ORNE JOURNÉES DU PATRIMOINE (programme des visites)

Dans l’Orne, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Exposition en plein air : héritages pharmaceutiques, Archives municipales, Alençon
19 septembre 2026 à 08h00
Archives municipales — Alençon
- Visite guidée du tribunal de commerce, Tribunal de commerce, Alençon
19 septembre 2026 à 09h00
Tribunal de commerce — Alençon
- Démonstration : ensemble, dialoguons, Banque de France, Alençon
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France — Alençon
- Visite guidée du château des Ducs d’Alençon, Château des Ducs d’Alençon – Parc Simone Veil, Alençon
19 septembre 2026 à 09h00
Château des Ducs d'Alençon - Parc Simone Veil — Alençon
- Visite guidée du logis, Logis de la Fontaine-Orin, Mortrée
19 septembre 2026 à 09h00
Logis de la Fontaine-Orin — Mortrée
- Démonstration : la fournée de Lucienne, Moulin de Radray, Loisail
19 septembre 2026 à 09h30
Moulin de Radray — Loisail
- Visite libre du parc, Manoir de la Bérardière, Saint-Bômer-les-Forges
19 septembre 2026 à 09h30
Manoir de la Bérardière — Saint-Bômer-les-Forges
- Exposition : char Montereau, Délégation militaire départementale de l’Orne, Alençon
19 septembre 2026 à 09h30
Délégation militaire départementale de l'Orne — Alençon
- Visite guidée du manoir, Manoir de la Bérardière, Saint-Bômer-les-Forges
19 septembre 2026 à 09h30
Manoir de la Bérardière — Saint-Bômer-les-Forges
- Visite libre du musée municipal, Hôtel de ville, La Ferté-Macé
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville — La Ferté-Macé
- Visite libre des Muséales, Les Muséales de Tourouvre, Tourouvre au Perche
19 septembre 2026 à 10h00
Les Muséales de Tourouvre — Tourouvre au Perche
- Visite guidée du manoir, Manoir de la Baronnie, Boischampré
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de la Baronnie — Boischampré
- Visite libre du musée, Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, Alençon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle — Alençon
- Circuit en autonomie : à la découverte des trésors cachés de L’Aigle, Hôtel de Ville, L’Aigle
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — L'Aigle
- Conférence : les jardins privés comme lieux de conservatoire et d’expérimentation, Jardin de la Petite Rochelle, Rémalard en Perche
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin de la Petite Rochelle — Rémalard en Perche
- Visite guidée du manoir, Manoir de Mebzon, Juvigny Val d’Andaine
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Mebzon — Juvigny Val d'Andaine
- Visite libre de l’église, Église Saint-Laumer, Le Pas-Saint-l’Homer
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Laumer — Le Pas-Saint-l'Homer
- Visite guidée des extérieurs, Manoir de La Dourdannerie, Bretoncelles
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de La Dourdannerie — Bretoncelles
- Visite libre de l’église, Eglise ND de la Nativité, Tourouvre au Perche
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame-de-la-Nativité — Tourouvre au Perche
- Visite libre du jardin de l’hôtel de Fontenay, rue du Jardinet 61400 Mortagne-au-Perche, Mortagne-au-Perche
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Fontenay — Mortagne-au-Perche
- Exposition : la Sorcière de la Dourdannerie, Manoir de La Dourdannerie, Bretoncelles
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de La Dourdannerie — Bretoncelles
- Visite libre du Haras national du Pin, Haras national du Pin, Le Pin-au-Haras
19 septembre 2026 à 10h00
Haras national du Pin — Le Pin-au-Haras
- Circuit : Bellême ouvre et partage ses lieux de patrimoine, Mairie, Bellême
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie — Bellême
- Exposition de trains miniatures, Salle des fêtes, Saint-Paul
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes — Saint-Paul
- Exposition : la matière à l’œuvre, Pôle culturel Jean-Chaudeurge, Flers
19 septembre 2026 à 10h00
Pôle culturel Jean-Chaudeurge — Flers
- Exposition « Races normandes, un patrimoine agricole à découvrir », Haras national du Pin, Le Pin-au-Haras
19 septembre 2026 à 10h00
Haras national du Pin — Le Pin-au-Haras
- Démonstration : réalisation d’une fresque « Bellême célèbre sa forêt », Rue Francis Geng, Bellême
19 septembre 2026 à 10h00
Rue Francis Geng — Bellême
- Visite guidée : eaux origines de Bagnoles, Avenue de la ferté macé, bagnoles de l’orne, Bagnoles-de-l’Orne-Normandie
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme — Bagnoles-de-l'Orne-Normandie
- Visite libre de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Mortagne-au-Perche
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Mortagne-au-Perche
- Exposition : Château de cartes. Souvenirs de Carrouges, Château de Carrouges, Carrouges
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Carrouges — Carrouges
- Expositions : architectures du Perche, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Val-au-Perche
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame-de-l'Assomption — Val-au-Perche
- Visite libre de l’église, Église Saint-Barthélémy, Le Pin-la-Garenne
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Barthélémy — Le Pin-la-Garenne
- Atelier participatif Carton-pixel avec la compagnie l minuscule, Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, Alençon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle — Alençon
- Visite libre de la cour de l’hôtel de Fontenay, Ancien hôtel de Fontenay, Mortagne-au-Perche
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien hôtel de Fontenay — Mortagne-au-Perche
- Exposition : images inédites d’Exmes, une histoire à redécouvrir, Salle des fêtes, Gouffern en Auge
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes — Gouffern en Auge
- Visite libre de l’ancienne église des Jésuites, Médiathèque Aveline, Alençon
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Aveline — Alençon
- Démonstration : la sauvegarde du patrimoine culturel avec le SDIS de l’Orne, l’UDSP de l’Orne et le BbF section Normandie, Médiathèque Aveline, Alençon
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Aveline — Alençon
- Exposition de photographie « Zingaro » au Pôle international de sports équestres, Haras national du Pin, Le Pin-au-Haras
19 septembre 2026 à 10h00
Haras national du Pin — Le Pin-au-Haras
- Visite guidée de l’exposition de vêtements et d’objets liturgiques et montée au clocher, Église Saint-Julien, Domfront en Poiraie
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Julien — Domfront en Poiraie
- Ferme pédagogique des races normandes, Haras national du Pin, Le Pin-au-Haras
19 septembre 2026 à 10h00
Haras national du Pin — Le Pin-au-Haras
- Visite libre : sauvegarde du patrimoine ferroviaire de la vallée du Noireau, Gare de Pont Erambourg, Saint-Pierre-du-Regard
19 septembre 2026 à 10h00
Gare de Pont Erambourg — Saint-Pierre-du-Regard
- Démonstration : présentation du livre « Les forteresses du Pays d’Argentan », Salle des fêtes, Gouffern en Auge
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes — Gouffern en Auge
- Visite guidée du musée, Musée de la Libération Blackwater, Berjou
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Libération Blackwater — Berjou
- Visite libre du musée, Musée du jouet, La Ferté-Macé
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du jouet — La Ferté-Macé
- Visite guidée : sur les traces de l’histoire de Tourouvre, Église Saint-Aubin, Tourouvre au Perche
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Aubin — Tourouvre au Perche
- Visite libre des extérieurs, Tour de Bonvouloir, Juvigny Val d’Andaine
19 septembre 2026 à 10h00
Tour de Bonvouloir — Juvigny Val d'Andaine
- Démonstration : découverte du chantier et ateliers avec les artisans intervenant sur la restauration de la basilique, Basilique Notre-Dame, La Chapelle-Montligeon
19 septembre 2026 à 10h00
Basilique Notre-Dame — La Chapelle-Montligeon
- Visite guidée du musée, Musée Juin 1944, L’Aigle
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Juin 1944 — L'Aigle
- Exposition permanente de la météorite, Musée Juin 1944, L’Aigle
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Juin 1944 — L'Aigle
- Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Pierre, Le Renouard
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Pierre — Le Renouard
- Visite libre de l’église, Eglise Saint Ernier 61330 CEAUCÉ, Ceaucé
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Ernier — Ceaucé
- Visite guidée par les propriétaires, Manoir de Vauvineux, Pervenchères
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Vauvineux — Pervenchères
- Démonstration d’entretien de livres anciens, Médiathèque Aveline, Alençon
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Aveline — Alençon
- Visite libre des extérieurs, Château de Cisai-Saint-Aubin, Cisai-Saint-Aubin
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Cisai-Saint-Aubin — Cisai-Saint-Aubin
- Visite libre du musée, Écomusée du Perche, Saint-Cyr-la-Rosière
19 septembre 2026 à 10h30
Écomusée du Perche — Saint-Cyr-la-Rosière
- Visite libre de l’écomusée du Perche, Écomusée du Perche, Saint-Cyr-la-Rosière
19 septembre 2026 à 10h30
Écomusée du Perche — Saint-Cyr-la-Rosière
- Visite libre du musée, Musée du filet brodé et perlé, Belforêt-en-Perche
19 septembre 2026 à 10h30
Musée du filet brodé et perlé — Belforêt-en-Perche
- Visite guidée de l’église, Église Notre-Dame-sur-l’Eau ou Notre-Dame-sous-l’Eau, Domfront en Poiraie
19 septembre 2026 à 10h30
Église Notre-Dame-sur-l'Eau ou Notre-Dame-sous-l'Eau — Domfront en Poiraie
- Visite libre de la chapelle, chapelle du centre psychothérapique de l’Orne, Alençon
19 septembre 2026 à 10h30
Chapelle du centre psychothérapique de l'Orne — Alençon
- Visite libre du musée, Musée Fernand Léger – André Mare, Argentan
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Fernand Léger - André Mare — Argentan
- Visite guidée de Longny-au-Perche, Place de l’Hôtel de Ville, Longny les Villages
19 septembre 2026 à 10h30
Place de l'Hôtel de Ville — Longny les Villages
- Visite guidée des jardins et du château, Château de Sassy, Boischampré
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Sassy — Boischampré
- Exposition : à la croisée de la création contemporaine et du patrimoine, Manoir de Soisay, Belforêt-en-Perche
19 septembre 2026 à 11h00
Manoir de Soisay — Belforêt-en-Perche
- Concert : répétition publique de l’école municipale de musique, Espace Saint-Barthélémy, L’Aigle
19 septembre 2026 à 11h00
Espace Saint-Barthélémy — L'Aigle
- Visite guidée du château, Château de Villers en Ouche, La Ferté-en-Ouche
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Villers en Ouche — La Ferté-en-Ouche
- Visite guidée du village, Auberge des soeurs Moisy, Saint-Céneri-le-Gérei
19 septembre 2026 à 11h00
Auberge des soeurs Moisy — Saint-Céneri-le-Gérei
- Exposition : vidéo installation d’Eugénie Touzé, Manoir de Soisay, Belforêt-en-Perche
19 septembre 2026 à 11h00
Manoir de Soisay — Belforêt-en-Perche
- Exposition : Hervieu, Salle des fêtes, Irai
19 septembre 2026 à 12h00
Salle des fêtes — Irai
- Exposition : Racines du sacré, Musée départemental d’art religieux, Sées
19 septembre 2026 à 12h00
Musée départemental d'art religieux — Sées
- Visite libre de la tour « Trama », impasse des Tilleuls, Mortagne-au-Perche
19 septembre 2026 à 13h00
Tour Trama — Mortagne-au-Perche
- Visite libre d’un jardin patrimoine végétal, Jardin du bois du puits, Belforêt-en-Perche
19 septembre 2026 à 13h30
Jardin du bois du puits — Belforêt-en-Perche
- Visite guidée du château, Château des Feugerets, Appenai-sous-Bellême
19 septembre 2026 à 13h30
Château des Feugerets — Appenai-sous-Bellême
- Visite guidée des serres, Hôtel du Département, Alençon
19 septembre 2026 à 13h30
Hôtel du Département — Alençon
- Visite libre du jardin, Le Coudray, Longny les Villages
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin du Coudray — Longny les Villages
- Visite libre des extérieurs, Château du Tertre, Belforêt-en-Perche
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Tertre — Belforêt-en-Perche
- Visite libre des extérieurs et de la cour, Maison des Comtes du Perche, Mortagne-au-Perche
19 septembre 2026 à 14h00
Maison des Comtes du Perche — Mortagne-au-Perche
- Visite guidée de la mosquée, Mosquée turque, Flers
19 septembre 2026 à 14h00
Mosquée turque — Flers
- Visite libre de l’église, Église Saint-Ouen, Aunay-les-Bois
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Ouen — Aunay-les-Bois
- Jeu : escape game, Manoir de la Chapelle, Condé-sur-Sarthe
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de la Chapelle — Condé-sur-Sarthe
- Visite libre : mission patrimoine, jeu d’enquête à la découverte du patrimoine alençonnais, Cour Bernadette et Jean Mars, Alençon
19 septembre 2026 à 14h00
Cour Bernadette et Jean Mars — Alençon
- Exposition de photographies et de travaux artistiques, Eglise St Roch de Courteille, Alençon
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Roch de Courteille — Alençon
- Visite libre de l’ancienne pharmacie Pesche, Ancienne pharmacie Pesche, Alençon
19 septembre 2026 à 14h00
Ancienne pharmacie Pesche — Alençon
- Démonstration : balades attelées sur le domaine, Manoir de Courboyer, Perche en Nocé
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de Courboyer — Perche en Nocé
- Visite libre de l’église, EGLISE SAINT DENIS Ménil-Hubert-en-Exmes, Ménil-Hubert-en-Exmes
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Denis — Ménil-Hubert-en-Exmes
- Visite guidée de la chapelle, chapelle du centre psychothérapique de l’Orne, Alençon
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle du centre psychothérapique de l'Orne — Alençon
- Visite guidée des archives départementales, Archives départementales de l’Orne, Alençon
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de l'Orne — Alençon
- Exposition sur les personnalités remarquables ayant résidé à Aunou-le-Faucon, Rue de l’église Aunou le Faucon, Aunou-le-Faucon
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte — Aunou-le-Faucon
- Visite guidée des ateliers Bohin, Les ateliers Bohin, Saint-Sulpice-sur-Risle
19 septembre 2026 à 14h00
Les ateliers Bohin — Saint-Sulpice-sur-Risle
- Visite guidée du manoir et des jardins, Manoir de La Boisnerie, Sainte-Honorine-la-Chardonne
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de La Boisnerie — Sainte-Honorine-la-Chardonne
- Visite guidée : les siècles d’histoire pharmaceutique d’Alençon, Archives municipales, Alençon
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales — Alençon
- Visite guidée du manoir et de son arbre multi centenaire, Manoir de la Fresnaye, Saint-Germain-de-la-Coudre
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de la Fresnaye — Saint-Germain-de-la-Coudre
- Visite guidée : 29 ans de sauvegarde du patrimoine industriel, Musée vivant de l’énergie, Rai
19 septembre 2026 à 14h00
Musée vivant de l'énergie — Rai
- Exposition : regards sur l’épopée minière, Maison du fer, Dompierre
19 septembre 2026 à 14h00
Maison du fer — Dompierre
- Visite guidée de la maison de Rose Taillé, Maison de Rose Taillé, nourrice de Sainte-Thérèse, Semallé
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de Rose Taillé, nourrice de Sainte-Thérèse — Semallé
- Visite libre de l’église, Église Saint-Saturnin, Écorches
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Saturnin — Écorches
- Exposition de photographies sur l’histoire de la Miséricorde de Sées, Miséricorde de Sées, Sées
19 septembre 2026 à 14h00
Centre spirituel de la Miséricorde de Sées — Sées
- Visite guidée de l’Hôtellerie des pèlerins et de sa chapelle, Hôtellerie des pèlerins, Alençon
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtellerie des pèlerins — Alençon
- Visite guidée: exploration des lieux qui ont façonné Flers, Office de tourisme, Flers
19 septembre 2026 à 14h00
Office de tourisme — Flers
- Exposition : Boischampré en photos, Mairie, Boischampré
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie — Boischampré
- Visite guidée de l’église, Eglise de Saint Malo, Putanges-le-Lac
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise de Saint Malo — Putanges-le-Lac
- Visite libre du pavillon, Pavillon de Louis Martin, Alençon
19 septembre 2026 à 14h00
Pavillon de Louis Martin — Alençon
- Visite libre du musée, Le château de Rânes, Rânes
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Rânes — Rânes
- Visite guidée du monastère, Monastère de la Sainte Famille de Sées, Sées
19 septembre 2026 à 14h00
Monastère de la Sainte-Famille — Sées
- Exposition : FDAC’61 – L’art contemporain en fête, Hôtel du Département, Alençon
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel du Département — Alençon
- Démonstration : visite de l’Atelier-conservatoire du Point d’Alençon, Atelier-conservatoire de dentelle au Point d’Alençon, Alençon
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier-conservatoire de dentelle au Point d'Alençon — Alençon
- Exposition « Ha, ha… Les jardins publics de l’Orne, quelle révélation ! », Archives départementales de l’Orne, Alençon
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de l'Orne — Alençon
- Exposition d’art, Manoir de la cour, Pacé
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de la cour — Pacé
- Visite libre du musée, Musée de la Comtesse de Ségur, Aube
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Comtesse de Ségur — Aube
- Visite guidée : promenade en attelage, Haras national du Pin, Le Pin-au-Haras
19 septembre 2026 à 14h00
Haras national du Pin — Le Pin-au-Haras
- Visite libre de l’église, Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Charencey
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Notre-Dame de l'Assomption — Charencey
- Visite libre du parc des expositions, Parc des expositions Anova, Alençon
19 septembre 2026 à 14h00
Parc des expositions Anova — Alençon
- Visite guidée : l’envers du décor, La Luciole, Alençon
19 septembre 2026 à 14h00
La Luciole — Alençon
- Visite libre de la grande chapelle et du parc, Miséricorde de Sées, Sées
19 septembre 2026 à 14h00
Centre spirituel de la Miséricorde de Sées — Sées
- Visite libre du musée et des expositions, Site-musée de la Grosse Forge, Aube
19 septembre 2026 à 14h00
Site-musée de la Grosse Forge — Aube
- Visite guidée historique du manoir, Manoir de Courboyer, Perche en Nocé
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de Courboyer — Perche en Nocé
- Exposition : photographies de concerts, La Luciole, Alençon
19 septembre 2026 à 14h00
La Luciole — Alençon
- Exposition : A.R.B.R.E.S., Église Saint-Hilaire, Bazoches-sur-Hoëne
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Hilaire — Bazoches-sur-Hoëne
- Visite libre des extérieurs de la chapelle, Chapelle Ste Marie-Madeleine l’Air s’Ouvre 61350 St Mars d’Egrenne, Saint-Mars-d’Égrenne
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Sainte-Marie-Madeleine — Saint-Mars-d'Égrenne
- Visite guidée des archives municipales, Archives municipales, Alençon
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales — Alençon
- Visite libre de la chapelle, Chapelle Bignon, Mortagne-au-Perche
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Bignon — Mortagne-au-Perche
- Visite guidée à deux voix : Fernand Léger revient à Argentan, Musée Fernand Léger – André Mare, Argentan
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Fernand Léger - André Mare — Argentan
- Visite guidée du moulin et des ouvrages hydrauliques, Moulin de Radray, Loisail
19 septembre 2026 à 14h30
Moulin de Radray — Loisail
- Visite guidée : Montligeon, porte du Ciel dans le Perche, Basilique Notre-Dame, La Chapelle-Montligeon
19 septembre 2026 à 14h30
Basilique Notre-Dame — La Chapelle-Montligeon
- Visite libre du château, Château, Gouffern en Auge
19 septembre 2026 à 14h30
Château — Gouffern en Auge
- Exposition de sculptures, Salle des fêtes, Irai
19 septembre 2026 à 14h30
Salle des fêtes — Irai
- Visite guidée des intérieurs, Manoir de Mardilly, Mardilly
19 septembre 2026 à 14h30
Manoir de Mardilly — Mardilly
- Exposition : ce qui demeure, Eglise Saint-Pierre, Cour-Maugis sur Huisne
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Saint-Pierre — Cour-Maugis sur Huisne
- Visite guidée de l’exposition « Gustave Courbet. Une nature engagée », Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, Alençon
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle — Alençon
- Visite guidée du château de la Roche Bagnoles, bagnoles, Bagnoles-de-l’Orne-Normandie
19 septembre 2026 à 14h30
Château - Hôtel de ville — Bagnoles-de-l'Orne-Normandie
- Visite libre de la chapelle, Chapelle Saint-Joseph, Mortagne-au-Perche
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Saint-Joseph — Mortagne-au-Perche
- Circuit : visite guidée de Mauves-sur-Huisne, du Pont Catinat à l’église Saint-Pierre, Pont Catinat, Mauves-sur-Huisne
19 septembre 2026 à 14h30
Pont Catinat — Mauves-sur-Huisne
- Visite libre de l’église, Église Sainte-Céronne, Sainte-Céronne-lès-Mortagne
19 septembre 2026 à 14h30
Église Sainte-Céronne — Saint-Hilaire-le-Châtel
- Visite libre de la cour de l’Hôtel des Tailles, Hôtel des Tailles, Mortagne-au-Perche
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel des Tailles — Mortagne-au-Perche
- Visite libre de l’hôtel de Longueil, Hôtel de Longueil, Mortagne-au-Perche
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de Longueil — Mortagne-au-Perche
- Visite guidée des réserves du fonds régional d’art contemporain, Hôtel du Département, Alençon
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel du Département — Alençon
- Circuit : randonnée guidée en forêt d’Andaine, Tour de Bonvouloir, Juvigny Val d’Andaine
19 septembre 2026 à 14h30
Tour de Bonvouloir — Juvigny Val d'Andaine
- Visite guidée : il était une fois la Belle Époque…et le Gué aux Biches, Église du Sacré-Cœur, Bagnoles de l’Orne Normandie
19 septembre 2026 à 14h30
Église du Sacré-Cœur — Bagnoles de l'Orne Normandie
- Jeu : escape game du prieuré, Écomusée du Perche, Saint-Cyr-la-Rosière
19 septembre 2026 à 14h30
Écomusée du Perche — Saint-Cyr-la-Rosière
- Exposition de photographies et autres curiosités : l’abbé Paysant, Église vivante et parlante Ménil-Gondouin, Ménil-Gondouin
19 septembre 2026 à 15h00
Église vivante et parlante Ménil-Gondouin — Ménil-Gondouin
- Visite guidée de l’Hôtel du Département, Hôtel du Département, Alençon
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel du Département — Alençon
- Visite guidée flash, Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, Alençon
19 septembre 2026 à 15h00
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle — Alençon
- Exposition de photographies, Église Saint-Martin, L’Hôme-Chamondot
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Martin — L'Hôme-Chamondot
- Visite guidée de la charpente du manoir, Manoir de Courboyer, Perche en Nocé
19 septembre 2026 à 15h00
Manoir de Courboyer — Perche en Nocé
- Atelier : les secrets de la dentelle avec Marjolaine Salvador-Morel, Musée départemental d’art religieux, Sées
19 septembre 2026 à 15h00
Musée départemental d'art religieux — Sées
- JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE, Jardin intérieur à ciel ouvert, 6 Chem. du Lavoir, 61430 Athis-Val-de-Rouvre, Athis-Val-de-Rouvre
19 septembre 2026 à 15h00
Jardin intérieur à ciel ouvert, 6 Chem. du Lavoir, 61430 Athis-Val-de-Rouvre — Athis-Val-de-Rouvre
- Conférence : Tourouvre, histoire et mémoire, l’abbé Dumaine, Les Muséales de Tourouvre, Tourouvre au Perche
19 septembre 2026 à 15h00
Les Muséales de Tourouvre — Tourouvre au Perche
- Exposition et conférence : documents médiévaux domfrontais, Salle Rougeyron, Hôtel de Ville de Domfront, Domfront en Poiraie
19 septembre 2026 à 15h00
Mairie — Domfront en Poiraie
- Visite guidée du parc, Château du Tremblay, Orgères
19 septembre 2026 à 15h00
Château du Tremblay — Orgères
- Circuit : balade jusqu’au manoir de la Gauberdière, Église Saint-Rémy, Val-au-Perche
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Rémy — Val-au-Perche
- Lecture : À Goliarda, à L’Art de la joie, Librairie Convergences, Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe
19 septembre 2026 à 15h00
Librairie Convergences — Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe
- Visite guidée du jardin, Jardin intérieur à ciel ouvert, Athis-Val-de-Rouvre
19 septembre 2026 à 15h00
Jardin intérieur à ciel ouvert — Athis-Val-de-Rouvre
- Visite guidée de l’abbatiale, Abbatiale Sainte-Opportune, Almenêches
19 septembre 2026 à 15h00
Abbatiale Sainte-Opportune — Almenêches
- Circuit : balade guidée à la découverte du Manoir de la Gauberdière, Église Saint-Rémy, Val-au-Perche
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Rémy — Val-au-Perche
- Visite guidée du village, Halle au beurre, Athis-Val-de-Rouvre
19 septembre 2026 à 15h00
Halle au beurre — Athis-Val-de-Rouvre
- Visite guidée des extérieurs de la chapelle, Chapelle de Brotz, L’Hôme-Chamondot
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle de Brotz — L'Hôme-Chamondot
- Circuit : à la redécouverte du patrimoine d’Exmes, Salle des fêtes, Gouffern en Auge
19 septembre 2026 à 15h30
Salle des fêtes — Gouffern en Auge
- Conférence d’Olivier Masmonteil sur son travail de peintre, Les Jardins du Montperthuis, Chemilli
19 septembre 2026 à 16h00
Les Jardins du Montperthuis — Chemilli
- Visite guidée des collections permanentes Dentelles, Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, Alençon
19 septembre 2026 à 16h00
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle — Alençon
- Visite guidée des réserves du musée, Musée du château de Flers, Flers
19 septembre 2026 à 16h00
Musée du château de Flers — Flers
- Concert de chant choral, Manoir de la Baronnie, Boischampré
19 septembre 2026 à 16h00
Manoir de la Baronnie — Boischampré
- Spectacle équestre de l’été, Haras national du Pin, Le Pin-au-Haras
19 septembre 2026 à 16h00
Haras national du Pin — Le Pin-au-Haras
- Visite guidée de la cave de vieillissement de Calvados du manoir, Manoir de Courboyer, Perche en Nocé
19 septembre 2026 à 16h00
Manoir de Courboyer — Perche en Nocé
- Visite guidée du Mont-Brûlé, Mont-Brûlé, La Ferrière-aux-Étangs
19 septembre 2026 à 16h30
Mont-Brûlé — La Ferrière-aux-Étangs
- Spectacle et visite au chevalement illuminé, Carreau de la mine, Saint-Clair-de-Halouze
19 septembre 2026 à 17h00
Carreau de la mine — Saint-Clair-de-Halouze
- Visite guidée de l’esTRAde espace d’art actuel, L’esTRAde, espace d’art actuel, Athis-Val-de-Rouvre
19 septembre 2026 à 17h00
L'esTRAde, espace d'art actuel — Athis-Val-de-Rouvre
- Spectacle : dragons, mystères et tarte aux pommes, Abbaye de Saint Evroult Notre-Dame du Bois, Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois
19 septembre 2026 à 17h00
Abbaye Saint-Evroult — Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois
- Spectacle : Frida, lettres à Diego, Musée du château de Flers, Flers
19 septembre 2026 à 18h00
Musée du château de Flers — Flers
- Spectacle en déambulation, Hôtel du Département, Alençon
19 septembre 2026 à 18h30
Hôtel du Département — Alençon
- Visite guidée du musée, Château de Gacé, Gacé
19 septembre 2026 à 19h00
Château de Gacé — Gacé
- Spectacle : lecture publique « faire du bois », Le Valguenard, Chênedouit
19 septembre 2026 à 19h00
Le Valguenard — Chênedouit
- Concert : rôles de dame, Eglise Saint-Denis, Mahéru
19 septembre 2026 à 20h30
Eglise Saint-Denis — Mahéru
- Concert : cordes percutées d’Adélaïde Ferrière – Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen, Eglise d’Autheuil – Tourouvre au Perche, Tourouvre au Perche
19 septembre 2026 à 20h30
Église Notre-Dame — Tourouvre au Perche
- Visite guidée du moulin de Rainville, Longny au perche, Longny les Villages
20 septembre 2026 à 09h00
Moulin de Rainville — Longny les Villages
- Exposition de photographies : Chaumont d’autrefois et d’aujourd’hui, Église Saint-Pierre, Chaumont
20 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Pierre — Chaumont
- Circuit : rallye du patrimoine, Place de l’Hôtel de Ville, Longny les Villages
20 septembre 2026 à 09h30
Place de l'Hôtel de Ville — Longny les Villages
- Visite libre de l’église, église de saint Agnan sur Erre (val au Perche), Val-au-Perche
20 septembre 2026 à 09h30
Eglise Saint-Agnan — Val-au-Perche
- Visite guidée : le chalet suédois, pépite de l’Exposition universelle de 1889, Chalet suédois, Bagnoles-de-l’Orne
20 septembre 2026 à 10h00
Chalet suédois — Bagnoles-de-l'Orne
- Exposition : auto passion, Hôtel du Département, Alençon
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel du Département — Alençon
- Visite guidée de la briqueterie des Chauffetières, Briqueterie / tuilerie des Chauffetieres, L’Hôme-Chamondot
20 septembre 2026 à 10h00
Briqueterie / tuilerie des Chauffetieres — L'Hôme-Chamondot
- Démonstration : visite du fournil de l’ancien presbytère, Ancien presbytère, Fay
20 septembre 2026 à 10h00
Ancien presbytère — Fay
- Circuit : balade à la découverte du patrimoine de la commune, École maternelle, Saint-Michel-Tubœuf
20 septembre 2026 à 10h00
École maternelle — Saint-Michel-Tubœuf
- Visite libre de l’église, Église Saint-Nicolas, Saint-Nicolas-de-Sommaire
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Nicolas — Saint-Nicolas-de-Sommaire
- Exposition : le patrimoine immatériel de la mémoire, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Bretoncelles
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre et Saint-Paul — Bretoncelles
- Visite guidée de l’Hôtel de Guise et de son parc, siège de la préfecture de l’Orne, Hôtel de Guise – Préfecture de l’Orne, Alençon
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Guise - Préfecture de l'Orne — Alençon
- Visite libre du parc du chateau de Pouvrai, Chateau de Pouvrai, Pouvrai
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Pouvrai — Pouvrai
- Exposition : Goulet, son clocher, son prieuré, son château, Eglise Saint Martin Goulet Monts sur Orne, Monts-sur-Orne
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin — Monts-sur-Orne
- Visite libre : patrimoine coloré, Eglise Saint-Germain, Saint-Germain-de-Martigny
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Germain — Saint-Germain-de-Martigny
- Visite guidée du musée municipal, Hôtel de ville, La Ferté-Macé
20 septembre 2026 à 10h30
Hôtel de ville — La Ferté-Macé
- Visite guidée de La Table au diable, Allée couverte de la Table au Diable, Passais-Villages
20 septembre 2026 à 11h00
Allée couverte de la Table au Diable — Passais-Villages
- Visite guidée théâtralisée : chronique aiglonne, Hôtel de Ville, L’Aigle
20 septembre 2026 à 11h00
Hôtel de Ville — L'Aigle
- Visite guidée de la chapelle, Chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, Alençon
20 septembre 2026 à 13h30
Chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus — Alençon
- Visite libre de l’hémicycle Hubert d’Andigné, Hôtel de Guise – Préfecture de l’Orne, Alençon
20 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Guise - Préfecture de l'Orne — Alençon
- Visite libre de l’église, Eglise Saint-Denis, Mahéru
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Denis — Mahéru
- Journées du patrimoine : la gestion écologique du marais, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze
20 septembre 2026 à 14h00
Devant l'espace culturel du Houlme, Briouze — Briouze
- Visite guidée de l’église, Église Saint-Léonard, Saint-Michel-Tubœuf
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Léonard — Saint-Michel-Tubœuf
- Atelier de taille d’outils et démonstration d’allumage, Le château de Rânes, Rânes
20 septembre 2026 à 14h00
Château de Rânes — Rânes
- Exposition : arrêt sur image, l’aventure photographique, Hôtel de Ville, L’Aigle
20 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Ville — L'Aigle
- Visite guidée de la tour de l’église, Église Saint-Martin, L’Aigle
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Martin — L'Aigle
- Visite libre du musée des instruments de musique, Hôtel de Ville, L’Aigle
20 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Ville — L'Aigle
- Exposition de photographies « hier et aujourd’hui » de Saint-Michel-Tubœuf, Salle polyvalente, Saint-Michel-Tubœuf
20 septembre 2026 à 14h00
Salle polyvalente — Saint-Michel-Tubœuf
- Visite guidée des mosaïques de Gian Dominico Facchina, Église Notre-Dame de l’Assomption, La Ferté Macé
20 septembre 2026 à 14h30
Église Notre-Dame de l'Assomption — La Ferté Macé
- Spectacle participatif : karaoké mécanique, Musée du château de Flers, Flers
20 septembre 2026 à 15h00
Musée du château de Flers — Flers
- Spectacle : un jardin sur la terre, Parc de la Pelzinière, Val-au-Perche
20 septembre 2026 à 15h00
Parc de la Pelzinière — Val-au-Perche
- Conférence : rencontre avec Marjolaine Salvador-Morel et sa complice Carole Martinez, Musée départemental d’art religieux, Sées
20 septembre 2026 à 15h00
Musée départemental d'art religieux — Sées
- Spectacle et visite au chevalement, Carreau de la mine, Saint-Clair-de-Halouze
20 septembre 2026 à 15h00
Carreau de la mine — Saint-Clair-de-Halouze
- Visite guidée du manoir, Manoir de la Chaslerie, Domfront en Poiraie
20 septembre 2026 à 15h00
Manoir de la Chaslerie — Domfront en Poiraie
- Jeu : vrai ou faux, Musée Fernand Léger – André Mare, Argentan
20 septembre 2026 à 15h00
Musée Fernand Léger - André Mare — Argentan
- Conférence : une histoire de Mahéru, Eglise Saint-Denis, Mahéru
20 septembre 2026 à 16h00
Eglise Saint-Denis — Mahéru
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)