PUY-DE-DOME CLERMONT-FERRAND JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans le Puy-de-Dôme, capitale Clermont-Ferrand, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Jardin Lecoq, Élodie Cabos, Écho, Jardin Lecoq, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 06h45
Jardin Lecoq — Clermont-Ferrand
- Deux œuvres signées Guillaume Bottazzi, Villa Gaïa, Chamalières
19 septembre 2026 à 08h00
Villa Gaïa — Chamalières
- Visite du Temple protestant de La Bourboule, temple protestant, La Bourboule
19 septembre 2026 à 08h00
temple protestant — La Bourboule
- Visite et conférence Casino de La Bourboule, Casino Chardon, La Bourboule
19 septembre 2026 à 08h00
Casino Chardon — La Bourboule
- Parc Fenestre La Bourboule, Parc Fenestre, La Bourboule
19 septembre 2026 à 08h00
Parc Fenestre — La Bourboule
- Exposition en plein air Portraits, Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 09h00
Archives départementales du Puy-de-Dôme — Clermont-Ferrand
- Visite guidée du barrage hydraulique EDF des Fades, Barrage des Fades, Les Ancizes-Comps
19 septembre 2026 à 09h00
Barrage des Fades — Les Ancizes-Comps
- Ouverture de l’église, Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Labessette
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Notre-Dame de l'Assomption — Labessette
- Visite du chantier de la vieille ferme, Chez Mélé, Messeix
19 septembre 2026 à 09h00
Chez Mélé — Messeix
- Visite libre de la basilique Notre-Dame-du-Port, Basilique Notre-Dame du Port, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 09h00
Basilique Notre-Dame du Port — Clermont-Ferrand
- Journées Européennes du Patrimoine au moulin d’Edmond, Moulin d’Edmond, Charbonnières-les-Varennes
19 septembre 2026 à 09h00
Moulin d'Edmond — Charbonnières-les-Varennes
- Visite de Volvic O’rigines, Volvic O’rigines, Volvic
19 septembre 2026 à 09h00
Volvic O'rigines — Volvic
- Lycée international Jeanne-d’Arc, Lycée international Jeanne d’Arc, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 09h00
Lycée international Jeanne d'Arc — Clermont-Ferrand
- Exposition photos, Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Labessette
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Notre-Dame de l'Assomption — Labessette
- Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 09h00
Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption — Clermont-Ferrand
- Hôtel des états-majors, Le service militaire, toute une histoire, Hôtel des Etats Majors, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 09h30
Hôtel des Etats Majors — Clermont-Ferrand
- École nationale supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF), École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 09h30
École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand — Clermont-Ferrand
- En quête de beauté, carte blanche à Annie Bascoul, Salle Gilbert-Gaillard, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 09h30
Salle Gilbert-Gaillard — Clermont-Ferrand
- Visite du château de Parentignat, Château de Parentignat, Parentignat
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Parentignat — Parentignat
- Circuit sonore « Le patrimoine local ou la vie d’autrefois à Combronde », Château des Capponi, Combronde
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Capponi — Combronde
- Le silex dans tous ses états, Musée d’art Roger-Quillot, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art Roger-Quillot — Clermont-Ferrand
- La source mystérieuse, un jeu de piste patrimoniale à découvrir sur tout le week-end, Office du tourisme de Royat Chamalières, Royat
19 septembre 2026 à 10h00
Office du tourisme de Royat Chamalières — Royat
- VISITE DE L’ANCIEN BEFFROI DE LA VILLE, Tour de l’Horloge, Riom
19 septembre 2026 à 10h00
Tour de l'Horloge — Riom
- Visite autour du patrimoine du XIXe siècle, Mairie de Cournon d’Auvergne, Cournon-d’Auvergne
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Cournon d'Auvergne — Cournon-d'Auvergne
- Tirailleurs d’Afrique, histoire croisée et mémoire commune, Musée de la Résistance, de l’internement et de la déportation, Chamalières
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Résistance, de l'Internement et de la Déportation — Chamalières
- Visitez l’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand (OPGC), Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand Sommet du Puy de Dôme, Orcines
19 septembre 2026 à 10h00
Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand Sommet du Puy de Dôme — Orcines
- Visites du Funiculaire à Eau de La Bourboule, Gare d’aval du funiculaire de La Bourboule, La Bourboule
19 septembre 2026 à 10h00
Gare d'aval du funiculaire de La Bourboule — La Bourboule
- Circuit « Figures historiques », Château des Capponi, Combronde
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Capponi — Combronde
- Corail Renaissance, Muséum Henri-Lecoq, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Muséum Henri-Lecoq — Clermont-Ferrand
- Visite libre du Château de Villeneuve, Château de Villeneuve-Lembron, Villeneuve
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Villeneuve-Lembron — Villeneuve
- Découverte du jardin bonbonnier, jardin bonbonnier, Blanzat
19 septembre 2026 à 10h00
jardin bonbonnier — Blanzat
- 25·Gisèle Halimi, 25 Gisèle Halimi, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
25 Gisèle Halimi — Clermont-Ferrand
- Le péril thiernois, chapelle Saint-Roch de Thiers, Thiers
19 septembre 2026 à 10h00
chapelle Saint-Roch de Thiers — Thiers
- Visite libre de l’église du Sacré-Coeur, Église du Sacré-Cœur, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Église du Sacré-Cœur — Clermont-Ferrand
- Tribune publique des tennis La Bourboule, Tennis de La Bourboule, La Bourboule
19 septembre 2026 à 10h00
Tennis de La Bourboule — La Bourboule
- Visite de La Maison Rozier, Maison Rozier, La Bourboule
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Rozier — La Bourboule
- Sur les traces des résistants / déportés locaux, Musée de la Résistance, de l’internement et de la déportation, Chamalières
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Résistance, de l'Internement et de la Déportation — Chamalières
- Visite de l’Hôtel Métropole, Hôtel Métropole, La Bourboule
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Métropole — La Bourboule
- Église Saint-Joseph, Église Saint-Joseph, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Joseph — Clermont-Ferrand
- BEAUTE(S), Musée d’art Roger-Quillot, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art Roger-Quillot — Clermont-Ferrand
- Jeu des cartes postales, Sommet du Puy-de-Dôme, Orcines
19 septembre 2026 à 10h00
Sommet du Puy-de-Dôme — Orcines
- Découverte d’une cave, Place de la Victoire, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Place de la Victoire — Clermont-Ferrand
- Église Saint-Pierre-les-Minimes, Eglise saint-pierre-les-minimes, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise saint-pierre-les-minimes — Clermont-Ferrand
- Visite de l’église, Eglise, Saint-Jean-des-Ollières
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise — Saint-Jean-des-Ollières
- Jeu de piste Les mystères de Besse, Office de tourisme de Besse, Besse-et-Saint-Anastaise
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme de Besse — Besse-et-Saint-Anastaise
- Visite guidée du centre de maintenance du Panoramique des Dômes, Maison de Site, Orcines
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de Site — Orcines
- Cathédrale, Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption — Clermont-Ferrand
- Visite Eglise Saint-Loup – Boudes, Église Saint-Loup, Boudes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Loup — Boudes
- Lumière sculptée de l’artiste Émilie Lemardeley, Musée Francisque Mandet, Riom
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Francisque Mandet — Riom
- Visite des locaux de la Grande Loge de France de Clermont-Ferrand, Centre Culturel Viollet Le Duc, Romagnat
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Culturel Viollet Le Duc — Romagnat
- Balade archéologique sur la plaine de Sarliève, Ferme de Sarliève, Cournon-d’Auvergne
19 septembre 2026 à 10h00
Ferme de Sarliève — Cournon-d'Auvergne
- Visite guidée de l’usine d’embouteillage Volvic, Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet,, Volvic
19 septembre 2026 à 10h00
Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet, — Volvic
- Le curieux bureau de Blaise Pascal et son portrait mystérieux, Local patrimoine, Billom
19 septembre 2026 à 10h00
Local patrimoine — Billom
- Le patrimoine commercial de Clermont, Place de la Victoire, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Place de la Victoire — Clermont-Ferrand
- Café-conférence « La photographie », Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy, Saint-Éloy-les-Mines
19 septembre 2026 à 10h00
Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy — Saint-Éloy-les-Mines
- VISITE DU SITE CLUNISIEN : L’ABBAYE DE MOZAC, Abbatiale Saint-Pierre de Mozac, Mozac
19 septembre 2026 à 10h00
Abbatiale Saint-Pierre de Mozac — Mozac
- Visite libre « Eglise Saint-Genès-le-Comte, Église Saint-Genès-le-Comte, Combronde
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Genès-le-Comte — Combronde
- Opéra-Théâtre, Opéra-Théâtre, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Opéra-Théâtre — Clermont-Ferrand
- Dans les coulisses des archives, Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales du Puy-de-Dôme — Clermont-Ferrand
- Propriété Charbaymond, 1890 à nos jours, une histoire de famille, Propriété Charbaymond, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Propriété Charbaymond — Clermont-Ferrand
- Piscine tournesol, Piscine Jacques-Magnier, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Piscine Jacques-Magnier — Clermont-Ferrand
- Dans les coulisses du Musée de la Résistance, Musée de la Résistance, de l’internement et de la déportation, Chamalières
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Résistance, de l'Internement et de la Déportation — Chamalières
- Trésors de la Préhistoire en Auvergne, Musée d’art Roger-Quillot, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art Roger-Quillot — Clermont-Ferrand
- Visite du Casino des Thermes – Mairie de La Bourboule, Hôtel de Ville, La Bourboule
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — La Bourboule
- Jeu d’énigmes pour enfants, Château de Châteaugay, Châteaugay
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Châteaugay — Châteaugay
- Jeu de piste dans le vieux bourg, Eglise Saint-Martin, Cournon-d’Auvergne
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Martin — Cournon-d'Auvergne
- Propriété Charbaymond , de ferme à maison atypique . 140 ans d’histoire d’une maison de famille, Propriété Charbaymond, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Propriété Charbaymond — Clermont-Ferrand
- Exposition de photos de Châteaugay à travers les âges, Château de Châteaugay, Châteaugay
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Châteaugay — Châteaugay
- Visite du château, Château de Châteaugay, Châteaugay
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Châteaugay — Châteaugay
- Découvrez « la balade des caves », Château des Capponi, Combronde
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Capponi — Combronde
- Médiation à la carte, Musée d’art Roger-Quillot, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art Roger-Quillot — Clermont-Ferrand
- Montferrand théâtralisée, virée Castel et cliquaille, Place Louis-Deteix, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Place Louis-Deteix — Clermont-Ferrand
- Exposition « Archives : l’exp’Eau !, Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales du Puy-de-Dôme — Clermont-Ferrand
- Visite du Centre de Conservation des Musées métropolitains, Centre de Conservation des Musées métropolitains, Cébazat
19 septembre 2026 à 10h00
Centre de Conservation des Musées métropolitains — Cébazat
- Playtime revient pour une 5e édition toujours aussi festive!, La Comédie de Clermont, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
La Comédie de Clermont — Clermont-Ferrand
- Visite commentée du Château des Capponi, Château des Capponi, Combronde
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Capponi — Combronde
- Découverte des vestiges des souterrains de l’ancien chalet de l’observatoire, Espace muséographique temple de Mercure, Orcines
19 septembre 2026 à 10h00
Espace muséographique temple de Mercure — Orcines
- Visite libre du chantier de la Bibliothèque de l’Hôtel-Dieu Clermont Auvergne Métropole, Bibliothèque de l’Hôtel-Dieu, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque de l'Hôtel-Dieu — Clermont-Ferrand
- GUIMET + JAPON – Chefs d’oeuvre du musée Guimet, Musée d’art Roger-Quillot, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art Roger-Quillot — Clermont-Ferrand
- Atelier photographique, Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h30
Archives départementales du Puy-de-Dôme — Clermont-Ferrand
- Hôtel de Ville – Tribunal – Prison, Hôtel de Ville, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel de Ville — Clermont-Ferrand
- Visites guidées du Château de Murol, Château de Murol, Murol
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Murol — Murol
- Visite guidée de l’église Saint-Pierre d’Isserteaux, Eglise Saint-Pierre, Isserteaux
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise Saint-Pierre — Isserteaux
- Histoires de Photographes / La Traversée Photographique, Hôtel Fontfreyde – Centre photographique, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel Fontfreyde - Centre photographique — Clermont-Ferrand
- Visite guidée de la sous-préfecture de Thiers, Sous-préfecture de Thiers, Thiers
19 septembre 2026 à 10h30
Sous-préfecture de Thiers — Thiers
- Journées Européennes du Patrimoine à Vulcania, Vulcania, Saint-Ours
19 septembre 2026 à 10h45
Vulcania — Saint-Ours
- Visite-guidée de l’abri Durif et Moliard, Les sites préhistoriques d’Enval, Vic-le-Comte
19 septembre 2026 à 11h00
Les sites préhistoriques d’Enval — Vic-le-Comte
- Ouverture exceptionnelle du Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne, Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne, Aubière
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne — Aubière
- Le quartier de Notre-Dame-du-Port, Basilique Notre-Dame-du-Port, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 11h00
Basilique Notre-Dame-du-Port — Clermont-Ferrand
- Destination Corail, Muséum Henri-Lecoq, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 11h00
Muséum Henri-Lecoq — Clermont-Ferrand
- Point rencontre sur les appareils photographiques du XIXè siècle à aujourd’hui, Médiathèque des Jardins de la Culture, Riom
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque des Jardins de la Culture — Riom
- École supérieure d’art de Clermont Métropole (ESACM), École supérieure d’art de Clermont Métropole (ESACM), Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 11h00
École supérieure d'art de Clermont Métropole (ESACM) — Clermont-Ferrand
- 180 ans de musique à Cournon-d’Auvergne, Salle voutée, Cournon-d’Auvergne
19 septembre 2026 à 11h00
Salle voutée — Cournon-d'Auvergne
- Église Saint-Pierre-les-Minimes, Eglise saint-pierre-les-minimes, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 11h00
Eglise saint-pierre-les-minimes — Clermont-Ferrand
- Visite commentée de l’église Notre-Dame, Eglise Notre-Dame de Chamalieres, Chamalières
19 septembre 2026 à 11h00
Eglise Notre-Dame de Chamalieres — Chamalières
- Visite guidée de l’exposition « L’étoffe d’un Gaulois. Costume et parure en Gaule », Musée archéologique de la bataille de Gergovie, La Roche-Blanche
19 septembre 2026 à 11h00
Musée archéologique de la bataille de Gergovie — La Roche-Blanche
- Les JEP en famille, Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 11h15
Archives départementales du Puy-de-Dôme — Clermont-Ferrand
- Visites commentées de l’Hôtel de Chazerat et son jardin à la Française, Hôtel de Chazerat, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 13h00
Hôtel de Chazerat — Clermont-Ferrand
- Videoformes, Matrimoine Digital, Chapelle de l’Oratoire, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 13h00
Chapelle de l'Oratoire — Clermont-Ferrand
- Visite libre gratuite du Musée de Gergovie, Musée archéologique de la bataille de Gergovie, La Roche-Blanche
19 septembre 2026 à 13h00
Musée archéologique de la bataille de Gergovie — La Roche-Blanche
- Ateliers de démonstration des métiers et savoirs-faire de l’atelier de dentelles du mobilier National du Puy-en-Velay, Hôtel de Chazerat, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 13h00
Hôtel de Chazerat — Clermont-Ferrand
- Animation réalité virtuelle à l’Hôtel de Chazerat, Hôtel de Chazerat, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 13h00
Hôtel de Chazerat — Clermont-Ferrand
- Histoires de photographes, Hôtel Fontfreyde – Centre photographique, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 13h30
Hôtel Fontfreyde - Centre photographique — Clermont-Ferrand
- Majestic, Stéphanie Lacombe, Hôtel Fontfreyde – Centre photographique, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 13h30
Hôtel Fontfreyde - Centre photographique — Clermont-Ferrand
- Fabrique ta carte pop’up, Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 13h30
Archives départementales du Puy-de-Dôme — Clermont-Ferrand
- Projection du film des Résidences, Hôtel Fontfreyde – Centre photographique, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 13h30
Hôtel Fontfreyde - Centre photographique — Clermont-Ferrand
- Visite guidée de l’impluvium de Volvic, Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet,, Volvic
19 septembre 2026 à 14h00
Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet, — Volvic
- Balade guidée Avenue de Royat une épopée urbaine avec la Maison de l’Architecture, Gare de Royat Chamalières, Chamalières
19 septembre 2026 à 14h00
Gare de Royat Chamalières — Chamalières
- Fabrique ta carte Pop’Up !, Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales du Puy-de-Dôme — Clermont-Ferrand
- Exposition « Tempus Fugit » de Colin Riccobene, Le Creux de l’Enfer, Thiers
19 septembre 2026 à 14h00
Le Creux de l’Enfer — Thiers
- Dionysos en délire ! – Animations historiques, Musée de céramique gallo-romaine, Lezoux
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de céramique gallo-romaine — Lezoux
- LES COULISSES D’UNE SALLE DE SPECTACLE, Rexy Théâtre, Riom
19 septembre 2026 à 14h00
Rexy Théâtre — Riom
- Exposition « Archives : l’exp’Eau ! », Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales du Puy-de-Dôme — Clermont-Ferrand
- Démonstration et découverte de la dentelle aux fuseaux avec Mireille Basiez, Salle Gilbert-Gaillard, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 14h00
Salle Gilbert-Gaillard — Clermont-Ferrand
- La Tôlerie, Nina Childress, Amour réciproque, La tôlerie, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 14h00
La tôlerie — Clermont-Ferrand
- Découvrez l’histoire d’Auzelles en photos, Salle polyvalente, Auzelles
19 septembre 2026 à 14h00
Salle polyvalente — Auzelles
- Dionysos en délire ! – Spectacle conté, Musée de céramique gallo-romaine, Lezoux
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de céramique gallo-romaine — Lezoux
- Visite commentée de la nouvelle scénographie de la Maison archéologique des Combrailles., Maison archéologique des Combrailles, Voingt
19 septembre 2026 à 14h00
Maison archéologique des Combrailles — Voingt
- Parenthèse bien-être au Prieuré, Maison du Patrimoine de Sauxillanges, Sauxillanges
19 septembre 2026 à 14h00
Maison du Patrimoine de Sauxillanges — Sauxillanges
- Exposition « Filafilon » de Lucie Douriaud, Le Creux de l’Enfer, Thiers
19 septembre 2026 à 14h00
Le Creux de l’Enfer — Thiers
- Le cimetière et la chapelle des Carmes, Chapelle des Carmes, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle des Carmes — Clermont-Ferrand
- Visite commentée de l’exposition temporaire « Bargoin en Combrailles »., Maison archéologique des Combrailles, Voingt
19 septembre 2026 à 14h00
Maison archéologique des Combrailles — Voingt
- Ouverture gratuite de l’espace muséal Victor Charreton, La FAC, Chamalières
19 septembre 2026 à 14h00
La FAC — Chamalières
- A la découverte de l’ancienne Commanderie Hospitalière et du Fort villageois., Fort villageois de la Sauvetat, La Sauvetat
19 septembre 2026 à 14h00
Fort villageois de la Sauvetat — La Sauvetat
- Trésors De la terre d’Auvergne : Des minéraux et des hommes, Musée régional d’Auvergne, Riom
19 septembre 2026 à 14h00
Musée régional d'Auvergne — Riom
- Visite du bourg de Blanzat, Eglise Saint-Pardoux de Blanzat, Blanzat
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Pardoux de Blanzat — Blanzat
- Exposition « Grand Bassin » de Caroline Mesquita, Le Creux de l’Enfer, Thiers
19 septembre 2026 à 14h00
Le Creux de l’Enfer — Thiers
- Dionysos en délire ! – Au cœur de l’exposition Satyres, sérieux s’abstenir !, Musée de céramique gallo-romaine, Lezoux
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de céramique gallo-romaine — Lezoux
- Visite d’un ancien château fort transformé à la Renaissance, Château d’Opme, Romagnat
19 septembre 2026 à 14h00
Château d'Opme — Romagnat
- Visite de chantier « L’église de Chassagne : La restauration d’un Monument historique », eglise Saint-Pierre-Saint-Caprais, Chassagne
19 septembre 2026 à 14h00
eglise Saint-Pierre-Saint-Caprais — Chassagne
- Visites guidées du centre historique de Gerzat, Centre ville, Gerzat
19 septembre 2026 à 14h00
Centre ville — Gerzat
- Histoire de la vigne en Bassey Auvergne, Maison Védrine -, La Sauvetat
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Védrine - — La Sauvetat
- UN LIEU DE RÉSISTANCE : LE MAQUIS DE LESPINASSE, LESPINASSE, Pulvérières
19 septembre 2026 à 14h00
LESPINASSE — Pulvérières
- Focus sur l’archéologie sous-marine, Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy, Saint-Éloy-les-Mines
19 septembre 2026 à 14h00
Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy — Saint-Éloy-les-Mines
- Dans les coulisses du muséum, Muséum Henri-Lecoq, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 14h00
Muséum Henri-Lecoq — Clermont-Ferrand
- L’Archéobus, voyage en terre arverne, Musée archéologique de la bataille de Gergovie, La Roche-Blanche
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique de la bataille de Gergovie — La Roche-Blanche
- Dionysos en délire ! – Ateliers créatifs, Musée de céramique gallo-romaine, Lezoux
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de céramique gallo-romaine — Lezoux
- Journées européennes du Patrimoine, Centre d’art Contemporain le Creux de l’Enfer, Thiers
19 septembre 2026 à 14h00
Centre d'art Contemporain le Creux de l'Enfer — Thiers
- Visite guidée de l’Hôtel du Département et de la Chapelle des Cordeliers, Hôtel du Département du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel du Département du Puy-de-Dôme — Clermont-Ferrand
- Château de la Faye : Patrimoine d’Olmet, château de la faye, Olmet
19 septembre 2026 à 14h00
château de la faye — Olmet
- MINERAIL et tout son Patrimoine, MINERAIL – Musée de la mine de MESSEIX, Les Gannes
19 septembre 2026 à 14h00
MINERAIL - Musée de la mine de MESSEIX — Les Gannes
- Visite de l’Église Saint-Julien de Bongheat, Place des écoliers, le Bourg 63160 bongheat, Bongheat
19 septembre 2026 à 14h00
Place des écoliers, le Bourg 63160 bongheat — Bongheat
- Découverte de Villemont en restauration, Château de Villemont, Vensat
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Villemont — Vensat
- RIOM À TRAVERS LES ÂGES : BALADE HISTORIQUE, Tour de l’Horloge, Riom
19 septembre 2026 à 14h30
Tour de l'Horloge — Riom
- Château au fil des siècles, Le Château, Saint-Quintin-sur-Sioule
19 septembre 2026 à 14h30
Le Château — Saint-Quintin-sur-Sioule
- Découverte de la Chartreuse Port Sainte Marie, Chartreuse du Port-Sainte-Marie, Chapdes-Beaufort
19 septembre 2026 à 14h30
Chartreuse du Port-Sainte-Marie — Chapdes-Beaufort
- Les Larmes de Poséidon, Musée Francisque Mandet, Riom
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Francisque Mandet — Riom
- Visites commentées et danses urbaines, Hôtel Fontfreyde – Centre photographique, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel Fontfreyde - Centre photographique — Clermont-Ferrand
- Visites guidées du château de la Chaux Montgros, Château de la Chaux Montgros, Sallèdes
19 septembre 2026 à 14h30
Château de la Chaux Montgros — Sallèdes
- Cathédrale, Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 15h00
Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption — Clermont-Ferrand
- VISITE DE LA COUR D’APPEL, Cour d’Appel de Riom, Riom
19 septembre 2026 à 15h00
Cour d'Appel de Riom — Riom
- Art Déco du quartier Delille-Gare, Place Delille, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 15h00
Place Delille — Clermont-Ferrand
- Maeje – Ciné Concert ambiant, Muséum Henri-Lecoq, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 15h00
Muséum Henri-Lecoq — Clermont-Ferrand
- Balade culturelle et gourmande, Chazaloux Tournebise, Saint-Pierre-le-Chastel
19 septembre 2026 à 15h00
Chazaloux Tournebise — Saint-Pierre-le-Chastel
- Visite virtuelle de l’ancienne chapelle du Saint-Esprit, La Brosserie, Billom
19 septembre 2026 à 15h00
La Brosserie — Billom
- Atelier en famille « Du mouton au tissu, à la découverte des textiles gaulois », Musée archéologique de la bataille de Gergovie, La Roche-Blanche
19 septembre 2026 à 15h00
Musée archéologique de la bataille de Gergovie — La Roche-Blanche
- Visite commentée de la basilique Notre-Dame-du-Port, Basilique Notre-Dame-du-Port, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 15h00
Basilique Notre-Dame-du-Port — Clermont-Ferrand
- Visites flash de l’exposition En quête de beauté, carte blanche à Annie Bascoul, Salle Gilbert-Gaillard, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 15h00
Salle Gilbert-Gaillard — Clermont-Ferrand
- La pascaline, Local patrimoine, Billom
19 septembre 2026 à 15h00
Local patrimoine — Billom
- DE L’ÉGLISE AU CHÂTEAU : BALADE À CLERLANDE, Église de Clerlande, Clerlande
19 septembre 2026 à 15h00
Église de Clerlande — Clerlande
- Visite guidée : l’histoire de la protection du patrimoine à Besse, Office de tourisme de Besse, Besse-et-Saint-Anastaise
19 septembre 2026 à 15h00
Office de tourisme de Besse — Besse-et-Saint-Anastaise
- Visite du château et du parc, Château de Montel à Blanzat, Blanzat
19 septembre 2026 à 16h00
Château de Montel à Blanzat — Blanzat
- Balade guidée Avenue de Royat une épopée urbaine avec la Maison de l’Architecture, Mémorial des déportés, Chamalières
19 septembre 2026 à 16h15
Mémorial des déportés — Chamalières
- Église Saint-Eutrope, Église Saint-Eutrope, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Eutrope — Clermont-Ferrand
- Voyage du Curiste à la Belle-Époque, Gare SNCF, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 17h15
Gare SNCF — Clermont-Ferrand
- Visite guidée « les ruines du théâtre antique de Montaudoux », Association Montaudoux Arts et Cultures, Ceyrat
19 septembre 2026 à 17h30
Association Montaudoux Arts et Cultures — Ceyrat
- Visite commentée à deux voix « L’église et l’emblématique fort de Mareugheol », Fort de Mareugheol, Mareugheol
19 septembre 2026 à 17h30
Fort de Mareugheol — Mareugheol
- Concert à l’église Notre-Dame de l’Assomption, Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Labessette
19 septembre 2026 à 18h00
Eglise Notre-Dame de l'Assomption — Labessette
- Conférence « Le serment d’Hippocrate », château de Châteaugay., Châteaugay
19 septembre 2026 à 18h00
château de Châteaugay. — Châteaugay
- Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes, Opéra-Théâtre, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 18h00
Opéra-Théâtre — Clermont-Ferrand
- Augustin passe aux aveux, Théâtre de la Rose, Ceyrat
19 septembre 2026 à 18h30
Théâtre de la Rose — Ceyrat
- « Le Prieuré de Soussillange et la révolution française ; de la suppression à la postérité », Maison du Patrimoine de Sauxillanges, Sauxillanges
19 septembre 2026 à 18h30
Maison du Patrimoine de Sauxillanges — Sauxillanges
- Conférence-concert, Sainte-Chapelle de Vic-le-Comte, Vic-le-Comte
19 septembre 2026 à 20h30
Sainte-Chapelle de Vic-le-Comte — Vic-le-Comte
- Montferrand à la loupiote, Musée d’art Roger-Quillot, Clermont-Ferrand
19 septembre 2026 à 20h30
Musée d'art Roger-Quillot — Clermont-Ferrand
- Train du cornet de Murat, Gare de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand
20 septembre 2026 à 07h25
Gare de Clermont-Ferrand — Clermont-Ferrand
- Run patrimoine : de tours en prieuré, Église Saint-Didier et ancien prieuré, Saint-Dier-d’Auvergne
20 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Didier et ancien prieuré — Saint-Dier-d'Auvergne
- Balade du matrimoine, Parking, Clermont-Ferrand
20 septembre 2026 à 09h30
Parking — Clermont-Ferrand
- Vélo-balade à la découverte du patrimoine de Montferrand, Place Louis-Deteix, Clermont-Ferrand
20 septembre 2026 à 09h30
Place Louis-Deteix — Clermont-Ferrand
- Mémorial de la Shoah-Centre Culturel Jules-Isaac, Centre culturel Jules Isaac, Clermont-Ferrand
20 septembre 2026 à 10h00
Centre culturel Jules Isaac — Clermont-Ferrand
- Visite des Grands Thermes de La Bourboule, Grands thermes de La Bourboule, La Bourboule
20 septembre 2026 à 10h00
Grands thermes de La Bourboule — La Bourboule
- Animations au château à l’époque du Moyen-Âge, Château de Châteaugay, Châteaugay
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Châteaugay — Châteaugay
- VISITE DE LA SAINTE-CHAPELLE, Sainte-Chapelle, Riom
20 septembre 2026 à 10h00
Sainte-Chapelle — Riom
- Visite guidée : sur les traces des murailles de Billom, Bureau d’information touristique, Billom
20 septembre 2026 à 10h00
Bureau d'information touristique — Billom
- Ateliers initiations aux métiers manuels, Place de l’église de Saint-Dier d’Auvergne, Saint-Dier-d’Auvergne
20 septembre 2026 à 10h00
Place de l'église de Saint-Dier d'Auvergne — Saint-Dier-d'Auvergne
- Visite guidée : L’église Sainte Agathe et son quartier fortifié, Église Sainte-Agathe, Pérignat-sur-Allier
20 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Agathe — Pérignat-sur-Allier
- Revivre Corent, une expérience en réalité virtuelle, Musée archéologique de la bataille de Gergovie, La Roche-Blanche
20 septembre 2026 à 10h00
Musée archéologique de la bataille de Gergovie — La Roche-Blanche
- Exposition de véhicules anciens (voitures- motos- tracteurs), place de l’église, Blanzat
20 septembre 2026 à 10h00
place de l'église — Blanzat
- Visite commentée à deux voix « Usson, son église et ses œuvres d’art : toute une histoire ! », Église Saint-Maurice, Usson
20 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Maurice — Usson
- Visite guidée du village perché de Singles, Hôtel de ville, Singles
20 septembre 2026 à 10h30
Hôtel de ville — Singles
- Visites de la Grotte du chien de Chamalières, Grotte du chien de Chamalières, Chamalières
20 septembre 2026 à 10h45
Grotte du chien de Chamalières — Chamalières
- À la recherche du « matrimoine », Hôtel de Ville, Clermont-Ferrand
20 septembre 2026 à 13h30
Hôtel de Ville — Clermont-Ferrand
- Visite commentée de l’église du Sacré-Coeur, Église du Sacré-Cœur, Clermont-Ferrand
20 septembre 2026 à 14h00
Église du Sacré-Cœur — Clermont-Ferrand
- Découverte patrimoniale à vélo de Clermont à Cébazat, Place du 1er mai, Clermont-Ferrand
20 septembre 2026 à 14h00
Place du 1er mai — Clermont-Ferrand
- Visites libres et guidées du centre historique de Maringues, Église Saint-Etienne, Maringues
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Etienne — Maringues
- Le Domaine… d’excellence !, Les Ecuries (salle Morge), Chambaron sur Morge
20 septembre 2026 à 14h00
Les Ecuries (salle Morge) — Chambaron sur Morge
- Église Saint-Joseph, Église Saint-Joseph, Clermont-Ferrand
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Joseph — Clermont-Ferrand
- Dans la mémoire des cités ouvrières, Place des Carmes Dechaux, Clermont-Ferrand
20 septembre 2026 à 14h00
Place des Carmes Dechaux — Clermont-Ferrand
- Montferrand hors les murs, visite en famille, Place Louis-Deteix, Clermont-Ferrand
20 septembre 2026 à 14h30
Place Louis-Deteix — Clermont-Ferrand
- Mémorial de la Shoah-Centre Culturel Jules-Isaac, Centre culturel Jules Isaac, Clermont-Ferrand
20 septembre 2026 à 14h30
Centre culturel Jules Isaac — Clermont-Ferrand
- Visite guidée du bourg de Ceyrat, Parc Saint Martin, Ceyrat
20 septembre 2026 à 15h00
Parc Saint Martin — Ceyrat
- Atelier sciences et magie : la pascalinette, Local patrimoine, Billom
20 septembre 2026 à 15h00
Local patrimoine — Billom
- Visite libre de l’église, Eglise Saint Romain, Saint-Romain
20 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint Romain — Saint-Romain
- Visite guidée Découverte du patrimoine funéraire, Office de tourisme de Besse, Besse-et-Saint-Anastaise
20 septembre 2026 à 15h00
Office de tourisme de Besse — Besse-et-Saint-Anastaise
- Église Saint-Genès les Carmes, Église Saint-Genès les Carmes, Clermont-Ferrand
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Genès les Carmes — Clermont-Ferrand
- Conférence Patrimoine en danger, entretenir ou périr avec la maison de l’architecture, La FAC, Chamalières
20 septembre 2026 à 15h00
La FAC — Chamalières
- Atelier en famille : apprenti restaurateur, Mairie de Saint-Dier d’Auvergne, Saint-Dier-d’Auvergne
20 septembre 2026 à 15h00
Mairie de Saint-Dier d'Auvergne — Saint-Dier-d'Auvergne
- Exposition : La peinture murale, de la découverte à la restauration, Mairie de Saint-Dier d’Auvergne, Saint-Dier-d’Auvergne
20 septembre 2026 à 15h00
Mairie de Saint-Dier d'Auvergne — Saint-Dier-d'Auvergne
- Rencontre avec Hugo Paviot, Musée d’art Roger-Quillot, Clermont-Ferrand
20 septembre 2026 à 15h30
Musée d'art Roger-Quillot — Clermont-Ferrand
- Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes, Basilique Notre-Dame-du-Port, Clermont-Ferrand
20 septembre 2026 à 16h00
Basilique Notre-Dame-du-Port — Clermont-Ferrand
- Concert à l’église Saint-Martin, Eglise Saint-Martin, Cournon-d’Auvergne
20 septembre 2026 à 16h00
Eglise Saint-Martin — Cournon-d'Auvergne
- Orchestre d’harmonie, Hôtel de Ville, Clermont-Ferrand
20 septembre 2026 à 17h30
Hôtel de Ville — Clermont-Ferrand
- Clermont Auvergne Opéra, Éclats d’amour ! Éclats de voix !, Opéra-Théâtre, Clermont-Ferrand
20 septembre 2026 à 18h00
Opéra-Théâtre — Clermont-Ferrand
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)