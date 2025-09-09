Quelle production de myrtilles existe-il en Bretagne ?

Fruit à la saveur douce et acidulée, la myrtille est la nouvelle coqueluche des Français avec une production qui s’élève à 3 300 tonnes. En Bretagne, le fruit bleu-noir se cultive depuis 2020 et sa culture apporte une alternative locale aux importations étrangères, notamment grâce à la marque Prince de Bretagne.

Fruit longtemps laissé pour compte, la myrtille, que l’on cultive en France depuis 1985, voit sa côte grimper ces dernières années auprès des consommateurs français. On retrouve sa couleur et sa rondeur dans les rayons de grandes surfaces ou les étals des marchés en plus grand nombre. Si près de 3 000 tonnes sont produites dans l’hexagone, ce poids ne couvre que 17 % de la consommation – soit moins d’une myrtille sur cinq. Le reste de la quantité provient de pays européens comme l’Espagne, le Maroc et le Portugal, mais peut aussi être importé du Pérou et du Chili à la saison hivernale.

La Nouvelle Aquitaine se place au premier rang de la production avant l’Occitanie et la région PACA qui forment le premier bassin de production de myrtilles cultivées en France : les deux régions cumulent 60 % de la production nationale, soit environ 2 100 tonnes. La Bretagne fait partie du deuxième bassin qui englobe les régions Pays de la Loire-Bretagne et Centre -Val de Loire. En troisième position, les régions Grand-Est et Auvergne-Rhône-Alpes, qui cumulent 10 % de la production (source).

La myrtille et la Bretagne depuis 2020

Ce n’est que depuis 2020 que le fruit rond de la famille des fruits rouges est cultivé en région Bretagne : la myrtille bretonne est principalement commercialisée sous la marque Prince de Bretagne, qui réunit à ce jour 1322 maraîchers bretons. Face à l’engouement que connait la consommation de la myrtille (+20 % en 5 ans, source CTIFL 2024), la coopérative investit dans la culture de la myrtille bretonne afin de proposer une alternative locale et de saison aux fruits importés. Elle est disponible de juillet à septembre en barquette de 125 g, selon les conditions climatiques, et sa zone de commercialisation est pour le moment limitée à la Bretagne.

Pour l’heure, sa culture est assurée par six maraîchers qui récoltent à la main entre le Finistère et les Côtes-d’Armor : À Plouenan (29), Thomas Quillévéré en fait notamment partie. Producteur de légumes bio en plein champ et sous abri, il diversifie son activité en plantant un hectare de myrtilles en 2022.

Les Jardins de Soléane, Morbihan

D’autres initiatives régionales ont vu le jour comme Les jardins de Soléane, une ferme familiale portée par Marie-Laure et Florian dans le centre de Bretagne. Elle a vu le jour en 2022, avec une plantation en janvier 2023 et une première récolte en 2024. La ferme s’est spécialisée dans la myrtille arbustive (originaire du continent Nord-américain) qui, contrairement à la myrtille sauvage que l’on trouve dans la nature, se cultive. La ferme cultive au total huit variétés afin d’étaler la récolte manuelle de fin juin à mi-août, sur 5 300 plants.

Les jardins de Soléane s’inscrivent dans une culture raisonnée avec une cueillette à la main afin de garantir la garantie et la fraîcheur.

La ferme de la Bidonnais, Bonnemain, Ille-et-Vilaine

Daniel et Didier Faillé ont été les premiers à cultiver la myrtille dans le Pays Malouin, à la fin des années 80. Aujourd’hui, la culture est moindre (de 2 hectares, ils sont passés à 6 ares) et est réservée aux particuliers et commerçants, et non plus aux grossistes quand il était question auparavant. À la ferme de la Bidonnais, la cueillette est ouverte à tous. Il est donc possible d’aller cueillir soi-même ces myrtilles pour encore encore plus apprécier sa dégustation par la suite. Contact : 06 69 97 45 78