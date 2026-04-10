BD Léon, Frédéric Bihel raconte l’Histoire à hauteur d’homme.

En recueillant des archives familiales, Frédéric Bihel exhume une période de vie de son grand père et un versant ignoré de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Il est des âges où l’on se perçoit plus dans le bilan et le passé que dans le futur. Qu’a-t-on fait et surtout que laissera t-on? On sait peu de nos parents et encore moins de nos grands parents. Les souvenirs vécus s’envolent faute de réalité concrète. Alors on se raccroche aux choses, aux objets. Aux cartons dans le grenier, aux photos dans les boîtes à chaussures. A une commode et une maison pour Laurent Mauvignier (La maison vide). Il y a dix ans déjà, Isabelle Monin achetait sur Internet un paquet de photos de familles inconnues à partir desquelles elle allait enquêter et reconstituer l’histoire vrai de générations oubliées (Des gens dans l’enveloppe »). C’était alors les prémices d’un nouveau genre littéraire qui allait devenir une source d’inspiration pour de nombreux écrivains en transformant la quête d’histoires de familles inconnues en recherche de ses propres origines. Tenter ainsi de répondre à la question existentielle: d’où viens je? Anne Berest, par exemple, est partie d’une carte postale pour tenter de reconstituer un épisode de sa vie de famille (« La carte Postale »: voir chronique). D’autres suivirent jusqu’à cette dernière rentrée littéraire. Les exemples sont si nombreux que la BD a emboité le pas avec Emmanuel Lepage et l’album Lettres d’Amour (voir chronique) dans lesquels le dessinateur breton illustrait récemment une correspondance amoureuse retrouvée par hasard dans une poubelle. Inspiré peut être par ces exemples, le dessinateur Ebroïcien Frédéric Bihel s’est à son tour attaché à cet exercice.

Dans un précédent album, Les Crayons (voir chronique), l’auteur racontait « « les souvenirs d’enfants et les transformait en mémoire d’adultes ». Avec Léon, à soixante ans, il part de nouveau à la quête d’émotions passées. En 2023, il hérite de deux cartons avec des lettres, des objets, des carnets, en fait ce qui reste concrètement de l’existence d’un homme, son grand père Léon, décédé en 1989, à soixante douze ans. Le samedi 12 octobre 2024, Frédéric Bihel décide d’inventorier ces souvenirs et, immédiatement, d’en faire un livre. Léon, comme une résonance et une injonction d’aller plus loin dans le passé car Léon est aussi le prénom de son petit fils, telle la nécessité de poursuivre une histoire dont il fallait découvrir le début et les suites. Pendant un an, sans dessin, Bihel consacre son travail quotidien à retrouver les morceaux du puzzle avant de se décider à les assembler graphiquement.

« Raconter la vie de quelqu’un c’est raconter une histoire à partir de fragments, de morceaux … ».

L’auteur va donc, à l’aide d’indices, raconter un épisode important de la vie de Léon, une période fondatrice puisqu’elle s’écoule essentiellement de 1930 à la fin de la seconde guerre mondiale : années d’adolescence, années de formation et années marquées par la guerre. Pourtant nous ne sommes pas dans le domaine de l’intime, de l’affectif, même si le caractère, la personnalité du futur grand père transparaissent. Il s’agit plus d’une enquête familiale chronologique, de l’histoire d’un homme qui rejoint celle de l’Histoire. Léon Bihel vit en effet des épisodes de la seconde guerre mondiale peu connus. Marin de guerre, il coule à bord du torpilleur Maillé-Brézé au large des côtes anglaises alors que la France vient de signer l’armistice. Par un paradoxe historique surprenant et peu connu, il se retrouve prisonnier des anglais qui ne savent pas si ces naufragés sont des anciens alliés ou de nouveaux ennemis. Le souvenir familial devient ainsi fresque historique et grâce à de minutieuses recherches, les lettres et textes de Léon nous parlent de Mers El Kebir, du sabordage de la flotte française à Toulon, ou encore de manière forte des six premiers jours du débarquement allié en Normandie, où Léon est présent.

Le texte très précis est magnifiquement illustré de dessins au crayon et au pastel, techniques douces parfaites pour illustrer la tendresse, les sentiments nostalgiques qu’expriment des couleurs où prédominent le noir, le gris, et le bleu, couleur du ciel, de la mer. Trois nuances pour tracer la silhouette d’un monsieur à qui on aurait aimé tenir la main.

Comme embarqué dans des récits mémoriels et familiaux, Frédéric Bihel trouvera peut être dans une autre armoire, d’autres cartons emplis d’autres traces, d’autres souvenirs. Des objets qui nous donnent envie de les conserver à notre tour pour dire à nos enfants, à nos petits enfants : j’ai été comme cela, j’ai aimé cela, j’ai vécu cela. Ce fut moi. Et pour rêver qu’un Frédéric Bihel nous dessine, plus tard, beaucoup plus tard.

Léon : les écrits retrouvés de Pépé de Frédéric Bihel. Editions Futuropolis. 176 pages. 23€. Lire un extrait