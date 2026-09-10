SAONE-ET-LOIRE MACON JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

La forêt à château, Église de Château, Château



Église de Château — Château

Circuit du patrimoine de La Genête (71), Tour Jérusalem, La Genête, La Genête



Tour Jérusalem, La Genête — La Genête

Visite des extérieurs et dépendances du château de La Clayette, Château de La Clayette, La Clayette



Château de La Clayette — La Clayette

À la découverte des trésors naturels des bords de l’Arroux, Parking St Andoche, Le Creusot



Parking St Andoche — Autun

Découvrez le métier de confiturier, Confiturerie artisanale dans l’ancienne tuilerie Perrusson, Saint-Léger-sur-Dheune



Confiturerie artisanale dans l'ancienne tuilerie Perrusson — Saint-Léger-sur-Dheune

Le monde paysan miniaturisé, 10, ROUTE DE LA SEIGNEURIE 71140 MONT, Mont



10 route de la seigneurie — Mont

Visite guidée de la pyramide de Cormatin, Pyramide de Cormatin, Cormatin



Pyramide de Cormatin — Cormatin

Visite de l’église romane de Chânes, Église romane Saint-Pierre et Saint-Paul de Chânes, Chânes



Église romane Saint-Pierre et Saint-Paul de Chânes — Chânes

Exposition de tableaux 3D en cartons collés et vente sous forme de set de table, La Cour Vive, Le Creusot



La Cour Vive — Le Creusot

Visite du théâtre romain d’Autun, Théâtre romain, maison du gardien, Autun



Théâtre romain, maison du gardien — Autun

Circuit découverte à Gergy, Commune de GERGY, Gergy



Commune de GERGY — Gergy

Visite des anciens bureaux de la tuilerie Perrusson, Confiturerie artisanale dans l’ancienne tuilerie Perrusson, Saint-Léger-sur-Dheune



Confiturerie artisanale dans l'ancienne tuilerie Perrusson — Saint-Léger-sur-Dheune

Rencontre et partage avec plusieurs auteur.es et photographes, La Cour Vive, Le Creusot



La Cour Vive — Le Creusot

Galerie Bernard Thévenet, Galerie Bernard Thévenet, Charolles



Galerie Bernard Thévenet — Charolles

visite guidée château de Lourdon, Château de Lourdon, Lournand



Château de Lourdon — Lournand

Exposition des productions de la tuilerie Perrusson, Confiturerie artisanale dans l’ancienne tuilerie Perrusson, Saint-Léger-sur-Dheune



Confiturerie artisanale dans l'ancienne tuilerie Perrusson — Saint-Léger-sur-Dheune

Visite libre de l’église de Chazelle, Église de Chazelle, Cormatin



Église de Chazelle — Cormatin

Visite libre du parc du château de Sercy, Château de Sercy, Sercy



Château de Sercy — Sercy

Visite guidée du château de Morlet, Château de Morlet, Morlet



Château de Morlet — Morlet

Balade gourmande, Temple de Janus, Autun



Temple de Janus — Autun

Visite de la tour des Fromages avec vue panoramique sur la cité-abbaye de Cluny, Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne, Cluny



Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne — Cluny

Balade nature et patrimoine, Théâtre romain, maison du gardien, Autun



Théâtre romain, maison du gardien — Autun

Patrimoine en mouvement : CONSTRUIRE UN AVENIR DURABLE, Abbaye de Cluny, Cluny



Abbaye de Cluny — Cluny

Visite commentée du musée du Petit Collectionneur, à la découverte du patrimoine rural, Musée du Petit Collectionneur, Nanton



Musée du Petit Collectionneur — Nanton

Visite et exposition « Villa Mathy », Villa Mathy Bantanges 71500, Bantanges



Villa Mathy Bantanges — Bantanges

Exposition temporaire « Les dzens du T’sarolais », La Maison du Charolais, Charolles



La Maison du Charolais — Charolles

Débeurdinons-nous, Office de Tourisme, La Clayette



Office de Tourisme — La Clayette

Visite de la Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon, Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon, Mâcon



Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon — Mâcon

Visite libre de la cadole du chemin des Moulins, Cadole du chemin des Moulins, Saint-Clément-sur-Guye



Cadole du chemin des Moulins — Saint-Clément-sur-Guye

Visites Guidées et Animations aux Ecuries de Chaumont, Écuries du château de Chaumont, Saint-Bonnet-de-Joux



Écuries du château de Chaumont — Saint-Bonnet-de-Joux

Visite guidée du Château de Drée, Château de Drée, Curbigny



Château de Drée — Curbigny

Visite du Château et Histoire des rénovations sous forme d’exposition, Château de Couches, Couches



Château de Couches — Couches

Visite guidée du Crescent, Le Crescent, Mâcon



Le Crescent — Mâcon

Visites des Jardins d’Arcadie, Les Jardins d’Arcadie, Mâcon



Les Jardins d'Arcadie — Mâcon

Visite libre du musée des Ursulines, Musée des Ursulines, Mâcon



Musée des Ursulines — Mâcon

Visite guidée des réserves du musée Rolin, Réserves tanneries, Autun



Réserves tanneries — Autun

Patrimoine en lumière, Musée départemental du Compagnonnage, Romanèche-Thorins



Musée départemental du Compagnonnage — Romanèche-Thorins

Visite Chapelle de la Croix Bouthier et Tableau de l’Assomption, Chapelle de la Croix Bouthier, Varennes-sous-Dun



Chapelle de la Croix Bouthier — Varennes-sous-Dun

Mon Village en image, Terrain communal – Le Bourg 71250 Buffières, Buffières



Terrain communal - Le Bourg 71250 Buffières — Buffières

Visite guidée de la Cité des Climats à Mâcon, Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon, Mâcon



Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon — Mâcon

Visite du château de Monceau, demeure de Lamartine, Château de Monceau, Prissé



Château de Monceau — Prissé

Le Photo-club s’affiche !, Médiathèque Christian Bobin, Le Creusot



Médiathèque Christian Bobin — Le Creusot

Visite de la maison des Saints-Anges, Maison des Saints-Anges, Mâcon



Maison des Saints-Anges — Mâcon

Visites de l’Atelier Maxime Descombin, Atelier Maxime Descombin, Mâcon



Atelier Maxime Descombin — Mâcon

Découverte de l’association L’Outil en main du Grand Chalon, Parc du château de La Loyère, Fragnes-la-Loyère



Parc du château de La Loyère — Fragnes-la-Loyère

Autun Art Nouveau Art Déco, Kiosque à musique, Terrasse de l’Europe, Autun



Kiosque à musique, Terrasse de l'Europe — Autun

Participez à nos visites guidées du Château de la Verrerie !, Château de la Verrerie, Le Creusot



Château de la Verrerie — Le Creusot

Visite du Théâtre scène nationale de Mâcon, Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon, Mâcon



Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon — Mâcon

Exposition « Empreintes du sacré », Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray



Musée et site de Bibracte — Saint-Léger-sous-Beuvray

Visite libre de la Maison du Charolais et dégustation de viande charolaise, La Maison du Charolais, Charolles



La Maison du Charolais — Charolles

Visite de l’atelier des locomotives de CHAGNY, Atelier des locomotives, Chagny



Atelier des locomotives — Chagny

Visite Château de Marigny Fleurville, Château de Marigny, Fleurville



Château de Marigny — Fleurville

Patrimoine en péril : qui le préserve?, Musée du Prieuré – Jean Laronze, Charolles



Musée du Prieuré - Jean Laronze — Charolles

Visite libre du Pavillon de l’Industrie, Pavillon de l’Industrie, salle du Jeu de Paume, Le Creusot



Pavillon de l'Industrie, salle du Jeu de Paume — Le Creusot

Exposition « Au fil des vitraux du Pays d’art et d’histoire » à la Grange du Dîme, Grange du Dîme, La Vineuse sur Fregande



Grange du Dîme — La Vineuse sur Fregande

Visite du cimetière, Cimetière de Charolles, Charolles



Cimetière de Charolles — Charolles

Visite libre du château de La Chapelle-de-Bragny, Château de La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Bragny



Château de La Chapelle-de-Bragny — La Chapelle-de-Bragny

Visite libre du lavoir du bourg et exposition de joints et enduits, Lavoir du bourg de Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Clément-sur-Guye



Lavoir du bourg de Saint-Clément-sur-Guye — Saint-Clément-sur-Guye

Visite libre du moulin à vent Billebaud de Saint-Clément-sur-Guye, Moulin à vent Billebaud, Saint-Clément-sur-Guye



Moulin à vent Billebaud — Saint-Clément-sur-Guye

Démonstration de tournage sur bois à l’atelier des Bois de Falone, Atelier Les Bois de Falone, Saint-Cyr



Atelier Les Bois de Falone — Saint-Cyr

Visite guidée de la cité médiévale de Cluny, Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne, Cluny



Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne — Cluny

Visites guidées théâtralisées : Découvrir l’existant, Chapelle des Récollets, Mâcon



Chapelle des Récollets — Mâcon

Visite de l’Hôtel de la préfecture, Hôtel de la préfecture Mâcon, Mâcon



Hôtel de la préfecture Mâcon — Mâcon

Atelier d’initiation à la photo, Médiathèque Christian Bobin, Le Creusot



Médiathèque Christian Bobin — Le Creusot

Doyenné de mazille, Doyenné de Mazille, Mazille



Doyenné de Mazille — Mazille

Escape Game à la Médiathèque de Mâcon, Médiathèque de Mâcon, Mâcon



Médiathèque de Mâcon — Mâcon

Exposition : Les crues de la Saône, Hôtel de ville de Mâcon, Mâcon



Hôtel de ville de Mâcon — Mâcon

Visite du domaine du Clos des Vignes du Maynes, Clos des Vignes du Mayne, Cruzille



Clos des Vignes du Mayne — Cruzille

Visite historique du château de de Pierreclos, Château de Pierreclos, Pierreclos



Château de Pierreclos — Pierreclos

On joue à la Micro-Folie, La Fabrique du Nouveau Monde, Iguerande



La Fabrique du Nouveau Monde — Iguerande

Visite guidée du musée, Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray



Musée et site de Bibracte — Saint-Léger-sous-Beuvray

Visite de l’Hôtel Montrevel, Hôtel de ville de Mâcon, Mâcon



Hôtel de ville de Mâcon — Mâcon

Projection cinéma d’ailleurs, sur le thème de l’Inde, La Cour Vive, Le Creusot



La Cour Vive — Le Creusot

En voyage avec Jeanne Barret, Hôtel de ville de Mâcon, Mâcon



Hôtel de ville de Mâcon — Mâcon

Visite des grottes de Blanot, Grottes de Blanot, Blanot



Grottes de Blanot — Blanot

Visites et animations des carrières de la Lie (La Roche-Vineuse), Carrières de la Lie, La Roche-Vineuse



Carrières de la Lie — La Roche-Vineuse

Visite guidée du théâtre municipal et de ses coulisses, Théâtre municipal d’Autun, Autun



Théâtre municipal d'Autun — Autun

Découvrir l’existant !, Chapelle des Récollets, Mâcon



Chapelle des Récollets — Mâcon

Visite libre du Musée de la Céramique de Digoin, Musée de la Céramique de Digoin, Digoin



Musée de la Céramique de Digoin — Digoin

Maison de la Mosaïque contemporaine, Maison de la Mosaïque contemporaine, Paray-le-Monial



Maison de la Mosaïque contemporaine — Paray-le-Monial

Atelier maquettes, Château de Lourdon, Lournand



Château de Lourdon — Lournand

Auberge de la Croix Blanche : du relais de poste au lieu culturel, Auberge de la Croix Blanche, Châteauneuf



Auberge de la Croix Blanche — Châteauneuf

Atelier d’initiation à la retouche photo, Médiathèque Christian Bobin, Le Creusot



Médiathèque Christian Bobin — Le Creusot

Visite Guidée du musée du Patrimoine, Musée du patrimoine gueugnonnais, Gueugnon



Musée du patrimoine gueugnonnais — Gueugnon

La salle de consultation, Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon



Archives départementales de Saône-et-Loire — Mâcon

Visite du 20e étage de la tour des Archives, Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon



Archives départementales de Saône-et-Loire — Mâcon

Hôtel des Monnaies à Cluny, Hôtel des Monnaies, Cluny



Hôtel des Monnaies — Cluny

Visite guidée du Puits Saint-Claude, Musée de la Mine, Blanzy



Musée de la Mine — Blanzy

Démonstrations de lutherie et guitare, L’atelier de lutherie partagé, Jugy



L'atelier de lutherie partagé — Jugy

Visite du Temple protestant, Temple protestant de Mâcon, Mâcon



Temple protestant de Mâcon — Mâcon

Visite commentée du hangar du Comité des fêtes de Chalon-sur Saône et découverte des chars de Carnaval, Hangar du Comité des foires et salons de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône



Hangar du Comité des foires et salons de Chalon-sur-Saône — Chalon-sur-Saône

Visite du parc et du château du Breuil, Château du Breuil, Le Breuil



Château du Breuil — Le Breuil

Visite de l’église Notre-Dame de la Purification, Église de la Purification de la Vierge, Berzé-la-Ville



Église de la Purification de la Vierge — Berzé-la-Ville

Visite commentée de la sous-préfecture de Louhans-Châteaurenaud, Maison de l’État de Louhans, Louhans



Maison de l'État de Louhans — Louhans

Visite guidée « Le Médasson de Cluny, le bien-nommé », Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne, Cluny



Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne — Cluny

Visite parc et château de Corcelles, Château de Corcelles, Charolles



Château de Corcelles — Charolles

Visite guidée de la Maison Nicéphore Niépce, Maison Nicéphore Niepce – Musée de la photographie, Saint-Loup-de-Varennes



Maison Nicéphore Niepce - Musée de la photographie — Saint-Loup-de-Varennes

Visite du lycée militaire d’Autun, Lycée militaire d’Autun, Autun



Lycée militaire d'Autun — Autun

Visite des cachots de la prison de 1688, Cachots de la rue Pingré, Bourbon-Lancy



Cachots de la rue Pingré — Bourbon-Lancy

Photographies : une histoire sensible, La ferme du Champ Bressan, Romenay



La ferme du Champ Bressan — Romenay

Exposition sur l’étude archéologique du prieuré de Mesvres, Prieuré de Mesvres, Mesvres



Prieuré de Mesvres — Mesvres

Archives départementales de Saône-et-Loire, Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon



Archives départementales de Saône-et-Loire — Mâcon

Visite libre de la chapelle du Carmel, Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône



Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône — Chalon-sur-Saône

Visite guidée des collections patrimoniales et des archives conservées par l’Académie François Bourdon, Académie François Bourdon – Centre d’archives, Le Creusot



Académie François Bourdon - Centre d'archives — Le Creusot

Visite du tribunal judiciaire, Tribunale judiciaire, Mâcon



Tribunale judiciaire — Mâcon

Visite commentée de la caserne de la compagnie républicaine de sécurité n° 43 de Chalon-sur-Saône, Caserne de la compagnie républicaine de sécurité n° 43, Chalon-sur-Saône



Caserne de la compagnie républicaine de sécurité n° 43 — Chalon-sur-Saône

Visite guidée du site archéologique de Bibracte, Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray



Musée et site de Bibracte — Saint-Léger-sous-Beuvray

Démonstration au musée du tissage, Musée du tissage de Chauffailles, Chauffailles



Musée du tissage de Chauffailles — Chauffailles

Exposition de peintures « Sous le signe de la vie », Les Ateliers des Forges, Perreuil



Les Ateliers des Forges — Perreuil

Balade antique dans le quartier monumental d’Augustodunum, Jardin lapidaire, Autun



Jardin lapidaire — Autun

Visite guidée de la Maison des Dragons, Maison des Dragons, Cluny



Maison des Dragons — Cluny

Aiguisage de couteaux et exposition photos du Brionnais, musée reflet brionnais, Iguerande



musée reflet brionnais — Iguerande

Découvrez le Château Pontus de Tyard, Château Pontus de Tyard, Bissy-sur-Fley



Château Pontus de Tyard — Bissy-sur-Fley

Exposition « En les murs », Les Ateliers des Forges, Perreuil



Les Ateliers des Forges — Perreuil

Visite du Musée des arts et traditions populaires, Musée des Arts et Traditions populaires, Palinges



Musée des Arts et Traditions populaires — Palinges

Visite des réserves, Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon



Archives départementales de Saône-et-Loire — Mâcon

Visite guidée « Passages et ruelles », Hôtel de Ville, Tournus



Hôtel de Ville — Tournus

Visite commentée de la chapelle de Lenoux, Chapelle de Lenoux, Laives



Chapelle de Lenoux — Laives

Visite de l’Espace culturel du Brionnais, Espace culturel du Brionnais, Chauffailles



Espace culturel du Brionnais — Chauffailles

L’Histoire de Moulin l’Arconce, Château de Moulin l’Arconce, Poisson



Château de Moulin l'Arconce — Poisson

Visite guidée : « Renaître de ses cendres », Les Ateliers des Forges, Perreuil



Les Ateliers des Forges — Perreuil

Lecture théâtralisée, Esplanade Lamartine, Mâcon



Esplanade Lamartine — Mâcon

Balades commentées « Sur les traces de René Davoine et de Ste Marguerite Marie », Office de tourisme – Couvent des Clarisses Charolles, Charolles



Office de tourisme - Couvent des Clarisses Charolles — Charolles

Atelier Davoine – Ouverture exceptionnelle, Musée René Davoine, Charolles



Musée René Davoine — Charolles

Visites guidées du Prieuré clunisien, Musée du Prieuré – Jean Laronze, Charolles



Musée du Prieuré - Jean Laronze — Charolles

Visite du Presbytère de Chapaize, Presbytère de Chapaize, Chapaize



Presbytère de Chapaize — Chapaize

Visite guidée du quartier de la gare, Kiosque à musique, Terrasse de l’Europe, Autun



Kiosque à musique, Terrasse de l'Europe — Autun

Conte des mille et une heures à l’auberge de Malo, Ferme auberge de Malo, Étrigny



Ferme auberge de Malo — Étrigny

Château en fête, Château Lapalus, Sancé



Château Lapalus — Sancé

Exposition d’archives coloniales de 1931 et utilisation d’un stéréoscope, La Cour Vive, Le Creusot



La Cour Vive — Le Creusot

Découverte de l’ébénisterie restauration de meubles, Atelier des Lumières, Vauban



Atelier des Lumières — Vauban

Visite libre de la synagogue de Chalon-sur-Saône, 10 rue de Germigny, Chalon-sur-Saône



10 rue de Germigny — Chalon-sur-Saône

Visite de la Maison des Patrimoines de Matour, Maison des Patrimoines, Matour



Maison des Patrimoines — Matour

Visite guidée de l’ancien carmel de Chalon-sur-Saône, Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône



Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône — Chalon-sur-Saône

Présentation du cabinet du Maire par Monsieur le Maire de Chalon-sur-Saône, Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône



Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône — Chalon-sur-Saône

Visites et animations à la Cave à Musique, La Cave à Musique, Mâcon



La Cave à Musique — Mâcon

Visite des chapelles de Mans et Saint Prix, Chapelles de Saint-Prix et Mans, Dyo



Chapelles de Saint-Prix et Mans — Dyo

Visite libre du lavoir de Nourice, Lavoir de Nourice, Rosey



Lavoir de Nourice — Rosey

Dédicace à la villa Perrusson, Villa Perrusson, Écuisses



Villa Perrusson — Écuisses

Atelier : Portraits au collodion humide, Ferme du Champ bressan – Musée du terroir – La Grange rouge, Romenay



Ferme du Champ bressan - Musée du terroir - La Grange rouge — Romenay

Visite libre de l’église du bourg à Laives, Église du Bourg, Laives



Église du Bourg — Laives

Concert choeur de chambre – Les Voix en Aparté, Église de chauffailles, Chauffailles



Église de chauffailles — Chauffailles