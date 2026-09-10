PYRENEES-ORIENTALES PERPIGNAN JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans les Pyrénées-Orientales, capitale Perpignan, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Exposition « Regards sur Serrabona et la Catalogne romane » de Michel Desmier, Prieuré de Serrabona, Boule-d’Amont
19 septembre 2026 à 00h30
Prieuré de Serrabona — Boule-d'Amont
- Circuit : promenade poétique et ornithologique, Château de l’Esparrou, Canet-en-Roussillon
19 septembre 2026 à 08h00
Château de l'Esparrou — Canet-en-Roussillon
- Visite de la Banque de France de Perpignan, Banque de France – Perpignan, Perpignan
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France - Perpignan — Perpignan
- Visite guidée de Palau del Vidre « Histoire d’un terroir catalan », Mairie, Palau-del-Vidre
19 septembre 2026 à 09h00
Mairie — Palau-del-Vidre
- Visite guidée au port, Port de Canet-en-Roussillon, Canet-en-Roussillon
19 septembre 2026 à 09h00
Port de Canet-en-Roussillon — Canet-en-Roussillon
- Exposition « Le rocher gravé de Fornols-Haut », Salle culturelle municipale Petite maison Dandine, Campôme
19 septembre 2026 à 09h00
Salle culturelle municipale Petite maison Dandine — Campôme
- « Carnets de chantier du pailebot Miguel Caldentey » de Marie-José Doutres, Atelier des Barques – Site de Paulilles, Port-Vendres
19 septembre 2026 à 09h00
Atelier des Barques - Site de Paulilles — Port-Vendres
- Visite libre de l’église Saint-Étienne de Salses-le-Château, Église Saint-Etienne, Salses-le-Château
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Etienne — Salses-le-Château
- Visite libre des Caves Byrrh, Les caves Byrrh, Thuir
19 septembre 2026 à 09h30
Les caves Byrrh — Thuir
- Visitez la plus ancienne abbaye carolingienne de Catalogne !, Abbaye Sainte-Marie, Arles-sur-Tech
19 septembre 2026 à 09h30
Abbaye Sainte-Marie — Arles-sur-Tech
- « L’abbaye au cœur de la ville », une visite guidée à découvrir, Abbaye Sainte-Marie, Arles-sur-Tech
19 septembre 2026 à 09h30
Abbaye Sainte-Marie — Arles-sur-Tech
- Visite guidée du pont-aqueduc d’Ansignan, Aqueduc d’Ansignan, Ansignan
19 septembre 2026 à 09h30
Aqueduc d'Ansignan — Ansignan
- Visite libre des vieux gréements et autres bateaux de légende, Quai Florence Arthaud, Canet-en-Roussillon
19 septembre 2026 à 09h30
Quai Florence Arthaud — Canet-en-Roussillon
- Visite guidée de la chapelle Saint-Sébastien et de l’église Saint-Julien et Sainte-Baselisse, Église paroissiale Saint-Julien-et-Sainte-Baselisse, Vinça
19 septembre 2026 à 09h30
Église paroissiale Saint-Julien-et-Sainte-Baselisse — Vinça
- Ateliers cabosse : « Boutique Chocolats Cémoi »
Ateliers cabosse : les 5 sens, Le Palau, Arles-sur-Tech
19 septembre 2026 à 09h30
Le Palau — Arles-sur-Tech
- Exposition « Artistes arlésiens », Le Palau, Arles-sur-Tech
19 septembre 2026 à 09h30
Le Palau — Arles-sur-Tech
- Jeu de piste patrimonial, Médiathèque, Canet-en-Roussillon
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque — Canet-en-Roussillon
- Visite guidée « dans l’objectif d’Etienne Terrus », Musée Terrus, Elne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Terrus — Elne
- Visite commentée des travaux de restauration d’une tour de défense des remparts de la citée médiévale fortifiée d’Argelès, Tour médiévale Miquel, Argelès-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Tour médiévale Miquel — Argelès-sur-Mer
- Visite libre de la forteresse de Salses, Forteresse de Salses, Salses-le-Château
19 septembre 2026 à 10h00
Forteresse de Salses — Salses-le-Château
- Visite commentée : ouverture de la cave souterraine, Cave souterraine de Terres des Templiers, Banyuls-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Cave souterraine de Terres des Templiers — Banyuls-sur-Mer
- Visite du Palais des Fêtes et exposition de cartes postales, Palais des Fêtes, Rivesaltes
19 septembre 2026 à 10h00
Palais des Fêtes — Rivesaltes
- Visite guidée de l’Hôtel Préfectoral des Pyrénées-Orientales, Préfecture des Pyrénées-Orientales, Perpignan
19 septembre 2026 à 10h00
Préfecture des Pyrénées-Orientales — Perpignan
- Exposition des oeuvres de Fabienne Ricoeur Ribas, Abbaye Saint-Martin-du-Canigou, Casteil
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye Saint-Martin-du-Canigou — Casteil
- Les Journées européennes du patrimoine à Saint-Cyprien, Village et station de Saint-Cyprien, Saint-Cyprien
19 septembre 2026 à 10h00
Village et station de Saint-Cyprien — Saint-Cyprien
- Visite libre du Centre de sculpture romane – « Maître de Cabestany », Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany », Cabestany
19 septembre 2026 à 10h00
Centre de Sculpture Romane "Maître de Cabestany" — Cabestany
- Visites guidées du musée de Tautavel, Musée de Préhistoire, Tautavel
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de Préhistoire — Tautavel
- Visite libre de l’arboretum, Arboretum, Canet-en-Roussillon
19 septembre 2026 à 10h00
Arboretum — Canet-en-Roussillon
- Visite libre de la cité, Le Firal, Prats-de-Mollo-la-Preste
19 septembre 2026 à 10h00
Le Firal — Prats-de-Mollo-la-Preste
- Visite commentée du clocher de l’église Saint-André, Église Saint-André, Rivesaltes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-André — Rivesaltes
- Visite libre de l’abbaye Saint-Martin-du-Canigou, Abbaye Saint-Martin-du-Canigou, Casteil
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye Saint-Martin-du-Canigou — Casteil
- Démonstration : Maquette Caune de l’Arago, Musée de Préhistoire, Tautavel
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de Préhistoire — Tautavel
- Visite guidée « La restauration du patrimoine bâti, ses contraintes et ses limites », Cathédrale Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie, Elne
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie — Elne
- Réalité Virtuelle Navalia II, Atelier des Découvertes, Port-Vendres
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier des Découvertes — Port-Vendres
- Visite libre des remparts de Villefranche-de-Conflent, Remparts de Villefranche-de-Conflent, Villefranche-de-Conflent
19 septembre 2026 à 10h00
Remparts de Villefranche-de-Conflent — Villefranche-de-Conflent
- Expositions temporaires « Points 2 vue® : autour du clocher de Collioure » et « Cap fauve », Château royal, Collioure
19 septembre 2026 à 10h00
Château royal — Collioure
- Escape game : à la recherche de la barque de Paulilles, Atelier des Découvertes, Port-Vendres
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier des Découvertes — Port-Vendres
- Visites guidées des réserves archéologiques, Musée de Préhistoire, Tautavel
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de Préhistoire — Tautavel
- Visites guidées de l’abbaye de Saint-Genis-des-Fontaines, Abbaye de Saint-Genis-des-Fontaines, Saint-Génis-des-Fontaines
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Saint-Genis-des-Fontaines — Saint-Génis-des-Fontaines
- Visite guidée de l’église Sainte-Marie (ou Notre Dame de la Nativité), Église Sainte-Marie de Campôme, Campôme
19 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Marie de Campôme — Campôme
- Visite et sortie avec la barque catalane de Sardinal ND de Consolation M.H., Port d’Argelès-sur-mer, Argelès-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Port d'Argelès-sur-mer — Argelès-sur-Mer
- Circuit guidé : Saint-Jacques, de l’Art Déco aux rois de Majorque, Place de Cassanyes, Cassagnes
19 septembre 2026 à 10h00
Place de Cassanyes — Cassagnes
- La villa « Les Tilleuls », Joseph Puig, Musée des monnaies et médailles Joseph Puig, Perpignan
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des monnaies et médailles Joseph Puig — Perpignan
- Visites guidées de la Chapelle Sainte-Colombe, Chapelle Sainte-Colombe de Cabanes, Saint-Génis-des-Fontaines
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte-Colombe de Cabanes — Saint-Génis-des-Fontaines
- Visite de l’église de Sainte-Marie de Brouilla, Église Sainte-Marie, Brouilla
19 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Marie — Brouilla
- Visite commentée de la Goélette Miguel Caldentey, Le port de Port-Vendres, Port-Vendres
19 septembre 2026 à 10h00
Le port de Port-Vendres — Port-Vendres
- Exposition temporaire « Dimensions poétiques » Matières et pixels d’Alice LAPEYRE (fo7), Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany », Cabestany
19 septembre 2026 à 10h00
Centre de Sculpture Romane "Maître de Cabestany" — Cabestany
- Exposition : Rivesaltes, Terroir, Territoire de Tradition – Histoire de la vigne et du vin – Gastronomie, Poissonnerie, Rivesaltes
19 septembre 2026 à 10h00
Poissonnerie — Rivesaltes
- Exposition : Villefranche de Conflent fa temps…, Remparts de Villefranche-de-Conflent, Villefranche-de-Conflent
19 septembre 2026 à 10h00
Remparts de Villefranche-de-Conflent — Villefranche-de-Conflent
- Visite commentée : l’hôtel Pams, dans l’intimité de l’Art Nouveau, Hôtel Pams, Perpignan
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Pams — Perpignan
- Visites libres de l’Archipel : le Grenat et le Carré, Théâtre de l’Archipel, Perpignan
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre de l'Archipel — Perpignan
- Ateliers : « Des artisans, des artistes et des savoir-faire », exposition et boutique, Moulin des arts et de l’artisanat, Arles-sur-Tech
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin des arts et de l'artisanat — Arles-sur-Tech
- Visite libre du château Vicomtal, Château Vicomtal, Canet-en-Roussillon
19 septembre 2026 à 10h00
Château Vicomtal — Canet-en-Roussillon
- Visite libre des oeuvres du Maître de Cabestany, Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany », Cabestany
19 septembre 2026 à 10h00
Centre de Sculpture Romane "Maître de Cabestany" — Cabestany
- Visite guidée de l’Atelier des Barques, Atelier des Barques – Site de Paulilles, Port-Vendres
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier des Barques - Site de Paulilles — Port-Vendres
- Visite commentée de Caudiès-de-Fenouillèdes, Caudiès-de-Fenouillèdes, Caudiès-de-Fenouillèdes
19 septembre 2026 à 10h00
Caudiès-de-Fenouillèdes — Caudiès-de-Fenouillèdes
- Visite guidée de la manufacture Henri Privat, Manufacture Henri Privat, Prades
19 septembre 2026 à 10h30
Manufacture Henri Privat — Prades
- Exposition : Les hôtels particuliers d’Ancien Régime, Casa Xanxo, Perpignan
19 septembre 2026 à 10h30
Casa Xanxo — Perpignan
- Exposition : Les fleurs du silence, Ancien évêché, Perpignan
19 septembre 2026 à 10h30
Ancien évêché — Perpignan
- Exposition : un plan relief vous raconte l’histoire militaire de Perpignan, La poudrière, Perpignan
19 septembre 2026 à 10h30
La poudrière — Perpignan
- Visites guidées du musée Casa Pairal – Castillet, Musée Casa Pairal au Castillet, Perpignan
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Casa Pairal au Castillet — Perpignan
- Visite guidée de l’entreprise de charpente maritime Bernadou, Zone technique du port, Canet-en-Roussillon
19 septembre 2026 à 10h30
Zone technique du port — Canet-en-Roussillon
- Atelier blason dans le couvent des Clarisses, Couvent Sainte-Claire – Centre national de documentation, Perpignan
19 septembre 2026 à 10h30
Couvent Sainte-Claire - Centre national de documentation — Perpignan
- Exposition de cartes postales et de photographies, Club Cartophile Catalan, Canet-en-Roussillon
19 septembre 2026 à 10h30
Club Cartophile Catalan — Canet-en-Roussillon
- Visite guidée de l’hôtel de Lazerme (Çagarriga) et du Muséum d’histoire naturelle de Perpignan, Muséum d’Histoire naturelle, Perpignan
19 septembre 2026 à 10h30
Muséum d'Histoire naturelle — Perpignan
- Visites techniques guidées de l’Archipel, Théâtre de l’Archipel, Perpignan
19 septembre 2026 à 10h30
Théâtre de l'Archipel — Perpignan
- Visites guidées thématiques, Château royal, Collioure
19 septembre 2026 à 10h30
Château royal — Collioure
- La CCI des Pyrénées-Orientales ouvre les portes du Palais Consulaire, Palais Consulaire – CCI des Pyrénées-Orientales, Perpignan
19 septembre 2026 à 10h30
Palais Consulaire - CCI des Pyrénées-Orientales — Perpignan
- Exposition : les voies qui nous mènent à Rome, Musée archéologique de Ruscino, Perpignan
19 septembre 2026 à 10h30
Musée archéologique de Ruscino — Perpignan
- Animations et ateliers dans le site de Ruscino, Musée archéologique de Ruscino, Perpignan
19 septembre 2026 à 10h30
Musée archéologique de Ruscino — Perpignan
- Ateliers photo-collage « Image royale »
par Julie Albarel, photographe-plasticienne, Château royal, Collioure
19 septembre 2026 à 10h30
Château royal — Collioure
- Une exposition retraçant l’histoire et l’évolution urbaine de Perpignan, Casa Xanxo, Perpignan
19 septembre 2026 à 10h30
Casa Xanxo — Perpignan
- Exposition d’affiches anciennes du vin de Banyuls, Terres des Templiers – Grande Cave, Banyuls-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h30
Terres des Templiers - Grande Cave — Banyuls-sur-Mer
- Visite libre du musée Joffre, Musée Joffre, Rivesaltes
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Joffre — Rivesaltes
- Visite guidée « La Médiévale de Saint André », Église de Saint-André, Saint-André
19 septembre 2026 à 11h00
Église de Saint-André — Saint-André
- Projection : La guerre des feux, Atelier des Découvertes, Port-Vendres
19 septembre 2026 à 11h00
Atelier des Découvertes — Port-Vendres
- Échange autour de l’exposition « Mémorial Itinérant – Mémorial de Rivesaltes », Médiathèque de Port-Vendres, Port-Vendres
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque de Port-Vendres — Port-Vendres
- Exposition d’arts plastiques, Clap Ciné, Canet-en-Roussillon
19 septembre 2026 à 11h00
Clap Ciné — Canet-en-Roussillon
- Visite guidée en famille de l’Archipel, Théâtre de l’Archipel, Perpignan
19 septembre 2026 à 11h00
Théâtre de l'Archipel — Perpignan
- Visite commentée « La Casa Julia : secrets d’une maison médiévale », Casa Julia, Perpignan
19 septembre 2026 à 11h00
Casa Julia — Perpignan
- Visite commentée de la chapelle de l’ermitage, Chapelle de l’Ermitage Notre-Dame de Font Romeu, Font-Romeu-Odeillo-Via
19 septembre 2026 à 11h00
Chapelle de l'Ermitage Notre-Dame de Font Romeu — Font-Romeu-Odeillo-Via
- Visite guidée « Devoir et oubli de mémoire » sur la Maternité Suisse, Cathédrale Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie, Elne
19 septembre 2026 à 11h00
Cathédrale Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie — Elne
- Visites guidées au Fort de la Galline, Fort de La Galline, Port-Vendres
19 septembre 2026 à 11h00
Fort de La Galline — Port-Vendres
- Visite guidée « Les enjeux de l’archéologie dans la sauvegarde du patrimoine », Musée Terrus, Elne
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Terrus — Elne
- Visites guidées de « El Mediator », Théâtre de l’Archipel, Perpignan
19 septembre 2026 à 11h30
Théâtre de l'Archipel — Perpignan
- Visite guidée : l’Hôtel de Ville, la traversée des siècles, Hôtel de Ville, Perpignan
19 septembre 2026 à 11h45
Hôtel de Ville — Perpignan
- Réalité virtuelle dans le Castillet, Musée Casa Pairal au Castillet, Perpignan
19 septembre 2026 à 12h00
Musée Casa Pairal au Castillet — Perpignan
- Atelier d’initiation à la détrempe médiévale sur bois par Michel Desmier, Prieuré de Serrabona, Boule-d’Amont
19 septembre 2026 à 14h00
Prieuré de Serrabona — Boule-d'Amont
- Visite guidée du Prieuré de Marcevol, Prieuré de Marcevol, Arboussols
19 septembre 2026 à 14h00
Prieuré de Marcevol — Arboussols
- Ne me libère pas, je m’en charge ! (Journées du matrimoine en Conflent), Salle du Foirail, Prades
19 septembre 2026 à 14h00
Salle du Foirail — Prades
- « Étienne Terrus, un peintre libre » : médiations volantes, Musée Hyacinthe Rigaud, Perpignan
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Hyacinthe Rigaud — Perpignan
- Atelier participatif autour de la photographie et du paysage, Musée Hyacinthe Rigaud, Perpignan
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Hyacinthe Rigaud — Perpignan
- Visite commentée : l’histoire du Grand Hôtel, Esplanade du Grand Hôtel, Font-Romeu-Odeillo-Via
19 septembre 2026 à 14h00
Esplanade du Grand Hôtel — Font-Romeu-Odeillo-Via
- Visite commentée : la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, entre histoire et architecture, Place Gambetta, Perpignan
19 septembre 2026 à 14h00
Place Gambetta — Perpignan
- Pause conviviale : un café au musée, Musée Hyacinthe Rigaud, Perpignan
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Hyacinthe Rigaud — Perpignan
- Visite guidée : dans l’oeuvre d’Étienne Terrus, Musée Hyacinthe Rigaud, Perpignan
19 septembre 2026 à 14h15
Musée Hyacinthe Rigaud — Perpignan
- Visite guidée : Ruscino, l’âme antique de Perpignan, Musée archéologique de Ruscino, Perpignan
19 septembre 2026 à 14h30
Musée archéologique de Ruscino — Perpignan
- Démonstration de dentelle aux fuseaux par l’association Broderie et Dentelle., Église Saint-Sauveur, Arles-sur-Tech
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Sauveur — Arles-sur-Tech
- Atelier initiation au paysage, Musée Hyacinthe Rigaud, Perpignan
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Hyacinthe Rigaud — Perpignan
- Visite guidée : l’église Saint-Matthieu et la chapelle des Saintes-Épines, Église Saint-Mathieu, Perpignan
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Mathieu — Perpignan
- Visite libre du centre Mackintosh, Centre Mackintosh, Port-Vendres
19 septembre 2026 à 14h30
Centre Mackintosh — Port-Vendres
- Visite commentée : « La Casa Xanxo, chef d’œuvre à la charnière des styles», Casa Xanxo, Perpignan
19 septembre 2026 à 15h00
Casa Xanxo — Perpignan
- Visite de l’église Saint-Jacques, Église Saint-Jacques de Canet-en-Roussillon, Canet-en-Roussillon
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Jacques de Canet-en-Roussillon — Canet-en-Roussillon
- Visite guidée du Centre de Sculpture Romane et de l’église Notre-Dame-des-Anges de Cabestany, avec Alexandre CHARRETT-DYKES, Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany », Cabestany
19 septembre 2026 à 15h00
Centre de Sculpture Romane "Maître de Cabestany" — Cabestany
- Balade architecturale dans Perpignan : « Construction moderne et esprit régional », CAUE des Pyrénées Orientales, Perpignan
19 septembre 2026 à 15h00
CAUE des Pyrénées Orientales — Perpignan
- Atelier « Graffitis » proposé par le couvent des Clarisses, Couvent Sainte-Claire – Centre national de documentation, Perpignan
19 septembre 2026 à 15h00
Couvent Sainte-Claire - Centre national de documentation — Perpignan
- Conférence : une cave coopérative en fenouillèdes, Espace caporal Fabre, Caudiès-de-Fenouillèdes
19 septembre 2026 à 15h00
Espace caporal Fabre — Caudiès-de-Fenouillèdes
- Visite guidée de l’Archipel, Théâtre de l’Archipel, Perpignan
19 septembre 2026 à 15h00
Théâtre de l'Archipel — Perpignan
- Visite guidée des environs de la chapelle Notre-Dame-de-Laval, Chapelle-ermitage Notre-Dame-de-Laval, Caudiès-de-Fenouillèdes
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle-ermitage Notre-Dame-de-Laval — Caudiès-de-Fenouillèdes
- Visite flash : Les secrets de l’hôtel particulier de Lazerme, Musée Hyacinthe Rigaud, Perpignan
19 septembre 2026 à 15h30
Musée Hyacinthe Rigaud — Perpignan
- Visite commentée : l’église Saint-Jacques, un lieu de foi et dévotion, Église Saint-Jacques, Perpignan
19 septembre 2026 à 15h30
Église Saint-Jacques — Perpignan
- Circuit guidé : l’âge d’or des hôtels particuliers (1ère partie), Musée Hyacinthe Rigaud, Perpignan
19 septembre 2026 à 16h00
Musée Hyacinthe Rigaud — Perpignan
- Visite guidée de la cité fortifiée, Point Information Touristique, Prats-de-Mollo-la-Preste
19 septembre 2026 à 16h00
Point Information Touristique — Prats-de-Mollo-la-Preste
- « Passejada » musicale dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Perpignan
19 septembre 2026 à 16h00
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste — Perpignan
- Visite guidée de l’exposition sur le « Patrimoine vernaculaire : les Mas Catalans » par TERRA NOSTRA, Espace Martin Vivès, Prades
19 septembre 2026 à 16h00
Espace Martin Vivès — Prades
- Visite flash : Etienne Terrus, un peintre libre, Musée Hyacinthe Rigaud, Perpignan
19 septembre 2026 à 16h30
Musée Hyacinthe Rigaud — Perpignan
- Visite commentée : Notre-Dame la Réal, un joyau lié au château royal, Église Notre-Dame-La-Réal, Perpignan
19 septembre 2026 à 17h00
Église Notre-Dame-La-Réal — Perpignan
- Visite commentée « L’église des Carmes, une silhouette poétique à ciel ouvert », Église des Carmes, Perpignan
19 septembre 2026 à 17h00
Église des Carmes — Perpignan
- Journées du patrimoine occitano catalan. Diversité linguistique : raviver, résister, réimaginer. Apéro littéraire avec Joan-Lluís Lluís., Château Saint-Roch, Maury
19 septembre 2026 à 18h00
Château Saint-Roch — Maury
- Soirées d’exception : Perpignan d’hier, Casa Xanxo, Perpignan
19 septembre 2026 à 18h00
Casa Xanxo — Perpignan
- Visite contée de Laroque-des-Albères, Office du Tourisme de Laroque des Albères, Laroque-des-Albères
19 septembre 2026 à 18h00
Office du Tourisme de Laroque des Albères — Laroque-des-Albères
- Représentation théâtrale « Le Cartel de Guillot ou le combat ridicule », Cathédrale Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie, Elne
19 septembre 2026 à 18h30
Cathédrale Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie — Elne
- Projection : Sous les paillettes, la rage ! (Journées du matrimoine en Conflent), Village du Fillols, Fillols
19 septembre 2026 à 19h30
Village du Fillols — Fillols
- Visites guidées nocturnes, Château royal, Collioure
19 septembre 2026 à 21h00
Château royal — Collioure
- Visite guidée des Archives départementales, Archives départementales de Pyrénées-Orientales, Perpignan
20 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales de Pyrénées-Orientales — Perpignan
- Atelier familial « Initiation à la peinture inspirée du Maître de Cabestany » par Pauline Trougnou, Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany », Cabestany
20 septembre 2026 à 10h00
Centre de Sculpture Romane "Maître de Cabestany" — Cabestany
- [Conférence] Petit-déj’ occitano catalan. Dejunar*Esmorzar au Cellier des vignerons de Maury, Cellier des vignerons de Maury, Maury
20 septembre 2026 à 10h00
Cellier des vignerons de Maury — Maury
- Atelier « Super héraut », Archives départementales de Pyrénées-Orientales, Perpignan
20 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales de Pyrénées-Orientales — Perpignan
- Salon du chocolat, Salle des Fêtes d’Arles-sur-Tech, Arles-sur-Tech
20 septembre 2026 à 10h00
Salle des Fêtes d'Arles-sur-Tech — Arles-sur-Tech
- [Exposition] La photographie : deux siècles d’expérimentations et de pratiques, Archives départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan
20 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales des Pyrénées-Orientales — Perpignan
- Atelier cyanotype, Archives départementales de Pyrénées-Orientales, Perpignan
20 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales de Pyrénées-Orientales — Perpignan
- Visite contée du Centre de Sculpture Romane et de l’église Notre-Dame-des-Anges de Cabestany, avec Alexandre CHARRETT-DYKES, Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany », Cabestany
20 septembre 2026 à 10h15
Centre de Sculpture Romane "Maître de Cabestany" — Cabestany
- Visite guidée historique de Port-Vendres, Quai Joly, Port-Vendres
20 septembre 2026 à 10h30
Quai Joly — Port-Vendres
- Visite commentée des vieux gréements de Canet, Quai Florence Arthaud, Canet-en-Roussillon
20 septembre 2026 à 10h30
Quai Florence Arthaud — Canet-en-Roussillon
- Atelier d’initiation à la sculpture de la pierre avec Guillaume Bessoule, Prieuré de Serrabona, Boule-d’Amont
20 septembre 2026 à 11h00
Prieuré de Serrabona — Boule-d'Amont
- Atelier familial « Enluminure inspirée du Maître de Cabestany » animé par Alexandre Charrett-Dykes, Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany », Cabestany
20 septembre 2026 à 14h00
Centre de Sculpture Romane "Maître de Cabestany" — Cabestany
- Marchez pour France Alzheimer, Allées Joffre, Rivesaltes
20 septembre 2026 à 15h00
Allées Joffre — Rivesaltes
- « L’afghan box » la photographie ambulante d’Iris Chauveau, Prieuré de Serrabona, Boule-d’Amont
20 septembre 2026 à 15h00
Prieuré de Serrabona — Boule-d'Amont
- Découvrez le patrimoine à votre rythme grâce à la visite autonome avec QR codes, Église Saint-Jacques de Canet-en-Roussillon, Canet-en-Roussillon
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Jacques de Canet-en-Roussillon — Canet-en-Roussillon
- Visite commentée : Saint-Jean-le-Vieux, un trésor roman, Église du Vieux-Saint-Jean, Perpignan
20 septembre 2026 à 15h30
Église du Vieux-Saint-Jean — Perpignan
- Concert de musique, groupe Pickles Trio, Musée Hyacinthe Rigaud, Perpignan
20 septembre 2026 à 16h00
Musée Hyacinthe Rigaud — Perpignan
- Circuit guidé : la photographie au cœur du patrimoine, Loge de mer de Perpignan, Perpignan
20 septembre 2026 à 16h00
Loge de mer de Perpignan — Perpignan
- Spectacle : On n’est pas que des muses !, Village du Fillols, Fillols
20 septembre 2026 à 19h00
Village du Fillols — Fillols
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)