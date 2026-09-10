RHONE LYON JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans le Rhône, capitale Lyon, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Circuit de randonnée terrestre, Parc de Beauregard, Saint-Genis-Laval
19 septembre 2026 à 00h00
Parc de Beauregard — Saint-Genis-Laval
- Visites guidées des Puces du Canal, Puces du Canal, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 07h00
Puces du Canal — Villeurbanne
- Découverte de la Nécropole nationale de la Doua, Nécropole Nationale de la Doua, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 08h00
Nécropole Nationale de la Doua — Villeurbanne
- Parcours géocaching Gnolus, Fort du Bruissin, Francheville
19 septembre 2026 à 08h00
Fort du Bruissin — Francheville
- Découverte des métiers de la lutherie – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 08h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- L’ancienne prison Saint-Paul devenue université – visite libre, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 08h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Périphérique Nord, Périphérique Nord Caluire, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 08h45
Périphérique Nord Caluire — Caluire-et-Cuire
- Meyzieu au fil de l’eau : balade à vélo, Pont d’Herbens, Meyzieu
19 septembre 2026 à 09h00
Pont d'Herbens — Meyzieu
- Visite du château du Vivier, Château du Vivier, Écully
19 septembre 2026 à 09h00
Château du Vivier — Écully
- La station de traitement des eaux usées de Villefranche-sur-Saône, Station d’épuration de Villefranche, Villefranche-sur-Saône
19 septembre 2026 à 09h00
Station d'épuration de Villefranche — Villefranche-sur-Saône
- Visite guidée casemate de Montessuy, Casemate de Montessuy, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 09h00
Casemate de Montessuy — Caluire-et-Cuire
- Visite du Centre de Calcul de l’IN2P3, Centre de Calcul de l’IN2P3, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 09h00
Centre de Calcul de l'IN2P3 — Villeurbanne
- Visite de la Cuisine Centrale Municipale, Cuisine Centrale, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 09h00
Cuisine Centrale — Caluire-et-Cuire
- Visite guidée de l’atelier municipal de passementerie, Soierie Vivante : Atelier municipal de passementerie, Lyon
19 septembre 2026 à 09h00
Soierie Vivante : Atelier municipal de passementerie — Lyon
- Journées du Patrimoine – Visite du Barrage de Joux (69), Barrage de joux, Joux
19 septembre 2026 à 09h00
Barrage de joux — Joux
- Le Technicentre Atlantique, SNCF – Technicentre Atlantique, Châtillon
19 septembre 2026 à 09h00
SNCF - Technicentre Atlantique — Châtillon
- Journées du patrimoine 2026, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Germain-au-Mont-d’Or
19 septembre 2026 à 09h00
Saint-Germain-au-Mont-d'Or — Saint-Germain-au-Mont-d'Or
- Visite du Musée de l’informatique, Centre de Calcul de l’IN2P3, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 09h00
Centre de Calcul de l'IN2P3 — Villeurbanne
- Exposition « Explorer les infinis : des premières chambres à brouillard aux observatoires du XXIe siècle », Centre de Calcul de l’IN2P3, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 09h00
Centre de Calcul de l'IN2P3 — Villeurbanne
- Visite guidée de la préfecture du Rhône et du Conseil départemental, Préfecture du Rhône, Lyon
19 septembre 2026 à 09h00
Préfecture du Rhône — Lyon
- Visite guidée Château du Vivier, Château du Vivier, Écully
19 septembre 2026 à 09h00
Château du Vivier — Écully
- Exposition photographique – « Patrimoine de la photographie : raviver, résister, réimaginer », Collège Pierre Valdo, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 09h00
Collège Pierre Valdo — Vaulx-en-Velin
- Inauguration d’un sentier historique avec visite guidée, Stade des Gondoins, Pommiers
19 septembre 2026 à 09h00
Stade des Gondoins — Pommiers
- L’histoire funéraire lyonnaise, Crématorium de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 09h00
Crématorium de Lyon — Lyon
- Visite guidée du lycée public de Saint-Just, Lycée Saint-Just, Lyon
19 septembre 2026 à 09h00
Lycée Saint-Just — Lyon
- Visite guidée les Jardins Municipaux Ouvriers, Jardins communaux ouvriers de Caluire-et-Cuire, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 09h00
Jardins communaux ouvriers de Caluire-et-Cuire — Caluire-et-Cuire
- Visite guidée pour les JEP 2026 : les bastions du Parc Blandan, Parc Blandan Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 09h00
Parc Blandan Lyon — Lyon
- Espace « Découverte de l’informatique », Centre de Calcul de l’IN2P3, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 09h00
Centre de Calcul de l'IN2P3 — Villeurbanne
- Visite exclusive de la Brasserie Georges, La Brasserie Georges, Lyon
19 septembre 2026 à 09h00
La Brasserie Georges — Lyon
- Visites guidées, Fort de Vancia, Rillieux-la-Pape
19 septembre 2026 à 09h00
Fort de Vancia — Rillieux-la-Pape
- Les patrimoines publics au Bois d’Oingt
Démolitions. Transformations. Restaurations- Photos, Kiosque -Le Bois d’Oingt, Val d’Oingt
19 septembre 2026 à 09h00
Kiosque -Le Bois d'Oingt — Val d'Oingt
- D’Oullins à Vénissieux, histoire d’un technicentre industriel, Technicentre Industriel de Vénissieux, Vénissieux
19 septembre 2026 à 09h00
Technicentre Industriel de Vénissieux — Vénissieux
- Chapelle du Bois Dieu, Chapelle du Bois Dieu, Lissieu
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle du Bois Dieu — Lissieu
- Chateau de Montmelas, Château de Montmelas, Montmelas-Saint-Sorlin
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Montmelas — Montmelas-Saint-Sorlin
- Sur le Chemin de Saint Jacques et l’association « Compostelle en Rhône-Alpes », Église Saint-Nizier, Lyon
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Nizier — Lyon
- La Franc Maçonnerie propose une visite guidée de ses locaux et de son musée à Rillieux-La-Pape, Grande Loge Nationale Française, Rillieux-la-Pape
19 septembre 2026 à 09h00
Grande Loge Nationale Française — Rillieux-la-Pape
- Visite guidée de la plateforme SkinTechnology du groupe L’Oréal, Laboratoire EPISKIN, Lyon
19 septembre 2026 à 09h00
Laboratoire EPISKIN — Lyon
- Visites Guidées du Château de Thulon, Château de Thulon, Lantignié
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Thulon — Lantignié
- Portes ouvertes aux Pavillons du Parc du Chêne, Les Pavillons du Parc du Chêne, Fleurieux-sur-l’Arbresle
19 septembre 2026 à 09h00
Les Pavillons du Parc du Chêne — Fleurieux-sur-l'Arbresle
- Visite insolite sur les toits de Fourvière, Notre-Dame de Fourvière, Lyon
19 septembre 2026 à 09h00
Notre-Dame de Fourvière — Lyon
- Exposition : Le Monde dans vos yeux 2, Hôtel de ville, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de ville — Caluire-et-Cuire
- Tours de Lissieu, Les Tours de Lissieu, Lissieu
19 septembre 2026 à 09h00
Les Tours de Lissieu — Lissieu
- Visites guidées de la Basilique de Fourvière, Notre-Dame de Fourvière, Lyon
19 septembre 2026 à 09h00
Notre-Dame de Fourvière — Lyon
- Église Saint-Christophe, Église Saint-Christophe, Lissieu
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Christophe — Lissieu
- Balade « À la recherche des femmes », Abbatiale Notre-Dame, Belleville-en-Beaujolais
19 septembre 2026 à 09h00
Abbatiale Notre-Dame — Belleville-en-Beaujolais
- Découverte de la préservation et de la restauration du patrimoine illustrée par une exposition photographique, Four à chaux, Poleymieux-au-Mont-d’Or
19 septembre 2026 à 09h00
Four à chaux — Poleymieux-au-Mont-d'Or
- Exposition « Lyon, berceau du web français », Centre de Calcul de l’IN2P3, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 09h00
Centre de Calcul de l'IN2P3 — Villeurbanne
- Visites guidées du Château de Montmelas, Château de Montmelas, Montmelas-Saint-Sorlin
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Montmelas — Montmelas-Saint-Sorlin
- Visite des caves Bahadourian, Caves Bahadourian, Lyon
19 septembre 2026 à 09h00
Caves Bahadourian — Lyon
- Visite guidée de l’atelier municipal de tissage, Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage, Lyon
19 septembre 2026 à 09h00
Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage — Lyon
- Visite de la Batterie des Carrières à Limonest., Batterie des Carrières, Limonest
19 septembre 2026 à 09h30
Batterie des Carrières — Limonest
- Bourse du Travail : 90 Ans du Front Populaire, La Bourse du travail, Lyon
19 septembre 2026 à 09h30
La Bourse du travail — Lyon
- Venez découvrir le campus de formation de SNCF Réseau à Lyon Saint Priest!, Campus SNCF Réseau, Saint-Priest
19 septembre 2026 à 09h30
Campus SNCF Réseau — Saint-Priest
- Exposition « Charles Popineau, photographe lyonnais de la Belle Époque », Mairie du 2e arrondissement de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 09h30
Mairie du 2e arrondissement de Lyon — Lyon
- Visite guidée de la Sablière, La Sablière, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 09h30
La Sablière — Caluire-et-Cuire
- Découverte de l’œuvre mémorielle de Roland Cognet, sculpteur, Hôpital de Villefranche-sur-Saône, Gleizé
19 septembre 2026 à 09h30
Hôpital de Villefranche-sur-Saône — Gleizé
- Rétrospective de la photographie, Centre culturel, Bully
19 septembre 2026 à 09h30
Centre culturel — Bully
- « La médina de Lyon » images, clichés, imaginaires…, Place Balanche quartier Moncey, Lyon
19 septembre 2026 à 09h30
Place Balanche quartier Moncey — Lyon
- Dans les coulisses de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon_visites commentées, Auditorium Maurice-Ravel, Lyon
19 septembre 2026 à 09h30
Auditorium Maurice-Ravel — Lyon
- Visite guidée de l’écluse de Rochetaillée-sur-Saône et explication du fonctionnement du barrage de Couzon-au-Mont d’Or, Ecluse de Rochetaillée sur Saône, Rochetaillée-sur-Saône
19 septembre 2026 à 09h30
Ecluse de Rochetaillée sur Saône — Rochetaillée-sur-Saône
- Portes ouvertes à la Maison des Compagnons, Maison des Compagnons, Brignais
19 septembre 2026 à 09h30
Maison des Compagnons — Brignais
- « Parcours jacquaires »: découvrez l’itinéraire des pèlerins de St Jacques de Compostelle au départ de Saint-Nizier à travers le Vieux-Lyon, Église Saint-Nizier, Lyon
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Nizier — Lyon
- Venez découvrir les salons du Palais Saint-Jean et l’Académie de Lyon, Palais Saint-Jean, Lyon
19 septembre 2026 à 09h30
Palais Saint-Jean — Lyon
- Découverte du Mémorial National de la prison de Montluc, Mémorial de la prison de Montluc, Lyon
19 septembre 2026 à 09h30
Mémorial de la prison de Montluc — Lyon
- Rencontres Sport & Patrimoine 2026 : à la découverte de la sous station de la piscine, Piscine de Vaise, Lyon
19 septembre 2026 à 09h30
Piscine de Vaise — Lyon
- Visites guidées du Conservatoire de musique et de danse de Lyon, Conservatoire de musique et de danse de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 09h30
Conservatoire de musique et de danse de Lyon — Lyon
- Dans les pas des policiers résistants par la société lyonnaise d’histoire de la police, 1 rue des pierres plantées 69001, Lyon
19 septembre 2026 à 09h30
1 rue des pierres plantées 69001 — Lyon
- Visite Guidée – CNSMD – Conservatoire National Supérieur Musique Danse de Lyon, CNSMD, Lyon
19 septembre 2026 à 09h30
CNSMD — Lyon
- Visite de la Chapelle Ste-Philomène aux Lazaristes La Salle et de son orgue Merklin restauré, Etablissement « Aux Lazaristes La Salle », Lyon
19 septembre 2026 à 09h30
Etablissement "Aux Lazaristes La Salle" — Lyon
- Sur les traces de la police lyonnaise par la société Lyonnaise d’histoire de la police, Place Sathonay, Lyon
19 septembre 2026 à 09h30
Place Sathonay — Lyon
- Des années 1950 à aujourd’hui, La Duchère, une colline surprenante, Gare de Vaise, Lyon
19 septembre 2026 à 09h30
Gare de Vaise — Lyon
- Visite guidée de l’observatoire de Lyon, Observatoire de Lyon, Saint-Genis-Laval
19 septembre 2026 à 09h30
Observatoire de Lyon — Saint-Genis-Laval
- Visite guidée de la Mairie du 2e arrondissement, Mairie du 2e arrondissement de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 09h30
Mairie du 2e arrondissement de Lyon — Lyon
- Venez découvrir le projet urbain de la Part-Dieu, SPL Lyon Part-Dieu, Lyon
19 septembre 2026 à 09h30
SPL Lyon Part-Dieu — Lyon
- Montre moi tes dents !, Ecole Normale Supérieure de Lyon – Site Jacques Monod, Lyon
19 septembre 2026 à 09h30
Ecole Normale Supérieure de Lyon - Site Jacques Monod — Lyon
- Entre Rhône et Saône, regards photographiques d’hier et d’aujourdhui, La Vorgine Et Ma Découverte, Lyon
19 septembre 2026 à 09h45
La Vorgine Et Ma Découverte — Lyon
- Journée Portes Ouvertes, Palais du Travail Villeurbanne, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 10h00
Palais du Travail Villeurbanne — Villeurbanne
- Découverte du Fort de Côte Lorette, Fort de Côte Lorette, Saint-Genis-Laval
19 septembre 2026 à 10h00
Fort de Côte Lorette — Saint-Genis-Laval
- Portes ouvertes au Musée de l’Aviation de Lyon Corbas, Musée de l’aviation Clément Ader, Corbas
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de l'aviation Clément Ader — Corbas
- Découverte du patrimoine historique des locaux de la Bourse du Travail avec Yannis COSMAS, historien de l’art., La Bourse du travail, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
La Bourse du travail — Lyon
- Visite commentée de l’église Notre Dame du Monde Entier. Exposition de photos d’archives., Église Notre Dame du Monde entier, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre Dame du Monde entier — Lyon
- Projection du film documentaire : « Saint-Paul, de la prison à l’université », UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Visite libre, Conservatoire de musique et de danse de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Conservatoire de musique et de danse de Lyon — Lyon
- Le quiz des images, Médiathèque François Mitterrand, Saint-Priest
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque François Mitterrand — Saint-Priest
- Les SECRETS des portails de la cathédrale Saint-Jean, Association Renaissance du Vieux-Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Association Renaissance du Vieux-Lyon — Lyon
- Découvrez « Le Glacis », Fort de Feyzin, Feyzin
19 septembre 2026 à 10h00
Fort de Feyzin — Feyzin
- Atelier de théâtre, Théâtre de l’Uchronie, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre de l'Uchronie — Lyon
- Visite guidée des ateliers d’impression sur soie de la Maison Brochier Soieries, L’Atelier de soierie, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
L'Atelier de soierie — Lyon
- Atelier sculpture en matériaux recyclés – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- DECOUVERTE DE LA CHOCOLATERIE PANEL, Chocolaterie Panel, Grigny-sur-Rhône
19 septembre 2026 à 10h00
Chocolaterie Panel — Grigny-sur-Rhône
- Visite guidée de la Tour de l’Horloge, Savigny 69210, Savigny
19 septembre 2026 à 10h00
Savigny 69210 — Savigny
- Visite guidée de L’Antiquaille, L’Antiquaille, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
L'Antiquaille — Lyon
- Visite de l’église Notre Dame de l’Assomption, Eglise Notre Dame de l’Assomption, Morancé
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Notre Dame de l'Assomption — Morancé
- Visite de l’Hôtel du Département, Hôtel du département de Sâone-et-Loire, Saint-Clément
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel du département de Sâone-et-Loire — Saint-Clément
- Ouverture de La Villa Louvier, Villa Louvier, Saint-Symphorien-d’Ozon
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Louvier — Saint-Symphorien-d'Ozon
- Visite de la Chapelle Sainte Croix, Chapelle Sainte Croix, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte Croix — Lyon
- Visite libre de la chapelle Saint-Marc, Lycée Saint-Marc, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Lycée Saint-Marc — Lyon
- [Les mémoires vives à la la Soie] – Jeu de piste au parc aux Hérissons, Autre soie / CCO / La Rayonne, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 10h00
Autre soie / CCO / La Rayonne — Villeurbanne
- Demonstration de taille de pierre, Notre-Dame de Fourvière, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Notre-Dame de Fourvière — Lyon
- Atelier créatif, crée, colorie et décore avec les Archives !, Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon — Lyon
- Visite commentée du CONSERVATOIRE NATIONAL DU GAMAY, Conservatoire National du Gamay, Chasselay
19 septembre 2026 à 10h00
Conservatoire National du Gamay — Chasselay
- Exposition du prix de Paris & Ouverture de l’Ecole des beaux-arts de Lyon, Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon,, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, — Lyon
- Le parc de Gerland, Parc de Gerland, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Parc de Gerland — Lyon
- Visite guidée de l’exposition Elles et les Luttes, Usine TASE, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 10h00
Usine TASE — Vaulx-en-Velin
- Visite libre du Fort de Feyzin, Fort de Feyzin, Feyzin
19 septembre 2026 à 10h00
Fort de Feyzin — Feyzin
- Visite guidée Roseraie de Saint-Clair, jardin des roses du monde, Roseraie de Saint-Clair, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 10h00
Roseraie de Saint-Clair — Caluire-et-Cuire
- A la découverte de la colline de Fourvière, Notre-Dame de Fourvière, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Notre-Dame de Fourvière — Lyon
- DÉCOUVERTE DES ANCIENS TERMES DE SARCEY, Ancien établissement thermal et de sa source, Sarcey
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien établissement thermal et de sa source — Sarcey
- Randonnée « À la découverte des croix », Salle des fêtes Saint-Martin-en-Haut, Saint-Martin-en-Haut
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes Saint-Martin-en-Haut — Saint-Martin-en-Haut
- Visite de l’église Saint-Paul, Église Saint-Paul, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Paul — Lyon
- Balade: Sur les pas de René Leynaud, Théâtre des Marronniers, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre des Marronniers — Lyon
- Visite commentée de l’Église Saint Germain de Cogny, Eglise Saint-Germain, Cogny
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Germain — Cogny
- Balade urbaine inédite : le 6ème disparu, Place Edgar Quinet devant le lycée Edouard Herriot, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Place Edgar Quinet devant le lycée Edouard Herriot — Lyon
- Atelier de Pilates, Théâtre de l’Uchronie, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre de l'Uchronie — Lyon
- Exposition « (EXTRA)ORDINAIRE », Espace culturel L’Atrium, Tassin-la-Demi-Lune
19 septembre 2026 à 10h00
Espace culturel L'Atrium — Tassin-la-Demi-Lune
- Quand un mur raconte l’histoire d’un quartier, fresque, Rillieux-la-Pape
19 septembre 2026 à 10h00
fresque — Rillieux-la-Pape
- Visite guidée du Château des Ardillats et d’une exposition temporaire de 4 artistes peintres ou sculpteurs, Château des Ardillats, Les Ardillats
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Ardillats — Les Ardillats
- Les trésors des archives de Genas, La Colandière, Genas
19 septembre 2026 à 10h00
La Colandière — Genas
- Musée Claude-Bernard, zoom sur l’histoire du grand scientifique, Musée Claude Bernard, Saint-Julien
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Claude Bernard — Saint-Julien
- Guignol vivant : dans les coulisses d’un théâtre en mouvement, Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre Le Guignol de Lyon — Lyon
- Rallye photo de l’Artothèque, Médiathèque François Mitterrand, Saint-Priest
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque François Mitterrand — Saint-Priest
- À travers l’objectif, Ebulliscience, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 10h00
Ebulliscience — Vaulx-en-Velin
- L’Ile Barbe, 2000 ans d’Histoire, L’île Barbe, Saint Rambert, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
L'île Barbe, Saint Rambert — Lyon
- Les archives racontent Rillieux, L’échappée, Rillieux-la-Pape
19 septembre 2026 à 10h00
L'échappée — Rillieux-la-Pape
- Exposition photographique de Yanis Ourabah, Médiathèque B612 de Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-Laval
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque B612 de Saint-Genis-Laval — Saint-Genis-Laval
- Visites guidées de l’église Saint-Jean-Baptiste et de la crypte Saint-Benoît, Église Saint-Jean-Baptiste, Ternand
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Ternand
- Visites guidées de la Chapelle de Beaulieu, Chapelle de Beaulieu, Morancé
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Beaulieu — Morancé
- visite guidée du couvent de La Tourette, Couvent de la Tourette, Sourcieux-les-Mines
19 septembre 2026 à 10h00
Couvent de la Tourette — Sourcieux-les-Mines
- Le modélisme ferroviaire, visite commentée, Hôtel-Dieu, Belleville-en-Beaujolais
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel-Dieu — Belleville-en-Beaujolais
- Visite commentée de l’Usine, L’Usine Roux, Belleville-en-Beaujolais
19 septembre 2026 à 10h00
L'Usine Roux — Belleville-en-Beaujolais
- Des lieux pour soigner : histoire d’un hôpital psychiatrique, Hôpital Saint Jean de Dieu, Vénissieux
19 septembre 2026 à 10h00
Hôpital Saint Jean de Dieu — Vénissieux
- Atelier dégustation avec l’association Miel – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Jeu de piste avec Biscornu le robot, Réserves du musée des sapeurs pompiers, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 10h00
Réserves du musée des sapeurs pompiers — Vaulx-en-Velin
- Visite guidée de l’église Saint-Bruno les Chartreux, Église Saint-Bruno-les-Chartreux, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Bruno-les-Chartreux — Lyon
- Visite de l’église romane de Saint-Romain-au-mont-d’or, Église, Saint-Romain-au-Mont-d’Or
19 septembre 2026 à 10h00
Église — Saint-Romain-au-Mont-d'Or
- Animations à l’église Saint-Pierre de Mornant, Église Saint-Pierre, Mornant
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Mornant
- Secrets de muraillers – découverte de la cadole des Aînés, Aire de loisirs de chervinges, Chervinges
19 septembre 2026 à 10h00
Aire de loisirs de chervinges — Chervinges
- Visites guidées de l’église SAINT NIZIER, Église Saint-Nizier, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Nizier — Lyon
- Visite du lavoir de la Platte, Le Lavoir de la Platte, Saint-Genis-Laval
19 septembre 2026 à 10h00
Le Lavoir de la Platte — Saint-Genis-Laval
- Le domaine Rockefeller : une belle histoire de la santé à Lyon, Faculté Rockefeller, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Faculté Rockefeller — Lyon
- visite guidée d’une église clunisienne du Xeme siècle, Eglise de Saint Christophe la Montagne, Deux-Grosnes
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise de Saint Christophe la Montagne — Deux-Grosnes
- Présentation de la construction d’un orgue, Eglise de Saint-Martin-en-Haut, Saint-Martin-en-Haut
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise de Saint-Martin-en-Haut — Saint-Martin-en-Haut
- Ouverture exceptionnelle de la maison natale de Claude Bernard, Musée Claude Bernard, Saint-Julien
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Claude Bernard — Saint-Julien
- Visite de l’église luthérienne, Eglise luthérienne, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise luthérienne — Lyon
- Église Notre-Dame du Liban. Label XXe siècle., Église Notre-Dame du Liban, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame du Liban — Lyon
- Visite Guidée Lyon Capitale de la Résistance et Jean Moulin et l’Armée des Ombres, Place Bellecour, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Place Bellecour — Lyon
- Visite de l’ancien poste d’aiguillage de Lyon-Perrache 1 par l’association Rails et histoire, bâtiment SNCF Réseau, Ancien poste d’aiguillage de Lyon-Perrache 1, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien poste d'aiguillage de Lyon-Perrache 1 — Lyon
- Visite architecturale du macLYON : les coulisses du bâtiment créé par Renzo Piano, Musée d’art contemporain de Lyon – macLYON, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art contemporain de Lyon - macLYON — Lyon
- Visite guidée des archives municipales, Médiathèque Bernard Pivot, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Bernard Pivot — Caluire-et-Cuire
- Photographie ou IA ?, Notre-Dame de Fourvière, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Notre-Dame de Fourvière — Lyon
- Dessine-moi un mouton, Médiathèque la Mémo, Oullins
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque la Mémo — Oullins
- Natalie Zemon, une historienne engagée de Lyon, archives municipales de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
archives municipales de Lyon — Lyon
- Balade urbaine : l’art dans la ville, Esplanade Frida Kahlo, Vénissieux, Vénissieux
19 septembre 2026 à 10h00
Esplanade Frida Kahlo, Vénissieux — Vénissieux
- Jeu de piste dans les rues de Lyon, Parvis de la basilique de Fourvière, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Parvis de la basilique de Fourvière — Lyon
- Visite Guidée du Château de Rochebonne à Theizé, Château de Rochebonne, Theizé
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Rochebonne — Theizé
- Visites guidées de l’exposition : Fragiles archives, préserver pour transmettre, Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon — Lyon
- Rencontre avec « Histoire et Généalogie », Hôtel-Dieu, Belleville-en-Beaujolais
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel-Dieu — Belleville-en-Beaujolais
- Visite libre du jardin de simples de l’Hôtel-Dieu, Hôtel Dieu de Belleville, Belleville-en-Beaujolais
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Dieu de Belleville — Belleville-en-Beaujolais
- Distillation des rosiers de Damas, Promenade Maurice Thorez, Givors
19 septembre 2026 à 10h00
Promenade Maurice Thorez — Givors
- Histoire du Parc zoologique de Lyon, Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or, Saint-Genis-Laval
19 septembre 2026 à 10h00
Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d'or — Saint-Genis-Laval
- Visite guidée d’un atelier d’horlogerie spécialisé en réparation d’horloges, pendules, pendulettes et montres anciennes., Atelier Horlogers Lyonnais, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Horlogers Lyonnais — Lyon
- Portes ouvertes à l’atelier des 3 pierres, Atelier des 3 pierres, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier des 3 pierres — Lyon
- L’ancienne prison Saint-Paul devenue université – visite guidée, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- 150 camions de pompiers !, Réserves du musée des sapeurs pompiers, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 10h00
Réserves du musée des sapeurs pompiers — Vaulx-en-Velin
- Visite guidée du Tata Sénégalais, nécropole nationale, Nécropole Nationale du Tata Sénégalais, Les Chères
19 septembre 2026 à 10h00
Nécropole Nationale du Tata Sénégalais — Les Chères
- Le modélisme ferroviaire, exposition et animations, Hôtel-Dieu, Belleville-en-Beaujolais
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel-Dieu — Belleville-en-Beaujolais
- Exposition « Les Enfants de la Résistance », Fort de Côte Lorette, Saint-Genis-Laval
19 septembre 2026 à 10h00
Fort de Côte Lorette — Saint-Genis-Laval
- Visite libre de la Classe-musée de la Plaine (Lyon 8ème), avec une exposition « La Géographie en images »., Classe-musée de la Plaine, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Classe-musée de la Plaine — Lyon
- Visite du fond ancien de la Bibliothèque Universitaire, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Dessinateurs d’histoire, Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Lugdunum - musée et théâtres romains — Lyon
- Plongez au coeur de la recherche internationale… et de son histoire en images !, Centre international de Recherche sur le Cancer, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Centre international de Recherche sur le Cancer — Lyon
- Du patrimoine local et régional, au patrimoine culturel européen, Place Louis Grenier à Feyzin, Feyzin
19 septembre 2026 à 10h00
Place Louis Grenier à Feyzin — Feyzin
- Visite guidée de la Machine de Turing, Bibliothèque Diderot de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Diderot de Lyon — Lyon
- Musée du Prieuré – Plus de 1000 ans d’histoire, Musée Le Prieuré, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Le Prieuré — Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
- Rallye photo, Notre-Dame de Fourvière, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Notre-Dame de Fourvière — Lyon
- Le centre-bourg : balade au cœur du vieux Saint-Cyr et de ses vestiges médiévaux, Ancienne église, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne église — Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
- Visite libre du Grand temple Protestant de Lyon, Grand Temple de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Grand Temple de Lyon — Lyon
- Jeux de société, jouez avec les archives et le patrimoine, Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon — Lyon
- Visites commentées des coulisses des Archives de Lyon, Archives de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Archives de Lyon — Lyon
- Visite libre de l’Hôtel-Dieu de Belleville, Hôtel-Dieu, Belleville-en-Beaujolais
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel-Dieu — Belleville-en-Beaujolais
- Découverte du patrimoine en péril du Vieux-Lyon : raviver, résister, réimaginer, Association Renaissance du Vieux-Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Association Renaissance du Vieux-Lyon — Lyon
- Exposition « Vert Horizon, la forêt des Monts du Beaujolais », Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais, Beaujeu
19 septembre 2026 à 10h00
Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais — Beaujeu
- Découverte des fonds anciens et balade culturelle, Médiathèque Pierre-Mendès-France, Villefranche-sur-Saône
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Pierre-Mendès-France — Villefranche-sur-Saône
- Ouverture de l’appartement témoin des Gratte-Ciel, Le Rize, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 10h00
Le Rize — Villeurbanne
- Coin lecture, consultez des ouvrages sur l’architecture et les archives, Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon — Lyon
- Visite guidée du Conservatoire de Musique et de Théâtre, Conservatoire de Musique et de Théâtre de Saint-Priest, Saint-Priest
19 septembre 2026 à 10h00
Conservatoire de Musique et de Théâtre de Saint-Priest — Saint-Priest
- Artothèque Expo’Commerces, Médiathèque François Mitterrand, Saint-Priest
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque François Mitterrand — Saint-Priest
- Visite libre des salons de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — Lyon
- Exposition Elles et les Luttes : histoire des femmes de la TASE, Usine TASE, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 10h00
Usine TASE — Vaulx-en-Velin
- Ateliers avec Ysore B. artiste en résidence, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Exposition sur « 4 JANVIER 1966, FEYZIN LA VALLEE DE LA CHIMIE S’EN SOUVIENT », Réserves du musée des sapeurs pompiers, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 10h00
Réserves du musée des sapeurs pompiers — Vaulx-en-Velin
- Un chantier éternel, Notre-Dame de Fourvière, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Notre-Dame de Fourvière — Lyon
- Visites guidées de la crypte de l’église Saint-Nizier, Église Saint-Nizier, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Nizier — Lyon
- Exposition « Voyages en cité, 1973-1990 : vivre dans les quartiers
populaires », Cité Musée Tony Garnier, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Cité Musée Tony Garnier — Lyon
- [Les mémoires vives à la la Soie] – Enquête à TASE : Souvenirs d’une ouvrière, Autre soie / CCO / La Rayonne, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 10h00
Autre soie / CCO / La Rayonne — Villeurbanne
- Exposition « Jean Couty – Voyage en Italie », Musée Jean Couty, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Jean Couty — Lyon
- Visite guidée du Site de La Roche à Jullié, Site du Moulin de La Roche, Jullié
19 septembre 2026 à 10h00
Site du Moulin de La Roche — Jullié
- Musée Paul-Dini – deux jours ludiques et festifs pour les Journées Européennes du Patrimoine, Musée Paul-Dini, musée municipal, Villefranche-sur-Saône
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Paul-Dini, musée municipal — Villefranche-sur-Saône
- Exposition « De mon point de vue », Médiathèque François Mitterrand, Saint-Priest
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque François Mitterrand — Saint-Priest
- Les coulisses du Jardin botanique de Lyon, Jardin botanique de Lyon- Parc de la tête d’or, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin botanique de Lyon- Parc de la tête d'or — Lyon
- Visite de la résidence pionnière d’habitat coopératif et écologique : Chamarel Les Barges, Chamarel les Barges, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 10h00
Chamarel les Barges — Vaulx-en-Velin
- Notre village aux premiers temps de la photo argentique (de 1860 à 1930), Maison fleurentine, Fleurieu-sur-Saône
19 septembre 2026 à 10h00
Maison fleurentine — Fleurieu-sur-Saône
- Visite guidée du Hot Club de Lyon, Hot Club de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Hot Club de Lyon — Lyon
- Run’Artis : découvrez les trésors de la culture lyonnaise – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Visite guidée du Site de La Roche, Site du Moulin de La Roche, Jullié
19 septembre 2026 à 10h00
Site du Moulin de La Roche — Jullié
- Visite guidée des Serres Municipales, Roseraie de Saint Clair, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 10h00
Roseraie de Saint Clair — Caluire-et-Cuire
- Démonstrations du pont roulant du Fort de Feyzin, Fort de Feyzin, Feyzin
19 septembre 2026 à 10h00
Fort de Feyzin — Feyzin
- Atelier d’initiation à la paléographie, Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon — Lyon
- La Chapelle Saint-Joseph, Mairie de Caluire et Cuire, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Caluire et Cuire — Caluire-et-Cuire
- Un Escape Game dans les rues de Lyon, Place des jacobins, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Place des jacobins — Lyon
- Chasse aux trésors – à la recherche du journal de Séré de Rivières !, Fort de Vancia, Rillieux-la-Pape
19 septembre 2026 à 10h00
Fort de Vancia — Rillieux-la-Pape
- Visite guidée du bâtiment et des coulisses des Archives départementales et métropolitaines, Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon — Lyon
- Happenings musicaux et dansés proposés par les étudiant(e)s, Conservatoire de musique et de danse de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Conservatoire de musique et de danse de Lyon — Lyon
- Un jeu vidéo sur la TASE : TASE Memory, Usine TASE, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 10h00
Usine TASE — Vaulx-en-Velin
- Visite guidée « Découverte des lieux de l’ancien Château comtal de Tassin la Demi-Lune », Parvis de l’eglise Saint Claude, Tassin-la-Demi-Lune
19 septembre 2026 à 10h00
Parvis de l'eglise Saint Claude — Tassin-la-Demi-Lune
- 17 Objectifs de Développement durable illustrés, Instituto Cervantes, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Instituto Cervantes — Lyon
- Visite de la Costumerie de la MJC de Sainte-Foy-Lès-Lyon, La Costumerie de la MJC de Sainte-Foy-Lès-Lyon, La Mulatière
19 septembre 2026 à 10h00
La Costumerie de la MJC de Sainte-Foy-Lès-Lyon — La Mulatière
- Un regard sur Couzon au mont d’or et les Couzonnais à travers deux siècles de photographies, Salle des fêtes, Couzon-au-Mont-d’Or
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes — Couzon-au-Mont-d'Or
- Atelier chant choral – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Portes ouvertes à l’église de Saint Cyr sur le Rhône, Eglise de Saint Cyr sur le Rhône, Saint-Cyr-sur-le-Rhône
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise de Saint Cyr sur le Rhône — Saint-Cyr-sur-le-Rhône
- Visite libre de l’église Saint-Bruno les Chartreux, Église Saint-Bruno-les-Chartreux, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Bruno-les-Chartreux — Lyon
- Visite guidée du château de Jarnioux, Château de Jarnioux, Jarnioux
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Jarnioux — Jarnioux
- Expositions autour de l’histoire de la Tour, Savigny 69210, Savigny
19 septembre 2026 à 10h00
Savigny 69210 — Savigny
- Parcourez les collections du musée des Beaux-Arts de Lyon, Musée des Beaux-Arts, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Beaux-Arts — Lyon
- Le Mémorial Jean Moulin, Mémorial Jean Moulin – Maison du docteur Dugoujon, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 10h00
Mémorial Jean Moulin - Maison du docteur Dugoujon — Caluire-et-Cuire
- Portes ouvertes – Éveha Archéologie Lyon, Éveha Bureau d’Études Archéologiques -, Décines-Charpieu
19 septembre 2026 à 10h00
Éveha Bureau d'Études Archéologiques - — Décines-Charpieu
- Visite architecturale de l’église orthodoxe roumaine Sainte-Eugénie, Eglise orthodoxe roumaine Sainte-Eugénie, Oullins
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise orthodoxe roumaine Sainte-Eugénie — Oullins
- La Fréta, domaine du botaniste Pierre Poivre, Jardin de la Freta, Saint-Romain-au-Mont-d’Or
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin de la Freta — Saint-Romain-au-Mont-d'Or
- Visite architecturale de la mosquée Errahma à Villeurbanne, Mosquée Errahma, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 10h00
Mosquée Errahma — Villeurbanne
- Visite guidée du cœur du village, Place du Château, Bully
19 septembre 2026 à 10h00
Place du Château — Bully
- Découverte de l’atelier de photographie des Archives de Lyon, Archives de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Archives de Lyon — Lyon
- Ciné-Débat au Palais du Travail, Palais du Travail Villeurbanne, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 10h00
Palais du Travail Villeurbanne — Villeurbanne
- Parcours découverte des croix et lavoirs de Bully en VTT, Parking salle du Repiel, Bully
19 septembre 2026 à 10h00
Parking salle du Repiel — Bully
- Découvrez l’Eglise Saint-Pierre accompagné d’un organiste, Eglise Saint-Pierre, Villefranche-sur-Saône
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Pierre — Villefranche-sur-Saône
- Visite du Jardin de Nous Deux, Jardin de Nous Deux, Civrieux-d’Azergues
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin de Nous Deux — Civrieux-d'Azergues
- Visite du musée des Outils d’Antan Dardilly, Fort du Paillet, Dardilly
19 septembre 2026 à 10h00
Fort du Paillet — Dardilly
- Balade historique du Couvent de la Déserte au Jardin des Plantes, Place Sathonay, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Place Sathonay — Lyon
- TCL – Centre de maintenance Tramway de Saint-Priest : dans les coulisses des lignes de tramways, Centre de maintenance tramway de Saint-Priest, Saint-Priest
19 septembre 2026 à 10h00
Centre de maintenance tramway de Saint-Priest — Saint-Priest
- Visite de la bibliothèque de la Société Linnéenne de Lyon, Mairie du 6e arr de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie du 6e arr de Lyon — Lyon
- Exposition photographique des 20 ans d’acquisition du Fort, Fort de Feyzin, Feyzin
19 septembre 2026 à 10h00
Fort de Feyzin — Feyzin
- Venez rencontrer les artistes du Salon de l’Ouest Lyonnais, Espace culturel L’Atrium, Tassin-la-Demi-Lune
19 septembre 2026 à 10h00
Espace culturel L'Atrium — Tassin-la-Demi-Lune
- Vidéo « Notre-Dame de Fourvière, 2000 ans d’histoire », Notre-Dame de Fourvière, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Notre-Dame de Fourvière — Lyon
- Ouverture de l’appartement témoin des Gratte-Ciel, Appartement témoin des Gratte-Ciel, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 10h00
Appartement témoin des Gratte-Ciel — Villeurbanne
- TCL – Ateliers métro du Thioley : la face cachée de la ligne D et de sa modernisation à venir, Ateliers métro du Thioley, Vénissieux
19 septembre 2026 à 10h00
Ateliers métro du Thioley — Vénissieux
- Exposition de peintures historiques, Fort de Feyzin, Feyzin
19 septembre 2026 à 10h00
Fort de Feyzin — Feyzin
- Une archive sens dessus dessous, Parvis de la basilique de Fourvière, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Parvis de la basilique de Fourvière — Lyon
- Un grand questionnaire « vrai ou faux » autour des expositions, Savigny 69210, Savigny
19 septembre 2026 à 10h00
Savigny 69210 — Savigny
- Visite Si Fourvière m’etait contée, Notre-Dame de Fourvière, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Notre-Dame de Fourvière — Lyon
- Exposition permanente Eugène VILLON, Hôtel de ville, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville — Caluire-et-Cuire
- Visite de la centrale hydroélectrique de Cusset, Centrale hydroélectrique de Cusset, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 10h00
Centrale hydroélectrique de Cusset — Villeurbanne
- La cressonnière de Vaise, La cressonnière de Vaise, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
La cressonnière de Vaise — Lyon
- Entrez dans la Chapelle de la Trinité, Chapelle de la Trinité, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de la Trinité — Lyon
- Visite libre du Temple de la Lanterne, Temple de la Lanterne, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Temple de la Lanterne — Lyon
- Scène ouverte – Festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Visite guidée Médiathèque Bernard Pivot, Médiathéque Bernard Pivot, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathéque Bernard Pivot — Caluire-et-Cuire
- Visite de la vigne du Val Foron et de l’éco paturâge, Esplanade Hôtel de Ville, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 10h00
Esplanade Hôtel de Ville — Caluire-et-Cuire
- Visite de la Villa Berliet, Villa Berliet, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Berliet — Lyon
- Visites guidées de l’Hôtel-Dieu, Hôtel Dieu de Belleville, Belleville-en-Beaujolais
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Dieu de Belleville — Belleville-en-Beaujolais
- Présentation de documents d’archives, Archives de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Archives de Lyon — Lyon
- La pierre dorée sous toutes ses formes dans L’Arbresle, Espace Découverte du Pays de L’Arbresle, L’Arbresle
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Découverte du Pays de L'Arbresle — L'Arbresle
- TCL – Dépôt de bus des Pins : au cœur de l’électrification du réseau de bus, Dépôt bus des Pins, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Dépôt bus des Pins — Lyon
- Atelier nomade « Carnet de voyage », aquarelle et fusain dans le site Saint-Paul – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Visites libres de l’exposition : Fragiles archives, préserver pour transmettre, Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h00
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon — Lyon
- Les chantiers de fouille du site archéologique, Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne, Saint-Romain-en-Gal
19 septembre 2026 à 10h15
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne — Saint-Romain-en-Gal
- Singularité dans les collections anciennes, Bibliothèque municipale de la Part-dieu, Lyon 03
19 septembre 2026 à 10h15
Bibliothèque municipale de la Part-dieu — Lyon 03
- Le livre dans tous ses états: l’atelier de reliure et de restauration, Bibliothèque municipale de la Part-dieu, Lyon 03
19 septembre 2026 à 10h15
Bibliothèque municipale de la Part-dieu — Lyon 03
- Visite des Traboules de la Croix-Rousse, Traboules de la Croix-Rousse, Lyon
19 septembre 2026 à 10h15
Traboules de la Croix-Rousse — Lyon
- Découvrir Riverie, Place du marché, Riverie
19 septembre 2026 à 10h30
Place du marché — Riverie
- Atelier Faux-Fossiles, Fossilea, Saint-Jean-des-Vignes
19 septembre 2026 à 10h30
Fossilea — Saint-Jean-des-Vignes
- Guignol, on y découvre ! Visite ludique pour les enfants (3-6 ans), Station métro Vieux lyon – Cathédrale Saint-Jean,, Lyon
19 septembre 2026 à 10h30
Station métro Vieux lyon - Cathédrale Saint-Jean, — Lyon
- Médiation flash
Une histoire sensible : voir, toucher, écouter les objets, Centre d’histoire de la résistance, Lyon
19 septembre 2026 à 10h30
Centre d'histoire de la résistance — Lyon
- Visite de l’exposition « Impressions beaujolaises », Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais, Beaujeu
19 septembre 2026 à 10h30
Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais — Beaujeu
- Cultur’en Bus, Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne, Saint-Romain-en-Gal
19 septembre 2026 à 10h30
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne — Saint-Romain-en-Gal
- Rencontre avec les pros !, Musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Paul-Dini — Villefranche-sur-Saône
- Lumières révélées (cyanotype), Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon
19 septembre 2026 à 10h30
Lugdunum - musée et théâtres romains — Lyon
- Collégiale Notre-Dame des Marais, lieu caladois emblématique, Collégiale Notre-Dame des Marais, Villefranche-sur-Saône
19 septembre 2026 à 10h30
Collégiale Notre-Dame des Marais — Villefranche-sur-Saône
- Surprise au pays des doudous, Musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Paul-Dini — Villefranche-sur-Saône
- [Les Mémoires Vives à la Soie] – Exposition « Elles et les luttes », Autre soie / CCO / La Rayonne, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 10h30
Autre soie / CCO / La Rayonne — Villeurbanne
- Exposition photos installée sur les grilles du Palais de Justice, Association Renaissance du Vieux-Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h30
Association Renaissance du Vieux-Lyon — Lyon
- Elles.ils sont là pour vous, Musée d’histoire de Lyon et Musée des arts de la marionnette, Lyon
19 septembre 2026 à 10h30
Musée d'histoire de Lyon et Musée des arts de la marionnette — Lyon
- Balade Urbaine « Où sont les femmes ? » – Lyon 3e, Esplanade Denise Vernay Jacob, Lyon
19 septembre 2026 à 10h30
Esplanade Denise Vernay Jacob — Lyon
- « Au feu les pompiers! », spectacle de marionnettes, Réserves du musée des sapeurs pompiers, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 10h30
Réserves du musée des sapeurs pompiers — Vaulx-en-Velin
- Un titre emblématique de la presse quotidienne lyonnaise : le Progrès de Lyon, Bibliothèque municipale de la Part-dieu, Lyon 03
19 septembre 2026 à 10h30
Bibliothèque municipale de la Part-dieu — Lyon 03
- Balade entre passé, présent et futur – Rillieux-la-Pape, L’échappée, Rillieux-la-Pape
19 septembre 2026 à 10h30
L'échappée — Rillieux-la-Pape
- Balade et histoires des arbres du Mas du Taureau, Atelier léonard de Vinci ( départ ), Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 10h30
Atelier léonard de Vinci ( départ ) — Vaulx-en-Velin
- Découverte architecturale de la bibliothèque Part-Dieu, Bibliothèque municipale de la Part-dieu, Lyon 03
19 septembre 2026 à 10h30
Bibliothèque municipale de la Part-dieu — Lyon 03
- Journée Européenne du Patrimoine, Écomusée du Haut-Beaujolais, Thizy-les-Bourgs
19 septembre 2026 à 10h30
Écomusée du Haut-Beaujolais — Thizy-les-Bourgs
- Visite guidée : En selle ! Cap sur les deux -roues, Musée de l’automobile Henri Malartre, Rochetaillée-sur-Saône
19 septembre 2026 à 10h30
Musée de l'automobile Henri Malartre — Rochetaillée-sur-Saône
- Visites exceptionnelles de l’atelier de restauration de mosaïques et d’enduits peints par l’équipe des restaurateurs., Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne, Saint-Romain-en-Gal
19 septembre 2026 à 10h30
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne — Saint-Romain-en-Gal
- Balade urbaine « Réinventer le patrimoine industriel à la Confluence, Maison de la confluence, Lyon
19 septembre 2026 à 10h30
Maison de la confluence — Lyon
- Visite guidée de la Médiathèque, Médiathèque François Mitterrand, Saint-Priest
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque François Mitterrand — Saint-Priest
- Visite insolite « Lyon, les Grands Criminels », 85 rue de la république, lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 10h30
85 rue de la république, lyon — Lyon
- Visites guidée de la TASE et sa Petite Cité, Usine TASE, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 10h30
Usine TASE — Vaulx-en-Velin
- Restauration de l’Aditus, Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon
19 septembre 2026 à 10h30
Lugdunum - musée et théâtres romains — Lyon
- Du Big Bang au grain de sable – Exposition permanente, Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 10h30
Planétarium de Vaulx-en-Velin — Vaulx-en-Velin
- Un « bric à brac » de 80 ans: le dépôt légal imprimeur, Bibliothèque municipale de la Part-dieu, Lyon 03
19 septembre 2026 à 10h30
Bibliothèque municipale de la Part-dieu — Lyon 03
- Naturallye Confluence – Visite ludique pour les enfants (3-6 ans), Confluence, Lyon
19 septembre 2026 à 10h30
Confluence — Lyon
- Visite guidée du Printemps Lyon, Magasin printemps, Lyon
19 septembre 2026 à 10h30
Magasin printemps — Lyon
- Visite guidée Tony à Lyon, Cité Musée Tony Garnier, Lyon
19 septembre 2026 à 10h30
Cité Musée Tony Garnier — Lyon
- Visite guidée du Trésor de la cathédrale de Lyon, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Lyon
19 septembre 2026 à 10h30
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste — Lyon
- Explorez Notre Dame de Paris en VR, Médiathèque de Mions, Mions
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque de Mions — Mions
- Visites flash à deux voix
1996-2026 : chronique d’une aventure muséale, Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne, Saint-Romain-en-Gal
19 septembre 2026 à 10h30
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne — Saint-Romain-en-Gal
- Spectacle de slam Petit Prince, Médiathèque Elsa Triolet, Oullins-Pierre-Bénite
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque Elsa Triolet — Oullins-Pierre-Bénite
- Découverte de l’église Saint Nicolas – Micro-Folie, Église Saint-Nicolas, Givors
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Nicolas — Givors
- Exposition Les Journées du Matrimoine, rencontre autour des boîtes à boutons, Hôpital Saint Jean de Dieu, Vénissieux
19 septembre 2026 à 11h00
Hôpital Saint Jean de Dieu — Vénissieux
- Murmurations, Esplanade Nelson Mandela, Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Esplanade Nelson Mandela — Lyon
- Découverte de la fresque dans l’école de Juliénas, Mairie de Juliénas, Juliénas
19 septembre 2026 à 11h00
Mairie de Juliénas — Juliénas
- Découverte du Théâtre de Givors – Escape Game, Théâtre de Givors, Givors
19 septembre 2026 à 11h00
Théâtre de Givors — Givors
- Archi… Chouette !, Maison du livre, de l’image et du son, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 11h00
Maison du livre, de l'image et du son — Villeurbanne
- Présentation du métier d’artisan encadreur au Grenier d’Abondance, Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD), Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) — Lyon
- Exposition de cartes postales anciennes, Église Saint-Nicolas, Givors
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Nicolas — Givors
- Exposition au Grenier d’Abondance : « Prendre Soin » dans le cadre du dispositif EAC Regards, Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD), Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) — Lyon
- « Le contenu abstrait des Étoiles », Théâtre de verdure, Givors
19 septembre 2026 à 11h00
Théâtre de verdure — Givors
- Présentation de l’orgue Joseph Merklin, Temple de la Lanterne, Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Temple de la Lanterne — Lyon
- Visite Guidée et dégustations à la Canute Lyonnaise, la Canute Lyonnaise, Oullins-Pierre-Bénite
19 septembre 2026 à 11h00
la Canute Lyonnaise — Oullins-Pierre-Bénite
- Visite d’un atelier de tissage, Maison des canuts, Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Maison des canuts — Lyon
- Visite guidée du Théâtre de la Croix-Rousse, Théâtre de la Croix Rousse, Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Théâtre de la Croix Rousse — Lyon
- Visite guidée du Théâtre Théo Argence, Théâtre Théo Argence, Saint-Priest
19 septembre 2026 à 11h00
Théâtre Théo Argence — Saint-Priest
- Découverte de l’église Saint-Nicolas – Visites, Église Saint-Nicolas, Givors
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Nicolas — Givors
- Visite guidée de la mosquée de Décines, Le centre interculturel de Décines, Décines-Charpieu
19 septembre 2026 à 11h00
Le centre interculturel de Décines — Décines-Charpieu
- Visite libre du jardin, du hall du RDC ainsi que du centre de documentation du Grenier d’Abondance, Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD), Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) — Lyon
- Musée Numérique au Grenier d’Abondance, Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD), Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) — Lyon
- Visites guidées du Grenier d’Abondance, Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD), Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) — Lyon
- Atelier confection de cartes postales, Médiathèque Max-Pol Fouchet, Givors
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque Max-Pol Fouchet — Givors
- Studio photo – Celles et ceux qui font Vénissieux, Médiathèque Lucie Aubrac, Vénissieux
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque Lucie Aubrac — Vénissieux
- Concert sur photos par et avec Chems Amrouche & Mehdi Terry, Ecole de Musique Jean-Wiener, Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Ecole de Musique Jean-Wiener — Lyon
- Présentation du métier de reliure et dorure de livres au Grenier d’Abondance, Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD), Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) — Lyon
- « Les Bières du Solstice », La Brasserie Georges, Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
La Brasserie Georges — Lyon
- Visite commentée du Domaine de La Presle, Domaine de La Presle, Fleurie
19 septembre 2026 à 11h00
Domaine de La Presle — Fleurie
- Visite guidée de l’église de Saint Francois de Sales, Eglise Saint François de Sales, Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Eglise Saint François de Sales — Lyon
- Visite guidée Voyage en Cité : regards et mémoires, Cité Musée Tony Garnier, Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Cité Musée Tony Garnier — Lyon
- Conférence « Raviver le patrimoine » par Jean Barbier, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Visite sur le thème des chanoinesses-comtesses, Musée Le Prieuré, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Le Prieuré — Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
- visite de l’hôtel de ville, Hôtel de ville, Chazay-d’Azergues
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel de ville — Chazay-d'Azergues
- Le trésor du Kraken Spectacle de Marionnettes jeune public, TRABOULOUSTIC Théâtre de Marionnettes, Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
TRABOULOUSTIC Théâtre de Marionnettes — Lyon
- Visite guidée du Fort de Feyzin, Fort de Feyzin, Feyzin
19 septembre 2026 à 11h00
Fort de Feyzin — Feyzin
- Du site au musée, Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Lugdunum - musée et théâtres romains — Lyon
- Visite chapelle St Clair, Chapelle saint Clair, Ville-sur-Jarnioux
19 septembre 2026 à 11h00
Chapelle saint Clair — Ville-sur-Jarnioux
- Démonstration de tissage et visite des traboules de la Croix-Rousse, Maison des canuts, Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Maison des canuts — Lyon
- Du vieux Givors à la Cité des Étoiles, Médiathèque Max-Pol Fouchet, Givors
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque Max-Pol Fouchet — Givors
- Parcours patrimonial, 37 boulevard Castellane, Sathonay-Camp
19 septembre 2026 à 11h00
37 boulevard Castellane — Sathonay-Camp
- Atelier vitrail : Quand la lumière devient couleur, Église Saint-Nicolas, Givors
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Nicolas — Givors
- Ateliers Réalité Virtuelle au Grenier d’Abondance, Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD), Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) — Lyon
- Visite en famille ARCADIA, Les Subsistances, Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Les Subsistances — Lyon
- Projection d’un court-métrage organisée par Les Incroyables Comestibles de Givors, Médiathèque Max-Pol Fouchet, Givors
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque Max-Pol Fouchet — Givors
- Jeu de piste des Subs (pour petits et grands), Les Subsistances, Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Les Subsistances — Lyon
- Séance Polaris ( Les séances du Planétarium ), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 11h00
Planétarium de Vaulx-en-Velin — Vaulx-en-Velin
- Exposition « Hier Feyzin Demain » proposée par Maxime Duvillard, Fort de Feyzin, Feyzin
19 septembre 2026 à 11h00
Fort de Feyzin — Feyzin
- Présentation du métier de vitrailliste au Grenier d’Abondance, Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD), Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) — Lyon
- Visite libre de Notre Dame de l’Assomption – Juliénas, Notre Dame de l’Assomption de Juliénas, Juliénas
19 septembre 2026 à 11h00
Notre Dame de l'Assomption de Juliénas — Juliénas
- Visite guidée de la bibliothèque municipale de Lyon 5e Saint-Jean, Bibliothèque municipale de Lyon 5e St-Jean, Lyon
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque municipale de Lyon 5e St-Jean — Lyon
- Balade urbaine – à la découverte de l’histoire des espaces verts de Villeurbanne, Parc de la commune de Paris, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 11h00
Parc de la commune de Paris — Villeurbanne
- Visites « FOCUS » : Les réserves du musée, Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne, Saint-Romain-en-Gal
19 septembre 2026 à 11h15
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne — Saint-Romain-en-Gal
- SUBS-VISITE (une visite historique des Subsistances), Les Subsistances, Lyon
19 septembre 2026 à 11h30
Les Subsistances — Lyon
- Visite des réserves de Fossilea, Fossilea, Saint-Jean-des-Vignes
19 septembre 2026 à 11h30
Fossilea — Saint-Jean-des-Vignes
- Quiz, testez vos connaissances sur la restauration du patrimoine, Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 11h30
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon — Lyon
- Visite flash de l’exposition Saisons romaines, Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne, Saint-Romain-en-Gal
19 septembre 2026 à 11h30
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne — Saint-Romain-en-Gal
- Rafraîchir les mémoires, retourner aux sources et étendre ses racines au Théâtre des Clochards Célestes, Théâtre des Clochards célestes, Lyon
19 septembre 2026 à 12h00
Théâtre des Clochards célestes — Lyon
- Balade en barques sur le Rhône, Club de barques de Saint Clair, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 12h00
Club de barques de Saint Clair — Caluire-et-Cuire
- Visite usine des eaux de Saint-Clair et la pompe de Cornouailles, Usine des eaux de Saint-Clair et la pompe de Cornouailles, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 12h00
Usine des eaux de Saint-Clair et la pompe de Cornouailles — Caluire-et-Cuire
- Visite de la source de Fontjards, Source de Fontjards, Morancé
19 septembre 2026 à 12h00
Source de Fontjards — Morancé
- Visite guidée flash de l’appartement témoin 1930, Cité Musée Tony Garnier, Lyon
19 septembre 2026 à 12h00
Cité Musée Tony Garnier — Lyon
- L’ermitage du mont Cindre : jardin remarquable et tableau spirituel, Ermitage du mont-Cindre, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
19 septembre 2026 à 12h30
Ermitage du mont-Cindre — Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
- Visite du cinéma Bellecombe, Cinéma Bellecombe, Lyon
19 septembre 2026 à 13h00
Cinéma Bellecombe — Lyon
- » Les parfums de Lyon » visite guidée olfactive, Place Bellecour, Lyon
19 septembre 2026 à 13h00
Place Bellecour — Lyon
- Le Montet : parcours historique immersif, Centre des Archives des Frères Maristes, Saint-Genis-Laval
19 septembre 2026 à 13h00
Centre des Archives des Frères Maristes — Saint-Genis-Laval
- Visite guidée du château de Montbloy, Château de Montbloy, Sain-Bel
19 septembre 2026 à 13h00
Château de Montbloy — Sain-Bel
- visite du temple du Change, Temple du Change, Lyon
19 septembre 2026 à 13h00
Temple du Change — Lyon
- Donne des couleurs à ton quartier de la Confluence à Lyon (oeuvre participative et artistique), Maison de la confluence, Lyon
19 septembre 2026 à 13h00
Maison de la confluence — Lyon
- Protégeons et préservons un lieu de mémoire pour les générations futures., Maison natale du curé d’Ars, actuellement musée, Dardilly
19 septembre 2026 à 13h00
Maison natale du curé d'Ars, actuellement musée — Dardilly
- Visite architecturale du temple du Change, Temple du Change, Lyon
19 septembre 2026 à 13h00
Temple du Change — Lyon
- Visite guidée de la mairie du 3ème arrondissement de Lyon, Mairie du 3ème arrondissement de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 13h00
Mairie du 3ème arrondissement de Lyon — Lyon
- Conférence dansée : À la découverte de la danse traditionnelle cham du Vietnam, Théâtre de l’Uchronie, Lyon
19 septembre 2026 à 13h00
Théâtre de l'Uchronie — Lyon
- Performances du club de danse Jewel’Cly – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 13h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Visite de la Station de Traitement des Eaux Usées de Pierre-Bénite, Station d’épuration, Oullins-Pierre-Bénite
19 septembre 2026 à 13h30
Station d'épuration — Oullins-Pierre-Bénite
- Parcours pédagogique sur le traitement et la valorisation énergétique des déchets, Unité de Traitement et Valorisation Energétique de Rillieux-la-Pape, Rillieux-la-Pape
19 septembre 2026 à 13h30
Unité de Traitement et Valorisation Energétique de Rillieux-la-Pape — Rillieux-la-Pape
- Michel-Ange, Raphaël, Rubens: petite histoire de trois chefs-d’œuvre disparus, Bibliothèque municipale de la Part-dieu, Lyon 03
19 septembre 2026 à 13h30
Bibliothèque municipale de la Part-dieu — Lyon 03
- Roue à Augets en fonctionnement, Association au fil des mémoires, Collonges-au-Mont-d’Or
19 septembre 2026 à 13h30
Association au fil des mémoires — Collonges-au-Mont-d'Or
- Atelier photos, Fossilea, Saint-Jean-des-Vignes
19 septembre 2026 à 13h30
Fossilea — Saint-Jean-des-Vignes
- Au Petit Perron, la photographie mémoire du Patrimoine, Domaine du château « le Petit-Perron », Oullins-Pierre-Bénite
19 septembre 2026 à 13h30
Domaine du château "le Petit-Perron" — Oullins-Pierre-Bénite
- Visite de l’observatoire, Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 13h30
Planétarium de Vaulx-en-Velin — Vaulx-en-Velin
- Visite guidée de la mosquée Eyup Sultan, Mosquée Eyup Sultan, Vénissieux
19 septembre 2026 à 13h30
Mosquée Eyup Sultan — Vénissieux
- Du street art dans les anciennes prisons Saint Paul et Saint Joseph, Tunnel Chamizo, Lyon
19 septembre 2026 à 13h30
Tunnel Chamizo — Lyon
- Conférence : 90 ans du Front Populaire, La Bourse du travail, Lyon
19 septembre 2026 à 13h30
La Bourse du travail — Lyon
- Découverte de la Ferronnerie d’Art, Atelier Gilles TAVERNIER, Cailloux-sur-Fontaines
19 septembre 2026 à 13h30
Atelier Gilles TAVERNIER — Cailloux-sur-Fontaines
- Dans les coulisses de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon_visites libres, Auditorium Maurice-Ravel, Lyon
19 septembre 2026 à 13h30
Auditorium Maurice-Ravel — Lyon
- Visite Les Mosaïques, Notre-Dame de Fourvière, Lyon
19 septembre 2026 à 13h30
Notre-Dame de Fourvière — Lyon
- Hôtel du Gouverneur militaire de Lyon, Hôtel du gouverneur Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 13h30
Hôtel du gouverneur Lyon — Lyon
- Bâtissez le Beaujolais ! – Chantier géant animé par le Centre Kapla Lyon, Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais, Beaujeu
19 septembre 2026 à 14h00
Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais — Beaujeu
- Coulisse d’une création, Théâtre des Marronniers, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre des Marronniers — Lyon
- Visite guidée du château de Vaurenard, Château de Vaurenard, Gleizé
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Vaurenard — Gleizé
- La tour du télégraphe Chappe, Tour du télégraphe, Sainte-Foy-lès-Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Tour du télégraphe — Sainte-Foy-lès-Lyon
- Visites guidées flashs du musée du Prieuré, Musée Le Prieuré, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Le Prieuré — Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
- Visite insolite au coeur du quartier de la Saulaie, Parc de la Saulaie, Oullins
19 septembre 2026 à 14h00
Parc de la Saulaie — Oullins
- Rassemblement de véhicules agricoles et de transport anciens, Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais, Beaujeu
19 septembre 2026 à 14h00
Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais — Beaujeu
- Exposition « 80ème anniversaire du parrainage du village de Bezange-La-Petite (Moselle) par la ville d’Irigny, Maison du Patrimoine Irigny, Irigny
19 septembre 2026 à 14h00
Maison du Patrimoine Irigny — Irigny
- 90 ans du Front populaire, politique culturelle et éducation populaire, Théâtre des Marronniers, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre des Marronniers — Lyon
- Ateliers « Parents-enfants » construisez le patrimoine en brique Légo, Mairie de Caluire et Cuire, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Caluire et Cuire — Caluire-et-Cuire
- L’histoire du funéraire public à Lyon, Crématorium de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Crématorium de Lyon — Lyon
- À la découverte du patrimoine de Fleurie en Beaujolais, Mairie de Fleurie, Fleurie
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Fleurie — Fleurie
- Les tableaux de l’église du Village et le Fort de Vancia, Mairie de Sathonay, Sathonay-Village
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Sathonay-Village — Sathonay-Village
- Mosaïque géante en Lego®, Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne, Saint-Romain-en-Gal
19 septembre 2026 à 14h00
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne — Saint-Romain-en-Gal
- Visite théâtralisée au Théâtre de Villefranche, Théâtre de Villefranche, Villefranche-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre de Villefranche — Villefranche-sur-Saône
- Maison de la Saône, démonstrations artistiques, Maison de la Saône, Belleville
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de la Saône — Belleville
- Visite du lycée du Parc et de la Cour d’Honneur, Lycée du Parc, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Lycée du Parc — Lyon
- Découverte du Parc zoologique de Lyon, Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or, Saint-Genis-Laval
19 septembre 2026 à 14h00
Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d'or — Saint-Genis-Laval
- Visite guidée du Lycée du Parc (Lyon), Lycée du Parc, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Lycée du Parc — Lyon
- Maison de ventes aux enchères : Portes ouvertes, De Baecque et Associés, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
De Baecque et Associés — Lyon
- Démonstrations par les imprimeurs, Urdla – Centre international estampe & livre, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 14h00
Urdla - Centre international estampe & livre — Villeurbanne
- Le rêve d’Icare (Les séances du Planétarium), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 14h00
Planétarium de Vaulx-en-Velin — Vaulx-en-Velin
- Balade urbaine, Hôtel de Ville de Neuville-sur-Saône, Neuville-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Ville de Neuville-sur-Saône — Neuville-sur-Saône
- Exposition « La vigne et le vin », Salle polyvalente, Saint-Julien-sur-Bibost
19 septembre 2026 à 14h00
Salle polyvalente — Saint-Julien-sur-Bibost
- Animations et ateliers à l’abbatiale Notre-Dame, Abbatiale Notre-Dame, Belleville-en-Beaujolais
19 septembre 2026 à 14h00
Abbatiale Notre-Dame — Belleville-en-Beaujolais
- Exposition du papier peint panoramique Pignet, Pavillon Pignet, Saint-Genis-Laval
19 septembre 2026 à 14h00
Pavillon Pignet — Saint-Genis-Laval
- Plongée dans les sociétés antiques, médiévales et Renaissance, Musée des Moulages, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Moulages — Lyon
- Visite guidée de la Villa Louvier, Villa Louvier, Saint-Symphorien-d’Ozon
19 septembre 2026 à 14h00
Villa Louvier — Saint-Symphorien-d'Ozon
- Visite de l’Espace Théodore Monod, un projet architectural au service de la cité, Espace protestant Théodore Monod, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 14h00
Espace protestant Théodore Monod — Vaulx-en-Velin
- visite libre ou guidée Eglise Néogothique LYON Centre, Eglise Sainte Blandine, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Sainte Blandine — Lyon
- Visite commentée d’une maison bourgeoise du XIX siècle : la cave à neige, Mairie de Sathonay, Sathonay-Village
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Sathonay-Village — Sathonay-Village
- Visite libre de la Maison de la Saône, Maison de la Saône, Belleville
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de la Saône — Belleville
- Exposition : Yves Dimier, Maison de la Saône, Belleville
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de la Saône — Belleville
- À la découverte du premier théâtre flottant, Théâtre L’Île Ô, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre L'Île Ô — Lyon
- Escape Game Historique au Moulin-à-Vent avec Viniciacum, Place Ennemond Romand, 69200 Vénissieux, Vénissieux
19 septembre 2026 à 14h00
Place Ennemond Romand, 69200 Vénissieux — Vénissieux
- Portes ouvertes de l’équipement Annie-Steiner, Equipement Annie-Steiner, Vénissieux
19 septembre 2026 à 14h00
Equipement Annie-Steiner — Vénissieux
- Balade contée au Fort de Feyzin, Fort de Feyzin, Feyzin
19 septembre 2026 à 14h00
Fort de Feyzin — Feyzin
- Diffusion du documentaire Arrêt Darnaise, Médiathèque Lucie Aubrac, Vénissieux
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Lucie Aubrac — Vénissieux
- Balade lyonnaise et artistique pour les kids, Galerie Em’Arts, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Galerie Em'Arts — Lyon
- Visite libre et visite commentée des vitraux, Eglise Saint Sacrement, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint Sacrement — Lyon
- Visites commentées du SEIZE, Le Seize, Rillieux-la-Pape
19 septembre 2026 à 14h00
Le Seize — Rillieux-la-Pape
- Atelier « Peindre un lieu pour mieux l’habiter » – festival MUSICL’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Atelier d’initiation au chant choral pour les 7 à 12 ans – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Les trésors cachés de l’Eglise Saint-Denis, église Saint Denis, Rillieux-la-Pape
19 septembre 2026 à 14h00
église Saint Denis — Rillieux-la-Pape
- Visite de la maison Saint-Irénée (archevêché de Lyon), Archevêché – Maison Saint-Irénée, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Archevêché - Maison Saint-Irénée — Lyon
- Levez les yeux, Chassieu le Haut, Chassieu
19 septembre 2026 à 14h00
Chassieu le Haut — Chassieu
- Un siècle de photographie à travers l’objectif des photographes de Sathonay : Studio HENRY et André LOISEAU, Mairie de Sathonay, Sathonay-Village
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Sathonay-Village — Sathonay-Village
- Visite spéciale du Musée Ampère, Maison d’Ampère – musée de l’électricité, Poleymieux-au-Mont-d’Or
19 septembre 2026 à 14h00
Maison d'Ampère - musée de l'électricité — Poleymieux-au-Mont-d'Or
- Le Clos du Nymphée dans le parc d’Ombreval, Le Nymphée dans le Parc Ombreval, Neuville-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Le Nymphée dans le Parc Ombreval — Neuville-sur-Saône
- Fermez les yeux…et jouez à cache-cache avec les oeuvres, Musée des Moulages, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Moulages — Lyon
- La colère des dieux, Musée des Moulages, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Moulages — Lyon
- Visite guidée du manoir d’Epeisses, Manoir d’Epeisses, Cogny
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir d'Epeisses — Cogny
- Visite guidée de l’Eglise du Vieux Collonges, Eglise Saint Nizier du Vieux Collonges, Collonges-au-Mont-d’Or
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint Nizier du Vieux Collonges — Collonges-au-Mont-d'Or
- Zones humides pour la vie, Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or, Saint-Genis-Laval
19 septembre 2026 à 14h00
Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d'or — Saint-Genis-Laval
- Nouvelle exposition « Une petite histoire de l’architecture avec Antoine Brun », Musée Antoine Brun, Sainte-Consorce
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Antoine Brun — Sainte-Consorce
- Sauvez le station viticole, Institut Vermorel, Villefranche-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Institut Vermorel — Villefranche-sur-Saône
- Château d’Ombreval, le jardin d’Arc et l’allée des Charmilles, Hôtel de Ville de Neuville-sur-Saône, Neuville-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Ville de Neuville-sur-Saône — Neuville-sur-Saône
- Conférence « Patrimoine, quand le péril devient opportunité » par Guillemette Gardette, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Gaming Zone spéciale « Sur les traces du patrimoine », Médiathèque Elsa Triolet, Oullins-Pierre-Bénite
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Elsa Triolet — Oullins-Pierre-Bénite
- Conférence • L’énigme d’une momie égyptienne, Musée des Confluences, musée Guimet et muséum d’histoire naturelle, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Confluences, musée Guimet et muséum d'histoire naturelle — Lyon
- Ouverture de saison – journée du patrimoine, Le Polaris, Corbas
19 septembre 2026 à 14h00
Le Polaris — Corbas
- Ateliers d’impressions, Urdla – Centre international estampe & livre, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 14h00
Urdla - Centre international estampe & livre — Villeurbanne
- L’église de l’Immaculée Conception et son Orgue, Eglise de l’IImmaculée Conception, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise de l'IImmaculée Conception — Caluire-et-Cuire
- Randonnée le long du ruisseau de la Mouche, Ruisseau la Mouche, Saint-Genis-Laval
19 septembre 2026 à 14h00
Ruisseau la Mouche — Saint-Genis-Laval
- Faire le sale, Delphine Reist, Urdla – Centre international estampe & livre, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 14h00
Urdla - Centre international estampe & livre — Villeurbanne
- Visite guidée du Bois de la Caille, Bois de la Caille, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 14h00
Bois de la Caille — Caluire-et-Cuire
- Revisitons le Sentier des Cabornes, Tour Risler, Poleymieux-au-Mont-d’Or
19 septembre 2026 à 14h00
Tour Risler — Poleymieux-au-Mont-d'Or
- « les Oiseaux de notre commune »Exposition « Un air d’autrefois », Chapelle Sainte Catherine, Porte des Pierres Dorées
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Sainte Catherine — Porte des Pierres Dorées
- Atelier sculpture au papier maché – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Bon pied, bon oeil (derniers jours), Musée des Moulages, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Moulages — Lyon
- A la découverte du Musée des Moulages !, Musée des Moulages, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Moulages — Lyon
- VISITE GUIDÉE Église Sainte-Jeanne d’Arc, Eglise Sainte-Jeanne d’Arc, Vénissieux
19 septembre 2026 à 14h00
Église Sainte-Jeanne-d'Arc — Vénissieux
- Ouverture des ateliers de gravure classique et contemporaine, Atelier alma – maison de l’estampe des grands moulins, Gleize
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier alma - maison de l'estampe des grands moulins — Gleize
- Visite guidée, Mairie du 2e arrondissement de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie du 2e arrondissement de Lyon — Lyon
- Visite guidée du Saint-Thomas d’Aquin historique, Collège Saint-Thomas d’Aquin, Oullins
19 septembre 2026 à 14h00
Collège Saint-Thomas d'Aquin — Oullins
- visite guidée de l’église, Eglise Notre-Dame-Saint-Vincent, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Notre-Dame-Saint-Vincent — Lyon
- Denouer Noeudville – jeu de piste patrimonial, Hôtel de Ville de Neuville-sur-Saône, Neuville-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Ville de Neuville-sur-Saône — Neuville-sur-Saône
- Visite libres Château des Tours, Château des Tours, Anse
19 septembre 2026 à 14h00
Château des Tours — Anse
- Visite de l’église de Sathonay-Village, Eglise de Sathonay-Village, Sathonay-Village
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise de Sathonay-Village — Sathonay-Village
- Chapelle Notre-Dame des Mariniers, Chapelle Notre-Dame des Mariniers, Saint-Symphorien-d’Ozon
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame des Mariniers — Saint-Symphorien-d'Ozon
- Exposition XVIIIe – Visite libre de l’église St-Denis d’Alix, Église Saint-Denis, Alix
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Denis — Alix
- Visite de l’église St Etienne, Eglise Saint-Etienne, Porte des Pierres Dorées
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Etienne — Porte des Pierres Dorées
- Atelier d’initiation au cyanotype – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Visite de l’orgue de l’Abbatiale Notre-Dame, Abbatiale Notre-Dame, Belleville-en-Beaujolais
19 septembre 2026 à 14h00
Abbatiale Notre-Dame — Belleville-en-Beaujolais
- Visites guidées de l’extérieur de l’Abbatiale Notre-Dame, Abbatiale Notre-Dame, Belleville-en-Beaujolais
19 septembre 2026 à 14h00
Abbatiale Notre-Dame — Belleville-en-Beaujolais
- Visite guidée de la Maison des Canuts et de l’atelier Mattelon, Maison des canuts, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Maison des canuts — Lyon
- Nouvelle exposition « De l’autre côté », Musée théâtre guignol, Brindas
19 septembre 2026 à 14h00
Musée théâtre guignol — Brindas
- Chapelle Sainte Catherine, Chapelle Sainte Catherine, Porte des Pierres Dorées
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Sainte Catherine — Porte des Pierres Dorées
- Exposition : Textiles anciens, De Baecque et Associés, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
De Baecque et Associés — Lyon
- Enquête au musée, Musée Antoine Brun, Sainte-Consorce
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Antoine Brun — Sainte-Consorce
- Animation : « Orne ta couronne de princesse (3-5 ans) ou dessine ton blason de chevalier (5-8 ans) », Manoir d’Epeisses, Cogny
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir d'Epeisses — Cogny
- Maison Vermorel, une véritable Maison de Maître à découvrir, Maison Vermorel, Villefranche-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Vermorel — Villefranche-sur-Saône
- Visite guidée du chantier de restauration du transept de l’Abbatiale Notre-Dame, Abbatiale Notre-Dame, Belleville-en-Beaujolais
19 septembre 2026 à 14h00
Abbatiale Notre-Dame — Belleville-en-Beaujolais
- « Les Brotteaux: terre de rois, terre d’usines », Place du Général Diego Brosset Lyon 6e, Lyon
19 septembre 2026 à 14h00
Place du Général Diego Brosset Lyon 6e — Lyon
- Exposition « Outils et objets d’autrefois », Mairie de Sathonay, Sathonay-Village
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Sathonay-Village — Sathonay-Village
- Démonstration de tissage, Espace Découverte du Pays de L’Arbresle, L’Arbresle
19 septembre 2026 à 14h30
Espace Découverte du Pays de L'Arbresle — L'Arbresle
- Expo photos, Salle des fêtes, Grézieu-la-Varenne
19 septembre 2026 à 14h30
Salle des fêtes — Grézieu-la-Varenne
- Visite du château de Saconay, Château de Saconay, Pomeys
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Saconay — Pomeys
- Visite de l’église et de son carillon et expo photos, Eglise Saint-Roch, Grézieu-la-Varenne
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Saint-Roch — Grézieu-la-Varenne
- Rallye de la Mémoire sur la Seconde Guerre mondiale, Fort de Côte Lorette, Saint-Genis-Laval
19 septembre 2026 à 14h30
Fort de Côte Lorette — Saint-Genis-Laval
- Atelier (Impressions) De brique et d’encre, Centre d’histoire de la résistance, Lyon
19 septembre 2026 à 14h30
Centre d'histoire de la résistance — Lyon
- Atelier Science et croyance : faut-il choisir ? ( Ateliers : l’esprit critique au cœur du patrimoine ), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 14h30
Planétarium de Vaulx-en-Velin — Vaulx-en-Velin
- Atelier vitrail 8-12 ans, Espace Découverte du Pays de L’Arbresle, L’Arbresle
19 septembre 2026 à 14h30
Espace Découverte du Pays de L'Arbresle — L'Arbresle
- Visite de Saint-Irénée, Église Saint-Irénée, Lyon
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Irénée — Lyon
- Visites guidées au château des Tours, Château des Tours, Anse
19 septembre 2026 à 14h30
Château des Tours — Anse
- Les vélos rigolos, Musée de l’automobile Henri Malartre, Rochetaillée-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de l'automobile Henri Malartre — Rochetaillée-sur-Saône
- Ferme urbaine de l’abbé Rozier, Ferme de l’abbé Rozier, Écully
19 septembre 2026 à 14h30
Ferme de l'abbé Rozier — Écully
- Performances musicales CNSMD
Résistance incarnée : du tangible au sonore, Centre d’histoire de la résistance, Lyon
19 septembre 2026 à 14h30
Centre d'histoire de la résistance — Lyon
- Balade contée La Saga des Chavanis, Cublize, Cublize
19 septembre 2026 à 14h30
Cublize — Cublize
- Balade contée, Maison du blanchisseur, Grézieu-la-Varenne
19 septembre 2026 à 14h30
Maison du blanchisseur — Grézieu-la-Varenne
- Balade urbaine artistique, Médiathèque François Mitterrand, Saint-Priest
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque François Mitterrand — Saint-Priest
- Guignol, on y découvre ! Visite ludique pour les enfants (7-12 ans), Station métro Vieux lyon – Cathédrale Saint-Jean,, Lyon
19 septembre 2026 à 14h30
Station métro Vieux lyon - Cathédrale Saint-Jean, — Lyon
- Visite commentée de l’église gothique de L’Arbresle, Eglise Saint Jean Baptiste, L’Arbresle
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Saint Jean Baptiste — L'Arbresle
- De Feyzin à l’Union européenne, un riche patrimoine culturel, Maison fleurie, Feyzin
19 septembre 2026 à 14h30
Maison fleurie — Feyzin
- Visite architecturale Les coulisses de la basilique, Notre-Dame de Fourvière, Lyon
19 septembre 2026 à 14h30
Notre-Dame de Fourvière — Lyon
- Balades découverte du patrimoine de l’Île du Beurre, Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre, Condrieu
19 septembre 2026 à 14h30
Centre d'observation de la nature de l'Île du Beurre — Condrieu
- Visite Théâtralisée de la maison dite de Jacques Coeur, Maison Jacques Coeur, L’Arbresle
19 septembre 2026 à 14h30
Maison Jacques Coeur — L'Arbresle
- Balade historique commentée des sites maraîchers de la Ferme de l’Abbé Rozier et du CFPH, Ferme pédagogique de l’Abbé Rozier, Écully
19 septembre 2026 à 14h30
Ferme pédagogique de l'Abbé Rozier — Écully
- JARDIN VIVANT – BIODIVERSITÉ, Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 14h30
Planétarium de Vaulx-en-Velin — Vaulx-en-Velin
- Visite commentée du parcours patrimonial de Sérézin-du-Rhône, Mosaïque Cisiriana, Sérézin-du-Rhône
19 septembre 2026 à 14h30
Mosaïque Cisiriana — Sérézin-du-Rhône
- Visite guidée « Sur les traces des 150 ans de la ligne Lyon–Montbrison : balade commentée entre Écully-La Demi-Lune et Le Méridien–La Ferrière », Gare Écully La Demi-Lune, Tassin-la-Demi-Lune
19 septembre 2026 à 14h30
Gare Écully La Demi-Lune — Tassin-la-Demi-Lune
- Les Gardiens de la ville – Visite ludique pour les enfants (7-12 ans), Confluence, Lyon
19 septembre 2026 à 14h30
Confluence — Lyon
- La fresque de l’eau, Médiathèque municipale, Meyzieu
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque municipale — Meyzieu
- Atelier cyanotype, Maison du blanchisseur, Grézieu-la-Varenne
19 septembre 2026 à 14h30
Maison du blanchisseur — Grézieu-la-Varenne
- Visite guidée de la chapelle Notre-Dame des Mariniers, Chapelle Notre-Dame des Mariniers, Saint-Symphorien-d’Ozon
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Notre-Dame des Mariniers — Saint-Symphorien-d'Ozon
- Balade Patrimoniale / d’Alaï au Bourg en passant par Bel-Air et l’Yzeron, Aquavert, Francheville
19 septembre 2026 à 14h30
Aquavert — Francheville
- Démonstration de filage, Espace Découverte du Pays de L’Arbresle, L’Arbresle
19 septembre 2026 à 14h30
Espace Découverte du Pays de L'Arbresle — L'Arbresle
- Visites guidées de la Chapelle, Chapelle Saint-Vincent, Saint-Laurent-d’Agny
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Saint-Vincent — Saint-Laurent-d'Agny
- Visite guidée, Collégiale Saint-Just, Lyon
19 septembre 2026 à 14h30
Collégiale Saint-Just — Lyon
- Histoire des bannières du Rhône, Espace Découverte du Pays de L’Arbresle, L’Arbresle
19 septembre 2026 à 14h30
Espace Découverte du Pays de L'Arbresle — L'Arbresle
- Visite de l’église Saint-Pierre de Mornant et explication des travaux à venir, Église Saint-Pierre, Mornant
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Pierre — Mornant
- Neuville – en long en large et surtout de travers, Hôtel de Ville de Neuville-sur-Saône, Neuville-sur-Saône
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel de Ville de Neuville-sur-Saône — Neuville-sur-Saône
- Atelier photo « L’art du portrait au smartphone » – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 15h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Visite guidée du village, Place Fernand Lacroix, derrière l’église du village, Rochetaillée-sur-Saône
19 septembre 2026 à 15h00
Place Fernand Lacroix, derrière l'église du village — Rochetaillée-sur-Saône
- Visite des Archives sur le thème de l’eau, Le Rize, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 15h00
Le Rize — Villeurbanne
- Visite commentée de URDLA, Urdla – Centre international estampe & livre, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 15h00
Urdla - Centre international estampe & livre — Villeurbanne
- Atelier d’écriture Petit Prince, Médiathèque Elsa Triolet, Oullins-Pierre-Bénite
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Elsa Triolet — Oullins-Pierre-Bénite
- Voyager de l’autre côté du « rideau de fer » ? Expériences de l’ailleurs,
carnets et photographie., Théâtre de l’Élysée, Lyon
19 septembre 2026 à 15h00
Théâtre de l'Élysée — Lyon
- Démonstration et initiations joutes lyonnaises dans l’ancienne écluse de La Mulatière, Écluse de La Mulatière – Bassin de Joutes César Varnet, La Mulatière
19 septembre 2026 à 15h00
Écluse de La Mulatière - Bassin de Joutes César Varnet — La Mulatière
- Présentation du grand orgue Merklin, Eglise de la Rédemption, Lyon
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise de la Rédemption — Lyon
- VISITE DE LA CHAPELLE DE LA BUISSIERE, chapelle de la Buissière, Rillieux-la-Pape
19 septembre 2026 à 15h00
chapelle de la Buissière — Rillieux-la-Pape
- Concert – Les femmes compositrices, Écomusée du Haut-Beaujolais, Thizy-les-Bourgs
19 septembre 2026 à 15h00
Écomusée du Haut-Beaujolais — Thizy-les-Bourgs
- Les coulisses de Bizarre !, Bizarre!, Vénissieux
19 septembre 2026 à 15h00
Bizarre! — Vénissieux
- Visites commentées de l’exposition MATERIA, Caue Rhône Métropole, Lyon
19 septembre 2026 à 15h00
Caue Rhône Métropole — Lyon
- Permanences ornitho au bord du Rhône, Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre, Condrieu
19 septembre 2026 à 15h00
Centre d'observation de la nature de l'Île du Beurre — Condrieu
- Les animaux de la basilique et leurs secrets, Notre-Dame de Fourvière, Lyon
19 septembre 2026 à 15h00
Notre-Dame de Fourvière — Lyon
- Visites commentées du pavillon de l’Écho, Pavillon de l’Écho, Neuville-sur-Saône
19 septembre 2026 à 15h00
Pavillon de l'Écho — Neuville-sur-Saône
- Atelier de calligraphie Avec l’artiste Tahar Aouidan, Institut Français de Civilisation Musulmane, Lyon
19 septembre 2026 à 15h00
Institut Français de Civilisation Musulmane — Lyon
- L’exploitation de Chizeuil (71) – La mine soeur, Musée de la Mine, Saint-Pierre-la-Palud
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de la Mine — Saint-Pierre-la-Palud
- Représentations photographiques du Père Antoine Chevrier et visite sur ses pas, Chapelle du Prado, Lyon
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle du Prado — Lyon
- Atelier de danse traditionnelle cham du Vietnam et recherche contemporaine, Théâtre de l’Uchronie, Lyon
19 septembre 2026 à 15h00
Théâtre de l'Uchronie — Lyon
- Jeu de piste : A la découverte du centre-ville historique de Saint-Genis-Laval, Médiathèque B612 de Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-Laval
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque B612 de Saint-Genis-Laval — Saint-Genis-Laval
- Visite commentée Télégraphe Chappe de Marcy 69480, TELEGRAPHE CHAPPE-MARCY 69480, Marcy
19 septembre 2026 à 15h00
TELEGRAPHE CHAPPE-MARCY 69480 — Marcy
- Les plantes et insectes au gré du vallon des Torrières, Vallon des Torrières, Neuville-sur-Saône
19 septembre 2026 à 15h00
Vallon des Torrières — Neuville-sur-Saône
- Tempodysée, Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon
19 septembre 2026 à 15h00
Lugdunum - musée et théâtres romains — Lyon
- Visite commentée du Temple de la Lanterne, Temple de la Lanterne, Lyon
19 septembre 2026 à 15h00
Temple de la Lanterne — Lyon
- Concert Allez les filles – Cie Cambouis, Écomusée du Haut-Beaujolais, Thizy-les-Bourgs
19 septembre 2026 à 15h00
Écomusée du Haut-Beaujolais — Thizy-les-Bourgs
- Pauses lectures médiévales au château Saint-Gérald, Médiathèque Max-Pol Fouchet, Givors
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Max-Pol Fouchet — Givors
- Après-midi jeu au musée, Musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Paul-Dini — Villefranche-sur-Saône
- Spectacle déambulatoire « D’Artagnan 1886 », inspiré de l’Histoire des Forts du système Séré de Rivière, Fort de Montcorin, Irigny
19 septembre 2026 à 15h00
Fort de Montcorin — Irigny
- VISITES GUIDEES CARRIERES DE GLAY ST GERMAIN NUELLES, Carrières de Glay, Saint-Germain-Nuelles
19 septembre 2026 à 15h00
Carrières de Glay — Saint-Germain-Nuelles
- Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Église Notre Dame de l’Assomption, Neuville-sur-Saône
19 septembre 2026 à 15h00
Église Notre Dame de l'Assomption — Neuville-sur-Saône
- Histoire de la police lyonnaise par la Société Lyonnaise d’Histoire de la Police, 4 rue Vauban, Lyon
19 septembre 2026 à 15h00
4 rue Vauban — Lyon
- Le jeu vidéo comme témoin du passé ?, Maison du livre, de l’image et du son, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 15h00
Maison du livre, de l'image et du son — Villeurbanne
- L’aube de l’ère spatiale ( Les séances du Planétarium ), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 15h30
Planétarium de Vaulx-en-Velin — Vaulx-en-Velin
- Saint Rambert Ile Barbe le dernier village de Lyon, L’île Barbe, Saint Rambert, Lyon
19 septembre 2026 à 15h30
L'île Barbe, Saint Rambert — Lyon
- Séances de contes en déambulation sur le thème de la mythologie, Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne, Saint-Romain-en-Gal
19 septembre 2026 à 15h30
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne — Saint-Romain-en-Gal
- Conférence en hommage à Jean-François BONY, peintre givordin, par Dominique Estragnat, universitaire, Maison du Fleuve Rhône, Givors
19 septembre 2026 à 15h30
Maison du Fleuve Rhône — Givors
- Visite guidée de l’église de la Nativité de Notre-Dame de Taluyers :, Église Notre-Dame, Taluyers
19 septembre 2026 à 15h30
Église Notre-Dame — Taluyers
- Projection du film « Fire of love » suivie d’une conférence – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 15h30
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Visite du clocher, Eglise de Saint-Martin-en-Haut, Saint-Martin-en-Haut
19 septembre 2026 à 15h30
Eglise de Saint-Martin-en-Haut — Saint-Martin-en-Haut
- Visite guidée de la Maison du Blanchisseur, Maison du blanchisseur, Grézieu-la-Varenne
19 septembre 2026 à 15h30
Maison du blanchisseur — Grézieu-la-Varenne
- La Demeure du Chaos, sauvegardée au millimètre dans son metavers, La Demeure du Chaos / Musée d’Art Contemporain L’Organe, Saint-Romain-au-Mont-d’Or
19 septembre 2026 à 16h00
La Demeure du Chaos / Musée d'Art Contemporain L'Organe — Saint-Romain-au-Mont-d'Or
- Visite guidée de l’hôtel de ville de Saint-Symphorien-d’Ozon, Mairie, Saint-Symphorien-d’Ozon
19 septembre 2026 à 16h00
Mairie — Saint-Symphorien-d'Ozon
- Explorons les silos !, Bibliothèque municipale de la Part-dieu, Lyon 03
19 septembre 2026 à 16h00
Bibliothèque municipale de la Part-dieu — Lyon 03
- Balade Urbaine « Où sont les femmes ? » – Lyon 6, 14 avenue Foch, Lyon
19 septembre 2026 à 16h00
14 avenue Foch — Lyon
- Grains de bâtisseurs, Caue Rhône Métropole, Lyon
19 septembre 2026 à 16h00
Caue Rhône Métropole — Lyon
- Atelier d’initiation au chant choral pour les 3 à 6 ans – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 16h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Conférence • La couleur chez les Yorubas, l’enquête sur des recettes oubliées, Musée des Confluences, musée Guimet et muséum d’histoire naturelle, Lyon
19 septembre 2026 à 16h00
Musée des Confluences, musée Guimet et muséum d'histoire naturelle — Lyon
- Atelier Entendre la vérité, résister aux mensonges ( Ateliers : L’esprit critique au cœur du patrimoine ), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 16h00
Planétarium de Vaulx-en-Velin — Vaulx-en-Velin
- [Les mémoires vives à la la Soie] – Visites guidées CCO/La Rayonne à l’Autre Soie, Autre soie / CCO / La Rayonne, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 16h30
Autre soie / CCO / La Rayonne — Villeurbanne
- Visite guidée de l’église de la Rédemption, Eglise de la Rédemption, Lyon
19 septembre 2026 à 16h30
Eglise de la Rédemption — Lyon
- Visite commentée de la collection photographique de l’Artothèque du CAP, CAP Centre d’art de Saint-Fons, Saint-Fons
19 septembre 2026 à 16h30
CAP Centre d'art de Saint-Fons — Saint-Fons
- Le Royal, un siècle d’histoire, Hôtel Le Royal Lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 16h30
Hôtel Le Royal Lyon — Lyon
- L’équipe spéciale des sapeurs-pompiers du Rhône, Réserves du musée des sapeurs pompiers, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 16h30
Réserves du musée des sapeurs pompiers — Vaulx-en-Velin
- Spectacle Frou-Frou, Cie La belle trame, Musée Barthélemy Thimonnier de la Machine à coudre et du Cycle, Amplepuis
19 septembre 2026 à 16h30
Musée Barthélemy Thimonnier de la Machine à coudre et du Cycle — Amplepuis
- Cie EAEO – Dans ma piscine, Les Subsistances, Lyon
19 septembre 2026 à 17h00
Les Subsistances — Lyon
- Burlesque !, Maison du livre, de l’image et du son, Villeurbanne
19 septembre 2026 à 17h00
Maison du livre, de l'image et du son — Villeurbanne
- « Où » par la Compagnie Casa Otra, Médiathèque Max-Pol Fouchet, Givors
19 septembre 2026 à 17h00
Médiathèque Max-Pol Fouchet — Givors
- Conférence : Le ciel en danger ! L’observation du ciel face à la prolifération satellitaire, Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 17h00
Planétarium de Vaulx-en-Velin — Vaulx-en-Velin
- Le Véritable Théâtre de Guignol au Moulin à Vent !, Le Véritable Théâtre de Guignol au Moulin à Vent, Vénissieux
19 septembre 2026 à 18h00
Le Véritable Théâtre de Guignol au Moulin à Vent — Vénissieux
- Concert d’orgue avec Yves Lafargue, Auditorium Maurice-Ravel, Lyon
19 septembre 2026 à 18h00
Auditorium Maurice-Ravel — Lyon
- À la découverte des balades historiques., Mairie d’Écully, Écully
19 septembre 2026 à 18h00
Mairie d'Écully — Écully
- Déambulation avec la Compagnie Le Bus Rouge, Place des Jouteurs, Givors
19 septembre 2026 à 18h00
Place des Jouteurs — Givors
- Concert Quatuor sol, Fort de Vancia, Rillieux-la-Pape
19 septembre 2026 à 18h00
Fort de Vancia — Rillieux-la-Pape
- Concert du Trio GLINKA, Chapelle de Beaulieu, Morancé
19 septembre 2026 à 18h00
Chapelle de Beaulieu — Morancé
- 1946-2026 : l’éducation populaire… toujours populaire ?, Théâtre des Marronniers, Lyon
19 septembre 2026 à 19h30
Théâtre des Marronniers — Lyon
- Projection du film « LEE MILLER », Cinéma le Méliès, Caluire-et-Cuire
19 septembre 2026 à 20h00
Cinéma le Méliès — Caluire-et-Cuire
- Se déshabiter : un solo de danse par Hugo Daubresse, Usine TASE, Vaulx-en-Velin
19 septembre 2026 à 20h00
Usine TASE — Vaulx-en-Velin
- Grand concert à la bougie, Eglise Saint-Blaise Ecully, Écully
19 septembre 2026 à 20h00
Eglise Saint-Blaise Ecully — Écully
- Visite insolite Lyon : Sorcellerie et occultisme, 133 boulevard de la croix rousse, lyon, Lyon
19 septembre 2026 à 20h00
133 boulevard de la croix rousse, lyon — Lyon
- Visite nocturne à la lampe torche, Place de l’abbé Larue, Lyon
19 septembre 2026 à 20h15
Place de l'abbé Larue — Lyon
- Rassemblement d’automobiles d’avant 1960, Esplanade de la Mairie, Alix
20 septembre 2026 à 09h00
Esplanade de la Mairie — Alix
- Visite guidée des serres et réalisation d’une coupe de plantes d’intérieur, Parc de Parilly, Bron
20 septembre 2026 à 09h00
Parc de Parilly — Bron
- La Source romaine d’Arches à Saint-Romain-au-mont-d’or, 45 route du Mont Thou – devant la métallerie, Saint-Romain-au-Mont-d’Or
20 septembre 2026 à 09h00
45 route du Mont Thou - devant la métallerie — Saint-Romain-au-Mont-d'Or
- Trésors cachés, Notre Dame de la Neylière, Pomeys
20 septembre 2026 à 09h00
Notre Dame de la Neylière — Pomeys
- VISITE GUIDEE DU FORT DU PAILLET, Fort du Paillet, Dardilly
20 septembre 2026 à 09h30
Fort du Paillet — Dardilly
- Visite du bureau du Maire, Hôtel de Ville de Saint-Priest, Saint-Priest
20 septembre 2026 à 09h30
Hôtel de Ville de Saint-Priest — Saint-Priest
- Visite commentée de l’église Saint-Barthelemy, Eglise Saint Barthelemy le Bourg 23480 Ars, Ars
20 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Barthélemy — Limonest
- Balade contée « Les légendes de Lyon » avec l’École prend l’air // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon
20 septembre 2026 à 10h00
Place Morel, Lyon 1er — Lyon
- Atelier chant pop par Laura Chantraine – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
20 septembre 2026 à 10h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Silence…on visite! Dans les coulisses du cinéma Rex, Cinéma Rex, Neuville-sur-Saône
20 septembre 2026 à 10h00
Cinéma Rex — Neuville-sur-Saône
- Visites guidées de la cité Berliet, Cité Berliet, Saint-Priest
20 septembre 2026 à 10h00
Cité Berliet — Saint-Priest
- CHARLY / Visites libres du vestibule des peintures du Domaine Melchior Philibert, Maison dite de Melchior Philibert, Charly
20 septembre 2026 à 10h00
Maison dite de Melchior Philibert — Charly
- Portes ouvertes des jardins communaux, Jardins communaux, Écully
20 septembre 2026 à 10h00
Jardins communaux — Écully
- Venez visiter la Bourse du Travail, ancien Couvent des Visitandines, Bourse du Travail, Villefranche-sur-Saône
20 septembre 2026 à 10h00
Bourse du Travail — Villefranche-sur-Saône
- Jeu de piste Street‐art avec Repère(s) // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon
20 septembre 2026 à 10h00
Place Morel, Lyon 1er — Lyon
- Balade en suivant le tracé de l’aqueduc romain du Gier, aqueduc romain du gier, Mornant
20 septembre 2026 à 10h00
aqueduc romain du gier — Mornant
- A la découverte de l’Opéra de Lyon, Opéra de Lyon, Lyon
20 septembre 2026 à 10h00
Opéra de Lyon — Lyon
- Visite théâtralisée de l’exposition de photos d’archives vaudaises, Collège Pierre Valdo, Vaulx-en-Velin
20 septembre 2026 à 10h00
Collège Pierre Valdo — Vaulx-en-Velin
- Les coulisses de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville -, Villefranche-sur-Saône
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville - — Villefranche-sur-Saône
- Balade biodiversité avec « Des Espèces Parmi’Lyon » // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon
20 septembre 2026 à 10h00
Place Morel, Lyon 1er — Lyon
- Visite libre de la Maison d’Expositions, Maison d’exposition de l’Araire, Yzeron
20 septembre 2026 à 10h00
Maison d'exposition de l'Araire — Yzeron
- CHARLY / Parc du Domaine Melchior Philibert, Maison dite de Melchior Philibert, Charly
20 septembre 2026 à 10h00
Maison dite de Melchior Philibert — Charly
- Eglise d’Avenas, Eglise d’Avenas, Deux-Grosnes
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise d'Avenas — Deux-Grosnes
- Rives Créatives – Balade urbaine, Les Subsistances, Lyon
20 septembre 2026 à 10h00
Les Subsistances — Lyon
- Visite commentée de l’apothicairerie de l’Ancien Hôtel-Dieu, Apothicairerie de l’Ancien Hôtel-Dieu, Villefranche-sur-Saône
20 septembre 2026 à 10h00
Apothicairerie de l'Ancien Hôtel-Dieu — Villefranche-sur-Saône
- Maison des Mémoires en Beaujolais – Exposition permanente à découvrir, Maison des mémoires en Beaujolais, Villefranche-sur-Saône
20 septembre 2026 à 10h00
Maison des mémoires en Beaujolais — Villefranche-sur-Saône
- CHARLY / Serre et Orangerie du Domaine Melchior Philibert, Maison dite de Melchior Philibert, Charly
20 septembre 2026 à 10h00
Maison dite de Melchior Philibert — Charly
- CHARLY / Eglise Notre-Dame, Église Notre-Dame, Charly
20 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Charly
- Jeux pour les enfants, église Notre-Dame, Charly, Église Notre-Dame, Charly
20 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Charly
- Le fort de Saint Priest, Fort de Saint-Priest, Saint-Priest
20 septembre 2026 à 10h00
Fort de Saint-Priest — Saint-Priest
- Atelier « bois et mosaïque », Musée Antoine Brun, Sainte-Consorce
20 septembre 2026 à 10h00
Musée Antoine Brun — Sainte-Consorce
- Gratte-Ciel en photos, TNP – Théâtre national populaire, Villeurbanne
20 septembre 2026 à 10h00
TNP - Théâtre national populaire — Villeurbanne
- Parcours en calèche dans les rues de lyon. Découverte de l’attelage, Place Bellecour, Lyon
20 septembre 2026 à 10h00
Place Bellecour — Lyon
- Visite Street-art à travers les pentes de la Croix-Rousse., Mur des tapis, Lyon
20 septembre 2026 à 10h15
Mur des tapis — Lyon
- Balade Urbaine « Où sont les femmes ? » – Lyon 7, Centre d’histoire de la résistance, Lyon
20 septembre 2026 à 10h30
Centre d'histoire de la résistance — Lyon
- Atelier lecture pour enfants – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
20 septembre 2026 à 10h30
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Sur les traces de la villa gallo-romaine de Sérézin-du-Rhône, Mairie de Sérézin-du-Rhône, Sérézin-du-Rhône
20 septembre 2026 à 10h30
Mairie de Sérézin-du-Rhône — Sérézin-du-Rhône
- Du site au musée, Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon
20 septembre 2026 à 10h30
Lugdunum - musée et théâtres romains — Lyon
- Une visite au féminin, Musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône
20 septembre 2026 à 10h30
Musée Paul-Dini — Villefranche-sur-Saône
- Visites d’idées, balades décalées humoristiques // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon
20 septembre 2026 à 10h30
Place Morel, Lyon 1er — Lyon
- Velo vinyle, Musée de l’automobile Henri Malartre, Rochetaillée-sur-Saône
20 septembre 2026 à 10h30
Musée de l'automobile Henri Malartre — Rochetaillée-sur-Saône
- Mémoires croisées : Les Grandes Voisines X Hôpital Antoine Charial, Les Grandes Voisines, Francheville
20 septembre 2026 à 11h00
Les Grandes Voisines — Francheville
- Visites guidées de la Maison-Théâtre de Machy et de son domaine, Maison-Théâtre de Machy, Chasselay
20 septembre 2026 à 11h00
Maison-Théâtre de Machy — Chasselay
- Ateliers pédagogiques « Scriptorium » sur le thème de l’écriture par La Compagnie Excalibur, Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD), Lyon
20 septembre 2026 à 11h00
Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) — Lyon
- Visite guidée du Théâtre de l’Élysée, Théâtre de l’Élysée, Lyon
20 septembre 2026 à 11h00
Théâtre de l'Élysée — Lyon
- Taille de pierre et architecture : des démonstrations de taille auront lieu tout au long de la journée par La Compagnie Excalibur, Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD), Lyon
20 septembre 2026 à 11h00
Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) — Lyon
- Visite libre du musée, Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux, Marcy-l’Étoile
20 septembre 2026 à 11h00
Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux — Marcy-l'Étoile
- Ateliers pédagogiques « arts textiles » par La Compagnie Excalibur, Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD), Lyon
20 septembre 2026 à 11h00
Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) — Lyon
- Jeux médiévaux sur table et jeux dit Viking de force et d’adresse par La Compagnie Excalibur, Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD), Lyon
20 septembre 2026 à 11h00
Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) — Lyon
- Visite guidée du Théâtre Théo Argence, Théâtre Théo Argence, Saint-Priest
20 septembre 2026 à 11h00
Théâtre Théo Argence — Saint-Priest
- À la découverte du théâtre La Mouche : rencontres, ateliers, spectacles…, La Mouche, Saint-Genis-Laval
20 septembre 2026 à 11h00
La Mouche — Saint-Genis-Laval
- Visite guidée de la mosquée Bleue, Confédération Islamique Milli Görüş Villefranche (CIMG) Villefranche, Villefranche-sur-Saône
20 septembre 2026 à 13h00
Confédération Islamique Milli Görüş Villefranche (CIMG) Villefranche — Villefranche-sur-Saône
- Animation médiévale, Château de Montbloy, Sain-Bel
20 septembre 2026 à 13h00
Château de Montbloy — Sain-Bel
- A la découverte de l’hippodrome et de ses côté coulisses pendant les courses, Hippodrome de Parilly, Bron
20 septembre 2026 à 13h00
Hippodrome de Parilly — Bron
- Visite du Fort Saint-Jean – ENFIP Lyon, Fort Saint-Jean, Lyon-1ER-Arrondissement
20 septembre 2026 à 13h30
Fort Saint-Jean — Lyon-1ER-Arrondissement
- Démonstration et initiation de danse irlandaise au Fort Saint-Jean, Fort Saint-Jean, Lyon-1ER-Arrondissement
20 septembre 2026 à 13h30
Fort Saint-Jean — Lyon-1ER-Arrondissement
- Portes Ouvertes Habitat Participatif, Les Choux Lents, Saint-Germain-au-Mont-d’Or
20 septembre 2026 à 14h00
Les Choux Lents — Saint-Germain-au-Mont-d'Or
- Balade luttes sociales et sérigraphie à la Croix-Rousse par PapyArt // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon
20 septembre 2026 à 14h00
Place Morel, Lyon 1er — Lyon
- Balade historique dans le Village de Saint-Priest, Eglise du Village de Saint-Priest, Saint-Priest
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise du Village de Saint-Priest — Saint-Priest
- Enquête « street art en Pentes » avec l’École prend l’air // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon
20 septembre 2026 à 14h00
Place Morel, Lyon 1er — Lyon
- Héritage Gratte-Ciel, TNP – Théâtre national populaire, Villeurbanne
20 septembre 2026 à 14h00
TNP - Théâtre national populaire — Villeurbanne
- Visite matrimoniale « Où sont les Femmes ? » // pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon
20 septembre 2026 à 14h00
Place Morel, Lyon 1er — Lyon
- Découverte de la Villa Chapuis, Villa Chapuis, Saint-Genis-Laval
20 septembre 2026 à 14h00
Villa Chapuis — Saint-Genis-Laval
- Conférence : « Il y a 100 ans…, Bugatti champion du monde », Esplanade de la Mairie, Alix
20 septembre 2026 à 14h00
Esplanade de la Mairie — Alix
- Balade » Craponne, son patrimoine écologique, artisanal et monumental », Mairie de Craponne, Craponne
20 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Craponne — Craponne
- Rencontre avec Chamizo : « L’art rebelle » – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
20 septembre 2026 à 14h00
UCLy - Université Catholique de Lyon — Lyon
- Visites Guidées, Fort du Bruissin, Francheville
20 septembre 2026 à 14h00
Fort du Bruissin — Francheville
- Mémoires couzonnaises, Salle des fêtes, Couzon-au-Mont-d’Or
20 septembre 2026 à 14h00
Salle des fêtes — Couzon-au-Mont-d'Or
- Visite guidée – Église de Couzon au Mont d’Or, Église Saint Maurice, Couzon-au-Mont-d’Or
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint Maurice — Couzon-au-Mont-d'Or
- Déambulation théâtre d’impro – pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon
20 septembre 2026 à 14h00
Place Morel, Lyon 1er — Lyon
- Visite église et cloître du couvent dominicain du Saint Nom de Jésus, Eglise et cloître du couvent dominicain du Saint Nom de Jésus, Lyon
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise et cloître du couvent dominicain du Saint Nom de Jésus — Lyon
- Poussière d’étoile (Les séances du Planétarium), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
20 septembre 2026 à 14h00
Planétarium de Vaulx-en-Velin — Vaulx-en-Velin
- Chorale dans l’église de Couzon au Mont d’Or, Église Saint Maurice, Couzon-au-Mont-d’Or
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint Maurice — Couzon-au-Mont-d'Or
- Découvrez les coulisses du Cinéma Gérard-Philipe, Cinéma Gérard Philipe, Vénissieux
20 septembre 2026 à 14h15
Cinéma Gérard Philipe — Vénissieux
- Un canut, qu’est-ce ? Visite ludique pour les enfants (7-12 ans), Pentes de la Croix Rousse, Lyon
20 septembre 2026 à 14h30
Pentes de la Croix Rousse — Lyon
- Balade patrimoniale et concert, Mairie d’Écully, Écully
20 septembre 2026 à 14h30
Mairie d'Écully — Écully
- Animation dessin sur le thème du Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer, Association Renaissance du Vieux-Lyon, Lyon
20 septembre 2026 à 14h30
Association Renaissance du Vieux-Lyon — Lyon
- Visite commentée du Château Lambert, Château Lambert, Chénas
20 septembre 2026 à 15h00
Château Lambert — Chénas
- À la découverte des vignes de Beauregard, Parc de Beauregard, Saint-Genis-Laval
20 septembre 2026 à 15h00
Parc de Beauregard — Saint-Genis-Laval
- Visite de l’orgue de Saint-Genis-Laval, Eglise de Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-Laval
20 septembre 2026 à 15h00
Eglise de Saint-Genis-Laval — Saint-Genis-Laval
- Visite du bourg ancien et d’une maison de notaires XVIIe s, Eglise de Millery, Millery
20 septembre 2026 à 15h00
Eglise de Millery — Millery
- Balade urbaine inédite : Bellecombe, le village caché du 6e, 181 avenue Thiers, Lyon
20 septembre 2026 à 15h00
181 avenue Thiers — Lyon
- Terres d’histoire, Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon
20 septembre 2026 à 15h00
Lugdunum - musée et théâtres romains — Lyon
- A la découverte des peintures restaurées de l’église Saint-Louis, Eglise Saint-Louis, Fontaines-sur-Saône
20 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint-Louis — Fontaines-sur-Saône
- Conférence : « Les révoltes des Canuts », Maison d’exposition de l’Araire, Yzeron
20 septembre 2026 à 15h00
Maison d'exposition de l'Araire — Yzeron
- Conférence sur le pèlerinage de Compostelle aujourd’hui: un « patrimoine » à préserver ?, Église Saint-Nizier, Lyon
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Nizier — Lyon
- Découverte de l’orgue, Eglise Notre Dame Saint-Louis, Lyon
20 septembre 2026 à 15h00
Eglise Notre Dame Saint-Louis — Lyon
- Visite théâtralisée, Musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône
20 septembre 2026 à 15h00
Musée Paul-Dini — Villefranche-sur-Saône
- L’église Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette : entre silence et histoire, Église Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
20 septembre 2026 à 15h30
Église Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette — Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
- Des Oasis dans l’espace ( Les séances du Planétarium ), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
20 septembre 2026 à 15h30
Planétarium de Vaulx-en-Velin — Vaulx-en-Velin
- Labo Bar à planètes ( Les labos du Planétarium ), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
20 septembre 2026 à 16h00
Planétarium de Vaulx-en-Velin — Vaulx-en-Velin
- Fibres de bâtisseurs, Caue Rhône Métropole, Lyon
20 septembre 2026 à 16h00
Caue Rhône Métropole — Lyon
- Spectacle Mythologies, Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne, Saint-Romain-en-Gal
20 septembre 2026 à 16h00
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne — Saint-Romain-en-Gal
- Visite : Chantier de la Chapelle de Beaunant, chapelle de Beaunant, Saint-Genis-Laval
20 septembre 2026 à 16h00
chapelle de Beaunant — Saint-Genis-Laval
- Concert Piano-voix « C’est une fille! » de Natasha Bezriche ., Musée Le Prieuré, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
20 septembre 2026 à 16h30
Musée Le Prieuré — Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
- À la découverte de l’orgue de l’église St-Nicolas !, Église Saint-Nicolas, Beaujeu
20 septembre 2026 à 17h30
Église Saint-Nicolas — Beaujeu
- Récital d’orgue, Temple de la Lanterne, Lyon
20 septembre 2026 à 17h30
Temple de la Lanterne — Lyon
- Concert les plus grands airs d’opéra, Salle Claude Terrasse, L’Arbresle
20 septembre 2026 à 18h00
Salle Claude Terrasse — L'Arbresle
- Projection du film : Les Chaillées de l’enfer de Léo Boudet, Espace Culturel Eole, Craponne
20 septembre 2026 à 18h00
Espace Culturel Eole — Craponne
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)
Programme des visites Journées du Patrimoine Métropole de Lyon