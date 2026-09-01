SAINT-BRIEUC Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

A Saint-Brieuc dans les Côtes-d’Armor se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine.
- Visite guidée de la Banque de France à Saint-Brieuc, Banque de France, Succursale de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France, Succursale de Saint-Brieuc — Saint-Brieuc
- Visite de la Maison Saint-Yves, Maison Saint-Yves, Saint-Brieuc
19 septembre 2026 à 09h00
Maison Saint-Yves — Saint-Brieuc
- Visite guidée du coeur historique de Saint-Brieuc, Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc
19 septembre 2026 à 10h00
Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc — Saint-Brieuc
- Visites Flash de l’exposition « Dans nos filets », Musée d’art et d’histoire, Saint-Brieuc
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art et d'histoire — Saint-Brieuc
- Illustrer l’histoire : l’épopée des manuels scolaires du 18e siècle à nos jours, Archives départementales des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales des Côtes d'Armor — Saint-Brieuc
- Visite des coulisses des Archives départementales, Archives départementales des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales des Côtes d'Armor — Saint-Brieuc
- Jeu : le loup des archives, Archives départementales des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales des Côtes d'Armor — Saint-Brieuc
- Expositions « la photographie sous toutes ses formes », Hôtel du Département, Saint-Brieuc
20 septembre 2026 à 11h00
Hôtel du Département — Saint-Brieuc
- La photographie sous toutes ses formes, Hôtel du Département, Saint-Brieuc
20 septembre 2026 à 11h00
Hôtel du Département — Saint-Brieuc
- Visite du Conseil départemental, de la Préfecture et du parc, Hôtel du Département, Saint-Brieuc
20 septembre 2026 à 11h00
Hôtel du Département — Saint-Brieuc
- Les Penn Sardin et la « belle grève de femmes », projection-rencontre, Musée d’art et d’histoire, Saint-Brieuc
20 septembre 2026 à 16h30
Musée d'art et d'histoire — Saint-Brieuc
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)