VAR TOULON JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans le Var, capitale Toulon, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Exposition « Autour du pointu », Port Miramar, La Londe-les-Maures
19 septembre 2026 à 00h00
Port Miramar — La Londe-les-Maures
- Balade interactive Baludik « Escapade temporelle aux Bormettes », Parking de l’Ecole Antoine Bussone, La Londe-les-Maures
19 septembre 2026 à 00h00
Parking de l'Ecole Antoine Bussone — La Londe-les-Maures
- Balade augmentée Archistoire « La Londe les Maures : De la mine à l’usine », Boulodrome Plage de l’Argentière ouest à La Londe les Maures., La Londe-les-Maures
19 septembre 2026 à 00h00
Boulodrome Plage de l’Argentière ouest à La Londe les Maures. — La Londe-les-Maures
- Visite guidée de l’Unité de Valorisation Multifilières des déchets ménagers, Unité de Valorisation Multifilières des déchets ménagers du SMiDDEV, Bagnols-en-Forêt
19 septembre 2026 à 08h00
Unité de Valorisation Multifilières des déchets ménagers du SMiDDEV — Bagnols-en-Forêt
- LE PLANTIER DE COSTEBELLE, Le plantier de Costebelle, Hyères
19 septembre 2026 à 08h00
Le plantier de Costebelle — Hyères
- Sous la truelle des archéologues, Parc et Site archéologique de la Plate-Forme romaine, Fréjus
19 septembre 2026 à 08h00
Parc et Site archéologique de la Plate-Forme romaine — Fréjus
- JEP 2026 – Rando-visite de l’oppidum celto-ligure, Musée Bottin-Layet, Ollioules
19 septembre 2026 à 08h30
Musée Bottin-Layet — Ollioules
- Visite de la Banque de France Toulon, Banque de France de Toulon, Toulon
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France de Toulon — Toulon
- JEP 2026 – Visite de la plateforme de compostage de Signes (83), Plateforme de compostage de Signes – Veolia, Signes
19 septembre 2026 à 09h00
Plateforme de compostage de Signes - Veolia — Signes
- Journées du Patrimoine à Sainte-Maxime. Le Provençal : une langue à préserver, transmettre et faire vivre., La Tour Carrée, Sainte-Maxime
19 septembre 2026 à 09h00
La Tour Carrée — Sainte-Maxime
- Journées Européennes du patrimoine au musée de l’artillerie, Musée du Canon et des Artilleurs, Draguignan
19 septembre 2026 à 09h00
Musée du Canon et des Artilleurs — Draguignan
- Autour du four à pain, Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence, Draguignan
19 septembre 2026 à 09h00
Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence — Draguignan
- Portes ouvertes du dépôt de l’Association du Train Touristique du Centre-Var, Association du Train Touristique du Centre-Var, Besse-sur-Issole
19 septembre 2026 à 09h00
Association du Train Touristique du Centre-Var — Besse-sur-Issole
- Ampus, au fil du canal…, Canal de Fontigon, Ampus
19 septembre 2026 à 09h00
Canal de Fontigon — Ampus
- Entre mémoire et nature, Office du tourisme du village de Bormes les Mimosas, Bormes-les-Mimosas
19 septembre 2026 à 09h00
Office du tourisme du village de Bormes les Mimosas — Bormes-les-Mimosas
- Visites guidées de la mine de l’Argentière, Office de tourisme intercommunal, La Londe-les-Maures
19 septembre 2026 à 09h00
Office de tourisme intercommunal — La Londe-les-Maures
- Visite du Phare de Camarat, Phare de Camarat, Ramatuelle
19 septembre 2026 à 09h00
Phare de Camarat — Ramatuelle
- Mémoire partagée : indexons nos photos !, Park Hotel, Hyères
19 septembre 2026 à 09h00
Park Hotel — Hyères
- Visite guidée des vestiges du village médiéval de Taradeau, Parking du Panorama de TARADEL, Taradeau
19 septembre 2026 à 09h00
Parking du Panorama de TARADEL — Taradeau
- Visite d’Eglise Saint François de Sales, Eglise saint françois de sales, Bandol
19 septembre 2026 à 09h15
Eglise saint françois de sales — Bandol
- Visite de l’usine d’eau potable du Muy (83), Usine d’eau potable du Muy, Le Muy
19 septembre 2026 à 09h30
Usine d'eau potable du Muy — Le Muy
- Journées Européennes du Patrimoine à Château Galoupet : rencontre unique entre nature, vignes et savoir-faire, Château Galoupet (Route Nationale 98), La Londe-les-Maures
19 septembre 2026 à 09h30
Château Galoupet (Route Nationale 98) — La Londe-les-Maures
- Randonnée palmée sur le sentier sous-marin archéologique d’Olbia, Base nautique de l’almanarre, Hyères
19 septembre 2026 à 09h30
Base nautique de l'almanarre — Hyères
- Retour sur le barrage de Malpasset, Fréjus Barrage de Malpasset, Fréjus
19 septembre 2026 à 09h30
Fréjus Barrage de Malpasset — Fréjus
- Visite de la STEP Amphora (83), STEP Amphora, La Garde
19 septembre 2026 à 09h30
STEP Amphora — La Garde
- Visite de l’usine d’eau Potable – Le Revest-les-Eaux (83), Le Revest-les-Eaux, Le Revest-les-Eaux
19 septembre 2026 à 09h30
Le Revest-les-Eaux — Le Revest-les-Eaux
- Visite guidée de la salle d’honneur de l’infanterie, École militaire de draguignan salle d’honneur de l’infanterie, Draguignan
19 septembre 2026 à 09h30
École militaire de draguignan salle d'honneur de l'infanterie — Draguignan
- Patrimoine naturel et agricole : découverte de l’Oliveraie, Domaine de l’Olivette, Roquebrune-sur-Argens
19 septembre 2026 à 09h30
Domaine de l'Olivette — Roquebrune-sur-Argens
- Exposition « Focus sur notre village au début du XXè siècle », Office de tourisme intercommunal, La Londe-les-Maures
19 septembre 2026 à 09h30
Office de tourisme intercommunal — La Londe-les-Maures
- Atelier Reliure, Maison du Patrimoine, Roquebrune-sur-Argens
19 septembre 2026 à 09h30
Maison du Patrimoine — Roquebrune-sur-Argens
- Domaine du Rayol : de la villégiature au Jardin des Méditerranées de Gilles Clément, Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées, Rayol-Canadel-sur-Mer
19 septembre 2026 à 09h30
Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées — Rayol-Canadel-sur-Mer
- De l’art du jardin à la fabrique du savoir : cent ans d’évolution au Bastidon, Domaine du Rayol, Rayol-Canadel-sur-Mer
19 septembre 2026 à 09h30
Domaine du Rayol — Rayol-Canadel-sur-Mer
- Exposition 200 ans de photographie à Hyères, La Banque, musée des Cultures et du Paysage, Hyères
19 septembre 2026 à 10h00
La Banque, musée des Cultures et du Paysage — Hyères
- Forum Iulii vu du ciel, Espace Patrimoine, Fréjus
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Patrimoine — Fréjus
- Atelier ludique « Un détail, une œuvre », Musée des Comtes de Provence et archives municipales, Brignoles
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Comtes de Provence et archives municipales — Brignoles
- Visite libre et gratuite de l’abbaye du Thoronet, Abbaye du Thoronet, Le Thoronet
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye du Thoronet — Le Thoronet
- Visites Guidées du Musée-Galerie Honoré Camos, Musée galerie Honoré Camos, Bargemon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée galerie Honoré Camos — Bargemon
- Ouverture du Domaine pour les journées du Patrimoine et Salon du Livre de Jardin le dimanche seulement, Domaine d’Orvès, La Valette-du-Var
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine d'Orvès — La Valette-du-Var
- Sur les traces des Troupes de Marine, Musée des Troupes de Marine, Fréjus
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Troupes de Marine — Fréjus
- Les expositions du musée de Carnoules, Musée-Ressource de la Tartugo, Carnoules
19 septembre 2026 à 10h00
Musée-Ressource de la Tartugo — Carnoules
- Campement et animations médiévales par les médiévales roquebrunoises et le clan des bannis, à Roquebrune-sur-Argens, Chapelle Saint Roch, Roquebrune-sur-Argens
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint Roch — Roquebrune-sur-Argens
- Restaurer San Salvadour avec la Fondation du patrimoine, Château San Salvadour Hyères, Hyères
19 septembre 2026 à 10h00
Château San Salvadour Hyères — Hyères
- Les pointus, patrimoine maritime, Fréjus Ilot de Port-Fréjus, Fréjus
19 septembre 2026 à 10h00
Fréjus Ilot de Port-Fréjus — Fréjus
- PATRIMÔMES #5, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre de l'Esplanade — Draguignan
- Visite de la STEP de Font Mourier Cogolin (83), STEP Font Mourier, Cogolin
19 septembre 2026 à 10h00
STEP Font Mourier — Cogolin
- Cloître de la Cathédrale, Cloître de la cathédrale de Fréjus, Fréjus
19 septembre 2026 à 10h00
Cloître de la cathédrale de Fréjus — Fréjus
- Patrimoine & Multimédia, Musée archéologique de Fréjus, Fréjus
19 septembre 2026 à 10h00
Musée archéologique de Fréjus — Fréjus
- Secrets de création au Jardin d’Art : bijoux, sculptures et patrimoine vivant, Atelier Dorel, Sainte-Maxime
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Dorel — Sainte-Maxime
- Visite de La Chapelle de la Trinité à Callas, Chapelle de la Trinité, Callas, Callas
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de la Trinité, Callas — Callas
- Fortin de la Gavaresse, Fortin de la Gavaresse, Le Pradet
19 septembre 2026 à 10h00
Fortin de la Gavaresse — Le Pradet
- Restaurer le patrimoine de San Salvadour avec La Fondation du patrimoine, Château San Salvadour Hyères, Hyères
19 septembre 2026 à 10h00
Château San Salvadour Hyères — Hyères
- Exposition «Calder, Équilibre en couleurs» et parcours permanent, La Banque, musée des Cultures et du Paysage, Hyères
19 septembre 2026 à 10h00
La Banque, musée des Cultures et du Paysage — Hyères
- Visite libre gratuite au cloître de la cathédrale de Fréjus, Cloître de la cathédrale de Fréjus, Fréjus
19 septembre 2026 à 10h00
Cloître de la cathédrale de Fréjus — Fréjus
- Atelier jeune public : Les secrets enfouis du château, Musée du Patrimoine de Grimaud, Grimaud
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Patrimoine de Grimaud — Grimaud
- Visite guidée « Patrimoine sous-marin, chefs d’œuvre en péril », La Tour de Sanary, Sanary-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
La Tour de Sanary — Sanary-sur-Mer
- Voyages historiques et mythiques autour des temples détruits, Hyères : 15 rue République, Hyères
19 septembre 2026 à 10h00
Hyères : 15 rue République — Hyères
- Visite – Le Jardin des Méditerranée, une construction humaine de pierres et de plantes, Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées, Rayol-Canadel-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées — Rayol-Canadel-sur-Mer
- Pagode Hong-Hien, Pagode Hong-Hien, Fréjus
19 septembre 2026 à 10h00
Pagode Hong-Hien — Fréjus
- Visite de la chapelle de la Trinité, à Callas (Var), Chapelle de la Trinité, Callas, Callas
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de la Trinité, Callas — Callas
- Visite guidée de la Préfecture du Var, Préfecture du Var, Toulon
19 septembre 2026 à 10h00
Préfecture du Var — Toulon
- Visite commentée de l’église, église d’Aiguines, Aiguines
19 septembre 2026 à 10h00
église d'Aiguines — Aiguines
- Exposition « Prêts », la chapelle du bon pasteur, Draguignan
19 septembre 2026 à 10h00
la chapelle du bon pasteur — Draguignan
- Visite d’une unité de la marine nationale, base navale de Toulon, Service Historique de la Défense, Toulon
19 septembre 2026 à 10h00
Service Historique de la Défense — Toulon
- Musée d’Histoire locale, Musée d’Histoire locale, Fréjus
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Histoire locale — Fréjus
- Visite guidée des Archives de Toulon, Archives municipales, Toulon
19 septembre 2026 à 10h00
Archives municipales — Toulon
- Atelier de dessin + Exposition « Joyaux du patrimoine », Musée du vêtement provençal, Solliès-Ville
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du vêtement provençal — Solliès-Ville
- Les bâtisseurs au Moyen Âge, Tour des Templiers, Hyères
19 septembre 2026 à 10h00
Tour des Templiers — Hyères
- Journées du Patrimoine au Musée du Niel, Musée du Niel, Hyères
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Niel — Hyères
- Visite commentée de la Villa romaine Saint-Michel – La garde, Villa Gallo romaine Saint-Michel 83130 La garde, La Garde
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Gallo romaine Saint-Michel — La Garde
- Coulisses, régie, plateau : poussez les portes du Théâtre Le Carré Sainte-Maxime !, Le Carré Sainte-Maxime, Sainte-Maxime
19 septembre 2026 à 10h00
Le Carré Sainte-Maxime — Sainte-Maxime
- Les fouilles au château d’Hyères, Esplanade du château d’Hyères, Hyères
19 septembre 2026 à 10h00
Esplanade du château d'Hyères — Hyères
- Zoom sur 400 ans d’Histoire, Musée national de la Marine, Toulon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée national de la Marine — Toulon
- Camp de Légionnaires romains, Théâtre romain Philippe Léotard, Fréjus
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre romain Philippe Léotard — Fréjus
- Visite guidée de l’ancien Moulin communal de Callas, Ancien Moulin Communal de Callas, Callas
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien Moulin Communal de Callas — Callas
- Journées européennes du patrimoine 2026, Draguignan, Draguignan
19 septembre 2026 à 10h00
Draguignan — Draguignan
- Visite guidée, Musée du vêtement provençal, Solliès-Ville
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du vêtement provençal — Solliès-Ville
- Visite de la STEP TRANS-EN-PROVENCE (83), STEP Trans en Provence, Trans-en-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
STEP Trans en Provence — Trans-en-Provence
- 400 ANS AU SERVICE DE LA FRANCE SUR TOUS LES OCEANS, Service Historique de la Défense, Toulon
19 septembre 2026 à 10h00
Service Historique de la Défense — Toulon
- La charpenterie de marine, Port Saint-Pierre, quai Gilles Barbanson, Hyères
19 septembre 2026 à 10h00
Port Saint-Pierre, quai Gilles Barbanson — Hyères
- Musée archéologique de Frejus, Musée archéologique de Fréjus, Fréjus
19 septembre 2026 à 10h00
Musée archéologique de Fréjus — Fréjus
- Visite – Notre-Dame de Consolation, Chapelle Notre-Dame-de-Consolation, Hyères
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame-de-Consolation — Hyères
- Dessiner l’invisible, Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence, Draguignan
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence — Draguignan
- Visites découvertes « Dans les coulisses du Muséum en chantier », Muséum départemental du Var – Jardin départemental du Las, Toulon
19 septembre 2026 à 10h00
Muséum départemental du Var - Jardin départemental du Las — Toulon
- Atelier tout public: Les gaulois et les animaux : les races gauloises et leurs rôles dans la culture gauloise du sud., Centre archéologique du Var, Toulon
19 septembre 2026 à 10h00
Centre archéologique du Var — Toulon
- Espace Patrimoine, Espace Patrimoine, Fréjus
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Patrimoine — Fréjus
- Visite commentée du centre ancien de Sanary-sur-Mer, Visite du centre ancien de Sanary-sur-Mer, Sanary-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Visite du centre ancien de Sanary-sur-Mer — Sanary-sur-Mer
- Ouverture du Domaine pour les JEP : Salon du livre de jardin, Domaine d’Orvès, La Valette-du-Var
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine d'Orvès — La Valette-du-Var
- Exposition – Les Gaulois du Littoral., Centre archéologique du Var, Toulon
19 septembre 2026 à 10h00
Centre archéologique du Var — Toulon
- Visite libre du Musée de la Tartugo à Carnoules, Musée-Ressource de la Tartugo, Carnoules
19 septembre 2026 à 10h00
Musée-Ressource de la Tartugo — Carnoules
- Visites virtuelles, site archéologique d’Olbia,, Hyères
19 septembre 2026 à 10h00
site archéologique d'Olbia, — Hyères
- Notre forêt : « Les plantes du feu », La Gaillarde, Roquebrune-sur-Argens
19 septembre 2026 à 10h00
La Gaillarde — Roquebrune-sur-Argens
- 200 ans de photographies à Hyères, La Banque, musée des Cultures et du Paysage, Hyères
19 septembre 2026 à 10h00
La Banque, musée des Cultures et du Paysage — Hyères
- Visites commentées du cimetière et de son patrimoine, Cimetière Central de Toulon, Toulon
19 septembre 2026 à 10h00
Cimetière Central de Toulon — Toulon
- Marché des produits d’abbayes, Abbaye du Thoronet, Le Thoronet
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye du Thoronet — Le Thoronet
- L’archéologie préventive à Olbia, site archéologique d’Olbia,, Hyères
19 septembre 2026 à 10h30
site archéologique d'Olbia, — Hyères
- Le sanctuaire grec d’Aristée, Le sanctuaire grec d’Aristée, Hyères
19 septembre 2026 à 10h30
Le sanctuaire grec d'Aristée — Hyères
- Visite guidée de l’église St Jean Baptiste par son chanoine, Eglise paroissiale Saint Jean Baptiste, Les Arcs
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise paroissiale Saint Jean Baptiste — Les Arcs
- Visite de la Plate-Forme romaine, Parc et Site archéologique de la Plate-Forme romaine, Fréjus
19 septembre 2026 à 10h30
Parc et Site archéologique de la Plate-Forme romaine — Fréjus
- Parcours photographique adulte, Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon
19 septembre 2026 à 10h30
Musée d'Art de Toulon (MAT) — Toulon
- Visite du moulin de Paillas, Moulin de Paillas, Ramatuelle
19 septembre 2026 à 10h30
Moulin de Paillas — Ramatuelle
- Bouclier bleu France : jeu « sinistres », site archéologique d’Olbia,, Hyères
19 septembre 2026 à 10h30
site archéologique d'Olbia, — Hyères
- Embarquement sur les pointus, Quai du port de Bandol, Bandol
19 septembre 2026 à 10h30
Quai du port de Bandol — Bandol
- La photographie d’art sera à l’honneur à l’occasion de l’exposition temporaire « Solitudes insulaires » par le photographe Klavdij Sluban., Abbaye de La Celle, La Celle
19 septembre 2026 à 10h30
Abbaye de La Celle — La Celle
- Animation sur les Minéraux du Corps Humain, Musée des Fossiles & Minéraux, Bargemon
19 septembre 2026 à 11h00
Musée des Fossiles & Minéraux — Bargemon
- Courtes visites commentées des chais et du centre d’art de la Commanderie de Peyrassol, Commanderie de Peyrassol, Le Luc-en-Provence
19 septembre 2026 à 11h00
Commanderie de Peyrassol — Le Luc-en-Provence
- Le Jardin Olbius Riquier : visite sensorielle en LSF, Parc Olbius Riquier, Hyères
19 septembre 2026 à 11h00
Parc Olbius Riquier — Hyères
- Voyage musical à la chapelle Cocteau, Chapelle Notre-Dame de Jérusalem, dite Chapelle Cocteau, Fréjus
19 septembre 2026 à 11h00
Chapelle Notre-Dame de Jérusalem, dite Chapelle Cocteau — Fréjus
- Atelier d’initiation à l’utilisation du site internet des Archives, Archives municipales, Toulon
19 septembre 2026 à 11h30
Archives municipales — Toulon
- Visites libre de l’exposition Paul Almasy « Photographe humaniste », Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon
19 septembre 2026 à 12h00
Musée d'Art de Toulon (MAT) — Toulon
- Visite libre de l’exposition Man Ray « Magie de l’image », Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon
19 septembre 2026 à 12h00
Musée d'Art de Toulon (MAT) — Toulon
- Collections permanentes et Exposition temporaire, Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA), Toulon
19 septembre 2026 à 12h00
Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA) — Toulon
- Exposition Martin Parr « Short & sweet », Maison de la photographie Ma.P, Toulon
19 septembre 2026 à 12h00
Maison de la photographie Ma.P — Toulon
- Présentation du don exceptionnel de l’association « Les amis d’Olive Tamari « , Musée d’art et médiathèque centrale, Toulon
19 septembre 2026 à 12h00
Musée d’art et médiathèque centrale — Toulon
- Visite libre du musée, Musée Jean Aicard – Paulin Bertrand (MAB), La Garde
19 septembre 2026 à 12h00
Musée Jean Aicard - Paulin Bertrand (MAB) — La Garde
- Visite du Pôle Écoles Méditerranée, Pôle Écoles Méditerranée, Saint-Mandrier-sur-Mer
19 septembre 2026 à 13h30
Pôle Écoles Méditerranée — Saint-Mandrier-sur-Mer
- Atelier dessin patrimonial, Médiathèque Constant MELLANO, Puget-sur-Argens
19 septembre 2026 à 13h30
Médiathèque Constant MELLANO — Puget-sur-Argens
- Visites guidées autour de l’exposition « Archéologie, d’ici et d’ailleurs », Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence, Draguignan
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence — Draguignan
- Visite botanique du Parc de la Villa Aurélienne, Parc Aurélien et Villa Aurélienne, Fréjus
19 septembre 2026 à 14h00
Parc Aurélien et Villa Aurélienne — Fréjus
- Les villas Belle Epoque à Fréjus : la Villa Marie, Médiathèque Villa-Marie, Fréjus
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Villa-Marie — Fréjus
- Chapelle Sainte-Brigitte, Chapelle Sainte-Brigitte, Fréjus
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Sainte-Brigitte — Fréjus
- Visites flash, Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'Art de Toulon (MAT) — Toulon
- Atelier participatif autour de Man Ray, Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'Art de Toulon (MAT) — Toulon
- Atelier familial cyanotype, Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'Art de Toulon (MAT) — Toulon
- L’amuséum, Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence, Draguignan
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence — Draguignan
- Visite guidée du Musée et de ses collections, Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA), Toulon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA) — Toulon
- visite commentée de Seillons Source d’Argens, Place de la Mairie, Seillons-Source-d’Argens
19 septembre 2026 à 14h00
Place de la Mairie — Seillons-Source-d'Argens
- L’histoire de la source millénaire de San Salvadour, Château San Salvadour Hyères, Hyères
19 septembre 2026 à 14h00
Château San Salvadour Hyères — Hyères
- Atelier Carte poétique, Musée galerie Honoré Camos, Bargemon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée galerie Honoré Camos — Bargemon
- Démonstration de sculpture sur bois, Musée-Ressource de la Tartugo, Carnoules
19 septembre 2026 à 14h00
Musée-Ressource de la Tartugo — Carnoules
- Une forteresse grecque, site archéologique d’Olbia,, Hyères
19 septembre 2026 à 14h00
site archéologique d'Olbia, — Hyères
- Visite guidée « De l’Argentière à La Pascalette : une histoire, des châteaux », Office de tourisme intercommunal, La Londe-les-Maures
19 septembre 2026 à 14h30
Office de tourisme intercommunal — La Londe-les-Maures
- Cyanotype avec le palmier, L’Anglicane, Hyères
19 septembre 2026 à 14h30
L’Anglicane — Hyères
- Atelier tout public: Parchemins et enluminures, Services des archives- Toulon, Toulon
19 septembre 2026 à 14h30
Services des archives- Toulon — Toulon
- Visite guidée du Musée de la clef et de la serrure, Musée de la clef et de la serrure, Ollioules
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de la clef et de la serrure — Ollioules
- Patrimoines oubliés : les bouchonneries roquebrunoises et l’industrie du liège, Chapelle Sainte Anne, Roquebrune-sur-Argens
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Sainte Anne — Roquebrune-sur-Argens
- Les trésors des musées, Musée archéologique de Fréjus, Fréjus
19 septembre 2026 à 15h00
Musée archéologique de Fréjus — Fréjus
- Visite libre du musée, découverte de l’atelier et rencontre avec l’artiste-sculpteur Maria de Faykod., MUSÉE À CIEL OUVERT MARIA DE FAYKOD, Aups
19 septembre 2026 à 15h00
MUSÉE À CIEL OUVERT MARIA DE FAYKOD — Aups
- Visite guidée Musée Garde Champêtre, Musée Garde Champêtre, Bargemon
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Garde Champêtre — Bargemon
- Les moulins de la Bastide Sainte Cecile des Arcs – Ecomusée de l’Olive, Bastide Sainte Cecile, Les Arcs
19 septembre 2026 à 15h00
Bastide Sainte Cecile — Les Arcs
- Visite guidée « Bormes, Couleurs d’un siècle », MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes, Bormes-les-Mimosas
19 septembre 2026 à 15h00
MHAB - Musée d'Histoire et d'Art de Bormes — Bormes-les-Mimosas
- Exposition Martin Parr « Short & sweet », Maison de la photographie Ma.P, Toulon
19 septembre 2026 à 15h00
Maison de la photographie Ma.P — Toulon
- L’histoire du domaine de San Salvadour, Château San Salvadour Hyères, Hyères
19 septembre 2026 à 15h30
Château San Salvadour Hyères — Hyères
- Conférence « Restaurer pour transmettre : la sauvegarde des Archives de Toulon », Archives municipales, Toulon
19 septembre 2026 à 15h30
Archives municipales — Toulon
- Les villas Belle Époque à Fréjus : la Villa Aurélienne, Parc Aurélien et Villa Aurélienne, Fréjus
19 septembre 2026 à 15h30
Parc Aurélien et Villa Aurélienne — Fréjus
- Visite guidée du vieux village de Gassin, office de tourisme de Gassin, Gassin
19 septembre 2026 à 16h00
office de tourisme de Gassin — Gassin
- Concert de musique chinoise, Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA), Toulon
19 septembre 2026 à 16h15
Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA) — Toulon
- Le château San Salvadour, Château San Salvadour Hyères, Hyères
19 septembre 2026 à 16h30
Château San Salvadour Hyères — Hyères
- Célébrons le patrimoine culinaire, Domaine du Rayol, Rayol-Canadel-sur-Mer
19 septembre 2026 à 16h30
Domaine du Rayol — Rayol-Canadel-sur-Mer
- A la découverte des chapelles de Roquebrune-sur-Argens, Chapelle Sainte Anne, Roquebrune-sur-Argens
19 septembre 2026 à 17h00
Chapelle Sainte Anne — Roquebrune-sur-Argens
- Hommage à Frédéric Mistral, Place Massillon, Hyères
19 septembre 2026 à 17h00
Place Massillon — Hyères
- jeu de piste-découverte du village pour les scolaires, Place de la Mairie, Seillons-Source-d’Argens
19 septembre 2026 à 17h00
Place de la Mairie — Seillons-Source-d'Argens
- Jeu d’enquête « L’ombre du Pharaon », Musée d’art et médiathèque centrale, Toulon
19 septembre 2026 à 18h00
Musée d’art et médiathèque centrale — Toulon
- Accords Terre Mer, Médiathèque Constant MELLANO, Puget-sur-Argens
19 septembre 2026 à 18h00
Médiathèque Constant MELLANO — Puget-sur-Argens
- Et si l’histoire du sanctuaire m’était racontée, Chapelle Notre-Dame-de-Consolation, Hyères
19 septembre 2026 à 18h00
Chapelle Notre-Dame-de-Consolation — Hyères
- PROJECTION – DEBAT : « Le serment de Cyriaque », salle Benoîte Groult, park hotel, Hyères
19 septembre 2026 à 18h30
salle Benoîte Groult, park hotel — Hyères
- Conférence d’Odile Jacquemin, présidente des éditions MALTAE, sur « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer. », Musée-Ressource de la Tartugo, Carnoules
19 septembre 2026 à 18h30
Musée-Ressource de la Tartugo — Carnoules
- Conférence-concert « L’histoire du Blues », Musée Jean Aicard – Paulin Bertrand (MAB), La Garde
19 septembre 2026 à 19h00
Musée Jean Aicard - Paulin Bertrand (MAB) — La Garde
- Soirée musicale, Salle Saint Roch, Solliès-Ville
19 septembre 2026 à 19h30
Salle Saint Roch — Solliès-Ville
- Rallye médiéval dans les rues du village de Roquebrune-sur-Argens, Maison du Patrimoine, Roquebrune-sur-Argens
19 septembre 2026 à 19h30
Maison du Patrimoine — Roquebrune-sur-Argens
- Orgue et chant grégorien, Eglise Saint Jean-Baptiste, Solliès-Pont
19 septembre 2026 à 20h15
Eglise Saint Jean-Baptiste — Solliès-Pont
- Concert par l’Ensemble instrumental EITV, Eglise Saint Trophyme, Bormes-les-Mimosas
19 septembre 2026 à 21h00
Eglise Saint Trophyme — Bormes-les-Mimosas
- Visite du site archéologique de Sainte-Candie sur le Rocher de Roquebrune-sur-Argens, Chapelle Saint Roch, Roquebrune-sur-Argens
20 septembre 2026 à 08h00
Chapelle Saint Roch — Roquebrune-sur-Argens
- Rando-visite « Aux sources du canal », Lieu précisé sur les billets de réservation, Ollioules
20 septembre 2026 à 08h30
Lieu précisé sur les billets de réservation — Ollioules
- Visite de la station d’épuration La Crau, STEP La Crau, La Crau
20 septembre 2026 à 09h00
STEP La Crau — La Crau
- A la découverte du Village et de ses ruelles en colimaçon…, Office du Tourisme. Callian, Callian
20 septembre 2026 à 09h30
Office du Tourisme. Callian — Callian
- LOCOMOTIONS D’HIER, Le Castellet, village médiéval, Le Castellet
20 septembre 2026 à 10h00
Le Castellet, village médiéval — Le Castellet
- Visite randonnée : Patrimoine en danger, Parking saint-roch Grimaud, Grimaud
20 septembre 2026 à 10h00
Parking saint-roch Grimaud — Grimaud
- Visite guidée du vieux village de Gassin, office de tourisme de Gassin, Gassin
20 septembre 2026 à 10h00
office de tourisme de Gassin — Gassin
- L’Eglise anglicane, L’Anglicane, Hyères
20 septembre 2026 à 10h00
L’Anglicane — Hyères
- Mobile Calder, Place de la République, Hyères
20 septembre 2026 à 10h00
Place de la République — Hyères
- Présentation du projet de restauration du vieux pont de Vins-sur-Caramy, Vieux-Pont à Vins-sur-Caramy, Vins-sur-Caramy
20 septembre 2026 à 10h00
Vieux-Pont à Vins-sur-Caramy — Vins-sur-Caramy
- Présentation des nouvelles acquisitions du Musée des Comtes de Provence, Salle Gavoty, Brignoles
20 septembre 2026 à 10h00
Salle Gavoty — Brignoles
- Visite guidée du Musée de la fleur d’Ollioules, Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier, Ollioules
20 septembre 2026 à 11h00
Musée de la fleur d'ollioules et de l'olivier — Ollioules
- Présentation d’un chantier de fouilles en milieu urbain, Espace Patrimoine, Fréjus
20 septembre 2026 à 11h00
Espace Patrimoine — Fréjus
- L’Ecole Anatole France, Ecole Anatole France Hyères, Hyères
20 septembre 2026 à 11h30
Ecole Anatole France Hyères — Hyères
- Visites commentées, Musée Jean Aicard – Paulin Bertrand (MAB), La Garde
20 septembre 2026 à 13h00
Musée Jean Aicard - Paulin Bertrand (MAB) — La Garde
- Présentation du patrimoine maritime et terrestre, Quai du port de Bandol, Bandol
20 septembre 2026 à 14h00
Quai du port de Bandol — Bandol
- Temps musical gratuit, Abbaye du Thoronet, Le Thoronet
20 septembre 2026 à 14h00
Abbaye du Thoronet — Le Thoronet
- Atelier » Parchemins et enluminures « , Archives municipales, Toulon
20 septembre 2026 à 14h30
Archives municipales — Toulon
- Rando-visite « Patrimoine secret d’Ollioules », Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier, Ollioules
20 septembre 2026 à 15h00
Musée de la fleur d'ollioules et de l'olivier — Ollioules
- Visite guidée de la chapelle Sainte Roseline par son chanoine, Chapelle Saint Roseline, Les Arcs
20 septembre 2026 à 16h00
Chapelle Saint Roseline — Les Arcs
- Concert d’orgue, Cathédrale Saint-Léonce, Fréjus
20 septembre 2026 à 16h00
Cathédrale Saint-Léonce — Fréjus
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)