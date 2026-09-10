YONNE AUXERRE Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

Dans l’Yonne, capitale Auxerre, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine
- Visitez la mystérieuse Fosse Dionne, Fosse Dionne, Tonnerre
19 septembre 2026 à 08h00
Fosse Dionne — Tonnerre
- Visite de l’église Saint-Etienne, Eglise Saint-Etienne de Lézinnes, Lézinnes
19 septembre 2026 à 08h00
Eglise Saint-Etienne de Lézinnes — Lézinnes
- Forêt des Géants Verts, Forêt des Géants Verts, Argentenay
19 septembre 2026 à 08h00
Forêt des Géants Verts — Argentenay
- Visite de l’église Notre-Dame, Eglise Notre-Dame – Préhy, Préhy
19 septembre 2026 à 08h00
Eglise Notre-Dame - Préhy — Préhy
- Visite du Pâtis et le kiosque à Baptiste, Parc du Pâtis, Tonnerre
19 septembre 2026 à 08h00
Parc du Pâtis — Tonnerre
- Découverte du parc du Moulin à Tan, Parc du Moulin à Tan, Sens
19 septembre 2026 à 08h00
Parc du Moulin à Tan — Sens
- Découvrez l’exposition au Square Anne Sylvestre, Espace Bouchez, Tonnerre
19 septembre 2026 à 08h00
Espace Bouchez — Tonnerre
- Square Jean Cousin, Square Jean Cousin, Sens
19 septembre 2026 à 08h30
Square Jean Cousin — Sens
- Visite guidée d’une cabine de projection de cinéma, Le Prisme, Migennes
19 septembre 2026 à 09h00
Le Prisme — Migennes
- Exposition ferroviaire Rotonde de Laroche Migennes, Gare de Laroche-Migennes, Migennes
19 septembre 2026 à 09h00
Gare de Laroche-Migennes — Migennes
- Visite d’une voiture pilote, Gare de Laroche-Migennes, Migennes
19 septembre 2026 à 09h00
Gare de Laroche-Migennes — Migennes
- Visite libre des abords de la rotonde de la gare de Laroche-Migennes, Gare de Laroche-Migennes, Migennes
19 septembre 2026 à 09h00
Gare de Laroche-Migennes — Migennes
- Visite guidée « Sur les traces de St-Gorgon » de l’église St Gorgon -St Dorothée à la source et au lavoir., Véron 89510, Véron
19 septembre 2026 à 09h00
Véron 89510 — Véron
- Découverte et visite d’un poste d’aiguillage SNCF Réseau à Laroche-Migennes, Gare de Laroche-Migennes, Migennes
19 septembre 2026 à 09h00
Gare de Laroche-Migennes — Migennes
- Exposition « Henri Vincenot – Représenter le chemin de fer », Gare de Laroche-Migennes, Migennes
19 septembre 2026 à 09h00
Gare de Laroche-Migennes — Migennes
- Visite de la locomotive électrique BB-7321 et accès à la cabine de conduite, Gare de Laroche-Migennes, Migennes
19 septembre 2026 à 09h00
Gare de Laroche-Migennes — Migennes
- Tour de la Cathédrale, Cathédrale Saint-Etienne, Sens
19 septembre 2026 à 09h00
Cathédrale Saint-Étienne — Sens
- Présentation et animation d’un simulateur de conduite, Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes, Migennes
19 septembre 2026 à 09h00
Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes — Migennes
- Visite de la locomotive diesel CC-72064 et accès à la cabine de conduite, Gare de Laroche-Migennes, Migennes
19 septembre 2026 à 09h00
Gare de Laroche-Migennes — Migennes
- Exposition photos de Daniel SALEM, Foyer rural, Moutiers-en-Puisaye
19 septembre 2026 à 09h00
Foyer rural — Moutiers-en-Puisaye
- Présentation du locotracteur X2483, Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes, Migennes
19 septembre 2026 à 09h00
Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes — Migennes
- Randonné commentée des circuits des meurgers, Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay, Deux Rivières
19 septembre 2026 à 09h00
Canal du Nivernais - Halte nautique d'Accolay — Deux Rivières
- l’église collégiale de Chablis et sa flèche néogothique, Collégiale Saint-Martin, Chablis
19 septembre 2026 à 09h00
Collégiale Saint-Martin — Chablis
- Présentation de la BB22288, Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes, Migennes
19 septembre 2026 à 09h00
Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes — Migennes
- Bléneau, à la découverte du parcours de personnalités locales, Bibliothèque de Bléneau, Bléneau
19 septembre 2026 à 09h00
Bibliothèque de Bléneau — Bléneau
- Visite et exposition église de Sacy, eglise st Jean-baptiste de sacy, Vermenton
19 septembre 2026 à 09h00
eglise st Jean-baptiste de sacy — Vermenton
- Visite de l’église Saint Maurice, Église Saint-Maurice de Villiers-les-Hauts, Villiers-les-Hauts
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Maurice de Villiers-les-Hauts — Villiers-les-Hauts
- Exposition de modélisme ferroviaire, Gare de Laroche-Migennes, Migennes
19 septembre 2026 à 09h00
Gare de Laroche-Migennes — Migennes
- Exposition cartophiles sur le chemin de fer, Gare de Laroche-Migennes, Migennes
19 septembre 2026 à 09h00
Gare de Laroche-Migennes — Migennes
- Exposition de la locomotive électrique BB-88511, Gare de Laroche-Migennes, Migennes
19 septembre 2026 à 09h00
Gare de Laroche-Migennes — Migennes
- Présentation de l’autorail Picasso X4039, Gare de Laroche-Migennes, Migennes
19 septembre 2026 à 09h00
Gare de Laroche-Migennes — Migennes
- Visite d’une voiture ambulance, Gare de Laroche-Migennes, Migennes
19 septembre 2026 à 09h00
Gare de Laroche-Migennes — Migennes
- Visite de la collégiale Saint-Martin, Collégiale Saint-Martin, Chablis
19 septembre 2026 à 09h00
Collégiale Saint-Martin — Chablis
- Randonnée dans les meurgers d’Accolay et visite de cabanes de vignerons en pierres sèches, Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay, Deux Rivières
19 septembre 2026 à 09h00
Canal du Nivernais - Halte nautique d'Accolay — Deux Rivières
- Château de Milly, Château de Milly, Chablis
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Milly — Chablis
- Visite de la locomotive électrique 2D2-9135 et accès à la cabine de conduite, Gare de Laroche-Migennes, Migennes
19 septembre 2026 à 09h00
Gare de Laroche-Migennes — Migennes
- Visites guidées, conférence et exposition aux archives municipales à la ludo-médiathèque – Espace Jean-Christophe Rufin, Ludo-médiathèque – Espace Jean-Christophe Rufin, Sens
19 septembre 2026 à 09h30
Ludo-médiathèque - Espace Jean-Christophe Rufin — Sens
- Cabinet de curiosités du Musée de Sens – Visites guidées, Musée de Sens, Sens
19 septembre 2026 à 09h30
Musée de Sens — Sens
- Découverte du site polyculturel Le Kimméridgien, Le Kimméridgien, Chablis
19 septembre 2026 à 09h30
Le Kimméridgien — Chablis
- Expositions à la médiathèque de Brienon sur Armançon: L’ Esprit des lumières, se libérer/Captifs/ Plan de la ville en 1780, Médiathèque de Brienon-sur-Armançon, Brienon-sur-Armançon
19 septembre 2026 à 09h30
Médiathèque de Brienon-sur-Armançon — Brienon-sur-Armançon
- Église saint Aignan du XVIe siècle, Église Saint-Aignan, Poilly-sur-Serein
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Aignan — Poilly-sur-Serein
- Journées du Patrimoine – Visite de la station de traitement d’eau potable et du réservoir de Vernoy, Station d’eau potable du Vernoy, Vernoy
19 septembre 2026 à 09h30
Station d'eau potable du Vernoy — Vernoy
- Exposition sur les moulins du Serein, Ponts à Poilly sur Serein, Poilly-sur-Serein
19 septembre 2026 à 09h30
Ponts à Poilly sur Serein — Poilly-sur-Serein
- Randonnée dans les meurgers d’Accolay et visite des cabanes de pierres sèches, Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay, Deux Rivières
19 septembre 2026 à 09h30
Canal du Nivernais - Halte nautique d'Accolay — Deux Rivières
- Palais Synodal : Les cachots révélés – Visites guidées, Palais synodal de Sens, Sens
19 septembre 2026 à 09h30
Palais synodal de Sens — Sens
- Exposition au foyer communal, Foyer communal de Mailly-le-Château, Mailly-le-Château
19 septembre 2026 à 09h30
Foyer communal de Mailly-le-Château — Mailly-le-Château
- Colombier du XVIIe siècle, cour de la mairie, Poilly-sur-Serein
19 septembre 2026 à 09h30
cour de la mairie — Poilly-sur-Serein
- Temple protestant, Temple protestant de Sens, Sens
19 septembre 2026 à 10h00
Temple protestant de Sens — Sens
- Visite du château de Maulnes, Château de Maulnes, Cruzy-le-Châtel
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Maulnes — Cruzy-le-Châtel
- Visites guidées du château de Tanlay, Château de Tanlay, Tanlay
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Tanlay — Tanlay
- Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Église, Courgis
19 septembre 2026 à 10h00
Église — Courgis
- Visite Libre du château de Tharoiseau, Château de Tharoiseau, Tharoiseau
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Tharoiseau — Tharoiseau
- Seignelay : Visite guidée du Patrimoine et de l’Histoire de notre village, Sous les Halles, Seignelay
19 septembre 2026 à 10h00
Sous les Halles — Seignelay
- Exposition « Compagnon du devoir Rognycois : Marien Dange », Espace culturel, Rogny-les-Sept-Écluses
19 septembre 2026 à 10h00
Espace culturel — Rogny-les-Sept-Écluses
- Visite du Château de Nuits, Domaine du château de Nuits, Nuits
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine du château de Nuits — Nuits
- Découvrez le village des métiers d’art, La Scierie, Dannemoine
19 septembre 2026 à 10h00
La Scierie — Dannemoine
- Ballade entre mémoire et création, Village de grandchamp, Charny Orée de Puisaye
19 septembre 2026 à 10h00
Village de grandchamp — Charny Orée de Puisaye
- Visite de l’église Saint-Pierre Saint-Paul, Église Saint-Pierre Saint-Paul, Deux Rivières
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre Saint-Paul — Deux Rivières
- Visite du musée de la Vigne et du Tire-bouchon, Musée de la Vigne et du Tire-bouchon, Beine
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Vigne et du Tire-bouchon — Beine
- Exposition « Rogny vu du Ciel », Espace culturel, Rogny-les-Sept-Écluses
19 septembre 2026 à 10h00
Espace culturel — Rogny-les-Sept-Écluses
- Visite guidée de la préfecture de l’Yonne, Préfecture de l’Yonne, Auxerre
19 septembre 2026 à 10h00
Préfecture de l'Yonne — Auxerre
- Visite libre du lavoir de Saint-Julien-du-Sault, Lavoir de Saint-Julien-du-Sault, Saint-Julien-du-Sault
19 septembre 2026 à 10h00
Lavoir de Saint-Julien-du-Sault — Saint-Julien-du-Sault
- Visite commentée de l’église Saint-Martin, Eglise Saint Martin, L’Isle-sur-Serein
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint Martin — L'Isle-sur-Serein
- Visite de l’abbaye de Pontigny, Abbaye de Pontigny, Pontigny
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Pontigny — Pontigny
- Les Chemins d’artistes : le « In », Porte de Sens, Villeneuve-sur-Yonne
19 septembre 2026 à 10h00
Porte de Sens — Villeneuve-sur-Yonne
- Visite de l’église de la Nativité de Notre-Dame, Église de la Nativité de Notre-Dame, Villon
19 septembre 2026 à 10h00
Église de la Nativité de Notre-Dame — Villon
- Ici et maintenant : exposition de créations contemporaines et locales, Village de grandchamp, Charny Orée de Puisaye
19 septembre 2026 à 10h00
Village de grandchamp — Charny Orée de Puisaye
- Démonstration de restauration, Muséum d’histoire naturelle, Auxerre
19 septembre 2026 à 10h00
Muséum d’histoire naturelle — Auxerre
- Exposition de plein air L’océan vu de l’espace, Muséum d’histoire naturelle, Auxerre
19 septembre 2026 à 10h00
Muséum d’histoire naturelle — Auxerre
- Dédicace par François Canard de Mise sous pli : Ravel, Matisse, Pupitres, Musée-Galerie Carnot, Villeneuve-sur-Yonne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée-Galerie Carnot — Villeneuve-sur-Yonne
- Visite guidée du Manoir de Pimelles, Manoir de Pimelles, Pimelles
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Pimelles — Pimelles
- Visite du pressoir d’en haut, Pressoir d’en haut, Dannemoine
19 septembre 2026 à 10h00
Pressoir d'en haut — Dannemoine
- Visite du Palais de Justice, Tribunal judiciaire d’Auxerre, Auxerre
19 septembre 2026 à 10h00
Tribunal judiciaire d'Auxerre — Auxerre
- Conférence et dédicace sur le ministre oublié de Louis XVI, par François Nivet, Musée-Galerie Carnot, Villeneuve-sur-Yonne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée-Galerie Carnot — Villeneuve-sur-Yonne
- Visite du lavoir de Dannemoine, Lavoir de Dannemoine, Dannemoine
19 septembre 2026 à 10h00
Lavoir de Dannemoine — Dannemoine
- Visitez « La maison d’en face », La Maison d’en face, Tonnerre
19 septembre 2026 à 10h00
La Maison d'en face — Tonnerre
- À la découverte des calvaires (visibles et disparus), Mairie, 1 place de la mairie, 89240 Chevannes, Chevannes
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Chevannes — Chevannes
- Visite libre de l’ancienne collégiale Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Saint-Julien-du-Sault
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Saint-Julien-du-Sault
- Visite de la rotonde de Laroche Migennes et ses locomotives historiques, Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes, Migennes
19 septembre 2026 à 10h00
Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes — Migennes
- Visitez la Grange de Beauvais, Grange de Beauvais, Venouse
19 septembre 2026 à 10h00
Grange de Beauvais — Venouse
- Hôtel de Ville de Sens, Hôtel de Ville de Sens, Sens
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville de Sens — Sens
- Visite libre de l’église Saint-Quiriace d’Épineau-les-Voves, Église Saint-Quiriace, Épineau-les-Voves
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Quiriace — Épineau-les-Voves
- Visite guidée de l’église Saint-Maurice à Venoy, Église Saint-Maurice, Venoy
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Maurice — Venoy
- Visites commentées de la Collégiale et – à titre exceptionnel – du chantier de restauration de la chapelle du Sacré-Coeur et de la sacristie, Collégiale Saint-Lazare d’Avallon, Avallon
19 septembre 2026 à 10h00
Collégiale Saint-Lazare d'Avallon — Avallon
- Visite des caves du château d’Ancy-le-Franc, Château d’Ancy-le-Franc, Ancy-le-Franc
19 septembre 2026 à 10h00
Château d'Ancy-le-Franc — Ancy-le-Franc
- Visite de l’église Saint-Sylvestre, Église Saint-Sylvestre, Tanlay
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Sylvestre — Tanlay
- Visite du château de Serrigny, Château de Serrigny, Serrigny
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Serrigny — Serrigny
- Visites commentées de l’église de Sépeaux, Église Saint-Martin et Saint-Marc, Sépeaux-Saint Romain
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin et Saint-Marc — Sépeaux-Saint Romain
- Visite de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Vermenton
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Vermenton
- Visites guidées de l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Cravant, Église Saint-Pierre Saint-Paul, Deux Rivières
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre Saint-Paul — Deux Rivières
- Visites guidées de la collégiale, Église Saint-Pierre, Appoigny
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Appoigny
- Visite de la chapelle Saint-Hubert, Chapelle Saint-Hubert, Tanlay
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Hubert — Tanlay
- Protéger le patrimoine du Muséum, Muséum d’histoire naturelle, Auxerre
19 septembre 2026 à 10h00
Muséum d’histoire naturelle — Auxerre
- Visite commentée du lavoir Dargeot, Lavoir Dargeot, L’Isle-sur-Serein
19 septembre 2026 à 10h00
Lavoir Dargeot — L'Isle-sur-Serein
- Paysage sonore, Muséum d’histoire naturelle, Auxerre
19 septembre 2026 à 10h00
Muséum d’histoire naturelle — Auxerre
- Visite libre du musée Philippe Makedonsky, Musée du patrimoine culturel Philippe Makédonsky, Saint-Julien-du-Sault
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du patrimoine culturel Philippe Makédonsky — Saint-Julien-du-Sault
- Visites commentées de l’église de Saint-Romain-le-Preux, Église de Saint-Romain-le-Preux, Sépeaux-Saint Romain
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Saint-Romain-le-Preux — Sépeaux-Saint Romain
- Présentation de l’élégante chapelle Saint-Roch du Beugnon, Chapelle Saint Roch du Beugnon, Arcy-sur-Cure
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle du Beugnon — Arcy-sur-Cure
- Présentation des matériels ferroviaires historiques des associations ARCET et AFCL, Gare de Laroche-Migennes, Migennes
19 septembre 2026 à 10h00
Gare de Laroche-Migennes — Migennes
- Journées du Patrimoine au Château de Ratilly, Château de Ratilly, Treigny
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Ratilly — Treigny
- Ô fil de l’eau, Exposition Photographique, Château de Montigny, Château de Montigny-Perreux, Charny Orée de Puisaye
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Montigny-Perreux — Charny Orée de Puisaye
- Portes ouvertes de la Tour Beurdelaine, Tour Beurdelaine, Avallon
19 septembre 2026 à 10h00
Tour Beurdelaine — Avallon
- Visite de l’église Notre-Dame et Saint-Vincent, Église de Carisey, Carisey
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Carisey — Carisey
- Célébrations des 30 ans du Musée Vauban, Musée Vauban, Saint-Léger-Vauban
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Vauban — Saint-Léger-Vauban
- Patrimoine en péril – Exposition photos, Eglise, place de la mairie, 89240 Chevannes, Chevannes
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Chevannes — Chevannes
- Visite du château d’Ancy-le-Franc et de ses caves, Château d’Ancy-le-Franc, Ancy-le-Franc
19 septembre 2026 à 10h00
Château d'Ancy-le-Franc — Ancy-le-Franc
- Visite de la Cité des Climats et vins de Bourgogne à Chablis, Cité des Climats et vins de Bourgogne, Chablis
19 septembre 2026 à 10h00
Cité des Climats et vins de Bourgogne — Chablis
- Exposition « L’eau vue par les artistes », Espace Marland, Tonnerre
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Marland — Tonnerre
- Visites guidées de la Cathédrale Saint-Étienne de Sens, Cathédrale Saint-Étienne, Sens
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Étienne — Sens
- Visites commentées du château de Tanlay, Château de Tanlay, Tanlay
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Tanlay — Tanlay
- la photographie et Vermenton, plus de 130 ans d’histoire, Moulin des Îles, Vermenton
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin des Îles — Vermenton
- Visite libre de la chapelle de Vauguillain, Chapelle de Vauguillain, Saint-Julien-du-Sault
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Vauguillain — Saint-Julien-du-Sault
- Visite et exposition à l’église Saint-Julien, Église Saint-Julien, Cry
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Julien — Cry
- Découvrez l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Tonnerre
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Tonnerre
- Projection en avant-première du film sur la Collégiale Saint-Lazare d’Avallon, entre Ciel et Terre, Collégiale Saint-Lazare d’Avallon, Avallon
19 septembre 2026 à 10h00
Collégiale Saint-Lazare d'Avallon — Avallon
- Visite de l’église Saint-Vilmer, Église Saint-Vilmer, Tanlay
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Vilmer — Tanlay
- Visite guidée des églises Saint-Pierre et Notre-Dame de Saint-Père, Église Notre-Dame, Saint-Père
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Saint-Père
- Visite du lavoir, Collan, Collan
19 septembre 2026 à 10h00
Lavoir de Collan — Collan
- Vivre un voyage dans le passé en découvrant le musée crée pour la mémoire des résistants et résistantes, Maison de Pierrot, Tonnerre
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de Pierrot — Tonnerre
- Visite de l’église Saint-Rémi, Église Saint-Rémi, Tanlay
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Rémi — Tanlay
- Visite du lavoir de Courgis, Lavoir de Courgis, Courgis
19 septembre 2026 à 10h00
Lavoir de Courgis — Courgis
- Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Église Notre-Dame, Dannemoine
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Dannemoine
- Visite libre de l’église et du clocher, Eglise, place de la mairie, 89240 Chevannes, Chevannes
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Chevannes — Chevannes
- Visite commentée des intérieurs du château de Vincelles, Château de Vincelles, Vincelles
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Vincelles — Vincelles
- Visite du Manoir de Pimelles, Manoir de Pimelles, Pimelles
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Pimelles — Pimelles
- Visite du bateau Le Davia Dunkirk Little Ship, Quai de Villeneuve-sur-Yonne Halte Nautique, Villeneuve-sur-Yonne
19 septembre 2026 à 10h15
Quai de Villeneuve-sur-Yonne Halte Nautique — Villeneuve-sur-Yonne
- Tribunal judiciaire – Visites guidées, Tribunal Judiciare de Sens, Sens
19 septembre 2026 à 10h30
Tribunal Judiciare de Sens — Sens
- Visite thématique autour de l’exposition 2026 « Modernité et Archaïsme », Musée Départemental d’Art Moderne-collection Zervos, Vézelay
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Départemental d’Art Moderne — Vézelay
- Sale temps pour le patrimoine, Bibliothèque Jacques-Lacarrière, Auxerre
19 septembre 2026 à 10h30
Bibliothèque Jacques-Lacarrière — Auxerre
- Circuit découverte du village, Salle des fêtes de Carisey, Carisey
19 septembre 2026 à 10h30
Salle des fêtes de Carisey — Carisey
- Visite du lavoir- abreuvoir, Lavoir-abreuvoir de Carisey, Carisey
19 septembre 2026 à 10h30
Lavoir-abreuvoir de Carisey — Carisey
- L’abbaye, mémoire des siècles ; Visite guidée au cœur de l’Histoire, Abbaye Saint-Martin du Bourg, Avallon
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye Saint-Martin du Bourg — Avallon
- Visite du Café des glaces, Café des Glaces, Tonnerre
19 septembre 2026 à 11h00
Café des Glaces — Tonnerre
- Visite du théâtre municipal, Théâtre municipal de Sens, Sens
19 septembre 2026 à 11h00
TMS - Théâtre municipal de Sens — Sens
- Balades commentées d’Avallon, Office de Tourisme du Grand Vézelay, Avallon
19 septembre 2026 à 11h00
Office de Tourisme du Grand Vézelay — Avallon
- Journées Européennes du Patrimoine, Hôtel-Dieu, Tonnerre
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel-Dieu — Tonnerre
- Ambiance pique-nique et bar à jeux à la Cité de Chablis, Cité des Climats et vins de Bourgogne, Chablis
19 septembre 2026 à 11h00
Cité des Climats et vins de Bourgogne — Chablis
- Visite insolite de Tonnerre, Ville de Tonnerre, Tonnerre
19 septembre 2026 à 13h00
Ville de Tonnerre — Tonnerre
- Initiation au cyanotype, Village de grandchamp, Charny Orée de Puisaye
19 septembre 2026 à 13h00
Village de grandchamp — Charny Orée de Puisaye
- Serres de collection du Moulin à Tan, Parc du Moulin à Tan, Sens
19 septembre 2026 à 13h30
Parc du Moulin à Tan — Sens
- L’envers du décor : les coulisses des archives, Archives départementales de l’Yonne, Auxerre
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de l'Yonne — Auxerre
- Visite guidée d’une imprimerie d’art traditionnelle, La Métairie Bruyère, centre d’art graphique, Parly
19 septembre 2026 à 14h00
La Métairie Bruyère, centre d'art graphique — Parly
- Visite guidée de la Tour Sarrasine, Tour Sarrasine, Saint-Sauveur-en-Puisaye
19 septembre 2026 à 14h00
Tour Sarrasine — Saint-Sauveur-en-Puisaye
- Visite de l’église Saint-Georges, Eglise Saint-Georges, Rouvray
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Georges — Rouvray
- Visite libre de l’église Saint-Mammès de Charmoy, Église Saint-Mammès, Charmoy
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Mammès — Charmoy
- Visite libre ou guidée de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne d’Aillant s/ Tholon, Chapelle-ermitage Sainte-Anne, Montholon
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle-ermitage Sainte-Anne — Montholon
- Visite de l’église Saint-Adrien, Église Saint-Adrien, Mailly-la-Ville
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Adrien — Mailly-la-Ville
- Découverte de la tour des Prisons, Archives départementales de l’Yonne, Auxerre
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de l'Yonne — Auxerre
- Visite et découverte du fonds ancien de la bibliothèque de Thury, Bibliothèque de Thury, Thury
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque de Thury — Thury
- Visite libre de l’église Saint-Martin de Bonnard, Église Saint-Martin de Bonnard, Bonnard
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Martin de Bonnard — Bonnard
- Visite de l’église Saint-Nicolas, Église Saint-Nicolas, Yrouerre
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Nicolas — Yrouerre
- Visite guidée du moulin de Migé, Moulin de Migé, Migé
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin de Migé — Migé
- Démonstration du fonctionnement du pressoir de Thury, Pressoir de Thury, Thury
19 septembre 2026 à 14h00
Pressoir de Thury — Thury
- Visite de l’Ancienne Orangerie, Orangerie du château d’Yrouerre, Yrouerre
19 septembre 2026 à 14h00
Orangerie du château d'Yrouerre — Yrouerre
- Visite guidée de la maison du Bailli et de la maison tour à inscriptions, Maison du Bailli, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
19 septembre 2026 à 14h00
Maison du Bailli — Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
- Les défis du temps : bien conserver, Archives départementales de l’Yonne, Auxerre
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de l'Yonne — Auxerre
- Visite de l’orgue de la Collégiale St Loup, Collégiale Saint-Loup, Brienon-sur-Armançon
19 septembre 2026 à 14h00
Collégiale Saint-Loup — Brienon-sur-Armançon
- Chapelle Sainte-Colombe, Chappele Sainte-Colombe, Saint-Denis-lès-Sens
19 septembre 2026 à 14h00
Chappele Sainte-Colombe — Saint-Denis-lès-Sens
- Visite libre du cabaret l’Escale de Migennes, Cabaret l’Escale, Migennes
19 septembre 2026 à 14h00
Cabaret l'Escale — Migennes
- Cuisson au four à pain, pain beurré, Four à pain de Thury, Thury
19 septembre 2026 à 14h00
Four à pain de Thury — Thury
- Cimetière de Sens, Cimetière de Sens, Sens
19 septembre 2026 à 14h00
Cimetière de Sens — Sens
- Projection de films, Église Saint-Germain, Poilly-sur-Tholon
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Germain — Poilly-sur-Tholon
- Visites guidées de la Tour, Tour Sarrasine, Saint-Sauveur-en-Puisaye
19 septembre 2026 à 14h00
Tour Sarrasine — Saint-Sauveur-en-Puisaye
- Visite guidée du Théâtre perché de Brienon-sur-Armançon, Le Théâtre Perché, Brienon-sur-Armançon
19 septembre 2026 à 14h00
Le Théâtre Perché — Brienon-sur-Armançon
- Archives en bande dessinée : de la représentation à la réalité, Archives départementales de l’Yonne, Auxerre
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de l'Yonne — Auxerre
- Visite libre de l’église Saint-Pancrace du Vieux-Migennes, Église Saint-Pancrace, Migennes
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pancrace — Migennes
- Visite du lavoir de Thury, Lavoir de Thury, Thury
19 septembre 2026 à 14h00
Lavoir de Thury — Thury
- Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde », Église, Chaumot
19 septembre 2026 à 14h00
Église — Chaumot
- Visite de la chapelle d’Avigny et exposition sur le miel et les abeilles, Chapelle d’Avigny, Mailly-la-Ville
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle d'Avigny — Mailly-la-Ville
- Visite de l’église saint Germain, Église Saint-Germain, Poilly-sur-Tholon
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Germain — Poilly-sur-Tholon
- Atelier famille « Le jardin de demain », Musée Départemental d’Art Moderne-collection Zervos, Vézelay
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Départemental d’Art Moderne — Vézelay
- LES CUBES — Dans l’atelier d’Alain Vuillemet, sculpteur du métal, Les Cubes, Le Val d’Ocre
19 septembre 2026 à 14h00
Les Cubes — Le Val d'Ocre
- Visite de l’église de Vincelottes, Église paroissiale Saint-Martin, Vincelottes
19 septembre 2026 à 14h00
Église paroissiale Saint-Martin — Vincelottes
- Visite guidée de la maison de Joubert, Maison de Joseph Joubert – 8bis Rue de l’Echiquier, 89500 Villeneuve-sur-Yonne, Villeneuve-sur-Yonne
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de Joseph Joubert - 8bis Rue de l'Echiquier, 89500 Villeneuve-sur-Yonne — Villeneuve-sur-Yonne
- Jardins de l’Orangerie de Sens, Jardins de l’Orangerie, Sens
19 septembre 2026 à 14h00
Jardins de l'Orangerie — Sens
- Basilique Saint-Savinien, Basilique Saint-Savinien, Sens
19 septembre 2026 à 14h00
Basilique Saint-Savinien — Sens
- Visite guidée d’un atelier de sculpture, 3, rue Lucien Ducrot 89400 Charmoy, Charmoy
19 septembre 2026 à 14h00
3, rue Lucien Ducrot 89400 Charmoy — Charmoy
- Visite de la grande des métiers d’autrefois, Frecambault, Charny Orée de Puisaye
19 septembre 2026 à 14h00
Frecambault — Charny Orée de Puisaye
- Visite de la chapelle d’Avigny, Chapelle d’Avigny, Mailly-la-Ville
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle d'Avigny — Mailly-la-Ville
- Église Saint-Pregts, Église Saint-Pregts de Sens, Sens
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pregts — Sens
- Visite libre de la Chapelle des écoles de Laroche-Saint-Cydroine, 1 Cour de la Chapelle Laroche-Saint-Cydroine 89400, Laroche-Saint-Cydroine
19 septembre 2026 à 14h00
1 Cour de la Chapelle Laroche-Saint-Cydroine 89400 — Laroche-Saint-Cydroine
- Rando-découverte des installations extérieures du site industriel aéronautique de Cravant, Centre industriel aéronautique de Cravant, Deux Rivières
19 septembre 2026 à 14h00
Centre industriel aéronautique de Cravant — Deux Rivières
- Visite guidée et commentée de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne, Chapelle-ermitage Sainte-Anne, Montholon
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle-ermitage Sainte-Anne — Montholon
- Découverte des minéraux et fossiles locaux, Musée de l’Avallonnais Jean Després, Avallon
19 septembre 2026 à 14h15
Musée de l'Avallonnais Jean Després — Avallon
- Visite guidée de la basilique de Vézelay, Basilique de Vézelay, Vézelay
19 septembre 2026 à 14h30
Basilique de Vézelay — Vézelay
- Visite commentée « Sur la trace des vestiges de la guerre de Cent Ans à Chablis », Office de tourisme de Chablis, Chablis
19 septembre 2026 à 14h30
Office de tourisme de Chablis — Chablis
- L’exposition Ange Zéro, Domaine de l’Ocrerie, Pourrain
19 septembre 2026 à 14h30
Domaine de l'Ocrerie — Pourrain
- Balade au fil de l’eau, Lavoir, Tanlay 89430, Tanlay
19 septembre 2026 à 14h30
Lavoir, Tanlay 89430 — Tanlay
- Visite commentée sur Les célébrités des Relais, Maison « Les Relais », Villeneuve-sur-Yonne
19 septembre 2026 à 14h30
Maison « Les Relais » — Villeneuve-sur-Yonne
- Visite guidée du village, Église Saint-Sébastien et Saint-Louis, Héry
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Sébastien et Saint-Louis — Héry
- Chablis insolite: vestiges de la guerre de Cent Ans, Office de tourisme de Chablis, Chablis
19 septembre 2026 à 14h30
Office de tourisme de Chablis — Chablis
- D’un monument à l’autre, Villebougis Mairie, Villebougis
19 septembre 2026 à 14h30
Villebougis Mairie — Villebougis
- Visite guidée de l’ermitage franciscain de Vézelay, Chapelle de la Cordelle, Vézelay
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle de la Cordelle — Vézelay
- Visite commentée de l’exposition « Les maisons de Colette ». Du paradis de l’enfance au royaume du Palais-Royal., Musée Colette, Saint-Sauveur-en-Puisaye
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Colette — Saint-Sauveur-en-Puisaye
- Portes ouvertes église Saint-Rémy, Église Saint-Rémi, Domats
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Rémi — Domats
- Balade – randonnée sur les venelles de Rogny, Espace culturel, Rogny-les-Sept-Écluses
19 septembre 2026 à 14h30
Espace culturel — Rogny-les-Sept-Écluses
- Visite de l’Echo des Champs, L’Echo des Champs, Tanlay
19 septembre 2026 à 15h00
L'Echo des Champs — Tanlay
- Ateliers de céramique, Le Couvent de Treigny, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
19 septembre 2026 à 15h00
Le Couvent de Treigny — Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
- Visite guidée de l’église de Vault-de-Lugny, Vault de Lugny, Vault-de-Lugny
19 septembre 2026 à 15h00
Vault de Lugny — Vault-de-Lugny
- Visite de la Chapelle d’Avigny, Chapelle d’Avigny, Mailly-la-Ville
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle d'Avigny — Mailly-la-Ville
- Paul Bert, le scientifique auxerrois, Muséum d’histoire naturelle, Auxerre
19 septembre 2026 à 15h00
Muséum d’histoire naturelle — Auxerre
- Église d’Escolives-Sainte-Camille, Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Escolives-Sainte-Camille
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul — Escolives-Sainte-Camille
- Sur les pas des petits fils de Charlemagne, Musée de la Bataille de Fontenoy, Fontenoy
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de la Bataille de Fontenoy — Fontenoy
- Visite guidée du village de L’Isle-sur-Serein, Village de L’Isle-sur-Serein, L’Isle-sur-Serein
19 septembre 2026 à 15h00
Village de L'Isle-sur-Serein — L'Isle-sur-Serein
- Faire entendre les mémoires du travail, Les Comptoirs de la Tannerie, Avallon
19 septembre 2026 à 15h00
Les Comptoirs de la Tannerie — Avallon
- La forêt, gestion, évolution et préservation., Salle des fêtes de Turny, Turny
19 septembre 2026 à 15h00
Salle des fêtes de Turny — Turny
- Réouverture exceptionnelle de La Grange Lucasssite !, La Grange Lucassite, Villeneuve-sur-Yonne
19 septembre 2026 à 15h00
La Grange Lucassite — Villeneuve-sur-Yonne
- Visite guidée des extérieurs et des jardins du manoir Le Parc Vieil, Manoir du Parc-Vieil, Champignelles
19 septembre 2026 à 15h00
Manoir du Parc-Vieil — Champignelles
- Visite flash de l’exposition « Voyage en Méditerranée antique », Musée de l’Avallonnais Jean Després, Avallon
19 septembre 2026 à 15h15
Musée de l'Avallonnais Jean Després — Avallon
- Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde », Lavoir de Domats, Domats
19 septembre 2026 à 16h00
Lavoir de Domats — Domats
- Visites commentées de l’église Saint Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Chassignelles
19 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Chassignelles
- Concert gospel à l’église Saint-Mammès de Charmoy, Église Saint-Mammès, Charmoy
19 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Mammès — Charmoy
- Visite guidée de l’église Saint-Sébastien et Saint-Louis, Église Saint-Sébastien et Saint-Louis, Héry
19 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Sébastien et Saint-Louis — Héry
- Concert « Tour du Monde » au lavoir de Domats, Lavoir de Domats, Domats
19 septembre 2026 à 16h00
Lavoir de Domats — Domats
- Initiation à la nature morte, Musée de l’Avallonnais Jean Després, Avallon
19 septembre 2026 à 16h15
Musée de l'Avallonnais Jean Després — Avallon
- Récit d’une découverte : les consoles sculptées du XIIème siècle cachées par la tribune d’orgue de la Collégiale Saint-Lazare d’Avallon, Collégiale Saint-Lazare d’Avallon, Avallon
19 septembre 2026 à 16h30
Collégiale Saint-Lazare d'Avallon — Avallon
- Paul Bert, le scientifique auxerrois, Muséum d’histoire naturelle, Auxerre
19 septembre 2026 à 16h30
Muséum d’histoire naturelle — Auxerre
- La Fronde : récit de la bataille de Bléneau (7 avril 1652), Bibliothèque de Bléneau, Bléneau
19 septembre 2026 à 17h00
Bibliothèque de Bléneau — Bléneau
- Voyage gourmand à travers les maisons de Colette, Musée Colette, Saint-Sauveur-en-Puisaye
19 septembre 2026 à 17h30
Musée Colette — Saint-Sauveur-en-Puisaye
- Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde », Eglise de Montacher-Villegardin, Montacher-Villegardin
19 septembre 2026 à 18h00
Église de Montacher-Villegardin — Montacher-Villegardin
- Concert « Poésie acoustique » de l’ensemble Les Cordes liées, Collégiale Saint-Lazare d’Avallon, Avallon
19 septembre 2026 à 18h30
Collégiale Saint-Lazare d'Avallon — Avallon
- Projection-débat CHEMINS de TERRE et d’EAU La bio, naturellement, Salle des fêtes de Turny, Turny
19 septembre 2026 à 18h30
Salle des fêtes de Turny — Turny
- Parcours mémoriel : La tournée imaginaire du gardien de phare, Place de la mairie – Mailly-le-Château, Mailly-le-Château
19 septembre 2026 à 19h00
Place de la mairie - Mailly-le-Château — Mailly-le-Château
- Visite d’un fournil avec four à bois à gueulard, Vagabonde – pain bien élevé, Brosses
20 septembre 2026 à 09h00
Vagabonde - pain bien élevé — Brosses
- Le Matrimoine s’invite à Ancy le Franc, Esplanade Château d’Ancy le Franc, Ancy-le-Franc
20 septembre 2026 à 09h30
Esplanade Château d'Ancy le Franc — Ancy-le-Franc
- Visite libre du lavoir et de l’installation des eaux, Lavoir, Gigny
20 septembre 2026 à 10h00
Lavoir — Gigny
- Visite découverte des Anciennes fermes de La Chapelle Vieille Forêt, Anciennes fermes de La Chapelle Vieille Forêt, Flogny-la-Chapelle
20 septembre 2026 à 10h00
Anciennes fermes de La Chapelle Vieille Forêt — Flogny-la-Chapelle
- Carrefour Maillot, Carrefour Sens Maillot, Sens
20 septembre 2026 à 10h00
Carrefour Sens Maillot — Sens
- Visite de l’église Saint-Aventin, Place de l’Eglise – Mélisey, Mélisey
20 septembre 2026 à 10h00
Place de l'Eglise - Mélisey — Mélisey
- Visites guidées des extérieurs du château de Dracy-sur-Ouanne, Château de Dracy-sur-Ouanne, Dracy
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Dracy-sur-Ouanne — Dracy
- Terres d’Accolay, association qui organise un marché de poteries, en mémoire des Potiers d’Accolay. Le long du canal d’Accolay (halte nautique)., Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay, Deux Rivières
20 septembre 2026 à 10h00
Canal du Nivernais - Halte nautique d'Accolay — Deux Rivières
- Visite de l’église Saint-Pierre Saint-Paul, Église Saint-Pierre, Sennevoy-le-Bas
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Sennevoy-le-Bas
- Exposition de photographies : Patrimoine en Péril !, Église Sainte-Marie-Madeleine, Vaudeurs
20 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Marie-Madeleine — Vaudeurs
- Visite guidé du château de Saint-Maurice, Château de Saint-Maurice-Thizouaille, Saint-Maurice-Thizouaille
20 septembre 2026 à 14h00
Château de Saint-Maurice-Thizouaille — Saint-Maurice-Thizouaille
- Visite libre de l’église Saint-Pierre-Ès-Liens de Cheny, Église Saint-Pierre de Cheny, Cheny
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre de Cheny — Cheny
- « Le patrimoine en danger » de la Réserve Naturelle Nationale du Bois du Parc, Réserve naturelle nationale du Bois du Parc – Parking des Quatre Pieux, Mailly-le-Château
20 septembre 2026 à 14h00
Réserve naturelle nationale du Bois du Parc - Parking des Quatre Pieux — Mailly-le-Château
- Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde », Lavoir de Savigny-sur-Clairis, Savigny-sur-Clairis
20 septembre 2026 à 14h30
Lavoir de Savigny-sur-Clairis — Savigny-sur-Clairis
- Visite de l’Eglise Saint-Adrien de Mailly-la-Ville, Église Saint-Adrien, Mailly-la-Ville
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Adrien — Mailly-la-Ville
- Visite guidée des peintures murales de l’église de Vault-de-Lugny, Vault de Lugny, Vault-de-Lugny
20 septembre 2026 à 15h00
Vault de Lugny — Vault-de-Lugny
- Visite historique commentée de Mailly-la-Ville, Église Saint-Adrien, Mailly-la-Ville
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Adrien — Mailly-la-Ville
- Concert Palestrina au profit de la restauration de Notre-Dame de Lorette, Eglise Saint Madeleine de Sainpuits, Sainpuits
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint Madeleine de Sainpuits — Sainpuits
- CONCERT: William Byrd, Messe à trois voix, Église Saint-Loup, Chassy
20 septembre 2026 à 15h30
Église Saint-Loup — Chassy
- Visite guidée « Les trésors de l’église Saint-Florentin », Église Saint-Florentin, Saint-Florentin
20 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Florentin — Saint-Florentin
- Conférence : Le passé de Saint-Martin du Tertre de la Préhistoire au Moyen Âge, Église de Saint-Martin du Tertre, Saint-Martin-du-Tertre
20 septembre 2026 à 17h00
Église de Saint-Martin du Tertre — Saint-Martin-du-Tertre
- Grandes orgues de la cathédrale, Cathédrale Saint-Etienne, Sens
20 septembre 2026 à 17h00
Cathédrale Saint-Étienne — Sens
- Concert de clôture par l’association SOS Patrimoine oublié et l’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais, Kiosque à musique de Sens, Sens
20 septembre 2026 à 18h00
Kiosque à musique de Sens — Sens
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)