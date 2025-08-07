Avec Yann Peucat, redécouvrez la magie de la photographie argentique

Avec Apprendre la photographie argentique. Et autres procédés alternatifs et insolites, Yann Peucat signe un ouvrage enthousiasmant et accessible, qui célèbre le retour d’une pratique oubliée, mais jamais disparue : la photographie argentique. Publié chez Hoëbeke (Gallimard), dans la collection « Vie pratique, art de vivre », ce livre est un véritable manuel pour les curieux, les passionnés, les bidouilleurs et les amoureux du grain, de la lumière et du temps long.

Une recommandation de l’émission Faites-moi lire – une coproduction Champs libres – TVR – Unidivers.fr, présentée et rédigée par Nicolas Roberti en collaboration avec les bibliothécaires de la bibliothèque des Champs Libres où vous pouvez consulter cet ouvrage.

Un guide pratique et poétique pour faire renaître l’image

Loin du fétichisme rétro ou de l’opposition stérile au numérique, l’auteur propose ici un apprentissage joyeux, manuel, ancré dans l’expérimentation. On y découvre les bases indispensables pour se (re)lancer dans la photo argentique, mais aussi des procédés alternatifs aussi ludiques qu’insolites : fabriquer un sténopé avec une boîte de conserve, développer ses images avec du café, jouer avec la solarisation ou les virages au thé… L’ouvrage prend le lecteur par la main, avec des exercices simples, des astuces concrètes, et une philosophie qui privilégie l’autonomie créative à la technicité pure.

Ce manuel s’adresse aussi bien aux nostalgiques de la chambre noire qu’aux nouvelles générations bercées par l’instantanéité du numérique et désireuses de renouer avec le geste, la matière, et la surprise. Chaque page invite à ralentir, observer, comprendre, expérimenter. Bref, à ressentir.

Une approche sensible et démocratique de la photographie

Yann Peucat, formateur et photographe, transmet ici un savoir vivant, à hauteur d’œil. Loin d’être un simple guide technique, le livre est aussi un manifeste pour une photographie vivante, faite de bricolage, de hasard, et d’un regard renouvelé sur le monde. C’est une ode à la lenteur, à l’attention, à la beauté de l’imperfection. Un appel à retrouver le plaisir simple de fabriquer une image de A à Z.

