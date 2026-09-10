VAL-D’OISE PONTOISE JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

En Val-d’Oise, capitale Pontoise, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Exposition photographique « Taverny remonte le temps », Circuit dans Taverny, Taverny
19 septembre 2026 à 00h01
Circuit dans Taverny — Taverny
- Taverny à travers les cartes postales anciennes, Gare SNCF de Taverny, Taverny
19 septembre 2026 à 06h30
Gare SNCF de Taverny — Taverny
- Découverte d’un savoir-faire, Foyer rural de Vétheuil, Vétheuil
19 septembre 2026 à 07h00
Foyer rural de Vétheuil — Vétheuil
- Visites guidées de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Vétheuil
19 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-Dame — Vétheuil
- Trois œuvres poétiques hétéroclites signées Guillaume Bottazzi, Trois œuvres de Guillaume Bottazzi à Fosses, Fosses
19 septembre 2026 à 09h00
Trois œuvres de Guillaume Bottazzi à Fosses — Fosses
- Visite de la réabilitation d’un château du XIXᵉ siècle en résidence pour séniors, Résidence Les Jardins d’Arcadie, Domont
19 septembre 2026 à 09h00
Résidence Les Jardins d'Arcadie — Domont
- Claude Monet à Vétheuil 1878 – 1881 – Entre ombres et lumières, Maison Claude-Monet, Vétheuil
19 septembre 2026 à 09h00
Maison Claude-Monet — Vétheuil
- Exposition « Villa Ysieux », Mairie de Survilliers, Survilliers
19 septembre 2026 à 09h00
Mairie de Survilliers — Survilliers
- Ateliers, jeux et activités au Val’Pôle Plessis-Gassot, Val’Pôle Plessis-Gassot, Bouqueval
19 septembre 2026 à 09h30
Val'Pôle Plessis-Gassot — Bouqueval
- Archi’Vexin, à la découverte des patrimoines du Vexin français, Musée du Vexin français, Théméricourt
19 septembre 2026 à 09h30
Musée du Vexin français — Théméricourt
- Visite guidée du Vieux Pays de Goussainville, Place Hyacinthe, Goussainville
19 septembre 2026 à 09h30
Place Hyacinthe — Goussainville
- Ouverture de la nouvelle exposition « Couronner le ciel, épis de faîtage et décors de toiture de la Renaissance française », Musée de la Renaissance – Château d’Écouen, Écouen
19 septembre 2026 à 09h30
Musée de la Renaissance - Château d'Écouen — Écouen
- Visite libre, Musée de la Renaissance – Château d’Écouen, Écouen
19 septembre 2026 à 09h30
Musée de la Renaissance - Château d'Écouen — Écouen
- Expositions photos et engins au Val’Pôle Plessis-Gassot, Val’Pôle Plessis-Gassot, Bouqueval
19 septembre 2026 à 09h30
Val'Pôle Plessis-Gassot — Bouqueval
- Visites guidées du site au Val’Pôle Plessis-Gassot, Val’Pôle Plessis-Gassot, Bouqueval
19 septembre 2026 à 09h30
Val'Pôle Plessis-Gassot — Bouqueval
- Ouverture de la Forge Cotrel, Forge Cotrel, Herblay-sur-Seine
19 septembre 2026 à 09h30
Forge Cotrel — Herblay-sur-Seine
- Le château de Vigny à travers les âges, Château de Vigny, Vigny
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Vigny — Vigny
- Visite salle et projection film amateur années 30 « La plage de Beaumont », Cinéma Beaumont-Palace, Beaumont-sur-Oise
19 septembre 2026 à 10h00
Cinéma Beaumont-Palace — Beaumont-sur-Oise
- Musée départemental de sapeurs-pompiers du Val d’Oise, Musée départemental des sapeurs-pompiers du Val-d’Oise, Osny
19 septembre 2026 à 10h00
Musée départemental des sapeurs-pompiers du Val-d'Oise — Osny
- « Céramique et Patrimoine » à la Cour des Arts de Vauréal, La cour des arts, Vauréal
19 septembre 2026 à 10h00
La cour des arts — Vauréal
- Exposition de gravures de mode, Atelier Colette, Vétheuil
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Colette — Vétheuil
- Visites guidées du site gallo-romain de Genainville, Site gallo-romain des Vaux-de-la-Celle, Genainville
19 septembre 2026 à 10h00
Site gallo-romain des Vaux-de-la-Celle — Genainville
- Déambulation guidée de l’église (retable, combles et orgue), Église Notre-Dame de Taverny, Taverny
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame de Taverny — Taverny
- Exposition BD « Bulles de mémoire » à la médiathèque Guillaume Apollinaire, Bibliothèque Guillaume Apollinaire, Pontoise
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Guillaume Apollinaire — Pontoise
- Empreintes du Parisis : marcher dans les traces du paysage, RDV au parking à proximité du lieu-dit des Cascades, Montigny-lès-Cormeilles
19 septembre 2026 à 10h00
RDV au parking à proximité du lieu-dit des Cascades — Montigny-lès-Cormeilles
- Dans l’univers de Monet d’hier à aujourd’hui : liens, matières et savoir-faire, Maison Claude-Monet, Vétheuil
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Claude-Monet — Vétheuil
- Visites guidées biodiversité au Val’Pôle Plessis-Gasoot, Val’Pôle Plessis-Gassot, Bouqueval
19 septembre 2026 à 10h00
Val'Pôle Plessis-Gassot — Bouqueval
- Exposition « Van Gogh influenceur, héritages en mouvement » au Château d’Auvers, Château d’Auvers, Auvers-sur-Oise
19 septembre 2026 à 10h00
Château d'Auvers — Auvers-sur-Oise
- Déambulations dans l’église Saint-Sulpice de Chars, Église Saint-Sulpice, Chars
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Sulpice — Chars
- Exposition de peinture, sculpture, et céramique au Jardin de Claire-Lise, Le Jardin de Claire-Lise, La Roche-Guyon
19 septembre 2026 à 10h00
Le Jardin de Claire-Lise — La Roche-Guyon
- Jardin d’automne, nouveau printemps, Jardins de Campagne, Grisy-les-Plâtres
19 septembre 2026 à 10h00
Jardins de Campagne — Grisy-les-Plâtres
- Dans l’univers de Monet d’hier à aujourd’hui : liens, matières et savoir-faire, Atelier Galerie Sophie Dupeyrat, Vétheuil
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Galerie Sophie Dupeyrat — Vétheuil
- Visite de la cabine de projection, histoire du Palace, Cinéma Beaumont-Palace, Beaumont-sur-Oise
19 septembre 2026 à 10h00
Cinéma Beaumont-Palace — Beaumont-sur-Oise
- Exposition « L’histoire des grands ensembles », Médiathèque Anna-Langfus, Deuil-la-Barre
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Anna-Langfus — Deuil-la-Barre
- Pain du Patrimoine, Four de l’Hermitage, Pontoise
19 septembre 2026 à 10h00
Four de l'Hermitage — Pontoise
- Journées portes ouvertes – Centre Opérationnel Bus de Génicourt, Centre Opérationnel Bus de Génicourt, Génicourt
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Opérationnel Bus de Génicourt — Génicourt
- Visite de l’Hôtel du Croissant, Hôtel du Croissant, Beaumont-sur-Oise
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel du Croissant — Beaumont-sur-Oise
- Exposition Photo : “Du haut de ce clocher 1000 ans d’histoire vous contemple…”, Église Notre-Dame, Saint-Clair-sur-Epte
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Saint-Clair-sur-Epte
- Visite du logis et du jardin d’arc (Beursault), patrimoine culturel immatériel, Compagnie d’Arc d’Ermont, Ermont
19 septembre 2026 à 10h00
Compagnie d'Arc d'Ermont — Ermont
- Les nymphéas sur les traces de Monet, Verger communal, Haute-Isle
19 septembre 2026 à 10h00
Verger communal — Haute-Isle
- Empreintes du Parisis : marcher dans les traces du paysage, Espace naturel régional des Buttes du Parisis, Montigny-lès-Cormeilles
19 septembre 2026 à 10h00
Espace naturel régional des Buttes du Parisis — Montigny-lès-Cormeilles
- Le patrimoine gallo-romain, Lycée Evariste Gallois, Beaumont-sur-Oise
19 septembre 2026 à 10h00
Lycée Evariste Gallois — Beaumont-sur-Oise
- Circuit découverte de la ville, Rendez-vous place de la Libération, Herblay-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h00
Rendez-vous place de la Libération — Herblay-sur-Seine
- Exposition, Église Saint-Sulpice, Chars
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Sulpice — Chars
- Visite libre de l’exposition : « Notre Dame d’EPIAIS-RHUS mise en lumière », Église Notre-Dame, Épiais-Rhus
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Épiais-Rhus
- Visite guidée de l’église, Église Saint-Sulpice, Chars
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Sulpice — Chars
- Mini-conférence sur la Seine: Monet à Vétheuil 1878-1881, embarcadere bac Vétheuil, Vétheuil
19 septembre 2026 à 10h00
embarcadere bac Vétheuil — Vétheuil
- Village d’Antan, Place de la Halle, Herblay-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h00
Place de la Halle — Herblay-sur-Seine
- Dans l’univers de Monet d’hier à aujourd’hui : « entre liens matières et savoir-faire », Ateliers d’artisans d’art, Vétheuil
19 septembre 2026 à 10h00
Ateliers d'artisans d'art — Vétheuil
- Exposition « Déstockage massif », Galerie d’art contemporain, Auvers-sur-Oise
19 septembre 2026 à 10h00
Galerie d'art contemporain — Auvers-sur-Oise
- Histoire & Mémoire, « Les voix des casemates, 1944 », création de Tomasz Namerła, Château de La Roche-Guyon, La Roche-Guyon
19 septembre 2026 à 10h00
Château de La Roche-Guyon — La Roche-Guyon
- Exposition « Dans les coulisses de Bonnard, Pierre et Marthe –
Quand le Vexin retrouve l’atmosphère des peintres impressionnistes », Église troglodytique de l’Annonciation, Haute-Isle
19 septembre 2026 à 10h00
Église troglodytique de l'Annonciation — Haute-Isle
- Mémoire de l’eau : patrimoine hydraulique de Viarmes et Royaumont, Site du 21 rue de Paris à Viarmes, Viarmes
19 septembre 2026 à 10h00
Site du 21 rue de Paris à Viarmes — Viarmes
- Exposition la Source Garouste Villarceaux à la galerie ZIGZAG, La cour des arts, Vauréal
19 septembre 2026 à 10h00
La cour des arts — Vauréal
- Découverte d’un atelier textile, Atelier de tissage, Vétheuil
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier de tissage — Vétheuil
- Ouverture de l’unique église troglodyte en Île-de-France, Église troglodytique de l’Annonciation, Haute-Isle
19 septembre 2026 à 10h00
Église troglodytique de l'Annonciation — Haute-Isle
- Visite du Théâtre Madeleine-Renaud et de ses studios d’enregistrement, Théâtre Madeleine-Renaud, Taverny
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre Madeleine-Renaud — Taverny
- Visite d’exposition, Archives départementales Du Val-D’oise, Pontoise
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales Du Val-D'oise — Pontoise
- Exposition « L’art prend de la profondeur : la Team Photo s’invite dans une cave médiévale », Cave de la Bretonnerie, Pontoise
19 septembre 2026 à 10h00
Cave de la Bretonnerie — Pontoise
- Atelier « Jeux d’optique et origine du cinéma », Cinéma Beaumont-Palace, Beaumont-sur-Oise
19 septembre 2026 à 10h00
Cinéma Beaumont-Palace — Beaumont-sur-Oise
- Portes ouvertes du Château de la Roche Guyon, Château de La Roche-Guyon, La Roche-Guyon
19 septembre 2026 à 10h00
Château de La Roche-Guyon — La Roche-Guyon
- 40 ans du Service départemental archéologique du Val d’Oise, Hôtel du Croissant, Beaumont-sur-Oise
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel du Croissant — Beaumont-sur-Oise
- Patrimoines oubliés : les collections patrimoniales de l’université de Cergy, Bibliothèque universitaire des Cerclades, Cergy
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque universitaire des Cerclades — Cergy
- Exposition Fan de Daguerre ! Cormeilles célèbre son photographe, L’Empreinte, Cormeilles-en-Parisis
19 septembre 2026 à 10h00
L'Empreinte — Cormeilles-en-Parisis
- Partez à la découverte de l’histoire fascinante de la photographie, Église troglodytique de l’Annonciation, Haute-Isle
19 septembre 2026 à 10h15
Église troglodytique de l'Annonciation — Haute-Isle
- L’invention de la photographie, Église troglodytique de l’Annonciation, Haute-Isle
19 septembre 2026 à 10h30
Église troglodytique de l'Annonciation — Haute-Isle
- Venez découvrir la Maison-Atelier de Daubigny, premier foyer artistique d’Auvers-sur-Oise et lieu authentique, Maison-atelier de Daubigny, Auvers-sur-Oise
19 septembre 2026 à 10h30
Maison-atelier de Daubigny — Auvers-sur-Oise
- Atelier Cyanotype, Maison du Docteur Gachet, Auvers-sur-Oise
19 septembre 2026 à 10h30
Maison du Docteur Gachet — Auvers-sur-Oise
- Visite guidée de La Plage, La Plage L’Isle-Adam, L’Isle-Adam
19 septembre 2026 à 10h30
La Plage L'Isle-Adam — L'Isle-Adam
- Hommes, femmes et enfants résistants à Beaumont-sur-Oise, Château féodal, Beaumont-sur-Oise
19 septembre 2026 à 10h30
Château féodal — Beaumont-sur-Oise
- Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville de Montmorency, Montmorency
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel de Ville de Montmorency — Montmorency
- Visite libre du Musée Daubigny à la Maison de l’Isle, Maison de l’Isle, Auvers-sur-Oise
19 septembre 2026 à 10h30
Maison de l'Isle — Auvers-sur-Oise
- Visite libre de la Maison du docteur Gachet, Maison du Docteur Gachet, Auvers-sur-Oise
19 septembre 2026 à 10h30
Maison du Docteur Gachet — Auvers-sur-Oise
- Visite des coulisses, Archives départementales Du Val-D’oise, Pontoise
19 septembre 2026 à 10h30
Archives départementales Du Val-D'oise — Pontoise
- Visites libres au Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP), Musée Camille-Pissarro, Pontoise
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Camille-Pissarro — Pontoise
- Visite guidée historique de l’Abbaye de Maubuisson, Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye de Maubuisson — Saint-Ouen-l'Aumône
- Visite libre de la Maison Impressionniste, Maison Impressionniste – Argenteuil, Argenteuil
19 septembre 2026 à 11h00
Maison Impressionniste - Argenteuil — Argenteuil
- Visite théâtralisée « Théo ou Vincent van Gogh au musée de l’absinthe », Musée de l’Absinthe, Auvers-sur-Oise
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de l'Absinthe — Auvers-sur-Oise
- Jeu de piste à travers le musée, Musée Archéa, Louvres
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Archéa — Louvres
- Visite libre de l’exposition « Seine de vie, de Paris à l’Estuaire », L’Atelier, Jardins de l’abbaye, Argenteuil
19 septembre 2026 à 11h00
L'Atelier, Jardins de l'abbaye — Argenteuil
- Visite guidée découverte des panneaux impressionnistes, Parvis de la gare d’Argenteuil, Argenteuil
19 septembre 2026 à 11h00
Parvis de la gare d'Argenteuil — Argenteuil
- Visite de l’église Saint-Didier et présentation de son orgue, Église Saint-Didier, Villiers-le-Bel
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Didier — Villiers-le-Bel
- Journées du patrimoine gourmand d’Île-de‑France, Domaine de Villarceaux, Chaussy
19 septembre 2026 à 11h00
Domaine de Villarceaux — Chaussy
- Jeu de piste au Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP), Musée Camille-Pissarro, Pontoise
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Camille-Pissarro — Pontoise
- Visite guidée Daubigny et ses élèves, Maison de l’Isle, Auvers-sur-Oise
19 septembre 2026 à 11h00
Maison de l'Isle — Auvers-sur-Oise
- Visites guidées de l’exposition permanente d’ARCHEA, Musée Archéa, Louvres
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Archéa — Louvres
- Exposition photos : nouvelles ruralités à Louvres, Musée Archéa, Louvres
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Archéa — Louvres
- Visite de l’église Saint Nicolas, Église Saint-Nicolas, La Frette-sur-Seine
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Nicolas — La Frette-sur-Seine
- Visites de l’exposition temporaire « Rouge ! Archéologie d’une couleur », Musée Archéa, Louvres
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Archéa — Louvres
- Visite guidée de l’exposition « Fan de Daguerre ! Cormeilles célèbre son photographe », L’Empreinte, Cormeilles-en-Parisis
19 septembre 2026 à 11h00
L'Empreinte — Cormeilles-en-Parisis
- Escape Game Trace Ta Ville 2, La Cave, Argenteuil
19 septembre 2026 à 11h00
La Cave — Argenteuil
- Visite guidée : Van Gogh chez le docteur Gachet, Maison du Docteur Gachet, Auvers-sur-Oise
19 septembre 2026 à 11h00
Maison du Docteur Gachet — Auvers-sur-Oise
- Conférence « La vie d’un photographe », Église troglodytique de l’Annonciation, Haute-Isle
19 septembre 2026 à 11h15
Église troglodytique de l'Annonciation — Haute-Isle
- Visites guidées flash au Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP), Musée Camille-Pissarro, Pontoise
19 septembre 2026 à 11h30
Musée Camille-Pissarro — Pontoise
- Visite de l’Auberge Ravoux, Auberge Ravoux, Auvers-sur-Oise
19 septembre 2026 à 12h00
Auberge Ravoux — Auvers-sur-Oise
- Offices liturgiques du Carmel, Carmel Saint-Joseph, Pontoise
19 septembre 2026 à 12h00
Carmel Saint-Joseph — Pontoise
- Sculpture sur bois, Musée de l’outil, Wy-dit-Joli-Village
19 septembre 2026 à 13h00
Musée de l'outil — Wy-dit-Joli-Village
- Restitution création in-situ, Musée de l’outil, Wy-dit-Joli-Village
19 septembre 2026 à 13h00
Musée de l'outil — Wy-dit-Joli-Village
- Reconstitution historique « À la rencontre des Mérovingiens », Musée archéologique, Guiry-en-Vexin
19 septembre 2026 à 13h00
Musée archéologique — Guiry-en-Vexin
- Exposition William Thornley : les secrets de son atelier, Château de Grouchy, Osny
19 septembre 2026 à 13h00
Château de Grouchy — Osny
- À table !, L’Atelier, Jardins de l’abbaye, Argenteuil
19 septembre 2026 à 14h00
L'Atelier, Jardins de l'abbaye — Argenteuil
- Visites guidées du site archéologique d’Orville, Site archéologique d’Orville, Louvres
19 septembre 2026 à 14h00
Site archéologique d'Orville — Louvres
- La magie du cyanotype : créez votre portrait !, L’Imagerie, Argenteuil
19 septembre 2026 à 14h00
L'Imagerie — Argenteuil
- Découverte du four troglodytique de L’Hermitage, Four de l’Hermitage, Pontoise
19 septembre 2026 à 14h00
Four de l'Hermitage — Pontoise
- Visites portes ouvertes du chantier, Archéo-site des potiers de l’Ysieux, Fosses
19 septembre 2026 à 14h00
Archéo-site des potiers de l'Ysieux — Fosses
- La grange en lumière, Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye de Maubuisson — Saint-Ouen-l'Aumône
- Visite de la Chapelle de l’institution Jeanne d’Arc, Institution Jeanne d’Arc, Beaumont-sur-Oise
19 septembre 2026 à 14h00
Institution Jeanne d'Arc — Beaumont-sur-Oise
- Jeu familial : Vol au Château de Busagny, Château de Grouchy, Osny
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Grouchy — Osny
- Circuit petit-train, Hôtel de ville Argenteuil, Argenteuil
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de ville Argenteuil — Argenteuil
- Marie-Thérèse Dethan-Roullet, peintre et aquarelliste à Chérence (1870-1945), Église Saint-Denis, Chérence
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Denis — Chérence
- Le jardin en images, Jardin Pédagogique de Sarcelles, Sarcelles
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin Pédagogique de Sarcelles — Sarcelles
- Journées européennes du patrimoine – Visites thématiques, Domaine de Villarceaux, Chaussy
19 septembre 2026 à 14h00
Domaine de Villarceaux — Chaussy
- Visite inédite de l’abbaye de Royaumont, Abbaye de Royaumont, Asnières-sur-Oise
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye de Royaumont — Asnières-sur-Oise
- Mémoires du paysage Caroline Bouyer – Ariane Fruit, Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq, L’Isle-Adam
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art et d'histoire Louis Senlecq — L'Isle-Adam
- Atelier « Fabrique ton cadre à daguerréotype », L’Empreinte, Cormeilles-en-Parisis
19 septembre 2026 à 14h00
L'Empreinte — Cormeilles-en-Parisis
- Bruyères-sur-Oise d’autrefois – Exposition de cartes postales anciennes, Église Saint-Vivien, Bruyères-sur-Oise
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Vivien — Bruyères-sur-Oise
- Visite guidée du moulin sur pivot du XVIIIème siècle, Moulin de Sannois, Sannois
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin de Sannois — Sannois
- Atelier de métal repoussé “L’abbaye embrochée”, Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye de Maubuisson — Saint-Ouen-l'Aumône
- Présentation de photographies et d’archives du Carmel de Pontoise, Carmel Saint-Joseph, Pontoise
19 septembre 2026 à 14h00
Carmel Saint-Joseph — Pontoise
- Visite libre du Carmel, Carmel Saint-Joseph, Pontoise
19 septembre 2026 à 14h00
Carmel Saint-Joseph — Pontoise
- Visite guidée insolite de la cave de Maubuisson « Vingt mille lieux sous l’abbaye », Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye de Maubuisson — Saint-Ouen-l'Aumône
- Visite libre de l’église Notre-Dame de Pontoise, Église Notre-Dame, Pontoise
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame — Pontoise
- Visite de la sacristie par le sacristain, Cathédrale Saint-Maclou, Pontoise
19 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Saint-Maclou — Pontoise
- Visite libre de la cavité souterraine de l’escalier du Général Leclerc, Souterrain de l’escalier du Général-Leclerc, Pontoise
19 septembre 2026 à 14h00
Souterrain de l'escalier du Général-Leclerc — Pontoise
- Plume, encre et cachet de cire, Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Jean-Jacques Rousseau — Montmorency
- Photographe ambulant à la manière du XIXe siècle, Maison Impressionniste – Argenteuil, Argenteuil
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Impressionniste - Argenteuil — Argenteuil
- Visite guidée de l’exposition « Seine de vie, de Paris à l’Estuaire », L’Atelier, Jardins de l’abbaye, Argenteuil
19 septembre 2026 à 14h00
L'Atelier, Jardins de l'abbaye — Argenteuil
- Chacun sa toile ! – atelier proposé par le Musée d’Orsay, Maison Impressionniste – Argenteuil, Argenteuil
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Impressionniste - Argenteuil — Argenteuil
- Ateliers en famille, Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq, L’Isle-Adam
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art et d'histoire Louis Senlecq — L'Isle-Adam
- Visite libre de la petite carrière et casemates de l’ancien château royal, Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise, Pontoise
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Camille-Pissarro — Pontoise
- Visite des extérieurs, de l’Orangerie et du parc du Château de Montgeroult, Château de Montgeroult, Montgeroult
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Montgeroult — Montgeroult
- Visite du hangar à bateaux, Hangar à bateaux, Pontoise
19 septembre 2026 à 14h00
Hangar à bateaux — Pontoise
- Exposition : Le dernier ami de Vincent : Paul Van Ryssel (le docteur Gachet), Van Gogh Academy, Galerie de la Vallée de l’Oise, Auvers-sur-Oise
19 septembre 2026 à 14h00
Van Gogh Academy, Galerie de la Vallée de l'Oise — Auvers-sur-Oise
- Exposition : « Drôles de pierres : les mégalithes dévoilent leurs mystères ! » de la Société historique et archéologique de Pontoise, Société historique et archéologique de Pontoise du Val-d’Oise et du Vexin, Pontoise
19 septembre 2026 à 14h00
Société historique et archéologique de Pontoise du Val-d'Oise et du Vexin — Pontoise
- Retour sur les fouilles archéologiques de 2003, Église Saint-Clair, Hérouville-en-Vexin
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Clair — Hérouville-en-Vexin
- Escape game « À la recherche de la tombe mérovingienne », Musée archéologique, Guiry-en-Vexin
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique — Guiry-en-Vexin
- Visite guidée du Carmel, Carmel Saint-Joseph, Pontoise
19 septembre 2026 à 14h00
Carmel Saint-Joseph — Pontoise
- Visite commentée Villarceaux, des origines au Grand Siècle, Domaine de Villarceaux, Chaussy
19 septembre 2026 à 14h00
Domaine de Villarceaux — Chaussy
- Journées portes ouvertes – Centre Opérationnel Bus de Domont, Centre Opérationnel Bus de Domont, Domont
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Opérationnel Bus de Domont — Domont
- Visites guidées de la cave des Moineaux, Cave des Moineaux, Pontoise
19 septembre 2026 à 14h00
Cave des Moineaux — Pontoise
- Visites guidées du Temple maçonnique, Loge Les Amis du Peuple, Pontoise
19 septembre 2026 à 14h00
Loge Les Amis du Peuple — Pontoise
- Visite sur l’histoire du château de Sarcelles et sa transformation en centre culturel Simone-Veil, Centre culturel Simone-Veil (domaine du Cèdre bleu), Sarcelles
19 septembre 2026 à 14h00
Centre culturel Simone-Veil (domaine du Cèdre bleu) — Sarcelles
- Portes ouvertes à l’Église Saint-Pierre-aux-Liens, Château de Grouchy, Osny
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Grouchy — Osny
- Exposition photo « Paysages urbains du centre-ville d’Argenteuil en recomposition dans les années 1980 », Société Historique et archéologique d’Argenteuil et du Parisis, Argenteuil
19 septembre 2026 à 14h00
Société Historique et archéologique d'Argenteuil et du Parisis — Argenteuil
- Visite partielle du château de Dino, Château de Dino, Montmorency
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Dino — Montmorency
- L’Atelier du calligraphe, Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon, Argenteuil
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon — Argenteuil
- Visite au Carré Patrimoine, Carré Patrimoine – CIAP, Pontoise
19 septembre 2026 à 14h00
Carré Patrimoine - CIAP — Pontoise
- Jean-Jacques en son cœur · Marie Busson, Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Jean-Jacques Rousseau — Montmorency
- Présentation des cartes anciennes et vente de produits artisanaux du Carmel de Pontoise, Carmel Saint-Joseph, Pontoise
19 septembre 2026 à 14h00
Carmel Saint-Joseph — Pontoise
- Plaisir de broder, Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon, Argenteuil
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon — Argenteuil
- Escape game : panique à Saint-Rieul, Musée Archéa, Louvres
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Archéa — Louvres
- Rallye découverte du territoire de Boucle Nord de Seine, Place Aristide Briand Argenteuil, Argenteuil
19 septembre 2026 à 14h00
Place Aristide Briand Argenteuil — Argenteuil
- Du chantier à l’exposition « Couronner le ciel », Musée de la Renaissance – Château d’Écouen, Écouen
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Renaissance - Château d'Écouen — Écouen
- Expérience en réalité virtuelle « Claude Monet, l’obsession des Nymphéas », La Cave, Argenteuil
19 septembre 2026 à 14h00
La Cave — Argenteuil
- Exposition Le monde de Clovis, Musée archéologique, Guiry-en-Vexin
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique — Guiry-en-Vexin
- Visite de la cave de l’Hôtel du Croissant, Hôtel du Croissant, Beaumont-sur-Oise
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel du Croissant — Beaumont-sur-Oise
- Journées Européennes du Patrimoine : participez au jeu de piste !, Archives municipales, Eaubonne
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales — Eaubonne
- Visite commentée « Restaurer, c’est raviver », Labmusée Art Center, Auvers-sur-Oise
19 septembre 2026 à 14h00
Labmusée Art Center — Auvers-sur-Oise
- À la découverte des personnalités qui ont marqué la ville, Mairie de Saint-Ouen l’Aumone, Saint-Ouen-l’Aumône
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Saint-Ouen l'Aumone — Saint-Ouen-l'Aumône
- Ouverture exceptionnelle du bâtiment de la porterie du Carmel, Carmel Saint-Joseph, Pontoise
19 septembre 2026 à 14h00
Carmel Saint-Joseph — Pontoise
- L’école musée de Beaumont-sur-Oise, École Pauline Kergomard, Beaumont-sur-Oise
19 septembre 2026 à 14h00
École Pauline Kergomard — Beaumont-sur-Oise
- Parcours d’exposition et du jardin de sculptures ainsi que le Labcafé, Labmusée Art Center, Auvers-sur-Oise
19 septembre 2026 à 14h00
Labmusée Art Center — Auvers-sur-Oise
- La crypte du Couvent des Bénédictines anglaises, Crypte du Couvent des Bénédictines anglaises, Pontoise
19 septembre 2026 à 14h00
Crypte du Couvent des Bénédictines anglaises — Pontoise
- Visite guidée du Musée Naval, Musée Naval de Sarcelles, Sarcelles
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Naval de Sarcelles — Sarcelles
- Visite de la chapelle souterraine du presbytère, La Chapelle Souterraine du Presbytère, Pontoise
19 septembre 2026 à 14h00
La Chapelle Souterraine du Presbytère — Pontoise
- Visite de l’église Saint-Denis de Chérence, Église Saint-Denis, Chérence
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Denis — Chérence
- Visite guidée de la maison du philosophe, Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Jean-Jacques Rousseau — Montmorency
- Les Archives se dévoilent, Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon, Argenteuil
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon — Argenteuil
- Impitoyables Lumières ! Amitiés & rivalités au temps de Jean-Jacques Rousseau, Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Jean-Jacques Rousseau — Montmorency
- Exposition Corinne Poplimont, Château de Grouchy, Osny
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Grouchy — Osny
- L’Atelier dégustation, Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon, Argenteuil
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon — Argenteuil
- Visite guidée de la cathédrale Saint-Maclou, Cathédrale Saint-Maclou, Pontoise
19 septembre 2026 à 14h30
Cathédrale Saint-Maclou — Pontoise
- Balade Commentée « Sur la trace des gardes suisses à Argenteuil », Basilique Saint-Denys, Argenteuil
19 septembre 2026 à 14h30
Basilique Saint-Denys — Argenteuil
- Balade historique à l’ancien asile de Moisselles, Hôpital Roger Prévot, Moisselles
19 septembre 2026 à 14h30
Hôpital Roger Prévot — Moisselles
- À la découverte du Musée de l’outil, Musée de l’outil, Wy-dit-Joli-Village
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de l'outil — Wy-dit-Joli-Village
- « Chérence, histoire de pierre » – randonnée commentée, Village de Chérence, Chérence
19 septembre 2026 à 14h30
Village de Chérence — Chérence
- Visite guidée à la découverte de l’écomusée de la Cartoucherie et de sa cité ouvrière, Écomusée de la Cartoucherie, Survilliers
19 septembre 2026 à 14h30
Écomusée de la Cartoucherie — Survilliers
- Visite commentée Du siècle des Lumières à aujourd’hui, Domaine de Villarceaux, Chaussy
19 septembre 2026 à 14h30
Domaine de Villarceaux — Chaussy
- Conférence sur l’histoire et le patrimoine du Carmel, Carmel Saint-Joseph, Pontoise
19 septembre 2026 à 14h30
Carmel Saint-Joseph — Pontoise
- Inauguration de l’exposition photo “Regards sur Maubuisson”, Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône
19 septembre 2026 à 14h30
Abbaye de Maubuisson — Saint-Ouen-l'Aumône
- Visite du Bois des Arts Parc de Sculptures Arnaud Kasper, Parc de sculptures Arnaud Kasper, Épiais-Rhus
19 septembre 2026 à 14h30
Parc de sculptures Arnaud Kasper — Épiais-Rhus
- Visites guidées de l’église Saint Gervais et Saint Protais, Église Saint-Gervais et Saint-Protais, Saint-Gervais
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Gervais et Saint-Protais — Saint-Gervais
- Visite guidée des intérieurs du château de Montgeroult, Château de Montgeroult, Montgeroult
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Montgeroult — Montgeroult
- Visite commentée du Musée François Mauriac à Vémars, Musée François Mauriac, Vémars
19 septembre 2026 à 14h30
Musée François Mauriac — Vémars
- Visites guidées de l’exposition : « Notre Dame d’EPIAIS-RHUS mise en lumière », Église Notre-Dame, Épiais-Rhus
19 septembre 2026 à 14h30
Église Notre-Dame — Épiais-Rhus
- Rencontre « Paroles de restaurateur » avec Alixe Fu, Labmusée Art Center, Auvers-sur-Oise
19 septembre 2026 à 14h45
Labmusée Art Center — Auvers-sur-Oise
- Exposition de Jean-Philippe George-Julliard, Villa Daumier, Valmondois
19 septembre 2026 à 15h00
Villa Daumier — Valmondois
- Circuit street art à vélo, Hôtel de ville Argenteuil, Argenteuil
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel de ville Argenteuil — Argenteuil
- Portes ouvertes du chai de la vigne du Petit Robinson, Château de Grouchy, Osny
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Grouchy — Osny
- Récital chorale : Faire résonner la pierre, Église Saint-Vivien, Bruyères-sur-Oise
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Vivien — Bruyères-sur-Oise
- Visite guidée : Sur les pas de Van Gogh, Office de tourisme d’Auvers-sur-Oise Sausseron Impressionnistes, Auvers-sur-Oise
19 septembre 2026 à 15h00
Office de tourisme d'Auvers-sur-Oise Sausseron Impressionnistes — Auvers-sur-Oise
- Visites de l’église Saint Crépin et Saint Crépinien, Église Saint Crépin et Saint Crépinien, Chaussy
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint Crépin et Saint Crépinien — Chaussy
- Conférence patrimoine : Cathédrale Notre-Dame de Paris : un patrimoine sauvé, Centre culturel et sportif Lionel-Terray, Saint-Brice-sous-Forêt
19 septembre 2026 à 15h00
Centre culturel et sportif Lionel-Terray — Saint-Brice-sous-Forêt
- Concerts dans la chapelle souterraine du Presbytère, La Chapelle Souterraine du Presbytère, Pontoise
19 septembre 2026 à 15h00
La Chapelle Souterraine du Presbytère — Pontoise
- Château de Beaumont-sur-Oise, Château féodal, Beaumont-sur-Oise
19 septembre 2026 à 15h00
Château féodal — Beaumont-sur-Oise
- Atelier de gravure sur bois japonaise (Mokuhanga), Maison du Docteur Gachet, Auvers-sur-Oise
19 septembre 2026 à 15h00
Maison du Docteur Gachet — Auvers-sur-Oise
- Ateliers juniors, Archives départementales Du Val-D’oise, Pontoise
19 septembre 2026 à 15h30
Archives départementales Du Val-D'oise — Pontoise
- Restauration de films et photos anciennes, Mairie, La Roche-Guyon
19 septembre 2026 à 15h30
Mairie — La Roche-Guyon
- Accueil et échanges avec des sœurs carmélites, Carmel Saint-Joseph, Pontoise
19 septembre 2026 à 15h30
Carmel Saint-Joseph — Pontoise
- Visite guidée « Par les vivants », Circuit au coeur de Pontoise, Pontoise
19 septembre 2026 à 15h30
Circuit au coeur de Pontoise — Pontoise
- Concert Harmonies de nature, Maison de l’Isle, Auvers-sur-Oise
19 septembre 2026 à 16h00
Maison de l'Isle — Auvers-sur-Oise
- Visite guidée – Argenteuil rétro, L’Atelier, Jardins de l’abbaye, Argenteuil
19 septembre 2026 à 16h00
L'Atelier, Jardins de l'abbaye — Argenteuil
- Sieste contée autour d’une œuvre d’art, Bibliothèque Guillaume Apollinaire, Pontoise
19 septembre 2026 à 16h00
Bibliothèque Guillaume Apollinaire — Pontoise
- Le musée comme vous ne l’avez jamais vu ! Visite-atelier, La Fabrique du musée, Gonesse
19 septembre 2026 à 17h00
La Fabrique du musée — Gonesse
- Sur les chemins du patrimoine spirituel de Luzarches, Mairie de Luzarches, Luzarches
19 septembre 2026 à 18h00
Mairie de Luzarches — Luzarches
- « Seraphim in Luce », motets et airs du baroque français pour deux sopranos et orgue, Église Saint-Didier, Villiers-le-Bel
19 septembre 2026 à 18h00
Église Saint-Didier — Villiers-le-Bel
- Documentaire filmé sur l’histoire du palace, son fonctionnement, Cinéma Beaumont-Palace, Beaumont-sur-Oise
19 septembre 2026 à 18h00
Cinéma Beaumont-Palace — Beaumont-sur-Oise
- Anidrà, Duo de handpan et esraj, Église Notre-Dame de la Nativité, Jouy-le-Moutier
19 septembre 2026 à 18h00
Église Notre-Dame de la Nativité — Jouy-le-Moutier
- Visite olfactive de la Maison Impressionniste en partenariat avec Givaudan, Maison Impressionniste – Argenteuil, Argenteuil
19 septembre 2026 à 18h30
Maison Impressionniste - Argenteuil — Argenteuil
- Projection du film « Bonnard, Pierre et Marthe », Champ Monet, Haute-Isle
19 septembre 2026 à 19h00
Champ Monet — Haute-Isle
- Concert événement d’Anton Batagov à l’église de Vigny, Eglise Saint-Médard, Vigny
19 septembre 2026 à 19h30
Eglise Saint-Médard — Vigny
- Concert à la Bougie : Les Quatre Volutes, L’Atelier, Jardins de l’abbaye, Argenteuil
19 septembre 2026 à 20h30
L'Atelier, Jardins de l'abbaye — Argenteuil
- Requiem de Mozart pour 2 pianos et chœur, Église Saint-Côme-Saint-Damien, Luzarches
19 septembre 2026 à 20h30
Église Saint-Côme-Saint-Damien — Luzarches
- Présentation maquette canon 155 Debange, Fort de Cormeilles-en-Parisis, Cormeilles-en-Parisis
20 septembre 2026 à 09h00
Fort de Cormeilles-en-Parisis — Cormeilles-en-Parisis
- Musée du Fort de Cormeilles-en Parisis, Fort de Cormeilles-en-Parisis, Cormeilles-en-Parisis
20 septembre 2026 à 09h00
Fort de Cormeilles-en-Parisis — Cormeilles-en-Parisis
- Si Carnelle Pays-de-France m’était conté, Belloy-en-France fête le patrimoine, RDV à l’église – Place Sainte-Beuve Belloy-en-France, Belloy-en-France
20 septembre 2026 à 09h00
RDV à l'église - Place Sainte-Beuve Belloy-en-France — Belloy-en-France
- Fours à pain du Fort de Cormeilles-en Parisis, Fort de Cormeilles-en-Parisis, Cormeilles-en-Parisis
20 septembre 2026 à 09h00
Fort de Cormeilles-en-Parisis — Cormeilles-en-Parisis
- re constituteurs au Fort de Cormeilles-en Parisis, Fort de Cormeilles-en-Parisis, Cormeilles-en-Parisis
20 septembre 2026 à 09h30
Fort de Cormeilles-en-Parisis — Cormeilles-en-Parisis
- Découverte du vignoble de Saint-Martin avec dégustation du Ginglet 2025, Vignoble de la commune libre de Saint-Martin, Pontoise
20 septembre 2026 à 10h00
Vignoble de la commune libre de Saint-Martin — Pontoise
- Visite de l’atelier de l’artiste Ghass, Banque de France de Beaumont-sur-Oise, Beaumont-sur-Oise
20 septembre 2026 à 10h00
Banque de France de Beaumont-sur-Oise — Beaumont-sur-Oise
- Découverte de l’aérodrome de Pontoise – Cormeilles-en-Vexin, Aérodrome de Pontoise – Cormeilles-en-Vexin, Cormeilles-en-Vexin
20 septembre 2026 à 10h00
Aérodrome de Pontoise - Cormeilles-en-Vexin — Cormeilles-en-Vexin
- Beaumont à travers les âges, du gallo-romain à nos jours, Château féodal, Beaumont-sur-Oise
20 septembre 2026 à 10h30
Château féodal — Beaumont-sur-Oise
- Balades théâtralisées « En promenade avec Claude Monet à Argenteuil », Maison Impressionniste – Argenteuil, Argenteuil
20 septembre 2026 à 14h00
Maison Impressionniste - Argenteuil — Argenteuil
- Visite de l’église Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise, Église Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise, Beaumont-sur-Oise
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise — Beaumont-sur-Oise
- Ascension du clocher de Beaumont-sur-Oise, Église Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise, Beaumont-sur-Oise
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise — Beaumont-sur-Oise
- Conférence : étonnantes maisons et belles demeures du Vexin français, Musée du Vexin français, Théméricourt
20 septembre 2026 à 14h00
Musée du Vexin français — Théméricourt
- Atelier participatif « Construction d’un château », Site archéologique d’Orville, Louvres
20 septembre 2026 à 14h00
Site archéologique d'Orville — Louvres
- Visite guidée du château d’Arnouville et de son parc, Château d’Arnouville, Arnouville
20 septembre 2026 à 14h00
Château d'Arnouville — Arnouville
- Visite guidée de la basilique, Basilique Saint-Denys, Argenteuil
20 septembre 2026 à 14h15
Basilique Saint-Denys — Argenteuil
- Visites express de l’exposition Archi’Vexin, Musée du Vexin français, Théméricourt
20 septembre 2026 à 14h30
Musée du Vexin français — Théméricourt
- Voyage au centre de la mandoline, La Cave, Argenteuil
20 septembre 2026 à 14h30
La Cave — Argenteuil
- Visite du lavoir du Chenêt, Place Cauchoix, lavoir du Chenêt, Cormeilles-en-Parisis
20 septembre 2026 à 14h30
Place Cauchoix, lavoir du Chenêt — Cormeilles-en-Parisis
- Visites guidées de la tour Saint-Rieul, Musée Archéa, Louvres
20 septembre 2026 à 15h00
Musée Archéa — Louvres
- Visite théâtralisée « À la recherche de Madame Campan », Musée de la Renaissance – Château d’Écouen, Écouen
20 septembre 2026 à 15h00
Musée de la Renaissance - Château d'Écouen — Écouen
- Rencontre avec Mme le Maire à l’Hôtel de Ville, Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville, Pontoise
20 septembre 2026 à 15h00
Salle du Conseil municipal de l'Hôtel de ville — Pontoise
- Atelier d’aquarelle avec Corinne Poplimont, Château de Grouchy, Osny
20 septembre 2026 à 15h00
Château de Grouchy — Osny
- « A la découverte de ma ville » – conférence et parcours ludique, Église Saint-Brice, Saint-Brice-sous-Forêt
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Brice — Saint-Brice-sous-Forêt
- L’eau raconte Luzarches : promenade au fil des siècles, Halle de Luzarches, Luzarches
20 septembre 2026 à 15h00
Halle de Luzarches — Luzarches
- Concert de l’Ensemble Vocal de Pontoise, Carmel Saint-Joseph, Pontoise
20 septembre 2026 à 15h00
Carmel Saint-Joseph — Pontoise
- Balade commentée « Un itinéraire spirituel et historique en centre-ville », Basilique Saint-Denys, Argenteuil
20 septembre 2026 à 15h30
Basilique Saint-Denys — Argenteuil
- Visite guidée exposition Reg’art, Hôtel de ville de Pontoise, Osny
20 septembre 2026 à 16h00
Hôtel de ville de Pontoise — Osny
- Concert Amore Toscano – Toscane, berceau de l’opéra avec l’ensemble Il Graviglio – Marco Angioloni, Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône
20 septembre 2026 à 16h00
Abbaye de Maubuisson — Saint-Ouen-l'Aumône
- Visite guidée – L’ancienne abbaye d’Argenteuil, L’Atelier, Jardins de l’abbaye, Argenteuil
20 septembre 2026 à 16h00
L'Atelier, Jardins de l'abbaye — Argenteuil
- Chapeau Perrault, Château de Grouchy, Osny
20 septembre 2026 à 16h00
Château de Grouchy — Osny
- Ensemble Les Illuminations: Jouer la lumière, Eglise Saint-Prix, Saint-Prix
20 septembre 2026 à 16h00
Eglise Saint-Prix — Saint-Prix
- Présentation de la vie religieuse à Magny-en-Vexin au XVIIIe siècle, Église Notre-Dame, Magny-en-Vexin
20 septembre 2026 à 16h00
Église Notre-Dame — Magny-en-Vexin
- Concert d’orgue de Philippe Bardon, Cathédrale Saint-Maclou, Pontoise
20 septembre 2026 à 17h00
Cathédrale Saint-Maclou — Pontoise
- Rencontre avec Stéphane Belzère, créateur du diorama de Cormeilles, L’Empreinte, Cormeilles-en-Parisis
20 septembre 2026 à 18h00
L'Empreinte — Cormeilles-en-Parisis
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)