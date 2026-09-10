VAR TOULON JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Balade augmentée Archistoire « La Londe les Maures : De la mine à l’usine », Boulodrome Plage de l’Argentière ouest à La Londe les Maures., La Londe-les-Maures



Boulodrome Plage de l’Argentière ouest à La Londe les Maures. — La Londe-les-Maures

Visite guidée de l’Unité de Valorisation Multifilières des déchets ménagers, Unité de Valorisation Multifilières des déchets ménagers du SMiDDEV, Bagnols-en-Forêt



Unité de Valorisation Multifilières des déchets ménagers du SMiDDEV — Bagnols-en-Forêt

LE PLANTIER DE COSTEBELLE, Le plantier de Costebelle, Hyères



Le plantier de Costebelle — Hyères

Sous la truelle des archéologues, Parc et Site archéologique de la Plate-Forme romaine, Fréjus



Parc et Site archéologique de la Plate-Forme romaine — Fréjus

Visite de la Banque de France Toulon, Banque de France de Toulon, Toulon



Banque de France de Toulon — Toulon

JEP 2026 – Visite de la plateforme de compostage de Signes (83), Plateforme de compostage de Signes – Veolia, Signes



Plateforme de compostage de Signes - Veolia — Signes

Journées Européennes du patrimoine au musée de l’artillerie, Musée du Canon et des Artilleurs, Draguignan



Musée du Canon et des Artilleurs — Draguignan

Autour du four à pain, Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence, Draguignan



Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence — Draguignan

Portes ouvertes du dépôt de l’Association du Train Touristique du Centre-Var, Association du Train Touristique du Centre-Var, Besse-sur-Issole



Association du Train Touristique du Centre-Var — Besse-sur-Issole

Ampus, au fil du canal…, Canal de Fontigon, Ampus



Canal de Fontigon — Ampus

Entre mémoire et nature, Office du tourisme du village de Bormes les Mimosas, Bormes-les-Mimosas



Office du tourisme du village de Bormes les Mimosas — Bormes-les-Mimosas

Visites guidées de la mine de l’Argentière, Office de tourisme intercommunal, La Londe-les-Maures



Office de tourisme intercommunal — La Londe-les-Maures

Visite du Phare de Camarat, Phare de Camarat, Ramatuelle



Phare de Camarat — Ramatuelle

Visite guidée des vestiges du village médiéval de Taradeau, Parking du Panorama de TARADEL, Taradeau



Parking du Panorama de TARADEL — Taradeau

Visite d’Eglise Saint François de Sales, Eglise saint françois de sales, Bandol



Eglise saint françois de sales — Bandol

Visite de l’usine d’eau potable du Muy (83), Usine d’eau potable du Muy, Le Muy



Usine d'eau potable du Muy — Le Muy

Randonnée palmée sur le sentier sous-marin archéologique d’Olbia, Base nautique de l’almanarre, Hyères



Base nautique de l'almanarre — Hyères

Retour sur le barrage de Malpasset, Fréjus Barrage de Malpasset, Fréjus



Fréjus Barrage de Malpasset — Fréjus

Visite de la STEP Amphora (83), STEP Amphora, La Garde



STEP Amphora — La Garde

Visite guidée de la salle d’honneur de l’infanterie, École militaire de draguignan salle d’honneur de l’infanterie, Draguignan



École militaire de draguignan salle d'honneur de l'infanterie — Draguignan

Exposition « Focus sur notre village au début du XXè siècle », Office de tourisme intercommunal, La Londe-les-Maures



Office de tourisme intercommunal — La Londe-les-Maures

Domaine du Rayol : de la villégiature au Jardin des Méditerranées de Gilles Clément, Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées, Rayol-Canadel-sur-Mer



Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées — Rayol-Canadel-sur-Mer

Exposition 200 ans de photographie à Hyères, La Banque, musée des Cultures et du Paysage, Hyères



La Banque, musée des Cultures et du Paysage — Hyères

Forum Iulii vu du ciel, Espace Patrimoine, Fréjus



Espace Patrimoine — Fréjus

Atelier ludique « Un détail, une œuvre », Musée des Comtes de Provence et archives municipales, Brignoles



Musée des Comtes de Provence et archives municipales — Brignoles

Visite libre et gratuite de l’abbaye du Thoronet, Abbaye du Thoronet, Le Thoronet



Abbaye du Thoronet — Le Thoronet

Visites Guidées du Musée-Galerie Honoré Camos, Musée galerie Honoré Camos, Bargemon



Musée galerie Honoré Camos — Bargemon

Sur les traces des Troupes de Marine, Musée des Troupes de Marine, Fréjus



Musée des Troupes de Marine — Fréjus

Les expositions du musée de Carnoules, Musée-Ressource de la Tartugo, Carnoules



Musée-Ressource de la Tartugo — Carnoules

Restaurer San Salvadour avec la Fondation du patrimoine, Château San Salvadour Hyères, Hyères



Château San Salvadour Hyères — Hyères

Les pointus, patrimoine maritime, Fréjus Ilot de Port-Fréjus, Fréjus



Fréjus Ilot de Port-Fréjus — Fréjus

PATRIMÔMES #5, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan



Théâtre de l'Esplanade — Draguignan

Visite de la STEP de Font Mourier Cogolin (83), STEP Font Mourier, Cogolin



STEP Font Mourier — Cogolin

Cloître de la Cathédrale, Cloître de la cathédrale de Fréjus, Fréjus



Cloître de la cathédrale de Fréjus — Fréjus

Patrimoine & Multimédia, Musée archéologique de Fréjus, Fréjus



Musée archéologique de Fréjus — Fréjus

Visite de La Chapelle de la Trinité à Callas, Chapelle de la Trinité, Callas, Callas



Chapelle de la Trinité, Callas — Callas

Fortin de la Gavaresse, Fortin de la Gavaresse, Le Pradet



Fortin de la Gavaresse — Le Pradet

Restaurer le patrimoine de San Salvadour avec La Fondation du patrimoine, Château San Salvadour Hyères, Hyères



Château San Salvadour Hyères — Hyères

Exposition «Calder, Équilibre en couleurs» et parcours permanent, La Banque, musée des Cultures et du Paysage, Hyères



La Banque, musée des Cultures et du Paysage — Hyères

Visite libre gratuite au cloître de la cathédrale de Fréjus, Cloître de la cathédrale de Fréjus, Fréjus



Cloître de la cathédrale de Fréjus — Fréjus

Atelier jeune public : Les secrets enfouis du château, Musée du Patrimoine de Grimaud, Grimaud



Musée du Patrimoine de Grimaud — Grimaud

Voyages historiques et mythiques autour des temples détruits, Hyères : 15 rue République, Hyères



Hyères : 15 rue République — Hyères

Visite de la chapelle de la Trinité, à Callas (Var), Chapelle de la Trinité, Callas, Callas



Chapelle de la Trinité, Callas — Callas

Visite guidée de la Préfecture du Var, Préfecture du Var, Toulon



Préfecture du Var — Toulon

Exposition « Prêts », la chapelle du bon pasteur, Draguignan



la chapelle du bon pasteur — Draguignan

Visite d’une unité de la marine nationale, base navale de Toulon, Service Historique de la Défense, Toulon



Service Historique de la Défense — Toulon

Visite guidée des Archives de Toulon, Archives municipales, Toulon



Archives municipales — Toulon

Les bâtisseurs au Moyen Âge, Tour des Templiers, Hyères



Tour des Templiers — Hyères

Journées du Patrimoine au Musée du Niel, Musée du Niel, Hyères



Musée du Niel — Hyères

Les fouilles au château d’Hyères, Esplanade du château d’Hyères, Hyères



Esplanade du château d'Hyères — Hyères

Zoom sur 400 ans d’Histoire, Musée national de la Marine, Toulon



Musée national de la Marine — Toulon

Camp de Légionnaires romains, Théâtre romain Philippe Léotard, Fréjus



Théâtre romain Philippe Léotard — Fréjus

Visite guidée de l’ancien Moulin communal de Callas, Ancien Moulin Communal de Callas, Callas



Ancien Moulin Communal de Callas — Callas

Visite guidée, Musée du vêtement provençal, Solliès-Ville



Musée du vêtement provençal — Solliès-Ville

400 ANS AU SERVICE DE LA FRANCE SUR TOUS LES OCEANS, Service Historique de la Défense, Toulon



Service Historique de la Défense — Toulon

La charpenterie de marine, Port Saint-Pierre, quai Gilles Barbanson, Hyères



Port Saint-Pierre, quai Gilles Barbanson — Hyères

Musée archéologique de Frejus, Musée archéologique de Fréjus, Fréjus



Musée archéologique de Fréjus — Fréjus

Dessiner l’invisible, Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence, Draguignan



Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence — Draguignan

Visites découvertes « Dans les coulisses du Muséum en chantier », Muséum départemental du Var – Jardin départemental du Las, Toulon



Muséum départemental du Var - Jardin départemental du Las — Toulon

Atelier tout public: Les gaulois et les animaux : les races gauloises et leurs rôles dans la culture gauloise du sud., Centre archéologique du Var, Toulon



Centre archéologique du Var — Toulon

Espace Patrimoine, Espace Patrimoine, Fréjus



Espace Patrimoine — Fréjus

Visite commentée du centre ancien de Sanary-sur-Mer, Visite du centre ancien de Sanary-sur-Mer, Sanary-sur-Mer



Visite du centre ancien de Sanary-sur-Mer — Sanary-sur-Mer

Exposition – Les Gaulois du Littoral., Centre archéologique du Var, Toulon



Centre archéologique du Var — Toulon

Visite libre du Musée de la Tartugo à Carnoules, Musée-Ressource de la Tartugo, Carnoules



Musée-Ressource de la Tartugo — Carnoules

Visites virtuelles, site archéologique d’Olbia,, Hyères



site archéologique d'Olbia, — Hyères

200 ans de photographies à Hyères, La Banque, musée des Cultures et du Paysage, Hyères



La Banque, musée des Cultures et du Paysage — Hyères

Visites commentées du cimetière et de son patrimoine, Cimetière Central de Toulon, Toulon



Cimetière Central de Toulon — Toulon

Marché des produits d’abbayes, Abbaye du Thoronet, Le Thoronet



Abbaye du Thoronet — Le Thoronet

Le sanctuaire grec d’Aristée, Le sanctuaire grec d’Aristée, Hyères



Le sanctuaire grec d'Aristée — Hyères

Visite guidée de l’église St Jean Baptiste par son chanoine, Eglise paroissiale Saint Jean Baptiste, Les Arcs



Eglise paroissiale Saint Jean Baptiste — Les Arcs

Visite de la Plate-Forme romaine, Parc et Site archéologique de la Plate-Forme romaine, Fréjus



Parc et Site archéologique de la Plate-Forme romaine — Fréjus

Parcours photographique adulte, Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon



Musée d'Art de Toulon (MAT) — Toulon

Visite du moulin de Paillas, Moulin de Paillas, Ramatuelle



Moulin de Paillas — Ramatuelle

Embarquement sur les pointus, Quai du port de Bandol, Bandol



Quai du port de Bandol — Bandol

Animation sur les Minéraux du Corps Humain, Musée des Fossiles & Minéraux, Bargemon



Musée des Fossiles & Minéraux — Bargemon

Le Jardin Olbius Riquier : visite sensorielle en LSF, Parc Olbius Riquier, Hyères



Parc Olbius Riquier — Hyères

Voyage musical à la chapelle Cocteau, Chapelle Notre-Dame de Jérusalem, dite Chapelle Cocteau, Fréjus



Chapelle Notre-Dame de Jérusalem, dite Chapelle Cocteau — Fréjus

Collections permanentes et Exposition temporaire, Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA), Toulon



Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA) — Toulon

Exposition Martin Parr « Short & sweet », Maison de la photographie Ma.P, Toulon



Maison de la photographie Ma.P — Toulon

Visite libre du musée, Musée Jean Aicard – Paulin Bertrand (MAB), La Garde



Musée Jean Aicard - Paulin Bertrand (MAB) — La Garde

Visites guidées autour de l’exposition « Archéologie, d’ici et d’ailleurs », Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence, Draguignan



Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence — Draguignan

Visite botanique du Parc de la Villa Aurélienne, Parc Aurélien et Villa Aurélienne, Fréjus



Parc Aurélien et Villa Aurélienne — Fréjus

Visites flash, Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon



Musée d'Art de Toulon (MAT) — Toulon

Atelier participatif autour de Man Ray, Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon



Musée d'Art de Toulon (MAT) — Toulon

Atelier familial cyanotype, Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon



Musée d'Art de Toulon (MAT) — Toulon

L’amuséum, Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence, Draguignan



Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence — Draguignan

Visite guidée du Musée et de ses collections, Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA), Toulon



Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA) — Toulon

visite commentée de Seillons Source d’Argens, Place de la Mairie, Seillons-Source-d’Argens



Place de la Mairie — Seillons-Source-d'Argens

L’histoire de la source millénaire de San Salvadour, Château San Salvadour Hyères, Hyères



Château San Salvadour Hyères — Hyères

Atelier Carte poétique, Musée galerie Honoré Camos, Bargemon



Musée galerie Honoré Camos — Bargemon

Démonstration de sculpture sur bois, Musée-Ressource de la Tartugo, Carnoules



Musée-Ressource de la Tartugo — Carnoules

Une forteresse grecque, site archéologique d’Olbia,, Hyères



site archéologique d'Olbia, — Hyères

Visite guidée du Musée de la clef et de la serrure, Musée de la clef et de la serrure, Ollioules



Musée de la clef et de la serrure — Ollioules

Les trésors des musées, Musée archéologique de Fréjus, Fréjus



Musée archéologique de Fréjus — Fréjus

Visite libre du musée, découverte de l’atelier et rencontre avec l’artiste-sculpteur Maria de Faykod., MUSÉE À CIEL OUVERT MARIA DE FAYKOD, Aups



MUSÉE À CIEL OUVERT MARIA DE FAYKOD — Aups

Visite guidée Musée Garde Champêtre, Musée Garde Champêtre, Bargemon



Musée Garde Champêtre — Bargemon

Les moulins de la Bastide Sainte Cecile des Arcs – Ecomusée de l’Olive, Bastide Sainte Cecile, Les Arcs



Bastide Sainte Cecile — Les Arcs

Exposition Martin Parr « Short & sweet », Maison de la photographie Ma.P, Toulon



Maison de la photographie Ma.P — Toulon

L’histoire du domaine de San Salvadour, Château San Salvadour Hyères, Hyères



Château San Salvadour Hyères — Hyères

Les villas Belle Époque à Fréjus : la Villa Aurélienne, Parc Aurélien et Villa Aurélienne, Fréjus



Parc Aurélien et Villa Aurélienne — Fréjus

Visite guidée du vieux village de Gassin, office de tourisme de Gassin, Gassin



office de tourisme de Gassin — Gassin

Concert de musique chinoise, Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA), Toulon



Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA) — Toulon

Le château San Salvadour, Château San Salvadour Hyères, Hyères



Château San Salvadour Hyères — Hyères

Hommage à Frédéric Mistral, Place Massillon, Hyères



Place Massillon — Hyères

Conférence-concert « L’histoire du Blues », Musée Jean Aicard – Paulin Bertrand (MAB), La Garde



Musée Jean Aicard - Paulin Bertrand (MAB) — La Garde

Rando-visite « Aux sources du canal », Lieu précisé sur les billets de réservation, Ollioules



Lieu précisé sur les billets de réservation — Ollioules

Visite de la station d’épuration La Crau, STEP La Crau, La Crau



STEP La Crau — La Crau

A la découverte du Village et de ses ruelles en colimaçon…, Office du Tourisme. Callian, Callian



Office du Tourisme. Callian — Callian

LOCOMOTIONS D’HIER, Le Castellet, village médiéval, Le Castellet



Le Castellet, village médiéval — Le Castellet

Visite guidée du vieux village de Gassin, office de tourisme de Gassin, Gassin



office de tourisme de Gassin — Gassin

Mobile Calder, Place de la République, Hyères



Place de la République — Hyères

Présentation des nouvelles acquisitions du Musée des Comtes de Provence, Salle Gavoty, Brignoles



Salle Gavoty — Brignoles

Visite guidée du Musée de la fleur d’Ollioules, Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier, Ollioules



Musée de la fleur d'ollioules et de l'olivier — Ollioules

L’Ecole Anatole France, Ecole Anatole France Hyères, Hyères



Ecole Anatole France Hyères — Hyères

Visites commentées, Musée Jean Aicard – Paulin Bertrand (MAB), La Garde



Musée Jean Aicard - Paulin Bertrand (MAB) — La Garde

Présentation du patrimoine maritime et terrestre, Quai du port de Bandol, Bandol



Quai du port de Bandol — Bandol

Temps musical gratuit, Abbaye du Thoronet, Le Thoronet



Abbaye du Thoronet — Le Thoronet

Rando-visite « Patrimoine secret d’Ollioules », Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier, Ollioules



Musée de la fleur d'ollioules et de l'olivier — Ollioules