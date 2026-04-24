27ème Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport Palais des Congrès Jacques Chirac Valence

Valence

27ème Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport

Palais des Congrès Jacques Chirac 16 Avenue Georges Clémenceau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 18:00:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-14

La FF Handisport et le CD Handisport Drôme organise, du 13 au 16 mai 2026, les 27e Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport à Valence.

Durant trois jours de compétitions, 500 jeunes âgés 8-17 ans, représentant 25 délégations venues de toute la France

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Palais des Congrès Jacques Chirac 16 Avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 75 47 77 cd26.handisport@orange.fr

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English :

The FF Handisport and the CD Handisport Drôme are organizing the 27th Jeux Nationaux de l?Avenir Handisport in Valence from May 13 to 16, 2026.

Over three days of competitions, 500 young people aged 8-17, representing 25 delegations from all over France, will take part

L’événement 27ème Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport Valence a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme