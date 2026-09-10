VOSGES ÉPINAL Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

Dans les Vosges, capitale Epinal, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine
- Une église au style sobre et à l’élégance des volumes, Église Notre-Dame, Relanges
19 septembre 2026 à 08h00
Église Notre-Dame — Relanges
- Expositions photographiques, Parc thermal, Vittel
19 septembre 2026 à 09h00
Parc thermal — Vittel
- Exposition de voitures anciennes, Parc thermal, Vittel
19 septembre 2026 à 09h00
Parc thermal — Vittel
- Visite libre de la Chapelle Saint-Louis, Chapelle Saint-Louis, Vittel
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Saint-Louis — Vittel
- Visite guidée d’un joli petit château Renaissance, Château, Sandaucourt
19 septembre 2026 à 09h00
Château — Sandaucourt
- Ciné-Débat, Centre socioculturel de la fave, Provenchères-et-Colroy
19 septembre 2026 à 09h00
Centre socioculturel de la fave — Provenchères-et-Colroy
- Exposition au prieuré de Parey et jeu de piste, Ancien prieuré, Parey-Sous-Montfort
19 septembre 2026 à 09h00
Ancien prieuré — Parey-Sous-Montfort
- Visite de l’abbaye d’Autrey et de ses jardins, Abbaye Notre-Dame d’Autrey et ses jardins, Autrey
19 septembre 2026 à 09h00
Abbaye Notre-Dame d'Autrey et ses jardins — Autrey
- Visites guidées du site archéologique, Amphithéâtre, Grand
19 septembre 2026 à 09h30
Amphithéâtre — Grand
- Visites guidées du site archéologique, Amphithéâtre de Grand, Grand
19 septembre 2026 à 09h30
Amphithéâtre de Grand — Grand
- Visite guidée de la maison natale et atelier de gravure, Maison natale de Jeanne d’Arc, Domrémy-la-Pucelle
19 septembre 2026 à 09h30
Maison natale de Jeanne d'Arc — Domrémy-la-Pucelle
- Visites guidées de la Maison natale, Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc, Domrémy-la-Pucelle
19 septembre 2026 à 09h30
Site départemental de la maison natale de Jeanne d'Arc — Domrémy-la-Pucelle
- Visite libre de la chapelle de la Oultre, Chapelle de la Oultre, Mirecourt
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de la Oultre — Mirecourt
- Histoire du ski et skis “Monuments Historiques“, Maison Richardin, Bussang
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Richardin — Bussang
- Le chalet Impérial Tivoli, Chalet impérial Tivoli, Plombières-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Chalet impérial Tivoli — Plombières-les-Bains
- Arrêt sur image : une histoire en images et à ciel ouvert de la lutherie et de l’archèterie à Mirecourt, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises — Mirecourt
- Exposition Joseph Saint-Dizier, Sainte-Barbe, Sainte-Barbe
19 septembre 2026 à 10h00
Sainte-Barbe — Sainte-Barbe
- Découverte libre de l’une des premières basiliques édifiées dans le style néogothique, Basilique Saint-Pierre-Fourier, Mattaincourt
19 septembre 2026 à 10h00
Basilique Saint-Pierre-Fourier — Mattaincourt
- Visite de la maison du projet de restauration de la basilique Saint-Maurice, Centre Culturel, Épinal
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Culturel — Épinal
- Exposition « Trajectoire du patrimoine hôtelier » et d’appareils photos, Villa Monplaisir, Gérardmer
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Monplaisir — Gérardmer
- Exposition photos anciennes de Le Clerjus, Médiathèque, Le Clerjus
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque — Le Clerjus
- Visite guidée : Balade patrimoniale, façade d’hier et d’aujourd’hui, Gare de Remiremont, Remiremont
19 septembre 2026 à 10h00
Gare de Remiremont — Remiremont
- Regards partagés. Dans l’intimité des œuvres et objets de la basilique Saint-Maurice d’Épinal., Centre Culturel, Épinal
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Culturel — Épinal
- Visite guidée de l’église de la Nativité-de-Notre-Dame, Église de la Nativité-de-Notre-Dame, Thaon-les-Vosges
19 septembre 2026 à 10h00
Église de la Nativité-de-Notre-Dame — Thaon-les-Vosges
- Jeu de piste « Enquête au musée », Musée Charles Friry, Remiremont
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Charles Friry — Remiremont
- Découverte de la broderie au plumetis, Espace Stanislas, Plombières-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Stanislas — Plombières-les-Bains
- Visite des anciennes mines de cuivre des ducs de Lorraine, Les Hautes-Mynes du Thillot, Le Thillot
19 septembre 2026 à 10h00
Les Hautes-Mynes du Thillot — Le Thillot
- Animations au musée de l’Image à Épinal, Musée de l’image, Épinal
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de l'image — Épinal
- Visite de l’ancienne Hostellerie Sainte-Barbe, Hostellerie Sainte-Barbe, Plombières-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Hostellerie Sainte-Barbe — Plombières-les-Bains
- Visite guidée de la chapelle d’une chanoinesse, Office du tourisme, Remiremont
19 septembre 2026 à 10h00
Office du tourisme — Remiremont
- 40 ans du Jumelage Thaon/Alzenau, Auditorium Clémentine Delait, Thaon-les-Vosges
19 septembre 2026 à 10h00
Auditorium Clémentine Delait — Thaon-les-Vosges
- Exposition à la Tour d’Anglemein : Les Portes du Temps, La tour d’Anglemein et son hangar, Rambervillers
19 septembre 2026 à 10h00
La tour d'Anglemein et son hangar — Rambervillers
- Nouvelle exposition : Le chantier médiéval de l’église Saint-Maurice, Centre Culturel, Épinal
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Culturel — Épinal
- Démonstrations d’impression d’art en Kitchen lithographie, Atelier kitchen print, Épinal
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier kitchen print — Épinal
- Sur les traces de l’Art Nouveau, Office de tourisme, Saint-Dié-des-Vosges
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme — Saint-Dié-des-Vosges
- Journées du patrimoine aux 1001 racines, Musée des Mille et une Racines, Cornimont
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Mille et une Racines — Cornimont
- Atelier création de cartes postales, Xertithèque, Xertigny
19 septembre 2026 à 10h00
Xertithèque — Xertigny
- Exposition : Deyvillers sous tous les angles, Médiathèque, Deyvillers
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque — Deyvillers
- Visite de la Chapelle du Clos des Augustins, Chapelle Saint-Charles / Le Clos des Augustins, Plombières-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Charles / Le Clos des Augustins — Plombières-les-Bains
- Découvrez une manufacture d’orgues historique, Manufacture Vosgienne de Grandes Orgues, Rambervillers
19 septembre 2026 à 10h00
Manufacture Vosgienne de Grandes Orgues — Rambervillers
- Visite guidée d’un village vosgien, Eglise Saint-Mathieu, Romont
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Mathieu — Romont
- Flash sur l’ensemble abbatial d’Etival-Clairefontaine, Abbaye Saint-Pierre, Étival-Clairefontaine
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye Saint-Pierre — Étival-Clairefontaine
- Visitez librement une église romane, Église de l’Assomption, Champ-le-Duc
19 septembre 2026 à 10h00
Église de l'Assomption — Champ-le-Duc
- La glace Plombières : présentation et dégustation, Espace Stanislas, Plombières-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Stanislas — Plombières-les-Bains
- Découverte guidée d’une forteresse médiévale, Forteresse, Châtel-sur-Moselle
19 septembre 2026 à 10h00
Forteresse — Châtel-sur-Moselle
- Centenaire du vitrail des Ducs de Lorraine avec l’association du prieuré de Châtenois, Prieuré, Châtenois
19 septembre 2026 à 10h00
Prieuré — Châtenois
- Visite des magasins patrimoniaux, La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges
19 septembre 2026 à 10h00
La Boussole — Saint-Dié-des-Vosges
- Visite de la galerie des Arts, Les Hautes-Mynes du Thillot, Le Thillot
19 septembre 2026 à 10h00
Les Hautes-Mynes du Thillot — Le Thillot
- Découverte de la Tour d’Anglemein du XIIIème siècle et son épopée au travers du temps., La tour d’Anglemein et son hangar, Rambervillers
19 septembre 2026 à 10h00
La tour d'Anglemein et son hangar — Rambervillers
- Une barre de danse classique proposée par Lydie Fornage en plein air pour ouvrir les Journées du Patrimoine à Épinal, Marché couvert, Épinal
19 septembre 2026 à 10h00
Marché couvert — Épinal
- Lecture : Heure du Conte, Bmi Épinal, Épinal
19 septembre 2026 à 10h30
Bmi Épinal — Épinal
- Dans la maison d’un collectionneur, Musée Charles Friry, Remiremont
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Charles Friry — Remiremont
- Visite guidée de l’hôtel de ville, Mairie, Épinal
19 septembre 2026 à 10h30
Mairie — Épinal
- Visite guidée du Musée du Textile des Vosges, Musée du textile, Ventron
19 septembre 2026 à 10h30
Musée du textile — Ventron
- Visite guidée « Repères urbains » de Plombières-les-Bains, Centre-ville, Plombières-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h30
Centre-ville — Plombières-les-Bains
- Immersion dans une maison de collectionneur, Musée Charles Friry, Remiremont
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Charles Friry — Remiremont
- Visite guidée d’un Moulin, Moulin d’Heucheloup, Begnécourt
19 septembre 2026 à 10h30
Moulin d'Heucheloup — Begnécourt
- Jeu de l’oie à la Maison de la musique mécanique, Maison de la Musique Mécanique, Mirecourt
19 septembre 2026 à 11h00
Maison de la Musique Mécanique — Mirecourt
- Visite guidée « Et si nos rues m’étaient contées? », Église abbatiale Saint-Pierre, Remiremont
19 septembre 2026 à 11h00
Église abbatiale Saint-Pierre — Remiremont
- Visite apéro Les Grands Hommes de Bruyères, Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges, Bruyères
19 septembre 2026 à 11h00
Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges — Bruyères
- Découverte guidée de l’orgue de l’église abbatiale de Remiremont, Église abbatiale Saint-Pierre, Remiremont
19 septembre 2026 à 11h00
Église abbatiale Saint-Pierre — Remiremont
- Visite guidée des espaces techniques de l’établissement thermal, Parc thermal, Vittel
19 septembre 2026 à 11h00
Parc thermal — Vittel
- Visite guidée de l’exposition «Promenade dans les Vosges. Représenter le paysage», La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges
19 septembre 2026 à 11h00
La Boussole — Saint-Dié-des-Vosges
- Visite guidée des cryptes de l’église abbatiale, Église abbatiale Saint-Pierre, Remiremont
19 septembre 2026 à 13h30
Église abbatiale Saint-Pierre — Remiremont
- Découverte de véhicules de collection, Château de Girecourt sur Durbion, Girecourt-sur-Durbion
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Girecourt sur Durbion — Girecourt-sur-Durbion
- Visite d’une église dont le mobilier est signé par l’artiste décorateur nancéien Majorelle, Temple Protestant, Thaon-les-Vosges
19 septembre 2026 à 14h00
Temple Protestant — Thaon-les-Vosges
- Le feutre le plus ancien textile non tissé, L’esprit du feutre, Dogneville
19 septembre 2026 à 14h00
L'esprit du feutre — Dogneville
- Visite d’une chapelle : véritable chef-d’œuvre de travail du bois et de la peinture, Chapelle salésienne, Thaon-les-Vosges
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle salésienne — Thaon-les-Vosges
- Atelier Fabrique ton paysage, « de l’autre côté » animé par un.e architecte, Musée Pierre Noël, Saint-Dié-des-Vosges
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Pierre Noël — Saint-Dié-des-Vosges
- Patrimoine en péril : les enjeux de la restauration, Musée Charles Friry, Remiremont
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Charles Friry — Remiremont
- Venez écouter l’histoire d’une chapelle, Chapelle du vieux Saint-Amé, Saint-Amé
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle du vieux Saint-Amé — Saint-Amé
- Le patrimoine papier, une mémoire fragile, Maison du Patrimoine, Saint-Nabord
19 septembre 2026 à 14h00
Maison du Patrimoine — Saint-Nabord
- Visite libre du musée, Musée d’histoire Bernard Counot, Liffol-le-Grand
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'histoire Bernard Counot — Liffol-le-Grand
- Visitez l’une des premières forteresses des Vosges du sud, Château d’Epinal, Épinal
19 septembre 2026 à 14h00
Château d'Epinal — Épinal
- Visite libre ou commentée de l’ancien Tribunal d’Instance, Ancien couvent de la Congrégation Notre-Dame, puis ancien tribunal, Neufchâteau
19 septembre 2026 à 14h00
Ancien couvent de la Congrégation Notre-Dame, puis ancien tribunal — Neufchâteau
- Œuvres de Martine Junier, Château de Girecourt sur Durbion, Girecourt-sur-Durbion
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Girecourt sur Durbion — Girecourt-sur-Durbion
- Découverte de l’église Saint-Lambert et de son parvis, Eglise Saint-Lambert, Vagney
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Lambert — Vagney
- Visite guidée de la salle des boiseries, Bmi Épinal, Épinal
19 septembre 2026 à 14h00
Bmi Épinal — Épinal
- Exposition sur l’Oratoire Notre-Dame des Ermites, Chapelle de l’Oratoire, Thaon-les-Vosges
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de l'Oratoire — Thaon-les-Vosges
- À vous de jouer ! Initiation aux instruments à cordes, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises — Mirecourt
- Découverte guidée d’une basilique au style néogothique, Basilique Saint-Pierre-Fourier, Mattaincourt
19 septembre 2026 à 14h00
Basilique Saint-Pierre-Fourier — Mattaincourt
- Explication et démonstration de l’Epinette des Vosges, Nid des épinettes, Plombières-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Nid des épinettes — Plombières-les-Bains
- Visite de la chapelle du Vieux Saint Amé, Chapelle du vieux Saint-Amé, Saint-Amé
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle du vieux Saint-Amé — Saint-Amé
- Visite libre ou commentée de l’église Saint-Christophe et de sa chapelle unique en Europe, Église Saint-Christophe, Neufchâteau
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Christophe — Neufchâteau
- Visite d’un musée : l’histoire de la ville, de l’époque romaine à nos jours, Musée du Patrimoine Thaonnais, Thaon-les-Vosges
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Patrimoine Thaonnais — Thaon-les-Vosges
- Plongez dans l’histoire de ce “foyer social” exceptionnel, Théâtre La Rotonde, Thaon-les-Vosges
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre La Rotonde — Thaon-les-Vosges
- L’abbaye bénédictine de Bleurville fête les 50 ans des Amis de Saint-Maur, Abbaye Saint-Maur, Bleurville
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye Saint-Maur — Bleurville
- Visite libre ou commentée de l’église rurale et authentique de Rollainville, Église Saint-Rémy, Rollainville
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Rémy — Rollainville
- Visite libre ou commentée d’un trésor caché du XIXe siècle : le théâtre Le Scala, Cinéma Le Scala, Neufchâteau
19 septembre 2026 à 14h00
Cinéma Le Scala — Neufchâteau
- Découvrez le patrimoine et l’histoire du Pays d’Épinal, La Glucoserie, Épinal
19 septembre 2026 à 14h00
La Glucoserie — Épinal
- Visite libre ou commentée de la Chapelle de l’hôpital du Saint-Esprit, Chapelle de l’hôpital du Saint-Esprit, Neufchâteau
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de l'hôpital du Saint-Esprit — Neufchâteau
- Découvrez l’histoire d’un oratoire et les moyens mobilisés pour sa restauration, Oratoire de la Ferme des Anges, Bruyères
19 septembre 2026 à 14h00
Oratoire de la Ferme des Anges — Bruyères
- Découvrez le fort et son histoire en images, Fort d’Arches, Pouxeux
19 septembre 2026 à 14h00
Fort d'Arches — Pouxeux
- Scierie hydraulique-Musée de Mandray, Scierie hydraulique, Mandray
19 septembre 2026 à 14h00
Scierie hydraulique — Mandray
- Visite guidée du Cinéduc, Espace Berlioz, Plombières-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Cinéduc — Plombières-les-Bains
- Visite libre ou commentée de l’Hôtel de ville : entre caves médiévales et architecture Renaissance, Hôtel de ville, Neufchâteau
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de ville — Neufchâteau
- Découvrez une exposition autour de la dentelle, La Fabrique, Mirecourt
19 septembre 2026 à 14h00
La Fabrique — Mirecourt
- Découverte des bornes frontières minières, Les Hautes-Mynes du Thillot, Le Thillot
19 septembre 2026 à 14h00
Les Hautes-Mynes du Thillot — Le Thillot
- Visite libre ou commentée de l’église Saint-Nicolas sur fond musical, Église Saint-Nicolas, Neufchâteau
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Nicolas — Neufchâteau
- Visite libre ou commentée, Chapelle Notre-Dame-de-Pitié, Maxey-sur-Meuse
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame-de-Pitié — Maxey-sur-Meuse
- Visite guidée de la Filature et de l’exposition « Être citoyen, quelle révolution ! », La Filature, Épinal
19 septembre 2026 à 14h00
La Filature — Épinal
- Restauration d’œuvres muséales, quelques exemples., Musée Charles Friry, Remiremont
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Charles Friry — Remiremont
- Découvrez le chantier médiéval… en LEGO® ! à la maison du projet de la basilique Saint-Maurice, Centre Culturel, Épinal
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Culturel — Épinal
- Atelier ludique et créatif, La Filature, Épinal
19 septembre 2026 à 14h00
La Filature — Épinal
- Visite commentée d’un Hôtel particulier des XVIe et XVIIIe siècles, Hôtel Collenel, Neufchâteau
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel Collenel — Neufchâteau
- Visite guidée du Château de Girecourt, Château de Girecourt sur Durbion, Girecourt-sur-Durbion
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Girecourt sur Durbion — Girecourt-sur-Durbion
- Vol, restitution, restauration : intervention autour de la Vanité de F. van Daellen., Musée Charles de Bruyères, Remiremont
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Charles de Bruyères — Remiremont
- Découvrez l’ensemble seigneurial de Parey-sous-Montfort, Maison seigneuriale du Houx d’Hennecourt et son domaine, Parey-Sous-Montfort
19 septembre 2026 à 14h00
Maison seigneuriale du Houx d'Hennecourt et son domaine — Parey-Sous-Montfort
- Les ateliers sous l’œil des photographes, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt
19 septembre 2026 à 14h15
Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises — Mirecourt
- Visite de la La Maison du Patrimoine, Maison du patrimoine et du thermalisme, Vittel
19 septembre 2026 à 14h30
Maison du patrimoine et du thermalisme — Vittel
- Découverte guidée du Château des Capucins, Château des Capucins, Rambervillers
19 septembre 2026 à 14h30
Château des Capucins — Rambervillers
- Découvrez la vie d’antan en visitant un moulin du début du XIXe siècle, Moulin, Xamontarupt
19 septembre 2026 à 14h30
Moulin — Xamontarupt
- Visite guidée du village de Ménil-sur-Belvitte, Eglise Saint-Maurice, Ménil-sur-Belvitte
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Saint-Maurice — Ménil-sur-Belvitte
- Visite guidée du Palais abbatial, Mairie, Remiremont
19 septembre 2026 à 14h30
Mairie — Remiremont
- Patrimoine industriel à l’abbaye de Moyenmoutier, Abbaye, Moyenmoutier
19 septembre 2026 à 14h30
Abbaye — Moyenmoutier
- Plante invasive, mon amour !, Une Figue dans le Poirier, Girmont-Val-d’Ajol
19 septembre 2026 à 14h30
Une Figue dans le Poirier — Girmont-Val-d'Ajol
- Découverte d’un fort emblématique de 1914, Fort d’Uxegney, Uxegney
19 septembre 2026 à 14h30
Fort d'Uxegney — Uxegney
- La Photographie au cœur du Patrimoine, Château de Dombrot-le-Sec, Dombrot-le-Sec
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Dombrot-le-Sec — Dombrot-le-Sec
- Visite guidée d’une église et d’un hôtel de ville, Ville de Rambervillers, Rambervillers
19 septembre 2026 à 14h30
Ville de Rambervillers — Rambervillers
- Visites guidées du Théâtre du Peuple, Théâtre du Peuple, Bussang
19 septembre 2026 à 14h30
Théâtre du Peuple — Bussang
- Partez à la découverte d’un ouvrage d’art unique, témoin de l’histoire ferroviaire., Ravin du Grébier, Bruyères
19 septembre 2026 à 14h30
Ravin du Grébier — Bruyères
- Conférence au sein des Maisons Musée du berger et du cordonnier, Maisons musée, Châtillon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 14h30
Maisons musée — Châtillon-sur-Saône
- Châtas 1900, Eglise de Châtas, Châtas
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise de Châtas — Châtas
- Découverte du musée de la terre de Rambervillers, Musée de la Terre, Rambervillers
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de la Terre — Rambervillers
- Découvrez un château érigé par les ducs de Lorraine, Château, Bruyères
19 septembre 2026 à 14h30
Château — Bruyères
- Dans l’album photos de l’atelier Gérôme, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt
19 septembre 2026 à 14h45
Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises — Mirecourt
- Visite du circuit hydraulique du Maître des engins, Les Hautes-Mynes du Thillot, Le Thillot
19 septembre 2026 à 15h00
Les Hautes-Mynes du Thillot — Le Thillot
- Un temple néo-gothique protestant, œuvre de l’architecte Félix Paumier, Temple protestant, Raon-l’Étape
19 septembre 2026 à 15h00
Temple protestant — Raon-l'Étape
- Visite de la piscine Jutier, Piscine Jutier (vestige gallo-romain), Plombières-les-Bains
19 septembre 2026 à 15h00
Piscine Jutier (vestige gallo-romain) — Plombières-les-Bains
- Visite animée – City Croquis, Office de tourisme, Saint-Dié-des-Vosges
19 septembre 2026 à 15h00
Office de tourisme — Saint-Dié-des-Vosges
- Visitez un musée dédié aux arts populaires de Lorraine et de France, Musée Henri Mathieu – Ancienne Synagogue, Bruyères
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Henri Mathieu - Ancienne Synagogue — Bruyères
- Visite guidée du Musée Vosgien de la Brasserie, Musée Vosgien de la Brasserie, Ville-sur-Illon
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Vosgien de la Brasserie — Ville-sur-Illon
- Vive le Patois! Représentation donnée par « La Patoisant da Tro R’vères », Mairie, Remiremont
19 septembre 2026 à 15h00
Mairie — Remiremont
- Atelier Fabrice Henriot date les cartes postales, Bmi Épinal, Épinal
19 septembre 2026 à 15h00
Bmi Épinal — Épinal
- Ancienne synagogue devenue temple protestant, Temple protestant, Senones
19 septembre 2026 à 15h00
Temple protestant — Senones
- Atelier : Création de cartes postales, Bmi Épinal, Épinal
19 septembre 2026 à 15h00
Bmi Épinal — Épinal
- Un temple ayant traversé la guerre, Temple protestant, Saint-Dié-des-Vosges
19 septembre 2026 à 15h00
Temple protestant — Saint-Dié-des-Vosges
- Visite guidée de l’espace Berlioz, Espace Berlioz, Plombières-les-Bains
19 septembre 2026 à 15h00
Espace Berlioz — Plombières-les-Bains
- Exposition des objets liturgiques, Église Saint-Amé et Saint-Blaise, Plombières-les-Bains
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Amé et Saint-Blaise — Plombières-les-Bains
- Découvrez la collection de Charles de Bruyères : secrets et chefs-d’œuvre du musée dévoilés, Musée Charles de Bruyères, Remiremont
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Charles de Bruyères — Remiremont
- Visite guidée de l’abbaye d’Autrey, Abbaye Notre-Dame d’Autrey, Autrey
19 septembre 2026 à 15h00
Abbaye Notre-Dame d'Autrey — Autrey
- Visite guidée du Quartier canonial, Église abbatiale Saint-Pierre, Remiremont
19 septembre 2026 à 15h30
Église abbatiale Saint-Pierre — Remiremont
- Atelier créatif avec Pauline Morel, La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges
19 septembre 2026 à 16h00
La Boussole — Saint-Dié-des-Vosges
- Visite guidée de l’église haute, Église abbatiale Saint-Pierre, Remiremont
19 septembre 2026 à 16h30
Église abbatiale Saint-Pierre — Remiremont
- Visite guidée de l’exposition « Pierre Waidmann et les arts décoratifs », Musée Charles de Bruyères, Remiremont
19 septembre 2026 à 16h30
Musée Charles de Bruyères — Remiremont
- Pierre Waidmann et les arts décoratifs, Musée Charles de Bruyères, Remiremont
19 septembre 2026 à 16h30
Musée Charles de Bruyères — Remiremont
- Découvrez avec un guide une église romane, Église de l’Assomption, Champ-le-Duc
19 septembre 2026 à 16h30
Église de l'Assomption — Champ-le-Duc
- La Grande Quizothèque : spéciale Vosges, La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges
19 septembre 2026 à 17h00
La Boussole — Saint-Dié-des-Vosges
- Présentation du Grand Orgue et mini concert, Église Saint-Amé et Saint-Blaise, Plombières-les-Bains
19 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Amé et Saint-Blaise — Plombières-les-Bains
- Vivre à Grandrupt et à Saint-Stail au XVIIIe siècle, où peut-on encore voir la principauté de Salm ?, Grandrupt, Grandrupt
19 septembre 2026 à 17h30
Grandrupt — Grandrupt
- Mandray et ses trois moulins, cinq siècles d’histoire, Foyer rural de Mandray, Mandray
19 septembre 2026 à 18h30
Foyer rural de Mandray — Mandray
- Concert de musique classique par l’ensemble « into the clouds », Eglise Saint-Martin, Parey-sous-Montfort
19 septembre 2026 à 20h00
Eglise Saint-Martin — Parey-sous-Montfort
- L’Inconnu devant soi, Musée de l’image, Épinal
19 septembre 2026 à 20h00
Musée de l'image — Épinal
- Découverte des Maisons Musée du berger et du cordonnier, Maisons musée, Châtillon-sur-Saône
19 septembre 2026 à 20h00
Maisons musée — Châtillon-sur-Saône
- Jean Crouzillard et Gabriel Loire, artistes créateurs de l’église Notre Dame au Cierge, Église Notre-Dame au Cierge, Épinal
19 septembre 2026 à 20h30
Église Notre-Dame au Cierge — Épinal
- Découverte d’un lieu raffiné du XVIIIème siècle, Château de Thuillières, Thuillières
20 septembre 2026 à 09h00
Château de Thuillières — Thuillières
- Visite guidée sur les traces d’une icône de la chanson des années 30/50, Château de Darney – Musée Damia, Darney
20 septembre 2026 à 09h00
Château de Darney - Musée Damia — Darney
- Visite guidée et dessinée du camp celtique de la Bure, Camp celtique de la Bure, Saint-Dié-des-Vosges
20 septembre 2026 à 09h30
Camp celtique de la Bure — Saint-Dié-des-Vosges
- Visite guidée – Camp celtique de la Bure, Col de la Crénée, Saint-Dié-des-Vosges
20 septembre 2026 à 09h30
Col de la Crénée — Saint-Dié-des-Vosges
- Visite de l’abbaye de Senones, Abbaye Saint-Pierre, Senones
20 septembre 2026 à 10h00
Abbaye Saint-Pierre — Senones
- Visite guidée « Patrimoine en péril : vol, restitution, conservation. Quand le conservateur mène l’enquête », Musée Charles de Bruyères, Remiremont
20 septembre 2026 à 14h00
Musée Charles de Bruyères — Remiremont
- Découverte d’un Chalot traditionnel, Chalot Le DroptHamea, Girmont-Val-d’Ajol
20 septembre 2026 à 14h00
Chalot Le DroptHamea — Girmont-Val-d'Ajol
- Visite d’une école d’antan, École Girmont-Val-d’Ajol, Girmont-Val-d’Ajol
20 septembre 2026 à 14h00
École Girmont-Val-d'Ajol — Girmont-Val-d'Ajol
- Jeu de piste « Mission carte postale express autour du monde », Archives départementales Des Vosges, Épinal
20 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales Des Vosges — Épinal
- Visite d’une église romane datant du XIIᵉ siècle, Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville, Dompaire
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville — Dompaire
- Visite guidée des espaces Charles Garnier, Espaces Charles Garnier, Vittel
20 septembre 2026 à 14h00
Espaces Charles Garnier — Vittel
- Démonstration de forge, Une Figue dans le Poirier, Girmont-Val-d’Ajol
20 septembre 2026 à 14h00
Une Figue dans le Poirier — Girmont-Val-d'Ajol
- Découverte d’une église et de son orgue classé, Église Saint-Nicolas, Dompaire
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Nicolas — Dompaire
- Visite flash : La numérisation, Archives départementales Des Vosges, Épinal
20 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales Des Vosges — Épinal
- Découverte de l’orgue Cavaillé-Coll à l’église Saint-Nicolas de Plainfaing, Eglise Saint-Nicolas, Plainfaing
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Nicolas — Plainfaing
- Visite guidée de l’ancien Prieuré de Morizecourt, Prieuré, Morizécourt
20 septembre 2026 à 14h00
Prieuré — Morizécourt
- Expositions « Patrimoine photographique des Vosges : 1870-1950 » et « L’archive qui m’inspire », Archives départementales Des Vosges, Épinal
20 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales Des Vosges — Épinal
- Visite du bâtiment – spéciale « patrimoine en péril », Archives départementales Des Vosges, Épinal
20 septembre 2026 à 14h15
Archives départementales Des Vosges — Épinal
- Jeu de piste enfant « Avant la prochaine levée… », Archives départementales Des Vosges, Épinal
20 septembre 2026 à 14h15
Archives départementales Des Vosges — Épinal
- Visitez un hôpital datant du XVIIIe siècle, Ancien Hôpital Bruyères, Bruyères
20 septembre 2026 à 14h30
Ancien Hôpital Bruyères — Bruyères
- Découverte de l’histoire du Massif de l’Avison et de ses arbres remarquables, La fontaine de Neptune, Bruyères
20 septembre 2026 à 14h30
La fontaine de Neptune — Bruyères
- Visite spéciale ‘‘En remontant le canal et son histoire’’, Ecomusée du battant, Charmes
20 septembre 2026 à 14h30
Ecomusée du battant — Charmes
- Atelier photobooth : entrez dans la photo !, Archives départementales Des Vosges, Épinal
20 septembre 2026 à 14h45
Archives départementales Des Vosges — Épinal
- Visite guidée du Fort du Parmont, Fort du Parmont, Remiremont
20 septembre 2026 à 15h00
Fort du Parmont — Remiremont
- Visite guidée de Châtillon-sur-Saône, Maisons musée, Châtillon-sur-Saône
20 septembre 2026 à 15h00
Maisons musée — Châtillon-sur-Saône
- « Vexations mécaniques 1.0.5 » avec la Compagnie Max Ollier – Performance musicale, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt
20 septembre 2026 à 15h00
Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises — Mirecourt
- Flash sur l’ensemble abbatial d’Etival -Clairefontaine, Abbaye Saint-Pierre, Étival-Clairefontaine
20 septembre 2026 à 15h00
Abbaye Saint-Pierre — Étival-Clairefontaine
- Concert chant choral, Eglise Sainte Madeleine, Uzemain
20 septembre 2026 à 17h00
Eglise Sainte Madeleine — Uzemain
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)