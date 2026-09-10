SEINE-SAINT-DENIS BOBIGNY JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

En Seine-Saint-Denis, capitale Bobigny, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Exposition « Les cités-jardins une utopie habitée », Grilles du jardin Aimé-Césaire, Le Pré-Saint-Gervais
19 septembre 2026 à 00h00
Grilles du jardin Aimé-Césaire — Le Pré-Saint-Gervais
- Œuvre émaillée de Guillaume Bottazzi, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi, Gournay-sur-Marne
19 septembre 2026 à 08h00
Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi — Gournay-sur-Marne
- Visite de l’atelier signalétique de la RATP, Atelier de signalétique, Montreuil – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Montreuil
19 septembre 2026 à 08h15
Atelier de signalétique, Montreuil - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Montreuil
- Quatre œuvres du pays du Soleil Levant signées Guillaume Bottazzi, Œuvres Guillaume Bottazzi – Vaujours, Vaujours
19 septembre 2026 à 09h00
Œuvres Guillaume Bottazzi - Vaujours — Vaujours
- Visite du site et découverte des missions de la Banque de France, Banque de France de Seine-Saint-Denis, La Courneuve
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France de Seine-Saint-Denis — La Courneuve
- Un polyptyque signé Guillaume Bottazzi illumine une entrée cathédrale, Résidence étudiante Georges Méliès, Montreuil
19 septembre 2026 à 09h00
Résidence étudiante Georges Méliès — Montreuil
- Lez’Arts dans les murs : Atelier « Four papier Céramique », Lez’Arts dans les murs, Montreuil
19 septembre 2026 à 09h00
Lez’Arts dans les murs — Montreuil
- Empreintes de lumière
Découvrez une sélection d’ouvrages sur l’histoire de la photographie et initiez-vous au cyanotype., Médiathèque Edouard-Glissant, Le Blanc-Mesnil
19 septembre 2026 à 09h00
Médiathèque Edouard-Glissant — Le Blanc-Mesnil
- Deux œuvres énigmatiques signées Guillaume Bottazzi, Oeuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi à Bobigny, Bobigny
19 septembre 2026 à 09h00
Oeuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi à Bobigny — Bobigny
- Visites commentées du château, Château de Saint-Ouen, Saint-Ouen-sur-Seine
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Ouen Le Vieux — Saint-Ouen-sur-Seine
- Quand la photographie raconte la ville, Médiathèque Edouard-Glissant, Le Blanc-Mesnil
19 septembre 2026 à 09h30
Médiathèque Edouard-Glissant — Le Blanc-Mesnil
- Visite des coulisses de l’Espace Michel-Simon, Espace Michel Simon, Noisy-le-Grand
19 septembre 2026 à 09h30
Espace Michel Simon — Noisy-le-Grand
- Visitez le terminal 1 de l’aéroport Paris – Charles de Gaulle, Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle, Tremblay-en-France
19 septembre 2026 à 09h30
Maison de l'Environnement de Paris-Charles de Gaulle — Tremblay-en-France
- Visite libre – Voyage dans les coulisses des ateliers d’entretien et de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, Dugny
19 septembre 2026 à 10h00
Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace — Dugny
- À la découverte des collections patrimoniales et archéologiques, Médiathèque du centre-ville de Saint-Denis, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque du centre-ville de Saint-Denis — Saint-Denis
- « Archives sensibles » – Une visite particulière des Archives de la préfecture de Police, Archives de la préfecture de Police, Le Pré-Saint-Gervais
19 septembre 2026 à 10h00
Archives de la préfecture de Police — Le Pré-Saint-Gervais
- 130e Festival des Jardins familiaux – Le village associatif, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers
19 septembre 2026 à 10h00
Le Point Fort d'Aubervilliers — Aubervilliers
- Ouverture exceptionnelle du jardin médiéval, Basilique Saint-Denis, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 10h00
Basilique Saint-Denis — Saint-Denis
- Visite libre de l’exposition « Voix des Lumières » d’Anne Slacik, Basilique Saint-Denis, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 10h00
Basilique Saint-Denis — Saint-Denis
- Visite de l’église de la Sainte-Famille, Eglise de la Sainte-Famille, Le Pré-Saint-Gervais
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise de la Sainte-Famille — Le Pré-Saint-Gervais
- Visite commentée de l’Atelier de Moulage du GrandPalaisRmn, Les ateliers d’art de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 10h00
Les ateliers d'art de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais — Saint-Denis
- Parcours d’orientation à l’Îlot 8 – samedi – Îlot 8 de Renée Gailhoustet : un matrimoine en résistance, Ilot 8 à Saint-Denis, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 10h00
Ilot 8 à Saint-Denis — Saint-Denis
- Journées portes ouvertes – Centre Opérationnel Bus des Pavillons-sous-Bois, Centre Opérationnel Bus des Pavillons-sous-Bois, Les Pavillons-sous-Bois
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Opérationnel Bus des Pavillons-sous-Bois — Les Pavillons-sous-Bois
- Présentation et démonstration de moulage statuaire 3D, Atelier Arnaud-Briand Moulage, Le Pré-Saint-Gervais
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Arnaud-Briand Moulage — Le Pré-Saint-Gervais
- Entre nature et ville : les formes de résilience écologique – Visite et atelier de cyanotype, Cimetière Intercommunal des Joncherolles, Villetaneuse
19 septembre 2026 à 10h00
Cimetière Intercommunal des Joncherolles — Villetaneuse
- Visites commentées du jardin médiéval, Basilique Saint-Denis, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 10h00
Basilique Saint-Denis — Saint-Denis
- Visite du musée archéologique mérovingien, Château seigneurial, Villemomble
19 septembre 2026 à 10h00
Château seigneurial — Villemomble
- La gare de Bobigny : lieu de mémoire de la déportation des Juifs de France, Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny, Bobigny
19 septembre 2026 à 10h00
Mémorial de l'ancienne gare de déportation de Bobigny — Bobigny
- Patrimoine révélé, Mairie de Romainville, Romainville
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Romainville — Romainville
- Parcours découverte pour les enfants, Basilique Saint-Denis, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 10h00
Basilique Saint-Denis — Saint-Denis
- Archéologie et Moyen Âge à Noisy-le-Grand, Église Saint-Sulpice et Notre-Dame, Noisy-le-Grand
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Sulpice et Notre-Dame — Noisy-le-Grand
- Visites commentées de l’exposition « Voix des Lumières » par l’artiste Anne Slacik, Basilique Saint-Denis, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 10h00
Basilique Saint-Denis — Saint-Denis
- Visites commentées thématiques, Basilique Saint-Denis, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 10h00
Basilique Saint-Denis — Saint-Denis
- Visite libre » Les ateliers associatifs du site de Dugny », Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, Dugny
19 septembre 2026 à 10h00
Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace — Dugny
- Visite guidée – Visite dans la Réserve Grands Formats, Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, Dugny
19 septembre 2026 à 10h00
Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace — Dugny
- Visite exceptionnelle du chantier de l’Airbus A380, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget
- SNCF VOYAGEURS Technicentre Le Landy, SNCF Technicentre Le Landy, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 10h00
SNCF Technicentre Le Landy — Saint-Denis
- Visite de l’hémicycle de la Région Île-de-France, Région Île-de-France, Saint-Ouen-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h00
Région Île-de-France — Saint-Ouen-sur-Seine
- Visites exceptionnelles des réserves du musée, Réserves du musée des Arts et Métiers, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 10h00
Réserves du musée des Arts et Métiers — Saint-Denis
- 130e Festival des jardins familiaux, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers
19 septembre 2026 à 10h00
Le Point Fort d'Aubervilliers — Aubervilliers
- Visite du cimetière ancien, Cimetière ancien, Villemomble
19 septembre 2026 à 10h00
Cimetière ancien — Villemomble
- Visite du musée Rosny-Rail – Musée du Train, Rosny-Rail – Musée du train, Rosny-sous-Bois
19 septembre 2026 à 10h00
Rosny-Rail - Musée du train — Rosny-sous-Bois
- Vestiges cachés et oubliés noiséens, Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand, Noisy-le-Grand
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand — Noisy-le-Grand
- Histoire des fiefs en bords de Marne du Moyen-Âge à 1789, Villa Cathala, Noisy-le-Grand
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Cathala — Noisy-le-Grand
- De l’église du roi à l’église du peuple, Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul, Montreuil
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul — Montreuil
- Mallette multisensorielle pour découvrir la basilique avec les 5 sens, Basilique Saint-Denis, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 10h00
Basilique Saint-Denis — Saint-Denis
- Rencontre avec l’Association des amis du musée de l’Air (AAMA) – Visite AAMA, Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, Dugny
19 septembre 2026 à 10h00
Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace — Dugny
- Médiation – Curieux objets : à vous de percer le mystère !, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget
19 septembre 2026 à 10h30
Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget
- À la découverte de la marqueterie de paille, Maison Revel, Pantin
19 septembre 2026 à 10h30
Maison Revel — Pantin
- Ciné-balade « Sur les pas de Georges Méliès », Cinéma Georges Méliès, Montreuil
19 septembre 2026 à 10h30
Cinéma Georges Méliès — Montreuil
- Visite guidée des Puces de Saint-Ouen, Point d’information touristique Puces de Saint-Ouen – Agence POP, Saint-Ouen-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h30
Point d'information touristique Puces de Saint-Ouen - Agence POP — Saint-Ouen-sur-Seine
- 130e Festival des jardins familiaux : Rencontre avec Rémi Kulik, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers
19 septembre 2026 à 10h30
Le Point Fort d'Aubervilliers — Aubervilliers
- Le 130e – Festival des Jardins Familiaux -Visites des Jardins de Pantin et plantation d’un arbre, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers
19 septembre 2026 à 10h30
Le Point Fort d'Aubervilliers — Aubervilliers
- Visite guidée de la bibliothèque universitaire Paris 8, Bibliothèque de l’Université Paris 8, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 10h30
Bibliothèque de l'Université Paris 8 — Saint-Denis
- Visite guidée du Dassault Mercure 100, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget
19 septembre 2026 à 10h30
Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget
- Visite commentée et démonstration de l’Atelier de Chalcographie GrandPalaisRmn, Les ateliers d’art de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 10h30
Les ateliers d'art de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais — Saint-Denis
- Visite du musée de la Serhep (Société d’études et de recherches historiques en psychiatrie), Établissement public de santé de Ville-Évrard, Neuilly-sur-Marne
19 septembre 2026 à 10h30
Établissement public de santé de Ville-Évrard — Neuilly-sur-Marne
- Visite des coulisses du cinéma Le Bijou, Cinéma le Bijou, Noisy-le-Grand
19 septembre 2026 à 10h30
Cinéma le Bijou — Noisy-le-Grand
- Les murs à Pêches, entre passé et avenir, Maison des murs à pêches, Montreuil
19 septembre 2026 à 10h30
Maison des murs à pêches — Montreuil
- La Grange aux Dîmes et l’église Saint-Médard à Tremblay-en-France, Grange aux dimes, Tremblay-en-France
19 septembre 2026 à 10h30
Grange aux dimes — Tremblay-en-France
- Les vestiges du patrimoine industriel le long du canal de l’Ourcq, Commune De Pantin – Pôle Mémoire Et Patrimoine, Pantin
19 septembre 2026 à 10h30
Commune De Pantin - Pôle Mémoire Et Patrimoine — Pantin
- Découverte de la Maison Revel, Maison Revel, Pantin
19 septembre 2026 à 10h30
Maison Revel — Pantin
- Accueil et petit déjeuner auprès de la médiation animale (avec les Z’amis de Nono), Établissement public de santé de Ville-Évrard, Neuilly-sur-Marne
19 septembre 2026 à 10h30
Établissement public de santé de Ville-Évrard — Neuilly-sur-Marne
- Du Mondial 98 aux Jeux Olympiques 2024 : l’héritage architectural et urbain des compétitions sportives, Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 10h30
Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris — Saint-Denis
- À la découverte des collections patrimoniales et archéologiques, Médiathèque du centre-ville, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque du centre-ville — Saint-Denis
- L’Hôtel de ville de Bondy entre architecture, mobilier et décors, Hôtel de Ville, Bondy
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel de Ville — Bondy
- Visite de l’Académie Fratellini, Académie Fratellini, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 10h30
Académie Fratellini — Saint-Denis
- Géométrie des airs : une histoire de l’Aérogare, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget
19 septembre 2026 à 10h45
Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget
- Visite du service des archives, Établissement public de santé de Ville-Évrard, Neuilly-sur-Marne
19 septembre 2026 à 11h00
Établissement public de santé de Ville-Évrard — Neuilly-sur-Marne
- Visite du département des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine, La manufacture des allumettes – Institut national du patrimoine, Aubervilliers
19 septembre 2026 à 11h00
La manufacture des allumettes - Institut national du patrimoine — Aubervilliers
- Mozin’arts Prélude, Mozinor, Montreuil
19 septembre 2026 à 11h00
Mozinor — Montreuil
- Cérémonie du Versement au Trésor Poétique Municipal Mondial d’Aubervilliers, Hangar des Souffleurs commandos poétiques, Aubervilliers
19 septembre 2026 à 11h00
Hangar des Souffleurs commandos poétiques — Aubervilliers
- Visite guidée du Mémorial des Aviateurs, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget
- Découverte commentée des Magasins Généraux avec Frédéric Jung, Les Magasins Généraux, Pantin
19 septembre 2026 à 11h00
Les Magasins Généraux — Pantin
- À la découverte des Espaces d’Abraxas, Maison pour tous Ricardo Bofill, Noisy-le-Grand
19 septembre 2026 à 11h00
Maison pour tous Ricardo Bofill — Noisy-le-Grand
- Créations en psychiatrie (œuvres de patients), Établissement public de santé de Ville-Évrard, Neuilly-sur-Marne
19 septembre 2026 à 11h00
Établissement public de santé de Ville-Évrard — Neuilly-sur-Marne
- Visite commentée de l’Îlot 8 « Renée Gailhoustet: un matrimoine en résistance », Ilot 8 à Saint-Denis, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 11h00
Ilot 8 à Saint-Denis — Saint-Denis
- La Cité fait son cinéma: la grande inauguration de la nouvelle Cité du Cinéma ! Exposition, La Cité du cinéma, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 11h00
La Cité du cinéma — Saint-Denis
- La Cité fait son cinéma: la grande inauguration de la nouvelle Cité du Cinéma ! Atelier, La Cité du cinéma, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 11h00
La Cité du cinéma — Saint-Denis
- Visite guidée – Au cœur des métiers du patrimoine, Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, Dugny
19 septembre 2026 à 11h00
Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace — Dugny
- Visite guidée : Parlons d’As !, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget
- Ecole ESMOD : l’ancienne banque de France se réinvente, ESMOD Pantin, Pantin
19 septembre 2026 à 11h00
ESMOD Pantin — Pantin
- La Cité fait son cinéma: la grande inauguration de la nouvelle Cité du Cinéma !, La Cité du cinéma, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 11h00
La Cité du cinéma — Saint-Denis
- Médiation autour d’Albert Caquot par l’Association des Amis du musée de l’Air (AAMA), Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget
- La Cité fait son cinéma: la grande inauguration de la nouvelle Cité du Cinéma ! Projections, La Cité du cinéma, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 11h00
La Cité du cinéma — Saint-Denis
- Opération seconde vie, Établissement public de santé de Ville-Évrard, Neuilly-sur-Marne
19 septembre 2026 à 11h00
Établissement public de santé de Ville-Évrard — Neuilly-sur-Marne
- La Cité fait son cinéma: la grande inauguration de la nouvelle Cité du Cinéma ! Visite libre, La Cité du cinéma, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 11h00
La Cité du cinéma — Saint-Denis
- Visite commentée du campus de Bobigny, site historique du journal L’Illustration – Université Sorbonne Paris Nord, Université Sorbonne Paris-Nord – Campus de Bobigny, Bobigny
19 septembre 2026 à 11h00
Université Sorbonne Paris-Nord - Campus de Bobigny — Bobigny
- Visite guidée du hall Normandie Niemen, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget
- Visite guidée – Passion aviation : les réserves autrement, Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, Dugny
19 septembre 2026 à 11h00
Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace — Dugny
- Médiation – Le Vautour IIN n°330, gardien du ciel, Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, Dugny
19 septembre 2026 à 11h00
Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace — Dugny
- À la découverte de la Ferme du Clos Saint-Vincent, Centre de loisirs de la Ferme du Clos Saint-Vincent, Noisy-le-Grand
19 septembre 2026 à 11h30
Centre de loisirs de la Ferme du Clos Saint-Vincent — Noisy-le-Grand
- Prélude Mozin’arts, Mozinor, Montreuil
19 septembre 2026 à 11h30
Mozinor — Montreuil
- Visite guidée de l’exposition « Croire et guérir. Et délivrez-nous du mal », Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 11h30
Musée d'art et d'histoire Paul Eluard — Saint-Denis
- Atelier famille autour de la photographie et des avions, Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle, Tremblay-en-France
19 septembre 2026 à 11h30
Maison de l'Environnement de Paris-Charles de Gaulle — Tremblay-en-France
- 130e Festival des jardins familiaux – Cérémonie des Trophées, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers
19 septembre 2026 à 11h30
Le Point Fort d'Aubervilliers — Aubervilliers
- Journées du matrimoine, Prairie des Murs à Pêches, Montreuil
19 septembre 2026 à 12h00
Prairie des Murs à Pêches — Montreuil
- Journées du Ma-Patrimoine, Théâtre de Verdure de La Girandole, Montreuil
19 septembre 2026 à 12h00
Théâtre de Verdure de La Girandole — Montreuil
- Faites analyser la terre de votre jardin, Maison des murs à pêches, Montreuil
19 septembre 2026 à 13h00
Maison des murs à pêches — Montreuil
- Découvrez le territoire de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et la Fabrique du musée à Gonesse, Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle, Tremblay-en-France
19 septembre 2026 à 13h30
Maison de l'Environnement de Paris-Charles de Gaulle — Tremblay-en-France
- Visite guidée : La Bourse départementale du travail : une nouvelle « Maison du peuple »?, Bourse départementale du Travail, Bobigny
19 septembre 2026 à 13h30
Bourse départementale du Travail — Bobigny
- Les pêchers mignons des archers : visite d’une Compagnie d’Arc, Première Compagnie d’Arc de Montreuil, Montreuil
19 septembre 2026 à 13h30
Première Compagnie d'Arc de Montreuil — Montreuil
- Rencontre avec les archéologues de la Seine-Saint-Denis !, Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne
19 septembre 2026 à 13h30
Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île — Neuilly-sur-Marne
- Balade urbaine de quartier autour de la MSH Paris Nord, MSH Paris Nord, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 13h30
MSH Paris Nord — Saint-Denis
- Visite guidée – Les coulisses du musée, Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art et d'histoire Paul Eluard — Saint-Denis
- Les « concerts-voyages » des ensembles de percussion du Conservatoire de Drancy, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget
- Visite guidée de l’hôpital, Établissement public de santé de Ville-Évrard, Neuilly-sur-Marne
19 septembre 2026 à 14h00
Établissement public de santé de Ville-Évrard — Neuilly-sur-Marne
- Visite du regard du trou-morin, Regard du Trou-Morin, Le Pré-Saint-Gervais
19 septembre 2026 à 14h00
Regard du Trou-Morin — Le Pré-Saint-Gervais
- Mémoires d’usines et de militants au Pré Saint-Gervais !, Mairie du Pré Saint-Gervais, Le Pré-Saint-Gervais
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie du Pré Saint-Gervais — Le Pré-Saint-Gervais
- Atelier conservation préventive, Archives départementales De La Seine-Saint-Denis, Bobigny
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales De La Seine-Saint-Denis — Bobigny
- 130e Festival des jardins familiaux : Rencontre « Jardiner hier, aujourd’hui et demain », Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers
19 septembre 2026 à 14h00
Le Point Fort d'Aubervilliers — Aubervilliers
- Il était une foire… l’archéologie à Saint-Denis, La Fabrique de la ville, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h00
La Fabrique de la ville — Saint-Denis
- Rencontre autour des fonds photographiques, Archives départementales De La Seine-Saint-Denis, Bobigny
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales De La Seine-Saint-Denis — Bobigny
- Visite du temple du Raincy, Temple Protestant du Raincy, Le Raincy
19 septembre 2026 à 14h00
Temple Protestant du Raincy — Le Raincy
- Où sont nos thunes ?, Centre Tignous d’art contemporain, Montreuil
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Tignous d'art contemporain — Montreuil
- Visite guidée de l’Église Saint-Louis, Église Saint-Louis, Villemomble
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Louis — Villemomble
- Découverte de la chambre noire argentique, Maison Revel, Pantin
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Revel — Pantin
- Chasse à l’archive : le trésor de M. Ceccarelli, Archives départementales De La Seine-Saint-Denis, Bobigny
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales De La Seine-Saint-Denis — Bobigny
- Exposition photographique sur les métiers des archives, Archives départementales De La Seine-Saint-Denis, Bobigny
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales De La Seine-Saint-Denis — Bobigny
- Promenade théâtrale « Louise d’Epinay, une philosophe à l’ombre des Lumières », Studios de cinéma, Épinay-sur-Seine
19 septembre 2026 à 14h00
Studios de cinéma — Épinay-sur-Seine
- Atelier jeune public – De la cartographie à la carte postale, Archives nationales de France, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h00
Archives nationales de France — Saint-Denis
- Projet personnel de Jade Tournes : La Boum Rétrograde, Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) 93 Jack Ralite, Aubervilliers
19 septembre 2026 à 14h00
Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) 93 Jack Ralite — Aubervilliers
- Visite et atelier de croquis en plein air, Parc de L’Île-Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h00
Parc de L'Île-Saint-Denis — L'Île-Saint-Denis
- Visite des murs vivants, Place Jacques Duclos, Montreuil
19 septembre 2026 à 14h00
Place Jacques Duclos — Montreuil
- Conférence « SNCF et cinéma », Le Wagon, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h00
Le Wagon — Saint-Denis
- Atelier jeune public – A votre santé !, Archives nationales de France, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h00
Archives nationales de France — Saint-Denis
- Comment sonnait le Néolithique ?, Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne
19 septembre 2026 à 14h00
Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île — Neuilly-sur-Marne
- Visite de la maison d’éducation de la Légion d’honneur de Saint-Denis, Maison d’éducation de la Légion d’honneur – Ancienne abbaye royale, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h00
Maison d'éducation de la Légion d'honneur - Ancienne abbaye royale — Saint-Denis
- Découverte commentée des Magasins Généraux avec Patrick Bezzolato, Les Magasins Généraux, Pantin
19 septembre 2026 à 14h00
Les Magasins Généraux — Pantin
- Animations par les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence du Couvent de Paris, Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art et d'histoire Paul Eluard — Saint-Denis
- La maison néolithique !, Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne
19 septembre 2026 à 14h00
Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île — Neuilly-sur-Marne
- Les « cathédrales du rail », un patrimoine ferroviaire en mutation, Les Cathédrales du rail, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h00
Les Cathédrales du rail — Saint-Denis
- Les murs vivants, Centre Tignous d’art contemporain, Montreuil
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Tignous d'art contemporain — Montreuil
- La micro-Folie « Fête ses 1 an ! », Micro-Folie Epinay-sur-Seine, Épinay-sur-Seine
19 septembre 2026 à 14h15
Micro-Folie Epinay-sur-Seine — Épinay-sur-Seine
- Saint-Denis-Labyrinthe (parcours test), Point d’information touristique Basilique St-Denis – Agence POP, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h30
Point d'information touristique Basilique St-Denis - Agence POP — Saint-Denis
- Hôtel de Ville de Pantin – visites guidées, Hôtel de Ville – Pantin, Pantin
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de Ville — Pantin
- Vol au Château Périac, Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand, Noisy-le-Grand
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand — Noisy-le-Grand
- Aubervilliers et La Courneuve : entre mutation et résilience – Visite guidée, Hôtel de Ville, Aubervilliers
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de Ville — Aubervilliers
- Visite guidée de l’exposition A votre santé !, Archives nationales de France, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h30
Archives nationales de France — Saint-Denis
- Visite guidée de la Tour Pleyel, ancienne manufacture de pianos, Hôtel H4 Wyndham Paris Pleyel, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel H4 Wyndham Paris Pleyel — Saint-Denis
- Hôtel de Ville de Pantin – jeux anciens, Hôtel de Ville – Pantin, Pantin
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de Ville — Pantin
- Visite guidée de la cité-jardin de Stains, Mémoires de cité-jardin, Stains
19 septembre 2026 à 14h30
Mémoires de cité-jardin — Stains
- Les 55 ans de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Prefecture de la Seine Saint-Denis, Bobigny
19 septembre 2026 à 14h30
Prefecture de la Seine Saint-Denis — Bobigny
- Visite de la MSH Paris Nord, MSH Paris Nord, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h30
MSH Paris Nord — Saint-Denis
- Visite guidée des Archives nationales en LSF, Archives nationales de France, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h30
Archives nationales de France — Saint-Denis
- Visite libre de l’église Notre-Dame de Consolation au Raincy, Église Notre-Dame de Consolation, Le Raincy
19 septembre 2026 à 14h30
Église Notre-Dame de Consolation — Le Raincy
- Urbex et Patrimoine, frères ennemis ?, Médiathèque Georges-Wolinski, Noisy-le-Grand
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque Georges-Wolinski — Noisy-le-Grand
- Ciné-Concert, Cinéma Le Trianon, Romainville
19 septembre 2026 à 14h30
Cinéma Le Trianon — Romainville
- L’Île-Saint-Denis : reconquérir le vivant – Visite et atelier de croquis, Parking du parc de L’Île-Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h30
Parking du parc de L'Île-Saint-Denis — L'Île-Saint-Denis
- Visites de l’exposition de Photos, Hôpital de Maison Blanche, Neuilly-sur-Marne
19 septembre 2026 à 14h30
Hôpital de Maison Blanche — Neuilly-sur-Marne
- Visite guidée : La Flèche de l’abbatiale de Saint-Denis, Point d’information touristique Basilique St-Denis – Agence POP, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h30
Point d'information touristique Basilique St-Denis - Agence POP — Saint-Denis
- Visites de l’atelier de restauration, reliure et dorure, Archives nationales de France, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h30
Archives nationales de France — Saint-Denis
- Atelier d’initiation au montage Mashup et visites de cabines de projection, La Fauvette, Neuilly-Plaisance
19 septembre 2026 à 14h30
La Fauvette — Neuilly-Plaisance
- L’histoire de la Franc-Maçonnerie à Saint-Denis et dans la vallée de Montmorency, Temple maçonnique Saint-Denis, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h30
Temple maçonnique Saint-Denis — Saint-Denis
- Visite multisensorielle des coulisses, Archives départementales De La Seine-Saint-Denis, Bobigny
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales De La Seine-Saint-Denis — Bobigny
- Visite guidée de l’exposition Géographie intime des capitales, MSH Paris Nord, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h40
MSH Paris Nord — Saint-Denis
- Exposition-débat : Le patrimoine vivant de la Courneuve en 2126, un futur hybride !, Médiathèque Aimé Césaire, La Courneuve
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Aimé Césaire — La Courneuve
- Visite guidée musicale de l’église Notre-Dame-des-Missions, Église Notre-Dame-des-Missions, Épinay-sur-Seine
19 septembre 2026 à 15h00
Église Notre-Dame-des-Missions — Épinay-sur-Seine
- Visite libre de l’église Notre-Dame de Consolation au Raincy, Église Notre-Dame de Consolation, Le Raincy
19 septembre 2026 à 15h00
Église Notre-Dame de Consolation — Le Raincy
- Visite des jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers, Jardins ouvriers des vertus, Aubervilliers
19 septembre 2026 à 15h00
Jardins ouvriers des vertus — Aubervilliers
- Pantin, ville ouvrière et communiste : une histoire populaire, Hôtel de Ville, Pantin
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel de Ville — Pantin
- Visite du site des Archives nationales, Archives nationales de France, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 15h00
Archives nationales de France — Saint-Denis
- Visite guidée du patrimoine poudrier du parc, Parc forestier de la Poudrerie, Vaujours
19 septembre 2026 à 15h00
Parc forestier de la Poudrerie — Vaujours
- Dictée Géante de Rachid Santaki, Théâtre du Blanc-Mesnil, Le Blanc-Mesnil
19 septembre 2026 à 15h00
Théâtre du Blanc-Mesnil — Le Blanc-Mesnil
- La Villa Mais d’Ici : un patrimoine industriel réinventé par la création artistique, Villa Mais d’Ici, Aubervilliers
19 septembre 2026 à 15h00
Villa Mais d'Ici — Aubervilliers
- Balade patrimoine, Parc forestier de la Poudrerie, Vaujours
19 septembre 2026 à 15h00
Parc forestier de la Poudrerie — Vaujours
- Les céramiques néolithiques !, Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne
19 septembre 2026 à 15h00
Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île — Neuilly-sur-Marne
- Toute la tendresse de mon cœur, Conservatoire Jacques-Higelin, Pantin
19 septembre 2026 à 15h00
Conservatoire Jacques-Higelin — Pantin
- La Micro-Folie fête ses 1 an ! – Concours-atelier, Micro-Folie Epinay-sur-Seine, Épinay-sur-Seine
19 septembre 2026 à 15h00
Micro-Folie Epinay-sur-Seine — Épinay-sur-Seine
- Balade guidée “Les femmes dans la ville”, Hôtel de Ville, Épinay-sur-Seine
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel de Ville — Épinay-sur-Seine
- Hôtel de Ville de Pantin – visite du campanile, Hôtel de Ville, Pantin
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel de Ville — Pantin
- L’histoire de la Franc-Maçonnerie à Saint-Denis et dans la vallée de Montmorency., Temple maçonnique Saint-Denis, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 15h00
Temple maçonnique Saint-Denis — Saint-Denis
- À la découverte des bords de Marne, Rue du Caprice / Quai de la Rive Charmante, Noisy-le-Grand
19 septembre 2026 à 15h00
Rue du Caprice / Quai de la Rive Charmante — Noisy-le-Grand
- Visite guidée de l’exposition La patrimonialisation alternative des vestiges industriels, MSH Paris Nord, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 15h30
MSH Paris Nord — Saint-Denis
- Hôtel de ville de Pantin – saynètes théâtrales, Hôtel de Ville – Pantin, Pantin
19 septembre 2026 à 15h30
Hôtel de Ville — Pantin
- Militer avec l’art, de Mireille Miailhe à Lovy Bumma, Maison de la citoyenneté, La Courneuve
19 septembre 2026 à 15h30
Maison de la citoyenneté — La Courneuve
- 130e Festival des jardins familiaux : Rencontre avec Blaise Leclerc, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers
19 septembre 2026 à 15h45
Le Point Fort d'Aubervilliers — Aubervilliers
- Projection exceptionnelle en 35mm de La Tulipe noire, La Fauvette, Neuilly-Plaisance
19 septembre 2026 à 15h45
La Fauvette — Neuilly-Plaisance
- Démonstration et initiation à la tarentelle, Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 16h00
Musée d'art et d'histoire Paul Eluard — Saint-Denis
- Projection du film de Sophie Comtet, La bascule d’un paysage, Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) 93 Jack Ralite, Aubervilliers
19 septembre 2026 à 16h00
Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) 93 Jack Ralite — Aubervilliers
- Memorias Cruzadas, 60Adada, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 16h00
60Adada — Saint-Denis
- La Micro-Folie fête ses 1 an ! – Présentation du « Stryge », Micro-Folie Epinay-sur-Seine, Épinay-sur-Seine
19 septembre 2026 à 16h00
Micro-Folie Epinay-sur-Seine — Épinay-sur-Seine
- Visite du jardin de la MSH Paris Nord, MSH Paris Nord, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 16h00
MSH Paris Nord — Saint-Denis
- Visite des vignes cachées de Saint-Ouen !, La Serre Wangari, Maison de l’écologie, Saint-Ouen-sur-Seine
19 septembre 2026 à 16h00
La Serre Wangari, Maison de l'écologie — Saint-Ouen-sur-Seine
- Visite guidée du théâtre de La Commune, Théâtre La Commune, Aubervilliers
19 septembre 2026 à 16h00
Théâtre La Commune — Aubervilliers
- Visite guidée de l’église Notre-Dame de Consolation au Raincy, Église Notre-Dame de Consolation, Le Raincy
19 septembre 2026 à 16h00
Église Notre-Dame de Consolation — Le Raincy
- Spectacle « L’épopée taboue, Les imaginaires de la naissance », Cie Hoc Momento, MSH Paris Nord, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 16h30
MSH Paris Nord — Saint-Denis
- Atelier en famille – Les plantes magiques, Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 16h30
Musée d'art et d'histoire Paul Eluard — Saint-Denis
- Le Matrimoine au musée ! – Conférence, Musée de l’histoire vivante, Montreuil
19 septembre 2026 à 16h30
Musée de l'histoire vivante — Montreuil
- Visite commentée de l’installation Voices of fragment, Archives nationales de France, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 16h45
Archives nationales de France — Saint-Denis
- Rencontre – Atelier Martel, Centre Tignous d’art contemporain, Montreuil
19 septembre 2026 à 17h00
Centre Tignous d'art contemporain — Montreuil
- Représentation théâtrale « Pour son bien » sur Camille Claudel, Établissement public de santé de Ville-Évrard, Neuilly-sur-Marne
19 septembre 2026 à 17h00
Établissement public de santé de Ville-Évrard — Neuilly-sur-Marne
- Conférence pour (re) découvrir le passé de Vaujours, Vaujours, Vaujours
19 septembre 2026 à 17h00
Vaujours — Vaujours
- Mireille Miailhe, œuvres courneuviennes d’une artiste engagée, Maison de la citoyenneté, La Courneuve
19 septembre 2026 à 17h00
Maison de la citoyenneté — La Courneuve
- Concert-cérémonie vodou « 3 Feuilles, 3 Racines », Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis
19 septembre 2026 à 17h00
Musée d'art et d'histoire Paul Eluard — Saint-Denis
- Déambulation poétique et sonore autour de Charlotte Salomon, Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny, Bobigny
19 septembre 2026 à 17h00
Mémorial de l'ancienne gare de déportation de Bobigny — Bobigny
- Les Mémoires à l’œuvre : visite guidée de Mains d’Œuvres et de son quartier, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine
19 septembre 2026 à 17h30
Mains d'Œuvres — Saint-Ouen-sur-Seine
- Les Mémoires à l’œuvre, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine
19 septembre 2026 à 17h30
Mains d'Œuvres — Saint-Ouen-sur-Seine
- Atelier œnologie : apprenez à identifier les différents arômes et saveurs présents dans le vin, La Serre Wangari, Maison de l’écologie, Saint-Ouen-sur-Seine
19 septembre 2026 à 17h30
La Serre Wangari, Maison de l'écologie — Saint-Ouen-sur-Seine
- Patrimoine architectural de Montreuil : Conservatoire Pina Bausch, conservatoire pina bausch, Montreuil
19 septembre 2026 à 17h30
conservatoire pina bausch — Montreuil
- Pantin en 1880, réagir avant la rupture, Commune De Pantin – Pôle Mémoire Et Patrimoine, Pantin
19 septembre 2026 à 17h30
Commune De Pantin - Pôle Mémoire Et Patrimoine — Pantin
- La Micro-Folie fête ses 1 an!, Micro-Folie Epinay-sur-Seine, Épinay-sur-Seine
19 septembre 2026 à 18h00
Micro-Folie Epinay-sur-Seine — Épinay-sur-Seine
- Lecture-performance dans le cadre de l’exposition « Dess(e)ins d’arbres »., La Serre Wangari, Maison de l’écologie, Saint-Ouen-sur-Seine
19 septembre 2026 à 18h30
La Serre Wangari, Maison de l'écologie — Saint-Ouen-sur-Seine
- Le Matrimoine au musée ! – Lecture théâtralisée, Musée de l’histoire vivante, Montreuil
19 septembre 2026 à 18h30
Musée de l'histoire vivante — Montreuil
- Vernissage – Exposition « De l’ombre à la lumière », Villa Cathala, Noisy-le-Grand
19 septembre 2026 à 18h30
Villa Cathala — Noisy-le-Grand
- Les mémoires à l’œuvre : pourquoi avons-nous encore besoin de lieux comme Mains d’Œuvres ?, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine
19 septembre 2026 à 19h30
Mains d'Œuvres — Saint-Ouen-sur-Seine
- Ciné-Matrimoine, Cinéma Le Trianon, Romainville
19 septembre 2026 à 20h15
Cinéma Le Trianon — Romainville
- Les mémoires à l’œuvre : performance de Sébastien Barrier, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine
19 septembre 2026 à 21h00
Mains d'Œuvres — Saint-Ouen-sur-Seine
- Balade Botaniste au parc de la Haute-Ile, Parc de la Haute-Ile, Neuilly-sur-Marne
20 septembre 2026 à 09h30
Parc de la Haute-Ile — Neuilly-sur-Marne
- Visite du parc de la Haute-Ile, Parc de la Haute-Ile, Neuilly-sur-Marne
20 septembre 2026 à 09h30
Parc de la Haute-Ile — Neuilly-sur-Marne
- Visite des coulisses du conservatoire Maurice-Baquet, Conservatoire Maurice-Baquet, Noisy-le-Grand
20 septembre 2026 à 10h00
Conservatoire Maurice-Baquet — Noisy-le-Grand
- À la découverte du Fort de Villiers, Fort de Villiers, Noisy-le-Grand
20 septembre 2026 à 10h00
Fort de Villiers — Noisy-le-Grand
- Visite libre avec document de l’Îlot 8 de Renée Gailhoustet : un matrimoine en résistance, Ilot 8 à Saint-Denis, Saint-Denis
20 septembre 2026 à 10h00
Ilot 8 à Saint-Denis — Saint-Denis
- Visite de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Saint-Ouen-sur-Seine
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — Saint-Ouen-sur-Seine
- Journées portes ouvertes – Centre Opérationnel Bus de Villepinte, Centre Opérationnel Bus de Villepinte, Villepinte
20 septembre 2026 à 10h00
Centre Opérationnel Bus de Villepinte — Villepinte
- Exposition « La Méditerranée dans la collection de la Ville », Hôtel de Ville, Saint-Ouen-sur-Seine
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — Saint-Ouen-sur-Seine
- Visite de la Chapelle Notre-Dame-des-Sans-Logis-et-de-Tout-le-Monde, Chapelle Notre-Dame-des-Sans-Logis-et-de-Tout-le-Monde, Noisy-le-Grand
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame-des-Sans-Logis-et-de-Tout-le-Monde — Noisy-le-Grand
- Visite couplée du Mémorial de la Shoah de Drancy et du Mémorial de la gare de déportation de Bobigny, Mémorial de la Shoah de Drancy, Drancy
20 septembre 2026 à 10h30
Mémorial de la Shoah de Drancy — Drancy
- Visite commentée du Trianon, Cinéma Le Trianon, Romainville
20 septembre 2026 à 10h30
Cinéma Le Trianon — Romainville
- Visite guidée couplée du Mémorial de la Shoah de Drancy et du Mémorial de la gare de déportation de Bobigny, Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny, Bobigny
20 septembre 2026 à 10h30
Mémorial de l'ancienne gare de déportation de Bobigny — Bobigny
- Visite à deux voix : La cité-jardin de la Muette à Drancy, de l’utopie moderne à la tragédie (1930-1945)., Mémorial de la Shoah de Drancy, Drancy
20 septembre 2026 à 10h30
Mémorial de la Shoah de Drancy — Drancy
- Noisy, un pas de côté, Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand, Noisy-le-Grand
20 septembre 2026 à 10h30
Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand — Noisy-le-Grand
- Journées portes ouvertes – Centre Opérationnel Bus de Pantin Flandre, Centre Opérationnel Bus de Pantin – Flandre, Pantin
20 septembre 2026 à 14h00
Centre Opérationnel Bus de Pantin - Flandre — Pantin
- Destins croisés : Hélène Berr et Charlotte Salomon (Mémorial de la Shoah Drancy et Mémorial de la gare de déportation de Bobigny), Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny, Bobigny
20 septembre 2026 à 14h00
Mémorial de l'ancienne gare de déportation de Bobigny — Bobigny
- Visite de la Chaufferie, lieu de résidence de la Compagnie DCA / Philippe Decouflé, La Chaufferie, Saint-Denis
20 septembre 2026 à 14h00
La Chaufferie — Saint-Denis
- Balade aquarelliste « Sur les pas de Mme de Grollier », Hôtel de Ville, Épinay-sur-Seine
20 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Ville — Épinay-sur-Seine
- Ciné-Quiz, Cinéma Le Trianon, Romainville
20 septembre 2026 à 14h00
Cinéma Le Trianon — Romainville
- Stand participatif & toile créative collective avec Graffiti Paris, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget
20 septembre 2026 à 14h00
Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget
- Atelier démonstration de pyrogravure – La Basilique réinventée : Kirigami et carton sculpté, Artefact93, Saint-Denis
20 septembre 2026 à 14h00
Artefact93 — Saint-Denis
- À la rencontre du matrimoine industriel pantinois, Église Saint-Germain l’Auxerrois, Pantin
20 septembre 2026 à 14h00
Ancienne manufacture des Tabacs Pantin — Pantin
- Atelier d’initiation aux plantes médicinales, Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis
20 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art et d'histoire Paul Eluard — Saint-Denis
- Atelier de pyrogravure – L’écriture du feu : Kirigami et carton sculpté, Artefact93, Saint-Denis
20 septembre 2026 à 14h00
Artefact93 — Saint-Denis
- Destins croisés : Hélène Berr et Charlotte Salomon, Mémorial de la Shoah de Drancy, Drancy
20 septembre 2026 à 14h00
Mémorial de la Shoah de Drancy — Drancy
- Atelier portrait argentique, Archives départementales De La Seine-Saint-Denis, Bobigny
20 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales De La Seine-Saint-Denis — Bobigny
- Zinzinabule, Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne
20 septembre 2026 à 14h00
Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île — Neuilly-sur-Marne
- Avant-première de la série Eldorado, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget
20 septembre 2026 à 14h15
Musée de l'Air et de l'Espace — Le Bourget
- L’école de plein-air Méhul préserve son architecture singulière, École de Plein Air – Méhul, Pantin
20 septembre 2026 à 14h30
École de Plein Air - Méhul — Pantin
- La Maladrerie de Renée Gailhoustet à Aubervilliers, Quartier de la Maladrerie, Aubervilliers, Aubervilliers
20 septembre 2026 à 14h30
Quartier de la Maladrerie, Aubervilliers — Aubervilliers
- Visite de la mosquée La Fraternité d’Aubervilliers, Mosquée de la Fraternité, Aubervilliers
20 septembre 2026 à 14h30
Mosquée de la Fraternité — Aubervilliers
- Une balade pour remonter le temps, Parc de la Haute-Ile, Neuilly-sur-Marne
20 septembre 2026 à 14h30
Parc de la Haute-Ile — Neuilly-sur-Marne
- Visite guidée musicale de l’église Notre Dame des Missions, Église Notre-Dame-des-Missions, Épinay-sur-Seine
20 septembre 2026 à 14h30
Église Notre-Dame-des-Missions — Épinay-sur-Seine
- Visite de la mosquée Al Ansar, Mosquée Al Ansar, Aubervilliers
20 septembre 2026 à 14h30
Mosquée Al Ansar — Aubervilliers
- Visite et conférence au bâtiment ‘Série’ des anciens laboratoires Eclair, L’Abominable / Site des anciens laboratoires Eclair, Épinay-sur-Seine
20 septembre 2026 à 14h30
L'Abominable / Site des anciens laboratoires Eclair — Épinay-sur-Seine
- Animation autour de la récolte de graines au jardin Vavilov, Jardin Vavilov, Épinay-sur-Seine
20 septembre 2026 à 15h00
Jardin Vavilov — Épinay-sur-Seine
- Scriptorium – deviens le maître du manuscrit, Médiathèque du centre-ville, Saint-Denis
20 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque du centre-ville — Saint-Denis
- Visite guidée – Une histoire des collections, Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis
20 septembre 2026 à 15h00
Musée d'art et d'histoire Paul Eluard — Saint-Denis
- Atelier avec l’artiste Joris Valenzuela, Centre Tignous d’art contemporain, Montreuil
20 septembre 2026 à 15h00
Centre Tignous d'art contemporain — Montreuil
- À la découverte de l’Église Saint-Sulpice-et-Notre-Dame, Église Saint-Sulpice et Notre-Dame, Noisy-le-Grand
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Sulpice et Notre-Dame — Noisy-le-Grand
- Concert raï de Lazhar Zennou, Château de Saint-Ouen, Saint-Ouen-sur-Seine
20 septembre 2026 à 15h30
Château de Saint-Ouen — Saint-Ouen-sur-Seine
- Déambulation carnavalesque brésilienne, Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis
20 septembre 2026 à 16h00
Musée d'art et d'histoire Paul Eluard — Saint-Denis
- Représentation théâtrale « La fleur à la bouche » de Pirandello, Établissement public de santé de Ville-Évrard, Neuilly-sur-Marne
20 septembre 2026 à 16h00
Établissement public de santé de Ville-Évrard — Neuilly-sur-Marne
- Visite guidée de l’exposition L’antisémitisme en action, 1940-1944, Archives nationales de France, Saint-Denis
20 septembre 2026 à 16h30
Archives nationales de France — Saint-Denis
- Concert d’orgue de Frédéric Muñoz, Basilique Saint-Denis, Saint-Denis
20 septembre 2026 à 17h30
Basilique Saint-Denis — Saint-Denis
- Atelier d’interventions sur pellicule de cinéma, Bibliothèque Denis Diderot et Ciné Malraux, Bondy
20 septembre 2026 à 18h00
Bibliothèque Denis Diderot et Ciné Malraux — Bondy
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)