SEINE-ET-MARNE MELUN JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

En Seine-et-Marne, capitale Melun, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Exposition « Le Site Patrimonial Remarquable de Fontainebleau et d’Avon », Église Saint-Pierre, Avon
19 septembre 2026 à 08h00
Église Saint-Pierre — Avon
- Découverte des tombes des personnalités d’Avon, Cimetière d’Avon, Avon
19 septembre 2026 à 08h00
Cimetière d'Avon — Avon
- Exposition des Illustres d’Avon, Parc de Bel Ébat, Avon
19 septembre 2026 à 08h00
Parc de Bel Ébat — Avon
- Portes ouvertes au Château de Motteux, Château de Motteux, Marolles-sur-Seine
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Motteux — Marolles-sur-Seine
- Animations spéciales Journées européennes du patrimoine – Escape Game, Hôtel de ville de Montevrain, Montévrain
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de ville de Montevrain — Montévrain
- Venez découvrir la Banque de France de Melun, Banque de France de Melun, Melun
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France de Melun — Melun
- Visites guidées de la Cité de la Musique Simone Veil, La Cité de la Musique Simone-Veil, Meaux
19 septembre 2026 à 09h00
La Cité de la Musique Simone-Veil — Meaux
- Visite au Marais, Marais de Larchant, Larchant
19 septembre 2026 à 09h00
Marais de Larchant — Larchant
- Visite du centre de formation de la maintenance des équipements et systèmes des espaces, Centre de formation de la maintenance Noisiel, adresse précise lors de l’inscription, Noisiel
19 septembre 2026 à 09h00
Centre de formation de la maintenance Noisiel, adresse précise lors de l'inscription — Noisiel
- Visite guidée du bassin de la Motte, Bassin de la Motte, Moissy-Cramayel
19 septembre 2026 à 09h00
Bassin de la Motte — Moissy-Cramayel
- Le château de Fontainebleau vous invite lors de ces deux journées exceptionnelles à une immersion au cœur de son patrimoine historique !, Château de Fontainebleau, Fontainebleau
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Fontainebleau — Fontainebleau
- Pompiers : d’autrefois et d’aujourd’hui, Musée des sapeurs-pompiers de Fontainebleau – Centre de secours, Fontainebleau
19 septembre 2026 à 09h00
Musée des sapeurs-pompiers de Fontainebleau - Centre de secours — Fontainebleau
- Visites commentées de l’ancienne Abbaye de Cercanceaux, Abbaye de Cercanceaux, Souppes-sur-Loing
19 septembre 2026 à 09h00
Abbaye de Cercanceaux — Souppes-sur-Loing
- Découverte, en randonnée, de la forêt régionale de Ferrières, de son histoire et de sa gestion, Maison de la Nature, Ferrières-en-Brie
19 septembre 2026 à 09h30
Maison de la Nature — Ferrières-en-Brie
- Visite du jardin japonais de Magny-le-Hongre, Jardin japonais – École les Semailles, Magny-le-Hongre
19 septembre 2026 à 09h30
Jardin japonais - École les Semailles — Magny-le-Hongre
- Visite guidée du Marais, Marais de Larchant, Larchant
19 septembre 2026 à 09h30
Marais de Larchant — Larchant
- Visite du lavoir Sainte-Geneviève, Lavoir Saint-Geneviève, Magny-le-Hongre
19 septembre 2026 à 09h30
Lavoir Saint-Geneviève — Magny-le-Hongre
- Visite guidée d’une fromagerie à Meaux, Fromagerie de Meaux Saint-Faron, Meaux
19 septembre 2026 à 09h30
Fromagerie de Meaux Saint-Faron — Meaux
- Exposition Edmond Rostand et ses 2 Monstres Sacrés: Sarah Bernhardt et Constant Coquelin, Maison de retraite des artistes, Couilly-Pont-aux-Dames
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de retraite des artistes — Couilly-Pont-aux-Dames
- Visite guidée de la Mairie de Saint-Pierre-lès-Nemours, Mairie, Chaintréauville
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie — Chaintréauville
- Ouverture du Musée du Vélo, Musée du Vélo, Moret-Loing-et-Orvanne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Vélo — Moret-Loing-et-Orvanne
- Mini ferme, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Faremoutiers — Faremoutiers
- 80 000 ans d’histoire et exposition temporaire de Frederico Alagna, Archéo-SAT77, Touquin
19 septembre 2026 à 10h00
Archéo-SAT77 — Touquin
- Visites guidées du site de Pincevent, Site archéologique de Pincevent, La Grande-Paroisse
19 septembre 2026 à 10h00
Site archéologique de Pincevent — La Grande-Paroisse
- Danses Renaissance, Cité épiscopale, Meaux
19 septembre 2026 à 10h00
Cité épiscopale — Meaux
- Visite libre de l’église Saint-Loup, Église Saint-Loup, Châtenoy
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Loup — Châtenoy
- Visite libre du Caveau du Saint-Esprit, Caveau du Saint-Esprit, Provins
19 septembre 2026 à 10h00
Caveau du Saint-Esprit — Provins
- Visite libre de l’église et du clocher, Église Saint-Apollinaire de Salins, Salins
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Apollinaire de Salins — Salins
- Atelier modelage « Viens créer ton œuvre d’art en terre », Église Saint-Apollinaire de Salins, Salins
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Apollinaire de Salins — Salins
- A vos chars !, Permanence de l’association La Riobé, Châteaubleau
19 septembre 2026 à 10h00
Permanence de l'association La Riobé — Châteaubleau
- Visite guidée : Monuments et Hôtels particuliers, Maison des compagnons, Fontainebleau
19 septembre 2026 à 10h00
Maison des compagnons — Fontainebleau
- Semaine du Patrimoine à Fontainebleau : visites guidées, Médiathèque de Fontainebleau, Fontainebleau
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque de Fontainebleau — Fontainebleau
- Visite guidée du Manoir de Bel-Ebat, Manoir de Bel Ébat, Avon
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Bel Ébat — Avon
- Circuit touristique en bus, Hôtel de ville, Nangis
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville — Nangis
- Visite libre du château et de la cour de la ferme, Château de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Champs-sur-Marne — Champs-sur-Marne
- Le combat des petits chevaliers, Cité épiscopale, Meaux
19 septembre 2026 à 10h00
Cité épiscopale — Meaux
- Découverte d’un atelier de reliure traditionnel, Atelier Livrasphère, Nemours
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Livrasphère — Nemours
- Visite commentée de la cave d’affinage et de la Laiterie, Château de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Champs-sur-Marne — Champs-sur-Marne
- Jeux antiques, Permanence de l’association La Riobé, Châteaubleau
19 septembre 2026 à 10h00
Permanence de l'association La Riobé — Châteaubleau
- Exposition de chasubles liturgiques du XVIIIe siècle, Église Saint-Mathurin, Larchant
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Mathurin — Larchant
- Le « Qui est-ce » des insectes !, Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno, Chelles
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Alfred Bonno — Chelles
- Le vieux pont de pierre « Témoin du temps qui passe », Cour du prieuré, Grez-sur-Loing
19 septembre 2026 à 10h00
Cour du prieuré — Grez-sur-Loing
- Visite du Musée des transports urbains de France, Musée des transports urbains de France, Chelles
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des transports urbains de France — Chelles
- Fouille archéologique – L’Ancienne abbaye des Bénédictines de Champbenoist, Chantier de fouilles archéologiques, Provins
19 septembre 2026 à 10h00
Chantier de fouilles archéologiques — Provins
- À table !, Cité épiscopale, Meaux
19 septembre 2026 à 10h00
Cité épiscopale — Meaux
- Visite libre des cachots du XVIIe siècle du Château de Nemours, Château-Musée de Nemours, Nemours
19 septembre 2026 à 10h00
Château-Musée de Nemours — Nemours
- Mini Musée, Permanence de l’association La Riobé, Châteaubleau
19 septembre 2026 à 10h00
Permanence de l'association La Riobé — Châteaubleau
- Visite libre de la collégiale Saint-Quiriace, Église Saint-Quiriace, Provins
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Quiriace — Provins
- Les 400 ans de la Marine Française, Église de Jablines, Jablines
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Jablines — Jablines
- Visite guidée du Musée Louis Braille, Musée Louis Braille, Coupvray
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Louis Braille — Coupvray
- Démonstration de dentelle aux fuseaux, Église de Villemaréchal, Villemaréchal
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Villemaréchal — Villemaréchal
- Du terrain abandonné au patrimoine vivant, Les jardins japonais de Favières, Favières
19 septembre 2026 à 10h00
Les jardins japonais de Favières — Favières
- L’Art de la Reliure : quand le livre résiste et se ré-imagine, Atelier Livrasphère, Nemours
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Livrasphère — Nemours
- Balade à vélo – le patrimoine des bords de Marne, RDV devant le magasin Bobiclou, Montévrain
19 septembre 2026 à 10h00
RDV devant le magasin Bobiclou — Montévrain
- Entre symbole et accessoire de mode : les fraises, Cité épiscopale, Meaux
19 septembre 2026 à 10h00
Cité épiscopale — Meaux
- Les étapes de l’archéologie préventive, Médiathèque de l’Europe, Bussy-Saint-Georges
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque de l'Europe — Bussy-Saint-Georges
- Visite de la laiterie, Laiterie, Avon
19 septembre 2026 à 10h00
Laiterie — Avon
- Exposition photos, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Faremoutiers — Faremoutiers
- Atelier restauration de céramique « Viens casser et restaurer ta poterie », Église Saint-Apollinaire de Salins, Salins
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Apollinaire de Salins — Salins
- Exposition de robes de mariées allant de 1900 à 2020, Hôtel Saint-Thibault, Provins
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Saint-Thibault — Provins
- Archéo-Pioupiou, Permanence de l’association La Riobé, Châteaubleau
19 septembre 2026 à 10h00
Permanence de l'association La Riobé — Châteaubleau
- Visite guidée de l’unité de méthanisation Brie Biogaz, Unité de méthanisation Brie biogaz, Brie-Comte-Robert
19 septembre 2026 à 10h00
Unité de méthanisation Brie biogaz — Brie-Comte-Robert
- Exposition « Images de la République – Paroles d’élèves « , Manoir de Bel Ébat, Avon
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Bel Ébat — Avon
- Visite audio-guidée du prieuré des bénédictins de Saint-Ayoul, Prieuré Saint-Ayoul, Provins
19 septembre 2026 à 10h00
Prieuré Saint-Ayoul — Provins
- Visite Guidée de l’extérieur de la Maison de Retraite des Artistes, Maison de retraite des artistes, Couilly-Pont-aux-Dames
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de retraite des artistes — Couilly-Pont-aux-Dames
- Journées portes ouvertes – Centre Opérationnel Bus de Lieusaint, Centre Opérationnel Bus de Lieusaint, Lieusaint
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Opérationnel Bus de Lieusaint — Lieusaint
- Exposition de locomotives et de matériel ferroviaire historique, AJECTA – Dépôt des locomotives, Longueville
19 septembre 2026 à 10h00
AJECTA - Dépôt des locomotives — Longueville
- Changer de regard : une expérience sensorielle inspirée de la caverne de Platon, Musée Louis Braille, Coupvray
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Louis Braille — Coupvray
- Reconstitution d’époque, jeux et métiers d’antan au Musée de la vie d’autrefois, Musée de la vie d’autrefois, Les Ormes-sur-Voulzie
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la vie d'autrefois — Les Ormes-sur-Voulzie
- Initiation à la recherche généalogique, Archives départementales de Seine-et-Marne, Dammarie-les-Lys
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales de Seine-et-Marne — Dammarie-les-Lys
- Promenade des Artistes, Place de la Fontaine, Lagny-sur-Marne
19 septembre 2026 à 10h00
Place de la Fontaine — Lagny-sur-Marne
- Archéo-balade, Permanence de l’association La Riobé, Châteaubleau
19 septembre 2026 à 10h00
Permanence de l'association La Riobé — Châteaubleau
- Anticosti, terre d’aventure et d’utopie, Ancienne mairie, Noisiel
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne mairie — Noisiel
- Laissez-vous conter le Noisiel des chocolatiers Menier, Ancienne mairie, Noisiel
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne mairie — Noisiel
- Visites audio-guidées de la Grange aux Dîmes, Grange aux dîmes, Provins
19 septembre 2026 à 10h00
Grange aux dîmes — Provins
- Le costume de cour à la Renaissance, Cité épiscopale, Meaux
19 septembre 2026 à 10h00
Cité épiscopale — Meaux
- Visite du musée Bossuet, Musée Bossuet, Meaux
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Bossuet — Meaux
- Démonstrations de maîtres-chiens, Musée de la gendarmerie nationale, Melun
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la gendarmerie nationale — Melun
- Exposition et visite des monuments de château-Landon, Hôtel-Dieu (ancien), Château-Landon
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel-Dieu (ancien) — Château-Landon
- Visite libre du parcours permanent du Château-Musée, Château-Musée de Nemours, Nemours
19 septembre 2026 à 10h00
Château-Musée de Nemours — Nemours
- L’exposition « Protestants briards, Une communauté rurale et religieuse au tournant du XXe s », Temple de Mazagran, Saint-Denis-lès-Rebais
19 septembre 2026 à 10h00
Temple de Mazagran — Saint-Denis-lès-Rebais
- Portes ouvertes de l’Esplanade des Religions et des Cultures, Esplanade des Religions et des Cultures, Bussy-Saint-Georges
19 septembre 2026 à 10h00
Esplanade des Religions et des Cultures — Bussy-Saint-Georges
- Visite libre de l’église saint Martin de Fromont, Église Saint-Martin, Fromont
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin — Fromont
- Exposition de René Barba, Espace Charles Vanel, Lagny-sur-Marne
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Charles Vanel — Lagny-sur-Marne
- Visite guidée du Tribunal administratif de Melun (ancien couvent des Carmes), Musée d’Art et d’Histoire de Melun, Melun
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Art et d'Histoire de Melun — Melun
- Initiation au tir à l’arc, Cité épiscopale, Meaux
19 septembre 2026 à 10h00
Cité épiscopale — Meaux
- Visite guidée des vestiges de l’abbaye, Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno, Chelles
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Alfred Bonno — Chelles
- Exposition de photographies, Église de Villemaréchal, Villemaréchal
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Villemaréchal — Villemaréchal
- La projection d’un film en réalité virtuelle de l’Abbaye royale Saint-Séverin, Abbaye Saint-Séverin (le Cloître), Château-Landon
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye Saint-Séverin (le Cloître) — Château-Landon
- Visite des réserves, Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, Meaux
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux — Meaux
- Visite libre du Moulin Russon, Moulin Russon, Bussy-Saint-Georges
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin Russon — Bussy-Saint-Georges
- Visite libre avec médiation de l’église Saint Jacques le Mineur, Église Saint-Jacques-le-Mineur, Guignes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jacques-le-Mineur — Guignes
- Jeu de piste « énigm’archives », Archives départementales de Seine-et-Marne, Dammarie-les-Lys
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales de Seine-et-Marne — Dammarie-les-Lys
- Rallye enquête en centre-ville, Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno, Chelles
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Alfred Bonno — Chelles
- Visite des tombes remarquables du cimetière de Guignes, Cimetière de Guignes, Guignes
19 septembre 2026 à 10h00
Cimetière de Guignes — Guignes
- Visite du lavoir de Vitry à Guignes, Lavoir de Vitry, Guignes
19 septembre 2026 à 10h00
Lavoir de Vitry — Guignes
- Visite guidée de la station d’épuration de Claye, Station d’épuration de Claye, Claye-Souilly
19 septembre 2026 à 10h00
Station d'épuration de Claye — Claye-Souilly
- Visite libre de l’église Saint-Ayoul, Prieuré Saint-Ayoul, Provins
19 septembre 2026 à 10h00
Prieuré Saint-Ayoul — Provins
- « À la découverte des fleurons du fonds ancien », Médiathèque de Fontainebleau, Fontainebleau
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque de Fontainebleau — Fontainebleau
- Visite guidée Nemours insolite, Office de Tourisme du Pays de Nemours, Nemours
19 septembre 2026 à 10h00
Office de Tourisme du Pays de Nemours — Nemours
- Atelier petit meunier au Moulin Russon, Moulin Russon, Bussy-Saint-Georges
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin Russon — Bussy-Saint-Georges
- Visite de la station d’épuration de Nangis, Chemin du Tacot, Nangis
19 septembre 2026 à 10h00
Chemin du Tacot — Nangis
- Présentation du projet de Banlieues Climat à la ferme du Coulevrain, Ferme du Coulevrain, Savigny-le-Temple
19 septembre 2026 à 10h00
Ferme du Coulevrain — Savigny-le-Temple
- Visite guidée des collections, Musée Henri Chapu, Le Mée-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Henri Chapu — Le Mée-sur-Seine
- Exposition de cartes postales et photographies anciennes de Salins, Église Saint-Apollinaire de Salins, Salins
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Apollinaire de Salins — Salins
- L’exposition « l’art au féminin », Salle Goudailler, Magny-le-Hongre
19 septembre 2026 à 10h00
Salle Goudailler — Magny-le-Hongre
- Découverte du site de l’Abbaye de Faremoutiers, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Faremoutiers — Faremoutiers
- Tapisserie collaborative, Cité épiscopale, Meaux
19 septembre 2026 à 10h00
Cité épiscopale — Meaux
- Visite libre du musée Stéphane Mallarmé, Musée départemental Stéphane Mallarmé, Vulaines-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h00
Musée départemental Stéphane Mallarmé — Vulaines-sur-Seine
- Table des sinistres patrimoniaux, Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno, Chelles
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Alfred Bonno — Chelles
- Visite de la station d’épuration d’Avon, Rue du port Valvins, Avon
19 septembre 2026 à 10h00
Rue du port Valvins — Avon
- Petits ateliers créatifs, Domaine Jean-Claude Brialy, Monthyon
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine Jean-Claude Brialy — Monthyon
- Journées européennes Château – musée : parcours théâtralisé, Château-Musée de Nemours, Nemours
19 septembre 2026 à 10h00
Château-Musée de Nemours — Nemours
- Imagine ta ville idéale, Maison des cultures et des arts, Lieusaint
19 septembre 2026 à 10h30
Maison des cultures et des arts — Lieusaint
- Journées portes ouvertes – Centre Opérationnel Bus de Poincy, Centre Opérationnel Bus de Poincy, Poincy
19 septembre 2026 à 10h30
Centre Opérationnel Bus de Poincy — Poincy
- Visite guidée « l’envers du décor » de la médiathèque, Médiathèque des Cités Unies, Savigny-le-Temple
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque des Cités Unies — Savigny-le-Temple
- Visite guidée « Le monde des mariniers », Place de la Bosse, Saint-Mammès
19 septembre 2026 à 10h30
Place de la Bosse — Saint-Mammès
- Journée européennes du patrimoine : visite guidée de l’Église Saint Mathurin, Église Saint-Mathurin, Larchant
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Mathurin — Larchant
- Conférence: Le mobilier d’un atelier d’artiste, Atelier-musée de Rosa Bonheur, Thomery
19 septembre 2026 à 10h30
Atelier-musée de Rosa Bonheur — Thomery
- Visite commentée d’un moulin à eau : le moulin Russon, Moulin Russon, Bussy-Saint-Georges
19 septembre 2026 à 10h30
Moulin Russon — Bussy-Saint-Georges
- Visite-Conférence : « À vos masques ! » : les masques à gaz dans la presse de la Grande Guerre, Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, Meaux
19 septembre 2026 à 10h30
Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux — Meaux
- Visite guidée, Église orthodoxe Notre-Dame-de-Kazan, Moisenay
19 septembre 2026 à 10h30
Église orthodoxe Notre-Dame-de-Kazan — Moisenay
- Visite guidée de l’orgue, Église Saint-Etienne, Brie-Comte-Robert
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Etienne — Brie-Comte-Robert
- Visite libre du Village d’Art Préludien de Chomo, Village d’Art Préludien de Chomo, Achères-la-Forêt
19 septembre 2026 à 10h30
Village d'Art Préludien de Chomo — Achères-la-Forêt
- Visite guidée de l’exposition consacrée à Alain Delon, Domaine Jean-Claude Brialy, Monthyon
19 septembre 2026 à 10h30
Domaine Jean-Claude Brialy — Monthyon
- Visite guidée : Le Bourg Royal, Maison des compagnons, Fontainebleau
19 septembre 2026 à 10h30
Maison des compagnons — Fontainebleau
- Atelier participatif « Bac à fouille », Médiathèque de l’Europe, Bussy-Saint-Georges
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque de l'Europe — Bussy-Saint-Georges
- Visite de l’atelier de paix – l’atelier des potiers, Mairie Magny-le-Hongre, Magny-le-Hongre
19 septembre 2026 à 10h30
Mairie Magny-le-Hongre — Magny-le-Hongre
- Remake du Cercle Rouge de Melville, Domaine Jean-Claude Brialy, Monthyon
19 septembre 2026 à 10h30
Domaine Jean-Claude Brialy — Monthyon
- C’est l’heure de s’habiller, Cité épiscopale, Meaux
19 septembre 2026 à 10h30
Cité épiscopale — Meaux
- Espace Viking – Conférence, Espace viking, Saint-Pierre-lès-Nemours
19 septembre 2026 à 11h00
Espace viking — Saint-Pierre-lès-Nemours
- Exposition patrimoine et nature, Château des trois Reines (Château royal de Montceaux), Montceaux-lès-Meaux
19 septembre 2026 à 11h00
Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) — Montceaux-lès-Meaux
- Inauguration de « Floraison » par René Barba, 14 bd du Général de Gaulle, Lagny-sur-Marne
19 septembre 2026 à 11h00
14 bd du Général de Gaulle — Lagny-sur-Marne
- Escape Game « Découvrir Salins autrement », Église Saint-Apollinaire de Salins, Salins
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Apollinaire de Salins — Salins
- Visite guidée de l’église, Église Saint-Jean de Baptiste, Saint-Thibault-des-Vignes
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Jean de Baptiste — Saint-Thibault-des-Vignes
- Voir une photographie sans la voir : une expérience sensorielle, Musée Louis Braille, Coupvray
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Louis Braille — Coupvray
- Edmond Verstraeten, un luministe flamand, Musée de L’esquisse, Barbizon
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de L'esquisse — Barbizon
- Visite du Temple de Lagny, patrimoine remarquable, Eglise protestante unie de Lagny, Lagny-sur-Marne
19 septembre 2026 à 11h00
Eglise protestante unie de Lagny — Lagny-sur-Marne
- Animations et jeux en bois au Château, Château des trois Reines (Château royal de Montceaux), Montceaux-lès-Meaux
19 septembre 2026 à 11h00
Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) — Montceaux-lès-Meaux
- Expo – Concert et portes ouvertes pour découvrir une collection de machines agricole (1850-1950), Église de Jacqueville, Amponville
19 septembre 2026 à 11h00
Église de Jacqueville — Amponville
- Visite « Le palais épiscopale à la Renaissance », Musée Bossuet, Meaux
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Bossuet — Meaux
- Visite guidée de l’église Saint-Pierre – Saint-Paul à Saint-Pierre-lès-Nemours, Eglise Saint-Pierre- Saint-Paul, Chaintréauville
19 septembre 2026 à 11h00
Eglise Saint-Pierre- Saint-Paul — Chaintréauville
- Présentation commentée d’une collection d’instruments de musiques anciens, Demeure privée, Provins
19 septembre 2026 à 11h00
Demeure privée — Provins
- Exposition Maurice MOURLOT 1906-1983 – Peintre – Lithographe – Graveur – Dessinateur, Musée de Provins et du Provinois, Provins
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de Provins et du Provinois — Provins
- Visite guidée Mémoire de guerre : que reste-il de 1914-1918 ?, Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, Meaux
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux — Meaux
- Aperçu de la Maison des Compagnons, exposition peintures et sculptures, Maison des compagnons, Fontainebleau
19 septembre 2026 à 11h00
Maison des compagnons — Fontainebleau
- Voyage à travers le mobilier de l’atelier de Rosa Bonheur, Atelier-musée de Rosa Bonheur, Thomery
19 septembre 2026 à 11h00
Atelier-musée de Rosa Bonheur — Thomery
- Visite libre des vestiges du Château Royal de Montceaux-Les-Meaux, Château des trois Reines (Château royal de Montceaux), Montceaux-lès-Meaux
19 septembre 2026 à 11h00
Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) — Montceaux-lès-Meaux
- Rencontre dédicace : Catherine Vigourt, Librairie Cyrano, Barbizon
19 septembre 2026 à 11h00
Librairie Cyrano — Barbizon
- Maintenance d’un domaine historique, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Vaux-le-Vicomte — Maincy
- Visite libre des collections permanentes du musée de Provins et du Provinois, Musée de Provins et du Provinois, Provins
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de Provins et du Provinois — Provins
- Espace Viking – Visite guidée, Espace viking, Saint-Pierre-lès-Nemours
19 septembre 2026 à 11h00
Espace viking — Saint-Pierre-lès-Nemours
- Fêtons la musique aux Archives, Archives départementales De La Seine-Et-Marne, Dammarie-les-Lys
19 septembre 2026 à 11h00
Archives départementales De La Seine-Et-Marne — Dammarie-les-Lys
- Visite guidée du village d’Art Préludien de Chomo, Village d’Art Préludien de Chomo, Achères-la-Forêt
19 septembre 2026 à 11h00
Village d'Art Préludien de Chomo — Achères-la-Forêt
- Larchant : découverte de l’Église Saint Mathurin au 13 siècle avec support numérique, Église Saint-Mathurin, Larchant
19 septembre 2026 à 11h15
Église Saint-Mathurin — Larchant
- [P-A-R-C] Procédés Anciens Regards Contemporains, Centre d’art Hôtel-Dieu, Brie-Comte-Robert
19 septembre 2026 à 11h30
Centre d'art Hôtel-Dieu — Brie-Comte-Robert
- Ateliers – « Grenouilles à la Fontaine » et « Grenouilles royales », Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy
19 septembre 2026 à 11h30
Château de Vaux-le-Vicomte — Maincy
- Atelier « Fraise et haute couture ! », Cité épiscopale, Meaux
19 septembre 2026 à 11h30
Cité épiscopale — Meaux
- Fontainier d’art : un savoir-faire à découvrir, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy
19 septembre 2026 à 11h30
Château de Vaux-le-Vicomte — Maincy
- Visite guidée – Secrets de conservateur, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy
19 septembre 2026 à 11h45
Château de Vaux-le-Vicomte — Maincy
- Atelier participatif : animaux et humains, Médiathèque de l’Europe, Bussy-Saint-Georges
19 septembre 2026 à 11h45
Médiathèque de l'Europe — Bussy-Saint-Georges
- Exposition de cartes postales et de photographies anciennes, Mairie de Lumigny, Lumigny-Nesles-Ormeaux
19 septembre 2026 à 12h00
Mairie de Lumigny — Lumigny-Nesles-Ormeaux
- Visites guidées à Galleria Continua / Les Moulins, GALLERIA CONTINUA / Les Moulins, Boissy-le-Châtel
19 septembre 2026 à 12h00
GALLERIA CONTINUA / Les Moulins — Boissy-le-Châtel
- Visite de la cave d’affinage du château, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne
19 septembre 2026 à 12h00
Château et parc de Champs-sur-Marne — Champs-sur-Marne
- Ateliers & démonstrations – Métiers d’arts, Atelier-musée de Rosa Bonheur, Thomery
19 septembre 2026 à 13h00
Atelier-musée de Rosa Bonheur — Thomery
- Mini-Visite Brialy/Delon : destins croisés, Domaine Jean-Claude Brialy, Monthyon
19 septembre 2026 à 13h00
Domaine Jean-Claude Brialy — Monthyon
- Les Bâtisseurs médiévaux, Château de Blandy, Blandy
19 septembre 2026 à 13h00
Château de Blandy — Blandy
- Visite de l’expo « Couleurs de guerre », Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, Meaux
19 septembre 2026 à 13h00
Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux — Meaux
- Initiation à l’enluminure avec Le Manoir aux Histoires, Château de Blandy, Blandy
19 septembre 2026 à 13h15
Château de Blandy — Blandy
- Conférence – Les métiers du patrimoine hydraulique d’hier à aujourd’hui : qui sont les artisans de l’eau ?, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy
19 septembre 2026 à 13h30
Château de Vaux-le-Vicomte — Maincy
- Bertille et Garance par Les Colporteurs de Couleurs, Château de Blandy, Blandy
19 septembre 2026 à 13h45
Château de Blandy — Blandy
- Inauguration du Pôle historique 39-45, Pôle historique 39-45 / L’abri conique de Villenoy, Villenoy
19 septembre 2026 à 14h00
Pôle historique 39-45 / L'abri conique de Villenoy — Villenoy
- Visite de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Avon
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre — Avon
- La tente à histoire, Cité épiscopale, Meaux
19 septembre 2026 à 14h00
Cité épiscopale — Meaux
- Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption de Guercheville, Église Notre-Dame de l’Assomption, Guercheville
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame de l'Assomption — Guercheville
- La lecture en jeux : ateliers, La maison d’École – École du hameau de Pouilly-le-Fort, Vert-Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h00
La maison d'École - École du hameau de Pouilly-le-Fort — Vert-Saint-Denis
- Visite libre de la maison Monier et de ses peintures murales, Maison Monier, Bourron-Marlotte
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Monier — Bourron-Marlotte
- Découverte des trésors cachés, Église Saint-Étienne, Maincy
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Étienne — Maincy
- Marché du Terroir et de l’Artisanat d’Art, Place des Fourneaux, Maincy
19 septembre 2026 à 14h00
Place des Fourneaux — Maincy
- Pièces de théâtre et fables par la Compagnie du Dragon et de la Lézarde, Caveau du Saint-Esprit, Provins
19 septembre 2026 à 14h00
Caveau du Saint-Esprit — Provins
- Visite en un clin d’œil de l’exposition « Sacrée cathédrale ! », Musée Bossuet, Meaux
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Bossuet — Meaux
- Patrimoine photographique – Les cartes postales de Gouvernes, Église paroissiale Saint-Germain, Gouvernes
19 septembre 2026 à 14h00
Église paroissiale Saint-Germain — Gouvernes
- Exposition patrimoine CCBN, Espace Culturel La Bergerie, Nangis
19 septembre 2026 à 14h00
Espace Culturel La Bergerie — Nangis
- Un jardin thomeryon, entre raisin et fruits, Chemin des Longs Sillons, Thomery
19 septembre 2026 à 14h00
Chemin des Longs Sillons — Thomery
- Le chasselas de Thomery : des jardins au fruitier Salomon, Jardins Salomon, Thomery
19 septembre 2026 à 14h00
Jardins Salomon — Thomery
- Ouverture de la demeure prestigieuse de « La grimpette », Villa La Grimpette, Monthyon
19 septembre 2026 à 14h00
Villa La Grimpette — Monthyon
- Visites guidées des jardins, d’un salon de réception et de la cour d’honneur de la préfecture de Seine-et-Marne, Préfecture de Seine-et-Marne, Melun
19 septembre 2026 à 14h00
Préfecture de Seine-et-Marne — Melun
- Visite libre de l’Huilerie de Boisroux, Ancienne huilerie de Boisroux, Villemaréchal
19 septembre 2026 à 14h00
Ancienne huilerie de Boisroux — Villemaréchal
- Le Donjon de Moret, visite d’une ancienne Demeure Royale, Le Donjon de Moret sur Loing, Moret-Loing-et-Orvanne
19 septembre 2026 à 14h00
Le Donjon de Moret sur Loing — Moret-Loing-et-Orvanne
- Visite libre des collections, Musée d’Art et d’Histoire de Melun, Melun
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'Art et d'Histoire de Melun — Melun
- Les jeux géants en Bois, Place des Fourneaux, Maincy
19 septembre 2026 à 14h00
Place des Fourneaux — Maincy
- Visites guidées « les coulisses des Archives », Archives départementales de Seine-et-Marne, Dammarie-les-Lys
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de Seine-et-Marne — Dammarie-les-Lys
- Exposition « Histoire de l’Église Saint-Étienne », Église Saint-Étienne, Maincy
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Étienne — Maincy
- Église Saint-Martin-et-Saint-Magne, Église Saint-Martin et Saint-Magne, Nangis
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Martin et Saint-Magne — Nangis
- Atelier « Patrimoine écrit en danger », Archives départementales de Seine-et-Marne, Dammarie-les-Lys
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de Seine-et-Marne — Dammarie-les-Lys
- Sur les traces de la Grande Guerre en Forêt régionale de Montgé, Parking du Haras du Sauvoy, Saint-Soupplets
19 septembre 2026 à 14h00
Parking du Haras du Sauvoy — Saint-Soupplets
- Un patrimoine vivant à découvrir, Résidence de L’Aubetin, Amillis
19 septembre 2026 à 14h00
Résidence de L'Aubetin — Amillis
- Caves du château, Hôtel de ville, Nangis
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de ville — Nangis
- A la recherche du patrimoine disparu, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Brie-Comte-Robert - Centre d'interprétation du patrimoine — Brie-Comte-Robert
- Ouverture du Lieu de mémoire Leroy, Espace culturel Les 26 couleurs, Saint-Fargeau-Ponthierry
19 septembre 2026 à 14h00
Espace culturel Les 26 couleurs — Saint-Fargeau-Ponthierry
- Patrimoines en poésie, Musée d’Art et d’Histoire de Melun, Melun
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'Art et d'Histoire de Melun — Melun
- Atelier restauration de céramique « Viens casser et restaurer ta poterie », Église Saint-Apollinaire de Salins, Salins
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Apollinaire de Salins — Salins
- Présentation et discussion en salle avec les équipes du cinéma Jacques Tati : la salle de cinéma, ses techniques et ses évolutions, Cinéma Jacques Tati, Tremblay-en-France
19 septembre 2026 à 14h00
Cinéma Jacques Tati — Tremblay-en-France
- Visite du cinéma Jacques Tati et des cabines de projection, Cinéma Jacques Tati, Tremblay-en-France
19 septembre 2026 à 14h00
Cinéma Jacques Tati — Tremblay-en-France
- Les monstres des mondes disparus, Espace Gaïa – Prieuré Saint-Martin, Montereau-Fault-Yonne
19 septembre 2026 à 14h00
Espace Gaïa - Prieuré Saint-Martin — Montereau-Fault-Yonne
- Ouverture de la Maison de la Faïence de Rubelles, Maison de la Faïence, Rubelles
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de la Faïence — Rubelles
- La lecture en jeux : exposition, La maison d’École – École du hameau de Pouilly-le-Fort, Vert-Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h00
La maison d'École - École du hameau de Pouilly-le-Fort — Vert-Saint-Denis
- Visite exceptionnelle de la salle des catéchismes, Église paroissiale Saint-Germain, Gouvernes
19 septembre 2026 à 14h00
Église paroissiale Saint-Germain — Gouvernes
- Visite de la Mairie-Musée, Mairie-musée de Bourron-Marlotte, Bourron-Marlotte
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie-musée de Bourron-Marlotte — Bourron-Marlotte
- Exposition de photos des Tirailleurs et Goumiers Marocains engagés auprès de l’armée Française lors de la 1ère et 2ème Guerre mondiale, Villa La Grimpette, Monthyon
19 septembre 2026 à 14h00
Villa La Grimpette — Monthyon
- Conférences sur l’art rupestre préhistorique d’Île-de-France : dialogue avec la création contemporaine, Musée de Préhistoire d’Ile-de-France, Nemours
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de Préhistoire d'Ile-de-France — Nemours
- Jeux autour du Patrimoine, Le pigeonnier – Cour Émile Zola, Nangis
19 septembre 2026 à 14h00
Le pigeonnier - Cour Émile Zola — Nangis
- Jeu de piste, Théâtre-Sénart, Lieusaint
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre-Sénart — Lieusaint
- Atelier modelage « Viens créer ton œuvre d’art en terre », Église Saint-Apollinaire de Salins, Salins
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Apollinaire de Salins — Salins
- Scénettes Historiques !, Place des Fourneaux, Maincy
19 septembre 2026 à 14h00
Place des Fourneaux — Maincy
- Visite de l’exposition Masques à gaz, Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, Meaux
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux — Meaux
- Visite du pigeonnier, Le pigeonnier – Cour Émile Zola, Nangis
19 septembre 2026 à 14h00
Le pigeonnier - Cour Émile Zola — Nangis
- Le Donjon de Moret, Parfum au Moyen-Âge, Le Donjon de Moret sur Loing, Moret-Loing-et-Orvanne
19 septembre 2026 à 14h00
Le Donjon de Moret sur Loing — Moret-Loing-et-Orvanne
- Exposition « Avon 1900 : quatre hôtels de standing », Pavillon de l’Érable, Avon
19 septembre 2026 à 14h00
Pavillon de l'Érable — Avon
- Jeux anciens, Cité épiscopale, Meaux
19 septembre 2026 à 14h00
Cité épiscopale — Meaux
- Pose d’une plaque commémorative à Léon Hatot, Maison des Saules, Lagny-sur-Marne
19 septembre 2026 à 14h00
Maison des Saules — Lagny-sur-Marne
- L’église Saint Pierre dans tous ses états : projection, Église Saint Pierre, Bois-le-Roi
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint Pierre — Bois-le-Roi
- Exposition des travaux des Mémoires de Nangis, Hôtel de ville, Nangis
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de ville — Nangis
- Visite libre de l’exposition « À maintes reprises / Déformés, détournés, réinventés », Musée d’Art et d’Histoire de Melun, Melun
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'Art et d'Histoire de Melun — Melun
- Présentation des grandes orgues de l’église Saint-Ayoul, Prieuré Saint-Ayoul, Provins
19 septembre 2026 à 14h00
Prieuré Saint-Ayoul — Provins
- Portes ouvertes à la Maison de l’environnement : visites flash du pavillon historique, musique, cuisson de petits pains, Maison de l’environnement Grand Paris Sud, Vert-Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de l'environnement Grand Paris Sud — Vert-Saint-Denis
- La lecture en jeux, La maison d’École – École du hameau de Pouilly-le-Fort, Vert-Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h00
La maison d'École - École du hameau de Pouilly-le-Fort — Vert-Saint-Denis
- Portes Ouvertes de la Brasserie de Meaux, Brasserie de Meaux, Meaux
19 septembre 2026 à 14h00
Brasserie de Meaux — Meaux
- Randonnée patrimoniale, Librairie Cyrano, Barbizon
19 septembre 2026 à 14h00
Librairie Cyrano — Barbizon
- Alerte au musée !, Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno, Chelles
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Alfred Bonno — Chelles
- Dessinons l’automne, RDV au parking sur la D418, à l’entrée de la forêt, Thorigny-sur-Marne
19 septembre 2026 à 14h00
RDV au parking sur la D418, à l'entrée de la forêt — Thorigny-sur-Marne
- Souvenirs sonores : Séances de portraits poétiques, Musée départemental Stéphane Mallarmé, Vulaines-sur-Seine
19 septembre 2026 à 14h00
Musée départemental Stéphane Mallarmé — Vulaines-sur-Seine
- Dessinons l’automne, Forêt Régionale des Vallières, Dampmart
19 septembre 2026 à 14h00
Forêt Régionale des Vallières — Dampmart
- Parcours du patrimoine, Espace Culturel La Bergerie, Nangis
19 septembre 2026 à 14h00
Espace Culturel La Bergerie — Nangis
- L’église Saint Pierre dans tous ses états : exposition, Église Saint Pierre, Bois-le-Roi
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint Pierre — Bois-le-Roi
- « Zoom sur mon patrimoine » : expo photo et animations, Espace Culturel La Bergerie, Nangis
19 septembre 2026 à 14h00
Espace Culturel La Bergerie — Nangis
- Visite guidée du château médiéval de Brie-Comte-Robert, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Brie-Comte-Robert - Centre d'interprétation du patrimoine — Brie-Comte-Robert
- Visites guidées du village de Bourron-Marlotte, sur les pas des artistes, Mairie-musée de Bourron-Marlotte, Bourron-Marlotte
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie-musée de Bourron-Marlotte — Bourron-Marlotte
- Visite guidée « Barbizon, du musée au village », Musée des Peintres de Barbizon, Barbizon
19 septembre 2026 à 14h15
Musée des Peintres de Barbizon — Barbizon
- Visite guidée de la base archéologique, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert
19 septembre 2026 à 14h15
Château de Brie-Comte-Robert - Centre d'interprétation du patrimoine — Brie-Comte-Robert
- Exposition photo: Gestes retrouvés, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Brie-Comte-Robert - Centre d'interprétation du patrimoine — Brie-Comte-Robert
- Thomery, mémoire en images, Salle de la Plage, Thomery
19 septembre 2026 à 14h30
Salle de la Plage — Thomery
- Visite guidée « Sur les pas de Sisley », Office de Tourisme Moret Seine & Loing, Moret-Loing-et-Orvanne
19 septembre 2026 à 14h30
Office de Tourisme Moret Seine & Loing — Moret-Loing-et-Orvanne
- Murder Party, Sherlock Holmes et le fantôme de l’Opéra, Hôtel de ville, Lagny-sur-Marne
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de ville — Lagny-sur-Marne
- Photographier le patrimoine, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Brie-Comte-Robert - Centre d'interprétation du patrimoine — Brie-Comte-Robert
- Visite commentée, Rdv devant l’église de Villemaréchal, Villemaréchal
19 septembre 2026 à 14h30
Rdv devant l'église de Villemaréchal — Villemaréchal
- Visite guidée historique de Moret-sur-Loing, Office de Tourisme Moret Seine & Loing, Moret-Loing-et-Orvanne
19 septembre 2026 à 14h30
Office de Tourisme Moret Seine & Loing — Moret-Loing-et-Orvanne
- Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Martin, Mitry-Mory
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Saint-Martin — Mitry-Mory
- L’église Saint Pierre dans tous ses états : conférences, Église Saint Pierre, Bois-le-Roi
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint Pierre — Bois-le-Roi
- Présentation guidée et historique des vestiges du Château Royal de Montceaux-les-Meaux, Château des trois Reines (Château royal de Montceaux), Montceaux-lès-Meaux
19 septembre 2026 à 14h30
Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) — Montceaux-lès-Meaux
- Ateliers enfants – Dans la cour du château de Brie-Comte-Robert, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Brie-Comte-Robert - Centre d'interprétation du patrimoine — Brie-Comte-Robert
- Visite de l’orgue historique, Eglise Saint-Martin, Mitry-Mory
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Saint-Martin — Mitry-Mory
- La grotte de Marie, nichée dans un jardin, Chemin des Longs Sillons, Thomery
19 septembre 2026 à 14h30
Chemin des Longs Sillons — Thomery
- Exposition permanente : Plus de 30 000 objets archéologiques mis au jour !, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Brie-Comte-Robert - Centre d'interprétation du patrimoine — Brie-Comte-Robert
- Visite commentée de l’église Saint-Amand, Église Saint-Amand, Thomery
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Amand — Thomery
- Exposition temporaire : Un Pressoir à pommes du XVIIe siècle dans Brie-Comte-Robert ?, Grange Deroubaix, Brie-Comte-Robert
19 septembre 2026 à 14h30
Grange Deroubaix — Brie-Comte-Robert
- Démonstration de taille de pierre, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Brie-Comte-Robert - Centre d'interprétation du patrimoine — Brie-Comte-Robert
- Atelier d’interventions sur pellicule de cinéma, Cinéma Jacques Tati, Tremblay-en-France
19 septembre 2026 à 14h45
Cinéma Jacques Tati — Tremblay-en-France
- Visite guidée et commentée de notre village, Église Saint-Etienne, Villiers-sous-Grez
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Etienne — Villiers-sous-Grez
- Atelier « Ramène ta fraise ! », Cité épiscopale, Meaux
19 septembre 2026 à 15h00
Cité épiscopale — Meaux
- Concert commenté, Musée d’Art et d’Histoire de Melun, Melun
19 septembre 2026 à 15h00
Musée d'Art et d'Histoire de Melun — Melun
- Atelier philo pour p’tits Socrate en herbe : le patrimoine, Médiathèque de La Courée, Collégien
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque de La Courée — Collégien
- Circuit des 3 monuments, Église Saint-Etienne, Brie-Comte-Robert
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Etienne — Brie-Comte-Robert
- Vernissage de l’exposition du CPIF « Au contact des archives », Les Passerelles, Pontault-Combault
19 septembre 2026 à 15h00
Les Passerelles — Pontault-Combault
- Rencontre avec les propriétaires : Hériter d’un château, mode d’emploi, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Vaux-le-Vicomte — Maincy
- Visite guidée et commentée de Villiers-sous-Grez, Église Saint-Etienne, Villiers-sous-Grez
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Etienne — Villiers-sous-Grez
- Démonstration de chiens de berger, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers
19 septembre 2026 à 15h00
Abbaye de Faremoutiers — Faremoutiers
- Architecture et matériaux, Espace culturel Les 26 couleurs, Saint-Fargeau-Ponthierry
19 septembre 2026 à 15h00
Espace culturel Les 26 couleurs — Saint-Fargeau-Ponthierry
- Film conté de Yannick Haenel & Linda Tuloup « Il faut de l’eau de la pierre et du feu », Musée de Préhistoire d’Ile-de-France, Nemours
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de Préhistoire d'Ile-de-France — Nemours
- Visite guidée – église Saint-Étienne – XIIIe-XVIe siècle, Église Saint-Etienne, Brie-Comte-Robert
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Etienne — Brie-Comte-Robert
- Concerts au lavoir Sainte-Geneviève, Lavoir Saint-Geneviève, Magny-le-Hongre
19 septembre 2026 à 15h00
Lavoir Saint-Geneviève — Magny-le-Hongre
- Les fouilles archéologiques à Bussy-Saint-Georges, Médiathèque de l’Europe, Bussy-Saint-Georges
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque de l'Europe — Bussy-Saint-Georges
- Concert du Choeur de l’Abbaye de Faremoutiers, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers
19 septembre 2026 à 15h00
Abbaye de Faremoutiers — Faremoutiers
- Visite guidée de l’exposition « Maurice MOURLOT 1906-1983 – Peintre – Lithographe – Graveur – Dessinateur », Musée de Provins et du Provinois, Provins
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de Provins et du Provinois — Provins
- Visite guidée, Église Saint-Apollinaire de Salins, Salins
19 septembre 2026 à 15h30
Église Saint-Apollinaire de Salins — Salins
- Vernissage exposition photographique « Figures urbaines », Maison des cultures et des arts, Lieusaint
19 septembre 2026 à 15h30
Maison des cultures et des arts — Lieusaint
- Folies à défendre, Village d’Art Préludien de Chomo, Achères-la-Forêt
19 septembre 2026 à 16h00
Village d'Art Préludien de Chomo — Achères-la-Forêt
- Signature Souscription publique, Place des Fourneaux, Maincy
19 septembre 2026 à 16h00
Place des Fourneaux — Maincy
- Aubade musicale – Union Musicale de Chelles, Villa Max, Chelles
19 septembre 2026 à 16h00
Villa Max — Chelles
- Visite technique guidée du Théâtre-Sénart, Théâtre-Sénart, Lieusaint
19 septembre 2026 à 16h00
Théâtre-Sénart — Lieusaint
- Visitez les coulisses des Passerelles, Les Passerelles, Pontault-Combault
19 septembre 2026 à 16h30
Les Passerelles — Pontault-Combault
- Visite guidée – Hôtel Dieu de Brie-Comte-Robert – XIIIe siècle, Hôtel-Dieu de Brie-Comte-Robert, Brie-Comte-Robert
19 septembre 2026 à 16h30
Hôtel-Dieu de Brie-Comte-Robert — Brie-Comte-Robert
- Conférence de Raphaël Dallaporta & Rémi Labrusse – Mémoire floue : de Chauvet à Fontainebleau, Musée de Préhistoire d’Ile-de-France, Nemours
19 septembre 2026 à 16h30
Musée de Préhistoire d'Ile-de-France — Nemours
- Concert à Bel-Ebat par l’AMC, Manoir de Bel Ébat, Avon
19 septembre 2026 à 17h00
Manoir de Bel Ébat — Avon
- Sur les routes des Rocamberlus, Village d’Art Préludien de Chomo, Achères-la-Forêt
19 septembre 2026 à 17h00
Village d'Art Préludien de Chomo — Achères-la-Forêt
- La promesse des jours heureux, Saint-Nazaire, Melun
19 septembre 2026 à 17h00
Saint-Nazaire — Melun
- Histoire de la viole de gambe à travers l’Europe, Espace Culturel La Bergerie, Nangis
19 septembre 2026 à 17h00
Espace Culturel La Bergerie — Nangis
- Visite technique du Théâtre-Sénart, Théâtre-Sénart, Lieusaint
19 septembre 2026 à 17h00
Théâtre-Sénart — Lieusaint
- Projection en 35mm de Quai des Brumes de Marcel Carné et ciné-quiz, Cinéma Jacques Tati, Tremblay-en-France
19 septembre 2026 à 18h00
Cinéma Jacques Tati — Tremblay-en-France
- Quadriphone : l’instrument-monde, Village d’Art Préludien de Chomo, Achères-la-Forêt
19 septembre 2026 à 18h00
Village d'Art Préludien de Chomo — Achères-la-Forêt
- Atelier théâtral Oenotria, Place des Fourneaux, Maincy
19 septembre 2026 à 18h00
Place des Fourneaux — Maincy
- Concert du Quatuor Citadelle, Atelier-musée de Rosa Bonheur, Thomery
19 septembre 2026 à 18h30
Atelier-musée de Rosa Bonheur — Thomery
- BAKANA, Compagnie Das Arnak, Parc de l’Hôtel de Ville, Pontault-Combault
19 septembre 2026 à 18h30
Parc de l'Hôtel de Ville — Pontault-Combault
- Conférence : La taille de pierre face au monde moderne, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert
19 septembre 2026 à 18h30
Château de Brie-Comte-Robert - Centre d'interprétation du patrimoine — Brie-Comte-Robert
- Balade aux chandelles dans les venelles, Mairie d’Avon, Avon
19 septembre 2026 à 18h30
Mairie d'Avon — Avon
- Exposition de cartes postales et de photos consacrées à l’église, Église Saint-Médard, Vaudoy-en-Brie
19 septembre 2026 à 19h00
Église Saint-Médard — Vaudoy-en-Brie
- Dînons ensemble, Place des Fourneaux, Maincy
19 septembre 2026 à 19h30
Place des Fourneaux — Maincy
- Concert à la bougie, Église Saint-Étienne, Maincy
19 septembre 2026 à 20h00
Église Saint-Étienne — Maincy
- Ciné-Concert, Église Saint-Etienne, Brie-Comte-Robert
19 septembre 2026 à 20h30
Église Saint-Etienne — Brie-Comte-Robert
- La fête de Perrault, un spectacle de contes à la lanterne magique, Jardin Terre de Vert, Vert-Saint-Denis
19 septembre 2026 à 20h30
Jardin Terre de Vert — Vert-Saint-Denis
- Concert à la bougie, Eglise Notre Dame des Ardents, Lagny-sur-Marne
19 septembre 2026 à 20h30
Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents — Lagny-sur-Marne
- À l’occasion de l’installation du nouveau projecteur 4K au cinéma, découvrez Playtime de Jacques Tati en version restaurée !, Cinéma Jacques Tati, Tremblay-en-France
19 septembre 2026 à 20h30
Cinéma Jacques Tati — Tremblay-en-France
- Feux d’artifice, Cimetière de Maincy, Maincy
19 septembre 2026 à 22h30
Cimetière de Maincy — Maincy
- Outils et jeux de nos campagnes, Eglise de Beauvoir, Beauvoir
20 septembre 2026 à 09h00
Eglise de Beauvoir — Beauvoir
- Visite guidée de l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Eglise de Beauvoir, Beauvoir
20 septembre 2026 à 09h00
Eglise de Beauvoir — Beauvoir
- A la découverte des métiers du livre, Eglise de Beauvoir, Beauvoir
20 septembre 2026 à 09h30
Eglise de Beauvoir — Beauvoir
- Visite d’une vieille maison forestière et de son grand chenil, Maison forestière de la Garenne Gros Bois, Fontainebleau
20 septembre 2026 à 10h00
Maison forestière de la Garenne Gros Bois — Fontainebleau
- Glacière (fin XVII) au Prieuré Saint-Joseph, Monastère Saint-Joseph, Brou-sur-Chantereine
20 septembre 2026 à 10h00
Monastère Saint-Joseph — Brou-sur-Chantereine
- Le petit train touristique et historique de la ville de Brou-sur-Chantereine, Mairie de Brou-sur-Chantereine, Brou-sur-Chantereine
20 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Brou-sur-Chantereine — Brou-sur-Chantereine
- Démonstration à l’Huilerie de Boisroux, Ancienne huilerie de Boisroux, Villemaréchal
20 septembre 2026 à 10h00
Ancienne huilerie de Boisroux — Villemaréchal
- Visite libre de l’église et du clocher, Église Saint-Apollinaire de Salins, Salins
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Apollinaire de Salins — Salins
- Les 100 ans de l’école Jean Jaurès et la magie de la langue française, Mairie de Brou-sur-Chantereine, Brou-sur-Chantereine
20 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Brou-sur-Chantereine — Brou-sur-Chantereine
- Vitrail Monique Lacour, Chapelle paroissiale Saint Louis, Chelles
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle paroissiale Saint Louis — Chelles
- Le grand labo de l’archéologue, Musée de Préhistoire d’Ile-de-France, Nemours
20 septembre 2026 à 10h00
Musée de Préhistoire d'Ile-de-France — Nemours
- Visite du musée d’Histoire locale Francis Ecourin, Musée d’histoire locale de Villeparisis, Villeparisis
20 septembre 2026 à 10h00
Musée d'histoire locale de Villeparisis — Villeparisis
- Performance live d’une peinture par Star97, Square Foucher de Careil, Lagny-sur-Marne
20 septembre 2026 à 10h00
Square Foucher de Careil — Lagny-sur-Marne
- Atelier dorure avec Meggie Garcelon, Chapelle paroissiale Saint Louis, Chelles
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle paroissiale Saint Louis — Chelles
- Enluminure avec Danielle Monnier, Chapelle paroissiale Saint Louis, Chelles
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle paroissiale Saint Louis — Chelles
- Paysannes, les invisibles !, Mairie, Crégy-lès-Meaux
20 septembre 2026 à 10h00
Mairie — Crégy-lès-Meaux
- Visite de l’église des Bénédictines, Monastère Saint-Joseph, Brou-sur-Chantereine
20 septembre 2026 à 10h00
Monastère Saint-Joseph — Brou-sur-Chantereine
- Les châteaux disparus, Communs de Moulignon, Saint-Fargeau-Ponthierry
20 septembre 2026 à 10h00
Communs de Moulignon — Saint-Fargeau-Ponthierry
- Atelier « Moyens de subsistance », Site archéologique de Pincevent, La Grande-Paroisse
20 septembre 2026 à 10h00
Site archéologique de Pincevent — La Grande-Paroisse
- Atelier restauration de céramique « Viens casser et restaurer ta poterie », Église Saint-Apollinaire de Salins, Salins
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Apollinaire de Salins — Salins
- Balade musicale à vélo, RDV à la Gare de Bourron-Marlotte – Grez, Bourron-Marlotte
20 septembre 2026 à 10h30
RDV à la Gare de Bourron-Marlotte - Grez — Bourron-Marlotte
- Visite commentée de l’église Saint-Martin de Bussy-Saint-Martin, Église Saint-Martin, Bussy-Saint-Martin
20 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Martin — Bussy-Saint-Martin
- Ventes de beaux et bons produits monastiques des Soeurs du monastère Saint-Joseph des Bénédictines de Jésus Crucifié, Monastère Saint-Joseph, Brou-sur-Chantereine
20 septembre 2026 à 10h45
Monastère Saint-Joseph — Brou-sur-Chantereine
- Visite guidée de l’exposition « Ça en jette ! Quand l’archéologie s’intéresse à nos déchets », Musée de Préhistoire d’Ile-de-France, Nemours
20 septembre 2026 à 11h00
Musée de Préhistoire d'Ile-de-France — Nemours
- Concert Jazz du groupe Pièce Montée, Place de la Fontaine, Lagny-sur-Marne
20 septembre 2026 à 11h00
Place de la Fontaine — Lagny-sur-Marne
- Visite historique du domaine de Rentilly, Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier, Bussy-Saint-Martin
20 septembre 2026 à 11h00
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier — Bussy-Saint-Martin
- Aubade musicale, Gare de Vaires – Torcy, Vaires-sur-Marne
20 septembre 2026 à 11h00
Gare de Vaires - Torcy — Vaires-sur-Marne
- Visite guidée des lieux insolites de Moissy-Cramayel, Ferme de Cramayel, Moissy-Cramayel
20 septembre 2026 à 11h00
Ferme de Cramayel — Moissy-Cramayel
- Diaporama historique de l’église Saint-Baudile, Église Saint-Baudile, Brou-sur-Chantereine
20 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Baudile — Brou-sur-Chantereine
- Escape game « Découvrir Salins autrement », Église Saint-Apollinaire de Salins, Salins
20 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Apollinaire de Salins — Salins
- Visite guidée – Gestion d’un jardin historique, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy
20 septembre 2026 à 11h30
Château de Vaux-le-Vicomte — Maincy
- Découverte et animations autour de brie de Melun, Place des Fourneaux, Maincy
20 septembre 2026 à 11h30
Place des Fourneaux — Maincy
- Chomo à hauteur d’enfant, Village d’Art Préludien de Chomo, Achères-la-Forêt
20 septembre 2026 à 13h00
Village d'Art Préludien de Chomo — Achères-la-Forêt
- Atelier modelage « Viens créer ton œuvre d’art en terre », Église Saint-Apollinaire de Salins, Salins
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Apollinaire de Salins — Salins
- Visite du couvent des Carmes, Couvent des Carmes, Avon
20 septembre 2026 à 14h00
Couvent des Carmes — Avon
- Découverte du jardin viticole pédagogique, Chemin des Longs Sillons, Thomery
20 septembre 2026 à 14h00
Chemin des Longs Sillons — Thomery
- Promenades en calèche dans le parc du château, Château des trois Reines (Château royal de Montceaux), Montceaux-lès-Meaux
20 septembre 2026 à 14h00
Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) — Montceaux-lès-Meaux
- Quiz au Musée du Vélo, Musée du Vélo, Moret-Loing-et-Orvanne
20 septembre 2026 à 14h00
Musée du Vélo — Moret-Loing-et-Orvanne
- Journée porte ouverte à l’hippodrome de Fontainebleau, Hippodrome de la Solle, Fontainebleau
20 septembre 2026 à 14h00
Hippodrome de la Solle — Fontainebleau
- Atelier fabrication de papier, Musée de la Seine-et-Marne, Saint-Cyr-sur-Morin
20 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Seine-et-Marne — Saint-Cyr-sur-Morin
- Visite du parc du château de Bourron, Château de Bourron, Bourron-Marlotte
20 septembre 2026 à 14h00
Château de Bourron — Bourron-Marlotte
- Quiz musical, Salle Goudailler, Magny-le-Hongre
20 septembre 2026 à 14h00
Salle Goudailler — Magny-le-Hongre
- Enquêtes à Melun : aux origines de la photographie, Astrolabe – Archives municipales de Melun, Melun
20 septembre 2026 à 14h30
Astrolabe - Archives municipales de Melun — Melun
- Table ronde : pourquoi et comment intégrer des bâtiments contemporains dans un monument historique classé ? L’exemple du château de Brie-Comte-Robert, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert
20 septembre 2026 à 14h30
Château de Brie-Comte-Robert - Centre d'interprétation du patrimoine — Brie-Comte-Robert
- Animations spéciales Journées européennes du patrimoine – Randonnée, Parc des Frênes, Montévrain
20 septembre 2026 à 14h30
Parc des Frênes — Montévrain
- L’histoire du vélo et animations autour du Grand-Bi, Espace Culturel La Bergerie, Nangis
20 septembre 2026 à 14h30
Espace Culturel La Bergerie — Nangis
- Journées européennes du patrimoine à l’église de Guermantes : visite commentée, Église de Guermantes, Guermantes
20 septembre 2026 à 15h00
Église de Guermantes — Guermantes
- Visite de l’orgue de l’église Notre-Dame-des-Ardents, Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents, Lagny-sur-Marne
20 septembre 2026 à 15h00
Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents — Lagny-sur-Marne
- Conférence : Paysannes, les invisibles !, Mairie, Crégy-lès-Meaux
20 septembre 2026 à 15h00
Mairie — Crégy-lès-Meaux
- Vidéo-projection : La vie monastique, Monastère Saint-Joseph, Brou-sur-Chantereine
20 septembre 2026 à 15h00
Monastère Saint-Joseph — Brou-sur-Chantereine
- Promenade musicale, Place de l’Église, Magny-le-Hongre
20 septembre 2026 à 15h00
Place de l'Église — Magny-le-Hongre
- Visite de la ferme des moines de Saint-Denis, Jardin Terre de Vert, Vert-Saint-Denis
20 septembre 2026 à 15h00
Jardin Terre de Vert — Vert-Saint-Denis
- 20 ans du Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier : The Récital, Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier, Bussy-Saint-Martin
20 septembre 2026 à 15h00
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier — Bussy-Saint-Martin
- Visite guidée, Église Saint-Apollinaire de Salins, Salins
20 septembre 2026 à 15h30
Église Saint-Apollinaire de Salins — Salins
- Visite guidée architecturale du bâtiment, Musée de Préhistoire d’Ile-de-France, Nemours
20 septembre 2026 à 15h30
Musée de Préhistoire d'Ile-de-France — Nemours
- Concert de l’atelier vocal « La Brénadienne », Église Sainte-Osmanne, Féricy
20 septembre 2026 à 16h00
Église Sainte-Osmanne — Féricy
- Concert de guitare, Église Saint-Martin, Bussy-Saint-Martin
20 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Martin — Bussy-Saint-Martin
- Concert du Quatuor Dahlia à La Genevraye, Église, La Genevraye
20 septembre 2026 à 16h30
Église — La Genevraye
- Gueules Noires, Espace Charles Vanel, Lagny-sur-Marne
20 septembre 2026 à 17h00
Espace Charles Vanel — Lagny-sur-Marne
- Concert du patrimoine, Église Saint-Sévère, Bourron-Marlotte
20 septembre 2026 à 17h30
Église Saint-Sévère — Bourron-Marlotte
- Audition d’orgue de l’église Notre-Dame-des-Ardents, Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents, Lagny-sur-Marne
20 septembre 2026 à 18h00
Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents — Lagny-sur-Marne
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)