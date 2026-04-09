Exposition. Sibylle Besançon ou l’éloquence secrète des herbes folles

Chez Sibylle Besançon, le végétal ne relève ni du décor ni de l’illustration. Il est une pensée en train de se faire, une écriture lente, une tension, une respiration. À partir de ronces, de tiges, de siliques, de fibres, d’écorces ou de lianes, l’artiste compose un univers plastique d’une rare intensité où le minuscule gagne en ampleur et où la matière la plus humble devient apparition. Sibylle Besançon a l’art de faire parler les fibres du vivant.

Née en 1961, ingénieure agronome de formation, autodidacte dans le champ artistique, Sibylle Besançon a choisi en 2011 de se consacrer pleinement aux arts plastiques. Ce geste n’a rien d’un simple tournant biographique. Il éclaire au contraire la cohérence d’un parcours tout entier tendu vers une attention aux structures du vivant, aux matières modestes, aux formes discrètes et aux puissances silencieuses qui traversent le monde végétal.

Sibylle Besançon

Chez Sibylle Besançon, le végétal n’est jamais un motif aimable ou une réserve décorative. Il est matériau, syntaxe, pensée en acte. Une ronce n’y est pas seulement une ronce, mais une ligne en tension. Une tige sèche devient section, rythme, ponctuation. Une silique de radis, une fibre, une écorce glanée au jardin, au bord d’un fossé ou dans les bois peuvent suffire à faire basculer l’espace.

Son travail repose sur une écoute fine des matériaux. Elle ne travaille pas sur la nature, mais avec elle. Elle cueille, glane, laisse sécher, assemble, tresse, suspend, noue, ordonne. Ce qui semblait insignifiant devient présence. Ce qui semblait pauvre devient matière à composition. Le regard apprend alors à ralentir, à distinguer des répétitions, des scansions, des variations, des battements presque musicaux.

L’une des grandes forces de l’œuvre de Sibylle Besançon est de tenir ensemble des contraires que l’on oppose trop souvent. Le fragile et le tenace. Le sauvage et le construit. Le minuscule et l’ample. Le pauvre et le précieux. Rien n’est neutralisé dans ses pièces. La ronce garde son âpreté. La fibre conserve sa ténacité. La tige demeure nerveuse. Mais tout est déplacé, accordé, transfiguré.

Il en résulte une abstraction profondément incarnée. Une abstraction qui n’oublie jamais le jardin, le talus, le bois, la récolte, le séchage, l’atelier. Une abstraction qui ne flotte pas au-dessus du monde, mais qui en extrait au contraire les lignes de force les plus discrètes. Les œuvres de Sibylle Besançon ne décrivent pas la nature. Elles en captent les rythmes, les poussées, les entrelacs, les respirations secrètes.

Le travail de l’artiste tient aussi à sa capacité à faire naître une intensité réelle à partir de presque rien. Quelques éléments répétés, un réseau de fibres, une accumulation de sections végétales, une forme suspendue suffisent à ouvrir un espace mental. Le vide lui-même devient sensible. Le minuscule acquiert une densité nouvelle. L’œuvre impose une présence sans jamais hausser le ton.

Dans un paysage visuel souvent saturé d’effets, Sibylle Besançon suit une voie plus lente, plus sobre, plus juste. Une voie qui préfère l’attention à l’esbroufe, la persistance au spectaculaire, la vibration à l’affirmation tapageuse. C’est sans doute ce qui rend son travail si précieux. Il ne cherche pas à dominer le regard. Il l’ouvre.

Avec Des Mille et des Fibres, la Galerie La Rotonde offre une belle occasion d’entrer dans cet univers délicat, nerveux, vibrant. Le titre résume à lui seul l’esprit de cette exposition : une traversée de lignes, de tiges, de matières modestes, de rythmes et de formes patientes, où le végétal cesse d’être décor pour devenir langage.

Voilà une exposition pour celles et ceux qui aiment les œuvres qui ne s’imposent pas par le bruit, mais par leur justesse intérieure. Chez Sibylle Besançon, les herbes folles, les ronces et les fibres ne relèvent jamais de l’anecdote. Elles deviennent formes, elles deviennent forces, elles deviennent une manière d’habiter le visible autrement.

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