NIEVRE NEVERS JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans la Nièvre, capitale Nevers, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Marché gourmand produits du terroir, Château de Druy-Parigny, Druy-Parigny
19 septembre 2026 à 00h30
Château de Druy-Parigny — Druy-Parigny
- Exposition de peintures et de maquettes des églises de la Nièvre, Église Saint-Symphorien de Chaluzy, Saint-Éloi
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Symphorien de Chaluzy — Saint-Éloi
- Visite de l’Hôtel du Nivernais, Varennes-Vauzelles, Varennes-Vauzelles
19 septembre 2026 à 09h00
Varennes-Vauzelles — Varennes-Vauzelles
- Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Nevers
19 septembre 2026 à 09h00
Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte — Nevers
- Visite du château de Neuvy-sur-Loire, bois de Réaux 58 450 Neuvy sur Loire, Neuvy-sur-Loire
19 septembre 2026 à 09h00
Bois de Réaux — Neuvy-sur-Loire
- Exposition à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, Église, Metz-le-Comte
19 septembre 2026 à 09h00
Église — Metz-le-Comte
- « Clamecy : un patrimoine en héritage à préserver, raviver et transmettre »., Médiathèque François Mitterrand, Clamecy
19 septembre 2026 à 09h30
Médiathèque François Mitterrand — Clamecy
- De l’histoire des urgences à l’urgence de demain – Découvrez le SAU-SMUR du Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers, Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers, Nevers
19 septembre 2026 à 09h30
Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers — Nevers
- Découvrez le château de Bazoches à travers des animations, Château de Bazoches, Bazoches
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Bazoches — Bazoches
- Visite commentée du Château de Lantilly et de son circuit hydraulique ISMH, Château de Lantilly, Cervon
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Lantilly — Cervon
- Palais ducal, Palais Ducal, Nevers
19 septembre 2026 à 10h00
Palais Ducal — Nevers
- Visite de l’église Saint Barthélemy, Église Saint-Bathélémy, Cervon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Bathélémy — Cervon
- Patrimoine naturel en péril, Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Loire - Cosne-Cours-sur-Loire — Cosne-Cours-sur-Loire
- Découverte atelier maroquinerie et sellerie, Atelier LGM Sellier, Champlemy
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier LGM Sellier — Champlemy
- Montée à la tour Bohier à Nevers, Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Nevers
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte — Nevers
- Tribunal judiciaire de Nevers, Tribunal judiciaire de Nevers, Nevers
19 septembre 2026 à 10h00
Tribunal judiciaire de Nevers — Nevers
- Mur-mur du vivant, Chapelle de Corbelin, La Chapelle-Saint-André
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Corbelin — La Chapelle-Saint-André
- Visite guidée de la commune de Corbigny, Office de Tourisme Tannay-Brinon-Corbigny, Corbigny
19 septembre 2026 à 10h00
Office de Tourisme Tannay-Brinon-Corbigny — Corbigny
- Visite libre, Lavoir du Quai des Îles, Clamecy
19 septembre 2026 à 10h00
Lavoir du Quai des Îles — Clamecy
- Les collections historiques de la cathédrale, Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Nevers
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte — Nevers
- Visite Hôtel de ville, Hôtel de Ville de Nevers, Nevers
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville de Nevers — Nevers
- Paysages et agrivoltaïsme : quelles empreintes pour demain ?, Office de tourisme de France Loire Vignobles et Nohain – Palais de Loire, Cosne-Cours-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme de France Loire Vignobles et Nohain - Palais de Loire — Cosne-Cours-sur-Loire
- Visite guidée du château de Champlemy, Vieux château de Champlemy, Champlemy
19 septembre 2026 à 10h00
Vieux château de Champlemy — Champlemy
- Visite guidée de la chapelle du Mont Sabot, Chapelle de Mont-Sabot, Neuffontaines
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Mont-Sabot — Neuffontaines
- Installations d’art contemporain par Raluka Draniceanu, Lavoir de Bethléem, Clamecy
19 septembre 2026 à 10h00
Lavoir de Bethléem — Clamecy
- Neuf chapelles restaurées de la cathédrale, Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Nevers
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte — Nevers
- Exposition temporaire « Pour l’Éternité. Histoire de Cluny dans la Nièvre », Musée de la faïence et des beaux-arts, Nevers
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la faïence et des beaux-arts — Nevers
- Visite guidée de la Chapelle Saint Sylvain, Chapelle Saint-Sylvain, Nevers
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Sylvain — Nevers
- Visite libre du Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland, Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland, Clamecy
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland — Clamecy
- Visite guidée du manoir de Giverdy, Manoir de Giverdy, Sainte-Marie
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Giverdy — Sainte-Marie
- Visite guidée de l’Atelier du 7ème art, Atelier du 7ème Art – cinémathèque du Lavoir, Dornecy
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier du 7ème Art - cinémathèque du Lavoir — Dornecy
- Portes ouvertes du conservatoire et exposition « Les 100 ans du conservatoire », Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers, Nevers
19 septembre 2026 à 10h00
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers — Nevers
- Visite Immersive de La Tour du Pouilly Fumé, La Tour du Pouilly Fumé, Pouilly-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
La Tour du Pouilly Fumé — Pouilly-sur-Loire
- Palais ducal et Espace Patrimoine, Palais Ducal, Nevers
19 septembre 2026 à 10h00
Palais Ducal — Nevers
- Exposition « Nevers, périls et sauvetages », Musée de la faïence et des beaux-arts, Nevers
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la faïence et des beaux-arts — Nevers
- Visite de l’église de Moraches, Église Saint-Nazaire et Saint-Celse, Moraches
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Nazaire et Saint-Celse — Moraches
- Ateliers décor sur faïence, Faïencerie Georges, Nevers
19 septembre 2026 à 10h00
Faïencerie Georges — Nevers
- Entrée gratuite au musée de Clamecy, Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland, Clamecy
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland — Clamecy
- Église Saint-Nazaire et Saint-Celse, Église Saint-Nazaire et Saint-Celse, Moraches
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Nazaire et Saint-Celse — Moraches
- Visite de l’église Saint-Euphrône de Corancy, Église de Saint-Euphrône, Corancy
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Saint-Euphrône — Corancy
- Ouverture gratuite du musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Musée de la faïence et des beaux-arts, Nevers
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la faïence et des beaux-arts — Nevers
- Festival du recyclage artistique- journée de la planète, Salle Lafayette, Guérigny
19 septembre 2026 à 10h00
Salle Lafayette — Guérigny
- Artisans d’Art à la ferme de Dumphlun, 5 allée de Dumphlun 58270 Billy-Chevannes, Billy-Chevannes
19 septembre 2026 à 10h00
5 allée de Dumphlun 58270 Billy-Chevannes — Billy-Chevannes
- Visite libre de l’Ecomusée du Flottage, Ecomusée du Flottage, Clamecy
19 septembre 2026 à 10h00
Ecomusée du Flottage — Clamecy
- Escape game « Sur les pas de Mahaut de Courtenay à Maërs », Église, Metz-le-Comte
19 septembre 2026 à 10h00
Église — Metz-le-Comte
- Visite guidée de L’INKUB – ancienne caserne militaire, INKUB Agora Business, Nevers
19 septembre 2026 à 10h00
INKUB Agora Business — Nevers
- Expo et concours de figurines historiques, Espace François Mitterrand, Guérigny
19 septembre 2026 à 10h30
Espace François Mitterrand — Guérigny
- Visite guidée du château et de la ferme de Dumphlun, Château et ferme de Dumphlun, Billy-Chevannes
19 septembre 2026 à 10h30
Château et ferme de Dumphlun — Billy-Chevannes
- Visite familiale contée, Cité des Présents – François Mitterrand, Château-Chinon (Ville)
19 septembre 2026 à 10h30
Cité des Présents - François Mitterrand — Château-Chinon (Ville)
- Visite guidée du château de Chitry, Château de Chitry les Mines, Chitry-les-Mines
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Chitry les Mines — Chitry-les-Mines
- Exposition « Pour l’éternité. Héritage de Cluny dans la Nièvre », Musée de la faïence et des beaux-arts, Nevers
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la faïence et des beaux-arts — Nevers
- Portes ouvertes du théâtre municipal, Théâtre municipal de Nevers, Nevers
19 septembre 2026 à 13h30
Théâtre municipal de Nevers — Nevers
- Théâtre municipal, Théâtre municipal de Nevers, Nevers
19 septembre 2026 à 13h30
Théâtre municipal de Nevers — Nevers
- Visite du château d’Anizy et de son église Saint-Martin, Château d’Anizy – Chapelle Saint-Martin d’Anizy, Limanton
19 septembre 2026 à 13h50
Château d'Anizy - Chapelle Saint-Martin d'Anizy — Limanton
- Visites guidées, Château de la Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Château de la Montagne — Saint-Honoré-les-Bains
- Église Saint-Etienne, Église Saint-Étienne, Nevers
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Étienne — Nevers
- Ouverture du Four de l’Autruche, Four de l’Autruche, Nevers
19 septembre 2026 à 14h00
Four de l'Autruche — Nevers
- Chapelle Sainte-Marie de Nevers, Chapelle Sainte-Marie, Nevers
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Sainte-Marie — Nevers
- 100 ans du Conservatoire, 100 ans de musique, Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers, Nevers
19 septembre 2026 à 14h00
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers — Nevers
- Découverte de l’arboretum Les Feuilles Fleuries de Saint-Eloi, Arboretum Les Feuilles fleuries, Saint-Éloi
19 septembre 2026 à 14h00
Arboretum Les Feuilles fleuries — Saint-Éloi
- Visite du Château de Meauce, Château de Meauce, Saincaize-Meauce
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Meauce — Saincaize-Meauce
- Visites guidées de la Préfecture de la Nièvre, Préfecture de la Nièvre, Nevers
19 septembre 2026 à 14h00
Préfecture de la Nièvre — Nevers
- Visite guidée d’une collection d’outils anciens et démonstrations, La Grange à Vin, Saint-Pierre-le-Moûtier
19 septembre 2026 à 14h00
La Grange à Vin — Saint-Pierre-le-Moûtier
- La mémoire filmique du Morvan, Archives départementales de la Nièvre, Nevers
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Nièvre — Nevers
- Visite libre de la cuisine du château, ses extérieurs, le parc et les écuries de Prye, Château de Prye, Imphy
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Prye — Imphy
- Visite libre de l’église romane, Montigny-aux-Amognes – place de l’église, Montigny-aux-Amognes
19 septembre 2026 à 14h00
Montigny-aux-Amognes - place de l'église — Montigny-aux-Amognes
- Stand Fondation du Patrimoine, Médiathèque François Mitterrand, Clamecy
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque François Mitterrand — Clamecy
- Visite guidée du musée Forges et Marines Guérigny, Musée Forges et Marines, Guérigny
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Forges et Marines — Guérigny
- Église Sainte-Bernadette du Banlay, Église Sainte-Bernadette du Banlay, Nevers
19 septembre 2026 à 14h00
Église Sainte-Bernadette du Banlay — Nevers
- Église Saint-Pierre de Nevers, Église Saint-Pierre, Nevers
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre — Nevers
- Visite libre de l’église Saint-Pierre, à Guérigny, 58130 Guérigny, Guérigny
19 septembre 2026 à 14h00
58130 Guérigny — Guérigny
- Mémorial de Dun-les-Places, Mémorial de Dun-les-Places, Dun-les-Places
19 septembre 2026 à 14h00
Mémorial de Dun-les-Places — Dun-les-Places
- Porte du Croux – Musée archéologique du Nivernais, Musée archéologique de la Porte du Croux, Nevers
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique de la Porte du Croux — Nevers
- Visite guidée de La Maison à Nevers, La Maison – Nevers, Scène conventionnée « Art en territoire », Nevers
19 septembre 2026 à 14h00
La Maison - Nevers, Scène conventionnée « Art en territoire » — Nevers
- Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages, Maison des Hommes et des Paysages, Saint-Brisson
19 septembre 2026 à 14h00
Maison des Hommes et des Paysages — Saint-Brisson
- Balade découverte du parc du château de Fertot, Château de Fertot, 58470 Gimouille, Gimouille
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Fertot, 58470 Gimouille — Gimouille
- Découvrez le Musée nivernais de l’Éducation, Musée nivernais de l’Éducation, Nevers
19 septembre 2026 à 14h00
Musée nivernais de l'Éducation — Nevers
- Derrière les murs des Archives, Archives départementales de la Nièvre, Nevers
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Nièvre — Nevers
- Photographies de Sylvie Augendre, Château de Prye, Imphy
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Prye — Imphy
- Regards britanniques sur les maquis du Morvan, Musée de la Résistance – Maison du Parc, Saint-Brisson
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Résistance - Maison du Parc — Saint-Brisson
- Musée de la Résistance en Morvan, Musée de la Résistance – Maison du Parc, Saint-Brisson
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Résistance - Maison du Parc — Saint-Brisson
- Visite historique de la Maison du parc naturel régional du Morvan, Maison du parc naturel régional du Morvan, Saint-Brisson
19 septembre 2026 à 14h30
Maison du parc naturel régional du Morvan — Saint-Brisson
- Jeu-enquête « Sur les traces de la Résistance », Musée de la Résistance – Maison du Parc, Saint-Brisson
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de la Résistance - Maison du Parc — Saint-Brisson
- Paysages et agrivoltaïsme : quelles empreintes pour demain ?, Cosne sur Loire, Cosne-Cours-sur-Loire
19 septembre 2026 à 14h30
Cosne sur Loire — Cosne-Cours-sur-Loire
- Musée des écoles de hameau du Morvan, Musée Ma p’tite école – Les Settons, Montsauche-les-Settons
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Ma p'tite école - Les Settons — Montsauche-les-Settons
- Concert, Cité des Présents – François Mitterrand, Château-Chinon (Ville)
19 septembre 2026 à 15h00
Cité des Présents - François Mitterrand — Château-Chinon (Ville)
- Visite guidée du site gallo-romain de Compierre, Site archéologique de Compierre, Champallement
19 septembre 2026 à 15h00
Site archéologique de Compierre — Champallement
- Un nouveau monde en plus joli, Archives départementales de la Nièvre, Nevers
19 septembre 2026 à 15h00
Archives départementales de la Nièvre — Nevers
- Au quotidien dans les maquis du Morvan, visite commentée de l’exposition, Mémorial de Dun-les-Places, Dun-les-Places
19 septembre 2026 à 15h00
Mémorial de Dun-les-Places — Dun-les-Places
- Le Fléau, Prieuré La Charité sur Loire, La Charité-sur-Loire
19 septembre 2026 à 15h00
Prieuré La Charité sur Loire — La Charité-sur-Loire
- Démonstration d’impression d’une gravure taille-douce, Le Gros Atelier – Atelier de gravure taille-douce et lithographie, Châteauneuf-Val-de-Bargis
19 septembre 2026 à 16h00
Le Gros Atelier - Atelier de gravure taille-douce et lithographie — Châteauneuf-Val-de-Bargis
- Exposition « Archives, météo et climat », Archives départementales de la Nièvre, Nevers
19 septembre 2026 à 16h00
Archives départementales de la Nièvre — Nevers
- Visite guidée de l’église d’Alligny-en-Morvan, Eglise d’Alligny-en-morvan, Alligny-en-Morvan
19 septembre 2026 à 16h00
Église d'Alligny-en-morvan — Alligny-en-Morvan
- Le Morvan en noir et blanc, Maison des Hommes et des Paysages, Saint-Brisson
19 septembre 2026 à 16h30
Maison des Hommes et des Paysages — Saint-Brisson
- Visite commentée du château de La Roche, Château de La Roche, Larochemillay
19 septembre 2026 à 17h00
Château de La Roche — Larochemillay
- « In Cloud We Trust » : spectacle déambulatoire à la Chapelle Corbelin !, Chapelle de Corbelin, La Chapelle-Saint-André
19 septembre 2026 à 18h00
Chapelle de Corbelin — La Chapelle-Saint-André
- Concert FEDEMUSE, Collégiale Saint-Martin, Clamecy
19 septembre 2026 à 18h15
Collégiale Saint-Martin — Clamecy
- Soirée à l’Abbaye, Abbaye Saint-Léonard – Abéïcité, Corbigny
19 septembre 2026 à 19h00
Abbaye Saint-Léonard - Abéïcité — Corbigny
- Rallye patrimoine: Nevers et Cluny, balade au Moyen-Âge, Pont de Loire, Nevers
19 septembre 2026 à 19h00
Pont de Loire — La Charité-sur-Loire
- Concert Baroque « Fête et Musique à la cour de Marie Casimire Sobieska à Rome », Château de Prye, Imphy
19 septembre 2026 à 19h00
Château de Prye — Imphy
- Projection du film documentaire « La saga de la chimie à Clamecy, une épopée industrielle de plus d’un siècle » de Bernard Cougnot, Cinéma Casino, Clamecy
19 septembre 2026 à 20h00
Cinéma Casino — Clamecy
- Visite nocturne à l’Abbaye, Abbaye Saint-Léonard – Abéïcité, Corbigny
19 septembre 2026 à 21h00
Abbaye Saint-Léonard - Abéïcité — Corbigny
- Visite du Conservatoire du Patrimoine Automobile et Militaire, Conservatoire du Patrimoine automobile et militaire – COPAM, Garchizy
20 septembre 2026 à 09h00
Conservatoire du Patrimoine automobile et militaire - COPAM — Garchizy
- Visite commentée des extérieurs du château d’Agriez, Château d’Agriez, Moraches
20 septembre 2026 à 09h30
Château d'Agriez — Moraches
- Visite guidée commentée du château de Romenay, Château de Romenay 58340 Diennes-Aubigny, Diennes-Aubigny
20 septembre 2026 à 09h30
Château de Romenay 58340 Diennes-Aubigny — Diennes-Aubigny
- Visite guidée du futur observatoire astronomique de Château-Chinon, 20 chemin de l’observatoire, Château-Chinon (Ville)
20 septembre 2026 à 10h00
20 chemin de l'observatoire — Château-Chinon (Ville)
- Séance d’éveil sensoriel, Cité des Présents – François Mitterrand, Château-Chinon (Ville)
20 septembre 2026 à 10h00
Cité des Présents - François Mitterrand — Château-Chinon (Ville)
- Visite commentée du château d’Arthel, Château d’Arthel, Arthel
20 septembre 2026 à 10h00
Château d'Arthel — Arthel
- La maison Tanabata, l’esprit du Japon, La maison Tanabata, Nevers
20 septembre 2026 à 10h00
La maison Tanabata — Nevers
- Démonstration de construction en pierre sèche, Maison du parc naturel régional du Morvan, Saint-Brisson
20 septembre 2026 à 10h00
Maison du parc naturel régional du Morvan — Saint-Brisson
- Visite guidée de l’église Saint-Andoche, Église Saint-Andoche, Héry
20 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Andoche — Héry
- Visites et activités à Héry, Église Saint-Andoche, Héry
20 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Andoche — Héry
- Découvrez le métier de tonnelier artisanal, Manufacture tonnelière La Grange, Murlin
20 septembre 2026 à 11h00
Manufacture tonnelière La Grange — Murlin
- Visite zoom sur les savoir-faire du Morvan, Maison des Hommes et des Paysages, Saint-Brisson
20 septembre 2026 à 11h00
Maison des Hommes et des Paysages — Saint-Brisson
- 100 ans du Conservatoire, 100 ans de musique, Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers, Nevers
20 septembre 2026 à 14h00
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers — Nevers
- Visite de la collégiale Saint-Marcel, Collégiale Saint-Marcel, Prémery
20 septembre 2026 à 14h00
Collégiale Saint-Marcel — Prémery
- Chapelle Sainte-Marie de Nevers, Chapelle Sainte-Marie, Nevers
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Sainte-Marie — Nevers
- Visites guidées du Puits des Glénons au musée de la Mine de La Machine, Puits des Glénons, La Machine
20 septembre 2026 à 14h00
Puits des Glénons — La Machine
- Église Sainte-Bernadette du Banlay, Église Sainte-Bernadette du Banlay, Nevers
20 septembre 2026 à 14h00
Église Sainte-Bernadette du Banlay — Nevers
- Dans les pas de Jean Genet, Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance publique – Écomusée du Morvan, Alligny-en-Morvan
20 septembre 2026 à 14h30
Musée des Nourrices et des Enfants de l'Assistance publique - Écomusée du Morvan — Alligny-en-Morvan
- La Teagown sous toutes ses coutures, Cité des Présents – François Mitterrand, Château-Chinon (Ville)
20 septembre 2026 à 15h00
Cité des Présents - François Mitterrand — Château-Chinon (Ville)
- À la découverte de la généalogie d’un photographe, Archives départementales de la Nièvre, Nevers
20 septembre 2026 à 15h15
Archives départementales de la Nièvre — Nevers
- Théâtre : Scènes au palais, Palais Ducal, Nevers
20 septembre 2026 à 16h00
Palais Ducal — Nevers
- Récital du trio Daphné – flûtes et violoncelle, Église Saint-Antoine (ancienne), Billy-Chevannes
20 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Antoine (ancienne) — Billy-Chevannes
- Conférence sur l’amiral Jacquinot par Eric Ségonne, Théâtre des Forges Royales, Guérigny
20 septembre 2026 à 16h30
Théâtre des Forges Royales — Guérigny
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)