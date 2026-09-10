MOSELLE METZ JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Visite libre du Parc aux trois nationalités, La chaîne de la mémoire, Pournoy-la-Chétive



La chaîne de la mémoire — Pournoy-la-Chétive

Brocante de l’association Du côté de chez Nelson, Maison de la Culture et des Loisirs, Metz



Maison de la Culture et des Loisirs — Metz

Visite libre Maison de la Culture et des Loisirs, Maison de la Culture et des Loisirs, Metz



Maison de la Culture et des Loisirs — Metz

Les coulisses de la préfecture de zone de défense et de sécurité Est, Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Est, Metz



Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Est — Metz

Visite libre des jardins de plantes médicinales et des plantes toxiques du cloître des Récollets à Metz, Cloître des Récollets, Metz



Couvent des Récollets — Metz

Visite réséda – Poste source et PCEE, Poste de Commande Centralisé Electrique réséda, Metz



Poste de Commande Centralisé Electrique réséda — Metz

Visite de la Caserne des pompiers de Forbach, Caserne des pompiers, Forbach



Caserne des pompiers — Forbach

Découverte des collections, Musée Georges de La Tour, Vic-sur-Seille



Musée Georges de La Tour — Vic-sur-Seille

Découvrez les secrets géologiques de notre Terre, Musée Géolor, Thionville



Musée Géolor — Thionville

Découvrez une centrale hydroélectrique centenaire, Centrale hydroélectrique, Argancy



Centrale hydroélectrique — Argancy

Ouvrages anciens autour de la marbrure, Médiathèque du Phénix, Metz



Médiathèque du Phénix — Metz

Visite libre de l’exposition temporaire « Les fabuleux destins de l’Usine 4 », Moulin de la Blies – Musée des techniques faïencières et Jardin des Faïenciers, Sarreguemines



Moulin de la Blies - Musée des techniques faïencières et Jardin des Faïenciers — Sarreguemines

Présentation d’une Cour d’assises, Palais de Justice, Metz



Palais de Justice — Metz

Découvrez les salons et les jardins d’un édifice étonnant, Palais du Gouverneur, Metz



Palais du Gouverneur — Metz

De la blessure à la reconstruction, Palais du Gouverneur, Metz



Palais du Gouverneur — Metz

Visite audioguidée des vestiges romains et celtiques, Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, Bliesbruck



Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim — Bliesbruck

Visite de la Tour du Schlossberg, Château du Schlossberg, Forbach



Château du Schlossberg — Forbach

Visite libre de la Maison de la Nature et du Tourisme, Maison de la Nature et du Tourisme, Soetrich



Maison de la Nature et du Tourisme — Soetrich

Découverte des trésors du Conservatoire, Conservatoire municipal, Sarreguemines



Conservatoire municipal — Sarreguemines

Visite de la Chambre régionale des comptes Grand Est, Chambre régionale des Comptes Grand Est, Metz



Chambre régionale des Comptes Grand Est — Metz

De l’or dans la sablière, Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, Bliesbruck



Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim — Bliesbruck

Visite libre de l’exposition temporaire « Les fabuleux destins de l’Usine 4 », Musée de la Faïence de Sarreguemines – Jardin d’Hiver, Sarreguemines



Musée de la Faïence de Sarreguemines - Jardin d'Hiver — Sarreguemines

Visite historique du Palais de Justice de Metz, Palais de Justice, Metz



Palais de Justice — Metz

Manuscrit avec enluminure manquante, Médiathèque de l’Agora, Metz



Médiathèque de l'Agora — Metz

Rencontres artistiques au Musée départemental du Sel, Musée du Sel, Marsal



Musée du Sel — Marsal

Visite guidée du château de Malbrouck, Ruines du château de Mensberg, dit aussi château de Malbrouck, Manderen-Ritzing



Ruines du château de Mensberg, dit aussi château de Malbrouck — Manderen-Ritzing

Exposition de photographies « Jallaucourt au fil du temps », Mairie de Jallaucourt, Jallaucourt



Mairie de Jallaucourt — Jallaucourt

Plongez dans les entrailles d’une tour fortifiée, Palais du Gouverneur, Metz



Palais du Gouverneur — Metz

Visite libre du Temple de Queuleu, Temple protestant de Queuleu, Metz



Temple protestant de Queuleu — Metz

Passage, de Cornè Théron, Chapelle des Cordeliers, Sarrebourg



Chapelle des Cordeliers — Sarrebourg

Collection permanente du Musée départemental du Sel, Musée du Sel, Marsal



Musée du Sel — Marsal

Les casernes et forts de Metz d’hier et d’aujourd’hui, Palais du Gouverneur, Metz



Palais du Gouverneur — Metz

Découvrez les Casemates du Bois de Kanfen, Casemates du Bois de Kanfen, Kanfen



Casemates du Bois de Kanfen — Kanfen

Visite guidée du Palais de Justice de Metz, Palais de Justice, Metz



Palais de Justice — Metz

Découverte des galeries modernes d’exploitation du charbon, Parc Explor Wendel – Musée de la mine, Petite-Rosselle



Parc Explor Wendel - Musée de la mine — Petite-Rosselle

Visite commentée des collections du Musée de la Faïence, Musée de la Faïence de Sarreguemines – Jardin d’Hiver, Sarreguemines



Musée de la Faïence de Sarreguemines - Jardin d'Hiver — Sarreguemines

À la découverte d’un logement militaire sur la Ligne Maginot, Abri du Zeiterholz, Entrange Cité



Abri du Zeiterholz — Entrange Cité

Découverte des graffitis américains dans le grenier de l’école, Ecole des Lilas, Kalhausen



Ecole des Lilas — Kalhausen

Exposition « Le trésor de Bassing », Musée du Sel, Marsal



Musée du Sel — Marsal

Rencontres et visites avec la SHAL, Château de Romécourt, Azoudange



Château de Romécourt — Azoudange

Habiter le monde, Palais du Gouverneur, Metz



Palais du Gouverneur — Metz

Exposition dessins de presse, Valentin Pasquier, Palais de Justice, Metz



Palais de Justice — Metz

Visite commentée et démonstration de pratique céramique – Moulin de la Blies, Moulin de la Blies – Musée des techniques faïencières et Jardin des Faïenciers, Sarreguemines



Moulin de la Blies - Musée des techniques faïencières et Jardin des Faïenciers — Sarreguemines

Découverte du Fort de Champagne à Mey, Fort de Champagne, Mey



Fort de Champagne — Mey

Documents et matériel de reliure, Médiathèque du Sablon, Metz



Médiathèque du Sablon — Metz

Sur les traces des mineurs de charbon, Parc Explor Wendel – Musée de la mine, Petite-Rosselle



Parc Explor Wendel - Musée de la mine — Petite-Rosselle

Marché des Métiers d’Art de Metz, Place des Charrons, Metz



Place des Charrons — Metz

Le roi débarque à Rodemack : visite théâtrale, Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme, Rodemack



Cité médiévale de Rodemack - Office de Tourisme — Rodemack

ArtisanEs, expositions et démonstrations de savoir-faire, Hôtel de Ville, Metz



Hôtel de Ville — Metz

Exposition « La vie de la naissance au mariage », Hôtel de Ville, Metz



Hôtel de Ville — Metz

Expérience en réalité virtuelle, Porte des Allemands, Metz



Porte des Allemands — Metz

Atelier d’initiation aux techniques de fouilles, Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, Bliesbruck



Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim — Bliesbruck

Visite libre de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Metz



Hôtel de Ville — Metz

Jeux sur le quotidien au XIXe siècle, Hôtel de Ville, Metz



Hôtel de Ville — Metz

Visite libre Chapelle de la Miséricorde, Chapelle de la Miséricorde, Metz



Chapelle de la Miséricorde — Metz

Visite libre du Frac Lorraine et de l’Hôtel Saint-Livier, FRAC Lorraine – 49 Nord 6 Est, Metz



FRAC Lorraine - 49 Nord 6 Est — Metz

Aux origines de la photographie : le sténopé, Chapelle de la Miséricorde, Metz



Chapelle de la Miséricorde — Metz

Visite guidée du Parc et de ses collections, Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, Bliesbruck



Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim — Bliesbruck

Visite libre Porte des Allemands, Porte des Allemands, Metz



Porte des Allemands — Metz

La forge médiévale, Porte des Allemands, Metz



Porte des Allemands — Metz

Visites flash – Frac Lorraine, FRAC Lorraine – 49 Nord 6 Est, Metz



FRAC Lorraine - 49 Nord 6 Est — Metz

Le dessin de rue avec les techniques de la perspective, Chapelle de la Miséricorde, Metz



Chapelle de la Miséricorde — Metz

Découverte de la Porte – spécial jeune public -, Porte des Allemands, Metz



Porte des Allemands — Metz

Musique et danse médiévale au Jardin des Amours, Porte des Allemands, Metz



Porte des Allemands — Metz

Ouverture et visite du bureau du Maire, Hôtel de Ville, Metz



Hôtel de Ville — Metz

Visite libre et Impromptus, Site Verrier, Meisenthal



Site Verrier — Meisenthal

Circuit urbain « Les fabuleux destins de l’Usine 4 », Musée de la Faïence de Sarreguemines – Jardin d’Hiver, Sarreguemines



Musée de la Faïence de Sarreguemines - Jardin d'Hiver — Sarreguemines

Le Tribunal judiciaire de Sarreguemines vous ouvre ses portes, Tribunal judiciaire de Sarreguemines, Sarreguemines



Tribunal judiciaire de Sarreguemines — Sarreguemines

Visite Casemate A du Fort de Metz-Queuleu, Fort de Metz-Queuleu, Metz



Fort de Metz-Queuleu — Metz

Saynète médiévale, Porte des Allemands, Metz



Porte des Allemands — Metz

Les secrets de Rodemack : visite historique, Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme, Rodemack



Cité médiévale de Rodemack - Office de Tourisme — Rodemack

Démonstration de soufflage, Site Verrier, Meisenthal



Site Verrier — Meisenthal

Découverte du Conservatoire de l’Euro-Métropole : lieux insolites, Conservatoire à rayonnement régional Gabriel Pierné, Metz



Conservatoire à rayonnement régional Gabriel Pierné — Metz

Visitez un des derniers ponts écluses encore en élévation, Pont-écluse Sud du Couronné d’Yutz, Thionville



Pont-écluse Sud du Couronné d'Yutz — Thionville

Les journées du patrimoine au château de Luttange, Château de Luttange, Luttange



Château de Luttange — Luttange

Promenade patrimoniale guidée, Ville de Sarreinsming, Sarreinsming



Ville de Sarreinsming — Sarreinsming

Poste d’observation de la ligne Maginot au nord mosellan, Observatoire Ligne Maginot, Boust



Observatoire Ligne Maginot — Boust

Découvrez l’architecture industrielle en péril ou en reconversion, Centre des archives industrielles et techniques de la Moselle, Saint-Avold



Centre des archives industrielles et techniques de la Moselle — Saint-Avold

Visite de la Carrière Simon, Carrière Simon, Schœneck



Carrière Simon — Schœneck

Visitez un ancien moulin familial et son histoire, Vieux moulin de Basse-Parthe, Boust



Vieux moulin de Basse-Parthe — Boust

Découverte de la Moselle canalisée entre Bousse et Uckange en voilier, Société nautique de Basse Moselle, Guénange



Société nautique de Basse Moselle — Guénange

Visite guidée de la Maison du Clément, La Maison du Clément, Belles-Forêts



La Maison du Clément — Belles-Forêts

Visite guidée d’une authentique maison Lorraine du XVIIe et de son arboretum., La maison Güth, Hoste



La maison Güth — Hoste

Atelier marbrure, Médiathèque du Phénix, Metz



Médiathèque du Phénix — Metz

Exposition de pastels à la Maison Guth, La maison Güth, Hoste



La maison Güth — Hoste

La Tour aux Puces se dévoile, Musée de la Tour-aux-Puces, Thionville



Musée de la Tour-aux-Puces — Thionville

Circuit du patrimoine de Rémilly, Commune de Rémilly, Rémilly



Commune de Rémilly — Rémilly

Le Chant des images, Centre Pompidou – Metz, Metz



Centre Pompidou - Metz — Metz

Découvrez une authentique maison mosellane du XVIIème siècle, La maison Güth, Hoste



La maison Güth — Hoste

Visite libre Galerie Octave Cowbell, Galerie Octave Cowbell, Metz



Galerie Octave Cowbell — Metz

Visite de la ZAC Desvallières, Anciennes casernes Desvallières, Metz



Anciennes casernes Desvallières — Metz

Découvrez la magie du papier marbré lors d’un atelier ouvert à toutes et tous !, Médiathèque du Phénix, Metz



Médiathèque du Phénix — Metz

Visite libre de l’Académie nationale de Metz, Académie nationale de Metz, Metz



Académie nationale de Metz — Metz

Visite et exposition à la maison du bailli, Maison du Bailli, Morhange



Maison du Bailli — Morhange

Balade découverte dans la Réserve naturelle nationale à Hettange-Grande, Réserve Naturelle de Hettange-Grande, Soetrich



Réserve Naturelle de Hettange-Grande — Soetrich

A la découverte des mémoires ouvrières mosellanes, Centre des archives industrielles et techniques de la Moselle, Saint-Avold



Centre des archives industrielles et techniques de la Moselle — Saint-Avold

Atelier enluminure, Médiathèque de l’Agora, Metz



Médiathèque de l'Agora — Metz

Visite guidée du cimetière de l’Est, Cimetière de l’Est, Metz



Cimetière de l'Est — Metz

Participez à une balade « Thionville urbanisme allemand », Pays Thionvillois Tourisme, Thionville



Pays Thionvillois Tourisme — Thionville

Tour romane millénaire et vestiges d’un Chemin de Croix, Tour d’Usselskirch et Chemin de croix, Boust



Tour d'Usselskirch et Chemin de croix — Boust

Atelier créatif pour décorer une boîte à trésors, Médiathèque Verlaine, Metz



Médiathèque Verlaine — Metz

Visite guidée des Salines Royales de Dieuze, Les Salines Royales, Dieuze



Les Salines Royales — Dieuze

Découverte du Musée du Pays de Sarrebourg et du vitrail La Paix de Marc Chagall, Musée du Pays de Sarrebourg, Sarrebourg



Musée du Pays de Sarrebourg — Sarrebourg

L’écluse de Metz ouvre ses portes aux visites !, Ecluse de Metz, Metz



Ecluse de Metz — Metz

Découvertes patrimoniale et paysagère à Bétange, Château de Bétange, Florange



Château de Bétange — Florange

Visite libre du Temple Neuf, Temple Neuf, Metz



Temple Neuf — Metz

Combat en armure du XVe siècle, Porte des Allemands, Metz



Porte des Allemands — Metz

Musée du Pays d’Albe et de la Ligne Maginot Aquatique, Musée des Amis du Pays d’Albe et de la Ligne Maginot aquatique, Sarralbe



Musée des Amis du Pays d'Albe et de la Ligne Maginot aquatique — Sarralbe

Exposition de gravures, Association Carrefour, Metz



Association Carrefour — Metz

Visite guidée entre patrimoine et art contemporain, La synagogue de Delme, Delme



La synagogue de Delme — Delme

Exposition à Carrefour des Arts Metz, Association Carrefour, Metz



Association Carrefour — Metz

Aubade de la musique de l’Arme Blindée Cavalerie, Palais du Gouverneur, Metz



Palais du Gouverneur — Metz

Visite exceptionnelle des réserves du musée, Musée du Pays de Sarrebourg, Sarrebourg



Musée du Pays de Sarrebourg — Sarrebourg

Défilé des compagnies médiévales, Porte des Allemands, Metz



Porte des Allemands — Metz

Visite commentée de Vic-sur-Seille, Hôtel de la Monnaie, Vic-sur-Seille



Hôtel de la Monnaie — Vic-sur-Seille

Visite guidée histoire et légendes, Départ : Devant la mairie de Saint-Quirin, Saint-Quirin



Départ : Devant la mairie de Saint-Quirin — Saint-Quirin

Visite guidée de l’exposition, Église des Trinitaires, Metz



Église des Trinitaires — Metz

Conférence De Néandertal aux Celtes : 300 000 ans de présence humaine en Moselle-est par Sébastien Schmit, Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, Bliesbruck



Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim — Bliesbruck

Visite de la Brasserie Galibot, Brasserie Galibot, Spicheren



Brasserie Galibot — Spicheren

Participez à une balade « Thionville au temps jadis », Pays Thionvillois Tourisme, Thionville



Pays Thionvillois Tourisme — Thionville

Intervention de l’artiste Benjamin Husson, La synagogue de Delme, Delme



La synagogue de Delme — Delme

Mime corporel, Maison de la Culture et des Loisirs, Metz



Maison de la Culture et des Loisirs — Metz

Concert symphonique au Palais de Justice, Palais de Justice, Metz



Palais de Justice — Metz

A la découverte des chauves-souris de Bétange, Château de Bétange, Florange



Château de Bétange — Florange

Cinéma en plein air, Maison de la Culture et des Loisirs, Metz



Maison de la Culture et des Loisirs — Metz

Marché du terroir pour découvrir des producteurs et artisans locaux, Vivre à Vany, Vany



Vivre à Vany — Vany

La faune dans les paysages de campagne, Vivre à Vany, Vany



Vivre à Vany — Vany

D’une friche ferroviaire à une friche mémorielle, La chaîne de la mémoire, Pournoy-la-Chétive



La chaîne de la mémoire — Pournoy-la-Chétive

Visite libre de l’Ancienne Gare de Metz, Ancienne Gare de Metz – INSEE, Metz



Ancienne Gare de Metz - INSEE — Metz

Visite guidée de la Colline du Herapel, Colline du Herapel, Cocheren



Colline du Herapel — Cocheren

Ligne Maginot, imaginaire et propagande, Musée de la Moselle en 1939-1945, Hagondange



Musée de la Moselle en 1939-1945 — Hagondange

Sarrebourg et ses petits secrets, Office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud, Sarrebourg



Office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud — Sarrebourg

Laissez-vous guider par la Seigneur de Volkrange, Château de Volkrange et ses communs, Thionville



Château de Volkrange et ses communs — Thionville

Visite des Hauteurs de Spicheren, Hauteurs de spicheren, Spicheren



Hauteurs de spicheren — Spicheren

Visite du Pavillon De Geiger, Musée de la Faïence de Sarreguemines – Jardin d’Hiver, Sarreguemines



Musée de la Faïence de Sarreguemines - Jardin d'Hiver — Sarreguemines

Découverte guidée de l’église Saint-Martin et de ses peintures murales, Eglise St Martin Place de l'(Eglise 57420 Sillegny, Sillegny



Eglise St Martin Place de l'(Eglise 57420 Sillegny — Sillegny

L’histoire du gardien du Beffroi, Pays Thionvillois Tourisme, Thionville



Pays Thionvillois Tourisme — Thionville

Visite commentée des Salines royales de Dieuze, Les Salines Royales, Dieuze



Les Salines Royales — Dieuze