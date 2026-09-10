TARN ALBI Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

Dans le Tarn, capitale Albi, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine
- Exposition à Cordes, Cercle Philatélique du Pays Cordais, Cordes-sur-Ciel
19 septembre 2026 à 00h00
Cercle Philatélique du Pays Cordais — Cordes-sur-Ciel
- Visite guidée : tracer un trait entre les bâtisseurs médiévaux et la légèreté du souffle, Atelier Patrice Rosso, Puycalvel
19 septembre 2026 à 09h00
Atelier Patrice Rosso — Puycalvel
- Visite des Ateliers du Carnaval d’Albi, Atelier du Carnaval, Albi
19 septembre 2026 à 09h00
Atelier du Carnaval — Albi
- Portes ouvertes de la coutellerie, Atelier de coutellerie Vianel, Saint-Gauzens
19 septembre 2026 à 09h00
Atelier de coutellerie Vianel — Saint-Gauzens
- Découvrez l’église de ce charmant village et son incroyable collection d’objets sacrés, Église Sainte-Catherine, Puygouzon
19 septembre 2026 à 09h00
Église Sainte-Catherine — Puygouzon
- 11ème Salon de la miniature de Lacaune, Salle Bel Air, Lacaune
19 septembre 2026 à 09h00
Salle Bel Air — Lacaune
- Patrimoine en péril : raviver, résister, ré-imaginer, Médiathèque de Réalmont, Réalmont
19 septembre 2026 à 09h00
Médiathèque de Réalmont — Réalmont
- Visite sous forme de quiz de l’église Saint-Georges de Brassac, Eglise Saint-Georges de Brassac, Brassac
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Georges de Brassac — Brassac
- Visite libre du Centre d’Interprétation des Mégalithes, Centre d’interprétation des mégalithes, Murat-sur-Vèbre
19 septembre 2026 à 09h00
Centre d'interprétation des mégalithes — Murat-sur-Vèbre
- Partez à la découverte de la plus grande expédition maritime du siècle des Lumières., Musée Lapérouse, Albi
19 septembre 2026 à 09h00
Musée Lapérouse — Albi
- Visite guidée Mégisserie Alran – Mazamet, Mégisserie Alran, Mazamet
19 septembre 2026 à 09h00
Mégisserie Alran — Mazamet
- Visite libre et gratuite de l’Archéocrypte (Musée Médiéval), Archéocrypte de Sainte Sigolène, Lagrave
19 septembre 2026 à 09h00
Archéocrypte de Sainte Sigolène — Lagrave
- Marché des Arts du feu, Place Sainte Cécile d’Albi, Albi
19 septembre 2026 à 09h00
Place Sainte Cécile d'Albi — Albi
- Dans les coulisses des Archives départementales du Tarn, Archives départementales du Tarn, Albi
19 septembre 2026 à 09h30
Archives départementales du Tarn — Albi
- Marathon photo sur le territoire de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet, Labruguière, Labruguière
19 septembre 2026 à 09h30
Labruguière — Labruguière
- Un lieu, plusieurs vies : visite guidée d’un site industriel historique du Carmausin, Siège OYA énergies, Carmaux
19 septembre 2026 à 09h30
Siège OYA énergies — Carmaux
- [Exposition] Les Archives sauvées de l’oubli : la mémoire militaire d’Albi, Archives municipales, Albi
19 septembre 2026 à 09h30
Archives municipales — Albi
- Découvrez les secrets de fabrication du célèbre jambon de Lacaune, Salaisons Oberti, Lacaune
19 septembre 2026 à 09h30
Salaisons Oberti — Lacaune
- Visite de la centrale hydroélectrique du Vintrou, Usine EDF du Vintrou, Pont-de-Larn
19 septembre 2026 à 09h30
Usine EDF du Vintrou — Pont-de-Larn
- Visite commentée de la centrale hydroélectrique Saut de Sabo, Centrale EDF Saut de Sabo, Arthès
19 septembre 2026 à 10h00
Centrale EDF Saut de Sabo — Arthès
- Visite commentée de l’église de Viterbe, Église Saint-Jean-Baptiste, Viterbe
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Viterbe
- Ouverture des ateliers de l’abbaye à la cité de Sorèze, Cité de Sorèze, Sorèze
19 septembre 2026 à 10h00
Cité de Sorèze — Sorèze
- Visitez l’église Saint-Martin à Massac-Séran, Massac-Séran, Massac-Séran
19 septembre 2026 à 10h00
Massac-Séran — Massac-Séran
- Visite commentée de l’église Saint-Jean-le-Froid, Église de Saint-Jean-le-Froid, Mailhoc
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Saint-Jean-le-Froid — Mailhoc
- Visite guidée du château et du village, Château de Lacaze, Lacaze
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Lacaze — Lacaze
- Suivez le guide dans cette maison bâtie par Pierre Debeaux, Maison Pradier, Lavaur
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Pradier — Lavaur
- Conférence sur le verre médiéval par Inès PACTAT, Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et archives municipales, Carmaux
19 septembre 2026 à 10h00
Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et archives municipales — Carmaux
- Du regard à l’image : initiation à la photographie dans la cité épiscopale d’Albi, Hôtel de ville, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville — Albi
- Visite du château de Castelnau de Lévis, Château de Castelnau-de-Lévis, Castelnau-de-Lévis
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Castelnau-de-Lévis — Castelnau-de-Lévis
- Découvrez l’Espace des métiers d’autrefois, Musée des métiers d’autrefois, Saint-Sulpice-la-Pointe
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des métiers d'autrefois — Saint-Sulpice-la-Pointe
- Portes ouvertes atelier Graphy Flora, 4 place de l’église Sainte-Eusèbe, Saussenac
19 septembre 2026 à 10h00
4 place de l'église Sainte-Eusèbe — Saussenac
- Visite des anciennes salles de la bibliothèque du Château du Lude au Bon Sauveur d’Alby, Fondation Bon Sauveur Alby, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
Fondation Bon Sauveur Alby — Albi
- Expo photo animalière locale, Salle des fêtes de Andillac, Andillac
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes de Andillac — Andillac
- Exposition du peintre Raphaël Cordoba, Maison du vieil Alby, Rabastens
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du vieil Alby — Rabastens
- Visite libre de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, Les Farguettes, Hameau des Farguettes, Crespinet
19 septembre 2026 à 10h00
Hameau des Farguettes — Crespinet
- [Visite libre] Le pigeonnier du Travet de Labastide-Saint-Georges : l’histoire d’une renaissance, Le pigeonnier du Tarvet, Labastide-Saint-Georges
19 septembre 2026 à 10h00
Le pigeonnier du Tarvet — Labastide-Saint-Georges
- Ateliers Justice, « scène de crime », prévention routière et lutte contre les addictions, Tribunal judiciaire d’Albi, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
Tribunal judiciaire d'Albi — Albi
- Visite libre du musée du Verre, Musée du verre, Sorèze
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du verre — Sorèze
- Visite commentée des magasins des Archives municipales d’Albi, Archives municipales, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
Archives municipales — Albi
- Visite et animations de la base départementale de Razisse, Base départementale de Razisse, Mont-Roc
19 septembre 2026 à 10h00
Base départementale de Razisse — Mont-Roc
- Déambulation historique au cœur de la Fondation Bon Sauveur d’Alby, Fondation Bon Sauveur Alby, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
Fondation Bon Sauveur Alby — Albi
- Visite commentée : les poteries d’Albi, Les Poteries d’Albi, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
Les Poteries d'Albi — Albi
- Exposition : Autour de la Terre, La Cheminée, ancienne chapellerie, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
La Cheminée, ancienne chapellerie — Albi
- Visite commentée : à la découverte du souterrain médiéval du Castela, Souterrain du castella, Saint-Sulpice-la-Pointe
19 septembre 2026 à 10h00
Souterrain du castella — Saint-Sulpice-la-Pointe
- Visite commentée du temple protestant d’Albi, Temple protestant, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
Temple protestant — Albi
- Visite guidée du château de Montredon-Labessonnié, Château de Montredon-Labessonnié, Montredon-Labessonnié
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Montredon-Labessonnié — Montredon-Labessonnié
- Visite libre du grand chœur de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi, Cathédrale Sainte-Cécile, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Sainte-Cécile — Albi
- Entrez dans le bureau du maire et émerveillez-vous devant son incroyable plafond peint du XVIIe siècle !, Hôtel de ville, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville — Albi
- Ouverture exceptionnelle de l’église St Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Laboutarie
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Laboutarie
- Visite insolite « Promenade avec Mme de Lapérouse, Albi au siècle des Lumières », Office de Tourisme d’Albi, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
Office de Tourisme d'Albi — Albi
- Visite libre et visites guidées de l’hôtel de Rolland, Hôtel de Rolland, Rabastens
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Rolland — Rabastens
- Histoire de la photographie dans le monde et à Albi, Hôtel de ville, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville — Albi
- Marathon photo à l’occasion des journées du patrimoine, Musée Arthur Batut, Labruguière
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Arthur Batut — Labruguière
- L’OSTAL Panessac ouvre ses portes, Ostal Panessac, Graulhet
19 septembre 2026 à 10h00
Ostal Panessac — Graulhet
- Visite guidée de la Bastide de Florentin à partir de son petit patrimoine (de la salle des Consuls au fronton républicain), Église Saint Blaise de Labastide de Lévis, Florentin
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint Blaise de Labastide de Lévis — Florentin
- Atelier de tapisserie d’ameublement, Atelier de Tapisserie d’ameublement, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier de Tapisserie d'ameublement — Albi
- Visite historique du lycée Lapérouse, Lycée Lapérouse, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
Lycée Lapérouse — Albi
- Voyage au cœur d’un patrimoine vivant : architecture, jardins, vins et art, Château de Saurs, Lisle-sur-Tarn
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Saurs — Lisle-sur-Tarn
- Visite libre de la chapelle et du cloître des religieuses du Bon Sauveur d’Alby, Fondation Bon Sauveur Alby, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
Fondation Bon Sauveur Alby — Albi
- Visites exceptionnelles de l’abbatiale Saint-Michel, Musée de l’Abbaye Saint-Michel, Gaillac
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de l'Abbaye Saint-Michel — Gaillac
- Visite libre de la Cité de Sorèze, Cité de Sorèze, Sorèze
19 septembre 2026 à 10h00
Cité de Sorèze — Sorèze
- Exposition à la rotonde sur l’histoire du Bon Sauveur d’Alby liée à celle de la psychiatrie et récit sur le pastel en pays de Cocagne., Fondation Bon Sauveur Alby, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
Fondation Bon Sauveur Alby — Albi
- Visitez le rucher pédagogique municipal de Lavaur, Le rucher de lavaur, Lavaur
19 septembre 2026 à 10h00
Le rucher de lavaur — Lavaur
- Visite guidée du pavillon néogothique romantique, Château de Scopont, Maurens-Scopont
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Scopont — Maurens-Scopont
- Exposition : La jeunesse de Henri de Toulouse-Lautrec, Maison du vieil Alby, Rabastens
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du vieil Alby — Rabastens
- Visite commentée de l’archevêché d’Albi – Maison Saint-Amarand, Évêché d’Albi – Maison Saint-Amarand, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
Évêché d'Albi - Maison Saint-Amarand — Albi
- De la terre à l’usine : histoire du quartier de la Renaudié, Allée de la Viscose, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
Parc de la Renaudié — Albi
- Temple de Castres : exposition photographique, Grand Temple de Castres, Castres
19 septembre 2026 à 10h00
Grand Temple de Castres — Castres
- Exposition : la laïcité, une histoire française, un regard protestant., Temple protestant, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
Temple protestant — Albi
- Exposition Photos, Salle des associations 81250 Miolles, Miolles
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des associations 81250 Miolles — Miolles
- Visitez l’église Saint-Sulpice, Église de Saint-Sulpice, Saint-Sulpice-la-Pointe
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Saint-Sulpice — Saint-Sulpice-la-Pointe
- Découvrez ce musée dédié au chocolat lors d’une visite libre, Musée Art du chocolat, Lisle-sur-Tarn
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Art du chocolat — Lisle-sur-Tarn
- Visite du musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, Fontrieu
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité — Fontrieu
- Visite libre de l’église Saint-Jacques, Église Saint-Jacques, Cunac
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jacques — Cunac
- Visite du musée d’art brut Benjamin Pailhas au Bon Sauveur d’Alby, Fondation Bon Sauveur Alby, Albi
19 septembre 2026 à 10h00
Fondation Bon Sauveur Alby — Albi
- Exposition de bijoux artisanaux au pastel – Hélène Klym, Château de Scopont, Maurens-Scopont
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Scopont — Maurens-Scopont
- Visite guidée du chantier de restauration de la locomotive à vapeur 241P9, Gare SNCF de Carmaux, Carmaux
19 septembre 2026 à 10h00
Gare SNCF de Carmaux — Carmaux
- Journée des métiers, Musée des Tres Cantous, Cahuzac-sur-Vère
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Tres Cantous — Cahuzac-sur-Vère
- Visitez le MIDI – Musée idéal Des Invendus, Le Musée Idéal Des Invendus (MIDI), Veilhes
19 septembre 2026 à 10h00
Le Musée Idéal Des Invendus (MIDI) — Veilhes
- Dictée : le patrimoine à l’épreuve des mots, Médiathèque Pierre-Amalric, Albi
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque Pierre-Amalric — Albi
- Visites « Coulisses du Palais », Musée Toulouse-Lautrec, Albi
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Toulouse-Lautrec — Albi
- Médiation dans les salles du musée : visites flash, Musée Toulouse-Lautrec, Albi
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Toulouse-Lautrec — Albi
- Découverte d’un atelier de bijouterie artisanale, Atelier bijouterie Ô’BOIS D’ARGENT, Castelnau-de-Montmiral
19 septembre 2026 à 10h30
Atelier bijouterie Ô'BOIS D'ARGENT — Castelnau-de-Montmiral
- [Visite commentée] Le cimetière de l’hôpital : le Père Lachaise albigeois, Centre hospitalier d’Albi, Albi
19 septembre 2026 à 10h30
Centre hospitalier d'Albi — Albi
- Visite guidée de l’église Sainte-Cécile et démonstration de vannerie, Eglise Sainte-Cécile, Fréjairolles
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise Sainte-Cécile — Fréjairolles
- Visite guidée de la Voûte Vauban, Système d’alimentation du canal du Midi, Les Cammazes
19 septembre 2026 à 10h30
Système d'alimentation du canal du Midi — Les Cammazes
- Visite découverte de l’hôtel Reynès, Hôtel Reynès, Albi
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel Reynès — Albi
- Médiation dans les salles du musée : Atelier de croquis, Musée Toulouse-Lautrec, Albi
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Toulouse-Lautrec — Albi
- Visite commentéee de la filature Ramond, Filature Ramond, Lacaune
19 septembre 2026 à 10h30
Filature Ramond — Lacaune
- Exposition véhicules anciens et concours d’élégance, Place du Vigan, Albi
19 septembre 2026 à 10h30
Place du Vigan — Albi
- Visite d’une forge ancienne, Ancienne forge, Fréjairolles
19 septembre 2026 à 10h30
Ancienne forge — Fréjairolles
- Visite commentée : entrez dans les réserves patrimoniales, Médiathèque de Castres-Sidobre, Castres
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque de Castres-Sidobre — Castres
- Visites exceptionnelles de l’abbatiale Saint-Michel, Musée de l’Abbaye Saint-Michel, Gaillac
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de l'Abbaye Saint-Michel — Gaillac
- Visite guidée de l’exposition « Lumières d’Espagne. 1880-1920 », Musée Goya, Castres
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Goya — Castres
- Visites guidées – À la découverte du patrimoine architectural médiéval, Forteresse de Penne, Penne
19 septembre 2026 à 11h00
Forteresse de Penne — Penne
- Conférence – Rencontre avec Amélie Boyer, photographe du patrimoine, Musée Raymond Lafage, Lisle-sur-Tarn
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Raymond Lafage — Lisle-sur-Tarn
- Exposition « Répliques, fragments, plongées » d’Isabelle Giovacchini, Centre d’art contemporain Le Lait, Albi
19 septembre 2026 à 13h30
Centre d'art contemporain Le Lait — Albi
- Exposition : le délainage, retour en images, Musée du catharisme – Maison des mémoires, Mazamet
19 septembre 2026 à 13h30
Musée du catharisme - Maison des mémoires — Mazamet
- Entrez dans l’histoire en visitant le Musée du Catharisme de Mazamet, Musée du catharisme – Maison des mémoires, Mazamet
19 septembre 2026 à 13h30
Musée du catharisme - Maison des mémoires — Mazamet
- Exposition : Le chemin des Bons Hommes, Musée du catharisme – Maison des mémoires, Mazamet
19 septembre 2026 à 13h30
Musée du catharisme - Maison des mémoires — Mazamet
- Découverte de l’orfèvrerie gauloise avec un artisan Meilleur Ouvrier de France, Archéosite de Montans, Montans
19 septembre 2026 à 14h00
Archéosite de Montans — Montans
- Exposition au château d’Aguts à l’occasion des Journées du Patrimoine, Château d’Aguts, Aguts
19 septembre 2026 à 14h00
Château d'Aguts — Aguts
- Atelier de colorisation de photographies anciennes d’Albi, Gérone et Lijiang., Hôtel de ville, Albi
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de ville — Albi
- Visite commentée : découvrez cette charmante église rénovée du XIVe siècle, Église Saint-Michel, Cestayrols
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Michel — Cestayrols
- Venez découvrir au travers d’une visite libre, une église tarnaise du XIVe siècle, Eglise Saint Jerôme, Castelnau-de-Montmiral
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint Jerôme — Castelnau-de-Montmiral
- Animation « Devine ton patrimoine », Musée Raymond Lafage, Lisle-sur-Tarn
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Raymond Lafage — Lisle-sur-Tarn
- Visite libre de l’église Saint-Benoit, Église Saint-Benoit, Sainte-Croix
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Benoit — Sainte-Croix
- Venez faire une balade en petit train !, Chemin de fer touristique du Tarn, Saint-Lieux-lès-Lavaur
19 septembre 2026 à 14h00
Chemin de fer touristique du Tarn — Saint-Lieux-lès-Lavaur
- Visite guidée du château de Massaguel, Château de Massaguel, Massaguel
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Massaguel — Massaguel
- La cathédrale Saint-Alain : découvrez un chef d’œuvre du gothique méridional, Cathédrale Saint-Alain, Lavaur
19 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Saint-Alain — Lavaur
- Journées européennes du patrimoine 2026 – Découvrez le Musée du chemin de fer industriel de Saint-Lieux-lès-Lavaur, Chemin de fer touristique du Tarn, Saint-Lieux-lès-Lavaur
19 septembre 2026 à 14h00
Chemin de fer touristique du Tarn — Saint-Lieux-lès-Lavaur
- Conférence : partagez l’histoire de Saint Jérôme avec son écrivain, Alain Fournié, passionné d’Histoire et de lieux emblématiques, Eglise Saint Jerôme, Castelnau-de-Montmiral
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint Jerôme — Castelnau-de-Montmiral
- Découverte d’une Guitarde…, Lieu dit En Pradine, Massac-Séran
19 septembre 2026 à 14h00
Lieu dit En Pradine — Massac-Séran
- Visite dansée, Musée de l’Abbaye Saint-Michel, Gaillac
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de l'Abbaye Saint-Michel — Gaillac
- Médiation et accompagnement autour de l’exposition « Jaurès, le monde colonial et la liberté des peuples », Centre national et musée Jean Jaurès, Castres
19 septembre 2026 à 14h00
Centre national et musée Jean Jaurès — Castres
- Ateliers créatifs « Torques POP », Archéosite de Montans, Montans
19 septembre 2026 à 14h00
Archéosite de Montans — Montans
- Exposition : regards d’artistes sur le bijou archéologique, Archéosite de Montans, Montans
19 septembre 2026 à 14h00
Archéosite de Montans — Montans
- Visite commentée de l’église de Granéjouls, Église de Granéjouls, Cahuzac-sur-Vère
19 septembre 2026 à 14h00
Église de Granéjouls — Cahuzac-sur-Vère
- Visite guidée du dépôt et des ateliers du Chemin de fer touristique du Tarn, Chemin de fer touristique du Tarn, Saint-Lieux-lès-Lavaur
19 septembre 2026 à 14h00
Chemin de fer touristique du Tarn — Saint-Lieux-lès-Lavaur
- Atelier : Au secours des livres !, Médiathèque Pierre-Amalric, Albi
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Pierre-Amalric — Albi
- Visite libre de l’église de Saint-Jérôme, Eglise Saint Jerôme, Castelnau-de-Montmiral
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint Jerôme — Castelnau-de-Montmiral
- Visite commentée d’une maison au riche passé historique et culturel, Résidence Avant-Scène, Pont-de-Larn
19 septembre 2026 à 14h00
Résidence Avant-Scène — Pont-de-Larn
- Ateliers de construction en lego, Musée-mine départemental, Cagnac-les-Mines
19 septembre 2026 à 14h00
Musée-mine départemental — Cagnac-les-Mines
- Exposition « Le Grand Écuyer restauré : authentique gothique », Le Grand Ecuyer, Cordes-sur-Ciel
19 septembre 2026 à 14h00
Le Grand Ecuyer — Cordes-sur-Ciel
- Visite libre de l’église Notre-Dame de Roumanou, Église Notre-Dame de Roumanou, Cestayrols
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame de Roumanou — Cestayrols
- Visite guidée du musée du Chemin de Fer Industriel, Musée du chemin de fer industriel, Saint-Lieux-lès-Lavaur
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du chemin de fer industriel — Saint-Lieux-lès-Lavaur
- Le Pigeonnier du Domaine du Buc, Domaine du Buc, Marssac-sur-Tarn
19 septembre 2026 à 14h00
Domaine du Buc — Marssac-sur-Tarn
- Visite libre de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption à Bernac, Église, Bernac
19 septembre 2026 à 14h00
Église — Bernac
- Exposition : des artistes à la Cité de Sorèze, Cité de Sorèze, Sorèze
19 septembre 2026 à 14h00
Cité de Sorèze — Sorèze
- Visite libre du musée de la vie paysanne en Haut-Languedoc, Musée de la vie paysanne en Haut-Languedoc, Nages
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la vie paysanne en Haut-Languedoc — Nages
- Autour de l’église Saint-Amans de Lincarque : exposition et conférence, Église Saint-Amans de Lincarque, Lincarque
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Amans de Lincarque — Lincarque
- Visite guidée de la grange cistercienne de Bernac, Grange cistercienne, Bernac
19 septembre 2026 à 14h00
Grange cistercienne — Bernac
- Visite guidée du Grand Théâtre d’Albi, Grand Théâtre d’Albi, Albi
19 septembre 2026 à 14h00
Grand Théâtre d'Albi — Albi
- Visite libre de l’église Saint-Thomas de Cantorbury, Église Saint-Thomas de Cantorbury, Cahuzac-sur-Vère
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Thomas de Cantorbury — Cahuzac-sur-Vère
- Visite guidée du château et des jardins de Malvignol, Chateau de Malvignol, Lautrec
19 septembre 2026 à 14h00
Chateau de Malvignol — Lautrec
- Visite commentée : La Croix-Rouge du Tarn vous ouvre exceptionnellement ses portes, Base départementale de la Croix-Rouge du Tarn, Réalmont
19 septembre 2026 à 14h00
Base départementale de la Croix-Rouge du Tarn — Réalmont
- Visite guidée de Notre-Dame de la Gardelle et de l’église Saint-Sauveur de Villeneuve-sur-Vère, Villeneuve sur Vère, Villeneuve sur Vère
19 septembre 2026 à 14h00
Villeneuve sur Vère — Villeneuve sur Vère
- Visite libre de l’ancienne salle des machines de la Vermicellerie, Hôtel Mercure, Albi
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel Mercure — Albi
- Atelier construction et taille de pierre : L’art de bâtir au Moyen-âge, Forteresse de Penne, Penne
19 septembre 2026 à 14h00
Forteresse de Penne — Penne
- Visite guidée du Salon des tapisseries de l’Abbaye-école, Cité de Sorèze, Sorèze
19 septembre 2026 à 14h15
Cité de Sorèze — Sorèze
- Visite commentée du domaine agricole d’En Fabre, Domaine d’En-Fabre, Blan
19 septembre 2026 à 14h30
Domaine d'En-Fabre — Blan
- Visite commentée : la cité épiscopale d’Albi, Office de Tourisme d’Albi, Albi
19 septembre 2026 à 14h30
Office de Tourisme d'Albi — Albi
- Visite théâtralisée du Château de Mayragues, Château de Mayragues, Cahuzac-sur-Vère
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Mayragues — Cahuzac-sur-Vère
- Rallye-photo patrimoine, Centre-ville de Carmaux, Carmaux
19 septembre 2026 à 14h30
Centre-ville de Carmaux — Carmaux
- Visite commentée : églises des monts d’Alban, entre fresques et boiseries, Église de Lacalm, Le Fraysse
19 septembre 2026 à 14h30
Église de Lacalm — Le Fraysse
- Visite commentée de la chapelle Notre-Dame-du-Rosaire, Chapelle Notre-Dame-du-Rosaire, Rivières
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Notre-Dame-du-Rosaire — Rivières
- Dégustation des vins du domaine en biodynamie, Château de Mayragues, Cahuzac-sur-Vère
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Mayragues — Cahuzac-sur-Vère
- Conférence « L’affaire Sirven », Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, Fontrieu
19 septembre 2026 à 14h30
Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité — Fontrieu
- Découverte immersive de l’histoire locale : un voyage à travers les siècles dans une maison consulaire du XVIe siècle, Mémoires Lacaunaises – Musée histoire et patrimoine, Lacaune
19 septembre 2026 à 14h30
Mémoires Lacaunaises - Musée histoire et patrimoine — Lacaune
- Atelier de reliure, Atelier de reliure de Bastienne de Carrère, Rabastens
19 septembre 2026 à 14h30
Atelier de reliure de Bastienne de Carrère — Rabastens
- Visite guidée du château de Montgey, Château de Montgey, Montgey
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Montgey — Montgey
- Visite commentée : entre fresques et boiseries, deux églises atypiques des Monts d’Alban, Église Notre-Dame d’Alban, Alban
19 septembre 2026 à 14h30
Église Notre-Dame d'Alban — Alban
- Conférence : 9ème rencontre des Villages du Vaurais, Médiathèque Lavaur Guiraude de Laurac, Lavaur
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque Lavaur Guiraude de Laurac — Lavaur
- Visite guidée des vestiges archéologiques de la crypte de sainte Sigolène, Archéocrypte de Sainte Sigolène, Lagrave
19 septembre 2026 à 15h00
Archéocrypte de Sainte Sigolène — Lagrave
- Visite commentée : l’Occitan dans les rues d’Albi, Place du Vigan, Albi
19 septembre 2026 à 15h00
Place du Vigan — Albi
- Visite guidée : Histoire du Centre National et musée Jean Jaurès de Castres, depuis sa création jusqu’à nos jours, Centre national et musée Jean Jaurès, Castres
19 septembre 2026 à 15h00
Centre national et musée Jean Jaurès — Castres
- Visite commentée du château de Soult-Berg, Château de Soult-Berg, Saint-Amans-Soult
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Soult-Berg — Saint-Amans-Soult
- Visite de l’atelier et des magasins de conservation, Médiathèque Pierre-Amalric, Albi
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Pierre-Amalric — Albi
- Visite insolite d’Albi au temps des cathédrales, Office de Tourisme d’Albi, Albi
19 septembre 2026 à 15h00
Office de Tourisme d'Albi — Albi
- Conférence : « Aimer, c’est se souvenir », « Phiros » Artelier, Aussillon
19 septembre 2026 à 15h00
"Phiros" Artelier — Aussillon
- Visite guidée de l’église de Saint-Jean de Blaucau, Église, Montredon-Labessonnié
19 septembre 2026 à 15h00
Église — Montredon-Labessonnié
- Rallye photo dans Lisle-sur-Tarn, Musée Raymond Lafage, Lisle-sur-Tarn
19 septembre 2026 à 15h30
Musée Raymond Lafage — Lisle-sur-Tarn
- Visite décalée « Églises et symboliques » à l’abbatiale Saint-Michel, Musée de l’Abbaye Saint-Michel, Gaillac
19 septembre 2026 à 16h00
Musée de l'Abbaye Saint-Michel — Gaillac
- Conférence « Circulez, y’a rien à voir ! », de l’œuvre invisible à l’œuvre immatérielle., Centre d’art contemporain Le Lait, Albi
19 septembre 2026 à 16h00
Centre d'art contemporain Le Lait — Albi
- Concert exceptionnel pour les 20 ans des Amis de Saint-Jérôme, Eglise Saint Jerôme, Castelnau-de-Montmiral
19 septembre 2026 à 16h00
Eglise Saint Jerôme — Castelnau-de-Montmiral
- Visite insolite des réserves du musée, Archéosite de Montans, Montans
19 septembre 2026 à 16h00
Archéosite de Montans — Montans
- [Visite commentée] Mademoiselle Madeleine : portraits d’une Belle Époque, Belvédère du Pont-Vieux, Albi
19 septembre 2026 à 17h30
Belvédère du Pont-Vieux — Albi
- Conférence : « La sauvegarde du patrimoine écrit », Médiathèque de Castres-Sidobre, Castres
19 septembre 2026 à 18h15
Médiathèque de Castres-Sidobre — Castres
- Visite commentée : voitures anciennes & découverte du circuit d’Albi, Circuit d’Albi, Le Sequestre
20 septembre 2026 à 08h00
Circuit d'Albi — Le Sequestre
- Circuit intercommunal autour du patrimoine de la photographie et le patrimoine en péril, Espace loisirs Les Etangs, Saïx
20 septembre 2026 à 09h00
Espace loisirs Les Etangs — Saïx
- Visite de la caserne de la gendarmerie de Graulhet, Gendarmerie de Graulhet, Graulhet
20 septembre 2026 à 09h00
Gendarmerie de Graulhet — Graulhet
- Circuit : « D’un château à l’autre! », Village de Saint-Urcisse, Saint-Urcisse
20 septembre 2026 à 09h30
Village de Saint-Urcisse — Saint-Urcisse
- Salle de la culture et du patrimoine, Salle de la Culture, Vindrac-Alayrac
20 septembre 2026 à 10h00
Salle de la Culture — Vindrac-Alayrac
- Visite commentée de Milhars, Commune de Milhars, Milhars
20 septembre 2026 à 10h00
Commune de Milhars — Milhars
- Visite commentée « Lavaur, une journée du patrimoine olfactif », Osmoart, Lavaur
20 septembre 2026 à 10h00
Osmoart — Lavaur
- L’ église Saint-Martin, Rue des Mérovingiens 81170 Vindrac-Alayrac, Vindrac-Alayrac
20 septembre 2026 à 10h00
Rue des Mérovingiens 81170 Vindrac-Alayrac — Vindrac-Alayrac
- Entrez dans la salle des états de l’Albigeois pour admirer son plafond peint XVIIIe, et découvrez de nombreuses animations !, Hôtel de ville, Albi
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville — Albi
- Visitez le château d’Enjaux et Radio Toulouse, Château d’Enjaux, Saint-Agnan
20 septembre 2026 à 10h00
Château d'Enjaux — Saint-Agnan
- Visite guidée du château de Massuguiès, Château de Massuguiès, Le Masnau-Massuguiès
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Massuguiès — Le Masnau-Massuguiès
- Conférence sur la première carte de l’Amérique, Musée Toulouse-Lautrec, Albi
20 septembre 2026 à 10h30
Musée Toulouse-Lautrec — Albi
- [Visite commentée] Le Castelviel et la Passerelle : entre origines et modernité, Office de Tourisme d’Albi, Albi
20 septembre 2026 à 10h30
Office de Tourisme d'Albi — Albi
- Visite historique commentée de l’hôtel Reynès, Hôtel Reynès, Albi
20 septembre 2026 à 10h30
Hôtel Reynès — Albi
- Plongez dans l’histoire mouvementée de la vallée lors d’une visite immersive au château, Château Saint-Martin-Laguépie, Saint-Martin-Laguépie
20 septembre 2026 à 11h00
Château Saint-Martin-Laguépie — Saint-Martin-Laguépie
- Visite libre de l’église Notre-Dame de Lintin, Église Notre-Dame de Lintin, Cahuzac-sur-Vère
20 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame de Lintin — Cahuzac-sur-Vère
- Visite commentée sur les pas des cathares, Musée du catharisme – Maison des mémoires, Mazamet
20 septembre 2026 à 14h00
Musée du catharisme - Maison des mémoires — Mazamet
- La chorale des Voix lactées, Musée Toulouse-Lautrec, Albi
20 septembre 2026 à 14h00
Musée Toulouse-Lautrec — Albi
- Visite guidée de la bastide de Mauriac, Bastide de Mauriac, Senouillac
20 septembre 2026 à 14h00
Bastide de Mauriac — Senouillac
- Visite libre de l’église de Vertus, Eglise Saint-Pierre-de-Vertus, Rabastens
20 septembre 2026 à 14h30
Eglise Saint-Pierre-de-Vertus — Rabastens
- Conférence autour de l’exposition « Kosine et camarades », Musée-mine départemental, Cagnac-les-Mines
20 septembre 2026 à 15h00
Musée-mine départemental — Cagnac-les-Mines
- Visite commentée de l’exposition « Griffe déposée-Cathy Connan » par l’artiste, Musée départemental du textile, Labastide-Rouairoux
20 septembre 2026 à 15h00
Musée départemental du textile — Labastide-Rouairoux
- Le patrimoine sublimé par la musique : concert de violon en la Collégiale Saint-Salvi, Église Saint-Salvy, Albi
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Salvy — Albi
- Concert hautbois, cor anglais, flûte traversière et orgue, Église de Saint-Hippolyte, Castres
20 septembre 2026 à 15h00
Église de Saint-Hippolyte — Castres
- Conférence : Raymond Lafage, un artiste occitan de génie, Musée Raymond Lafage, Lisle-sur-Tarn
20 septembre 2026 à 15h00
Musée Raymond Lafage — Lisle-sur-Tarn
- Projection du film documentaire « Nous les ouvriers. » de Fabien Beziat, Musée départemental du textile, Labastide-Rouairoux
20 septembre 2026 à 16h30
Musée départemental du textile — Labastide-Rouairoux
- Concert groupe vocal de Mondelle, Église Saint-Victor de Couffouleux, Coufouleux
20 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Victor de Couffouleux — Coufouleux
- Visite commentée : crimes et maisons closes, Office de Tourisme d’Albi, Albi
20 septembre 2026 à 18h00
Office de Tourisme d'Albi — Albi
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)