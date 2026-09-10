SAONE-ET-LOIRE MACON JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans la Saône-et-Loire, capitale Macon, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- La forêt à château, Église de Château, Château
19 septembre 2026 à 00h00
Église de Château — Château
- Circuit du patrimoine de La Genête (71), Tour Jérusalem, La Genête, La Genête
19 septembre 2026 à 08h30
Tour Jérusalem, La Genête — La Genête
- Visite des extérieurs et dépendances du château de La Clayette, Château de La Clayette, La Clayette
19 septembre 2026 à 09h00
Château de La Clayette — La Clayette
- À la découverte des trésors naturels des bords de l’Arroux, Parking St Andoche, Le Creusot
19 septembre 2026 à 09h00
Parking St Andoche — Autun
- Démonstration de savoir-faire par l’entreprise Bouvier, Cathédrale Saint-Vincent, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 09h00
Cathédrale Saint-Vincent — Chalon-sur-Saône
- Visite guidée de la crypte Saint-Andoche et de la porte romaine de l’ouest, École Saint-Sacrement, Autun
19 septembre 2026 à 09h00
École Saint-Sacrement — Autun
- Découvrez le métier de confiturier, Confiturerie artisanale dans l’ancienne tuilerie Perrusson, Saint-Léger-sur-Dheune
19 septembre 2026 à 09h00
Confiturerie artisanale dans l'ancienne tuilerie Perrusson — Saint-Léger-sur-Dheune
- Démonstration de savoir-faire par l’entreprise Saint-Joseph, Cathédrale Saint-Vincent, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 09h00
Cathédrale Saint-Vincent — Chalon-sur-Saône
- Le monde paysan miniaturisé, 10, ROUTE DE LA SEIGNEURIE 71140 MONT, Mont
19 septembre 2026 à 09h00
10 route de la seigneurie — Mont
- Visite guidée de la pyramide de Cormatin, Pyramide de Cormatin, Cormatin
19 septembre 2026 à 09h00
Pyramide de Cormatin — Cormatin
- Visite de l’église romane de Chânes, Église romane Saint-Pierre et Saint-Paul de Chânes, Chânes
19 septembre 2026 à 09h00
Église romane Saint-Pierre et Saint-Paul de Chânes — Chânes
- Parcours du livret découverte « Raconte-moi le cœur de Chalon-sur-Saône », Espace patrimoine – Cour de l’hôtel Colmont Fusselet, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 09h00
Espace patrimoine - Cour de l'hôtel Colmont Fusselet — Chalon-sur-Saône
- Visite des extérieurs du château de Beaulieu, Château de Beaulieu, Varennes-lès-Mâcon
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Beaulieu — Varennes-lès-Mâcon
- Exposition de tableaux 3D en cartons collés et vente sous forme de set de table, La Cour Vive, Le Creusot
19 septembre 2026 à 09h00
La Cour Vive — Le Creusot
- Parcours du livret-découverte « Raconte-moi l’eau à Chalon-sur-Saône », Espace Patrimoine, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 09h00
Espace Patrimoine — Chalon-sur-Saône
- Visite libre de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône, Cathédrale Saint-Vincent, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 09h00
Cathédrale Saint-Vincent — Chalon-sur-Saône
- Visite libre de l’église Saint-Martin d’Ougy, Église d’Ougy, Malay
19 septembre 2026 à 09h00
Église d'Ougy — Malay
- Visite du théâtre romain d’Autun, Théâtre romain, maison du gardien, Autun
19 septembre 2026 à 09h00
Théâtre romain, maison du gardien — Autun
- Visite guidée du chantier Panoptique, Devant l’ancienne prison, Blois
19 septembre 2026 à 09h00
Devant l'ancienne prison — Autun
- Exposition permanente : « Fragments d’histoire », Espace Patrimoine, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 09h00
Espace Patrimoine — Chalon-sur-Saône
- Circuit découverte à Gergy, Commune de GERGY, Gergy
19 septembre 2026 à 09h00
Commune de GERGY — Gergy
- Visite libre de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Malay, Église Sainte-Marie-Madeleine, Malay
19 septembre 2026 à 09h00
Église Sainte-Marie-Madeleine — Malay
- Visite des anciens bureaux de la tuilerie Perrusson, Confiturerie artisanale dans l’ancienne tuilerie Perrusson, Saint-Léger-sur-Dheune
19 septembre 2026 à 09h00
Confiturerie artisanale dans l'ancienne tuilerie Perrusson — Saint-Léger-sur-Dheune
- Visite libre au sein de l’hôtel de ville : la salle du Conseil Municipal, Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône — Chalon-sur-Saône
- Visite de l’église romane du XII ème siècle dédiée à Saint Martin à Vareilles, Église Saint-Martin, Vareilles
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Martin — Vareilles
- Circuit ludique en autonomie des sites clunisiens autour de Cluny et son abbaye, Centre-ville de Cluny, Cluny
19 septembre 2026 à 09h00
Centre-ville de Cluny — Cluny
- Rencontre et partage avec plusieurs auteur.es et photographes, La Cour Vive, Le Creusot
19 septembre 2026 à 09h00
La Cour Vive — Le Creusot
- Galerie Bernard Thévenet, Galerie Bernard Thévenet, Charolles
19 septembre 2026 à 09h00
Galerie Bernard Thévenet — Charolles
- visite guidée château de Lourdon, Château de Lourdon, Lournand
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Lourdon — Lournand
- Visite du mémorial citoyen Jean-Claude Bernardet, Mémorial Jean-Claude Bernadet, Flacé
19 septembre 2026 à 09h00
Mémorial Jean-Claude Bernadet — Flacé
- Exposition des productions de la tuilerie Perrusson, Confiturerie artisanale dans l’ancienne tuilerie Perrusson, Saint-Léger-sur-Dheune
19 septembre 2026 à 09h00
Confiturerie artisanale dans l'ancienne tuilerie Perrusson — Saint-Léger-sur-Dheune
- Visite libre de l’église de Chazelle, Église de Chazelle, Cormatin
19 septembre 2026 à 09h00
Église de Chazelle — Cormatin
- Virey, village paysan, Église de Virey-le-Grand, Virey-le-Grand
19 septembre 2026 à 09h00
Église de Virey-le-Grand — Virey-le-Grand
- Visite libre du parc du château de Sercy, Château de Sercy, Sercy
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Sercy — Sercy
- Exposition temporaire : « Vivre à Chalon 1477 – 1610 : Les Défis Du Quotidien ! », Espace Patrimoine, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 09h00
Espace Patrimoine — Chalon-sur-Saône
- Visite guidée du château de Morlet, Château de Morlet, Morlet
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Morlet — Morlet
- Balade gourmande, Temple de Janus, Autun
19 septembre 2026 à 09h30
Temple de Janus — Autun
- Portes ouvertes à l’abbaye et au musée d’art et d’archéologie de Cluny, Abbaye de Cluny, Cluny
19 septembre 2026 à 09h30
Abbaye de Cluny — Cluny
- Visite de l’atelier d’artiste de Jean-François Louis, Atelier de l’artiste Jean-François Louis, Boyer
19 septembre 2026 à 09h30
Atelier de l'artiste Jean-François Louis — Boyer
- Visite de la tour des Fromages avec vue panoramique sur la cité-abbaye de Cluny, Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne, Cluny
19 septembre 2026 à 09h30
Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne — Cluny
- Balade nature et patrimoine, Théâtre romain, maison du gardien, Autun
19 septembre 2026 à 09h30
Théâtre romain, maison du gardien — Autun
- Patrimoine en mouvement : CONSTRUIRE UN AVENIR DURABLE, Abbaye de Cluny, Cluny
19 septembre 2026 à 09h30
Abbaye de Cluny — Cluny
- Visite commentée du musée du Petit Collectionneur, à la découverte du patrimoine rural, Musée du Petit Collectionneur, Nanton
19 septembre 2026 à 09h30
Musée du Petit Collectionneur — Nanton
- Suivez le parcours de l’Orbandale à Chalon-sur-Saône, Office de tourisme, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 09h30
Office de tourisme — Chalon-sur-Saône
- Visite guidée de l’église du XIe siècle d’Anzy le Duc classée monument historique, Église Notre-Dame de l’Assomption, Anzy-le-Duc
19 septembre 2026 à 09h30
Église Notre-Dame de l'Assomption — Anzy-le-Duc
- Suivez le parcours de l’Orbidule à Chalon-sur-Saône, Office de tourisme, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 09h30
Office de tourisme — Chalon-sur-Saône
- Visite guidée de la maison Verger Tarin, Musée Verger-Tarin, Autun
19 septembre 2026 à 09h30
Musée Verger-Tarin — Autun
- Visite et exposition « Villa Mathy », Villa Mathy Bantanges 71500, Bantanges
19 septembre 2026 à 09h30
Villa Mathy Bantanges — Bantanges
- Visite de la Chapelle
des moines (Berzé-la-Ville), Chapelle des moines, Berzé-la-Ville
19 septembre 2026 à 09h45
Chapelle des moines — Berzé-la-Ville
- Pierres secrètes, histoires et archéologie de nos terroirs, Chapelle des moines, Berzé-la-Ville
19 septembre 2026 à 09h45
Chapelle des moines — Berzé-la-Ville
- Les fresques de la chapelle des moines, Chapelle des moines, Berzé-la-Ville
19 septembre 2026 à 09h45
Chapelle des moines — Berzé-la-Ville
- Exposition temporaire « Les dzens du T’sarolais », La Maison du Charolais, Charolles
19 septembre 2026 à 10h00
La Maison du Charolais — Charolles
- Débeurdinons-nous, Office de Tourisme, La Clayette
19 septembre 2026 à 10h00
Office de Tourisme — La Clayette
- Exposition de 2CV, Leynes, Leynes
19 septembre 2026 à 10h00
Leynes — Leynes
- Visites libres et commentées de la chapelle Saint-Médard, Chapelle Saint-Médard, Sennecey-le-Grand
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Médard — Sennecey-le-Grand
- Visite de la Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon, Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon, Mâcon
19 septembre 2026 à 10h00
Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon — Mâcon
- Visite libre de la cadole du chemin des Moulins, Cadole du chemin des Moulins, Saint-Clément-sur-Guye
19 septembre 2026 à 10h00
Cadole du chemin des Moulins — Saint-Clément-sur-Guye
- Visites Guidées et Animations aux Ecuries de Chaumont, Écuries du château de Chaumont, Saint-Bonnet-de-Joux
19 septembre 2026 à 10h00
Écuries du château de Chaumont — Saint-Bonnet-de-Joux
- Visite guidée du Château de Drée, Château de Drée, Curbigny
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Drée — Curbigny
- À pas de loutre, Museum d’histoire naturelle, Autun
19 septembre 2026 à 10h00
Museum d'histoire naturelle — Autun
- Visite du Château et Histoire des rénovations sous forme d’exposition, Château de Couches, Couches
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Couches — Couches
- Visite guidée du château de Saint-Point, maison d’Alphonse de Lamartine, Château de Saint-Point, Saint-Point
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Saint-Point — Saint-Point
- Visite guidée du Crescent, Le Crescent, Mâcon
19 septembre 2026 à 10h00
Le Crescent — Mâcon
- Visites des Jardins d’Arcadie, Les Jardins d’Arcadie, Mâcon
19 septembre 2026 à 10h00
Les Jardins d'Arcadie — Mâcon
- Patrimoine photographique « Un rêve de l’humanité » et « Marcigny, autrefois », Musée de la Tour du Moulin, Marcigny
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Tour du Moulin — Marcigny
- Visite libre du musée des Ursulines, Musée des Ursulines, Mâcon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Ursulines — Mâcon
- Visite du Bourg de Saint-Laurent-en-Brionnais, Église Saint-Laurent, Saint-Laurent-en-Brionnais
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Laurent — Saint-Laurent-en-Brionnais
- Visite guidée des réserves du musée Rolin, Réserves tanneries, Autun
19 septembre 2026 à 10h00
Réserves tanneries — Autun
- Visite libre de l’église orthodoxe de Chalon-sur-Saône, Chapelle orthodoxe de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle orthodoxe de Chalon-sur-Saône — Chalon-sur-Saône
- Patrimoine en lumière, Musée départemental du Compagnonnage, Romanèche-Thorins
19 septembre 2026 à 10h00
Musée départemental du Compagnonnage — Romanèche-Thorins
- Visite guidée du château de Berzé, Château de Berzé-le-Châtel, Berzé-le-Châtel
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Berzé-le-Châtel — Berzé-le-Châtel
- Visite Chapelle de la Croix Bouthier et Tableau de l’Assomption, Chapelle de la Croix Bouthier, Varennes-sous-Dun
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de la Croix Bouthier — Varennes-sous-Dun
- Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre, Hameau de Cray, Saint-Marcelin-de-Cray
19 septembre 2026 à 10h00
Hameau de Cray — Saint-Marcelin-de-Cray
- Visite libre de l’Hôtel-Dieu de Tournus, Hôtel-Dieu de Tournus, Tournus
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel-Dieu de Tournus — Tournus
- Brancion : objet photographique depuis le milieu du XIX° siècle, Château de Brancion, Martailly-lès-Brancion
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Brancion — Martailly-lès-Brancion
- Visite libre des extérieurs du Château, Château de Ruffey, Sennecey-le-Grand
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Ruffey — Sennecey-le-Grand
- Visite guidée du jardin et de la galerie de contremine du bastion Saint-Pierre, Bastion Saint-Pierre – Galerie de Contremine, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 10h00
Bastion Saint-Pierre - Galerie de Contremine — Chalon-sur-Saône
- Sous le pont Saint-Laurent coule la Saône…, Hôtel Senecé, Mâcon
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Senecé — Mâcon
- La collection d’œufs du muséum : le chantier des collections, Museum d’histoire naturelle, Autun
19 septembre 2026 à 10h00
Museum d'histoire naturelle — Autun
- « Quand le passé rencontre le présent » : Exposition photographique, Tour Saint-Mayeul, Cluny
19 septembre 2026 à 10h00
Tour Saint-Mayeul — Cluny
- Visite au château de Bresse-sur-Grosne, Château de Bresse-sur-Grosne, Bresse-sur-Grosne
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Bresse-sur-Grosne — Bresse-sur-Grosne
- Jeux autour de l’archéologie, Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Vivant Denon — Chalon-sur-Saône
- Ouverture de l’église Saint-Denis de Massy, à La Vineuse-sur-Frégande, Église Saint-Denis, La Vineuse sur Fregande
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Denis — La Vineuse sur Fregande
- Exposition sur l’histoire du pensionnat de Saint-Laurent-en-Brionnais, Ancien pensionnat de Saint-Laurent-en-Brionnais, Saint-Laurent-en-Brionnais
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien pensionnat de Saint-Laurent-en-Brionnais — Saint-Laurent-en-Brionnais
- Visites commentées de l’église romane, Église Saint-Germain et Saint-Benoît, Saint-Germain-en-Brionnais
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Germain et Saint-Benoît — Saint-Germain-en-Brionnais
- Visite libre d’un Prieuré du XVe siècle, Prieuré Saint-Georges, Couches
19 septembre 2026 à 10h00
Prieuré Saint-Georges — Couches
- Mon Village en image, Terrain communal – Le Bourg 71250 Buffières, Buffières
19 septembre 2026 à 10h00
Terrain communal - Le Bourg 71250 Buffières — Buffières
- À la découverte d’un métier d’exception : fileur de verre, Verrerie du prieuré, Saint-Germain-en-Brionnais
19 septembre 2026 à 10h00
Verrerie du prieuré — Saint-Germain-en-Brionnais
- Visite guidée du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, Tribunal judiciaire, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 10h00
Tribunal judiciaire — Chalon-sur-Saône
- Visite libre des deux menhirs de Saint-Clément-sur-Guye, Menhirs de Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Clément-sur-Guye
19 septembre 2026 à 10h00
Menhirs de Saint-Clément-sur-Guye — Saint-Clément-sur-Guye
- Visite guidée de la Cité des Climats à Mâcon, Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon, Mâcon
19 septembre 2026 à 10h00
Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon — Mâcon
- Visite du château de Monceau, demeure de Lamartine, Château de Monceau, Prissé
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Monceau — Prissé
- Visite de la chapelle de l’ancien pensionnat de Saint-Laurent-en-Brionnais, Ancien pensionnat de Saint-Laurent-en-Brionnais, Saint-Laurent-en-Brionnais
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien pensionnat de Saint-Laurent-en-Brionnais — Saint-Laurent-en-Brionnais
- Le Photo-club s’affiche !, Médiathèque Christian Bobin, Le Creusot
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Christian Bobin — Le Creusot
- Visite de la maison des Saints-Anges, Maison des Saints-Anges, Mâcon
19 septembre 2026 à 10h00
Maison des Saints-Anges — Mâcon
- Visites de l’Atelier Maxime Descombin, Atelier Maxime Descombin, Mâcon
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Maxime Descombin — Mâcon
- Visite commentée de l’Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône, Espace des Arts, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 10h00
Espace des Arts — Chalon-sur-Saône
- Découverte de l’association L’Outil en main du Grand Chalon, Parc du château de La Loyère, Fragnes-la-Loyère
19 septembre 2026 à 10h00
Parc du château de La Loyère — Fragnes-la-Loyère
- Découvrir l’existant ! Balade contée, Chapelle des Récollets, Mâcon
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle des Récollets — Mâcon
- Autun Art Nouveau Art Déco, Kiosque à musique, Terrasse de l’Europe, Autun
19 septembre 2026 à 10h00
Kiosque à musique, Terrasse de l'Europe — Autun
- Visite libre de la maison rurale du bourg de Saint-Clément-sur-Guye, Maison rurale de Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Clément-sur-Guye
19 septembre 2026 à 10h00
Maison rurale de Saint-Clément-sur-Guye — Saint-Clément-sur-Guye
- Exposition : Le propulseur, des chasseurs de rennes aux chasseurs de kangourous, Musée de préhistoire, Solutré-Pouilly
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de préhistoire — Solutré-Pouilly
- Sur les traces de la restauration de l’église réhabilitée en domaine viticole, Domaines AUVIGUE, Fuissé
19 septembre 2026 à 10h00
Domaines AUVIGUE — Fuissé
- Visite libre du musée de la Préhistoire, Musée de préhistoire, Solutré-Pouilly
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de préhistoire — Solutré-Pouilly
- « Le Cloître aux Livres », salon des auteurs de Bourgogne-Franche-Comté, Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 10h00
Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône — Chalon-sur-Saône
- Participez à nos visites guidées du Château de la Verrerie !, Château de la Verrerie, Le Creusot
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Verrerie — Le Creusot
- Visite du Théâtre scène nationale de Mâcon, Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon, Mâcon
19 septembre 2026 à 10h00
Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon — Mâcon
- Ted Nomad (Street Art) – Grimaces, Galerie Mary-Ann, Saint-Clément
19 septembre 2026 à 10h00
Galerie Mary-Ann — Saint-Clément
- Exposition « Empreintes du sacré », Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray
19 septembre 2026 à 10h00
Musée et site de Bibracte — Saint-Léger-sous-Beuvray
- Découvrir le chœur de l’église Saint-jean-Baptiste, Eglise Saint-jean-Baptiste 1 rue de la ramalle 71390 BISSEY SOUS CRUCHAUD, Bissey-sous-Cruchaud
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-jean-Baptiste — Bissey-sous-Cruchaud
- Visite libre de la Maison du Charolais et dégustation de viande charolaise, La Maison du Charolais, Charolles
19 septembre 2026 à 10h00
La Maison du Charolais — Charolles
- Visite de l’atelier des locomotives de CHAGNY, Atelier des locomotives, Chagny
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier des locomotives — Chagny
- Visite libre de l’église Saint-Martin au bourg de Chapaize, Église Saint-Martin de Chapaize, Chapaize
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin de Chapaize — Chapaize
- Visite de l’église Notre-Dame de Lancharre, dans le hameau de Chapaize, Chapelle de Lancharre, Chapaize
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Lancharre — Chapaize
- Visite Château de Marigny Fleurville, Château de Marigny, Fleurville
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Marigny — Fleurville
- Patrimoine en péril : qui le préserve?, Musée du Prieuré – Jean Laronze, Charolles
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Prieuré - Jean Laronze — Charolles
- Exposition de Maurice Balligand, artisan d’art girouettier, Atelier Création d’Amanzé, Amanzé
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Création d’Amanzé — Amanzé
- Visite libre de l’exposition « Textiles sacrés, sacrés textiles ! », Hôtel-Dieu de Tournus, Tournus
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel-Dieu de Tournus — Tournus
- Visite inattendue de la sous-préfecture, Sous-préfecture de Charolles, Charolles
19 septembre 2026 à 10h00
Sous-préfecture de Charolles — Charolles
- Visite libre du Pavillon de l’Industrie, Pavillon de l’Industrie, salle du Jeu de Paume, Le Creusot
19 septembre 2026 à 10h00
Pavillon de l'Industrie, salle du Jeu de Paume — Le Creusot
- Exposition « Au fil des vitraux du Pays d’art et d’histoire » à la Grange du Dîme, Grange du Dîme, La Vineuse sur Fregande
19 septembre 2026 à 10h00
Grange du Dîme — La Vineuse sur Fregande
- Visite du cimetière, Cimetière de Charolles, Charolles
19 septembre 2026 à 10h00
Cimetière de Charolles — Charolles
- Le musée du Hiéron et ses collections, Musée du Hiéron, Paray-le-Monial
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Hiéron — Paray-le-Monial
- Visite libre du château de La Chapelle-de-Bragny, Château de La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Bragny
19 septembre 2026 à 10h00
Château de La Chapelle-de-Bragny — La Chapelle-de-Bragny
- Ouverture de la chapelle de Besanceuil et exposition photo, Chapelle de Besanceuil, Bonnay-Saint-Ythaire
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Besanceuil — Bonnay-Saint-Ythaire
- Visite libre du lavoir du bourg et exposition de joints et enduits, Lavoir du bourg de Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Clément-sur-Guye
19 septembre 2026 à 10h00
Lavoir du bourg de Saint-Clément-sur-Guye — Saint-Clément-sur-Guye
- Visite libre du château de Brancion, Château de Brancion, Martailly-lès-Brancion
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Brancion — Martailly-lès-Brancion
- Visite libre du moulin à vent Billebaud de Saint-Clément-sur-Guye, Moulin à vent Billebaud, Saint-Clément-sur-Guye
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin à vent Billebaud — Saint-Clément-sur-Guye
- Démonstration de tournage sur bois à l’atelier des Bois de Falone, Atelier Les Bois de Falone, Saint-Cyr
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Les Bois de Falone — Saint-Cyr
- Visite libre du cloître des chanoines de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône, Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 10h00
Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône — Chalon-sur-Saône
- Visite guidée de la cité médiévale de Cluny, Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne, Cluny
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne — Cluny
- Visite du cloître de l’ancien pensionnat de Saint-Laurent-en-Brionnais, Ancien pensionnat de Saint-Laurent-en-Brionnais, Saint-Laurent-en-Brionnais
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien pensionnat de Saint-Laurent-en-Brionnais — Saint-Laurent-en-Brionnais
- Visites guidées théâtralisées : Découvrir l’existant, Chapelle des Récollets, Mâcon
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle des Récollets — Mâcon
- Visite guidée de la sacristie, la salle capitulaire et la chapelle jeune Foucaude dans la cathédrale Saint-Vincent., Cathédrale Saint-Vincent, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Vincent — Chalon-sur-Saône
- Visite de l’Hôtel de la préfecture, Hôtel de la préfecture Mâcon, Mâcon
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de la préfecture Mâcon — Mâcon
- Visite libre des anciens Thermes de l’Hôpital d’Aligre, Hôpital d’Aligre, Bourbon-Lancy
19 septembre 2026 à 10h00
Hôpital d'Aligre — Bourbon-Lancy
- Visite libre de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu, Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu, Flacé
19 septembre 2026 à 10h00
Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu — Flacé
- Visites commentées de la tour Saint-Mayeul, Tour Saint-Mayeul, Cluny
19 septembre 2026 à 10h00
Tour Saint-Mayeul — Cluny
- Visite libre de l’église de Saint-Clément-sur-Guye, Église romane Saint-Clément de Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Clément-sur-Guye
19 septembre 2026 à 10h00
Église romane Saint-Clément de Saint-Clément-sur-Guye — Saint-Clément-sur-Guye
- Visite libre et commentée de l’église romane Saint-Julien, Église romane Saint-Julien de Sennecey-le-Grand, Sennecey-le-Grand
19 septembre 2026 à 10h00
Église romane Saint-Julien de Sennecey-le-Grand — Sennecey-le-Grand
- Atelier d’initiation à la photo, Médiathèque Christian Bobin, Le Creusot
19 septembre 2026 à 10h15
Médiathèque Christian Bobin — Le Creusot
- Doyenné de mazille, Doyenné de Mazille, Mazille
19 septembre 2026 à 10h15
Doyenné de Mazille — Mazille
- Activités en famille « Petits artisans : pierre et bois », Cathédrale Saint-Vincent, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 10h15
Cathédrale Saint-Vincent — Chalon-sur-Saône
- Escape Game à la Médiathèque de Mâcon, Médiathèque de Mâcon, Mâcon
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque de Mâcon — Mâcon
- Exposition : Les crues de la Saône, Hôtel de ville de Mâcon, Mâcon
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel de ville de Mâcon — Mâcon
- Visite de la station d’épuration de Tournus, En Lorette, 71700 Tournus, Tournus
19 septembre 2026 à 10h30
Station d'épuration de Tournus — Tournus
- Les hauts et des « Oh ! » de Givry, Halle ronde, Givry
19 septembre 2026 à 10h30
Halle ronde — Givry
- Visite du domaine du Clos des Vignes du Maynes, Clos des Vignes du Mayne, Cruzille
19 septembre 2026 à 10h30
Clos des Vignes du Mayne — Cruzille
- Visite historique du château de de Pierreclos, Château de Pierreclos, Pierreclos
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Pierreclos — Pierreclos
- Visite guidée de l’église romane de Cray, Hameau de Cray, Saint-Marcelin-de-Cray
19 septembre 2026 à 10h30
Hameau de Cray — Saint-Marcelin-de-Cray
- Visite libre Les Jardins d’Arcadie de Mâcon, Les Jardins d’Arcadie, Mâcon
19 septembre 2026 à 10h30
Les Jardins d'Arcadie — Mâcon
- Visite guidée de l’abbaye de La Ferté, Abbaye de La Ferté, Saint-Germain-lès-Buxy
19 septembre 2026 à 10h30
Abbaye de La Ferté — Saint-Germain-lès-Buxy
- On joue à la Micro-Folie, La Fabrique du Nouveau Monde, Iguerande
19 septembre 2026 à 10h30
La Fabrique du Nouveau Monde — Iguerande
- Il était une fois le manganèse, 71570 Romanèche-Thorins, Romanèche-Thorins
19 septembre 2026 à 10h30
71570 Romanèche-Thorins — Romanèche-Thorins
- Visite ludique en famille « La bonne humeur » au musée des Ursulines, Musée des Ursulines, Mâcon
19 septembre 2026 à 10h30
Musée des Ursulines — Mâcon
- Visite guidée du musée, Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray
19 septembre 2026 à 11h00
Musée et site de Bibracte — Saint-Léger-sous-Beuvray
- Visite de l’Hôtel Montrevel, Hôtel de ville de Mâcon, Mâcon
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel de ville de Mâcon — Mâcon
- Escape game : Mystère en réserve, Château de Pierre-de-Bresse, Pierre-de-Bresse
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Pierre-de-Bresse — Pierre-de-Bresse
- Solutré : 160 ans d’archéologie et de découvertes !, Musée de préhistoire, Solutré-Pouilly
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de préhistoire — Solutré-Pouilly
- Projection cinéma d’ailleurs, sur le thème de l’Inde, La Cour Vive, Le Creusot
19 septembre 2026 à 11h00
La Cour Vive — Le Creusot
- Philippe Carron (Peinture) – Dans les prisme des couleurs, Salle François Martin, Mâcon
19 septembre 2026 à 11h00
Salle François Martin — Mâcon
- Visite libre du colombier de Sermaisey et de l’exposition « 30 ans au service de notre histoire », Colombier de Sermaisey, Laives
19 septembre 2026 à 11h00
Colombier de Sermaisey — Laives
- Démonstrations de métiers d’art ou anciens, Hameau de Cray, Saint-Marcelin-de-Cray
19 septembre 2026 à 11h00
Hameau de Cray — Saint-Marcelin-de-Cray
- Rencontre avec Sophie Bodin, Espace Patrimoine, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 11h00
Espace Patrimoine — Chalon-sur-Saône
- Visite flash de la salle des bois gravés rénovée, Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Vivant Denon — Chalon-sur-Saône
- Les clowns au musée, Musée du Hiéron, Paray-le-Monial
19 septembre 2026 à 11h30
Musée du Hiéron — Paray-le-Monial
- En voyage avec Jeanne Barret, Hôtel de ville de Mâcon, Mâcon
19 septembre 2026 à 11h30
Hôtel de ville de Mâcon — Mâcon
- Visite des grottes de Blanot, Grottes de Blanot, Blanot
19 septembre 2026 à 12h00
Grottes de Blanot — Blanot
- Visites et animations des carrières de la Lie (La Roche-Vineuse), Carrières de la Lie, La Roche-Vineuse
19 septembre 2026 à 13h00
Carrières de la Lie — La Roche-Vineuse
- Visite historique, architecturale et paysagère du domaine du château de Saint-Germain-lès-Buxy, Château de Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Germain-lès-Buxy
19 septembre 2026 à 13h00
Château de Saint-Germain-lès-Buxy — Saint-Germain-lès-Buxy
- Visite guidée du théâtre municipal et de ses coulisses, Théâtre municipal d’Autun, Autun
19 septembre 2026 à 13h30
Théâtre municipal d'Autun — Autun
- Du croquis au personnage historique : les secrets d’une mise en images, Espace Patrimoine, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Espace Patrimoine — Chalon-sur-Saône
- Visite guidée de la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône, Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône — Chalon-sur-Saône
- Visite libre du temple de l’église réformée de Chalon-sur-Saône, Temple de l’Église réformée, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Temple de l'Église réformée — Chalon-sur-Saône
- Visite libre ou commentée de la salle d’étude de la bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône, Bibliothèque Municipale, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque Municipale — Chalon-sur-Saône
- Découvrir l’existant !, Chapelle des Récollets, Mâcon
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle des Récollets — Mâcon
- Visite libre de la Chapelle Notre Dame des Neiges à Sennecey-le-Grand, Chapelle Notre-Dame-des-Neiges, Sennecey-le-Grand
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame-des-Neiges — Sennecey-le-Grand
- Visite libre du Musée de la Céramique de Digoin, Musée de la Céramique de Digoin, Digoin
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Céramique de Digoin — Digoin
- Jeu de rôle • Et si c’était vous le comité scientifique du musée?, Château de Pierre-de-Bresse, Pierre-de-Bresse
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Pierre-de-Bresse — Pierre-de-Bresse
- Visite guidée de l’évêché, Évêché d’Autun, Autun
19 septembre 2026 à 14h00
Évêché d'Autun — Autun
- Visite libre de la chapelle de la Colombière, œuvre d’Auguste Perret, Chapelle de la Colombière, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de la Colombière — Chalon-sur-Saône
- Maison de la Mosaïque contemporaine, Maison de la Mosaïque contemporaine, Paray-le-Monial
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de la Mosaïque contemporaine — Paray-le-Monial
- Atelier maquettes, Château de Lourdon, Lournand
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Lourdon — Lournand
- Auberge de la Croix Blanche : du relais de poste au lieu culturel, Auberge de la Croix Blanche, Châteauneuf
19 septembre 2026 à 14h00
Auberge de la Croix Blanche — Châteauneuf
- Atelier d’initiation à la retouche photo, Médiathèque Christian Bobin, Le Creusot
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Christian Bobin — Le Creusot
- Exposition « Archiver le temps : du parchemin au numérique », Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de Saône-et-Loire — Mâcon
- Une visite virtuelle de l’usine des Télots, Museum d’histoire naturelle, Autun
19 septembre 2026 à 14h00
Museum d'histoire naturelle — Autun
- Visites flash « SOS patrimoine : les gestes qui sauvent » au musée des Ursulines, Musée des Ursulines, Mâcon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Ursulines — Mâcon
- Hôtel des Monnaies 1966-2026 – Histoire d’une reconstruction, Hôtel des Monnaies, Cluny
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel des Monnaies — Cluny
- Exposition « peintures » et visite des jardins du Château du Terreau, Château du Terreau – 71220 VEROSVRES, Verosvres
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Terreau — Verosvres
- Ouverture de l’église Saint-Étienne de Chiddes, Église Saint-Étienne, Chiddes
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Étienne — Chiddes
- Vente de tirages photographiques par la société des amis du musée Nicéphore Niépce, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Nicéphore Niépce — Chalon-sur-Saône
- Visite Guidée du musée du Patrimoine, Musée du patrimoine gueugnonnais, Gueugnon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du patrimoine gueugnonnais — Gueugnon
- Visite guidée de la communauté des sœurs de l’ancien hôpital – Ile Saint Laurent, Ancien Hôpital, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Ancien Hôpital — Chalon-sur-Saône
- Exposition : Lucette Desvignes (1926 – 2024), le roman d’une vie en archives, Bibliothèque Municipale, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque Municipale — Chalon-sur-Saône
- La salle de consultation, Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de Saône-et-Loire — Mâcon
- Découvrez une péniche-musée, Péniche Saint-Nicolas, Vitry-le-François
19 septembre 2026 à 14h00
Péniche Saint-Nicolas — Vitry-le-François
- Cinéma d’époque dans la salle des Cordeliers, Les Cordeliers, Mâcon
19 septembre 2026 à 14h00
Les Cordeliers — Mâcon
- Atelier en famille « conditionnement », Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Vivant Denon — Chalon-sur-Saône
- Rencontre avec la Société des Amis du musée Denon, Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Vivant Denon — Chalon-sur-Saône
- Portes ouvertes de la bibliothèque de la Société d’Histoire naturelle d’Autun, Société d’Histoire naturelle d’Autun, Autun
19 septembre 2026 à 14h00
Société d'Histoire naturelle d'Autun — Autun
- Visite du château des Moines, Château des Moines, Berzé-la-Ville
19 septembre 2026 à 14h00
Château des Moines — Berzé-la-Ville
- Visite du musée international des parachutistes du Special Air Service, balade en jeeps et exposition « La résistance et la libération »., Ancien château de Sennecey-le-Grand, Sennecey-le-Grand
19 septembre 2026 à 14h00
Ancien château de Sennecey-le-Grand — Sennecey-le-Grand
- Visite commentée de l’exposition « Empreintes du sacré », Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray
19 septembre 2026 à 14h00
Musée et site de Bibracte — Saint-Léger-sous-Beuvray
- Visite du 20e étage de la tour des Archives, Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de Saône-et-Loire — Mâcon
- Atelier Lego®, Lab 71, Dompierre-les-Ormes
19 septembre 2026 à 14h00
Lab 71 — Dompierre-les-Ormes
- Visites guidées du moulin, Moulin-musée de Ménetreuil, Ménetreuil
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin-musée de Ménetreuil — Ménetreuil
- Hôtel des Monnaies à Cluny, Hôtel des Monnaies, Cluny
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel des Monnaies — Cluny
- Exposition de la Fabrique du Patrimoine, Cathédrale Saint-Vincent, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Saint-Vincent — Chalon-sur-Saône
- Activités en famille « Apprentis restaurateurs : pierre et bois », Cathédrale Saint-Vincent, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Saint-Vincent — Chalon-sur-Saône
- Visite de l’établissement scolaire Le Devoir (collège Saint-Charles) par les élèves et leurs professeurs, Collège Saint-Charles, site Le Devoir, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Collège Saint-Charles, site Le Devoir — Chalon-sur-Saône
- Visite guidée du Puits Saint-Claude, Musée de la Mine, Blanzy
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Mine — Blanzy
- Lancement du nouveau Photo Poche « Nicéphore Niépce » et de la collecte de photographies pour l’exposition «Présents», Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Nicéphore Niépce — Chalon-sur-Saône
- Visite des fours à plâtre de Berzé-la-Ville, Fours à gypse, Berzé-la-Ville
19 septembre 2026 à 14h00
Fours à gypse — Berzé-la-Ville
- Du château en ruines à l’ouverture du site culturel, Château Saint Hugues, Semur-en-Brionnais
19 septembre 2026 à 14h00
Château Saint Hugues — Semur-en-Brionnais
- Démonstrations de lutherie et guitare, L’atelier de lutherie partagé, Jugy
19 septembre 2026 à 14h00
L'atelier de lutherie partagé — Jugy
- Hôtel-Dieu de Cluny : patrimoine hospitalier et historique, Hôtel-Dieu de Cluny, Cluny
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel-Dieu de Cluny — Cluny
- Visite du Temple protestant, Temple protestant de Mâcon, Mâcon
19 septembre 2026 à 14h00
Temple protestant de Mâcon — Mâcon
- Visite commentée du hangar du Comité des fêtes de Chalon-sur Saône et découverte des chars de Carnaval, Hangar du Comité des foires et salons de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Hangar du Comité des foires et salons de Chalon-sur-Saône — Chalon-sur-Saône
- Visite commentée des Serres Municipales, Serres municipales de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Serres municipales de Chalon-sur-Saône — Chalon-sur-Saône
- Visite du parc et du château du Breuil, Château du Breuil, Le Breuil
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Breuil — Le Breuil
- Visite de l’église Notre-Dame de la Purification, Église de la Purification de la Vierge, Berzé-la-Ville
19 septembre 2026 à 14h00
Église de la Purification de la Vierge — Berzé-la-Ville
- Visite libre de l’ObservaLoire, ObservaLoire, Digoin
19 septembre 2026 à 14h00
ObservaLoire — Digoin
- Visite commentée de la sous-préfecture de Louhans-Châteaurenaud, Maison de l’État de Louhans, Louhans
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de l'État de Louhans — Louhans
- Visite de la chapelle Saint-Bonnet de Laives, Chapelle Saint-Bonnet, Laives
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Bonnet — Laives
- Visite guidée « Le Médasson de Cluny, le bien-nommé », Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne, Cluny
19 septembre 2026 à 14h00
Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne — Cluny
- Le musée de l’Agriculture en famille, Maison de l’Agriculture, Saint-Germain-du-Bois
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de l’Agriculture — Saint-Germain-du-Bois
- Visite commentée de « L’Espace Entreprise », ancien centre de recherche Kodak, Musée Kodak – CECIL Espace Entreprise, Fragnes-la-Loyère
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Kodak - CECIL Espace Entreprise — Fragnes-la-Loyère
- Le travail de l’argile – Carrières de La Lie, Carrières de la Lie, La Roche-Vineuse
19 septembre 2026 à 14h00
Carrières de la Lie — La Roche-Vineuse
- Visite parc et château de Corcelles, Château de Corcelles, Charolles
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Corcelles — Charolles
- Visite guidée de L’Espace enjardiné, L’espace enjardiné, Saint-Privé
19 septembre 2026 à 14h00
L'espace enjardiné — Saint-Privé
- Visite guidée de la Maison Nicéphore Niépce, Maison Nicéphore Niepce – Musée de la photographie, Saint-Loup-de-Varennes
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Nicéphore Niepce - Musée de la photographie — Saint-Loup-de-Varennes
- Visite du lycée militaire d’Autun, Lycée militaire d’Autun, Autun
19 septembre 2026 à 14h00
Lycée militaire d'Autun — Autun
- Exposition temporaire « Héritages à l’épreuve », Lab 71, Dompierre-les-Ormes
19 septembre 2026 à 14h00
Lab 71 — Dompierre-les-Ormes
- Visite des cachots de la prison de 1688, Cachots de la rue Pingré, Bourbon-Lancy
19 septembre 2026 à 14h00
Cachots de la rue Pingré — Bourbon-Lancy
- Atelier • Crée ta vitrine de musée, Château de Pierre-de-Bresse, Pierre-de-Bresse
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Pierre-de-Bresse — Pierre-de-Bresse
- Photographies : une histoire sensible, La ferme du Champ Bressan, Romenay
19 septembre 2026 à 14h00
La ferme du Champ Bressan — Romenay
- Découverte de la nouvelle association « Saint-Dominique Patrimoine : restaurer, transmettre, partager », La chapelle Saint-Dominique, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
La chapelle Saint-Dominique — Chalon-sur-Saône
- Visite de ville – Charolles, place de l’église, Charolles, Charolles
19 septembre 2026 à 14h00
place de l'église, Charolles — Charolles
- Expérimentez le cyanotype !, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Nicéphore Niépce — Chalon-sur-Saône
- Exposition sur l’étude archéologique du prieuré de Mesvres, Prieuré de Mesvres, Mesvres
19 septembre 2026 à 14h00
Prieuré de Mesvres — Mesvres
- Archives départementales de Saône-et-Loire, Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de Saône-et-Loire — Mâcon
- Une ferme bressane à pans de bois, La ferme Plissonnier, Saint-André-en-Bresse
19 septembre 2026 à 14h00
La ferme Plissonnier — Saint-André-en-Bresse
- Consultation d’originaux exceptionnellement sortis des réserves, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Nicéphore Niépce — Chalon-sur-Saône
- Visite libre de la chapelle du Carmel, Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône — Chalon-sur-Saône
- Visite de l’espace muséographique et de l’exposition « Nuit », Centre Eden, Cuisery
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Eden — Cuisery
- Visite guidée des collections patrimoniales et des archives conservées par l’Académie François Bourdon, Académie François Bourdon – Centre d’archives, Le Creusot
19 septembre 2026 à 14h00
Académie François Bourdon - Centre d'archives — Le Creusot
- Visite de l’établissement scolaire Saint-Dominique (collège Saint-Charles) par les élèves et leurs professeurs, Collège Saint-Charles, site Saint-Dominique, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Collège Saint-Charles, site Saint-Dominique — Chalon-sur-Saône
- Ouverture du chantier de l’église St Vincent, Ancienne église Saint-Vincent de La Loyère, Fragnes-la-Loyère
19 septembre 2026 à 14h00
Ancienne église Saint-Vincent de La Loyère — Fragnes-la-Loyère
- La chapelle du Carmel : Exposition « partages acte II» par l’association Aux Arts Etc. et le comité de jumelage de Chalon-sur-Saône, Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône — Chalon-sur-Saône
- Nicéphore Niépce et point de vue du réel, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Nicéphore Niépce — Chalon-sur-Saône
- Visite du tribunal judiciaire, Tribunale judiciaire, Mâcon
19 septembre 2026 à 14h00
Tribunale judiciaire — Mâcon
- Visite libre de la chapelle Saint-Benoît à Sennecey-le-Grand, Chapelle Saint-Benoît, Sennecey-le-Grand
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Benoît — Sennecey-le-Grand
- Atelier Fougères et plantes alliées, Société d’Histoire naturelle d’Autun, Autun
19 septembre 2026 à 14h00
Société d'Histoire naturelle d'Autun — Autun
- Atelier « Laboratoire photo », Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Vivant Denon — Chalon-sur-Saône
- Balade dessinée « Patrimoine en regard » au musée des Ursulines, Musée des Ursulines, Mâcon
19 septembre 2026 à 14h15
Musée des Ursulines — Mâcon
- Visite guidée de la chapelle du Buet, La chapelle Saint-Jacques, Dracy-le-Fort
19 septembre 2026 à 14h15
La chapelle Saint-Jacques — Dracy-le-Fort
- Visite commentée de la caserne de la compagnie républicaine de sécurité n° 43 de Chalon-sur-Saône, Caserne de la compagnie républicaine de sécurité n° 43, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h30
Caserne de la compagnie républicaine de sécurité n° 43 — Chalon-sur-Saône
- Visite de l’Église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Mâcon
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Pierre — Mâcon
- Visite guidée du site archéologique de Bibracte, Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray
19 septembre 2026 à 14h30
Musée et site de Bibracte — Saint-Léger-sous-Beuvray
- Histoires de maisons anciennes, Hameau de Cray, Saint-Marcelin-de-Cray
19 septembre 2026 à 14h30
Hameau de Cray — Saint-Marcelin-de-Cray
- Démonstration au musée du tissage, Musée du tissage de Chauffailles, Chauffailles
19 septembre 2026 à 14h30
Musée du tissage de Chauffailles — Chauffailles
- Exposition de peintures « Sous le signe de la vie », Les Ateliers des Forges, Perreuil
19 septembre 2026 à 14h30
Les Ateliers des Forges — Perreuil
- Balade antique dans le quartier monumental d’Augustodunum, Jardin lapidaire, Autun
19 septembre 2026 à 14h30
Jardin lapidaire — Autun
- Visite guidée de la Maison des Dragons, Maison des Dragons, Cluny
19 septembre 2026 à 14h30
Maison des Dragons — Cluny
- Aiguisage de couteaux et exposition photos du Brionnais, musée reflet brionnais, Iguerande
19 septembre 2026 à 14h30
musée reflet brionnais — Iguerande
- Speed dating avec le personnel du musée, Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Vivant Denon — Chalon-sur-Saône
- Découvrez le Château Pontus de Tyard, Château Pontus de Tyard, Bissy-sur-Fley
19 septembre 2026 à 14h30
Château Pontus de Tyard — Bissy-sur-Fley
- Exposition « En les murs », Les Ateliers des Forges, Perreuil
19 septembre 2026 à 14h30
Les Ateliers des Forges — Perreuil
- Visite guidée des extérieurs du château d’Ozenay, Château d’Ozenay, Ozenay
19 septembre 2026 à 14h30
Château d'Ozenay — Ozenay
- Visite commentée ou libre à l’église, à la chapelle St Ploto et à la tour et son musée, Musée Raymond Rochette, Saint-Sernin-du-Bois
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Raymond Rochette — Saint-Sernin-du-Bois
- Visite du Musée des arts et traditions populaires, Musée des Arts et Traditions populaires, Palinges
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des Arts et Traditions populaires — Palinges
- Visite libre du réfectoire de l’ancien hôpital, de la salle des étains rénovée et des maquettes de l’ancien hôpital sur l’ile Saint-Laurent, Ancien Hôpital, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h30
Ancien Hôpital — Chalon-sur-Saône
- Visite à deux voix du théâtre Piccolo, Théâtre piccolo, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h30
Théâtre piccolo — Chalon-sur-Saône
- Visite des réserves, Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales de Saône-et-Loire — Mâcon
- Découverte de l’histoire du village d’Oyé, Musée « La Mémore d’Oyé », Oyé
19 septembre 2026 à 15h00
Musée « La Mémore d'Oyé » — Oyé
- Visite libre de l’église Saint-Martin de Laives, Ancienne église Saint-Martin, Laives
19 septembre 2026 à 15h00
Ancienne église Saint-Martin — Laives
- Visite guidée de Saint-Gengoux-le-National, site clunisien., Maison du patrimoine de Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gengoux-le-National
19 septembre 2026 à 15h00
Maison du patrimoine de Saint-Gengoux-le-National — Saint-Gengoux-le-National
- Visite guidée « Passages et ruelles », Hôtel de Ville, Tournus
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel de Ville — Tournus
- Visite de la Mosquée de Chalon-saur-Saône, Mosquée Essalam de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 15h00
Mosquée Essalam de Chalon-sur-Saône — Chalon-sur-Saône
- Visite commentée de la chapelle de Lenoux, Chapelle de Lenoux, Laives
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle de Lenoux — Laives
- Église romane Saint Marcel d’Iguerande, Église Saint-Marcel, Iguerande
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Marcel — Iguerande
- Visite commentée du cimetière de l’Est, Cimetière de l’Est, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 15h00
Cimetière de l'Est — Chalon-sur-Saône
- Visite de l’Espace culturel du Brionnais, Espace culturel du Brionnais, Chauffailles
19 septembre 2026 à 15h00
Espace culturel du Brionnais — Chauffailles
- L’Histoire de Moulin l’Arconce, Château de Moulin l’Arconce, Poisson
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Moulin l'Arconce — Poisson
- Drôles d’oiseaux : lumière sur une collection exotique (visite guidée de l’exposition temporaire), Museum d’histoire naturelle, Autun
19 septembre 2026 à 15h00
Museum d'histoire naturelle — Autun
- Autun médiévale, Fontaine Saint-Lazare place Saint-Louis, Autun
19 septembre 2026 à 15h00
Fontaine Saint-Lazare place Saint-Louis — Autun
- Visite guidée de l’atelier de La Filature !, La Filature, Varennes-sous-Dun
19 septembre 2026 à 15h00
La Filature — Varennes-sous-Dun
- Atelier d’initiation de chasse à l’arme préhistorique : le tir au propulseur, Musée de préhistoire, Solutré-Pouilly
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de préhistoire — Solutré-Pouilly
- Visite guidée : « Renaître de ses cendres », Les Ateliers des Forges, Perreuil
19 septembre 2026 à 15h00
Les Ateliers des Forges — Perreuil
- Visite guidée « Actualité de la recherche » du site archéologique de Bibracte, Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray
19 septembre 2026 à 15h15
Musée et site de Bibracte — Saint-Léger-sous-Beuvray
- Visite guidée de la cathédrale Saint-Vincent : La nef, le chœur et la chapelle du Sacré-Cœur, Cathédrale Saint-Vincent, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 15h15
Cathédrale Saint-Vincent — Chalon-sur-Saône
- Lecture théâtralisée, Esplanade Lamartine, Mâcon
19 septembre 2026 à 16h00
Esplanade Lamartine — Mâcon
- Message du futur, Château Saint Hugues, Semur-en-Brionnais
19 septembre 2026 à 16h00
Château Saint Hugues — Semur-en-Brionnais
- Balades commentées « Sur les traces de René Davoine et de Ste Marguerite Marie », Office de tourisme – Couvent des Clarisses Charolles, Charolles
19 septembre 2026 à 16h00
Office de tourisme - Couvent des Clarisses Charolles — Charolles
- Visite guidée du village, Leynes, Leynes
19 septembre 2026 à 16h00
Leynes — Leynes
- Visite guidée du temple de l’Église réformée et histoire du protestantisme à Chalon-sur-Saône, Temple de l’Église réformée, Chalon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 16h00
Temple de l'Église réformée — Chalon-sur-Saône
- Visite guidée du jardin lapidaire et de l’installation de gelly print, travail artistique et culturel mené avec les centres sociaux, Jardin lapidaire, Autun
19 septembre 2026 à 16h00
Jardin lapidaire — Autun
- Visite de la Cathédrale Saint-Vincent, Cathédrale Saint-Vincent, Mâcon
19 septembre 2026 à 16h00
Cathédrale Saint-Vincent — Mâcon
- Atelier Davoine – Ouverture exceptionnelle, Musée René Davoine, Charolles
19 septembre 2026 à 16h00
Musée René Davoine — Charolles
- Visites guidées du Prieuré clunisien, Musée du Prieuré – Jean Laronze, Charolles
19 septembre 2026 à 16h30
Musée du Prieuré - Jean Laronze — Charolles
- Visite du Presbytère de Chapaize, Presbytère de Chapaize, Chapaize
19 septembre 2026 à 17h00
Presbytère de Chapaize — Chapaize
- Concert « Lumières fragiles…» au musée de Ursulines, Musée des Ursulines, Mâcon
19 septembre 2026 à 17h00
Musée des Ursulines — Mâcon
- Visite guidée du quartier de la gare, Kiosque à musique, Terrasse de l’Europe, Autun
19 septembre 2026 à 17h00
Kiosque à musique, Terrasse de l'Europe — Autun
- Conte des mille et une heures à l’auberge de Malo, Ferme auberge de Malo, Étrigny
19 septembre 2026 à 17h30
Ferme auberge de Malo — Étrigny
- Dernière ouverture avant travaux « MDE2078:Une maison pour la Paix », Maison des Échevins, Cluny
19 septembre 2026 à 18h00
Maison des Échevins — Cluny
- Château en fête, Château Lapalus, Sancé
19 septembre 2026 à 18h00
Château Lapalus — Sancé
- Concert du Petit ensemble baroque du clunisois, Hameau de Cray, Saint-Marcelin-de-Cray
19 septembre 2026 à 18h30
Hameau de Cray — Saint-Marcelin-de-Cray
- Marche de nuit en chantant et en écoutant des poésies sur le thème de la Nuit, Église Saint-Martin, Vareilles
19 septembre 2026 à 20h00
Église Saint-Martin — Vareilles
- Les visiteurs du soir, Fontaine Saint-Lazare place Saint-Louis, Autun
19 septembre 2026 à 20h30
Fontaine Saint-Lazare place Saint-Louis — Autun
- Visite Libre Eglise Sainte-Madeleine, Église Sainte-Madeleine, Charnay-lès-Mâcon
20 septembre 2026 à 09h00
Église Sainte-Madeleine — Charnay-lès-Mâcon
- Démonstration de l’aquarelliste Annie Turpin, Domaine de Champgrenon, Charnay-lès-Mâcon
20 septembre 2026 à 09h00
Domaine de Champgrenon — Charnay-lès-Mâcon
- Exposition d’archives coloniales de 1931 et utilisation d’un stéréoscope, La Cour Vive, Le Creusot
20 septembre 2026 à 09h00
La Cour Vive — Le Creusot
- Visite commentée « Azé et la Mouge », Teppe Saint-Martin, Azé
20 septembre 2026 à 09h00
Teppe Saint-Martin — Azé
- Découverte de l’ébénisterie restauration de meubles, Atelier des Lumières, Vauban
20 septembre 2026 à 09h00
Atelier des Lumières — Vauban
- Visite libre de la synagogue de Chalon-sur-Saône, 10 rue de Germigny, Chalon-sur-Saône
20 septembre 2026 à 09h30
10 rue de Germigny — Chalon-sur-Saône
- Balades en calèche, Domaine de Champgrenon, Charnay-lès-Mâcon
20 septembre 2026 à 09h30
Domaine de Champgrenon — Charnay-lès-Mâcon
- Visite de l’Atelier Sérendipité, Atelier Sérendipité, Étrigny
20 septembre 2026 à 10h00
Atelier Sérendipité — Étrigny
- Visite de la Maison des Patrimoines de Matour, Maison des Patrimoines, Matour
20 septembre 2026 à 10h00
Maison des Patrimoines — Matour
- Visite guidée de la chapelle de la Colombière, œuvre d’Auguste Perret, Chapelle de la Colombière, Chalon-sur-Saône
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de la Colombière — Chalon-sur-Saône
- Visite guidée de l’ancien carmel de Chalon-sur-Saône, Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône
20 septembre 2026 à 10h00
Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône — Chalon-sur-Saône
- Présentation du cabinet du Maire par Monsieur le Maire de Chalon-sur-Saône, Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône — Chalon-sur-Saône
- Visites et animations à la Cave à Musique, La Cave à Musique, Mâcon
20 septembre 2026 à 10h00
La Cave à Musique — Mâcon
- Atelier maquettes, Chapelle de Besanceuil, Bonnay-Saint-Ythaire
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Besanceuil — Bonnay-Saint-Ythaire
- Activités en famille « Dessine-moi une expo : L’atelier d’illustration », Espace Patrimoine, Chalon-sur-Saône
20 septembre 2026 à 10h30
Espace Patrimoine — Chalon-sur-Saône
- La base pétrolière interarmées (BPIA) : visite commentée de la salle du souvenir, Caserne Carnot, Chalon-sur-Saône
20 septembre 2026 à 10h30
Caserne Carnot — Chalon-sur-Saône
- Spectacle « Holà l’Eau là », Lab 71, Dompierre-les-Ormes
20 septembre 2026 à 10h30
Lab 71 — Dompierre-les-Ormes
- Balade nature entre pierres et eaux, Fontaine Saint-Lazare place Saint-Louis, Autun
20 septembre 2026 à 10h30
Fontaine Saint-Lazare place Saint-Louis — Autun
- Atelier-dégustation, Domaine de Champgrenon, Charnay-lès-Mâcon
20 septembre 2026 à 11h00
Domaine de Champgrenon — Charnay-lès-Mâcon
- Visite guidée de l’ exposition : L’Écomusée de la Bresse, trop vieux ? Menez votre enquête !, Château de Pierre-de-Bresse, Pierre-de-Bresse
20 septembre 2026 à 11h00
Château de Pierre-de-Bresse — Pierre-de-Bresse
- Pressées d’huile de noix, Domaine de Champgrenon, Charnay-lès-Mâcon
20 septembre 2026 à 11h00
Domaine de Champgrenon — Charnay-lès-Mâcon
- Visite libre de l’église Saint-Martin de Grevilly et accueil par des bénévoles, Église Saint-Martin, Grevilly
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Martin — Grevilly
- Visite commentée de l’église romane Saint-Hippolyte, site clunisien, Église Saint-Hippolyte, Bonnay
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Hippolyte — Bonnay
- Démonstration de rhabillage des meules, Moulin-musée de Ménetreuil, Ménetreuil
20 septembre 2026 à 14h00
Moulin-musée de Ménetreuil — Ménetreuil
- Visite guidée de l’ancienne chapelle des Carmes et de la salle d’étude de la bibliothèque municipale, Bibliothèque Municipale, Chalon-sur-Saône
20 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque Municipale — Chalon-sur-Saône
- Visite libre de l’église St Pierre, Église Saint-Pierre, Rosey
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre — Rosey
- Visite des chapelles de Mans et Saint Prix, Chapelles de Saint-Prix et Mans, Dyo
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelles de Saint-Prix et Mans — Dyo
- La numérisation de négatifs, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône
20 septembre 2026 à 14h00
Musée Nicéphore Niépce — Chalon-sur-Saône
- Visite de l’Hôtel Senecé, Hôtel Senecé, Mâcon
20 septembre 2026 à 14h00
Hôtel Senecé — Mâcon
- Barattage du beurre à l’ancienne et patois, Maison de l’Agriculture, Saint-Germain-du-Bois
20 septembre 2026 à 14h00
Maison de l’Agriculture — Saint-Germain-du-Bois
- Une tuilerie classée monument historique, Tuilerie de Varennes-Saint-Sauveur, Varennes-Saint-Sauveur
20 septembre 2026 à 14h00
Tuilerie de Varennes-Saint-Sauveur — Varennes-Saint-Sauveur
- Visite commentée de la chapelle Saint-Dominique et des bâtiments de l’ancien couvent et pensionnat des Dominicaines, La chapelle Saint-Dominique, Chalon-sur-Saône
20 septembre 2026 à 14h00
La chapelle Saint-Dominique — Chalon-sur-Saône
- Exposition « Les églises de Gueugnon », Église Saint-Maurice, Gueugnon
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Maurice — Gueugnon
- Visite de l’étang des moines de Saint-Hippolyte, Lieudit l’étang, Bonnay-Saint-Ythaire
20 septembre 2026 à 14h00
Lieudit l'étang — Bonnay-Saint-Ythaire
- Visite libre du lavoir de Nourice, Lavoir de Nourice, Rosey
20 septembre 2026 à 14h00
Lavoir de Nourice — Rosey
- Dédicace à la villa Perrusson, Villa Perrusson, Écuisses
20 septembre 2026 à 14h30
Villa Perrusson — Écuisses
- Visite guidée des Trésors du musée, Musée du Hiéron, Paray-le-Monial
20 septembre 2026 à 14h30
Musée du Hiéron — Paray-le-Monial
- les silex de Volgu, Salle des fêtes rue du pigeonier 71160 Rigny sur Arroux, Rigny-sur-Arroux
20 septembre 2026 à 14h30
Salle des fêtes — Rigny-sur-Arroux
- Finissage de l’exposition « Habiter les étoiles de Bethléem », La Filature, Varennes-sous-Dun
20 septembre 2026 à 15h00
La Filature — Varennes-sous-Dun
- Atelier : Portraits au collodion humide, Ferme du Champ bressan – Musée du terroir – La Grange rouge, Romenay
20 septembre 2026 à 15h00
Ferme du Champ bressan - Musée du terroir - La Grange rouge — Romenay
- Point d’orgue en deux temps, Église Saint-Henri, Le Creusot
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Henri — Le Creusot
- Visite libre de l’église du bourg à Laives, Église du Bourg, Laives
20 septembre 2026 à 15h00
Église du Bourg — Laives
- Le Gardien du Moulin, Moulin du Bonheur 23 rue de l’Abergement 71390 Messey sur Grosne, Messey-sur-Grosne
20 septembre 2026 à 16h00
Moulin du Bonheur — Messey-sur-Grosne
- Présentation des études archéologiques menées sur le Prieuré Saint-Georges de Couches, Prieuré Saint-Georges, Couches
20 septembre 2026 à 16h00
Prieuré Saint-Georges — Couches
- Visite commentée « La restauration des œuvres au Hiéron », Musée du Hiéron, Paray-le-Monial
20 septembre 2026 à 16h00
Musée du Hiéron — Paray-le-Monial
- Le swing de La Fontaine, Temple de l’Église réformée, Chalon-sur-Saône
20 septembre 2026 à 17h00
Temple de l'Église réformée — Chalon-sur-Saône
- « La photographie au musée du Hiéron », Musée du Hiéron, Paray-le-Monial
20 septembre 2026 à 17h00
Musée du Hiéron — Paray-le-Monial
- Concert choeur de chambre – Les Voix en Aparté, Église de chauffailles, Chauffailles
20 septembre 2026 à 17h00
Église de chauffailles — Chauffailles
- Point d’orgue en deux temps, Église Saint-Laurent, Le Creusot
20 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Laurent — Le Creusot
- Concert du patrimoine, église du sacré coeur, charolles, Charolles
20 septembre 2026 à 17h00
église du sacré coeur, charolles — Charolles
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)