Photographie. Charlotte Perriand, la montagne contre l’ornement

On croit connaître Charlotte Perriand parce que l’histoire du design l’a canonisée. On l’admire à travers quelques meubles devenus souverains, quelques collaborations majeures, quelques récits bien établis de la modernité. Mais cette consécration a eu son prix, elle a parfois rigidifié son image. Cet ouvrage rouvre la faille vive. Il restitue, derrière l’architecte et la designeuse, une conscience au travail, une femme de nerf, de souffle, de décision, pour qui la montagne ne fut ni un loisir ni un décor, mais une épreuve de vérité.

Il faut partir de là. Ces photographies ne relèvent pas de l’appendice aimable. Elles ne constituent ni un supplément biographique ni une parenthèse pittoresque dans une œuvre déjà achevée ailleurs. Elles en forment un noyau. On y voit une pensée qui se cherche non dans l’abstraction pure, mais dans la confrontation avec le relief, la fatigue, l’air, la coupe du terrain, la rudesse des matières, la pauvreté éloquente des formes vernaculaires. La photographie, chez Charlotte Perriand, n’est pas une distraction visuelle. C’est un instrument de saisie du réel. Un appareil de décantation. Une manière de retirer aux choses leur bavardage pour atteindre leur structure de nécessité.

Ce qui frappe d’abord, c’est la sévérité de ce regard. Même lorsque la joie affleure, même lorsque le soleil, la neige ou l’élan du corps semblent ouvrir l’image, quelque chose demeure tenu, concentré, orienté. Perriand ne photographie pas pour s’abandonner à la splendeur. Elle photographie pour comprendre ce qui tient. Un glacier, une arête, une pente, un sérac, une chaise de berger, un linge suspendu, un visage paysan, un replat d’herbe où s’allongent deux corps après l’effort : tout entre dans un même régime d’attention. Ce ne sont pas des sujets au sens mondain du terme. Ce sont des indices. Des formes de vie. Des condensés d’espace, de fonction, d’accord ou de tension entre les êtres et leur milieu.

Charlotte Perriand

La montagne joue ici un rôle de juge. Elle défait les grâces inutiles. Elle ne pardonne ni le faux luxe, ni l’ornement vide, ni la mollesse conceptuelle. Elle oblige. Elle met le corps à sa place et l’intelligence à l’épreuve. Il faut sans doute mesurer cela pour comprendre pourquoi Charlotte Perriand y revient avec une telle fidélité. Non parce qu’elle y chercherait un refuge romantique, mais parce qu’elle y rencontre un ordre plus exact que celui des salons. Là-haut, le mobilier n’est pas une question de signature, mais de survie, de repos, de portance, d’usage. L’habitat n’est pas un style ; c’est une réponse. La beauté, dans ce monde, n’est jamais première. Elle vient après la justesse, ou elle ne vient pas.

Cette leçon de montagne traverse tout le livre. Elle traverse les vues de glaciers, de crêtes, d’aiguilles, de vallées, mais aussi les scènes plus modestes où l’œil s’arrête sur un tabouret, une couverture rapiécée, deux chaises posées dans l’herbe, un troupeau, un père tenant un enfant. C’est là que la critique doit se faire précise. Charlotte Perriand ne romantise pas le vernaculaire. Elle ne transforme pas le paysan en icône de calendrier ni l’objet rural en bibelot d’authenticité. Elle regarde ce monde avec une fermeté sans folklore. Ce qu’elle y reconnaît, ce n’est pas un charme du passé. C’est une intelligence de la sobriété. Une civilisation de moyens pauvres mais de formes justes. Une économie de gestes qui pense déjà ce que le design oubliera souvent : que l’objet ne vaut que s’il intensifie la vie sans l’alourdir.

C’est ici que Perriand devient plus intéressante encore que sa légende. On sait son inscription dans les avant-gardes, sa proximité avec Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Fernand Léger, Dora Maar, ses engagements à gauche, sa sensibilité aux photomontages politiques des années 1930. Mais ce livre montre autre chose qu’un curriculum moderniste exemplaire. Il montre comment une conscience politique peut traverser le regard sans le dégrader en propagande. Quand Charlotte Perriand photographie les vachers du Vercors, les bergers, les femmes au travail, les présences souveraines et pauvres de la montagne, elle ne cherche ni l’anecdote ni l’attendrissement. Elle produit un regard de reconnaissance. Elle restitue à ces vies une densité, une frontalité, une indépendance qui les soustraient au pittoresque autant qu’à la condescendance sociale.

Il y a là un point décisif. Chez Perriand, la modernité n’est pas lancée contre le monde ancien comme une entreprise de table rase. Elle se corrige au contact de ce qu’elle aurait pu mépriser. C’est pourquoi son œuvre échappe au fonctionnalisme desséché. Elle ne croit pas à la machine contre la terre, ni à la forme pure contre l’usage vécu. Elle cherche une synthèse plus difficile entre technique et tact, entre invention et mémoire matérielle, entre rationalité et hospitalité. La montagne lui apprend cela avec une autorité sans discours. Elle lui enseigne que la vraie modernité n’est pas une accélération, mais un réglage.

Ce qui donne aussi à ce livre sa tension singulière, c’est la présence de Charlotte Perriand elle-même dans les images. Non comme figure mondaine, non comme héroïne apprêtée, mais comme corps engagé. On la voit en veste de montagne, piolet à la main ; en escalade ; lisant une carte ; se reposant près d’un refuge ; observant les sommets ; brandissant ses gants face au soleil, dans cette image désormais célèbre où quelque chose excède la simple joie sportive. Ces photographies ne montrent pas seulement une femme libre. Elles montrent une femme qui a déplacé le lieu même de sa légitimité. Elle ne demande pas d’être admise dans un monde masculin de créateurs déjà institués ; elle s’autorise depuis l’expérience, depuis l’effort, depuis la prise directe avec le réel.

Cette dimension est essentielle. Le corps de Perriand n’est jamais là pour adoucir l’œuvre ou la personnifier affectivement. Il fait argument. Il atteste que penser l’espace suppose de l’avoir éprouvé. Que dessiner un refuge, un meuble, une station, une cellule d’habitation, ne relève pas seulement du calcul ou du goût, mais d’une expérience respirée du monde. Chez elle, la montagne n’est pas contemplée depuis une fenêtre. Elle est grimpée, traversée, affrontée, incorporée. D’où cette qualité très particulière des photographies : elles sont à la fois des prises de note et des prises de position.

Le noir et blanc renforce encore cette dureté salubre. Il retire au paysage alpin ses séductions touristiques, il désactive l’ivresse chromatique, il conduit l’œil vers les masses, les tensions, les surfaces, les fractures, les rythmes. La neige y devient moins blanche que pensante. La roche moins pittoresque que structurelle. Les glaciers moins sublimes qu’architecturaux. Perriand regarde la montagne comme un immense répertoire de solutions formelles, mais un répertoire qui resterait soumis à une discipline intérieure. Car il n’est jamais question de copier la nature. Il s’agit d’apprendre d’elle une manière de tenir ensemble l’économie et l’intensité.

C’est pourquoi ces photographies sont si importantes pour comprendre ses réalisations ultérieures, de Méribel aux Arcs, du Refuge Bivouac aux intérieurs les plus dépouillés. Elles en sont moins l’illustration que la chambre d’élaboration. On y voit se constituer un œil qui refuse le superflu, qui se méfie des effets, qui préfère la coupe nette à l’emphase, la ligne nécessaire à la séduction gratuite. En un mot, on y voit une morale plastique. Et cette morale est plus émouvante qu’il n’y paraît, précisément parce qu’elle ne cherche jamais à émouvoir.

La montagne re-créative est ainsi beaucoup plus qu’un beau livre sur Charlotte Perriand à travers le point de vue de Maylis de Kerangal. C’est un livre qui réordonne son œuvre à partir de son foyer le plus exigeant. Il nous rappelle que créer peut vouloir dire simplifier sans appauvrir, rendre plus libre sans désincarner, moderniser sans arracher. Il montre aussi que la photographie, chez Perriand, n’est ni annexe ni mineure. Elle est le lieu où se nouent son sens de la forme, son attention au social, sa sensualité des matières, sa rigueur, sa capacité de décision. Autrement dit, le lieu où une inventeuse se regarde elle-même penser.

Charlotte Perriand. La montagne re-créative, Filigranes Éditions / Musée de Grenoble, 2026. Textes de Maylis de Kerangal, Olivier Tomasini et Sébastien Gökalp dans l’ouvrage.