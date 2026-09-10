YVELINES VERSAILLES JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans les Yvelines, capitale Versailles, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Deux œuvres de trois mètres de long signées Guillaume Bottazzi, Louveciennes deux œuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi – Immeuble, Louveciennes
19 septembre 2026 à 08h00
Louveciennes deux œuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi - Immeuble — Louveciennes
- Découverte d’une œuvre de Guillaume Bottazzi : invitation à voyager avec la nature, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Conflans-Sainte-Honorine, Conflans-Sainte-Honorine
19 septembre 2026 à 08h00
Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Conflans-Sainte-Honorine — Conflans-Sainte-Honorine
- Œuvre signée Guillaume Bottazzi à Marly-le-Roi, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Marly-le-Roi, Marly-le-Roi
19 septembre 2026 à 08h00
Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Marly-le-Roi — Marly-le-Roi
- Visite guidée de la Hublotière, La Hublotière, Le Vésinet
19 septembre 2026 à 08h30
La Hublotière — Le Vésinet
- Voyagez dans l’Histoire franco-américaine à travers l’ouverture exceptionnelle des sites historiques de la rue de l’Indépendance américaine., Rue de l’Indépendance américaine, Versailles
19 septembre 2026 à 09h00
Rue de l'Indépendance américaine — Versailles
- Ensemble, dialoguons – visite Banque de France de Versailles, Banque de France de Versailles, Versailles
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France de Versailles — Versailles
- Visite guidée de l’usine de production d’eau potable du Pecq-Croissy, Usine de production d’eau potable du Pecq-Croissy, Le Pecq
19 septembre 2026 à 09h00
Usine de production d’eau potable du Pecq-Croissy — Le Pecq
- Visite libre des écuries royales, Académie équestre de Versailles – Centre chorégraphique équestre, Versailles
19 septembre 2026 à 09h00
Académie équestre de Versailles - Centre chorégraphique équestre — Versailles
- Artistic’ – Chemin des Artistes, Quartier Saint-Christophe, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 09h00
Quartier Saint-Christophe, Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye
- Exposition photo et présentation de documents de l’église Saint-Aignan, Église Saint-Aignan, Gambais
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Aignan — Gambais
- Visite de la chapelle et du couvent du lycée Hoche, Chapelle et musée historique et scientifique du lycée Hoche, Versailles
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle et musée historique et scientifique du lycée Hoche — Versailles
- Visite du parc du château de Bourdonné, Château de Bourdonné, Bourdonné
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Bourdonné — Bourdonné
- Voyagez dans l’Histoire franco-américaine de la rue de l’Indépendance américaine à travers un jeu de piste en ligne, Rue de l’Indépendance américaine, Versailles
19 septembre 2026 à 09h00
Rue de l'Indépendance américaine — Versailles
- Journées européennes du patrimoine 2026 | Découvrez exceptionnellement la résidence du sous-préfet de Rambouillet, Sous-préfecture de Rambouillet, Rambouillet
19 septembre 2026 à 09h00
Sous-préfecture de Rambouillet — Rambouillet
- Visite découverte de l’hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Mantes-la-Jolie
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de Ville — Mantes-la-Jolie
- Visite guidée du Musée de l’Ancienne Sparterie, Musée de l’Ancienne Sparterie (M.A.S), Dammartin-en-Serve
19 septembre 2026 à 09h00
Musée de l'Ancienne Sparterie (M.A.S) — Dammartin-en-Serve
- Jeu Curio-site, Musée de l’Ancienne Sparterie (M.A.S), Dammartin-en-Serve
19 septembre 2026 à 09h00
Musée de l'Ancienne Sparterie (M.A.S) — Dammartin-en-Serve
- Visite de l’église de Bourdonné, Église Saint-Martin, Bourdonné
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Martin — Bourdonné
- Voyagez dans l’Histoire de la rue de l’Indépendance américaine à travers une exposition d’archives et de pièces de fouilles au sein du Grand commun, Rue de l’Indépendance américaine, Versailles
19 septembre 2026 à 09h00
Rue de l'Indépendance américaine — Versailles
- Visitez les sites historiques de la rue de l’Indépendance américaine à Versailles en compagnie d’étudiants médiateurs, Rue de l’Indépendance américaine, Versailles
19 septembre 2026 à 09h00
Rue de l'Indépendance américaine — Versailles
- Visite guidée du clocher et des charpentes de l’église St Pierre, Église Saint-Pierre, Longnes
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Pierre — Longnes
- L’Atelier Pièce unique, Atelier Pièce unique, Mareil-Marly
19 septembre 2026 à 09h30
Atelier Pièce unique — Mareil-Marly
- Visite guidée de L’église Saint-Germain-d’Andrésy, Église Saint-Germain-de-Paris, Andrésy
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Germain-de-Paris — Andrésy
- Visite d’une loge maçonnique, La loge maçonnique de Versailles, Versailles
19 septembre 2026 à 09h30
La loge maçonnique de Versailles — Versailles
- Église Saint Pierre Saint Paul ou ‘histoire d’un village à travers les siècles, Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Saulx-Marchais
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Pierre-Saint-Paul — Saulx-Marchais
- Visite guidée du CIRSEE (Centre International de Recherche sur l’Eau et l’Environnement), CIRSEE (Centre International de Recherche sur l’Eau et l’Environnement), Croissy-sur-Seine
19 septembre 2026 à 09h30
CIRSEE (Centre International de Recherche sur l'Eau et l'Environnement) — Croissy-sur-Seine
- Visite guidée de la station d’épuration de La Guéville, Station d’épuration de La Guéville, Gazeran
19 septembre 2026 à 09h30
Station d'épuration de La Guéville — Gazeran
- Atelier Bergamote, Atelier Bergamote, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 09h30
Atelier Bergamote — Saint-Germain-en-Laye
- Exposition dédiée à la machine de Marly, Machine de Marly, Bougival
19 septembre 2026 à 09h30
Machine de Marly — Bougival
- Visite libre du Temple Protestant, Temple Protestant, Mantes-la-Jolie
19 septembre 2026 à 09h30
Temple Protestant — Mantes-la-Jolie
- Visite du musée historique du lycée Hoche, Lycée Hoche, Versailles
19 septembre 2026 à 09h30
Lycée Hoche — Versailles
- Visite guidée des tombes historiques du cimetière des Gonards, Cimetière des Gonards, Versailles
19 septembre 2026 à 09h30
Cimetière des Gonards — Versailles
- Visite guidée de la chapelle Notre-Dame, Eglise Notre-Dame des Armées, Versailles
19 septembre 2026 à 09h30
Eglise Notre-Dame des Armées — Versailles
- Visite de la machine de Marly, Machine de Marly, Bougival
19 septembre 2026 à 09h45
Machine de Marly — Bougival
- Le métier de tapissier décorateur, JP Manufacture, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h00
JP Manufacture — Saint-Germain-en-Laye
- Versailles Insolite, Ancienne Poste, Versailles
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne Poste — Versailles
- Simulateur de vol : contrôleur aérien, Aérodrome Chavenay, Chavenay
19 septembre 2026 à 10h00
Aérodrome Chavenay — Chavenay
- Visite libre du site des anciens manèges d’Artillerie, Hôtel MGallery Le Louis Château de Versailles, Versailles
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel MGallery Le Louis Château de Versailles — Versailles
- Visite commentée sur l’historique du domaine d’ors et de la réserve naturelle, Domaine d’Ors, Châteaufort
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine d'Ors — Châteaufort
- A la découverte des trésors cachés du Vésinet, Forum, Le Vésinet
19 septembre 2026 à 10h00
Forum — Le Vésinet
- Visite de l’Hôtel de la Comtesse du Barry, CCI Versailles-Yvelines – Hôtel de Madame du Barry, Versailles
19 septembre 2026 à 10h00
CCI Versailles-Yvelines - Hôtel de Madame du Barry — Versailles
- Visite libre de l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Autouillet
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame-de-l'Assomption — Autouillet
- Exposition « 1955-1975, Habiter La Celle Saint-Cloud, Hôtel de Ville, La Celle-Saint-Cloud
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — La Celle-Saint-Cloud
- Visite de la sépulture néolithique, Centre Culturel Louis Jouvet, Bonnières-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Culturel Louis Jouvet — Bonnières-sur-Seine
- Visite guidée de la maison-atelier Fondation Marta Pan et André Wogenscky, Fondation Marta Pan et André Wogenscky, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
19 septembre 2026 à 10h00
Fondation Marta Pan et André Wogenscky — Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- Journées européennes du Patrimoine 2026 et Journées mondiales de l’art de l’espalier, Le Potager du Roi, Versailles
19 septembre 2026 à 10h00
Le Potager du Roi — Versailles
- Exposition lavoir de Crespières, objets des lavandières et objets d’antan, Mairie de Crespières, Crespières
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Crespières — Crespières
- Village patrimoine, Place Saint-Maclou, Mantes-la-Jolie
19 septembre 2026 à 10h00
Place Saint-Maclou — Mantes-la-Jolie
- Visite guidée de Châteaufort cité médiévale, Mairie de Châteaufort, Châteaufort
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Châteaufort — Châteaufort
- Visite libre du château de Maisons, Château de Maisons, Maisons-Laffitte
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Maisons — Maisons-Laffitte
- Exposition Isabelle Baron, Office de tourisme du Pays houdanais, Houdan
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme du Pays houdanais — Houdan
- Conférence autour de la Fondation de Coubertin, Fondation de Coubertin, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
19 septembre 2026 à 10h00
Fondation de Coubertin — Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- Spectacle « Le tour du monde de Nellie Bly » avec Freikopf, Chapelle Saint Jacques, Mantes-la-Jolie
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint Jacques — Mantes-la-Jolie
- 100 ans de diplomatie à Rambouillet, Château de Rambouillet, Rambouillet
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Rambouillet — Rambouillet
- Journées Européennes du Patrimoine au MACS MTO®, Musée d’Art et de Culture Soufis MTO, Chatou
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Art et de Culture Soufis MTO — Chatou
- CNC : Atelier mash up, montage d’un film, Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC, Bois-d’Arcy
19 septembre 2026 à 10h00
Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC — Bois-d'Arcy
- Visite guidée de la Maison Jean Monnet, Maison Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Jean Monnet — Bazoches-sur-Guyonne
- Dans l’objectif de Raymond Devos. Studio photo éphémère avec l’artiste Guillaume Martial., Maison-Musée Raymond Devos, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
19 septembre 2026 à 10h00
Maison-Musée Raymond Devos — Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- Visite de l’église avec feuillets et avec audioguides sur téléphone portable, Église Saint-Pierre, Dampierre-en-Yvelines
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Dampierre-en-Yvelines
- Exposition du patrimoine des sapeurs-pompiers des yvelines, Château de Rambouillet, Rambouillet
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Rambouillet — Rambouillet
- « Regards d’hier et d’aujourd’hui » – Parcours en ville, Maison du tourisme et du patrimoine, Montfort-l’Amaury
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du tourisme et du patrimoine — Montfort-l'Amaury
- Visite du barrage de Chatou, Barrage de Chatou, Chatou
19 septembre 2026 à 10h00
Barrage de Chatou — Chatou
- Visite libre du parc de sculptures, Fondation Marta Pan et André Wogenscky, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
19 septembre 2026 à 10h00
Fondation Marta Pan et André Wogenscky — Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- Visites commentées du tribunal judiciaire de Versailles, Tribunal judiciaire de Versailles, Versailles
19 septembre 2026 à 10h00
Tribunal judiciaire de Versailles — Versailles
- Visite commentée, Donjon de Houdan, Houdan
19 septembre 2026 à 10h00
Donjon de Houdan — Houdan
- Exposition d’habits et objets liturgiques, Église Saint-Jean-Baptiste, Choisel
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Choisel
- Visite libre du parc et du potager du Château de La Celle Saint-Cloud, Château de la Celle Saint-Cloud, La Celle-Saint-Cloud
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Celle Saint-Cloud — La Celle-Saint-Cloud
- Atelier interactif au GEPAS à l’aérodrome de Chavenay-Villepreux, Aérodrome Chavenay, Chavenay
19 septembre 2026 à 10h00
Aérodrome Chavenay — Chavenay
- Portes ouvertes d’ateliers des artisans métiers d’art de Montfort l’Amaury, Maison du tourisme et du patrimoine, Montfort-l’Amaury
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du tourisme et du patrimoine — Montfort-l'Amaury
- Exposition « Saint-Léger et Monte-Cristo, l’esprit de deux châteaux romantiques », Médiathèque Marc-Ferro, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Marc-Ferro — Saint-Germain-en-Laye
- Le parc Nelly Rodi se transforme en véritable camp militaire pour remonter le temps aux côtés de la 2ᵉ DB., Parc Nelly Rodi, Aubergenville
19 septembre 2026 à 10h00
Parc Nelly Rodi — Aubergenville
- Le chantier des savoir-faire, Campus Versailles, Versailles
19 septembre 2026 à 10h00
Campus Versailles — Versailles
- Découvrez les coulisses de l’assainissement à Ecquevilly, Veolia Assainissement & Maintenance, Ecquevilly
19 septembre 2026 à 10h00
Veolia Assainissement & Maintenance — Ecquevilly
- Visite libre de l’église Sainte Marguerite, Église Sainte-Marguerite, Le Vésinet
19 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Marguerite — Le Vésinet
- Les collections de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie au fort de Saint-Cyr, Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Montigny-le-Bretonneux
19 septembre 2026 à 10h00
Fort de Saint-Cyr - Médiathèque du patrimoine et de la photographie — Montigny-le-Bretonneux
- À la découverte de l’église Saint Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Choisel
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Choisel
- Exposition « L’évolution de nos quartiers », Forum, Le Vésinet
19 septembre 2026 à 10h00
Forum — Le Vésinet
- Exposition « Exposition Un prix de Rome à Conflans », La serre du parc du Prieuré, Conflans-Sainte-Honorine
19 septembre 2026 à 10h00
La serre du parc du Prieuré — Conflans-Sainte-Honorine
- Visite de l’église avec feuillets et audioguides téléphone portable, Église de Cernay-la-ville, Cernay-la-Ville
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Cernay-la-ville — Cernay-la-Ville
- Geocatching sur les traces des Balkans à Saint-Germain-en-Laye, Maison de l’Europe des Yvelines, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de l'Europe des Yvelines — Saint-Germain-en-Laye
- Exposition « Ce que les murs racontent », Église SGL, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h00
Église SGL — Saint-Germain-en-Laye
- Visite guidée du musée de la Fondation de Coubertin, Fondation de Coubertin, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
19 septembre 2026 à 10h00
Fondation de Coubertin — Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- Visite des archives de la RATP, Archives de la RATP – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h00
Archives de la RATP - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Saint-Germain-en-Laye
- Atelier Rad Jewerly : démonstration de transformation de bijoux, Atelier Rad Jewerly, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Rad Jewerly — Saint-Germain-en-Laye
- Visite libre de l’ancienne Galerie des Affaires étrangères, Bibliothèque Choiseul, Versailles
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Choiseul — Versailles
- Journée du matrimoine à la Villa Savoye, Villa Savoye, Poissy
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Savoye — Poissy
- Visite de la Maison-musée Agutte-Sembat, Maison Agutte-Sembat, Bonnières-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Agutte-Sembat — Bonnières-sur-Seine
- Découverte du métier d’ébéniste spécialisé en Restauration de mobilier, Atelier de Sophie Deodato, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier de Sophie Deodato — Saint-Germain-en-Laye
- Visite libre du musée Rambolitrain, Musée Rambolitrain, Rambouillet
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Rambolitrain — Rambouillet
- Exposition « Histoire de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux », Aérodrome Chavenay, Chavenay
19 septembre 2026 à 10h00
Aérodrome Chavenay — Chavenay
- Le Skit du Saint Esprit et ses icônes, Skit du Saint-Esprit, Le Mesnil-Saint-Denis
19 septembre 2026 à 10h00
Skit du Saint-Esprit — Le Mesnil-Saint-Denis
- Parcours Renefer, Le Pointil, Conflans-Sainte-Honorine
19 septembre 2026 à 10h00
Le Pointil — Conflans-Sainte-Honorine
- Club de lecture spécial Journées européennes du patrimoine, Bibliothèque d’Ecquevilly, Ecquevilly
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque d'Ecquevilly — Ecquevilly
- Visites guidées du musée par ses personnels scientifiques, Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux
19 septembre 2026 à 10h00
Musée National de Port-Royal des Champs — Magny-les-Hameaux
- Journées Européennes du Patrimoine ~ Parcours France – Amérique, de la Renaissance à l’Indépendance américaine, Bibliothèque Choiseul, Versailles
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Choiseul — Versailles
- Visite guidée « L’histoire de la Division Blindée et de son chef le général Leclerc », Quartier général des Loges, Le Pecq
19 septembre 2026 à 10h00
Quartier général des Loges — Le Pecq
- Visite de l’édifice culturel Sainte Thérèse, Église Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus d’Élisabethville, Aubergenville
19 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus d'Élisabethville — Aubergenville
- Exposition d’aéronefs d’hier et d’aujourd’hui, Aérodrome Chavenay, Chavenay
19 septembre 2026 à 10h00
Aérodrome Chavenay — Chavenay
- Jeux grandeur nature, Office de tourisme du Pays houdanais, Houdan
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme du Pays houdanais — Houdan
- Visite de la maison Bethe Morisot, Maison Berthe Morisot, Bougival
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Berthe Morisot — Bougival
- Visite de l’église avec feuillets et audioguides sur téléphone portable., Église Saint-Martin, Chevreuse
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin — Chevreuse
- Découverte de la dentelle, Atelier Carole Mayans, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Carole Mayans — Saint-Germain-en-Laye
- CNC : jeu de piste à la découverte des évolutions des techniques du cinéma, Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC, Bois-d’Arcy
19 septembre 2026 à 10h00
Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC — Bois-d'Arcy
- Enquête sur le patrimoine en péril, Office de tourisme du Pays houdanais, Houdan
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme du Pays houdanais — Houdan
- ARCHI VR : plongez dans l’univers de Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Savoye — Poissy
- Patrimoine et accueil de la biodiversité, Ferme de la Cure, Sailly
19 septembre 2026 à 10h00
Ferme de la Cure — Sailly
- Journées Européennes du Patrimoine – Découvrez la magie du sténopé aux Beaux-arts !, École des Beaux-arts de Versailles, Versailles
19 septembre 2026 à 10h00
École des Beaux-arts de Versailles — Versailles
- Mosquée Mantes Sud : portes ouvertes, Mosquée Mantes Sud, Mantes-la-Ville
19 septembre 2026 à 10h00
Mosquée Mantes Sud — Mantes-la-Ville
- CNC : visite de la Direction du patrimoine cinématographique, Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC, Bois-d’Arcy
19 septembre 2026 à 10h00
Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC — Bois-d'Arcy
- Atelier Valérie Malfay Art en Encadrement, Atelier Art et encadrement, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Art et encadrement — Saint-Germain-en-Laye
- Parcours Portes ouvertes – Artisans de Montfort, Maison du tourisme et du patrimoine, Montfort-l’Amaury
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du tourisme et du patrimoine — Montfort-l'Amaury
- Visite libre des collections permanentes, Musée du jouet, Poissy
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du jouet — Poissy
- Regards de femmes : photographie et création à la Villa, Villa Savoye, Poissy
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Savoye — Poissy
- Journées Européennes du Patrimoine – Les Dauphins de la BD, École des Beaux-arts de Versailles, Versailles
19 septembre 2026 à 10h00
École des Beaux-arts de Versailles — Versailles
- Visite libre, Domaine de Dampierre-en-Yvelines, Dampierre-en-Yvelines
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine de Dampierre-en-Yvelines — Dampierre-en-Yvelines
- Visite de la chaufferie gaz du réseau de chaleur de Versailles, Verséo, Satory
19 septembre 2026 à 10h00
Verséo — Satory
- Maison Berthe-Morisot – Exposition temporaire « Exposition Promenades impressionnistes, sur les pas de Monet, Morisot, Hoschedé… », Maison Berthe Morisot, Bougival
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Berthe Morisot — Bougival
- Visite insolite de la médiathèque Marc-Ferro, Médiathèque Marc-Ferro, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Marc-Ferro — Saint-Germain-en-Laye
- Journées européennes du Patrimoine 2026 et Journées mondiales de l’art de l’espalier, Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage, Versailles
19 septembre 2026 à 10h00
Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage — Versailles
- Visite de l’église avec feuillets et audioguides sur téléphone portable, Église Saint-Rémi, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Rémi — Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- L’Ermitage de Madame de Pompadour et l’art de concevoir des décors ornementaux et patrimoniaux, Ermitage de Madame de Pompadour, Versailles
19 septembre 2026 à 10h00
Ermitage de Madame de Pompadour — Versailles
- Visite libre du Musée de la batellerie et des voies navigables, Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la batellerie et des voies navigables — Conflans-Sainte-Honorine
- Parcours France-Amérique : de la Renaissance à l’Indépendance américaine, Bibliothèque Choiseul, Versailles
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Choiseul — Versailles
- Visite de l’usine d’eau potable de Buchelay, Usine de production d’eau potable de Buchelay, Buchelay
19 septembre 2026 à 10h00
Usine de production d'eau potable de Buchelay — Buchelay
- Quiz interaction « Kahoot! » sur la culture des pays des Balkans, Maison de l’Europe des Yvelines, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de l'Europe des Yvelines — Saint-Germain-en-Laye
- Un village expose son histoire, Château de Jambville, Jambville
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Jambville — Jambville
- Visite du cimetière du Vésinet, Cimetière du Vésinet, Chatou
19 septembre 2026 à 10h00
Cimetière du Vésinet — Chatou
- Journées Européennes du Patrimoine ~ Visite libre de la Galerie des Affaires étrangères, Bibliothèque Choiseul, Versailles
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Choiseul — Versailles
- Jeu de piste au Bel-Air, Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h00
Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye — Saint-Germain-en-Laye
- Visite de la galerie d’art Carré d’artistes, Galerie d’art Carré d’artistes, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h00
Galerie d'art Carré d'artistes — Saint-Germain-en-Laye
- Exposition « Du carnaval au feu de la Saint-Jean : les fêtes de Guerville à travers le temps », Temple de Senneville, Guerville
19 septembre 2026 à 10h00
Temple de Senneville — Guerville
- Visite du Grand Cellier du XIIIe siècle, Grand cellier du prieuré, Conflans-Sainte-Honorine
19 septembre 2026 à 10h00
Grand cellier du prieuré — Conflans-Sainte-Honorine
- Visite libre du musée de la Fondation de Coubertin, Fondation de Coubertin, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
19 septembre 2026 à 10h00
Fondation de Coubertin — Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- Visite libre de l’église Sainte Pauline, Église Sainte-Pauline, Le Vésinet
19 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Pauline — Le Vésinet
- Exposition « Le musée du jouet fête ses 50 ans ! », Musée du jouet, Poissy
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du jouet — Poissy
- Journées européennes du patrimoine à La Celle Saint-Cloud, 78170, La Celle Saint-Cloud, La Celle-Saint-Cloud
19 septembre 2026 à 10h00
78170, La Celle Saint-Cloud — La Celle-Saint-Cloud
- Exposition « Paradisi in Sole Paradisus Terrestris » à l’Orangerie, Orangerie du parc du prieuré, Conflans-Sainte-Honorine
19 septembre 2026 à 10h00
Orangerie du parc du prieuré — Conflans-Sainte-Honorine
- Visite contée du musée du jouet, Musée du jouet, Poissy
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du jouet — Poissy
- Visite guidée église Saint-Martin de Crespières, Église, Crespières
19 septembre 2026 à 10h00
Église — Crespières
- Visite commentée, Église Saint-Nicolas, Saint-Arnoult-en-Yvelines
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Nicolas — Saint-Arnoult-en-Yvelines
- Simulateur de vol : pilote de ligne, Aérodrome Chavenay, Chavenay
19 septembre 2026 à 10h00
Aérodrome Chavenay — Chavenay
- Visite approfondie du Couvent de la Reine (chapelle comprise), Chapelle et musée historique et scientifique du lycée Hoche, Versailles
19 septembre 2026 à 10h15
Chapelle et musée historique et scientifique du lycée Hoche — Versailles
- Visite guidée du site des ruines de l’abbaye de Port-Royal des Champs, y compris l’Oratoire de 1891, Musée national de Port-Royal des Champs, site des ruines de l’Abbaye, Magny-les-Hameaux
19 septembre 2026 à 10h30
Musée national de Port-Royal des Champs, site des ruines de l'Abbaye — Magny-les-Hameaux
- Visite guidée « Un château et un jardin remarquables », Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h30
Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye
- Découverte de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie au fort de Saint-Cyr, Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Montigny-le-Bretonneux
19 septembre 2026 à 10h30
Fort de Saint-Cyr - Médiathèque du patrimoine et de la photographie — Montigny-le-Bretonneux
- Visite découverte des archives municipales, Commune De Mantes-La-Jolie – Archives municipales, Mantes-la-Jolie
19 septembre 2026 à 10h30
Commune De Mantes-La-Jolie - Archives municipales — Mantes-la-Jolie
- Atelier Sophie Théodose, Atelier de Sophie Théodose, Davron
19 septembre 2026 à 10h30
Atelier de Sophie Théodose — Davron
- Visite commentée du Parc du Château de La Celle Saint-Cloud, Château de la Celle Saint-Cloud, La Celle-Saint-Cloud
19 septembre 2026 à 10h30
Château de la Celle Saint-Cloud — La Celle-Saint-Cloud
- La Shary : bientôt deux siècles, ça se fête !, Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire, Rambouillet
19 septembre 2026 à 10h30
Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire — Rambouillet
- Florilège : 5 ans d’œuvres du mois au Musée Ducastel-Vera et présentation exceptionnelle de l’Escamoteur, Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h30
Espace Paul-et-André-Vera - Musée Ducastel-Vera — Saint-Germain-en-Laye
- Présentation et concert d’orgue, Église Saint-Germain-de-Paris, Andrésy
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Germain-de-Paris — Andrésy
- Conférences flashs, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h30
Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye
- « Self » ton patrimoine, Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire, Rambouillet
19 septembre 2026 à 10h30
Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire — Rambouillet
- JeP – Balade au fil de l’eau à Coignières, Ville de Coignières, Coignières
19 septembre 2026 à 10h30
Ville de Coignières — Coignières
- Visite commentée du remorqueur Triton 25, Halte port Saint-Nicolas, Conflans-Sainte-Honorine
19 septembre 2026 à 10h30
Halte port Saint-Nicolas — Conflans-Sainte-Honorine
- Visite guidée des Moulins de Versailles, Les Moulins de Versailles, Versailles
19 septembre 2026 à 10h30
Les Moulins de Versailles — Versailles
- Atelier « Les Z’animaux de la Préhistoire », Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h30
Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye
- Artisanat par le Collectif Créatif Conflanais, Château du Prieuré – Jardin d’hiver, Conflans-Sainte-Honorine
19 septembre 2026 à 10h30
Château du Prieuré - Jardin d'hiver — Conflans-Sainte-Honorine
- Visite Salle Jacques II, Hôtel de Ville du Port-Marly, Le Port-Marly
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel de Ville du Port-Marly — Le Port-Marly
- Premières installations des sculptures de Denis Monfleur dans le domaine et le musée national de Port-Royal des Champs., Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux
19 septembre 2026 à 10h30
Musée National de Port-Royal des Champs — Magny-les-Hameaux
- Atelier cyanotype, Théâtre de La Celle Saint-Cloud, La Celle-Saint-Cloud
19 septembre 2026 à 10h30
Théâtre de La Celle Saint-Cloud — La Celle-Saint-Cloud
- Forêt royale et pierres sacrées : le parcours des mystères, Piscine Intercommunale Le Dôme, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h30
Piscine Intercommunale Le Dôme — Saint-Germain-en-Laye
- Balade en train de jardin à vapeur, Musée Rambolitrain, Rambouillet
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Rambolitrain — Rambouillet
- Ouverture de l’exposition « Été combien je vous adore ! La belle saison chez Paul Vera », Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h30
Espace Paul-et-André-Vera - Musée Ducastel-Vera — Saint-Germain-en-Laye
- Visite guidée : patrimoine en péril, d’hôpital royal à espace culturel, Espace Richaud – Ancien hôpital royal, Versailles
19 septembre 2026 à 10h30
Espace Richaud - Ancien hôpital royal — Versailles
- Atelier de sculpture Michèle Savinel, Atelier de Michèle Savinel, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h30
Atelier de Michèle Savinel — Saint-Germain-en-Laye
- Entrée gratuite à la Maison natale Claude-Debussy !, Musée municipal Ducastel-Vera – Maison natale Claude Debussy, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h30
Musée municipal Ducastel-Vera - Maison natale Claude Debussy — Saint-Germain-en-Laye
- Médiation postée dans les collections permanentes, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 10h30
Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye
- Visite commentée du Musée de la batellerie et des voies navigables, Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la batellerie et des voies navigables — Conflans-Sainte-Honorine
- Animation de petits bateaux radiocommandés, Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la batellerie et des voies navigables — Conflans-Sainte-Honorine
- Exposition « La Boldoflorine, l’usine et sa célèbre tisane », Donjon de Houdan, Houdan
19 septembre 2026 à 11h00
Donjon de Houdan — Houdan
- Visite guidée de la cour d’appel de Versailles et présentation de la Justice et des métiers judiciaires, Cour d’appel de Versailles, Versailles
19 septembre 2026 à 11h00
Cour d'appel de Versailles — Versailles
- Visite guidée de Châteaufort, cité médiévale, Mairie de Châteaufort, Châteaufort
19 septembre 2026 à 11h00
Mairie de Châteaufort — Châteaufort
- Visite libre du musée de la Toile de Jouy, Musée de la Toile de Jouy, Jouy-en-Josas
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la Toile de Jouy — Jouy-en-Josas
- Découverte de la robotique, Commanderie des Templiers de la Villedieu, Élancourt
19 septembre 2026 à 11h00
Commanderie des Templiers de la Villedieu — Élancourt
- Atelier Nathalie Rousselin : Arts et Tableaux, Atelier Arts et Tableaux, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 11h00
Atelier Arts et Tableaux — Saint-Germain-en-Laye
- Démonstration du bas-fourneau et de la forge par les archéologues de l’INRAP, La Chapelle de Clairefontaine, Clairefontaine-en-Yvelines
19 septembre 2026 à 11h00
La Chapelle de Clairefontaine — Clairefontaine-en-Yvelines
- Exposition Calligraphie et enluminure, Donjon de Houdan, Houdan
19 septembre 2026 à 11h00
Donjon de Houdan — Houdan
- Visite libre, Donjon de Houdan, Houdan
19 septembre 2026 à 11h00
Donjon de Houdan — Houdan
- Ateliers pédagogiques poterie, Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux
19 septembre 2026 à 11h00
Musée National de Port-Royal des Champs — Magny-les-Hameaux
- Visite patrimoniale du Musée de la Ville, Commanderie des Templiers de la Villedieu, Élancourt
19 septembre 2026 à 11h00
Commanderie des Templiers de la Villedieu — Élancourt
- Exposition des œuvres des artistes clarifontains, La Chapelle de Clairefontaine, Clairefontaine-en-Yvelines
19 septembre 2026 à 11h00
La Chapelle de Clairefontaine — Clairefontaine-en-Yvelines
- Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe, Fondation Bouzemont, Bougival
19 septembre 2026 à 11h00
Fondation Bouzemont — Bougival
- Visite guidée des quartiers historiques du centre-ville, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 11h00
Théâtre Alexandre Dumas — Saint-Germain-en-Laye
- Visites commentées archéologiques, Château de la Madeleine, Chevreuse
19 septembre 2026 à 11h00
Château de la Madeleine — Chevreuse
- Un musée dans un château, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 11h00
Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye
- Fablab : Portraits en porte-clés, Commanderie des Templiers de la Villedieu, Élancourt
19 septembre 2026 à 11h00
Commanderie des Templiers de la Villedieu — Élancourt
- Visite en LSF – La collection Edouard Piette, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 11h00
Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye
- Visite libre de l’église médiévale d’Hermeray, Église St Germain d’Auxerre, Hermeray
19 septembre 2026 à 11h00
Église St Germain d'Auxerre — Hermeray
- Cluedo Géant, Musée de l’Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de l'Hôtel-Dieu — Mantes-la-Jolie
- Journées Agriculture et Patrimoine : célébrons les 240 ans des Mérinos de Rambouillet !, Bergerie nationale, Rambouillet
19 septembre 2026 à 11h00
Bergerie nationale — Rambouillet
- Atelier « Découverte de la potérie », Atelier Keramik Jensen, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 11h00
Atelier Keramik Jensen — Saint-Germain-en-Laye
- Conférence : Images en un clic, Commanderie des Templiers de la Villedieu, Élancourt
19 septembre 2026 à 11h00
Commanderie des Templiers de la Villedieu — Élancourt
- Visite libre et gratuite de la Maison Léon Blum – JEP 2026, Maison Léon Blum, Jouy-en-Josas
19 septembre 2026 à 11h00
Maison Léon Blum — Jouy-en-Josas
- Visite guidée de la station de la station d’épuration des eaux usées (STEP) des Mureaux, STEP des Mureaux, Les Mureaux
19 septembre 2026 à 11h00
STEP des Mureaux — Les Mureaux
- Visite du Château de Breteuil, Château de Breteuil, Choisel
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Breteuil — Choisel
- Installation de Samuel Torgeman, La Chapelle de Clairefontaine, Clairefontaine-en-Yvelines
19 septembre 2026 à 11h00
La Chapelle de Clairefontaine — Clairefontaine-en-Yvelines
- Visite thématique de la biodiversité du cimetière des Gonards, Cimetière des Gonards, Versailles
19 septembre 2026 à 11h00
Cimetière des Gonards — Versailles
- L’Apothicairerie royale se dévoile, Musée municipal Ducastel-Vera- Apothicairerie Royale, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 11h00
Musée municipal Ducastel-Vera- Apothicairerie Royale — Saint-Germain-en-Laye
- Visites insolites, Bibliothèque Choiseul, Versailles
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque Choiseul — Versailles
- Parcours France-Amérique : visites guidées, Bibliothèque Choiseul, Versailles
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque Choiseul — Versailles
- Visite libre et gratuite de la Maison Léon Blum, Maison Léon Blum, Jouy-en-Josas
19 septembre 2026 à 11h00
Maison Léon Blum — Jouy-en-Josas
- Visite commentée du tombeau de Montgomery, Tombeau de Montgomery, Chevreuse
19 septembre 2026 à 11h00
Tombeau de Montgomery — Chevreuse
- Atelier pédagogique jeux de bois, Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux
19 septembre 2026 à 11h00
Musée National de Port-Royal des Champs — Magny-les-Hameaux
- Atelier pédagogique miellerie, Musée national de Port-Royal des Champs, site des ruines de l’Abbaye, Magny-les-Hameaux
19 septembre 2026 à 11h00
Musée national de Port-Royal des Champs, site des ruines de l'Abbaye — Magny-les-Hameaux
- Visite des monuments du Domaine D’Ors: chapelle, glacière, pont galerie, communs…, Domaine d’Ors, Châteaufort
19 septembre 2026 à 11h00
Domaine d'Ors — Châteaufort
- Journées Européennes du Patrimoine ~ Visites insolites, Bibliothèque Choiseul, Versailles
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque Choiseul — Versailles
- Exposition dans l’église médiévale d’Hermeray : Pastels de Michel Breton réalisés sur le patrimoine du village, Église St Germain d’Auxerre, Hermeray
19 septembre 2026 à 11h00
Église St Germain d'Auxerre — Hermeray
- In Vino Veritas, jeu immersif à la Maison de Fer, Maison de Fer, Poissy
19 septembre 2026 à 11h30
Maison de Fer — Poissy
- Promenade autour de Boissets, Église, Boissets
19 septembre 2026 à 12h00
Église — Boissets
- Le C2RMF se réinvente à la Petite écurie du roi, C2RMF – Petite écurie du roi, Versailles
19 septembre 2026 à 12h40
C2RMF - Petite écurie du roi — Versailles
- Visite de l’île de Devant, Île de Devant, Conflans-Sainte-Honorine
19 septembre 2026 à 12h45
Île de Devant — Conflans-Sainte-Honorine
- Visite de la cour d’honneur et de la Chapelle de l’institut Saint Thomas de Villeneuve, Institut Saint Thomas de Villeneuve, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 13h00
Institut Saint Thomas de Villeneuve — Saint-Germain-en-Laye
- Visite commentée de l’espace muséographique, Parc aux étoiles, Triel-sur-Seine
19 septembre 2026 à 13h30
Parc aux étoiles — Triel-sur-Seine
- Visite thématique – « Les fontaines du roi », Musée du Domaine royal de Marly, Marly-le-Roi
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Domaine royal de Marly — Marly-le-Roi
- Exposition « Photographie et image en archéologie » dans les espaces de travail et de conservation des archéologues, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales — Montigny-le-Bretonneux
- Jeu avec la Médiathèque Aragon, Médiathèque Aragon, Mantes-la-Jolie
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Aragon — Mantes-la-Jolie
- Exposition de photographies de lumière, Atelier d’Aurélia Bizouard, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier d'Aurélia Bizouard — Saint-Germain-en-Laye
- Visites commentées de la bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, Guyancourt
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines — Guyancourt
- Visite du temple maçonnique de Saint-Germain-en-Laye, Temple maçonnique La Bonne Foi, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 14h00
Temple maçonnique La Bonne Foi — Saint-Germain-en-Laye
- Visite guidée du Temple protestant de Jouy-en-Josas, Temple protestant de Jouy-en-Josas, Jouy-en-Josas
19 septembre 2026 à 14h00
Temple protestant de Jouy-en-Josas — Jouy-en-Josas
- Reconstitution d’un camp de marchands italiens du XVe siècle par la compagnie Le Comptoir de Lucques, Douves Château de Beynes, Beynes
19 septembre 2026 à 14h00
Douves Château de Beynes — Beynes
- Animation nature et découverte dans le parc de la Maison Jean Monnet, Maison Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Jean Monnet — Bazoches-sur-Guyonne
- Visite libre au Château du Mesnil Saint Denis, Château du Mesnil-Saint-Denis, Le Mesnil-Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Mesnil-Saint-Denis — Le Mesnil-Saint-Denis
- Circuit-jeu « Allo police secours néolithique j’écoute », Parking à l’entrée de l’Espace naturel régional du Bout du Monde, Aubergenville
19 septembre 2026 à 14h00
Parking à l'entrée de l'Espace naturel régional du Bout du Monde — Aubergenville
- Visite guidée à travers l’histoire du site du 12ème au 20ème siècle, Prieuré des Moulineaux – Poigny-la-Forêt, Poigny-la-Forêt
19 septembre 2026 à 14h00
Prieuré des Moulineaux - Poigny-la-Forêt — Poigny-la-Forêt
- Exposition « La vie de Joséphine Baker au Vésinet », Villa Beau-Chêne (dite Villa de Joséphine Baker), Le Vésinet
19 septembre 2026 à 14h00
Villa Beau-Chêne (dite Villa de Joséphine Baker) — Le Vésinet
- Archi cliché !, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales — Montigny-le-Bretonneux
- Les cabanes de la Galiotte, un joyau à préserver !, Étang de la Galiotte, Carrières-sous-Poissy
19 septembre 2026 à 14h00
Étang de la Galiotte — Carrières-sous-Poissy
- Visite guidée de la Maison Elsa Triolet-Aragon, Maison Elsa Triolet-Aragon, Saint-Arnoult-en-Yvelines
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Elsa Triolet-Aragon — Saint-Arnoult-en-Yvelines
- Visite guidée de l’église saint Nicolas, Église Saint-Nicolas, Houilles
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Nicolas — Houilles
- Les coulisses des archives : visite guidée, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales — Montigny-le-Bretonneux
- Visite Église Sainte Marie-Madeleine, Église Sainte-Marie-Madeleine, Montchauvet
19 septembre 2026 à 14h00
Église Sainte-Marie-Madeleine — Montchauvet
- Visite guidée de la chapelle Saint-Nicolas de Thionville-sur-Opton, Église Saint Nicolas de Thionville sur Opton (MAULETTE), Maulette
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint Nicolas de Thionville sur Opton (MAULETTE) — Maulette
- Visite commentée de la cave dîmière du prieuré de Maule, Musée Victor Aubert, Maule
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Victor Aubert — Maule
- Visite libre du musée Victor Aubert, Musée Victor Aubert, Maule
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Victor Aubert — Maule
- Flicourt : un site d’observation d’exception pour les oiseaux, Espace naturel régional de Flicourt – Chemin du Barrage, Saint-Martin-la-Garenne
19 septembre 2026 à 14h00
Espace naturel régional de Flicourt - Chemin du Barrage — Saint-Martin-la-Garenne
- Portes ouvertes de la Maison des insectes, Maison des insectes, Carrières-sous-Poissy
19 septembre 2026 à 14h00
Maison des insectes — Carrières-sous-Poissy
- Exposition d’instruments, décors, marionnettes et costumes du CMBV, Centre de musique baroque de Versailles, Versailles
19 septembre 2026 à 14h00
Centre de musique baroque de Versailles — Versailles
- Les dirigeables, Lebaudy et la jeunesse, Musée de la Ballonnière et du Jamboree de 1947, Moisson
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Ballonnière et du Jamboree de 1947 — Moisson
- Exposition – atelier archéologique, Douves Château de Beynes, Beynes
19 septembre 2026 à 14h00
Douves Château de Beynes — Beynes
- Reconstitution d’un campement militaire médiéval, Douves Château de Beynes, Beynes
19 septembre 2026 à 14h00
Douves Château de Beynes — Beynes
- Ancienne Bourse d’Affrètement, Siège du Service Territorial Boucles de la Seine des Voies Navigables de France, Conflans-Sainte-Honorine
19 septembre 2026 à 14h00
Siège du Service Territorial Boucles de la Seine des Voies Navigables de France — Conflans-Sainte-Honorine
- Jeu du conférencier, Musée départemental Maurice Denis, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 14h00
Musée départemental Maurice Denis — Saint-Germain-en-Laye
- Exposition sur le Quartier Princesse, Hôpital du Vésinet, Le Vésinet
19 septembre 2026 à 14h00
Hôpital du Vésinet — Le Vésinet
- Grande Loge de France : Visite guidée des Temples maçonniques de Versailles., Grande Loge de France Versailles, Versailles
19 septembre 2026 à 14h00
Grande Loge de France de Versailles — Versailles
- Spectacle « Écran magique », Commanderie des Templiers de la Villedieu, Élancourt
19 septembre 2026 à 14h00
Commanderie des Templiers de la Villedieu — Élancourt
- Alerte aux Archives !, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales — Montigny-le-Bretonneux
- Atelier poterie, Ferme d’Ithe, Le Tremblay-sur-Mauldre
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme d'Ithe — Le Tremblay-sur-Mauldre
- Visite libre de la chapelle Saint-Louis, dite « des Franciscaines », Chapelle des Franciscaines, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle des Franciscaines — Saint-Germain-en-Laye
- Visite de l’Église Saint-Rémi de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Église Saint-Rémi, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Rémi — Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- Exposition « Fourqueux d’hier à aujourd’hui à travers les arts », Espace Pierre Delanoë, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 14h00
Espace Pierre Delanoë — Saint-Germain-en-Laye
- Visite d’une maison de ventes aux enchères, De Baecque et Associés, Versailles
19 septembre 2026 à 14h00
De Baecque et Associés — Versailles
- Initiation à l’archéologie, Ferme d’Ithe, Le Tremblay-sur-Mauldre
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme d'Ithe — Le Tremblay-sur-Mauldre
- Visites commentées dans les espaces de travail et de conservation des archéologues, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales — Montigny-le-Bretonneux
- Visite guidée des collections permanentes, Musée du jouet, Poissy
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du jouet — Poissy
- Restitution et démonstration du tour de potier antique, Ferme d’Ithe, Le Tremblay-sur-Mauldre
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme d'Ithe — Le Tremblay-sur-Mauldre
- Démonstration de broderie aux fuseaux, Douves Château de Beynes, Beynes
19 septembre 2026 à 14h00
Douves Château de Beynes — Beynes
- Balade gourmande autour des plantes sauvages, Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux
19 septembre 2026 à 14h00
Musée National de Port-Royal des Champs — Magny-les-Hameaux
- Atelier découverte du métier de céramologue pour les enfants, Ferme d’Ithe, Le Tremblay-sur-Mauldre
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme d'Ithe — Le Tremblay-sur-Mauldre
- Visite libre de la cave dîmière du prieuré de Maule, Musée Victor Aubert, Maule
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Victor Aubert — Maule
- Visite guidée de la ville Houdan, Office de tourisme du Pays houdanais, Houdan
19 septembre 2026 à 14h00
Office de tourisme du Pays houdanais — Houdan
- Visite du réseau hydraulique du domaine royal de Meudon (depuis Vélizy), Carrefour du Babillard, Vélizy-Villacoublay
19 septembre 2026 à 14h00
Carrefour du Babillard — Vélizy-Villacoublay
- Visite de l’Hôtel du Département et de la Préfecture, Préfecture des Yvelines et hôtel du Département, Versailles
19 septembre 2026 à 14h00
Préfecture des Yvelines et hôtel du Département — Versailles
- Visite guidée du centre hospitalier Théophile-Roussel de Montesson, Centre hospitalier Théophile-Roussel, Montesson
19 septembre 2026 à 14h00
Centre hospitalier Théophile-Roussel — Montesson
- Visite de la Bibliothèque Universitaire de Guyancourt, Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, Guyancourt
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines — Guyancourt
- Exposition photo plein-air « Restaurer les lavoirs », Musée international d’art naïf (MIDAN), Vicq
19 septembre 2026 à 14h00
Musée international d'art naïf (MIDAN) — Vicq
- Exposition – atelier de calligraphie, Douves Château de Beynes, Beynes
19 septembre 2026 à 14h00
Douves Château de Beynes — Beynes
- Atelier cyanotype à l’Orangerie, Orangerie du parc du prieuré, Conflans-Sainte-Honorine
19 septembre 2026 à 14h00
Orangerie du parc du prieuré — Conflans-Sainte-Honorine
- Atelier : La mosaïque en Gaule romaine, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye
- Atelier métier à tisser, Ferme d’Ithe, Le Tremblay-sur-Mauldre
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme d'Ithe — Le Tremblay-sur-Mauldre
- Visite guidée, Ferme d’Ithe, Le Tremblay-sur-Mauldre
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme d'Ithe — Le Tremblay-sur-Mauldre
- Visite commentée de l’église Saint-Georges de Richebourg, Eglise Saint-Georges de Richebourg, Richebourg
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Georges de Richebourg — Richebourg
- Visite guidée du Campus PSG, Campus PSG, Poissy, Poissy
19 septembre 2026 à 14h00
Campus PSG, Poissy — Poissy
- Atelier ruches sur la vie des abeilles, Domaine d’Ors, Châteaufort
19 septembre 2026 à 14h00
Domaine d'Ors — Châteaufort
- Plongée dans le patrimoine avec la collection du Musée Albert Kahn, Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 14h00
Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye — Saint-Germain-en-Laye
- Brocante musicale, La Clef, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 14h00
La Clef — Saint-Germain-en-Laye
- Visite commentée du musée Victor Aubert, Musée Victor Aubert, Maule
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Victor Aubert — Maule
- Découverte des Archives communales, Archives communales de Versailles, Versailles
19 septembre 2026 à 14h00
Archives communales de Versailles — Versailles
- Visite guidée du parc de la Villa Beau-Chêne, Villa Beau-Chêne (dite Villa de Joséphine Baker), Le Vésinet
19 septembre 2026 à 14h00
Villa Beau-Chêne (dite Villa de Joséphine Baker) — Le Vésinet
- Exposition « 1859 : l’inauguration de l’asile impérial du Vésinet », Hôpital du Vésinet, Le Vésinet
19 septembre 2026 à 14h00
Hôpital du Vésinet — Le Vésinet
- 1000 ans d’histoire, Ferme de la Cure, Sailly
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme de la Cure — Sailly
- Visite du Château de Beynes, Château de Beynes, Beynes
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Beynes — Beynes
- Visite guidée du cimetière ancien, Cimetière ancien, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 14h00
Cimetière ancien — Saint-Germain-en-Laye
- Visites guidées de l’Église de l’Assomption de la très Sainte Vierge de Milon-la-Chapelle, Église de l’Assomption de la Très Sainte Vierge, Milon-la-Chapelle
19 septembre 2026 à 14h00
Église de l'Assomption de la Très Sainte Vierge — Milon-la-Chapelle
- Le patrimoine naturel européen en couleurs, Maison Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Jean Monnet — Bazoches-sur-Guyonne
- Atelier d’archéologie expérimentale, Ferme d’Ithe, Le Tremblay-sur-Mauldre
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme d'Ithe — Le Tremblay-sur-Mauldre
- Visite de l’église Saint-Nicolas, Église Saint-Nicolas, Houilles
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Nicolas — Houilles
- Visite libre de l’église Saint-Nicolas de Maule, Église Saint-Nicolas, Maule
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Nicolas — Maule
- Visite guidée de la collection Edouard Piette, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye
- Entre les Mondes – Patrimoine de la photographie et immersion artistique, Prieuré Saint-Saturnin – Musée Grataloup, Chevreuse
19 septembre 2026 à 14h00
Prieuré Saint-Saturnin - Musée Grataloup — Chevreuse
- Atelier famille imprime ton motif cachemire !, Musée de la Toile de Jouy, Jouy-en-Josas
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Toile de Jouy — Jouy-en-Josas
- Visite guidée de l’Hôtel des Menus-plaisirs, Centre de musique baroque de Versailles, Versailles
19 septembre 2026 à 14h00
Centre de musique baroque de Versailles — Versailles
- Interventions impromptues d’un comédien, Château de Monte-Cristo, Le Port-Marly
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Monte-Cristo — Le Port-Marly
- Ancien prieuré bénédictin du XIe siècle et Tour Montjoie : Maquettes et vidéos, Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la batellerie et des voies navigables — Conflans-Sainte-Honorine
- Ateliers pour enfants, Église Saint Germain, Condé-sur-Vesgre
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint Germain — Condé-sur-Vesgre
- Expositions au Château du Mesnil Saint Denis, Château du Mesnil-Saint-Denis, Le Mesnil-Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Mesnil-Saint-Denis — Le Mesnil-Saint-Denis
- Exposition « Les insectes patrimoniaux et pollinisateurs du Vésinet », Forum, Le Vésinet
19 septembre 2026 à 14h00
Forum — Le Vésinet
- Jeu de piste numérique « La saga Papillon à Versailles », Centre de musique baroque de Versailles, Versailles
19 septembre 2026 à 14h00
Centre de musique baroque de Versailles — Versailles
- Jeux de plateau médiévaux, Douves Château de Beynes, Beynes
19 septembre 2026 à 14h00
Douves Château de Beynes — Beynes
- Balade découverte du village, Église Saint Germain, Condé-sur-Vesgre
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint Germain — Condé-sur-Vesgre
- Jeu, pendant la visite audioguidée du centre de Villennes, Salle des Arts de Villennes (en face de la gare), Villennes-sur-Seine
19 septembre 2026 à 14h00
Salle des Arts de Villennes (en face de la gare) — Villennes-sur-Seine
- Atelier numismatique, Ferme d’Ithe, Le Tremblay-sur-Mauldre
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme d'Ithe — Le Tremblay-sur-Mauldre
- Visite guidée de l’Hôpital du Vésinet, Hôpital du Vésinet, Le Vésinet
19 septembre 2026 à 14h00
Hôpital du Vésinet — Le Vésinet
- Exposition recto-verso à l’église St-Germain, Église Saint Germain, Condé-sur-Vesgre
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint Germain — Condé-sur-Vesgre
- Atelier de fabrication de fibules, Ferme d’Ithe, Le Tremblay-sur-Mauldre
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme d'Ithe — Le Tremblay-sur-Mauldre
- Visite guidée du Théâtre Montansier de Versailles, Théâtre Montansier, Versailles
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre Montansier — Versailles
- Escape Game : Le poison du médecin, Château de Plaisir, Plaisir
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Plaisir — Plaisir
- Contes et spectacles au pied de la Tour Saint-Maclou, Place Saint-Maclou, Mantes-la-Jolie
19 septembre 2026 à 14h00
Place Saint-Maclou — Mantes-la-Jolie
- Visite guidée de l’église et du domaine seigneurial de Bazemont, Église Saint-Illiers et château, Bazemont
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Illiers et château — Bazemont
- Les ateliers de la mémoire, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales — Montigny-le-Bretonneux
- Vidéos 3D du Château et de l’Eglise, Douves Château de Beynes, Beynes
19 septembre 2026 à 14h00
Douves Château de Beynes — Beynes
- Visite commentée de l’église St-Germain, Église Saint Germain, Condé-sur-Vesgre
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint Germain — Condé-sur-Vesgre
- Visite des jardins Familiaux, Jardins familiaux des Petits-Bois, Versailles
19 septembre 2026 à 14h00
Jardins familiaux des Petits-Bois — Versailles
- Visite guidée du Château de Plaisir, Château de Plaisir, Plaisir
19 septembre 2026 à 14h15
Château de Plaisir — Plaisir
- Le palais du Roi de Rome à travers l’objectif, Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire, Rambouillet
19 septembre 2026 à 14h30
Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire — Rambouillet
- Visite du lycée Jules-Ferry, Lycée Jules Ferry, Conflans-Sainte-Honorine
19 septembre 2026 à 14h30
Lycée Jules Ferry — Conflans-Sainte-Honorine
- Maison atelier Philolaos, Maison atelier Philolaos, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
19 septembre 2026 à 14h30
Maison atelier Philolaos — Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- Visite guidée de l’exposition Amédée Couder, Musée de la Toile de Jouy, Jouy-en-Josas
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de la Toile de Jouy — Jouy-en-Josas
- « Réaliser les produits ménagers de nos grands-mères », Médiathèque de Houilles, Houilles
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque de Houilles — Houilles
- Mausolée Hériot, Mausolée du cimetière de La Boissière-Ecole, La Boissière-École
19 septembre 2026 à 14h30
Mausolée du cimetière de La Boissière-Ecole — La Boissière-École
- La Caravane de l’horreur, Place des arts, Houilles
19 septembre 2026 à 14h30
Place des arts — Houilles
- Visites guidées de l’exposition « Maurice Denis, collectionneur », Musée départemental Maurice Denis, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 14h30
Musée départemental Maurice Denis — Saint-Germain-en-Laye
- De l’ancien baillage à l’hôtel de Ville, Hôtel de ville, Rambouillet
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de ville — Rambouillet
- Visite de la Datcha Musée Ivan Tourgueniev, Datcha Ivan Tourguéniev, Bougival
19 septembre 2026 à 14h30
Datcha Ivan Tourguéniev — Bougival
- Atelier sur les cycles de l’eau, Devant le bateau chocolaté, Conflans-Sainte-Honorine
19 septembre 2026 à 14h30
Devant le bateau chocolaté — Conflans-Sainte-Honorine
- Visite guidée du quartier Saint-Christophe et de ses artisans, Quartier Saint-Christophe, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 14h30
Quartier Saint-Christophe — Saint-Germain-en-Laye
- Visite famille « Versailles racontée par les collections du musée Lambinet », Musée Lambinet, Versailles
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Lambinet — Versailles
- Visite commentée de la maison d’éducation de la Légion d’honneur, Maison d’éducation de la Légion d’honneur des Loges, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 14h30
Maison d'éducation de la Légion d'honneur des Loges — Saint-Germain-en-Laye
- Portes ouvertes de l’hôtel de Ville, Hôtel de ville, Rambouillet
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de ville — Rambouillet
- Visites commentées pour découvrir les métiers de la conservation et les œuvres accueillies dans les réserves du Département, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales — Montigny-le-Bretonneux
- Visite guidée : maison des musiciens italiens et chef d’œuvre compagnonnique, Maison des italiens, Versailles
19 septembre 2026 à 14h30
Maison des italiens — Versailles
- Spectacle de danse : « Le cadeau de Diane », Douves Château de Beynes, Beynes
19 septembre 2026 à 14h30
Douves Château de Beynes — Beynes
- Visites guidées du chemin des Impressionnistes, Parking Philippe Verrier, Le Port-Marly
19 septembre 2026 à 14h30
Parking Philippe Verrier — Le Port-Marly
- Visite de l’Église Saint-Barthélémy, Église Saint-Barthélémy, La Boissière-École
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Barthélémy — La Boissière-École
- Visite guidée de l’extérieur du château et de la motte castrale de Richebourg, Château de Richebourg et motte castrale, Richebourg
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Richebourg et motte castrale — Richebourg
- Visite guidée de la maison d’éducation de la Légion d’honneur des Loges, Maison d’éducation de la Légion d’honneur des Loges, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 14h30
Maison d'éducation de la Légion d'honneur des Loges — Saint-Germain-en-Laye
- Lecture : Pierre à pierre par la compagnie àH2V au Château du Mesnil Saint Denis, Château du Mesnil-Saint-Denis, Le Mesnil-Saint-Denis
19 septembre 2026 à 14h30
Château du Mesnil-Saint-Denis — Le Mesnil-Saint-Denis
- Les Beaux airs du Bel-Air : déambulation musicale et théâtrale, Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 14h30
Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye — Saint-Germain-en-Laye
- Visite du pavillon du Verger, Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire, Rambouillet
19 septembre 2026 à 14h30
Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire — Rambouillet
- Exposition de cartes postales anciennes, Maison des Arts, Maurecourt
19 septembre 2026 à 15h00
Maison des Arts — Maurecourt
- Le patrimoine vivant en cyanotype, Maison Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne
19 septembre 2026 à 15h00
Maison Jean Monnet — Bazoches-sur-Guyonne
- Visite découverte de l’église Sainte-Anne, Église Sainte-Anne-de-Gassicourt, Mantes-la-Jolie
19 septembre 2026 à 15h00
Église Sainte-Anne-de-Gassicourt — Mantes-la-Jolie
- Balade commentée avec un paysagiste du CAUE, Parc du Peuple de l’herbe, Carrières-sous-Poissy
19 septembre 2026 à 15h00
Parc du Peuple de l'herbe — Carrières-sous-Poissy
- Conférence “Patrimoines en résistance, de Tombouctou à Odessa”, Médiathèque Marc-Ferro, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Marc-Ferro — Saint-Germain-en-Laye
- Conférence sur Châteaufort, cité médiévale, suite aux fouilles archéologiques (à la salle Le Tremplin), Domaine d’Ors, Châteaufort
19 septembre 2026 à 15h00
Domaine d'Ors — Châteaufort
- Atelier création jeu des 7 familles, Hôtel de Ville, La Celle-Saint-Cloud
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel de Ville — La Celle-Saint-Cloud
- Visite libre de l’Église Saint-Vincent et Saint-Sébastien, Église Saint-Vincent et Saint-Sébastien, Bullion
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Vincent et Saint-Sébastien — Bullion
- Visite commentée de l’exposition, Maison du tourisme et du patrimoine, Montfort-l’Amaury
19 septembre 2026 à 15h00
Maison du tourisme et du patrimoine — Montfort-l'Amaury
- Visites guidées de l’église, Église Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Germain — Saint-Germain-en-Laye
- Le patrimoine du futur, Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 15h00
Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye — Saint-Germain-en-Laye
- Visite commentée du Temple du Vésinet, Église protestante unie de France – Boucle de la Seine, Le Vésinet
19 septembre 2026 à 15h00
Église protestante unie de France - Boucle de la Seine — Le Vésinet
- Spectacle théâtral – La naissance de la Ville du Vésinet de son église Sainte Marguerite, Église Sainte-Marguerite, Le Vésinet
19 septembre 2026 à 15h00
Église Sainte-Marguerite — Le Vésinet
- Atelier artistique – Micro-Folie, Médiathèque Marcel-Gotlib, Le Vésinet
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Marcel-Gotlib — Le Vésinet
- Balade découverte « L’art dans la ville », Ville de Maurepas, Maurepas
19 septembre 2026 à 15h00
Ville de Maurepas — Maurepas
- Exposition centenaire de la naissance de Marie-Claire Alain, Église Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Germain — Saint-Germain-en-Laye
- Journées Européennes du Patrimoine ~ Atelier gravure, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Ancienne Poste - Heure Joyeuse — Versailles
- Atelier gravure, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Ancienne Poste - Heure Joyeuse — Versailles
- Visite de l’église Saint-Nicolas, Église Saint-Nicolas, 78600 Maisons-Laffitte, Maisons-Laffitte
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Nicolas, 78600 Maisons-Laffitte — Maisons-Laffitte
- Blasons et devises de Saint-Germain-en-Laye : crée ton badge !, Médiathèque George-Sand, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque George-Sand — Saint-Germain-en-Laye
- Concert de chant sacré dans la chapelle des Moulineaux, Prieuré des Moulineaux – Poigny-la-Forêt, Poigny-la-Forêt
19 septembre 2026 à 15h00
Prieuré des Moulineaux - Poigny-la-Forêt — Poigny-la-Forêt
- “Graines : patrimoine végétal en péril ?”, Bibliothèque Multimédia Paul Eluard, Achères
19 septembre 2026 à 15h00
Bibliothèque Multimédia Paul Eluard — Achères
- Atelier « A la découverte des insectes patrimoniaux du Vésinet », Forum, Le Vésinet
19 septembre 2026 à 15h00
Forum — Le Vésinet
- Visite du théâtre de Sartrouville et des Yvelines, Centre dramatique national, Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, Sartrouville
19 septembre 2026 à 15h00
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines — Sartrouville
- « La métamorphose d’un Parc », balade commentée avec l’équipe du Parc, Parc du Peuple de l’herbe, Carrières-sous-Poissy
19 septembre 2026 à 15h30
Parc du Peuple de l'herbe — Carrières-sous-Poissy
- Visite commentée du vieux Conflans, Tour Montjoie, Conflans-Sainte-Honorine
19 septembre 2026 à 15h30
Tour Montjoie — Conflans-Sainte-Honorine
- Visite guidée : Promenons-nous aux jardins, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 15h45
Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye
- Dictée des Amis du Château au Château du Mesnil Saint Denis, Château du Mesnil-Saint-Denis, Le Mesnil-Saint-Denis
19 septembre 2026 à 16h00
Château du Mesnil-Saint-Denis — Le Mesnil-Saint-Denis
- Démonstration d’orgue, Église Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Germain — Saint-Germain-en-Laye
- Atelier origami, Bibliothèque Multimédia Paul Eluard, Achères
19 septembre 2026 à 16h00
Bibliothèque Multimédia Paul Eluard — Achères
- Un Panthéon musical féminin, Conservatoire de Houilles, Houilles
19 septembre 2026 à 16h00
Conservatoire de Houilles — Houilles
- Visite théâtralisée de Houdan, Office de tourisme du Pays houdanais, Houdan
19 septembre 2026 à 16h00
Office de tourisme du Pays houdanais — Houdan
- Conférence : l’histoire inédite du quartier des Chevau-Légers par madame Odile Caffin-Carcy, De Baecque et Associés, Versailles
19 septembre 2026 à 16h00
De Baecque et Associés — Versailles
- Conférence « Qu’est-ce que la franc-maçonnerie ? », Temple maçonnique La Bonne Foi, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 16h00
Temple maçonnique La Bonne Foi — Saint-Germain-en-Laye
- Spectacle « La Bataille des Paravents » avec le Collectif 12, Hôtel de Ville, Mantes-la-Jolie
19 septembre 2026 à 16h30
Hôtel de Ville — Mantes-la-Jolie
- Visite guidée de l’église Notre Dame de Versailles, Église Notre-Dame, Versailles
19 septembre 2026 à 16h30
Église Notre-Dame — Versailles
- Visites commentées de l’église médiévale d’Hermeray, Église St Germain d’Auxerre, Hermeray
19 septembre 2026 à 16h30
Église St Germain d'Auxerre — Hermeray
- Avant-première film documentaire l’Appel de la Vallée, Domaine d’Ors, Châteaufort
19 septembre 2026 à 17h00
Domaine d'Ors — Châteaufort
- Conférence : « La mémoire huguenote , fardeau ou terreau pour l’Église protestante aujourd’hui », Temple Protestant, Mantes-la-Jolie
19 septembre 2026 à 17h00
Temple Protestant — Mantes-la-Jolie
- Visite – Découverte de La CLEF, La Clef, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 17h00
La Clef — Saint-Germain-en-Laye
- Concert du trio « Entre souffle et cordes » – JEP 2026, Maison Léon Blum, Jouy-en-Josas
19 septembre 2026 à 17h30
Maison Léon Blum — Jouy-en-Josas
- Concert du trio « Entre souffle et cordes », Maison Léon Blum, Jouy-en-Josas
19 septembre 2026 à 17h30
Maison Léon Blum — Jouy-en-Josas
- Récits d’esclavage, Jardin maison Victor Schoelcher, Houilles
19 septembre 2026 à 17h30
Jardin maison Victor Schoelcher — Houilles
- A tiroirs ouverts, Jardin Cassin, Houilles
19 septembre 2026 à 17h30
Jardin Cassin — Houilles
- « Le château fantôme », Circuit pédestre, Boinvilliers
19 septembre 2026 à 17h30
Circuit pédestre — Boinvilliers
- Spectacle des arts vivants, La Chapelle de Clairefontaine, Clairefontaine-en-Yvelines
19 septembre 2026 à 18h00
La Chapelle de Clairefontaine — Clairefontaine-en-Yvelines
- PIPA SOL « 30 ans de marionnettes : créations et formations », Chalet de Denouval, Andrésy
19 septembre 2026 à 18h00
Chalet de Denouval — Andrésy
- Spectacle « Autres Dames » par la Compagnie Et Caetera, Parvis de la Collégiale Notre-Dame, Mantes-la-Jolie
19 septembre 2026 à 18h00
Parvis de la Collégiale Notre-Dame — Mantes-la-Jolie
- Entre contes, histoire et biodiversité : voyage au cœur d’un patrimoine naturel et humain, RDV au parking, Saint-Lambert
19 septembre 2026 à 18h30
RDV au parking — Saint-Lambert
- Guinguette des Berges de Seine, Berges de Seine, Aubergenville
19 septembre 2026 à 19h00
Berges de Seine — Aubergenville
- Nocturne concert-diner médiéval-théâtre, Prieuré des Moulineaux – Poigny-la-Forêt, Poigny-la-Forêt
19 septembre 2026 à 19h00
Prieuré des Moulineaux - Poigny-la-Forêt — Poigny-la-Forêt
- Spectacle « Entre Copains d’Abord » en hommage à Raymond Devos par Marie-Silvia Manuel, Domaine d’Ors, Châteaufort
19 septembre 2026 à 19h00
Domaine d'Ors — Châteaufort
- Concert Brahms piano clarinette violoncelle, Les Maisonnettes de Lili et Nadia Boulange, Gargenville
19 septembre 2026 à 19h00
Les Maisonnettes de Lili et Nadia Boulange — Gargenville
- Colette et la musique, Musée municipal Ducastel-Vera – Maison natale Claude Debussy, Saint-Germain-en-Laye
19 septembre 2026 à 19h00
Musée municipal Ducastel-Vera - Maison natale Claude Debussy — Saint-Germain-en-Laye
- Concert de rentrée de l’Ensemble Sopaltéba de Lommoye, Église Sainte-Marie-Madeleine, Montchauvet
19 septembre 2026 à 20h00
Église Sainte-Marie-Madeleine — Montchauvet
- Blasons (ré)animés : projection vidéo en musique, Parc du Prieuré, Conflans-Sainte-Honorine
19 septembre 2026 à 20h00
Parc du Prieuré — Conflans-Sainte-Honorine
- Visite nocturne de la ville, Maison du tourisme et du patrimoine, Montfort-l’Amaury
19 septembre 2026 à 21h00
Maison du tourisme et du patrimoine — Montfort-l'Amaury
- Découverte de la Grande Mosquée, Grande mosquée de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Jolie
20 septembre 2026 à 09h00
Grande mosquée de Mantes-la-Jolie — Mantes-la-Jolie
- Portes ouvertes des jardins partagés, Jardins familiaux, Houilles
20 septembre 2026 à 10h00
Jardins familiaux — Houilles
- Conférence sur le Palais Rose, Palais Rose, Le Vésinet
20 septembre 2026 à 10h00
Palais Rose — Le Vésinet
- Exposition Jean-Michel Policar – Paysages sur papier, Église Sainte-Marie-Madeleine, Montchauvet
20 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Marie-Madeleine — Montchauvet
- Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Versailles, Hôtel de Ville de Versailles, Versailles
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville de Versailles — Versailles
- Spectacles sur la Dalle du Val-Fourré, Dalle du Val Fourré, Mantes-la-Jolie
20 septembre 2026 à 10h00
Dalle du Val Fourré — Mantes-la-Jolie
- Visites guidées du château, Château de La Verrière, La Verrière
20 septembre 2026 à 10h00
Château de La Verrière — La Verrière
- Visite de la Fontaine de la Pissotte, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye
20 septembre 2026 à 10h00
Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye
- Présentation du travail de l’auteur-illustrateur d’albums jeunesse Pierre Cornuel à son atelier, Atelier Pierre Cornuel, Saint-Germain-en-Laye
20 septembre 2026 à 10h00
Atelier Pierre Cornuel — Saint-Germain-en-Laye
- Exposition Patrimoine en Péril, Douves Château de Beynes, Beynes
20 septembre 2026 à 10h00
Douves Château de Beynes — Beynes
- Visite commentée du Château-mairie du Mesnil Saint Denis, Château-mairie, Rodon
20 septembre 2026 à 10h00
Château-mairie — Rodon
- L’atelier et la maison d’André Derain, Maison André Derain, Chambourcy
20 septembre 2026 à 10h00
Maison André Derain — Chambourcy
- Fresque de l’Habitat, Forum, Le Vésinet
20 septembre 2026 à 10h00
Forum — Le Vésinet
- Visite de l’église avec feuillets et audioguides sur téléphone portable, Église de Senlisse, Senlisse
20 septembre 2026 à 10h00
Église de Senlisse — Senlisse
- Présentation de la maison et du philosophe Alain, Maison Alain, Le Vésinet
20 septembre 2026 à 10h15
Maison Alain — Le Vésinet
- Visite de l’Église de Beynes, Église Saint-Martin, Beynes
20 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Martin — Beynes
- Présentation de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Conflans-Sainte-Honorine
20 septembre 2026 à 10h30
Hôtel de Ville — Conflans-Sainte-Honorine
- Atelier : Lune d’Or, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye
20 septembre 2026 à 10h30
Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye
- Houilles, une ville en mouvement, Ville de Houilles, Houilles
20 septembre 2026 à 10h30
Ville de Houilles — Houilles
- Initiation à la photographie animalière, Ferme pédagogique, Mantes-la-Jolie
20 septembre 2026 à 10h30
Ferme pédagogique — Mantes-la-Jolie
- Séance cinéma – « Peter Pan », Cinéma Jean Marais, Le Vésinet
20 septembre 2026 à 10h30
Cinéma Jean Marais — Le Vésinet
- « Guyancourt se dévoile » : balades historiques à Bouviers et à Villaroy, Commune De Guyancourt – Service des archives Et Du Patrimoine, Guyancourt
20 septembre 2026 à 10h30
Commune De Guyancourt - Service des archives Et Du Patrimoine — Guyancourt
- Pièce de théâtre « Héritage », Douves Château de Beynes, Beynes
20 septembre 2026 à 11h00
Douves Château de Beynes — Beynes
- Garden party pour fêter les 50 ans du musée du jouet, Musée du jouet, Poissy
20 septembre 2026 à 12h30
Musée du jouet — Poissy
- Visite guidée de la Collégiale Notre-Dame, Parvis de la Collégiale Notre-Dame, Mantes-la-Jolie
20 septembre 2026 à 13h30
Parvis de la Collégiale Notre-Dame — Mantes-la-Jolie
- Visite commentée de l’Abbaye de Notre Dame de la Roche, Abbaye Notre-Dame-de-la-Roche, Lévis-Saint-Nom
20 septembre 2026 à 13h30
Abbaye Notre-Dame-de-la-Roche — Lévis-Saint-Nom
- Atelier ce charpentier, atelier de stuc pierre, atelier de taille de pierre, Prieuré des Moulineaux – Poigny-la-Forêt, Poigny-la-Forêt
20 septembre 2026 à 14h00
Prieuré des Moulineaux - Poigny-la-Forêt — Poigny-la-Forêt
- Exposition « Quartier Charmettes – Merlettes », Wood Cottage, Le Vésinet
20 septembre 2026 à 14h00
Wood Cottage — Le Vésinet
- Visite de l’Arboretum des Ibis, Les Ibis, Le Vésinet
20 septembre 2026 à 14h00
Les Ibis — Le Vésinet
- Café philo – La sagesse selon Montaigne, Maison Alain, Le Vésinet
20 septembre 2026 à 14h00
Maison Alain — Le Vésinet
- Visite guidée de la Ville Impériale, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye
20 septembre 2026 à 14h00
Théâtre Alexandre Dumas — Saint-Germain-en-Laye
- Exposition « Quartier République », Wood Cottage, Le Vésinet
20 septembre 2026 à 14h00
Wood Cottage — Le Vésinet
- Visite commentée de l’Hôtel de Noailles, Hôtel de Noailles, Saint-Germain-en-Laye
20 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Noailles — Saint-Germain-en-Laye
- Visite guidée thématique : « Montfort, à travers l’objectif », Maison du tourisme et du patrimoine, Montfort-l’Amaury
20 septembre 2026 à 14h00
Maison du tourisme et du patrimoine — Montfort-l'Amaury
- Atelier artistique : aquarelle et révélation, Musée départemental Maurice Denis, Saint-Germain-en-Laye
20 septembre 2026 à 14h00
Musée départemental Maurice Denis — Saint-Germain-en-Laye
- Conférence « le numérique au service du patrimoine menacé », Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye
20 septembre 2026 à 14h30
Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye
- Circuit à travers Fourqueux, Espace Pierre Delanoë, Saint-Germain-en-Laye
20 septembre 2026 à 14h30
Espace Pierre Delanoë — Saint-Germain-en-Laye
- Atelier découverte cinéma, Cinéma Jean Marais, Le Vésinet
20 septembre 2026 à 14h30
Cinéma Jean Marais — Le Vésinet
- Visite guidée du quartier de Noailles, Place Edouard Detaille, Saint-Germain-en-Laye
20 septembre 2026 à 14h30
Place Edouard Detaille — Saint-Germain-en-Laye
- Visites guidées église Saint-Lubin, Église Saint-Lubin et Saint-Jean-Baptiste, Rambouillet
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Lubin et Saint-Jean-Baptiste — Rambouillet
- Visite commentée du chantier de restauration de la Maison de Fer (par l’architecte Pierre Marchand), Maison de Fer, Dampierre-en-Yvelines
20 septembre 2026 à 15h00
Maison de Fer — Dampierre-en-Yvelines
- Découverte de l’atelier Manessier, Atelier Alfred-Manessier, Émancé
20 septembre 2026 à 15h00
Atelier Alfred-Manessier — Émancé
- À la découverte des moulins de la Mérantaise, Moulin d’Ors, Châteaufort
20 septembre 2026 à 15h00
Moulin d'Ors — Châteaufort
- Spectacle déambulatoire « La Visite Singulière », Arcades du Lac et Viaduc, Montigny-le-Bretonneux
20 septembre 2026 à 15h00
Arcades du Lac et Viaduc — Montigny-le-Bretonneux
- Visite du Chai du Clos des Vieilles Murailles, Chai du clos des vieilles murailles, Mantes-la-Jolie
20 septembre 2026 à 15h00
Chai du clos des vieilles murailles — Mantes-la-Jolie
- Visite commentée de l’Église Saint-Maclou, Église Saint-Maclou, Conflans-Sainte-Honorine
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Maclou — Conflans-Sainte-Honorine
- Atelier photo « Photographier pour préserver : le patrimoine en péril », Musée Lambinet, Versailles
20 septembre 2026 à 15h00
Musée Lambinet — Versailles
- Visite de l’évêché de Versailles, Evêché de Versailles, Versailles
20 septembre 2026 à 15h00
Evêché de Versailles — Versailles
- Projection commentée de photographies par l’association Versailles Images, Maison de quartier Chantiers, Versailles
20 septembre 2026 à 15h00
Maison de quartier Chantiers — Versailles
- Spectacle « À la cour du Roi-Soleil », Musée du Domaine royal de Marly, Marly-le-Roi
20 septembre 2026 à 15h30
Musée du Domaine royal de Marly — Marly-le-Roi
- Démonstration par le pastelliste Michel Breton de peinture au pastel, dans l’église médiévale d’Hermeray, Église St Germain d’Auxerre, Hermeray
20 septembre 2026 à 15h30
Église St Germain d'Auxerre — Hermeray
- Performance dansée contemporaine, Musée de la Toile de Jouy, Jouy-en-Josas
20 septembre 2026 à 15h30
Musée de la Toile de Jouy — Jouy-en-Josas
- Visite guidée L’Iliade et l’Odyssée, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye
20 septembre 2026 à 15h45
Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye
- Visite guidée du théâtre Le Quai 3, Théâtre Le Quai 3, Le Pecq
20 septembre 2026 à 16h00
Théâtre Le Quai 3 — Le Pecq
- Concert « Fruits de la passion », Hôpital du Vésinet, Le Vésinet
20 septembre 2026 à 16h00
Hôpital du Vésinet — Le Vésinet
- Conférence « Oberkampf : le parcours d’un homme de convictions », Temple protestant de Jouy-en-Josas, Jouy-en-Josas
20 septembre 2026 à 16h00
Temple protestant de Jouy-en-Josas — Jouy-en-Josas
- Concert Quatuor Parisii et Emmanuelle Bertrand, Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux
20 septembre 2026 à 16h00
Musée National de Port-Royal des Champs — Magny-les-Hameaux
- Mathis MITSOPOULOS, contre-ténor Lazare LUBEK, piano, Hôpital du Vésinet – Salle des spectacles, Le Vésinet
20 septembre 2026 à 16h00
Hôpital du Vésinet - Salle des spectacles — Le Vésinet
- Visite guidée du cimetière ancien, Cimetière ancien d’Andrésy, Andrésy
20 septembre 2026 à 16h30
Cimetière ancien d'Andrésy — Andrésy
- Pièce de théâtre immersive autour de Simone Veil, Maison Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne
20 septembre 2026 à 17h00
Maison Jean Monnet — Bazoches-sur-Guyonne
- Inauguration du Parcours Buc et Mortimer, Théâtre des Arcades,, Buc
20 septembre 2026 à 17h00
Théâtre des Arcades, — Buc
- JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2026 – SENLISSE EN PHOTOGRAPHIE HIER AUJOURD’HUI, 3 Rue du Couvent, 78720 Senlisse, France, Senlisse
20 septembre 2026 à 17h00
3 Rue du Couvent, 78720 Senlisse, France — Senlisse
- Découvrir les secrets d’un orgue à travers l’orgue historique de Houdan, Église Saint-Jacques-Saint-Christophe, Houdan
20 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Jacques-Saint-Christophe — Houdan
- Séance cinéma « Au nom de la Rose », Cinéma Jean Marais, Le Vésinet
20 septembre 2026 à 17h30
Cinéma Jean Marais — Le Vésinet
- Un concert par des professeurs du conservatoire, Église Saint-Maclou, Conflans-Sainte-Honorine
20 septembre 2026 à 18h00
Église Saint-Maclou — Conflans-Sainte-Honorine
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)