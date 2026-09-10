SARTHE JOURNÉES DU PATRIMOINE (programme des visites)

Retour au XII ème siècle, Porte Saint-Mathurin, Bourg le Roi



Porte Saint-Mathurin — Bourg le Roi

Parcours numériques Bludik Nouveau, LA FLECHE, La Flèche



LA FLECHE — La Flèche

Visite de la cour du Tronchet, la Cour, Le Tronchet



la Cour — Le Tronchet

Découvrez un jeu emblématique de notre patrimoine local, Société de Boule de Fort de l’Union de Sablé-sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe



Société de Boule de Fort de l'Union de Sablé-sur-Sarthe — Sablé-sur-Sarthe

Ensemble dialoguons pendant les journées européennes du patrimoine, Banque de France le Mans, Le Mans



Banque de France le Mans — Le Mans

Visite de la banque de France, Banque de France le Mans, Le Mans



Banque de France le Mans — Le Mans

Balade urbaine : de Courboulay à l’Autogare, balade urbaine, Le Mans



balade urbaine — Le Mans

Découverte du centre des archives historiques du Mans, centre des archives historiques SNCF du Mans, Le Mans



centre des archives historiques SNCF du Mans — Le Mans

Escape game: à la recherche des plans oubliés, Thermes romains, Le Mans



Thermes romains — Le Mans

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026, Eglise, La Quinte



Eglise — La Quinte

Chapelle Notre-Dame-des-vertus, LA FLECHE, La Flèche



LA FLECHE — La Flèche

Animations au domaine de la Gandonnière, la gandonnière teloché, Teloché



la gandonnière teloché — Teloché

ACCUEIL JEP 2026, LA FLECHE, La Flèche



LA FLECHE — La Flèche

Musée des religieuses hospitalières de St Joseph, LA FLECHE, La Flèche



LA FLECHE — La Flèche

Atelier fablab : réalisez votre marque-page gravé, Réseau des médiathèques du Pays sabolien – Espace Pierre Reverdy, Sablé-sur-Sarthe



Réseau des médiathèques du Pays sabolien - Espace Pierre Reverdy — Sablé-sur-Sarthe

Salon Adrien-Louis Lusson, LA FLECHE, La Flèche



LA FLECHE — La Flèche

Exposition – Evolution du matériel ferroviaire Manceau à travers les âges des trains du quotidien, Site SNCF de Pontlieue, Le Mans



Site SNCF de Pontlieue — Le Mans

Visite du prieuré de Vivoin, Prieuré de Vivoin, Vivoin



Prieuré de Vivoin — Vivoin

Visite libre du château de la Renaudière, Château de la renaudière, Neuvy-en-Champagne



Château de la renaudière — Neuvy-en-Champagne

Site de Créans (église, château), Château de Créans et ses dépendances, Clermont-Créans



Château de Créans et ses dépendances — Clermont-Créans

Mes premières journées du Patrimoine, Musée de Tessé, Le Mans



Musée de Tessé — Le Mans

Visite libre de l’Abbaye Royale de l’Épau, Abbaye royale de l’Épau, Le Mans



Abbaye royale de l'Épau — Le Mans

Visite de l’église, Eglise Coulans sur Gée, Coulans-sur-Gée



Eglise Coulans sur Gée — Coulans-sur-Gée

Les trésors cachés de la bibliothèque, LA FLECHE, La Flèche



LA FLECHE — La Flèche

Jeux patrimoniaux, LA FLECHE, La Flèche



LA FLECHE — La Flèche

Visite guidée du château de Montmirail, Château de montmirail, Montmirail



Château de montmirail — Montmirail

Visite guidée du Théâtre de la Halle au Blé, LA FLECHE, La Flèche



LA FLECHE — La Flèche

Visites flash, Musée de la faïence et de la céramique, Malicorne-sur-Sarthe



Musée de la faïence et de la céramique — Malicorne-sur-Sarthe

Visite des chapelles et du château du collège St Jean-Baptiste de la Salle, Teloché, Collège Saint Jean-Baptiste de la salle, Teloché



Collège Saint Jean-Baptiste de la salle — Teloché

Visite guidée de la rocade ferroviaire du Mans (SNCF Voyageurs), Site SNCF de Pontlieue, Le Mans



Site SNCF de Pontlieue — Le Mans

Pratique de la BB7200 – Démarrage d’une locomotive, Site SNCF de Pontlieue, Le Mans



Site SNCF de Pontlieue — Le Mans

Atelier barbotine, Musée de la faïence et de la céramique, Malicorne-sur-Sarthe



Musée de la faïence et de la céramique — Malicorne-sur-Sarthe

Escape Game : La résistance à besoin de vous, Tour du Gros Pilier, Le Mans



Tour du Gros Pilier — Le Mans

Visite libre du musée, Musée de la faïence et de la céramique, Malicorne-sur-Sarthe



Musée de la faïence et de la céramique — Malicorne-sur-Sarthe

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE, Château de Poncé, Loir en Vallée



Château de Poncé — Loir en Vallée

La photographie à l’Épau, Abbaye royale de l’Épau, Le Mans



Abbaye royale de l'Épau — Le Mans

Dépôt ferroviaire à voie étroite de la Pinelière, Dépôt ferroviaire à voie étroite de la Pinelière, Saint-Germain-d’Arcé



Dépôt ferroviaire à voie étroite de la Pinelière — Saint-Germain-d'Arcé

Dans la peau d’un restaurateur d’art, LA FLECHE, La Flèche



LA FLECHE — La Flèche

Découverte de la conduite d’un train TER sur un simulateur SNCF, Site SNCF de Pontlieue, Le Mans



Site SNCF de Pontlieue — Le Mans

Visite d’une cabine TER et rencontre avec les équipes SNCF, Site SNCF de Pontlieue, Le Mans



Site SNCF de Pontlieue — Le Mans

Visites guidées du Scarron, Le Scarron, Le Mans



Le Scarron — Le Mans

Visite guidée du musée, Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON, Conlie



Musée de la 2ème Guerre mondiale - Roger BELLON — Conlie

A la découverte du parc du château de Courcival, église de Courcival, Courcival



église de Courcival — Courcival

Visite Flash « le vitrail Fialeix de Saint-Nicolas, une verrière sarthoise méconnue », Office de Tourisme Maine Saosnois, Mamers



Office de Tourisme Maine Saosnois — Mamers

Un café, Albert !, Musée de Tessé, Le Mans



Musée de Tessé — Le Mans

Escape Game : La résistance à besoin de vous, Tour du Gros Pilier, Le Mans



Tour du Gros Pilier — Le Mans

Roseraie, Centre musical de Roussigny, Saint-Ulphace



Centre musical de Roussigny — Saint-Ulphace

Escape game: à la recherche des plans oubliés, Thermes romains, Le Mans



Thermes romains — Le Mans

La Cité du cirque : de la piscine au Chapiteau, Le Plongeoir, Le Mans



Le Plongeoir — Le Mans

Visites thématiques flash (30 min), Abbaye royale de l’Épau, Le Mans



Abbaye royale de l'Épau — Le Mans

Musik for a While, Prieuré de Vivoin, Vivoin



Prieuré de Vivoin — Vivoin

journées européennes du patrimoine, Prytanée National Militaire, La Flèche



Prytanée National Militaire — La Flèche

Visite du Potagenêt – jardin partagé, Potagenêt – jardin partagé, Le Mans



Potagenêt - jardin partagé — Le Mans

Visite du jardin des simples, Jardin des simples, Le Mans



Jardin des simples — Le Mans

Fête de la Confiture, Château du Lude, Le Lude



Château du Lude — Le Lude

Prytanée National Militaire, LA FLECHE, La Flèche



LA FLECHE — La Flèche

Moulin de la Bruère, LA FLECHE, La Flèche



LA FLECHE — La Flèche

Château d’Oyré, Château de Créans et ses dépendances, Clermont-Créans



Château de Créans et ses dépendances — Clermont-Créans

Balade urbaine : de Chanzy au Jardin des Plantes, CAUE de la Sarthe, Le Mans



CAUE de la Sarthe — Le Mans

Le moulin de la Barbée Diaporama, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir



Bazouges-Cré-sur-Loir — Bazouges Cré sur Loir

Visite libre de l’église de Saint Julien le Pauvre (72), Eglise de Saint Julien le Pauvre, Bernay-Neuvy-en-Champagne



Eglise de Saint Julien le Pauvre — Bernay-Neuvy-en-Champagne

Visite petit musée de la faune locale, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir



Bazouges-Cré-sur-Loir — Bazouges Cré sur Loir

L’art du croquis urbain, LA FLECHE, La Flèche



LA FLECHE — La Flèche

Balade guidée sur l’histoire du camp des Bretons de la guerre de 1870, Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON, Conlie



Musée de la 2ème Guerre mondiale - Roger BELLON — Conlie

Visite du château de Segrais – Centre de Méditation Kadampa France, Château de Segrais – Centre de Méditation Kadampa France, Saint-Mars-d’Outillé



Château de Segrais - Centre de Méditation Kadampa France — Saint-Mars-d'Outillé

Animation Jardin permacole, Abbaye royale de l’Épau, Le Mans



Abbaye royale de l'Épau — Le Mans

Visiter la faune de notre patrimoine culturel, LA FLECHE, La Flèche



LA FLECHE — La Flèche

Visite de l’église St Aubin et de la Tour du Pilori, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir



Bazouges-Cré-sur-Loir — Bazouges Cré sur Loir

Soupières en folie, Musée Cafetières et compagnie, Montval-sur-Loir



Musée Cafetières et compagnie — Montval-sur-Loir

Visite de la chapelle de Montreuil, Bellevue 72540 Joué en Charnie, Joué-en-Charnie



Bellevue 72540 Joué en Charnie — Joué-en-Charnie

moments musicaux dans l’église St Nicolas du Grez, Eglise St- Nicolas 72140 Le Grez, Le Grez



Eglise St- Nicolas 72140 Le Grez — Le Grez

Fête Renaissance, Château du Lude, Le Lude



Château du Lude — Le Lude

Visite guidée du manoir de la Ponjardière, Manoir de la Ponjardière, Avezé



Manoir de la Ponjardière — Avezé

Visite Flash « les bateaux Borda à Mamers, une histoire insolite méconnue », Office de Tourisme Maine Saosnois, Mamers



Office de Tourisme Maine Saosnois — Mamers

ESPACE BÉZARD – LE CORBUSIER, Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier, Piacé



Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier — Piacé

Découverte du donjon de Ballon, Château de Ballon, Ballon-Saint Mars



Château de Ballon — Ballon-Saint Mars

Ravivez le manoir de Sourches, Manoir de Sourches, Précigné



Manoir de Sourches — Précigné

Visite guidée du château des Etangs l’Archevêque (ISMH) à Saint Vincent du Lorouër (72150), Château des Etangs l’Archevêque Saint Vincent du Lorouër, Saint-Vincent-du-Lorouër



Château des Etangs l'Archevêque Saint Vincent du Lorouër — Saint-Vincent-du-Lorouër

Salon Alain Codron, LA FLECHE, La Flèche



LA FLECHE — La Flèche

Albert Maignan en version patois, Musée de Tessé, Le Mans



Musée de Tessé — Le Mans

De la Maison de l’eau à l’ESPAL, Maison de l’eau, Le Mans



Maison de l'eau — Le Mans

Visite de la salle Michel d’Aillières, Abbaye royale de l’Épau, Le Mans



Abbaye royale de l'Épau — Le Mans

Les secrets de La Templerie, LA FLECHE, La Flèche



LA FLECHE — La Flèche

Visite guidée du vieux bourg de Bazouges, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir



Bazouges-Cré-sur-Loir — Bazouges Cré sur Loir

Pavillon Fouquet de la Varenne, LA FLECHE, La Flèche



LA FLECHE — La Flèche

Visite Flash « l’entreprise Vercelletto, une destinée mamertine internationale », Office de Tourisme Maine Saosnois, Mamers



Office de Tourisme Maine Saosnois — Mamers

La cité Plantagenêt, Maison du Pilier rouge – Office de tourisme, Le Mans



Maison du Pilier rouge - Office de tourisme — Le Mans

Prestation d’orgue de Barbarie, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir



Bazouges-Cré-sur-Loir — Bazouges Cré sur Loir

Peindre la lumière, Musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt, Le Mans



Musée Jean-Claude Boulard - Carré Plantagenêt — Le Mans

Performance dansée, Musée de Tessé, Le Mans



Musée de Tessé — Le Mans

De la Maison de l’eau à l’ESPAL, Maison de l’eau, Le Mans



Maison de l'eau — Le Mans

La Cité du cirque : de la piscine au Chapiteau, Le Plongeoir, Le Mans



Le Plongeoir — Le Mans

La cathédrale Saint-Julien, Maison du Pilier rouge – Office de tourisme, Le Mans



Maison du Pilier rouge - Office de tourisme — Le Mans

De la Maison de l’eau à l’ESPAL, Maison de l’eau, Le Mans



Maison de l'eau — Le Mans

Spectacle de danse, LA FLECHE, La Flèche



LA FLECHE — La Flèche

Conte “Dans le bourg de Degré”, Réseau des médiathèques du Pays sabolien – Espace Pierre Reverdy, Sablé-sur-Sarthe



Réseau des médiathèques du Pays sabolien - Espace Pierre Reverdy — Sablé-sur-Sarthe

Concert église Saint-Louis Prytanée National Militaire, LA FLECHE, La Flèche



LA FLECHE — La Flèche

Éclat de folie, Prieuré de Vivoin, Vivoin



Prieuré de Vivoin — Vivoin

Grand concert événement au profit de l’orgue Merklin, LA FLECHE, La Flèche



LA FLECHE — La Flèche

Château de La Masselière, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir



Bazouges-Cré-sur-Loir — Bazouges Cré sur Loir

Visite du prieuré de Vivoin, Prieuré de Vivoin, Vivoin



Prieuré de Vivoin — Vivoin

Escape Game : La résistance à besoin de vous, Tour du Gros Pilier, Le Mans



Tour du Gros Pilier — Le Mans

Escape game: à la recherche des plans oubliés, Thermes romains, Le Mans



Thermes romains — Le Mans

Visite du Madrigal, 83 rue du docteur godard, 72600 Mamers, Mamers



83 rue du docteur godard, 72600 Mamers — Mamers

Visite de la chapelle Sainte Scholastique, Chapelle Sainte Scholastique, Sainte Jean d’Assé



Chapelle Sainte Scholastique — Sainte Jean d'Assé

Escape game: à la recherche des plans oubliés, Thermes romains, Le Mans



Thermes romains — Le Mans

Double, Double Toil and Trouble, Prieuré de Vivoin, Vivoin



Prieuré de Vivoin — Vivoin

Visite guidée du château de la Renaudière, Château de la renaudière, Neuvy-en-Champagne



Château de la renaudière — Neuvy-en-Champagne

L’Hôtel-Dieu de Coëffort, Église Sainte Jeanne-d’Arc, Le Mans



Église Sainte Jeanne-d'Arc — Le Mans

Visite libre – château de Haut Éclair, Château de Haut Eclair Nogent le Bernard, Nogent-le-Bernard



Château de Haut Eclair Nogent le Bernard — Nogent-le-Bernard

Visite de l’Espace muséal Jean Jousse, Espace muséal Jean Jousse 72320 Gréez-sur-Roc, Gréez-sur-Roc



Espace muséal Jean Jousse 72320 Gréez-sur-Roc — Gréez-sur-Roc

Quartier de Cré-sur-Loir, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir



Bazouges-Cré-sur-Loir — Bazouges Cré sur Loir

Visite guidée – pigeonnier du château de Haut Éclair, Château de Haut Eclair Nogent le Bernard, Nogent-le-Bernard



Château de Haut Eclair Nogent le Bernard — Nogent-le-Bernard

Le Concert Malmené, Prieuré de Vivoin, Vivoin



Prieuré de Vivoin — Vivoin

Démonstration d’artisan, Musée de la faïence et de la céramique, Malicorne-sur-Sarthe



Musée de la faïence et de la céramique — Malicorne-sur-Sarthe

Secrets de musée, Musée de Tessé, Le Mans



Musée de Tessé — Le Mans

Visite guidée de Coco Plage, Maison du Tourisme – Lac de Sillé, Sillé-le-Guillaume



Maison du Tourisme - Lac de Sillé — Sillé-le-Guillaume

Exposition de photographies de Saint Rigomer et des environs, Maison de Gaston Floquet, Villeneuve-en-Perseigne



Maison de Gaston Floquet — Villeneuve-en-Perseigne

Albert Maignan en version Sciences naturelles, Musée de Tessé, Le Mans



Musée de Tessé — Le Mans

L’Hôtel-Dieu de Coëffort, Église Sainte Jeanne-d’Arc, Le Mans



Église Sainte Jeanne-d'Arc — Le Mans

La cité Plantagenêt, Maison du Pilier rouge – Office de tourisme, Le Mans



Maison du Pilier rouge - Office de tourisme — Le Mans

Les coulisses du musée, Musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt, Le Mans



Musée Jean-Claude Boulard - Carré Plantagenêt — Le Mans

Salve Regina, Prieuré de Vivoin, Vivoin



Prieuré de Vivoin — Vivoin

La cathédrale Saint-Julien, Maison du Pilier rouge – Office de tourisme, Le Mans



Maison du Pilier rouge - Office de tourisme — Le Mans