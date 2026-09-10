NIEVRE NEVERS JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Découvrez le château de Bazoches à travers des animations, Château de Bazoches, Bazoches



Château de Bazoches — Bazoches

Visite commentée du Château de Lantilly et de son circuit hydraulique ISMH, Château de Lantilly, Cervon



Château de Lantilly — Cervon

Palais ducal, Palais Ducal, Nevers



Palais Ducal — Nevers

Découverte atelier maroquinerie et sellerie, Atelier LGM Sellier, Champlemy



Atelier LGM Sellier — Champlemy

Tribunal judiciaire de Nevers, Tribunal judiciaire de Nevers, Nevers



Tribunal judiciaire de Nevers — Nevers

Visite guidée de la commune de Corbigny, Office de Tourisme Tannay-Brinon-Corbigny, Corbigny



Office de Tourisme Tannay-Brinon-Corbigny — Corbigny

Visite libre, Lavoir du Quai des Îles, Clamecy



Lavoir du Quai des Îles — Clamecy

Visite Hôtel de ville, Hôtel de Ville de Nevers, Nevers



Hôtel de Ville de Nevers — Nevers

Paysages et agrivoltaïsme : quelles empreintes pour demain ?, Office de tourisme de France Loire Vignobles et Nohain – Palais de Loire, Cosne-Cours-sur-Loire



Office de tourisme de France Loire Vignobles et Nohain - Palais de Loire — Cosne-Cours-sur-Loire

Visite guidée du château de Champlemy, Vieux château de Champlemy, Champlemy



Vieux château de Champlemy — Champlemy

Visite guidée de la chapelle du Mont Sabot, Chapelle de Mont-Sabot, Neuffontaines



Chapelle de Mont-Sabot — Neuffontaines

Installations d’art contemporain par Raluka Draniceanu, Lavoir de Bethléem, Clamecy



Lavoir de Bethléem — Clamecy

Exposition temporaire « Pour l’Éternité. Histoire de Cluny dans la Nièvre », Musée de la faïence et des beaux-arts, Nevers



Musée de la faïence et des beaux-arts — Nevers

Visite guidée de l’Atelier du 7ème art, Atelier du 7ème Art – cinémathèque du Lavoir, Dornecy



Atelier du 7ème Art - cinémathèque du Lavoir — Dornecy

Portes ouvertes du conservatoire et exposition « Les 100 ans du conservatoire », Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers, Nevers



Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers — Nevers

Visite Immersive de La Tour du Pouilly Fumé, La Tour du Pouilly Fumé, Pouilly-sur-Loire



La Tour du Pouilly Fumé — Pouilly-sur-Loire

Palais ducal et Espace Patrimoine, Palais Ducal, Nevers



Palais Ducal — Nevers

Exposition « Nevers, périls et sauvetages », Musée de la faïence et des beaux-arts, Nevers



Musée de la faïence et des beaux-arts — Nevers

Ateliers décor sur faïence, Faïencerie Georges, Nevers



Faïencerie Georges — Nevers

Entrée gratuite au musée de Clamecy, Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland, Clamecy



Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland — Clamecy

Ouverture gratuite du musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Musée de la faïence et des beaux-arts, Nevers



Musée de la faïence et des beaux-arts — Nevers

Artisans d’Art à la ferme de Dumphlun, 5 allée de Dumphlun 58270 Billy-Chevannes, Billy-Chevannes



5 allée de Dumphlun 58270 Billy-Chevannes — Billy-Chevannes

Visite libre de l’Ecomusée du Flottage, Ecomusée du Flottage, Clamecy



Ecomusée du Flottage — Clamecy

Expo et concours de figurines historiques, Espace François Mitterrand, Guérigny



Espace François Mitterrand — Guérigny

Visite guidée du château et de la ferme de Dumphlun, Château et ferme de Dumphlun, Billy-Chevannes



Château et ferme de Dumphlun — Billy-Chevannes

Visite guidée du château de Chitry, Château de Chitry les Mines, Chitry-les-Mines



Château de Chitry les Mines — Chitry-les-Mines

Exposition « Pour l’éternité. Héritage de Cluny dans la Nièvre », Musée de la faïence et des beaux-arts, Nevers



Musée de la faïence et des beaux-arts — Nevers

Portes ouvertes du théâtre municipal, Théâtre municipal de Nevers, Nevers



Théâtre municipal de Nevers — Nevers

Théâtre municipal, Théâtre municipal de Nevers, Nevers



Théâtre municipal de Nevers — Nevers

Visites guidées, Château de la Montagne, Saint-Honoré-les-Bains



Château de la Montagne — Saint-Honoré-les-Bains

Ouverture du Four de l’Autruche, Four de l’Autruche, Nevers



Four de l'Autruche — Nevers

100 ans du Conservatoire, 100 ans de musique, Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers, Nevers



Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers — Nevers

Visites guidées de la Préfecture de la Nièvre, Préfecture de la Nièvre, Nevers



Préfecture de la Nièvre — Nevers

La mémoire filmique du Morvan, Archives départementales de la Nièvre, Nevers



Archives départementales de la Nièvre — Nevers

Stand Fondation du Patrimoine, Médiathèque François Mitterrand, Clamecy



Médiathèque François Mitterrand — Clamecy

Visite guidée du musée Forges et Marines Guérigny, Musée Forges et Marines, Guérigny



Musée Forges et Marines — Guérigny

Porte du Croux – Musée archéologique du Nivernais, Musée archéologique de la Porte du Croux, Nevers



Musée archéologique de la Porte du Croux — Nevers

Visite guidée de La Maison à Nevers, La Maison – Nevers, Scène conventionnée « Art en territoire », Nevers



La Maison - Nevers, Scène conventionnée « Art en territoire » — Nevers

Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages, Maison des Hommes et des Paysages, Saint-Brisson



Maison des Hommes et des Paysages — Saint-Brisson

Balade découverte du parc du château de Fertot, Château de Fertot, 58470 Gimouille, Gimouille



Château de Fertot, 58470 Gimouille — Gimouille

Découvrez le Musée nivernais de l’Éducation, Musée nivernais de l’Éducation, Nevers



Musée nivernais de l'Éducation — Nevers

Derrière les murs des Archives, Archives départementales de la Nièvre, Nevers



Archives départementales de la Nièvre — Nevers

Photographies de Sylvie Augendre, Château de Prye, Imphy



Château de Prye — Imphy

Regards britanniques sur les maquis du Morvan, Musée de la Résistance – Maison du Parc, Saint-Brisson



Musée de la Résistance - Maison du Parc — Saint-Brisson

Musée de la Résistance en Morvan, Musée de la Résistance – Maison du Parc, Saint-Brisson



Musée de la Résistance - Maison du Parc — Saint-Brisson

Visite historique de la Maison du parc naturel régional du Morvan, Maison du parc naturel régional du Morvan, Saint-Brisson



Maison du parc naturel régional du Morvan — Saint-Brisson

Jeu-enquête « Sur les traces de la Résistance », Musée de la Résistance – Maison du Parc, Saint-Brisson



Musée de la Résistance - Maison du Parc — Saint-Brisson

Visite guidée du site gallo-romain de Compierre, Site archéologique de Compierre, Champallement



Site archéologique de Compierre — Champallement

Un nouveau monde en plus joli, Archives départementales de la Nièvre, Nevers



Archives départementales de la Nièvre — Nevers

Le Fléau, Prieuré La Charité sur Loire, La Charité-sur-Loire



Prieuré La Charité sur Loire — La Charité-sur-Loire

Démonstration d’impression d’une gravure taille-douce, Le Gros Atelier – Atelier de gravure taille-douce et lithographie, Châteauneuf-Val-de-Bargis



Le Gros Atelier - Atelier de gravure taille-douce et lithographie — Châteauneuf-Val-de-Bargis

Exposition « Archives, météo et climat », Archives départementales de la Nièvre, Nevers



Archives départementales de la Nièvre — Nevers

Le Morvan en noir et blanc, Maison des Hommes et des Paysages, Saint-Brisson



Maison des Hommes et des Paysages — Saint-Brisson

Visite commentée du château de La Roche, Château de La Roche, Larochemillay



Château de La Roche — Larochemillay

Concert Baroque « Fête et Musique à la cour de Marie Casimire Sobieska à Rome », Château de Prye, Imphy



Château de Prye — Imphy

Visite du Conservatoire du Patrimoine Automobile et Militaire, Conservatoire du Patrimoine automobile et militaire – COPAM, Garchizy



Conservatoire du Patrimoine automobile et militaire - COPAM — Garchizy

Visite guidée commentée du château de Romenay, Château de Romenay 58340 Diennes-Aubigny, Diennes-Aubigny



Château de Romenay 58340 Diennes-Aubigny — Diennes-Aubigny

Démonstration de construction en pierre sèche, Maison du parc naturel régional du Morvan, Saint-Brisson



Maison du parc naturel régional du Morvan — Saint-Brisson

Découvrez le métier de tonnelier artisanal, Manufacture tonnelière La Grange, Murlin



Manufacture tonnelière La Grange — Murlin

Visite zoom sur les savoir-faire du Morvan, Maison des Hommes et des Paysages, Saint-Brisson



Maison des Hommes et des Paysages — Saint-Brisson

100 ans du Conservatoire, 100 ans de musique, Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers, Nevers



Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers — Nevers

Visites guidées du Puits des Glénons au musée de la Mine de La Machine, Puits des Glénons, La Machine



Puits des Glénons — La Machine

Dans les pas de Jean Genet, Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance publique – Écomusée du Morvan, Alligny-en-Morvan



Musée des Nourrices et des Enfants de l'Assistance publique - Écomusée du Morvan — Alligny-en-Morvan

À la découverte de la généalogie d’un photographe, Archives départementales de la Nièvre, Nevers



Archives départementales de la Nièvre — Nevers