RHONE LYON JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Visites guidées des Puces du Canal, Puces du Canal, Villeurbanne



Puces du Canal — Villeurbanne

Découverte de la Nécropole nationale de la Doua, Nécropole Nationale de la Doua, Villeurbanne



Nécropole Nationale de la Doua — Villeurbanne

Parcours géocaching Gnolus, Fort du Bruissin, Francheville



Fort du Bruissin — Francheville

Découverte des métiers de la lutherie – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon



UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon

Visite du château du Vivier, Château du Vivier, Écully



Château du Vivier — Écully

Visite du Centre de Calcul de l’IN2P3, Centre de Calcul de l’IN2P3, Villeurbanne



Centre de Calcul de l'IN2P3 — Villeurbanne

Visite guidée de l’atelier municipal de passementerie, Soierie Vivante : Atelier municipal de passementerie, Lyon



Soierie Vivante : Atelier municipal de passementerie — Lyon

Journées du Patrimoine – Visite du Barrage de Joux (69), Barrage de joux, Joux



Barrage de joux — Joux

Le Technicentre Atlantique, SNCF – Technicentre Atlantique, Châtillon



SNCF - Technicentre Atlantique — Châtillon

Visite du Musée de l’informatique, Centre de Calcul de l’IN2P3, Villeurbanne



Centre de Calcul de l'IN2P3 — Villeurbanne

Exposition « Explorer les infinis : des premières chambres à brouillard aux observatoires du XXIe siècle », Centre de Calcul de l’IN2P3, Villeurbanne



Centre de Calcul de l'IN2P3 — Villeurbanne

Visite guidée de la préfecture du Rhône et du Conseil départemental, Préfecture du Rhône, Lyon



Préfecture du Rhône — Lyon

Visite guidée Château du Vivier, Château du Vivier, Écully



Château du Vivier — Écully

Inauguration d’un sentier historique avec visite guidée, Stade des Gondoins, Pommiers



Stade des Gondoins — Pommiers

L’histoire funéraire lyonnaise, Crématorium de Lyon, Lyon



Crématorium de Lyon — Lyon

Visite guidée les Jardins Municipaux Ouvriers, Jardins communaux ouvriers de Caluire-et-Cuire, Caluire-et-Cuire



Jardins communaux ouvriers de Caluire-et-Cuire — Caluire-et-Cuire

Visite guidée pour les JEP 2026 : les bastions du Parc Blandan, Parc Blandan Lyon, Lyon



Parc Blandan Lyon — Lyon

Espace « Découverte de l’informatique », Centre de Calcul de l’IN2P3, Villeurbanne



Centre de Calcul de l'IN2P3 — Villeurbanne

Visite exclusive de la Brasserie Georges, La Brasserie Georges, Lyon



La Brasserie Georges — Lyon

Chapelle du Bois Dieu, Chapelle du Bois Dieu, Lissieu



Chapelle du Bois Dieu — Lissieu

La Franc Maçonnerie propose une visite guidée de ses locaux et de son musée à Rillieux-La-Pape, Grande Loge Nationale Française, Rillieux-la-Pape



Grande Loge Nationale Française — Rillieux-la-Pape

Visite guidée de la plateforme SkinTechnology du groupe L’Oréal, Laboratoire EPISKIN, Lyon



Laboratoire EPISKIN — Lyon

Visites Guidées du Château de Thulon, Château de Thulon, Lantignié



Château de Thulon — Lantignié

Portes ouvertes aux Pavillons du Parc du Chêne, Les Pavillons du Parc du Chêne, Fleurieux-sur-l’Arbresle



Les Pavillons du Parc du Chêne — Fleurieux-sur-l'Arbresle

Tours de Lissieu, Les Tours de Lissieu, Lissieu



Les Tours de Lissieu — Lissieu

Exposition « Lyon, berceau du web français », Centre de Calcul de l’IN2P3, Villeurbanne



Centre de Calcul de l'IN2P3 — Villeurbanne

Visite des caves Bahadourian, Caves Bahadourian, Lyon



Caves Bahadourian — Lyon

Visite guidée de l’atelier municipal de tissage, Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage, Lyon



Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage — Lyon

Visite de la Batterie des Carrières à Limonest., Batterie des Carrières, Limonest



Batterie des Carrières — Limonest

Bourse du Travail : 90 Ans du Front Populaire, La Bourse du travail, Lyon



La Bourse du travail — Lyon

Exposition « Charles Popineau, photographe lyonnais de la Belle Époque », Mairie du 2e arrondissement de Lyon, Lyon



Mairie du 2e arrondissement de Lyon — Lyon

Rétrospective de la photographie, Centre culturel, Bully



Centre culturel — Bully

Portes ouvertes à la Maison des Compagnons, Maison des Compagnons, Brignais



Maison des Compagnons — Brignais

Découverte du Mémorial National de la prison de Montluc, Mémorial de la prison de Montluc, Lyon



Mémorial de la prison de Montluc — Lyon

Visites guidées du Conservatoire de musique et de danse de Lyon, Conservatoire de musique et de danse de Lyon, Lyon



Conservatoire de musique et de danse de Lyon — Lyon

Dans les pas des policiers résistants par la société lyonnaise d’histoire de la police, 1 rue des pierres plantées 69001, Lyon



1 rue des pierres plantées 69001 — Lyon

Visite guidée de la Mairie du 2e arrondissement, Mairie du 2e arrondissement de Lyon, Lyon



Mairie du 2e arrondissement de Lyon — Lyon

Venez découvrir le projet urbain de la Part-Dieu, SPL Lyon Part-Dieu, Lyon



SPL Lyon Part-Dieu — Lyon

Montre moi tes dents !, Ecole Normale Supérieure de Lyon – Site Jacques Monod, Lyon



Ecole Normale Supérieure de Lyon - Site Jacques Monod — Lyon

Entre Rhône et Saône, regards photographiques d’hier et d’aujourdhui, La Vorgine Et Ma Découverte, Lyon



La Vorgine Et Ma Découverte — Lyon

Journée Portes Ouvertes, Palais du Travail Villeurbanne, Villeurbanne



Palais du Travail Villeurbanne — Villeurbanne

Découverte du Fort de Côte Lorette, Fort de Côte Lorette, Saint-Genis-Laval



Fort de Côte Lorette — Saint-Genis-Laval

Portes ouvertes au Musée de l’Aviation de Lyon Corbas, Musée de l’aviation Clément Ader, Corbas



Musée de l'aviation Clément Ader — Corbas

Découverte du patrimoine historique des locaux de la Bourse du Travail avec Yannis COSMAS, historien de l’art., La Bourse du travail, Lyon



La Bourse du travail — Lyon

Visite commentée de l’église Notre Dame du Monde Entier. Exposition de photos d’archives., Église Notre Dame du Monde entier, Lyon



Église Notre Dame du Monde entier — Lyon

Visite libre, Conservatoire de musique et de danse de Lyon, Lyon



Conservatoire de musique et de danse de Lyon — Lyon

Les SECRETS des portails de la cathédrale Saint-Jean, Association Renaissance du Vieux-Lyon, Lyon



Association Renaissance du Vieux-Lyon — Lyon

Découvrez « Le Glacis », Fort de Feyzin, Feyzin



Fort de Feyzin — Feyzin

Atelier de théâtre, Théâtre de l’Uchronie, Lyon



Théâtre de l'Uchronie — Lyon

Atelier sculpture en matériaux recyclés – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon



UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon

Visite guidée de la Tour de l’Horloge, Savigny 69210, Savigny



Savigny 69210 — Savigny

Visite de l’église Notre Dame de l’Assomption, Eglise Notre Dame de l’Assomption, Morancé



Eglise Notre Dame de l'Assomption — Morancé

Visite de la Chapelle Sainte Croix, Chapelle Sainte Croix, Lyon



Chapelle Sainte Croix — Lyon

Atelier créatif, crée, colorie et décore avec les Archives !, Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon — Lyon

Visite commentée du CONSERVATOIRE NATIONAL DU GAMAY, Conservatoire National du Gamay, Chasselay



Conservatoire National du Gamay — Chasselay

Le parc de Gerland, Parc de Gerland, Lyon



Parc de Gerland — Lyon

Visite libre du Fort de Feyzin, Fort de Feyzin, Feyzin



Fort de Feyzin — Feyzin

DÉCOUVERTE DES ANCIENS TERMES DE SARCEY, Ancien établissement thermal et de sa source, Sarcey



Ancien établissement thermal et de sa source — Sarcey

Balade: Sur les pas de René Leynaud, Théâtre des Marronniers, Lyon



Théâtre des Marronniers — Lyon

Balade urbaine inédite : le 6ème disparu, Place Edgar Quinet devant le lycée Edouard Herriot, Lyon



Place Edgar Quinet devant le lycée Edouard Herriot — Lyon

Atelier de Pilates, Théâtre de l’Uchronie, Lyon



Théâtre de l'Uchronie — Lyon

Visite guidée du Château des Ardillats et d’une exposition temporaire de 4 artistes peintres ou sculpteurs, Château des Ardillats, Les Ardillats



Château des Ardillats — Les Ardillats

Les trésors des archives de Genas, La Colandière, Genas



La Colandière — Genas

Guignol vivant : dans les coulisses d’un théâtre en mouvement, Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon



Théâtre Le Guignol de Lyon — Lyon

Visites guidées de la Chapelle de Beaulieu, Chapelle de Beaulieu, Morancé



Chapelle de Beaulieu — Morancé

visite guidée du couvent de La Tourette, Couvent de la Tourette, Sourcieux-les-Mines



Couvent de la Tourette — Sourcieux-les-Mines

Des lieux pour soigner : histoire d’un hôpital psychiatrique, Hôpital Saint Jean de Dieu, Vénissieux



Hôpital Saint Jean de Dieu — Vénissieux

Atelier dégustation avec l’association Miel – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon



UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon

Jeu de piste avec Biscornu le robot, Réserves du musée des sapeurs pompiers, Vaulx-en-Velin



Réserves du musée des sapeurs pompiers — Vaulx-en-Velin

Secrets de muraillers – découverte de la cadole des Aînés, Aire de loisirs de chervinges, Chervinges



Aire de loisirs de chervinges — Chervinges

Visite du lavoir de la Platte, Le Lavoir de la Platte, Saint-Genis-Laval



Le Lavoir de la Platte — Saint-Genis-Laval

visite guidée d’une église clunisienne du Xeme siècle, Eglise de Saint Christophe la Montagne, Deux-Grosnes



Eglise de Saint Christophe la Montagne — Deux-Grosnes

Visite architecturale du macLYON : les coulisses du bâtiment créé par Renzo Piano, Musée d’art contemporain de Lyon – macLYON, Lyon



Musée d'art contemporain de Lyon - macLYON — Lyon

Dessine-moi un mouton, Médiathèque la Mémo, Oullins



Médiathèque la Mémo — Oullins

Natalie Zemon, une historienne engagée de Lyon, archives municipales de Lyon, Lyon



archives municipales de Lyon — Lyon

Jeu de piste dans les rues de Lyon, Parvis de la basilique de Fourvière, Lyon



Parvis de la basilique de Fourvière — Lyon

Visite Guidée du Château de Rochebonne à Theizé, Château de Rochebonne, Theizé



Château de Rochebonne — Theizé

Visites guidées de l’exposition : Fragiles archives, préserver pour transmettre, Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon — Lyon

Visite libre du jardin de simples de l’Hôtel-Dieu, Hôtel Dieu de Belleville, Belleville-en-Beaujolais



Hôtel Dieu de Belleville — Belleville-en-Beaujolais

Distillation des rosiers de Damas, Promenade Maurice Thorez, Givors



Promenade Maurice Thorez — Givors

Histoire du Parc zoologique de Lyon, Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or, Saint-Genis-Laval



Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d'or — Saint-Genis-Laval

Portes ouvertes à l’atelier des 3 pierres, Atelier des 3 pierres, Lyon



Atelier des 3 pierres — Lyon

150 camions de pompiers !, Réserves du musée des sapeurs pompiers, Vaulx-en-Velin



Réserves du musée des sapeurs pompiers — Vaulx-en-Velin

Visite guidée du Tata Sénégalais, nécropole nationale, Nécropole Nationale du Tata Sénégalais, Les Chères



Nécropole Nationale du Tata Sénégalais — Les Chères

Visite du fond ancien de la Bibliothèque Universitaire, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon



UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon

Dessinateurs d’histoire, Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon



Lugdunum - musée et théâtres romains — Lyon

Plongez au coeur de la recherche internationale… et de son histoire en images !, Centre international de Recherche sur le Cancer, Lyon



Centre international de Recherche sur le Cancer — Lyon

Du patrimoine local et régional, au patrimoine culturel européen, Place Louis Grenier à Feyzin, Feyzin



Place Louis Grenier à Feyzin — Feyzin

Visite guidée de la Machine de Turing, Bibliothèque Diderot de Lyon, Lyon



Bibliothèque Diderot de Lyon — Lyon

Visite libre du Grand temple Protestant de Lyon, Grand Temple de Lyon, Lyon



Grand Temple de Lyon — Lyon

Jeux de société, jouez avec les archives et le patrimoine, Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon — Lyon

Visites commentées des coulisses des Archives de Lyon, Archives de Lyon, Lyon



Archives de Lyon — Lyon

Exposition « Vert Horizon, la forêt des Monts du Beaujolais », Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais, Beaujeu



Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais — Beaujeu

Coin lecture, consultez des ouvrages sur l’architecture et les archives, Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon — Lyon

Visite guidée du Conservatoire de Musique et de Théâtre, Conservatoire de Musique et de Théâtre de Saint-Priest, Saint-Priest



Conservatoire de Musique et de Théâtre de Saint-Priest — Saint-Priest

Visite libre des salons de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Lyon



Hôtel de Ville — Lyon

Ateliers avec Ysore B. artiste en résidence, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon



UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon

Visite guidée du Site de La Roche à Jullié, Site du Moulin de La Roche, Jullié



Site du Moulin de La Roche — Jullié

Les coulisses du Jardin botanique de Lyon, Jardin botanique de Lyon- Parc de la tête d’or, Lyon



Jardin botanique de Lyon- Parc de la tête d'or — Lyon

Visite guidée du Hot Club de Lyon, Hot Club de Lyon, Lyon



Hot Club de Lyon — Lyon

Visite guidée du Site de La Roche, Site du Moulin de La Roche, Jullié



Site du Moulin de La Roche — Jullié

Visite guidée des Serres Municipales, Roseraie de Saint Clair, Caluire-et-Cuire



Roseraie de Saint Clair — Caluire-et-Cuire

Démonstrations du pont roulant du Fort de Feyzin, Fort de Feyzin, Feyzin



Fort de Feyzin — Feyzin

Atelier d’initiation à la paléographie, Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon — Lyon

La Chapelle Saint-Joseph, Mairie de Caluire et Cuire, Caluire-et-Cuire



Mairie de Caluire et Cuire — Caluire-et-Cuire

Un Escape Game dans les rues de Lyon, Place des jacobins, Lyon



Place des jacobins — Lyon

Visite guidée du bâtiment et des coulisses des Archives départementales et métropolitaines, Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon — Lyon

Happenings musicaux et dansés proposés par les étudiant(e)s, Conservatoire de musique et de danse de Lyon, Lyon



Conservatoire de musique et de danse de Lyon — Lyon

17 Objectifs de Développement durable illustrés, Instituto Cervantes, Lyon



Instituto Cervantes — Lyon

Visite de la Costumerie de la MJC de Sainte-Foy-Lès-Lyon, La Costumerie de la MJC de Sainte-Foy-Lès-Lyon, La Mulatière



La Costumerie de la MJC de Sainte-Foy-Lès-Lyon — La Mulatière

Atelier chant choral – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon



UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon

Portes ouvertes à l’église de Saint Cyr sur le Rhône, Eglise de Saint Cyr sur le Rhône, Saint-Cyr-sur-le-Rhône



Eglise de Saint Cyr sur le Rhône — Saint-Cyr-sur-le-Rhône

Visite guidée du château de Jarnioux, Château de Jarnioux, Jarnioux



Château de Jarnioux — Jarnioux

Le Mémorial Jean Moulin, Mémorial Jean Moulin – Maison du docteur Dugoujon, Caluire-et-Cuire



Mémorial Jean Moulin - Maison du docteur Dugoujon — Caluire-et-Cuire

Visite architecturale de l’église orthodoxe roumaine Sainte-Eugénie, Eglise orthodoxe roumaine Sainte-Eugénie, Oullins



Eglise orthodoxe roumaine Sainte-Eugénie — Oullins

Visite architecturale de la mosquée Errahma à Villeurbanne, Mosquée Errahma, Villeurbanne



Mosquée Errahma — Villeurbanne

Visite guidée du cœur du village, Place du Château, Bully



Place du Château — Bully

Découverte de l’atelier de photographie des Archives de Lyon, Archives de Lyon, Lyon



Archives de Lyon — Lyon

Ciné-Débat au Palais du Travail, Palais du Travail Villeurbanne, Villeurbanne



Palais du Travail Villeurbanne — Villeurbanne

Parcours découverte des croix et lavoirs de Bully en VTT, Parking salle du Repiel, Bully



Parking salle du Repiel — Bully

Visite du Jardin de Nous Deux, Jardin de Nous Deux, Civrieux-d’Azergues



Jardin de Nous Deux — Civrieux-d'Azergues

Visite du musée des Outils d’Antan Dardilly, Fort du Paillet, Dardilly



Fort du Paillet — Dardilly

Balade historique du Couvent de la Déserte au Jardin des Plantes, Place Sathonay, Lyon



Place Sathonay — Lyon

Visite de la bibliothèque de la Société Linnéenne de Lyon, Mairie du 6e arr de Lyon, Lyon



Mairie du 6e arr de Lyon — Lyon

Exposition photographique des 20 ans d’acquisition du Fort, Fort de Feyzin, Feyzin



Fort de Feyzin — Feyzin

Ouverture de l’appartement témoin des Gratte-Ciel, Appartement témoin des Gratte-Ciel, Villeurbanne



Appartement témoin des Gratte-Ciel — Villeurbanne

TCL – Ateliers métro du Thioley : la face cachée de la ligne D et de sa modernisation à venir, Ateliers métro du Thioley, Vénissieux



Ateliers métro du Thioley — Vénissieux

Exposition de peintures historiques, Fort de Feyzin, Feyzin



Fort de Feyzin — Feyzin

Une archive sens dessus dessous, Parvis de la basilique de Fourvière, Lyon



Parvis de la basilique de Fourvière — Lyon

Visite de la centrale hydroélectrique de Cusset, Centrale hydroélectrique de Cusset, Villeurbanne



Centrale hydroélectrique de Cusset — Villeurbanne

La cressonnière de Vaise, La cressonnière de Vaise, Lyon



La cressonnière de Vaise — Lyon

Entrez dans la Chapelle de la Trinité, Chapelle de la Trinité, Lyon



Chapelle de la Trinité — Lyon

Visite libre du Temple de la Lanterne, Temple de la Lanterne, Lyon



Temple de la Lanterne — Lyon

Scène ouverte – Festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon



UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon

Visite de la Villa Berliet, Villa Berliet, Lyon



Villa Berliet — Lyon

Visites guidées de l’Hôtel-Dieu, Hôtel Dieu de Belleville, Belleville-en-Beaujolais



Hôtel Dieu de Belleville — Belleville-en-Beaujolais

Présentation de documents d’archives, Archives de Lyon, Lyon



Archives de Lyon — Lyon

La pierre dorée sous toutes ses formes dans L’Arbresle, Espace Découverte du Pays de L’Arbresle, L’Arbresle



Espace Découverte du Pays de L'Arbresle — L'Arbresle

Visites libres de l’exposition : Fragiles archives, préserver pour transmettre, Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon — Lyon

Singularité dans les collections anciennes, Bibliothèque municipale de la Part-dieu, Lyon 03



Bibliothèque municipale de la Part-dieu — Lyon 03

Le livre dans tous ses états: l’atelier de reliure et de restauration, Bibliothèque municipale de la Part-dieu, Lyon 03



Bibliothèque municipale de la Part-dieu — Lyon 03

Visite des Traboules de la Croix-Rousse, Traboules de la Croix-Rousse, Lyon



Traboules de la Croix-Rousse — Lyon

Découvrir Riverie, Place du marché, Riverie



Place du marché — Riverie

Visite de l’exposition « Impressions beaujolaises », Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais, Beaujeu



Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais — Beaujeu

Lumières révélées (cyanotype), Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon



Lugdunum - musée et théâtres romains — Lyon

Exposition photos installée sur les grilles du Palais de Justice, Association Renaissance du Vieux-Lyon, Lyon



Association Renaissance du Vieux-Lyon — Lyon

Elles.ils sont là pour vous, Musée d’histoire de Lyon et Musée des arts de la marionnette, Lyon



Musée d'histoire de Lyon et Musée des arts de la marionnette — Lyon

Un titre emblématique de la presse quotidienne lyonnaise : le Progrès de Lyon, Bibliothèque municipale de la Part-dieu, Lyon 03



Bibliothèque municipale de la Part-dieu — Lyon 03

Balade et histoires des arbres du Mas du Taureau, Atelier léonard de Vinci ( départ ), Vaulx-en-Velin



Atelier léonard de Vinci ( départ ) — Vaulx-en-Velin

Découverte architecturale de la bibliothèque Part-Dieu, Bibliothèque municipale de la Part-dieu, Lyon 03



Bibliothèque municipale de la Part-dieu — Lyon 03

Balade urbaine « Réinventer le patrimoine industriel à la Confluence, Maison de la confluence, Lyon



Maison de la confluence — Lyon

Visite insolite « Lyon, les Grands Criminels », 85 rue de la république, lyon, Lyon



85 rue de la république, lyon — Lyon

Restauration de l’Aditus, Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon



Lugdunum - musée et théâtres romains — Lyon

Un « bric à brac » de 80 ans: le dépôt légal imprimeur, Bibliothèque municipale de la Part-dieu, Lyon 03



Bibliothèque municipale de la Part-dieu — Lyon 03

Visite guidée du Printemps Lyon, Magasin printemps, Lyon



Magasin printemps — Lyon

Visite guidée Tony à Lyon, Cité Musée Tony Garnier, Lyon



Cité Musée Tony Garnier — Lyon

Explorez Notre Dame de Paris en VR, Médiathèque de Mions, Mions



Médiathèque de Mions — Mions

Exposition Les Journées du Matrimoine, rencontre autour des boîtes à boutons, Hôpital Saint Jean de Dieu, Vénissieux



Hôpital Saint Jean de Dieu — Vénissieux

Murmurations, Esplanade Nelson Mandela, Lyon



Esplanade Nelson Mandela — Lyon

Découverte de la fresque dans l’école de Juliénas, Mairie de Juliénas, Juliénas



Mairie de Juliénas — Juliénas

Découverte du Théâtre de Givors – Escape Game, Théâtre de Givors, Givors



Théâtre de Givors — Givors

Archi… Chouette !, Maison du livre, de l’image et du son, Villeurbanne



Maison du livre, de l'image et du son — Villeurbanne

« Le contenu abstrait des Étoiles », Théâtre de verdure, Givors



Théâtre de verdure — Givors

Présentation de l’orgue Joseph Merklin, Temple de la Lanterne, Lyon



Temple de la Lanterne — Lyon

Visite d’un atelier de tissage, Maison des canuts, Lyon



Maison des canuts — Lyon

Visite guidée du Théâtre de la Croix-Rousse, Théâtre de la Croix Rousse, Lyon



Théâtre de la Croix Rousse — Lyon

Visite guidée de la mosquée de Décines, Le centre interculturel de Décines, Décines-Charpieu



Le centre interculturel de Décines — Décines-Charpieu

Studio photo – Celles et ceux qui font Vénissieux, Médiathèque Lucie Aubrac, Vénissieux



Médiathèque Lucie Aubrac — Vénissieux

Concert sur photos par et avec Chems Amrouche & Mehdi Terry, Ecole de Musique Jean-Wiener, Lyon



Ecole de Musique Jean-Wiener — Lyon

« Les Bières du Solstice », La Brasserie Georges, Lyon



La Brasserie Georges — Lyon

Visite commentée du Domaine de La Presle, Domaine de La Presle, Fleurie



Domaine de La Presle — Fleurie

Visite guidée de l’église de Saint Francois de Sales, Eglise Saint François de Sales, Lyon



Eglise Saint François de Sales — Lyon

Visite guidée Voyage en Cité : regards et mémoires, Cité Musée Tony Garnier, Lyon



Cité Musée Tony Garnier — Lyon

Conférence « Raviver le patrimoine » par Jean Barbier, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon



UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon

Le trésor du Kraken Spectacle de Marionnettes jeune public, TRABOULOUSTIC Théâtre de Marionnettes, Lyon



TRABOULOUSTIC Théâtre de Marionnettes — Lyon

Visite guidée du Fort de Feyzin, Fort de Feyzin, Feyzin



Fort de Feyzin — Feyzin

Du site au musée, Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon



Lugdunum - musée et théâtres romains — Lyon

Démonstration de tissage et visite des traboules de la Croix-Rousse, Maison des canuts, Lyon



Maison des canuts — Lyon

Visite en famille ARCADIA, Les Subsistances, Lyon



Les Subsistances — Lyon

Visite libre de Notre Dame de l’Assomption – Juliénas, Notre Dame de l’Assomption de Juliénas, Juliénas



Notre Dame de l'Assomption de Juliénas — Juliénas

Visite guidée de la bibliothèque municipale de Lyon 5e Saint-Jean, Bibliothèque municipale de Lyon 5e St-Jean, Lyon



Bibliothèque municipale de Lyon 5e St-Jean — Lyon

Balade urbaine – à la découverte de l’histoire des espaces verts de Villeurbanne, Parc de la commune de Paris, Villeurbanne



Parc de la commune de Paris — Villeurbanne

Quiz, testez vos connaissances sur la restauration du patrimoine, Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon — Lyon

Rafraîchir les mémoires, retourner aux sources et étendre ses racines au Théâtre des Clochards Célestes, Théâtre des Clochards célestes, Lyon



Théâtre des Clochards célestes — Lyon

Balade en barques sur le Rhône, Club de barques de Saint Clair, Caluire-et-Cuire



Club de barques de Saint Clair — Caluire-et-Cuire

Visite usine des eaux de Saint-Clair et la pompe de Cornouailles, Usine des eaux de Saint-Clair et la pompe de Cornouailles, Caluire-et-Cuire



Usine des eaux de Saint-Clair et la pompe de Cornouailles — Caluire-et-Cuire

Visite de la source de Fontjards, Source de Fontjards, Morancé



Source de Fontjards — Morancé

Visite guidée flash de l’appartement témoin 1930, Cité Musée Tony Garnier, Lyon



Cité Musée Tony Garnier — Lyon

Visite du cinéma Bellecombe, Cinéma Bellecombe, Lyon



Cinéma Bellecombe — Lyon

Le Montet : parcours historique immersif, Centre des Archives des Frères Maristes, Saint-Genis-Laval



Centre des Archives des Frères Maristes — Saint-Genis-Laval

visite du temple du Change, Temple du Change, Lyon



Temple du Change — Lyon

Donne des couleurs à ton quartier de la Confluence à Lyon (oeuvre participative et artistique), Maison de la confluence, Lyon



Maison de la confluence — Lyon

Protégeons et préservons un lieu de mémoire pour les générations futures., Maison natale du curé d’Ars, actuellement musée, Dardilly



Maison natale du curé d'Ars, actuellement musée — Dardilly

Visite architecturale du temple du Change, Temple du Change, Lyon



Temple du Change — Lyon

Visite guidée de la mairie du 3ème arrondissement de Lyon, Mairie du 3ème arrondissement de Lyon, Lyon



Mairie du 3ème arrondissement de Lyon — Lyon

Performances du club de danse Jewel’Cly – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon



UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon

Parcours pédagogique sur le traitement et la valorisation énergétique des déchets, Unité de Traitement et Valorisation Energétique de Rillieux-la-Pape, Rillieux-la-Pape



Unité de Traitement et Valorisation Energétique de Rillieux-la-Pape — Rillieux-la-Pape

Roue à Augets en fonctionnement, Association au fil des mémoires, Collonges-au-Mont-d’Or



Association au fil des mémoires — Collonges-au-Mont-d'Or

Visite guidée de la mosquée Eyup Sultan, Mosquée Eyup Sultan, Vénissieux



Mosquée Eyup Sultan — Vénissieux

Du street art dans les anciennes prisons Saint Paul et Saint Joseph, Tunnel Chamizo, Lyon



Tunnel Chamizo — Lyon

Conférence : 90 ans du Front Populaire, La Bourse du travail, Lyon



La Bourse du travail — Lyon

Hôtel du Gouverneur militaire de Lyon, Hôtel du gouverneur Lyon, Lyon



Hôtel du gouverneur Lyon — Lyon

Bâtissez le Beaujolais ! – Chantier géant animé par le Centre Kapla Lyon, Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais, Beaujeu



Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais — Beaujeu

Coulisse d’une création, Théâtre des Marronniers, Lyon



Théâtre des Marronniers — Lyon

Visite guidée du château de Vaurenard, Château de Vaurenard, Gleizé



Château de Vaurenard — Gleizé

Visite insolite au coeur du quartier de la Saulaie, Parc de la Saulaie, Oullins



Parc de la Saulaie — Oullins

Rassemblement de véhicules agricoles et de transport anciens, Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais, Beaujeu



Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais — Beaujeu

90 ans du Front populaire, politique culturelle et éducation populaire, Théâtre des Marronniers, Lyon



Théâtre des Marronniers — Lyon

L’histoire du funéraire public à Lyon, Crématorium de Lyon, Lyon



Crématorium de Lyon — Lyon

À la découverte du patrimoine de Fleurie en Beaujolais, Mairie de Fleurie, Fleurie



Mairie de Fleurie — Fleurie

Maison de la Saône, démonstrations artistiques, Maison de la Saône, Belleville



Maison de la Saône — Belleville

Visite du lycée du Parc et de la Cour d’Honneur, Lycée du Parc, Lyon



Lycée du Parc — Lyon

Découverte du Parc zoologique de Lyon, Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or, Saint-Genis-Laval



Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d'or — Saint-Genis-Laval

Visite guidée du Lycée du Parc (Lyon), Lycée du Parc, Lyon



Lycée du Parc — Lyon

Maison de ventes aux enchères : Portes ouvertes, De Baecque et Associés, Lyon



De Baecque et Associés — Lyon

Démonstrations par les imprimeurs, Urdla – Centre international estampe & livre, Villeurbanne



Urdla - Centre international estampe & livre — Villeurbanne

Balade urbaine, Hôtel de Ville de Neuville-sur-Saône, Neuville-sur-Saône



Hôtel de Ville de Neuville-sur-Saône — Neuville-sur-Saône

Plongée dans les sociétés antiques, médiévales et Renaissance, Musée des Moulages, Lyon



Musée des Moulages — Lyon

visite libre ou guidée Eglise Néogothique LYON Centre, Eglise Sainte Blandine, Lyon



Eglise Sainte Blandine — Lyon

Visite libre de la Maison de la Saône, Maison de la Saône, Belleville



Maison de la Saône — Belleville

Exposition : Yves Dimier, Maison de la Saône, Belleville



Maison de la Saône — Belleville

Escape Game Historique au Moulin-à-Vent avec Viniciacum, Place Ennemond Romand, 69200 Vénissieux, Vénissieux



Place Ennemond Romand, 69200 Vénissieux — Vénissieux

Balade contée au Fort de Feyzin, Fort de Feyzin, Feyzin



Fort de Feyzin — Feyzin

Diffusion du documentaire Arrêt Darnaise, Médiathèque Lucie Aubrac, Vénissieux



Médiathèque Lucie Aubrac — Vénissieux

Visite libre et visite commentée des vitraux, Eglise Saint Sacrement, Lyon



Eglise Saint Sacrement — Lyon

Atelier d’initiation au chant choral pour les 7 à 12 ans – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon



UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon

Levez les yeux, Chassieu le Haut, Chassieu



Chassieu le Haut — Chassieu

Le Clos du Nymphée dans le parc d’Ombreval, Le Nymphée dans le Parc Ombreval, Neuville-sur-Saône



Le Nymphée dans le Parc Ombreval — Neuville-sur-Saône

La colère des dieux, Musée des Moulages, Lyon



Musée des Moulages — Lyon

Visite guidée de l’Eglise du Vieux Collonges, Eglise Saint Nizier du Vieux Collonges, Collonges-au-Mont-d’Or



Eglise Saint Nizier du Vieux Collonges — Collonges-au-Mont-d'Or

Zones humides pour la vie, Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or, Saint-Genis-Laval



Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d'or — Saint-Genis-Laval

Conférence • L’énigme d’une momie égyptienne, Musée des Confluences, musée Guimet et muséum d’histoire naturelle, Lyon



Musée des Confluences, musée Guimet et muséum d'histoire naturelle — Lyon

Ateliers d’impressions, Urdla – Centre international estampe & livre, Villeurbanne



Urdla - Centre international estampe & livre — Villeurbanne

Faire le sale, Delphine Reist, Urdla – Centre international estampe & livre, Villeurbanne



Urdla - Centre international estampe & livre — Villeurbanne

Visite guidée du Bois de la Caille, Bois de la Caille, Caluire-et-Cuire



Bois de la Caille — Caluire-et-Cuire

« les Oiseaux de notre commune »Exposition « Un air d’autrefois », Chapelle Sainte Catherine, Porte des Pierres Dorées



Chapelle Sainte Catherine — Porte des Pierres Dorées

Atelier sculpture au papier maché – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon



UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon

A la découverte du Musée des Moulages !, Musée des Moulages, Lyon



Musée des Moulages — Lyon

Ouverture des ateliers de gravure classique et contemporaine, Atelier alma – maison de l’estampe des grands moulins, Gleize



Atelier alma - maison de l'estampe des grands moulins — Gleize

Visite guidée, Mairie du 2e arrondissement de Lyon, Lyon



Mairie du 2e arrondissement de Lyon — Lyon

Visite libres Château des Tours, Château des Tours, Anse



Château des Tours — Anse

Visite de l’église St Etienne, Eglise Saint-Etienne, Porte des Pierres Dorées



Eglise Saint-Etienne — Porte des Pierres Dorées

Atelier d’initiation au cyanotype – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon



UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon

Visite guidée de la Maison des Canuts et de l’atelier Mattelon, Maison des canuts, Lyon



Maison des canuts — Lyon

Chapelle Sainte Catherine, Chapelle Sainte Catherine, Porte des Pierres Dorées



Chapelle Sainte Catherine — Porte des Pierres Dorées

Exposition : Textiles anciens, De Baecque et Associés, Lyon



De Baecque et Associés — Lyon

« Les Brotteaux: terre de rois, terre d’usines », Place du Général Diego Brosset Lyon 6e, Lyon



Place du Général Diego Brosset Lyon 6e — Lyon

Démonstration de tissage, Espace Découverte du Pays de L’Arbresle, L’Arbresle



Espace Découverte du Pays de L'Arbresle — L'Arbresle

Visite du château de Saconay, Château de Saconay, Pomeys



Château de Saconay — Pomeys

Rallye de la Mémoire sur la Seconde Guerre mondiale, Fort de Côte Lorette, Saint-Genis-Laval



Fort de Côte Lorette — Saint-Genis-Laval

Atelier (Impressions) De brique et d’encre, Centre d’histoire de la résistance, Lyon



Centre d'histoire de la résistance — Lyon

Atelier vitrail 8-12 ans, Espace Découverte du Pays de L’Arbresle, L’Arbresle



Espace Découverte du Pays de L'Arbresle — L'Arbresle

Visites guidées au château des Tours, Château des Tours, Anse



Château des Tours — Anse

Performances musicales CNSMD Résistance incarnée : du tangible au sonore, Centre d’histoire de la résistance, Lyon



Centre d'histoire de la résistance — Lyon

Balades découverte du patrimoine de l’Île du Beurre, Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre, Condrieu



Centre d'observation de la nature de l'Île du Beurre — Condrieu

Balade historique commentée des sites maraîchers de la Ferme de l’Abbé Rozier et du CFPH, Ferme pédagogique de l’Abbé Rozier, Écully



Ferme pédagogique de l'Abbé Rozier — Écully

La fresque de l’eau, Médiathèque municipale, Meyzieu



Médiathèque municipale — Meyzieu

Démonstration de filage, Espace Découverte du Pays de L’Arbresle, L’Arbresle



Espace Découverte du Pays de L'Arbresle — L'Arbresle

Histoire des bannières du Rhône, Espace Découverte du Pays de L’Arbresle, L’Arbresle



Espace Découverte du Pays de L'Arbresle — L'Arbresle

Visite des Archives sur le thème de l’eau, Le Rize, Villeurbanne



Le Rize — Villeurbanne

Visite commentée de URDLA, Urdla – Centre international estampe & livre, Villeurbanne



Urdla - Centre international estampe & livre — Villeurbanne

Démonstration et initiations joutes lyonnaises dans l’ancienne écluse de La Mulatière, Écluse de La Mulatière – Bassin de Joutes César Varnet, La Mulatière



Écluse de La Mulatière - Bassin de Joutes César Varnet — La Mulatière

Présentation du grand orgue Merklin, Eglise de la Rédemption, Lyon



Eglise de la Rédemption — Lyon

VISITE DE LA CHAPELLE DE LA BUISSIERE, chapelle de la Buissière, Rillieux-la-Pape



chapelle de la Buissière — Rillieux-la-Pape

Visites commentées de l’exposition MATERIA, Caue Rhône Métropole, Lyon



Caue Rhône Métropole — Lyon

Permanences ornitho au bord du Rhône, Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre, Condrieu



Centre d'observation de la nature de l'Île du Beurre — Condrieu

Atelier de calligraphie Avec l’artiste Tahar Aouidan, Institut Français de Civilisation Musulmane, Lyon



Institut Français de Civilisation Musulmane — Lyon

Représentations photographiques du Père Antoine Chevrier et visite sur ses pas, Chapelle du Prado, Lyon



Chapelle du Prado — Lyon

Atelier de danse traditionnelle cham du Vietnam et recherche contemporaine, Théâtre de l’Uchronie, Lyon



Théâtre de l'Uchronie — Lyon

Tempodysée, Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon



Lugdunum - musée et théâtres romains — Lyon

Visite commentée du Temple de la Lanterne, Temple de la Lanterne, Lyon



Temple de la Lanterne — Lyon

Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Église Notre Dame de l’Assomption, Neuville-sur-Saône



Église Notre Dame de l'Assomption — Neuville-sur-Saône

Histoire de la police lyonnaise par la Société Lyonnaise d’Histoire de la Police, 4 rue Vauban, Lyon



4 rue Vauban — Lyon

Le jeu vidéo comme témoin du passé ?, Maison du livre, de l’image et du son, Villeurbanne



Maison du livre, de l'image et du son — Villeurbanne

Explorons les silos !, Bibliothèque municipale de la Part-dieu, Lyon 03



Bibliothèque municipale de la Part-dieu — Lyon 03

Grains de bâtisseurs, Caue Rhône Métropole, Lyon



Caue Rhône Métropole — Lyon

Atelier d’initiation au chant choral pour les 3 à 6 ans – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon



UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon

Conférence • La couleur chez les Yorubas, l’enquête sur des recettes oubliées, Musée des Confluences, musée Guimet et muséum d’histoire naturelle, Lyon



Musée des Confluences, musée Guimet et muséum d'histoire naturelle — Lyon

Visite guidée de l’église de la Rédemption, Eglise de la Rédemption, Lyon



Eglise de la Rédemption — Lyon

Le Royal, un siècle d’histoire, Hôtel Le Royal Lyon, Lyon



Hôtel Le Royal Lyon — Lyon

L’équipe spéciale des sapeurs-pompiers du Rhône, Réserves du musée des sapeurs pompiers, Vaulx-en-Velin



Réserves du musée des sapeurs pompiers — Vaulx-en-Velin

Spectacle Frou-Frou, Cie La belle trame, Musée Barthélemy Thimonnier de la Machine à coudre et du Cycle, Amplepuis



Musée Barthélemy Thimonnier de la Machine à coudre et du Cycle — Amplepuis

Burlesque !, Maison du livre, de l’image et du son, Villeurbanne



Maison du livre, de l'image et du son — Villeurbanne

Le Véritable Théâtre de Guignol au Moulin à Vent !, Le Véritable Théâtre de Guignol au Moulin à Vent, Vénissieux



Le Véritable Théâtre de Guignol au Moulin à Vent — Vénissieux

Déambulation avec la Compagnie Le Bus Rouge, Place des Jouteurs, Givors



Place des Jouteurs — Givors

Concert du Trio GLINKA, Chapelle de Beaulieu, Morancé



Chapelle de Beaulieu — Morancé

Visite insolite Lyon : Sorcellerie et occultisme, 133 boulevard de la croix rousse, lyon, Lyon



133 boulevard de la croix rousse, lyon — Lyon

Visite nocturne à la lampe torche, Place de l’abbé Larue, Lyon



Place de l'abbé Larue — Lyon

Rassemblement d’automobiles d’avant 1960, Esplanade de la Mairie, Alix



Esplanade de la Mairie — Alix

Visite guidée des serres et réalisation d’une coupe de plantes d’intérieur, Parc de Parilly, Bron



Parc de Parilly — Bron

La Source romaine d’Arches à Saint-Romain-au-mont-d’or, 45 route du Mont Thou – devant la métallerie, Saint-Romain-au-Mont-d’Or



45 route du Mont Thou - devant la métallerie — Saint-Romain-au-Mont-d'Or

Trésors cachés, Notre Dame de la Neylière, Pomeys



Notre Dame de la Neylière — Pomeys

VISITE GUIDEE DU FORT DU PAILLET, Fort du Paillet, Dardilly



Fort du Paillet — Dardilly

Visite du bureau du Maire, Hôtel de Ville de Saint-Priest, Saint-Priest



Hôtel de Ville de Saint-Priest — Saint-Priest

Atelier chant pop par Laura Chantraine – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon



UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon

CHARLY / Visites libres du vestibule des peintures du Domaine Melchior Philibert, Maison dite de Melchior Philibert, Charly



Maison dite de Melchior Philibert — Charly

Portes ouvertes des jardins communaux, Jardins communaux, Écully



Jardins communaux — Écully

Balade en suivant le tracé de l’aqueduc romain du Gier, aqueduc romain du gier, Mornant



aqueduc romain du gier — Mornant

A la découverte de l’Opéra de Lyon, Opéra de Lyon, Lyon



Opéra de Lyon — Lyon

CHARLY / Parc du Domaine Melchior Philibert, Maison dite de Melchior Philibert, Charly



Maison dite de Melchior Philibert — Charly

Maison des Mémoires en Beaujolais – Exposition permanente à découvrir, Maison des mémoires en Beaujolais, Villefranche-sur-Saône



Maison des mémoires en Beaujolais — Villefranche-sur-Saône

CHARLY / Serre et Orangerie du Domaine Melchior Philibert, Maison dite de Melchior Philibert, Charly



Maison dite de Melchior Philibert — Charly

Gratte-Ciel en photos, TNP – Théâtre national populaire, Villeurbanne



TNP - Théâtre national populaire — Villeurbanne

Visite Street-art à travers les pentes de la Croix-Rousse., Mur des tapis, Lyon



Mur des tapis — Lyon

Atelier lecture pour enfants – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon



UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon

Du site au musée, Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon



Lugdunum - musée et théâtres romains — Lyon

Mémoires croisées : Les Grandes Voisines X Hôpital Antoine Charial, Les Grandes Voisines, Francheville



Les Grandes Voisines — Francheville

Visite guidée du Théâtre de l’Élysée, Théâtre de l’Élysée, Lyon



Théâtre de l'Élysée — Lyon

Visite libre du musée, Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux, Marcy-l’Étoile



Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux — Marcy-l'Étoile

Visite guidée de la mosquée Bleue, Confédération Islamique Milli Görüş Villefranche (CIMG) Villefranche, Villefranche-sur-Saône



Confédération Islamique Milli Görüş Villefranche (CIMG) Villefranche — Villefranche-sur-Saône

A la découverte de l’hippodrome et de ses côté coulisses pendant les courses, Hippodrome de Parilly, Bron



Hippodrome de Parilly — Bron

Balade historique dans le Village de Saint-Priest, Eglise du Village de Saint-Priest, Saint-Priest



Eglise du Village de Saint-Priest — Saint-Priest

Héritage Gratte-Ciel, TNP – Théâtre national populaire, Villeurbanne



TNP - Théâtre national populaire — Villeurbanne

Visites Guidées, Fort du Bruissin, Francheville



Fort du Bruissin — Francheville

Visite église et cloître du couvent dominicain du Saint Nom de Jésus, Eglise et cloître du couvent dominicain du Saint Nom de Jésus, Lyon



Eglise et cloître du couvent dominicain du Saint Nom de Jésus — Lyon

Découvrez les coulisses du Cinéma Gérard-Philipe, Cinéma Gérard Philipe, Vénissieux



Cinéma Gérard Philipe — Vénissieux

Visite commentée du Château Lambert, Château Lambert, Chénas



Château Lambert — Chénas

Visite du bourg ancien et d’une maison de notaires XVIIe s, Eglise de Millery, Millery



Eglise de Millery — Millery

Terres d’histoire, Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon



Lugdunum - musée et théâtres romains — Lyon

Découverte de l’orgue, Eglise Notre Dame Saint-Louis, Lyon



Eglise Notre Dame Saint-Louis — Lyon

Fibres de bâtisseurs, Caue Rhône Métropole, Lyon



Caue Rhône Métropole — Lyon