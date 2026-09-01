VAUCLUSE AVIGNON JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans le Vaucluse, capitale Avignon, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Musée de la Base aérienne 115 – Caritat, Espace muséal de la base aérienne 115, Orange
19 septembre 2026 à 08h30
Espace muséal de la base aérienne 115 — Orange
- Visite de l’église Saint-Symphorien-Les Carmes, Église Saint-Symphorien-les-Carmes, Avignon
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Symphorien-les-Carmes — Avignon
- L’Envers du décor, Lavoir communal, Lapalud
19 septembre 2026 à 09h00
Lavoir communal — Lapalud
- Visite guidée du Canal Saint Julien à Cheval Blanc, Salle des Moulins, Cheval-Blanc
19 septembre 2026 à 09h00
Salle des Moulins — Cheval-Blanc
- Le Laboratoire Souterrain à Bas Bruit, Laboratoire Souterrain à Bas Bruit, Rustrel
19 septembre 2026 à 09h00
Laboratoire Souterrain à Bas Bruit — Rustrel
- PARCOURS AUDIOGUIDÉ WIVISITES, Loriol-du-comtat, Loriol-du-Comtat
19 septembre 2026 à 09h00
Loriol-du-comtat — Loriol-du-Comtat
- Découverte du patrimoine naturel, rural et agricole, Piolenc, Piolenc
19 septembre 2026 à 09h00
Piolenc — Piolenc
- Randonnée et balade à la découverte des hameaux, Boulodrome de Peypin d’Aigues, Peypin-d’Aigues
19 septembre 2026 à 09h00
Boulodrome de Peypin d'Aigues — Peypin-d'Aigues
- Balade patrimoniale au fil des remparts, Ancien château de Val-Seille, aujourd’hui mairie, Courthézon
19 septembre 2026 à 09h00
Ancien château de Val-Seille, aujourd'hui mairie — Courthézon
- Venez découvrir la Banque de France d’Avignon, Banque de France d’Avignon, Avignon
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France d'Avignon — Avignon
- Visite du Musée des commandos de l’air du Quartier Geille, Quartier Geille, Orange
19 septembre 2026 à 09h00
Quartier Geille — Orange
- Visite de la Basilique Métropolitaine Notre-Dame-des-Doms, Basilique Notre-Dame-des-Doms, Avignon
19 septembre 2026 à 09h00
Basilique Notre-Dame-des-Doms — Avignon
- Visite des lavoirs, Place général De Gaulle, Villelaure
19 septembre 2026 à 09h00
Place général De Gaulle — Villelaure
- Visite libre de la Collégiale Saint-Didier, Église Saint-Didier, Avignon
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Didier — Avignon
- Initiation pierre sèche : apprendre à construire un muret traditionnel, parking chateau de Saumane de Vaucluse, Saumane-de-Vaucluse
19 septembre 2026 à 09h30
parking chateau de Saumane de Vaucluse — Saumane-de-Vaucluse
- Théâtre des Carmes André Benedetto: Parcours à travers le temps et l’espace, Théâtre des Carmes – André Benedetto, Avignon
19 septembre 2026 à 09h30
Théâtre des Carmes - André Benedetto — Avignon
- Dans l’œil du photographe – Professionnels et amateurs à Cavaillon (1870-1950)., Archives municipales, Cavaillon
19 septembre 2026 à 09h30
Archives municipales — Cavaillon
- Visite de la STEP Sainte Cécile les Vignes, STEP Sainte-Cécile-les-Vignes, Sainte-Cécile-les-Vignes
19 septembre 2026 à 09h30
STEP Sainte-Cécile-les-Vignes — Sainte-Cécile-les-Vignes
- Visites guidées de l’orgue restauré, avec l’Association Amis de l’Orgue, Eglise Saint Andéol, Camaret-sur-Aigues
19 septembre 2026 à 09h30
Eglise Saint Andéol — Camaret-sur-Aigues
- Lauris : Visite historique du village, Jardins du château de Lauris, Lauris
19 septembre 2026 à 09h30
Jardins du château de Lauris — Lauris
- Visite de la STEP de Courtine Grand Avignon (84), STEP de Courtine, Avignon
19 septembre 2026 à 09h30
STEP de Courtine — Avignon
- Atelier “Archéomaquette”, Musée archéologique Théo Desplans, Vaison-la-Romaine
19 septembre 2026 à 09h30
Musée archéologique Théo Desplans — Vaison-la-Romaine
- Atelier “Pratique de l’archéologie”, Sites antiques, Vaison-la-Romaine
19 septembre 2026 à 09h30
Sites antiques — Vaison-la-Romaine
- Visite guidée du château et du village de La Tour d’Aigues, Château de La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues
19 septembre 2026 à 10h00
Château de La Tour d'Aigues — La Tour-d'Aigues
- Visite commentée de l’Église, Église Saint-Pantaléon, Saint-Pantaléon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pantaléon — Saint-Pantaléon
- Visite guidée du village de Châteauneuf du Pape, Office du tourisme de Châteauneuf-du-Pape, Châteauneuf-du-Pape
19 septembre 2026 à 10h00
Office du tourisme de Châteauneuf-du-Pape — Châteauneuf-du-Pape
- Visite libre de l’exposition Ombres de Naples – Ernest Pignon-Ernest, Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque-Musée Inguimbertine — Carpentras
- Présentation de documents patrimoniaux, Bibliothèque Ceccano, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Ceccano — Avignon
- Visite commentée et en musique du Château de Thézan, Chateau de Thézan, Saint-Didier
19 septembre 2026 à 10h00
Chateau de Thézan — Saint-Didier
- SUR LES TRACES DES JUIFS DU PAPE, Musée juif comtadin, Cavaillon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée juif comtadin — Cavaillon
- Visite libre du Muséum Requien, Muséum Requien, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Muséum Requien — Avignon
- Visites guidées de la livrée Ceccano, Bibliothèque Ceccano, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Ceccano — Avignon
- Résister avec la littérature à la bibliothèque Renaud-Barrault, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Renaud-Barrault — Avignon
- Visites éclairs des Bains Pommer, Bains Pommer, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Bains Pommer — Avignon
- Visites commentées gratuites du Château, Château de Simiane, Valréas
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Simiane — Valréas
- Regard sur le passé, Château de La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues
19 septembre 2026 à 10h00
Château de La Tour d'Aigues — La Tour-d'Aigues
- Visite guidée Vieux château dit de la Reine Laure, Château de la reine Laure, Villelaure
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la reine Laure — Villelaure
- Restaurer pour transmettre par les archives municipales de Valréas, Château de Simiane, Valréas
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Simiane — Valréas
- Visite libre de l’Hôtel de Ville (péristyle bas et haut, Salle des Fêtes, Salle du Conseil), Hôtel de Ville, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — Avignon
- Bornes interactives, Médiathèque Les Carmes, Pertuis
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Les Carmes — Pertuis
- Visite guidée “Les joyaux de l’art roman vaisonnais”, Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth, Vaison-la-Romaine
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth — Vaison-la-Romaine
- ESCAPE GAME Ravivez la mémoire des lieux, Château de La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues
19 septembre 2026 à 10h00
Château de La Tour d'Aigues — La Tour-d'Aigues
- Journées Européennes du Patrimoine – CAMPREDON art & image, CAMPREDON art & image, L’Isle-sur-la-Sorgue
19 septembre 2026 à 10h00
CAMPREDON art & image — L'Isle-sur-la-Sorgue
- Visite libre du Musée Calvet, Musée Calvet, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Calvet — Avignon
- Visite libre du Musée du Petit Palais, Musée du Petit Palais, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Petit Palais — Avignon
- L’œuvre et la reconstitution de l’atelier de Pierre GRAILLE, Château de La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues
19 septembre 2026 à 10h00
Château de La Tour d'Aigues — La Tour-d'Aigues
- Présentation de la Culture Provençale au Palais du Roure, Palais du Roure, centre de culture provençale, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Palais du Roure, centre de culture provençale — Avignon
- Visite gratuite du Musée de la Vannerie, Musée de la Vannerie, Cadenet
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Vannerie — Cadenet
- RECONSTITUTION ET VISITE HISTORIQUE EN 3D DU CHÂTEAU, Château de La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues
19 septembre 2026 à 10h00
Château de La Tour d'Aigues — La Tour-d'Aigues
- Visite guidée du site de La Villasse, Sites antiques, Vaison-la-Romaine
19 septembre 2026 à 10h00
Sites antiques — Vaison-la-Romaine
- Visite libre de l’exposition permanente, Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque-Musée Inguimbertine — Carpentras
- Visite guidée de la Livrée Ceccano, Bibliothèque Ceccano, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Ceccano — Avignon
- Portes ouvertes du musée d’Apt et de l’Annexe Apta Julia, Musée d’Apt, Apt
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Apt — Apt
- Découverte de la Chapelle des Pénitents Blancs et de la Tour Ripert, Chapelle des Pénitents Blancs, Valréas
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle des Pénitents Blancs — Valréas
- Visite Hôtel Grande Loge de France AVIGNON, Grenier à sel – Hôtel de la grande loge de France, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Grenier à sel - Hôtel de la grande loge de France — Avignon
- Visite guidée du Château Verdet Kleber, Parc du Château, Villelaure
19 septembre 2026 à 10h00
Parc du Château — Villelaure
- Visite guidée de Jonquières, Ancienne gare de Jonquières, Jonquières
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne gare de Jonquières — Jonquières
- Decouverte ludique des monuments lapalutiens avec Mylène guide conférencière, Lavoir communal, Lapalud
19 septembre 2026 à 10h00
Lavoir communal — Lapalud
- Joue-la comme Ernest, Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque-Musée Inguimbertine — Carpentras
- Visite des magasins de conservation, Bibliothèque Ceccano, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Ceccano — Avignon
- L’as-tu lu ?, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Renaud-Barrault — Avignon
- Visite du chantier du château, Château comtal, Vaison-la-Romaine
19 septembre 2026 à 10h00
Château comtal — Vaison-la-Romaine
- Visites et Ateliers au Forum des Patrimoines : les ex-voto du Comtat, Forum des patrimoines, Carpentras
19 septembre 2026 à 10h00
Forum des patrimoines — Carpentras
- Église Saint Sébastien, Église Saint Sébastien Place de la Libération, Goult
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint Sébastien Place de la Libération — Goult
- Exposition au Palais du Roure, Palais du Roure, centre de culture provençale, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Palais du Roure, centre de culture provençale — Avignon
- Exposition: Re Make – Prix Wilmotte – Projets Lauréats – Château de La Tour d‘Aigues, Château de La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues
19 septembre 2026 à 10h00
Château de La Tour d'Aigues — La Tour-d'Aigues
- Conférence : « la renaissance de la Vierge et des décors peints à l’Hôtel-Dieu…entre histoire et savoir faire. », Hôtel-Dieu d’Orange, Orange
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel-Dieu d'Orange — Orange
- Visite de l’église des Grands Cléments, Hameau des Grands Cléments, Villars
19 septembre 2026 à 10h00
Hameau des Grands Cléments — Villars
- Visite de la chapelle du Saint-Sépulcre à Beaumont-du-Ventoux, Chapelle du Saint-Sépulcre, Beaumont-du-Ventoux
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle du Saint-Sépulcre — Beaumont-du-Ventoux
- “Carte blanche aux archéologues” : L’archéologie du bâti, Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth, Vaison-la-Romaine
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth — Vaison-la-Romaine
- Le patrimoine valréassien : entre fragilité et préservation, Château de Simiane, Valréas
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Simiane — Valréas
- Château/Musée des FAÏENCES, Château de La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues
19 septembre 2026 à 10h00
Château de La Tour d'Aigues — La Tour-d'Aigues
- Visite flash au Musée du Petit Palais : « Le temps à l’œuvre », Musée du Petit Palais, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Petit Palais — Avignon
- Exposition temporaire, Musée d’art de d’histoire d’Orange, Orange
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art de d'histoire d'Orange — Orange
- Visite libre du Musée Lapidaire, Musée Lapidaire, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Lapidaire — Avignon
- Visite libre des Bains Pommer, Bains Pommer, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Bains Pommer — Avignon
- Visite libre du Palais du Roure, Palais du Roure, centre de culture provençale, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Palais du Roure, centre de culture provençale — Avignon
- Visite libre de l’Hôtel de Forbin et d’une exposition sur les plafonds peints, Hôtel de Forbin, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Forbin — Avignon
- Visite libre du Château de Simiane, demeure de Pauline de Simiane, Château de Simiane, Valréas
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Simiane — Valréas
- Présentation au Musée du Petit Palais : Mission prévention avec le Musée Playmobil® !, Musée du Petit Palais, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Petit Palais — Avignon
- La micro-folie du Château pour les Journées du Patrimoine, Château de Simiane, Valréas
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Simiane — Valréas
- Visite guidée : les moulins et les châteaux, Moulin et château, Sorgues
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin et château — Sorgues
- Visite libre de la livrée Ceccano, Bibliothèque Ceccano, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Ceccano — Avignon
- Découvrez le musée du Cartonnage et de l’Imprimerie, Musée du cartonnage et de l’imprimerie, Valréas
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du cartonnage et de l'imprimerie — Valréas
- Exposition de photographies et radios originales au Muséum Requien, Muséum Requien, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Muséum Requien — Avignon
- Visite de la Chapelle des Pénitents Noirs, Chapelle des Pénitents Noirs, Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle des Pénitents Noirs — Avignon
- Découverte des fours à plâtre de Grange Blanche – ENS Les Plâtrières, ENS Les Plâtrières, L’Isle-sur-la-Sorgue
19 septembre 2026 à 10h30
ENS Les Plâtrières — L'Isle-sur-la-Sorgue
- Visite du moulin de Jérusalem, Aire des Astronomes, 84220 Goult, Goult
19 septembre 2026 à 10h30
Aire des Astronomes, 84220 Goult — Goult
- Visite guidée de l’église Saint-Pierre, Eglise Saint-Pierre, Saint-Pierre-de-Vassols
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise Saint-Pierre — Saint-Pierre-de-Vassols
- Atelier-visite pour enfants le samedi 19 septembre au Musée d’Orange., Musée d’art et d’histoire d’Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange, Orange
19 septembre 2026 à 10h30
Musée d'art et d'histoire d'Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange — Orange
- Présentation de documents patrimoniaux à la Bibliothèque Ceccano, Bibliothèque Ceccano, Avignon
19 septembre 2026 à 10h30
Bibliothèque Ceccano — Avignon
- Visite guidée et dégustation, Château de Mille, Apt
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Mille — Apt
- Visite atelier en famille au Palais du Roure : Collections, photos et voyages : A vos cartes !, Palais du Roure, centre de culture provençale, Avignon
19 septembre 2026 à 10h30
Palais du Roure, centre de culture provençale — Avignon
- Visite en famille au Musée Lapidaire, Musée Lapidaire, Avignon
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Lapidaire — Avignon
- Venez découvrir le musée-bibliothèque François Pétrarque, Musée-Bibliothèque François Pétrarque, Fontaine-de-Vaucluse
19 septembre 2026 à 11h00
Musée-Bibliothèque François Pétrarque — Fontaine-de-Vaucluse
- Des ateliers créatifs sur les monuments oubliés, Château de Simiane, Valréas
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Simiane — Valréas
- Visite guidée de la Maison Dora Maar, Centre Culturel Dora Maar, Ménerbes
19 septembre 2026 à 11h00
Centre Culturel Dora Maar — Ménerbes
- Visite guidée du théâtre antique d’Apta Julia, Musée d’Apt, Apt
19 septembre 2026 à 11h00
Musée d'Apt — Apt
- Atelier confection papier marbré, Musée du cartonnage et de l’imprimerie, Valréas
19 septembre 2026 à 11h00
Musée du cartonnage et de l'imprimerie — Valréas
- Musée d’Histoire Jean Garcin 39-45 : L’Appel de la Liberté, Musée Jean Garcin 39-45 : l’appel de la liberté, Fontaine-de-Vaucluse
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Jean Garcin 39-45 : l'appel de la liberté — Fontaine-de-Vaucluse
- Château de Thouzon, Colline de Thouzon, Le Thor
19 septembre 2026 à 11h00
Colline de Thouzon — Le Thor
- Questionnaire autour du patrimoine, Bibliothèque Ceccano, Avignon
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque Ceccano — Avignon
- Défi autour du Patrimoine à la Bibliothèque Ceccano, Bibliothèque Ceccano, Avignon
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque Ceccano — Avignon
- Visite en Scène « Paroles des Amandiers », Forum des patrimoines, Carpentras
19 septembre 2026 à 11h00
Forum des patrimoines — Carpentras
- Visite guidée expositions temporaires, Musée du cartonnage et de l’imprimerie, Valréas
19 septembre 2026 à 11h00
Musée du cartonnage et de l'imprimerie — Valréas
- Démonstration dans le cadre de l’exposition présentée au Palais du Roure, Palais du Roure, centre de culture provençale, Avignon
19 septembre 2026 à 11h00
Palais du Roure, centre de culture provençale — Avignon
- Conférence « Langues minoritaires de France » de Jean-Bernard Plantevin, Majoral du Félibrige, Mairie, salle du Conseil Municipal, Camaret-sur-Aigues
19 septembre 2026 à 11h00
Mairie, salle du Conseil Municipal — Camaret-sur-Aigues
- Lectures de textes dans les lieux intimes du château, Château de La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues
19 septembre 2026 à 11h30
Château de La Tour d'Aigues — La Tour-d'Aigues
- Visite guidée de l’exposition Mémoire de feuilles, Musée-Bibliothèque François Pétrarque, Fontaine-de-Vaucluse
19 septembre 2026 à 11h30
Musée-Bibliothèque François Pétrarque — Fontaine-de-Vaucluse
- Visite guidée au Musée Calvet, Momie : Un Patrimoine en danger ?, Musée Calvet, Avignon
19 septembre 2026 à 11h30
Musée Calvet — Avignon
- Visite guidée de l’exposition Survivre, témoigner, juger : Madeleine Croset, Musée Jean Garcin 39-45 : l’appel de la liberté, Fontaine-de-Vaucluse
19 septembre 2026 à 11h30
Musée Jean Garcin 39-45 : l'appel de la liberté — Fontaine-de-Vaucluse
- Apéro-Concert, Château de La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues
19 septembre 2026 à 12h30
Château de La Tour d'Aigues — La Tour-d'Aigues
- L’hôtel du Département de Vaucluse ouvre ses portes, Hôtel du Département, Avignon
19 septembre 2026 à 13h30
Hôtel du Département — Avignon
- Ateliers au Musée du Petit Palais : « La fabrique à souvenirs », Musée du Petit Palais, Avignon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Petit Palais — Avignon
- Visite Guidée du Palais de Justice, Palais épiscopal (ancien), Carpentras
19 septembre 2026 à 14h00
Palais épiscopal (ancien) — Carpentras
- « Mon trésor », l’exposition inaugurale de Memento, Memento, pôle des patrimoines de Vaucluse, Avignon
19 septembre 2026 à 14h00
Memento, pôle des patrimoines de Vaucluse — Avignon
- Visite guidée des expositions temporaires du Musée d’Orange, Musée d’art et d’histoire d’Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange, Orange
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art et d'histoire d'Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange — Orange
- Présentation de l’orgue de la Basilique Saint-Pierre, Basilique Saint-Pierre, Avignon
19 septembre 2026 à 14h00
Basilique Saint-Pierre — Avignon
- Chapelle Saint-Quenin – Ouverture exceptionnelle, Chapelle Saint-Quenin, Vaison-la-Romaine
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Quenin — Vaison-la-Romaine
- NUMÉRISER C’EST PHOTOGRAPHIER
DÉCOUVERTE DE L’ATELIER DE NUMÉRISATION PATRIMONIALE DES ARCHIVES, Archives municipales et Musée du Mont de Piété, Avignon
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales et Musée du Mont de Piété — Avignon
- Exposition Michel AKRICH – « Le flou n’est pas une idée abstraite », La Manutention, Avignon
19 septembre 2026 à 14h00
La Manutention — Avignon
- Démonstration/ atelier Enfants-Adultes “ Au fil de la soie“, Château de La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues
19 septembre 2026 à 14h00
Château de La Tour d'Aigues — La Tour-d'Aigues
- Visites commentées des espaces muséographiques de l’Hôtel-Dieu, Hôtel-Dieu d’Orange, Orange
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel-Dieu d'Orange — Orange
- Usine d’ocre Mathieu : trouve moi si tu peux…, ôkhra – écomusée de l’ocre, Roussillon
19 septembre 2026 à 14h00
ôkhra - écomusée de l'ocre — Roussillon
- Rendez-vous musical au Temple Saint-Martial, Temple Saint-Martial, Avignon
19 septembre 2026 à 14h00
Temple Saint-Martial — Avignon
- VISITE GUIDEE CATHEDRALE ET EGLISE DES VIGNERES, Cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran, Cavaillon
19 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran — Cavaillon
- Visite libre de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roque, Chapelle Notre-Dame de la Roque, Jouques
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame de la Roque — Jouques
- Visite guidée de l’exposition « La Préhistoire en Pays d’Apt : un siècle de recherches », Musée d’Apt, Apt
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'Apt — Apt
- Visite guidée du Temple maçonnique de Piolenc, 380 Avenue de l’Aygues, Piolenc
19 septembre 2026 à 14h00
380 Avenue de l'Aygues — Piolenc
- DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE « CONTRASTES : AVIGNON À DEUX SIÈCLES DE PHOTOGRAPHIES », Archives municipales et Musée du Mont de Piété, Avignon
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales et Musée du Mont de Piété — Avignon
- Patrimoine en péril : niches et statues, les oratoires du centre ancien de Carpentras, Forum des patrimoines, Carpentras
19 septembre 2026 à 14h00
Forum des patrimoines — Carpentras
- LA PHOTOGRAPHIE EST-ELLE UN PATRIMOINE EN DANGER ?
RENCONTRE AVEC LES ARCHIVISTES CHARGÉS DE LA CONSERVATION DES PHOTOGRAPHIES, Archives municipales et Musée du Mont de Piété, Avignon
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales et Musée du Mont de Piété — Avignon
- Visite découverte de Memento, le nouveau pôle des patrimoines de Vaucluse, Memento, pôle des patrimoines de Vaucluse, Avignon
19 septembre 2026 à 14h00
Memento, pôle des patrimoines de Vaucluse — Avignon
- Visite guidée du village et de la chapelle Notre-Dame de Consolation, Mairie La Bastide des Jourdans, La Bastide-des-Jourdans
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie La Bastide des Jourdans — La Bastide-des-Jourdans
- Visite guidée “Architecture en scène : le théâtre antique de Vaison”, Sites antiques, Vaison-la-Romaine
19 septembre 2026 à 14h00
Sites antiques — Vaison-la-Romaine
- Mémoire de Pierre aux Taillades (84), Place de la Mairie les Taillades, Taillades
19 septembre 2026 à 14h30
Place de la Mairie les Taillades — Taillades
- AVIGNON AU FIL DU SLAM, Avignon Office de Tourisme, Avignon
19 septembre 2026 à 14h30
Avignon Office de Tourisme — Avignon
- Visite commentée au Muséum Requien : Le Patrimoine naturel, entre pertes et solutions, Muséum Requien, Avignon
19 septembre 2026 à 14h30
Muséum Requien — Avignon
- Visite de la Basilique Saint-Pierre, Basilique Saint-Pierre, Avignon
19 septembre 2026 à 14h30
Basilique Saint-Pierre — Avignon
- Visite guidée de la Villa gallo-romaine des Bruns, Villa des Bruns, Bédoin
19 septembre 2026 à 14h30
Villa des Bruns — Bédoin
- Atelier d’écriture « Gilgamesh », Médiathèque Les Carmes, Pertuis
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque Les Carmes — Pertuis
- Visite guidée au Musée du Petit Palais : Visites « Préserver le Patrimoine au quotidien », Musée du Petit Palais, Avignon
19 septembre 2026 à 14h30
Musée du Petit Palais — Avignon
- Récital sur orgue à la Collégiale Saint-Didier, Église Saint-Didier, Avignon
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Didier — Avignon
- Visite guidée du musée d’Histoire Jean Garcin 39-45 : L’Appel de la Liberté, Musée Jean Garcin 39-45 : l’appel de la liberté, Fontaine-de-Vaucluse
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Jean Garcin 39-45 : l'appel de la liberté — Fontaine-de-Vaucluse
- De Saint-Sébastien au Planet, Monuments aux morts, Sarrians
19 septembre 2026 à 15h00
Monuments aux morts — Sarrians
- Balade « Clic-clac » du sentier du temps, Sentier du temps Coste de Coa, Vacqueyras
19 septembre 2026 à 15h00
Sentier du temps Coste de Coa — Vacqueyras
- Visite guidée du musée-bibliothèque François Pétrarque, Musée-Bibliothèque François Pétrarque, Fontaine-de-Vaucluse
19 septembre 2026 à 15h00
Musée-Bibliothèque François Pétrarque — Fontaine-de-Vaucluse
- Atelier Photos d’hier et de demain, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque-Ludothèque et archives municipales — Apt
- Visite commentée « Sur les traces du plâtre », Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue, L’Isle-sur-la-Sorgue
19 septembre 2026 à 15h00
Centre ancien de L'Isle sur la Sorgue — L'Isle-sur-la-Sorgue
- Papoterie créative à la Bibliothèque Renaud-Barrault, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon
19 septembre 2026 à 15h00
Bibliothèque Renaud-Barrault — Avignon
- Visite guidée du musée du Cartonnage et de l’Imprimerie, Musée du cartonnage et de l’imprimerie, Valréas
19 septembre 2026 à 15h00
Musée du cartonnage et de l'imprimerie — Valréas
- Visite guidée de la ville d’Orange, Rdv à l’office de tourisme du pays d’Orange, Orange
19 septembre 2026 à 15h00
Rdv à l'office de tourisme du pays d'Orange — Orange
- La papoterie créative, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon
19 septembre 2026 à 15h00
Bibliothèque Renaud-Barrault — Avignon
- Visite guidée du site de Puymin, Sites antiques, Vaison-la-Romaine
19 septembre 2026 à 15h00
Sites antiques — Vaison-la-Romaine
- Visite et découverte de l’oléiculture au Moulin Bastide du Laval, Moulin à huile d’olive Bastide du Laval, Cadenet
19 septembre 2026 à 15h30
Moulin à huile d'olive Bastide du Laval — Cadenet
- Visites guidées au Musée du Petit Palais : « L’entrée des artistes ! Les acquisitions récentes du Petit Palais », Musée du Petit Palais, Avignon
19 septembre 2026 à 15h30
Musée du Petit Palais — Avignon
- Café archéo, Memento – Pôle des patrimoines de Vaucluse, Avignon
19 septembre 2026 à 15h30
Memento - Pôle des patrimoines de Vaucluse — Avignon
- Visite guidée de la Tour de Ferrier / Domaine de la Ferme Hi Bride, Domaine La Ferme Hibride, Villelaure
19 septembre 2026 à 16h00
Domaine La Ferme Hibride — Villelaure
- Visite de la Chapelle de la Madelène, Chapelle de la Madelène, Bédoin
19 septembre 2026 à 16h00
Chapelle de la Madelène — Bédoin
- Visite guidée de la basilique Sainte-Anne et de son trésor, Cathédrale Sainte-Anne, Apt
19 septembre 2026 à 16h00
Cathédrale Sainte-Anne — Apt
- Atelier Initiation au provençal, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt
19 septembre 2026 à 16h00
Médiathèque-Ludothèque et archives municipales — Apt
- L’Envers du décor, Hôtel de Suze de Mondragon, Mondragon
19 septembre 2026 à 16h00
Hôtel de Suze de Mondragon — Mondragon
- Conférence « Le provençal, c’est quoi ? Découverte d’une langue, son histoire, son avenir » de Bernard Deschamps, Fédération Parlaren en Vaucluso, Mairie, salle du Conseil Municipal, Camaret-sur-Aigues
19 septembre 2026 à 16h00
Mairie, salle du Conseil Municipal — Camaret-sur-Aigues
- Visite guidée du jardin des plantes tinctoriales de Lauris, Jardins du château de Lauris, Lauris
19 septembre 2026 à 16h00
Jardins du château de Lauris — Lauris
- Lecture Balade en Provence, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt
19 septembre 2026 à 17h00
Médiathèque-Ludothèque et archives municipales — Apt
- Concert d’orgue à la Basilique Métropolitaine Notre-Dame-des-Doms, Basilique Notre-Dame-des-Doms, Avignon
19 septembre 2026 à 17h00
Basilique Notre-Dame-des-Doms — Avignon
- Conte musical « Éros et Psyché », Sites antiques, Vaison-la-Romaine
19 septembre 2026 à 17h00
Sites antiques — Vaison-la-Romaine
- Visites commentées de la Tour d’Argent, Tour d’Argent, L’Isle-sur-la-Sorgue
19 septembre 2026 à 17h30
Tour d'Argent — L'Isle-sur-la-Sorgue
- Concert de la Philharmonique, Parc du Château, Villelaure
19 septembre 2026 à 17h30
Parc du Château — Villelaure
- Atelier chant provençal, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt
19 septembre 2026 à 18h00
Médiathèque-Ludothèque et archives municipales — Apt
- Concert en langue provençale avec Aliço, entre tradition et modernité, Parc de la Maison Bèque, Camaret-sur-Aigues
19 septembre 2026 à 18h00
Parc de la Maison Bèque — Camaret-sur-Aigues
- Visite commentée – atelier « Le patrimoine dans l’objectif », Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue, L’Isle-sur-la-Sorgue
19 septembre 2026 à 18h00
Centre ancien de L'Isle sur la Sorgue — L'Isle-sur-la-Sorgue
- « Le rôle de l’archéologie du bâti dans la préservation du patrimoine architectural », Musée archéologique Théo Desplans, Vaison-la-Romaine
19 septembre 2026 à 18h30
Musée archéologique Théo Desplans — Vaison-la-Romaine
- Visite guidée de la Chapelle du Groseau de Malaucène, Chapelle Notre-Dame-du-Groseau, Malaucène
19 septembre 2026 à 18h30
Chapelle Notre-Dame-du-Groseau — Malaucène
- Balade contée « L’épopée de Gilgamesh », Médiathèque Les Carmes, Pertuis
19 septembre 2026 à 19h00
Médiathèque Les Carmes — Pertuis
- Cinéma en plein air « Villelaure, ici était un village » de Pierre Halin, Parc du Château, Villelaure
19 septembre 2026 à 20h00
Parc du Château — Villelaure
- Visite guidée de l’Arc de Triomphe, Arc de Triomphe Orange, Orange
20 septembre 2026 à 10h00
Arc de Triomphe Orange — Orange
- Visite guidée jeune public “La vie des Romains racontée aux enfants”, Sites antiques, Vaison-la-Romaine
20 septembre 2026 à 10h00
Sites antiques — Vaison-la-Romaine
- Visite du Château de Val Seille et de son parc, Ancien château de Val-Seille, aujourd’hui mairie, Courthézon
20 septembre 2026 à 10h00
Ancien château de Val-Seille, aujourd'hui mairie — Courthézon
- Visite guidée des expositions temporaires du Musée d’Orange (Dimanche 20 septembre), Musée d’art et d’histoire d’Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange, Orange
20 septembre 2026 à 10h30
Musée d'art et d'histoire d'Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange — Orange
- Visite guidée de l’Eglise St Marc, Eglise St Marc, Villelaure, Villelaure
20 septembre 2026 à 10h30
Eglise St Marc, Villelaure — Villelaure
- Visite insolite Avignon la Rouge, 75 rue des teinturiers, avignon, Avignon
20 septembre 2026 à 10h30
75 rue des teinturiers, avignon — Avignon
- Visite tactile et descriptive du château de Thézan, Chateau de Thézan, Saint-Didier
20 septembre 2026 à 11h00
Chateau de Thézan — Saint-Didier
- Visite commentée de l’immeuble Beaucaire, Ancien quartier juif de L’Isle sur la Sorgue, L’Isle-sur-la-Sorgue
20 septembre 2026 à 11h00
Ancien quartier juif de L'Isle sur la Sorgue — L'Isle-sur-la-Sorgue
- Visite guidée au Musée Calvet : Patrimoine et prédateurs, Musée Calvet, Avignon
20 septembre 2026 à 11h00
Musée Calvet — Avignon
- Présentation de l’orgue de l’église Saint-Symphorien-Les Carmes, Église Saint-Symphorien-les-Carmes, Avignon
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Symphorien-les-Carmes — Avignon
- Dans le ventre de l’orgue : découverte de l’orgue de la basilique Sainte-Anne d’Apt, Cathédrale Sainte-Anne, Apt
20 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Sainte-Anne — Apt
- Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame-la-Brune, Chapelle Notre-Dame la Brune, Mazan
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame la Brune — Mazan
- Les visites « Clic-clac » du château de Thézan, Chateau de Thézan, Saint-Didier
20 septembre 2026 à 14h00
Chateau de Thézan — Saint-Didier
- Visite en Scène « Malaussena en Cançon », Mairie de Malaucène, Malaucène
20 septembre 2026 à 14h30
Mairie de Malaucène — Malaucène
- Conférence « Architecture rurale : les cabanons et les galets du Plan de Dieu » de Bernard Vallon – architecte, Mairie, salle du Conseil Municipal, Camaret-sur-Aigues
20 septembre 2026 à 15h00
Mairie, salle du Conseil Municipal — Camaret-sur-Aigues
- Visite thématique – “Patrimoine archéologique à ciel ouvert : les défis de la conservation”, Sites antiques, Vaison-la-Romaine
20 septembre 2026 à 15h00
Sites antiques — Vaison-la-Romaine
- Atelier Land Art « un Vœu dans la nature », Ermitage de Saint-Gens, Le Beaucet
20 septembre 2026 à 15h00
Ermitage de Saint-Gens — Le Beaucet
- Visite guidée de l’église de Sarrians, Eglise de Sarrians, Sarrians
20 septembre 2026 à 15h00
Eglise de Sarrians — Sarrians
- Exposition du brassard à la foi, d’hier à aujourd’hui, Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth, Orange
20 septembre 2026 à 15h30
Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth — Orange
- « Racontottes des cabanons » : contes de Jean-Louis Sauzade – alias Gustin Latrou, conteur du TRAC, Chapelle Saint Andéol, Camaret-sur-Aigues
20 septembre 2026 à 16h30
Chapelle Saint Andéol — Camaret-sur-Aigues
- Concert à la Basilique Saint-Pierre, Basilique Saint-Pierre, Avignon
20 septembre 2026 à 17h00
Basilique Saint-Pierre — Avignon
- Visite commentée « Tour de ville », Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue, L’Isle-sur-la-Sorgue
20 septembre 2026 à 17h00
Centre ancien de L'Isle sur la Sorgue — L'Isle-sur-la-Sorgue
- Exposition « Provence rurale : la vie des cabanons » : tableaux de Jean-Louis Sauzade, photographies de Laure Néron et fresque collective de photos, Chapelle Saint Andéol, Camaret-sur-Aigues
20 septembre 2026 à 17h30
Chapelle Saint Andéol — Camaret-sur-Aigues
- Concert d’orgue avec Franck Besingrand – organiste et compositeur, Eglise Saint Andéol, Camaret-sur-Aigues
20 septembre 2026 à 18h30
Eglise Saint Andéol — Camaret-sur-Aigues
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)