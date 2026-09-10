MOSELLE METZ JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

En Moselle, capitale Metz, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Découverte d’une église et d’une exposition de cartes postales, Eglise Saint Martin, Goin
19 septembre 2026 à 00h00
Eglise Saint Martin — Goin
- Visite libre du Parc aux trois nationalités, La chaîne de la mémoire, Pournoy-la-Chétive
19 septembre 2026 à 05h00
La chaîne de la mémoire — Pournoy-la-Chétive
- Brocante de l’association Du côté de chez Nelson, Maison de la Culture et des Loisirs, Metz
19 septembre 2026 à 08h00
Maison de la Culture et des Loisirs — Metz
- Visite libre de la Cathédrale de Metz, Cathédrale Saint-Étienne, Metz
19 septembre 2026 à 08h00
Cathédrale Saint-Étienne — Metz
- Visitez librement une église au style résolument moderne, Eglise Saint-Denis, Roussy-le-Bourg
19 septembre 2026 à 08h00
Eglise Saint-Denis — Roussy-le-Bourg
- Jeu de piste au Mont Saint-Germain, Mont Saint-Germain, Châtel-Saint-Germain
19 septembre 2026 à 08h00
Mont Saint-Germain — Châtel-Saint-Germain
- Visite libre Jardin Botanique de Metz, Jardin botanique, Montigny-lès-Metz
19 septembre 2026 à 08h00
Jardin botanique — Montigny-lès-Metz
- Visite libre Maison de la Culture et des Loisirs, Maison de la Culture et des Loisirs, Metz
19 septembre 2026 à 08h00
Maison de la Culture et des Loisirs — Metz
- Visite libre de l’église Saint-Joseph, Église Saint-Joseph, Montigny-lès-Metz
19 septembre 2026 à 08h00
Église Saint-Joseph — Montigny-lès-Metz
- Visite libre du Mont Saint-Germain, Mont Saint-Germain, Châtel-Saint-Germain
19 septembre 2026 à 08h00
Mont Saint-Germain — Châtel-Saint-Germain
- Au cœur d’une église néo-gothique, Eglise Saint-Valentin, Hagen
19 septembre 2026 à 08h00
Eglise Saint-Valentin — Hagen
- Visite libre de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Metz
19 septembre 2026 à 08h30
Église Notre-Dame — Metz
- Balade commentée à la Carrière Barrois, Stèle du Warndt, Freyming-Merlebach
19 septembre 2026 à 08h45
Stèle du Warndt — Freyming-Merlebach
- Une cloche du XVème siècle au coeur d’une chapelle, Chapelle Saint-Médard, Gandren
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Saint-Médard — Gandren
- Ouverture d’une chapelle rurale, Chapelle Sainte-Croix, Roussy-le-Bourg
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Sainte-Croix — Roussy-le-Bourg
- Visite de l’église abritant les tableaux classés de Ludovic Duperron, Eglise Saint-Epvre, Sailly-Achâtel
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Epvre — Sailly-Achâtel
- Les coulisses de la préfecture de zone de défense et de sécurité Est, Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Est, Metz
19 septembre 2026 à 09h00
Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Est — Metz
- Une église du XVIIIème siècle renfermant des oeuvres de l’atelier Greff, Église Saint-Barthélémy, Beyren-lès-Sierck
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Barthélémy — Beyren-lès-Sierck
- Visite libre de l’église de Marieulles, Eglise Saint-Martin, Vezon
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Martin — Vezon
- Découverte d’une église néo-romane, Église Saint-Sébastien, Fixem
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Sébastien — Fixem
- Visite du lycée Louis Vincent à Metz, Lycée Louis Vincent, Moulins-lès-Metz
19 septembre 2026 à 09h00
Lycée Louis Vincent — Moulins-lès-Metz
- Exposition « L’art au bout des doigts », Médiathèque Michel Bigaré, Gandrange
19 septembre 2026 à 09h00
Médiathèque Michel Bigaré — Gandrange
- Découvrez une église construite sur d’anciennes fondations, Église Saint-Nicolas, Faulbach
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Nicolas — Faulbach
- Visite du Fort Driant, Fort Driant, Ars-sur-Moselle
19 septembre 2026 à 09h00
Fort Driant — Ars-sur-Moselle
- La chapelle d’un moine herboriste, Chapelle Saint-Fiacre, Dodenom
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Saint-Fiacre — Dodenom
- Travaux de rénovation 2025-2027: L’Opéra-Théâtre de l’Euro-Métropole de Metz se refait une jeunesse !, Opéra-Théâtre de Metz, Metz
19 septembre 2026 à 09h00
Opéra-Théâtre de Metz — Metz
- Visite libre de la chapelle Saint-Léonard de Vezon, Chapelle Saint-Léonard de Vezon, Vezon
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Saint-Léonard de Vezon — Vezon
- Visite libre des jardins de plantes médicinales et des plantes toxiques du cloître des Récollets à Metz, Cloître des Récollets, Metz
19 septembre 2026 à 09h00
Couvent des Récollets — Metz
- Visite réséda – Poste source et PCEE, Poste de Commande Centralisé Electrique réséda, Metz
19 septembre 2026 à 09h00
Poste de Commande Centralisé Electrique réséda — Metz
- Visite de la Caserne des pompiers de Forbach, Caserne des pompiers, Forbach
19 septembre 2026 à 09h30
Caserne des pompiers — Forbach
- Découverte des collections, Musée Georges de La Tour, Vic-sur-Seille
19 septembre 2026 à 09h30
Musée Georges de La Tour — Vic-sur-Seille
- Visite du parc photovoltaïque Chemin des Sources, Parc photovoltaïque (UEM), Montigny-lès-Metz
19 septembre 2026 à 09h30
Parc photovoltaïque (UEM) — Montigny-lès-Metz
- Plantes et légendes, les secrets des plantes sauvages, Hoste – foyer communal, Hoste
19 septembre 2026 à 09h30
Hoste - foyer communal — Hoste
- Visite de l’unité biomasse de Montigny Lès Metz, Unité biomasse de Montigny-lès-Metz (UEM), Montigny-lès-Metz
19 septembre 2026 à 09h30
Unité biomasse de Montigny-lès-Metz (UEM) — Montigny-lès-Metz
- Visite audio « A la découverte des artisans de Vic-sur-Seille », Hôtel de la Monnaie, Vic-sur-Seille
19 septembre 2026 à 09h30
Hôtel de la Monnaie — Vic-sur-Seille
- Découvrez les secrets géologiques de notre Terre, Musée Géolor, Thionville
19 septembre 2026 à 09h30
Musée Géolor — Thionville
- Découvrez une centrale hydroélectrique centenaire, Centrale hydroélectrique, Argancy
19 septembre 2026 à 09h30
Centrale hydroélectrique — Argancy
- Ouvrages anciens autour de la marbrure, Médiathèque du Phénix, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque du Phénix — Metz
- Visite libre de l’exposition temporaire « Les fabuleux destins de l’Usine 4 », Moulin de la Blies – Musée des techniques faïencières et Jardin des Faïenciers, Sarreguemines
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de la Blies - Musée des techniques faïencières et Jardin des Faïenciers — Sarreguemines
- Présentation d’une Cour d’assises, Palais de Justice, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Palais de Justice — Metz
- Découvrez les salons et les jardins d’un édifice étonnant, Palais du Gouverneur, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Palais du Gouverneur — Metz
- De la blessure à la reconstruction, Palais du Gouverneur, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Palais du Gouverneur — Metz
- Découverte libre des Bibliothèques- Médiathèques de Metz Verlaine, Médiathèque Verlaine, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Verlaine — Metz
- Visite audioguidée des vestiges romains et celtiques, Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, Bliesbruck
19 septembre 2026 à 10h00
Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim — Bliesbruck
- À vos papiers, pliez, cousez !, Médiathèque du Sablon, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque du Sablon — Metz
- Venez découvrir la Banque de France à Metz, Banque de France, Montigny-lès-Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Banque de France — Montigny-lès-Metz
- Visite de la Tour du Schlossberg, Château du Schlossberg, Forbach
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Schlossberg — Forbach
- L’Âme du Bois, Chapelle Sainte-Blandine, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte-Blandine — Metz
- Visite libre Bibliothèques- Médiathèques de Metz l’Agora, Médiathèque de l’Agora, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque de l'Agora — Metz
- Visite libre de la Maison de la Nature et du Tourisme, Maison de la Nature et du Tourisme, Soetrich
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de la Nature et du Tourisme — Soetrich
- Découverte des trésors du Conservatoire, Conservatoire municipal, Sarreguemines
19 septembre 2026 à 10h00
Conservatoire municipal — Sarreguemines
- Exposition « L’esprit en pause », Atelier Hélène Roux, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Hélène Roux — Metz
- Visite de la Chambre régionale des comptes Grand Est, Chambre régionale des Comptes Grand Est, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Chambre régionale des Comptes Grand Est — Metz
- Une église à l’orgue centenaire, Eglise Saint-Jean-le-Baptiste, Contz-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Jean-le-Baptiste — Contz-les-Bains
- De l’or dans la sablière, Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, Bliesbruck
19 septembre 2026 à 10h00
Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim — Bliesbruck
- Visite libre de l’exposition temporaire « Les fabuleux destins de l’Usine 4 », Musée de la Faïence de Sarreguemines – Jardin d’Hiver, Sarreguemines
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Faïence de Sarreguemines - Jardin d'Hiver — Sarreguemines
- Visite historique du Palais de Justice de Metz, Palais de Justice, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Palais de Justice — Metz
- Découvrez la plus haute écluse au gabarit Freycinet de France !, La grande écluse, Réchicourt-le-Château
19 septembre 2026 à 10h00
La grande écluse — Réchicourt-le-Château
- Manuscrit avec enluminure manquante, Médiathèque de l’Agora, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque de l'Agora — Metz
- Rencontres artistiques au Musée départemental du Sel, Musée du Sel, Marsal
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Sel — Marsal
- Visite guidée du château de Malbrouck, Ruines du château de Mensberg, dit aussi château de Malbrouck, Manderen-Ritzing
19 septembre 2026 à 10h00
Ruines du château de Mensberg, dit aussi château de Malbrouck — Manderen-Ritzing
- Exposition de photographies « Jallaucourt au fil du temps », Mairie de Jallaucourt, Jallaucourt
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Jallaucourt — Jallaucourt
- A vos papiers, pliez, cousez ! atelier destiné aux enfants de 6 à 10 ans., Médiathèque du Sablon, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque du Sablon — Metz
- Plongez dans les entrailles d’une tour fortifiée, Palais du Gouverneur, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Palais du Gouverneur — Metz
- Un ouvrage de la Ligne Maginot construit à ciel ouvert, Ouvrage A10 – Immerhof – Ligne Maginot, Hettange-Grande
19 septembre 2026 à 10h00
Ouvrage A10 - Immerhof - Ligne Maginot — Hettange-Grande
- Visite libre du Temple de Queuleu, Temple protestant de Queuleu, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Temple protestant de Queuleu — Metz
- Découverte libre de l’église Saints-Pierre-et-Paul, Eglise Saints-Pierre-et-Paul, Haute-Rentgen
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saints-Pierre-et-Paul — Haute-Rentgen
- À la découverte des savoir-faire horlogers et joailliers, Maison Bianchi, Maizières-lès-Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Bianchi — Maizières-lès-Metz
- Passage, de Cornè Théron, Chapelle des Cordeliers, Sarrebourg
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle des Cordeliers — Sarrebourg
- Collection permanente du Musée départemental du Sel, Musée du Sel, Marsal
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Sel — Marsal
- Visite libre de l’exposition « François Morellet. 100 pour cent », Centre Pompidou – Metz, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Pompidou - Metz — Metz
- Les casernes et forts de Metz d’hier et d’aujourd’hui, Palais du Gouverneur, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Palais du Gouverneur — Metz
- Découvrez une grange-église typique du XVIIIe et son rôle dans l’histoire locale, Église Saint-Maurice du Keybourg, Kanfen
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Maurice du Keybourg — Kanfen
- Visite guidée des ateliers Bianchi, Maison Bianchi, Maizières-lès-Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Bianchi — Maizières-lès-Metz
- Découvrez la Chapelle Saint-Hippolyte, Chapelle Saint-Hippolyte, Haute-Rentgen
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Hippolyte — Haute-Rentgen
- Découvrez les Casemates du Bois de Kanfen, Casemates du Bois de Kanfen, Kanfen
19 septembre 2026 à 10h00
Casemates du Bois de Kanfen — Kanfen
- Visite guidée du Palais de Justice de Metz, Palais de Justice, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Palais de Justice — Metz
- Visite de la cité Perkins à Sarrebourg, la cité américaine et les établissements scolaires (extérieurs)., Cité Perkins, Sarrebourg
19 septembre 2026 à 10h00
Cité Perkins — Sarrebourg
- Découverte des galeries modernes d’exploitation du charbon, Parc Explor Wendel – Musée de la mine, Petite-Rosselle
19 septembre 2026 à 10h00
Parc Explor Wendel - Musée de la mine — Petite-Rosselle
- Préserver les collections de plantes tropicales, sous les serres patrimoniales et ailleurs…, Jardin botanique, Montigny-lès-Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin botanique — Montigny-lès-Metz
- Visite commentée des collections du Musée de la Faïence, Musée de la Faïence de Sarreguemines – Jardin d’Hiver, Sarreguemines
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Faïence de Sarreguemines - Jardin d'Hiver — Sarreguemines
- The Abramović Method – Mutual Gaze, Centre Pompidou – Metz, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Pompidou - Metz — Metz
- Portes ouvertes à la Ferme Saint-Georges, Ferme Saint-Georges, Lessy
19 septembre 2026 à 10h00
Ferme Saint-Georges — Lessy
- À la découverte d’un logement militaire sur la Ligne Maginot, Abri du Zeiterholz, Entrange Cité
19 septembre 2026 à 10h00
Abri du Zeiterholz — Entrange Cité
- Histoire de l’église de Jallaucourt, Église Saint-Denis, Jallaucourt
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Denis — Jallaucourt
- Découverte des graffitis américains dans le grenier de l’école, Ecole des Lilas, Kalhausen
19 septembre 2026 à 10h00
Ecole des Lilas — Kalhausen
- Découvrez la Banque de France de Metz, Banque de France, Montigny-lès-Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Banque de France — Montigny-lès-Metz
- Exposition « Le trésor de Bassing », Musée du Sel, Marsal
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Sel — Marsal
- Rencontres et visites avec la SHAL, Château de Romécourt, Azoudange
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Romécourt — Azoudange
- Visitez une chapelle classée datée du XVe siècle, Chapelle Saint-Jean-Baptiste, Contz-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Jean-Baptiste — Contz-les-Bains
- Habiter le monde, Palais du Gouverneur, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Palais du Gouverneur — Metz
- Petrikivka, peinture traditionnelle ukrainienne, La Bottega, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
La Bottega — Metz
- Visite en allemand « Metz impériale : promenade à travers l’architecture monumentale », Gare SNCF, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Gare SNCF — Metz
- Visites guidées de la gare de Metz, élue plus belle gare de France, Gare SNCF de METZ – 3 Place du Général de Gaulle – 57000 METZ, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Gare SNCF — Metz
- Visite libre de l’église Saint-Eucaire, Église Saint-Eucaire, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Eucaire — Metz
- Exposition dessins de presse, Valentin Pasquier, Palais de Justice, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Palais de Justice — Metz
- Visite commentée et démonstration de pratique céramique – Moulin de la Blies, Moulin de la Blies – Musée des techniques faïencières et Jardin des Faïenciers, Sarreguemines
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de la Blies - Musée des techniques faïencières et Jardin des Faïenciers — Sarreguemines
- Découverte du Fort de Champagne à Mey, Fort de Champagne, Mey
19 septembre 2026 à 10h00
Fort de Champagne — Mey
- Visite libre de l’exposition « Dimanche sans fin. Maurizio Cattelan et la collection du Centre Pompidou », Centre Pompidou – Metz, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Pompidou - Metz — Metz
- Portes-ouvertes de l’église Saint-Brice et du Cercle Ferroviaire de Rédange, Église Saint-Brice, Rédange
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Brice — Rédange
- Documents et matériel de reliure, Médiathèque du Sablon, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque du Sablon — Metz
- Sur les traces des mineurs de charbon, Parc Explor Wendel – Musée de la mine, Petite-Rosselle
19 septembre 2026 à 10h00
Parc Explor Wendel - Musée de la mine — Petite-Rosselle
- Quoi de vrai au Moyen Âge ? le bingo des clichés, Château de Sierck, Sierck-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Sierck — Sierck-les-Bains
- Marché des Métiers d’Art de Metz, Place des Charrons, Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Place des Charrons — Metz
- Visite guidée de la cathédrale : construction – déconstruction, Corps de garde – Agence « Inspire Metz », Metz
19 septembre 2026 à 10h00
Corps de garde - Agence "Inspire Metz" — Metz
- Démonstration par les exposants place des Charrons, Courants d’arts, Jouy-aux-Arches
19 septembre 2026 à 10h00
Courants d'arts — Jouy-aux-Arches
- D’une ancienne maison forte à une belle demeure à la française, découvrez l’histoire de ce lieu, Château de Mardigny, Lorry-Mardigny
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Mardigny — Lorry-Mardigny
- Visite architecturale, L’Arsenal – Jean-Marie Rausch, Metz
19 septembre 2026 à 10h30
L'Arsenal - Jean-Marie Rausch — Metz
- Le roi débarque à Rodemack : visite théâtrale, Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme, Rodemack
19 septembre 2026 à 11h00
Cité médiévale de Rodemack - Office de Tourisme — Rodemack
- ArtisanEs, expositions et démonstrations de savoir-faire, Hôtel de Ville, Metz
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel de Ville — Metz
- Metzamorphoses – Friches messines : patrimoine en mouvement, Église des Trinitaires, Metz
19 septembre 2026 à 11h00
Église des Trinitaires — Metz
- Exposition « La vie de la naissance au mariage », Hôtel de Ville, Metz
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel de Ville — Metz
- Visite guidée « L’église et ses peintures murales », Église Saint-Eucaire, Metz
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Eucaire — Metz
- Expérience en réalité virtuelle, Porte des Allemands, Metz
19 septembre 2026 à 11h00
Porte des Allemands — Metz
- Atelier d’initiation aux techniques de fouilles, Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, Bliesbruck
19 septembre 2026 à 11h00
Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim — Bliesbruck
- Visite libre de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Metz
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel de Ville — Metz
- Jeux sur le quotidien au XIXe siècle, Hôtel de Ville, Metz
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel de Ville — Metz
- Visite libre Chapelle de la Miséricorde, Chapelle de la Miséricorde, Metz
19 septembre 2026 à 11h00
Chapelle de la Miséricorde — Metz
- Visite libre du Frac Lorraine et de l’Hôtel Saint-Livier, FRAC Lorraine – 49 Nord 6 Est, Metz
19 septembre 2026 à 11h00
FRAC Lorraine - 49 Nord 6 Est — Metz
- Visite libre de l’Atelier La Bottega, La Bottega, Metz
19 septembre 2026 à 11h00
La Bottega — Metz
- Aux origines de la photographie : le sténopé, Chapelle de la Miséricorde, Metz
19 septembre 2026 à 11h00
Chapelle de la Miséricorde — Metz
- Visite guidée du Parc et de ses collections, Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, Bliesbruck
19 septembre 2026 à 11h00
Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim — Bliesbruck
- Pax Aedificantes, Les artisans de la paix, Église Saint-Vincent, Metz
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Vincent — Metz
- Visite libre Porte des Allemands, Porte des Allemands, Metz
19 septembre 2026 à 11h00
Porte des Allemands — Metz
- La forge médiévale, Porte des Allemands, Metz
19 septembre 2026 à 11h00
Porte des Allemands — Metz
- Visites flash – Frac Lorraine, FRAC Lorraine – 49 Nord 6 Est, Metz
19 septembre 2026 à 11h00
FRAC Lorraine - 49 Nord 6 Est — Metz
- Visite libre Basilique Saint-Vincent, Église Saint-Vincent, Metz
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Vincent — Metz
- Le dessin de rue avec les techniques de la perspective, Chapelle de la Miséricorde, Metz
19 septembre 2026 à 11h00
Chapelle de la Miséricorde — Metz
- Visite guidée de l’Arsenal, L’Arsenal – Jean-Marie Rausch, Metz
19 septembre 2026 à 11h00
L'Arsenal - Jean-Marie Rausch — Metz
- Découverte de la Porte – spécial jeune public -, Porte des Allemands, Metz
19 septembre 2026 à 11h30
Porte des Allemands — Metz
- Musique et danse médiévale au Jardin des Amours, Porte des Allemands, Metz
19 septembre 2026 à 11h30
Porte des Allemands — Metz
- Ouverture et visite du bureau du Maire, Hôtel de Ville, Metz
19 septembre 2026 à 11h30
Hôtel de Ville — Metz
- La basilique Saint-Vincent : histoire, architecture et orgue restauré, Église Saint-Vincent, Metz
19 septembre 2026 à 11h30
Église Saint-Vincent — Metz
- Histoire de la place d’Armes et de l’hôtel de ville, Hôtel de Ville, Metz
19 septembre 2026 à 11h30
Hôtel de Ville — Metz
- Découverte du Domaine du Château Saint-Sixte, Château Saint-Sixte, Freistroff
19 septembre 2026 à 12h00
Château Saint-Sixte — Freistroff
- Découvrez une casemate de la ligne Maginot en parfait état, Casemates, Molvange
19 septembre 2026 à 13h00
Casemates — Molvange
- Visite libre et Impromptus, Site Verrier, Meisenthal
19 septembre 2026 à 13h30
Site Verrier — Meisenthal
- Circuit urbain « Les fabuleux destins de l’Usine 4 », Musée de la Faïence de Sarreguemines – Jardin d’Hiver, Sarreguemines
19 septembre 2026 à 13h30
Musée de la Faïence de Sarreguemines - Jardin d'Hiver — Sarreguemines
- Le Tribunal judiciaire de Sarreguemines vous ouvre ses portes, Tribunal judiciaire de Sarreguemines, Sarreguemines
19 septembre 2026 à 13h30
Tribunal judiciaire de Sarreguemines — Sarreguemines
- Visite Casemate A du Fort de Metz-Queuleu, Fort de Metz-Queuleu, Metz
19 septembre 2026 à 13h30
Fort de Metz-Queuleu — Metz
- Saynète médiévale, Porte des Allemands, Metz
19 septembre 2026 à 13h30
Porte des Allemands — Metz
- Les secrets de Rodemack : visite historique, Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme, Rodemack
19 septembre 2026 à 13h30
Cité médiévale de Rodemack - Office de Tourisme — Rodemack
- Démonstration de soufflage, Site Verrier, Meisenthal
19 septembre 2026 à 13h30
Site Verrier — Meisenthal
- Metzamorphoses – Friches messines : patrimoine en mouvement – La conférence, Hôtel de Ville, Metz
19 septembre 2026 à 13h30
Hôtel de Ville — Metz
- Visite commentée des Archives départementales de la Moselle, Archives départementales, Saint-Julien-lès-Metz
19 septembre 2026 à 13h30
Archives départementales — Saint-Julien-lès-Metz
- Découverte du Conservatoire de l’Euro-Métropole : lieux insolites, Conservatoire à rayonnement régional Gabriel Pierné, Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Conservatoire à rayonnement régional Gabriel Pierné — Metz
- Visitez un des derniers ponts écluses encore en élévation, Pont-écluse Sud du Couronné d’Yutz, Thionville
19 septembre 2026 à 14h00
Pont-écluse Sud du Couronné d'Yutz — Thionville
- Les journées du patrimoine au château de Luttange, Château de Luttange, Luttange
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Luttange — Luttange
- Promenade patrimoniale guidée, Ville de Sarreinsming, Sarreinsming
19 septembre 2026 à 14h00
Ville de Sarreinsming — Sarreinsming
- Chapelle du XVe siècle et sculptures baroques en milieu rural, Chapelle Sainte-Barbe, Boler
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Sainte-Barbe — Boler
- Jeu de piste historique, Eglise Saint-Pierre, Norroy-le-Veneur
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Pierre — Norroy-le-Veneur
- Par le visuel et les sonorités, découvrons notre lieu, Église Saint-Fiacre, Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Fiacre — Metz
- Le Vieux Hombourg petite cité de caractère, Bourg médieval, Hellering
19 septembre 2026 à 14h00
Bourg médieval — Hombourg-Haut
- Makerland, Bliiida, Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Bliiida — Metz
- Poste d’observation de la ligne Maginot au nord mosellan, Observatoire Ligne Maginot, Boust
19 septembre 2026 à 14h00
Observatoire Ligne Maginot — Boust
- Le jardin botanique de Metz : un patrimoine vivant à préserver, Jardin botanique, Montigny-lès-Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin botanique — Montigny-lès-Metz
- Hoste, porte d’entrée de la Ligne Maginot aquatique, L’étang de Hoste-Bas, Hoste
19 septembre 2026 à 14h00
L’étang de Hoste-Bas — Hoste
- Découvrez l’architecture industrielle en péril ou en reconversion, Centre des archives industrielles et techniques de la Moselle, Saint-Avold
19 septembre 2026 à 14h00
Centre des archives industrielles et techniques de la Moselle — Saint-Avold
- Exposition « 200 ans de lumière : l’Aventure photographique », Musée de la Tour-aux-Puces, Thionville
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Tour-aux-Puces — Thionville
- Exposition « La Passion de la fin : de Dürer à Rethel », Archives municipales, Sarreguemines
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales — Sarreguemines
- Visite de la Carrière Simon, Carrière Simon, Schœneck
19 septembre 2026 à 14h00
Carrière Simon — Schœneck
- Participez à l’exposition « Ouiii, des siècles de mariages », Hôpital gériatrique le KEM, Thionville
19 septembre 2026 à 14h00
Hôpital gériatrique le KEM — Thionville
- Visitez un ancien moulin familial et son histoire, Vieux moulin de Basse-Parthe, Boust
19 septembre 2026 à 14h00
Vieux moulin de Basse-Parthe — Boust
- L’eau, élément de défense de la ligne Maginot, L’étang de Hoste-Bas, Hoste
19 septembre 2026 à 14h00
L’étang de Hoste-Bas — Hoste
- Visitez une église romane du XIIe siècle, Église Saint-Laurent, Lorry-Mardigny
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Laurent — Lorry-Mardigny
- Découverte de la Moselle canalisée entre Bousse et Uckange en voilier, Société nautique de Basse Moselle, Guénange
19 septembre 2026 à 14h00
Société nautique de Basse Moselle — Guénange
- Visite guidée de la Maison du Clément, La Maison du Clément, Belles-Forêts
19 septembre 2026 à 14h00
La Maison du Clément — Belles-Forêts
- Visite guidée d’une authentique maison Lorraine du XVIIe et de son arboretum., La maison Güth, Hoste
19 septembre 2026 à 14h00
La maison Güth — Hoste
- Atelier marbrure, Médiathèque du Phénix, Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque du Phénix — Metz
- Visite guidée gratuite du Musée Archéologique d’Audun-le-Tiche, Musée archéologique, Audun-le-Tiche
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique — Audun-le-Tiche
- Visite guidée de la nécropole du Sauvageon, Nécropole gallo-romaine du Sauvageon, Saint-Quirin
19 septembre 2026 à 14h00
Nécropole gallo-romaine du Sauvageon — Saint-Quirin
- Exposition de pastels à la Maison Guth, La maison Güth, Hoste
19 septembre 2026 à 14h00
La maison Güth — Hoste
- La Tour aux Puces se dévoile, Musée de la Tour-aux-Puces, Thionville
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Tour-aux-Puces — Thionville
- Découverte du Château de Preisch et de son parc, Château de Preisch, Basse-Rentgen
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Preisch — Basse-Rentgen
- Visite libre de l’église Saint-Fiacre, Église Saint-Fiacre, Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Fiacre — Metz
- Mystères et magie d’un château de conte de fées, Château de Landonvillers, Courcelles-Chaussy
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Landonvillers — Courcelles-Chaussy
- Elégant livre d’or, recherche délicate enluminure pour raviver l’Histoire !, Médiathèque de l’Agora, Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque de l'Agora — Metz
- Visite contée – L’Aventure du Grand Tétras, Départ : Devant la mairie de Saint-Quirin, Saint-Quirin
19 septembre 2026 à 14h00
Départ : Devant la mairie de Saint-Quirin — Saint-Quirin
- Circuit du patrimoine de Rémilly, Commune de Rémilly, Rémilly
19 septembre 2026 à 14h00
Commune de Rémilly — Rémilly
- Exposition « L’Âme du Bois », Temple Neuf, Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Temple Neuf — Metz
- Le Chant des images, Centre Pompidou – Metz, Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Pompidou - Metz — Metz
- Visite au cœur du 3eme lieu de Thionville, Puzzle, Thionville
19 septembre 2026 à 14h00
Puzzle — Thionville
- Découvrez une authentique maison mosellane du XVIIème siècle, La maison Güth, Hoste
19 septembre 2026 à 14h00
La maison Güth — Hoste
- Visite libre Galerie Octave Cowbell, Galerie Octave Cowbell, Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Galerie Octave Cowbell — Metz
- Visite de la ZAC Desvallières, Anciennes casernes Desvallières, Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Anciennes casernes Desvallières — Metz
- Église circulaire en béton armé de Georges-Henri Pingusson, Église Saint-Maximin, Boust
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Maximin — Boust
- Découvrez la magie du papier marbré lors d’un atelier ouvert à toutes et tous !, Médiathèque du Phénix, Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque du Phénix — Metz
- Visite guidée de l’exposition, Église Saint-Vincent, Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Vincent — Metz
- Visite libre de l’Académie nationale de Metz, Académie nationale de Metz, Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Académie nationale de Metz — Metz
- Visite et exposition à la maison du bailli, Maison du Bailli, Morhange
19 septembre 2026 à 14h00
Maison du Bailli — Morhange
- Atelier : Rémanences et peau de jardin, Centre Pompidou – Metz, Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Pompidou - Metz — Metz
- Balade découverte dans la Réserve naturelle nationale à Hettange-Grande, Réserve Naturelle de Hettange-Grande, Soetrich
19 septembre 2026 à 14h00
Réserve Naturelle de Hettange-Grande — Soetrich
- Visite libre ou guidée de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, Église Sainte-Jeanne-d’Arc, Montigny-lès-Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Église Sainte-Jeanne-d'Arc — Montigny-lès-Metz
- Découvrez une église romane fortifiée, Église Sainte-Croix, Lorry-Mardigny
19 septembre 2026 à 14h00
Église Sainte-Croix — Lorry-Mardigny
- Le Beffroi de Thionville s’expose, Beffroi, Thionville
19 septembre 2026 à 14h00
Beffroi — Thionville
- A la découverte des mémoires ouvrières mosellanes, Centre des archives industrielles et techniques de la Moselle, Saint-Avold
19 septembre 2026 à 14h00
Centre des archives industrielles et techniques de la Moselle — Saint-Avold
- Atelier enluminure, Médiathèque de l’Agora, Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque de l'Agora — Metz
- Visite guidée du cimetière de l’Est, Cimetière de l’Est, Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Cimetière de l'Est — Metz
- Participez à une balade « Thionville urbanisme allemand », Pays Thionvillois Tourisme, Thionville
19 septembre 2026 à 14h00
Pays Thionvillois Tourisme — Thionville
- Tour romane millénaire et vestiges d’un Chemin de Croix, Tour d’Usselskirch et Chemin de croix, Boust
19 septembre 2026 à 14h00
Tour d'Usselskirch et Chemin de croix — Boust
- Atelier créatif pour décorer une boîte à trésors, Médiathèque Verlaine, Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Verlaine — Metz
- Visite guidée des Salines Royales de Dieuze, Les Salines Royales, Dieuze
19 septembre 2026 à 14h00
Les Salines Royales — Dieuze
- Découverte du Musée du Pays de Sarrebourg et du vitrail La Paix de Marc Chagall, Musée du Pays de Sarrebourg, Sarrebourg
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Pays de Sarrebourg — Sarrebourg
- L’écluse de Metz ouvre ses portes aux visites !, Ecluse de Metz, Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Ecluse de Metz — Metz
- Découvertes patrimoniale et paysagère à Bétange, Château de Bétange, Florange
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Bétange — Florange
- Visite libre du Temple Neuf, Temple Neuf, Metz
19 septembre 2026 à 14h00
Temple Neuf — Metz
- Visite du Château ADT – Conservatoire de musique et de danse de Forbach -, Château ADT, Forbach
19 septembre 2026 à 14h30
Château ADT — Forbach
- Combat en armure du XVe siècle, Porte des Allemands, Metz
19 septembre 2026 à 14h30
Porte des Allemands — Metz
- Visite guidée et conférence à l’église Saint-Eloi, Eglise Saint-Eloi, Folkling
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Saint-Eloi — Folkling
- Musée du Pays d’Albe et de la Ligne Maginot Aquatique, Musée des Amis du Pays d’Albe et de la Ligne Maginot aquatique, Sarralbe
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des Amis du Pays d'Albe et de la Ligne Maginot aquatique — Sarralbe
- L’abbaye de Gorze au fil des siècles, Eglise abbatiale, Gorze
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise abbatiale — Gorze
- Promenade commentée dans le Vieux-Hombourg, cité médiévale, Église collégiale Saint-Étienne, Hombourg-Haut
19 septembre 2026 à 15h00
Église collégiale Saint-Étienne — Hombourg-Haut
- Exposition de gravures, Association Carrefour, Metz
19 septembre 2026 à 15h00
Association Carrefour — Metz
- Visite guidée entre patrimoine et art contemporain, La synagogue de Delme, Delme
19 septembre 2026 à 15h00
La synagogue de Delme — Delme
- Exposition à Carrefour des Arts Metz, Association Carrefour, Metz
19 septembre 2026 à 15h00
Association Carrefour — Metz
- Découvrez un édifice surprenant intégré à la ligne Maginot, Maison forte – Ligne Maginot, Roussy-le-Bourg
19 septembre 2026 à 15h00
Maison forte - Ligne Maginot — Roussy-le-Bourg
- Aubade de la musique de l’Arme Blindée Cavalerie, Palais du Gouverneur, Metz
19 septembre 2026 à 15h00
Palais du Gouverneur — Metz
- Des architectes ordinaires au chevet des monuments historiques lorrains touchés par la Grande Guerre : protéger, réparer, reconstruire (1914-1925), Hôtel de Ville, Metz
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel de Ville — Metz
- Visite guidée des jardins de plantes médicinales, des plantes toxiques et de l’Apothicarium du cloître des Récollets, Cloître des Récollets, Metz
19 septembre 2026 à 15h00
Couvent des Récollets — Metz
- Visite exceptionnelle des réserves du musée, Musée du Pays de Sarrebourg, Sarrebourg
19 septembre 2026 à 15h00
Musée du Pays de Sarrebourg — Sarrebourg
- Visite guidée en continu d’une église romane fortifiée du XIIe siècle, Église Sainte-Croix, Lorry-Mardigny
19 septembre 2026 à 15h00
Église Sainte-Croix — Lorry-Mardigny
- Atelier à l’encre perpétuelle, Péniche Baraka, Sierck-les-Bains
19 septembre 2026 à 15h00
Péniche Baraka — Sierck-les-Bains
- Défilé des compagnies médiévales, Porte des Allemands, Metz
19 septembre 2026 à 15h00
Porte des Allemands — Metz
- Visite d’un hôtel à l’architecture contemporaine, Maison Heler, Metz
19 septembre 2026 à 15h00
Maison Heler — Metz
- Visite guidée de la basilique avec des jumelles, Église Saint-Vincent, Metz
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Vincent — Metz
- Visite commentée de Vic-sur-Seille, Hôtel de la Monnaie, Vic-sur-Seille
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel de la Monnaie — Vic-sur-Seille
- Atelier reliure : Création d’un carnet (pour tous, à partir de 12 ans), Médiathèque du Sablon, Metz
19 septembre 2026 à 15h30
Médiathèque du Sablon — Metz
- Visite guidée histoire et légendes, Départ : Devant la mairie de Saint-Quirin, Saint-Quirin
19 septembre 2026 à 15h30
Départ : Devant la mairie de Saint-Quirin — Saint-Quirin
- Visite guidée de l’exposition, Église des Trinitaires, Metz
19 septembre 2026 à 15h30
Église des Trinitaires — Metz
- Conférence De Néandertal aux Celtes : 300 000 ans de présence humaine en Moselle-est par Sébastien Schmit, Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, Bliesbruck
19 septembre 2026 à 16h00
Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim — Bliesbruck
- Visite de la Brasserie Galibot, Brasserie Galibot, Spicheren
19 septembre 2026 à 16h00
Brasserie Galibot — Spicheren
- Participez à une balade « Thionville au temps jadis », Pays Thionvillois Tourisme, Thionville
19 septembre 2026 à 16h00
Pays Thionvillois Tourisme — Thionville
- De l’argentique au numérique, 60 ans de photographie du patrimoine, Hôtel de Ville, Metz
19 septembre 2026 à 16h30
Hôtel de Ville — Metz
- Intervention de l’artiste Benjamin Husson, La synagogue de Delme, Delme
19 septembre 2026 à 16h30
La synagogue de Delme — Delme
- Concert de l’ensemble vocal Novo Genere, Église Notre-Dame de l’Assomption, Phalsbourg
19 septembre 2026 à 16h30
Église Notre-Dame de l'Assomption — Phalsbourg
- De l’église Notre-Dame à la chapelle de la Miséricorde, Église Notre-Dame, Metz
19 septembre 2026 à 16h30
Église Notre-Dame — Metz
- Mime corporel, Maison de la Culture et des Loisirs, Metz
19 septembre 2026 à 17h00
Maison de la Culture et des Loisirs — Metz
- Concert symphonique au Palais de Justice, Palais de Justice, Metz
19 septembre 2026 à 18h00
Palais de Justice — Metz
- A la découverte des chauves-souris de Bétange, Château de Bétange, Florange
19 septembre 2026 à 19h00
Château de Bétange — Florange
- Cinéma en plein air, Maison de la Culture et des Loisirs, Metz
19 septembre 2026 à 20h30
Maison de la Culture et des Loisirs — Metz
- Visite guidée de la collégiale de Marsal, Collégiale Saint-Léger, Marsal
19 septembre 2026 à 20h30
Collégiale Saint-Léger — Marsal
- Visite nocturne aux chandelles et Récital de chanson française, Château de Landonvillers, Courcelles-Chaussy
19 septembre 2026 à 20h30
Château de Landonvillers — Courcelles-Chaussy
- Visite découverte ArcelorMittal France – Site de Florange : Un patrimoine en mouvement, ArcelorMittal France Florange, Florange
20 septembre 2026 à 09h00
ArcelorMittal France Florange — Florange
- Marché du terroir pour découvrir des producteurs et artisans locaux, Vivre à Vany, Vany
20 septembre 2026 à 09h00
Vivre à Vany — Vany
- La faune dans les paysages de campagne, Vivre à Vany, Vany
20 septembre 2026 à 09h00
Vivre à Vany — Vany
- D’une friche ferroviaire à une friche mémorielle, La chaîne de la mémoire, Pournoy-la-Chétive
20 septembre 2026 à 09h30
La chaîne de la mémoire — Pournoy-la-Chétive
- Film, concert et exposition à l’église de Dieuze, Eglise Sainte Marie-Madeleine, Dieuze
20 septembre 2026 à 09h30
Eglise Sainte Marie-Madeleine — Dieuze
- Découverte du Patrimoine à Freyming-Merlebach, Hôtel de Ville, Freyming-Merlebach
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — Freyming-Merlebach
- Visite libre de l’Ancienne Gare de Metz, Ancienne Gare de Metz – INSEE, Metz
20 septembre 2026 à 10h00
Ancienne Gare de Metz - INSEE — Metz
- Découverte des vestiges et du parc de l’ancien château d’Arry, Le Domaine d’Arry, Arry
20 septembre 2026 à 10h00
Le Domaine d'Arry — Arry
- Visite guidée de la Colline du Herapel, Colline du Herapel, Cocheren
20 septembre 2026 à 10h00
Colline du Herapel — Cocheren
- Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Freyming-Merlebach, Hôtel de Ville, Freyming-Merlebach
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — Freyming-Merlebach
- Visite guidée d’un site gallo-romain, Site Gallo-Romain de la Croix-Guillaume, Saint-Quirin
20 septembre 2026 à 10h00
Site Gallo-Romain de la Croix-Guillaume — Saint-Quirin
- Ligne Maginot, imaginaire et propagande, Musée de la Moselle en 1939-1945, Hagondange
20 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Moselle en 1939-1945 — Hagondange
- « Des auteurs au Château » premier salon du livre à Preisch, Château de Preisch, Basse-Rentgen
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Preisch — Basse-Rentgen
- Découverte de la Chapelle Notre-Dame, Chapelle Notre-Dame, Saint-Jure
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame — Saint-Jure
- Un monument vous ouvre ses portes, Château de Roussy-le-Bourg, Roussy-le-Bourg
20 septembre 2026 à 10h30
Château de Roussy-le-Bourg — Roussy-le-Bourg
- Sarrebourg et ses petits secrets, Office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud, Sarrebourg
20 septembre 2026 à 10h30
Office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud — Sarrebourg
- Visite dansée de l’exposition « Dimanche sans fin », Centre Pompidou – Metz, Metz
20 septembre 2026 à 11h00
Centre Pompidou - Metz — Metz
- Visite guidée du Château d’Hausen, Château d’Hausen – Mairie, Hombourg-Haut
20 septembre 2026 à 11h00
Château d'Hausen - Mairie — Hombourg-Haut
- La nécropole romaine de l’école du Graouilly et la renfermerie de l’école Les Isles : Sous les préaux, l’archéologie des classes populaires, Hôtel de Ville, Metz
20 septembre 2026 à 13h30
Hôtel de Ville — Metz
- Laissez-vous guider par la Seigneur de Volkrange, Château de Volkrange et ses communs, Thionville
20 septembre 2026 à 14h00
Château de Volkrange et ses communs — Thionville
- Visite d’un centre-ville historique, Hôtel de Ville, Saint-Avold
20 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Ville — Saint-Avold
- Là où l’histoire de la sidérurgie a commencé, l’industrie 4.0 d’ArcelorMittal France prend racine, Digital Lab, Uckange
20 septembre 2026 à 14h00
Digital Lab — Uckange
- Visite des Hauteurs de Spicheren, Hauteurs de spicheren, Spicheren
20 septembre 2026 à 14h00
Hauteurs de spicheren — Spicheren
- Découverte libre d’une église et de son orgue, Eglise Sainte-Barbe, Uckange
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise Sainte-Barbe — Uckange
- Visites guidées d’une église romane du XIIe siècle, Église Saint-Laurent, Lorry-Mardigny
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Laurent — Lorry-Mardigny
- Visite guidée de l’église de l’Immaculée Conception d’Holving, Eglise de l’Immaculée Conception, Holving
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise de l'Immaculée Conception — Holving
- Au cœur des jardins d’Aubigny : une visite contée par les propriétaires, Château d’Aubigny, Coincy
20 septembre 2026 à 14h00
Château d'Aubigny — Coincy
- Visite du Pavillon De Geiger, Musée de la Faïence de Sarreguemines – Jardin d’Hiver, Sarreguemines
20 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Faïence de Sarreguemines - Jardin d'Hiver — Sarreguemines
- Découverte guidée de l’aqueduc d’Ars-sur-Moselle, Aqueduc romain, Ancy-Dornot
20 septembre 2026 à 14h30
Aqueduc romain — Ancy-Dornot
- Découverte guidée de l’église Saint-Martin et de ses peintures murales, Eglise St Martin Place de l'(Eglise 57420 Sillegny, Sillegny
20 septembre 2026 à 14h30
Eglise St Martin Place de l'(Eglise 57420 Sillegny — Sillegny
- L’histoire du gardien du Beffroi, Pays Thionvillois Tourisme, Thionville
20 septembre 2026 à 14h30
Pays Thionvillois Tourisme — Thionville
- Quand le matrimoine a disparu : écrire l’histoire des femmes artistes du XIXe siècle en lorraine, Hôtel de Ville, Metz
20 septembre 2026 à 15h00
Hôtel de Ville — Metz
- Concert dans le cadre de la route des orgues, Église Sainte-Jeanne-d’Arc, Montigny-lès-Metz
20 septembre 2026 à 15h00
Église Sainte-Jeanne-d'Arc — Montigny-lès-Metz
- Visite passionnée et passionnante du Château de Preisch, Château de Preisch, Basse-Rentgen
20 septembre 2026 à 15h00
Château de Preisch — Basse-Rentgen
- Mademoiselle Moselle, L’Arsenal – Jean-Marie Rausch, Metz
20 septembre 2026 à 16h00
L'Arsenal - Jean-Marie Rausch — Metz
- Visite commentée des Salines royales de Dieuze, Les Salines Royales, Dieuze
20 septembre 2026 à 16h00
Les Salines Royales — Dieuze
- Découvrez Thionville sous la loupe de l’inspecteur Bonsens, Pays Thionvillois Tourisme, Thionville
20 septembre 2026 à 16h00
Pays Thionvillois Tourisme — Thionville
- Concert dans le cadre de la Route des orgues, Église Saint-Joseph, Montigny-lès-Metz
20 septembre 2026 à 16h20
Église Saint-Joseph — Montigny-lès-Metz
- Que reste-t-il de l’énorme forteresse de Metz ? Etat des lieux, vestiges et trésors d’un patrimoine fortifié en péril, Hôtel de Ville, Metz
20 septembre 2026 à 16h30
Hôtel de Ville — Metz
- Visite guidée de l’Église de la Nativité de Merlebach, Église de la Nativité, Freyming-Merlebach
20 septembre 2026 à 16h30
Église de la Nativité — Freyming-Merlebach
- Conférence « Histoire de l’église de Jallaucourt : entre épreuves et renaissance », Église Saint-Denis, Jallaucourt
20 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Denis — Jallaucourt
- Concert – spectacle dans une église romane fortifiée du XIIe siècle, Église Sainte-Croix, Lorry-Mardigny
20 septembre 2026 à 17h30
Église Sainte-Croix — Lorry-Mardigny
- Concert de l’ensemble vocal Novo Genere, Église Saint-Rémy, Fénétrange
20 septembre 2026 à 17h30
Église Saint-Rémy — Fénétrange
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)