VIENNE POITIERS JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans la Vienne, capitale Poitiers, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Découvrez l’histoire de la carrière de pierre de taille du Normandoux, La carrière de Normandoux, Tercé
19 septembre 2026 à 08h00
La carrière de Normandoux — Tercé
- [Visite libre] Ouverture exceptionnelle du domaine de l’Abbaye du Pin, Domaine de l’Abbaye du Pin, Béruges
19 septembre 2026 à 08h00
Domaine de l'Abbaye du Pin — Béruges
- Visite libre : qu’est-ce que c’est, un four à chaux?, Four à chaux de Tercé, Tercé
19 septembre 2026 à 08h00
Four à chaux de Tercé — Tercé
- Visite libre de l’église de Saint-Rémy, Église de Saint-Rémy, Saint-Rémy-sur-Creuse
19 septembre 2026 à 09h00
Église de Saint-Rémy — Saint-Rémy-sur-Creuse
- Visite de la plateforme de compostage d’Ingrandes, Plateforme de compostage, Ingrandes
19 septembre 2026 à 09h00
Plateforme de compostage — Ingrandes
- Brocante chez l’habitant, Place du bourg, Vicq-sur-Gartempe
19 septembre 2026 à 09h00
Place du bourg — Vicq-sur-Gartempe
- Visite commentée de la centrale de Civaux, Espace découverte des énergies de la centrale nucléaire de Civaux, Civaux
19 septembre 2026 à 09h00
Espace découverte des énergies de la centrale nucléaire de Civaux — Civaux
- Patrimoine et photographie : flânerie dans le bourg de Saulgé, Maison des expositions, Saulgé
19 septembre 2026 à 09h00
Maison des expositions — Saulgé
- Histoire d’une restauration, Château de Pré-Bernard, Quinçay
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Pré-Bernard — Quinçay
- Aujourd’hui, Civray d’hier, Église Saint-Nicolas, Civray
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Nicolas — Civray
- Exposition « Cartes postales d’autrefois », Église Notre-Dame-et-Saint-Junien, Lusignan
19 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-Dame-et-Saint-Junien — Lusignan
- Visite libre de l’abbaye de Saint-Benoît, Abbaye de Saint-Benoît, Saint-Benoît
19 septembre 2026 à 09h00
Abbaye de Saint-Benoît — Saint-Benoît
- Visite commentée du château, de la chapelle et du pigeonnier de Cercigny, Château de Cercigny, Vivonne
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Cercigny — Vivonne
- Visite commentée : 400 ans de la chapelle, Chateau Chapelle Pigeonnier, Vivonne
19 septembre 2026 à 09h30
Chateau Chapelle Pigeonnier — Vivonne
- Visite commentée : maquette intemporelle de Mirebeau, Musée du Haut Poitou, Mirebeau
19 septembre 2026 à 09h30
Musée du Haut Poitou — Mirebeau
- Visite libre de l’église Saint Jean-l’Évangéliste, Église Saint-Jean l’évangéliste, Sossay
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Jean l'évangéliste — Sossay
- Exposition « Saint-Pierre, une porte sur l’histoire de Vienne »., Salle du patrimoine, Vienne
19 septembre 2026 à 09h30
Salle du patrimoine — Vienne
- Atelier avec Sarah Ayadi, autrice de « Dans l’ombre de Mélusine », Bibliothèque municipale, Lusignan
19 septembre 2026 à 09h30
Bibliothèque municipale — Lusignan
- Salle du patrimoine – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire., Salle du patrimoine, Vienne
19 septembre 2026 à 09h30
Salle du patrimoine — Vienne
- Exposition : la Maison du chantier, La Maison du Chantier – Office de tourisme, Poitiers
19 septembre 2026 à 09h30
La Maison du Chantier - Office de tourisme — Poitiers
- La préfecture et le département de la Vienne ouvrent leurs portes, Préfecture de la Vienne, Poitiers
19 septembre 2026 à 09h30
Préfecture de la Vienne — Poitiers
- Viennae Lapides – Rallye patrimoine familial, Salle du patrimoine, Vienne
19 septembre 2026 à 09h30
Salle du patrimoine — Vienne
- Exposition : Ligugé au fil des photos, Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé, Ligugé
19 septembre 2026 à 10h00
Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé — Ligugé
- Exposition sur les anciens outils de la vigne, Ferme de Jeu, Vicq-sur-Gartempe
19 septembre 2026 à 10h00
Ferme de Jeu — Vicq-sur-Gartempe
- Visite guidée du château et du parc de Scorbé-Clairvaux, Château de Clairvaux – Musée international du jeu d’échecs, Scorbé-Clairvaux
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Clairvaux - Musée international du jeu d'échecs — Scorbé-Clairvaux
- Parcours : « Résistance et Mémoire », Porte du Parc de Blossac, Poitiers
19 septembre 2026 à 10h00
Porte du Parc de Blossac — Poitiers
- Exposition de chapeaux, Église Saint-Michel, Craon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Michel — Craon
- Visite libre avec exposition photographiques de l’église de Nesdes, Église Saint-Matthieu de Nesdes, Boivre-la-Vallée
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Matthieu de Nesdes — Boivre-la-Vallée
- Atelier : les petits urbanistes !, Hôtel de ville de Poitiers, Poitiers
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville de Poitiers — Poitiers
- Visite commentée du chantier de l’église d’Antigny, Église Notre-Dame, Antigny
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Antigny
- Visite en famille du TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers, Poitiers
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre Auditorium de Poitiers — Poitiers
- Visite du collège-musée François Ponsard, Collège François Ponsard, Vienne
19 septembre 2026 à 10h00
Collège François Ponsard — Vienne
- Visite de l’église orthodoxe de la Trinité-Saint-Hilaire et moments musicaux, Église orthodoxe de la Trinité-Saint-Hilaire, Poitiers
19 septembre 2026 à 10h00
Église orthodoxe de la Trinité-Saint-Hilaire — Poitiers
- À la (re)découverte du site gallo-romain de Sanxay, Site gallo-romain de Sanxay, Sanxay
19 septembre 2026 à 10h00
Site gallo-romain de Sanxay — Sanxay
- Visite commentée du tribunal judiciaire de Vienne, Tribunal judiciaire de Vienne, Vienne
19 septembre 2026 à 10h00
Tribunal judiciaire de Vienne — Vienne
- À la découverte du château des ancêtres de Jules Verne !, Château de la Fuye, Mouterre-Silly
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Fuye — Mouterre-Silly
- Jeu à la médiathèque : tout est mélangé !, Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque François-Mitterrand — Poitiers
- À la rencontre d’un théâtre de création, Théâtre Saint-Martin, Vienne
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre Saint-Martin — Vienne
- Visite libre du site archéologique des Tours Mirandes, Site archéologique des Tours Mirandes, Saint-Martin-la-Pallu
19 septembre 2026 à 10h00
Site archéologique des Tours Mirandes — Saint-Martin-la-Pallu
- Exposition de peinture, Bibliothèque municipale « Au plaisir des mots et de l’image », Champagné-Saint-Hilaire
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque municipale "Au plaisir des mots et de l'image" — Champagné-Saint-Hilaire
- Visite guidée du rectorat de Poitiers sur le site de l’abbaye médiévale de Saint-Jean-de-Montierneuf, Rectorat de Poitiers, Poitiers
19 septembre 2026 à 10h00
Rectorat de Poitiers — Poitiers
- Visite libre du site gallo-romain de Sanxay, Site gallo-romain de Sanxay, Sanxay
19 septembre 2026 à 10h00
Site gallo-romain de Sanxay — Sanxay
- Atelier de découverte du travail du bronze, La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque, Lussac-les-Châteaux
19 septembre 2026 à 10h00
Pôle Culturel La Sabline — Lussac-les-Châteaux
- Jeu « Explorateurs, l’hôtel de ville », Hôtel de ville de Poitiers, Poitiers
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville de Poitiers — Poitiers
- Exposition dans le cadre du centenaire de la naissance de Michel Foucault, Jardin de l’ancienne maison de la famille Foucault, Saint-Martin-la-Pallu
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin de l'ancienne maison de la famille Foucault — Saint-Martin-la-Pallu
- Visite d’une chapelle du XIIe siècle, vestige d’un prieuré fontevriste !, Chapelle de Saint-Mandé, Mouterre-Silly
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Saint-Mandé — Mouterre-Silly
- Visite libre de l’abbaye de Saint-Savin, Abbatiale de Saint-Savin, Saint-Savin
19 septembre 2026 à 10h00
Abbatiale de Saint-Savin — Saint-Savin
- Visite guidée : « Fabrique de Jardin », La Fabrique du Point Du Jour, Saint-Savin
19 septembre 2026 à 10h00
La Fabrique du Point Du Jour — Saint-Savin
- Visite guidée de la tannerie de Lavausseau, Ancienne tannerie de Lavausseau, Boivre-la-Vallée
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne tannerie de Lavausseau — Boivre-la-Vallée
- Exposition : Notre-Dame-la-Grande, icône de Poitiers, Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque François-Mitterrand — Poitiers
- Parcours découverte du petit patrimoine en autonomie dans le bourg sur les traces de Jeanne d’Arc, Église Saint-Michel, Craon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Michel — Craon
- Visite libre des espaces d’expositions temporaires et permanents, La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque, Lussac-les-Châteaux
19 septembre 2026 à 10h00
Pôle Culturel La Sabline — Lussac-les-Châteaux
- Visite commentée : les lavoirs au fil de l’eau, Église Saint-Nicolas, Moncontour
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Nicolas — Moncontour
- Visite sonore de la Poste aux chevaux, La Poste aux chevaux des Ormes, Les Ormes
19 septembre 2026 à 10h00
La Poste aux chevaux des Ormes — Les Ormes
- Exposition temporaire « Parfums et cosmétiques de Jules César à Charlemagne », Site archéologique des Tours Mirandes, Saint-Martin-la-Pallu
19 septembre 2026 à 10h00
Site archéologique des Tours Mirandes — Saint-Martin-la-Pallu
- Visite libre du château de Purnon et de son domaine, Château de Purnon, Verrue
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Purnon — Verrue
- Exposition « Le carillon Bollée, une restauration hors du commun », Hôtel Sully, Châtellerault
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Sully — Châtellerault
- Exposition : « À la découverte du vitrail contemporain », Musée du vitrail, Curzay-sur-Vonne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du vitrail — Curzay-sur-Vonne
- Visite libre de l’abbaye de Charroux, Abbaye de Charroux, Charroux
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Charroux — Charroux
- Visite du Laboratoire de la Locomysic, Le Laboratoire / La Locomysic, Vienne
19 septembre 2026 à 10h00
Le Laboratoire / La Locomysic — Vienne
- Visite guidée de l’exposition temporaire sur l’âge du bronze en Arménie, La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque, Lussac-les-Châteaux
19 septembre 2026 à 10h00
Pôle Culturel La Sabline — Lussac-les-Châteaux
- Visite commentée « Construire un dolmen », Musée Charbonneau-Lassay, Loudun
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Charbonneau-Lassay — Loudun
- Visite libre de l’Hôtel de ville de Poitiers, Hôtel de ville de Poitiers, Poitiers
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville de Poitiers — Poitiers
- Portes ouvertes au musée de Civaux, Musée archéologique de Civaux, Civaux
19 septembre 2026 à 10h00
Musée archéologique de Civaux — Civaux
- Visite libre du château de Puygarreau, Vieux-Château de Puygarreau, Saint-Genest-d’Ambière
19 septembre 2026 à 10h00
Vieux-Château de Puygarreau — Saint-Genest-d'Ambière
- Visite guidée de la Commanderie de Lavausseau, Ancienne commanderie des Hospitaliers, Boivre-la-Vallée
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne commanderie des Hospitaliers — Boivre-la-Vallée
- Visite libre d’un pigeonnier et mise en chauffe d’un four à pain, Pigeonnier, Craon
19 septembre 2026 à 10h00
Pigeonnier — Craon
- Visite libre avec exposition photographiques de l’église de Montreuil-Bonnin, Église Saint-André de Montreuil-Bonnin, Boivre-la-Vallée
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-André de Montreuil-Bonnin — Boivre-la-Vallée
- À la (re)découverte de l’abbaye Saint-Sauveur de Charroux, Abbaye de Charroux, Charroux
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Charroux — Charroux
- Visite du patrimoine de la commune, Église Saint-Michel, Craon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Michel — Craon
- Visite guidée du château, Château de Mariéville, Bonneuil-Matours
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Mariéville — Bonneuil-Matours
- Explorez l’abbaye de Saint-Savin… Tablette en main !, Abbatiale de Saint-Savin, Saint-Savin
19 septembre 2026 à 10h00
Abbatiale de Saint-Savin — Saint-Savin
- Vente des livres « L’Esprit des loisirs sous l’Antiquité : les thermes » et « Saintes, la Belle Histoire », Cathédrale Saint-Pierre, Poitiers
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Pierre — Poitiers
- Une église du XIIe siècle ouvre ses portes !, Église Saint-Maximin, Mouterre-Silly
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Maximin — Mouterre-Silly
- Visite libre : plongez-vous dans le patrimoine de Ligugé, Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé, Ligugé
19 septembre 2026 à 10h00
Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé — Ligugé
- Découvrez le jardin artistique Magic Hortus, Magic Hortus, Verrue
19 septembre 2026 à 10h00
Magic Hortus — Verrue
- Exposition : artistes à l’honneur au château d’Avanton !, Château d’Avanton, Avanton
19 septembre 2026 à 10h00
Château d'Avanton — Avanton
- Exposition à l’église de Mirebeau, Église Notre-Dame, Mirebeau
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Mirebeau
- Visite libre avec exposition photographiques de l’église de La Chapelle-Montreuil, Église Saint-Eutrope, Boivre-la-Vallée
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Eutrope — Boivre-la-Vallée
- Le village des entreprises, Église Notre-Dame-la-Grande, Poitiers
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame-la-Grande — Poitiers
- Activité d’archéologie expérimentale : démonstration de taille de sarcophage mérovingien, Musée archéologique de Civaux, Civaux
19 septembre 2026 à 10h00
Musée archéologique de Civaux — Civaux
- Découvrez cette église du XIe siècle lors d’une visite commentée, Église Notre-Dame, Mouterre-Silly
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame de Chasseignes — Mouterre-Silly
- Bienvenue à la maison forte de Montfaucon, Château de Montfaucon, Jaunay-Marigny
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Montfaucon — Jaunay-Marigny
- Visite guidée de la champignonnière, Les champis clairvalois, Scorbé-Clairvaux
19 septembre 2026 à 10h00
Les champis clairvalois — Scorbé-Clairvaux
- Journées artistiques de Nouaillé-Maupertuis, Clos des remparts, Nouaillé-Maupertuis
19 septembre 2026 à 10h00
Clos des remparts — Nouaillé-Maupertuis
- Visite libre de l’église de Benassay, Église Saint-Hilaire, Boivre-la-Vallée
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Hilaire — Boivre-la-Vallée
- Exposition « Les légendes du Poitou », Office de tourisme, Lusignan
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme — Lusignan
- Visite guidée d’une forteresse médiévale, Forteresse de Berrye, Berrie
19 septembre 2026 à 10h00
Forteresse de Berrye — Berrie
- Visite guidée : Aliénor d’Aquitaine, duchesse et reine, Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine, Poitiers
19 septembre 2026 à 10h15
Palais des Comtes de Poitou - Ducs d'Aquitaine — Poitiers
- Exposition : « la voix de nos campa(g)nes », Collégiale Sainte-Croix, Loudun
19 septembre 2026 à 10h30
Collégiale Sainte-Croix — Loudun
- Visites commentées de l’Hôtel de ville de Poitiers, Hôtel de ville de Poitiers, Poitiers
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel de ville de Poitiers — Poitiers
- Visite guidée de l’abbatiale de Saint-Savin, Abbatiale de Saint-Savin, Saint-Savin
19 septembre 2026 à 10h30
Abbatiale de Saint-Savin — Saint-Savin
- Visite du Temple de la Grande Loge de France, Temple de la Grande Loge de France, Poitiers
19 septembre 2026 à 10h30
Temple de la Grande Loge de France — Poitiers
- Jeu découverte « Dans les pas Éléonore l’infirmière » pour enfants, Ancien hôpital de Montmorillon, Montmorillon
19 septembre 2026 à 10h30
Ancien hôpital de Montmorillon — Montmorillon
- Visite guidée du château de Coussay, Château de Coussay, Coussay
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Coussay — Coussay
- Démonstration de savoir-faire et atelier : la taille de pierre, Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine, Poitiers
19 septembre 2026 à 10h30
Palais des Comtes de Poitou - Ducs d'Aquitaine — Poitiers
- Visite guidée de la Maison-Dieu à Montmorillon, Maison-Dieu de Montmroillon, Montmorillon
19 septembre 2026 à 10h30
Maison-Dieu de Montmroillon — Montmorillon
- Chasse au trésor au Prieuré de Villesalem à Journet, Prieuré de Villesalem, Journet
19 septembre 2026 à 10h30
Prieuré de Villesalem — Journet
- Visite de la Tour Carrée, Tour Carrée, Loudun
19 septembre 2026 à 10h30
Tour Carrée — Loudun
- Visite guidée du château de Ternay, Château de Ternay, Ternay
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Ternay — Ternay
- Visite libre ou guidée – Découverte de l’architecture et du décor intérieur de l’église Sainte-Croix, avec rétroéclairage du retable., Église Sainte-Croix, Migné-Auxances
19 septembre 2026 à 10h30
Église Sainte-Croix — Migné-Auxances
- Exposition « L’histoire hospitalière à Montmorillon du 19e au 20e siècle », Ancien hôpital de Montmorillon, Montmorillon
19 septembre 2026 à 10h30
Ancien hôpital de Montmorillon — Montmorillon
- Visites guidées des vestiges de l’abbaye et du réfectoire des moines restauré, Abbaye de Valence, Valence-en-Poitou
19 septembre 2026 à 10h30
Abbaye de Valence — Valence-en-Poitou
- Visite guidée du Prieuré de Villesalem à Journet, Prieuré de Villesalem, Journet
19 septembre 2026 à 10h30
Prieuré de Villesalem — Journet
- Concert à l’abbaye de Nouaillé-Maupertuis, Abbaye de Nouaillé, Nouaillé-Maupertuis
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye de Nouaillé — Nouaillé-Maupertuis
- Visites techniques du TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers, Poitiers
19 septembre 2026 à 11h00
Théâtre Auditorium de Poitiers — Poitiers
- Exposition d’art contemporain : « l’Histoire réimaginée », Château de Beaurepaire, Loudun
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Beaurepaire — Loudun
- Visite commentée de l’ancienne abbaye Saint-André-le-Bas (église et cloître), Futur Musée départemental d’Histoire de Vienne, Vienne
19 septembre 2026 à 11h00
Futur Musée départemental d’Histoire de Vienne — Vienne
- Visite guidée : Jean de France, Duc de Berry, Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine, Poitiers
19 septembre 2026 à 11h00
Palais des Comtes de Poitou - Ducs d'Aquitaine — Poitiers
- Visite d’atelier et démonstration de vitrail, Atelier In Vitraux Veritas, Curzay-sur-Vonne
19 septembre 2026 à 11h00
Atelier In Vitraux Veritas — Curzay-sur-Vonne
- Concerts à l’abbaye, Abbaye de Nouaillé, Nouaillé-Maupertuis
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye de Nouaillé — Nouaillé-Maupertuis
- Visites guidées de l’Hypogée des Dunes, Musée de l’hypogée des Dunes, Poitiers
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de l'hypogée des Dunes — Poitiers
- Visite guidée des extérieurs du château de La Roche Amenon, Château de la Roche Amenon, Buxeuil
19 septembre 2026 à 11h00
Château de la Roche Amenon — Buxeuil
- Visite guidée des extérieurs du château de Purnon en anglais, Château de Purnon, Verrue
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Purnon — Verrue
- Visite guidée de l’exposition “Notre-Dame-la-Grande, icône de l’art roman”, Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque François-Mitterrand — Poitiers
- Visite commentée : Notre-Dame-la-Grande, icône de Poitiers, Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque François-Mitterrand — Poitiers
- Visite commentée du Temple d’Auguste et de Livie, Temple d’Auguste et de Livie, Vienne
19 septembre 2026 à 11h00
Temple d'Auguste et de Livie — Vienne
- Visite guidée « Se nourrir au moyen-âge : le palais, un lieu de banquet », Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine, Poitiers
19 septembre 2026 à 11h45
Palais des Comtes de Poitou - Ducs d'Aquitaine — Poitiers
- Visite guidée du château de Cibioux, Château de Cibioux, Surin
19 septembre 2026 à 12h00
Château de Cibioux — Surin
- Visite guidée : dans les coulisses des réserves de conservation, Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers
19 septembre 2026 à 12h30
Médiathèque François-Mitterrand — Poitiers
- Visite guidée : « Réhabiliter, préserver, transmettre : au cœur du chantier du Palais », Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine, Poitiers
19 septembre 2026 à 12h30
Palais des Comtes de Poitou - Ducs d'Aquitaine — Poitiers
- Visite commentée de l’ancien Prieuré fontevriste de la Puye, Maison-mère de la congrégation des Filles de la Croix, La Puye
19 septembre 2026 à 13h30
Maison-mère de la congrégation des Filles de la Croix — La Puye
- Les murs de Bonnevaux ont une histoire, Abbaye de Bonnevaux, Marcay, Marçay
19 septembre 2026 à 13h30
Abbaye de Bonnevaux, Marcay — Marçay
- Balade découverte du site gallo-romain à Naintré, Théâtre gallo-romain de Vieux Poitiers, Naintré
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre gallo-romain de Vieux Poitiers — Naintré
- Atelier archi-portrait !, Musée départemental d’Histoire de Vienne, Vienne
19 septembre 2026 à 14h00
Musée départemental d'Histoire de Vienne — Vienne
- Voyagez dans la « Vienne de la Seconde Guerre mondiale », Musée : « La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale », Tercé
19 septembre 2026 à 14h00
Musée : « La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale » — Tercé
- Visite guidée du dolmen de Pierre Folle, Dolmen des Ormeaux, Bournand
19 septembre 2026 à 14h00
Dolmen des Ormeaux — Bournand
- Exposition photographique, Echevinage de Loudun, Loudun
19 septembre 2026 à 14h00
Echevinage de Loudun — Loudun
- Visite commentée : Poitiers, chemin de traverse !, Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine, Poitiers
19 septembre 2026 à 14h00
Palais des Comtes de Poitou - Ducs d'Aquitaine — Poitiers
- Jardin archéologique, Musée de Béruges, Béruges
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de Béruges — Béruges
- Conférences autour de l’âge du Bronze d’Arménie, La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque, Lussac-les-Châteaux
19 septembre 2026 à 14h00
Pôle Culturel La Sabline — Lussac-les-Châteaux
- Visite d’un authentique château du XVe siècle et de ses jardins, Château de la Motte, Chalandray
19 septembre 2026 à 14h00
Château de la Motte — Chalandray
- Sentier de l’oppidum, Musée de Béruges, Béruges
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de Béruges — Béruges
- Visite de l’église de Dissay, Église Saint-Pierre Saint-Paul, Dissay
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre Saint-Paul — Dissay
- Visite libre de l’hôtel des sciences, Hôtel des sciences, Poitiers
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel des sciences — Poitiers
- Exposition : « L’Odyssée du théâtre municipal de Châtellerault à travers les archives de la ville & d’un podcast », Centre des archives de Grand Châtellerault, Châtellerault
19 septembre 2026 à 14h00
Centre des archives de Grand Châtellerault — Châtellerault
- Visite commentée du Château du Fou, Château du Fou, Vouneuil-sur-Vienne
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Fou — Vouneuil-sur-Vienne
- Visite commentée : le théâtre Blossac, Théâtre Blossac, Châtellerault
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre Blossac — Châtellerault
- Conférence autour de l’histoire de la Hire, Cinéma Majestic, Montmorillon
19 septembre 2026 à 14h00
Cinéma Majestic — Montmorillon
- Exposition : Cuvée des arts, Abbaye de Valence, Valence-en-Poitou
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye de Valence — Valence-en-Poitou
- Visite du donjon de Moncontour, Donjon de Moncontour, Moncontour
19 septembre 2026 à 14h00
Donjon de Moncontour — Moncontour
- Visite commentée de la cité médiévale et de l’église, Office de tourisme, Lusignan
19 septembre 2026 à 14h00
Office de tourisme — Lusignan
- Performance et concert de Félix Blanchard, Château d’Avanton, Avanton
19 septembre 2026 à 14h00
Château d'Avanton — Avanton
- Escape game : le café des curiosités, Hôtel des sciences, Poitiers
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel des sciences — Poitiers
- J’y croix, j’y croix pas, Musée Sainte-Croix, Poitiers
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Sainte-Croix — Poitiers
- Visite de la Tour de Ganne, Musée de Béruges, Béruges
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de Béruges — Béruges
- Atelier : à la découverte de l’enluminure médiévale, Château de Marmande, Vellèches
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Marmande — Vellèches
- Visite libre : découvrez le Grand Atelier, Le Grand Atelier – Musée d’art et d’industrie, Châtellerault
19 septembre 2026 à 14h00
Le Grand Atelier - Musée d'art et d'industrie — Châtellerault
- Exposition et visite d’atelier d’artistes, Atelier du Peulx de Cissé, Cissé
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier du Peulx de Cissé — Cissé
- Jeu : le secret de Notre-Dame-la-Grande, Église Notre-Dame-la-Grande, Poitiers
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame-la-Grande — Poitiers
- Musée archéologique et Historique de Béruges, Musée de Béruges, Béruges
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de Béruges — Béruges
- Visite commentée du Manoir de Chandoiseau, Manoir de Chandoiseau, Les Trois-Moutiers
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de Chandoiseau — Les Trois-Moutiers
- Ouverture du logis abbatial et de la crypte/sacristie, Site Abbatial, Nouaillé-Maupertuis
19 septembre 2026 à 14h00
Site Abbatial — Nouaillé-Maupertuis
- Découverte de l’Abbaye de l’Étoile à Archigny, Abbaye de l’Étoile, Archigny
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye de l'Étoile — Archigny
- Visite commentée : l’histoire du conservatoire Clément Janequin, Esplanade du Conservatoire Clément Janequin, Châtellerault
19 septembre 2026 à 14h00
Esplanade du Conservatoire Clément Janequin — Châtellerault
- Visite libre de l’église du Sacré Cœur de Béruges, Musée de Béruges, Béruges
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de Béruges — Béruges
- Exposition : Mémoires photographiques, Église Notre-Dame, Plaisance
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame — Plaisance
- Visite patrimoniale, Mairie de Nouaillé-Maupertuis, Nouaillé-Maupertuis
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Nouaillé-Maupertuis — Nouaillé-Maupertuis
- Visite commentée de l’EMIM, EMIM, pôle de Maisonneuve, Maisonneuve
19 septembre 2026 à 14h00
EMIM, pôle de Maisonneuve — Maisonneuve
- Ateliers de taille de décor de sarcophage, Musée archéologique de Civaux, Civaux
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique de Civaux — Civaux
- Visite libre du vieux château de Gençay, Château de Gençay, Gençay
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Gençay — Gençay
- Visite guidée des extérieurs et des salons du Château, Château de Sommières-du-Clain, Sommières-du-Clain
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Sommières-du-Clain — Sommières-du-Clain
- Visite commentée de l’église Notre-Dame-et-tous-les-Saints, Église Notre-Dame-et-tous-les-Saints, Maisonneuve
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame-et-tous-les-Saints — Maisonneuve
- Balade patrimoine et musique à Saulgé, Église Saint-Divitien, Saulgé
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Divitien — Saulgé
- Visite commentée : Charroux, Mairie de Charroux, Charroux
19 septembre 2026 à 14h30
Mairie de Charroux — Charroux
- Cuvée des Arts et Micro-Folie : expositions à l’abbaye, Abbaye de Valence, Valence-en-Poitou
19 septembre 2026 à 14h30
Abbaye de Valence — Valence-en-Poitou
- Concert à l’Hôtel des Sibylles, Hôtel des Sibylles, Châtellerault
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel des Sibylles — Châtellerault
- Visite guidée de l’église de Morthemer, Église Notre-Dame de Morthemer, Valdivienne
19 septembre 2026 à 14h30
Église Notre-Dame de Morthemer — Valdivienne
- Le Château de Marconnay ouvre ses portes, Château de Marconnay, Sanxay
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Marconnay — Sanxay
- Visite guidée de l’extérieur du château du Purnon, Château de Purnon, Verrue
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Purnon — Verrue
- Visite découverte du Carillon Bollée, Église Saint-Jacques, Châtellerault
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Jacques — Châtellerault
- Spectacle : « Pignon sur Rue » par la compagnie Les Égalithes, Le Grand Atelier – Musée d’art et d’industrie, Châtellerault
19 septembre 2026 à 14h30
Le Grand Atelier - Musée d'art et d'industrie — Châtellerault
- Exposition « Éternel Moyen Âge », Cité de l’Écrit et des Métiers d’art – salle Marcel Prouteau, Montmorillon
19 septembre 2026 à 14h30
Cité de l'Écrit et des Métiers d'art - salle Marcel Prouteau — Montmorillon
- Visite commentée « Saint-Pierre, trait d’union de l’histoire », Salle du patrimoine, Vienne
19 septembre 2026 à 14h30
Salle du patrimoine — Vienne
- Découverte d’une cloche russe, offerte par le tsar Nicolas II, dans la Vienne, Église Saint-Jean l’Evangéliste, Châtellerault
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Jean l'Evangéliste — Châtellerault
- Atelier-conférence « Le patrimoine écrit à Saintes : une histoire de tous les dangers », Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers
19 septembre 2026 à 14h30
Salle des Jacobins — Saintes
- Visite commentée : à l’assaut des bretèches loudunaises et de leurs trésors campanaires, Commune de Glénouze, Glénouze
19 septembre 2026 à 15h00
Commune de Glénouze — Glénouze
- Visite guidée de l’église de Pouzioux, Église Saint-Symphorien de Pouzioux, Chauvigny
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Symphorien de Pouzioux — Chauvigny
- Visite libre : exposition de photos anciennes, communions, mariages…, Église Saint-Martin, Availles-Limouzine
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Martin — Availles-Limouzine
- Atelier campanaire et parcours Collégiale Sainte-Croix – Musée Charbonneau-Lassay, Collégiale Sainte-Croix, Loudun
19 septembre 2026 à 15h00
Collégiale Sainte-Croix — Loudun
- Visite du TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers, Poitiers
19 septembre 2026 à 15h00
Théâtre Auditorium de Poitiers — Poitiers
- Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or », Musée archéologique de Civaux, Civaux
19 septembre 2026 à 15h00
Musée archéologique de Civaux — Civaux
- Visite guidée : les bretèches loudunaises et leurs trésors campanaires, Commune de Glénouze, Glénouze
19 septembre 2026 à 15h00
Commune de Glénouze — Glénouze
- Visite commentée de l’Hôtel des Sibylles, Hôtel des Sibylles, Châtellerault
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel des Sibylles — Châtellerault
- Visite guidée de l’église de Saint-Germain, Église Saint-Germain, Saint-Germain
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Germain — Saint-Germain
- Concert de la Classe à Horaires Aménagés Musique, Église Notre-Dame-et-Saint-Junien, Lusignan
19 septembre 2026 à 15h15
Église Notre-Dame-et-Saint-Junien — Lusignan
- Visite commentée : déambulez dans les coulisses du centre des archives municipales et communautaires de Grand Châtellerault, Centre des archives de Grand Châtellerault, Châtellerault
19 septembre 2026 à 15h30
Centre des archives de Grand Châtellerault — Châtellerault
- Concert Orchestre des champs Élysées, Abbaye de Nouaillé, Nouaillé-Maupertuis
19 septembre 2026 à 15h30
Abbaye de Nouaillé — Nouaillé-Maupertuis
- Visite commentée des extérieurs de l’église Saint-Hilaire, Église Saint-Hilaire le Grand, Poitiers
19 septembre 2026 à 15h30
Église Saint-Hilaire le Grand — Poitiers
- Visite guidée : les bretèches loudunaises et leurs trésors campanaires, Commune de Ranton, Ranton
19 septembre 2026 à 15h45
Commune de Ranton — Ranton
- Visite guidée de la chapelle Sainte-Catherine de Jouhet, Chapelle du cimetière de Jouhet-sur-Gartempe, Jouhet
19 septembre 2026 à 16h00
Chapelle du cimetière de Jouhet-sur-Gartempe — Jouhet
- Visite de l’aile sud des bâtiments monastiques, Abbaye de Nouaillé, Nouaillé-Maupertuis
19 septembre 2026 à 16h15
Abbaye de Nouaillé — Nouaillé-Maupertuis
- Visite patrimoniale, Mairie de Nouaillé-Maupertuis, Nouaillé-Maupertuis
19 septembre 2026 à 16h30
Mairie de Nouaillé-Maupertuis — Nouaillé-Maupertuis
- Spectacle de marionnettes « Lili à l’infini », Halles de Lusignan, Lusignan
19 septembre 2026 à 16h30
Halles de Lusignan — Lusignan
- Visite commentée : les bretèches loudunaises et leurs trésors campanaires, Commune de Roiffé, Roiffé
19 septembre 2026 à 16h45
Commune de Roiffé — Roiffé
- Concert de carillon, Église Saint-Jacques, Châtellerault
19 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Jacques — Châtellerault
- Conférence « Aliénor d’Aquitaine et le château de Mirebeau », Prieuré Saint-André, Mirebeau
19 septembre 2026 à 17h00
Salle des fêtes de Mirebeau — Mirebeau
- Visite commentée de l’ancien silo agricole de Monts-Sur-Guesnes, Le silo de La Gare, Monts-sur-Guesnes
19 septembre 2026 à 17h00
Le silo de La Gare — Monts-sur-Guesnes
- Visite de la cité médiévale de Chauvigny, Office de Tourisme – Cité médiévale, Chauvigny
19 septembre 2026 à 17h30
Office de Tourisme - Cité médiévale — Chauvigny
- Visite commentée : les bretèches loudunaises et leurs trésors campanaires, Hammeau de Crué, Sammarçolles
19 septembre 2026 à 17h45
Hammeau de Crué — Sammarçolles
- Spectacle : « La fabuleuse ménagerie de M. de la Fontaine », Abbatiale de Saint-Savin, Saint-Savin
19 septembre 2026 à 18h00
Abbatiale de Saint-Savin — Saint-Savin
- Randonnée semi nocturne organisée par Familles Rurales, Ancienne tannerie de Lavausseau, Boivre-la-Vallée
19 septembre 2026 à 18h00
Ancienne tannerie de Lavausseau — Boivre-la-Vallée
- Concert dans l’église de Dissay, Église Saint-Pierre Saint-Paul, Dissay
19 septembre 2026 à 18h00
Église Saint-Pierre Saint-Paul — Dissay
- Conférence sur les derniers ducs d’Aquitaine, Salle des fêtes, Béruges
19 septembre 2026 à 18h30
Salle des fêtes — Béruges
- Concert ensemble Vocalys 30 ans, Église Saint-Junien, Nouaillé-Maupertuis
19 septembre 2026 à 18h30
Église Saint-Junien — Nouaillé-Maupertuis
- Spectacle Fred Abrachkoff, Le silo de La Gare, Monts-sur-Guesnes
19 septembre 2026 à 19h30
Le silo de La Gare — Monts-sur-Guesnes
- Spectacle humour : « Fred Abrachkoff ne peut plus rien pour vous », Le silo de La Gare, Monts-sur-Guesnes
19 septembre 2026 à 20h00
Le silo de La Gare — Monts-sur-Guesnes
- Projection : « Révélation », Église Notre-Dame-la-Grande, Poitiers
19 septembre 2026 à 21h30
Église Notre-Dame-la-Grande — Poitiers
- Randonnée « Par nos chemins », École de Mouterre-Silly, Mouterre-Silly
20 septembre 2026 à 08h00
École de Mouterre-Silly — Mouterre-Silly
- Visite libre avec animation du pigeonnier trodglodytique, Pigeonnier trodglodytique, Roiffé
20 septembre 2026 à 09h30
Pigeonnier trodglodytique — Roiffé
- Visite commentée du château baronnial de Chauvigny, Office de Tourisme – Cité médiévale, Chauvigny
20 septembre 2026 à 10h00
Office de Tourisme - Cité médiévale — Chauvigny
- [Circuit] Balade chantante de Châtellerault : une balade musicale et patrimoniale au cœur de la ville, JM France Pays Chatelleraudais – Pôle culturel associatif, Châtellerault
20 septembre 2026 à 10h00
JM France Pays Chatelleraudais - Pôle culturel associatif — Châtellerault
- Immersion à la source de la marque La Roche-Posay – Le Centre Thermal, centre de réadaptation de la peau, Centre thermal La Roche-Posay, La Roche-Posay
20 septembre 2026 à 10h00
Centre thermal La Roche-Posay — La Roche-Posay
- Rallye touristique en Haut-Poitou, Site archéologique des Tours Mirandes, Saint-Martin-la-Pallu
20 septembre 2026 à 10h00
Site archéologique des Tours Mirandes — Saint-Martin-la-Pallu
- Visite commentée du centre thermal, Centre thermal La Roche-Posay, La Roche-Posay
20 septembre 2026 à 10h00
Centre thermal La Roche-Posay — La Roche-Posay
- Atelier cuisine loudunaise – Echevinage, Echevinage de Loudun, Loudun
20 septembre 2026 à 10h00
Echevinage de Loudun — Loudun
- Quel est l’âge de la tour ?, Château de Marmande, Vellèches
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Marmande — Vellèches
- Une petite sonate de Mozart pour flûte et harpe, Le Relais de Postes aux Chevaux, Les Ormes
20 septembre 2026 à 12h00
Le Relais de Postes aux Chevaux — Les Ormes
- Démonstration de métallurgie du bronze – Arkéo Fabrik, La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque, Lussac-les-Châteaux
20 septembre 2026 à 14h00
Pôle Culturel La Sabline — Lussac-les-Châteaux
- Ouverture du logis abbatial et de la crypte/sacristie, Site Abbatial, Nouaillé-Maupertuis
20 septembre 2026 à 14h00
Site Abbatial — Nouaillé-Maupertuis
- Visite découverte du Centre des Archives de Châtellerault du Service historique de la défense, Centre des archives de l’armement et du personnel civil, Châtellerault
20 septembre 2026 à 14h00
Centre des archives de l'armement et du personnel civil — Châtellerault
- Visite commentée de la Tuilerie du Gué de l’Omme, Tuilerie du Gué de l’Omme, Nouaillé-Maupertuis
20 septembre 2026 à 14h00
Tuilerie du Gué de l'Omme — Nouaillé-Maupertuis
- visite commentée de l’Odéon de Vienne, Odéon, Vienne
20 septembre 2026 à 14h00
Montée Beaumur 38200 Vienne — Vienne
- Paul Abadie fils (1812-1884), architecte emblématique du XIXe siècle, Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers), Poitiers
20 septembre 2026 à 14h00
Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers) — Poitiers
- Spectacle : Résister, restaurer…., La Poste aux chevaux des Ormes, Les Ormes
20 septembre 2026 à 14h00
La Poste aux chevaux des Ormes — Les Ormes
- L’Hôtel Isaïe de Rochefort vous ouvre ses portes, Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers), Poitiers
20 septembre 2026 à 14h00
Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers) — Poitiers
- Atelier sculpture à la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Pindray, Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Graillé, Pindray
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Graillé — Pindray
- Visite guidée du château de La Chèze, Château de La Chèze, Latillé
20 septembre 2026 à 14h00
Château de La Chèze — Latillé
- Portes ouvertes – Atelier HVO Conservation, Atelier HVO Conservation, Poitiers
20 septembre 2026 à 14h00
Atelier HVO Conservation — Poitiers
- Visite commentée : à la découverte de l’église et de l’ancien prieuré Saint-Hilaire, Église Saint-Hilaire, Jardres
20 septembre 2026 à 14h15
Église Saint-Hilaire — Jardres
- Circuit : visite de Mirebeau la médiévale, Office de tourisme du Haut Poitou, Mirebeau
20 septembre 2026 à 14h30
Office de tourisme du Haut Poitou — Mirebeau
- Visite commentée du château d’Avanton, Château d’Avanton, Avanton
20 septembre 2026 à 14h30
Château d'Avanton — Avanton
- Visite guidée du château de Cherves, Château de Cherves, Cherves
20 septembre 2026 à 14h30
Château de Cherves — Cherves
- Visite commentée de la chapelle de Graillé à Pindray, Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Graillé, Pindray
20 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Graillé — Pindray
- Visite guidée de l’abbaye de Nouaillé, Abbaye de Nouaillé, Nouaillé-Maupertuis
20 septembre 2026 à 15h00
Abbaye de Nouaillé — Nouaillé-Maupertuis
- Visite musicale et guidée – L’église de Saint-Germain, Église Saint-Germain, Saint-Germain
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Germain — Saint-Germain
- Visite commentée du clocher de l’église Saint-Michel, Église Saint-Michel, Craon
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Michel — Craon
- Concert de musique classique du baroque à nos jours, Chateau Chapelle Pigeonnier, Vivonne
20 septembre 2026 à 16h00
Chateau Chapelle Pigeonnier — Vivonne
- Concert de la Lyre Mélusine, Église Notre-Dame-et-Saint-Junien, Lusignan
20 septembre 2026 à 16h30
Église Notre-Dame-et-Saint-Junien — Lusignan
- Visite musicale & guidée – Chapelle de Jouhet, Chapelle du cimetière de Jouhet-sur-Gartempe, Jouhet
20 septembre 2026 à 16h30
Chapelle du cimetière de Jouhet-sur-Gartempe — Jouhet
- Concert, Logis des Piliers, Fontaine-le-Comte
20 septembre 2026 à 17h00
Logis des Piliers — Fontaine-le-Comte
- Voix nordiques a capella, Église Sainte-Croix, Migné-Auxances
20 septembre 2026 à 17h00
Église Sainte-Croix — Migné-Auxances
- Concert à l’hôtel de l’Europe, Logis Hôtel de l’Europe, Poitiers
20 septembre 2026 à 18h00
Logis Hôtel de l'Europe — Poitiers
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)