YVELINES VERSAILLES JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Deux œuvres de trois mètres de long signées Guillaume Bottazzi, Louveciennes deux œuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi – Immeuble, Louveciennes



Louveciennes deux œuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi - Immeuble — Louveciennes

Découverte d’une œuvre de Guillaume Bottazzi : invitation à voyager avec la nature, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Conflans-Sainte-Honorine, Conflans-Sainte-Honorine



Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Conflans-Sainte-Honorine — Conflans-Sainte-Honorine

Œuvre signée Guillaume Bottazzi à Marly-le-Roi, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Marly-le-Roi, Marly-le-Roi



Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Marly-le-Roi — Marly-le-Roi

Visite guidée de la Hublotière, La Hublotière, Le Vésinet



La Hublotière — Le Vésinet

Ensemble, dialoguons – visite Banque de France de Versailles, Banque de France de Versailles, Versailles



Banque de France de Versailles — Versailles

Visite guidée de l’usine de production d’eau potable du Pecq-Croissy, Usine de production d’eau potable du Pecq-Croissy, Le Pecq



Usine de production d’eau potable du Pecq-Croissy — Le Pecq

Visite libre des écuries royales, Académie équestre de Versailles – Centre chorégraphique équestre, Versailles



Académie équestre de Versailles - Centre chorégraphique équestre — Versailles

Visite de la chapelle et du couvent du lycée Hoche, Chapelle et musée historique et scientifique du lycée Hoche, Versailles



Chapelle et musée historique et scientifique du lycée Hoche — Versailles

Visite du parc du château de Bourdonné, Château de Bourdonné, Bourdonné



Château de Bourdonné — Bourdonné

Visite d’une loge maçonnique, La loge maçonnique de Versailles, Versailles



La loge maçonnique de Versailles — Versailles

Visite guidée de la station d’épuration de La Guéville, Station d’épuration de La Guéville, Gazeran



Station d'épuration de La Guéville — Gazeran

Exposition dédiée à la machine de Marly, Machine de Marly, Bougival



Machine de Marly — Bougival

Visite du musée historique du lycée Hoche, Lycée Hoche, Versailles



Lycée Hoche — Versailles

Visite guidée des tombes historiques du cimetière des Gonards, Cimetière des Gonards, Versailles



Cimetière des Gonards — Versailles

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame, Eglise Notre-Dame des Armées, Versailles



Eglise Notre-Dame des Armées — Versailles

Visite de la machine de Marly, Machine de Marly, Bougival



Machine de Marly — Bougival

Versailles Insolite, Ancienne Poste, Versailles



Ancienne Poste — Versailles

Visite libre du site des anciens manèges d’Artillerie, Hôtel MGallery Le Louis Château de Versailles, Versailles



Hôtel MGallery Le Louis Château de Versailles — Versailles

A la découverte des trésors cachés du Vésinet, Forum, Le Vésinet



Forum — Le Vésinet

Visite de l’Hôtel de la Comtesse du Barry, CCI Versailles-Yvelines – Hôtel de Madame du Barry, Versailles



CCI Versailles-Yvelines - Hôtel de Madame du Barry — Versailles

Visite de la sépulture néolithique, Centre Culturel Louis Jouvet, Bonnières-sur-Seine



Centre Culturel Louis Jouvet — Bonnières-sur-Seine

Visite guidée de la maison-atelier Fondation Marta Pan et André Wogenscky, Fondation Marta Pan et André Wogenscky, Saint-Rémy-lès-Chevreuse



Fondation Marta Pan et André Wogenscky — Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Journées européennes du Patrimoine 2026 et Journées mondiales de l’art de l’espalier, Le Potager du Roi, Versailles



Le Potager du Roi — Versailles

Exposition lavoir de Crespières, objets des lavandières et objets d’antan, Mairie de Crespières, Crespières



Mairie de Crespières — Crespières

Visite guidée de Châteaufort cité médiévale, Mairie de Châteaufort, Châteaufort



Mairie de Châteaufort — Châteaufort

Exposition Isabelle Baron, Office de tourisme du Pays houdanais, Houdan



Office de tourisme du Pays houdanais — Houdan

100 ans de diplomatie à Rambouillet, Château de Rambouillet, Rambouillet



Château de Rambouillet — Rambouillet

Journées Européennes du Patrimoine au MACS MTO®, Musée d’Art et de Culture Soufis MTO, Chatou



Musée d'Art et de Culture Soufis MTO — Chatou

Exposition du patrimoine des sapeurs-pompiers des yvelines, Château de Rambouillet, Rambouillet



Château de Rambouillet — Rambouillet

Visite du barrage de Chatou, Barrage de Chatou, Chatou



Barrage de Chatou — Chatou

Visite libre du parc de sculptures, Fondation Marta Pan et André Wogenscky, Saint-Rémy-lès-Chevreuse



Fondation Marta Pan et André Wogenscky — Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Visites commentées du tribunal judiciaire de Versailles, Tribunal judiciaire de Versailles, Versailles



Tribunal judiciaire de Versailles — Versailles

Visite commentée, Donjon de Houdan, Houdan



Donjon de Houdan — Houdan

Visite libre du parc et du potager du Château de La Celle Saint-Cloud, Château de la Celle Saint-Cloud, La Celle-Saint-Cloud



Château de la Celle Saint-Cloud — La Celle-Saint-Cloud

Portes ouvertes d’ateliers des artisans métiers d’art de Montfort l’Amaury, Maison du tourisme et du patrimoine, Montfort-l’Amaury



Maison du tourisme et du patrimoine — Montfort-l'Amaury

Le parc Nelly Rodi se transforme en véritable camp militaire pour remonter le temps aux côtés de la 2ᵉ DB., Parc Nelly Rodi, Aubergenville



Parc Nelly Rodi — Aubergenville

Le chantier des savoir-faire, Campus Versailles, Versailles



Campus Versailles — Versailles

Les collections de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie au fort de Saint-Cyr, Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Montigny-le-Bretonneux



Fort de Saint-Cyr - Médiathèque du patrimoine et de la photographie — Montigny-le-Bretonneux

Exposition « Exposition Un prix de Rome à Conflans », La serre du parc du Prieuré, Conflans-Sainte-Honorine



La serre du parc du Prieuré — Conflans-Sainte-Honorine

Visite des archives de la RATP, Archives de la RATP – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Saint-Germain-en-Laye



Archives de la RATP - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Saint-Germain-en-Laye

Journée du matrimoine à la Villa Savoye, Villa Savoye, Poissy



Villa Savoye — Poissy

Visite libre du musée Rambolitrain, Musée Rambolitrain, Rambouillet



Musée Rambolitrain — Rambouillet

Visites guidées du musée par ses personnels scientifiques, Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux



Musée National de Port-Royal des Champs — Magny-les-Hameaux

Visite guidée « L’histoire de la Division Blindée et de son chef le général Leclerc », Quartier général des Loges, Le Pecq



Quartier général des Loges — Le Pecq

Jeux grandeur nature, Office de tourisme du Pays houdanais, Houdan



Office de tourisme du Pays houdanais — Houdan

Visite de la maison Bethe Morisot, Maison Berthe Morisot, Bougival



Maison Berthe Morisot — Bougival

CNC : jeu de piste à la découverte des évolutions des techniques du cinéma, Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC, Bois-d’Arcy



Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC — Bois-d'Arcy

Enquête sur le patrimoine en péril, Office de tourisme du Pays houdanais, Houdan



Office de tourisme du Pays houdanais — Houdan

Patrimoine et accueil de la biodiversité, Ferme de la Cure, Sailly



Ferme de la Cure — Sailly

CNC : visite de la Direction du patrimoine cinématographique, Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC, Bois-d’Arcy



Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC — Bois-d'Arcy

Atelier Valérie Malfay Art en Encadrement, Atelier Art et encadrement, Saint-Germain-en-Laye



Atelier Art et encadrement — Saint-Germain-en-Laye

Parcours Portes ouvertes – Artisans de Montfort, Maison du tourisme et du patrimoine, Montfort-l’Amaury



Maison du tourisme et du patrimoine — Montfort-l'Amaury

Visite libre des collections permanentes, Musée du jouet, Poissy



Musée du jouet — Poissy

Journées Européennes du Patrimoine – Les Dauphins de la BD, École des Beaux-arts de Versailles, Versailles



École des Beaux-arts de Versailles — Versailles

Journées européennes du Patrimoine 2026 et Journées mondiales de l’art de l’espalier, Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage, Versailles



Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage — Versailles

L’Ermitage de Madame de Pompadour et l’art de concevoir des décors ornementaux et patrimoniaux, Ermitage de Madame de Pompadour, Versailles



Ermitage de Madame de Pompadour — Versailles

Visite libre du Musée de la batellerie et des voies navigables, Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine



Musée de la batellerie et des voies navigables — Conflans-Sainte-Honorine

Visite de l’usine d’eau potable de Buchelay, Usine de production d’eau potable de Buchelay, Buchelay



Usine de production d'eau potable de Buchelay — Buchelay

Un village expose son histoire, Château de Jambville, Jambville



Château de Jambville — Jambville

Visite du cimetière du Vésinet, Cimetière du Vésinet, Chatou



Cimetière du Vésinet — Chatou

Visite du Grand Cellier du XIIIe siècle, Grand cellier du prieuré, Conflans-Sainte-Honorine



Grand cellier du prieuré — Conflans-Sainte-Honorine

Visite contée du musée du jouet, Musée du jouet, Poissy



Musée du jouet — Poissy

Visite approfondie du Couvent de la Reine (chapelle comprise), Chapelle et musée historique et scientifique du lycée Hoche, Versailles



Chapelle et musée historique et scientifique du lycée Hoche — Versailles

Visite guidée « Un château et un jardin remarquables », Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye



Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye

Découverte de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie au fort de Saint-Cyr, Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Montigny-le-Bretonneux



Fort de Saint-Cyr - Médiathèque du patrimoine et de la photographie — Montigny-le-Bretonneux

Atelier Sophie Théodose, Atelier de Sophie Théodose, Davron



Atelier de Sophie Théodose — Davron

Visite commentée du Parc du Château de La Celle Saint-Cloud, Château de la Celle Saint-Cloud, La Celle-Saint-Cloud



Château de la Celle Saint-Cloud — La Celle-Saint-Cloud

La Shary : bientôt deux siècles, ça se fête !, Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire, Rambouillet



Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire — Rambouillet

Conférences flashs, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye



Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye

« Self » ton patrimoine, Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire, Rambouillet



Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire — Rambouillet

Visite guidée des Moulins de Versailles, Les Moulins de Versailles, Versailles



Les Moulins de Versailles — Versailles

Visite Salle Jacques II, Hôtel de Ville du Port-Marly, Le Port-Marly



Hôtel de Ville du Port-Marly — Le Port-Marly

Atelier cyanotype, Théâtre de La Celle Saint-Cloud, La Celle-Saint-Cloud



Théâtre de La Celle Saint-Cloud — La Celle-Saint-Cloud

Balade en train de jardin à vapeur, Musée Rambolitrain, Rambouillet



Musée Rambolitrain — Rambouillet

Atelier de sculpture Michèle Savinel, Atelier de Michèle Savinel, Saint-Germain-en-Laye



Atelier de Michèle Savinel — Saint-Germain-en-Laye

Médiation postée dans les collections permanentes, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye



Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye

Visite commentée du Musée de la batellerie et des voies navigables, Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine



Musée de la batellerie et des voies navigables — Conflans-Sainte-Honorine

Animation de petits bateaux radiocommandés, Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine



Musée de la batellerie et des voies navigables — Conflans-Sainte-Honorine

Visite guidée de Châteaufort, cité médiévale, Mairie de Châteaufort, Châteaufort



Mairie de Châteaufort — Châteaufort

Visite libre du musée de la Toile de Jouy, Musée de la Toile de Jouy, Jouy-en-Josas



Musée de la Toile de Jouy — Jouy-en-Josas

Découverte de la robotique, Commanderie des Templiers de la Villedieu, Élancourt



Commanderie des Templiers de la Villedieu — Élancourt

Exposition Calligraphie et enluminure, Donjon de Houdan, Houdan



Donjon de Houdan — Houdan

Visite libre, Donjon de Houdan, Houdan



Donjon de Houdan — Houdan

Ateliers pédagogiques poterie, Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux



Musée National de Port-Royal des Champs — Magny-les-Hameaux

Visite patrimoniale du Musée de la Ville, Commanderie des Templiers de la Villedieu, Élancourt



Commanderie des Templiers de la Villedieu — Élancourt

Exposition des œuvres des artistes clarifontains, La Chapelle de Clairefontaine, Clairefontaine-en-Yvelines



La Chapelle de Clairefontaine — Clairefontaine-en-Yvelines

Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe, Fondation Bouzemont, Bougival



Fondation Bouzemont — Bougival

Visites commentées archéologiques, Château de la Madeleine, Chevreuse



Château de la Madeleine — Chevreuse

Un musée dans un château, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye



Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye

Fablab : Portraits en porte-clés, Commanderie des Templiers de la Villedieu, Élancourt



Commanderie des Templiers de la Villedieu — Élancourt

Visite en LSF – La collection Edouard Piette, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye



Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye

Visite libre de l’église médiévale d’Hermeray, Église St Germain d’Auxerre, Hermeray



Église St Germain d'Auxerre — Hermeray

Conférence : Images en un clic, Commanderie des Templiers de la Villedieu, Élancourt



Commanderie des Templiers de la Villedieu — Élancourt

Visite guidée de la station de la station d’épuration des eaux usées (STEP) des Mureaux, STEP des Mureaux, Les Mureaux



STEP des Mureaux — Les Mureaux

Visite du Château de Breteuil, Château de Breteuil, Choisel



Château de Breteuil — Choisel

Installation de Samuel Torgeman, La Chapelle de Clairefontaine, Clairefontaine-en-Yvelines



La Chapelle de Clairefontaine — Clairefontaine-en-Yvelines

Visite thématique de la biodiversité du cimetière des Gonards, Cimetière des Gonards, Versailles



Cimetière des Gonards — Versailles

Visites insolites, Bibliothèque Choiseul, Versailles



Bibliothèque Choiseul — Versailles

Visite commentée du tombeau de Montgomery, Tombeau de Montgomery, Chevreuse



Tombeau de Montgomery — Chevreuse

Atelier pédagogique jeux de bois, Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux



Musée National de Port-Royal des Champs — Magny-les-Hameaux

Atelier pédagogique miellerie, Musée national de Port-Royal des Champs, site des ruines de l’Abbaye, Magny-les-Hameaux



Musée national de Port-Royal des Champs, site des ruines de l'Abbaye — Magny-les-Hameaux

In Vino Veritas, jeu immersif à la Maison de Fer, Maison de Fer, Poissy



Maison de Fer — Poissy

Le C2RMF se réinvente à la Petite écurie du roi, C2RMF – Petite écurie du roi, Versailles



C2RMF - Petite écurie du roi — Versailles

Visite thématique – « Les fontaines du roi », Musée du Domaine royal de Marly, Marly-le-Roi



Musée du Domaine royal de Marly — Marly-le-Roi

Visites commentées de la bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, Guyancourt



Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines — Guyancourt

Visite du temple maçonnique de Saint-Germain-en-Laye, Temple maçonnique La Bonne Foi, Saint-Germain-en-Laye



Temple maçonnique La Bonne Foi — Saint-Germain-en-Laye

Reconstitution d’un camp de marchands italiens du XVe siècle par la compagnie Le Comptoir de Lucques, Douves Château de Beynes, Beynes



Douves Château de Beynes — Beynes

Circuit-jeu « Allo police secours néolithique j’écoute », Parking à l’entrée de l’Espace naturel régional du Bout du Monde, Aubergenville



Parking à l'entrée de l'Espace naturel régional du Bout du Monde — Aubergenville

Exposition « La vie de Joséphine Baker au Vésinet », Villa Beau-Chêne (dite Villa de Joséphine Baker), Le Vésinet



Villa Beau-Chêne (dite Villa de Joséphine Baker) — Le Vésinet

Visite guidée de la chapelle Saint-Nicolas de Thionville-sur-Opton, Église Saint Nicolas de Thionville sur Opton (MAULETTE), Maulette



Église Saint Nicolas de Thionville sur Opton (MAULETTE) — Maulette

Visite commentée de la cave dîmière du prieuré de Maule, Musée Victor Aubert, Maule



Musée Victor Aubert — Maule

Visite libre du musée Victor Aubert, Musée Victor Aubert, Maule



Musée Victor Aubert — Maule

Flicourt : un site d’observation d’exception pour les oiseaux, Espace naturel régional de Flicourt – Chemin du Barrage, Saint-Martin-la-Garenne



Espace naturel régional de Flicourt - Chemin du Barrage — Saint-Martin-la-Garenne

Exposition d’instruments, décors, marionnettes et costumes du CMBV, Centre de musique baroque de Versailles, Versailles



Centre de musique baroque de Versailles — Versailles

Les dirigeables, Lebaudy et la jeunesse, Musée de la Ballonnière et du Jamboree de 1947, Moisson



Musée de la Ballonnière et du Jamboree de 1947 — Moisson

Exposition – atelier archéologique, Douves Château de Beynes, Beynes



Douves Château de Beynes — Beynes

Reconstitution d’un campement militaire médiéval, Douves Château de Beynes, Beynes



Douves Château de Beynes — Beynes

Ancienne Bourse d’Affrètement, Siège du Service Territorial Boucles de la Seine des Voies Navigables de France, Conflans-Sainte-Honorine



Siège du Service Territorial Boucles de la Seine des Voies Navigables de France — Conflans-Sainte-Honorine

Jeu du conférencier, Musée départemental Maurice Denis, Saint-Germain-en-Laye



Musée départemental Maurice Denis — Saint-Germain-en-Laye

Exposition sur le Quartier Princesse, Hôpital du Vésinet, Le Vésinet



Hôpital du Vésinet — Le Vésinet

Grande Loge de France : Visite guidée des Temples maçonniques de Versailles., Grande Loge de France Versailles, Versailles



Grande Loge de France de Versailles — Versailles

Spectacle « Écran magique », Commanderie des Templiers de la Villedieu, Élancourt



Commanderie des Templiers de la Villedieu — Élancourt

Visite d’une maison de ventes aux enchères, De Baecque et Associés, Versailles



De Baecque et Associés — Versailles

Visite guidée des collections permanentes, Musée du jouet, Poissy



Musée du jouet — Poissy

Démonstration de broderie aux fuseaux, Douves Château de Beynes, Beynes



Douves Château de Beynes — Beynes

Balade gourmande autour des plantes sauvages, Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux



Musée National de Port-Royal des Champs — Magny-les-Hameaux

Visite libre de la cave dîmière du prieuré de Maule, Musée Victor Aubert, Maule



Musée Victor Aubert — Maule

Visite guidée de la ville Houdan, Office de tourisme du Pays houdanais, Houdan



Office de tourisme du Pays houdanais — Houdan

Visite de l’Hôtel du Département et de la Préfecture, Préfecture des Yvelines et hôtel du Département, Versailles



Préfecture des Yvelines et hôtel du Département — Versailles

Visite de la Bibliothèque Universitaire de Guyancourt, Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, Guyancourt



Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines — Guyancourt

Exposition – atelier de calligraphie, Douves Château de Beynes, Beynes



Douves Château de Beynes — Beynes

Atelier cyanotype à l’Orangerie, Orangerie du parc du prieuré, Conflans-Sainte-Honorine



Orangerie du parc du prieuré — Conflans-Sainte-Honorine

Atelier : La mosaïque en Gaule romaine, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye



Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye

Visite commentée du musée Victor Aubert, Musée Victor Aubert, Maule



Musée Victor Aubert — Maule

Découverte des Archives communales, Archives communales de Versailles, Versailles



Archives communales de Versailles — Versailles

Visite guidée du parc de la Villa Beau-Chêne, Villa Beau-Chêne (dite Villa de Joséphine Baker), Le Vésinet



Villa Beau-Chêne (dite Villa de Joséphine Baker) — Le Vésinet

1000 ans d’histoire, Ferme de la Cure, Sailly



Ferme de la Cure — Sailly

Visite du Château de Beynes, Château de Beynes, Beynes



Château de Beynes — Beynes

Visites guidées de l’Église de l’Assomption de la très Sainte Vierge de Milon-la-Chapelle, Église de l’Assomption de la Très Sainte Vierge, Milon-la-Chapelle



Église de l'Assomption de la Très Sainte Vierge — Milon-la-Chapelle

Visite guidée de la collection Edouard Piette, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye



Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye

Atelier famille imprime ton motif cachemire !, Musée de la Toile de Jouy, Jouy-en-Josas



Musée de la Toile de Jouy — Jouy-en-Josas

Visite guidée de l’Hôtel des Menus-plaisirs, Centre de musique baroque de Versailles, Versailles



Centre de musique baroque de Versailles — Versailles

Ancien prieuré bénédictin du XIe siècle et Tour Montjoie : Maquettes et vidéos, Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine



Musée de la batellerie et des voies navigables — Conflans-Sainte-Honorine

Jeu de piste numérique « La saga Papillon à Versailles », Centre de musique baroque de Versailles, Versailles



Centre de musique baroque de Versailles — Versailles

Jeux de plateau médiévaux, Douves Château de Beynes, Beynes



Douves Château de Beynes — Beynes

Jeu, pendant la visite audioguidée du centre de Villennes, Salle des Arts de Villennes (en face de la gare), Villennes-sur-Seine



Salle des Arts de Villennes (en face de la gare) — Villennes-sur-Seine

Visite guidée de l’Hôpital du Vésinet, Hôpital du Vésinet, Le Vésinet



Hôpital du Vésinet — Le Vésinet

Visite guidée du Théâtre Montansier de Versailles, Théâtre Montansier, Versailles



Théâtre Montansier — Versailles

Escape Game : Le poison du médecin, Château de Plaisir, Plaisir



Château de Plaisir — Plaisir

Vidéos 3D du Château et de l’Eglise, Douves Château de Beynes, Beynes



Douves Château de Beynes — Beynes

Visite des jardins Familiaux, Jardins familiaux des Petits-Bois, Versailles



Jardins familiaux des Petits-Bois — Versailles

Visite guidée du Château de Plaisir, Château de Plaisir, Plaisir



Château de Plaisir — Plaisir

Le palais du Roi de Rome à travers l’objectif, Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire, Rambouillet



Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire — Rambouillet

Visite guidée de l’exposition Amédée Couder, Musée de la Toile de Jouy, Jouy-en-Josas



Musée de la Toile de Jouy — Jouy-en-Josas

Mausolée Hériot, Mausolée du cimetière de La Boissière-Ecole, La Boissière-École



Mausolée du cimetière de La Boissière-Ecole — La Boissière-École

La Caravane de l’horreur, Place des arts, Houilles



Place des arts — Houilles

Visite de la Datcha Musée Ivan Tourgueniev, Datcha Ivan Tourguéniev, Bougival



Datcha Ivan Tourguéniev — Bougival

Atelier sur les cycles de l’eau, Devant le bateau chocolaté, Conflans-Sainte-Honorine



Devant le bateau chocolaté — Conflans-Sainte-Honorine

Portes ouvertes de l’hôtel de Ville, Hôtel de ville, Rambouillet



Hôtel de ville — Rambouillet

Spectacle de danse : « Le cadeau de Diane », Douves Château de Beynes, Beynes



Douves Château de Beynes — Beynes

Visites guidées du chemin des Impressionnistes, Parking Philippe Verrier, Le Port-Marly



Parking Philippe Verrier — Le Port-Marly

Visite guidée de l’extérieur du château et de la motte castrale de Richebourg, Château de Richebourg et motte castrale, Richebourg



Château de Richebourg et motte castrale — Richebourg

Visite du pavillon du Verger, Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire, Rambouillet



Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire — Rambouillet

Exposition de cartes postales anciennes, Maison des Arts, Maurecourt



Maison des Arts — Maurecourt

Balade commentée avec un paysagiste du CAUE, Parc du Peuple de l’herbe, Carrières-sous-Poissy



Parc du Peuple de l'herbe — Carrières-sous-Poissy

Atelier création jeu des 7 familles, Hôtel de Ville, La Celle-Saint-Cloud



Hôtel de Ville — La Celle-Saint-Cloud

Visite commentée de l’exposition, Maison du tourisme et du patrimoine, Montfort-l’Amaury



Maison du tourisme et du patrimoine — Montfort-l'Amaury

Visite commentée du Temple du Vésinet, Église protestante unie de France – Boucle de la Seine, Le Vésinet



Église protestante unie de France - Boucle de la Seine — Le Vésinet

Journées Européennes du Patrimoine ~ Atelier gravure, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles



Médiathèque Ancienne Poste - Heure Joyeuse — Versailles

Atelier gravure, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles



Médiathèque Ancienne Poste - Heure Joyeuse — Versailles

“Graines : patrimoine végétal en péril ?”, Bibliothèque Multimédia Paul Eluard, Achères



Bibliothèque Multimédia Paul Eluard — Achères

Visite du théâtre de Sartrouville et des Yvelines, Centre dramatique national, Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, Sartrouville



Théâtre de Sartrouville et des Yvelines — Sartrouville

Atelier origami, Bibliothèque Multimédia Paul Eluard, Achères



Bibliothèque Multimédia Paul Eluard — Achères

Un Panthéon musical féminin, Conservatoire de Houilles, Houilles



Conservatoire de Houilles — Houilles

Visite théâtralisée de Houdan, Office de tourisme du Pays houdanais, Houdan



Office de tourisme du Pays houdanais — Houdan

Visites commentées de l’église médiévale d’Hermeray, Église St Germain d’Auxerre, Hermeray



Église St Germain d'Auxerre — Hermeray

Récits d’esclavage, Jardin maison Victor Schoelcher, Houilles



Jardin maison Victor Schoelcher — Houilles

A tiroirs ouverts, Jardin Cassin, Houilles



Jardin Cassin — Houilles

Spectacle des arts vivants, La Chapelle de Clairefontaine, Clairefontaine-en-Yvelines



La Chapelle de Clairefontaine — Clairefontaine-en-Yvelines

Guinguette des Berges de Seine, Berges de Seine, Aubergenville



Berges de Seine — Aubergenville

Concert Brahms piano clarinette violoncelle, Les Maisonnettes de Lili et Nadia Boulange, Gargenville



Les Maisonnettes de Lili et Nadia Boulange — Gargenville

Colette et la musique, Musée municipal Ducastel-Vera – Maison natale Claude Debussy, Saint-Germain-en-Laye



Musée municipal Ducastel-Vera - Maison natale Claude Debussy — Saint-Germain-en-Laye

Visite nocturne de la ville, Maison du tourisme et du patrimoine, Montfort-l’Amaury



Maison du tourisme et du patrimoine — Montfort-l'Amaury

Portes ouvertes des jardins partagés, Jardins familiaux, Houilles



Jardins familiaux — Houilles

Conférence sur le Palais Rose, Palais Rose, Le Vésinet



Palais Rose — Le Vésinet

Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Versailles, Hôtel de Ville de Versailles, Versailles



Hôtel de Ville de Versailles — Versailles

Spectacles sur la Dalle du Val-Fourré, Dalle du Val Fourré, Mantes-la-Jolie



Dalle du Val Fourré — Mantes-la-Jolie

Visites guidées du château, Château de La Verrière, La Verrière



Château de La Verrière — La Verrière

Exposition Patrimoine en Péril, Douves Château de Beynes, Beynes



Douves Château de Beynes — Beynes

Fresque de l’Habitat, Forum, Le Vésinet



Forum — Le Vésinet

Visite de l’église avec feuillets et audioguides sur téléphone portable, Église de Senlisse, Senlisse



Église de Senlisse — Senlisse

Présentation de la maison et du philosophe Alain, Maison Alain, Le Vésinet



Maison Alain — Le Vésinet

Atelier : Lune d’Or, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye



Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye

Houilles, une ville en mouvement, Ville de Houilles, Houilles



Ville de Houilles — Houilles

Séance cinéma – « Peter Pan », Cinéma Jean Marais, Le Vésinet



Cinéma Jean Marais — Le Vésinet

« Guyancourt se dévoile » : balades historiques à Bouviers et à Villaroy, Commune De Guyancourt – Service des archives Et Du Patrimoine, Guyancourt



Commune De Guyancourt - Service des archives Et Du Patrimoine — Guyancourt

Pièce de théâtre « Héritage », Douves Château de Beynes, Beynes



Douves Château de Beynes — Beynes

Garden party pour fêter les 50 ans du musée du jouet, Musée du jouet, Poissy



Musée du jouet — Poissy

Visite guidée de la Collégiale Notre-Dame, Parvis de la Collégiale Notre-Dame, Mantes-la-Jolie



Parvis de la Collégiale Notre-Dame — Mantes-la-Jolie

Visite de l’Arboretum des Ibis, Les Ibis, Le Vésinet



Les Ibis — Le Vésinet

Café philo – La sagesse selon Montaigne, Maison Alain, Le Vésinet



Maison Alain — Le Vésinet

Exposition « Quartier République », Wood Cottage, Le Vésinet



Wood Cottage — Le Vésinet

Conférence « le numérique au service du patrimoine menacé », Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye



Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye

Atelier découverte cinéma, Cinéma Jean Marais, Le Vésinet



Cinéma Jean Marais — Le Vésinet

Spectacle déambulatoire « La Visite Singulière », Arcades du Lac et Viaduc, Montigny-le-Bretonneux



Arcades du Lac et Viaduc — Montigny-le-Bretonneux

Visite du Chai du Clos des Vieilles Murailles, Chai du clos des vieilles murailles, Mantes-la-Jolie



Chai du clos des vieilles murailles — Mantes-la-Jolie

Visite de l’évêché de Versailles, Evêché de Versailles, Versailles



Evêché de Versailles — Versailles

Projection commentée de photographies par l’association Versailles Images, Maison de quartier Chantiers, Versailles



Maison de quartier Chantiers — Versailles

Spectacle « À la cour du Roi-Soleil », Musée du Domaine royal de Marly, Marly-le-Roi



Musée du Domaine royal de Marly — Marly-le-Roi

Performance dansée contemporaine, Musée de la Toile de Jouy, Jouy-en-Josas



Musée de la Toile de Jouy — Jouy-en-Josas

Visite guidée L’Iliade et l’Odyssée, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye



Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye — Saint-Germain-en-Laye

Visite guidée du théâtre Le Quai 3, Théâtre Le Quai 3, Le Pecq



Théâtre Le Quai 3 — Le Pecq

Concert « Fruits de la passion », Hôpital du Vésinet, Le Vésinet



Hôpital du Vésinet — Le Vésinet

Concert Quatuor Parisii et Emmanuelle Bertrand, Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux



Musée National de Port-Royal des Champs — Magny-les-Hameaux

Mathis MITSOPOULOS, contre-ténor Lazare LUBEK, piano, Hôpital du Vésinet – Salle des spectacles, Le Vésinet



Hôpital du Vésinet - Salle des spectacles — Le Vésinet

Visite guidée du cimetière ancien, Cimetière ancien d’Andrésy, Andrésy



Cimetière ancien d'Andrésy — Andrésy

Inauguration du Parcours Buc et Mortimer, Théâtre des Arcades,, Buc



Théâtre des Arcades, — Buc

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2026 – SENLISSE EN PHOTOGRAPHIE HIER AUJOURD’HUI, 3 Rue du Couvent, 78720 Senlisse, France, Senlisse



3 Rue du Couvent, 78720 Senlisse, France — Senlisse