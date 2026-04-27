Bourges

107ème édition de la Foire de Bourges

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-04

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-04

Un rendez-vous incontournable à Bourges pour découvrir, comparer et faire de bonnes affaires auprès de nombreux exposants dans une ambiance conviviale.

La Foire de Bourges revient aux Rives d’Auron pour sa 107ème édition, du 4 au 8 juin 2026.

Cet événement phare réunit près de 200 exposants venus présenter leur savoir-faire dans des domaines variés habitat, gastronomie, loisirs, bien-être ou encore artisanat. Pendant cinq jours, les visiteurs peuvent flâner, échanger et profiter de nombreuses animations dans une ambiance festive. Un Village Gourmand complète l’offre avec des espaces de restauration sur place.

Entrée libre, parking gratuit et nocturne le vendredi jusqu’à 22h pour prolonger l’expérience. .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60 lesrivesdauron@coulisses.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A not-to-be-missed event in Bourges to discover, compare and make bargains with numerous exhibitors in a convivial atmosphere.

L’événement 107ème édition de la Foire de Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BOURGES