PYRENEES-ATLANTIQUES PAU JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans les Pyrénées-Atlantiques, capitale Pau, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Exposition : « Feuillets d’histoires, portraits de marins », Caserne Bernadotte, Pau
19 septembre 2026 à 00h00
Caserne Bernadotte — Pau
- Visite guidée du palais de justice historique de Pau, Palais de justice historique de Pau, Pau
19 septembre 2026 à 08h00
Palais de justice historique de Pau — Pau
- Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Saint-Gladie-Arrive-Munein
19 septembre 2026 à 08h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Saint-Gladie-Arrive-Munein
- Visite guidée exceptionnelle de la Villa Longchamp et ses dépendances, Villa Longchamp, Pau
19 septembre 2026 à 09h00
Villa Longchamp — Pau
- Porte ouverte du moulin Plazako Errota, Moulin Plazako Errota, Saint-Pée-sur-Nivelle
19 septembre 2026 à 09h00
Moulin Plazako Errota — Saint-Pée-sur-Nivelle
- Patrimoine maritime d’Euskadi, Association Egurrezkoa, Ciboure
19 septembre 2026 à 09h00
Association Egurrezkoa — Ciboure
- Visite de l’atelier d’une sculptrice sur bois, Atelier de sculpture sur bois, Pau
19 septembre 2026 à 09h00
Atelier de sculpture sur bois — Pau
- Visite guidée du Parlement de Navarre, Parlement de Navarre, Pau
19 septembre 2026 à 09h00
Parlement de Navarre — Pau
- Visite commentée des jardins historiques, Musée national et domaine du château de Pau, Pau
19 septembre 2026 à 09h00
Musée national et domaine du château de Pau — Pau
- Visites guidées de la Maison Louis XIV, Lohobiague Enea – Maison Louis XIV, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 09h15
Lohobiague Enea - Maison Louis XIV — Saint-Jean-de-Luz
- Découvrez une demeure qui, en son temps, accueillit le jeune Louis XIV !, Lohobiague Enea – Maison Louis XIV, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 09h15
Lohobiague Enea - Maison Louis XIV — Saint-Jean-de-Luz
- Escape game : « L’enquête », Caserne Bernadotte, Pau
19 septembre 2026 à 09h30
Caserne Bernadotte — Pau
- Visites guidées du centre des archives du personnel militaire, Caserne Bernadotte, Pau
19 septembre 2026 à 09h30
Caserne Bernadotte — Pau
- Visite libre de l’espace découverte du Belvédère, Le Belvédère, Mourenx
19 septembre 2026 à 09h30
Le Belvédère — Mourenx
- Balade entre patrimoine & gourmandises à Morlaàs, capitale historique du Béarn, Syndicat du tourisme Nord Béarn, Morlaàs
19 septembre 2026 à 09h30
Syndicat du tourisme Nord Béarn — Morlaàs
- Visite guidée « Le feu amont de Ciboure », Feu de Ciboure, Ciboure
19 septembre 2026 à 09h30
Feu de Ciboure — Ciboure
- À la découverte des champignons des vielles forêts, Chemin des palombières, Navarrenx
19 septembre 2026 à 09h30
Chemin des palombières — Navarrenx
- Atelier photo « Biarritz à travers l’objectif » par Hervé Drouet, Office de tourisme, Biarritz
19 septembre 2026 à 09h30
Office de tourisme — Biarritz
- Visites commentées des appartements historiques, Musée national et domaine du château de Pau, Pau
19 septembre 2026 à 09h30
Musée national et domaine du château de Pau — Pau
- Visite guidée du musée de le Résistance et de la Déportation des Pyrénées Atlantiques, Musée de la Résistance et de la Déportation des Pyrénées Atlantiques, Pau
19 septembre 2026 à 09h30
Musée de la Résistance et de la Déportation des Pyrénées Atlantiques — Pau
- Visite commentée : un itinéraire et des connexions ancestrales des hommes et des plantes, Jardin-verger conservatoire, Assat
19 septembre 2026 à 09h30
Jardin-verger conservatoire — Assat
- Visite de l’atelier-galerie (150 tableaux) d’un artiste peintre de renommée internationale dont un tableau a été vendu chez Christie’s à Hong Kong, Atelier Jean-Pierre Poisson, Gelos
19 septembre 2026 à 09h30
Atelier Jean-Pierre Poisson — Gelos
- Visite libre du musée du béret, Musée du béret, Nay
19 septembre 2026 à 09h30
Musée du béret — Nay
- Atelier jeune public : à la découverte des archives militaires, Caserne Bernadotte, Pau
19 septembre 2026 à 09h30
Caserne Bernadotte — Pau
- Visite commentée : la construction de la caserne Bernadotte, Caserne Bernadotte, Pau
19 septembre 2026 à 09h30
Caserne Bernadotte — Pau
- Visite commentée du site historique de la Banque de France de Pau, Banque de France, site de Pau, Pau
19 septembre 2026 à 09h30
Banque de France, site de Pau — Pau
- Sortie champignons, Chemin des palombières, Navarrenx
19 septembre 2026 à 09h30
Chemin des palombières — Navarrenx
- Portes ouvertes de l’atelier, Atelier A. Cambet, tapissier, Pau
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier A. Cambet, tapissier — Pau
- Visite commentée du moulin Pagosuneko Eihera, Moulin Pagosuneko Eihera, Irissarry
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin Pagosuneko Eihera — Irissarry
- Visite libre de l’Espace Culturel Bideak de Saint-Palais, Espace Culturel Bideak, Saint-Palais
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Culturel Bideak — Saint-Palais
- Sauvegarder l’Orient : la préservation des arts d’Asie, Musée Asiatica, Biarritz
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Asiatica — Biarritz
- Visite libre du château de Morlanne, Château de Morlanne, Morlanne
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Morlanne — Morlanne
- Le sémaphore de Socoa, Sémaphore de Socoa, Ciboure
19 septembre 2026 à 10h00
Sémaphore de Socoa — Ciboure
- Visite guidée du musée de Basse-Navarre et des chemins de Compostelle, Espace Culturel Bideak, Saint-Palais
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Culturel Bideak — Saint-Palais
- Exposition : « Murs Amis, frontons de pelote du Pays basque », Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak, Ciboure
19 septembre 2026 à 10h00
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets - Errekoletoak — Ciboure
- Visite libre : portes ouvertes de l’Association Pau Pyrénées des Amis du Rail (APPAR), Association Pau Pyrénées des Amis du Rail (APPAR), Pau
19 septembre 2026 à 10h00
Association Pau Pyrénées des Amis du Rail (APPAR) — Pau
- Exposition Artha, Promenade Jacques Thibaud, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 10h00
Promenade Jacques Thibaud — Saint-Jean-de-Luz
- Villa Beatrix Enea : visite commentée et vivante, Villa Beatrix Enea, Anglet
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Beatrix Enea — Anglet
- Jacques Blanchet, le Pyrénéiste, Musée d’Ossau, Arudy
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Ossau — Arudy
- Visite commentée : histoire de la chapelle Saint-Michel d’Arudy, Chapelle Saint-Michel, Arudy
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Michel — Arudy
- Visite libre de la Maison du patrimoine, Maison du patrimoine, Oloron-Sainte-Marie
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du patrimoine — Oloron-Sainte-Marie
- Animations et découverte du château, Château des Seigneurs de Saint-Pée, Saint-Pée-sur-Nivelle
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Seigneurs de Saint-Pée — Saint-Pée-sur-Nivelle
- Visite libre aux Récollets, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak, Ciboure
19 septembre 2026 à 10h00
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets - Errekoletoak — Ciboure
- Exposition Jean Georges Penabert, Mairie, Arudy
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie — Arudy
- Exposition immersive : Le patrimoine en danger n’est pas une fatalité !, Maison de l’Habitat, Pau
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de l'Habitat — Pau
- Visite guidée des Galeries Lafayette de Biarritz, Galeries Lafayette Biarritz, Biarritz
19 septembre 2026 à 10h00
Galeries Lafayette Biarritz — Biarritz
- Visite commentée : un balcon sur l’océan, entre richesses et fragilités, Croix d’Archiloa, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 10h00
Croix d'Archiloa — Saint-Jean-de-Luz
- Visite guidée de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Orthez
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Orthez
- Visite libre : Jeanne d’Albret et son héritage en Béarn, Musée Jeanne d’Albret, Orthez
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Jeanne d'Albret — Orthez
- Visite libre de la tour de Grède, Tour de Grède, Oloron-Sainte-Marie
19 septembre 2026 à 10h00
Tour de Grède — Oloron-Sainte-Marie
- Le marégraphe de Socoa, Digue du marégraphe, Ciboure
19 septembre 2026 à 10h00
Digue du marégraphe — Ciboure
- Visite commentée du bateau : « Pierre Loti II, canot de la SNSM », Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 10h00
Port de pêche — Saint-Jean-de-Luz
- Démonstration : tirs aux armes préhistoriques de chasse, Chapelle Saint-Michel, Arudy
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Michel — Arudy
- Visite guidée de la partie historique de la préfecture, Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Pau
19 septembre 2026 à 10h00
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques — Pau
- Conférence : île des Faisans, île de Paix, Île des Faisans, Hendaye
19 septembre 2026 à 10h00
Île des Faisans — Hendaye
- Navigation de petits voiliers motorisés sur le bassins de la Villa, Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand, Cambo-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Arnaga - Musée Edmond Rostand — Cambo-les-Bains
- Visite guidée d’un musée d’outils anciens, Musée des vieux outils Gérard Hourugou, Garlin
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des vieux outils Gérard Hourugou — Garlin
- Visite libre de la chaloupe : « Alba », Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 10h00
Port de pêche — Saint-Jean-de-Luz
- [Exposition] Brokoa : l’héritage des chaloupes biscayennes, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 10h00
Port de pêche — Saint-Jean-de-Luz
- Visite commentée : « À la découverte du quartier Sainte-Croix au XVIème siècle », Place Saint-Pierre, Oloron-Sainte-Marie
19 septembre 2026 à 10h00
Place Saint-Pierre — Oloron-Sainte-Marie
- Tissage Moutet : visite guidée de l’atelier, Tissage Moutet, Orthez
19 septembre 2026 à 10h00
Tissage Moutet — Orthez
- Lo Parlament : installation sonore immersive, CERC – centre de creacion musicau, Pau
19 septembre 2026 à 10h00
CERC - centre de creacion musicau — Pau
- Visite guidée du château d’Abère, Château d’Abère, Abère
19 septembre 2026 à 10h00
Château d'Abère — Abère
- Exposition « Femmes du port », Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak, Ciboure
19 septembre 2026 à 10h00
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets - Errekoletoak — Ciboure
- Visite commentée de la future médiathèque, Bibliothèque Quintaou, Anglet
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Quintaou — Anglet
- Visite commentée de la crypte du Bayaà, La crypte du Bayaà, Salies-de-Béarn
19 septembre 2026 à 10h00
La crypte du Bayaà — Salies-de-Béarn
- Regards Croisés en Ossau Fernand Cuville et Emile Touchet, Musée d’Ossau, Arudy
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Ossau — Arudy
- Exposition des oeuvres de Julius Turner, peintre interné au camp de Gurs, Maison du patrimoine, Oloron-Sainte-Marie
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du patrimoine — Oloron-Sainte-Marie
- Café Patrimoine « Préserver et valoriser les collections liturgiques », Église de l’Assomption, Lasseube
19 septembre 2026 à 10h00
Église de l'Assomption — Lasseube
- Visite guidée de l’atelier de tissage Larrousse, Ancien atelier de tissage Larrousse, Coarraze
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien atelier de tissage Larrousse — Coarraze
- Visite libre : plongez dans l’univers du parachutisme militaire !, Musée mémorial des parachutistes, Lons
19 septembre 2026 à 10h00
Musée mémorial des parachutistes — Lons
- Exposition « Sauveterre, sa Tour, sa maquette », Mairie, Sauveterre-de-Béarn
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie — Sauveterre-de-Béarn
- [Visite libre] La Parenthèse : une escapade historique et sensorielle, Ancienne commanderie, Lacommande
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne commanderie — Lacommande
- Regard sur Saint-Jean-de-Luz, Villa Ducontenia, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Ducontenia — Saint-Jean-de-Luz
- Visite du Pays basque à la manière des estampes, BLEU La Galerie, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 10h00
BLEU La Galerie — Saint-Jean-de-Luz
- Découverte du jardin botanique littoral, Jardin botanique, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin botanique — Saint-Jean-de-Luz
- Le fort de Socoa : le gardien de la baie, Fort de Socoa, Ciboure
19 septembre 2026 à 10h00
Fort de Socoa — Ciboure
- Marché de la Céramique Pau – édition #3, Place du Foirail, Pau
19 septembre 2026 à 10h00
Place du Foirail — Pau
- Animations et ateliers à bord de l’Hermione, Carénage de L’Hermione – Forme de radoub, Anglet
19 septembre 2026 à 10h00
Carénage de L'Hermione - Forme de radoub — Anglet
- Visite libre : Andaye, la cité des mémoires, La Cité des mémoires, Hendaye
19 septembre 2026 à 10h00
La Cité des mémoires — Hendaye
- Visite de la Maison Chrestia, où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907. Expositions. Atelier de reliure japonaise., Maison Chrestia, Orthez
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Chrestia — Orthez
- Rencontre avec des artisans du Patrimoine et conférences, Mairie de Morlaàs, Morlaàs
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Morlaàs — Morlaàs
- Bayonne 2026 dans l’objectif, Carreau des Halles Bayonne, Bayonne
19 septembre 2026 à 10h00
Carreau des Halles Bayonne — Bayonne
- Visite libre de la demeure des vicomtes de Béarn, Château Moncade, Orthez
19 septembre 2026 à 10h00
Château Moncade — Orthez
- Exposition « Le Carrefour des Arts », Haras national de Gelos-Pau, Gelos
19 septembre 2026 à 10h00
Haras national de Gelos-Pau — Gelos
- Découverte d’un temple et visite de l’exposition « Église verte », Temple protestant, Orthez
19 septembre 2026 à 10h00
Temple protestant — Orthez
- Démonstration de taille de pierre, Musée national et domaine du château de Pau, Pau
19 septembre 2026 à 10h00
Musée national et domaine du château de Pau — Pau
- Journées Européennes du Patrimoine – Villa Arnaga – Exposition de photo travaux de restauration de l’orangerie, Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand, Cambo-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Arnaga - Musée Edmond Rostand — Cambo-les-Bains
- Un château incontournable du pays basque, Château d’Urtubie, Urrugne
19 septembre 2026 à 10h30
Château d'Urtubie — Urrugne
- Conférence : « les forges de Banka dans la révolution industrielle », Centre d’interprétation du Patrimoine Minier et Métallurgique de Banca, Banca
19 septembre 2026 à 10h30
Centre d'interprétation du Patrimoine Minier et Métallurgique de Banca — Banca
- Atelier « Création d’un éventail », Château de Morlanne, Morlanne
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Morlanne — Morlanne
- Un voyage exceptionnel au cœur de 900 ans d’histoire : visite libre du moulin à eau, Église de L’Hôpital-Saint-Blaise, L’Hôpital-Saint-Blaise
19 septembre 2026 à 10h30
Église de L'Hôpital-Saint-Blaise — L'Hôpital-Saint-Blaise
- Faune et flore de papier : visite contée, Médiathèque centre-ville de Bayonne, Bayonne
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque centre-ville de Bayonne — Bayonne
- Exposition : Ce que la mer reprend, La rotonde, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 10h30
La rotonde — Saint-Jean-de-Luz
- Visite commentée : l’ancienne chapelle des Jésuites, Ancienne maison des Jésuites, Pau
19 septembre 2026 à 10h30
Ancienne maison des Jésuites — Pau
- Visite commentée : à la découverte de la plus anciennes bastide de la vicomté de Béarn, Château de Bellocq, Bellocq
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Bellocq — Bellocq
- Visite commentée de l’espace muséographique de la Tour Monréal, Restes du château de Montréal, Sauveterre-de-Béarn
19 septembre 2026 à 10h30
Restes du château de Montréal — Sauveterre-de-Béarn
- Visite commentée : aux petits soins pour nos œuvres, Musée Bonnat-Helleu, Bayonne
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Bonnat-Helleu — Bayonne
- Visite commentée : Journées Européennes du Patrimoine à Abbadia, Château Observatoire d’Abbadia, Hendaye
19 septembre 2026 à 10h30
Château Observatoire d'Abbadia — Hendaye
- Un voyage exceptionnel au cœur de 900 ans d’histoire : exposition « Traverser les siècles », Église de L’Hôpital-Saint-Blaise, L’Hôpital-Saint-Blaise
19 septembre 2026 à 10h30
Église de L'Hôpital-Saint-Blaise — L'Hôpital-Saint-Blaise
- Conférence : 9 juin 1660 – Grande et petites Histoires
d’un mariage royal extraordinaire, Lohobiague Enea – Maison Louis XIV, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 10h30
Lohobiague Enea - Maison Louis XIV — Saint-Jean-de-Luz
- Conférence : « 9 juin 1660 – Mariage de Louis XIV et Marie Thérèse d’Autriche à Saint Jean de Luz », Lohobiague Enea – Maison Louis XIV, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 10h30
Lohobiague Enea - Maison Louis XIV — Saint-Jean-de-Luz
- Visite commentée des salines, Salines, Salies-de-Béarn
19 septembre 2026 à 10h30
Salines — Salies-de-Béarn
- Saint-Jean-Pied-de-Port : avant/après, Office de Tourisme de Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jean-Pied-de-Port
19 septembre 2026 à 10h30
Office de Tourisme de Saint-Jean-Pied-de-Port — Saint-Jean-Pied-de-Port
- Visite guidée du centre ville en Petit Train, Place de la déportation, Pau
19 septembre 2026 à 10h50
Place de la déportation — Pau
- Journées européennes du Patrimoine à la Villa Arnaga – Cambo-les-Bains – Inauguration de l’Orangerie, Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand, Cambo-les-Bains
19 septembre 2026 à 11h00
Villa Arnaga - Musée Edmond Rostand — Cambo-les-Bains
- Journées européennes du patrimoine, musée des beaux-arts, Pau
19 septembre 2026 à 11h00
musée des beaux-arts — Pau
- Visite commentée : l’hôtel de Ville de Pau, Hôtel de ville de Pau – Théâtre Saint-Louis, Pau
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel de ville de Pau - Théâtre Saint-Louis — Pau
- Visite guidée du château de Tout-y-Croît, Tout-y-croît, Gelos
19 septembre 2026 à 11h00
Tout-y-croît — Gelos
- Remonter le temps avec l’exposition « Photos du parc au travers du temps » au château de Laàs, Musée du Château de Laàs, Laàs
19 septembre 2026 à 11h00
Musée du Château de Laàs — Laàs
- Projection : la comtesse aux 5 maris, Château et jardins de Viven, Viven
19 septembre 2026 à 11h00
Château et jardins de Viven — Viven
- Visite libre de l’église anglicane, témoin du Pau anglais, Eglise Saint-Andrew’s, Pau
19 septembre 2026 à 11h00
Eglise Saint-Andrew's — Pau
- Visite commentée de la plus grande église gothique du Béarn et de sa charpente !, Église Saint-Girons, Monein
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Girons — Monein
- Journées Européennes du Patrimoine – Villa Arnaga – Rencontres avec les compagnons de Saint-Jacques, Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand, Cambo-les-Bains
19 septembre 2026 à 11h00
Villa Arnaga - Musée Edmond Rostand — Cambo-les-Bains
- Exposition temporaire « L’art au service des travailleurs », Musée des beaux-arts, Pau
19 septembre 2026 à 11h00
Musée des beaux-arts — Pau
- Nos photos de famille : du patrimoine privé au patrimoine collectif. Retracer la mémoire quotidienne de La Bastide-Clairence, Bibliothèque, La Bastide-Clairence
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque — La Bastide-Clairence
- Visite commentée : inventer le regard sur les Pyrénées au XIXe siècle, Musée Jeanne d’Albret, Orthez
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Jeanne d'Albret — Orthez
- Visite commentée : découverte de la Maison des blocs – Egiategia, Maison des Blocs – Chai Egiategia, Ciboure
19 septembre 2026 à 11h00
Maison des Blocs - Chai Egiategia — Ciboure
- Visites guidées : les temps modernes, Jean Dieuzaide, Maison Carrée, Nay
19 septembre 2026 à 11h00
Maison Carrée — Nay
- Concert de musique ancienne, Auditorium des Réparatrices, Pau
19 septembre 2026 à 11h00
Auditorium des Réparatrices — Pau
- Visite commentée : « Hôtel de France, vie privée, vie publique », Hôtel de France, Pau
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel de France — Pau
- Exposition photographique à l’église Saint-Pierre de Pau, Église Saint-Pierre, Pau
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Pierre — Pau
- Visite guidée de la Villa Saint-Basil’s, Villa la st Basil’s, Pau
19 septembre 2026 à 11h00
Villa la st Basil's — Pau
- Espòrts e jòcs occitans – Sports et jeux traditionnels,
un patrimoine vivant – Vernissage, Centre culturel Tivoli, Anglet
19 septembre 2026 à 11h00
Centre culturel Tivoli — Anglet
- Visitez l’ancienne commanderie des Chevaliers Hospitaliers, Ospitalea – Commanderie d’Irissarry, Irissarry
19 septembre 2026 à 11h00
Ospitalea - Commanderie d’Irissarry — Irissarry
- [Visite commentée] La vie d’un dessin : de l’atelier au musée, Musée Bonnat-Helleu, Bayonne
19 septembre 2026 à 11h15
Musée Bonnat-Helleu — Bayonne
- Un voyage exceptionnel au cœur de 900 ans d’histoire : visite guidée de l’église romane, Église de L’Hôpital-Saint-Blaise, L’Hôpital-Saint-Blaise
19 septembre 2026 à 11h30
Église de L'Hôpital-Saint-Blaise — L'Hôpital-Saint-Blaise
- Projection : un voyage exceptionnel au cœur de 900 ans d’histoire, Église de L’Hôpital-Saint-Blaise, L’Hôpital-Saint-Blaise
19 septembre 2026 à 12h00
Église de L'Hôpital-Saint-Blaise — L'Hôpital-Saint-Blaise
- Impromptus du Conservatoire Maurice Ravel (Festival OFF), Ospitalea – Commanderie d’Irissarry, Irissarry
19 septembre 2026 à 12h00
Ospitalea - Commanderie d’Irissarry — Irissarry
- Visite guidée : Notre-Dame de l’Assomption, Cité historique de Lescar, Lescar
19 septembre 2026 à 13h30
Cité historique de Lescar — Lescar
- Visite commentée : à la découverte d’un orgue Cavaillé-Coll, Église Saint-Pierre, Orthez
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre — Orthez
- Visite commentée : sortie en mer à bord de la chaloupe Brokoa, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 14h00
Port de pêche — Saint-Jean-de-Luz
- Notre-Dame-du-Refuge : itinéraire des 3 chapelles, Notre-Dame du Refuge, Anglet
19 septembre 2026 à 14h00
Notre-Dame du Refuge — Anglet
- La trainerilla,un ancien bateau de pêche, Club Ur Joko, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 14h00
Club Ur Joko — Saint-Jean-de-Luz
- Visite guidée et dégustation de vins médiévaux, Château de Morlanne, Morlanne
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Morlanne — Morlanne
- Démonstration de frappe de monnaie, Château de Morlanne, Morlanne
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Morlanne — Morlanne
- Visite commentée du clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Saint-Jean-de-Luz
- Visite libre « Le feu amont de Ciboure » (pas d’accès à la lentille), Feu de Ciboure, Ciboure
19 septembre 2026 à 14h00
Feu de Ciboure — Ciboure
- [Balade en bus] Transformation, rénovation : nouveaux usages du patrimoine à Pau et Billère, Pau centre-ville, Pau
19 septembre 2026 à 14h00
Pau centre-ville — Pau
- Visite commentée : à la découverte d’un orgue Pesce, Temple protestant, Orthez
19 septembre 2026 à 14h00
Temple protestant — Orthez
- Projection d’un documentaire sur le pastoralisme basque « Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles », Musée basque et de l’histoire de Bayonne, Bayonne
19 septembre 2026 à 14h00
Musée basque et de l'histoire de Bayonne — Bayonne
- Quand les objets racontent la mer, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 14h00
Port de pêche — Saint-Jean-de-Luz
- Dans les coulisses d’un lieu de soin : visite, musique et découverte du patrimoine du Centre Hospitalier des Pyrénées, Centre Hospitalier des Pyrénées, Pau
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Hospitalier des Pyrénées — Pau
- Conférence : « 400 ans d’histoire de la Marine », Caserne Bernadotte, Pau
19 septembre 2026 à 14h00
Caserne Bernadotte — Pau
- Les Eaux Bonnes à travers le regard croisé d’une photographe et d’un auteur, Commune d’Eaux-Bonnes, Aas
19 septembre 2026 à 14h00
Commune d'Eaux-Bonnes — Aas
- Hommage à Michel Grosclaude, figure de la langue et du patrimoine béarnais, Salle des fêtes, Sauvelade
19 septembre 2026 à 14h00
Salle des fêtes — Sauvelade
- Visite libre de l’église Sainte-Croix, Église Sainte-Croix, Oloron-Sainte-Marie
19 septembre 2026 à 14h00
Église Sainte-Croix — Oloron-Sainte-Marie
- Visite commentée : des patrimoines à sauvegarder, L’Usine des Tramways, Pau
19 septembre 2026 à 14h00
L'Usine des Tramways — Pau
- Exposition : land art sensoriel, Musée national et domaine du château de Pau, Pau
19 septembre 2026 à 14h00
Musée national et domaine du château de Pau — Pau
- Espòrts e jòcs occitans – Sports et jeux traditionnels,
un patrimoine vivant – Démonstration de jeux, Centre culturel Tivoli, Anglet
19 septembre 2026 à 14h00
Centre culturel Tivoli — Anglet
- Promenade dans la baie à bord de la chaloupe : « Alba », Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 14h00
Port de pêche — Saint-Jean-de-Luz
- Visite libre : archives sous haute protection, L’Usine des Tramways, Pau
19 septembre 2026 à 14h00
L'Usine des Tramways — Pau
- La Tour de Bordagain, La tour de Bordagain, Ciboure
19 septembre 2026 à 14h30
La tour de Bordagain — Ciboure
- Visite guidée de la citadelle, Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jean-Pied-de-Port
19 septembre 2026 à 14h30
Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port — Saint-Jean-Pied-de-Port
- Circuit : de la ville au Bel Ordinaire, Place de la Monnaie, Pau
19 septembre 2026 à 14h30
Place de la Monnaie — Pau
- Visite libre : venez découvrir la lohobiague-Enea dite Maison Louis XIV !, Lohobiague Enea – Maison Louis XIV, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 14h30
Lohobiague Enea - Maison Louis XIV — Saint-Jean-de-Luz
- Visite guidée du Cercle anglais de Pau, Cercle anglais de Pau – villa Lawrance, Pau
19 septembre 2026 à 14h30
Cercle anglais de Pau - villa Lawrance — Pau
- Parcours libre de l’église Sainte-Marie, Église Sainte-Marie, Anglet
19 septembre 2026 à 14h30
Église Sainte-Marie — Anglet
- À la découverte d’une maison de famille âgée de 380 ans, Lohobiague Enea – Maison Louis XIV, Saint-Jean-de-Luz
19 septembre 2026 à 14h30
Lohobiague Enea - Maison Louis XIV — Saint-Jean-de-Luz
- Ouverture exceptionnelle du phare de Socoa !, Phare de Socoa, Ciboure
19 septembre 2026 à 14h30
Phare de Socoa — Ciboure
- [Conférence] Chef d’œuvre en temps de guerre : l’échappée du Retable de l’Agneau mystique à Pau, Musée national et domaine du château de Pau, Pau
19 septembre 2026 à 14h30
Musée national et domaine du château de Pau — Pau
- Visite commentée : le dessin dans tous ses états !, Musée Bonnat-Helleu, Bayonne
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Bonnat-Helleu — Bayonne
- Journées européennes du Patrimoine à la Villa Arnaga – Atelier techniques de restauration, Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand, Cambo-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h30
Villa Arnaga - Musée Edmond Rostand — Cambo-les-Bains
- Visite guidée des mines de Banka, Centre d’interprétation du Patrimoine Minier et Métallurgique de Banca, Banca
19 septembre 2026 à 14h30
Centre d'interprétation du Patrimoine Minier et Métallurgique de Banca — Banca
- [Visite commentée] Le gave d’Oloron : production hydroélectrique et poissons migrateurs, Pool masseys, Susmiou
19 septembre 2026 à 15h00
Pool masseys — Susmiou
- Concert du Conservatoire Maurice Ravel (Festival OFF), Ospitalea – Commanderie d’Irissarry, Irissarry
19 septembre 2026 à 15h00
Ospitalea - Commanderie d’Irissarry — Irissarry
- Visites guidées du château de Gramont, Château de Gramont, Bidache
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Gramont — Bidache
- Escape game « Mitologia », Ospitalea – Commanderie d’Irissarry, Irissarry
19 septembre 2026 à 15h00
Ospitalea - Commanderie d’Irissarry — Irissarry
- Visite commentée : l’église Saint-Joseph, Église Saint-Joseph, Pau
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Joseph — Pau
- Atelier “Les monuments en scène !”, Office de tourisme de Pau, Pau
19 septembre 2026 à 15h00
Office de tourisme de Pau — Pau
- Atelier : dans les coulisses des archives, attention, zone sinistrée !, L’Usine des Tramways, Pau
19 septembre 2026 à 15h00
L'Usine des Tramways — Pau
- Exposition « Bonté d’Ovine, la colporteuse » de Natacha Sansoz, Le Bel Ordinaire, Billère
19 septembre 2026 à 15h00
Le Bel Ordinaire — Billère
- Empreinte sonore, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak, Ciboure
19 septembre 2026 à 15h00
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets - Errekoletoak — Ciboure
- Exposé : la transhumance ossaloise et ses parcours hivernaux, Ancienne commanderie, Lacommande
19 septembre 2026 à 15h00
Ancienne commanderie — Lacommande
- Visite commentée : « L’art chrétien : de l’obscurité à la clarté », Maison du patrimoine, Oloron-Sainte-Marie
19 septembre 2026 à 15h00
Maison du patrimoine — Oloron-Sainte-Marie
- Le Petit Théâtre Perché : les adhérents font leur spectacle, Association La Superbe – Le Petit Théâtre Perché, Bruges-Capbis-Mifaget
19 septembre 2026 à 15h00
Association La Superbe - Le Petit Théâtre Perché — Bruges-Capbis-Mifaget
- Présentation de l’orgue de la cathédrale Sainte-Marie, Cathédrale Sainte-Marie, Oloron-Sainte-Marie
19 septembre 2026 à 15h00
Cathédrale Sainte-Marie — Oloron-Sainte-Marie
- Visite commentée : des abattoirs à un espace d’art contemporain, Le Bel Ordinaire, Billère
19 septembre 2026 à 15h00
Le Bel Ordinaire — Billère
- Visite commentée de l’église Sainte-Marie, Église Sainte-Marie, Anglet
19 septembre 2026 à 15h00
Église Sainte-Marie — Anglet
- Visite contée « L’histoire au cœur de la légende », Pau centre-ville, Pau
19 septembre 2026 à 15h00
Pau centre-ville — Pau
- [Visite commentée] Patrimoine en péril : comment accompagner la restauration et la reconstruction dans le centre historique, Maison de l’Habitat, Pau
19 septembre 2026 à 15h00
Maison de l'Habitat — Pau
- Visite guidée du musée du béret, Musée du béret, Nay
19 septembre 2026 à 15h00
Musée du béret — Nay
- Visite commentée : Bourg de Guiche, Bourg de Guiche, Guiche
19 septembre 2026 à 15h00
Bourg de Guiche — Guiche
- Spectacle théâtral : De Fébus à Henri de Navarre, une histoire burlesque du Béarn (partie 1), Château Moncade, Orthez
19 septembre 2026 à 15h00
Château Moncade — Orthez
- Atelier « calligraphie », Château de Morlanne, Morlanne
19 septembre 2026 à 15h30
Château de Morlanne — Morlanne
- Conférence / recueil de témoignages : « Exil Républicain Génération 2 », par l’historien Alet Valero, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau, Pau
19 septembre 2026 à 15h30
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau — Pau
- Eaux Bonnes poétiques et romantiques, Commune d’Eaux-Bonnes, Aas
19 septembre 2026 à 16h00
Commune d'Eaux-Bonnes — Aas
- Visite commentée de Petit Bijou et du village, Château Bijou, Labastide-Villefranche
19 septembre 2026 à 16h00
Château Bijou — Labastide-Villefranche
- Concert de chants polyphoniques, Château de Bellocq, Bellocq
19 septembre 2026 à 16h00
Château de Bellocq — Bellocq
- Visite guidée et commentée de la ville, Mairie, Sauveterre-de-Béarn
19 septembre 2026 à 16h00
Mairie — Sauveterre-de-Béarn
- Balade patrimoniale, découverte des rues et des lieux emblématiques du village, Mairie, Arudy
19 septembre 2026 à 16h00
Mairie — Arudy
- Projection : « La rivière », Auditorium Bedat, Oloron-Sainte-Marie
19 septembre 2026 à 16h00
Auditorium Bedat — Oloron-Sainte-Marie
- Spectacle théâtral : de Fébus à Henri de Navarre, une histoire burlesque du Béarn (partie 2), Musée Jeanne d’Albret, Orthez
19 septembre 2026 à 16h00
Cours de la maison Jeanne d'Albret — Orthez
- Conférence sur Maître André Marchal, Église Sainte-Anne, Hendaye
19 septembre 2026 à 16h00
Église Sainte-Anne — Hendaye
- Visite guidée « Sur la route du rhum », Grand hôtel Gassion, Pau
19 septembre 2026 à 16h30
Pau centre-ville — Pau
- Visite commentée : Cross Country « Pau la ville en mouvement », Gare de Pau, Pau
19 septembre 2026 à 17h00
Gare de Pau — Pau
- Spectacle : le Poëte basque, Maison Hunard, Bidache
19 septembre 2026 à 17h00
Maison Hunard — Bidache
- Journées européennes du Patrimoine à la Villa Arnaga – Cambo-les-Bains – Le jeu du petit conservateur d’Arnaga (pour les 5 – 12 ans), Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand, Cambo-les-Bains
19 septembre 2026 à 17h00
Villa Arnaga - Musée Edmond Rostand — Cambo-les-Bains
- Visite guidée flash d’une charpente unique en France, Église Saint-Girons, Monein
19 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Girons — Monein
- Hommage chanté : Navarròt, un béarnais libre et engagé, Salle du bel automne, Oloron-Sainte-Marie
19 septembre 2026 à 17h00
Salle du bel automne — Oloron-Sainte-Marie
- Prélude de Pan • Concert, Quartier du Hédas, Pau
19 septembre 2026 à 17h00
Quartier du Hédas — Pau
- Conférence : l’aventure c’est l’aventure, Château et jardins de Viven, Viven
19 septembre 2026 à 17h30
Château et jardins de Viven — Viven
- Spectacle : BIDEA – CAMINO – CHEMIN, Croisement de l’allée de la Poterne et de l’allée des Tarrides, Bayonne
19 septembre 2026 à 18h00
Croisement de l'allée de la Poterne et de l'allée des Tarrides — Bayonne
- Visite commentée : inauguration de la France Design Week, ALKI, Larressore
19 septembre 2026 à 18h00
ALKI — Larressore
- Visite commentée : la Villa Mauresque, Villa Mauresque, Hendaye
19 septembre 2026 à 18h00
Villa Mauresque — Hendaye
- Conférence : regards croisés balade en Ossau & de l’Ossau à la lune, Musée d’Ossau, Arudy
19 septembre 2026 à 18h30
Musée d'Ossau — Arudy
- Conférence : Salies, capitale de l’espadrille, Maison des Part-Prenants, Salies-de-Béarn
19 septembre 2026 à 18h30
Maison des Part-Prenants — Salies-de-Béarn
- Concert exceptionnel de jeunes talents de l’Académie Ravel (Festival Off Ravel), Espace Culturel Bideak, Saint-Palais
19 septembre 2026 à 19h00
Espace Culturel Bideak — Saint-Palais
- Chorale « Atout Chœur », Maison Carrée, Nay
19 septembre 2026 à 19h00
Maison Carrée — Nay
- Concert Biper swing, Temple, Bellocq
19 septembre 2026 à 20h30
Temple — Bellocq
- Circuit : mystérieuses chauve-souris, Musée national et domaine du château de Pau, Pau
19 septembre 2026 à 20h30
Musée national et domaine du château de Pau — Pau
- Sortie initiation sur la traînière, Club Ur Joko, Saint-Jean-de-Luz
20 septembre 2026 à 09h00
Club Ur Joko — Saint-Jean-de-Luz
- Journée du Patrimoine Européen au Moulin de Sabathier, Moulin de Sabathier, Conchez-de-Béarn
20 septembre 2026 à 09h30
Moulin de Sabathier — Conchez-de-Béarn
- Visite commentée : le protestantisme à Sauveterre-de-Béarn à travers l’histoire, Temple – Église réformée de France, Sauveterre-de-Béarn
20 septembre 2026 à 10h00
Temple - Église réformée de France — Sauveterre-de-Béarn
- Les bateaux en bois : un patrimoine à découvrir, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz
20 septembre 2026 à 10h00
Port de pêche — Saint-Jean-de-Luz
- Visite guidée de la synagogue, Synagogue de Pau, Pau
20 septembre 2026 à 10h00
Synagogue de Pau — Pau
- Visite commentée de Petit Bijou et du village, Château Bijou, Labastide-Villefranche
20 septembre 2026 à 10h00
Château Bijou — Labastide-Villefranche
- Visite commentée : le protestantisme à Salies, de la Réforme à aujourd’hui, Temple de l’Église Réformée, Salies-de-Béarn
20 septembre 2026 à 10h00
Temple de l'Église Réformée — Salies-de-Béarn
- Visite guidée patrimoniale : du Parc Izadia aux vignes d’Anglet, Parc écologique Izadia, Anglet
20 septembre 2026 à 10h00
Parc écologique Izadia — Anglet
- Visite commentée des coulisses du cinéma Le Saleys, Cinéma Le Saleys, Salies-de-Béarn
20 septembre 2026 à 10h00
Cinéma Le Saleys — Salies-de-Béarn
- Visite commentée de l’église d’Athos-Aspis, Église Saint-Pierre, Athos-Aspis
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Athos-Aspis
- Venez danser à l’occasion des portes ouvertes au château !, Château de Gramont, Bidache
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Gramont — Bidache
- Visite commentée d’un moulin à eau rénové., Moulin à eau rénové, Amendeuix
20 septembre 2026 à 10h00
Moulin à eau rénové — Amendeuix
- Visite commentée des vestiges du fort d’Andaye, Halles Gaztelu, Hendaye
20 septembre 2026 à 10h00
Halles Gaztelu — Hendaye
- Visite guidée insolite des arènes à Orthez, Arènes du Pesqué, Orthez
20 septembre 2026 à 10h15
Arènes du Pesqué — Orthez
- Visite commentée de l’espace muséographique de la Tour Monréal, Tour Monréal, Sauveterre-de-Béarn
20 septembre 2026 à 10h30
Tour Monréal — Sauveterre-de-Béarn
- Exposition « Série B : le feu ça brûle et l’eau ça mouille « , Pôle D’archives De Bayonne Et Du Pays Basque, Bayonne
20 septembre 2026 à 11h00
Pôle D'archives De Bayonne Et Du Pays Basque — Bayonne
- Visite guidée du pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque, Pôle D’archives De Bayonne Et Du Pays Basque, Bayonne
20 septembre 2026 à 11h00
Pôle D'archives De Bayonne Et Du Pays Basque — Bayonne
- Chapelle Impériale : visite libre, Chapelle Impériale, Biarritz
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Impériale — Biarritz
- Exposition : « Série B : le feu ça brûle et l’eau ça mouille », Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau, Pau
20 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau — Pau
- Promenade en « bateaux en bois » par l’association Egurrezkoa, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz
20 septembre 2026 à 14h00
Port de pêche — Saint-Jean-de-Luz
- Visite libre de la chapelle Notre-Dame du Faget, Chapelle du Faget, Oloron-Sainte-Marie
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle du Faget — Oloron-Sainte-Marie
- Visite guidée des archives de Pau, dans les coulisses de la conservation, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau, Pau
20 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau — Pau
- Atelier photo : tirage argentique, Espace Culturel Bideak, Saint-Palais
20 septembre 2026 à 14h00
Espace Culturel Bideak — Saint-Palais
- Visite commentée : « Sur les traces des orgues disparus d’Oloron », Église Sainte-Croix, Oloron-Sainte-Marie
20 septembre 2026 à 14h00
Église Sainte-Croix — Oloron-Sainte-Marie
- Visite commentée : il faut sauver les œuvres !, Musée Bonnat-Helleu, Bayonne
20 septembre 2026 à 14h15
Musée Bonnat-Helleu — Bayonne
- Visite commentée : patrimoine redécouvert, Église Saint-Vincent-Diacre, Asasp-Arros
20 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Vincent-Diacre — Asasp-Arros
- Visite guidée d’Orthez, ancienne capitale de la vicomté du Béarn, Office de tourisme Orthez, Orthez
20 septembre 2026 à 14h30
Office de tourisme Orthez — Orthez
- Visite commentée de l’orgue de tribune, Église Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-de-Luz
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Saint-Jean-de-Luz
- Visite commentée du camp de Gurs, Camp de Gurs, Gurs
20 septembre 2026 à 15h00
Camp de Gurs — Gurs
- Caminade autour du château de Morlanne, Château de Morlanne, Morlanne
20 septembre 2026 à 15h00
Château de Morlanne — Morlanne
- Visite guidée du camp de Gurs, Camp de Gurs, Gurs
20 septembre 2026 à 15h00
Camp de Gurs — Gurs
- Visite commentée du village de Lay-Lamidou « Jadis au village », Village de Lay Lamidou, Lay-Lamidou
20 septembre 2026 à 15h30
Village de Lay Lamidou — Lay-Lamidou
- Circiut : « Et si le jardin m’était conté… », Musée national et domaine du château de Pau, Pau
20 septembre 2026 à 16h00
Musée national et domaine du château de Pau — Pau
- « Quand la mémoire se raconte » avec David Bordes, L’Usine des Tramways, Pau
20 septembre 2026 à 16h00
L'Usine des Tramways — Pau
- Visite commentée : « La coupole hispano-mauresque de l’église Sainte-Croix », Église Sainte-Croix, Oloron-Sainte-Marie
20 septembre 2026 à 16h00
Église Sainte-Croix — Oloron-Sainte-Marie
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)