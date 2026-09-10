PYRENEES-ATLANTIQUES PAU JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Visite guidée du palais de justice historique de Pau, Palais de justice historique de Pau, Pau



Palais de justice historique de Pau — Pau

Visite guidée exceptionnelle de la Villa Longchamp et ses dépendances, Villa Longchamp, Pau



Villa Longchamp — Pau

Patrimoine maritime d’Euskadi, Association Egurrezkoa, Ciboure



Association Egurrezkoa — Ciboure

Visite de l’atelier d’une sculptrice sur bois, Atelier de sculpture sur bois, Pau



Atelier de sculpture sur bois — Pau

Visite guidée du Parlement de Navarre, Parlement de Navarre, Pau



Parlement de Navarre — Pau

Visite commentée des jardins historiques, Musée national et domaine du château de Pau, Pau



Musée national et domaine du château de Pau — Pau

Visites guidées de la Maison Louis XIV, Lohobiague Enea – Maison Louis XIV, Saint-Jean-de-Luz



Lohobiague Enea - Maison Louis XIV — Saint-Jean-de-Luz

Visites guidées du centre des archives du personnel militaire, Caserne Bernadotte, Pau



Caserne Bernadotte — Pau

Balade entre patrimoine & gourmandises à Morlaàs, capitale historique du Béarn, Syndicat du tourisme Nord Béarn, Morlaàs



Syndicat du tourisme Nord Béarn — Morlaàs

Visite guidée « Le feu amont de Ciboure », Feu de Ciboure, Ciboure



Feu de Ciboure — Ciboure

À la découverte des champignons des vielles forêts, Chemin des palombières, Navarrenx



Chemin des palombières — Navarrenx

Visites commentées des appartements historiques, Musée national et domaine du château de Pau, Pau



Musée national et domaine du château de Pau — Pau

Visite guidée du musée de le Résistance et de la Déportation des Pyrénées Atlantiques, Musée de la Résistance et de la Déportation des Pyrénées Atlantiques, Pau



Musée de la Résistance et de la Déportation des Pyrénées Atlantiques — Pau

Visite libre du musée du béret, Musée du béret, Nay



Musée du béret — Nay

Visite commentée du site historique de la Banque de France de Pau, Banque de France, site de Pau, Pau



Banque de France, site de Pau — Pau

Sortie champignons, Chemin des palombières, Navarrenx



Chemin des palombières — Navarrenx

Visite commentée du moulin Pagosuneko Eihera, Moulin Pagosuneko Eihera, Irissarry



Moulin Pagosuneko Eihera — Irissarry

Visite libre du château de Morlanne, Château de Morlanne, Morlanne



Château de Morlanne — Morlanne

Le sémaphore de Socoa, Sémaphore de Socoa, Ciboure



Sémaphore de Socoa — Ciboure

Exposition : « Murs Amis, frontons de pelote du Pays basque », Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak, Ciboure



Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets - Errekoletoak — Ciboure

Visite libre : portes ouvertes de l’Association Pau Pyrénées des Amis du Rail (APPAR), Association Pau Pyrénées des Amis du Rail (APPAR), Pau



Association Pau Pyrénées des Amis du Rail (APPAR) — Pau

Villa Beatrix Enea : visite commentée et vivante, Villa Beatrix Enea, Anglet



Villa Beatrix Enea — Anglet

Animations et découverte du château, Château des Seigneurs de Saint-Pée, Saint-Pée-sur-Nivelle



Château des Seigneurs de Saint-Pée — Saint-Pée-sur-Nivelle

Visite libre aux Récollets, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak, Ciboure



Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets - Errekoletoak — Ciboure

Visite guidée des Galeries Lafayette de Biarritz, Galeries Lafayette Biarritz, Biarritz



Galeries Lafayette Biarritz — Biarritz

Le marégraphe de Socoa, Digue du marégraphe, Ciboure



Digue du marégraphe — Ciboure

Visite guidée de la partie historique de la préfecture, Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Pau



Préfecture des Pyrénées-Atlantiques — Pau

Navigation de petits voiliers motorisés sur le bassins de la Villa, Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand, Cambo-les-Bains



Villa Arnaga - Musée Edmond Rostand — Cambo-les-Bains

Visite guidée d’un musée d’outils anciens, Musée des vieux outils Gérard Hourugou, Garlin



Musée des vieux outils Gérard Hourugou — Garlin

Lo Parlament : installation sonore immersive, CERC – centre de creacion musicau, Pau



CERC - centre de creacion musicau — Pau

Exposition « Femmes du port », Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak, Ciboure



Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets - Errekoletoak — Ciboure

Visite commentée de la future médiathèque, Bibliothèque Quintaou, Anglet



Bibliothèque Quintaou — Anglet

Visite commentée de la crypte du Bayaà, La crypte du Bayaà, Salies-de-Béarn



La crypte du Bayaà — Salies-de-Béarn

Visite guidée de l’atelier de tissage Larrousse, Ancien atelier de tissage Larrousse, Coarraze



Ancien atelier de tissage Larrousse — Coarraze

Visite libre : plongez dans l’univers du parachutisme militaire !, Musée mémorial des parachutistes, Lons



Musée mémorial des parachutistes — Lons

Le fort de Socoa : le gardien de la baie, Fort de Socoa, Ciboure



Fort de Socoa — Ciboure

Marché de la Céramique Pau – édition #3, Place du Foirail, Pau



Place du Foirail — Pau

Animations et ateliers à bord de l’Hermione, Carénage de L’Hermione – Forme de radoub, Anglet



Carénage de L'Hermione - Forme de radoub — Anglet

Visite libre : Andaye, la cité des mémoires, La Cité des mémoires, Hendaye



La Cité des mémoires — Hendaye

Rencontre avec des artisans du Patrimoine et conférences, Mairie de Morlaàs, Morlaàs



Mairie de Morlaàs — Morlaàs

Bayonne 2026 dans l’objectif, Carreau des Halles Bayonne, Bayonne



Carreau des Halles Bayonne — Bayonne

Visite libre de la demeure des vicomtes de Béarn, Château Moncade, Orthez



Château Moncade — Orthez

Exposition « Le Carrefour des Arts », Haras national de Gelos-Pau, Gelos



Haras national de Gelos-Pau — Gelos

Démonstration de taille de pierre, Musée national et domaine du château de Pau, Pau



Musée national et domaine du château de Pau — Pau

Conférence : « les forges de Banka dans la révolution industrielle », Centre d’interprétation du Patrimoine Minier et Métallurgique de Banca, Banca



Centre d'interprétation du Patrimoine Minier et Métallurgique de Banca — Banca

Visite commentée : l’ancienne chapelle des Jésuites, Ancienne maison des Jésuites, Pau



Ancienne maison des Jésuites — Pau

Visite commentée : à la découverte de la plus anciennes bastide de la vicomté de Béarn, Château de Bellocq, Bellocq



Château de Bellocq — Bellocq

Visite commentée de l’espace muséographique de la Tour Monréal, Restes du château de Montréal, Sauveterre-de-Béarn



Restes du château de Montréal — Sauveterre-de-Béarn

Visite guidée du centre ville en Petit Train, Place de la déportation, Pau



Place de la déportation — Pau

Journées européennes du patrimoine, musée des beaux-arts, Pau



musée des beaux-arts — Pau

Visite commentée : l’hôtel de Ville de Pau, Hôtel de ville de Pau – Théâtre Saint-Louis, Pau



Hôtel de ville de Pau - Théâtre Saint-Louis — Pau

Remonter le temps avec l’exposition « Photos du parc au travers du temps » au château de Laàs, Musée du Château de Laàs, Laàs



Musée du Château de Laàs — Laàs

Projection : la comtesse aux 5 maris, Château et jardins de Viven, Viven



Château et jardins de Viven — Viven

Visite commentée : découverte de la Maison des blocs – Egiategia, Maison des Blocs – Chai Egiategia, Ciboure



Maison des Blocs - Chai Egiategia — Ciboure

Concert de musique ancienne, Auditorium des Réparatrices, Pau



Auditorium des Réparatrices — Pau

Visite guidée de la Villa Saint-Basil’s, Villa la st Basil’s, Pau



Villa la st Basil's — Pau

Visite guidée : Notre-Dame de l’Assomption, Cité historique de Lescar, Lescar



Cité historique de Lescar — Lescar

Visite guidée et dégustation de vins médiévaux, Château de Morlanne, Morlanne



Château de Morlanne — Morlanne

Démonstration de frappe de monnaie, Château de Morlanne, Morlanne



Château de Morlanne — Morlanne

Projection d’un documentaire sur le pastoralisme basque « Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles », Musée basque et de l’histoire de Bayonne, Bayonne



Musée basque et de l'histoire de Bayonne — Bayonne

Hommage à Michel Grosclaude, figure de la langue et du patrimoine béarnais, Salle des fêtes, Sauvelade



Salle des fêtes — Sauvelade

Exposition : land art sensoriel, Musée national et domaine du château de Pau, Pau



Musée national et domaine du château de Pau — Pau

La Tour de Bordagain, La tour de Bordagain, Ciboure



La tour de Bordagain — Ciboure

Circuit : de la ville au Bel Ordinaire, Place de la Monnaie, Pau



Place de la Monnaie — Pau

Visite guidée du Cercle anglais de Pau, Cercle anglais de Pau – villa Lawrance, Pau



Cercle anglais de Pau - villa Lawrance — Pau

Ouverture exceptionnelle du phare de Socoa !, Phare de Socoa, Ciboure



Phare de Socoa — Ciboure

[Conférence] Chef d’œuvre en temps de guerre : l’échappée du Retable de l’Agneau mystique à Pau, Musée national et domaine du château de Pau, Pau



Musée national et domaine du château de Pau — Pau

Visite guidée des mines de Banka, Centre d’interprétation du Patrimoine Minier et Métallurgique de Banca, Banca



Centre d'interprétation du Patrimoine Minier et Métallurgique de Banca — Banca

Visites guidées du château de Gramont, Château de Gramont, Bidache



Château de Gramont — Bidache

Atelier “Les monuments en scène !”, Office de tourisme de Pau, Pau



Office de tourisme de Pau — Pau

Empreinte sonore, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak, Ciboure



Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets - Errekoletoak — Ciboure

Le Petit Théâtre Perché : les adhérents font leur spectacle, Association La Superbe – Le Petit Théâtre Perché, Bruges-Capbis-Mifaget



Association La Superbe - Le Petit Théâtre Perché — Bruges-Capbis-Mifaget

Visite guidée du musée du béret, Musée du béret, Nay



Musée du béret — Nay

Visite commentée : Bourg de Guiche, Bourg de Guiche, Guiche



Bourg de Guiche — Guiche

Atelier « calligraphie », Château de Morlanne, Morlanne



Château de Morlanne — Morlanne

Concert de chants polyphoniques, Château de Bellocq, Bellocq



Château de Bellocq — Bellocq

Spectacle théâtral : de Fébus à Henri de Navarre, une histoire burlesque du Béarn (partie 2), Musée Jeanne d’Albret, Orthez



Cours de la maison Jeanne d'Albret — Orthez

Prélude de Pan • Concert, Quartier du Hédas, Pau



Quartier du Hédas — Pau

Conférence : l’aventure c’est l’aventure, Château et jardins de Viven, Viven



Château et jardins de Viven — Viven

Spectacle : BIDEA – CAMINO – CHEMIN, Croisement de l’allée de la Poterne et de l’allée des Tarrides, Bayonne



Croisement de l'allée de la Poterne et de l'allée des Tarrides — Bayonne

Circuit : mystérieuses chauve-souris, Musée national et domaine du château de Pau, Pau



Musée national et domaine du château de Pau — Pau

Visite guidée de la synagogue, Synagogue de Pau, Pau



Synagogue de Pau — Pau

Visite guidée patrimoniale : du Parc Izadia aux vignes d’Anglet, Parc écologique Izadia, Anglet



Parc écologique Izadia — Anglet

Venez danser à l’occasion des portes ouvertes au château !, Château de Gramont, Bidache



Château de Gramont — Bidache

Visite commentée d’un moulin à eau rénové., Moulin à eau rénové, Amendeuix



Moulin à eau rénové — Amendeuix

Visite commentée des vestiges du fort d’Andaye, Halles Gaztelu, Hendaye



Halles Gaztelu — Hendaye

Visite guidée insolite des arènes à Orthez, Arènes du Pesqué, Orthez



Arènes du Pesqué — Orthez

Exposition « Série B : le feu ça brûle et l’eau ça mouille « , Pôle D’archives De Bayonne Et Du Pays Basque, Bayonne



Pôle D'archives De Bayonne Et Du Pays Basque — Bayonne

Visite guidée du pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque, Pôle D’archives De Bayonne Et Du Pays Basque, Bayonne



Pôle D'archives De Bayonne Et Du Pays Basque — Bayonne

Visite guidée des archives de Pau, dans les coulisses de la conservation, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau, Pau



Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau — Pau

Visite guidée d’Orthez, ancienne capitale de la vicomté du Béarn, Office de tourisme Orthez, Orthez



Office de tourisme Orthez — Orthez

Visite commentée du camp de Gurs, Camp de Gurs, Gurs



Camp de Gurs — Gurs

Caminade autour du château de Morlanne, Château de Morlanne, Morlanne



Château de Morlanne — Morlanne

Visite guidée du camp de Gurs, Camp de Gurs, Gurs



Camp de Gurs — Gurs