SARTHE JOURNÉES DU PATRIMOINE (programme des visites)

En Sarthe, capitale Le Mans, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Visite guidée des résidences du logis de Moullins, Logis de Moullins,, Saint-Rémy-du-Val
19 septembre 2026 à 01h00
Logis de Moullins, — Saint-Rémy-du-Val
- Jeu de piste Baludik : Le secret des Arbres à Teloché, Teloché, Teloché
19 septembre 2026 à 08h00
Teloché — Teloché
- Retour au XII ème siècle, Porte Saint-Mathurin, Bourg le Roi
19 septembre 2026 à 08h00
Porte Saint-Mathurin — Bourg le Roi
- Parcours numériques Bludik Nouveau, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 08h00
LA FLECHE — La Flèche
- La Flèche, ville d’eau : l’expo s’affiche en grand !, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 08h30
LA FLECHE — La Flèche
- Sauvons l’orgue Merklin : chaque don compte !, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 08h30
LA FLECHE — La Flèche
- Visite de la cour du Tronchet, la Cour, Le Tronchet
19 septembre 2026 à 09h00
la Cour — Le Tronchet
- Découvrez un jeu emblématique de notre patrimoine local, Société de Boule de Fort de l’Union de Sablé-sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe
19 septembre 2026 à 09h00
Société de Boule de Fort de l'Union de Sablé-sur-Sarthe — Sablé-sur-Sarthe
- Visite de l’église Saint-Hilaire, Église paroissiale Saint-Hilaire, Oizé
19 septembre 2026 à 09h00
Église paroissiale Saint-Hilaire — Oizé
- Chantier participatif, visite, film éco-construction et table ronde, avec Maisons Paysannes de la Sarthe, Tiers-lieu Dix Formes, Saint-Paul-le-Gaultier
19 septembre 2026 à 09h00
Tiers-lieu Dix Formes — Saint-Paul-le-Gaultier
- Eglise Saint-Germain, chapelle du cimetière, Thorée les pins, Thorée-les-Pins
19 septembre 2026 à 09h00
Thorée les pins — Thorée-les-Pins
- Ensemble dialoguons pendant les journées européennes du patrimoine, Banque de France le Mans, Le Mans
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France le Mans — Le Mans
- Parc animalier, La Tour, Bourg-le-Roi
19 septembre 2026 à 09h00
La Tour — Bourg-le-Roi
- Visite de la banque de France, Banque de France le Mans, Le Mans
19 septembre 2026 à 09h30
Banque de France le Mans — Le Mans
- Balade urbaine : de Courboulay à l’Autogare, balade urbaine, Le Mans
19 septembre 2026 à 09h30
balade urbaine — Le Mans
- Découverte du centre des archives historiques du Mans, centre des archives historiques SNCF du Mans, Le Mans
19 septembre 2026 à 10h00
centre des archives historiques SNCF du Mans — Le Mans
- Escape game: à la recherche des plans oubliés, Thermes romains, Le Mans
19 septembre 2026 à 10h00
Thermes romains — Le Mans
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026, Eglise, La Quinte
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise — La Quinte
- Histoire de la maison Prunier. Visite de la plus ancienne manufacture française de rillettes., connerre, Connerré
19 septembre 2026 à 10h00
connerre — Connerré
- Visites de l’église et de la chapelle, exposition des chasubles, Eglise Saint-Ulphace, Saint-Ulphace
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Ulphace — Saint-Ulphace
- Chapelle Notre-Dame-des-vertus, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 10h00
LA FLECHE — La Flèche
- Animations au domaine de la Gandonnière, la gandonnière teloché, Teloché
19 septembre 2026 à 10h00
la gandonnière teloché — Teloché
- Visiter l’église Saint-Jean-Baptiste, Arthezé, Arthezé
19 septembre 2026 à 10h00
Arthezé — Arthezé
- ACCUEIL JEP 2026, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 10h00
LA FLECHE — La Flèche
- Musée des religieuses hospitalières de St Joseph, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 10h00
LA FLECHE — La Flèche
- Les « coulisses gourmandes », chez le glacier artisanal « La Frisquette », LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 10h00
LA FLECHE — La Flèche
- Atelier fablab : réalisez votre marque-page gravé, Réseau des médiathèques du Pays sabolien – Espace Pierre Reverdy, Sablé-sur-Sarthe
19 septembre 2026 à 10h00
Réseau des médiathèques du Pays sabolien - Espace Pierre Reverdy — Sablé-sur-Sarthe
- Salon Adrien-Louis Lusson, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 10h00
LA FLECHE — La Flèche
- Exposition – Evolution du matériel ferroviaire Manceau à travers les âges des trains du quotidien, Site SNCF de Pontlieue, Le Mans
19 septembre 2026 à 10h00
Site SNCF de Pontlieue — Le Mans
- Visite du prieuré de Vivoin, Prieuré de Vivoin, Vivoin
19 septembre 2026 à 10h00
Prieuré de Vivoin — Vivoin
- Visite libre du château de la Renaudière, Château de la renaudière, Neuvy-en-Champagne
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la renaudière — Neuvy-en-Champagne
- Site de Créans (église, château), Château de Créans et ses dépendances, Clermont-Créans
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Créans et ses dépendances — Clermont-Créans
- Saint-Germain et la Légion d’honneur, Mairie de Saint-Germain-sur-Sarthe, Fresnay-sur-Sarthe
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Saint-Germain-sur-Sarthe — Fresnay-sur-Sarthe
- Visite guidée du Musée Bibliothèque et du Fonds Ancien, Centre culturel, Saint-Calais
19 septembre 2026 à 10h00
Centre culturel — Saint-Calais
- Visite libre du château de Sillé-le-Guillaume, Château de sillé-le-guillaume, Sillé-le-Guillaume
19 septembre 2026 à 10h00
Château de sillé-le-guillaume — Sillé-le-Guillaume
- Mes premières journées du Patrimoine, Musée de Tessé, Le Mans
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de Tessé — Le Mans
- Mémoires en tissu : à la découverte des coiffes et de leurs secrets, Espace culturel Coféa, Fresnay-sur-Sarthe
19 septembre 2026 à 10h00
Espace culturel Coféa — Fresnay-sur-Sarthe
- Visite libre de l’église Saint-Laurent de Neuvy-en-Champagne, Église Saint-Laurent, Bernay-Neuvy-en-Champagne
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Laurent — Bernay-Neuvy-en-Champagne
- Visites de la rotonde ferroviaire, Association RFVL, Montval-sur-Loir
19 septembre 2026 à 10h00
Association RFVL — Montval-sur-Loir
- Visite libre de l’Abbaye Royale de l’Épau, Abbaye royale de l’Épau, Le Mans
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye royale de l'Épau — Le Mans
- Visite de l’église, Eglise Coulans sur Gée, Coulans-sur-Gée
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Coulans sur Gée — Coulans-sur-Gée
- Exposition sur le patrimoine de Saint-Ulphace, Salle des associations, Saint-Ulphace
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des associations — Saint-Ulphace
- Manoir de Vrigné, Manoir de Vrigné, Juigné-sur-Sarthe
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Vrigné — Juigné-sur-Sarthe
- Visite du jardin bleu à Laigné Saint Gervais, Le Jardin bleu, Laigné-Saint-Gervais
19 septembre 2026 à 10h00
Le Jardin bleu — Laigné-Saint-Gervais
- Les trésors cachés de la bibliothèque, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 10h00
LA FLECHE — La Flèche
- Jeux patrimoniaux, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 10h00
LA FLECHE — La Flèche
- Visite guidée du château de Montmirail, Château de montmirail, Montmirail
19 septembre 2026 à 10h00
Château de montmirail — Montmirail
- Visite guidée du Théâtre de la Halle au Blé, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 10h00
LA FLECHE — La Flèche
- Visites flash, Musée de la faïence et de la céramique, Malicorne-sur-Sarthe
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la faïence et de la céramique — Malicorne-sur-Sarthe
- Visites guidées du château de Courtanvaux, Château de Courtanvaux, Bessé-sur-Braye
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Courtanvaux — Bessé-sur-Braye
- Visite guidée d’un ensemble architectural résidentiel et agricole typique mais rare du XVIIIème siècle dans le Maine., Nuyet, Savigné-l’Évêque
19 septembre 2026 à 10h00
Nuyet — Savigné-l'Évêque
- Ouverture du musée « aux vieux soldats » La grande racinaie, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir
19 septembre 2026 à 10h00
Bazouges-Cré-sur-Loir — Bazouges Cré sur Loir
- Visite du château de Villaines (17e siècle) et des jardins, Château de Villaines, Louplande
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Villaines — Louplande
- Visite des chapelles et du château du collège St Jean-Baptiste de la Salle, Teloché, Collège Saint Jean-Baptiste de la salle, Teloché
19 septembre 2026 à 10h00
Collège Saint Jean-Baptiste de la salle — Teloché
- Visite guidée de la rocade ferroviaire du Mans (SNCF Voyageurs), Site SNCF de Pontlieue, Le Mans
19 septembre 2026 à 10h00
Site SNCF de Pontlieue — Le Mans
- Pratique de la BB7200 – Démarrage d’une locomotive, Site SNCF de Pontlieue, Le Mans
19 septembre 2026 à 10h00
Site SNCF de Pontlieue — Le Mans
- Atelier barbotine, Musée de la faïence et de la céramique, Malicorne-sur-Sarthe
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la faïence et de la céramique — Malicorne-sur-Sarthe
- Visite libre de la collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption, Eglise de Sillé-le-Guillaume, Sillé-le-Guillaume
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise de Sillé-le-Guillaume — Sillé-le-Guillaume
- Escape Game : La résistance à besoin de vous, Tour du Gros Pilier, Le Mans
19 septembre 2026 à 10h00
Tour du Gros Pilier — Le Mans
- Visite libre du musée, Musée de la faïence et de la céramique, Malicorne-sur-Sarthe
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la faïence et de la céramique — Malicorne-sur-Sarthe
- JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE, Château de Poncé, Loir en Vallée
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Poncé — Loir en Vallée
- La photographie à l’Épau, Abbaye royale de l’Épau, Le Mans
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye royale de l'Épau — Le Mans
- Dépôt ferroviaire à voie étroite de la Pinelière, Dépôt ferroviaire à voie étroite de la Pinelière, Saint-Germain-d’Arcé
19 septembre 2026 à 10h00
Dépôt ferroviaire à voie étroite de la Pinelière — Saint-Germain-d'Arcé
- Dans la peau d’un restaurateur d’art, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 10h00
LA FLECHE — La Flèche
- Découverte de la conduite d’un train TER sur un simulateur SNCF, Site SNCF de Pontlieue, Le Mans
19 septembre 2026 à 10h15
Site SNCF de Pontlieue — Le Mans
- Visite d’une cabine TER et rencontre avec les équipes SNCF, Site SNCF de Pontlieue, Le Mans
19 septembre 2026 à 10h15
Site SNCF de Pontlieue — Le Mans
- Visite guidée du château de Sillé-le-Guillaume, Château de sillé-le-guillaume, Sillé-le-Guillaume
19 septembre 2026 à 10h30
Château de sillé-le-guillaume — Sillé-le-Guillaume
- Les poupées Philippart, Espace culturel Coféa, Fresnay-sur-Sarthe
19 septembre 2026 à 10h30
Espace culturel Coféa — Fresnay-sur-Sarthe
- Visites guidées du Scarron, Le Scarron, Le Mans
19 septembre 2026 à 10h30
Le Scarron — Le Mans
- Médiévales Roizéennes : le samedi, château de Coulon, Roëzé-sur-Sarthe
19 septembre 2026 à 10h30
château de Coulon — Roëzé-sur-Sarthe
- Visite guidée du musée, Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON, Conlie
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la 2ème Guerre mondiale - Roger BELLON — Conlie
- A la découverte du parc du château de Courcival, église de Courcival, Courcival
19 septembre 2026 à 11h00
église de Courcival — Courcival
- Visite Flash « le vitrail Fialeix de Saint-Nicolas, une verrière sarthoise méconnue », Office de Tourisme Maine Saosnois, Mamers
19 septembre 2026 à 11h00
Office de Tourisme Maine Saosnois — Mamers
- Un café, Albert !, Musée de Tessé, Le Mans
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de Tessé — Le Mans
- Visite commentée du manoir de Beaumont le Chevreuil, Manoir de Beaumont, Joué-en-Charnie
19 septembre 2026 à 11h00
Manoir de Beaumont — Joué-en-Charnie
- Escape Game : La résistance à besoin de vous, Tour du Gros Pilier, Le Mans
19 septembre 2026 à 11h00
Tour du Gros Pilier — Le Mans
- Roseraie, Centre musical de Roussigny, Saint-Ulphace
19 septembre 2026 à 11h00
Centre musical de Roussigny — Saint-Ulphace
- Escape game: à la recherche des plans oubliés, Thermes romains, Le Mans
19 septembre 2026 à 11h00
Thermes romains — Le Mans
- La Cité du cirque : de la piscine au Chapiteau, Le Plongeoir, Le Mans
19 septembre 2026 à 11h00
Le Plongeoir — Le Mans
- Visites thématiques flash (30 min), Abbaye royale de l’Épau, Le Mans
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye royale de l'Épau — Le Mans
- Musik for a While, Prieuré de Vivoin, Vivoin
19 septembre 2026 à 11h30
Prieuré de Vivoin — Vivoin
- journées européennes du patrimoine, Prytanée National Militaire, La Flèche
19 septembre 2026 à 13h00
Prytanée National Militaire — La Flèche
- Visite du Potagenêt – jardin partagé, Potagenêt – jardin partagé, Le Mans
19 septembre 2026 à 13h00
Potagenêt - jardin partagé — Le Mans
- Visite du jardin des simples, Jardin des simples, Le Mans
19 septembre 2026 à 13h00
Jardin des simples — Le Mans
- Découvrir le chantier d’éco-restauration du manoir du Petit Béru, Manoir du Petit Béru, Vallon-sur-Gée
19 septembre 2026 à 13h00
Manoir du Petit Béru — Vallon-sur-Gée
- Fête de la Confiture, Château du Lude, Le Lude
19 septembre 2026 à 13h00
Château du Lude — Le Lude
- Journées européennes du patrimoine, chapelle d’Etival-en-Charnie, Chemiré-en-Charnie
19 septembre 2026 à 13h30
chapelle d'Etival-en-Charnie — Chemiré-en-Charnie
- Lavoir du Perray, Courcelles La Forêt, Courcelles-la-Forêt
19 septembre 2026 à 13h30
Courcelles La Forêt — Courcelles-la-Forêt
- Prytanée National Militaire, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 13h30
LA FLECHE — La Flèche
- VISITES LIBRES & GUIDEES, Château de la Chesnaye, Saint-Mars-de-Locquenay
19 septembre 2026 à 14h00
Château de la Chesnaye — Saint-Mars-de-Locquenay
- Moulin de la Bruère, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 14h00
LA FLECHE — La Flèche
- Château d’Oyré, Château de Créans et ses dépendances, Clermont-Créans
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Créans et ses dépendances — Clermont-Créans
- Journées Européennes du Patrimoine, Jean-Claude PELLEMOINE, Coudrecieux
19 septembre 2026 à 14h00
Jean-Claude PELLEMOINE — Coudrecieux
- Exposition « Circuit-Découverte-Patrimoine », Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir
19 septembre 2026 à 14h00
Bazouges-Cré-sur-Loir — Bazouges Cré sur Loir
- Visite de l’église Saint Jean-Baptiste, La chapelle d’Aligné, La Chapelle-d’Aligné
19 septembre 2026 à 14h00
La chapelle d'Aligné — La Chapelle-d'Aligné
- Balade urbaine : de Chanzy au Jardin des Plantes, CAUE de la Sarthe, Le Mans
19 septembre 2026 à 14h00
CAUE de la Sarthe — Le Mans
- Le moulin de la Barbée Diaporama, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir
19 septembre 2026 à 14h00
Bazouges-Cré-sur-Loir — Bazouges Cré sur Loir
- Visite libre de l’église de Saint Julien le Pauvre (72), Eglise de Saint Julien le Pauvre, Bernay-Neuvy-en-Champagne
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise de Saint Julien le Pauvre — Bernay-Neuvy-en-Champagne
- Visite petit musée de la faune locale, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir
19 septembre 2026 à 14h00
Bazouges-Cré-sur-Loir — Bazouges Cré sur Loir
- L’art du croquis urbain, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 14h00
LA FLECHE — La Flèche
- Balade guidée sur l’histoire du camp des Bretons de la guerre de 1870, Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON, Conlie
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la 2ème Guerre mondiale - Roger BELLON — Conlie
- Manoir « Le Chaumineau », Thorée les pins, Thorée-les-Pins
19 septembre 2026 à 14h00
Thorée les pins — Thorée-les-Pins
- Ouverture de l’église Notre-Dame-des-Champs avec visite libre ou visite commentée, Eglise Notre-Dame-des-Champs, Saint-Jean-d’Assé
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Notre-Dame-des-Champs — Saint-Jean-d'Assé
- Visite de la sous-préfecture de Mamers et animations dans le parc, Sous-préfecture de Mamers, Mamers
19 septembre 2026 à 14h00
Sous-préfecture de Mamers — Mamers
- Visite du château de Segrais – Centre de Méditation Kadampa France, Château de Segrais – Centre de Méditation Kadampa France, Saint-Mars-d’Outillé
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Segrais - Centre de Méditation Kadampa France — Saint-Mars-d'Outillé
- Animation Jardin permacole, Abbaye royale de l’Épau, Le Mans
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye royale de l'Épau — Le Mans
- Visiter la faune de notre patrimoine culturel, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 14h00
LA FLECHE — La Flèche
- Visite de l’église St Aubin et de la Tour du Pilori, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir
19 septembre 2026 à 14h00
Bazouges-Cré-sur-Loir — Bazouges Cré sur Loir
- Spectacle « Le Capitaine Fracasse » – château de Bazouges, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir
19 septembre 2026 à 14h00
Bazouges-Cré-sur-Loir — Bazouges Cré sur Loir
- Soupières en folie, Musée Cafetières et compagnie, Montval-sur-Loir
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Cafetières et compagnie — Montval-sur-Loir
- Atelier réinterpréter les archives photographiques, Micro-Folie Ecommoy, Écommoy
19 septembre 2026 à 14h00
Micro-Folie Ecommoy — Écommoy
- Visite de la chapelle de Montreuil, Bellevue 72540 Joué en Charnie, Joué-en-Charnie
19 septembre 2026 à 14h00
Bellevue 72540 Joué en Charnie — Joué-en-Charnie
- Visite guidée de la chapelle Sainte-Anne & concert quatuor cordes/flûte, Laigné-Saint-Gervais, Chapelle Sainte-Anne 72220 Laigné-saint-Gervais, Laigné-Saint-Gervais
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Sainte-Anne 72220 Laigné-saint-Gervais — Laigné-Saint-Gervais
- Visite de l’Ancienne École (école-musée) du Grez, L’Ancienne Ecole (école-musée du Grez), Le Grez
19 septembre 2026 à 14h00
L'Ancienne Ecole (école-musée du Grez) — Le Grez
- Confection d’un bourdon, Salle des associations, Saint-Ulphace
19 septembre 2026 à 14h00
Salle des associations — Saint-Ulphace
- Visite libre du manoir de Verdigné, Manoir de Verdigné, Avesnes-en-Saosnois
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de Verdigné — Avesnes-en-Saosnois
- Visite du Ciné-Poche, MJC Jacques Prévert, Souligné-sous-Ballon
19 septembre 2026 à 14h00
MJC Jacques Prévert — Souligné-sous-Ballon
- Visite guidée au manoir de Rousson, manoir de Rousson, Parcé-sur-Sarthe
19 septembre 2026 à 14h00
manoir de Rousson — Parcé-sur-Sarthe
- moments musicaux dans l’église St Nicolas du Grez, Eglise St- Nicolas 72140 Le Grez, Le Grez
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise St- Nicolas 72140 Le Grez — Le Grez
- Fête Renaissance, Château du Lude, Le Lude
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Lude — Le Lude
- Maison dite de « Jeanne d’Arc » – ancien auditoire de justice du XVe siècle, 4 rue de la valériane, Contilly, Contilly
19 septembre 2026 à 14h00
4 rue de la valériane, Contilly — Contilly
- Visite guidée du manoir de la Ponjardière, Manoir de la Ponjardière, Avezé
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de la Ponjardière — Avezé
- Manoir du Ruisseau, Thorée les pins, Thorée-les-Pins
19 septembre 2026 à 14h00
Thorée les pins — Thorée-les-Pins
- Parcours d’art contemporain, d’architecture et de design, Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier, Piacé
19 septembre 2026 à 14h30
Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier — Piacé
- Visite Flash « les bateaux Borda à Mamers, une histoire insolite méconnue », Office de Tourisme Maine Saosnois, Mamers
19 septembre 2026 à 14h30
Office de Tourisme Maine Saosnois — Mamers
- ESPACE BÉZARD – LE CORBUSIER, Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier, Piacé
19 septembre 2026 à 14h30
Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier — Piacé
- Découverte du donjon de Ballon, Château de Ballon, Ballon-Saint Mars
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Ballon — Ballon-Saint Mars
- visite d’un musée du marbre, Ecomusee du marbre, Sablé-sur-Sarthe
19 septembre 2026 à 14h30
Ecomusee du marbre — Sablé-sur-Sarthe
- Visite conférence de l’église Saint Denis de Vezot, Église, Vezot
19 septembre 2026 à 14h30
Église — Vezot
- Ravivez le manoir de Sourches, Manoir de Sourches, Précigné
19 septembre 2026 à 14h30
Manoir de Sourches — Précigné
- Visite guidée du château des Etangs l’Archevêque (ISMH) à Saint Vincent du Lorouër (72150), Château des Etangs l’Archevêque Saint Vincent du Lorouër, Saint-Vincent-du-Lorouër
19 septembre 2026 à 14h30
Château des Etangs l'Archevêque Saint Vincent du Lorouër — Saint-Vincent-du-Lorouër
- Salon Alain Codron, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 14h30
LA FLECHE — La Flèche
- Albert Maignan en version patois, Musée de Tessé, Le Mans
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de Tessé — Le Mans
- Visite guidée de l’église Notre Dame, Eglise Notre Dame, Saint-Calais
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Notre Dame — Saint-Calais
- De la Maison de l’eau à l’ESPAL, Maison de l’eau, Le Mans
19 septembre 2026 à 15h00
Maison de l'eau — Le Mans
- Conférences : aux origines de l’école maternelle, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 15h00
LA FLECHE — La Flèche
- Visite de la salle Michel d’Aillières, Abbaye royale de l’Épau, Le Mans
19 septembre 2026 à 15h00
Abbaye royale de l'Épau — Le Mans
- Les secrets de La Templerie, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 15h00
LA FLECHE — La Flèche
- Visite guidée du vieux bourg de Bazouges, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir
19 septembre 2026 à 15h00
Bazouges-Cré-sur-Loir — Bazouges Cré sur Loir
- Jeu de Boules de fort » La Renaissance « , LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 15h00
LA FLECHE — La Flèche
- Pavillon Fouquet de la Varenne, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 15h00
LA FLECHE — La Flèche
- Fantastiques fossiles, Salle des associations, Saint-Ulphace
19 septembre 2026 à 15h00
Salle des associations — Saint-Ulphace
- Visite/Balade commentée du parcours d’art contemporain, d’architecture et de design, Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier, Piacé
19 septembre 2026 à 15h00
Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier — Piacé
- Visite Flash « l’entreprise Vercelletto, une destinée mamertine internationale », Office de Tourisme Maine Saosnois, Mamers
19 septembre 2026 à 15h30
Office de Tourisme Maine Saosnois — Mamers
- La cité Plantagenêt, Maison du Pilier rouge – Office de tourisme, Le Mans
19 septembre 2026 à 15h30
Maison du Pilier rouge - Office de tourisme — Le Mans
- Exposition « De bois en haut » – Collectif La Douceur, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 15h30
LA FLECHE — La Flèche
- Prestation d’orgue de Barbarie, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir
19 septembre 2026 à 16h00
Bazouges-Cré-sur-Loir — Bazouges Cré sur Loir
- Peindre la lumière, Musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt, Le Mans
19 septembre 2026 à 16h00
Musée Jean-Claude Boulard - Carré Plantagenêt — Le Mans
- Performance dansée, Musée de Tessé, Le Mans
19 septembre 2026 à 16h00
Musée de Tessé — Le Mans
- Petit goûter des enfants, Salle des associations, Saint-Ulphace
19 septembre 2026 à 16h00
Salle des associations — Saint-Ulphace
- De la Maison de l’eau à l’ESPAL, Maison de l’eau, Le Mans
19 septembre 2026 à 16h00
Maison de l'eau — Le Mans
- La Cité du cirque : de la piscine au Chapiteau, Le Plongeoir, Le Mans
19 septembre 2026 à 16h30
Le Plongeoir — Le Mans
- La cathédrale Saint-Julien, Maison du Pilier rouge – Office de tourisme, Le Mans
19 septembre 2026 à 16h45
Maison du Pilier rouge - Office de tourisme — Le Mans
- De la Maison de l’eau à l’ESPAL, Maison de l’eau, Le Mans
19 septembre 2026 à 17h00
Maison de l'eau — Le Mans
- Spectacle de danse, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 17h00
LA FLECHE — La Flèche
- Quand le train s’arrêtait à Saint-Ulphace, Salle des associations, Saint-Ulphace
19 septembre 2026 à 17h00
Salle des associations — Saint-Ulphace
- L’église Saint-Germain, Église Saint-Germain, Fresnay-sur-Sarthe
19 septembre 2026 à 18h00
Église Saint-Germain — Fresnay-sur-Sarthe
- Conte “Dans le bourg de Degré”, Réseau des médiathèques du Pays sabolien – Espace Pierre Reverdy, Sablé-sur-Sarthe
19 septembre 2026 à 18h00
Réseau des médiathèques du Pays sabolien - Espace Pierre Reverdy — Sablé-sur-Sarthe
- Concert église Saint-Louis Prytanée National Militaire, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 20h00
LA FLECHE — La Flèche
- Mapping vidéo sur le château de Coulon, château de Coulon, Roëzé-sur-Sarthe
19 septembre 2026 à 20h15
château de Coulon — Roëzé-sur-Sarthe
- Éclat de folie, Prieuré de Vivoin, Vivoin
19 septembre 2026 à 20h30
Prieuré de Vivoin — Vivoin
- Ciné-débat : « Gagarine », Les Cineastes, Le Mans
19 septembre 2026 à 20h30
Les Cineastes — Le Mans
- Grand concert événement au profit de l’orgue Merklin, LA FLECHE, La Flèche
19 septembre 2026 à 20h30
LA FLECHE — La Flèche
- Ciné plein-air « Le Comte de Monte-Cristo », Château de sillé-le-guillaume, Sillé-le-Guillaume
19 septembre 2026 à 21h00
Château de sillé-le-guillaume — Sillé-le-Guillaume
- Journées européennes du patrimoine 2026 / église Saint Sulpice – Panon, Eglise Saint Sulpice, Panon
20 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint Sulpice — Panon
- Château de La Masselière, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir
20 septembre 2026 à 10h00
Bazouges-Cré-sur-Loir — Bazouges Cré sur Loir
- Visite du prieuré de Vivoin, Prieuré de Vivoin, Vivoin
20 septembre 2026 à 10h00
Prieuré de Vivoin — Vivoin
- Anniversaire de la naissance de Guimonneau de la Forterie, potier célèbre de Ligron, Eglise, place de l’église 72270 Courcelles la Forêt, Burcin
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Jean — Courcelles-la-Forêt
- Escape Game : La résistance à besoin de vous, Tour du Gros Pilier, Le Mans
20 septembre 2026 à 10h00
Tour du Gros Pilier — Le Mans
- Exposition de poterie de Pierre-Innocent, Eglise, place de l’église 72270 Courcelles la Forêt, Burcin
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Jean — Courcelles-la-Forêt
- Visite libre de l’église de Pizieux (72600), 72600 – pizieux, Pizieux
20 septembre 2026 à 10h00
72600 - pizieux — Pizieux
- Escape game: à la recherche des plans oubliés, Thermes romains, Le Mans
20 septembre 2026 à 10h00
Thermes romains — Le Mans
- Visite du Madrigal, 83 rue du docteur godard, 72600 Mamers, Mamers
20 septembre 2026 à 10h00
83 rue du docteur godard, 72600 Mamers — Mamers
- Visite de la chapelle Sainte Scholastique, Chapelle Sainte Scholastique, Sainte Jean d’Assé
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte Scholastique — Sainte Jean d'Assé
- Escape game: à la recherche des plans oubliés, Thermes romains, Le Mans
20 septembre 2026 à 11h00
Thermes romains — Le Mans
- Double, Double Toil and Trouble, Prieuré de Vivoin, Vivoin
20 septembre 2026 à 11h30
Prieuré de Vivoin — Vivoin
- Visite commentée de l’église Saint Hilaire, Asnières sur Vègre 72430, Asnières-sur-Vègre
20 septembre 2026 à 14h00
Asnières sur Vègre 72430 — Asnières-sur-Vègre
- Visite guidée du château de la Renaudière, Château de la renaudière, Neuvy-en-Champagne
20 septembre 2026 à 14h00
Château de la renaudière — Neuvy-en-Champagne
- L’Hôtel-Dieu de Coëffort, Église Sainte Jeanne-d’Arc, Le Mans
20 septembre 2026 à 14h00
Église Sainte Jeanne-d'Arc — Le Mans
- Visite libre du belvédère de Perseigne, Belvédère de Perseigne, Villaines-la-Carelle
20 septembre 2026 à 14h00
Belvédère de Perseigne — Villaines-la-Carelle
- Visite libre – château de Haut Éclair, Château de Haut Eclair Nogent le Bernard, Nogent-le-Bernard
20 septembre 2026 à 14h00
Château de Haut Eclair Nogent le Bernard — Nogent-le-Bernard
- Visite de l’Espace muséal Jean Jousse, Espace muséal Jean Jousse 72320 Gréez-sur-Roc, Gréez-sur-Roc
20 septembre 2026 à 14h00
Espace muséal Jean Jousse 72320 Gréez-sur-Roc — Gréez-sur-Roc
- La Fondation Jean Jousse, Eglise Saint-Almire 72320 Gréez-sur-Roc, Gréez-sur-Roc
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Almire 72320 Gréez-sur-Roc — Gréez-sur-Roc
- Quartier de Cré-sur-Loir, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir
20 septembre 2026 à 14h00
Bazouges-Cré-sur-Loir — Bazouges Cré sur Loir
- Visite guidée – pigeonnier du château de Haut Éclair, Château de Haut Eclair Nogent le Bernard, Nogent-le-Bernard
20 septembre 2026 à 14h00
Château de Haut Eclair Nogent le Bernard — Nogent-le-Bernard
- Le Concert Malmené, Prieuré de Vivoin, Vivoin
20 septembre 2026 à 14h30
Prieuré de Vivoin — Vivoin
- Démonstration d’artisan, Musée de la faïence et de la céramique, Malicorne-sur-Sarthe
20 septembre 2026 à 14h30
Musée de la faïence et de la céramique — Malicorne-sur-Sarthe
- Secrets de musée, Musée de Tessé, Le Mans
20 septembre 2026 à 14h30
Musée de Tessé — Le Mans
- Visite guidée de Coco Plage, Maison du Tourisme – Lac de Sillé, Sillé-le-Guillaume
20 septembre 2026 à 15h00
Maison du Tourisme - Lac de Sillé — Sillé-le-Guillaume
- Visite de Fresnay-sur-Sarthe, Poterne du château, Fresnay-sur-Sarthe
20 septembre 2026 à 15h00
Poterne du château — Fresnay-sur-Sarthe
- Exposition de photographies de Saint Rigomer et des environs, Maison de Gaston Floquet, Villeneuve-en-Perseigne
20 septembre 2026 à 15h00
Maison de Gaston Floquet — Villeneuve-en-Perseigne
- Albert Maignan en version Sciences naturelles, Musée de Tessé, Le Mans
20 septembre 2026 à 15h00
Musée de Tessé — Le Mans
- L’Hôtel-Dieu de Coëffort, Église Sainte Jeanne-d’Arc, Le Mans
20 septembre 2026 à 15h00
Église Sainte Jeanne-d'Arc — Le Mans
- La cité Plantagenêt, Maison du Pilier rouge – Office de tourisme, Le Mans
20 septembre 2026 à 15h30
Maison du Pilier rouge - Office de tourisme — Le Mans
- Balades en fanfare dans les Balkans, Eglise Notre-Dame-des-Champs, Saint-Jean-d’Assé
20 septembre 2026 à 16h00
Eglise Notre-Dame-des-Champs — Saint-Jean-d'Assé
- Petit resto grands cuistots (et inversement), Centre culturel, Saint-Calais
20 septembre 2026 à 16h00
Centre culturel — Saint-Calais
- Les coulisses du musée, Musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt, Le Mans
20 septembre 2026 à 16h15
Musée Jean-Claude Boulard - Carré Plantagenêt — Le Mans
- Salve Regina, Prieuré de Vivoin, Vivoin
20 septembre 2026 à 16h30
Prieuré de Vivoin — Vivoin
- La cathédrale Saint-Julien, Maison du Pilier rouge – Office de tourisme, Le Mans
20 septembre 2026 à 16h45
Maison du Pilier rouge - Office de tourisme — Le Mans
- Comment protéger le patrimoine archéologique en zone de guerre ? Exemple de l’Ukraine., Espace muséal Jean Jousse 72320 Gréez-sur-Roc, Gréez-sur-Roc
20 septembre 2026 à 17h00
Espace muséal Jean Jousse 72320 Gréez-sur-Roc — Gréez-sur-Roc
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)