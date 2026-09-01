VIENNE POITIERS JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Découvrez l’histoire de la carrière de pierre de taille du Normandoux, La carrière de Normandoux, Tercé



La carrière de Normandoux — Tercé

Visite libre : qu’est-ce que c’est, un four à chaux?, Four à chaux de Tercé, Tercé



Four à chaux de Tercé — Tercé

Visite de la plateforme de compostage d’Ingrandes, Plateforme de compostage, Ingrandes



Plateforme de compostage — Ingrandes

Visite commentée de la centrale de Civaux, Espace découverte des énergies de la centrale nucléaire de Civaux, Civaux



Espace découverte des énergies de la centrale nucléaire de Civaux — Civaux

Patrimoine et photographie : flânerie dans le bourg de Saulgé, Maison des expositions, Saulgé



Maison des expositions — Saulgé

Visite commentée du château, de la chapelle et du pigeonnier de Cercigny, Château de Cercigny, Vivonne



Château de Cercigny — Vivonne

Visite commentée : 400 ans de la chapelle, Chateau Chapelle Pigeonnier, Vivonne



Chateau Chapelle Pigeonnier — Vivonne

Visite commentée : maquette intemporelle de Mirebeau, Musée du Haut Poitou, Mirebeau



Musée du Haut Poitou — Mirebeau

Exposition : la Maison du chantier, La Maison du Chantier – Office de tourisme, Poitiers



La Maison du Chantier - Office de tourisme — Poitiers

La préfecture et le département de la Vienne ouvrent leurs portes, Préfecture de la Vienne, Poitiers



Préfecture de la Vienne — Poitiers

Viennae Lapides – Rallye patrimoine familial, Salle du patrimoine, Vienne



Salle du patrimoine — Vienne

Exposition : Ligugé au fil des photos, Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé, Ligugé



Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé — Ligugé

Visite guidée du château et du parc de Scorbé-Clairvaux, Château de Clairvaux – Musée international du jeu d’échecs, Scorbé-Clairvaux



Château de Clairvaux - Musée international du jeu d'échecs — Scorbé-Clairvaux

Parcours : « Résistance et Mémoire », Porte du Parc de Blossac, Poitiers



Porte du Parc de Blossac — Poitiers

Atelier : les petits urbanistes !, Hôtel de ville de Poitiers, Poitiers



Hôtel de ville de Poitiers — Poitiers

Visite en famille du TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers, Poitiers



Théâtre Auditorium de Poitiers — Poitiers

Visite du collège-musée François Ponsard, Collège François Ponsard, Vienne



Collège François Ponsard — Vienne

Visite de l’église orthodoxe de la Trinité-Saint-Hilaire et moments musicaux, Église orthodoxe de la Trinité-Saint-Hilaire, Poitiers



Église orthodoxe de la Trinité-Saint-Hilaire — Poitiers

Visite commentée du tribunal judiciaire de Vienne, Tribunal judiciaire de Vienne, Vienne



Tribunal judiciaire de Vienne — Vienne

À la découverte du château des ancêtres de Jules Verne !, Château de la Fuye, Mouterre-Silly



Château de la Fuye — Mouterre-Silly

Visite libre du site archéologique des Tours Mirandes, Site archéologique des Tours Mirandes, Saint-Martin-la-Pallu



Site archéologique des Tours Mirandes — Saint-Martin-la-Pallu

Exposition de peinture, Bibliothèque municipale « Au plaisir des mots et de l’image », Champagné-Saint-Hilaire



Bibliothèque municipale "Au plaisir des mots et de l'image" — Champagné-Saint-Hilaire

Visite guidée du rectorat de Poitiers sur le site de l’abbaye médiévale de Saint-Jean-de-Montierneuf, Rectorat de Poitiers, Poitiers



Rectorat de Poitiers — Poitiers

Jeu « Explorateurs, l’hôtel de ville », Hôtel de ville de Poitiers, Poitiers



Hôtel de ville de Poitiers — Poitiers

Exposition dans le cadre du centenaire de la naissance de Michel Foucault, Jardin de l’ancienne maison de la famille Foucault, Saint-Martin-la-Pallu



Jardin de l'ancienne maison de la famille Foucault — Saint-Martin-la-Pallu

Visite guidée : « Fabrique de Jardin », La Fabrique du Point Du Jour, Saint-Savin



La Fabrique du Point Du Jour — Saint-Savin

Visite guidée de la tannerie de Lavausseau, Ancienne tannerie de Lavausseau, Boivre-la-Vallée



Ancienne tannerie de Lavausseau — Boivre-la-Vallée

Visite sonore de la Poste aux chevaux, La Poste aux chevaux des Ormes, Les Ormes



La Poste aux chevaux des Ormes — Les Ormes

Exposition temporaire « Parfums et cosmétiques de Jules César à Charlemagne », Site archéologique des Tours Mirandes, Saint-Martin-la-Pallu



Site archéologique des Tours Mirandes — Saint-Martin-la-Pallu

Visite libre du château de Purnon et de son domaine, Château de Purnon, Verrue



Château de Purnon — Verrue

Visite libre de l’abbaye de Charroux, Abbaye de Charroux, Charroux



Abbaye de Charroux — Charroux

Visite du Laboratoire de la Locomysic, Le Laboratoire / La Locomysic, Vienne



Le Laboratoire / La Locomysic — Vienne

Visite libre de l’Hôtel de ville de Poitiers, Hôtel de ville de Poitiers, Poitiers



Hôtel de ville de Poitiers — Poitiers

Portes ouvertes au musée de Civaux, Musée archéologique de Civaux, Civaux



Musée archéologique de Civaux — Civaux

Visite guidée de la Commanderie de Lavausseau, Ancienne commanderie des Hospitaliers, Boivre-la-Vallée



Ancienne commanderie des Hospitaliers — Boivre-la-Vallée

Visite libre : plongez-vous dans le patrimoine de Ligugé, Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé, Ligugé



Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé — Ligugé

Découvrez le jardin artistique Magic Hortus, Magic Hortus, Verrue



Magic Hortus — Verrue

Activité d’archéologie expérimentale : démonstration de taille de sarcophage mérovingien, Musée archéologique de Civaux, Civaux



Musée archéologique de Civaux — Civaux

Exposition « Les légendes du Poitou », Office de tourisme, Lusignan



Office de tourisme — Lusignan

Visite guidée d’une forteresse médiévale, Forteresse de Berrye, Berrie



Forteresse de Berrye — Berrie

Visite guidée : Aliénor d’Aquitaine, duchesse et reine, Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine, Poitiers



Palais des Comtes de Poitou - Ducs d'Aquitaine — Poitiers

Visites commentées de l’Hôtel de ville de Poitiers, Hôtel de ville de Poitiers, Poitiers



Hôtel de ville de Poitiers — Poitiers

Visite du Temple de la Grande Loge de France, Temple de la Grande Loge de France, Poitiers



Temple de la Grande Loge de France — Poitiers

Visite guidée du château de Coussay, Château de Coussay, Coussay



Château de Coussay — Coussay

Démonstration de savoir-faire et atelier : la taille de pierre, Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine, Poitiers



Palais des Comtes de Poitou - Ducs d'Aquitaine — Poitiers

Chasse au trésor au Prieuré de Villesalem à Journet, Prieuré de Villesalem, Journet



Prieuré de Villesalem — Journet

Visite de la Tour Carrée, Tour Carrée, Loudun



Tour Carrée — Loudun

Visite guidée du château de Ternay, Château de Ternay, Ternay



Château de Ternay — Ternay

Exposition « L’histoire hospitalière à Montmorillon du 19e au 20e siècle », Ancien hôpital de Montmorillon, Montmorillon



Ancien hôpital de Montmorillon — Montmorillon

Visite guidée du Prieuré de Villesalem à Journet, Prieuré de Villesalem, Journet



Prieuré de Villesalem — Journet

Visites techniques du TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers, Poitiers



Théâtre Auditorium de Poitiers — Poitiers

Visite guidée : Jean de France, Duc de Berry, Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine, Poitiers



Palais des Comtes de Poitou - Ducs d'Aquitaine — Poitiers

Visites guidées de l’Hypogée des Dunes, Musée de l’hypogée des Dunes, Poitiers



Musée de l'hypogée des Dunes — Poitiers

Visite guidée des extérieurs du château de La Roche Amenon, Château de la Roche Amenon, Buxeuil



Château de la Roche Amenon — Buxeuil

Visite guidée des extérieurs du château de Purnon en anglais, Château de Purnon, Verrue



Château de Purnon — Verrue

Visite commentée du Temple d’Auguste et de Livie, Temple d’Auguste et de Livie, Vienne



Temple d'Auguste et de Livie — Vienne

Visite guidée du château de Cibioux, Château de Cibioux, Surin



Château de Cibioux — Surin

Visite commentée de l’ancien Prieuré fontevriste de la Puye, Maison-mère de la congrégation des Filles de la Croix, La Puye



Maison-mère de la congrégation des Filles de la Croix — La Puye

Les murs de Bonnevaux ont une histoire, Abbaye de Bonnevaux, Marcay, Marçay



Abbaye de Bonnevaux, Marcay — Marçay

Balade découverte du site gallo-romain à Naintré, Théâtre gallo-romain de Vieux Poitiers, Naintré



Théâtre gallo-romain de Vieux Poitiers — Naintré

Atelier archi-portrait !, Musée départemental d’Histoire de Vienne, Vienne



Musée départemental d'Histoire de Vienne — Vienne

Voyagez dans la « Vienne de la Seconde Guerre mondiale », Musée : « La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale », Tercé



Musée : « La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale » — Tercé

Visite guidée du dolmen de Pierre Folle, Dolmen des Ormeaux, Bournand



Dolmen des Ormeaux — Bournand

Exposition photographique, Echevinage de Loudun, Loudun



Echevinage de Loudun — Loudun

Visite commentée : Poitiers, chemin de traverse !, Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine, Poitiers



Palais des Comtes de Poitou - Ducs d'Aquitaine — Poitiers

Jardin archéologique, Musée de Béruges, Béruges



Musée de Béruges — Béruges

Visite d’un authentique château du XVe siècle et de ses jardins, Château de la Motte, Chalandray



Château de la Motte — Chalandray

Sentier de l’oppidum, Musée de Béruges, Béruges



Musée de Béruges — Béruges

Visite libre de l’hôtel des sciences, Hôtel des sciences, Poitiers



Hôtel des sciences — Poitiers

Visite du donjon de Moncontour, Donjon de Moncontour, Moncontour



Donjon de Moncontour — Moncontour

Visite commentée de la cité médiévale et de l’église, Office de tourisme, Lusignan



Office de tourisme — Lusignan

Escape game : le café des curiosités, Hôtel des sciences, Poitiers



Hôtel des sciences — Poitiers

Visite de la Tour de Ganne, Musée de Béruges, Béruges



Musée de Béruges — Béruges

Visite libre : découvrez le Grand Atelier, Le Grand Atelier – Musée d’art et d’industrie, Châtellerault



Le Grand Atelier - Musée d'art et d'industrie — Châtellerault

Exposition et visite d’atelier d’artistes, Atelier du Peulx de Cissé, Cissé



Atelier du Peulx de Cissé — Cissé

Musée archéologique et Historique de Béruges, Musée de Béruges, Béruges



Musée de Béruges — Béruges

Visite commentée du Manoir de Chandoiseau, Manoir de Chandoiseau, Les Trois-Moutiers



Manoir de Chandoiseau — Les Trois-Moutiers

Visite commentée : l’histoire du conservatoire Clément Janequin, Esplanade du Conservatoire Clément Janequin, Châtellerault



Esplanade du Conservatoire Clément Janequin — Châtellerault

Visite libre de l’église du Sacré Cœur de Béruges, Musée de Béruges, Béruges



Musée de Béruges — Béruges

Visite commentée de l’EMIM, EMIM, pôle de Maisonneuve, Maisonneuve



EMIM, pôle de Maisonneuve — Maisonneuve

Ateliers de taille de décor de sarcophage, Musée archéologique de Civaux, Civaux



Musée archéologique de Civaux — Civaux

Visite libre du vieux château de Gençay, Château de Gençay, Gençay



Château de Gençay — Gençay

Visite commentée : Charroux, Mairie de Charroux, Charroux



Mairie de Charroux — Charroux

Concert à l’Hôtel des Sibylles, Hôtel des Sibylles, Châtellerault



Hôtel des Sibylles — Châtellerault

Le Château de Marconnay ouvre ses portes, Château de Marconnay, Sanxay



Château de Marconnay — Sanxay

Visite guidée de l’extérieur du château du Purnon, Château de Purnon, Verrue



Château de Purnon — Verrue

Exposition « Éternel Moyen Âge », Cité de l’Écrit et des Métiers d’art – salle Marcel Prouteau, Montmorillon



Cité de l'Écrit et des Métiers d'art - salle Marcel Prouteau — Montmorillon

Visite du TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers, Poitiers



Théâtre Auditorium de Poitiers — Poitiers

Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or », Musée archéologique de Civaux, Civaux



Musée archéologique de Civaux — Civaux

Visite guidée : les bretèches loudunaises et leurs trésors campanaires, Commune de Glénouze, Glénouze



Commune de Glénouze — Glénouze

Visite commentée de l’Hôtel des Sibylles, Hôtel des Sibylles, Châtellerault



Hôtel des Sibylles — Châtellerault

Visite commentée : déambulez dans les coulisses du centre des archives municipales et communautaires de Grand Châtellerault, Centre des archives de Grand Châtellerault, Châtellerault



Centre des archives de Grand Châtellerault — Châtellerault

Visite guidée : les bretèches loudunaises et leurs trésors campanaires, Commune de Ranton, Ranton



Commune de Ranton — Ranton

Visite guidée de la chapelle Sainte-Catherine de Jouhet, Chapelle du cimetière de Jouhet-sur-Gartempe, Jouhet



Chapelle du cimetière de Jouhet-sur-Gartempe — Jouhet

Visite commentée : les bretèches loudunaises et leurs trésors campanaires, Commune de Roiffé, Roiffé



Commune de Roiffé — Roiffé

Conférence « Aliénor d’Aquitaine et le château de Mirebeau », Prieuré Saint-André, Mirebeau



Salle des fêtes de Mirebeau — Mirebeau

Visite commentée de l’ancien silo agricole de Monts-Sur-Guesnes, Le silo de La Gare, Monts-sur-Guesnes



Le silo de La Gare — Monts-sur-Guesnes

Visite de la cité médiévale de Chauvigny, Office de Tourisme – Cité médiévale, Chauvigny



Office de Tourisme - Cité médiévale — Chauvigny

Visite commentée : les bretèches loudunaises et leurs trésors campanaires, Hammeau de Crué, Sammarçolles



Hammeau de Crué — Sammarçolles

Randonnée semi nocturne organisée par Familles Rurales, Ancienne tannerie de Lavausseau, Boivre-la-Vallée



Ancienne tannerie de Lavausseau — Boivre-la-Vallée

Conférence sur les derniers ducs d’Aquitaine, Salle des fêtes, Béruges



Salle des fêtes — Béruges

Spectacle Fred Abrachkoff, Le silo de La Gare, Monts-sur-Guesnes



Le silo de La Gare — Monts-sur-Guesnes

Visite libre avec animation du pigeonnier trodglodytique, Pigeonnier trodglodytique, Roiffé



Pigeonnier trodglodytique — Roiffé

Visite commentée du château baronnial de Chauvigny, Office de Tourisme – Cité médiévale, Chauvigny



Office de Tourisme - Cité médiévale — Chauvigny

[Circuit] Balade chantante de Châtellerault : une balade musicale et patrimoniale au cœur de la ville, JM France Pays Chatelleraudais – Pôle culturel associatif, Châtellerault



JM France Pays Chatelleraudais - Pôle culturel associatif — Châtellerault

Rallye touristique en Haut-Poitou, Site archéologique des Tours Mirandes, Saint-Martin-la-Pallu



Site archéologique des Tours Mirandes — Saint-Martin-la-Pallu

Visite commentée du centre thermal, Centre thermal La Roche-Posay, La Roche-Posay



Centre thermal La Roche-Posay — La Roche-Posay

Atelier cuisine loudunaise – Echevinage, Echevinage de Loudun, Loudun



Echevinage de Loudun — Loudun

Quel est l’âge de la tour ?, Château de Marmande, Vellèches



Château de Marmande — Vellèches

Une petite sonate de Mozart pour flûte et harpe, Le Relais de Postes aux Chevaux, Les Ormes



Le Relais de Postes aux Chevaux — Les Ormes

Visite découverte du Centre des Archives de Châtellerault du Service historique de la défense, Centre des archives de l’armement et du personnel civil, Châtellerault



Centre des archives de l'armement et du personnel civil — Châtellerault

Visite commentée de la Tuilerie du Gué de l’Omme, Tuilerie du Gué de l’Omme, Nouaillé-Maupertuis



Tuilerie du Gué de l'Omme — Nouaillé-Maupertuis

visite commentée de l’Odéon de Vienne, Odéon, Vienne



Montée Beaumur 38200 Vienne — Vienne

Paul Abadie fils (1812-1884), architecte emblématique du XIXe siècle, Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers), Poitiers



Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers) — Poitiers

Spectacle : Résister, restaurer…., La Poste aux chevaux des Ormes, Les Ormes



La Poste aux chevaux des Ormes — Les Ormes

L’Hôtel Isaïe de Rochefort vous ouvre ses portes, Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers), Poitiers



Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers) — Poitiers

Visite guidée du château de La Chèze, Château de La Chèze, Latillé



Château de La Chèze — Latillé

Portes ouvertes – Atelier HVO Conservation, Atelier HVO Conservation, Poitiers



Atelier HVO Conservation — Poitiers

Circuit : visite de Mirebeau la médiévale, Office de tourisme du Haut Poitou, Mirebeau



Office de tourisme du Haut Poitou — Mirebeau

Visite guidée du château de Cherves, Château de Cherves, Cherves



Château de Cherves — Cherves

Visite commentée de la chapelle de Graillé à Pindray, Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Graillé, Pindray



Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Graillé — Pindray

Concert de musique classique du baroque à nos jours, Chateau Chapelle Pigeonnier, Vivonne



Chateau Chapelle Pigeonnier — Vivonne

Visite musicale & guidée – Chapelle de Jouhet, Chapelle du cimetière de Jouhet-sur-Gartempe, Jouhet



Chapelle du cimetière de Jouhet-sur-Gartempe — Jouhet