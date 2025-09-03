Rentrée scolaire 2025. La médiation canine au service de l’apprentissage scolaire

Depuis quelques années, l’éducation nationale a mis en place l’éducation canine au sein d’établissements scolaires pilotes. Les chiens apportent un mieux-être à l’école, développent les compétences sociales des élèves, et les aident à mieux gérer leur anxiété. Au service de l’ancrochage, les chiens sont en capacité de construire des ponts efficaces entre les équipes éducatives et les jeunes.

La loi du 30 juillet 1987 donne accès aux lieux permettant une activité professionnelle, formatrice et éducative aux chiens guides d’aveugle et d’assistance aux personnes titulaires de la carte d’invalidité. Celle du 30 novembre 2021 vise à lutter contre la maltraitance animale et à renforcer le lien entre les animaux et les Hommes ; elle rend possible les expérimentations en milieu scolaire.

Les travaux de recherches sur l’enfant et la médiation animale du zoothérapeute et ethnologue François Beiger ont montré les intérêts des liens entre l’animal et l’enfant. Les résultats des recherches scientifiques, plus précisément sur la présence d’un animal en classe, montrent que les effets sont très positifs sur le bien-être et le développement des enfants.

Introduire des chiens en milieu scolaire est une pratique qui donne déjà des résultats significatifs, du point de vue du bien-être des élèves, du climat scolaire, mais aussi des apprentissages. Les enfants gèrent mieux leur anxiété et développent leurs compétences sociales ; le chien encourage l’empathie, car en jouant avec lui, les enfants apprennent à prendre soin des autres et à communiquer avec leurs camarades. Ils sont encouragés à être plus attentifs aux êtres qui les entourent et à mieux comprendre ce qu’ils ressentent quand ils interagissent avec un chien.

Le chien renvoie à l’enfant une image positive de lui-même et déclenche sa motivation pour des activités pédagogiques. Les enseignants incorporent des exercices qui impliquent l’animal de compagnie dans leurs programmes scolaires pour aider les élèves à réussir, à favoriser les échanges, l’expression orale et la lecture. La médiation par l’animal est ainsi choisie comme fil conducteur des apprentissages…

Il convient cependant pour l’enseignant d’être attentif aux signes d’inconfort de l’animal et de lui offrir un espace de retrait, qui doit être respecté par les enfants. La vie quotidienne à ses côtés permet de découvrir son caractère, ses préférences et ce qui le gêne. Il arrive que des enseignants suivent des formations pour apprendre aux enfants à bien se comporter avec un chien

Le projet d’intégrer un chien dans une école doit cependant être consciencieusement préparé en amont. Sa présence en classe est soumise à une réglementation mais aussi à une connaissance de la protection de l’animal. Un chien médiateur suit une formation adaptée à sa future activité. Il apprend à vivre avec différents publics, également à des situations et des attitudes qui peuvent être stressantes pour lui ; il apprend à surmonter les différents obstacles qu’il pourra rencontrer par la suite, en classe. Il doit être bien équilibré mentalement, être un bon récepteur des émotions des jeunes, comme celles des adultes. Il existe des centres spécialisés qui abordent la relation chien-humain avec la communication et les besoins fondamentaux, avec des mises en situations réelles. Le chien doit au moins être âgé d’un an et certaines races sont préférentielles : le beagle ; le border-collie ; le labrador ! le caniche moyen ; l’eurasier ; le golden ; le berger australien… L’Attestation de Connaissance pour les Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques est la seule formation obligatoire pour exercer le métier d’Intervenant en médiation animale.

A l’école Robin-Foucquet à Bréhan dans le Morbihan, la chienne eurasier, prénommée Up, a fait sa rentrée scolaire 2025/26, lundi 1er septembre. Aux côtés de l’équipe pédagogique, elle travaillera toute l’année auprès de 80 élèves…

Up fait sa rentrée

Natacha Laurent, est professeur des écoles et directrice de cet établissement. Elle est aussi la fondatrice de l’association 2 Pattes en main, qui a pour objectif de développer une harmonie avec les chiens. Avec une autre maîtresse d’école, elle a suivi la formation Peccram : Programme d’éducation à la connaissance du chien et aux risques d’accident par morsures. Up, la chienne de deux ans, a maintenant toute sa place au sein de l’école.

Les enfants ont aussi suivi la formation Peccram pour apprendre le langage du chien et les bons gestes à adopter ; ils ont aussi appris à interpréter les signes de refus, quand le chien ne veut pas se laisser approcher…

À Rivery, dans la Somme le berger suisse Syrius, un grand chien au long poil blanc de 40 kilos, fait sa seconde rentrée scolaire au collège Jules Verne.

En juin 2024, Ludivine Manier, la directrice des classes Segpa (Section d’enseignement général et professionnel adapté) du collège passe la formation officielle de chien médiateur et visiteur ainsi que le diplôme d’éducation et de socialisation canine. Elle connaît bien les difficultés sociales importantes, les difficultés familiales et les élèves issus d’un milieu social souvent défavorisé, pour lesquels elle a le devoir de les réconcilier avec le système scolaire

Syrius fait sa première rentrée scolaire en septembre 2024 pour deux jours de classe par semaine, après la validation de la principale de l’établissement ! Depuis, il a découvert les autres classes ! Syrius apaise et aide les collégiens à s’exprimer ; il n’est plus qu’un simple chien de compagnie ; il joue un rôle clé en facilitant la communication, établissant un lien unique entre les élèves et leur environnement. Ces derniers se sentent écoutés, compris et sont bien plus ouverts en présence du chien…

Syrius est aussi un compagnon précieux pour l’équipe enseignante.

À l’école maternelle Les p’tits loups de Codognan dans le Gard, Looping un caniche moyen noir fait sa rentrée scolaire depuis le 14 septembre 2023 ! Il est le chien de compagnie de Sandrine Gennerat, la directrice de l’école. Looping est titulaire d’un certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation ; stable, expressif, et compétiteur en agility, il possède des titres de champion de France des caniches en hoopers et obéissance ! Quant à la directrice, elle est bénévole au club canin d’Aimargues depuis 2010. Médiatrice, diplômée de la société centrale canine, monitrice d’éducation canine, elle est aussi titulaire de l’attestation de connaissance pour les animaux de compagnie, et a suivi la formation du Programme d’éducation à la connaissance du chien et au risque d’accident par morsure…

Looping instaure naturellement un lien sécuritaire à l’école. Il permet de stimuler la motricité, le langage et les sens ; il favorise les liens sociaux et responsabilise les jeunes enfants. Sa présence instaure également un rapport heureux entre les enfants et l’école. C’est aussi une éducation au civisme et au respect…