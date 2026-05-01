Bourges

24 ème Salon de l’Antiquité Militaire de Bourges

8 Rue Paul Commenge Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:30:00

fin : 2026-05-24 16:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Plongez au cœur de l’Histoire à travers objets, récits et trésors du passé militaire.

Le salon de l’antiquité militaire de Bourges réunit passionnés, collectionneurs et curieux autour d’un patrimoine riche et fascinant. Uniformes, médailles, équipements, documents anciens témoignent des grandes périodes de l’histoire militaire.

Cet événement est une occasion unique de découvrir des objets rares, d’échanger avec des spécialistes et d’approfondir ses connaissances dans une ambiance conviviale. Entre mémoire, transmission et passion, le salon invite à porter un regard éclairé sur le passé et ceux qui l’ont façonné. .

8 Rue Paul Commenge Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 70 70 42 49 dagricola@aol.com

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English :

Immerse yourself in history through objects, stories and treasures from the military past.

L’événement 24 ème Salon de l’Antiquité Militaire de Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BOURGES