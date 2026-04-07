Avec Pedro Delgadeux, Jeff Sourdin livre un roman social sensible

Qui n’a pas eu un coup de cœur en les voyant pédaler comme des fous à toute heure de la nuit ? Livreurs, coursiers, ces forçats du vélo s’habillent Deliveroo, Uber Eats, Take Eat Easy, etc., tous dans l’urgence de la minute à tenir. Jeff Sourdin retrouve ici l’accent de son premier roman, Le ripeur, publié aux mêmes éditions, La Part Commune.

Le personnage principal ? Pierre, un ancien coureur cycliste professionnel, la petite cinquantaine. Lui court dans Paris pour Suber Food et nous le suivons dans ses itinéraires kilométriques. Rue d’Alésia, Place des fêtes, Quai de la Rapée, La Villette, rue Ménilmontant, La Bastille, Porte Dorée, rue Barbier, La Défense, place Gambetta, rue des Pyrénées. Je l’imagine éviter la Butte aux cailles, plonger rue Montorgueil et couper par le square de Montsouris. Pierre ? Dans sa jeunesse, un équipier modèle de l’écurie French Telecom, un porteur de bidons et de musettes de ravitaillement, au service des seigneurs de la route. A son actif tout de même, le Giro, la Vuelta, des classiques à l’étranger, jamais le Tour de France.

Celui-là même dont il écoute dans ses oreillettes les dernières boucles avant l’arrivée sur les Champs-Élysées. Un Tour sponsorisé Suber Food ! Commentaires enflammés, l’échappée, le suspense poussé à bout, de bons mots, solidarité, courage, fierté. Lui, ses jambes tournent aussi comme des bielles mécaniques, les yeux partout pour éviter les portières s’ouvrant brusquement, les écarts de voitures, les feux grillés. Toujours la peur d’une crevaison, d’une roue voilée, d’une commande endommagée…

Et puis, quelques jours avant, Amin, l’accident fatal pour une pizza de 3 euros. Amin comme les précaires, les sans-papiers, sous-louant un compte d’une application pris sous un autre nom, des uberisés que tout le monde ignore, ceux qui comptent le temps à rebours, des invisibles broyés dans un engrenage et tenus par un fil anonyme à une ou plusieurs plate-formes de livraison. Rue, numéro, digicode, étage. Bonjour, bonsoir. Content, mécontent, combien d’étoiles pour cette livraison ? Amin. Que faire pour Amin ? Laisser Suber Food accorder généreusement quelques centaines d’euros à la famille ? Se mobiliser comme le font Héléna et ses amis ? La violence comme réponse ? Ou bien…

Rien n’était gagné d’avance pour Jeff Sourdin sur un terrain émotionnellement et socialement aussi sensible. Et s’il réussit son pari, c’est parce qu’il a trouvé ici un ton juste capable dans une langue simple et fluide de rendre la réalité d’un monde, le nôtre, en frappant à notre porte.

Jeff Sourdin, Pedro Delgadeux, éditions La part Commune, 132 pages, 15€