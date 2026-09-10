VENDÉE JOURNÉES DU PATRIMOINE (programme des visites)

En Vendée, capitale La Roche-sur-Yon, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Visite commentée de la cour intérieure ainsi que de la chapelle du logis du Gué (lieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups, Logis du Gue (ieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups, Sainte-Flaive-des-Loups
19 septembre 2026 à 02h30
Logis du Gue (ieu-dit le Guy) 85150 Sainte Flaive des Loups — Sainte-Flaive-des-Loups
- Le syndicat des marais et son histoire, Place de l’Église, Bouin, Bouin
19 septembre 2026 à 08h00
Place de l'Église, Bouin — Bouin
- Exposition Photos « Il était une fois Longeville », Exposition Photos » Il était une fois Longeville », Longeville-sur-Mer
19 septembre 2026 à 08h00
Exposition Photos " Il était une fois Longeville" — Longeville-sur-Mer
- Le syndicat des marais et son Histoire, Place de l’Église, Bouin, Bouin
19 septembre 2026 à 08h00
Place de l'Église, Bouin — Bouin
- Fleurs et patrimoine : un nouveau regard sur la ville, Hôtel de Ville, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 08h30
Hôtel de Ville — Fontenay-le-Comte
- Visite libre de l’église St Pierre, Église Saint-Pierre, Réaumur
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Pierre — Réaumur
- Au coeur du patrimoine – escapade à vélo, PARKING DES ECOLES SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON, Saint-Christophe-du-Ligneron
19 septembre 2026 à 09h00
PARKING DES ECOLES SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON — Saint-Christophe-du-Ligneron
- Voyage au cœur du réseau électrique, Visite d’un poste de transformation électrique, La Roche-sur-Yon
19 septembre 2026 à 09h00
Visite d'un poste de transformation électrique — La Roche-sur-Yon
- Visite de la chapelle Sainte-Marie, Chapelle sainte Marie, Réaumur
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle sainte Marie — Réaumur
- Visite libre de l’église romane de Beaufou (fin 12e siècle), Église paroissiale, Beaufou
19 septembre 2026 à 09h00
Église paroissiale — Beaufou
- Visite guidée du château de la Chevallerie, Logis de la Chevallerie, Sainte-Gemme-la-Plaine
19 septembre 2026 à 09h30
Logis de la Chevallerie — Sainte-Gemme-la-Plaine
- Visite guidée – Au cœur des métiers SNCF de la gare de La Roche sur Yon, Gare de La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon
19 septembre 2026 à 09h30
Gare de La Roche-sur-Yon — La Roche-sur-Yon
- Parcours d’orientation » les balises du temps », Place de Verdun – Office de Tourisme, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 10h00
Place de Verdun - Office de Tourisme — Fontenay-le-Comte
- Visite du moulin de Garreau, Moulin de Garreau 85570 Saint Martin des Fontaines, Saint-Martin-des-Fontaines
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de Garreau 85570 Saint Martin des Fontaines — Saint-Martin-des-Fontaines
- Visite du château Gaillard, Château Gaillard, Le Girouard
19 septembre 2026 à 10h00
Château Gaillard — Le Girouard
- Le château de Terre-Neuve, Château de Terre-Neuve, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Terre-Neuve — Fontenay-le-Comte
- Visite de la crypte de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Fontenay-le-Comte
- Visite guidée cinéma Le Manoir, Cinéma Le Manoir, Talmont-Saint-Hilaire
19 septembre 2026 à 10h00
Cinéma Le Manoir — Talmont-Saint-Hilaire
- La maison des Troys Roys et son exposition Edwin Apps, La Maison des Troys Roys, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 10h00
La Maison des Troys Roys — Fontenay-le-Comte
- Déambulation photographique et patrimoine, Hôtel de Ville, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — Fontenay-le-Comte
- Jeux de piste numérique BALUDIK, Office de tourisme 1 place de Richelieu 85400 Luçon, Luçon
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme 1 place de Richelieu 85400 Luçon — Luçon
- A la (re)découverte de la maison et jardins de Georges Clemenceau, Maison de Georges Clemenceau, Saint-Vincent-sur-Jard
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de Georges Clemenceau — Saint-Vincent-sur-Jard
- Circuit « l’évêché le plus clouté de France », Office de tourisme 1 place de Richelieu 85400 Luçon, Luçon
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme 1 place de Richelieu 85400 Luçon — Luçon
- Brumes et lumières du marais, Mairie, Bouin, Bouin
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie, Bouin — Bouin
- Balade nature à la Pointe de l’Aiguillon, Pointe de l’Aiguillon, L’Aiguillon-la-Presqu’île
19 septembre 2026 à 10h00
Pointe de l'Aiguillon — L'Aiguillon-la-Presqu'île
- Visite libre de l’abbaye de la Grainetière, joyau de l’art roman en Vendée, Abbaye Notre-Dame de la Grainetière, Les Herbiers
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye Notre-Dame de la Grainetière — Les Herbiers
- Balade sonore: « tous des héros », Place de Verdun – Office de Tourisme, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 10h00
Place de Verdun - Office de Tourisme — Fontenay-le-Comte
- Visite libre de l’hôtel Jacobsen, centre des patrimoines maritimes, Noirmoutier-en-l’ile rue saint Louis, Noirmoutier-en-l’Île
19 septembre 2026 à 10h00
Noirmoutier-en-l'ile rue saint Louis — Noirmoutier-en-l'Île
- Le Pavillon des Arts, Logis du Pavillon, Bouin
19 septembre 2026 à 10h00
Logis du Pavillon — Bouin
- Visite de l’église Saint Généreux, Place Saint Généreux, Le Girouard
19 septembre 2026 à 10h00
Place Saint Généreux — Le Girouard
- Exposition Hissez-Haut !, Château de Noirmoutier, Noirmoutier-en-l’Île
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Noirmoutier — Noirmoutier-en-l'Île
- La vie du marais, La salorge, Bouin
19 septembre 2026 à 10h00
La salorge — Bouin
- Exposition photographique sur les collections naturalistes de Georges Durand, Centre Beautour, La Roche-sur-Yon
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Beautour — La Roche-sur-Yon
- » Jouyssance vous donneray », Les Halles, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 10h00
Les Halles — Fontenay-le-Comte
- Château de la Grève, CHATEAU DE LA GREVE, Saint-Martin-des-Noyers
19 septembre 2026 à 10h00
CHATEAU DE LA GREVE — Saint-Martin-des-Noyers
- Jeu « Il faut sauver la tour Mélusine ! » avec reconstitutions 3D de l’ancien château de Vouvant, Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin – Vouvant, Vouvant
19 septembre 2026 à 10h00
Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin - Vouvant — Vouvant
- Brumes et lumières du marais, Mairie, Bouin, Bouin
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie, Bouin — Bouin
- Visite de la Banque de France de La Roche sur Yon, Banque de France – La Roche sur Yon, La Roche-sur-Yon
19 septembre 2026 à 10h00
Banque de France - La Roche sur Yon — La Roche-sur-Yon
- Brocante / Vide maison éphémère au Prieuré Saint Pierre, 2, rue du Prieuré 85700 Réaumur, Réaumur
19 septembre 2026 à 10h00
2, rue du Prieuré 85700 Réaumur — Réaumur
- L’hôtel Gobin et la fontaine des Quatre-Tias, 6 rue du Château Féodal, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 10h00
6 rue du Château Féodal — Fontenay-le-Comte
- Tous à bord pour les journées européennes du patrimoine !, Gare de Saint-Laurent-sur-Sèvre, Saint-Laurent-sur-Sèvre
19 septembre 2026 à 10h00
Gare de Saint-Laurent-sur-Sèvre — Saint-Laurent-sur-Sèvre
- Visite libre du musée et de l’exposition « Costumes traditionnels de Noirmoutier », Musée des traditions de l’île de Noirmoutier, La Guérinière
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des traditions de l’île de Noirmoutier — La Guérinière
- Visite du prieuré (hôtel de ville), Prieuré – Hôtel de ville, Payré sur Vendée
19 septembre 2026 à 10h00
Prieuré - Hôtel de ville — Payré sur Vendée
- Visite du Prieuré Saint Pierre, le jardin, le parc et les éléments architecturaux inscrits à l’inventaire du Patrimoine des Monuments historiques, 2, rue du Prieuré 85700 Réaumur, Réaumur
19 septembre 2026 à 10h00
2, rue du Prieuré 85700 Réaumur — Réaumur
- Découverte du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, Centre Hospitalier Georges Mazurelle, La Roche-sur-Yon
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Hospitalier Georges Mazurelle — La Roche-sur-Yon
- L’église Notre-Dame de l’Assomption, Église Notre-Dame, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Fontenay-le-Comte
- Partez à l’aventure dans les rues de Fontenay-le-comte, Place de Verdun – Office de Tourisme, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 10h00
Place de Verdun - Office de Tourisme — Fontenay-le-Comte
- Visite guidée de l’église de Bouin, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Bouin
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame-de-l'Assomption — Bouin
- Visite du pigeonnier et four à pain, 4 impasse Château Gaillard 85150 LE GIROUARD, Le Girouard
19 septembre 2026 à 10h00
4 impasse Château Gaillard 85150 LE GIROUARD — Le Girouard
- Visite du château des Tourelles, 18 rue de la Frérie, La Gaubretière
19 septembre 2026 à 10h00
18 rue de la Frérie — La Gaubretière
- Visite guidée du parcours du P’tit Val Gaillard, Mairie du Girouard, Le Girouard
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie du Girouard — Le Girouard
- Réhabilitation du 34, 34 rue Rabelais, 85200 Fontenay-le-Comte, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 10h00
34 rue Rabelais, 85200 Fontenay-le-Comte — Fontenay-le-Comte
- Visite du temple protestant + exposition, Temple protestant, Payré sur Vendée
19 septembre 2026 à 10h00
Temple protestant — Payré sur Vendée
- Le Phare du Grouin du Cou, Phare du Grouin du Cou, La Tranche-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Phare du Grouin du Cou — La Tranche-sur-Mer
- Visite libre des fontaines de la Minerie et du Lavarie avec son lavoir, Le Girouard, Le Girouard
19 septembre 2026 à 10h00
Le Girouard — Le Girouard
- Visite de l’église + concert, Eglise Saint Hilaire, Payré sur Vendée
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint Hilaire — Payré sur Vendée
- Visite guidée de l’église romane, Église Saint-Martin, Sallertaine
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin — Sallertaine
- Exposition photo, Château de Talmont, Talmont-Saint-Hilaire
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Talmont — Talmont-Saint-Hilaire
- Dictée au musée autrefois l’école, Le musée Autrefois l’école, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 10h30
Le musée Autrefois l'école — Fontenay-le-Comte
- Rencontre avec l’association Les Amis d’Henry Simon, Atelier Henry Simon – Les Rimajures, Saint-Gilles-Croix-de-Vie
19 septembre 2026 à 10h30
Atelier Henry Simon - Les Rimajures — Saint-Gilles-Croix-de-Vie
- Visite guidée, exposition « la photographie au sténopé » par Eddy Rivière, La Distylerie, Luçon
19 septembre 2026 à 10h30
La Distylerie — Luçon
- Espace créatif famille, Atelier Henry Simon – Les Rimajures, Saint-Gilles-Croix-de-Vie
19 septembre 2026 à 10h30
Atelier Henry Simon - Les Rimajures — Saint-Gilles-Croix-de-Vie
- Circuit du Grouin, Pointe du Grouin du Cou, La Tranche-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h30
Pointe du Grouin du Cou — La Tranche-sur-Mer
- Visite du donjon, jardin et musée, Donjon de Bazoges-en-Pareds, Bazoges-en-Pareds
19 septembre 2026 à 10h30
Donjon de Bazoges-en-Pareds — Bazoges-en-Pareds
- Sous les ors du théâtre municipal, Théâtre municipal, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 10h30
Théâtre municipal — Fontenay-le-Comte
- Démonstrations d’instruments médiévaux, Donjon de Bazoges-en-Pareds, Bazoges-en-Pareds
19 septembre 2026 à 10h30
Donjon de Bazoges-en-Pareds — Bazoges-en-Pareds
- Visite guidée du champ de bataille des Mathes, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Hilaire-de-Riez
19 septembre 2026 à 10h30
Saint-Hilaire-de-Riez — Saint-Hilaire-de-Riez
- Henry Simon, l’Atelier, Atelier Henry Simon – Les Rimajures, Saint-Gilles-Croix-de-Vie
19 septembre 2026 à 10h30
Atelier Henry Simon - Les Rimajures — Saint-Gilles-Croix-de-Vie
- Visite libre de l’atelier Henry Simon – Les Rimajures, Atelier Henry Simon – Les Rimajures, Saint-Gilles-Croix-de-Vie
19 septembre 2026 à 10h30
Atelier Henry Simon - Les Rimajures — Saint-Gilles-Croix-de-Vie
- Démonstrations du fournil, Donjon de Bazoges-en-Pareds, Bazoges-en-Pareds
19 septembre 2026 à 11h00
Donjon de Bazoges-en-Pareds — Bazoges-en-Pareds
- Visite du château de la Guignardière, Château de la Guignardière, Avrillé
19 septembre 2026 à 11h00
Château de la Guignardière — Avrillé
- Visites guidées du château de Talmont, Château de Talmont, Talmont-Saint-Hilaire
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Talmont — Talmont-Saint-Hilaire
- Le château de l’Etenduère, Château de l’Etenduère, Les Herbiers
19 septembre 2026 à 11h00
Château de l'Etenduère — Les Herbiers
- Concert de l’ensemble de trombones et tubas des
conservatoires de La Roche-Sur-Yon et des Olonnes., Musée de La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de La Roche-sur-Yon — La Roche-sur-Yon
- Découverte de la rue des Loges, Eglise saint-Jean, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 11h00
Eglise saint-Jean — Fontenay-le-Comte
- Journées européennes du patrimoine – gite La Minoterie – Rocheservière, Gite La Minoterie, Rocheservière
19 septembre 2026 à 11h00
Gite La Minoterie — Rocheservière
- visites guidées à la Chevillonnière, Vendée, manoir de la chevillonnière, Saint Hilaire le Vouhis, Saint-Hilaire-le-Vouhis
19 septembre 2026 à 11h00
manoir de la chevillonnière, Saint Hilaire le Vouhis — Saint-Hilaire-le-Vouhis
- Visite guidée de Vouvant, Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin – Vouvant, Vouvant
19 septembre 2026 à 11h00
Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin - Vouvant — Vouvant
- Intermède musical au temple protestant, Le Temple Protestant, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 12h00
Le Temple Protestant — Fontenay-le-Comte
- Démonstrations de combat médiéval, Château de Talmont, Talmont-Saint-Hilaire
19 septembre 2026 à 12h00
Château de Talmont — Talmont-Saint-Hilaire
- Rendez-vous au château d’Apremont, place du château, Apremont, Apremont
19 septembre 2026 à 13h30
place du château, Apremont — Apremont
- Un orgue sauvé, des claviers à restaurer, Chapelle Notre Dame de Recouvrance, Saint-Gilles-Croix-de-Vie
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre Dame de Recouvrance — Saint-Gilles-Croix-de-Vie
- Le dernier duel, Château du Boistissandeau, Les Herbiers
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Boistissandeau — Les Herbiers
- A la découverte des roselières, Notre-Dame-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts
19 septembre 2026 à 14h00
Notre-Dame-de-Monts — Notre-Dame-de-Monts
- L’église Saint-Jean-Baptiste, Eglise saint-Jean, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise saint-Jean — Fontenay-le-Comte
- Visite de la cathédrale et du cloître, Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, Luçon
19 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption — Luçon
- Visite guidée du moulin à eau de Nieul, Maison de la Meunerie, Nieul sur l’Autise
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de la Meunerie — Nieul sur l'Autise
- De la place Belliard au portail du château Gaillard, 16 de la Place Belliard, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 14h00
16 de la Place Belliard — Fontenay-le-Comte
- Visite guidée de l’Hôtel du Département, Hôtel du département, La Roche-sur-Yon
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel du département — La Roche-sur-Yon
- Exposition « La fabrique de l’opinion », Archives départementales de la Vendée, La Roche-sur-Yon
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Vendée — La Roche-sur-Yon
- Visite guidée de l’extérieur du château de la Bruniere, Château de la Brunière, Saint-Vincent-sur-Graon
19 septembre 2026 à 14h00
Château de la Brunière — Saint-Vincent-sur-Graon
- Exposition d’œuvres de Maurice de la Pintière à La Maison Lusignan, Maison Lusignan Espace Lusignan rue Théodelin 85120 Vouvant, Vouvant
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Lusignan Espace Lusignan rue Théodelin 85120 Vouvant — Vouvant
- Visite guidée de l’abbaye de la Grainetière, Abbaye Notre-Dame de la Grainetière, Les Herbiers
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye Notre-Dame de la Grainetière — Les Herbiers
- Visite guidée de la fuie de Saint-Sornin, Château de Saint-Sornin, 85540 Saint Sornin, Saint-Vincent-sur-Graon
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Saint-Sornin, 85540 Saint Sornin — Saint-Vincent-sur-Graon
- Visites guidées des archives départementales de la Vendée, Archives départementales de la Vendée, La Roche-sur-Yon
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Vendée — La Roche-sur-Yon
- Sur les bancs de l’école : le musée autrefois l’école, Le musée Autrefois l’école, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 14h00
Le musée Autrefois l'école — Fontenay-le-Comte
- Visite guidée abbaye de Trizay (85), ABBAYE DE TRIZAY, Bournezeau
19 septembre 2026 à 14h00
ABBAYE DE TRIZAY — Bournezeau
- Bâtir pour soigner : Saint Alexandre, Résidences Cœurs de Sèvre, Saint-Hilaire-de-Mortagne
19 septembre 2026 à 14h00
Résidences Cœurs de Sèvre — Saint-Hilaire-de-Mortagne
- Visite du musée ornithologique Charles Payraudeau, Mairie de La Chaize-le-Vicomte, La Chaize le Vicomte
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de La Chaize-le-Vicomte — La Chaize le Vicomte
- Visites guidées des marais salants de la Vie, Les Marais salants de la vie, Saint-Hilaire-de-Riez
19 septembre 2026 à 14h00
Les Marais salants de la vie — Saint-Hilaire-de-Riez
- Balade en petit train dans le marais, Le Bernard, Bouin
19 septembre 2026 à 14h00
Le Bernard — Bouin
- Visite guidée de l’église Saint Laurent d’Aubigny, Place de L’Eglise 85430 Aubigny-Les Clouzeaux, Aubigny-Les Clouzeaux
19 septembre 2026 à 14h00
Place de L'Eglise 85430 Aubigny-Les Clouzeaux — Aubigny-Les Clouzeaux
- Exposition de cartes postales et photographies anciennes – La Chaize-le-Vicomte, Salle Ronsard, La Chaize-le-Vicomte
19 septembre 2026 à 14h00
Salle Ronsard — La Chaize-le-Vicomte
- LES JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CENTRE MINIER !, Centre Minier de Faymoreau, Faymoreau
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Minier de Faymoreau — Faymoreau
- Visite de la « La boîte à sucre bleue », Espace Gaston Chaissac – Sainte Florence, Essarts en Bocage
19 septembre 2026 à 14h00
Espace Gaston Chaissac – Sainte Florence — Essarts en Bocage
- Visite de Vendée miniature, Vendée Miniature, Bretignolles-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h00
Vendée Miniature — Bretignolles-sur-Mer
- La transmission au cœur de l’Écomusée, Le Daviaud, La Barre-de-Monts
19 septembre 2026 à 14h00
Le Daviaud — La Barre-de-Monts
- Visite flash du donjon, Château de Pouzauges, Pouzauges
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Pouzauges — Pouzauges
- Secrets de distillation, Château d’Ardelay, Les Herbiers
19 septembre 2026 à 14h30
Château d'Ardelay — Les Herbiers
- Découverte de la photographie au sténopé, La Distylerie, Luçon
19 septembre 2026 à 14h30
La Distylerie — Luçon
- Visites et animations à la Bourrine du Bois Juquaud, Musée de la bourrine du bois Juquaud, Saint-Hilaire-de-Riez
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de la bourrine du bois Juquaud — Saint-Hilaire-de-Riez
- Ouverture de Vendée Vitrail – Centre d’interprétation de l’art du vitrail, Vendée Vitrail, Saint-Hilaire-de-Mortagne
19 septembre 2026 à 14h30
Vendée Vitrail — Saint-Hilaire-de-Mortagne
- De Gluard à Laënnec – Balade photographique d’une école à l’autre, Qaurtier de La Liberté 85000 La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon
19 septembre 2026 à 14h30
Qaurtier de La Liberté 85000 La Roche-sur-Yon — La Roche-sur-Yon
- PRÉCIEUX MANUSCRITS, Château d’Ardelay, Les Herbiers
19 septembre 2026 à 14h30
Château d'Ardelay — Les Herbiers
- Sculptures musicales d’Etienne Favre, Château de Pouzauges, Pouzauges
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Pouzauges — Pouzauges
- Visites flash de l’exposition : Henry Simon, l’Atelier, Atelier Henry Simon – Les Rimajures, Saint-Gilles-Croix-de-Vie
19 septembre 2026 à 14h30
Atelier Henry Simon - Les Rimajures — Saint-Gilles-Croix-de-Vie
- Visite libre du château d’Ardelay, Château d’Ardelay, Les Herbiers
19 septembre 2026 à 14h30
Château d'Ardelay — Les Herbiers
- EXPOSITION « LEGACY, UNE VIE DE PHOTOGRAPHE REALISATEUR », Château d’Ardelay, Les Herbiers
19 septembre 2026 à 14h30
Château d'Ardelay — Les Herbiers
- Visite guidée du château de Sigournais, Château féodal, Sigournais
19 septembre 2026 à 14h30
Château féodal — Sigournais
- Visite du Logis du Sourdy, 4 Le Sourdy, 85130 La Gaubretière, La Gaubretière
19 septembre 2026 à 14h30
4 Le Sourdy, 85130 La Gaubretière — La Gaubretière
- Visite insolite « Musée de la boîte », 13 rue des Gentilshommes 85400 Luçon, Luçon
19 septembre 2026 à 14h30
13 rue des Gentilshommes 85400 Luçon — Luçon
- visite guidée pigeonnier et extérieurs logis 17e s., L’îlot les tours 85370 Nalliers, Nalliers
19 septembre 2026 à 14h30
L'îlot les tours 85370 Nalliers — Nalliers
- Visite du jardin Dumaine avec son sentier botanique, Jardin Dumaine 3 rue de l’Hôtel de Ville 85400 Luçon, Luçon
19 septembre 2026 à 14h30
Jardin Dumaine 3 rue de l'Hôtel de Ville 85400 Luçon — Luçon
- Sur l’itinéraire des oiseaux migrateurs : la Pointe de l’Aiguillon, Pointe de l’Aiguillon, L’Aiguillon-la-Presqu’île
19 septembre 2026 à 15h00
Pointe de l'Aiguillon — L'Aiguillon-la-Presqu'île
- Parcours découverte « Louis MAZETIER à travers ses œuvres », Vendée Vitrail, Saint-Hilaire-de-Mortagne
19 septembre 2026 à 15h00
Vendée Vitrail — Saint-Hilaire-de-Mortagne
- Visite du Domaine de la Boulaie, La Boulaie, 85590 Treize-Vents, Treize-Vents
19 septembre 2026 à 15h00
La Boulaie, 85590 Treize-Vents — Treize-Vents
- Visites guidées de nos deux bourgs, office de tourisme L’Aiguillon-la-Presqu’île, L’Aiguillon-la-Presqu’île
19 septembre 2026 à 15h00
office de tourisme L'Aiguillon-la-Presqu'île — L'Aiguillon-la-Presqu'île
- Visite de la chapelle des Ursulines, Chapelle des Ursulines 56 rue Georges Clemenceau 85400 Luçon, Luçon
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle des Ursulines 56 rue Georges Clemenceau 85400 Luçon — Luçon
- Présentation du Phare du Grouin du Cou, Phare du Grouin du Cou, La Tranche-sur-Mer
19 septembre 2026 à 15h00
Phare du Grouin du Cou — La Tranche-sur-Mer
- Visite « Secrets archéologiques au château », Château d’Ardelay, Les Herbiers
19 septembre 2026 à 15h15
Château d'Ardelay — Les Herbiers
- Faymoreau, village de corons, Centre Minier de Faymoreau, Faymoreau
19 septembre 2026 à 15h30
Centre Minier de Faymoreau — Faymoreau
- Le trail de la Renaissance – 11e édition, Quai Poëy d’Avant, Fontenay-le-Comte
19 septembre 2026 à 16h00
Quai Poëy d'Avant — Fontenay-le-Comte
- Regardez votre quartier – parcours entre photographie et patrimoine, Place de La Liberté, La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon
19 septembre 2026 à 16h00
Place de La Liberté, La Roche-sur-Yon — La Roche-sur-Yon
- Les débuts de la photographie, Musée de La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon
19 septembre 2026 à 16h00
Musée de La Roche-sur-Yon — La Roche-sur-Yon
- Visite de cette charmante Petite Cité de Caractère® nichée sur les rives de la Sèvre Nantaise, Point Info Tourisme de Mallièvre, Mallièvre
19 septembre 2026 à 16h00
Point Info Tourisme de Mallièvre — Mallièvre
- Visite guidée de l’église Notre Dame de l’Assomption, Visite Guidée de l’Eglise Notre Dame de l’Assomption, Longeville-sur-Mer
19 septembre 2026 à 16h30
Visite Guidée de l'Eglise Notre Dame de l'Assomption — Longeville-sur-Mer
- Visite du Moulin Baubry, Le Moulin Baubry, 85590 Mallièvre, Mallièvre
19 septembre 2026 à 17h30
Le Moulin Baubry, 85590 Mallièvre — Mallièvre
- Conférence « À la recherche des collections naturalistes de Vendée » présenté par Jean-Marc Viaud, Centre Beautour, La Roche-sur-Yon
19 septembre 2026 à 18h00
Centre Beautour — La Roche-sur-Yon
- Concert – duo de violoncelles, Musée des traditions de l’île de Noirmoutier, La Guérinière
19 septembre 2026 à 18h30
Musée des traditions de l’île de Noirmoutier — La Guérinière
- VISITE AU CRÉPUSCULE : D’ARDELAY AU BOISTISSANDEAU, Château d’Ardelay, Les Herbiers
19 septembre 2026 à 18h30
Château d'Ardelay — Les Herbiers
- Concert découverte musicale autour du nickelharpa, Vendée Vitrail, Saint-Hilaire-de-Mortagne
19 septembre 2026 à 20h00
Vendée Vitrail — Saint-Hilaire-de-Mortagne
- Visite guidée de la poterne et de la cour des cuisines du château de Palluau;, chateau de Palluau 1 et 2 , place Philippe de Clérembault , 85670 Palluau, Palluau
20 septembre 2026 à 08h30
chateau de Palluau 1 et 2 , place Philippe de Clérembault , 85670 Palluau — Palluau
- Visite guidée du patrimoine, Place de la gare, Saint-Jean-d’Hermine
20 septembre 2026 à 10h00
Place de la gare — Saint-Jean-d'Hermine
- Visite guidée des Peux, Le Transfo, Benet
20 septembre 2026 à 10h00
Le Transfo — Benet
- Visite d’un parc du 19ème siècle, Château de la Source,, Rocheservière
20 septembre 2026 à 10h00
Château de la Source, — Rocheservière
- exposition œuvres de couture de mode, Le Transfo, Benet
20 septembre 2026 à 10h00
Le Transfo — Benet
- Aide numérique à la découverte du sentier Baludik, Le Transfo, Benet
20 septembre 2026 à 10h00
Le Transfo — Benet
- Visite guidée de l’église romane, Eglise Saint-Nicolas-de-Brem, Brem-sur-Mer
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Nicolas-de-Brem — Brem-sur-Mer
- Les métiers du bois dans tous leurs états, La Copechagnière, La Copechagnière
20 septembre 2026 à 10h00
La Copechagnière — La Copechagnière
- L’hôtel particulier Lespinay de Beaumont, Hôtel de Lespinay de Beaumont, Fontenay-le-Comte
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Lespinay de Beaumont — Fontenay-le-Comte
- Logis de la Gourderie, La Gourderie 85150 Landeronde, Landeronde
20 septembre 2026 à 10h30
La Gourderie 85150 Landeronde — Landeronde
- Visite du Moulin Baron, les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers, Saint-Martin-des-Noyers
20 septembre 2026 à 10h30
les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers — Saint-Martin-des-Noyers
- Balade en véhicules d’avant-guerre, Vendée Vitrail, Saint-Hilaire-de-Mortagne
20 septembre 2026 à 10h30
Vendée Vitrail — Saint-Hilaire-de-Mortagne
- Ciné-conférence : Les décors de James Bond – Architecture, modernité et destruction, Cinéma Le Concorde, La Roche-sur-Yon
20 septembre 2026 à 11h00
Cinéma Le Concorde — La Roche-sur-Yon
- Croquez le patrimoine, Place Viète, Fontenay-le-Comte
20 septembre 2026 à 12h30
Place Viète — Fontenay-le-Comte
- Temple Protestant, Temple protestant, Sainte-Hermine
20 septembre 2026 à 14h00
Temple protestant — Sainte-Hermine
- À la découverte du cimetière de Luçon, Cimetière de Luçon 26 rue de la Coulée 85400 Luçon, Luçon
20 septembre 2026 à 14h00
Cimetière de Luçon 26 rue de la Coulée 85400 Luçon — Luçon
- Découverte exceptionnelle de la gare privée de Chambretaud, chemin de la gare, 85500 Chanverrie, Chanverrie
20 septembre 2026 à 14h30
chemin de la gare, 85500 Chanverrie — Chanverrie
- Les souvenirs du collège Viète racontées par ses anciens élèves !, 34 rue Rabelais, 85200 Fontenay-le-Comte, Fontenay-le-Comte
20 septembre 2026 à 14h30
34 rue Rabelais, 85200 Fontenay-le-Comte — Fontenay-le-Comte
- 3 animations musicales par le Septuor Uccelli – 5 violoncelles, 1 hautbois, 1 flûte traversière à 15, 16 et 17h (15 min par session), Abbaye Notre-Dame de la Grainetière, Les Herbiers
20 septembre 2026 à 15h00
Abbaye Notre-Dame de la Grainetière — Les Herbiers
- Conférence autour de la restauration de « La Vendée » de René
Rousseau-Decelle, Hôtel de ville et d’agglomération de La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon
20 septembre 2026 à 15h00
Hôtel de ville et d'agglomération de La Roche-sur-Yon — La Roche-sur-Yon
- Conférence sur les débuts de la Grière, Domaine Bellevue, La Tranche-sur-Mer
20 septembre 2026 à 15h15
Domaine Bellevue — La Tranche-sur-Mer
- Ce qui reste : mémoire vive d’un territoire entre terre et mer, Salle de l’Enclos, Bouin
20 septembre 2026 à 15h30
Salle de l'Enclos — Bouin
- Balade nature à la découverte des secrets de la Pierre branlante, La Tour, 85130 Chanverrie, Chanverrie
20 septembre 2026 à 16h30
La Tour, 85130 Chanverrie — Chanverrie
- Visite de l’exposition « René Rousseau-Decelle, peindre le bord de mer », Musée de La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon
20 septembre 2026 à 17h00
Musée de La Roche-sur-Yon — La Roche-sur-Yon
- Jardins et architecture : un art de vivre à Fontenay-le-Comte, Hôtel de Ville, Fontenay-le-Comte
20 septembre 2026 à 17h30
Hôtel de Ville — Fontenay-le-Comte
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)