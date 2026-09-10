PUY-DE-DOME CLERMONT-FERRAND JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Deux œuvres signées Guillaume Bottazzi, Villa Gaïa, Chamalières



Villa Gaïa — Chamalières

Visite du Temple protestant de La Bourboule, temple protestant, La Bourboule



temple protestant — La Bourboule

Visite et conférence Casino de La Bourboule, Casino Chardon, La Bourboule



Casino Chardon — La Bourboule

Parc Fenestre La Bourboule, Parc Fenestre, La Bourboule



Parc Fenestre — La Bourboule

Visite guidée du barrage hydraulique EDF des Fades, Barrage des Fades, Les Ancizes-Comps



Barrage des Fades — Les Ancizes-Comps

Visite du chantier de la vieille ferme, Chez Mélé, Messeix



Chez Mélé — Messeix

Visite du château de Parentignat, Château de Parentignat, Parentignat



Château de Parentignat — Parentignat

La source mystérieuse, un jeu de piste patrimoniale à découvrir sur tout le week-end, Office du tourisme de Royat Chamalières, Royat



Office du tourisme de Royat Chamalières — Royat

Tirailleurs d’Afrique, histoire croisée et mémoire commune, Musée de la Résistance, de l’internement et de la déportation, Chamalières



Musée de la Résistance, de l'Internement et de la Déportation — Chamalières

Visitez l’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand (OPGC), Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand Sommet du Puy de Dôme, Orcines



Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand Sommet du Puy de Dôme — Orcines

Visites du Funiculaire à Eau de La Bourboule, Gare d’aval du funiculaire de La Bourboule, La Bourboule



Gare d'aval du funiculaire de La Bourboule — La Bourboule

Circuit « Figures historiques », Château des Capponi, Combronde



Château des Capponi — Combronde

Visite libre du Château de Villeneuve, Château de Villeneuve-Lembron, Villeneuve



Château de Villeneuve-Lembron — Villeneuve

Découverte du jardin bonbonnier, jardin bonbonnier, Blanzat



jardin bonbonnier — Blanzat

Le péril thiernois, chapelle Saint-Roch de Thiers, Thiers



chapelle Saint-Roch de Thiers — Thiers

Tribune publique des tennis La Bourboule, Tennis de La Bourboule, La Bourboule



Tennis de La Bourboule — La Bourboule

Visite de La Maison Rozier, Maison Rozier, La Bourboule



Maison Rozier — La Bourboule

Sur les traces des résistants / déportés locaux, Musée de la Résistance, de l’internement et de la déportation, Chamalières



Musée de la Résistance, de l'Internement et de la Déportation — Chamalières

Visite de l’Hôtel Métropole, Hôtel Métropole, La Bourboule



Hôtel Métropole — La Bourboule

Jeu des cartes postales, Sommet du Puy-de-Dôme, Orcines



Sommet du Puy-de-Dôme — Orcines

Jeu de piste Les mystères de Besse, Office de tourisme de Besse, Besse-et-Saint-Anastaise



Office de tourisme de Besse — Besse-et-Saint-Anastaise

Visite guidée du centre de maintenance du Panoramique des Dômes, Maison de Site, Orcines



Maison de Site — Orcines

Lumière sculptée de l’artiste Émilie Lemardeley, Musée Francisque Mandet, Riom



Musée Francisque Mandet — Riom

Visite des locaux de la Grande Loge de France de Clermont-Ferrand, Centre Culturel Viollet Le Duc, Romagnat



Centre Culturel Viollet Le Duc — Romagnat

Visite guidée de l’usine d’embouteillage Volvic, Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet,, Volvic



Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet, — Volvic

Le curieux bureau de Blaise Pascal et son portrait mystérieux, Local patrimoine, Billom



Local patrimoine — Billom

Le patrimoine commercial de Clermont, Place de la Victoire, Clermont-Ferrand



Place de la Victoire — Clermont-Ferrand

Dans les coulisses du Musée de la Résistance, Musée de la Résistance, de l’internement et de la déportation, Chamalières



Musée de la Résistance, de l'Internement et de la Déportation — Chamalières

Visite du Casino des Thermes – Mairie de La Bourboule, Hôtel de Ville, La Bourboule



Hôtel de Ville — La Bourboule

Jeu d’énigmes pour enfants, Château de Châteaugay, Châteaugay



Château de Châteaugay — Châteaugay

Exposition de photos de Châteaugay à travers les âges, Château de Châteaugay, Châteaugay



Château de Châteaugay — Châteaugay

Visite du château, Château de Châteaugay, Châteaugay



Château de Châteaugay — Châteaugay

Découvrez « la balade des caves », Château des Capponi, Combronde



Château des Capponi — Combronde

Visite du Centre de Conservation des Musées métropolitains, Centre de Conservation des Musées métropolitains, Cébazat



Centre de Conservation des Musées métropolitains — Cébazat

Playtime revient pour une 5e édition toujours aussi festive!, La Comédie de Clermont, Clermont-Ferrand



La Comédie de Clermont — Clermont-Ferrand

Visite commentée du Château des Capponi, Château des Capponi, Combronde



Château des Capponi — Combronde

Découverte des vestiges des souterrains de l’ancien chalet de l’observatoire, Espace muséographique temple de Mercure, Orcines



Espace muséographique temple de Mercure — Orcines

Visites guidées du Château de Murol, Château de Murol, Murol



Château de Murol — Murol

Ouverture exceptionnelle du Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne, Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne, Aubière



Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne — Aubière

Point rencontre sur les appareils photographiques du XIXè siècle à aujourd’hui, Médiathèque des Jardins de la Culture, Riom



Médiathèque des Jardins de la Culture — Riom

Visite libre gratuite du Musée de Gergovie, Musée archéologique de la bataille de Gergovie, La Roche-Blanche



Musée archéologique de la bataille de Gergovie — La Roche-Blanche

Visite guidée de l’impluvium de Volvic, Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet,, Volvic



Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet, — Volvic

Balade guidée Avenue de Royat une épopée urbaine avec la Maison de l’Architecture, Gare de Royat Chamalières, Chamalières



Gare de Royat Chamalières — Chamalières

Visite commentée de la nouvelle scénographie de la Maison archéologique des Combrailles., Maison archéologique des Combrailles, Voingt



Maison archéologique des Combrailles — Voingt

Parenthèse bien-être au Prieuré, Maison du Patrimoine de Sauxillanges, Sauxillanges



Maison du Patrimoine de Sauxillanges — Sauxillanges

Visite commentée de l’exposition temporaire « Bargoin en Combrailles »., Maison archéologique des Combrailles, Voingt



Maison archéologique des Combrailles — Voingt

A la découverte de l’ancienne Commanderie Hospitalière et du Fort villageois., Fort villageois de la Sauvetat, La Sauvetat



Fort villageois de la Sauvetat — La Sauvetat

Visite du bourg de Blanzat, Eglise Saint-Pardoux de Blanzat, Blanzat



Eglise Saint-Pardoux de Blanzat — Blanzat

Visites guidées du centre historique de Gerzat, Centre ville, Gerzat



Centre ville — Gerzat

Histoire de la vigne en Bassey Auvergne, Maison Védrine -, La Sauvetat



Maison Védrine - — La Sauvetat

L’Archéobus, voyage en terre arverne, Musée archéologique de la bataille de Gergovie, La Roche-Blanche



Musée archéologique de la bataille de Gergovie — La Roche-Blanche

Journées européennes du Patrimoine, Centre d’art Contemporain le Creux de l’Enfer, Thiers



Centre d'art Contemporain le Creux de l'Enfer — Thiers

Château de la Faye : Patrimoine d’Olmet, château de la faye, Olmet



château de la faye — Olmet

MINERAIL et tout son Patrimoine, MINERAIL – Musée de la mine de MESSEIX, Les Gannes



MINERAIL - Musée de la mine de MESSEIX — Les Gannes

Visite de l’Église Saint-Julien de Bongheat, Place des écoliers, le Bourg 63160 bongheat, Bongheat



Place des écoliers, le Bourg 63160 bongheat — Bongheat

Découverte de Villemont en restauration, Château de Villemont, Vensat



Château de Villemont — Vensat

Les Larmes de Poséidon, Musée Francisque Mandet, Riom



Musée Francisque Mandet — Riom

Visites guidées du château de la Chaux Montgros, Château de la Chaux Montgros, Sallèdes



Château de la Chaux Montgros — Sallèdes

VISITE DE LA COUR D’APPEL, Cour d’Appel de Riom, Riom



Cour d'Appel de Riom — Riom

Atelier en famille « Du mouton au tissu, à la découverte des textiles gaulois », Musée archéologique de la bataille de Gergovie, La Roche-Blanche



Musée archéologique de la bataille de Gergovie — La Roche-Blanche

La pascaline, Local patrimoine, Billom



Local patrimoine — Billom

Visite du château et du parc, Château de Montel à Blanzat, Blanzat



Château de Montel à Blanzat — Blanzat

Balade guidée Avenue de Royat une épopée urbaine avec la Maison de l’Architecture, Mémorial des déportés, Chamalières



Mémorial des déportés — Chamalières

Visite guidée « les ruines du théâtre antique de Montaudoux », Association Montaudoux Arts et Cultures, Ceyrat



Association Montaudoux Arts et Cultures — Ceyrat

Augustin passe aux aveux, Théâtre de la Rose, Ceyrat



Théâtre de la Rose — Ceyrat

« Le Prieuré de Soussillange et la révolution française ; de la suppression à la postérité », Maison du Patrimoine de Sauxillanges, Sauxillanges



Maison du Patrimoine de Sauxillanges — Sauxillanges

Visite des Grands Thermes de La Bourboule, Grands thermes de La Bourboule, La Bourboule



Grands thermes de La Bourboule — La Bourboule

Animations au château à l’époque du Moyen-Âge, Château de Châteaugay, Châteaugay



Château de Châteaugay — Châteaugay

Revivre Corent, une expérience en réalité virtuelle, Musée archéologique de la bataille de Gergovie, La Roche-Blanche



Musée archéologique de la bataille de Gergovie — La Roche-Blanche

Visite guidée du village perché de Singles, Hôtel de ville, Singles



Hôtel de ville — Singles

Visites de la Grotte du chien de Chamalières, Grotte du chien de Chamalières, Chamalières



Grotte du chien de Chamalières — Chamalières

Découverte patrimoniale à vélo de Clermont à Cébazat, Place du 1er mai, Clermont-Ferrand



Place du 1er mai — Clermont-Ferrand

Dans la mémoire des cités ouvrières, Place des Carmes Dechaux, Clermont-Ferrand



Place des Carmes Dechaux — Clermont-Ferrand

Visite guidée du bourg de Ceyrat, Parc Saint Martin, Ceyrat



Parc Saint Martin — Ceyrat