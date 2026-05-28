170ème anniversaire du couronnement de la Vierge Noire Le Puy-en-Velay
170ème anniversaire du couronnement de la Vierge Noire Le Puy-en-Velay lundi 8 juin 2026.
Le Puy-en-Velay
170ème anniversaire du couronnement de la Vierge Noire
Cathédrale Notre-Dame Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 18:30:00
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-08
La Cathédrale Notre-Dame du Puy célèbre le 170e anniversaire du couronnement de la Vierge Noire avec une soirée exceptionnelle messe d’action de grâce, remise de nouveaux diadèmes, collation et récital de chants sacrés.
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Cathédrale Notre-Dame Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 98 74 contact@cathedraledupuy.org
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English :
Notre-Dame du Puy Cathedral celebrates the 170th anniversary of the crowning of the Black Madonna with an exceptional evening: thanksgiving mass, presentation of new diadems, refreshments and a recital of sacred chants.
L’événement 170ème anniversaire du couronnement de la Vierge Noire Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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