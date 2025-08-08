Bruz. Albia, le café créatif qui murmure à l’oreille de votre imagination

Un nouveau cocon de créativité vient d’éclore à Bruz, à côté Rennes : Albia, c’est l’aventure d’une vie, celle de Manon, qui prend une teinte rouge cerise et s’épanouit dans les activités créatives que le lieu propose en libre service.

Albia, c’est l’histoire de Manon, 27 ans, un petit bout d’elle qu’elle offre à la clientèle depuis son ouverture en juin 2025. Dans une autre vie, la jeune femme travaillait dans la communication et du marketing digital. Après des mois à douter, à apprendre, voire à recommencer, le rêve s’est réalisé : elle est aujourd’hui derrière un beau comptoir en bois et invite à des moments suspendus remplis de créativité, mais aussi de rencontres et de rires.

© Manon, café créatif Albia, Bruz

Albia n’est pas un simple lieu, Manon souhaite que votre passage – que vous soyez seul, en amis, en couple, en famille ou avec des collègues – soit une expérience. Voyez l’espace aux teintes claires comme une soupape de décompression où vous pouvez oublier, pendant un temps, les tracas du quotidien dans une ambiance chaleureuse et apaisante. Les maîtres-mots, vous l’aurez compris : la détente et la créativité.

« Ici, on ne cherche pas la perfection, juste le plaisir de créer. Pas besoin d’être une artiste pro pour tester les activités. »

Contrairement aux différents cafés créatifs que l’on a coutume de voir, Manon innove dans le concept en proposant plusieurs activités créatives en libre service dans un même lieu, sans réservation. Vous venez quand vous voulez, dès que l’envie naît, l’inspiration arrive.

Une fois la porte d’entrée franchie, il suffit de vous installer, de commander une boisson et de laisser parler votre imagination grâce au matériel mis à disposition : des breloques, des perles de formes différentes, de toutes les tailles et couleurs, des tableaux vierges ou à numéro, de la mosaïque ou encore des verres et de la porcelaine à peindre (qui passent au lave-vaisselle !), des bougeoirs à habiller, etc.

Une carte composée de chai latte, matcha, macchiato choco-cookie ou du bubble tea réchauffera ou rafraîchira un peu plus ce moment où l’on ne pense à rien d’autre qu’au moment présent et la création que vous avez entre les mains. Pour les plus gourmands, une carte de douceurs sucrées vous donnera l’eau à la bouche. En ce moment, comment ne pas craquer pour de délicieuses gaufres ou d’onctueux fondants au chocolat ?

Au delà de l’espace créa à disposition, le lieu sera rythmé au gré des événements animés par des artisans et artisanes afin d’apprendre et d’expérimenter en compagnie de personnes professionnelles et passionnées. Il est également possible de louer l’espace pour des EVJF, des team building, un anniversaire ou une soirée DIY.

Infos pratiques :

5 place du vert buisson, Bruz 35170

+33 7 69 49 22 57

HORAIRES D’OUVERTURE :

MARDI : 13H30-19H

MERCREDI, JEUDI, VENDREDI : 10H-12H30//13H30-19H

⁠⁠SAMEDI : 10H-17