SEINE-SAINT-DENIS BOBIGNY JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Œuvre émaillée de Guillaume Bottazzi, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi, Gournay-sur-Marne



Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi — Gournay-sur-Marne

Visite de l’atelier signalétique de la RATP, Atelier de signalétique, Montreuil – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Montreuil



Atelier de signalétique, Montreuil - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Montreuil

Quatre œuvres du pays du Soleil Levant signées Guillaume Bottazzi, Œuvres Guillaume Bottazzi – Vaujours, Vaujours



Œuvres Guillaume Bottazzi - Vaujours — Vaujours

Visite du site et découverte des missions de la Banque de France, Banque de France de Seine-Saint-Denis, La Courneuve



Banque de France de Seine-Saint-Denis — La Courneuve

Un polyptyque signé Guillaume Bottazzi illumine une entrée cathédrale, Résidence étudiante Georges Méliès, Montreuil



Résidence étudiante Georges Méliès — Montreuil

Deux œuvres énigmatiques signées Guillaume Bottazzi, Oeuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi à Bobigny, Bobigny



Oeuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi à Bobigny — Bobigny

Visite libre – Voyage dans les coulisses des ateliers d’entretien et de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, Dugny



Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace — Dugny

« Archives sensibles » – Une visite particulière des Archives de la préfecture de Police, Archives de la préfecture de Police, Le Pré-Saint-Gervais



Archives de la préfecture de Police — Le Pré-Saint-Gervais

130e Festival des Jardins familiaux – Le village associatif, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers



Le Point Fort d'Aubervilliers — Aubervilliers

Visite commentée de l’Atelier de Moulage du GrandPalaisRmn, Les ateliers d’art de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Saint-Denis



Les ateliers d'art de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais — Saint-Denis

Journées portes ouvertes – Centre Opérationnel Bus des Pavillons-sous-Bois, Centre Opérationnel Bus des Pavillons-sous-Bois, Les Pavillons-sous-Bois



Centre Opérationnel Bus des Pavillons-sous-Bois — Les Pavillons-sous-Bois

Entre nature et ville : les formes de résilience écologique – Visite et atelier de cyanotype, Cimetière Intercommunal des Joncherolles, Villetaneuse



Cimetière Intercommunal des Joncherolles — Villetaneuse

Visite du musée archéologique mérovingien, Château seigneurial, Villemomble



Château seigneurial — Villemomble

La gare de Bobigny : lieu de mémoire de la déportation des Juifs de France, Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny, Bobigny



Mémorial de l'ancienne gare de déportation de Bobigny — Bobigny

Patrimoine révélé, Mairie de Romainville, Romainville



Mairie de Romainville — Romainville

Visite libre » Les ateliers associatifs du site de Dugny », Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, Dugny



Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace — Dugny

Visite guidée – Visite dans la Réserve Grands Formats, Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, Dugny



Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace — Dugny

Visite exceptionnelle du chantier de l’Airbus A380, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget



Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget

SNCF VOYAGEURS Technicentre Le Landy, SNCF Technicentre Le Landy, Saint-Denis



SNCF Technicentre Le Landy — Saint-Denis

Visites exceptionnelles des réserves du musée, Réserves du musée des Arts et Métiers, Saint-Denis



Réserves du musée des Arts et Métiers — Saint-Denis

130e Festival des jardins familiaux, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers



Le Point Fort d'Aubervilliers — Aubervilliers

Visite du cimetière ancien, Cimetière ancien, Villemomble



Cimetière ancien — Villemomble

Vestiges cachés et oubliés noiséens, Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand, Noisy-le-Grand



Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand — Noisy-le-Grand

Rencontre avec l’Association des amis du musée de l’Air (AAMA) – Visite AAMA, Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, Dugny



Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace — Dugny

Médiation – Curieux objets : à vous de percer le mystère !, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget



Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget

À la découverte de la marqueterie de paille, Maison Revel, Pantin



Maison Revel — Pantin

130e Festival des jardins familiaux : Rencontre avec Rémi Kulik, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers



Le Point Fort d'Aubervilliers — Aubervilliers

Visite guidée du Dassault Mercure 100, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget



Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget

Visite commentée et démonstration de l’Atelier de Chalcographie GrandPalaisRmn, Les ateliers d’art de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Saint-Denis



Les ateliers d'art de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais — Saint-Denis

Les murs à Pêches, entre passé et avenir, Maison des murs à pêches, Montreuil



Maison des murs à pêches — Montreuil

Les vestiges du patrimoine industriel le long du canal de l’Ourcq, Commune De Pantin – Pôle Mémoire Et Patrimoine, Pantin



Commune De Pantin - Pôle Mémoire Et Patrimoine — Pantin

Découverte de la Maison Revel, Maison Revel, Pantin



Maison Revel — Pantin

Du Mondial 98 aux Jeux Olympiques 2024 : l’héritage architectural et urbain des compétitions sportives, Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris, Saint-Denis



Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris — Saint-Denis

Géométrie des airs : une histoire de l’Aérogare, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget



Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget

Visite du service des archives, Établissement public de santé de Ville-Évrard, Neuilly-sur-Marne



Établissement public de santé de Ville-Évrard — Neuilly-sur-Marne

Visite du département des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine, La manufacture des allumettes – Institut national du patrimoine, Aubervilliers



La manufacture des allumettes - Institut national du patrimoine — Aubervilliers

Cérémonie du Versement au Trésor Poétique Municipal Mondial d’Aubervilliers, Hangar des Souffleurs commandos poétiques, Aubervilliers



Hangar des Souffleurs commandos poétiques — Aubervilliers

Visite guidée du Mémorial des Aviateurs, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget



Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget

Découverte commentée des Magasins Généraux avec Frédéric Jung, Les Magasins Généraux, Pantin



Les Magasins Généraux — Pantin

À la découverte des Espaces d’Abraxas, Maison pour tous Ricardo Bofill, Noisy-le-Grand



Maison pour tous Ricardo Bofill — Noisy-le-Grand

Créations en psychiatrie (œuvres de patients), Établissement public de santé de Ville-Évrard, Neuilly-sur-Marne



Établissement public de santé de Ville-Évrard — Neuilly-sur-Marne

Visite guidée – Au cœur des métiers du patrimoine, Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, Dugny



Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace — Dugny

Visite guidée : Parlons d’As !, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget



Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget

Opération seconde vie, Établissement public de santé de Ville-Évrard, Neuilly-sur-Marne



Établissement public de santé de Ville-Évrard — Neuilly-sur-Marne

Visite guidée du hall Normandie Niemen, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget



Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget

Visite guidée – Passion aviation : les réserves autrement, Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, Dugny



Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace — Dugny

Médiation – Le Vautour IIN n°330, gardien du ciel, Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, Dugny



Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace — Dugny

À la découverte de la Ferme du Clos Saint-Vincent, Centre de loisirs de la Ferme du Clos Saint-Vincent, Noisy-le-Grand



Centre de loisirs de la Ferme du Clos Saint-Vincent — Noisy-le-Grand

130e Festival des jardins familiaux – Cérémonie des Trophées, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers



Le Point Fort d'Aubervilliers — Aubervilliers

Journées du matrimoine, Prairie des Murs à Pêches, Montreuil



Prairie des Murs à Pêches — Montreuil

Journées du Ma-Patrimoine, Théâtre de Verdure de La Girandole, Montreuil



Théâtre de Verdure de La Girandole — Montreuil

Faites analyser la terre de votre jardin, Maison des murs à pêches, Montreuil



Maison des murs à pêches — Montreuil

Visite guidée de l’hôpital, Établissement public de santé de Ville-Évrard, Neuilly-sur-Marne



Établissement public de santé de Ville-Évrard — Neuilly-sur-Marne

Atelier conservation préventive, Archives départementales De La Seine-Saint-Denis, Bobigny



Archives départementales De La Seine-Saint-Denis — Bobigny

Rencontre autour des fonds photographiques, Archives départementales De La Seine-Saint-Denis, Bobigny



Archives départementales De La Seine-Saint-Denis — Bobigny

Visite du temple du Raincy, Temple Protestant du Raincy, Le Raincy



Temple Protestant du Raincy — Le Raincy

Où sont nos thunes ?, Centre Tignous d’art contemporain, Montreuil



Centre Tignous d'art contemporain — Montreuil

Découverte de la chambre noire argentique, Maison Revel, Pantin



Maison Revel — Pantin

Exposition photographique sur les métiers des archives, Archives départementales De La Seine-Saint-Denis, Bobigny



Archives départementales De La Seine-Saint-Denis — Bobigny

Projet personnel de Jade Tournes : La Boum Rétrograde, Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) 93 Jack Ralite, Aubervilliers



Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) 93 Jack Ralite — Aubervilliers

Visite des murs vivants, Place Jacques Duclos, Montreuil



Place Jacques Duclos — Montreuil

Comment sonnait le Néolithique ?, Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne



Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île — Neuilly-sur-Marne

Découverte commentée des Magasins Généraux avec Patrick Bezzolato, Les Magasins Généraux, Pantin



Les Magasins Généraux — Pantin

La maison néolithique !, Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne



Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île — Neuilly-sur-Marne

Les murs vivants, Centre Tignous d’art contemporain, Montreuil



Centre Tignous d'art contemporain — Montreuil

Vol au Château Périac, Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand, Noisy-le-Grand



Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand — Noisy-le-Grand

Visite guidée de la Tour Pleyel, ancienne manufacture de pianos, Hôtel H4 Wyndham Paris Pleyel, Saint-Denis



Hôtel H4 Wyndham Paris Pleyel — Saint-Denis

Les 55 ans de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Prefecture de la Seine Saint-Denis, Bobigny



Prefecture de la Seine Saint-Denis — Bobigny

Visite guidée des Archives nationales en LSF, Archives nationales de France, Saint-Denis



Archives nationales de France — Saint-Denis

Ciné-Concert, Cinéma Le Trianon, Romainville



Cinéma Le Trianon — Romainville

Visite multisensorielle des coulisses, Archives départementales De La Seine-Saint-Denis, Bobigny



Archives départementales De La Seine-Saint-Denis — Bobigny

Visite des jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers, Jardins ouvriers des vertus, Aubervilliers



Jardins ouvriers des vertus — Aubervilliers

Visite du site des Archives nationales, Archives nationales de France, Saint-Denis



Archives nationales de France — Saint-Denis

Visite guidée du patrimoine poudrier du parc, Parc forestier de la Poudrerie, Vaujours



Parc forestier de la Poudrerie — Vaujours

Balade patrimoine, Parc forestier de la Poudrerie, Vaujours



Parc forestier de la Poudrerie — Vaujours

Les céramiques néolithiques !, Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne



Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île — Neuilly-sur-Marne

Hôtel de Ville de Pantin – visite du campanile, Hôtel de Ville, Pantin



Hôtel de Ville — Pantin

À la découverte des bords de Marne, Rue du Caprice / Quai de la Rive Charmante, Noisy-le-Grand



Rue du Caprice / Quai de la Rive Charmante — Noisy-le-Grand

Militer avec l’art, de Mireille Miailhe à Lovy Bumma, Maison de la citoyenneté, La Courneuve



Maison de la citoyenneté — La Courneuve

130e Festival des jardins familiaux : Rencontre avec Blaise Leclerc, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers



Le Point Fort d'Aubervilliers — Aubervilliers

Projection du film de Sophie Comtet, La bascule d’un paysage, Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) 93 Jack Ralite, Aubervilliers



Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) 93 Jack Ralite — Aubervilliers

Visite guidée du théâtre de La Commune, Théâtre La Commune, Aubervilliers



Théâtre La Commune — Aubervilliers

Mireille Miailhe, œuvres courneuviennes d’une artiste engagée, Maison de la citoyenneté, La Courneuve



Maison de la citoyenneté — La Courneuve

Déambulation poétique et sonore autour de Charlotte Salomon, Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny, Bobigny



Mémorial de l'ancienne gare de déportation de Bobigny — Bobigny

Patrimoine architectural de Montreuil : Conservatoire Pina Bausch, conservatoire pina bausch, Montreuil



conservatoire pina bausch — Montreuil

Pantin en 1880, réagir avant la rupture, Commune De Pantin – Pôle Mémoire Et Patrimoine, Pantin



Commune De Pantin - Pôle Mémoire Et Patrimoine — Pantin

Ciné-Matrimoine, Cinéma Le Trianon, Romainville



Cinéma Le Trianon — Romainville

Journées portes ouvertes – Centre Opérationnel Bus de Villepinte, Centre Opérationnel Bus de Villepinte, Villepinte



Centre Opérationnel Bus de Villepinte — Villepinte

Visite couplée du Mémorial de la Shoah de Drancy et du Mémorial de la gare de déportation de Bobigny, Mémorial de la Shoah de Drancy, Drancy



Mémorial de la Shoah de Drancy — Drancy

Visite commentée du Trianon, Cinéma Le Trianon, Romainville



Cinéma Le Trianon — Romainville

Visite guidée couplée du Mémorial de la Shoah de Drancy et du Mémorial de la gare de déportation de Bobigny, Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny, Bobigny



Mémorial de l'ancienne gare de déportation de Bobigny — Bobigny

Visite à deux voix : La cité-jardin de la Muette à Drancy, de l’utopie moderne à la tragédie (1930-1945)., Mémorial de la Shoah de Drancy, Drancy



Mémorial de la Shoah de Drancy — Drancy

Journées portes ouvertes – Centre Opérationnel Bus de Pantin Flandre, Centre Opérationnel Bus de Pantin – Flandre, Pantin



Centre Opérationnel Bus de Pantin - Flandre — Pantin

Destins croisés : Hélène Berr et Charlotte Salomon (Mémorial de la Shoah Drancy et Mémorial de la gare de déportation de Bobigny), Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny, Bobigny



Mémorial de l'ancienne gare de déportation de Bobigny — Bobigny

Ciné-Quiz, Cinéma Le Trianon, Romainville



Cinéma Le Trianon — Romainville

Stand participatif & toile créative collective avec Graffiti Paris, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget



Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget

À la rencontre du matrimoine industriel pantinois, Église Saint-Germain l’Auxerrois, Pantin



Ancienne manufacture des Tabacs Pantin — Pantin

Destins croisés : Hélène Berr et Charlotte Salomon, Mémorial de la Shoah de Drancy, Drancy



Mémorial de la Shoah de Drancy — Drancy

Atelier portrait argentique, Archives départementales De La Seine-Saint-Denis, Bobigny



Archives départementales De La Seine-Saint-Denis — Bobigny

Zinzinabule, Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne



Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île — Neuilly-sur-Marne

Avant-première de la série Eldorado, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget



Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget

L’école de plein-air Méhul préserve son architecture singulière, École de Plein Air – Méhul, Pantin



École de Plein Air - Méhul — Pantin

La Maladrerie de Renée Gailhoustet à Aubervilliers, Quartier de la Maladrerie, Aubervilliers, Aubervilliers



Quartier de la Maladrerie, Aubervilliers — Aubervilliers

Visite de la mosquée La Fraternité d’Aubervilliers, Mosquée de la Fraternité, Aubervilliers



Mosquée de la Fraternité — Aubervilliers

Visite de la mosquée Al Ansar, Mosquée Al Ansar, Aubervilliers



Mosquée Al Ansar — Aubervilliers