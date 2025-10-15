12 hommes en colère Théâtre d’Auxerre Auxerre

12 hommes en colère

Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre

Tarif : 20 – 20 – 37 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2026-04-26 16:30:00

Début : 2026-04-26 16:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Douze jurés doivent décider à l’unanimité de la culpabilité d’un adolescent accusé de parricide. Celle-ci ne fait pas l’ombre d’un doute. Sauf pour l’un d’entre eux… Huis clos théâtral sous haute tension popularisé par le cinéma, Douze hommes en colère fait un retour fracassant sur scène.

Douze hommes en colère, douze acteurs en grande forme voici huit saisons que la pièce de Reginald Rose publiée en 1953 fait les belles soirées de la scène parisienne du Théâtre Hébertot, pour laquelle son directeur et acteur Francis Lombrail l’a adaptée. Version resserrée et fidèle, elle chronique minute par minute les débats, les doutes, les emportements d’hommes ordinaires appelés à envoyer ou pas un jeune garçon à la chaise électrique. Au fil de discussions de plus en plus houleuses, les préjugés s’effilochent, les certitudes se lézardent pour laisser apparaître les failles personnelles… jusqu’au point de bascule. À 70 ans de distance, un plaidoyer pour la liberté de penser et le courage qui ne saurait être plus actuel. .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

