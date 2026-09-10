SAVOIE CHAMBERY JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

En Savoie, capitale Chambéry, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Train historique vintage, Gare de Chambéry, Chambéry
19 septembre 2026 à 08h00
Gare de Chambéry — Chambéry
- Les écoles d’Orelle autrefois, Office de tourisme d’Orelle-Les Trois Vallées, Orelle
19 septembre 2026 à 08h00
Office de tourisme d'Orelle-Les Trois Vallées — Orelle
- Visitez La Rochette Cartonboard, dernière cartonnerie française à produire du carton plat à base de fibres vierges, La Rochette Cartonboard SAS, Valgelon-La Rochette
19 septembre 2026 à 08h45
La Rochette Cartonboard SAS — Valgelon-La Rochette
- Visite libre de Tremplin 92, Tremplin 92 – Montagne & Olympisme, Albertville
19 septembre 2026 à 09h00
Tremplin 92 - Montagne & Olympisme — Albertville
- Visite de la plateforme de compostage des biodéchets alimentaires de Chambéry, Plate-forme de compostage des biodéchets alimentaires, Chambéry
19 septembre 2026 à 09h00
Plate-forme de compostage des biodéchets alimentaires — Chambéry
- Chapelle Notre Dame de la Pitié, Chapelle Notre Dame de la Pitié, Saint-André
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Notre Dame de la Pitié — Saint-André
- Visite libre de l’église Notre Dame, Eglise Notre Dame, Aime-la-Plagne
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Notre Dame — Aime-la-Plagne
- Visite guidée du palais de justice, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry
19 septembre 2026 à 09h00
Musée des Beaux-Arts de Chambéry — Chambéry
- Visite de l’église « Notre Dame de la Nativité » de Barberaz, Eglise de Barberaz, Barberaz
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise de Barberaz — Barberaz
- Musée des Traditions Populaire, Centre culturel Marius Hudry, Moutiers
19 septembre 2026 à 09h00
Centre culturel Marius Hudry — Moutiers
- L’église et sa chapelle, Eglise de Saint André, Saint-André
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise de Saint André — Saint-André
- Portes ouvertes Musée de Saint Martin de Belleville, Musée de Saint-Martin, Saint-Martin-de-Belleville
19 septembre 2026 à 09h00
Musée de Saint-Martin — Saint-Martin-de-Belleville
- Visite du moulin et de la scierie Rey, Moulin Rey, Flumet
19 septembre 2026 à 09h00
Moulin Rey — Flumet
- Histoire des télécommunications au Fort du Télégraphe, Fort du télégraphe, Valloire
19 septembre 2026 à 09h00
Fort du télégraphe — Valloire
- Visite du CIAP de la rotonde SNCF et des anciennes locomotives, Rotonde ferroviaire, Chambéry
19 septembre 2026 à 09h00
Rotonde ferroviaire — Chambéry
- Les anciens Palaces : le Splendide, le Royal et l’Excelsior, Les anciens palaces : le Splendide, le Royal et l’Excelsior, Aix-les-Bains
19 septembre 2026 à 09h00
Les anciens palaces : le Splendide, le Royal et l'Excelsior — Aix-les-Bains
- Visite de l’Unité de Valorisation Énergétique et de Traitement des Déchets (UVETD), Usine de valorisation énergétique et de traitement des déchets (UVETD), Chambéry
19 septembre 2026 à 09h00
Usine de valorisation énergétique et de traitement des déchets (UVETD) — Chambéry
- La Piscine de Buisson Rond, Piscine Buisson Rond, Chambéry
19 septembre 2026 à 09h00
Piscine Buisson Rond — Chambéry
- Visite libre de la chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir, Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir, Bozel
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir — Bozel
- Visite libre de l’église Saint-François de Sales, église Saint-François de Sales, Bozel
19 septembre 2026 à 09h00
église Saint-François de Sales — Bozel
- LES COULISSES DE L’ESPACE CULTUREL, Espace culturel Louise de Savoie,, Saint-Jean-de-Maurienne
19 septembre 2026 à 09h30
Espace culturel Louise de Savoie, — Saint-Jean-de-Maurienne
- Exposition « mes 25 premières années, Chambéry-le-Haut », Archives municipales de Chambéry, Chambéry
19 septembre 2026 à 09h30
Archives municipales — Chambéry
- Découverte de la Banque de France, Banque de France, Chambéry
19 septembre 2026 à 09h30
Banque de France — Chambéry
- Visite du Moulin Morand, Moulin Morand, Arith
19 septembre 2026 à 09h30
Moulin Morand — Arith
- Braderie de livres . Bibliothèque Municipale Lamartine, Bibliothèque Lamartine et archives municipales, Aix-les-Bains
19 septembre 2026 à 09h30
Bibliothèque Lamartine et archives municipales — Aix-les-Bains
- Visite guidée des Archives municipales de Chambéry, Archives municipales de Chambéry, Chambéry
19 septembre 2026 à 09h30
Archives municipales — Chambéry
- Visite du Fort Victor-Emmanuel, Fort Victor-Emmanuel, Aussois
19 septembre 2026 à 09h30
Fort Victor-Emmanuel — Aussois
- Raconte-moi la ville de Chambéry, Hôtel de Cordon, Chambéry
19 septembre 2026 à 09h30
Hôtel de Cordon — Chambéry
- Visite guidée des réserves de Tremplin 92, Tremplin 92 – Montagne & Olympisme, Albertville
19 septembre 2026 à 09h30
Tremplin 92 - Montagne & Olympisme — Albertville
- L’usine de dépollution des eaux usées de Chambéry, Usine de dépollution des eaux usées de l’agglomération chambérienne, Chambéry
19 septembre 2026 à 09h30
Usine de dépollution des eaux usées de l’agglomération chambérienne — Chambéry
- Mini exposition « Autour de 1946 », Muséobar (musée de la frontière), Modane
19 septembre 2026 à 09h30
Muséobar (musée de la frontière) — Modane
- visite du musée de la frontière, Muséobar (musée de la frontière), Modane
19 septembre 2026 à 09h30
Muséobar (musée de la frontière) — Modane
- Le puits d’eau potable Pasteur, Puits d’eau potable Pasteur, Chambéry
19 septembre 2026 à 09h30
Puits d'eau potable Pasteur — Chambéry
- Visite guidée de la ville de Moûtiers, Centre culturel Marius Hudry, Moutiers
19 septembre 2026 à 10h00
Centre culturel Marius Hudry — Moutiers
- Visite de l’Eglise du Châtelard, Eglise Châtelard, Le Châtelard
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Châtelard — Le Châtelard
- Visite du hameau de Villarnard et de sa Maison du patrimoine, Le « Patrimoine », Courchevel
19 septembre 2026 à 10h00
Le "Patrimoine" — Courchevel
- Visite libre de la Basilique Saint-Martin, Basilique Saint-Martin, Aime-la-Plagne
19 septembre 2026 à 10h00
Basilique Saint-Martin — Aime-la-Plagne
- Visite libre de la chapelle de Montgésin, Chapelle Notre Dame des neige, Aime-la-Plagne
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre Dame des neige — Aime-la-Plagne
- Détours vers le futur : Chambéry comme vous ne la verrez jamais !, Hôtel de Cordon, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Cordon — Chambéry
- MUSEE DES COSTUMES : L’ENVERS DU DECOR, Musée des costumes – Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des costumes - Saint-Jean-de-Maurienne — Saint-Jean-de-Maurienne
- Visite de l’église, Eglise, Châteauneuf
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise — Châteauneuf
- Aix et ses marquis Exposition . Bibliothèque Municipale Lamartine, Bibliothèque Lamartine et archives municipales, Aix-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Lamartine et archives municipales — Aix-les-Bains
- Visite de la scierie d’Arêches, Scierie d’Arêches, Beaufort
19 septembre 2026 à 10h00
Scierie d'Arêches — Beaufort
- visite guidée de la Vieille Roche, La Vieille Roche, Aime-la-Plagne
19 septembre 2026 à 10h00
La Vieille Roche — Aime-la-Plagne
- Visite de la Maison de l’Electricité boraine (centrale hydroélectrique), Maison de l’électricité boraine, Bourg-Saint-Maurice
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de l'électricité boraine — Bourg-Saint-Maurice
- Musée du Château, Château des ducs de Savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Ducs de Savoie — Chambéry
- Circuits de visite guidée des bâtiments communaux, Ecole Albanne, Barberaz
19 septembre 2026 à 10h00
Ecole Albanne — Barberaz
- Exposition de tableaux de Joseph Communal, Salle Saint-Jean, Le Châtelard
19 septembre 2026 à 10h00
Salle Saint-Jean — Le Châtelard
- Musée de la vigne et du vin de Savoie, Musée de la Vigne et du Vin de Savoie, Montmélian
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Vigne et du Vin de Savoie — Montmélian
- Visite libre de l’église Saint-Laurent, Eglise Saint-Laurent, Aime-la-Plagne
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Laurent — Aime-la-Plagne
- Entrée au Musée d’art et d’histoire d’Albertville, Musée d’art et d’histoire, Albertville
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art et d'histoire — Albertville
- Visite libre de l’église Saint-Barthélémy, Eglise Saint-Barthélémy, Aime-la-Plagne
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Barthélémy — Aime-la-Plagne
- Balade au Châtelard, Eglise Châtelard, Le Châtelard
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Châtelard — Le Châtelard
- D’Alexandrie à Notre-Dame… patrimoine en danger/patrimoine à sauver, Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau — Chambéry
- LE CIMETIERE TOSI, CIMETIERE TOSI, Val-d’Arc
19 septembre 2026 à 10h00
CIMETIERE TOSI — Val-d'Arc
- Découverte sensorielle de la Sainte-Chapelle, Château des ducs de Savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Ducs de Savoie — Chambéry
- Visite virtuelle des collections nationales olympiques via l’outil micro-folies, Tremplin 92 – Montagne & Olympisme, Albertville
19 septembre 2026 à 10h00
Tremplin 92 - Montagne & Olympisme — Albertville
- Visite libre de la chapelle St Jean Baptiste, Chapelle Saint Jean-Baptiste, Val-Cenis
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint Jean-Baptiste — Val-Cenis
- Jeu « Chercheur d’images », Château des ducs de Savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Ducs de Savoie — Chambéry
- L’Hôtel de Cordon – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Hôtel de Cordon, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Cordon — Chambéry
- Visite de la salle des délibérations, Château des ducs de Savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Ducs de Savoie — Chambéry
- Journées européennes du patrimoine à la Chartreuse d’Aillon, Ancienne chartreuse d’Aillon, Aillon-le-Jeune
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne chartreuse d'Aillon — Aillon-le-Jeune
- Terrasse de la tour mi-ronde, Château des ducs de Savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Ducs de Savoie — Chambéry
- L’ancien palace 1900 » Regina Grand Hôtel Bernascon », Le Bernascon, Aix-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Le Bernascon — Aix-les-Bains
- Roselend – La Bâthie 1956-1962, l’épopée invisible, Association de sauvegarde du Château de la Grande Salle, Beaufort
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville — Beaufort
- Visite libre de la Chapelle St Jean Baptiste, le Villaret, Chapelle Saint-Jean-Baptiste, Aime-la-Plagne
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Jean-Baptiste — Aime-la-Plagne
- Visite insolite de la bibliothèque, Bibliothèque Lamartine et archives municipales, Aix-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Lamartine et archives municipales — Aix-les-Bains
- Visite commentée du chantier de restauration de la Ferme de Villarivon, Ferme de Villarivon, Les Chapelles
19 septembre 2026 à 10h00
Ferme de Villarivon — Les Chapelles
- Exposition Street photography, Bibliothèque Lamartine et archives municipales, Aix-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Lamartine et archives municipales — Aix-les-Bains
- Visite des salons d’honneur du château des ducs de Savoie, Château des ducs de Savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Ducs de Savoie — Chambéry
- Visite de la sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne, Sous Préfecture de Saint Jean de Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne
19 septembre 2026 à 10h00
Sous Préfecture de Saint Jean de Maurienne — Saint-Jean-de-Maurienne
- Visite des salons d’honneur du château des ducs de Savoie, Château des ducs de Savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Château des ducs de Savoie — Chambéry
- Visite du salon et de la bibliothèque de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie, Académie des sciences, belles lettres et arts de savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Académie des sciences, belles lettres et arts de savoie — Chambéry
- Exposition « Entre les branches, à l’affût des émotions partagées en forêt », Musée de la Vigne et du Vin de Savoie, Montmélian
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Vigne et du Vin de Savoie — Montmélian
- Visite guidée de l’église de Chaucisse, Eglise de Chaucisse, Saint-Nicolas-la-Chapelle
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise de Chaucisse — Saint-Nicolas-la-Chapelle
- Salles basses, Château des ducs de Savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Ducs de Savoie — Chambéry
- Sainte-Chapelle, Château des ducs de Savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Ducs de Savoie — Chambéry
- Rencontre avec l’Association Patrimoine Beaufortain, Association de sauvegarde du Château de la Grande Salle, Beaufort
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville — Beaufort
- Concours d’architectes, Hôtel de Cordon, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Cordon — Chambéry
- Parcours ludique : Sauvons le patrimoine !, Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau — Chambéry
- Visite de l’église Saint Martin de Tours d’Hauteville-Gondon et concert, Église baroque Saint-Martin de Tours, Bourg-Saint-Maurice
19 septembre 2026 à 10h00
Église baroque Saint-Martin de Tours — Bourg-Saint-Maurice
- Histoires du village et du château du Châtelard, Eglise Châtelard, Le Châtelard
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Châtelard — Le Châtelard
- Rencontre avec l’Association EPOQ’SKI, Association de sauvegarde du Château de la Grande Salle, Beaufort
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville — Beaufort
- Exposition « Les résidences de la Maison de Savoie », Château des ducs de Savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Ducs de Savoie — Chambéry
- Visites flash : patrimoine vivant en LSF, Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau — Chambéry
- À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL MAÇONNIQUE D’ALBERTVILLE, loge maçonnique d’Albertville, Albertville
19 septembre 2026 à 10h00
loge maçonnique d'Albertville — Albertville
- Au musée ou à la maison : comment sauvegarder le patrimoine ?, Musée Savoisien, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Savoisien — Chambéry
- Le patrimoine, c’est quoi pour vous ?, Musée Savoisien, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Savoisien — Chambéry
- Jeu-enquête famille. À la recherche du collier disparu !, Château des ducs de Savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Ducs de Savoie — Chambéry
- Rencontre avec les « sauveteurs du patrimoine », Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau — Chambéry
- Visite libre du Musée archéologique d’Aime, Musée archéologique d’Aime, Aime-la-Plagne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée archéologique d'Aime — Aime-la-Plagne
- Visite libre de la Chapelle Saint Eustache de Villaroland, Chapelle Saint-Eustache, Aime-la-Plagne
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Eustache — Aime-la-Plagne
- Visite guidée moulin AINOZ, Le Moulin, Crest-Voland
19 septembre 2026 à 10h00
Le Moulin — Crest-Voland
- Sur les Traces de Louis Mandrin – Jeux de piste, Office de tourisme Val Guiers, Saint-Genix-les-Villages
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme Val Guiers — Saint-Genix-les-Villages
- Rencontre avec l’Association de sauvegarde du Château de la Grande Salle, Association de sauvegarde du Château de la Grande Salle, Beaufort
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville — Beaufort
- Visite guidée de l’abri antiaérien Nézin – Albert Perriol, Abri antiaérien de Nezin, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Abri antiaérien de Nezin — Chambéry
- Visite guidée de l’église de Lémenc et de sa crypte, Eglise Saint Pierre de Lémenc, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre de Lemenc — Chambéry
- Visite de la centrale hydroélectrique de Péclet, Centrale hydroélectrique du Péclet, Saint-Martin-de-Belleville
19 septembre 2026 à 10h00
Centrale hydroélectrique du Péclet — Saint-Martin-de-Belleville
- L’Hôtel de Ville de Chambéry, Hôtel de Ville de Chambéry, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville de Chambéry — Chambéry
- La Chapelle sur la Route, La Chapelle en Cirque, Chapelle Vaugelas, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h30
Chapelle Vaugelas — Chambéry
- Visite de l’espace de médiation des gravures rupestres, Fort Victor-Emmanuel, Aussois
19 septembre 2026 à 10h30
Fort Victor-Emmanuel — Aussois
- Conte-moi la Savoie !, Abbaye de Hautecombe, Saint-Pierre-de-Curtille
19 septembre 2026 à 10h30
Abbaye de Hautecombe — Saint-Pierre-de-Curtille
- Visite guidée de la cité médiévale de Conflans, Cité médiévale, Albertville
19 septembre 2026 à 10h30
Cité médiévale — Albertville
- visite du fort de Vulmix, Batterie de Vulmix, Bourg-Saint-Maurice
19 septembre 2026 à 10h30
Batterie de Vulmix — Bourg-Saint-Maurice
- Visite guidée du château de Manuel de Locatel, Château de Manuel de Locatel, Albertville
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Manuel de Locatel — Albertville
- Visite guidée du Musée Opinel, Musée Opinel, Saint-Jean-de-Maurienne
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Opinel — Saint-Jean-de-Maurienne
- Visite guidée du chantier de rénovation de la Courette du Gouverneur, Château des Ducs de Savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h30
Château des Ducs de Savoie — Chambéry
- Visite du théâtre Charles Dullin avec La Cordonnerie, Théâtre Charles Dullin, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h30
Théâtre Charles Dullin — Chambéry
- Découvrez les Archives sous l’angle de la conservation préventive et des bonnes pratiques de préservation, Archives municipales de Chambéry, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h30
Archives municipales — Chambéry
- Visite « coup d’œil » du château, Château des ducs de Savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 10h30
Château des Ducs de Savoie — Chambéry
- Empreintes en devenir : visite-atelier, CURIOX Centre d’Art et de Rencontres, Ugine
19 septembre 2026 à 11h00
CURIOX Centre d'Art et de Rencontres — Ugine
- Visite guidée de l’église Sainte Agnès à Villette, Eglise sainte Agnès, Aime-la-Plagne
19 septembre 2026 à 11h00
Eglise sainte Agnès — Aime-la-Plagne
- Visite flash du Dôme Théâtre, Dôme Théâtre, Albertville
19 septembre 2026 à 11h00
Dôme Théâtre — Albertville
- Conférence : La Marine Savoyarde à la bataille de Lépante le 7 octobre 1571, Casino de Challes les Eaux, Challes-les-Eaux
19 septembre 2026 à 11h00
Casino de Challes les Eaux — Challes-les-Eaux
- Atelier poterie : une lampe à huile du temps des gallo-romains, Musée gallo-romain de Chanaz, Chanaz
19 septembre 2026 à 11h00
Musée gallo-romain de Chanaz — Chanaz
- Découverte de l’église et du village de Peisey-Nancroix, Eglise de la Sainte-Trinité, Peisey-Nancroix
19 septembre 2026 à 11h00
Eglise de la Sainte-Trinité — Peisey-Nancroix
- Visite guidée du pont des Anglais à Cruet, Pont Victor Emmanuel dit pont des Anglais, Cruet
19 septembre 2026 à 11h00
Pont Victor Emmanuel dit pont des Anglais — Cruet
- Le Carré Curial, Hôtel de Cordon, Chambéry
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel de Cordon — Chambéry
- Cygneau visite Cordon, Hôtel de Cordon, Chambéry
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel de Cordon — Chambéry
- CURIOX – Découverte d’une architecture contemporaine remarquable, CURIOX Centre d’Art et de Rencontres, Ugine
19 septembre 2026 à 11h00
CURIOX Centre d'Art et de Rencontres — Ugine
- Visite guidée des Grottes de Saint-Christophe, Grottes de Saint-Christophe, Saint-Christophe
19 septembre 2026 à 11h30
Grottes de Saint-Christophe — Saint-Christophe
- Guinguette à LA BASE, Guinguette, Chambéry
19 septembre 2026 à 12h00
Guinguette — Chambéry
- Midi du patrimoine : la protection du patrimoine, Hôtel de Cordon, Chambéry
19 septembre 2026 à 12h30
Hôtel de Cordon — Chambéry
- Balade historique, Le chateau dit maison forte de la Rupelle, Brison-Saint-Innocent
19 septembre 2026 à 13h00
Le chateau dit maison forte de la Rupelle — Brison-Saint-Innocent
- Les Salons d’Honneur du château des ducs de Savoie. Comment préserver ce lieu d’exception ?, Château des ducs de Savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 13h00
Château des Ducs de Savoie — Chambéry
- UNE MEDIATHEQUE PLEINE DE RESSOURCES, Espace culturel Louise de Savoie,, Saint-Jean-de-Maurienne
19 septembre 2026 à 13h00
Espace culturel Louise de Savoie, — Saint-Jean-de-Maurienne
- Visites flash : Sur les traces de Jean-Jacques Rousseau et Georges Sand, Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, Chambéry
19 septembre 2026 à 13h30
Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau — Chambéry
- Visitez un fort de la ligne Maginot des Alpes !, Fort Saint-Gobain, La Norma
19 septembre 2026 à 13h30
Fort Saint-Gobain — La Norma
- AU COEUR DE LA CATHEDRALE, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-de-Maurienne
19 septembre 2026 à 13h30
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste — Saint-Jean-de-Maurienne
- Journées Européennes du Patrimoine au musée du Félicien, Musée du Félicien, Argentine
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Félicien — Argentine
- Visite du train à Crémaillère Aix-les-Bains/ Le Revard, Train à crémaillère de Mouxy, Mouxy
19 septembre 2026 à 14h00
Train à crémaillère de Mouxy — Mouxy
- Rencontre avec les commissaires d’exposition, Hôtel de Cordon, Chambéry
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Cordon — Chambéry
- Visite du Fort de la Platte, Fort de la Platte, Bourg-Saint-Maurice
19 septembre 2026 à 14h00
Fort de la Platte — Bourg-Saint-Maurice
- Exposition temporaire « Quand les archives racontent 165 ans de justice de proximité », Archives départementales de la Savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Savoie — Chambéry
- Restaurer pour raviver la mémoire !, Place Carnot, Aix-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Place Carnot — Aix-les-Bains
- Visite guidée de la Cité des Arts, Cité des arts, Chambéry
19 septembre 2026 à 14h00
Cité des arts — Chambéry
- Découverte de la grande salle du théâtre Charles Dullin, Théâtre Charles Dullin, Chambéry
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre Charles Dullin — Chambéry
- LES COSTUMES DE SAVOIE S’EXPOSENT À FRANCIN, Espace Gojon, Porte-de-Savoie
19 septembre 2026 à 14h00
Espace Gojon — Porte-de-Savoie
- Histoires de Chambériennes, Fontaine des éléphants, Chambéry
19 septembre 2026 à 14h00
Fontaine des éléphants — Chambéry
- Exposition photos et vidéos : « Les anciens thermes », Temple romain dit de Diane, Musée archéologique, Aix-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Temple romain dit de Diane, Musée archéologique — Aix-les-Bains
- Performance dansée aux Charmettes, Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, Chambéry
19 septembre 2026 à 14h00
Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau — Chambéry
- Reconstitution en 3D de Montmélian en 1705, Musée historique de Montmélian – Ancienne maison d’accueil des Dominicains, Montmélian
19 septembre 2026 à 14h00
Musée historique de Montmélian - Ancienne maison d'accueil des Dominicains — Montmélian
- « Le réveil de la forge » : renaissance d’un savoir-faire, Espace Saint-Eloi, Séez
19 septembre 2026 à 14h00
Espace Saint-Eloi — Séez
- Création et décoration d’un bol en argile, Atelier de l’eau, Cognin
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier de l'eau — Cognin
- Visite guidée de l’Atelier de l’eau, Atelier de l’eau, Cognin
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier de l'eau — Cognin
- Visite des abords des anciens thermes, Place Carnot, Aix-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Place Carnot — Aix-les-Bains
- Performance de danse et visites guidées, Maison Chaneac, Aix-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Chaneac — Aix-les-Bains
- Exposition la Tour du château des Evêques, Musée du Félicien, Argentine
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Félicien — Argentine
- Portes-ouvertes à la bibliothèque municipale, Musée du Félicien, Argentine
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Félicien — Argentine
- Atelier modelage « l’ours assis », Musée de l’ours des cavernes, Entremont-le-Vieux
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de l'ours des cavernes — Entremont-le-Vieux
- Visite libre de la Tour Sarrazine, Tour Sarrazine, Bozel
19 septembre 2026 à 14h00
Tour Sarrazine — Bozel
- Jeu de l’oie géant, Atelier de l’eau, Cognin
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier de l'eau — Cognin
- Lance ton bateau à l’aventure !, Atelier de l’eau, Cognin
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier de l'eau — Cognin
- Rencontre avec le public : Atelier d’art sacré « Porte du Ciel », Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Beaux-Arts de Chambéry — Chambéry
- La photo dans l’histoire, Atelier de l’eau, Cognin
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier de l'eau — Cognin
- Visite libre de l’église St Michel à Lanslevillard, Eglise Saint Michel de Lanslevillard, Val-Cenis
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint Michel de Lanslevillard — Val-Cenis
- Exposition « Les Arts de la Tour », Tour Sarrazine, Bozel
19 septembre 2026 à 14h00
Tour Sarrazine — Bozel
- Visite guidée et initiation au dessin – Croquis d’architecture !, Place Carnot, Aix-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Place Carnot — Aix-les-Bains
- Sous le miroir lacustre, Aqualis, Aix-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Aqualis — Aix-les-Bains
- Le secret de l’orfèvre : chasse au trésor en famille !, Espace Saint-Eloi, Séez
19 septembre 2026 à 14h00
Espace Saint-Eloi — Séez
- Visite guidée « de l’utilisation militaire au tourisme », Redoute Marie-Thérèse, Avrieux
19 septembre 2026 à 14h00
Redoute Marie-Thérèse — Avrieux
- Voyage dans le temps à l’église Saint-Nicolas d’Albiez-Montrond, Eglise Saint Nicolas , hameau de La Ville,, Albiez-Montrond
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint Nicolas , hameau de La Ville, — Albiez-Montrond
- Visite guidée du bourg médiéval de Flumet, Office de Tourisme de Flumet, Flumet
19 septembre 2026 à 14h00
Office de Tourisme de Flumet — Flumet
- Éclats de jardin. Visite des jardins historiques du château des ducs de Savoie, Château des ducs de Savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 14h00
Château des Ducs de Savoie — Chambéry
- Journée portes ouverte à l’abbaye d’HAUTECOMBE, Abbaye de Hautecombe, Saint-Pierre-de-Curtille
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye de Hautecombe — Saint-Pierre-de-Curtille
- Visite guidée du Musée d’Histoire et d’Archéologie et des locaux d’une Société Savante de Savoie, Musée d’histoire et d’archéologie (musée de l’Académie de la Val d’Isère), Moutiers
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'histoire et d'archéologie (musée de l'Académie de la Val d'Isère) — Moutiers
- À la recherche de l’histoire musicale d’Aix-les-Bains, Archives municipales d’Aix-les-Bains, Aix-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales d'Aix-les-Bains — Aix-les-Bains
- Promenade patrimoniale dans le Sud d’Albens, Espace Patrimoine d’Albens, Entrelacs
19 septembre 2026 à 14h00
Espace Patrimoine d'Albens — Entrelacs
- CENTRE HISTORIQUE, Clocher, Saint-Jean-de-Maurienne
19 septembre 2026 à 14h00
Clocher — Saint-Jean-de-Maurienne
- Visite à la carte du musée, Musée d’art et d’histoire, Albertville
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art et d'histoire — Albertville
- Exposition sur la poterie Schlibs, Atelier de l’eau, Cognin
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier de l'eau — Cognin
- Visite découverte des vestiges de la citadelle de Montmélian, Chapelle de la Trinité, Montmélian
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de la Trinité — Montmélian
- Œuvre Contemporaine d’Art Sacré, Eglise St Jean de Chevelu, Eglise Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-de-Chevelu
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Jean-Baptiste — Saint-Jean-de-Chevelu
- Exposition Fleurs des Alpes peintes sur ardoise, Salle des fêtes de Villette, Aime-la-Plagne
19 septembre 2026 à 14h00
Salle des fêtes de Villette — Aime-la-Plagne
- Visite libre du Musée de l’ours des cavernes, Musée de l’ours des cavernes, Entremont-le-Vieux
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de l'ours des cavernes — Entremont-le-Vieux
- Atelier de construction d’un grenier savoyard, Scierie d’Arêches, Beaufort
19 septembre 2026 à 14h00
Scierie d'Arêches — Beaufort
- Journées Européennes du Patrimoine à l’église Saint-Jean-Baptiste, Musée du Félicien, Argentine
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Félicien — Argentine
- Visite d’un Temple protestant en Savoie, Le Temple, Bourgneuf
19 septembre 2026 à 14h00
Le Temple — Bourgneuf
- Visite commentée d’un abri antiaérien, Abris du Clos Savoiroux, Chambéry
19 septembre 2026 à 14h00
Abris du Clos Savoiroux — Chambéry
- Secrets d’archives : visites guidées des Archives départementales de la Savoie., Archives départementales de la Savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 14h15
Archives départementales de la Savoie — Chambéry
- Visite guidée de l’église Saint André de Bellentre, Eglise de Bellentre, La Plagne-Tarentaise
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise de Bellentre — La Plagne-Tarentaise
- Visite de l’église Saint Martin de Tours d’Hauteville-Gondon, Église baroque Saint-Martin de Tours, Bourg-Saint-Maurice
19 septembre 2026 à 14h30
Église baroque Saint-Martin de Tours — Bourg-Saint-Maurice
- visite de la chapelle Saint Grat de Vulmix, Chapelle de Vulmix, Bourg-Saint-Maurice
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle de Vulmix — Bourg-Saint-Maurice
- visite de la chapelle Saint Grat, Chapelle de Vulmix, Bourg-Saint-Maurice
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle de Vulmix — Bourg-Saint-Maurice
- Un lac à découvrir, Aqualis, Aix-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h30
Aqualis — Aix-les-Bains
- Histoire et coulisses du théâtre Charles Dullin, Théâtre Charles Dullin, Chambéry
19 septembre 2026 à 14h30
Théâtre Charles Dullin — Chambéry
- Héraldique et armoiries municipales, Archives municipales de Chambéry, Chambéry
19 septembre 2026 à 14h30
Archives municipales — Chambéry
- L’histoire de l’ancien bac à traille à Yenne, Pont suspendu de Yenne, Yenne
19 septembre 2026 à 14h30
Pont suspendu de Yenne — Yenne
- Château de Mécoras XII XIV XVI siècle, Château de Mécoras, impasse de Mécoras, Ruffieux
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Mécoras, impasse de Mécoras — Ruffieux
- Promenade commentée le long du canal, Atelier de l’eau, Cognin
19 septembre 2026 à 14h30
Atelier de l'eau — Cognin
- La visite-atelier des 7-12 ans : Icônes Pop, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des Beaux-Arts de Chambéry — Chambéry
- La cuisine en héritage, Musée Savoisien, Chambéry
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Savoisien — Chambéry
- Une église médiévale dans son écrin de jardins, Prieuré du Bourget-du-lac, Le Bourget-du-Lac
19 septembre 2026 à 14h30
Prieuré du Bourget-du-lac — Le Bourget-du-Lac
- Déambulation en centre ville d’Aime, Office de Tourisme La Plagne Vallée, Aime-la-Plagne
19 septembre 2026 à 14h45
Office de Tourisme La Plagne Vallée — Aime-la-Plagne
- Le château de Thomas II, un palais ruiné entre lac et marais, Château Thomas II de Savoie, Le Bourget-du-Lac
19 septembre 2026 à 15h00
Château Thomas II de Savoie — Le Bourget-du-Lac
- Visite guidée de l’église baroque Saint-Pierre et son Trésor, Eglise Saint-Pierre, Séez
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint-Pierre — Séez
- Exposition de photos de mariés, Musée du Patrimoine Rural d’Ugine, Outrechaise
19 septembre 2026 à 15h00
Musée du Patrimoine Rural d'Ugine — Outrechaise
- « La montagne a des oreilles » – Spectacle participatif, musical, visuel et conté., Espace Saint-Eloi, Séez
19 septembre 2026 à 15h00
Espace Saint-Eloi — Séez
- Visite du musée, Musée l’Arche d’Oé, Aussois
19 septembre 2026 à 15h00
Musée l'Arche d'Oé — Aussois
- En friche, Site de Rubanox, Chambéry
19 septembre 2026 à 15h00
Site de Rubanox — Chambéry
- Visite guidée de la Vieille Ville, Place de l’Eglise, Montmélian
19 septembre 2026 à 15h00
Place de l’Eglise — Montmélian
- Le concert lyrique – Anaïs Yvoz et Marianne Salmon, Eglise de Saint-Martin de Belleville, Saint-Martin-de-Belleville
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise de Saint-Martin de Belleville — Saint-Martin-de-Belleville
- Visite du Moulin de Saint-Germain, Moulin de Saint-Germain, Séez
19 septembre 2026 à 15h00
Moulin de Saint-Germain — Séez
- Croisière sur le canal de Savières, Bateau Canal, Chanaz
19 septembre 2026 à 15h00
Bateau Canal — Chanaz
- Exposition de Photographies, Musée du Patrimoine Rural d’Ugine, Outrechaise
19 septembre 2026 à 15h00
Musée du Patrimoine Rural d'Ugine — Outrechaise
- Visite de la chapelle de la Visitation, Chapelle de la Visitation, Termignon
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle de la Visitation — Termignon
- Les plis des détours, Quartier Mérande-Joppet, Chambéry
19 septembre 2026 à 15h00
Quartier Mérande-Joppet — Chambéry
- Visite libre de l’église Notre Dame de l’Assomption à Lanslebourg, Eglise Notre Dame de l’Assomption de Lanslebourg, Val-Cenis
19 septembre 2026 à 15h00
Église Notre-Dame de l'Assomption — Val-Cenis
- Crest-Voland, d’hier à aujourd’hui : un voyage dans le temps., Office du tourisme, Crest-Voland
19 septembre 2026 à 15h00
Office du tourisme — Crest-Voland
- Visite de l’Espace Saint-Eloi, Espace Saint-Eloi, Séez
19 septembre 2026 à 15h00
Espace Saint-Eloi — Séez
- Techniques du Sténopé, Musée du Patrimoine Rural d’Ugine, Outrechaise
19 septembre 2026 à 15h00
Musée du Patrimoine Rural d'Ugine — Outrechaise
- Exposition de véhicules anciens, Musée du Patrimoine Rural d’Ugine, Outrechaise
19 septembre 2026 à 15h00
Musée du Patrimoine Rural d'Ugine — Outrechaise
- La Sainte-Chapelle lève le voile en musique, Château des ducs de Savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 15h00
Château des Ducs de Savoie — Chambéry
- Women in Space, Cité des arts, Chambéry
19 septembre 2026 à 15h00
Cité des arts — Chambéry
- « Archivari » des archives contées par la compagnie Volucris, Archives départementales de la Savoie, Chambéry
19 septembre 2026 à 15h15
Archives départementales de la Savoie — Chambéry
- « une visite presque parfaite », Espace Saint-Eloi, Séez
19 septembre 2026 à 15h30
Espace Saint-Eloi — Séez
- Visite découverte des photos du Festival Photo de Montmélian, Esplanade Espace François Mitterrand, Montmélian
19 septembre 2026 à 16h15
Esplanade Espace François Mitterrand — Montmélian
- Exposition « Ombres de pierres », Maison des arts, Aime-la-Plagne
19 septembre 2026 à 16h30
Maison des arts — Aime-la-Plagne
- Visite guidée des édifices baroques d’Avrieux : comment préserver nos joyaux ?, Église Saint-Thomas-Becket, Avrieux
19 septembre 2026 à 16h30
Église Saint-Thomas-Becket — Avrieux
- Lanslevillard visite libre de la chapelle St Sébastien, Chapelle St Sébastien, Val-Cenis
19 septembre 2026 à 16h30
Chapelle St Sébastien — Val-Cenis
- Présentation de la nouvelle carte en relief interactive au Musée de St Martin, Musée de Saint-Martin, Saint-Martin-de-Belleville
19 septembre 2026 à 16h30
Musée de Saint-Martin — Saint-Martin-de-Belleville
- Les Palafittes du lac du Bourget un bien menacé, Plage de Châtillon, Chindrieux
19 septembre 2026 à 16h30
Plage de Châtillon — Chindrieux
- Conférence « La Tour du Château des Evêques », Musée du Félicien, Argentine
19 septembre 2026 à 17h30
Musée du Félicien — Argentine
- Queige, du bas du village au sommet de son clocher, à la recherche du temps passé, Église de Queige, Queige
19 septembre 2026 à 17h30
Église de Queige — Queige
- Conférence « Patrimoine en danger à Chambéry », Maison de quartier Faubourg Montmélian, Chambéry
19 septembre 2026 à 17h30
Maison de quartier Faubourg Montmélian — Chambéry
- Conférence en image : la Savoie gourmande, Saint Jean de Belleville,, Les Belleville
19 septembre 2026 à 17h30
Office du tourisme — Les Belleville
- Survoler 200 ans de photographie. Découvrir les appareils photo du musée Kronos et l’étonnant destin de l’un d’eux, Espace Patrimoine d’Albens, Entrelacs
19 septembre 2026 à 18h00
Espace Patrimoine d'Albens — Entrelacs
- Ciné-conférence : Musée Faure, La Villa des Chimères – Coulisses d’une rénovation, Cinéma Victoria, Aix-les-Bains
19 septembre 2026 à 18h00
Cinéma Victoria — Aix-les-Bains
- Nocturne : Le mystère de l’icône hantée, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry
19 septembre 2026 à 18h00
Musée des Beaux-Arts de Chambéry — Chambéry
- Visite de la grotte supérieure et concert, Grottes de Saint-Christophe, Saint-Christophe
19 septembre 2026 à 18h00
Grottes de Saint-Christophe — Saint-Christophe
- Une nuit à l’observatoire, Observatoire du lac, Le Bourget-du-Lac
19 septembre 2026 à 18h00
Observatoire du lac — Le Bourget-du-Lac
- Le fort de Tamié sous les étoiles, découverte nocturne d’un site d’altitude, Fort de Tamié, Mercury
19 septembre 2026 à 19h00
Fort de Tamié — Mercury
- Visite patrimoniale de Corbel, Eglise de Corbel, Corbel
20 septembre 2026 à 09h00
Eglise de Corbel — Corbel
- Visite de L’église Saint Maurice, Eglise Saint Maurice, Chamousset
20 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint Maurice — Chamousset
- Visite guidée du moulin Bovagnet, La Bridoire – Parking du boulodrome et du jardin des Oréades, La Bridoire
20 septembre 2026 à 09h30
La Bridoire - Parking du boulodrome et du jardin des Oréades — La Bridoire
- Visite flash : le pied reliquaire de saint Andéol, Musée d’art et d’histoire, Albertville
20 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art et d'histoire — Albertville
- Visite guidée du couvent des Cordeliers de la Chambre, Couvent des cordeliers de la Chambre, La Chambre
20 septembre 2026 à 10h00
Couvent des cordeliers de la Chambre — La Chambre
- Écrire dans les airs-Le télégraphe de Saint-André, Le télégraphe de Saint-André, Saint-André
20 septembre 2026 à 10h00
Le télégraphe de Saint-André — Saint-André
- Visite guidée à l’arbre de la Mémoire d’Aiguebelette, Mairie Aiguebelette le lac, Aiguebelette-le-Lac
20 septembre 2026 à 10h00
Mairie Aiguebelette le lac — Aiguebelette-le-Lac
- La visite des 2-3 ans : Le jardin des Charmettes, Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, Chambéry
20 septembre 2026 à 10h00
Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau — Chambéry
- Découverte de l’observatoire du lac, Observatoire du lac, Le Bourget-du-Lac
20 septembre 2026 à 10h00
Observatoire du lac — Le Bourget-du-Lac
- Danse à la Ferme, Ferme de Bressieux, Bassens
20 septembre 2026 à 10h00
Ferme de Bressieux — Bassens
- Palafittes : Remontez le temps grâce aux sciences !, Plage de Bon Vent, Novalaise
20 septembre 2026 à 10h00
Plage de Bon Vent — Novalaise
- Visite du musée de la maison du meunier et du moulin à Tienne, Musée de la maison du Meunier, Flumet
20 septembre 2026 à 10h00
Musée de la maison du Meunier — Flumet
- Exposition « Regards sur Montmélian », Musée de la Vigne et du Vin de Savoie, Montmélian
20 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Vigne et du Vin de Savoie — Montmélian
- Rencontres « Reconstituons le château », Château des Ducs de Savoie, Chambéry
20 septembre 2026 à 10h15
Château des Ducs de Savoie — Chambéry
- La visite-atelier des 4-6 ans : Ma petite icône, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry
20 septembre 2026 à 10h30
Musée des Beaux-Arts de Chambéry — Chambéry
- Jean-Pierre Veyrat, un poète savoyard, La Belle Endormie. Ancienne église, Grésy-sur-Isère
20 septembre 2026 à 10h30
La Belle Endormie. Ancienne église — Grésy-sur-Isère
- A la rencontre de Jean-Pierre Veyrat, poète né à Grésy-sur-Isère en 1810, La Belle Endormie. Ancienne église, Grésy-sur-Isère
20 septembre 2026 à 10h30
La Belle Endormie. Ancienne église — Grésy-sur-Isère
- Plongez au cœur de la tradition à la ferme de la Trantsa !, Les Belleville, Saint-Martin-de-Belleville
20 septembre 2026 à 11h00
Les Belleville — Saint-Martin-de-Belleville
- Visite flash : Arto Quezako, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry
20 septembre 2026 à 11h00
Musée des Beaux-Arts de Chambéry — Chambéry
- Visite guidée de l’hospice du Petit-Saint-Bernard, Hospice du Petit-Saint-Bernard, Séez
20 septembre 2026 à 11h00
Hospice du Petit-Saint-Bernard — Séez
- « Minerais, minéraux, cristaux » : devenez des min’héros, Le Grand Filon – Musée du Fer, Saint-Georges-d’Hurtières
20 septembre 2026 à 13h30
Le Grand Filon - Musée du Fer — Saint-Georges-d'Hurtières
- Animations pour tous à la Maison de Jean-Marie à Meyrieux-Trouet, Maison de Jean Marie, Meyrieux-Trouet
20 septembre 2026 à 14h00
Maison de Jean Marie — Meyrieux-Trouet
- Exposition « scies, rabots et compagnie », salle des fêtes, Bellecombe-en-Bauges
20 septembre 2026 à 14h00
salle des fêtes — Bellecombe-en-Bauges
- Visite de la chapelle St Roch, chapelle Saint Roch, Val-Cenis
20 septembre 2026 à 14h00
chapelle Saint Roch — Val-Cenis
- Chorale Kilig, Château des ducs de Savoie, Chambéry
20 septembre 2026 à 14h00
Château des Ducs de Savoie — Chambéry
- La visite-atelier des 4-6 ans : Mon herbier des Charmettes, Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, Chambéry
20 septembre 2026 à 14h30
Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau — Chambéry
- Promenade patrimoniale, Moulin Pachoud, Thoiry
20 septembre 2026 à 14h30
Moulin Pachoud — Thoiry
- Visite commentée de l’exposition « Icônes d’Albanie, trésor du musée national d’Art médiéval de Korça », Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry
20 septembre 2026 à 14h30
Musée des Beaux-Arts de Chambéry — Chambéry
- Visite guidée de l’église Saint-Pierre, Eglise Saint-Pierre, Séez
20 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint-Pierre — Séez
- Spectacle de contes (par la cie Vox Alpina), Hospice du Petit-Saint-Bernard, Séez
20 septembre 2026 à 15h00
Hospice du Petit-Saint-Bernard — Séez
- Croisière patrimoine: Sous les eaux du lac du Bourget les palafittes un bien à préserver, Bateau Canal, Chanaz
20 septembre 2026 à 15h00
Bateau Canal — Chanaz
- Visite libre de l’église St Etienne à Sollières Sardières, Eglise Saint Etienne, Val-Cenis
20 septembre 2026 à 16h30
Eglise Saint Etienne — Val-Cenis
- Nocturne : À la découverte des métiers du musée, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry
20 septembre 2026 à 18h00
Musée des Beaux-Arts de Chambéry — Chambéry
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)