Ville, Office de Tourime Métropolitain, Nancy



Office de Tourime Métropolitain — Nancy

Découverte de l’étang de la Gargouillotte, Rue des 4 fils Aymon, Marbache



Rue des 4 fils Aymon — Marbache

Visites guidées de la bibliothèque, Bibliothèque Stanislas, Nancy



Bibliothèque Stanislas — Nancy

Promenade dans le passé de Laxou, Hôtel de Ville, Laxou



Hôtel de Ville — Laxou

Atelier Urban Sketch, Musée des émaux et faïences, Longwy



Musée des émaux et faïences — Longwy

Visite guidée du château de Bicqueley, Château de Bicqueley, Bicqueley



Château de Bicqueley — Bicqueley

Les Mystères des matériaux, École Nationale Supérieure de Géologie, Vandœuvre-lès-Nancy



École Nationale Supérieure de Géologie — Vandœuvre-lès-Nancy

Maquettes & Mémoire : l’histoire des édifices de Longwy, La galerie du Carré Vauban, Longwy



La galerie du Carré Vauban — Longwy

Visite guidée du Couvent des dominicains, Couvent des Dominicains, Nancy



Couvent des Dominicains — Nancy

Le Souffle de Vie : suivez la création du verre soufflé, Atelier du Souffle de Vie, Sainte-Geneviève



Atelier du Souffle de Vie — Sainte-Geneviève

Exposition Inspiration : petits jardins et mandalas, La Porte haute, Liverdun



La Porte haute — Liverdun

Redécouvrez une verrière publicitaire, Musée Fours des Sœurs Macarons, Nancy



Musée Fours des Sœurs Macarons — Nancy

L’évolution du fer à repasser au fil des siècles, Musée des fers à repasser, Longwy



Musée des fers à repasser — Longwy

Le trésor inestimable des vitraux Majorelle, Maison de la Formation – Pôle Européen de Développement, Longlaville



Maison de la Formation - Pôle Européen de Développement — Longlaville

Explorez un système défensif exceptionnel, Fortifications Vauban, Longwy



Fortifications Vauban — Longwy

Visite guidée Art Nouveau au Cimetière de Préville, Nancy – Entrée côté Rue Raymond Poincaré, Nancy



Nancy - Entrée côté Rue Raymond Poincaré — Nancy

Gerbéviller et la bataille de la Mortagne (20-29 août 1914), Chapelle des Arts, Gerbéviller



Chapelle des Arts — Gerbéviller

Visite commentée du parc du Domaine des Eaux Bleues, Domaine des Eaux Bleues, Liverdun



Domaine des Eaux Bleues — Liverdun

Portes Ouvertes Maison Nicole Gauthier, Maison Nicole Gauthier, Nancy



Maison Nicole Gauthier — Nancy

Visite flash « Les autochromes de Julien Gérardin », Musée de l’école de Nancy, Nancy



Musée de l'école de Nancy — Nancy

Concerts du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Nancy à l’église des Cordeliers, Église des Cordeliers – Chapelle Ducale, Heillecourt



Église des Cordeliers - Chapelle Ducale — Heillecourt

Découverte du Théâtre de la Manufacture, Théâtre de la Manufacture, Nancy



Théâtre de la Manufacture — Nancy

Figures emblématiques et grands inconnus du cimetière de Préville, Cimetière de Préville, Nancy



Cimetière de Préville — Nancy

Le campus Carnot se dévoile, Faculté de droit, sciences économiques et gestion, Nancy



Faculté de droit, sciences économiques et gestion — Nancy

Empreintes, Archives municipales, Nancy



Archives municipales — Nancy

Visite du Fort de Fermont et de son musée – Ligne Maginot, Fort de Fermont, Beuveille



Fort de Fermont — Beuveille

Visite – Stade Marcel-Picot, Stade marcel Picot – Hall B, Tomblaine



Stade marcel Picot - Hall B — Tomblaine

Visite guidée du château médiéval, Château de Blamont, Blamont



Château de Blamont — Blamont

Visite du Grenier des Halles, Aux Halles – Place de l’Hôtel de Ville 54330 Vézelise, Vézelise



Aux Halles - Place de l'Hôtel de Ville 54330 Vézelise — Vézelise

Atelier « La fontaine aux mille renaissances », Musée de l’école de Nancy, Nancy



Musée de l'école de Nancy — Nancy

Visite d’un temple protestant, Temple protestant de Lunéville, Lunéville



Temple protestant de Lunéville — Lunéville

Visite gratuite du Musée Automobile de Lorraine, Parc de Loisirs de la Forêt de Haye, Bois-de-Haye



Parc de Loisirs de la Forêt de Haye — Bois-de-Haye

Reluque et Crapahute, Bibliothèque Stanislas, Nancy



Bibliothèque Stanislas — Nancy

Image + Numérique + Verre : un champ de possibles, CERFAV – Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers, Vannes-le-Châtel



CERFAV - Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers — Vannes-le-Châtel

Lancement de saison Ensemble Poirel 2026-2027, Salle et galerie Poirel, Nancy



Salle et galerie Poirel — Nancy

Découverte des créations des apprentis verriers, CERFAV – Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers, Vannes-le-Châtel



CERFAV - Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers — Vannes-le-Châtel

Spectacle Circulomania, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy



Centre des mémoires Michel-Dinet — Nancy

A la frontière du bijou et de la sculpture : Laetitia Bontems, CERFAV – Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers, Vannes-le-Châtel



CERFAV - Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers — Vannes-le-Châtel

Le son dans tous ses états, Le Féru des sciences, Jarville-la-Malgrange



Le Féru des sciences — Jarville-la-Malgrange

XXVIe salon Hal’Art au Grenier des Halles, Grenier des Halles, Vézelise



Grenier des Halles — Vézelise

Circuit touristique de Champigneulles, Ville de Champigneulles (Parking du collège Julien Franck), Champigneulles



Ville de Champigneulles (Parking du collège Julien Franck) — Champigneulles

Escape game : Intrigue à la cour du duc Stanislas, Hotel de ville d’Eulmont, Eulmont



Hotel de ville d'Eulmont — Eulmont

Jeux des archives, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy



Centre des mémoires Michel-Dinet — Nancy

Balade commentée : Gerbéviller au temps de la Grande Guerre., Chapelle des Arts, Gerbéviller



Chapelle des Arts — Gerbéviller

Visites guidées du château et de son parc, Château de Xonville, Xonville



Château de Xonville — Xonville

Exposition photos sur la vie abbévilloise, Église paroissiale de la Nativité-de-la-Vierge, Abbéville-lès-Conflans



Église paroissiale de la Nativité-de-la-Vierge — Abbéville-lès-Conflans

Visite du Palais des sports Jean-Weille, Palais des Sports Jean-Weille, Nancy



Palais des Sports Jean-Weille — Nancy

Raviver et réinventer la photo : Oto Atelier, CERFAV – Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers, Vannes-le-Châtel



CERFAV - Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers — Vannes-le-Châtel

Ma thèse en 180 secondes, Le Féru des sciences, Jarville-la-Malgrange



Le Féru des sciences — Jarville-la-Malgrange

Atelier « Ville de poche », Point Jeunes Longwy, Longwy



Point Jeunes Longwy — Longwy

Week-end historique au château-musée de Dieulouard, Château de Dieulouard – Musée gallo-romain et de la Renaissance, Dieulouard



Château de Dieulouard - Musée gallo-romain et de la Renaissance — Dieulouard

Exposition ‘Bac à sable’, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy



Centre des mémoires Michel-Dinet — Nancy

Atelier Wikeys et atelier de contribution Wiki !, Le Féru des sciences, Jarville-la-Malgrange



Le Féru des sciences — Jarville-la-Malgrange

Visite du Théâtre Gérard Philipe, Théâtre Gérard Philipe, Frouard



Théâtre Gérard Philipe — Frouard

Découvrez les trésors des archives, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy



Centre des mémoires Michel-Dinet — Nancy

Visite guidée des Archives départementales, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy



Centre des mémoires Michel-Dinet — Nancy

Animations au port de Champigneulles, Halte fluviale, Champigneulles



Halte fluviale — Champigneulles

À la rencontre du Groupement des cercles généalogiques de Meurthe-et-Moselle, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy



Centre des mémoires Michel-Dinet — Nancy

Démonstration de soufflage du verre, CERFAV – Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers, Vannes-le-Châtel



CERFAV - Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers — Vannes-le-Châtel

Visite commentée de la maison Jean Prouvé, Maison de Jean Prouvé, Nancy



Maison de Jean Prouvé — Nancy

Les femmes et les cités ouvrières, Le Féru des sciences, Jarville-la-Malgrange



Le Féru des sciences — Jarville-la-Malgrange

Démonstration et atelier vitrail, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy



Centre des mémoires Michel-Dinet — Nancy

Visite commentée « Scandales et censures », Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy



Hôtel Jacquet - Musée des beaux-arts — Nancy

Visite commentée du château d’Etreval, Château Etreval, Étreval



Château Etreval — Étreval

Visite du Musée français de la Brasserie, Musée français de la Brasserie, Saint-Nicolas-de-Port



Musée français de la Brasserie — Saint-Nicolas-de-Port

Visite de la Batterie de l’Éperon, Batterie de l’Eperon, Frouard



Batterie de l'Eperon — Frouard

Visite de la ville basse, La ville basse, Longwy



La ville basse — Longwy

Visite guidée Centre historique, Office de Tourime Métropolitain, Nancy



Office de Tourime Métropolitain — Nancy

Visite guidée Art Nouveau au Parc de Saurupt, Rond point Marguerite de Lorraine, Nancy



Rond point Marguerite de Lorraine — Nancy

Visite guidée de la Cité Médiévale de Liverdun, La Porte haute, Liverdun



La Porte haute — Liverdun

Plongez dans l’histoire médicale de la Lorraine, Musée de la santé de Lorraine (Faculté de Médecine), Vandœuvre-lès-Nancy



Musée de la santé de Lorraine (Faculté de Médecine) — Vandœuvre-lès-Nancy

Un instant, Un livre, Médiathèque intercommunale Élise Fischer, Baccarat



Médiathèque intercommunale Élise Fischer — Baccarat

Spectacle équestre, Château de Blamont, Blamont



Château de Blamont — Blamont

Atelier culinaire et dégustation à Champigneulles, Halte fluviale, Champigneulles



Halte fluviale — Champigneulles

Les hôtels particuliers de la ville neuve de Nancy, Centre historique de Nancy, Nancy



Centre historique de Nancy — Nancy

Visite en LSF de la bibliothèque Stanislas, Bibliothèque Stanislas, Nancy



Bibliothèque Stanislas — Nancy

Atelier bijoux en verre, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy



Centre des mémoires Michel-Dinet — Nancy

Visite commentée sur le matrimoine, Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy



Hôtel Jacquet - Musée des beaux-arts — Nancy

Spectacle de danses traditionnelles lorraines par « Les Neugeottes », Le Puits de Siège, Longwy



Musée des émaux et faïences — Longwy

Spectacle de feu » Jeux de sorcières », Musée des émaux et faïences, Longwy



Musée des émaux et faïences — Longwy

Visite théâtralisée aux flambeaux dans les remparts, Musée des émaux et faïences, Longwy



Musée des émaux et faïences — Longwy

Marche du Patrimoine longuyonnais, Office de tourisme, Longuyon



Office de tourisme — Longuyon

Balade commentée sur le site des effondrements salins d’Haraucourt, Maison du sel, Haraucourt



Maison du sel — Haraucourt

Découvrez l’Opéra national de Nancy-Lorraine, Opéra national de Nancy-Lorraine, Nancy



Opéra national de Nancy-Lorraine — Nancy

Visite guidée « Le Château de Jaulny au XVIIIème siècle », Château de Jaulny, Jaulny



Château de Jaulny — Jaulny

Laissez-vous guider dans un hôtel de Ville et ses espaces du XVIIIᵉ siècle, Hôtel de ville de Nancy, Croismare



Hôtel de ville de Nancy — Nancy

Université de Lorraine – Visite guidée de l’ancien siège social des Hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson, Présidence Libération – ancien siège social des Hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson, Nancy



Présidence Libération - ancien siège social des Hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson — Nancy

Atelier « Invitation au voyage », Point Jeunes Longwy, Longwy



Point Jeunes Longwy — Longwy

Visite guidée de la Vieille Ville, Ville haute de Briey, Val de Briey



Ville haute de Briey — Val de Briey

L’hôpital de Lunéville, L’Orangerie, médiathèque intercommunale de Lunéville, Lunéville



L'Orangerie, médiathèque intercommunale de Lunéville — Lunéville

Sur les traces des anciens couvents de Nancy, Centre historique de Nancy, Nancy



Centre historique de Nancy — Nancy

JEP 2026 : Nancy, site patrimonial remarquable, Le Hall du Livre, Nancy



Le Hall du Livre — Nancy