TARN-ET-GARONNE Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

Dans le Tarn-et-Garonne, capitale Montauban, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine
- Journées européennes du patrimoine à Lauzerte, La commune de Lauzerte, Lauzerte
19 septembre 2026 à 00h00
La commune de Lauzerte — Lauzerte
- Spectacle : la tradition du sonneur de cloches, Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Cordes-Tolosannes
19 septembre 2026 à 00h30
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul — Cordes-Tolosannes
- Visite exceptionnelle de la centrale nucléaire EDF de Golfech, Centrale nucléaire EDF de Golfech, Golfech
19 septembre 2026 à 08h00
Centrale nucléaire EDF de Golfech — Golfech
- Visite du musée de l’Union Compagnonnique, Musée Cayenne : Siège de l’Union des Compagnons du Tour de France, Montauban
19 septembre 2026 à 09h00
Musée Cayenne : Siège de l'Union des Compagnons du Tour de France — Montauban
- Visite guidée de la restauration du Moulin à Vent, Moulin à vent de Montech, Montech
19 septembre 2026 à 09h00
Moulin à vent de Montech — Montech
- Visite libre de l’Eglise Saint-Martin à Meauzac, Église, Meauzac
19 septembre 2026 à 09h00
Église — Meauzac
- Exposition : Moissac abbaye clunisienne, Abbaye Saint-Pierre, Moissac
19 septembre 2026 à 09h00
Abbaye Saint-Pierre — Moissac
- Visite guidée : la Banque de France de Montauban vous ouvre ses portes !, Banque de France – Montauban, Montauban
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France - Montauban — Montauban
- Visite libre du mini-musée de l’automobile, Cave 82, Castelsarrasin
19 septembre 2026 à 09h00
Cave 82 — Castelsarrasin
- Visite de l’église Saint-Séverin, Église Saint-Séverin, Brassac
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Séverin — Brassac
- Atelier terre crue, Moulin à vent de Montech, Montech
19 septembre 2026 à 09h00
Moulin à vent de Montech — Montech
- Visite libre de la cour et de l’escalier d’honneur de l’hôtel Lefranc de Pompignan, Hôtel Le Franc de Pompignan, Montauban
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel Le Franc de Pompignan — Montauban
- Visite libre du couloir d’entrée voûté et de la cour de l’hôtel de Bar, Ancien hôtel particulier, Montauban
19 septembre 2026 à 09h00
Ancien hôtel particulier — Montauban
- Visite libre de l’église Saint-Simplice – Les Barthes, Église Saint-Sulpice, Les Barthes
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Sulpice — Les Barthes
- Partez à la redécouverte de l’abbaye de Grandselve, Abbaye de Grandselve, Bouillac
19 septembre 2026 à 09h30
Abbaye de Grandselve — Bouillac
- Visite commentée : la chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers, Chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers, Montauban
19 septembre 2026 à 09h30
Chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers — Montauban
- Visite guidée de la Préfecture de Tarn-et-Garonne, Préfecture de Tarn-et-Garonne, Montauban
19 septembre 2026 à 09h30
Préfecture de Tarn-et-Garonne — Montauban
- Visite guidée | Moissac à la mode art déco, Office de tourisme Moissac Terres des Confluences, Moissac
19 septembre 2026 à 09h30
Office de tourisme Moissac Terres des Confluences — Moissac
- Visite commentée : la préfecture du Tarn-et-Garonne, Place du Maréchal Foch, Montauban
19 septembre 2026 à 09h30
Place du Maréchal Foch — Montauban
- Portes ouvertes à l’Epopée chapelière, L’Epopée chapelière, Caussade
19 septembre 2026 à 09h30
L'Epopée chapelière — Caussade
- Visite commentée de la station d’eau potable du Bas Quercy, Usine de production d’eau potable du Bas-Quercy, Lafrançaise
19 septembre 2026 à 09h30
Usine de production d’eau potable du Bas-Quercy — Lafrançaise
- Visite couplée de la chapellerie Crambes et de l’exposition l’Art de la coiffe, Chapellerie Crambes, Caussade
19 septembre 2026 à 10h00
Chapellerie Crambes — Caussade
- La brocante des châteaux : un rendez-vous entre art, histoire et patrimoine, Château de la Reine Margot, Saint-Projet
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Reine Margot — Saint-Projet
- Visite commentée de l’église Saint-Christophe & de l’ancienne Horloge restaurée à Labastide-du-Temple, Église Saint-Christophe de Labstide-du-Temple, Labastide-du-Temple
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Christophe de Labstide-du-Temple — Labastide-du-Temple
- Clic Clac ! Chefs-d’œuvre de clichés au Château-Musée !, Château de Montricoux – Musée Marcel-Lenoir, Montricoux
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Montricoux - Musée Marcel-Lenoir — Montricoux
- Rallye culturel : à la découverte de Grisolles, Musée Calbet, Grisolles
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Calbet — Grisolles
- Visite guidée ou libre du château de la Reine Margot, Château de la Reine Margot, Saint-Projet
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Reine Margot — Saint-Projet
- Visite libre de l’église Saint-Saturnin de Rouzet, Église Saint-Saturnin du Rouzet, Lafrançaise
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Saturnin du Rouzet — Lafrançaise
- Exposition : Montauban, portrait d’une ville, CIAP – Ancien collège, Montauban
19 septembre 2026 à 10h00
CIAP - Ancien collège — Montauban
- Visite des jardins à la française du château, Château de la Reine Margot, Saint-Projet
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Reine Margot — Saint-Projet
- Visite commentée des lieux de la Mémoire de l’Espagne républicaine en Tarn-et-Garonne, Gare de Borredon, Montalzat
19 septembre 2026 à 10h00
Gare de Borredon — Montalzat
- Balade historique en véhicule d’époque, Cave 82, Castelsarrasin
19 septembre 2026 à 10h00
Cave 82 — Castelsarrasin
- Exposition : enquête et recensement des pigeonniers du Tarn et Garonne, Médiathèque, Cordes-Tolosannes
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque — Cordes-Tolosannes
- Exposition photo « Les trésors cachés des châteaux de Bruniquel », Châteaux de Bruniquel, Bruniquel
19 septembre 2026 à 10h00
Les Châteaux de Bruniquel — Bruniquel
- Exposition : Ingres et la mode, Musée Ingres Bourdelle, Montauban
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Ingres Bourdelle — Montauban
- Exposition : Mémoires Vives de Françoise Pétrovitch, Musée Ingres Bourdelle, Montauban
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Ingres Bourdelle — Montauban
- Visite libre : jardin avec vues, Les jardins de Quercy, Varen
19 septembre 2026 à 10h00
Les jardins de Quercy — Varen
- Découvrez la pente d’eau de Montech lors d’une visite libre, Pente d’eau de Montech, Montech
19 septembre 2026 à 10h00
Pente d'eau de Montech — Montech
- Visite du château de Gramont, Château de Gramont, Gramont
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Gramont — Gramont
- Exposition : les collections du musée de la Résistance et du Combattant, Musée de la Résitance et du Combattant, Montauban
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Perbosc - Pôle Patrimoine Culturel — Montauban
- Les Jardins de la Reine Margot : une promenade entre nature et histoire, Château de la Reine Margot, Saint-Projet
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Reine Margot — Saint-Projet
- Expositions à la maison Fermat, Musée Fermat, Beaumont-de-Lomagne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Fermat — Beaumont-de-Lomagne
- Visite et échanges avec les guides des châteaux, Châteaux de Bruniquel, Bruniquel
19 septembre 2026 à 10h00
Les Châteaux de Bruniquel — Bruniquel
- Visite de l’abbaye de Beaulieu, Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, Ginals
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue — Ginals
- Visite guidée du musée Ingres Bourdelle, Musée Ingres Bourdelle, Montauban
19 septembre 2026 à 10h15
Musée Ingres Bourdelle — Montauban
- Balade commentée « Histoire et patrimoine » de Montech, Ville de Montech, Montech
19 septembre 2026 à 10h15
Ville de Montech — Montech
- Visite guidée des vestiges médiévaux, Musée Ingres Bourdelle, Montauban
19 septembre 2026 à 10h15
Musée Ingres Bourdelle — Montauban
- Balade commentée « Histoire et patrimoine » de Verdun-sur-Garonne, Ville de Verdun-sur-Garonne, Verdun-sur-Garonne
19 septembre 2026 à 10h15
Ville de Verdun-sur-Garonne — Verdun-sur-Garonne
- Visite commentée du moulin de Saint Géraud, Moulin de Saint Géraud, Labarthe
19 septembre 2026 à 10h30
Moulin de Saint Géraud — Labarthe
- Jeu de piste : enrichissez les collections du muséum, Muséum Victor Brun, Montauban
19 septembre 2026 à 10h30
Muséum Victor Brun — Montauban
- Sound Art Machines – Le Grain, MAGMA (Musée des Arts Graphiques et des Musiques Actuelles), Finhan
19 septembre 2026 à 10h30
MAGMA (Musée des Arts Graphiques et des Musiques Actuelles) — Finhan
- Visite commentée : Montauban dans l’objectif de Camille Langlade, CIAP – Ancien collège, Montauban
19 septembre 2026 à 10h30
CIAP - Ancien collège — Montauban
- Visite commentée de la centrale hydraulique EDF de Golfech, Centrale nucléaire EDF de Golfech, Golfech
19 septembre 2026 à 10h30
Centrale nucléaire EDF de Golfech — Golfech
- Atelier d’initiation, Abbaye Saint-Pierre, Moissac
19 septembre 2026 à 10h30
Abbaye Saint-Pierre — Moissac
- Visite guidée de l’exposition « Ingres et la mode », Musée Ingres Bourdelle, Montauban
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Ingres Bourdelle — Montauban
- Visite commentée « À la découverte de la belle histoire de l’Ecole primaire supérieure de jeunes filles et de son fondateur Pierre Flamens », Collège Flamens, Castelsarrasin
19 septembre 2026 à 11h00
Collège Flamens — Castelsarrasin
- La découverte des peintures médiévales de l’église d’Espis, Église d’Espis, Moissac
19 septembre 2026 à 11h00
Église d'Espis — Moissac
- Visite commentée : réflexions sur le patrimoine par l’architecte du Patrimoine Frédéric Martorello, Châteaux de Bruniquel, Bruniquel
19 septembre 2026 à 11h00
Les Châteaux de Bruniquel — Bruniquel
- Concert à Montauban, Musée Ingres Bourdelle, Montauban
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Ingres Bourdelle — Montauban
- Visite commentée : le musée Lamothe Cadillac, St Nicolas de la Grave, Saint-Nicolas-de-la-Grave
19 septembre 2026 à 11h00
St Nicolas de la Grave — Saint-Nicolas-de-la-Grave
- L’abbaye un monde en couleurs, Abbaye Saint-Pierre, Moissac
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye Saint-Pierre — Moissac
- La malle à tissus, Musée Ingres Bourdelle, Montauban
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Ingres Bourdelle — Montauban
- Le Buffet des Mousquetaires : une cuisine traditionnelle dans un lieu chargé d’histoire, Château de la Reine Margot, Saint-Projet
19 septembre 2026 à 11h30
Château de la Reine Margot — Saint-Projet
- Visite guidée : patrimoine naturel en danger, Muséum Victor Brun, Montauban
19 septembre 2026 à 11h45
Muséum Victor Brun — Montauban
- Visite commentée du château de Larrazet, Château Johan de Cardailhac, Larrazet
19 septembre 2026 à 13h00
Château Johan de Cardailhac — Larrazet
- Visite libre de l’église de Nevèges à Labarthe, Église de Nevèges, Labarthe
19 septembre 2026 à 13h30
Église de Nevèges — Labarthe
- Visite commentée de la maison romane et du musée, Maison romane, Saint-Antonin-Noble-Val
19 septembre 2026 à 14h00
Maison romane — Saint-Antonin-Noble-Val
- Exposition : Illustrateurs de contes populaires, Conservatoire des métiers d’autrefois, Donzac
19 septembre 2026 à 14h00
Conservatoire des métiers d'autrefois — Donzac
- Visite commentée : à la découverte des archives et de leurs trésors, Archives départementales du Tarn-et-Garonne, Montauban
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales du Tarn-et-Garonne — Montauban
- Visite commentée du temple protestant de Barry d’Islemade, Temple protestant, Barry-d’Islemade
19 septembre 2026 à 14h00
Temple protestant — Barry-d'Islemade
- Exposition : archives en péril, Archives départementales de Tarn-et-Garonne, Montauban
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales du Tarn-et-Garonne — Montauban
- Studio Art-Cours, Archives départementales du Tarn-et-Garonne, Montauban
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales du Tarn-et-Garonne — Montauban
- Visite libre : découvrez ce château du XVe siècle lors des Journées européennes du patrimoine !, Doyenné (ancien logis abbatial dit château), Varen
19 septembre 2026 à 14h00
Doyenné (ancien logis abbatial dit château) — Varen
- Visite libre de l’écomusée de la vie rurale en Lomagne d’En Naoua, Ecomusée d’en Naoua, Maubec
19 septembre 2026 à 14h00
Ecomusée d'en Naoua — Maubec
- [Circuit] Patrimoine en danger : saurez-vous trouver le(s) pigeonnier(s) menacé(s) ?, Parking esplanade du port, Auvillar
19 septembre 2026 à 14h00
Parking esplanade du port — Auvillar
- Jeux traditionnels dans la cour Fermat, Musée Fermat, Beaumont-de-Lomagne
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Fermat — Beaumont-de-Lomagne
- Visite libre et inédite de l’église de Saint-Vincent !, Église Saint-Vincent, Varen
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Vincent — Varen
- Visite commentée : habiter la ville, CIAP – Ancien collège, Montauban
19 septembre 2026 à 14h00
CIAP - Ancien collège — Montauban
- Exposition : photos sur cours, Archives départementales du Tarn-et-Garonne, Montauban
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales du Tarn-et-Garonne — Montauban
- Découvrez l’église Saint-Grégoire en visite libre, Église de Saint-Grégoire, Varen
19 septembre 2026 à 14h00
Église de Saint-Grégoire — Varen
- Visite guidée « Sur les pas de Saint-Alpinien : entre légende et réalité », Église Saint-Sauveur, Castelsarrasin
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Sauveur — Castelsarrasin
- Atelier & visite guidée : filage de verre et visites de la grotte, Grotte du Bosc, Saint-Antonin-Noble-Val
19 septembre 2026 à 14h00
Grotte du Bosc — Saint-Antonin-Noble-Val
- Portes ouvertes à La Mounière !, La Mounière – Maison des Mémoires de Septfonds, Septfonds
19 septembre 2026 à 14h00
La Mounière - Maison des Mémoires de Septfonds — Septfonds
- Visite commentée : à la découverte du stade de Sapiac, Stade de Montauban, Montauban
19 septembre 2026 à 14h00
Stade de Montauban — Montauban
- Atelier d’initiation à la gravure, Musée Fermat, Beaumont-de-Lomagne
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Fermat — Beaumont-de-Lomagne
- Visite guidée « Chapeaux en ville ! », Office de tourisme, Caussade
19 septembre 2026 à 14h00
Office de tourisme — Caussade
- De Saint-Martin à Sainte-Catherine, trésors peints des églises, Abbaye Saint-Pierre, Moissac
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye Saint-Pierre — Moissac
- Découvrez une église du XIIe siècle en visite libre, Église Saint-Martin d’Arnac, Varen
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Martin d'Arnac — Varen
- Rendez-vous avec les Amis des Archives et la Société Archéologique et Historique de Tarn-et-Garonne, Archives départementales du Tarn-et-Garonne, Montauban
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales du Tarn-et-Garonne — Montauban
- Clichés Montalbanais : Balade guidée photographique, CIAP – Ancien collège, Montauban
19 septembre 2026 à 14h30
CIAP - Ancien collège — Montauban
- Visite commentée spéciale « technique », accompagnée d’un ancien pilote de la machine de la pente d’eau de Montech, Pente d’eau de Montech, Montech
19 septembre 2026 à 14h30
Pente d'eau de Montech — Montech
- Conférence : commentaires autour de l’exposition sur la grotte de Bruniquel, Châteaux de Bruniquel, Bruniquel
19 septembre 2026 à 14h30
Les Châteaux de Bruniquel — Bruniquel
- Visite commentée de l’église de Saux, Église de Saux, Montpezat-de-Quercy
19 septembre 2026 à 14h30
Église de Saux — Montpezat-de-Quercy
- Visite guidée : dans les réserves du musée…, Musée Ingres Bourdelle, Montauban
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Ingres Bourdelle — Montauban
- Visite commentée : les archives de la ville à travers les offrandes faites à la ville, Espace Antonin Perbosc, Montauban
19 septembre 2026 à 14h30
Espace Perbosc - Pôle Patrimoine Culturel — Montauban
- Visite commentée du coeur historique de la cité, Musée du Vieil Auvillar, Auvillar
19 septembre 2026 à 15h00
Musée du Vieil Auvillar — Auvillar
- Visite guidée du Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, Montauban
19 septembre 2026 à 15h00
Conseil départemental de Tarn-et-Garonne — Montauban
- Visite guidée : « L’hôtel Marceillac, une pépite de l’art nouveau », Hôtel Marceillac, Castelsarrasin
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel Marceillac — Castelsarrasin
- Visite guidée de la cité médiévale de Lauzerte, Village de Lauzerte, Lauzerte
19 septembre 2026 à 15h00
Village de Lauzerte — Lauzerte
- Contes traditionnels avec les Conteuses en Lomagne, Musée Fermat, Beaumont-de-Lomagne
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Fermat — Beaumont-de-Lomagne
- Visite guidée | Si Castelmayran m’était conté, Église Saint-Maffre, Castelmayran
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Maffre — Castelmayran
- Spectacle : l’église Saint-Jacques, entre histoire, patrimoine architectural et musical, Église Saint-Jacques, Montauban
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Jacques — Montauban
- Atelier : photographiez avec le soleil !, Archives départementales du Tarn-et-Garonne, Montauban
19 septembre 2026 à 15h00
Archives départementales du Tarn-et-Garonne — Montauban
- Petite randonnée commentée à Montastruc, Mairie de Montastruc, Montastruc
19 septembre 2026 à 15h00
Mairie de Montastruc — Montastruc
- Exposition temporaire « Sauver les enfants juifs. Une éthique en résistance à Moissac », Musée de la Résitance et du Combattant, Montauban
19 septembre 2026 à 15h30
Espace Perbosc - Pôle Patrimoine Culturel — Montauban
- Démonstration de dépoussiérage, Muséum Victor Brun, Montauban
19 septembre 2026 à 15h30
Muséum Victor Brun — Montauban
- Visite de la chapellerie / Atelier de formier « Hats blocks Laforest », Hats Blocks Laforest (atelier de formier, chapellerie), Caussade
19 septembre 2026 à 15h30
Hats Blocks Laforest (atelier de formier, chapellerie) — Caussade
- Conférence : « L’alimentation au Moyen Âge », Musée Fermat, Beaumont-de-Lomagne
19 septembre 2026 à 16h00
Musée Fermat — Beaumont-de-Lomagne
- Visite commentée : présentation d’un avion mythique, Aérodrome de Gandalou, Castelsarrasin
19 septembre 2026 à 16h00
Aérodrome de Gandalou — Castelsarrasin
- Concert d’Etienne Manchon – Musique du temps présent, Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, Montauban
19 septembre 2026 à 16h30
Conseil départemental de Tarn-et-Garonne — Montauban
- Visite commentée : Faudoas au fil du temps, Mairie de Faudoas, Faudoas
19 septembre 2026 à 17h00
Mairie de Faudoas — Faudoas
- Concert vocal, Église Saint-Pierre, Lachapelle
19 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Pierre — Lachapelle
- Spectacle : les amants du ciel, Musée Ingres Bourdelle, Montauban
19 septembre 2026 à 17h00
Musée Ingres Bourdelle — Montauban
- Visite commentée : à la découverte du village de Faudoas, Eglise Saint-Laurent, Faudoas
19 septembre 2026 à 17h00
Eglise Saint-Laurent — Faudoas
- Concert du duo Atome, Musée Fermat, Beaumont-de-Lomagne
19 septembre 2026 à 17h30
Musée Fermat — Beaumont-de-Lomagne
- La cité uvale et l’Art Déco, Moulin de Moissac, Moissac
19 septembre 2026 à 18h00
Moulin de Moissac — Moissac
- Table ronde « Le temps d’une pose », Espace des Augustins, Montauban
19 septembre 2026 à 18h00
Espace des Augustins — Montauban
- Concert de Cazelle Café – chanson swing & cumbia, Église Saint-Pierre de Montricoux, Montricoux
19 septembre 2026 à 19h00
Église Saint-Pierre de Montricoux — Montricoux
- Randonnée pédestre, Musée du Vieil Auvillar, Auvillar
20 septembre 2026 à 09h00
Musée du Vieil Auvillar — Auvillar
- Visite commentée : mise au vent du Moulin de Saillagol, Moulin de Saillagol, Saint-Projet
20 septembre 2026 à 09h00
Moulin de Saillagol — Saint-Projet
- Visite libre de la chapelle restaurée, Chapelle de Carces, Lauzerte
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Carces — Lauzerte
- Visite commentée de l’église et du clocher de Vazerac, Église Saint-Julien, Vazerac
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Julien — Vazerac
- Visite de gariottes, Chemin de randonnée PR1, Loze
20 septembre 2026 à 10h00
Chemin de randonnée PR1 — Loze
- Visite libre du village de Vazerac, Église Saint-Julien, Vazerac
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Julien — Vazerac
- Exposition : « La Guêpe » et Raymond Granier, petite histoire d’un autocar légendaire et de son pittoresque propriétaire, Archives départementales de Tarn-et-Garonne, Montauban
20 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales du Tarn-et-Garonne — Montauban
- Visite commentée : le quartier Cours Foucault et ses environs, Archives départementales du Tarn-et-Garonne, Montauban
20 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales du Tarn-et-Garonne — Montauban
- Balade « Mémoire de Crue » – Les Barthes, Salle des fêtes, Les Barthes
20 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes — Les Barthes
- Balade architecturale : le quartier du Cours Foucault et ses environs, Archives départementales de Tarn-et-Garonne, Montauban
20 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales du Tarn-et-Garonne — Montauban
- Venez découvrir l’église de Piac et son petit trésor patrimonial., Hammeau de Piac, Saint-Paul-d’Espis
20 septembre 2026 à 10h00
Hammeau de Piac — Saint-Paul-d'Espis
- Portes ouvertes à la Paillole, La Paillole, Septfonds
20 septembre 2026 à 10h00
La Paillole — Septfonds
- Découvrez l’église romane du village de Saint-Clair, Église de Roubillous, Saint-Clair
20 septembre 2026 à 10h00
Église de Roubillous — Saint-Clair
- Venez vous faire tirer le portrait !, CIAP – Ancien collège, Montauban
20 septembre 2026 à 10h00
CIAP - Ancien collège — Montauban
- Rencontre avec Vincent Beaume et sa Caméra Obscura, Quercy Généreux – Bureau d’information touristique du Quercy Caussadais, Montpezat-de-Quercy
20 septembre 2026 à 10h00
Quercy Généreux – Bureau d'information touristique du Quercy Caussadais — Montpezat-de-Quercy
- À la découverte de l’église de Colonges, Église de Colonges, Saint-Clair
20 septembre 2026 à 10h00
Église de Colonges — Saint-Clair
- Visite guidée à 2 voix du château de Bioule (français et occitan), Château de Bioule, Bioule
20 septembre 2026 à 10h30
Château de Bioule — Bioule
- Visites guidées du Château de Bioule, Château de Bioule, Bioule
20 septembre 2026 à 10h30
Château de Bioule — Bioule
- Visite commentée : Villebourbon, un patrimoine disparu, Square Picquart, Montauban
20 septembre 2026 à 11h00
Square Picquart — Montauban
- Visite commentée du moulin de Vignasse après le repas, Moulin de Vignasse, Loze
20 septembre 2026 à 14h00
Moulin de Vignasse — Loze
- « Au chevet des collections d’Histoire naturelle – le métier de restauratrice du patrimoine », une conférence de Loren Souchard, Ancien collège – Maison de la Culture et Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Montauban
20 septembre 2026 à 14h00
Ancien collège - Maison de la Culture et Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine — Montauban
- Visite commentée : l’Hôtel de ville de Montauban, Hôtel de ville, Montauban
20 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de ville — Montauban
- Visite commentée de la collégiale Saint-Martin, Collégiale Saint-Martin, Montpezat-de-Quercy
20 septembre 2026 à 14h30
Collégiale Saint-Martin — Montpezat-de-Quercy
- Visite guidée | Saint-Aignan, la cité de l’illustre parchemin, Mairie de Saint-Aignan, Saint-Aignan
20 septembre 2026 à 15h00
Mairie de Saint-Aignan — Saint-Aignan
- Les visites mensuelles de La Mounière : balade entre passé et présent, que sont devenues les anciennes chapelleries septfontoises ?, La Mounière – Maison des Mémoires de Septfonds, Septfonds
20 septembre 2026 à 15h30
La Mounière - Maison des Mémoires de Septfonds — Septfonds
- Démonstration : plaques de verre et photographies en histoire et en lumière, Espace Antonin Perbosc, Montauban
20 septembre 2026 à 15h30
Espace Perbosc - Pôle Patrimoine Culturel — Montauban
- Balade à 2 voix entre passé et présent : que sont devenues les chapelleries septfontoises ?, La Mounière – Maison des Mémoires de Septfonds, Septfonds
20 septembre 2026 à 15h30
La Mounière - Maison des Mémoires de Septfonds — Septfonds
- Concert Les Tire-Bouchons, Église Saint-Martin, Loze
20 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Martin — Loze
- Concert à la chapelle de Lapeyrouse, Chapelle de Lapeyrouse, Lunel
20 septembre 2026 à 16h00
Chapelle de Lapeyrouse — Lunel
- Sculptures, jazz et danse ou l’Art en mouvement, Ancien collège – Maison de la Culture et Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Montauban
20 septembre 2026 à 16h00
Ancien collège - Maison de la Culture et Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine — Montauban
- Concert Anouck ~ Festival Les Résonances ~, Château de Bioule, Bioule
20 septembre 2026 à 16h30
Château de Bioule — Bioule
- Les peintures médiévales en Quercy, Hall de Paris, Moissac
20 septembre 2026 à 17h00
Hall de Paris — Moissac
- Les archives, prises de guerre : de Paris à Moscou, l’odyssée des archives françaises spoliées par les nazis, Archives départementales du Tarn-et-Garonne, Montauban
20 septembre 2026 à 17h00
Archives départementales du Tarn-et-Garonne — Montauban
- Spectacle : Chanter, c’est résister, Espace Antonin Perbosc, Montauban
20 septembre 2026 à 20h30
Espace Perbosc - Pôle Patrimoine Culturel — Montauban
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)