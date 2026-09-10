VOSGES ÉPINAL Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

Expositions photographiques, Parc thermal, Vittel



Parc thermal — Vittel

Exposition de voitures anciennes, Parc thermal, Vittel



Parc thermal — Vittel

Ciné-Débat, Centre socioculturel de la fave, Provenchères-et-Colroy



Centre socioculturel de la fave — Provenchères-et-Colroy

Visites guidées du site archéologique, Amphithéâtre de Grand, Grand



Amphithéâtre de Grand — Grand

Visite guidée de la maison natale et atelier de gravure, Maison natale de Jeanne d’Arc, Domrémy-la-Pucelle



Maison natale de Jeanne d'Arc — Domrémy-la-Pucelle

Visites guidées de la Maison natale, Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc, Domrémy-la-Pucelle



Site départemental de la maison natale de Jeanne d'Arc — Domrémy-la-Pucelle

Visite libre de la chapelle de la Oultre, Chapelle de la Oultre, Mirecourt



Chapelle de la Oultre — Mirecourt

Arrêt sur image : une histoire en images et à ciel ouvert de la lutherie et de l’archèterie à Mirecourt, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt



Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises — Mirecourt

Visite de la maison du projet de restauration de la basilique Saint-Maurice, Centre Culturel, Épinal



Centre Culturel — Épinal

Exposition photos anciennes de Le Clerjus, Médiathèque, Le Clerjus



Médiathèque — Le Clerjus

Jeu de piste « Enquête au musée », Musée Charles Friry, Remiremont



Musée Charles Friry — Remiremont

Visite des anciennes mines de cuivre des ducs de Lorraine, Les Hautes-Mynes du Thillot, Le Thillot



Les Hautes-Mynes du Thillot — Le Thillot

Visite guidée de la chapelle d’une chanoinesse, Office du tourisme, Remiremont



Office du tourisme — Remiremont

Exposition à la Tour d’Anglemein : Les Portes du Temps, La tour d’Anglemein et son hangar, Rambervillers



La tour d'Anglemein et son hangar — Rambervillers

Journées du patrimoine aux 1001 racines, Musée des Mille et une Racines, Cornimont



Musée des Mille et une Racines — Cornimont

Découvrez une manufacture d’orgues historique, Manufacture Vosgienne de Grandes Orgues, Rambervillers



Manufacture Vosgienne de Grandes Orgues — Rambervillers

Visite de la galerie des Arts, Les Hautes-Mynes du Thillot, Le Thillot



Les Hautes-Mynes du Thillot — Le Thillot

Découverte de la Tour d’Anglemein du XIIIème siècle et son épopée au travers du temps., La tour d’Anglemein et son hangar, Rambervillers



La tour d'Anglemein et son hangar — Rambervillers

Une barre de danse classique proposée par Lydie Fornage en plein air pour ouvrir les Journées du Patrimoine à Épinal, Marché couvert, Épinal



Marché couvert — Épinal

Dans la maison d’un collectionneur, Musée Charles Friry, Remiremont



Musée Charles Friry — Remiremont

Visite guidée du Musée du Textile des Vosges, Musée du textile, Ventron



Musée du textile — Ventron

Immersion dans une maison de collectionneur, Musée Charles Friry, Remiremont



Musée Charles Friry — Remiremont

Jeu de l’oie à la Maison de la musique mécanique, Maison de la Musique Mécanique, Mirecourt



Maison de la Musique Mécanique — Mirecourt

Visite apéro Les Grands Hommes de Bruyères, Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges, Bruyères



Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges — Bruyères

Découverte de véhicules de collection, Château de Girecourt sur Durbion, Girecourt-sur-Durbion



Château de Girecourt sur Durbion — Girecourt-sur-Durbion

Patrimoine en péril : les enjeux de la restauration, Musée Charles Friry, Remiremont



Musée Charles Friry — Remiremont

Visite libre ou commentée de l’ancien Tribunal d’Instance, Ancien couvent de la Congrégation Notre-Dame, puis ancien tribunal, Neufchâteau



Ancien couvent de la Congrégation Notre-Dame, puis ancien tribunal — Neufchâteau

Œuvres de Martine Junier, Château de Girecourt sur Durbion, Girecourt-sur-Durbion



Château de Girecourt sur Durbion — Girecourt-sur-Durbion

Visite guidée de la salle des boiseries, Bmi Épinal, Épinal



Bmi Épinal — Épinal

À vous de jouer ! Initiation aux instruments à cordes, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt



Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises — Mirecourt

Découvrez l’histoire d’un oratoire et les moyens mobilisés pour sa restauration, Oratoire de la Ferme des Anges, Bruyères



Oratoire de la Ferme des Anges — Bruyères

Découvrez une exposition autour de la dentelle, La Fabrique, Mirecourt



La Fabrique — Mirecourt

Découverte des bornes frontières minières, Les Hautes-Mynes du Thillot, Le Thillot



Les Hautes-Mynes du Thillot — Le Thillot

Atelier ludique et créatif, La Filature, Épinal



La Filature — Épinal

Visite guidée du Château de Girecourt, Château de Girecourt sur Durbion, Girecourt-sur-Durbion



Château de Girecourt sur Durbion — Girecourt-sur-Durbion

Découvrez l’ensemble seigneurial de Parey-sous-Montfort, Maison seigneuriale du Houx d’Hennecourt et son domaine, Parey-Sous-Montfort



Maison seigneuriale du Houx d'Hennecourt et son domaine — Parey-Sous-Montfort

Les ateliers sous l’œil des photographes, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt



Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises — Mirecourt

Visite de la La Maison du Patrimoine, Maison du patrimoine et du thermalisme, Vittel



Maison du patrimoine et du thermalisme — Vittel

Découverte guidée du Château des Capucins, Château des Capucins, Rambervillers



Château des Capucins — Rambervillers

Plante invasive, mon amour !, Une Figue dans le Poirier, Girmont-Val-d’Ajol



Une Figue dans le Poirier — Girmont-Val-d'Ajol

Visites guidées du Théâtre du Peuple, Théâtre du Peuple, Bussang



Théâtre du Peuple — Bussang

Châtas 1900, Eglise de Châtas, Châtas



Eglise de Châtas — Châtas

Découverte du musée de la terre de Rambervillers, Musée de la Terre, Rambervillers



Musée de la Terre — Rambervillers

Dans l’album photos de l’atelier Gérôme, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt



Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises — Mirecourt

Visite du circuit hydraulique du Maître des engins, Les Hautes-Mynes du Thillot, Le Thillot



Les Hautes-Mynes du Thillot — Le Thillot

Visitez un musée dédié aux arts populaires de Lorraine et de France, Musée Henri Mathieu – Ancienne Synagogue, Bruyères



Musée Henri Mathieu - Ancienne Synagogue — Bruyères

Visite guidée du Musée Vosgien de la Brasserie, Musée Vosgien de la Brasserie, Ville-sur-Illon



Musée Vosgien de la Brasserie — Ville-sur-Illon

Atelier Fabrice Henriot date les cartes postales, Bmi Épinal, Épinal



Bmi Épinal — Épinal

Ancienne synagogue devenue temple protestant, Temple protestant, Senones



Temple protestant — Senones

Découvrez la collection de Charles de Bruyères : secrets et chefs-d’œuvre du musée dévoilés, Musée Charles de Bruyères, Remiremont



Musée Charles de Bruyères — Remiremont

Visite guidée du Quartier canonial, Église abbatiale Saint-Pierre, Remiremont



Église abbatiale Saint-Pierre — Remiremont

Visite guidée de l’exposition « Pierre Waidmann et les arts décoratifs », Musée Charles de Bruyères, Remiremont



Musée Charles de Bruyères — Remiremont

Pierre Waidmann et les arts décoratifs, Musée Charles de Bruyères, Remiremont



Musée Charles de Bruyères — Remiremont

Mandray et ses trois moulins, cinq siècles d’histoire, Foyer rural de Mandray, Mandray



Foyer rural de Mandray — Mandray

Découverte d’un lieu raffiné du XVIIIème siècle, Château de Thuillières, Thuillières



Château de Thuillières — Thuillières

Visite guidée sur les traces d’une icône de la chanson des années 30/50, Château de Darney – Musée Damia, Darney



Château de Darney - Musée Damia — Darney

Visite guidée et dessinée du camp celtique de la Bure, Camp celtique de la Bure, Saint-Dié-des-Vosges



Camp celtique de la Bure — Saint-Dié-des-Vosges

Jeu de piste « Mission carte postale express autour du monde », Archives départementales Des Vosges, Épinal



Archives départementales Des Vosges — Épinal

Visite guidée des espaces Charles Garnier, Espaces Charles Garnier, Vittel



Espaces Charles Garnier — Vittel

Démonstration de forge, Une Figue dans le Poirier, Girmont-Val-d’Ajol



Une Figue dans le Poirier — Girmont-Val-d'Ajol

Visite flash : La numérisation, Archives départementales Des Vosges, Épinal



Archives départementales Des Vosges — Épinal

Visite du bâtiment – spéciale « patrimoine en péril », Archives départementales Des Vosges, Épinal



Archives départementales Des Vosges — Épinal

Jeu de piste enfant « Avant la prochaine levée… », Archives départementales Des Vosges, Épinal



Archives départementales Des Vosges — Épinal

Visitez un hôpital datant du XVIIIe siècle, Ancien Hôpital Bruyères, Bruyères



Ancien Hôpital Bruyères — Bruyères

Découverte de l’histoire du Massif de l’Avison et de ses arbres remarquables, La fontaine de Neptune, Bruyères



La fontaine de Neptune — Bruyères

Visite spéciale ‘‘En remontant le canal et son histoire’’, Ecomusée du battant, Charmes



Ecomusée du battant — Charmes

Atelier photobooth : entrez dans la photo !, Archives départementales Des Vosges, Épinal



Archives départementales Des Vosges — Épinal

Visite guidée du Fort du Parmont, Fort du Parmont, Remiremont



Fort du Parmont — Remiremont

« Vexations mécaniques 1.0.5 » avec la Compagnie Max Ollier – Performance musicale, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt



Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises — Mirecourt